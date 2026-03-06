أفضل 11 وكيل ذكاء اصطناعي للمستخدمين غير الملمين بالبرمجة في عام 2026

لم تعد وكلاء الذكاء الاصطناعي مقتصرين على فرق الهندسة فقط.

يمكن الآن حتى للفرق غير التقنية إنشاء وكلاء ذكاء اصطناعي أقوياء يقومون بتأهيل العملاء المحتملين وإدارة سير العمل وتحليل البيانات واتخاذ القرارات. كل ذلك دون كتابة سطر واحد من الأكواد أو إعداد بنية تحتية معقدة.

يمكنك تصميم الوكلاء باستخدام أدوات الإنشاء المرئية ومطالبات اللغة الطبيعية والتكاملات الجاهزة للاستخدام مع الأدوات التي تستخدمها بالفعل.

في هذا المنشور على المدونة، نغطي أفضل وكلاء الذكاء الاصطناعي للمستخدمين الذين لا يستخدمون الأكواد، والذين يساعدون في تنسيق سير العمل متعدد الخطوات وتقليل العمل اليدوي.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أفضل وكلاء الذكاء الاصطناعي للمستخدمين الذين لا يستخدمون الأكواد؟

بالنسبة للفرق التي لا تستخدم الأكواد البرمجية، نادرًا ما يكون اختيار منصة وكيل الذكاء الاصطناعي مرتبطًا بمدى ذكاء الوكيل في العرض التوضيحي. ما يهم هو ما إذا كان هذا الوكيل يمكنه العمل بشكل موثوق بمجرد أن يصبح جزءًا من العمل اليومي.

بمجرد أن يتجاوز وكلاء الذكاء الاصطناعي مرحلة التجريب ويبدأوا في التعامل مع المهام وسير العمل الحقيقي، تبدأ بعض المتطلبات العملية في الاكتساب أهمية أكبر بكثير من الذكاء الخام، مثل:

يجب أن يكون الوكيل سهل الإعداد دون إنشاء منطق هش يصعب إدارته بمرور الوقت.

يحتاج الوكيل إلى العمل داخل نفس النظام الذي توجد فيه مهامك ووثائقك وبياناتك وسير عملك بالفعل.

يجب أن يكون لدى الفرق رؤية واضحة لما فعله الوكيل، وما الذي أدى إلى ذلك، إلى جانب القدرة على التدخل دون إعادة بناء سير العمل.

يجب أن يدعم الوكيل تنسيق سير العمل دون الحاجة إلى الإدارة التفصيلية والمتابعة اليدوية.

👀 هل تعلم؟ 30٪ من الناس يقولون إن أكثر ما يثير إحباطهم في وكلاء الذكاء الاصطناعي هو أنهم يبدون واثقين من أنفسهم ولكنهم يخطئون. هذا هو بالضبط سبب أهمية الموثوقية والوعي بالسياق. ابحث عن وكلاء الذكاء الاصطناعي الذين يرتكزون على سياق مساحة العمل، ويظهرون إجراءات شفافة، ويسمحون لفريقك بالتدخل عند الحاجة.

أفضل وكلاء الذكاء الاصطناعي للمستخدمين غير الملمين بالبرمجة في لمحة

فيما يلي تحليل سريع لأفضل وكلاء الذكاء الاصطناعي للمستخدمين الذين لا يستخدمون الأكواد وأفضل ما يقدمونه.

أداة الميزات الرئيسية الأفضل لـ الأسعار* (دولار أمريكي/مستخدم/شهر) ClickUp وكلاء سوبر، سياق مساحة العمل في الوقت الفعلي، منشئ وكلاء اللغة الطبيعية بدون كود، بحث المؤسسة، لوحات المعلومات مع بطاقات الذكاء الاصطناعي، أتمتة أصلية الفرق التي لا تستخدم البرمجة وترغب في دمج وكلاء الذكاء الاصطناعي في سير عملها مجاني إلى الأبد؛ تخصيصات متاحة للمؤسسات وكلاء Zapier Zapier Central agent builder، التسلسل السريع، الذاكرة، إعداد اللغة الطبيعية، webhooks، تكامل OpenAI، أكثر من 8000 تطبيق، تكامل Slack و Sheets المؤسسون والمسوقون الذين يقومون بأتمتة سير العمل عبر التطبيقات تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 29.99 دولارًا شهريًا. اصنع منشئ السيناريوهات، تكامل OpenAI، كتل الذاكرة، الجدولة، أكثر من 3000 تطبيق، المنطق الشرطي المفكرون البصريون الذين يبنون أتمتة متقدمة باستخدام منطق السحب والإفلات تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 10.59 دولارًا شهريًا. Relevance AI منشئ وكلاء مع ميزات التسلسل والذاكرة والبحث المتجه والتعاون الجماعي فرق العمليات/الذكاء الاصطناعي التي تبحث عن سير عمل مرن لوكلاء الذكاء الاصطناعي يعتمد على واجهة برمجة التطبيقات تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 349 دولارًا شهريًا n8n منشئ مرئي، استضافة ذاتية، عقد JavaScript، تنسيق MCP، أكثر من 500 تكامل، موافقات بشرية، منطق احتياطي المطورون الذين يرغبون في تنسيق وتحكم الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر تبدأ الخطط المدفوعة من 24 يورو شهريًا Flowise AI واجهة مستخدم LangChain بالسحب والإفلات، قواعد بيانات مضمنة/متجهة، ذاكرة، نشر محلي، تدفق بيانات في الوقت الفعلي فرق الهندسة التي تحتاج إلى وكلاء مع أداة إنشاء مرئية تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 35 دولارًا شهريًا Stack AI واجهة على غرار جداول البيانات، ذاكرة، مطالبات متفرعة، قوالب، إدخال نماذج، تكامل مع Slack و Gmail الفرق التي ترغب في إنشاء تدفقات داخلية للذكاء الاصطناعي باستخدام واجهة مستخدم بسيطة تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 199 دولارًا شهريًا Copilot Studio واجهة الدردشة، ومنشئ النماذج، والذاكرة، واستخراج البيانات من الويب، والإجراءات، وواجهات برمجة التطبيقات، واللجوء إلى البشر، والتحليلات، وإنشاء التدفق بدون كود. فرق غير تقنية تبني ذكاء اصطناعي على غرار Copilot لمهام الويب والدردشة أسعار مخصصة LangFlow لوحة LangChain المرئية، الذاكرة، OpenAI، Gemini، دعم Claude، التصدير إلى FastAPI، يدعم أدوات HuggingFace/Google المطورون الذين يرغبون في تجربة LangChain بصريًا أسعار مخصصة Budibase نماذج ذكية وجداول بيانات ومشغلات الذكاء الاصطناعي في التطبيقات والوصول القائم على الأدوار ودعم PostgreSQL/MySQL/MongoDB وSlack وتكامل البريد الإلكتروني مطورو الأدوات الداخلية الذين يحتاجون إلى الذكاء الاصطناعي في النماذج والجداول وقواعد البيانات مصدر مفتوح؛ أسعار مخصصة Lindy AI وكلاء مسبقو الصنع لـ Gmail/التقويم، وتجربة المستخدم التي تركز على الدردشة، والذاكرة، وسلاسل الاستدلال، وتكامل CRM، والجدولة، والمستندات، وملخصات الويب. المحترفون الذين يستخدمون وكلاء الذكاء الاصطناعي القائمين على الدردشة لأداء مهام العمل تجربة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 49.99 دولارًا شهريًا

