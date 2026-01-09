أفضل بدائل متصفح Comet التي يمكنك تجربتها في عام 2026

لم تعد المتصفحات الحديثة مجرد نوافذ سلبية للإنترنت. فهي مراكز إنتاجية ومساعدون للذكاء الاصطناعي ومساعدون في البحث وأدوات خصوصية في آن واحد.

حاول متصفح Comet إعادة تعريف هذه التجربة، ولكن بالنسبة للعديد من المستخدمين، لا تزال طبقة الذكاء الاصطناعي الخاصة به تبدو تجريبية وليست أساسية.

لهذا السبب يستكشف هذا الدليل أفضل بدائل متصفح Comet التي توفر إمكانات ذكاء اصطناعي أكثر ذكاءً وأداءً أفضل.

لماذا تختار بدائل متصفح Comet

على الرغم من أن المستخدمين يحبون مفهوم تجربة التصفح التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي في Comet، إلا أنهم غالبًا ما يجدونها أقل ثورية في الممارسة العملية.

فيما يلي بعض قيود الأداة:

نقص التكامل : يوفر اتصالات أصلية محدودة مع منصات إدارة المشاريع والتوثيق والتعاون، مما يخلق صعوبات للمستخدمين الذين يعتمدون على سير عمل مترابط بشكل وثيق.

تخصيص محدود : لا يوفر تحكمًا دقيقًا في الإضافات أو التخطيطات أو الاختصارات أو الأتمتة

أداء غير متسق: يتسبب في مشكلات في الاستقرار والأداء للمستخدمين الذين يعتمدون على علامات تبويب متعددة أو ملحقات أو سير عمل مدعوم بالذكاء الاصطناعي.

لا يوجد نظام إنتاجية مدمج: يفتقر إلى ميزات إدارة المهام، وتتبع الأهداف، ووكلاء الذكاء الاصطناعي، ومزامنة السياق عبر الأجهزة، وما إلى ذلك.

نظرة عامة على بدائل متصفح Comet

أداة الأفضل لـ أفضل الميزات الأسعار* متصفح Arc تصفح منظم وحديث مع فصل بديهي لمساحة العمل مساحات لسياقات تصفح متعددة، شريط جانبي عمودي للعلامات التبويبية، شريط الأوامر للتنقل السريع مجاني Google Chrome السرعة والموثوقية ودعم الإضافات الشامل مزامنة سلسة عبر الأجهزة، نظام بيئي ضخم للملحقات، خدمات Google مدمجة مجاني Microsoft Edge Copilot إنتاجية مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتكامل مع Microsoft 365 Copilot مدمج لإنشاء المحتوى وتلخيصه، وقارئ غامر، ومجموعات لحفظ الأبحاث والملاحظات مجاني SigmaOS تنظيم المهام المتعددة وسير العمل للمستخدمين المهتمين بالإنتاجية مساحات عمل تشبه المشاريع، Look It Up للحصول على ملخصات من مصادر متعددة، معاينات Command-Hover مجاني؛ تبدأ خطط Pro من 20 دولارًا شهريًا متصفح Brave حماية قوية للخصوصية وحظر الإعلانات Brave Shields، نوافذ Tor الخاصة المدمجة، Brave Talk المدمج للمكالمات المرئية الخاصة، مساعد Leo AI مجاني؛ أسعار مخصصة متصفح DuckDuckGo خصوصية صارمة بشكل افتراضي وعدم تتبع البيانات على الإطلاق حظر المتتبع، البحث المشفر، زر Fire Button لمسح البيانات بنقرة واحدة مجاني؛ تبدأ خطط Pro من 9.99 دولارًا شهريًا متصفح Dia تصفح بسيط وخالٍ من عوامل التشتيت مع تكامل خفيف للذكاء الاصطناعي واجهة علامات تبويب عمودية، نبرة مساعد AI قابلة للتخصيص، مربع بحث AI للأوامر باللغة الطبيعية مجاني؛ تبدأ خطط Pro من 20 دولارًا شهريًا Opera Neon واجهة إبداعية وتجريبية مع أتمتة مدمجة بالذكاء الاصطناعي علامات تبويب فقاعية مرئية، أدوات الذكاء الاصطناعي (Chat، Do، Make)، رسائل مدمجة، مشغل فيديو منبثق، التقاط لقطة شاشة لصفحة الويب 19.90 دولارًا متصفح Zen تصفح يومي نظيف ومصقول مع إمكانية التخصيص وضع مضغوط للبساطة، محرر PDF مدمج، تصفح محسّن الأداء مجاني Vivaldi تخصيص مكثف وتحكم قوي للمستخدمين تخطيطات علامات تبويب قابلة للتعديل، وتقسيم الشاشة إلى مربعات، وتخصيص السمات والإيماءات مجاني Arc Search إجابات سريعة مدعومة بالذكاء الاصطناعي للبحث والقراءة تصفح من أجلي تلخيص، أرشفة تلقائية للعلامات التبويبية، عرض قراءة مبسط مجاني

