كيف يستخدم ClickUp النماذج لتوحيد الطلبات الداخلية؟

في كل مرة تعتقد أنك تتحكم في الأمر، تظهر متطلبات جديدة.

ماذا لو كان بإمكانك جمع كل هذه البيانات في مكان واحد، وترتيبها بسهولة؟

ادخل إلى ClickUp Forms — المصمم للقضاء على التناقضات في جمع البيانات (إدخال البيانات).

بفضل الحقول المخصصة بالذكاء الاصطناعي وسير العمل الآلي والتحديثات في الوقت الفعلي، يمكنك الانتقال من جمع الطلبات المقدمة وتنظيم البيانات إلى تحسينها.

في هذا الدليل، سوف نستعرض كيفية استخدام ClickUp Forms لتوحيد الطلبات الداخلية.

المشكلة: فوضى الطلبات الداخلية غير المنظمة

إذا قمت بتحديد كيفية انتقال الطلبات عبر مؤسستك اليوم، فستلاحظ عادةً ظهور نفس المشاكل المتكررة. فيما يلي بعض المشاكل الشائعة التي سمعنا عنها: 👇

الملكية غير المرئية : عندما يتم إرسال طلب في محادثة أو بريد إلكتروني، نادرًا ما يكون من الواضح من يملكه، لذلك تصبح المهام "شبحية" أو تتنقل من شخص لآخر حتى يتولى أحدهم أمرها على مضض.

عدم وجود اتفاقيات مستوى الخدمة (SLA) متسقة : بدون حقول موحدة للطوارئ والتأثير والمواعيد النهائية، يكاد يكون من المستحيل تحديد أو الوفاء باتفاقيات مستوى الخدمة (SLA) الداخلية، لذلك يشعر أصحاب المصلحة أن العمل غالبًا ما يكون "بطيئًا" حتى عندما يكون فريقك قد بذل أقصى جهده بالفعل.

نقاط الضعف في اتخاذ القرار والتدقيق : توجد الموافقات والسياق والقرارات السابقة في سلاسل مختلفة، مما يجعل من الصعب الإجابة على أسئلة أساسية مثل "لماذا قمنا بتغيير هذه العملية؟" أو "من وافق على هذا الوصول في المرة السابقة؟"

تجربة موظفين غير متسقة : يحصل المدير الذي "يعرف النظام" على دعم سريع وواضح، بينما لا يعرف زميل الفريق الجديد أو البعيد إلى أين يتوجه، مما يخلق بهدوء عدم مساواة وإحباطًا داخليًا.

عدم وجود تقارير موثوقة: مع وصول الطلبات في صيغ غير منظمة، لا يمكنك بسهولة الحصول على أرقام حول الحجم أو الطلب حسب الفريق أو السعة، لذلك من الصعب تبرير عدد الموظفين أو إعادة التفاوض بشأن النطاق أو الرفض باستخدام البيانات.

يوفر لك نموذج نموذج طلب ClickUp نظامًا مبسطًا لتلقي الطلبات بحيث تصل كل طلباتك بالتفاصيل الصحيحة وفي الوقت المناسب والمكان المناسب. يأتي هذا النموذج مع: الحقول الضرورية مثل معلومات مقدم الطلب ونوع الطلب والطابع العاجل والتفاصيل الداعمة والمرفقات

قم بتوحيد المعلومات المهمة في جميع الطلبات (مثل الأولوية والقسم والفئة ودور مقدم الطلب والنظام المعني) للحفاظ على تنظيم التقارير.

قم بتعيين المالكين تلقائيًا، وتحديد الأولويات، وإضافة المهام الفرعية، أو توجيه الطلبات عبر الأتمتة بناءً على النوع أو القسم.

ما هي نماذج ClickUp؟

ClickUp Forms هو أداة إنشاء النماذج المدمجة في ClickUp التي تتيح لك جمع المعلومات (من زملائك في الفريق أو أشخاص خارجيين) وتحويل كل طلب تلقائيًا إلى مهام ClickUp.

باختصار، يقوم شخص ما بملء نموذج ➜ يقوم ClickUp بإنشاء مهمة تحتوي على جميع إجاباته.

اجمع المعلومات وحوّل كل نموذج مقدم إلى مهام قابلة للتنفيذ باستخدام ClickUp Forms.

لذلك، عندما تقوم بإنشاء نماذج باستخدام ClickUp، فإنك تقوم في الأساس بتصميم الشكل الذي يجب أن تبدو عليه المهمة الجديدة:

يصبح سؤال واحد هو اسم المهمة

يمكن أن تملأ الأسئلة الأطول وصف المهمة

تصبح القوائم المنسدلة والأرقام والتواريخ وما إلى ذلك حقول مخصصة في المهمة .

