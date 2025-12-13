كيفية أتمتة التواصل عبر LinkedIn باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين التفاعل

أظهرت دراسة حول حالة التواصل عبر LinkedIn أن فرق المبيعات لا تزال تتجاهل LinkedIn في عمليات البحث عن عملاء محتملين في مجال الأعمال التجارية بين الشركات (B2B). لا يزال أكثر من 90% من جهودهم الخارجية تتم عبر البريد الإلكتروني، بينما يظل LinkedIn في المرتبة الثانية.

يبلغ متوسط معدل الرد على رسائل البريد الإلكتروني غير المطلوبة 5.1٪. تحصل رسائل LinkedIn المباشرة على أكثر من 10.3٪، أي ضعف معدل التفاعل.

صناع القرار في شركتك نشطون بالفعل على LinkedIn. فلماذا لا تعامل LinkedIn كقناة اتصال خارجية أساسية؟

للقيام بذلك، عليك أن تتعرف على أساسيات أتمتة LinkedIn، مثل إرسال طلبات الاتصال، وجدولة المتابعات، وتتبع التفاعل.

فيما يلي، نعرض لك كيفية أتمتة التواصل عبر LinkedIn باستخدام الذكاء الاصطناعي.

⭐ نموذج مميز هل تنتقل باستمرار بين الأدوات وجداول البيانات لمجرد الحفاظ على تنظيم عمليات البحث عن العملاء المحتملين على LinkedIn على نطاق واسع؟ لا داعي لأن يكون الأمر كذلك. يعمل نموذج خطة العمل للتواصل من ClickUp على تجميع سير عمل حملتك في مكان واحد. تسهل الحالات المرمزة بالألوان وعلامات الأقسام وعلامات الأولوية قراءة مسار عملك. مثالي عندما تتعامل مع رسائل مخصصة عبر مئات حسابات LinkedIn. احصل على نموذج مجاني قم بإدارة حملة أتمتة التواصل على LinkedIn، من التواصل إلى المتابعة والتخصيصات باستخدام نموذج خطة العمل للتواصل من ClickUp.

لماذا لا يزال التواصل عبر LinkedIn فعالاً

إليك الأسباب التي تجعل LinkedIn يواصل هيمنته على توليد العملاء المحتملين في مجال الأعمال بين الشركات (B2B):

استهداف دقيق: يمكنك استهداف الأشخاص الذين يتطابقون مع ملف تعريف العميل المثالي الخاص بك باستخدام المسميات الوظيفية وحجم الشركة والقطاع الصناعي والمرشحات الجغرافية، بدلاً من التخمين الديموغرافي مثل المنصات الأخرى.

بيئة عالية النية: يسجل الأشخاص الدخول إلى LinkedIn خصيصًا لأغراض مهنية وتجارية، لذا فهم أكثر تقبلاً للفرص التجارية ذات الصلة مقارنةً بما يحدث عندما يتصفحون Instagram أو Facebook للترفيه.

معدلات استجابة أعلى: يبلغ يبلغ متوسط معدل قبول الدعوات على LinkedIn 37٪، مما يفتح الفرصة لبناء علاقات والتفاعل مع العملاء المحتملين.

بيانات سلوكية غنية: توفر مشاهدات الملف الشخصي والتفاعل مع المنشورات وتغييرات الوظائف وتحديثات الشركة إشارات في الوقت الفعلي حول اهتمام العملاء المحتملين والتوقيت المناسب.

حدود أتمتة أكثر صرامة: يضع LinkedIn حدودًا يومية للاتصال لمنع التواصل غير المرغوب فيه ويجبرك على التركيز على الجودة بدلاً من الكمية.

🤯 هل تعلم؟ يضم LinkedIn أكثر من 1.2 مليار عضو في 200 دولة ومنطقة حول العالم. عبر LinkedIn

ما تحتاجه قبل أتمتة التواصل عبر LinkedIn

تعمل أتمتة LinkedIn بشكل أفضل عندما يكون لديك الأساس الصحيح. لذا، قبل أن تبدأ في أتمتة جهود التواصل الخاصة بك، إليك بعض الأساسيات التي يجب أن تتقنها.

افهم قواعد LinkedIn

لا يمكنك التواصل مع كل عميل محتمل في مرة واحدة. إليك قواعد LinkedIn التي يجب أن تعرفها لتجنب قيود الحساب والحفاظ على استمرار التواصل بشكل متسق.

الإجراء LinkedIn مجاني LinkedIn المميز Sales Navigator طلبات الاتصال الأسبوعية حتى 100 (يوصى بـ 80) حتى 100 حتى 100 طلبات الاتصال الأسبوعية (SSI عالية) غير متوفر حتى 200 حتى 200 حد رسائل طلب الاتصال 200 حرف 300 حرف 300 حرف رسائل طلب الاتصال (ملاحظات) 5-10 شهريًا غير محدود (ضمن الحدود الأسبوعية) غير محدود (ضمن الحدود الأسبوعية) الحد الأقصى الأسبوعي لإرسال الرسائل المباشرة ~100 رسالة ~150 رسالة ~150 رسالة طول الرسالة 8000 حرف 8000 حرف 8000 حرف حجم المرفق 20 ميجابايت 20 ميجابايت 20 ميجابايت

تجاهل هذه القيود، وستتعرض لخطر الحظر المؤقت أو الدائم.

