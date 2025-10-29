PRD مقابل FRD: الاختلافات التي يجب أن يعرفها كل مدير منتج

هل سبق لك أن بدأت في تصميم منتج ووجدت أن نصف الفريق يتحدث عن ما يجب تصميمه، بينما النصف الآخر منشغل بالفعل في كيفية تصميمه؟

في الفرق سريعة الحركة، هذا النوع من الخلط في وثائق المنتج هو وصفة لكارثة. ومع ذلك، حتى المحترفون ذوو الخبرة غالبًا ما يخلطون بين وثيقة متطلبات المنتج (PRD) ووثيقة المتطلبات الوظيفية (FRD).

في هذا المنشور على المدونة، سنقوم بتحليل PRD و FRD بشكل نهائي، بما في ذلك ما هما، وكيف يختلفان، ومتى يكون كل منهما أكثر أهمية. كمكافأة إضافية، سنلقي نظرة أيضًا على كيفية مساعدة ClickUp لك في كتابة هذه المستندات. 🏁

ما هو مستند متطلبات المنتج (PRD)؟

وثيقة متطلبات المنتج (PRD) هي وثيقة شاملة تحدد جميع المواصفات والميزات والوظائف والسلوكيات المتوقعة اللازمة لتطوير المنتج.

يُعد PRD مصدرًا وحيدًا للمعلومات الصحيحة للفرق متعددة الوظائف، بما في ذلك فرق التطوير والتصميم وضمان الجودة وأصحاب المصلحة في الأعمال، طوال دورة حياة المنتج. وقد تم تصميمه بشكل استراتيجي لربط النقاط بين أهداف الأعمال واحتياجات المستخدمين والميزات عالية المستوى.

يوضح المستند الأهداف، مثل تعزيز المشاركة أو زيادة الإيرادات، ويربط كل ميزة بمشاكل المستخدمين الحقيقية والنتائج المرجوة.

يتم ترتيب الأولويات بناءً على التأثير التجاري والأهمية، ويحافظ PRD على تركيز الفرق على بناء حلول تخدم السوق والاستراتيجية الأوسع للشركة.

أمثلة على أقسام في PRD

فيما يلي بعض الأمثلة على الأقسام التي توجد عادةً في PRD:

نظرة عامة على المنتج تلخص ماهية المنتج أو الميزة، وسبب إنشائها، وكيف تتوافق مع الاستراتيجية الشاملة.

الأهداف والغايات تحدد الأغراض التجارية ومعايير النجاح

تصف من هو المستهدف بالمنتج، واحتياجاته، وسلوكياته، ونقاط ضعفه. الشخصيات المستهدفةمن هو المستهدف بالمنتج، واحتياجاته، وسلوكياته، ونقاط ضعفه.

تشرح قصص المستخدمين وحالات الاستخدام كيفية تفاعل المستخدمين مع المنتج من خلال سيناريوهات حقيقية.

الميزات والوظائف تسرد الميزات الأساسية والسلوكيات المتوقعة للمنتج

الافتراضات والتبعيات تحدد افتراضات التخطيط والعوامل الخارجية التي قد تؤثر على التسليم

الجدول الزمني والمعالم تحدد المراحل الرئيسية والنتائج المتوقعة وأهداف الإصدار

ومن الجوانب الأخرى التي يجب ملاحظتها معايير القبول ومتطلبات المشروع غير الوظيفية ومقاييس الأداء ومؤشرات الأداء الرئيسية وأي أسئلة أو مخاطر ذات صلة.

قالب مستند متطلبات المنتج من ClickUp هو إطار عمل جاهز للاستخدام لتسهيل التنسيق والتعاون والوضوح طوال دورة حياة تطوير المنتج. تم إنشاء قالب مستند متطلبات المنتج داخل ClickUp Docs، وهو يرشد الفرق عبر جميع الأقسام الأساسية، بما في ذلك الأهداف والمستخدمين المستهدفين وقصص المستخدمين والميزات ومعايير القبول والجداول الزمنية. وهو يدعم التحرير في الوقت الفعلي وتعيين المهام وإضافة التعليقات مباشرة داخل المستند.

💡 نصيحة احترافية: أدرج نقاط مراجعة عند كتابة PRD. حدد المعالم التي يجب أن يتحقق فيها قادة التصميم والهندسة والمنتج من الفهم قبل المضي قدمًا، مع الحفاظ على التنسيق الوثيق بين فرق العمل.