أنت تقرر المسؤول المعيّن، والحالة، والأولوية، والقائمة، والعلامات، وما إلى ذلك.

إذا كنت تريد لمحة سريعة عن كيفية إنشاء عملية الاستقبال الخاصة بك باستخدام النماذج في ClickUp، فلدينا مقطع فيديو لك:

كيف يستخدم ClickUp النماذج داخليًا (+ أمثلة)

في ClickUp، أول مساحة عمل متكاملة تعمل بالذكاء الاصطناعي في العالم، نستخدم النماذج يوميًا.

تُظهر الطريقة التي تعتمد بها فرقنا على هذه النماذج مدى قوة نظام الطلبات المنظم. فيما يلي نظرة أفضل على كيفية استخدام الأقسام المختلفة داخل ClickUp لنماذج Forms:

1. طلبات التسويق

يتعامل قسم التسويق مع الأفكار والمواعيد النهائية والآراء طوال اليوم (تحدث عن إدارة المشاريع على نطاق واسع). لهذا السبب يقومون بإنشاء نماذج قابلة للتخصيص لأنواع العمل التي يرونها كل أسبوع، مثل الإطلاقات والحملات والمحتوى ودعم التصميم.

يمكن لأعضاء الفريق بعد ذلك إنشاء حقول نماذج مفصلة وشاملة. بمعنى آخر، يختار قسم التسويق بعناية الأسئلة التي توفر له بيانات نماذج كافية لفهم الطلب وتقدير الجهد المطلوب وتخصيصه إلى جانب كل المهام الأخرى المطلوبة منه.

على سبيل المثال، يرسل نموذج طلب التسويق النموذجي المهام إلى قائمة "طلبات التسويق" ويطلب ما يلي:

ما تحتاجه: حملة، أصل واحد، محتوى، أو دعم حدث

لمن هي مخصصة: قطاع، مجموعة عملاء، أو حساب معين

ما هو شكل النجاح: التسجيلات أو الاجتماعات أو حركة المرور أو أهداف الإيرادات

عندما تحتاج إليها: التواريخ المهمة، ونوافذ الإطلاق، والقيود الصارمة

الروابط والملفات: الملخصات، مسودات النصوص، العروض التقديمية، أو الأمثلة السابقة

عندما تصل ردود النماذج:

يتم إدراج كل طلب في قائمة الطلبات الواردة ويساعد الفريق على تتبع التقدم من الفكرة إلى العمل المنجز.

تملأ الحقول المخططة تفاصيل المهمة مثل اسم المهمة والقناة والأولوية والتاريخ المستهدف.

توفر طرق عرض ClickUp المجمعة حسب نوع الطلب وحالات ClickUp المخصصة صورة حية للتسويق عن حجم العمل الجاري.

📮 ClickUp Insight: ما هو الحل المثالي للتعامل مع عدد كبير جدًا من علامات التبويب؟ 33٪ من المشاركين في استطلاعنا يريدون ذكاءً اصطناعيًا يتذكر كل شيء ويعيد عرضه عند الطلب. إن رغبتنا في تخفيف العبء المعرفي في العمل واضحة هنا: تخيل أنك قادر على الوثوق بنظام يحتفظ بالمعرفة حتى لا يضطر دماغنا إلى ذلك. ✨ يوفر ClickUp Brain ذلك بالضبط، حيث يتيح لك التقاط الأفكار وتخزينها واسترجاعها من أي مكان في مساحة العمل أو التطبيقات المتصلة كلما احتجت إليها. إنه عقلك الثاني ومستشارك الموثوق!

2. طلبات الدعم الفني والوصول إلى تكنولوجيا المعلومات

تغرق فرق تكنولوجيا المعلومات دائمًا في طلبات غامضة مثل "تعطل الكمبيوتر المحمول" أو "عدم عمل لوحة التحكم".

تساعد ClickUp Forms في جمع التفاصيل التشخيصية الصحيحة مسبقًا حتى يتمكنوا من الفرز بسرعة (دون الحاجة إلى تبادل الرسائل بشكل لا نهائي). تبدأ كل حادثة أو طلب وصول أو طلب أجهزة بتسجيل منظم يمكن تصفيته وإعداد تقارير عنه.

على سبيل المثال، قد يتضمن "نموذج طلب الدعم أو الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات" ما يلي:

من يطلب: الاسم والفريق وتفاصيل الاتصال ودرجة الاستعجال

نوع الطلب: حادث، وصول، أجهزة جديدة، تثبيت برامج، مشكلة في الشبكة

ما هو النظام المستخدم: ClickUp أو Google Workspace أو VPN أو SSO أو أدوات أخرى

ما يحدث: وصف واضح، وتأثير على العمل، ورسائل الخطأ، والخطوات القابلة للتكرار

المرفقات المفيدة: لقطات شاشة أو سجلات أو مقاطع فيديو قصيرة

عندما يتحول هذا النموذج إلى مهمة:

تندرج التذاكر الجديدة في قائمة طلبات تكنولوجيا المعلومات أو مكتب الخدمة مع ملء النوع والنظام والتأثير بالفعل.