أفضل وكلاء الذكاء الاصطناعي للمستخدمين الذين لا يستخدمون الأكواد البرمجية

بعد الانتهاء من النظرة العامة، دعنا ننتقل إلى التفاصيل.

1. ClickUp (الأفضل للفرق التي ترغب في دمج وكلاء الذكاء الاصطناعي بدون كود في سير عملها)

قم بإعداد وكلاء Autopilot مخصصين في ClickUp دون كتابة سطر واحد من الأكواد البرمجية.

يمكن لمعظم أدوات وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلة الاستجابة للمطالبات أو تشغيل سير العمل. لكن ما يواجهون صعوبة في التعامل معه هو اتخاذ القرارات السياقية والتنفيذ متعدد الخطوات عندما يتعلق الأمر بالعمل الفعلي.

لا تقتصر قدرات الذكاء الاصطناعي في ClickUp على طبقة إضافية فوق مجموعتك. بل إنها مدمجة مباشرة في نفس المنصة التي توجد بها مهامك ووثائقك ومحادثاتك ولوحات المعلومات وسير العمل. وهذا يتيح للوكلاء العمل على كائنات عمل منظمة مثل المهام والملكية والمواعيد النهائية والتبعيات، وليس فقط المشغلات الأولية أو أحداث التطبيقات.

إليك كيف يبدو ذلك في الممارسة العملية:

ClickUp Super Agents: قم ببناء وكلاء مستقلين ومدركين للسياق دون الحاجة إلى كتابة أكواد برمجية

ClickUp Super Agents هي زملاء فريق ذكاء اصطناعي محيطون ولا يحتاجون إلى كتابة أكواد برمجية. فهم يراقبون مساحة عملك باستمرار، ويفكرون فيما يحدث، ويتصرفون بناءً على تعليماتك والسياق المتغير.

يمكن لـ Super Agents القيام بما يلي:

تعامل مع سير العمل متعدد الخطوات مثل تحليل بيانات الحملة، وإنشاء الملخصات، وتعيين المهام، وتحديث المقاييس، ومشاركة الملخصات.

قم بإدارة الأنماط التشغيلية المتكررة مثل تتبع المشاريع أو المتابعة أو سير عمل المحتوى.

تصرف بشكل استباقي كزملاء فريق ذكاء اصطناعي مستقلين بدلاً من انتظار المطالبات اليدوية.

صمم وكلاء الذكاء الاصطناعي الخاصين بك في ClickUp دون كتابة سطر واحد من الكود

يمكنك اختيار وكيل فائق يعرف بالفعل كيفية أداء مهمة شائعة، ثم تخصيصه لسير عملك.

على سبيل المثال:

وكيل مدير المشروع يتتبع المعالم الرئيسية، ويشير إلى التأخيرات، ويحفز العمل المتوقف.

وكيل تقسيم العمل يحول الأهداف المعقدة إلى مهام منظمة مع مالكيها ومواعيدها النهائية

Brand Voice Agent يعيد كتابة المحتوى باستخدام إرشادات النبرة المحددة داخل Docs و Tasks

يتكيف الوكلاء باستخدام سياق مساحة العمل الحية. فهم يفهمون المهام والتبعيات والملكية والتعليقات والأولويات، مما يتيح لهم:

قم بتشغيل المتابعات إذا لم تتحرك المهمة لعدة أيام، أو إذا كانت هناك تبعية تعيق العمل اللاحق.

قم بإنشاء المهام أو تحديثها عند استيفاء الشروط لتقليل عمليات التسليم اليدوية والحفاظ على استمرار التنفيذ.

قم بتوجيه المسؤوليات تلقائيًا عندما تستوفي المهمة معايير معينة، مثل مستوى الأولوية ونوع العميل والمنطقة وتوازن عبء العمل وما إلى ذلك.

وهذا مفيد بشكل خاص للفرق غير التقنية لأنه يستبدل الفحص والمتابعة اليدوية بتنفيذ مدفوع بواسطة الوكلاء لا يتطلب أي برمجة أو بنية تحتية خارجية.

هل أنت من محبي التعلم البصري؟ شاهد هذا الدليل التفصيلي لإنشاء أول وكيل خارق لك في ClickUp.

ClickUp Brain: احصل على مساعد ذكاء اصطناعي يعمل داخل مساحة عملك

ClickUp Brain هي طبقة السياق التي تجعل الذكاء الاصطناعي ذا مغزى، خاصة بالنسبة للوكلاء. فهي تربط كل ركن من أركان مساحة العمل الخاصة بك (المهام، المستندات، الدردشة، التعليقات، التبعيات، لوحات المعلومات) حتى يتمكن الذكاء الاصطناعي من التفكير بوضوح تام.

بالنسبة للفرق، هذا يعني:

الفهم السياقي: اسأل "ما الذي تم حظره الآن؟" أو "ما الذي تغير هذا الأسبوع؟" واحصل على إجابات تستند إلى بيانات العمل الحية.

إنشاء المهام الفوري: قم بتحويل ملاحظات الاجتماعات أو المناقشات إلى مهام منظمة مع تحديد المالكين وتواريخ الاستحقاق دون الحاجة إلى الإعداد اليدوي.

الجدولة الذكية: حدد أولويات العمل من خلال الحصول على اقتراحات بناءً على المواعيد النهائية والعناصر المتأخرة في مساحة العمل الخاصة بك.

مرونة النموذج المتكامل: اختر من بين عدة نماذج ذكاء اصطناعي (مثل ChatGPT و Gemini) بناءً على احتياجات مهمتك.

