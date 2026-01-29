كيفية إنشاء تقويم لوسائل التواصل الاجتماعي باستخدام Gemini

إذا سبق لفريقك أن جرب استخدام أداة ذكاء اصطناعي مستقلة لإنشاء تقويم لوسائل التواصل الاجتماعي، فمن المحتمل أنك واجهت واحدة أو أكثر من هذه المشكلات.

كان لا بد من نقل المحتوى إلى أداة أخرى لمجرد إنشاء جدول زمني للنشر

لم تكن هناك طريقة لأتمتة النشر مباشرة داخل أداة الذكاء الاصطناعي.

الأصول المرئية موجودة في مكان آخر تمامًا

وتم تتبع تحديثات الحالة يدويًا في الغالب من أداة أخرى.

ما بدأ كإعداد "مجاني" للذكاء الاصطناعي سرعان ما تحول إلى علامات تبويب متفرقة وملفات مفقودة وارتباك في الإصدارات، مما أدى إلى إبطاء عمل الفريق بأكمله.

يشرح هذا الدليل كيفية إنشاء تقويم وظيفي لوسائل التواصل الاجتماعي باستخدام Gemini في جداول بيانات Google، دون التعامل مع بعض هذه المشاكل.

والأهم من ذلك، سترى التغييرات التي تحدث عندما تنتقل من التخطيط بمساعدة الذكاء الاصطناعي إلى استخدام مساحة عمل مجانية شاملة للمشاريع مثل ClickUp، حيث تتواجد الأفكار والأصول والجداول الزمنية والتنفيذ معًا.

لنبدأ!

ما هو تقويم وسائل التواصل الاجتماعي؟

تقويم وسائل التواصل الاجتماعي هو وثيقة تخطيط تنظم منشوراتك القادمة على وسائل التواصل الاجتماعي، وتحوّل سير عملك من رد الفعل إلى الاستراتيجية. وهو يوفر مصدرًا واحدًا موثوقًا لخطة المحتوى بأكملها.

عادةً ما يحتوي تقويم وسائل التواصل الاجتماعي جيد التنظيم على بعض المكونات الأساسية التالية:

جدول النشر: تواريخ وأوقات كل محتوى

مهام المنصة: الشبكات التي يستهدفها كل منشور، مثل Instagram أو LinkedIn أو TikTok

فئات المحتوى: الموضوعات أو الحملات أو ركائز المحتوى التي توجه رسائلك

مسودة النصوص والصور: تعليقات وهاشتاغات وملفات وسائط جاهزة للمراجعة

تتبع الحالة: المرحلة الحالية لكل منشور، مثل مسودة، قيد الموافقة، مجدول، أو منشور.

لماذا تستخدم Gemini لتقويم وسائل التواصل الاجتماعي الخاص بك؟

يستغرق إنشاء تقويم محتوى وسائل التواصل الاجتماعي من الصفر وقتًا طويلاً للغاية، ولنكون صادقين، فإن العديد من الفرق لا تملك الميزانية اللازمة لشراء منصات الذكاء الاصطناعي المتميزة.

ولكن خمن ماذا؟ Gemini مجاني ومدمج مباشرة في Google Workspace.

بالنسبة للفرق الصغيرة التي تستخدم Google Workspace بالفعل، يوفر Gemini نقطة دخول سهلة إلى تخطيط المحتوى والتعاون بمساعدة الذكاء الاصطناعي.

يساعد هذا في التفكير الأولي وصياغة المسودات، ونظرًا لأن واجهة الدردشة الخاصة به يمكن تمكينها في جداول بيانات Google، فإنه يجعل عملية النسخ واللصق اليدوية لنتائج الذكاء الاصطناعي أسهل قليلاً في التعامل معها مقارنة بأدوات الذكاء الاصطناعي المستقلة.

تحتوي جداول بيانات Google أيضًا على ميزات تعاون أصلية، مثل المحررين المتعددين والتعليقات وسجل الإصدارات، والتي تتيح لفريقك العمل على التقويم في نفس الوقت.

