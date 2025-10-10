أفضل 8 وكلاء ذكاء اصطناعي للمصممين لأتمتة العمليات الإبداعية

مع تزايد طلب الشركات والمستهلكين على المزيد من المحتوى المرئي في مختلف القطاعات، أصبح الطلب على المصممين الموهوبين أكثر وضوحًا من أي وقت مضى.

ومع ذلك، فإن ما يقرب من 40٪ من الشركات في صناعة التصميم تكافح من أجل إنتاج تصميمات جذابة بصريًا بشكل مستمر.

ونظرًا لضخامة المهام الملقاة على عاتق المصممين، فمن المنطقي اللجوء إلى الذكاء الاصطناعي لأتمتة بعض الأمور، مما يخلق إمكانيات جديدة.

لحسن الحظ، حقق المصممون تقدمًا كبيرًا في مجال وكلاء الذكاء الاصطناعي. يمكنهم الآن تولي بعض المهام الأكثر تكرارًا، مما يساعد الفرق على العمل بسرعة أكبر دون فقدان لمسة المصممين البشريين.

أفضل 8 وكلاء الذكاء الاصطناعي للمصممين في لمحة

فيما يلي جدول مقارنة يقدم لك لمحة سريعة عن ميزات وأسعار بعض أفضل وكلاء الذكاء الاصطناعي للمصممين:

أداة الأفضل لـ الميزات الرئيسية الأسعار* ClickUp تخطيط المهام الإبداعية وأتمتتها وكلاء الذكاء الاصطناعي في المهام/المستندات/الدردشة، ClickUp Brain، السبورات البيضاء، تكامل Figma، والتحديثات في الوقت الفعلي مجاني؛ تتوفر خطط مدفوعة Canva AI إنشاء صور سريع يعتمد على الذكاء الاصطناعي ويولي الأولوية للبعد الب Magic Media، تحويل النص إلى صورة، تحويل النص إلى رسم، إعدادات مسبقة للأسلوب، تكامل Runway مجاني، مدفوع من: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Khroma إنشاء لوحة ألوان مخصصة بالذكاء الاصطناعي تدريب على تفضيلات الألوان، ومولد لوحات الألوان المستند إلى المتصفح، ودرجات إمكانية الوصول مجاني Galileo AI إنشاء تخطيطات واجهة المستخدم من مطالبات نصية تصميم واجهة المستخدم القائم على المطالبات، والعلامة التجارية المرئية، والقوالب المدعومة من Gemini أسعار مخصصة Uizard إنشاء نماذج أولية ومخططات سريعة باستخدام مطالبات الذكاء الاصطناعي إدخال النص/لقطة الشاشة، الإنشاء التلقائي لواجهة المستخدم، السمات سريعة الاستجابة، التعاون في الوقت الفعلي مجاني، مدفوع من 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Runway سرد القصص وتأثيرات الفيديو المدعومة بالذكاء الاصطناعي تحويل النص إلى فيديو، وفرش الحركة، والتعليقات الصوتية، وتأثيرات الذكاء الاصطناعي في منصة واحدة مجاني، مدفوع من 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Adobe Firefly الفرق الإبداعية في نظام Adobe البيئي مطالبات النص/الصورة، لوحة المزاج، الترجمة، المشهد إلى الصورة مجاني، مدفوع من 9.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Figma AI تعاون في التصميم في الوقت الفعلي باستخدام الذكاء الاصطناعي المدمج التخطيط التلقائي، واجهات المستخدم القابلة للتحرير، إزالة الخلفية، البحث عن الأصول المرئية مجاني، مدفوع من 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

ما هي وكلاء الذكاء الاصطناعي للمصممين؟

تخيل ما يلي: أنت تعمل على شاشة تطبيق جديد. أثناء قيامك بضبط لوحة الألوان، يقترح مساعد الذكاء الاصطناعي ثلاثة بدائل بناءً على اتجاهات السوق الحالية. يقوم بتحسين تدفقات المستخدمين، ويشير إلى التناقضات في التصميم الخاص بك، وحتى يستخدم رسومات متجهة تتناسب مع أسلوب علامتك التجارية.

هذا هو الوعد الذي تقدمه أدوات وكلاء الذكاء الاصطناعي للمصممين. يمكن لهؤلاء الوكلاء المتخصصين — الذين غالبًا ما يعملون بواسطة التعلم الآلي — تنفيذ المهام والتكيف مع مدخلات المستخدم ودعم عملية التصميم بأكملها من خلال الوعي بالسياق لمساعدة فرق التصميم على العمل بشكل أكثر ذكاءً.