أفضل بدائل متصفح Comet التي يمكن استخدامها

دعونا نلقي نظرة مفصلة على أفضل بدائل متصفح Comet 🔍

1. متصفح Arc (الأفضل للتصفح المنظم والحديث)

عبر متصفح Arc

إذا كنت من الأشخاص الذين لديهم حوالي 47 علامة تبويب مفتوحة في الوقت الحالي، فقد يكون متصفح Arc Browser خيارًا جيدًا. إحدى الميزات الرائعة التي يقدمها: المساحات. وهي مساحات عمل مخصصة تفصل بين سياقات التصفح بشكل واضح. خصص مساحة للعمل، وأخرى للمشاريع الشخصية، وثالثة للمشاريع الجانبية التي ترغب في إنشائها. كل مساحة لها علامات تبويب وإشارات مرجعية وحتى سمات خاصة بها.

بالإضافة إلى ذلك، يتخلى Arc تمامًا عن علامات التبويب الأفقية لصالح شريط جانبي عمودي يتيح لك رؤية ما يوجد في كل علامة تبويب.

يعمل شريط الأوامر على تحسين التنقل والتحكم من خلال بحث على غرار Spotlight لتجربة تصفح كاملة. باستخدام اختصار لوحة مفاتيح واحد، يمكنك الانتقال فورًا إلى أي علامة تبويب مفتوحة أو صفحة مثبتة أو إشارة مرجعية أو إجراء متصفح.

أفضل ميزات متصفح Arc

افتح متصفحًا صغيرًا لإجراء عمليات بحث سريعة دون مقاطعة سير عملك الحالي باستخدام Little Arc

قم بتخصيص مواقع الويب باستخدام Boosts ، التي تتيح لك تعديل مظهر وسلوك الصفحات بصريًا ووظيفيًا.

قم بالعصف الذهني بصريًا باستخدام Easels، وهي مساحات تشبه السبورة البيضاء لتدوين الملاحظات ولقطات الشاشة وعناصر التصميم.

قيود متصفح Arc

إنه في الأساس تطبيق يركز على أجهزة الكمبيوتر المكتبية، حيث تتفوق تجربة استخدامه على أجهزة Mac بشكل ملحوظ على إصدارات Windows من حيث الميزات والاستقرار.

أسعار متصفح Arc

مجاني

تقييمات ومراجعات متصفح Arc

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

🔍 هل تعلم؟ تم تقديم " التصفح الخاص " لأول مرة بواسطة متصفح Safari من Apple في عام 2005. وبعد ذلك بسنوات، حذت Chrome و Firefox حذوها.

2. Google Chrome (الأفضل من حيث السرعة ودعم الإضافات)

عبر Google Chrome

يوفر Google Chrome نظامًا بيئيًا ضخمًا لملحقات المتصفح، مع أساسه على Chromium الذي يضمن التوافق بين الأنظمة الأساسية والتحديثات الأمنية المتكررة. في بعض الأحيان، هذه الموثوقية هي ما تحتاجه.

تغطي مكتبة ملحقات المنصة كل شيء: حجب عوامل التشتيت، وإضافة تعليقات توضيحية إلى ملفات PDF، وحتى أتمتة المهام المتكررة. يحتوي متجر الويب الخاص بها على آلاف الحلول التي تم اختبارها من قبل الملايين (لا عجب أن يقول المستخدمون "ابحث في Google، أليس كذلك؟").

كما أن المزامنة بين الأجهزة سلسة للغاية. فعلامات التبويب والإشارات المرجعية وكلمات المرور وسجل التصفح ترافقك أينما ذهبت. وإذا كنت مطورًا، فإن DevTools من Chrome يوفر أدوات متقدمة لتصحيح الأخطاء وتحليل الأداء وفحص الشبكة واختبار التصميم التفاعلي.