👀 هل تعلم؟ في 6 مارس 2025، اختفت منصتان رئيسيتان للتفاعل مع المبيعات — Apollo.io و Seamless.ai — من نتائج البحث على LinkedIn كجزء من حملة مكافحة استخراج البيانات عبر ملحقات Chrome.

حسّن ملفك الشخصي على LinkedIn

من المهم أن تبني علامتك التجارية الشخصية على LinkedIn بحيث تسلط الضوء على مهاراتك وتروي قصتك الفريدة.

إليك قائمة مرجعية سريعة لتحسين ملفك الشخصي وملف شركتك:

الملف الشخصي صفحة الشركة ✅ صورة شخصية احترافية ✅ عنوان موجه نحو القيمة ✅ قسم خبرة كامل (مع نتائج قابلة للقياس) ✅ توصيات ✅ منشورات يمكن لعملائك المحتملين التفاعل معها ✅ شعار عالي الجودة✅ شعار الشركة/عرض القيمة الواضح✅ آخر تحديثات الشركة ومنشوراتها✅ أبرز المنتجات والخدمات✅ معلومات الاتصال ورابط الموقع الإلكتروني

👀 هل تعلم؟ زاد التفاعل على LinkedIn بنسبة 30٪ على أساس سنوي في عام 2024، وهو ما يفوق أي منصة تواصل اجتماعي أخرى.

حدد ملف تعريف العميل المثالي (ICP)

لا يمكنك إرسال طلبات إلى أي شخص. أولاً، هناك حد أقصى لعدد الدعوات الأسبوعية، وثانياً، لن تحصل على أي فوائد من التواصل مع أشخاص غير ذي صلة.

قبل توسيع نطاق تواصل LinkedIn، عليك معرفة الأشخاص الذين تخطط للتواصل معهم — ملف تعريف العميل المثالي (ICP).

فيما يلي بعض الأسئلة التي يمكنك طرحها للحصول على فهم دقيق للغاية لـ ICP الخاص بك:

ما نوع الشركات التي يعمل فيها العملاء المحتملون المثاليون بالنسبة لك؟

ما هي المسميات الوظيفية لأفضل عملائك؟

ما هي المشكلات التي يحاولون حلها بنشاط؟

هل الحل الذي تقدمه موجه للشركات الناشئة أم للمؤسسات؟

ما هي الأدوات التي يستخدمونها بالفعل والتي تكمل خدمتك؟

أين تقع هذه الشركات/الأشخاص جغرافيًا؟

كلما كان تعريف شخصية المستخدم أكثر دقة، زادت قدرتك على العثور على العملاء المحتملين الذين يرتبطون ارتباطًا وثيقًا بما تقدمه.

👀 هل تعلم؟ تم إطلاق LinkedIn Intro في أكتوبر 2013 كميزة في نظام iOS تضيف معلومات ملفك الشخصي على LinkedIn إلى عناوين البريد الإلكتروني. وبعد أشهر قليلة، في فبراير 2014، تم إيقافها بسبب تزايد المخاوف المتعلقة بالأمان والخصوصية حول كيفية وصولها إلى بيانات البريد الإلكتروني. عبر TechCrunch

كيفية أتمتة التواصل عبر LinkedIn باستخدام الذكاء الاصطناعي

توسيع نطاق التواصل عبر LinkedIn أمر صعب.

إذا تسرعت في الأمر، فستخاطر بتقييد حسابك. وإذا تأخرت في الأمر، فستجف مصادر عملائك المحتملين. يتيح لك الذكاء الاصطناعي تخصيص عملية توليد العملاء المحتملين على LinkedIn على نطاق واسع. وإليك ما يتيحه لك:

رسائل ذات صلة وثيقة يتم صياغتها في ثوانٍ باستخدام الذكاء الاصطناعي لكتابة النصوص الإعلانية

متابعات آلية لا تزال تبدو إنسانية

يتم تتبع كل عميل محتمل في مكان واحد

دعنا نرى كيف يمكنك أتمتة التواصل عبر LinkedIn باستخدام الذكاء الاصطناعي بطريقة تدريجية.

1. حدد أهداف الحملة

ما الذي تحاول تحقيقه من خلال أتمتة LinkedIn؟

قد يكون ذلك لحجز مكالمات استكشافية لتعزيز المحادثات المباشرة مع العملاء المحتملين. أو الترويج لمورد محتوى وحث الأشخاص على تنزيل دليل. أو زيادة كثافة الشبكة وزيادة الاتصالات داخل ICP أو صناعة متخصصة.

مهما كان هدفك، حدده.

بعد ذلك، حدد أهدافًا قابلة للقياس. لأنه بدون أرقام، لن يكون هناك ما يمكن تحسينه في عملية الأتمتة.

كيف يساعدك ClickUp؟

استخدم نموذج خطة عمل التواصل من ClickUp لتنظيم حملة التواصل الخاصة بك بأهداف واضحة ونتائج قابلة للقياس.

احصل على نموذج مجاني بسّط جهود التواصل عبر LinkedIn باستخدام نموذج خطة عمل التواصل من ClickUp.