⭐ مكافأة: يوسع ClickUp Brain MAX ذكاء مساحة العمل إلى ما وراء المتصفح. يتيح لك ذلك: ابحث في ClickUp وGoogle Drive وGitHub وOneDrive وSharePoint والتطبيقات المتصلة وحتى الويب من مكان واحد.

استخدم Talk to Text لإملاء النصوص وطرح الأسئلة وإنشاء المهام وإنشاء الوثائق وتوزيع المهام دون استخدام اليدين.

استبدل أدوات الذكاء الاصطناعي المتفرقة بنظام سياقي واحد يعمل مع وعي كامل بمساحة عملك. بدلاً من التبديل بين ChatGPT وClaude وGemini وأدوات البحث الأخرى، يركز Brain MAX الذكاء الاصطناعي في بيئة واحدة جاهزة للاستخدام المؤسسي مرتبطة مباشرة بمشاريعك وبياناتك. قلل من انتشار الذكاء الاصطناعي مع جعل التنفيذ أسرع وأكثر ارتباطًا باستخدام ClickUp Brain MAX.

أتمتة ClickUp: تعامل مع الأعمال المتكررة داخل مساحة عمل ClickUp الخاصة بك

يوفر لك ClickUp Automations أداة إنشاء بدون كود لضبط المشغلات والشروط، بحيث يقضي فريقك وقتًا أقل في المهام الروتينية.

قم بتشغيل الأتمتة التي تحتاجها، أو استخدم الذكاء الاصطناعي لتخصيص القواعد حول سير عملك

يمكنك إنشاء هذه القواعد بنفسك أو استخدام قوالب معدة مسبقًا أو حتى جعل الذكاء الاصطناعي في ClickUp يقوم بإعدادها لك. يمكن للفرق غير التقنية القيام بما يلي بسهولة:

أنشئ قواعد قائمة على المشغلات (على سبيل المثال، "عندما يتغير الحالة إلى X، قم بتعيين Y").

أتمتة التذكيرات للمهام المتأخرة في شكل إشعارات أو رسائل بريد إلكتروني

قم بمزامنة الإجراءات (على سبيل المثال، نقل مهمة وإخطار أصحاب المصلحة) دون الحاجة إلى كتابة برامج نصية.

أفضل ميزات ClickUp

شاهد ما يحدث بالفعل في مشاريعك. استخدم استخدم لوحات معلومات ClickUp مع بطاقات الذكاء الاصطناعي لتتبع التقدم أثناء حدوثه واكتشاف المخاطر بسرعة قبل أن تتحول إلى تأخيرات.

التقط رؤى الاجتماعات دون بذل أي جهد. استخدم استخدم ClickUp AI Notetaker لتسجيل المحادثات وتلخيص النقاط الرئيسية وتحويل القرارات إلى مهام تظل مرتبطة بعملك.

حوّل المحادثات إلى تنفيذ. تعاون داخل تعاون داخل ClickUp Chat، حيث يمكن لوكلاء Autopilot مراقبة المناقشات والإجابة على الأسئلة باستخدام سياق مساحة العمل.

ابحث في كامل بيئة عملك. ابحث عن المهام والمستندات والتعليقات والملفات من الأدوات المتصلة مثل Google Drive و GitHub و Jira و Figma، باستخدام ابحث عن المهام والمستندات والتعليقات والملفات من الأدوات المتصلة مثل Google Drive و GitHub و Jira و Figma، باستخدام ClickUp Enterprise Search

قيود ClickUp

قد تجعل عمق واتساع الميزات الأمر يبدو مربكًا وأقل سهولة بالنسبة للمستخدمين الجدد، خاصةً أولئك الذين بدأوا للتو في استخدام ميزات الأتمتة والذكاء الاصطناعي.

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 11000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

هذا ما قاله أحد المراجعين في G2 عن ClickUp:

أنا أقدر حقًا ابتكارات ClickUp المستمرة وكيفية اعتمادها الشديد على الذكاء الاصطناعي. وكيل الذكاء الاصطناعي الفائق قوي ويتيح لك تكوين المهام الروتينية بسرعة كبيرة. كما أجد القوالب مفيدة أثناء عملية الإعداد، على الرغم من أنها تتطلب الكثير من الوقت والجهد لإعدادها بشكل صحيح.

أنا أقدر حقًا ابتكارات ClickUp المستمرة وكيفية اعتمادها الشديد على الذكاء الاصطناعي. وكيل الذكاء الاصطناعي الفائق قوي ويتيح لك تكوين المهام الروتينية بسرعة كبيرة. كما أجد القوالب مفيدة أثناء عملية الإعداد، على الرغم من أنها تتطلب الكثير من الوقت والجهد لإعدادها بشكل صحيح.

2. وكلاء Zapier (الأفضل لأتمتة أكثر من 8000 تطبيق باستخدام الذكاء الاصطناعي)

عبر Zapier

يتيح لك Zapier إنشاء وكلاء الذكاء الاصطناعي من خلال وصف ما تريده بلغة إنجليزية بسيطة أو البدء باستخدام قوالب جاهزة. يمكنك تحديد الهدف واختيار التطبيقات التي يمكن استخدامها، ويقوم بتحويل ذلك إلى وكيل فعال. لا يقتصر الأمر على قواعد "إذا كان هذا → فذلك" الصارمة، بل إنه يفهم النية ويمكنه التعامل مع الاختلافات والحالات الاستثنائية دون الحاجة إلى تعيين كل شرط.

تتصل الأداة بأكثر من 8000 تطبيق، بحيث يمكن للوكلاء تحديث CRM الخاص بك، وإرسال رسائل بريد إلكتروني مخصصة، وإنشاء مهام في أدوات إدارة المشاريع، ومزامنة المعلومات تلقائيًا عبر مجموعتك بالكامل.

يمكن للوكلاء أيضًا سحب البيانات الحية من أدوات مثل Google Drive أو Notion أو Airtable، وتصفح الويب للبحث، وجمع السياق قبل التصرف. وباستخدام ملحق Chrome، يمكنك حتى العمل مباشرة على صفحات الويب، وتمييز النص وتلخيصه أو ترجمته على الفور أينما تتصفح.

أفضل ميزات وكلاء Zapier

قم بالبناء على Zaps الموجود لديك بالفعل عن طريق إضافة التفكير بالذكاء الاصطناعي إلى عمليات الأتمتة التي قمت بإنشائها بالفعل.

