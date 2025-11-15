أفضل 13 برنامج CRM متوافق مع HIPAA لإدارة بيانات المرضى بشكل آمن

في مجال الرعاية الصحية، تعتبر بيانات المرضى بمثابة نبضات القلب — ثابتة وحيوية وخطيرة إذا تركت دون حماية.

سواء كانت عيادة مزدحمة أو عيادة صحية أو شبكة رعاية صحية كبيرة، فإن الحفاظ على أمان معلومات المرضى أثناء إدارة المواعيد وخطط العلاج والمتابعة المستمرة أمر بالغ الأهمية.

مع توقع نمو سوق إدارة علاقات العملاء (CRM) في مجال الرعاية الصحية العالمية بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 7.7٪ حتى عام 2030، أصبح اختيار برنامج CRM متوافق مع HIPAA أمرًا ضروريًا لقطاع الرعاية الصحية.

يساعد برنامج CRM المناسب مقدمي الرعاية الصحية على حماية بيانات المرضى من خلال ضوابط الوصول ويزود الفرق بالأدوات اللازمة لإدارة العلاقات والعمليات بسلاسة خلف الكواليس.

هل أنت مستعد لحماية تفاعلات المرضى وتبسيط العمليات اليومية وتحسين رضا المرضى؟ اكتشف أفضل 13 اختيارًا لبرامج CRM المتوافقة مع HIPAA لمساعدتك في اختيار الأداة المناسبة لك.

أفضل 13 برنامج CRM متوافق مع HIPAA في لمحة سريعة

فيما يلي مقارنة سريعة بين أفضل برامج CRM المتوافقة مع HIPAA لمساعدتك في اختيار البرنامج المناسب:

أداة الأفضل لـ الميزات الرئيسية الأسعار* ClickUp إدارة شاملة للمشاريع والعملاء أتمتة عمليات التسجيل والتذكير، والتحكم في الوصول، وتأمين النماذج، وعروض قابلة للتخصيص، ونماذج CRM. خطط مجانية؛ تخصيصات للمؤسسات Salesforce Health Cloud شبكات الرعاية الصحية الكبيرة التي تحتاج إلى عرض موحد للمرضى ربط البيانات السريرية/غير السريرية، وأتمتة الجدولة، و Agentforce AI، وتكامل EHR خطط مدفوعة تبدأ من 325 دولارًا شهريًا لكل مستخدم LeadSquared اكتساب المرضى وتفاعلهم بسرعة عالية أتمتة المتابعة وتقييم العملاء المحتملين وأتمتة التسويق وتأمين البيانات والتكامل خطط مدفوعة تبدأ من 60 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Keap العيادات الصغيرة التي تعمل على أتمتة المتابعة والمدفوعات أتمتة المدفوعات/التذكيرات، وتأمين الفواتير، والمدفوعات عبر الإنترنت، والنماذج، وتكامل البريد الإلكتروني خطط مدفوعة تبدأ من 299 دولارًا شهريًا لكل مستخدم HIPAA CRM الممارسات التي تراعي الميزانية وتحتاج إلى إدارة آمنة للبيانات تخزين/إدارة معلومات المرضى، أمان AWS، ضوابط الوصول، سجلات التدقيق خطة مجانية؛ خطط مدفوعة تبدأ من 2 دولار شهريًا لكل مستخدم Zendesk التعاون بين الأقسام والتفاعل الآمن سجلات موحدة، دعم متعدد القنوات، مراسلة آمنة، قواعد معرفية، رؤى قائمة على الذكاء الاصطناعي خطط مدفوعة تبدأ من 19 دولارًا لكل مستخدم Caspio تطبيقات رعاية صحية مخصصة بالكامل دون الحاجة إلى البرمجة منشئ بدون كود، تكامل آمن، ضوابط وصول، أدوات امتثال خطط مدفوعة تبدأ من 100 دولار شهريًا لكل مستخدم Pipedrive إدارة سهلة الاستخدام لعمليات المبيعات سير عمل بالذكاء الاصطناعي، رعاية، رؤى في الوقت الفعلي، تكامل خطط مدفوعة تبدأ من 24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Insightly تكامل CRM والتسويق وإدارة المشاريع CRM موحد، أتمتة التسويق، تتبع المشاريع، عمليات التكامل، تطبيق جوال خطط مدفوعة تبدأ من 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم NexHealth القضاء على الأعمال الإدارية اليدوية المتعلقة بالمرضى الحجز عبر الإنترنت، نماذج المرضى، فحوصات التأمين، المدفوعات، مزامنة السجلات الطبية الإلكترونية أسعار مخصصة Creatio الشركات التي تحتاج إلى تخصيصات CRM سريعة أتمتة سير العمل بدون كود، توجيهات الذكاء الاصطناعي، لوحات معلومات، توسيع نطاق العمل عبر الفرق خطط مدفوعة تبدأ من 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Zoho CRM تعاون متعدد الفرق وفعال من حيث التكلفة Teamspaces، Zia AI، سير عمل بدون كود، أكثر من 1000 تكامل باقات مدفوعة تبدأ من 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم PatientPop نمو الممارسة والظهور عبر الإنترنت تحسين محركات البحث (SEO) والمراجعات والجدولة عبر الإنترنت والنماذج المحمولة وأتمتة الاستقبال أسعار مخصصة

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برنامج CRM المتوافق مع HIPAA؟

ما الذي يميز نظام CRM المتوافق مع HIPAA عن النظام القياسي؟

يكمن الاختلاف الرئيسي في قدرته على حماية بيانات المرضى الحساسة ومساعدة مقدمي الرعاية الصحية على الالتزام بقوانين HIPAA. 🏥

عند اختيار برنامج CRM متوافق مع HIPAA، تأكد من أنه يتضمن ميزات مثل تشفير البيانات وأنه لا يقتصر على إدارة تفاعلات المرضى فحسب، بل يعزز أمن البيانات وخصوصية المرضى والامتثال للوائح في كل خطوة. ابحث عن:

✅ تشفير قوي لبيانات المرضى، سواء كانت مخزنة أو قيد النقل

✅ ضوابط وصول دقيقة ومصادقة متعددة العوامل بحيث لا يتعامل مع بيانات المرضى سوى الموظفين المصرح لهم، مع تقليل المهام الإدارية إلى الحد الأدنى.