ولكن من المهم أيضًا أن تكون توقعاتك واقعية بشأن حدوده في إدارة التقويم على نطاق واسع. إنه بداية رائعة حقًا، ولكن الكثير من الفرق يمكن أن تتجاوز بسرعة الحلول القائمة على جداول البيانات. سنناقش هذه الحدود في قسم لاحق من هذا المدونة.

كيفية إنشاء تقويم لوسائل التواصل الاجتماعي باستخدام Gemini: خطوة بخطوة

من السهل جدًا أن تشعر بالارتباك بسبب التعليمات الغامضة أو الأدلة التقنية المفرطة، لذا إذا كنت تريد عملية واضحة وبسيطة لإنشاء تقويمك، فإن هذه الطريقة تعد نقطة انطلاق رائعة.

الخطوة 1: قم بإعداد هيكل جداول بيانات Google

ابدأ بإنشاء جدول Google جديد. الخطوة الأولى هي إنشاء إطار عمل لتقويمك عن طريق إضافة أعمدة لجميع المعلومات الأساسية التي تحتاج إلى تتبعها لكل منشور.

أنشئ أعمدة لكل من العناصر التالية: التاريخ، والمنصة، ونوع المحتوى، والموضوع/القضية، والتعليق، والهاشتاغات، والملاحظات المرئية، والحالة، ورابط المنشور النهائي. تضمن هذه البنية تسجيل كل ما تحتاجه لتخطيط المحتوى وكتابته وتتبعه من البداية إلى النهاية.

نموذج هيكل يمكنك إنشاؤه في جداول بيانات Google

للحفاظ على التنظيم، يمكنك إنشاء علامة تبويب منفصلة لكل شهر أو استخدام عوامل التصفية لفرز المحتوى حسب المنصة أو الحالة. كما أن ترميز الصفوف بالألوان حسب المنصة يمكن أن يجعل التقويم أسهل في الفحص.

فقط ضع في اعتبارك أن هذا الإعداد بالكامل يدوي وسيحتاج إلى إعادة إنشائه لكل فترة تخطيط جديدة.

الخطوة 2: قم بتمكين Gemini AI في جداول بيانات Google

بعد ذلك، تحتاج إلى تنشيط Gemini داخل Google Sheet. يمكنك الوصول إليه عادةً من خلال قائمة المساعدة بالبحث عن ميزات Gemini، أو من خلال العثور على أيقونة Gemini في اللوحة الجانبية.

عبر جداول بيانات Google

ضع في اعتبارك أن توفر Gemini يعتمد على خطة Google Workspace الخاصة بك وإعدادات المسؤول في مؤسستك. قد يحتاج بعض المستخدمين إلى طلب الوصول من قسم تكنولوجيا المعلومات لديهم قبل ظهور الميزات.

كما أن Gemini في Sheets مصمم للمساعدة في مهام جداول البيانات، على عكس واجهة الدردشة المستقلة Gemini.

الخطوة 3: ابتكر أفكارًا للمحتوى باستخدام مطالبات Gemini

بعد إعداد الجدول، افتح لوحة Gemini وابدأ في العصف الذهني. استخدم مطالبات محددة للحصول على أفكار ذات صلة. على سبيل المثال، يمكنك أن تسأل: "قم بإنشاء 10 أفكار لمنشورات Instagram لعلامة تجارية للأزياء المستدامة تركز على مجموعتنا الصيفية. "

عبر Computer World

بمجرد أن يقدم Gemini اقتراحات، انسخها والصقها في الخلايا المناسبة في التقويم الخاص بك. يمكنك بعد ذلك تكرار المطالبات لتحسين الأفكار بشكل أكبر.

من المهم ملاحظة أن Gemini لا يتذكر المحتوى السابق الخاص بك، لذا قد يقترح موضوعات سبق أن تناولتها.

الخطوة 4: قم بإنشاء جدول النشر الخاص بك

حان الوقت الآن لتعيين التواريخ والأوقات لأفكار المحتوى الخاص بك. يجب أن يعتمد جدول النشر الخاص بك على الأوقات التي يكون فيها جمهورك المستهدف أكثر نشاطًا على كل منصة. إذا لم تكن متأكدًا، فتحقق من تحليلات وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على رؤى حول أوقات الذروة في التفاعل.

