إذا كان نظام CRM الخاص بك فعالاً وحاضراً، فلماذا تشعر أحياناً أن فريقك يعمل في إدخال البيانات لكسب رزقه؟

هذه هي المشكلة التي من المفترض أن تحلها أتمتة CRM. يجب أن يبيع الممثلون، ويجب أن يغلق الدعم الحالات، ويجب أن يحسن العمليات النظام. لا ينبغي نسخ الملاحظات في الحقول، أو إعادة كتابة نفس رسائل البريد الإلكتروني للمتابعة، أو مطاردة التحديثات عبر السجلات.

هذا ما يهدف Salesforce Einstein Copilot إلى حله.

في هذا الدليل، سنشرح كيفية استخدام Salesforce Einstein Copilot لأتمتة CRM، بما في ذلك حالات الاستخدام والإعداد.

ما هو Salesforce Einstein Copilot؟

Salesforce Einstein Copilot (الآن Agentforce) هو مساعد الذكاء الاصطناعي التخاطبي من Salesforce لأعمال CRM — تم تصميمه للإجابة على الأسئلة وإنشاء المحتوى واتخاذ الإجراءات داخل تطبيقات Salesforce باستخدام مطالبات اللغة الطبيعية. وهو مصمم لفرق المبيعات والخدمات والتسويق التي سئمت من قضاء أيامها في تحديثات CRM اليدوية.

🌼 هل تعلم: تقول حوالي 64٪ من الشركات التي تستثمر في الذكاء الاصطناعي لأغراض CRM أنها تحقق عائدًا قابلًا للقياس خلال السنة الأولى، مما يعني أن هذه الأدوات غالبًا ما تؤتي ثمارها بسرعة عندما ترتبط بسير عمل حقيقي مثل تقييم العملاء المحتملين والتوقعات والمتابعة.

كيف يعمل Einstein Copilot لأتمتة CRM

على مستوى عالٍ، يعمل Einstein Copilot مع مراعاة ثلاث خطوات:

تقوم بإدخال موجه: تطرح سؤالاً أو تعطي أمراً بال تطرح سؤالاً أو تعطي أمراً بال لغة الإنجليزية البسيطة، تماماً كما تفعل مع زميل لك. على سبيل المثال، "اكتب مسودة بريد إلكتروني إلى جين دو بشأن تجديد عقدها". Copilot يفسر نيتك: يقوم الذكاء الاصطناعي بتحليل طلبك لفهم ما تريد تحقيقه. ثم يحدد "الإجراءات" المحددة التي يحتاج إلى تنفيذها لإنجاز المهمة. يقوم Copilot بتحديد الطلب وتنفيذه: يسحب السياق ذي الصلة من بيانات Salesforce والبيانات الوصفية (وعند الاتصال، من Data Cloud أو مصادر أخرى)، ثم يقوم بتنفيذ الإجراءات المطلوبة.

بصورة أوضح، فإن المفهومين الرئيسيين اللذين يجعلانها تعمل هما التأسيس والإجراءات. المعنى:

الأساس: Einstein Copilot "مبني" على البيانات المحددة لمؤسستك — حساباتك وجهات الاتصال والفرص المتاحة في Salesforce Data Cloud. وهذا يضمن أن الإجابات التي يقدمها ذات صلة ودقيقة بالنسبة لعملك.

الإجراءات: هذه مهارات مسبقة الصنع يمكن لـ Copilot استخدامها، مثل "تلخيص حساب" أو "تحديث فرصة". يمكنه حتى ربط عدة إجراءات معًا للتعامل مع الطلبات الأكثر تعقيدًا، مع احترام أمان البيانات وأذونات المستخدم من خلال طبقة الثقة في Salesforce.

الميزات الرئيسية لـ Einstein Copilot لأتمتة CRM

الآن بعد أن عرفت كيف يعمل، دعنا نلقي نظرة على أنواع العمل اليدوي المحددة التي يمكن أن يخلصك منها.