✅ سجلات تدقيق مفصلة لتتبع من يصل إلى سجلات المرضى ومتى

✅ اتفاقية شراكة تجارية (BAA) موقعة لتوضيح المسؤوليات المشتركة عن المعلومات الصحية المحمية

✅ أدوات آمنة للنسخ الاحتياطي والاستعادة والاتصال لمنع اختراق البيانات وحماية علاقات المرضى

كيف نقوم بمراجعة البرامج في ClickUp يتبع فريق التحرير لدينا عملية شفافة ومدعومة بالبحوث ومحايدة تجاه الموردين، لذا يمكنك الوثوق في أن توصياتنا تستند إلى القيمة الحقيقية للمنتج. فيما يلي ملخص مفصل لكيفية مراجعة البرامج في ClickUp.

أفضل 13 برنامج CRM متوافق مع HIPAA

فيما يلي أفضل 13 حلًا من حلول برامج CRM المتوافقة مع HIPAA التي يثق بها مقدمو الرعاية الصحية:

1. ClickUp (الأفضل لإدارة المشاريع والعملاء في برنامج واحد)

شاهد كل جزء من سير العمل في مجال الرعاية الصحية بوضوح من خلال عروض ClickUp القابلة للتخصيص وسير عمل إدارة المشاريع

بين إدارة معلومات المرضى والمتابعة المستمرة وضمان أن يرى الموظفون المصرح لهم فقط ما يفترض أن يرونه، هناك دائمًا احتمال لوقوع أخطاء.

أي خطأ بسيط قد يعني خرقًا للبيانات أو انتهاكًا لقانون HIPAA. لا أحد في نظام الرعاية الصحية يرغب في التعامل مع مثل هذه المشكلة، خاصة عند التعامل مع معلومات صحية حساسة.

باعتباره أول مساحة عمل متكاملة تعمل بالذكاء الاصطناعي في العالم، يساعد ClickUp المتخصصين في الرعاية الصحية وفرق SaaS الطبية في مواجهة هذه التحديات بفعالية. يربط مساعد الذكاء الاصطناعي المدمج، ClickUp Brain، جميع سير العمل لديك ويجعل المعرفة متاحة على الفور.

إدارة علاقات المرضى، وتأمين المعلومات الحساسة للمرضى، وتتبع كل تفاعل في نظام CRM واحد متوافق مع HIPAA بواسطة ClickUp

حماية بيانات المرضى باستخدام برنامج CRM المتوافق مع HIPAA من ClickUp

يوفر ClickUp لفرق CRM نظام CRM قوي متوافق مع HIPAA مصمم للحفاظ على أمان كل التفاصيل — من السجلات الطبية إلى سجلات التأمين — وإتاحتها فقط للموظفين المصرح لهم.

بفضل عناصر التحكم الدقيقة في الوصول، يمكنك بسهولة تعيين الأذونات بحيث لا يتمكن سوى أعضاء الفريق المناسبين من عرض بيانات المرضى أو تعديلها، مما يضمن الامتثال والطمأنينة.

لكن الإجراءات الأمنية القوية لا تقتصر على قفل الأشياء فقط. تتيح لك سجلات التدقيق في ClickUp تتبع من قام بالوصول إلى سجلات المرضى أو تحديثها، مما يوفر الشفافية والمساءلة لكل إجراء. هذا يعني أنك دائمًا على استعداد لفحوصات الامتثال ويمكنك حل أي مشاكل تتعلق بالبيانات بسرعة.

بالإضافة إلى ذلك، يوفر نموذج CRM من ClickUp لمقدمي الرعاية الصحية طريقة جاهزة لتنظيم بيانات المرضى وتفاصيل التأمين ومعلومات الاتصال في مكان واحد آمن.

احصل على نموذج مجاني نظم اتصالات المرضى ومراحل العلاج والمتابعة في مسار CRM جاهز باستخدام نموذج CRM من ClickUp.

بدلاً من إعداد التذكيرات يدويًا أو الاعتماد على الملاحظات اللاصقة، يمكن للعيادات أتمتة جدولة المواعيد والمتابعات مباشرةً في خط الإنتاج، مما يقلل من حالات عدم الحضور والتسجيلات الفائتة.

وفر الوقت مع ClickUp Automations

تعد ClickUp Automations و ClickUp Agents مثالية لفرق الرعاية الصحية التي ترغب في قضاء وقت أقل في الأعمال الورقية ووقت أطول مع المرضى.

أتمتة استقبال المرضى وتذكيرهم بمواعيدهم ومتابعتهم لتقليل الأعمال الروتينية وحماية بيانات المرضى باستخدام ClickUp Automations

تخيل ما يلي: يقوم مريض جديد بملء نموذج استقبال عبر الإنترنت، ويقوم ClickUp على الفور بإنشاء سجل للمريض، وتعيين الاستقبال للممرضة المناسبة، وجدولة مكالمة ترحيب.

تذكيرات المواعيد؟ يتم إرسالها تلقائيًا عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل القصيرة، مما يقلل من حالات عدم الحضور. نماذج الموافقة وملاحظات المتابعة؟ يتم جمعها وتخزينها وربطها بملف المريض — لا مزيد من البحث عن الأوراق. يمكن للموظفين التدخل والإجابة على أي أسئلة أو مساعدة الأشخاص في العثور على ما يحتاجون إليه، دون الحاجة إلى الإشراف اليدوي.

تدريب الوكلاء المخصصين في ClickUp على التعامل مع سير العمل غير المتزامن

يمكنك حتى أتمتة التحقق من التأمين وطلبات تجديد الوصفات الطبية واستطلاعات ما بعد الزيارة. من خلال السماح لـ ClickUp بالتعامل مع المهام الإدارية المتكررة، يمكن لعيادتك التركيز على ما هو أكثر أهمية: تقديم رعاية ممتازة للمرضى.