أفضل ميزات Google Chrome

قم ببث علامات التبويب أو سطح المكتب بالكامل مباشرة إلى Chromecast أو أجهزة التلفزيون الذكية للتعاون بسهولة.

احصل على حماية مدمجة من التصيد الاحتيالي والبرامج الضارة، ووضع الحماية، والتحديثات التلقائية، وتنبيهات اختراق كلمات المرور.

استمتع بخدمات Google المدمجة مثل Google Translate لترجمة الصفحات فورًا وGoogle Safe Browsing الذي يحذرك من المواقع الخطرة في الوقت الفعلي.

قيود Google Chrome

لا يمكن لمدير كلمات المرور التمييز بين كلمات المرور ورموز OTP، مما يجعل الدفع عبر الإنترنت غير فعال.

أسعار Google Chrome

مجاني

تقييمات ومراجعات Google Chrome

G2: 4. 7/5 (أكثر من 1600 تقييم)

Capterra: 4. 8/5 (أكثر من 2000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Google Chrome؟

وفقًا لمراجع Capterra:

هناك العديد من تطبيقات التصفح، لكنني أفضل Chrome بسبب بساطته وواجهة المستخدم السهلة. أعجبتني ميزات مثل التصفح باستخدام علامات التبويب والإشارات المرجعية وشريط البحث القوي، كما أن Chrome يتفوق في البحث مما يسهل العثور على المعلومات التي تحتاجها...

هناك العديد من تطبيقات التصفح، لكنني أفضل Chrome بسبب بساطته وواجهة المستخدم السهلة. أعجبتني ميزات مثل التصفح باستخدام علامات التبويب والإشارات المرجعية وشريط البحث القوي، كما أن Chrome يتفوق في البحث مما يسهل العثور على المعلومات التي تحتاجها...

🧠 حقيقة ممتعة: تم إطلاق Google Chrome في عام 2008 مع كتاب قصص مصورة! أصدرت Google كتابًا مصورًا من 38 صفحة يشرح كيفية عمل Chrome. إليك كيف كان يبدو: عبر Google Books

3. Microsoft Edge (الأفضل للإنتاجية المدعومة بالذكاء الاصطناعي)

عبر Microsoft Edge

يجمع Microsoft Edge Copilot بين سرعة وتوافق Edge المدعوم من Chromium والذكاء الاصطناعي التوليدي المدمج الذي يركز على الإنتاجية. يوفر الشريط الجانبي مساعدة في الوقت الفعلي لتلخيص الصفحات وإنشاء المحتوى والإجابة على الأسئلة وأتمتة المهام المستندة إلى الويب. يتكامل بشكل عميق مع مجموعة Microsoft 365 لإنتاجية الأعمال.

إن تكامله مع المؤسسات يميزه عن Comet. يتكامل Edge Copilot مع سير العمل الحالي في الشركات. إذا كانت شركتك تعمل باستخدام أدوات Microsoft، فإن هذا المتصفح المدعوم بالذكاء الاصطناعي يصبح جزءًا من نظامك البيئي.

يمكنه صياغة رسائل البريد الإلكتروني في Outlook، وإنشاء تقارير باستخدام بيانات شركتك، واستخراج رؤى من مستندات SharePoint، وتبسيط العمل باستخدام الاختصارات الذكية. تحصل على كل هذا مع الالتزام بسياسات الأمان والامتثال على مستوى المؤسسات.

أفضل ميزات Microsoft Edge

AI Copilot المدمج، والذي يمكن الوصول إليه من شريط جانبي مخصص في Edge. استخدم الذكاء الاصطناعي لزيادة الإنتاجية من خلال صياغة المحتوى وتلخيصه وتحليله باستخدامالمدمج، والذي يمكن الوصول إليه من شريط جانبي مخصص في Edge.

قم بتنشيط Immersive Reader لقراءة خالية من التشتيت، وتبسيط صفحات الويب إلى تنسيقات واضحة.

نظم أبحاثك وصورك وملاحظاتك، وقم بمزامنتها عبر الأجهزة، وقم بتصديرها إلى Word أو Excel باستخدام ميزة Collections .