تقوم ClickUp Automations بتوجيه التذاكر إلى المالك المناسب بناءً على نوع الأداة أو الطلب، وتعيين الأولويات أو مواعيد SLA النهائية.

أتمتة المتابعة والتذكيرات باستخدام ClickUp Automations

تنشأ المهام الفرعية تلقائيًا للمهام متعددة الخطوات، مثل توفير أدوات متعددة لموظف جديد.

تعرض لوحات معلومات ClickUp حجم التذاكر وأوقات الاستجابة والمشكلات القديمة حتى تتمكن تقنية المعلومات من اكتشاف الاختناقات في وقت مبكر.

⚡ أرشيف القوالب: هل تستغرق طلبات الخدمة الداخلية أو تلك المتعلقة بالعملاء وقتًا أطول مما ينبغي لأن التوقعات غير واضحة مسبقًا؟ تساعد القوالب جيدة التنظيم على تحديد التوقعات الصحيحة منذ البداية. تحقق من قوالب طلبات الخدمة المختارة بعناية لتحسين الوضوح وتسريع أوقات الحل!

3. طلبات الموارد البشرية

تتولى فرق الموارد البشرية لديك جميع أنواع الأعمال الحساسة والمتعددة الوظائف التي قد تضيع إذا تم تخزينها في البريد الإلكتروني.

ولكن مع Forms، يمكنك استيعاب كل شيء بدءًا من التعيينات الجديدة إلى الانتقالات الداخلية إلى أسئلة الإجازات، كل ذلك مع تشغيل المهام الخاصة بقسم تكنولوجيا المعلومات والمالية والمديرين خلف الكواليس.

على سبيل المثال، قد يتضمن "نموذج طلب عمليات الموظفين" أقسامًا لما يلي:

الموظفون الجدد: الدور الوظيفي، المدير، تاريخ البدء، الموقع، القسم، والمعدات أو الوصول المطلوب

تغييرات التوظيف: الترقيات، وتغييرات الفريق، وتحديثات المسميات الوظيفية، وتواريخ السريان، والموافقون

الإجازة أو الغياب: نوع الإجازة، والتواريخ، والأيام الجزئية، وجهة الاتصال الاحتياطية، وأي ملاحظات

المساعدة العامة في مجال الموارد البشرية: أسئلة حول السياسات، ومسائل تتعلق بالمزايا، وأسئلة حول الرواتب، أو دعم علاقات الموظفين

عندما يتم تقديم طلب:

يتم إدراجها في قائمة طلبات عمليات الموارد البشرية مع حقل فئة حيث يمكنك التصفية حسب الموظفين الجدد أو التغييرات أو الإجازات.

تضمن المنطق الشرطي في النموذج أن يرى الأشخاص فقط الحقول التي تتطابق مع حالتهم.

تقوم ClickUp Automations بتعيين المهام إلى مسؤول الموارد البشرية أو المتخصص المناسب، بالإضافة إلى إنشاء مهام فرعية لفرق الشركاء مثل تكنولوجيا المعلومات أو الرواتب أو العمليات.

🧠 حقيقة ممتعة: أنتجت Netflix ذات مرة ملفًا ثقافيًا من 127 صفحة كان أسطوريًا لدرجة أن مدير العمليات في Facebook وصفه بأنه "أهم وثيقة في وادي السيليكون". وقد أثر هذا الملف على سياسات الموارد البشرية في قطاع التكنولوجيا بأكمله.

4. العمليات والطلبات المشتركة بين الفرق

تدعم فرق العمليات جميع الفرق الأخرى، مما يعني أن استقبالها للطلبات معرض للتشتت في نهاية المطاف.

تساعد النماذج في تحويل مجموعة واسعة من الطلبات المخصصة إلى طلبات محددة جيدًا يمكن تحديد أولوياتها ونطاقها وتسليمها إلى المالك المناسب.

عادةً ما يشمل نموذج الطلبات التشغيلية أو الطلبات المشتركة بين الفرق ما يلي:

المرافق واحتياجات المكتب: نقل المكاتب، والإصلاحات، والوصول إلى المبنى، ومشاكل الغرف أو المعدات، ومخاوف التنظيف أو السلامة

المعدات واللوازم: الأجهزة، والأجهزة الطرفية، واللوازم المكتبية، أو هدايا الشركة، بما في ذلك الكميات والتواريخ المطلوبة

الأحداث واللوجستيات: الأحداث الداخلية، والأنشطة الخارجية، ودعم المؤتمرات، والتنسيق مع الموردين، أو لوجستيات السفر.

