كيف يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل إدارة الثروات اليوم

وجدت دراسة أجرتها شركة Mercer أن 91% من مديري الاستثمار يستخدمون حالياً الذكاء الاصطناعي أو يخططون لاستخدامه في استراتيجياتهم الاستثمارية أو أبحاثهم المتعلقة بفئات الأصول.

يشرح هذا المقال كيفية قيام الذكاء الاصطناعي بتحويل إدارة الثروات — من أتمتة عمليات التحقق من الامتثال إلى تخصيص التواصل مع العملاء — ويوضح كيفية إنشاء سير عمل جاهز للذكاء الاصطناعي سيتبنّاه فريقك.

ما هي فوائد الذكاء الاصطناعي في إدارة الثروات؟

غالبًا ما يبدأ صباح مستشار الثروات بـ 45 دقيقة من تحديثات CRM قبل أول مكالمة مع العميل. بين وثائق KYC، وإنشاء التقارير الفصلية، ومطابقة البيانات عبر منصات الحفظ، يتم تأجيل العمل الاستراتيجي إلى المساء — هذا إذا تم القيام به على الإطلاق.

وهذا يتيح لك التركيز على ما يساهم فعليًا في تنمية أعمالك، ألا وهو بناء العلاقات وتقديم المشورة الاستراتيجية.

هذا العائق التشغيلي يعني أنك دائمًا ما تستجيب لاحتياجات العملاء بدلاً من توقعها. تضيع فرص تقديم المشورة في الوقت المناسب، وتصبح تجربة العميل غير متسقة، ويصبح خطر إرهاقك أنت وفريقك مرتفعًا للغاية.

يوفر الذكاء الاصطناعي الوقت ويقدم رؤى أسرع. وإليك كيف يبدو ذلك في الممارسة العملية:

قرارات أسرع وقائمة على البيانات : يعالج الذكاء الاصطناعي إشارات السوق وسلوك العملاء ومؤشرات المخاطر في وقت واحد، ويقدم رؤى قد يستغرق تحليلها يدويًا ساعات طويلة من قبل المحللين.

تخصيص قابل للتطوير: تعمل الخوارزميات على تخصيص توصيات الاستثمار والتواصل مع كل عميل وفقًا لأهدافه وقدرته على تحمل المخاطر ومرحلة حياته، دون الحاجة إلى عقد اجتماعات فردية لكل تعديل. تعمل الخوارزميات على تخصيص توصيات الاستثمار والتواصل مع كل عميل وفقًا لأهدافه وقدرته على تحمل المخاطر ومرحلة حياته، دون الحاجة إلى عقد اجتماعات فردية لكل تعديل.

تقليل العبء التشغيلي: تتولى الأتمتة المهام المتكررة مثل عمليات التحقق من هوية العميل (KYC) ومحفزات إعادة التوازن وإنشاء التقارير، مما يتيح لك التركيز على المحادثات عالية القيمة.

إدارة المخاطر الاستباقية: تحدد النماذج التنبؤية نقاط الضعف في المحفظة والثغرات في الامتثال قبل أن تصبح مشاكل، مما يحول فريقك من التعامل مع المشاكل بشكل رد الفعل إلى الإشراف الاستراتيجي. تحدد النماذج التنبؤية نقاط الضعف في المحفظة والثغرات في الامتثال قبل أن تصبح مشاكل، مما يحول فريقك من التعامل مع المشاكل بشكل رد الفعل إلى الإشراف الاستراتيجي.

تجربة عملاء متسقة: تضمن سير العمل المدعوم بالذكاء الاصطناعي عدم إغفال أي عميل، بحيث تتم المتابعة والمراجعة ونقاط الاتصال في الموعد المحدد، في كل مرة.

ومع ذلك، لا تتحقق هذه الفوائد إلا عندما تتمكن أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بك من التواصل مع بقية أعمالك.