اسمح للوكلاء بتمرير العمل بين بعضهم البعض بحيث يمكن لوكيل ما تسليم المهام إلى آخر، مما يجعل إعدادك يبدو وكأنه فريق يعمل معًا.

قم بتجميع الوكلاء في مجموعات بحيث يمكنك تنظيمهم حسب الفرق، مثل المبيعات أو التسويق، وإدارة كل شيء بسهولة أكبر.

تتبع كل شيء باستخدام لوحات المعلومات والتنبيهات حتى تتمكن من رؤية ما يفعله الوكلاء، والتدخل عندما يحتاج الأمر إلى اهتمام.

قيود وكلاء Zapier

قد تبدو حدود الاستخدام مقيدة وقد يتم الوصول إليها بسرعة عند تشغيل سير عمل متعدد الخطوات أو كبير الحجم.

يقلل التحكم المحدود في اختيار نموذج الذكاء الاصطناعي من المرونة للفرق التي ترغب في تخصيص أعمق.

أسعار وكلاء Zapier

مجاني

احترافي : 29.99 دولارًا شهريًا

الفريق : 103.50 دولارًا شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات وكلاء Zapier

G2: 4. 5/5 (أكثر من 1700 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 3000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن وكلاء Zapier؟

هذا ما قاله أحد المراجعين على Reddit عن Zapier Agents:

لقد استخدمت Zapier Agents من قبل وهو إعداد جيد جدًا... أعتقد أن الوكلاء جيدون جدًا ويحسنون سير عمل الشركة بشكل كبير.

لقد استخدمت Zapier Agents من قبل وهو إعداد جيد جدًا... أعتقد أن الوكلاء جيدون جدًا ويحسنون سير عمل الشركة بشكل كبير.

3. Make (الأفضل لسير العمل المرئي مع عقد اتخاذ القرار بالذكاء الاصطناعي)

عبر Make

يوفر لك Make محررًا على غرار مخطط انسيابي يعمل بالسحب والإفلات لإنشاء وكلاء الذكاء الاصطناعي. بدلاً من التعامل مع الذكاء الاصطناعي كخطوة أخرى في سير العمل، يمكنك نشر الوكلاء كصانعي قرار أساسيين ضمن أتمتتك.

يقوم الوكيل بقراءة المدخلات، ويقرر ما يجب أن يحدث بعد ذلك، ويتخذ الإجراءات اللازمة عبر الأدوات المتصلة.

بالنسبة لسير العمل المعقد، يمكنك توجيه تدفق العملية باستخدام المرشحات ومسارات التوجيه، بحيث يتفاعل الوكيل بشكل مختلف بناءً على الموقف. عند العمل مع كميات كبيرة من البيانات، تساعد ميزات مثل المكررات والمعالجة المتوازية في إدارة المهام بكفاءة، مثل تلخيص عشرات الملفات في وقت واحد.

احصل على أفضل الميزات

قم بتوصيل نماذج الذكاء الاصطناعي المختلفة بسهولة، مثل OpenAI و Anthropic و Groq و Vertex AI، حتى تتمكن من اختيار النموذج الذي يناسب احتياجاتك وميزانيتك.

قم بإعداد الطريقة التي يجب أن يتصرف بها وكيلك باستخدام اللغة الإنجليزية البسيطة للتحكم في أهدافه ونبرته وقيوده ومنطقه في اتخاذ القرارات دون كتابة أي كود خلفي.

أنشئ وكلاء قابلين لإعادة الاستخدام مرة واحدة واستخدمهم في كل مكان من خلال تحديد دورهم أو تعليماتهم وتطبيقهم عبر سير عمل متعدد.

ضع حدودًا

قد يصعب إدارة سير العمل المعقد لأن أداة الإنشاء المرئية قد تبدو مربكة عندما تتضمن السيناريوهات عدة أجهزة توجيه أو مرشحات أو مسارات متفرعة.

تحديد الأسعار

مجاني

خطة Make: 10.59 دولارًا شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

قم بإجراء التقييمات والمراجعات

G2: 4. 6/5 (أكثر من 200 تقييم)

Capterra: 4. 8/5 (أكثر من 400 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Make؟

هذا ما قاله أحد المراجعين في Capterra عن Make:

يتميز Make بواجهة سهلة الفهم وسهلة الاستخدام. باستخدام محرر السحب والإفلات، يمكنك إضافة وحدات من مجموعة واسعة من الأدوات وربطها وتحريرها لأتمتة مهام مثل ملخصات البريد الإلكتروني وتحديث البيانات الموجودة وغير ذلك الكثير. هناك أيضًا ميزة جديدة لوكلاء الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك خيار Human-in-the-Loop كخطوة أمان إضافية.

يتميز Make بواجهة سهلة الفهم وسهلة الاستخدام. باستخدام محرر السحب والإفلات، يمكنك إضافة وحدات من مجموعة واسعة من الأدوات وربطها وتحريرها لأتمتة مهام مثل ملخصات البريد الإلكتروني وتحديث البيانات الموجودة وغير ذلك الكثير. هناك أيضًا ميزة جديدة لوكلاء الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك خيار Human-in-the-Loop كخطوة أمان إضافية.

4. Relevance AI (الأفضل لإنشاء وكلاء ذكاء اصطناعي مخصصين وفرق ذكاء اصطناعي دون الحاجة إلى كتابة أكواد برمجية)

عبر Relevance AI

يتيح لك Relevance AI إنشاء وكلاء ذكاء اصطناعي مستقلين وحتى فرق وكلاء يمكنهم إكمال سير العمل والمهام تمامًا مثل الموظفين البشريين. من خلال لوحة تحكم مرئية واحدة، يمكنك إنشاء وكلاء متخصصين للمبيعات أو الدعم أو البحث أو العمليات، وتنسيقهم كقوة عاملة تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

تعمل الوكلاء من خلال بنية قائمة على الأدوات. يمكنك تعيين أدوات معيارية، مثل البحث على الويب واستعلامات قاعدة البيانات وإرسال البريد الإلكتروني وتحديثات CRM وجدولة التقويم، ويقرر الوكيل أي منها سيستخدم ومتى. بدلاً من كتابة كل خطوة، يمكنك تحديد القدرات وترك النظام يتولى التنفيذ ديناميكيًا.

التحكم والأمان مدمجان. يمكن للوكلاء العمل وفقًا لجداول زمنية، أو الاستجابة للأحداث في الوقت الفعلي، أو التوقف مؤقتًا للحصول على موافقة بشرية عند الحاجة. وهذا يخلق توازنًا بين الأتمتة والإشراف دون الحد من المرونة.