الدعم التشغيلي العام: المساعدة في العمليات أو الأنظمة الداخلية أو المهام الإدارية التي تشمل جميع الفرق

عندما تصل هذه الطلبات من خلال نموذج:

يتم جمعها في قائمة طلبات العمليات أو طلبات الفريق مع حقول للفئة والموقع وتقدير الميزانية وتاريخ الاستحقاق.

تلتقط الأسئلة الشرطية في النماذج المستوى المناسب من التفاصيل حسب الفئة، مثل المكتب والطابق للمرافق، أو الطرازات والكميات للمعدات.

اجمع تفاصيل دقيقة ومحددة حسب الفئة باستخدام الأسئلة الشرطية في ClickUp Forms.

يمكن لقسم العمليات استخدام العروض المجمعة حسب الفئة والحالة لإدارة عبء العمل وحماية السعة وإبقاء أصحاب المصلحة على اطلاع.

💡 نصيحة احترافية: تدعم نماذج ClickUp المنطق الشرطي، مما يعني أن الأسئلة تظهر أو تختفي بناءً على الإجابات السابقة. وهذا يمنع الأشخاص من رؤية الحقول غير ذات الصلة ويقلل من الطلبات غير المكتملة أو ذات الجودة المنخفضة. قم بتخصيص أسئلة المتابعة ديناميكيًا باستخدام المنطق الشرطي في ClickUp Forms على سبيل المثال: إذا حدد مقدم الطلب "عاجل" ضمن الأولوية → إظهار حقل تاريخ الاستحقاق

إذا اختاروا "طلب الوصول" → اكشف عن حقل يسأل "أي نظام؟" لإعداده: أضف سؤالًا بنوع مدعوم (قائمة منسدلة، مربع اختيار، حالة، إلخ). قم بتشغيل المنطق في الجزء السفلي الأيمن من السؤال قم بتوسيع القواعد وحدد: IF [شرط] → THEN [إجراء = إظهار حقل (حقول)] 👉 المنطق الشرطي فعال بشكل خاص في نماذج الاستلام المشتركة التي تخدم أنواع متعددة من الطلبات عبر الفرق.

كيفية إنشاء نموذج طلب داخلي في ClickUp

إليك كيفية إعداد نموذج طلب داخلي في ClickUp 👇

1. قم بإعداد عملية الطلب

قبل أن تفتح ClickUp، كن على دراية تامة بما يجب أن يحققه نموذج الطلب الداخلي الخاص بك.

حدد الغرض من النموذج. اسأل نفسك:

ما أنواع الطلبات المحددة التي يجب أن تقبلها هذه النماذج، وأيها يجب توجيهها إلى مكان آخر؟ (يمنع الفوضى)

ما هي المعلومات التي نحتاجها لبدء العمل على الفور؟ (الأسماء، الأقسام، معرفات الأجهزة، الأصول، روابط المشاريع، والمزيد)

هل يجب أن تؤدي أنواع الطلبات المختلفة إلى أسئلة متابعة أو مسارات توجيه مختلفة؟ (إشارة إلى أنك ستحتاج إلى منطق شرطي أو قوائم متعددة)

هل هناك أي حقول معرضة لعدم اتساق البيانات والتي يجب توحيدها باستخدام القوائم المنسدلة أو الحقول المطلوبة؟ (فكر في الأولوية وأسماء الأقسام وفئات الطلبات)

من سيقوم بملء هذا النموذج، وما هي المصطلحات أو التعليمات التي يحتاجونها حتى يتمكنوا من ملء النموذج بشكل صحيح؟ (مهم بشكل خاص إذا كانت عدة فرق تستخدم نفس النموذج) يمكن أن تكون لوحات ClickUp البيضاء وخرائط ClickUp الذهنية مفيدة في تخطيط كل جانب من جوانب هذه العمليات والخطوات. حوّل الأفكار المعقدة إلى خطوات عملية مع ClickUp MindMaps

بعد ذلك، ما هي المعلومات الدقيقة التي تحتاج إلى أن يقدمها كل مقدم طلب؟

تخطي هذه الخطوة، وستضطر إلى تعديل النموذج عدة مرات لاحقًا.

2. أضف عرض نموذج في ClickUp

حان الوقت لبدء إنشاء النموذج!

انتقل إلى المساحة أو المجلد أو القائمة حيث تريد أن تظهر الطلبات الواردة. هذا أمر مهم لأن كل نموذج مرتبط بموقع معين. كل طلب يصبح مهمة في ذلك المكان بالضبط.