حتى أدوات الذكاء الاصطناعي الجديدة الواعدة غالبًا ما تضيف مجرد تسجيل دخول آخر وصومعة أخرى، مما يؤدي إلى مزيد من انتشار الذكاء الاصطناعي — أي الانتشار غير المخطط لأدوات الذكاء الاصطناعي دون رقابة أو استراتيجية — دون حل المشكلة الأساسية.

ولهذا السبب يجب استبدال الحلول المتفرقة بمساحة عمل متكاملة تعتمد على الذكاء الاصطناعي — منصة واحدة آمنة تجمع بين المشاريع والوثائق والمحادثات والتحليلات مع الذكاء الاصطناعي المدمج كطبقة ذكاء.

📮 ClickUp Insight: يقضي الموظف العادي أكثر من 30 دقيقة يوميًا في البحث عن المعلومات المتعلقة بالعمل، أي ما يزيد عن 120 ساعة سنويًا تضيع في البحث في رسائل البريد الإلكتروني ومحادثات Slack والملفات المتناثرة. في الواقع، يقول 62% من العاملين في مجال المعرفة إنهم يقضون "وقتًا طويلاً في البحث عن المعلومات" خلال يوم عملهم. 💫 نتائج حقيقية: عززت فرق مثل QubicaAMF العمل الجماعي على مستوى الشركة بنسبة 60٪ باستخدام مركز الإنتاجية المركزي ClickUp.

حالات استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة الثروات

الذكاء الاصطناعي ليس أداة واحدة متجانسة؛ إنه مجموعة من القدرات القوية التي يمكن تطبيقها على مدار دورة حياة العميل بأكملها. التفكير في الذكاء الاصطناعي من حيث التطبيقات العملية المحددة يساعد في إزالة الغموض عن هذه التكنولوجيا ويكشف عن مسار واضح لاعتمادها.

من المصافحة الأولى إلى إدارة المحافظ على المدى الطويل، إليك أكثر الطرق تأثيرًا لاستخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة الثروات اليوم.

التفاعل مع العملاء والاحتفاظ بهم

غالبًا ما تكون هناك علامات تحذيرية على رحيل العملاء غير المتوقع، ولكنها تكون مخبأة في رسائل البريد الإلكتروني المتفرقة وملاحظات المكالمات وإدخالات CRM. ومع ذلك، من المستحيل تتبع مشاعر كل عميل وأحداث حياته وتاريخ اتصالاته يدويًا. وهذا يؤدي إلى تواصل عام وفقدان فرص تقديم المشورة الشخصية في الوقت المناسب التي تبني الولاء.

يساعد الذكاء الاصطناعي فريقك على الاحتفاظ بالعملاء من خلال توقع مخاطر فقدانهم. فهو يحلل أنماط الاتصال وسجل المعاملات لتوقع العملاء المعرضين لخطر فقدانهم، مما يدفعك إلى التواصل معهم قبل فوات الأوان.

يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي حتى صياغة رسائل بريد إلكتروني مخصصة وجداول أعمال اجتماعات بناءً على الأنشطة الأخيرة للعميل أو الأهداف المعلنة، مما يوفر لك ساعات من وقت التحضير. تعرف على المزيد في هذا الفيديو.

👀 مثال: تعاونت Morgan Stanley مع OpenAI لإنشاء مساعد ذكاء اصطناعي يساعد المستشارين الماليين على استرجاع المعلومات البحثية ومعلومات العملاء بسرعة.

وهذا يتيح للمستشارين الاستعداد بشكل أسرع والاستجابة بشكل أكثر دقة، مما يحسن من سرعة الاستجابة دون زيادة عبء العمل.