فيما يلي ملخص لبعض وظائفها:

✅ أتمتة المهام المتكررة مثل تغيير حجم الأصول أو وضع علامات على الملفات أو إعادة تسمية الطبقات

✅ يولد أفكار تصميم متعددة، ويستكشف الاختلافات، ويقدم حلولًا مبتكرة قد لا تخطر ببالك

✅ يتيح التعاون في الوقت الفعلي، مما يبسط طريقة مشاركة فرق التصميم للعمل وجمع التعليقات

✅ يحلل بيانات المستخدم ويصل إلى قواعد البيانات لتوجيه قرارات أكثر استنارة أثناء العملية الإبداعية

✅ يتكامل مع أدوات التصميم مثل Figma لتعزيز الكفاءة التشغيلية على جميع المستويات

ما الذي يجب أن تبحث عنه في وكلاء الذكاء الاصطناعي للمصممين؟

يجب أن تتجاوز وكالات الذكاء الاصطناعي المناسبة للمصممين الوظائف الأساسية مثل أتمتة سير العمل بالذكاء الاصطناعي ، ويجب أن تكون قادرة على تحسين كفاءة الأعمال من خلال تلبية بعض المتطلبات الأساسية:

واجهة سهلة الاستخدام تبدو بديهية، سواء كانت قدمتبدو بديهية، سواء كانت أداة ذكاء اصطناعي قائمة على الدردشة للمبتدئين، أو مزودة بخاصية الصوت، أو مدمجة في أدوات التصميم الحالية لديك

تكيف مع بيئات التصميم المختلفة، من مشاريع واجهة المستخدم/تجربة المستخدم إلى الرسومات المتجهة أو حتى المواد التسويقية

أظهر التفكير المنطقي واتخاذ القرار من خلال تحليل مدخلات المستخدم، واستخلاص البيانات من مصادر البيانات، والتوصية بالخطوات التالية

توسع وفقًا لاحتياجاتك، سواء كنت مصممًا فرديًا أو جزءًا من فريق تصميم كبير يعمل عبر منصات مختلفة

راقب الاعتبارات الأخلاقية. ابحث عن وكلاء يتعاملون مع الخصوصية ويقدمون خيارات تصميم شاملة

👀 حقيقة ممتعة: في عرض توضيحي قدمته xAI و OpenAI، قامت الوكالات المستقلة بجدولة أحداث التقويم من خلال "التحدث" مع بعضها البعض، دون تدخل بشري. مرحبًا بكم في التنسيق بدون صندوق بريد وارد.

أفضل وكلاء الذكاء الاصطناعي للمصممين

فيما يلي قائمة بوكلاء الذكاء الاصطناعي للمصممين الذين يستحقون اهتمامك. يركز كل واحد منهم على قابلية الاستخدام في العالم الحقيقي مع الحفاظ على الأداء والسرعة والقدرة على التكيف.

1. ClickUp (الأفضل لتخطيط المهام الإبداعية وأتمتتها)

وفر لفرق التصميم الهيكل الذي تحتاجه دون إعاقة الإبداع البشري باستخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي من ClickUp

تحتاج فرق التصميم اليوم إلى عدد أقل من الأدوات المتفرقة وأنظمة أكثر ترابطًا. يتيح ClickUp تحقيق ذلك من خلال الجمع بين التوحيد الداخلي والتكامل.

إليك ما يميز ClickUp: يتيح للمصممين مزامنة العمل عبر التطبيقات دون الحاجة إلى التبديل بين علامات التبويب. وهذا يسمح لوكلاء الذكاء الاصطناعي بالاستفادة من جميع مصادر البيانات الخاصة بك، مما يمنحك ميزة تنافسية من خلال تسريع سير العمل.

قم بصياغة المحتوى وتلخيص المناقشات وإنشاء الصور والمزيد باستخدام ClickUp Brain

يمكن أن يساعدك ClickUp Brain في تبادل الأفكار وإنشاء المحتوى، وإنشاء نماذج أولية، وإبراز سياق العمل المهم الذي تحتاجه

يعمل ClickUp Brain كوكيل/مساعد ذكاء اصطناعي مصمم خصيصًا لتعزيز سير عمل المصممين من خلال أتمتة وإنشاء وتنظيم الأعمال الإبداعية داخل منصة ClickUp.

يمكن للمصممين الاستفادة من توليد الصور بالذكاء الاصطناعي من Brain لإنشاء فن مفاهيمي أو نماذج أولية أو مراجع بصرية على الفور من مطالبات نصية بسيطة باستخدام نماذج متعددة للذكاء الاصطناعي، مثل Gemini وClaude. وهذا مفيد في النماذج الأولية السريعة أو لوحات المزاج أو عروض العملاء.

يمكن إرفاق هذه الصور التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي مباشرة بالمهام أو المستندات، مما يسهل تكرارها ومشاركتها ودمج الأصول المرئية في المشاريع الجارية دون الحاجة إلى تبديل الأدوات.

يتجاوز ClickUp Brain إنشاء الصور من خلال أتمتة عمليات التصميم الروتينية وتعزيز التعاون. يمكنه تقسيم موجزات التصميم المعقدة إلى مهام فرعية قابلة للتنفيذ، وتلخيص ملاحظات العملاء، واستخراج تحديثات واضحة للمشروع من مساحة العمل الخاصة بك. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمصممين استخدام Brain لتحسين المحتوى المكتوب، وترجمة الاتصالات للفرق العالمية، وتشغيل التذكيرات أو تغييرات الحالة بناءً على قواعد سير العمل.