وزع المحتوى الخاص بك بالتساوي على مدار الأسبوع والشهر للحفاظ على حضور متسق دون إرباك متابعيك.

ولكن انتظر، لقد واجهت عقبة، أليس كذلك؟ تسلط هذه الخطوة الضوء على نقطة خلاف رئيسية: الجدولة في جدول البيانات تتم يدويًا بالكامل. لا توجد طريقة لأتمتة النشر أو إعداد التذكيرات بدون أداة منفصلة.

استخدم Gemini لمساعدتك في كتابة نصوص جذابة ومخصصة للمنصة. على سبيل المثال، يمكنك أن تطلب منه: "اكتب تعليقًا احترافيًا ولكنه حواري على LinkedIn بأقل من 150 كلمة عن مستقبل العمل عن بُعد. "

للبحث عن الهاشتاغات، جرب شيئًا مثل: "اقترح 10 هاشتاغات ذات صلة لمنشور حول تنظيم المنزل على Instagram، مع مزج العلامات الشائعة والمتخصصة. "

الخطوة 6: راجع تقويمك وحسّنه

قبل الانتهاء من أي شيء، من الضروري إجراء مراجعة بشرية، لأن الذكاء الاصطناعي قد يخطئ. يمكنك القيام بذلك عن طريق:

تحقق من تنوع المحتوى للتأكد من أن لديك توازنًا بين المنشورات التعليمية والريادة الفكرية وأبرز المنتجات وما إلى ذلك، وأنك تغطي مختلف نقاط الضعف والمراحل المختلفة من رحلة المشتري.

تأكد من أن جميع مخرجات الذكاء الاصطناعي تتوافق مع إرشادات علامتك التجارية

تأكد من أن كل منشور يتوافق مع أهدافك التسويقية الأوسع نطاقًا.

التأكد من أن جميع المعلومات التي توفرها الأداة دقيقة وحديثة

الخطوة 6: التعاون والتكرار

في هذه المرحلة، يمكنك مشاركة Google Sheet مع أعضاء فريقك واستخدام ميزة التعليقات لجمع الملاحظات.

هذه أيضًا خطوة أخرى ستشعر فيها بوجود قيود في جداول بيانات Google.

تبدو إدارة سير عمل الموافقة أمراً صعباً، وبدون طريقة واضحة لتتبع حالة المنشور أو الحصول على إشعارات تلقائية عند اكتمال المراجعة، ستبدو عملية التعاون بطيئة.

أفضل 10 مطالبات من Gemini لتخطيط تقويم وسائل التواصل الاجتماعي

إذا كنت تستخدم الذكاء الاصطناعي بالفعل في مهام يومية أخرى، فأنت تعلم أن الحصول على نتائج عامة وغير مفيدة منه أمر شائع. ولا يتغير ذلك عند استخدامه في تقويمات وسائل التواصل الاجتماعي أيضًا.

إذن، كيف يمكنك الحصول على نتائج مفيدة حقًا وعالية الجودة منه؟ الأمر بسيط. استخدم مطالبات محددة للغاية ومنسقة بعناية. ستكون نتائج Gemini جيدة بقدر جودة المطالبات التي تدخلها، لذا فكر في الأمر على أنه سيارة: أنت السائق الذي يقودها. أي اتجاه تقودها إليه، تتبعه.

المطالبات التالية هي نقطة انطلاق جيدة. يمكنك تعديلها وتكرارها وفقًا لاحتياجاتك:

1. مطالبات لتصور المحتوى

قم بإنشاء 15 فكرة لمنشورات وسائل التواصل الاجتماعي لشركة (برامج B2B) تستهدف مديري المشاريع حول موضوع تحسين إنتاجية الفريق.

أنشئ 10 مفاهيم منشورات تعليمية حول (الثقافة المالية) لجيل الألفية والتي من شأنها أن تناسب سلسلة فيديوهات TikTok.

اقترح خمسة أفكار لمحتوى وراء الكواليس يضفي طابعًا إنسانيًا على (مطعم عائلي).