لماذا ستحب هذا النموذج:

حدد أهدافًا لما يجب القيام به كل يوم

أضف علامات الأولوية إلى كل مهمة، وأضف مسؤولاً، وحالة التقدم

أضف تواريخ البدء والانتهاء للحملات لتبقى على المسار الصحيح

أضف تعقيد المهمة والتعليقات لجميع الأطراف المعنية

2. إنشاء قاعدة بيانات للعملاء المحتملين

تحتاج إلى قائمة محددة جيدًا بالعملاء المحتملين. لماذا؟

يمكن للذكاء الاصطناعي تخصيص الرسائل وتقييمها وترتيبها بشكل أكثر فعالية عندما تكون البيانات الأساسية منظمة.

ابدأ بفلاتر ICP وحدد من تريد الوصول إليه بالفعل: الألقاب الوظيفية والقطاعات وحجم الشركات والمناطق. استخدم LinkedIn Sales Navigator لتضييق نطاق قائمتك باستخدام إشارات النوايا القوية مثل:

الأشخاص الذين نشروا مؤخرًا

تغييرات الأدوار في آخر 90 يومًا

الشركات التي تشهد نموًا في عدد الموظفين أو التمويل

الفرق التي توظف لشغل وظائف يحلها منتجك

أثري قائمتك بالمعلومات الأساسية. وتشمل هذه المعلومات العناوين الرئيسية والمشاركات الحديثة ومعلومات الشركة ومؤشرات نقاط الضعف لتخصيص الرسائل بشكل هادف.

كيف يساعدك ClickUp؟

استخدم ClickUp Docs لإنشاء مصدر واحد موثوق لأصول التواصل الخاصة بك: تعريفات ICP، وأطر الرسائل، وقواعد الأتمتة، ومنطق تقسيم العملاء المحتملين.

أنشئ قوالب التواصل وإجراءات التشغيل القياسية وقوائم مراجعة الحملات في Clickup Docs

يمكنك تضمين الإشارات المرجعية والجداول والصور والروابط وحتى لوحات المعلومات لتنسيق وثائقك بالطريقة التي تريدها تمامًا.

يمكن لجميع أعضاء فريقك التعاون معًا. قم بتمييز الآخرين بالتعليقات، وسلط الضوء على الملاحظات، وحتى قم بتحويل النص مباشرة إلى مهام حتى تصبح أفكارك إجراءات قابلة للتتبع.

💡 نصيحة احترافية: استخدم LinkedIn Sales Navigator للحصول على توصيات بشأن العملاء المحتملين بناءً على عمليات البحث المحفوظة. يمكن لفرق المبيعات لديك العثور على العملاء المحتملين المؤهلين والتواصل معهم من خلال التصفية المتقدمة التي تتجاوز إمكانيات البحث الأساسية في الإصدار المجاني.

3. صياغة رسائل تواصل مخصصة

تحقق رسائل البريد الإلكتروني العامة غير الموجهة معدل استجابة بنسبة 2.8٪.

أضف القليل من التخصيص، وستقفز نسبة الاستجابة إلى 6.5٪. في الدراسة نفسها، قال 73٪ من صانعي القرار إنهم أكثر عرضة للتفاعل مع الرسائل الباردة عندما يشعرون أنها شخصية.

باختصار، الرسائل المخصصة تحصل على ردود أكثر. لزيادة فرصتك في الحصول على رد على LinkedIn، اتبع هذه الخطوات البسيطة:

أشر إلى شيء محدد: منشور حديث أو تغيير في الوظيفة أو تحديثات الشركة

اجعل الرسالة تتكون من 2-3 جمل مع هدف واحد واضح

قدم شيئًا مفيدًا (رؤية، مورد، وجهة نظر) قبل أن تطلب الوقت

إن تخصيص كل هذه الرسائل يدويًا يشبه سباقًا مع الزمن.

استخدم أدوات الذكاء الاصطناعي لأتمتة هذه الخطوة.

كيف يساعدك ClickUp؟

ClickUp Brain يزيل العبء الثقيل عن عملية التخصيص.

يفهم هذا الذكاء الاصطناعي نظام التواصل بالكامل، لأنه موجود داخل ClickUp. تحتوي أداة الذكاء الاصطناعي هذه على سياق من قوائمك ومهامك ووثائقك وحقول CRM وملاحظاتك.

وهذا يعني أنه يمكنه إنشاء رسائل التواصل والملخصات ومهام المتابعة بناءً على سير عملك الفعلي، وليس على التخمينات العامة.

يقوم مساعد الذكاء الاصطناعي بتلخيص منشورات LinkedIn واستخراج النقاط الضعيفة الخاصة بالوظيفة واستخلاص التفاصيل الأساسية التي يمكنك استخدامها في رسالتك.

ثم استخدم BrainGPT لإعادة كتابة رسالة التواصل الخاصة بك بأسلوب مختلف، أو إنشاء نسخ قصيرة من 2 إلى 3 جمل، أو إنشاء زوايا متعددة (قائمة على القيمة، أو المشكلة، أو الرؤية). اختبر هذه الاختلافات لترى ما الذي يتناسب مع كل ICP.