قم بإنشاء نماذج طلبات مرتبطة بمساحات أو مجلدات أو قوائم محددة في ClickUp Forms

بمجرد دخولك إلى هذا الموقع، يمكنك إضافة النموذج:

انقر على زر + عرض

انقر على زر + عرض

من معرض أنواع العرض المتاحة، اختر نموذج

اختر "نموذج" من قائمة عروض ClickUp

قم بتسمية عرض النموذج الجديد إذا كنت تريد أن يكون من السهل التعرف عليه

سيُطلب منك إما اختيار قالب أو البدء من الصفر.

اختر نموذج نموذج أو ابدأ من الصفر في ClickUp Forms

⚡ أرشيف القوالب: هل تريد توفير ساعات من الوقت في إعداد الاستمارات؟ ألقِ نظرة على قوالب الاستمارات هذه التي تم إعدادها خصيصًا لك، كل منها مصمم للتعامل مع كل شيء بدءًا من حوادث تكنولوجيا المعلومات وحتى الملخصات التسويقية وطلبات العمليات.

3. إنشاء حقول النموذج

في النموذج، حدد المعلومات التي سيقوم الأشخاص بملئها وكيفية سير النموذج.

ابدأ بإعطائها عنوانًا ووصفًا موجزًا. من هناك، ما عليك سوى سحب الحقول التي تحتاجها. يوفر لك ClickUp مجموعة متنوعة من الخيارات (إدخال النص، والقوائم المنسدلة، والتواريخ، والمرفقات، ومربعات الاختيار، والمزيد) حتى تتمكن من عكس ما يتطلبه سير عملك بالضبط.

صمم نماذج استلام منظمة وجاهزة لسير العمل باستخدام الحقول القابلة للتخصيص في ClickUp Forms.

فيما يلي بعض المجالات التي يجب التركيز عليها 👇

الحقول الأساسية : أضف اسم مقدم الطلب والقسم ووصفًا موجزًا للمشكلة أو الطلب

قوائم منسدلة لضمان الاتساق: بالنسبة لفئات مثل "نوع الطلب" أو "الأولوية"، توفر لك القوائم المنسدلة حقول بيانات أكثر وضوحًا وتوحيدًا.

قم بتوحيد بيانات الطلبات وضمان الاتساق باستخدام الحقول المنسدلة في ClickUp Forms

المرفقات : إذا كانت عمليتك تتطلب لقطات شاشة أو موجزات إبداعية أو مستندات، فما عليك سوى إضافة حقل مرفقات في وقت مبكر.

الحقول الإلزامية: ضع علامة على الحقول غير القابلة للتفاوض على أنها إلزامية، حتى لا يتخطى الأشخاص عن طريق الخطأ شيئًا يحتاجه فريقك لأداء عمله بكفاءة.

علاوة على ذلك، يمكنك أيضًا إضافة المزيد من الأسئلة لتخصيص النموذج كما تريد.

🧠 حقيقة ممتعة: في القرن التاسع عشر، كان الناس يطوون الرسائل بطرق معقدة للغاية لتجنب التلاعب بها، لدرجة أن المؤرخين اليوم يطلقون عليها اسم "قفل الرسائل". بعض الطرق معقدة للغاية لدرجة أن المتاحف تعاملها كألغاز ورقية.

4. تكوين إعدادات الإرسال وأتمتة سير العمل

الخطوة التالية هي التأكد من وصول كل طلب إلى المكان الصحيح (وبالطبع، أن يعمل بالطريقة التي يحتاجها فريقك).

ابدأ بفتح لوحة الإعدادات على الجانب الأيمن من عرض النموذج الخاص بك و: ⬇️

اختر قائمة الوجهة: كل طلب يتم تقديمه يصبح مهمة، لذا اختر القائمة التي يجب أن توضع فيها هذه الطلبات. (على سبيل المثال، دعم تكنولوجيا المعلومات، طلبات التصميم، صندوق الوارد للمرافق)

تعيين مسؤول افتراضي: إذا كان يجب أن توجه جميع الطلبات إلى شخص واحد أو فريق واحد، فيمكنك تعيينهم تلقائيًا (مما يوفر الكثير من التوجيه اليدوي)

تحكم في مكان وصول الطلبات وقم بتعيين الطلبات الواردة تلقائيًا باستخدام إعدادات النماذج في ClickUp.