ما هو مستند المتطلبات الوظيفية (FRD)؟

وثيقة المتطلبات الوظيفية (FRD) هي وثيقة رسمية توضح بالتفصيل الوظائف والميزات والسلوكيات المحددة التي يجب أن يتمتع بها النظام أو البرنامج لتلبية احتياجات العمل.

يأخذ الأهداف والميزات عالية المستوى من PRD ويترجمها إلى متطلبات نظام مفصلة.

يحدد FRD ما يجب أن يفعله المنتج أو النظام، ويصف العمليات المتوقعة وتفاعلات المستخدمين ومعالجة البيانات والمخرجات دون تحديد كيفية تنفيذ هذه الوظائف.

بالإضافة إلى ذلك، يعمل كعقد بين أصحاب المصلحة في الأعمال وفريق التطوير، مما يضمن فهمًا مشتركًا للقدرات الوظيفية للمنتج.

أمثلة على أقسام في FRD

فيما يلي بعض الأمثلة على الأقسام التي توجد عادةً في وثيقة تحليل المتطلبات:

المقدمة والغرض شرح هدف الوثيقة ونطاقها والجمهور المستهدف

نظرة عامة على النظام تصف بنية النظام وكيفية انسجامها مع المنتج الأكبر

تخطيط سير العمل وتدفق العمليات يرسم خريطة للعمليات خطوة بخطوة وتفاعلات المستخدمين

تحدد تدفقات البيانات والمتطلبات المدخلات والمخرجات والتنسيقات والمصادر وقواعد المعالجة

متطلبات واجهة المستخدم والهياكل الشبكية توضح الشاشات والتفاعلات

تحدد متطلبات التكامل كيفية تفاعل النظام مع الأنظمة الأخرى أو واجهات برمجة التطبيقات (API)

تتضمن الأقسام الأخرى المتطلبات غير الوظيفية ومعايير القبول والافتراضات والتبعيات ومسرد المصطلحات.

يحول نموذج المتطلبات الوظيفية لـ ClickUp الأفكار العامة للمنتج إلى متطلبات نظام مفصلة وقابلة للتنفيذ. تم تصميم نموذج المواصفات الوظيفية خصيصًا لفرق الهندسة ومديري المنتجات ومحللي ضمان الجودة. وهو يوفر لجميع الأطراف المعنية فهمًا واضحًا للأساسيات، بما في ذلك المواصفات الوظيفية وتدفقات البيانات ومتطلبات واجهة المستخدم ومعايير القبول.

💡 نصيحة احترافية: قم بتضمين محاكاة الحالات الاستثنائية. بالنسبة لميزة تحميل الملفات، حدد الحجم الأقصى للملفات، والتنسيقات غير المدعومة، والسلوك عند الوصول إلى حدود التخزين. يمكن للمهندسين كتابة أكواد قوية، ويمكن لفريق ضمان الجودة إجراء اختبارات دقيقة.

وثائق متطلبات المنتج مقابل متطلبات وظيفية: الاختلافات الرئيسية

فيما يلي تفصيل لـ PRD مقابل FRD لتجنب عدم توافق الأولويات، وارتباك الفرق، والتأخير في النشر:

المعايير PRD FRD الجمهور أصحاب المصلحة في الأعمال، ومديرو المنتجات، والفرق متعددة الوظائف محللو الأنظمة، فرق الهندسة/الفرق الفنية، المطورون التركيز الأهداف التجارية، احتياجات المستخدمين، قيمة المنتج، "ماذا" و"لماذا" سلوك النظام، "كيف" تترجم المتطلبات إلى ميزات تقنية الصيغة ميزات عالية المستوى تركز على المستخدم وتستند إلى الرؤية وحالات الاستخدام مواصفات وظيفية مفصلة تركز على النظام، وتدفقات البيانات، والنماذج الأولية مستوى التفاصيل تغطية عالية المستوى وواسعة النطاق، قد تتضمن بعض المتطلبات غير الوظيفية مواصفات تفصيلية وقابلة للتنفيذ للهندسة، خاصة بالإصدار المالك مدير المنتج، وأحيانًا محلل الأعمال محلل أنظمة، رئيس قسم الهندسة، أحيانًا محلل أعمال مرحلة دورة الحياة التصور المبكر والتخطيط والمواءمة مع الأهداف تصميم الحلول، والتحضير للبناء وضمان الجودة الغرض من الاستخدام مواءمة الرؤية التجارية، والتواصل بشأن الأولويات ترجمة أهداف المنتج إلى مواصفات هندسية وحلول تكرار التغيير تتغير بشكل أقل تكرارًا؛ مرتبطة بقرارات الأعمال الاستراتيجية قد يتم تحديثه خلال عملية التطوير مع تطور الحلول التقنية مثال على المحتوى الغرض والأهداف وقصص المستخدمين وقائمة الميزات وحالات الاستخدام والقيود التدفقات الوظيفية والعمليات التجارية والهياكل الشبكية وتكامل البيانات

متى تستخدم PRD مقابل FRD

إن معرفة متى تستخدم PRD مقابل FRD يتعلق بمرحلة مشروعك ومستوى التفاصيل التي يحتاجها فريقك.