مراقبة سير العمل باستخدام لوحات معلومات ClickUp ونماذج ClickUp

بالنسبة للعيادات والممارسات التي تدير العديد من المرضى ومقدمي الخدمات، توفر لوحات معلومات ClickUp وعروض الجدول الزمني ونماذج ClickUp الوضوح والتحكم في كل سير عمل.

تتبع اتصالات المرضى وخطط العلاج وأعباء عمل الموظفين في عرض واحد واضح عبر لوحات معلومات ClickUp

تتيح لك لوحات معلومات ClickUp تصور تدفق المرضى وتتبع نتائج المختبرات المعلقة ومراقبة أعباء عمل الموظفين — كل ذلك في مكان واحد. تسهل نماذج ClickUp جمع ملاحظات المرضى أو معلومات ما قبل الزيارة بأمان في مكان واحد.

فيما يلي دليل مرئي سريع حول كيفية استخدام ClickUp للذكاء الاصطناعي لتعزيز سير العمل الآلي لشركات الرعاية الصحية:

أفضل ميزات ClickUp

أتمتة عملية تسجيل المرضى والتذكيرات والتسليم لتقليل الأعمال اليدوية المجهدة.

تتبع اتصالات المرضى وجداول العلاج ومهام الموظفين من خلال أكثر من 15 عرضًا قابلاً للتخصيص.

اجمع السجلات الطبية وتعليقات المرضى بأمان باستخدام نماذج متوافقة مع HIPAA.

تحكم في من يمكنه الوصول إلى بيانات المرضى من خلال ضوابط وصول مفصلة وسجلات تدقيق.

نظم جهات الاتصال وخطط العلاج والمتابعات باستخدام نموذج CRM من ClickUp.

قيود ClickUp

قد يكون الأمر صعبًا على الفرق الصغيرة التي لا تملك خبرة في استخدام أدوات CRM

قد تتطلب بعض القوالب الخاصة بالرعاية الصحية تعديلات مخصصة.

يتطلب إعداد الأتمتة فترة تعلم للموظفين غير التقنيين.

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2 : 4. 7/5 (أكثر من 9000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون عن ClickUp

خبرتنا، التي بدأت بإدارة عمليات Scrum، قادتنا إلى إدارة جميع عملياتنا وفرقنا، بما في ذلك CRM، عبر ClickUp. يتميز هذا البرنامج بالعديد من المزايا، مثل سهولة الاستخدام، وسهولة التنفيذ، ومجموعة واسعة من القوالب، وسهولة التكامل لجميع العمليات التنظيمية، ومجموعة واسعة من القدرات، وسهولة الفهم، وواجهات سهلة الاستخدام، والدعم التدريبي والمعلوماتي، ودعم العملاء.

2. Salesforce Health Cloud (الأفضل لشبكات الرعاية الصحية الكبيرة التي تحتاج إلى عرض موحد للمرضى)

عبر Salesforce

مع نمو مؤسسات الرعاية الصحية، تزداد تعقيدات إدارة بيانات المرضى وتفاصيل التأمين وتنسيق الرعاية. تؤدي سجلات المرضى المجزأة والفرق غير المترابطة إلى صعوبة تقديم رعاية متسقة وحماية خصوصية المرضى.

يوفر Salesforce Health Cloud لمقدمي الرعاية الصحية والجهات الدافعة وفرق الصحة العامة نظامًا آمنًا لإدارة علاقات العملاء متوافقًا مع HIPAA يوحد معلومات المرضى، بما في ذلك السجلات الصحية الإلكترونية.

كما أنه يعمل على أتمتة العمليات لتحسين نتائج المرضى مع تلبية معايير أمان البيانات الصارمة.

أفضل ميزات Salesforce Health Cloud

ربط البيانات السريرية وغير السريرية في منصة CRM واحدة متوافقة مع HIPAA

أتمتة تسجيل المرضى والتحقق من المزايا وجدولة المواعيد

استخدم Agentforce AI لمراقبة اتجاهات الأمراض وأتمتة سير عمل المراقبة الصحية.

قم بوضع خطط رعاية مرنة تعالج العوامل الاجتماعية المحددة وتعزز مشاركة المرضى.

يتكامل بسهولة مع أنظمة EHR و EMR للحفاظ على تحديث معلومات المرضى وإتاحتها فقط للموظفين المصرح لهم

قيود Salesforce Health Cloud

قد تكون الأسعار مرتفعة بالنسبة لمقدمي الرعاية الصحية أو العيادات الصغيرة.

يتطلب تدريبًا ودعمًا مخصصين لإعداده وتكامله بشكل كامل.

قد يتطلب تخصيص الميزات المتقدمة موارد إدارية تقنية.

أسعار Salesforce Health Cloud

Health Cloud Enterprise : 350 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

Health Cloud Unlimited : 525 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

Agentforce 1 for Service : 750 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

Agentforce 1 for Sales: 750 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Salesforce Health Cloud

G2 : 3. 8/5 (35+ تقييمًا)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون عن Salesforce Health Cloud

أشارت مراجعة G2 إلى ما يلي:

مجموعة شاملة من الأدوات والميزات التي يمكنها تحويل عمليات أي مؤسسة رعاية صحية. يوفر معلومات دقيقة عن المرضى، مثل سجل المواعيد الطبية، والأمراض الحالية، والأخصائيين الذين يعالجون المرضى، والوصفات الطبية، كل ذلك في مكان واحد.

تعلم كيفية كتابة ملاحظات SOAP. شاهد هذا الفيديو:

3. LeadSquared (الأفضل لاكتساب المرضى وتفاعلهم بسرعة عالية)

عبر LeadSquared

تفقد العديد من العيادات المرضى الجدد قبل أن يخطووا عتبة الباب.

وذلك لأنه لا توجد طريقة واضحة لتقييم العملاء المحتملين أو تحديد أولوياتهم، مما قد يؤدي إلى إضاعة ساعات من وقت الموظفين وإضعاف الثقة.

يحل LeadSquared هذه المشكلة من خلال تزويد مقدمي الرعاية الصحية بنظام CRM للرعاية الصحية يلتقط كل استفسار من المرضى، ويحافظ على أمان البيانات الحساسة للمرضى، ويقوم بأتمتة المتابعة.