مكتبة الإجراءات والتنفيذ متعدد الخطوات: يمكن لـ Einstein Copilot تشغيل إجراءات معدة مسبقًا مثل تلخيص سجل أو تحديث حقول أو إنشاء متابعات، كما يمكنه أيضًا ربط عدة إجراءات معًا لإكمال طلب ما.

أتمتة مدعومة بالتدفق: بالنسبة لأتمتة CRM، يمكنك إدخال أتمتة Salesforce Flow في تجربة Copilot باستخدام إجراءات الوكيل. وهذا يعني أن Copilot يمكنه تشغيل نفس منطق العملية الذي تستخدمه بالفعل للتوجيه والموافقات وتحديثات البيانات وإنشاء المتابعة، ولكن يتم تشغيله من خلال اللغة الطبيعية بالنسبة لأتمتة CRM، يمكنك إدخال أتمتة Salesforce Flow في تجربة Copilot باستخدام إجراءات الوكيل. وهذا يعني أن Copilot يمكنه تشغيل نفس منطق العملية الذي تستخدمه بالفعل للتوجيه والموافقات وتحديثات البيانات وإنشاء المتابعة، ولكن يتم تشغيله من خلال اللغة الطبيعية لأتمتة المهام المتكررة

مواضيع مخصصة تتوافق مع سير عملك: يمكن للمسؤولين تخصيص المساعد لعمليات تجارية محددة من خلال تحديد مواضيع مخصصة مع التعليمات الصحيحة والإجراءات التي تنتمي إلى تلك المواضيع.

حواجز أمان طبقة الثقة للأتمتة: تُعد طبقة الثقة Einstein طبقة أمان حول الذكاء الاصطناعي التوليدي، بما في ذلك عدم الاحتفاظ بأي بيانات مع مزودي النماذج الخارجية، وآليات حماية البيانات مثل الإخفاء، وتسجيل أو مراقبة التفاعلات.

📮ClickUp Insight: يعتقد 30% من الموظفين أن الأتمتة يمكن أن توفر لهم 1-2 ساعة أسبوعيًا، بينما يقدر 19% أنها يمكن أن توفر 3-5 ساعات للعمل المكثف والمركّز. حتى تلك المدة القصيرة من الوقت الموفر تتراكم: ساعتان فقط من الوقت المسترد أسبوعيًا تعادل أكثر من 100 ساعة سنويًا، وهو وقت يمكن تخصيصه للإبداع أو التفكير الاستراتيجي أو النمو الشخصي. 💯 باستخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي من ClickUp و ClickUp Brain، يمكنك أتمتة سير العمل وإنشاء تحديثات للمشاريع وتحويل ملاحظات اجتماعاتك إلى خطوات قابلة للتنفيذ، كل ذلك من خلال نفس المنصة. لا حاجة لأدوات أو تكاملات إضافية — يوفر ClickUp كل ما تحتاجه لأتمتة وتحسين يوم عملك في مكان واحد. 💫 نتائج حقيقية: خفضت RevPartners تكاليف SaaS بنسبة 50٪ من خلال دمج ثلاث أدوات في ClickUp — للحصول على منصة موحدة مع المزيد من الميزات، وتعاون أكثر تماسكًا، ومصدر واحد للمعلومات أسهل في الإدارة والتوسع.

كيفية إعداد Einstein Copilot في Salesforce

قد يكون البدء في استخدام أداة جديدة أمرًا صعبًا، لذا دعنا نرشدك خلال عملية إعداد Einstein Copilot.

ولكن أولاً، تأكد من أن لديك ما تحتاجه.

🎯 قائمة المتطلبات الأساسية: Salesforce Enterprise أو Unlimited أو Developer Edition

أذونات مسؤول النظام أو الوصول المفوض للإعداد

تم تمكين Data Cloud لتحسين تأسيس البيانات

تم تكوين Einstein Trust Layer

بمجرد تأكيد المتطلبات الأساسية، ابدأ عملية الإعداد.