💡 توقف عن إهمال التفاصيل المهمة. قم ببناء نظام تفاعل استباقي مع ClickUp: تركيز معرفة العملاء: احتفظ بجميع ملاحظاتك وخططك ووثائقك الخاصة بعميل واحد في مجلد أو مشروع ClickUp مخصص. وهذا ينهي البحث المحموم عن المعلومات ويخلق احتفظ بجميع ملاحظاتك وخططك ووثائقك الخاصة بعميل واحد في مجلد أو مشروع ClickUp مخصص. وهذا ينهي البحث المحموم عن المعلومات ويخلق مصدرًا واحدًا للمعلومات الصحيحة لفريقك بأكمله.

أتمتة عمليات التحقق: استخدم استخدم ClickUp Automations لإنشاء مهمة متكررة للاتصال بالعميل إذا لم يتم الاتصال به منذ 60 يومًا.

احصل على سياق فوري: قبل اتصال العميل، ما عليك سوى كتابة @brain في تعليق المهمة. سيقوم ClickUp Brain على الفور بتلخيص جميع التفاعلات السابقة والملاحظات من قبل اتصال العميل، ما عليك سوى كتابة @brain في تعليق المهمة. سيقوم ClickUp Brain على الفور بتلخيص جميع التفاعلات السابقة والملاحظات من ClickUp Docs والمهام ذات الصلة، حتى تكون مستعدًا تمامًا لكل محادثة.

تتبع المقاييس المهمة للعملاء الحاليين والتجديدات والتغييرات في لوحات معلومات ClickUp باستخدام حقول الذكاء الاصطناعي.

تحسين المحافظ وتوزيع الأصول

إن بناء المحفظة المثالية لكل عميل هو لغز معقد. فأنت توازن بين تحملهم للمخاطر، والأفق الزمني، والوضع الضريبي مقابل آلاف من تركيبات الأصول المحتملة. إن القيام بذلك يدويًا يستغرق وقتًا طويلاً للغاية، وغالبًا ما تكون عملية الموافقة على أي تغييرات - التي تشمل المحللين ومسؤولي الامتثال ونفسك - فوضى عارمة من سلاسل الرسائل الإلكترونية والمتابعات الفائتة.

هذا سير العمل بطيء وغير فعال، ويؤدي إلى مخاطر الأخطاء البشرية أو التوزيعات غير المثلى. وبدون سجل تدقيق واضح، فإنه يمثل أيضًا مشكلة امتثال محتملة.

يمكن لنماذج الذكاء الاصطناعي، مثل تلك التي ابتكرها المستشارون الآليون، تقييم آلاف من مجموعات الأصول في ثوانٍ لتقديم توصيات بشأن التوزيع الأمثل. يمكنك مراجعة المقترحات التي يقدمها الذكاء الاصطناعي، وتطبيق حكمك البشري، واتخاذ القرار النهائي.

👀 مثال: تستخدم منصات مثل Betterment و Wealthfront الاستثمار الخوارزمي وإعادة التوازن الآلي واسترداد الخسائر الضريبية لتحسين المحافظ الاستثمارية على نطاق واسع.

💡 قم بإدارة هذه العملية بالكامل في ClickUp لتبسيط عمليات الموافقة والمراجعة. عندما يقترح نموذج الذكاء الاصطناعي تغييرًا في المحفظة، يمكن للأتمتة التي تم إنشاؤها باستخدام ClickUp Automations إنشاء مهمة على الفور، وتطبيق نموذج لعملية الموافقة، وتعيينها إلى المراجع الأول. يتم إخطار كل طرف معني عندما يحين دوره، ويتم تسجيل جميع تعليقاتهم وموافقاتهم في قسم التعليقات وسجل المهام. وهذا يخلق سجلاً تدقيقياً محصناً ومؤرخاً بالوقت، مما يحول سير العمل الفوضوي القائم على البريد الإلكتروني إلى عملية سلسة ومتوافقة وفعالة.

أتمتة مهام التخصيص والإشعارات وسير العمل باستخدام ClickUp Automations

إدارة المخاطر وكشف الاحتيال

فريق الامتثال لديك يخوض معركة شاقة. فهو يقوم يدويًا بمراجعة سجلات المعاملات التي لا حصر لها ومسح الاتصالات بحثًا عن أي علامات خطر، ولكن بحلول الوقت الذي يكتشفون فيه المشكلة، قد يكون الضرر قد وقع بالفعل.