اذكر ثمانية مقترحات للمحتوى الذي ينشئه المستخدمون لعلامة تجارية (للمنتجات الخاصة بالحيوانات الأليفة) لتشجيع تفاعل الجمهور وإرسال الصور.

2. مطالبات لكتابة التعليقات

اكتب ثلاثة نصوص تعليق مختلفة على Instagram لمنشور حول (إطلاق منتجنا الجديد). قم بتضمين عنصر جذب مثير للاهتمام وميزة رئيسية ودعوة واضحة لاتخاذ إجراء.

قم بصياغة سلسلة تغريدات على Twitter/X تتضمن خمس تغريدات تشرح مفهوم لوجستيات سلسلة التوريد لجمهور غير متخصص.

أنشئ تعليقًا على LinkedIn يضع (وكالة التسويق) في مكانة رائدة في مجال (الذكاء الاصطناعي في الإعلانات)، مستشهدًا بالاتجاهات الحديثة.

3. مطالبات للبحث عن الهاشتاج

اقترح 20 علامة تصنيف لمنشور حول (الخبز النباتي) على Instagram، مع مزج العلامات الشائعة التي تحتوي على أكثر من مليون منشور مع العلامات المتخصصة التي تحتوي على أقل من 50 ألف منشور.

أنشئ ثلاث مجموعات مختلفة من الهاشتاغات لمنشور حول السفر المستدام: واحدة للوصول إلى جمهور واسع، وواحدة لبناء المجتمع، وواحدة لموقع محدد مثل (بالي).

ما هي الهاشتاغات الشائعة حاليًا للمحتوى المتعلق بـ (صناعة الألعاب) هذا الشهر؟

نصيحة احترافية💡: استخدم ذكاءً اصطناعيًا مدركًا للسياق مثل ClickUp Brain لتوليد مطالبات عند التفكير في الأفكار. لماذا؟ لأنه مدمج في مساحة العمل الخاصة بك، لذا فهو يفهم مهامك ووثائقك وتعليقاتك وجداولك الزمنية، وتستند استجاباته إلى ما يعمل عليه فريقك بنشاط، وليس فقط إلى ما تطلبه بشكل منفصل.

قيود استخدام Gemini وجداول بيانات Google لتقويمات وسائل التواصل الاجتماعي

لقد استثمرت وقتًا في إنشاء تقويم جدول البيانات الخاص بك، وهو يعمل... لفترة من الوقت. مع نمو فريقك وزيادة تعقيد استراتيجية المحتوى الخاصة بك، تبدأ في ملاحظة أن جدول البيانات المدعوم بالذكاء الاصطناعي لم يعد كافيًا. لماذا؟

ربما لا تعرف الكلمة التي تصف سببك بعد، لكننا سنجيب عنك. إنها تسمى توسع العمل —تجزئة أنشطة العمل عبر أدوات متعددة غير متصلة ببعضها البعض ولا تتواصل فيما بينها.

تتم التخطيط في Sheets، وتوجد الأصول المرئية في Google Drive، وتتم مناقشات الفريق عبر البريد الإلكتروني أو تعليقات Sheets، ويتم الجدولة والنشر الفعلي في أداة أخرى.

مع قيام الشركات الآن بنشر 101 تطبيقًا مختلفًا في المتوسط، فإن هذا النظام غير المتصل يفرض التبديل المستمر للسياق ويجعل من المستحيل على فريقك الحفاظ على استراتيجية محتوى وسائل التواصل الاجتماعي خالية من الفوضى. هذا هو القيد الرئيسي لاستخدام Gemini وجداول بيانات Google لتقويمات وسائل التواصل الاجتماعي. فيما يلي بعض الأسباب:

لا يوجد نشر مباشر: لا تزال بحاجة إلى نسخ كل شيء يدويًا إلى أداة جدولة منفصلة لنشر المحتوى فعليًا.

الأصول غير المتصلة: توجد الملفات المرئية في مجلد منفصل، مما يؤدي إلى مشكلات في التحكم في الإصدارات وارتباك بشأن الصورة التي تتناسب مع كل منشور.