قيود Microsoft Edge

في بعض الأحيان، يتوقف عن العمل أثناء أداء مهام معينة (نصوص برمجية)

أسعار Microsoft Edge

مجاني

تقييمات ومراجعات Microsoft Edge

G2: 4. 3/5 (أكثر من 320 تقييمًا)

Capterra: 4. 3/5 (أكثر من 540 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Microsoft Edge؟

من أحد المراجعين على G2:

أكثر ما أجده مفيدًا هو سرعة عمله كمحرك بحث. معظم الأجهزة التي أستخدمها تعمل بشكل افتراضي على متصفح آخر، لذا يتعين عليّ اختيار Edge عن قصد، ولكن بشكل عام، كانت تجربتي معه إيجابية فقط.

أكثر ما أجده مفيدًا هو سرعة عمله كمحرك بحث. معظم الأجهزة التي أستخدمها تعمل بشكل افتراضي على متصفح آخر، لذا يتعين عليّ اختيار Edge عن قصد، ولكن بشكل عام، كانت تجربتي معه إيجابية فقط.

هل أنت ضحية لتوسع نطاق العمل؟ شاهد هذا الفيديو لتتعرف على كيفية جمع كل أعمالك في مكان واحد وتوفير ساعات من الوقت كل أسبوع ⏰

4. Sigma OS (الأفضل للمهام المتعددة وتنظيم سير العمل)

عبر Sigma OS

يعمل Sigma OS على تحسين تجربة التصفح من خلال تعدد المهام وتحسين سير العمل. فهو ينظم مساحات العمل مثل لوحة المشروع، مما يتيح لك تجميع علامات التبويب كمهام، والتبديل بين "الجلسات"، وحتى ضبط علامات التبويب على الإغلاق التلقائي بعد الانتهاء.

بدلاً من الاعتماد على الذكاء الاصطناعي لتوجيه تصفحك، يوفر لك أدوات مخصصة لتبقى منظمًا ومركّزًا. يتيح لك التبديل السلس الانتقال بسلاسة بين المهام والمشاريع باستخدام واجهة تعتمد على لوحة المفاتيح. مع السياق المستمر، تعمل علامات التبويب بشكل أشبه بالمهام أكثر من الصفحات المؤقتة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الاختصارات التي تركز على الإنتاجية وتجميع علامات التبويب الذكية والتصفح القوي على شاشة مقسمة تجعله خيارًا جيدًا للمهنيين المشغولين.

أفضل ميزات Sigma OS

استخدم Look it up لتجميع صفحات ملخص شاملة من مصادر ويب متعددة

احصل على معاينات الروابط عند التمرير باستخدام Command-Hover للحصول على رؤى سريعة دون الحاجة إلى فتح علامات تبويب جديدة.

قم بتخصيص العناصر المرئية باستخدام Magic Theme، الذي يطابق ألوان متصفحك مع الموقع الحالي للحصول على لقطات شاشة جمالية.

قيود نظام التشغيل Sigma OS

لا تدعم الأداة مكتبات الإضافات الضخمة المتوفرة في Chrome أو Edge.

أسعار Sigma OS

مجاني

Personal Pro: 20 دولارًا شهريًا

الحد الأقصى الشخصي: 30 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات Sigma OS

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

5. متصفح Brave (الأفضل للخصوصية القوية وحظر الإعلانات)

عبر متصفح Brave

بياناتك موجودة في كل مكان. كل موقع ويب يتتبعك وحتى ينشئ ملفًا شخصيًا عن عاداتك في التصفح. يقوم Brave بحظر الإعلانات والمتتبعين وملفات تعريف الارتباط التابعة لجهات خارجية بشكل افتراضي.

بدون تتبع البرامج النصية وشبكات الإعلانات التي يتم تحميلها في الخلفية، تظهر الصفحات بسرعة. تستخدم الأداة أيضًا حماية متقدمة للخصوصية، مثل التوزيع العشوائي لبصمات الأصابع و HTTPS Everywhere.

بالإضافة إلى ذلك، يأتي مع Leo، وهو مساعد ذكاء اصطناعي متصل يعالج الاستفسارات محليًا عندما يكون ذلك ممكنًا. بهذه الطريقة، تحصل على رؤى الذكاء الاصطناعي دون نقل سجل التصفح الخاص بك إلى أي مكان آخر.