قم بصياغة رسائل البريد الإلكتروني الواردة للمبيعات التي تتناول الاعتراضات الشائعة وتقدم دليلاً اجتماعياً باستخدام ClickUp Brain.

لا تنسَ إضفاء الطابع الإنساني على المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي وإضافة لمساتك الشخصية إلى الرسالة مع لمحة عن شخصيتك.

وقد تراودك الأفكار في أوقات غير متوقعة، مثل بعد قراءة منشور أحد العملاء المحتملين، أو أثناء مكالمة هاتفية، أو أثناء مراجعة خططك المستقبلية.

كتابة كل شيء يبطئك. أدخل: Talk-to-Text من ClickUp. باستخدام Talk-to-Text، يمكنك:

قم بتمييز زملائك في الفريق أو المهام أو المستندات تلقائيًا أثناء الإملاء باستخدام @mentions والروابط التي تراعي السياق

احصل على مفردات شخصية تملأ تلقائيًا أسماء المنتجات والاختصارات والكلمات الأكثر استخدامًا للنصوص المكتوبة بحيث تبدو وكأنها صادرة عنك.

حوّل المذكرات الصوتية إلى نص منظم وقم بتعيينها كمهام

يمكنك الوصول إلى ChatGPT وClaud وGemini ونماذج الذكاء الاصطناعي الأخرى دون الحاجة إلى تبديل التطبيقات، مما يقلل من انتشار الذكاء الاصطناعي

حافظ على تنظيم CRM LinkedIn الخاص بك من خلال الإدخال الصوتي الفوري

يمكن لـ BrainGPT أيضًا إجراء بحث على الويب من نفس النافذة، دون مغادرة مساحة العمل الخاصة بك.

📮 ClickUp Insight: 24٪ من الموظفين يقولون إن المهام المتكررة تمنعهم من القيام بأعمال أكثر أهمية، و 24٪ آخرون يشعرون أن مهاراتهم لا تُستغل بالشكل الأمثل. هذا يعني أن ما يقرب من نصف القوى العاملة يشعرون بأنهم يعانون من عائق إبداعي وتقليل من شأنهم. 💔 يساعد ClickUp في إعادة التركيز إلى الأعمال ذات التأثير الكبير من خلال وكلاء الذكاء الاصطناعي سهلي الإعداد، وأتمتة المهام المتكررة بناءً على المحفزات. على سبيل المثال، عندما يتم وضع علامة على مهمة على أنها مكتملة، يمكن لوكيل الذكاء الاصطناعي في ClickUp تعيين الخطوة التالية تلقائيًا، أو إرسال تذكيرات، أو تحديث حالات المشروع، مما يحررك من المتابعة اليدوية. 💫 نتائج حقيقية: قللت STANLEY Security الوقت المستغرق في إعداد التقارير بنسبة 50٪ أو أكثر باستخدام أدوات إعداد التقارير القابلة للتخصيص من ClickUp، مما أدى إلى تحرير فرق العمل لديها للتركيز بشكل أقل على التنسيق والتركيز بشكل أكبر على التنبؤ.

4. اختر مجموعة التقنيات الخاصة بك

أتمتة LinkedIn ليست مهمة تعتمد على أداة واحدة. هناك أدوات مختلفة تتعامل مع أجزاء محددة من عملية التواصل الخاصة بك. على سبيل المثال:

الأدوات الغرض أدوات البحث عن العملاء المحتملين يعمل LinkedIn Sales Navigator على أتمتة عملية البحث عن العملاء المحتملين على LinkedIn نيابة عنك. استخدمه للعثور على ملفات تعريف LinkedIn بناءً على معايير ICP الخاصة بك، مثل المسميات الوظيفية وحجم الشركة والقطاع الصناعي وفلاتر الموقع الجغرافي. أدوات استخراج البيانات تقوم بعض أفضل أدوات أتمتة LinkedIn، مثل Phantombuster Lusha، بالبحث في ملفات LinkedIn واستخراج المعلومات المفيدة مثل عناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف وتفاصيل الشركة والأنشطة الحديثة. أدوات التواصل يتيح لك Expandi Dripify إرسال رسائل تواصل مخصصة وإنشاء تسلسلات متابعة آلية يتم تشغيلها بناءً على ردود العملاء المحتملين. أدوات تحليل الأداء استخدم أدوات التفاعل على LinkedIn مثل Shield Analytics Taplio لتتبع مقاييس حملتك مثل معدلات قبول الاتصال ومعدلات فتح الرسائل وبيانات التحويل لإظهار ما ينجح. أدوات تتبع النشاط تراقب Lead Delta WeConnect تفاعل العملاء المحتملين مع ملفك الشخصي ومحتواك ورسائلك لمساعدتك في تحديد أولويات المتابعة.

عندما تبدأ للتو في التواصل عبر LinkedIn، لا تحتاج إلى مجموعة كاملة من التقنيات. بدلاً من ذلك، تحتاج إلى مساحة عمل مركزية واحدة لتشغيل عمليتك.

كيف يساعدك ClickUp؟

ClickUp، مساحة العمل المتكاملة للذكاء الاصطناعي، تجمع كل مدخلات التواصل الخاصة بك. وهذا يشمل تفاصيل الاتصال ووثائق معايير ICP وقوالب الرسائل وبيانات العملاء المحتملين ومقاييس الأداء.