أفضل ميزات LeadSquared

أتمتة متابعة المرضى وجدولة المواعيد والتذكيرات لتقليل العمل اليدوي

تقييم استفسارات المرضى لمساعدة الموظفين على تحديد أولويات العملاء المحتملين ذوي القيمة العالية وتحسين تفاعل المرضى

قم بتركيز بيانات المرضى في نظام CRM واحد متوافق مع HIPAA مع ضوابط وصول للموظفين المصرح لهم فقط

استخدم أتمتة التسويق لتنفيذ حملات تجذب المرضى الجدد وتحوّلهم بشكل آمن.

يتكامل بسهولة مع أدوات الرعاية الصحية الحالية لإدارة اتصالات المرضى وتتبع النتائج.

قيود LeadSquared

أبلغ بعض المستخدمين عن وجود قيود على موثوقية نظام الهاتف ومرونة إعداد التقارير.

قد يتطلب تدريبًا إضافيًا للفرق الجديدة على أتمتة CRM

قد يكون تغيير المزودين أمرًا صعبًا بسبب تحديات نقل البيانات

أسعار LeadSquared

Sales Pro : 60 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Sales Super: 100 دولار شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات LeadSquared

G2 : 4. 5/5 (أكثر من 240 تقييمًا)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون عن LeadSquared

شارك هذا التقييم على G2:

يتميز LeadSquared Sales + Mobile CRM بواجهته البديهية وتكامله السلس، مما يتيح للفرق إدارة العملاء المحتملين وتتبع الأنشطة وزيادة الإنتاجية بسهولة أثناء التنقل.

يتميز LeadSquared Sales + Mobile CRM بواجهته البديهية وتكامله السلس، مما يتيح للفرق إدارة العملاء المحتملين وتتبع الأنشطة وزيادة الإنتاجية بسهولة أثناء التنقل.

📮 ClickUp Insight: يقضي 1 من كل 5 محترفين أكثر من 3 ساعات يوميًا في البحث عن الملفات أو الرسائل أو السياق الإضافي لمهامهم. هذا يعني إهدار ما يقرب من 40٪ من أسبوع العمل الكامل في شيء لا يستغرق سوى ثوانٍ معدودة! يعمل محرك البحث المؤسسي المدعوم بالذكاء الاصطناعي من ClickUp على توحيد جميع أعمالك — عبر المهام والمستندات ورسائل البريد الإلكتروني والدردشات — حتى تتمكن من العثور على ما تحتاجه بالضبط عندما تحتاج إليه دون الحاجة إلى التنقل بين الأدوات.

4. Keap (الأفضل للعيادات الصغيرة التي تعمل على أتمتة متابعة المرضى والمدفوعات)

عبر Keap

يقلق أكثر من 40٪ من المرضى من وجود أخطاء في فواتيرهم الطبية، وعندما تتراكم أخطاء الفوترة، تنهار الثقة بسرعة. بالنسبة للعيادات الصغيرة وممارسات العافية، يمكن أن تستهلك الفواتير المتفرقة وتذكيرات الدفع المتأخرة ساعات كل أسبوع وتعرض معلومات المرضى الحساسة للخطر.

يجمع Keap كل هذه الوظائف في برنامج CRM واحد للرعاية الصحية. يحافظ هذا البرنامج على أمان بيانات دفع المرضى، ويقوم بأتمتة تذكيرات المواعيد ومتابعة الفواتير، ويوفر الوقت لما هو مهم حقًا: رعاية المرضى.

أفضل ميزات Keap

أتمتة التذكيرات بالدفعات والمواعيد والمتابعات دون الحاجة إلى التتبع اليدوي.

قم بتخزين تفاصيل المرضى ومعلومات الفوترة بأمان في منصة CRM واحدة متوافقة مع HIPAA

قم بإنشاء نماذج استقبال بسيطة تتصل مباشرة بسير عمل اتصالات المرضى

قبول المدفوعات وتتبعها عبر الإنترنت، مما يقلل من أخطاء الفوترة والأعمال الورقية

يتكامل مع أدوات الجدولة والبريد الإلكتروني الشائعة للحفاظ على تفاعل المرضى بسلاسة.

قيود Keap

مصمم بشكل أساسي للممارسات الصغيرة، وقد لا يتناسب مع الأنظمة الصحية الأكبر حجمًا.

تتطلب بعض عمليات الأتمتة المخصصة إعدادات إضافية للفرق غير التقنية.

قد تبدو الأسعار مرتفعة بالنسبة للعيادات ذات الميزانيات المحدودة والاحتياجات الأساسية لبرنامج CRM.

أسعار Keap

Pro: 299 دولارًا أمريكيًا شهريًا

تقييمات Keap ومراجعاته

G2 : 4. 2/5 (أكثر من 1560 تقييمًا)

Capterra: 4. 1/5 (أكثر من 1300 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون عن Keap

تضمنت مراجعة Capterra ما يلي:

تجربتي مع Keap كانت إيجابية في الغالب. إنه أداة قوية للشركات التي تهدف إلى أتمتة عملياتها ومركزية تفاعلاتها مع العملاء.

تجربتي مع Keap كانت إيجابية في الغالب. إنه أداة قوية للشركات التي تهدف إلى أتمتة عملياتها ومركزية تفاعلاتها مع العملاء.

🧠 هل تعلم؟ حوالي 30٪ من المرضى يتأخرون عن مواعيدهم، ولا يزال متوسط معدل عدم الحضور في الرعاية الصحية يتراوح بين 15٪ و 20٪.

5. HIPAA CRM (الأفضل للممارسات التي تراعي الميزانية وتحتاج إلى إدارة آمنة لبيانات المرضى)

عبر HIPAA CRM

تسعى العديد من العيادات الصغيرة والممارسات الخاصة إلى الحصول على أمان نظام CRM متوافق مع HIPAA، لكنها تتردد بسبب تكاليف الإعداد المعقدة المرتبطة بقابلية نقل التأمين والمساءلة.