أفضل ميزات Relevance AI

اتصل بمجموعتك على الفور باستخدام عمليات التكامل والموصلات المدمجة لأدوات مثل Gmail و Slack و CRM وقواعد البيانات وواجهات برمجة التطبيقات الخارجية.

ادمج قواعد المعرفة المخصصة، مما يتيح للوكلاء الرجوع بأمان إلى المستندات والبيانات الداخلية للحصول على استجابات غنية بالسياق ومخصصة للمجال.

انشر الوكلاء عبر قنوات متعددة، وحوّلهم إلى أدوات دردشة حية أو روبوتات أو حتى مساعدين صوتيين باستخدام نهج "اكتب مرة واحدة، انشر في أي مكان".

حدود ذكاء الاصطناعي ذي الصلة

على الرغم من أنه يُعرف بأنه لا يتطلب كتابة أكواد برمجية، إلا أن إنشاء سير عمل قوي أو متعدد الوكلاء لا يزال يتطلب تفكيرًا منطقيًا وفهمًا لتدفقات البيانات.

أسعار Relevance AI

مجاني

الفريق: 349 دولارًا شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تصنيفات ومراجعات Relevance AI

G2: 4. 3/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

Capterra: التقييمات غير كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Relevance AI؟

هذا ما قاله أحد المراجعين في G2 عن Relevance AI:

أقدر أنه يحتوي على أكثر من 9000 أداة للتكامل، بما في ذلك البريد الإلكتروني والتقويم و CRM والأوراق، والتي تفيد أعمالنا وحياتنا اليومية. كان الإعداد الأولي بسيطًا للغاية، بفضل السوق الذي يضم أكثر من 400 وكيل ذكاء اصطناعي مجاني ومدفوع جاهز للتخصيص.

أقدر أنه يحتوي على أكثر من 9000 أداة للتكامل، بما في ذلك البريد الإلكتروني والتقويم و CRM والأوراق، والتي تفيد أعمالنا وحياتنا اليومية. كان الإعداد الأولي بسيطًا للغاية، بفضل السوق الذي يضم أكثر من 400 وكيل ذكاء اصطناعي مجاني ومدفوع جاهز للتخصيص.

5. n8n (الأفضل لأتمتة سير عمل الذكاء الاصطناعي المفتوح المصدر والمستضاف ذاتيًا)

عبر n8n

n8n هي منصة أتمتة مفتوحة المصدر يمكنك تشغيلها على الخادم الخاص بك، مما يمنحك تحكمًا كاملاً في بياناتك. يمكنك إنشاء سير العمل باستخدام محرر سحب وإفلات مرئي. داخل سير العمل هذا، يمكنك إنشاء وكلاء الذكاء الاصطناعي الذين يمكنهم سحب البيانات من قاعدة البيانات أو تحديث CRM أو إرسال رسالة أو الاتصال بخدمة خارجية.

مع زيادة تعقيد الأتمتة، يمكنك إضافة شروط (منطق if/else) وحلقات وإعادة المحاولة وخطوات احتياطية للتعامل مع السيناريوهات المختلفة. يتذكر الوكلاء التفاعلات السابقة ويظلون على دراية بالسياق عبر الجلسات.

بفضل أكثر من 500 عملية تكامل ووصول كامل إلى واجهة برمجة التطبيقات (API)، يمكن لعمليات سير العمل الخاصة بك الاتصال بأي أداة تقريبًا في مجموعتك. وإذا كنت بحاجة إلى مزيد من المرونة، يمكنك إدراج JavaScript أو Python لتخصيص المنطق، والجمع بين بساطة عدم الحاجة إلى كتابة أكواد برمجية والتحكم التقني الأعمق عند الحاجة.

أفضل ميزات n8n

افحص كل خطوة من خطوات التنفيذ وقم بتصحيحها باستخدام سجلات مفصلة، ورؤية المدخلات/المخرجات، وإعادة المحاولة، وتتبع الخطوات، حتى تتمكن من رؤية كيفية عمل سير العمل ووكيل الذكاء الاصطناعي بالضبط.

قم بتوصيل أدوات الذكاء الاصطناعي الخارجية باستخدام بروتوكول سياق النموذج (MCP) للتعامل مع المهام متعددة الخطوات والتنسيق المتقدم للذكاء الاصطناعي.

أدخل خطوات الموافقة البشرية قبل الإجراءات الحساسة للحفاظ على الرقابة ومنع التحديثات غير المرغوب فيها أو أخطاء الأتمتة ذات التأثير الكبير.

قيود n8n

يمكن أن تؤدي الأخطاء الصغيرة في التكوين إلى تنفيذ مفرط أو تكاليف غير متوقعة، خاصة في الحلقات أو سير العمل الخاص بالاستخراج.

أسعار n8n

تجربة مجانية لمدة 14 يومًا

المبتدئين: 24 يورو شهريًا (حوالي 28 دولارًا شهريًا)

المزايا: 60 يورو شهريًا (حوالي 70 دولارًا شهريًا)

الأعمال: 800 يورو/شهر (حوالي 936 دولارًا/شهر)

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات n8n

G2: 4. 8/5 (أكثر من 200 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 40 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن n8n؟

هذا ما قاله أحد المراجعين في G2 عن n8n:

أستخدم n8n لأتمتة المهام اليدوية والتكرارية اليومية، مما يوفر لي الكثير من الوقت ويساعدني في جدولة المهام بجدول زمني ثابت. يحتوي على غالبية كبيرة من عمليات التكامل، ويمكن أتمتة كل شيء تقريبًا. أستمتع باستخدام مجموعة متنوعة من وكلاء الذكاء الاصطناعي وتخصيص مطالبات النظام لتقديم نتائج دقيقة ومتوقعة.

أستخدم n8n لأتمتة المهام اليدوية والتكرارية اليومية، مما يوفر لي الكثير من الوقت ويساعدني في جدولة المهام بجدول زمني ثابت. يحتوي على غالبية كبيرة من عمليات التكامل، ويمكن أتمتة كل شيء تقريبًا. أستمتع باستخدام مجموعة متنوعة من وكلاء الذكاء الاصطناعي وتخصيص مطالبات النظام لتقديم نتائج دقيقة ومتوقعة.