تضيع التنبيهات الواردة من أنظمة المراقبة المختلفة في صناديق البريد الإلكتروني المزدحمة، دون ملكية واضحة أو خطة عمل، مما يخلق مخاطر تنظيمية ومالية كبيرة.

يعمل اكتشاف الاحتيال بالذكاء الاصطناعي عن طريق إنشاء قواعد أساسية للسلوك لكل عميل — أحجام المعاملات النموذجية، ومواقع تسجيل الدخول، وأنماط الاتصال — ثم الإبلاغ عن الانحرافات في الوقت الفعلي.

90% من المؤسسات المالية تعتمد بالفعل على الذكاء الاصطناعي للكشف عن مخططات الاحتيال الناشئة والتحقيق فيها في الوقت الفعلي.

👀 مثال: قد ينبه نظام الذكاء الاصطناعي قسم الامتثال عندما يقوم عميل يقوم عادةً بتحويل 5000 دولار شهريًا بتحويل مبلغ 50000 دولار فجأة إلى حساب دولي جديد، أو عندما تتم محاولات تسجيل الدخول من موقع جغرافي غير معتاد.

💡 قم بتوصيل أدوات مراقبة الذكاء الاصطناعي الخاصة بك بـ ClickUp لإغلاق الحلقة بين الكشف والحل. بفضل أتمتة سير العمل، يمكنك إعداد قاعدة تحول على الفور التنبيهات التي يولدها الذكاء الاصطناعي إلى مهام، وتعيينها إلى مسؤول الامتثال المناسب، وتحديد الأولوية وموعد الاستحقاق، وإرفاق جميع المستندات ذات الصلة. وبدلاً من ضياع التنبيهات، تصبح مهام قابلة للتنفيذ يتم تتبعها من البداية إلى النهاية.

بناء المساءلة من خلال تحديد أصحاب المهام ومواعيد الاستحقاق والأولويات في ClickUp Tasks

شاهد هذا الفيديو لتتعرف على كيفية توفير ساعات من العمل كل أسبوع من خلال أتمتة المهام باستخدام الذكاء الاصطناعي!

التخطيط المالي والمشورة الشخصية

يتطلب وضع خطة مالية شاملة سحب البيانات من نظام إدارة علاقات العملاء (CRM)، وإجراء توقعات باستخدام أداة متخصصة، ثم كتابة التقرير في معالج نصوص. هذه العملية تستغرق وقتًا طويلاً لدرجة أنك لا تستطيع تقديم هذا المستوى من الخدمة إلا لعملائك من الدرجة الأولى، تاركًا للآخرين نصائح عامة وموحدة للجميع.

يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي أن يسرع هذه العملية بشكل كبير. يمكنه سحب بيانات العملاء، وإجراء توقعات التقاعد، وصياغة سرد يشرح التوصيات بلغة بسيطة وسهلة الفهم.

وهذا يتيح لك تقديم خطط عالية الجودة ومخصصة لعدد أكبر من العملاء، مما يجعل نصائحك أكثر قيمة وقابلية للتنفيذ.

💡 أنشئ مساحة تعاونية واحدة لكامل سير العمل هذا باستخدام ClickUp Docs. قم بصياغة الخطة المالية، وقم بتضمين مخططات حية من أدوات التحليل الخاصة بك، واستخدم ClickUp Brain لتلخيص تاريخ العميل مباشرة داخل المستند. عند تحديد الإجراءات التي يجب اتخاذها للعميل، يمكنك تمييز النص وتحويله على الفور إلى مهمة قابلة للتتبع يتم تعيينها له. وهذا يحول المستند الثابت إلى خطة حية وفعالة ترتبط مباشرة بعمل فريقك.