الخطوة 1: من مؤسسة Salesforce الخاصة بك، ابحث عن صفحة "الإعداد"

الخطوة 2: استخدم مربع البحث السريع للبحث عن "Einstein Copilot" وافتح صفحة الإعداد الخاصة به.

الخطوة 3: الآن، قم بتشغيل الميزة لمنظمتك. هذا هو المفتاح الرئيسي الذي ينشط المساعد

الخطوة 4: حدد من يمكنه استخدام Copilot. يمكنك تعيين أذونات لملفات تعريف مستخدمين محددة أو إنشاء مجموعة أذونات مخصصة لمنح حق الوصول

الخطوة 5: في أداة إنشاء المطالبات، يمكنك الآن تخصيص طريقة استجابة Copilot. في الواقع، يمكنك إنشاء مطالبات مخصصة تستخدم مصطلحات شركتك وتتوافق مع عملياتك التجارية المحددة.

الخطوة 6: قبل إطلاق Copilot في مؤسستك بالكامل، اختبره دائمًا في بيئة اختبارية. يتيح لك ذلك حل أي مشكلات وتحسين المطالبات دون التأثير على البيانات الحية.

الخطوة 7: بعد الاختبار الناجح، قم بنشر Copilot في بيئة الإنتاج الخاصة بك. اجمع التعليقات من المستخدمين واستمر في إضافة إجراءات مخصصة وتحسين المطالبات لجعل المساعد أكثر فائدة بمرور الوقت.

حالات استخدام Einstein Copilot لأتمتة CRM

يقدم Einstein Copilot أقصى قيمة عند تطبيقه على سير العمل اليومي لفريقك.

على الرغم من أن الميزات رائعة بحد ذاتها، إلا أن قيمتها تكمن في كيفية حلها للمشاكل المحددة والمتكررة التي تبطئ عمل كل قسم. يمكن للفرق المختلفة استخدامها بالطرق التالية. 👇

فرق المبيعات

هنا، يمكن أن تساعد الذكاء الاصطناعي في تقليل الوقت الذي يقضيه مندوبو المبيعات في صيانة CRM وإدخال البيانات من خلال تلخيص الحسابات والفرص، وتسجيل نتائج المكالمات، وتحويل الخطوات التالية إلى تحديثات. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يسرع من إرسال رسائل البريد الإلكتروني للمتابعة التي تعكس سياق الصفقة وتاريخ العميل، بحيث تظل الاتصالات ذات صلة.

فرق الشؤون المالية

يمكن لـ Einstein Copilot تلخيص تفاصيل العملاء المحتملين من التفاعلات السابقة، وتحديد حقول الامتثال المفقودة، واقتراح مسار متابعة متوافق. يمكنه صياغة مسودة تواصل تشير إلى الأهداف المعلنة للعميل، وتفضيلات المخاطرة، وأهلية المنتج. بالنسبة للمستشارين والمبيعات الداخلية، يوصي أيضًا بالإجراء التالي الأكثر صلة (جدولة مكالمة ملاءمة، أو طلب مستندات، أو التوجيه إلى متخصص مرخص) بناءً على سياق CRM.

فرق البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية

يستخدم الذكاء الاصطناعي إشارات مثل سلوك سلة التسوق ومحادثات الخدمة وسجل الطلبات لتحديد المتسوقين الأكثر احتمالًا للتحويل. مع وجود هذا السياق، يمكن للمتابعات الرجوع إلى المنتجات التي تم عرضها والتوافر وقيود التسليم. على جانب الخدمة، يتم تلخيص الجداول الزمنية للطلبات وأسباب الإرجاع قبل أن يرد ممثل الخدمة. وهذا يجعل من السهل تقديم حلول متوافقة مع السياسة في عدد أقل من الرسائل.

فرق السفر والضيافة

يقوم Copilot بتنظيم الشكاوى عن طريق استخراج تفاصيل الحجز وتصنيف نوع المشكلة. مع توفر ملخص موجز للحالة، يصبح التصعيد أسهل بالنسبة لفريق الاستقبال وفرق الدعم. يمكن بعد ذلك مواءمة توصيات الاسترداد مع قواعد مستويات الولاء المخزنة في ملف تعريف الضيف. يظل الترويج للبيع الإضافي مناسبًا، حيث يتم اقتراح الإضافات بناءً على سجل السفر والغرض من الرحلة.