أفضل ميزات متصفح Brave

احمِ خصوصيتك باستخدام Brave Shields الذي يحظر الإعلانات وأدوات التتبع والبصمات الرقمية بشكل افتراضي.

تصفح بشكل مجهول باستخدام نوافذ خاصة مع وصول Tor مدمج

قم بإجراء مكالمات فيديو خاصة من خلال Brave Talk، الذي يتكامل مباشرة مع المتصفح.

قيود متصفح Brave

يؤدي حظره الصارم أحيانًا إلى تعطيل المواقع التي ترغب في تتبعك.

أسعار متصفح Brave

مجاني

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات متصفح Brave

G2: 4. 6/5 (أكثر من 500 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (340+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن متصفح Brave؟

إليك ما قاله أحد مستخدمي G2:

أنا أحب ميزة "بدون إعلانات" في Brave أكثر من غيرها، لأنها تجعل التصفح نظيفًا. واجهة المستخدم الخاصة به جيدة جدًا ونظيفة وسهلة الاستخدام، مما يجعل التنقل بسيطًا للغاية. بالإضافة إلى ذلك، تساعد أيضًا في التصفح السريع.

أنا أحب ميزة "بدون إعلانات" في Brave أكثر من غيرها، لأنها تجعل التصفح نظيفًا. واجهة المستخدم الخاصة به جيدة جدًا ونظيفة وسهلة الاستخدام، مما يجعل التنقل بسيطًا للغاية. بالإضافة إلى ذلك، تساعد أيضًا في التصفح السريع.

6. DuckDuckGo (الأفضل للخصوصية الصارمة بشكل افتراضي)

عبر DuckDuckGo

تتطلب المتصفحات مثل Comet وصولاً كبيراً إلى البيانات لتعمل بشكل جيد. لا يتوافق متصفح DuckDuckGo مع هذا النموذج.

إنه ملتزم بالخصوصية، حيث يفرض حظر المتتبع، والبحث المشفر، والتصفح المجهول بشكل افتراضي. على عكس المتصفحات الأخرى، لا يحفظ أبدًا سجل البحث أو بيانات المستخدم، ويدمج HTTPS Everywhere لضمان اتصالات آمنة.

يعمل مانع الإعلانات في المتصفح على إزالة العناصر المزعجة تلقائيًا، وتساعدك لوحة تحكم الخصوصية على مراقبة تتبع الموقع في الوقت الفعلي. يتم تعيين درجة خصوصية بسيطة (A–F) للمواقع الإلكترونية حتى تتمكن من معرفة مدى احترام الموقع لخصوصية المستخدم بسرعة وتقرر ما إذا كنت تريد مواصلة التصفح فيه.

أفضل ميزات DuckDuckGo

امسح بيانات التصفح على الفور بنقرة واحدة على زر Fire الذي يمسح ملفات تعريف الارتباط والسجل والمتتبعات

قم بتنشيط التحكم العالمي في الخصوصية (GPC) ، وهو معيار خصوصية يرسل إشارة تلقائية إلى مواقع الويب بعدم تتبع بياناتك أو مشاركتها.

استخدم اختصارات Bangs للبحث أو الانتقال مباشرة إلى آلاف المواقع الإلكترونية المحددة باستخدام أمر سريع.

قيود DuckDuckGo

واجهة قديمة ونقص في الأدوات المتقدمة مقارنة بالمتصفحات الأخرى، مما يجعل عمليات البحث أقل صلة بالموضوع

أسعار DuckDuckGo

مجاني

خدمة اشتراك رباعية في واحد: 9.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات DuckDuckGo

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن DuckDuckGo؟

قال أحد المراجعين في Capterra:

إنه يركز تمامًا على خصوصية المستخدم. 100٪. أحب حقًا حقيقة أن هناك خيارًا للاتصال بنطاقات مختلفة حول العالم، وهناك زر اللهب الذي يحذف (وأعني يحذف حقًا) المعلومات، بحيث يمكن للمرء التنقل بينها.

إنه يركز تمامًا على خصوصية المستخدم. 100٪. أحب حقًا حقيقة أن هناك خيارًا للاتصال بنطاقات مختلفة حول العالم، وهناك زر اللهب الذي يحذف (وأعني يحذف حقًا) المعلومات، بحيث يمكن للمرء التنقل بينها.