اقترن ClickUp Docs مع ClickUp Brain لتوليد المواد بشكل أسرع

الاعتبارات الأخلاقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة الثروات

يؤدي اعتماد الذكاء الاصطناعي إلى ظهور مخاطر أخلاقية وتنظيمية كبيرة يجب على الشركات معالجتها. وتشعر الشركات بالقلق، عن حق، من استخدام خوارزميات "الصندوق الأسود" التي لا يمكن شرحها للعملاء أو الهيئات التنظيمية. وقد يؤدي هذا الخوف إلى التقاعس عن العمل، مما يتسبب في تخلفك عن منافسيك، أو أسوأ من ذلك، اعتماد أدوات دون وجود ضوابط مناسبة.

يتمثل جوهر واجبك الائتماني في العمل لصالح عملائك، وتمتد هذه المسؤولية إلى التكنولوجيا التي تستخدمها. فيما يلي الاعتبارات الأخلاقية الرئيسية التي يجب عليك مراعاتها:

خصوصية البيانات: البيانات المالية للعملاء حساسة للغاية. يجب عليك التأكد من أن أي مورد للذكاء الاصطناعي تعمل معه يفي بأدق معايير الأمان والسرية. البيانات المالية للعملاء حساسة للغاية. يجب عليك التأكد من أن أي مورد للذكاء الاصطناعي تعمل معه يفي بأدق معايير الأمان والسرية.

التحيز الخوارزمي: إذا تم تدريب نموذج الذكاء الاصطناعي على بيانات تاريخية متحيزة، فقد يؤدي ذلك إلى استمرار هذا التحيز، على سبيل المثال، من خلال التوصية باستراتيجيات مفرطة في التحفظ للنساء أو بعض الأقليات. إذا تم تدريب نموذج الذكاء الاصطناعي على بيانات تاريخية متحيزة، فقد يؤدي ذلك إلى استمرار هذا التحيز، على سبيل المثال، من خلال التوصية باستراتيجيات مفرطة في التحفظ للنساء أو بعض الأقليات.

القابلية للتفسير: "الخوارزمية قالت ذلك" ليست إجابة مقبولة. يتوقع المنظمون والعملاء منك أن تكون قادرًا على تفسير سبب تقديم توصية معينة.

التدقيق التنظيمي: تراقب هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بنشاط تراقب هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بنشاط استخدام التحليلات التنبؤية . يجب أن تكون قادرًا على إثبات أن التوصيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي تخدم مصلحة العميل، وليس فقط أرباح الشركة.

يتطلب الاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي شفافية جذرية وتوثيقًا دقيقًا. فأنت بحاجة إلى سجل واضح وثابت لكيفية مراجعة الرؤى التي تم توليدها بواسطة الذكاء الاصطناعي، ومن وافق عليها، وكيف تم توصيلها إلى العميل. وهنا يصبح مكان العمل الموحد أفضل وسيلة للدفاع عنك.

💡قم بتوثيق كل قرار تلقائيًا في ClickUp، وتتبع كل تغيير باستخدام سجل مزود بختم زمني باستخدام ClickUp Task History. تلتقط تعليقات ClickUp Task Comments "سبب" كل قرار في محادثة مترابطة. يمكنك أيضًا ربط مستندات ClickUp Docs الداعمة مباشرةً بمهام ClickUp Tasks، مما يخلق مسارًا شاملاً وسهل التدقيق يدعم الامتثال ويبني ثقة العملاء.

📮ClickUp Insight: 22٪ من المشاركين في الاستطلاع لا يزالون متحفظين عندما يتعلق الأمر باستخدام الذكاء الاصطناعي في العمل. من بين الـ 22٪، نصفهم قلقون بشأن خصوصية بياناتهم، بينما النصف الآخر غير متأكد من أنه يمكنه الوثوق بما يقدمه الذكاء الاصطناعي. يعالج ClickUp هذين الشاغلين بشكل مباشر من خلال تدابير أمنية قوية وعن طريق إنشاء روابط مفصلة للمهام والمصادر مع كل إجابة. وهذا يعني أنه حتى أكثر الفرق حذراً يمكنها البدء في الاستمتاع بزيادة الإنتاجية دون القلق بشأن ما إذا كانت معلوماتها محمية أو ما إذا كانت تحصل على نتائج موثوقة.