تطبيق قالب مهمة (اختياري ولكنه فعال): إذا كان لدى فريقك قالب للمشكلات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات، والموجزات الإبداعية، وتقارير الأخطاء، وما إلى ذلك، فيمكنك تطبيقه تلقائيًا بحيث تتضمن كل مهمة جديدة ما يلي: المهام الفرعية قوائم المراجعة الحقول المخصصة

المهام الفرعية

قوائم المراجعة

الحقول المخصصة

المهام الفرعية

قوائم المراجعة

الحقول المخصصة

هل تريد الحصول على إلهام لإنشاء المزيد من العمليات المؤتمتة؟ اطلع على حالات استخدام أتمتة سير العمل بالذكاء الاصطناعي.

5. صمم نموذجك وخصصه بعلامتك التجارية

يستحق نموذجك بعض التحسينات قبل إرساله إلى أفراد فريقك أو قسمك. في علامة التبويب "التصميم"، قم بتعديل الشكل والمظهر بحيث يبدو النموذج وكأنه مساحة خاصة بفريقك.

يمكنك:

قم بالتبديل بين تخطيط عمود واحد وتخطيط عمودين حسب كمية المعلومات التي تجمعها.

قم بتخصيص تخطيطات النماذج والعلامات التجارية والموضوعات لتتناسب مع مساحة عملك باستخدام ClickUp Forms.

اضبط الألوان والخلفيات وأنماط الأزرار لتتناسب مع العلامة التجارية لشركتك.

قم بتحميل صورة خلفية مخصصة إذا كنت تريد أن تبدو أكثر أناقة.

اختر موضوعات فاتحة أو داكنة واستخدم ألوان علامتك التجارية بحيث يبدو النموذج وكأنه ينتمي إلى مساحة العمل الداخلية الخاصة بك.

... والمزيد.

🤯 هل تعلم؟ يدعم ClickUp الآن أكثر من 4 ملايين فريق، ومع استمرار نمو مساحات العمل الجديدة، يزداد استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل كبير أيضًا. يستخدم أكثر من 2 مليون مساحة عمل حاليًا الذكاء الاصطناعي، مقابل 665,000 فقط في العام الماضي!

6. شارك النموذج داخليًا

وهذا هو الجزء الأفضل (والأبسط)! ما عليك سوى مشاركة نموذج ClickUp مع فريقك في:

رابط مباشر: انسخ عنوان URL القابل للمشاركة الخاص بالنموذج وألصقه في انسخ عنوان URL القابل للمشاركة الخاص بالنموذج وألصقه في ClickUp Chat أو البريد الإلكتروني أو Teams. بنقرة واحدة، سيكون زملاؤك في الفريق في المكان المناسب لتقديم الطلب.

التضمين في الأدوات الداخلية: احصل على رمز التضمين وأدخل النموذج في Confluence أو SharePoint أو شبكتك الداخلية. بهذه الطريقة، سيصادفها الأشخاص بشكل طبيعي أثناء قيامهم بعملهم المعتاد.

شارك النماذج بطرق مختلفة باستخدام ClickUp Forms

تقييد الوصول: احتفظ بالنموذج داخل قائمة خاصة لإبقائه ملائمًا لفرق داخلية محددة واستفد من أذونات مساحة العمل لمنع عمليات الإرسال العشوائية من خارج الشركة.

اجعل البحث سهلاً: أضف الرابط إلى مستندات التهيئة أو موقع الويكي الداخلي أو ClickUp Docs. وفر لفريقك مكانًا واحدًا يمكنهم الرجوع إليه، حتى لا يضطر أحد إلى لعب لعبة "أين وولدو؟" مع نموذج الطلب الخاص بك.

هذا كل شيء! لقد قمت للتو بتوحيد جميع طلباتك الداخلية.

⭐ خطوة إضافية: استخدم ClickUp AI للتحليل

لكن تسجيل الطلبات ليس سوى نصف المهمة. ما يحدث بعد ذلك هو عادةً ما يؤدي إلى فشل المهمة. بمجرد بدء وصول المهام، تعود معظم الفرق إلى الفوضى التي تبطئ عمل الجميع. أنت تعرف كيف تسير الأمور:

البحث عن السياق المفقود

طلب نفس التفاصيل مرتين

إعادة كتابة نفس الردود

فرز كل شيء وترتيبه حسب الأولوية يدويًا

التنقل بين الأدوات لمجرد فهم ما يجري

هذا هو العمل الكلاسيكي وتوسع السياق. ولكن تحية لـ ClickUp Brain، الذكاء الاصطناعي المخصص للعمل والذي يهدف إلى القضاء على الفوضى التي تمر بها كل يوم.

حلل ردود النماذج باستخدام ClickUp AI

إليك كيف يجعل نظام الطلبات الخاص بك سلسًا بشكل سحري:

فهم السياق: كل طلب يأتي مع تفاصيل وتاريخ وأنماط. يمكن لـ ClickUp AI Fields جمع كل ذلك على الفور عبر ملخصات الذكاء الاصطناعي، حتى لا تضطر إلى البحث في سجلات الدردشة.