تصميم وتجربة متميزة

7. متصفح Dia (الأفضل للاستخدام البسيط والخالي من عوامل التشتيت)

عبر متصفح Dia

تم تطوير متصفح Dia للمستخدمين الذين يرغبون في واجهة بسيطة مع الحفاظ على ميزات الإنتاجية المتقدمة. يمكنك الحصول على علامات تبويب عمودية وإدارة مساحة العمل واختصارات لوحة المفاتيح، ولكن في حزمة بسيطة.

يتيح لك نظام المهارات في الأداة استخدام الذكاء الاصطناعي لتلخيص المقالات تلقائيًا، وصياغة رسائل البريد الإلكتروني بصوتك، وإنشاء أدلة دراسية، أو أداء مهام متخصصة. يمكنك تعليم نفسك أو طلب تفسيرات وممارسة حل المشكلات في أي موضوع أثناء التصفح. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تخصيص شخصية ونبرة روبوت الدردشة الذكي لتتناسب مع أسلوبك.

يتم تشفير المحادثات والسجل والبيانات الشخصية الأخرى وتخزينها محليًا. يتم إرسال الحد الأدنى من السياق اللازم للرد إلى الشركاء الموثوق بهم فقط.

أفضل ميزات متصفح Dia

تفاعل على الفور مع المحادثات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي المدمجة بجانب علامات التبويب للحصول على إجابات سريعة.

Write for me في متصفح الذكاء الاصطناعي، والتي تتوفر مباشرةً عند الكتابة. قم بتسريع إنشاء المحتوى باستخدام اقتراحات النصفي متصفح الذكاء الاصطناعي، والتي تتوفر مباشرةً عند الكتابة.

أنشئ الاقتباسات والبطاقات التعليمية والسير الذاتية والميزانيات بسرعة باستخدام الاختصارات المدمجة للذكاء الاصطناعي.

قيود متصفح Dia

إنه متاح فقط على macOS مع Apple Silicon (M1 والإصدارات الأحدث)، مما يحد من وصول مستخدمي Windows وLinux إليه.

أسعار متصفح Dia

مجاني

المزايا: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات متصفح Dia

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

🔍 هل تعلم؟ البادئة "www" التي ما زلنا نراها في عناوين URL اليوم هي في الواقع اختيارية. كانت مجرد اصطلاح تسمية، وليست متطلبًا تقنيًا.

8. Opera Neon (الأفضل لواجهة إبداعية وتجريبية)

عبر Opera Neon

التالي على قائمتنا هو Opera Neon. إنه مساعد رقمي مدعوم بالذكاء الاصطناعي يعمل أيضًا كمتصفح. تتميز المنصة بواجهة إبداعية وتجريبية مبنية على أدوات أتمتة المتصفح. وهي تشمل Chat و Do و Make (مساعدات متعددة للذكاء الاصطناعي) تتيح للمستخدمين المشاركة في المحادثات وأتمتة مهام الويب وإنشاء تطبيقات قابلة للمشاركة مباشرة في المتصفح.

الواجهة مختلفة أيضًا. تظهر علامات التبويب على شكل فقاعات، والتصميمات غامرة بصريًا، وكل شيء يبدو ديناميكيًا. يمكن للأداة العمل على المهام حتى عندما يكون المستخدم غير متصل بالإنترنت، بفضل ذكائها القائم على السحابة.

أفضل ميزات Opera Neon

تواصل مباشرة في المتصفح من خلال المراسلة المدمجة

قم بمهام متعددة من خلال مشاهدة مقاطع الفيديو في مشغلات منبثقة مع الاستمرار في التصفح

التقط وحفظ لقطات من صفحات الويب بسرعة للرجوع إليها أو مشاركتها

قيود Opera Neon

اختلاف أو فقدان اختصارات لوحة المفاتيح القياسية

أسعار Opera Neon

قياسي: 19.90 دولارًا

تقييمات ومراجعات Opera Neon

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

🔍 هل تعلم؟ تمت صياغة مصطلح " حرب المتصفحات " خلال التنافس الذي دار في التسعينيات بين Netscape Navigator وInternet Explorer. في ذلك الوقت، كان Netscape هو المتصفح المهيمن، حيث استحوذ على أكثر من 80% من السوق. ولكن عندما قامت Microsoft بتضمين Internet Explorer مجانًا مع كل جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows، أصبحت المنافسة أكثر حدة.