كيف تبدأ في استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة الثروات

ترى العديد من الشركات أن تطبيق الذكاء الاصطناعي مشروع ضخم ومكلف ولا تعرف من أين تبدأ. وغالبًا ما يؤدي ذلك إلى شلل التحليل، بينما يكتسب المنافسون الأكثر مرونة ميزة كبيرة. المفتاح هو البدء بخطوات صغيرة وبناء الزخم.

فيما يلي خطوات عملية لتبدأ في استخدام الذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى إجراء تغييرات جذرية في عملك بين عشية وضحاها. 🛠️

تدقيق سير العمل الحالي: قبل شراء أي أداة جديدة، قم بتخطيط العمليات الحالية. أين تكمن أكبر العوامل التي تستهلك وقت المستشارين؟ هل هي قبل شراء أي أداة جديدة، قم بتخطيط العمليات الحالية. أين تكمن أكبر العوامل التي تستهلك وقت المستشارين؟ هل هي عملية استقبال العملاء الجدد ، أو إعداد التقارير الفصلية، أو عمليات التحقق من الامتثال؟ هذه المهام اليدوية المتكررة هي الأكثر سهولة في الأتمتة. دمج أدواتك: الذكاء الاصطناعي لا يتجاوز ذكاء البيانات التي يمكنه الوصول إليها. إذا كانت ملاحظات عملائك في تطبيق واحد، ومهامك في تطبيق آخر، ووثائقك في تطبيق ثالث، فلن يتمكن الذكاء الاصطناعي من الحصول على السياق الكامل. الخطوة الأولى هي جمع كل شيء في مساحة عمل واحدة ومتقاربة مثل ClickUp، لإنشاء أساس موحد لبياناتك ومهامك واتصالاتك. ابدأ بحالة استخدام تجريبية: اختر مجالًا واحدًا عالي التأثير ومنخفض المخاطر لاختبار سير العمل المدعوم بالذكاء الاصطناعي. يعد التحضير لاجتماعات العملاء نقطة انطلاق رائعة. استخدم الذكاء الاصطناعي اختر مجالًا واحدًا عالي التأثير ومنخفض المخاطر لاختبار سير العمل المدعوم بالذكاء الاصطناعي. يعد التحضير لاجتماعات العملاء نقطة انطلاق رائعة. استخدم الذكاء الاصطناعي لتلخيص المحادثات السابقة وإنشاء نقاط حوار، وشاهد مقدار الوقت الذي يوفره ذلك لفريقك. تدريب فريقك: الذكاء الاصطناعي موجود لتعزيز قدرات مستشاريك، وليس لاستبدالهم. استثمر في التدريب لتعليم فريقك كيفية العمل مع الذكاء الاصطناعي — كيفية كتابة توجيهات فعالة، وكيفية اكتشاف الأخطاء المحتملة في المحتوى الذي يولده الذكاء الاصطناعي، وأين يمكنهم تطبيق حكمهم البشري الفريد. القياس والتكرار: لا يمكنك تحسين ما لا تقيسه. تتبع المقاييس الرئيسية مثل الوقت الموفر في المهام الإدارية ودرجات رضا العملاء ومعدلات مشكلات الامتثال. أنشئ عرضًا في الوقت الفعلي لتقدمك باستخدام لا يمكنك تحسين ما لا تقيسه. تتبع المقاييس الرئيسية مثل الوقت الموفر في المهام الإدارية ودرجات رضا العملاء ومعدلات مشكلات الامتثال. أنشئ عرضًا في الوقت الفعلي لتقدمك باستخدام لوحات معلومات ClickUp، حيث يتم تحويل البيانات من جميع أنحاء مساحة العمل الخاصة بك إلى مخططات ورسوم بيانية مرئية توضح بوضوح عائد الاستثمار لمبادرات الذكاء الاصطناعي الخاصة بك.