ابدأ بـ PRD في مرحلة مبكرة من دورة حياة المنتج. استخدمه لتحديد ما يجب أن يحققه المنتج ولماذا، مع التركيز على الأهداف التجارية واحتياجات المستخدمين والميزات عالية المستوى.

إنه مثالي لمواءمة أصحاب المصلحة، وتحديد الأولويات، وضمان فهم الجميع للغرض والنتائج المتوقعة للمنتج أو الميزة.

انتقل إلى FRD بمجرد إنشاء PRD وجاهزية الفريق لترجمة الأهداف إلى مواصفات فنية.

يجب أن توضح وثيقة متطلبات البرمجيات هذه بالتفصيل كيفية عمل النظام بالضبط. وهذا مهم بشكل خاص للمشاريع الهندسية المعقدة، والبيئات الخاضعة للتنظيم، أو عندما تحتاج فرق التطوير المتعددة إلى خطة واضحة لتتبعها.

فيما يلي بعض الأسئلة التي يجب الإجابة عليها لفهم ما إذا كان يجب عليك دمج كلا المستندين:

هل المشروع صغير أو مرن بما يكفي لدمج الأهداف عالية المستوى مع التفاصيل الفنية؟

كيف سيتم التعامل مع التحكم في الإصدارات والتعاون إذا كان مستند واحد يخدم كلا الغرضين؟

هل يمكن لوثيقة واحدة أن توضح الأهداف التجارية والتفاصيل الوظيفية لجميع أصحاب المصلحة؟

🔍 هل تعلم؟ اكتسب مفهوم FRD شهرة في المشاريع العسكرية، خاصة خلال الثمانينيات. أكد معيار MIL-STD-2167A الصادر عن وزارة الدفاع الأمريكية في عام 1985 على الحاجة إلى مواصفات متطلبات برمجية مفصلة، مما شكل تحولًا مهمًا نحو التوثيق المنظم في مشاريع البرمجيات الدفاعية.

كيف يساعد ClickUp في إنشاء وإدارة PRD و FRD

برنامج ClickUp لإدارة المنتجات هو التطبيق الشامل للعمل الذي يجمع بين إدارة المشاريع وإدارة المعرفة والدردشة — وكل ذلك مدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يساعدك على العمل بشكل أسرع وأكثر ذكاءً.

يوفر برنامج إدارة المستندات للفرق كل ما تحتاجه لتوثيق المعلومات والتعاون وتنفيذ المهام بكفاءة.

أنشئ وثائق حية

مع ClickUp Docs، أصبح إنشاء PRD و FRD منظمين أمرًا سهلاً.

تعاون في PRDs و FRDs المنظمة في ClickUp Docs المشتركة

لنفترض أن مدير منتج يقوم بطرح تطبيق جوال جديد. يمكنه وضع خطة عامة للمنتج والجمهور المستهدف وقصص المستخدمين في مستند مشترك.

هل تريد الحفاظ على مسار الفريق؟ قم بتضمين قوائم مراجعة تفاعلية لمتطلبات الميزات، واستخدم الجداول لترتيب المهام حسب الأولوية، واستخدم طرق عرض الجدول أو اللوحة لتصور الجداول الزمنية والتبعيات.

على جانب FRD، يمكن للفريق نفسه الغوص في سير العمل التفصيلي والمواصفات الوظيفية وتدفقات البيانات باستخدام المستندات المتداخلة.

استخدم Docs للاستفادة من تنسيقات النص المنسق، وكتل الأكواد، وتضمين الوسائط المتعددة، وقوالب الهندسة، والتعليقات في الوقت الفعلي.

اكتب PRDs استثنائية باستخدام ClickUp:

اربط المهام بسير العمل

يتيح لك ClickUp Docs ربط أقسام PRD مباشرة بمهام FRD ClickUp في مساحة العمل الخاصة بك، مما يخلق صلة واضحة بين الأهداف عالية المستوى وتفاصيل التنفيذ الفني.