استورد البيانات المُثرة من أدوات أتمتة LinkedIn إلى ClickUp. يمكن لـ BrainGPT تلخيص تلك البيانات لكل عميل محتمل، وتسليط الضوء على نقاط الضعف، واستخراج نقاط الحوار لرسائل التواصل.

يقوم بتحديث دليل التواصل الخاص بك تلقائيًا. كلما قمت بتحسين تسلسلاتك أو اكتشفت ما يصلح، يصبح الذكاء الاصطناعي مساعدك في التوثيق، حيث يعيد كتابة إجراءات التشغيل القياسية وقوالب التواصل الخاصة بك.

فيما يلي الفرق بين أدوات أتمتة LinkedIn التقليدية ومساحة العمل المتقاربة:

المجموعة التقليدية مساحة عمل الذكاء الاصطناعي المتقاربة (ClickUp Brain) التواصل عبر LinkedIn موزع على 6-10 أدوات (Sales Nav وجداول البيانات ونماذج الرسائل وأدوات التتبع) جميع أبحاث التواصل وملاحظات ICP وقوالب الرسائل والمهام مركزة في مركز ClickUp آمن واحد فقدان السياق بين التطبيقات — تبحث في أداة ما، وتكتب الرسائل في أداة أخرى، وتتتبع التقدم في جدول بيانات يعمل المساعدون والوكلاء الذين يعتمدون على الذكاء الاصطناعي في سياق كامل من مستنداتك وحقول CRM ومهامك وتسلسلاتك. ساعات مهدرة في تبديل الأدوات وتحديث الجداول ومزامنة المعلومات يدويًا تتحديث لوحات المعلومات تلقائيًا في الوقت الفعلي بحالة التواصل والمتابعات وأداء الرسائل. حلول محددة بالذكاء الاصطناعي دون ذاكرة للرسائل السابقة أو قواعد ICP الذكاء الاصطناعي مدمج في المهام والمستندات والمحادثات — يحمل ICP وقوالبك وقواعد التخصيص الخاصة بك إلى كل مكان

👀 هل تعلم؟ LinkedIn محظور أو مقيد بشدة في البلدان التالية. روسيا: الحالة: لا يزال محجوبًا في نوفمبر 2016، قضت محكمة في موسكو بحجب LinkedIn لانتهاكه قانون توطين البيانات في روسيا.لا يزال محجوبًا

الحالة: لا يزال محظورًا الحالة: لا يزال محظورًا الصين: أغلق LinkedIn الحالة: لم يعد LinkedIn يقدم خدماته الاجتماعية أو خدمات لوحة الوظائف بالكامل في الصين. أغلق LinkedIn خدمته الرئيسية في الصين وانتقل إلى نموذج محدود.لم يعد LinkedIn يقدم خدماته الاجتماعية أو خدمات لوحة الوظائف بالكامل في الصين.

الحالة: لم تعد LinkedIn تقدم خدماتها الاجتماعية أو خدمات لوحة الوظائف بالكامل في الصين. الحالة: لم تعد LinkedIn تقدم خدماتها الاجتماعية أو خدمات لوحة الوظائف بالكامل في الصين.

5. إعداد سير عمل الأتمتة

لا يقتصر التواصل عبر LinkedIn على إرسال طلبات الاتصال. تحتاج إلى تتبع الردود والمتابعة باستمرار لتحويل العملاء المحتملين في النهاية إلى عملاء يدفعون.

عندما تدير التواصل مع مئات العملاء المحتملين، لا يمكنك التعامل مع كل هذا يدويًا. أنت بحاجة إلى سير عمل مؤتمت بالذكاء الاصطناعي يستمر في العمل حتى عندما لا تراقب كل استجابة.

ومع ذلك، أثناء الأتمتة، تأكد من تكوين الحدود التالية:

تعيين طلبات الاتصال اليومية

أرسل طلبات الاتصال على فترات زمنية

أرسل رسائل خلال ساعات عمل العملاء المحتملين لتعظيم معدلات الاستجابة وتبدو أكثر إنسانية.

كيف يساعدك ClickUp؟

باستخدام ClickUp Automations، يمكنك إنشاء سير عمل قائم على المشغلات بدون كود يتم تنشيطه عندما ينتقل العملاء المحتملون عبر مراحل مختلفة. يعمل هذا السير في الخلفية على تشغيل نظام التواصل الخاص بك.

قم بتشغيل الأتمتة التي تحتاجها أو قم بتخصيص القواعد عبر الذكاء الاصطناعي بناءً على سير عملك.

حدد قواعد "إذا حدث هذا، فافعل ذلك" في الأتمتة لتوفير ساعات من العمل وتجنب الخطوات المفقودة.

على سبيل المثال، يمكنك إعداد أتمتة لتطبيق علامة "متصل" بمجرد انتقال العميل المحتمل إلى حالة "تم قبول الاتصال"، مما يحافظ على تحديث نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك.

يمكن أيضًا ربط عمليات الأتمتة بمواعيد الاستحقاق القادمة أو تغييرات المكلفين أو حتى أحداث تتبع الوقت، مما يضمن بقاء المهام مصنفة بشكل متسق.