6. Flowise AI (الأفضل لإنشاء تطبيقات LLM وروبوتات الدردشة المخصصة بدون كتابة أكواد برمجية)

عبر Flowise AI

يوفر Flowise واجهة مرئية لإنشاء وكلاء الذكاء الاصطناعي وسير عمل LLM. بدلاً من كتابة كود تنسيق الخلفية، يمكنك توصيل النماذج والمطالبات والذاكرة ومخازن المتجهات والأدوات كعقد في تدفق السحب والإفلات.

تتيح لك الأداة أيضًا تشغيل عدة وكلاء بأدوار مختلفة، ويمكنك إضافة خطوات موافقة بشرية عند الحاجة حتى يتمكن شخص ما من مراجعة القرارات قبل المضي قدمًا في سير العمل. بفضل التصحيح البصري، يمكنك رؤية كل خطوة يتخذها الوكيل، بحيث تعرف دائمًا كيف توصل إلى قراره ويمكنك تحسينه بسهولة.

بمجرد أن يصبح وكيلك جاهزًا، يمكنك تشغيله كواجهة برمجة تطبيقات (API) أو تضمينه مباشرة في موقع ويب أو تطبيق.

أفضل ميزات Flowise AI

قم بالتبديل بين نماذج الذكاء الاصطناعي المختلفة بسهولة، مثل OpenAI و Anthropic و Azure OpenAI و Hugging Face أو حتى النماذج المحلية.

قم بتخصيص وكيلك باستخدام الكود إذا لزم الأمر عن طريق إضافة مقتطفات صغيرة من لغة Python لتعديل أو تحسين طريقة عمل أحد المكونات.

اختبر وكيلك وحسّنه في الوقت الفعلي عن طريق تغيير المطالبات أو الإعدادات ومشاهدة النتائج تتغير على الفور.

قيود Flowise AI

أبلغ المستخدمون عن حدوث أخطاء في التحقق من صحة سير العمل بشكل غير متوقع، حتى عند العمل مع تدفقات بسيطة أو تم إنشاؤها حديثًا.

أسعار Flowise AI

مجاني

المبتدئين: 35 دولارًا شهريًا

المزايا: 65 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات Flowise AI

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Flowise AI؟

هذا ما قاله أحد المراجعين على Reddit عن Flowise AI:

من السهل جدًا استضافة Flowise محليًا أو نشره على السحابة، مما يجعل البدء في استخدامه أمرًا بسيطًا. نظرًا لأنه مفتوح ومتاح للجمهور، فإن عدد الموارد ودعم المجتمع في تزايد مستمر، وهو أمر مفيد للمطورين الجدد. واجهة المستخدم سهلة الاستخدام ومنظمة جيدًا.

من السهل جدًا استضافة Flowise محليًا أو نشره على السحابة، مما يجعل البدء في استخدامه أمرًا بسيطًا. نظرًا لأنه مفتوح ومتاح للجمهور، فإن عدد الموارد ودعم المجتمع في تزايد مستمر، وهو أمر مفيد للمطورين الجدد. واجهة المستخدم سهلة الاستخدام ومنظمة جيدًا.

7. Stack AI (الأفضل لوكلاء الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسات مع الأمان والامتثال)

عبر Stack AI

تم تصميم Stack AI للمؤسسات التي تحتاج إلى وكلاء ذكاء اصطناعي آمنين وموثوقين يعملون في جميع أقسام أعمالها. يمكن للفرق إنشاء وكلاء يتصلون بأمان بأدوات مثل CRM و ERP وقواعد البيانات الداخلية مع تلبية معايير الامتثال مثل SOC 2 و HIPAA.

يتيح لك منشئ سير العمل المرئي سحب وإفلات الكتل لتصميم طريقة تفكير الوكيل وتصرفاته. يمكنك توصيل مصادر البيانات واختيار نماذج الذكاء الاصطناعي وإضافة الذاكرة ودمج الأدوات أو واجهات برمجة التطبيقات دون كتابة كود. يمكن بعد ذلك نشر الوكلاء كروبوتات دردشة أو نماذج أو أدوات داخلية أو نقاط نهاية واجهة برمجة التطبيقات.

تتضمن الأداة أيضًا خطوط أنابيب RAG بنقرة واحدة، مما يسمح للوكلاء بفهرسة مستندات الشركة تلقائيًا وتقديم إجابات دقيقة مدعومة بمراجع تستند إلى بيانات حقيقية.

أفضل ميزات Stack AI

اتصل بأمان بأكثر من 100 أداة عمل مثل SharePoint و Salesforce و Workday وواجهات برمجة التطبيقات المخصصة، حتى يتمكن الوكلاء من اتخاذ الإجراءات عبر الأدوات في مجموعتك التقنية.

حافظ على أمان على مستوى المؤسسات من خلال الوصول القائم على الأدوار، والامتثال لمعيار SOC 2، وخيارات النشر الآمنة للشركات الخاضعة للتنظيم.

ابدأ بسرعة باستخدام القوالب الجاهزة والوكلاء الفوريين لتشغيل المساعدين المفيدين أو أتمتة سير العمل.

قيود الذكاء الاصطناعي المكدس

قد يكون الأداء غير متسق في بعض الأحيان، وهناك منحنى تعلم ملحوظ لحالات الاستخدام الأكثر تقدمًا.

تحتاج بعض الموصلات أو الحالات الاستثنائية إلى حلول بديلة، مع رؤية محدودة للسجلات خطوة بخطوة ومقارنات الإصدارات.

أسعار Stack AI

مجاني

المبتدئين: 199 دولارًا شهريًا

الفريق: 899 دولارًا شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تصنيفات ومراجعات Stack AI

G2: 4. 5/5 (أكثر من 30 تقييمًا)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Stack AI؟

هذا ما قاله أحد المراجعين في G2 عن Stack AI:

مع المنصات الأخرى، تحتاج إلى مهارات البرمجة، ولكن Stack AI هي منصة لا تتطلب كتابة أكواد برمجية ولا تحتاج إلى معرفة بالبرمجة لإنشاء وكلاء ذكاء اصطناعي أقوياء. ببضع نقرات فقط، يمكنك إنشاء سير عمل مختلف بسهولة.

مع المنصات الأخرى، تحتاج إلى مهارات البرمجة، ولكن Stack AI هي منصة لا تتطلب كتابة أكواد برمجية ولا تحتاج إلى معرفة بالبرمجة لإنشاء وكلاء ذكاء اصطناعي أقوياء. ببضع نقرات فقط، يمكنك إنشاء سير عمل مختلف بسهولة.