9. Zen Browser (الأفضل لتصفح يومي نظيف وأنيق)

عبر متصفح Zen

تم تصميم Zen Browser للمستخدمين الذين يقدرون الجماليات النظيفة والتصفح اليومي السلس. الواجهة بسيطة، لذا يمكنك التركيز على المهام الأساسية بفضل الانتقالات السلسة وأشرطة الأدوات المنظمة. يمكنك الاستفادة من وضع القراءة والإشارات المرجعية السريعة وعمليات تكامل الإنتاجية الدقيقة.

قم بتخصيص متصفحك بشكل شامل باستخدام ألوان الخلفية والسمات والتدرجات وأحجام العناصر ومواضع التخطيط. بالإضافة إلى ذلك، تتيح لك المنصة استيراد CSS مخصص من خلال ملفات Chrome الخاصة بالمستخدم لتحويل وظائف متصفحك إلى ما هو أبعد من الإعدادات الافتراضية.

Zen Mods هي ملحقات خفيفة الوزن أنشأها المستخدمون لتوسيع نطاق التصميم والوظائف. يمنحك هذا ملحقات إضافية يتم تحديثها باستمرار وأنشأها المستخدمون لتحسين التصميم وسهولة الاستخدام. ميزة أخرى بارزة هي Zen Glance، التي تتيح لك معاينة الروابط بسرعة من خلال نوافذ متراكبة للقيام بمهام متعددة والبحث.

أفضل ميزات متصفح Zen

استخدم الوضع المضغوط لإخفاء الشريط الجانبي للعلامات التبويبية عندما لا تكون هناك حاجة إليه.

حسّن الأداء باستخدام ذاكرة أقل وكفاءة حرارية أفضل مقارنة بالمنافسين

قم بتحرير ملفات PDF باستخدام محرر مدمج يتميز بأدوات التعليق التوضيحي وإدراج الصور وواجهة سهلة الاستخدام.

قيود متصفح Zen

لا توجد نسخة محمولة من Zen Browser، مما يحد من الاستمرارية للمستخدمين الذين يعتمدون على المزامنة عبر الأجهزة.

أسعار متصفح Zen

مجاني

تقييمات ومراجعات متصفح Zen

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

🧠 حقيقة ممتعة: يعود تاريخ التصفح باستخدام علامات التبويب، وهي الميزة التي تتيح لك فتح عدة صفحات ويب في نافذة واحدة، إلى عام 1994، عندما قدم متصفح غير معروف يسمى InternetWorks (من BookLink Technologies) هذه الفكرة لأول مرة من خلال واجهة المستندات المتعددة (MDI).

10. Vivaldi (الأفضل للتخصيص والتحكم الشاملين)

عبر Vivaldi

بينما Comet هو مساعد ذكي يقوم بالأعمال نيابة عنك، يوفر لك Vivaldi مجموعة من الأدوات التي تتيح لك إنشاء ما تحتاجه بالضبط. إنه أداة قوية للمستخدمين الذين يبحثون عن تخصيص عميق وتحكم دقيق في كل جانب من جوانب التصفح.

يمكنك تعديل كل شيء تقريبًا، بما في ذلك إعادة ترتيب تخطيطات علامات التبويب (أفقيًا أو عموديًا)، وتكديس علامات التبويب لسير العمل المجمّع، وتقسيم الشاشة باستخدام ترتيب علامات التبويب. اضبط موضوعات الألوان واختصارات التنقل وحتى تكوين إيماءات الحركة.

بالإضافة إلى ذلك، تتضمن الأداة لوحة ملاحظات مدمجة وأداة لقطة شاشة وتقويم وعميل بريد إلكتروني. بينما يتبع Comet نهجًا يعتمد على الذكاء الاصطناعي في الإنتاجية، يوفر لك Vivaldi العناصر الأساسية لإنشاء بيئة التصفح يدويًا.

أفضل ميزات Vivaldi

ضمان الخصوصية عن طريق حظر المتتبعين والتحكم في مزامنة البيانات وإلغاء الاشتراك في التحليلات

حسّن الأداء عن طريق إيقاف علامات التبويب غير المستخدمة مؤقتًا لتقليل استخدام الذاكرة ووحدة المعالجة المركزية.