⭐ مكافأة: يرتقي وكلاء ClickUp بأتمتتك إلى مستوى أعلى. على عكس القواعد البسيطة القائمة على المشغلات، يمكن للوكلاء تنفيذ مهام متعددة الخطوات بشكل مستمر نيابة عنك. على سبيل المثال، يمكنك إنشاء وكيل يقوم بما يلي: تحقق من قائمة التواصل على LinkedIn كل صباح

تحديد العملاء المحتملين الذين لم يتم متابعتهم خلال 3 أيام

يلخص آخر رسالة أو ملاحظة

أنشئ مهمة باسم "إرسال متابعة 2 إلى [العميل المحتمل]"

يخصصها لك مع تحديد موعد نهائي

6. أطلق حملة التواصل الخاصة بك وراقبها وقم بتوسيع نطاقها

ابدأ حملة التواصل الخاصة بك على نطاق صغير واختبر فعاليتها قبل توسيعها لتشمل قائمة العملاء المحتملين بالكامل.

خلال أسبوع الاختبار، راقب المقاييس الرئيسية التالية:

معدل القبول: يجب أن يكون أعلى من 30٪ للعملاء المحتملين المستهدفين جيدًا؛ أي معدل أقل من ذلك يشير إلى سوء الاستهداف أو ضعف الرسائل.

مشاهدات الملف الشخصي : إذا كانت معدلات المشاهدة بعد تلقي الطلبات عالية ولكن معدل القبول منخفض، فهذا يشير إلى الحاجة إلى تحسين الملف الشخصي.

معدلات الاستجابة: تتبع عدد الاتصالات المقبولة التي تستجيب لرسالة المتابعة الأولى؛ استهدف معدلات استجابة تتراوح بين 15 و20٪.

بمجرد أن تظهر حملتك التجريبية نتائج متسقة، قم بالتوسع تدريجياً.

أنشئ عدة نسخ مختلفة من الحملات الناجحة. اختبر مختلف القطاعات وحجم الشركات والمسميات الوظيفية مع الحفاظ على قوالب الرسائل والتسلسلات الزمنية التي أثبتت فعاليتها.

كيف يساعدك ClickUp؟

استخدم لوحات معلومات ClickUp لترى ما تعمل عليه بالفعل وتحويله إلى مخططات ورسوم بيانية.

تقوم لوحات المعلومات بسحب البيانات تلقائيًا من المهام والحقول التي تعمل فيها لإنشاء عرض موحد عالي المستوى في مساحة العمل الخاصة بك.

يمكنك أيضًا إنشاء لوحات معلومات داخلية وخارجية مفصلة لجميع حساباتك. لوحة معلومات رئيسية للمديرين التنفيذيين ولوحات معلومات فردية لجميع مندوبي المبيعات.

اختر من بين بطاقات لوحة التحكم لتخصيص لوحة التحكم وفقًا لاحتياجاتك. قم بتصديرها في صيغة PDF وأرسلها إلى الأطراف المعنية.

احصل على ملخصات وتحديثات فورية باستخدام الذكاء الاصطناعي من خلال لوحات معلومات ClickUp.

⚒️ حيلة سريعة: تمنحك بطاقات الذكاء الاصطناعي رؤى في الوقت الفعلي يتم تحديثها تلقائيًا داخل لوحة معلومات ClickUp. في حالة التواصل عبر LinkedIn، يترجم ذلك إلى: أضف بطاقة ملخص تنفيذي للذكاء الاصطناعي للحصول على لمحة مباشرة عن مسار التواصل الخاص بك (متصل، في انتظار الرد، موعد المتابعة).

أضف بطاقة AI StandUp Card لترى أبرز الأحداث اليومية مثل العملاء المحتملين الذين تفاعلوا، والعملاء المحتملين المتوقفين، أو المتابعات المتأخرة.

استخدم بطاقة أهداف الذكاء الاصطناعي لتبقى على اتساق مع الأهداف الأسبوعية: عدد طلبات الاتصال أو الردود أو الاجتماعات المحجوزة. تستخرج بطاقات الذكاء الاصطناعي السياق من مهامك وحالاتك وحقولك المخصصة وملاحظاتك، وتقدم لك ملخصًا للبيانات مدعومًا بالذكاء الاصطناعي.

👀 هل تعلم؟ وفقًا لـ Statista، يعتقد أكثر من 84٪ من مسوقي B2B أن LinkedIn يقدم أفضل قيمة لمنظماتهم مقارنة بالمنصات الأخرى، مثل Facebook وTwitter.

إرشادات مجربة للتواصل عبر LinkedIn

كيف تتجنب طلبات الاتصال العامة التي يمكن للناس اكتشافها من على بعد أميال؟

استخدم تلميحات مدروسة بحيث تكون كل رسالة ذات صلة ومن المرجح أن تساعدك في جهودك لاستكشاف العملاء المحتملين.

فيما يلي بعض الإرشادات المفيدة.

🤖 توجيهات طلب الاتصال

موجه: اكتب ملاحظة اتصال من 200 حرف تربط سبب اتصالي بتفاصيل محددة من المنشور الأخير للعميل المحتمل أو مبادرة الشركة أو التغيير في الصناعة. اجعلها تبدو وكأنها ملاحظة من نظير إلى نظير، وليس عرضًا ترويجيًا.