يساعدك على الفرز تلقائيًا: يمكن أن يساعد Brain في تصنيف الطلبات وتحديد الطلبات العاجلة وإبراز الطلبات ذات الصلة.

يقدم لك الإجابات: اطلب من ClickUp Brain ملخصًا أو الخطوة التالية أو شرحًا أو مسودة تحديث، وستحصل على شيء بناءً على مهامك الفعلية ووثائقك وسير عملك (السياق الحقيقي من عملك الفعلي)

احصل على ملخصات تراعي السياق والخطوات التالية والتحديثات بناءً على سير عملك باستخدام ClickUp Brain.

📚 اقرأ المزيد: أفضل أدوات إنشاء النماذج بالذكاء الاصطناعي

⭐ خطوة إضافية: تحليل الطلبات المقدمة عبر لوحات المعلومات

تتيح لك لوحات المعلومات تصور البيانات الواردة، مما يتيح لك اتخاذ قرارات أسرع وتحديد الأنماط دون الحاجة إلى إعداد تقارير يدوية.

بفضل هذه الميزة الإضافية، تعرض لوحات معلومات ClickUp أهم المقاييس والاتجاهات في الوقت الفعلي.

إليك كيف يساعدك ذلك في تحسين الطلبات الداخلية:

أنشئ بطاقات مرتبطة بقوائم الاستلام الخاصة بك: أضف بطاقات قائمة المهام التي تشير إلى القائمة التي تصل إليها مهام النموذج. استخدم التجميع والفلاتر (على سبيل المثال، حسب نوع الطلب والأولوية والمسؤول) للتركيز على ما هو أكثر أهمية.

تتبع حجم الطلبات واتجاهاتها: استخدم بطاقات الحساب (على سبيل المثال، عدد المهام) أو بطاقات المخططات الشريطية/الخطية لمعرفة كيف تتطور أنواع الطلبات بمرور الوقت.

مراقبة العمل قيد التنفيذ: أضف بطاقات عبء العمل حسب الحالة أو إجمالي الوقت في الحالة لمعرفة أين تتعطل الطلبات أو تسير على الطريق الصحيح — وهو أمر مثالي لاتفاقيات مستوى الخدمة أو علامات مخاطر اتفاقيات مستوى الخدمة.

تعمق عند الحاجة: تتيح لك معظم بطاقات لوحة المعلومات النقر على المهام الأساسية حتى تتمكن من فحص استجابات النماذج الفردية دون مغادرة لوحة المعلومات.

يمكنك حتى إضافة بطاقة حسابية إلى لوحة التحكم الخاصة بك وتعيين الموقع إلى الموقع الذي توجد فيه مهام الرد على النموذج.

مزايا توحيد الطلبات باستخدام ClickUp Forms

إليك الأسباب التي تجعل توحيد الطلبات من خلال ClickUp Forms له تأثير ملحوظ:

تحديد أولويات الطلبات بسهولة أكبر : نظرًا لأن النماذج يمكن أن تتضمن قوائم منسدلة أو أولويات محددة مسبقًا، فلن يضطر فريقك إلى تفسير الجداول الزمنية يدويًا. يعني إدخال الأولويات المتسق هذا أنه يمكنك إنشاء لوحات معلومات أو عوامل تصفية بشكل أكثر موثوقية، وحتى توحيد العمليات حول ما يعتبر أولوية عالية أو متوسطة أو منخفضة.

تحسين الرؤية عبر الفرق/الأدوار : بفضل التوحيد في استلام الطلبات، يمكن للقيادة وأصحاب المصلحة الاطلاع على بيانات موحدة (على سبيل المثال، "عدد الطلبات حسب القسم" و"متوسط وقت المعالجة حسب نوع الطلب"). يساعدك ذلك على توثيق العمليات بشكل أكثر وضوحًا لأن كل طلب يدخل النظام بنفس الطريقة.

تحسين التوافق بين العلامة التجارية والعمليات : باستخدام ClickUp Forms، يمكنك تخصيص التصميم والعلامة التجارية ("أي خط إنتاج؟"، "أي منطقة؟"، إلخ) بحيث يعزز نموذج الاستلام نفسه عمليتك وتوقعاتك، وليس فقط المحتوى.

تسريع عملية انضمام الطالبين الجدد : عندما تكون حقول النموذج قابلة للتنبؤ وموحدة، يمكن لأعضاء الفريق الجدد أو الطالبين الخارجيين (الموردين والمقاولين) الانضمام بشكل أسرع (تقليل الحاجة إلى الشرح وتقليل الأخطاء).