بالنسبة للفرق التي تخزن بيانات المرضى في جداول بيانات أو ملفات ورقية، فإن خطر حدوث خرق للبيانات أو انتهاك HIPAA كبير للغاية بحيث لا يمكن تجاهله.

يوفر HIPAA CRM من FreeCRM خيارًا عمليًا بدون تكلفة لإدارة بيانات المرضى الحساسة، وجدولة المواعيد، وتفاعلات المرضى في السحابة — مع تلبية معايير أمان البيانات الصارمة التي حددها قانون قابلية نقل التأمين الصحي والمساءلة.

أفضل ميزات HIPAA CRM

قم بتخزين وإدارة معلومات الاتصال بالمرضى والتاريخ الطبي وتفاصيل الفواتير بأمان في مكان واحد

يعمل على مراكز بيانات Amazon AWS مع تكرار مدمج وتشفير قوي للبيانات.

تحكم في الوصول بحيث لا يمكن إلا للموظفين المصرح لهم الاطلاع على سجلات المرضى الحساسة.

تتبع جدولة المواعيد وتفاعلات المرضى والمتابعات لتحسين نتائج المرضى.

استخدم سجلات التدقيق وأدوات الامتثال للوفاء بلوائح HIPAA دون تكاليف إضافية.

قيود HIPAA CRM

أتمتة متقدمة محدودة مقارنة بحلول CRM المدفوعة

قد تكون خيارات الدعم والتخصيص أكثر بساطة من أنظمة المؤسسات

قد لا يتناسب جيدًا مع مقدمي الرعاية الصحية الكبار الذين يعملون في مواقع متعددة.

أسعار HIPAA CRM

مجاني

Pro : 2 دولار شهريًا لكل مستخدم

Enterprise & HIPAA: 50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات HIPAA CRM

G2 : لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

6. Zendesk (الأفضل للتعاون بين الأقسام وتأمين مشاركة المرضى)

عبر Zendesk

عندما يكرر المرضى سرد تاريخهم الطبي لعدة أقسام، فهذا دليل على وجود أنظمة منعزلة تهدر الوقت وتضر بالرعاية.

يهدف Zendesk إلى سد هذه الفجوات من خلال العمل كحل موحد لإدارة علاقات العملاء والخدمات يربط بين الموظفين في الخطوط الأمامية والفرق الإدارية ومقدمي الخدمات الطبية من خلال عرض مشترك للمرضى.

بفضل الأمان المتوافق مع HIPAA وأدوات القنوات المتعددة، تساعد Zendesk فرق الرعاية الصحية على تقديم دعم آمن وفعال ومخصص في كل نقطة اتصال.

أفضل ميزات Zendesk

توفير سجل موحد للمرضى يمكن الوصول إليه عبر الأقسام والقنوات

أتمتة إصدار التذاكر ومتابعة المواعيد والتذكيرات لتقليل الاختناقات

تمكين الاتصالات الآمنة مع المرضى عبر البريد الإلكتروني والدردشة والهاتف والرسائل الاجتماعية

إنشاء مناطق الخدمة الذاتية مثل بوابات المرضى وقواعد المعرفة

الوصول إلى لوحات معلومات قابلة للتخصيص ورؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي لاكتشاف اتجاهات الرعاية

قيود Zendesk

تتطلب أدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة خطة أعلى مستوى وتكلفة إضافية.

يلزم إجراء بعض التكوينات الفنية لتخصيص سير العمل بالكامل

لا توجد خطة مجانية دائمة؛ الميزات المتقدمة يمكن أن ترفع التكاليف بسرعة

أسعار Zendesk

Suite Team : 69 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Suite Professional : 149 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

Suite Enterprise: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Zendesk

G2 : 4. 3/5 (أكثر من 6200 تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون عن Zendesk

قالت مراجعة G2:

التكامل مع CRM وتطبيقات الجهات الخارجية سلس، مما يتيح عرضًا مركزيًا لتفاعلات العملاء. تساعدنا تقارير Zendesk القوية أيضًا على تتبع المقاييس الرئيسية وتحسين عمليات الدعم باستمرار.

التكامل مع CRM وتطبيقات الطرف الثالث سلس، مما يتيح عرضًا مركزيًا لتفاعلات العملاء. تساعدنا تقارير Zendesk القوية أيضًا على تتبع المقاييس الرئيسية وتحسين عمليات الدعم لدينا باستمرار.

7. Caspio (الأفضل لإنشاء تطبيقات إدارة رعاية صحية مخصصة بالكامل دون الحاجة إلى البرمجة)

عبر Caspio

تواجه العديد من الممارسات الصحية صعوبات لأن برامجها الحالية غير مرنة ومليئة بميزات لا تستخدمها أو مكلفة للغاية لتوسيع نطاقها.

تتغلب Caspio على هذه التعقيدات من خلال تزويد المستشفيات والعيادات والممارسات الخاصة بمنصة منخفضة الكود لبناء ما يحتاجون إليه بالضبط، مما يعزز الكفاءة التشغيلية.

سواء كنت بحاجة إلى بوابة للمرضى أو سير عمل للاستقبال أو نظام معلومات مستشفى متكامل تمامًا، يساعد منشئ السحب والإفلات من Caspio الفرق غير التقنية على نشر تطبيقات متوافقة مع HIPAA بسرعة. بالإضافة إلى ذلك، لا تدفع سوى مقابل التخزين والميزات والأداء الذي تستخدمه بالفعل.

أفضل ميزات Caspio

أنشئ بوابات مخصصة للمرضى ولوحات معلومات ونماذج وتطبيقات تتبع دون الحاجة إلى البرمجة.

التكامل الآمن مع أدوات الرعاية الصحية الأخرى وأتمتة سير العمل الروتيني

تحكم في وصول المستخدمين، وقم بتشغيل تقارير مفصلة، واستوفِ متطلبات HIPAA فورًا.

ابدأ المشاريع في غضون أسابيع بدلاً من أشهر — قم بالتوسع والتعديل في أي وقت

قيود Caspio

قد يحتاج الإعداد الأولي إلى تخطيط تقني للتكاملات المعقدة.