اربط الوثائق مباشرةً بسير العمل المقابل باستخدام ClickUp Docs

على سبيل المثال، إذا حدد PRD "تدفق دفع متعدد الخطوات"، فيمكن ربط كل خطوة بمهام FRD المقابلة، بما في ذلك مدخلات/مخرجات النظام وسلوكيات واجهة المستخدم.

تنتقل أي تحديثات في PRD تلقائيًا إلى المهام المرتبطة بها، مما يحافظ على تزامن التوثيق والتنفيذ عبر الفريق.

📮 ClickUp Insight: 40٪ من المديرين يعرّفون النجاح بتحقيق أو تجاوز النتائج المتوقعة، بينما يشير آخرون إلى الجداول الزمنية (23٪) أو نمو الفريق (11٪) أو ملاحظات أصحاب المصلحة (13٪). لكن النتائج الناجحة للمشاريع لا تحدث من تلقاء نفسها. إنها تتحقق بفضل العمليات الرائعة. باستخدام ClickUp، يمكنك إنشاء مشروع يوفر كلا الأمرين. استخدم لوحات المعلومات لتتبع التقدم في الوقت الفعلي، واستخدم ClickUp Docs + Tasks للحفاظ على التوقعات واضحة ومتصلة في كل خطوة على الطريق. 💫 نتائج حقيقية: قامت Boardriders بتسليم الأصول في وقت أسرع بأربعة أسابيع، مستفيدة من أدوات إدارة الجدول الزمني والتعاون في ClickUp.

🌟 مكافأة: يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي في ClickUp أتمتة وتبسيط وتحسين عملية تخطيط المنتج وتطويره. قم بتخصيص الوكلاء من أجل: قم بإنشاء أو تحرير أقسام PRD، أو تلخيص المتطلبات، أو تحويل ملاحظات أصحاب المصلحة إلى عناصر قابلة للتنفيذ.

نظم خرائط طريق المنتج، وقسم المهام، وخصص الموارد، وتابع التقدم المحرز.

استخرج المعلومات ذات الصلة من المستندات والمهام والمحادثات لتوجيه قرارات التخطيط

اتصل بأدوات خارجية (مثل GitHub و GitLab و Bitbucket و Figma) لتبسيط تدفق المعلومات وأتمتة مهام التطوير الروتينية.

أجب عن أسئلة الكود وقم بإنشاء طلبات سحب جاهزة للإنتاج (مع تكاملات مثل Codegen) أنشئ وكلاء مخصصين في ClickUp باستخدام مطالبات وتعليمات بسيطة باللغة الطبيعية

احصل على مساعدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي

يعمل ClickUp Brain كزميل فريق مدعوم بالذكاء الاصطناعي، حيث يساعد الفرق على صياغة المحتوى وتلخيصه وصقله عبر PRDs و FRDs.

يستفيد AI Writer for Work من سياق جميع المستندات والمهام والمحادثات، مما يضمن دقة ووضوح وفعالية وثائقك. يمكنه حتى اقتراح تعديلات أو إنشاء محتوى أو إبراز الثغرات في المتطلبات.

استخدم AI Writer for Work من ClickUp Brain لكتابة أقسام PRD أو FRD بأسلوب معين

فيما يلي بعض التلميحات التي يمكنك استخدامها: لخص هذا PRD في نظرة عامة من صفحة واحدة للمديرين التنفيذيين.

استخرج جميع المتطلبات الوظيفية المتعلقة بسير عمل الدفع من هذا FRD

صياغة معايير القبول لوظيفة البحث استنادًا إلى قصص المستخدمين هذه

🚀 ميزة ClickUp: ClickUp Brain MAX، مساعد الذكاء الاصطناعي لسطح المكتب، هو أداة إنتاجية كاملة تجمع كل أجزاء عملك معًا. لا يتعين عليك إدارة العديد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT أو Claude أو Gemini؛ فهو يجمع كل شيء في اشتراك واحد وواجهة واحدة ومصدر واحد للمعلومات لفريقك. إليك ما يقدمه: أتمتة عبر التطبيقات: قم بتشغيل سير العمل والعثور على المعلومات عبر ClickUp و Google Drive و Notion و GitHub و OneDrive و SharePoint والمزيد

واجهة تعمل بالصوت أولاً: تفاعل عبر النص أو الصوت لإملاء المهام والملخصات وسير العمل

الذكاء الاصطناعي متعدد النماذج: اختر من بين ChatGPT وClaude وGemini، لضمان الحصول على أفضل نموذج لكل سيناريو.