احفظ نوافذ المتصفح بالكامل لمراجعتها أو استعادتها لاحقًا باستخدام ميزة اللقطات.

قيود Vivaldi

يشكو المستخدمون من توقف المتصفح عند التصفح في وضع التصفح المتخفي

أسعار Vivaldi

مجاني

تقييمات ومراجعات Vivaldi

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: 4. 8/5 (أكثر من 40 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Vivaldi؟

من أحد مستخدمي Capterra:

أعتقد أن أفضل ميزة في هذا المتصفح هي إدارة علامات التبويب، حيث يمكنك نقلها إلى المكان الذي تريده.

أعتقد أن أفضل ميزة في هذا المتصفح هي إدارة علامات التبويب، حيث يمكنك نقلها إلى المكان الذي تريده.

متصفح مدعوم بالذكاء الاصطناعي

11. Arc Search (الأفضل للحصول على إجابات سريعة مدعومة بالذكاء الاصطناعي)

عبر Arc Search

Arc Search هو متصفح جوال من Arc Browser. يركز على شيء واحد: مساعدتك في العثور على المعلومات وفهمها بسرعة. تلخص ميزة Browse for Me المعرفة من جميع أنحاء الويب، وتقدم إجابات موجزة في شريط جانبي مبسط.

تدمج المنصة أيضًا نماذج ذكاء اصطناعي متقدمة تتعامل مع الاستفسارات بشكل محادثي، وتصفي النتائج حسب مدى صلتها بالموضوع، وتقدم روابط سريعة لاستكشاف أعمق.

الفرق الرئيسي عن Comet هو أن Arc Search أداة بحث وليست أداة لتنفيذ المهام. وهذا يجعلها قيّمة للباحثين والطلاب وأي شخص يقوم بقراءة متعمقة عبر الإنترنت.

أفضل ميزات Arc Search

لخص صفحات الويب باستخدام Pinch to Summarize ، الذي يلخص المقالات الطويلة في نبذات موجزة مولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي.

شارك في محادثات باللغة الطبيعية باستخدام Call Arc ، الذي يتيح لك إجراء تفاعلات صوتية باستخدام الذكاء الاصطناعي تحاكي المكالمات الهاتفية.

أرشفة تلقائية للعلامات التبويبية القديمة للحفاظ على نظافة متصفحك

قيود Arc Search

قد تنشأ مشكلات في الأداء عند التعامل مع عدد كبير جدًا من علامات التبويب أو تطبيقات الويب التي تستهلك موارد كثيرة.

أسعار Arc Search

مجاني

تقييمات ومراجعات Arc Search

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

الأسئلة الشائعة

نعم، Perplexity Comet مجاني لمعظم المستخدمين، مع توفر جميع الميزات الرئيسية على Mac و Windows مجانًا. يفتح الاشتراك المتميز المسمى Perplexity Max إمكانيات إضافية وعمليات تكامل متقدمة.

من بين أفضل متصفحات الويب التي تركز على الخصوصية: Brave و Safari و Vivaldi و Mozilla Firefox و Tor Browser.

يوفر Leo AI من Brave وأتمتة سير العمل من Arc Marx و AI من Microsoft Edge Copilot توازنًا جيدًا بين الإنتاجية والخصوصية.

تسمح عمليات التكامل بملء مهام ClickUp أو أحداث التقويم مباشرةً بالملخصات التي تم إنشاؤها بواسطة المتصفح والبحوث المقتطفة وأتمتة الويب. وهذا يبسط سير عمل إدارة المشاريع الرقمية، مما يتيح لك تشغيل الأتمتة وإنشاء الوثائق ومزامنة ملاحظات الاجتماعات بين المتصفحات.

نعم، يمكن لـ Microsoft Edge و Sigma OS تكرار العديد من ميزات Comet. ومع ذلك، إذا كنت تبحث عن إدارة سير عمل شاملة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، فإن ClickUp هو الخيار الأفضل.

أعط الأولوية لضوابط الخصوصية والشفافية. يعد التعامل مع البيانات الاختياري والقدرة على التحكم في ذاكرة الذكاء الاصطناعي والسياسات الواضحة أمورًا بالغة الأهمية. كما أن ميزات الإنتاجية مثل البحث متعدد المصادر والتلخيص المدمج والتكامل السلس مع منصات إدارة المهام مثل Clickup أمر لا بد منه أيضًا.