تضيف بعض ميزات الامتثال المتقدمة رسومًا شهرية إضافية

قد يؤدي الاستخدام الكثيف أو سجلات البيانات الكبيرة إلى زيادة تكاليف الخطة

أسعار Caspio

Lite : 100 دولار شهريًا لكل مستخدم

بالإضافة إلى : 300 دولار شهريًا لكل مستخدم

الأعمال : 600 دولار شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Caspio

G2 : 4. 5/5 (أكثر من 150 تقييمًا)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 220 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون عن Caspio

تضمنت مراجعة G2 ما يلي:

كان هناك عاملان حاسمان في اختيارنا لـ Caspio، وهما (1) القدرة على توفير مستوى أمان HIPAA و(2) عدم الدفع حسب عدد المستخدمين. نحن ندير تطبيقات مع العديد من المستخدمين المختلفين الذين يتفاعلون مع نفس مصادر البيانات.

كان هناك عاملان حاسمان في اختيارنا لـ Caspio، وهما (1) القدرة على توفير مستوى أمان HIPAA و(2) عدم الدفع حسب عدد المستخدمين. نحن ندير تطبيقات مع العديد من المستخدمين المختلفين الذين يتفاعلون مع نفس مصادر البيانات.

8. Pipedrive (الأفضل لفرق المبيعات التي ترغب في إدارة خط أنابيب بديهية)

عبر Pipedrive

عند الاتصال بمقدم رعاية صحية أو أي مؤسسة رعاية صحية أخرى، فإن 60% من المرضى لا ينتظرون أكثر من دقيقة واحدة على الهاتف، و32% فقط منهم يعاودون الاتصال إذا لم يتم الرد عليهم.

نفس عدم الصبر موجود في المبيعات: يتوقع العملاء المحتملون متابعة سريعة وفي الوقت المناسب وبدون أي عوائق.

يساعد Pipedrive فرق المبيعات على تلبية هذه التوقعات من خلال خط أنابيب بديهي، وتلميحات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وأتمتة تحافظ على سير الصفقات دون إثقال كاهل مندوبي المبيعات بالمهام الإدارية.

أفضل ميزات Pipedrive

أتمتة رعاية العملاء المحتملين ومتابعتهم باستخدام سير العمل المدعوم بالذكاء الاصطناعي

تخصيص قنوات مبيعات متعددة لتتناسب مع العمليات الفريدة

تكامل مع أكثر من 500 تطبيق وأداة لتوحيد مجموعتك التقنية

إنشاء رؤى مبيعات وتوقعات وتقارير مخصصة في الوقت الفعلي

استخدم الإضافات لتوليد العملاء المحتملين وتتبع زوار الموقع وإدارة المستندات.

قيود Pipedrive

عمق الأتمتة أكثر بساطة مقارنة ببرامج CRM الخاصة بالمؤسسات

تعتمد بعض عمليات التكامل المتقدمة على موصلات طرف ثالث مثل Zapier.

قد يتطلب نقل البيانات من أنظمة CRM أخرى مجهودًا إضافيًا في الإعداد.

أسعار Pipedrive

Lite : 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

النمو : 34 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

بريميوم : 64 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Ultimate: 89 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Pipedrive

G2 : 4. 3/5 (أكثر من 2500 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 3000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون عن Pipedrive

أشارت مراجعة G2 إلى ما يلي:

بالنسبة لشخص ليس لديه خبرة كبيرة في إعداد أنظمة CRM، كانت العملية سهلة وسريعة للغاية. هناك العديد من عمليات التكامل والأتمتة التي يمكنك إعدادها، والتي كانت محدودة في نظام CRM الآخر الذي كنا نستخدمه.

بالنسبة لشخص ليس لديه خبرة كبيرة في إعداد أنظمة CRM، كانت العملية سهلة وسريعة للغاية. هناك العديد من عمليات التكامل والأتمتة التي يمكنك إعدادها، والتي كانت محدودة في نظام CRM الآخر الذي كنا نستخدمه.

9. Insightly (الأفضل لدمج CRM + التسويق + إدارة المشاريع)

عبر Insightly

قد تبدو إدارة المبيعات والتسويق والمشاريع في مكان واحد مهمة شاقة، خاصةً عندما لا تتصل الأدوات ببعضها البعض أو تتطلب حلولاً بديلة مستمرة.

تتصدى Insightly لهذه المشكلة بشكل مباشر من خلال برنامج CRM حديث ومرن يجمع بين إدارة خطوط الإنتاج وأتمتة التسويق وتذاكر الدعم والتكامل العميق في منصة موحدة واحدة.

وهذا يعني أن الفرق المتنامية يمكنها تخصيص سير العمل وأتمتة المهام ومواءمة فرق التسويق بشكل أسرع — دون استنزاف الموارد على أنظمة غير متصلة.

أفضل ميزات Insightly

تركيز جهات الاتصال وعمليات البيع وأنشطة المبيعات في نظام CRM واحد

أتمتة سير العمل والتسويق عبر البريد الإلكتروني وتربية العملاء المحتملين باستخدام أدوات مدمجة

إدارة المشاريع جنبًا إلى جنب مع قنوات المبيعات باستخدام كائنات وتخطيطات مخصصة

قم بتوصيل أكثر من 500 تطبيق باستخدام AppConnect لتدفق البيانات بسلاسة

استخدم التطبيقات المحمولة لتحديث السجلات وإدارة المهام أثناء التنقل

قيود Insightly

قد يكون منحنى التعلم لإعداد الأتمتة المخصصة حادًا.

قد تتطلب بعض عمليات التكامل تكوينًا إضافيًا أو أدوات خارجية.

بعض الميزات المتقدمة مقتصرة على الخطط الأعلى مستوى.

أسعار Insightly

بالإضافة إلى : 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

احترافي : 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: 99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Insightly

G2 : 4. 2/5 (920+ تقييم)

Capterra: 4. 0/5 (أكثر من 1200 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون عن Insightly

شارك هذا التقييم على G2:

Insightly سريع الاستجابة للغاية. ميزة البحث مذهلة. أجد واجهة الاستخدام سهلة التصفح، وعندما يحين وقت الأتمتة، يوفر Insightly ميزات أتمتة قوية. برنامج CRM سهل الاستخدام بما يكفي للاستخدام اليومي.