8. Microsoft Copilot Studio (الأفضل لإنشاء مساعدين اصطناعيين في نظام MS 365)

عبر Microsoft

Microsoft Copilot Studio هو أداة وكيلة ذكاء اصطناعي شائعة أخرى تتيح للمؤسسات إنشاء وكلاء ذكاء اصطناعي على مستوى المؤسسات (كان يُطلق عليها سابقًا Power Virtual Agents) دون الحاجة إلى كتابة أكواد برمجية مكثفة. باستخدام محرر مرئي، يمكن للفرق تصميم تدفقات المحادثات وأتمتة سير العمل والاتصال بمصادر البيانات والتكامل مع واجهات برمجة التطبيقات عبر نظام Microsoft البيئي.

يعتمد محرك المحادثة الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي في المقام الأول على التعرف على النوايا المدعوم بـ LLM بدلاً من الأنظمة الصارمة القائمة على القواعد، مما يمكّن الوكلاء من فهم السياق والاستجابة بشكل ديناميكي. يمكنهم سحب المعلومات ذات الصلة من Microsoft Graph و Dataverse والوثائق الداخلية للحصول على دقة أفضل.

يمكن للوكلاء العمل بشكل مستقل باستخدام المشغلات والمنطق المنظم. على سبيل المثال، يمكنهم مراقبة رسائل البريد الإلكتروني الواردة، وصياغة الردود التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، وتحديث السجلات، وتنفيذ سير العمل متعدد الخطوات تلقائيًا. كما أنهم يعملون في الخلفية، ويمكن استدعاؤهم من خلال Copilot Chat عند الحاجة، أو توجيه المحادثات إلى شخص أو قناة Teams بناءً على شروط محددة مسبقًا.

أفضل ميزات Microsoft Copilot Studio

قم بالدمج بسلاسة باستخدام أكثر من 1000 موصل مسبق الصنع بدون كود لربط أنظمة Microsoft وأنظمة الجهات الخارجية مثل Salesforce وSAP وServiceNow.

قم ببناء منطق متقدم بصريًا باستخدام تدفقات السحب والإفلات والتفرع والتسليم البشري ومشغلات الأتمتة.

قم بالتوسيع باستخدام أدوات المطورين عند الحاجة باستخدام واجهات برمجة التطبيقات و SDK و Visual Studio و GitHub و .NET لتخصيص أعمق.

قيود Microsoft Copilot Studio

قد تكون هياكل الترخيص والتكلفة معقدة وصعبة الإدارة، خاصة عند التوسع عبر بيئات متعددة أو إضافة موصلات متميزة.

قد تبدو خيارات التخصيص محدودة، مع أداء بطيء في بعض الأحيان ومنحنى تعلم حاد للمستخدمين غير التقنيين.

أسعار Microsoft Copilot Studio

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Microsoft Copilot Studio

G2: 4. 4/5 (أكثر من 100 تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Microsoft Copilot Studio؟

هذا ما قاله أحد المراجعين في G2 عن Microsoft Copilot Studio:

أنا أحب Microsoft Copilot Studio لأنه من السهل إنشاء وتخصيص مساعدين AI دون الحاجة إلى مهارات تقنية عميقة. تتيح الواجهة منخفضة الكود والقوالب الجاهزة تحويل الأفكار إلى حلول عملية بسرعة.

أنا أحب Microsoft Copilot Studio لأنه من السهل إنشاء وتخصيص مساعدين AI دون الحاجة إلى مهارات تقنية عميقة. تتيح الواجهة منخفضة الكود والقوالب الجاهزة تحويل الأفكار إلى حلول عملية بسرعة.

9. LangFlow (الأفضل لتصميم نماذج أولية مرئية لتدفقات LangChain وتطبيقات LLM)

عبر LangFlow

باستخدام Langflow، يمكنك إنشاء أنظمة ذكاء اصطناعي كاملة باستخدام لوحة سحب وإفلات مع كتل مثل المطالبات والذاكرة والأدوات وأدوات الاسترجاع ونماذج LLM. هناك أيضًا كتلة وكيل خاصة تحدد أفضل نهج وتنفذ المهمة بعناية من البداية إلى النهاية.

يمكن تحويل وكيل واحد إلى أداة يمكن لوكيل آخر استخدامها، مما يساعدك على إنشاء سير عمل متعدد الطبقات أو على غرار العمل الجماعي. على سبيل المثال، يمكنك إنشاء وكيل بحث يستخدم Web Search و Wolfram Alpha، وستتولى الأداة معالجة عملية الاستدلال بصريًا.

بالنسبة للمساعدين المعتمدين على المعرفة، توفر الأداة دعمًا مدمجًا لـ RAG لقواعد البيانات المتجهة الرئيسية مثل Pinecone و Weaviate و Qdrant، إلى جانب وحدات ذاكرة مرنة للاحتفاظ بالسياق.

أفضل ميزات LangFlow

قم بتصدير سير العمل إلى Python ونشره من خلال واجهات برمجة التطبيقات (API) للانتقال بسهولة من البناء المرئي إلى الاستخدام الفعلي في الإنتاج.

قم بتخصيص وتوسيع المنصة باستخدام تصميمها مفتوح المصدر حتى تتمكن من إنشاء أدواتك الخاصة وتعديل المكونات حسب الحاجة.

اتصل بأنظمة المؤسسة باستخدام MCP واستخدم أنواع الوكلاء المتقدمة المدمجة للتعامل مع المهام المعقدة دون كتابة كود مخصص.

قيود LangFlow

قد تبدو الواجهة المرئية معقدة للمبتدئين تمامًا، خاصةً المستخدمين الذين يتوقعون تجربة مبسطة تمامًا وسهلة الاستخدام ولا تتطلب كتابة أكواد برمجية.

أسعار LangFlow

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات LangFlow

G2 : لا توجد تقييمات كافية

Capterra: التقييمات غير كافية

10. Budibase (الأفضل لتطوير الأدوات الداخلية المعززة بالذكاء الاصطناعي)

عبر Budibase

تتيح لك الواجهة المرئية لـ Budibase تصميم التطبيقات عن طريق سحب وإفلات الشاشات والنماذج والجداول والمكونات دون كتابة كود. يمكنك أيضًا إنشاء تطبيقات كاملة تلقائيًا من بياناتك ببضع نقرات فقط.

بفضل مكونات واجهة المستخدم والقوالب المعدة مسبقًا، يمكن للمستخدمين غير التقنيين إنشاء لوحات إدارة وبوابات ولوحات معلومات وشاشات إدخال بيانات بسهولة، والتي تظل سريعة الاستجابة عبر الأجهزة.