قيود استخدام Einstein Copilot لأتمتة CRM

لا توجد أداة مثالية، ومن المهم فهم قيود Einstein Copilot لوضع توقعات واقعية. إن إدراك هذه القيود يساعدك على التخطيط لتنفيذ أكثر فعالية وتجنب الإحباط.

الاعتماد على جودة البيانات: Einstein Copilot يعمل بنفس جودة البيانات الموجودة في مؤسستك على Salesforce. إذا كانت Einstein Copilot يعمل بنفس جودة البيانات الموجودة في مؤسستك على Salesforce. إذا كانت جودة بياناتك رديئة — مع سجلات غير مكتملة أو قديمة أو غير دقيقة — فستكون استجابات الذكاء الاصطناعي غير دقيقة.

تقييد نظام Salesforce: تم تصميم الأداة للعمل حصريًا ضمن نظام Salesforce. وهذا أمر رائع للمهام داخل CRM، ولكنه يخلق نقطة عمياء عندما ينتقل العمل إلى منصات أخرى مثل أدوات إدارة المشاريع أو تطبيقات الاتصال.

تتطلب الإجراءات المخصصة التكوين: الإجراءات المعدة مسبقًا مفيدة، ولكن لأتمتة سير العمل الفريد لشركتك، سيحتاج المسؤول إلى تخصيص وقت لإنشاء وتكوين إجراءات مخصصة.

اعتبارات الترخيص: Einstein Copilot هو عادةً منتج إضافي، مما يعني أنه سيتطلب على الأرجح استثمارًا إضافيًا علاوة على تراخيص Salesforce القياسية الخاصة بك.

بدائل Einstein Copilot لأتمتة سير عمل CRM الخاص بك

تساعد الذكاء الاصطناعي الأصلي لـ CRM داخل Salesforce، ولكن سير عملك نادرًا ما ينتهي عند هذا الحد. عند إبرام صفقة، تنتقل الخطوات التالية إلى عمليات التهيئة والتنفيذ والتمويل والدعم عبر أدوات أخرى.

وهنا يبدأ تراكم العمل. تبدأ الفرق في تبديل التطبيقات لمجرد العثور على أحدث تفاصيل العملاء وملاحظات التسليم والمالكين للإجراءات التالية.

ادخل إلى ClickUp، وهو مساحة عمل متكاملة تعمل بالذكاء الاصطناعي، والتي تحل هذه المشكلة من خلال جمع المهام والمستندات والمحادثات والتقارير والذكاء الاصطناعي معًا، بحيث يمكن لأنشطة CRM تشغيل وتتبع العمل الذي يحدث في أي مكان آخر.

للمبتدئين، يمكنك استخدام برنامج ClickUp CRM لإنشاء نظام متعدد الاستخدامات لإدارة جهات الاتصال والحسابات والصفقات داخل نفس مساحة العمل التي تتم فيها عمليات التنفيذ بالفعل. وهو مصمم لتمكينك من تخزين بيانات العملاء وربطها مباشرة بالمهام والمستندات وأتمتة المتابعات وتحديثات الصفقات — مع وجود الذكاء الاصطناعي في المقدمة.

قم بإدارة جهات الاتصال والحسابات والصفقات في مساحة العمل التنفيذية الخاصة بك باستخدام برنامج ClickUp CRM

الآن، دعنا نحلل ما يتضمنه إعداد CRM هذا بمزيد من التفصيل:

حوّل مكاسب CRM إلى عمليات تسليم واضحة باستخدام ClickUp Brain

استخدم ClickUp Brain لتحويل الفوز إلى عملية تسليم جاهزة للتنفيذ داخل مساحة العمل الخاصة بك.