اربط جميع النقاط طوال هذه الرحلة باستخدام ClickUp Brain، المساعد الذكي الذي يعيش داخل عملك، وهو جاهز لتلخيص تاريخ العميل، وصياغة مهام المتابعة، أو الإجابة على الأسئلة المتعلقة بمشاريعك دون الحاجة إلى التبديل بين علامات التبويب.

قم بتوحيد سير عمل إدارة الثروات باستخدام الذكاء الاصطناعي مع ClickUp

الذكاء الاصطناعي في إدارة الثروات لا يحل محل المستشارين؛ بل يتيح لهم التركيز على العمل الاستراتيجي القائم على العلاقات. تستخدم الشركات الناجحة الذكاء الاصطناعي لأتمتة المهام المتكررة وتخصيص المشورة على نطاق واسع. ✨

ومع ذلك، فإن الأدوات غير المتصلة والعمليات اليدوية تخلق بيئة مليئة بالصعوبات لا يمكن للذكاء الاصطناعي وحده أن ينقذك منها. يحدث التحول الحقيقي عندما يعمل الذكاء الاصطناعي داخل مساحة عمل موحدة مثل ClickUp، حيث توجد بياناتك ومهامك واتصالاتك معًا بالفعل.

وهذا ما يزيل التشتت الذي يقتل الإنتاجية ويسمح لفريقك بالعمل بشكل أسرع وأكثر ذكاءً.

يمكن للفرق التي تبني اليوم سير عمل جاهز للذكاء الاصطناعي أن تتبنى بسهولة أكبر ابتكارات الذكاء الاصطناعي المستقبلية.

هل أنت مستعد لبناء هذا الأساس؟ ابدأ مجانًا مع ClickUp واجمع سير عمل إدارة الثروات في مساحة عمل واحدة متكاملة تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

الأسئلة المتكررة

تم تصميم الذكاء الاصطناعي التقليدي لتحليل البيانات ووضع تنبؤات بناءً على قواعد، مثل الإبلاغ عن محفظة استثمارية انحرفت عن توزيعها المستهدف. في المقابل، يخلق الذكاء الاصطناعي التوليدي محتوى جديدًا، مثل صياغة بريد إلكتروني مخصص للعميل أو تلخيص ملاحظات اجتماعك.

أنشئ مشاريع مخصصة لتطبيق الذكاء الاصطناعي، وقم بتعيين المهام للمسؤولين، وحدد المراحل الرئيسية، وتابع التقدم بصريًا في ClickUp — لتتجنب الجداول المتفرقة وسلسلة الرسائل الإلكترونية التي لا تنتهي والتي عادةً ما تبطئ عملية التطبيق.

هذا أمر مستبعد للغاية. الذكاء الاصطناعي متميز في معالجة البيانات وأتمتة المهام الروتينية، لكن العملاء لا يزالون يتوقون إلى الحكم البشري والتعاطف والمساءلة في القرارات المالية الكبرى. سيتطور دور المستشار من مجرد معالج بيانات إلى شريك استراتيجي، يستخدم الذكاء الاصطناعي كمساعد قوي.

أكثر العقبات شيوعًا هي البيانات المجزأة الموجودة في الأنظمة القديمة، وعدم اليقين بشأن اللوائح التنظيمية، ونقص الخبرة الداخلية في مجال الذكاء الاصطناعي، والمقاومة العامة للتغيير. يكون التغلب على هذه العقبات أسهل عندما تبدأ بمساحة عمل موحدة وتتعامل مع مشروع تجريبي واحد محدد في كل مرة.