يمكن تصميم أتمتة سير العمل باستخدام خطوات متعددة وشروط (منطق إذا/إذن) وفلاتر وحلقات. يمكن تشغيل الإجراءات بناءً على الأحداث أو جدولتها للتشغيل بشكل دوري.

أفضل ميزات Budibase

قم بالاتصال والأتمتة عبر مصادر البيانات مثل SQL و NoSQL و REST APIs و Airtable، مما يؤدي إلى تشغيل سير العمل باستخدام إجراءات الذكاء الاصطناعي المدمجة.

قم بفرض التحكم في الوصول على أساس الأدوار للذكاء الاصطناعي للحفاظ على عمل الوكلاء ضمن أذونات المستخدمين وحدود البيانات.

قم ببناء مكونات قابلة لإعادة الاستخدام ومنطق معياري لتوحيد وتوسيع نطاق سير العمل المدعوم بالذكاء الاصطناعي عبر الفرق

قيود Budibase

قد تؤدي حدود حجم تحميل الملفات في بعض الإعدادات ذاتية الاستضافة إلى تقييد سير عمل الذكاء الاصطناعي الذي يعتمد على المستندات بشكل كبير.

مرونة محدودة لمنطق JavaScript المتقدم، مما يجعل التحويلات المعقدة أو معالجة الحالات الاستثنائية أكثر صعوبة مقارنة بالمنصات التي تركز على المطورين.

أسعار Budibase

مصدر مفتوح

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Budibase

G2: 4. 5/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

Capterra: التقييمات غير كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Budibase؟

هذا ما قاله أحد المراجعين في G2 عن Budibase:

لقد كان Budibase منتجًا وفعالًا للغاية في تطوير تطبيقات شركتنا. ساعدنا في إنشاء تطبيقات مخصصة للعملاء وللاستخدام المكتبي أيضًا. كما أن مشاركة البيانات من خلال المزامنة آمنة للغاية. الميزة الأكثر روعة هي واجهة السحب والإفلات لإنشاء تطبيقات مخصصة. لا تحتاج إلى أي مهارات خاصة لإنشاء تطبيقات داخلية لفريقك.

لقد كان Budibase منتجًا وفعالًا للغاية في تطوير تطبيقات شركتنا. ساعدنا في إنشاء تطبيقات مخصصة للعملاء وللاستخدام المكتبي أيضًا. كما أن مشاركة البيانات من خلال المزامنة آمنة للغاية. الميزة الأكثر روعة هي واجهة السحب والإفلات لإنشاء تطبيقات مخصصة. لا تحتاج إلى أي مهارات خاصة لإنشاء تطبيقات داخلية لفريقك.

11. Lindy AI (الأفضل لمساعدي التنفيذيين في مجال الذكاء الاصطناعي لأتمتة مهام العمل الشخصية)

عبر Lindy AI

Lindy AI هو مساعد افتراضي مستقل يتولى المهام المهنية الروتينية عبر تطبيقاتك. يمكنك الدردشة معه عبر iMessage أو WhatsApp أو Slack أو الويب وإعطائه تعليمات باللغة الإنجليزية البسيطة مثل "أعد جدولة اجتماعي الساعة 3 مساءً" أو "اكتب مسودة بريد إلكتروني للمتابعة". مدعومًا بـ GPT-4، يدير هذا الأداة الجداول الزمنية والبريد الإلكتروني وقوائم المهام والمواعيد والمزيد دون الحاجة إلى الإعداد اليدوي.

يمكنك إنشاء وكلاء مخصصين لسير عمل معين، مثل تأهيل العملاء المحتملين أو معالجة النفقات، يتم تشغيلهم تلقائيًا ويقومون بتنفيذ إجراءات متعددة الخطوات عبر التطبيقات المتصلة. بمجرد تشغيله، يمكن للوكيل اتخاذ إجراءات متعددة من تلقاء نفسه، مثل إرسال الرسائل وتحديث السجلات وجدولة الأحداث وإشراك زملاء الفريق وغير ذلك، حتى تكتمل المهمة.

يمكن للأداة أيضًا الانضمام إلى مكالمات Zoom أو Teams لتسجيلها وتدوينها وإنشاء ملاحظات موجزة مع بنود العمل. كما أنها تدعم وكلاء الذكاء الاصطناعي الصوتيين للتعامل مع المكالمات الواردة والصادرة.

أفضل ميزات Lindy AI

قم بتوصيل قواعد المعرفة المخصصة بحيث يستخدم الوكلاء المستندات الداخلية والأسئلة الشائعة وبيانات الشركة بدلاً من إجابات الذكاء الاصطناعي العامة.

قم بتخصيص الردود بمرور الوقت من خلال تكييف النبرة والمتابعات بناءً على التفاعلات السابقة.

قم بتوسيع سير العمل باستخدام مساعد الكود الذكي لإنشاء أو تصحيح البرامج النصية دون الحاجة إلى مطورين.

ادمج مع أكثر من 200 تطبيق مثل Gmail و Outlook و Slack و CRMs والتقويمات و Zoom لنقل البيانات عبر الأدوات تلقائيًا.

قيود Lindy AI

أبلغ بعض المستخدمين أن الأداة قد تتوقف عن العمل بشكل غير متوقع في بعض الأحيان، مما قد يؤدي إلى مقاطعة عمليات التشغيل الآلي وتعطيل سير العمل الجاري.

ذكر المستخدمون صعوبة في تتبع الوكلاء المستخدمين ومن يستخدمهم، مما يجعل من الصعب مراقبة النشاط عبر الفرق الكبيرة.

أسعار Lindy AI

تجربة مجانية لمدة 7 أيام

Pro : 49.99 دولارًا شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Lindy AI

G2 : 4. 9/5 (أكثر من 100 تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Lindy AI؟

هذا ما قاله أحد المراجعين في G2 عن Lindy AI:

أستخدم Lindy AI منذ فترة قصيرة، وأكثر ما يعجبني فيه هو الوقت الذي يوفره لي. فهو يتعامل مع المهام المتكررة والجدولة بدقة مذهلة، مما ساعدني حقًا في تقليل العبء الذهني.

أستخدم Lindy AI منذ فترة قصيرة، وأكثر ما يعجبني فيه هو الوقت الذي يوفره لي. فهو يتعامل مع المهام المتكررة والجدولة بدقة مذهلة، مما ساعدني حقًا في تقليل العبء الذهني.