Insightly سريع الاستجابة للغاية. ميزة البحث مذهلة. أجد واجهة الاستخدام سهلة التصفح، وعندما يحين وقت الأتمتة، يوفر Insightly ميزات أتمتة قوية. برنامج CRM سهل الاستخدام بما يكفي للاستخدام اليومي.

10. NexHealth (الأفضل في التخلص من الأعمال الإدارية اليدوية المتعلقة بالمرضى)

عبر NexHealth

يمكن أن يؤدي نموذج واحد مفقود أو موعد لم يحضره المريض إلى ساعات من العمل الإداري الضائع لموظفي الاستقبال المشغولين، مما يتسبب في إحباط المرضى قبل أن يخطووا عتبة الباب.

يحل NexHealth هذه المشكلة من خلال أتمتة المهام المتكررة التي تعيق الممارسات — حيث يعمل بسلاسة جنبًا إلى جنب مع برنامج إدارة المرضى الحالي لديك لمزامنة حجوزات المرضى والنماذج والمدفوعات والتذكيرات مباشرة مع نظام السجلات الصحية الخاص بك في الوقت الفعلي.

أفضل ميزات NexHealth

أتمتة حجز المواعيد عبر الإنترنت وجدولة المتابعة

رقمنة إدارة المرضى باستخدام نماذج التسجيل التي تتم مزامنتها على الفور

إرسال تذكيرات آلية وحملات تسويقية

معالجة المدفوعات بشكل أسرع وتقليل مهام الفوترة اليدوية

تحقق من أهلية التأمين تلقائيًا قبل الزيارات

قيود NexHealth

قد يبدو التخصيص لسير العمل الفريد للممارسة محدودًا

قد تكون خيارات إعداد التقارير المتقدمة أكثر تعمقًا بالنسبة لبعض العيادات

قد تكون الأسعار أعلى بالنسبة للممارسات الفردية الصغيرة

أسعار NexHealth

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات NexHealth

G2 : 4. 8/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 30 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون عن NexHealth

لاحظ مستخدم G2 ما يلي:

أكثر ما يعجبني في NexHealth هو كيفية تبسيطه لتجربة المريض بأكملها. من سهولة الجدولة والتذكيرات الآلية إلى التكامل السلس مع سجلات الصحة الإلكترونية (EHR)، فهو يقلل من الأعمال الإدارية ويحسن التواصل.

أكثر ما يعجبني في NexHealth هو كيفية تبسيطه لتجربة المريض بأكملها. من سهولة الجدولة والتذكيرات الآلية إلى التكامل السلس مع سجلات الصحة الإلكترونية (EHR)، فهو يقلل من الأعمال الإدارية ويحسن التواصل.

11. Creatio (الأفضل للمؤسسات التي لا تستطيع الانتظار شهورًا لتخصيص CRM)

عبر Creatio

بالنسبة للشركات التي قد تستغرق فيها حتى التعديلات البسيطة على سير العمل شهورًا بسبب اختناقات تكنولوجيا المعلومات، أحدث Creatio ثورة في هذا المجال بفضل نظام CRM وأتمتة العمليات القائم على الذكاء الاصطناعي ولا يتطلب كتابة أي أكواد برمجية.

بدلاً من التعامل مع القيود الصارمة، يمكن لفرق الرعاية الصحية إنشاء وتعديل وتوسيع نطاق عمليات المبيعات والتسويق والخدمات بسرعة مع تحسين الكفاءة التشغيلية دون الحاجة إلى مساعدة تقنية متعمقة.

الميزة الفارقة الحقيقية للمنصة هي كيفية دمجها للتوجيه المدعوم بالذكاء الاصطناعي — مثل مطالبات أفضل إجراء تالي — مع مصمم مرن حقًا لا يحتاج إلى كتابة أكواد برمجية، بحيث تتكيف فرق العمليات بسرعة مع الحفاظ على التوافق.

أفضل ميزات Creatio

أتمتة سير العمل المعقد في مجالات المبيعات والتسويق والخدمات دون الحاجة إلى البرمجة

استخدم الذكاء الاصطناعي لتقديم توصيات بشأن الإجراءات، وتوقع المبيعات، وتقليل الإدخال اليدوي للبيانات.

يتكامل بسهولة مع أدوات الطرف الثالث مثل QuickBooks و Zoho

صمم لوحات معلومات مخصصة وقوالب عمليات لمختلف الفرق

توسيع نطاق سير العمل عبر الأقسام مع الحفاظ على عرض موحد للعملاء

قيود Creatio

منحنى تعلم أولي للتخصيص المتقدم

قد تبدو بعض عناصر واجهة المستخدم قديمة

خيارات العلامة التجارية المتقدمة تكلف مبلغًا إضافيًا في الخطط الأقل تكلفة

أسعار Creatio

النمو : 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات : 55 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

غير محدود: 85 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Creatio

G2 : 4. 6/5 (أكثر من 300 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 120 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون عن Creatio

تضمنت مراجعة G2 ما يلي:

يتميز Creatio بالعديد من الميزات القيمة والمثيرة للاهتمام، بما في ذلك المرونة في إنشاء العمليات بسرعة وبساطة دون الحاجة إلى البرمجة، مما يسرع من اعتماد التكنولوجيا في جميع مجالات المؤسسة.

يتميز Creatio بالعديد من الميزات القيمة والمثيرة للاهتمام، بما في ذلك المرونة في إنشاء العمليات بسرعة وبساطة دون الحاجة إلى البرمجة، مما يسرع من اعتماد التكنولوجيا في جميع مجالات المؤسسة.

12. Zoho CRM (الأفضل من حيث التكلفة الفعالة والتعاون بين فرق متعددة)

عبر Zoho CRM

قد تجعل الميزانيات المحدودة والفرق المتفرقة التعاون يبدو مستحيلاً، خاصةً عندما يريد كل قسم أدواته الخاصة.