يعمل Brain مع السياق الذي تم التقاطه بالفعل في ClickUp، بما في ذلك المهام والمستندات، ويمكنه تلخيص سلاسل المحادثات الطويلة ومسودات التحديثات والمساعدة في تشكيل الخطوات التالية دون فقدان أي تفاصيل.

حوّل الانتصارات إلى عمليات تسليم جاهزة للتنفيذ من خلال تلخيص السياق وصياغة الخطوات التالية باستخدام ClickUp Brain

على سبيل المثال، افتح مهمة التسليم واكتب @My Brain لإنشاء ملخص خاص لسياق العميل وملاحظات النطاق والمخاطر والأسئلة المفتوحة، ثم الصقه في سلسلة الرسائل الخاصة بالفريق.

يدعم ClickUp Brain أيضًا إنشاء مهام فرعية مباشرة في ClickUp، مما يساعد على تقسيم عملية التسليم إلى مهام مملوكة وقابلة للتتبع فور تأكيد الصفقة.

🚀 ميزة ClickUp: استخدم ClickUp Brain MAX كرفيقك على سطح المكتب في مجال الذكاء الاصطناعي! افتح Brain MAX وقم بتشغيل استعلام واحد يستمد البيانات من ClickUp والتطبيقات المتصلة والويب، ثم اتبعه باستخدام Talk-to-Text لتسجيل الخطوات التالية أثناء التحدث. ​​ إذا كنت تستخدم ملحق Chrome، فثبته واجعل Brain MAX متاحًا في اللوحة الجانبية أثناء قراءة سجل CRM أو مقال المساعدة. هذا يسهل تلخيص ما تراه وتسجيل عناصر الإجراءات دون مغادرة الصفحة.

قم بتنفيذ المتابعة على الطيار الآلي باستخدام ClickUp Super Agents و ClickUp Automations

يقوم ClickUp Super Agents بإدارة العملية متعددة الخطوات التي تبدأ لحظة حدوث نشاط CRM. إنهم زملاؤك في فريق الذكاء الاصطناعي (تمامًا مثل زميل عمل غير عادي) الذين يتولون المتابعة الروتينية والطلبات الواردة وتوزيع المهام — كل ذلك حسب السياق.

وأفضل ما في الأمر هو أنه يمكنك تكوين هذه الوكلاء وفقًا لاحتياجاتك، مع تعليمات ومحفزات وأدوات ومعرفة، لضمان توافقهم مع عملياتك.

تعامل مع سير العمل المعقد باستخدام ClickUp Super Agents

اقترن ذلك بـ ClickUp Automations لجعل عملياتك أكثر سلاسة. يمكن للأتمتة تحديث الحالات وتعيين تواريخ الاستحقاق وتوجيه المهام عبر المراحل الصحيحة مع تقدم العمل.

قم بتحديث الحالات، وتعيين تواريخ الاستحقاق، وتوجيه العمل عبر المراحل باستخدام ClickUp Automations

على سبيل المثال، عندما تنتقل مهمة التهيئة إلى "جاهز للبدء"، يمكن لأداة التشغيل التلقائي تشغيل Super Agent.

يمكن للوكيل تجميع أحدث سياق للعميل من المستندات وسجل المهام، وصياغة موجز البدء، وإنشاء المهام الفرعية المطلوبة للتنفيذ والتمويل، ووضع علامة على المالكين المناسبين للمراجعة. يمنحك ذلك سير عمل متسقًا يتناسب مع كل عميل جديد، حتى عندما يكون الفريق مشغولًا.

⚡أرشيف القوالب: استخدم قالب ClickUp Advanced CRM إذا كنت تريد معالجة العمليات المعقدة نيابة عنك! استخدمه للحصول على بنية CRM كاملة جاهزة للاستخدام، بما في ذلك 22 حالة مخصصة من ClickUp وحقول مخصصة من ClickUp جاهزة للاستخدام في CRM مثل الصناعة والمسمى الوظيفي. يظل القالب خفيفًا في الاستخدام اليومي مع استمرار دعمه للتجزئة الأعمق وسير العمل للمتابعة عندما تحتاج إلى مزيد من التفاصيل.