التتبع اليدوي: تعتمد تحديثات الحالة على تذكر شخص ما تغيير القائمة المنسدلة، دون وجود إخطارات تلقائية للحفاظ على سير العمل.

لا يوجد تكامل للأداء: لا يمكنك ربط لا يمكنك ربط بيانات الأداء اللاحق بالتقويم الخاص بك لمعرفة ما ينجح وما لا ينجح.

سياق محدود للذكاء الاصطناعي: لا يتذكر Gemini لا يتذكر Gemini إرشادات علامتك التجارية أو المحادثات السابقة، لذا عليك إعادة شرح احتياجاتك في كل موجه.

صعوبات في التعاون: التعليقات على الخلايا تفتقر إلى السياق، ولا توجد سير عمل منظم للموافقة لضمان مراجعة المحتوى والموافقة عليه في الوقت المحدد.

ClickUp كبديل أفضل لـ Gemini

تسهل مساحة العمل المتكاملة في ClickUp إنشاء تقويم لوسائل التواصل الاجتماعي من خلال الجمع بين الأفكار والإبداع والتنفيذ مع سير العمل بأكمله في منصة واحدة.

بدلاً من:📌 Gemini → جداول بيانات Google → Google Drive → البريد الإلكتروني → أداة النشر

ستحصل على:📌 مساحة واحدة تجمع بين الذكاء الاصطناعي وجداول البيانات والتقويمات والدردشات والمستندات والجدولة والصور والمهام وسير العمل.

وبذلك يصبح تقويم وسائل التواصل الاجتماعي الخاص بك مرتبطًا مباشرةً بالعمل الفعلي. هذا هو التطور الطبيعي للفرق التي تجاوزت مرحلة استخدام جداول البيانات. ✨

يساعدك ClickUp Brain MAX في الحفاظ على تخطيطك لوسائل التواصل الاجتماعي على المسار الصحيح.

إنشاء وإدارة تقويمات وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام ClickUp

توقف عن النسخ واللصق اللانهائي بين أداة الذكاء الاصطناعي والتقويم. باستخدام ClickUp Brain، الذكاء الاصطناعي المدرك للسياق والمدمج مباشرة في مساحة العمل الخاصة بك، يمكنك ابتكار وإنشاء تقويم وسائل التواصل الاجتماعي الخاص بك في المكان الذي تخطط فيه وتُنشئ المحتوى.

لا يساعدك ClickUp Brain و ClickUp Brain MAX (مساعد الذكاء الاصطناعي لسطح المكتب) في إنشاء أفكار للمحتوى وتنفيذها فحسب، بل إنه يساعدك أيضًا في الحفاظ على تنظيمك دون الحاجة إلى فتح 10 علامات تبويب، وذلك بفضل احتوائه على سياق جميع أعمالك.

يستند إلى مهامك ومشاريعك الحالية للحصول على السياق، ثم يولد أفكارًا ذات صلة مباشرة بعلامتك التجارية ومبادراتك الحالية، كل ذلك داخل ClickUp Docs دون الحاجة إلى إعادة شرح علامتك التجارية أو أهدافك في كل موجه.

هذا ليس كل شيء، فهو يربط التقويم الذي أنشأته في Docs بـ ClickUp Calendar View حتى تتمكن من رؤية خطة المحتوى بالكامل في لمحة، مع تمثيل كل منشور كمهمة.

احصل على نظرة شاملة على جدول وسائل التواصل الاجتماعي بالكامل باستخدام عرض التقويم في ClickUp.

هذه ليست مجرد إدخالات ثابتة. يمكن أن تحتوي كل مهمة على جميع التفاصيل الضرورية:

من المكلفين، لتحديد المسؤول عن كتابة كل منشور وتصميمه ونشره بوضوح؛ إلى التواريخ النهائية، لتعيين مواعيد نهائية لكل مرحلة من مراحل عملية إنشاء المحتوى؛ إلى المرفقات، لإبقاء العناصر المرئية مرفقة مباشرة بالمنشور المقابل، مما يزيل مشكلات التحكم في الإصدارات.

قم بتعيين المهام ومواعيد الاستحقاق دون أي صعوبات باستخدام ClickUp Tasks.