ضمان رؤية أصحاب المصلحة

توفر لوحات معلومات ClickUp عرضًا مركزيًا لجميع أعمال PRD و FRD، مما يحول بيانات المشروع المعقدة إلى صور بسيطة وقابلة للتنفيذ. باستخدام البطاقات القابلة للتخصيص، يمكن للفرق مراقبة المهام والجداول الزمنية والتقدم في الوقت الفعلي.

أنشئ لوحات معلومات ClickUp مخصصة باستخدام البطاقات لتحليل الأداء والتقدم

إليك كيفية استخدام البطاقات المختلفة في العمل: قائمة المهام: تتبع جميع ميزات المنتج الموضحة في وثيقة متطلبات البرنامج ومراقبة المهام لكل مكون وظيفي

مخطط شريطي/خطي: قم بتحليل إكمال الميزات بمرور الوقت لـ PRD أو قارن بين الوقت المقدر والوقت الفعلي لتطوير مهام FRD لإبراز الفجوات في الكفاءة.

بطاقة نصية: أضف ملخصًا تنفيذيًا لأهداف PRD أو ملاحظات توضح المتطلبات الفنية المحددة لـ FRD للفريق

إليك ما قاله راؤول بيسيرا، مدير المنتجات في Atrato، عن استخدام أداة إدارة تراكم المنتجات:

أدركنا أننا نفتقر إلى طريقة فعالة لتتبع المهام ولم يكن لدينا رؤية واضحة لما يفعله فريق المنتج، لذلك بدأنا في البحث عن منصة جديدة. ثم وجدنا ClickUp. كانت المنصة مزيجًا مثاليًا – ليست تقنية ومربكة للغاية، وليست بسيطة للغاية. لقد منحتنا المرونة لإنشاء ونقل وتنظيم الفرق والمشاريع بطريقتنا الخاصة.

هل تبحث عن نصائح حول استخدام الذكاء الاصطناعي في التوثيق الفني؟ شاهد هذا الفيديو:

أضف ClickUp كـ "متطلب" في سير عمل منتجك!

يخدم PRD و FRD أغراضًا مختلفة، لكنهما وجهان لعملة واحدة. يحدد PRD "ماذا" و"لماذا"، بينما يحدد FRD "كيف".

يعمل ClickUp على تبسيط كلا المستندين في مساحة عمل واحدة متكاملة تعمل بالذكاء الاصطناعي، وهي بيئة رقمية موحدة تدمج أدوات وسير عمل متعددة في منصة واحدة.

قم بتلخيص PRDs الخاصة بك، وترجمتها إلى FRDs مفصلة، وقم بتعيين المهام، وتتبع التبعيات، وتعاون مع فريقك دون الحاجة إلى التنقل بين أدوات متعددة. بالإضافة إلى ذلك، مع المساعدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي من ClickUp Brain، تصبح عملية التوثيق أسهل.

الأسئلة المتداولة (FAQ)

ليس دائمًا. بالنسبة للمشاريع الصغيرة أو الفرق التي تستخدم Agile، قد تكفيك PRD فقط، أو حتى وثيقة مجمعة. ولكن إذا كان مشروعك معقدًا أو خاضعًا لرقابة صارمة أو يضم عدة فرق تعمل بالتوازي، فإن وجود كلاهما يمكن أن يمنع حدوث أي لبس.

عادةً ما يأتي PRD من مدير المنتج، مع مدخلات من المصممين والمطورين وأصحاب المصلحة. عادةً ما يتولى محللو الأعمال أو محللو الأنظمة معالجة FRD، حيث يقومون بترجمة PRD إلى متطلبات تقنية مفصلة وسير عمل وسلوكيات النظام.

نعم، خاصة بالنسبة للمشاريع الصغيرة أو سباقات Agile. يمكنك إنشاء مستند واحد شامل يغطي كلاً من ماذا يفعل المنتج (PRD) وكيف يعمل (FRD). ولكن في المشاريع الأكبر أو الأكثر تعقيدًا، غالبًا ما يكون من الأفضل الفصل بينهما.

بينما يمكنك البدء باستخدام Microsoft Word أو Google Docs، إلا أن التعاون والتحكم في الإصدارات قد يصبحان صعبين مع الفرق الأكبر حجماً. يبرز ClickUp كأحد أفضل الخيارات لإنشاء كل من PRD و FRD. يتيح لك ClickUp Docs إنشاء مستندات منظمة وسهلة التصفح مع جداول وقوائم مرجعية ومرئيات مضمنة. بالإضافة إلى ذلك، يساعدك ClickUp Brain على الكتابة بشكل أسرع وتلخيص الملاحظات الطويلة والتأكد من عدم تفويت أي شيء.