احصل على تقارير مدعومة بالذكاء الاصطناعي مباشرة من داخل لوحات معلومات ClickUp

استخدم بطاقات AI لإضافة تقارير مدعومة بالذكاء الاصطناعي مباشرة إلى لوحات معلومات ClickUp. توفر لك هذه البطاقات مكانًا مخصصًا لتشغيل موجه AI مقابل بيانات العمل في مساحة العمل الخاصة بك، ثم إبقاء النتائج مرئية جنبًا إلى جنب مع المقاييس الحالية.

بفضل البطاقات واللوحات المعلوماتية المدعومة بالذكاء الاصطناعي من ClickUp، يمكنك الوصول دائمًا إلى المعلومات التي تحتاجها.

الخيار الأكثر مرونة هو بطاقة AI Brain، التي تتيح لك تشغيل موجه مخصص. يمكنك صياغة الموجهات حول عمليات CRM، مثل "تلخيص الصفقات الجديدة هذا الأسبوع وسرد المهام التالية حسب المالك" أو "سحب عمليات تسليم الحسابات التي لا تحتوي على تواريخ استحقاق ووضع علامة على تلك المعرضة للخطر".

قم ببناء أتمتة CRM التي يستخدمها فريقك بالفعل باستخدام ClickUp

يمكن لمساعدي الذكاء الاصطناعي مثل Einstein Copilot أن يقللوا بشكل كبير من مهام CRM الخاصة بك. لكن الفرق التي تحقق أكبر قيمة تقوم بشيء واحد بشكل جيد: تعامل الأتمتة كسير عمل.

وهذا يعني بيانات نظيفة وقواعد واضحة وعادات موجهة متسقة عبر الفريق. لأن الهدف ليس "المزيد من الذكاء الاصطناعي". الهدف هو عدد أقل من النقرات والمزيد من الوقت للعملاء.

عندما تريد أن تصل الأتمتة إلى CRM الخاص بك ثم تتجاوزه، اختر ClickUp. قم بتسجيل العمليات والكتيبات في المستندات، وتتبع التنفيذ في المهام، واستخدم الذكاء الاصطناعي لمراقبة التقدم. ثم أضف الأتمتة والتكامل إلى المزيج أيضًا!

ابدأ مجانًا مع ClickUp وحوّل أتمتة CRM إلى نظام يمكن لفريقك تشغيله بالفعل. ✅

الأسئلة المتداولة

تم تصميم Einstein Copilot خصيصًا لبيانات Salesforce CRM وسير العمل، بينما يعمل Microsoft Copilot عبر تطبيقات Microsoft 365 مثل Outlook وTeams. يعتمد الاختيار الصحيح على مكان وجود البيانات الأكثر أهمية لفريقك وأعماله اليومية.

يعمل Einstein Copilot ضمن منصة Salesforce، ولكن يمكنك ربط Salesforce بأدوات إدارة المشاريع مثل ClickUp باستخدام التكاملات الأصلية. يتيح لك ذلك مزامنة بيانات CRM مع سير عمل مشاريعك، مما يمنح الفرق رؤية واضحة لكل من سجلات العملاء والعمل الذي يتم إنجازه.

تختلف تكلفة Einstein Copilot باختلاف إصدار Salesforce، وعادةً ما يتم تقديمها كترخيص إضافي. للحصول على أسعار أكثر دقة، يجب عليك الاتصال بـ Salesforce مباشرةً للحصول على عرض أسعار بناءً على التكوين المحدد لمؤسستك وعدد المستخدمين.

تشمل القيود الرئيسية اعتماده على بيانات عالية الجودة داخل مؤسسة Salesforce الخاصة بك وحقيقة أنه يعمل فقط داخل نظام Salesforce البيئي. بالإضافة إلى ذلك، تتطلب أتمتة العمليات التجارية الفريدة تكوين الإجراءات المخصصة من قبل المسؤول.