هل تحتاج إلى إجراء تغيير؟ ما عليك سوى استخدام ميزة إعادة الجدولة بالسحب والإفلات في ClickUp لنقل مهمة إلى تاريخ جديد. يمكنك حتى استخدام مزامنة تقويم ClickUp للحفاظ على الرؤية مع تقويم Google الشخصي الخاص بك مع الاحتفاظ بـ ClickUp كمصدر وحيد للمعلومات لفريقك.

🎥يوضح هذا الفيديو العديد من الطرق الأخرى لاستخدام الذكاء الاصطناعي في التسويق👇🏽

ولربط كل ذلك معًا، تقوم ClickUp Automations تلقائيًا بتشغيل الإجراءات التالية بناءً على إجراءات معينة.

على سبيل المثال، يمكن أن تساعدك الأتمتة في إخطار مصمم الجرافيك الخاص بك بمجرد انتهاء الكاتب من المسودة، والحصول على تحديثات في الوقت الفعلي عند تغيير حالة المهمة، أو معرفة على الفور عندما يكون المنشور جاهزًا للمراجعة — مما يحافظ على سير عملية إنتاج المحتوى بسلاسة دون أي متابعة يدوية.

توقف عن مراقبة جداول البيانات، ودع تقويم وسائل التواصل الاجتماعي الخاص بك يعمل من تلقاء نفسه باستخدام ClickUp Automations.

اجعل تقويمك يعمل لصالحك مع ClickUp

يمكن أن تساعدك جداول البيانات وأدوات الذكاء الاصطناعي المستقلة على البدء، ولكنها لن تغطي كامل سير عمل المحتوى الخاص بك. مع Gemini في جداول بيانات Google، يمكنك ابتكار الأفكار وصياغة المسودات والتنظيم، ولكن التنفيذ لا يزال يتم في مكان آخر.

ClickUp يغير قواعد اللعبة. من خلال الجمع بين الأفكار المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتخطيط المحتوى وإنشائه والمرفقات والجدولة والتعاون والتنفيذ في مساحة عمل واحدة.

لذا، فإن تقويم وسائل التواصل الاجتماعي الخاص بك ليس مجرد خطة، بل يصبح عملاً قابلاً للتنفيذ.

توقف عن نقل المحتوى بين أدوات غير متصلة وابدأ في جعل التقويم يعمل لصالحك بدلاً من ذلك.

هل أنت مستعد لتجاوز جداول البيانات وجمع كل سير عمل وسائل التواصل الاجتماعي في مكان واحد؟ ابدأ مجانًا مع ClickUp ✨ واكتشف كيف يمكن لمساحة العمل المتكاملة أن تغير طريقة تخطيط فريقك لمحتوى وسائل التواصل الاجتماعي. 🙌

الأسئلة المتداولة

يمكن أن يساعدك Gemini في إنشاء نص لمنشوراتك، ولكنه لا يمكنه إنشاء أو إدارة الأحداث في تقويم Google مباشرةً. ستحتاج إلى القيام بذلك يدويًا أو استخدام أداة ذات تكامل مباشر.

يعد تقويم جداول بيانات Google نقطة انطلاق مجانية للتخطيط الأساسي، ولكنه يفتقر إلى ميزات النشر وإدارة الأصول والتحليلات المتكاملة التي توفرها أدوات وسائل التواصل الاجتماعي المخصصة.

أفضل المطالبات هي تلك التي تكون محددة للغاية. قم بتضمين مجال عملك والجمهور المستهدف والمواضيع الرئيسية وعدد المنشورات المطلوب، على سبيل المثال: "إنشاء 30 فكرة لمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي لعلامة تجارية للعناية بالبشرة B2C تستهدف النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 25 و40 عامًا، مرتبة حسب الأسبوع ونوع المحتوى."

لا يمكن لـ Gemini جدولة المنشورات أو نشرها تلقائيًا، أو تخزين أصولك المرئية، أو تتبع أداء المنشورات، أو تذكر إرشادات علامتك التجارية بين الجلسات، أو إدارة سير عمل الموافقة المنظم.