يعالج Zoho CRM هذه المشكلة من خلال تزويد الشركات النامية بنظام شامل ومتوافق وبأسعار معقولة، حيث يمكن لفرق متعددة — المبيعات والتسويق والدعم وأدوات التواصل مع المرضى — العمل معًا في مساحات مخصصة.

بفضل مزيجها من الذكاء الاصطناعي السياقي والواجهة البديهية، تظل الفرق على اتصال دون إنفاق ميزانية إضافية على برامج غير مترابطة أو إصدارات مخصصة باهظة الثمن.

أفضل ميزات Zoho CRM

ربط الفرق متعددة الوظائف مع مساحات عمل جماعية موجهة نحو الأهداف

أتمتة المهام وتخصيص التواصل مع Zia، مساعد الذكاء الاصطناعي من Zoho

تخصيص سير العمل في المبيعات والإيقاعات والتوقعات باستخدام أدوات لا تتطلب كتابة أكواد برمجية

يمكن دمجه بسهولة مع أكثر من 1000 تطبيق من خلال Zoho Marketplace.

انتقل بسرعة من برامج CRM أو جداول البيانات الأخرى مع إرشادات التوجيه

قيود Zoho CRM

قد يكون التخصيص المتقدم صعبًا بدون دعم فني

يذكر بعض المستخدمين أن الأداء أبطأ مع مجموعات البيانات الكبيرة.

قد تربك عمق الميزات الفرق الصغيرة في البداية

أسعار Zoho CRM

قياسي : 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

احترافي : 35 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات : 50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Ultimate: 65 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Zoho CRM

G2 : 4. 1/5 (2,790+ تقييم)

Capterra: 4. 3/5 (6,960+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون عن Zoho CRM

لاحظ مستخدم G2 ما يلي:

يوفر Zoho CRM واجهة قوية وقابلة للتخصيص تتكامل بسلاسة مع نظامنا التسويقي الرقمي. تتيح لنا سير العمل الآلي وتقييم العملاء المحتملين وأدوات الاتصال متعددة القنوات تقديم تجارب مخصصة على نطاق واسع.

يوفر Zoho CRM واجهة قوية وقابلة للتخصيص تتكامل بسلاسة مع نظامنا التسويقي الرقمي. تتيح لنا سير العمل الآلي وتقييم العملاء المحتملين وأدوات الاتصال متعددة القنوات تقديم تجارب مخصصة على نطاق واسع.

13. PatientPop (الأفضل لنمو الممارسة والظهور عبر الإنترنت)

عبر PatientPop

بالنسبة للعديد من الممارسات الصحية المستقلة، يمكن أن يجعل تدفق المرضى غير المنتظم والوجود الضعيف على الإنترنت النمو يبدو مستحيلاً.

تتصدى PatientPop، التي أصبحت الآن جزءًا من Tebra، لهذه المشكلة من خلال توفير منصة شاملة تعزز ظهور أعمالك على الإنترنت، وتجذب مرضى جدد، وتضمن أن يظل جدول مواعيدك ممتلئًا.

تساعد أدواته الممارسات على الظهور في أعلى نتائج البحث، وجمع التقييمات الممتازة، وتقديم جدولة سهلة من أي مكان — بحيث يمكن للمرضى الحجز على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع بينما يظل مكتب الاستقبال الخاص بك خاليًا من الضغوط.

أفضل ميزات PatientPop

أتمتة الحجز عبر الإنترنت وتذكيرات المواعيد لملء جدولك الزمني دون عناء

عزز ترتيبك في نتائج البحث وسمعتك من خلال ميزة تحسين محركات البحث المدمجة وإدارة المراجعات.

حدّث تجربة المريض من خلال الجدولة الشاملة والنماذج الملائمة للأجهزة المحمولة

تحرير وقت الموظفين من خلال رقمنة المهام الروتينية مثل الاستقبال والتحقق من التأمين والمتابعة.

قيود PatientPop

قد تكون خيارات إعداد التقارير محدودة بالنسبة لاحتياجات التحليلات المتقدمة.

يلاحظ بعض المستخدمين مشكلات تحديث عرضية عند إنشاء التقارير.

قد تؤدي بعض الإضافات الأوتوماتيكية إلى تكاليف إضافية للممارسات ذات الحجم الكبير.

أسعار PatientPop

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات PatientPop

G2 : 4. 1/5 (أكثر من 230 تقييمًا)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون عن PatientPop

تم وضع علامة على مراجعة G2 هذه:

الوصول إلى ملفات العملاء عبر الهاتف أو الكمبيوتر المكتبي ممتاز. تعد القدرة على إعداد ملاحظات قياسية سريعة وسهلة ميزة رائعة.

الوصول إلى ملفات العملاء عبر الهاتف أو الكمبيوتر المكتبي ممتاز. تعد القدرة على إعداد ملاحظات قياسية سريعة وسهلة ميزة رائعة.

ClickUp، Check Up، مع HIPAA Wrapped

يعد الحفاظ على معلومات المرضى أساس الثقة بين مقدمي الرعاية الصحية والأشخاص الذين يقدمون لهم الرعاية.

في حين أن العديد من برامج CRM تعد بمعالجة بيانات المرضى، إلا أن بعضها لا يحميها بالفعل بالطريقة التي تتطلبها لوائح الرعاية الصحية. بعض الأنظمة ممتازة لفرق المبيعات، ولكنها تترك الكثير من الثغرات في التشفير، وضوابط الوصول، ومسارات التدقيق اللازمة للإجابة على أسئلة مثل "من شاهد هذا الملف ومتى؟"

ClickUp يغير ذلك. 🌟

إنه مساحة عمل مرنة حيث يمكنك الحفاظ على أمان سجلات المرضى الحساسة، وأتمتة تذكيرات المواعيد والمتابعات، والتأكد من أن الأشخاص المناسبين فقط هم من يطلعون على المعلومات الصحيحة. إذا كنت جادًا في حماية بيانات المرضى ومنح فريقك راحة البال، فقم بالتسجيل في ClickUp الآن!