تسهيل مراجعة/تتبع طلبات التغيير : إذا قمت بتوحيد عملية استلام الطلبات، يمكنك تتبع أنواع الطلبات التي وردت بمرور الوقت (على سبيل المثال، زيادة الميزانية، تغيير النطاق) لأن الجميع يستخدمون نفس التصنيف.

تكامل أفضل مع المهام وسير العمل: نظرًا لأن كل طلب يتم تقديمه يصبح مهمة في ClickUp (مع حقول يمكن التنبؤ بها)، فإن السلسلة من الطلب → المهمة → الإنجاز تصبح أكثر سلاسة، وتقل احتمالية قيامك بتعيين الطلبات الفردية يدويًا في نظام المهام الخاص بك.

قم بتوحيد كل الطلبات الداخلية باستخدام ClickUp

إذا كان الموظفون لا يزالون يقدمون الطلبات في محادثات عشوائية عبر الدردشة أو رسائل بريد إلكتروني جزئية أو محادثات في الممرات، فإن المشكلة لا تكمن في فريقك. المشكلة هي أنه لا توجد طريقة واحدة موثوقة لطلب المساعدة.

تقوم ClickUp Forms بإصلاح ذلك من خلال توفير بوابة أمامية بسيطة للجميع لتقديم الطلبات.

تتبع كل طلبات نفس الهيكل، وتطرح الأسئلة الصحيحة، وتصل إلى القائمة الصحيحة كمهمة يمكن لفريقك تنفيذها بالفعل. تضمن الحقول المخصصة والأسئلة الشرطية والأتمتة حصول أقسام تكنولوجيا المعلومات والموارد البشرية والتصميم والعمليات على التفاصيل التي يحتاجونها.

الأسئلة الشائعة

نعم. يمكنك بسهولة إرسال إشعارات تلقائية إلى Slack أو البريد الإلكتروني كلما ورد نموذج جديد. وهذا مفيد بشكل خاص لأعضاء الفريق المحددين الذين يحتاجون إلى الاستجابة بسرعة للطلبات الداخلية. ستشارك العديد من الفرق نماذج ClickUp في Slack، ثم تستخدم ClickUp Automations لدفع الطلبات الجديدة مباشرة إلى القنوات المناسبة.

يحمي ClickUp جميع عمليات إرسال النماذج بأمان وتشفير وضوابط أذونات على مستوى المؤسسات. أنت تقرر من يمكنه جمع البيانات، ومن يمكنه عرض الطلبات، وأين يتم إنشاء المهام. الوصول يعتمد على الدور، ويمكن قفل المعلومات الحساسة على الفرق متعددة الوظائف أو الأفراد حسب الحاجة. والأفضل من ذلك، أن مساحات العمل والقوائم وطرق العرض التي تخزن بيانات النماذج ترث نفس معايير الأمان المستخدمة عبر المنصة بأكملها. بالإضافة إلى ذلك، عند تنشيط إعدادات النماذج المصادق عليها بالحساب، لا يمكن عرض النماذج وإرسالها إلا للأشخاص الذين انضموا إلى مساحة العمل الخاصة بك.

بالتأكيد. تقوم العديد من الشركات بإنشاء نماذج قابلة للتخصيص تخدم فرقًا متعددة باستخدام الحقول المخصصة والمنطق الشرطي في ClickUp. على سبيل المثال، يمكن أن تتلقى أقسام التسويق وتكنولوجيا المعلومات والموارد البشرية الطلبات من نموذج موحد واحد، وستقوم قواعد ClickUp بتوجيه كل طلب إلى القائمة الصحيحة أو المهام القابلة للتنفيذ لذلك الفريق. وهذا مثالي لمكاتب الخدمة المشتركة أو توظيف الموظفين الجدد.

تسهل واجهة السحب والإفلات في ClickUp إضافة حقول مخصصة مثل الأولوية أو نوع الطلب أو القسم. بمجرد إنشاء هذه الحقول، يمكنك استخدام الأتمتة لتصنيف المهام الجديدة أو تحديد أولوياتها فور وصولها. على سبيل المثال، يمكن تخصيص الطلبات "العاجلة" تلقائيًا إلى أحد كبار المسؤولين، بينما يمكن وضع مشكلات تكنولوجيا المعلومات في قائمة انتظار مخصصة.

نعم. يمكن لـ ClickUp Brain، المعروف أيضًا باسم ClickUp AI، تلخيص الطلبات الطويلة أو غير الواضحة، وإبراز التفاصيل المفقودة، والمساعدة في توجيه العمل إلى المالك المناسب. نظرًا لفهمه للسياق، يمكنه تحويل الطلبات الأولية إلى مهام قابلة للتنفيذ على الفور.