التوجيه: أنشئ ملاحظة اتصال قصيرة تشير إلى أحد التفاصيل غير الشائعة في ملف تعريف العميل المحتمل (على سبيل المثال، العمل التطوعي، المشروع الجانبي، شهادة التخصص) لإظهار اهتمام حقيقي بالتفاصيل. تجنب الترويج لأي شيء.

إذا كنت جديدًا في مجال الذكاء الاصطناعي في المبيعات، فإن هذا الفيديو يعرض لك الأدوات والمطالبات والقوالب التي يمكنك استخدامها في تواصلاتك اليوم.

🤖 تلميحات رسائل الاتصال الأول

التوجيه: اكتب رسالة من 2 إلى 3 جمل تستخدم نمطًا مفاجئًا (مجاملة أو رؤية أو ملاحظة غير متوقعة) مستمدًا من نشاط العميل المحتمل أو أخبار شركته — شيء يجعله يتوقف ويفكر.

التوجيه: أنشئ رسالة تمهيدية تركز المحادثة على أولويات العميل المحتمل الحالية بناءً على دوره وأنشطته الأخيرة. اجعلها تبدو وكأنها فضول مدروس، وليس تواصلًا.

التوجيه: أعد كتابة هذه الرسالة لتصبح مقدمة موجزة وواضحة تشير إلى مقياس أو اتجاه أو تغيير محدد ذي صلة بدور العميل المحتمل.

🤖 تلميحات ما بعد التفاعل

التوجيه: اكتب رسالة خاصة تواصل المحادثة من منشورهم الأخير — أضف وجهة نظر معاكسة أو بديلة لإثارة نقاش أعمق دون الدخول في مواجهة.

التوجيه: أنشئ رسالة ردًا على هذا المنشور على LinkedIn تسلط الضوء على فارق بسيط لم يذكره العميل المحتمل ولكنه سيقدره. اجعلها رسالة حوارية وذكية.

🤖 تلميحات المتابعة

موجه: اكتب متابعة تضيف قيمة جديدة بدلاً من تكرار الرسالة الأولى. استخلص فكرة واحدة ذات صلة من مجال عمل العميل المحتمل واربطها بشكل هادف بنقطتك السابقة.

موجه: قم بإنشاء متابعة تفترض نية إيجابية (هم مشغولون)، وتقدم رؤية مصغرة، وتطرح سؤالاً لا يسبب أي ضغط ويستمتعون بالإجابة عليه.

🤖 تلميحات قائمة على الرؤى

التوجيه: اكتب رسالة تشارك اتجاهًا أو إشارة محددة ذات صلة بدورهم، مدعومة بسطر واحد من المنطق الداعم. يجب أن تبدو الرسالة وكأنها شيء سيضعونه في قائمة المفضلة، وليس شيء سيتجاهلونه.

التوجيه: أنشئ رسالة خاصة تستند إلى رؤية ثاقبة وتستخلص اتجاهًا صغيرًا من آخر 30 يومًا في مجال عملهم وتقدمه على أنه ملاحظة مدروسة. لا تبيع.

🤖 تلميحات لبدء المحادثة

التوجيه: اكتب رسالة خاصة تتضمن سؤالًا مدروسًا ومتخصصًا بناءً على خلفية العميل المحتمل أو مرحلة الشركة أو إنجازها الأخير — شيء يرغبون في الرد عليه لأنه يظهر فضولًا حقيقيًا.

موجه: اكتب مقدمة قصيرة تربط أحد عناصر خبرتهم السابقة بشيء ذي صلة يحدث في صناعتهم اليوم.

أفضل الممارسات للتواصل عبر LinkedIn باستخدام الذكاء الاصطناعي

يعمل الذكاء الاصطناعي على تسهيل التواصل عبر LinkedIn، ولكن المخاطر أصبحت أكبر من أي وقت مضى.

الجميع لديهم إمكانية الوصول إلى نفس الأدوات. وهذا يعني أنه ما لم ترسل رسائل مخصصة للغاية، فلن يحظى تواصل معك باهتمام.

1. قم ببناء كل رسالة على LinkedIn حول رؤية حقيقية

يعمل الذكاء الاصطناعي بشكل أفضل عندما يكون لديه شيء محدد يمكنه الاعتماد عليه. زوده بسياق من جمهورك المستهدف، بما في ذلك منشوراتهم الأخيرة، وتغييرات أدوارهم، واتجاهات التوظيف، أو أي تفاصيل أخرى جمعتها في CRM LinkedIn الخاص بك.

اطلب منه إنشاء رسالة LinkedIn تعكس تلك الإشارات. باستخدام نقاط البيانات هذه، ستندهش من مدى إنسانية صوت رسالة LinkedIn.

2. حافظ على أمان حسابك على LinkedIn من خلال احترام حدود LinkedIn

يمكن لمنصات الذكاء الاصطناعي والأتمتة أن تجعل تواصل LinkedIn الخارجي يبدو سهلاً، ولكن خوارزمية LinkedIn تعاقب أي نشاط يبدو غير طبيعي.

التزم بالحد الأقصى الأسبوعي للدعوات، وتجنب الزيادات المفاجئة في الرسائل، وقم بتوزيع النشاط على مدار اليوم لتقليد سلوك المستخدم العادي.

إذا كنت تدير عدة حسابات LinkedIn عبر فريقك (لأعضاء فريق مبيعات التطوير (SDR) أو المؤسسين أو الأعضاء الذين يتعاملون مع العملاء)، فتأكد من أن كل حساب يتبع حدوده الآمنة. يجب أن يحافظ كل حساب على إيقاع الإرسال الخاص به وفترة الإحماء ونمط النشاط اليومي.

3. استخدم أداة البحث عن العملاء المحتملين على LinkedIn لتحسين الدقة

ينبغي أن يساعدك LinkedIn Sales Navigator أو أي أداة استكشافية على LinkedIn في الوصول إلى عملاء محتملين أفضل، وليس إلى المزيد من العملاء المحتملين.

يمكن للذكاء الاصطناعي تقييم العملاء المحتملين واستخراج السياق وإظهار الإشارات الإيجابية عندما تكون مدخلات الاستهداف دقيقة. حتى التخصيص الرائع لا يمكنه إصلاح قائمة سيئة.

يمكن للذكاء الاصطناعي صياغة مقدمات وتلخيص الملفات الشخصية وإعادة كتابة رسائلك وبناء رؤى مصغرة.

احرص على ألا تتحول اتصالاتك إلى رسائل غير مرغوب فيها. استخدم أدوات أتمتة LinkedIn للمتابعة والتسلسل والإثراء، ولكن حافظ على منطق الرسائل ونبرة الصوت البشرية.

5. قم بمواءمة كل اتصال مع المرحلة والوظيفة والطبيعة العاجلة لجمهورك المستهدف

يستجيب قادة الإدارة العليا للاستراتيجية؛ ويستجيب المديرون من المستوى المتوسط للطابع العملي؛ ويستجيب المشغلون للتفاصيل. اطلب من الذكاء الاصطناعي تعديل النبرة والقيمة والزاوية بناءً على من تتحدث إليه.

يعمل التواصل الخارجي على LinkedIn بشكل أفضل عندما تتطابق رسالتك مع التحديات الحالية للعميل المحتمل.

6. استخدم الذكاء الاصطناعي لاستكشاف زوايا متعددة

عند أتمتة عملية البحث عن عملاء محتملين على LinkedIn، اطلب من الذكاء الاصطناعي أن يقدم لك عدة نسخ من الرسالة. يمكن أن تكون هذه الرسائل قائمة على الرؤى أو المشكلات أو متناقضة.

حدد الفكرة الأقوى وصغ رسالة مخصصة للغاية من المرجح أن تبرز في صندوق بريد مزدحم.

المبدأ ماذا تفعل لماذا هذا مهم قم ببناء كل رسالة حول رؤية حقيقية استخدم الذكاء الاصطناعي في سياقات محددة: المنشورات الحديثة، وتغييرات الأدوار، وملاحظات CRM، أو الإشارات الإيجابية لإنشاء رسائل مخصصة. المزيد من السياق = تواصل أكثر إنسانية وذات صلة وعالية الجودة. احترم حدود LinkedIn للحفاظ على أمان حسابك التزم بأنماط النشاط الطبيعية على LinkedIn؛ وزع الإجراءات؛ وامنح كل حساب فترة إحماء وإيقاع خاصين به. يمنع الإبلاغات والقيود ويحمي قابلية التسليم. استخدم أدوات البحث عن العملاء المحتملين من أجل الدقة وليس الكمية استخدم Sales Navigator أو أداة البحث عن العملاء المحتملين لتحسين ملاءمة الهدف؛ دع الذكاء الاصطناعي يقيّم العملاء المحتملين ويستخرج الإشارات. التخصيص الجيد لا يمكنه إصلاح قائمة سيئة. تعامل مع أدوات الأتمتة على أنها مساعدات، وليس بدائل استخدم الأتمتة للمتابعة والتسلسل والإثراء؛ وحافظ على منطق الرسائل ونبرة الصوت البشرية. يتجنب حجم الرسائل غير المرغوب فيها ويحافظ على المصداقية. قم بمواءمة التواصل مع الدور والمرحلة والطابع العاجل اطلب من الذكاء الاصطناعي تعديل النبرة والزاوية: استراتيجية للمديرين التنفيذيين، وعمليّة للمديرين، وتفاصيل للمشغلين. تزيد الصلة من احتمالية الاستجابة. استخدم الذكاء الاصطناعي لاستكشاف زوايا متعددة قم بإنشاء متغيرات (قائمة على الرؤى، قائمة على المشكلات، معاكسة) واختر الفكرة الأقوى. يساعد رسالتك على التميز في صناديق البريد الوارد المزدحمة.

بسّط تواصل LinkedIn باستخدام ClickUp

أفضل رسائل LinkedIn هي تلك التي تبدو وكأنها صادرة عنك.

تساعدك أدوات أتمتة LinkedIn على إرسالها.

يساعدك ClickUp على إدارة النظام بأكمله — التسلسلات والملاحظات وخطافات التخصيص وإعادة كتابة الذكاء الاصطناعي والمتابعات.

ما الذي يمنعك من أتمتة تواصل LinkedIn؟ سجل في ClickUp مجانًا وابدأ.