استخدم الوكلاء للتعامل مع مهامك اليومية

يتم تضمين وكلاء الذكاء الاصطناعي من ClickUp مباشرة في ClickUp Tasks و ClickUp Docs و ClickUp Chat — حيث يقضي المصممون بالفعل معظم وقتهم في التواصل مع فرقهم وإنجاز مهامهم.

استخدم وكلاء ClickUp AI لأتمتة المهام والإجابة على الأسئلة وإنجاز المزيد من الأعمال

يمكن لهذه الوكالات، التي تعمل بالتوازي مع ClickUp Automations، تنفيذ مهام مثل تحديث الحالات وتعيين المالكين وتلخيص المناقشات وحتى إنشاء مهام فرعية تلقائيًا.

إنها طريقة مرنة لأتمتة المهام ودمج الذكاء الاصطناعي في سير العمل اليومي للتصميم. يمكنك أيضًا إضافة وكلاء الذكاء الاصطناعي المعتمدين في ClickUp والمصممين خصيصًا لمراجعة المحتوى للتأكد من التزامه بالعلامة التجارية أو للتحقق من جودته.

تبادل الأفكار مباشرة مع فريقك باستخدام ClickUp Whiteboards

سد الفجوة بين العملية الإبداعية والتنفيذ باستخدام ClickUp Whiteboards

تتيح لوحات ClickUp البيضاء لفرق التصميم تبادل الأفكار ووضع مخططات للأفكار المبتكرة ورسم خرائط لتدفقات المستخدمين مع ميزة إضافية: يمكن تحويل كل ملاحظة لاصقة أو رسم بياني إلى مهمة على الفور. وهذا يحول التفكير الإبداعي إلى أفعال، ويحافظ على الزخم عبر المشاريع.

تكاملات قوية وعمليات بحث لربط البيانات

يتيح إقران أدوات التصميم مثل Figma أو Adobe XD مع ClickUp المزامنة في الوقت الفعلي للمهام وتحديثات التصميم عبر Enterprise Search + ClickUp Integrations من ClickUp.

يمكن للمديرين الإبداعيين تعيين مهام فرعية بناءً على تحديثات الملفات، بينما يتتبع المسوقون جاهزية الأصول داخل نفس مساحة العمل. إنه جسر حقيقي بين سير العمل الإبداعي وإدارة مشاريع التصميم المنظمة.

يساعدك ClickUp Enterprise Search في الحصول على كل سياق العمل في مكان واحد

أخيرًا، يعني استخدام ClickUp لفرق التصميم أنك تنظم عملك أثناء تقدمك. فهو يوفر منصة تعاونية تعمل على تبسيط عملية التصميم بأكملها، من الفكرة إلى الموافقة النهائية، من خلال تجميع المهام والتعليقات والأصول في مكان واحد. يمكن للمصممين استخدام ميزات مثل Proofing لإضافة التعليقات وتعيينها وحلها مباشرة على الصور ومقاطع الفيديو وملفات PDF، مما يسهل جمع التعليقات وتكرار العمل الإبداعي دون مغادرة ClickUp.

أفضل ميزات ClickUp

ادمج Figma و Adobe XD وأدوات أخرى في برنامج تعاون تصميم مركزي

استخدم الذكاء الاصطناعي لأتمتة المهام مثل تحديثات الحالة والمهام الفرعية وملخصات التعليقات باستخدام ClickUp Brain

قم بصياغة الملخصات الإبداعية والرسائل الإلكترونية والملخصات باستخدام أدوات الكتابة المدمجة المدعومة بالذكاء الاصطناعي

حوّل رسومات السبورة البيضاء إلى مهام على الفور ، واربط الأفكار بالتنفيذ

إنشاء المهام تلقائيًا من التصميمات التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، وتغذيتها في سير عمل التصميم الجرا

دردشة مدمجة لمناقشة الأفكار والتعاون في المكالمات بشكل أصلي داخل المنصة

يمكنك الوصول إلى نماذج متعددة للذكاء الاصطناعي وإجراء بحث عميق على الويب والمزيد عبر ClickUp Brain

قيود ClickUp

قد يكون منحنى التعلم حادًا للفرق الجديدة على الأنظمة المتكاملة

تتطلب بعض ميزات الذكاء الاصطناعي المتقدمة إضافة مدفوعة الثمن

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2 : 4. 7/5 (أكثر من 9000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون عن ClickUp

يشارك مستخدم G2 هذا:

أستخدم ClickUp يوميًا. بالإضافة إلى ذلك، توفر لي أدوات الأتمتة والذكاء الاصطناعي الكثير من الوقت في المهام المتكررة. كان إعداد مساحات المشاريع والمهام والأتمتة سهلاً بشكل مدهش.

💟 الميزة الإضافية: Brain MAX هو وكيل الذكاء الاصطناعي الشامل ومرافق سطح المكتب الخاص بك، المصمم خصيصًا لتعزيز سير العمل في التصميم. بفضل التكامل العميق بين ملفات التصميم وأدوات إدارة المشاريع والبريد الإلكتروني والتقويمات، يتمتع Brain MAX دائمًا بالسياق الكامل لمشاريعك الإبداعية. ما عليك سوى استخدام الأوامر الصوتية لتبادل الأفكار، وإنشاء مفاهيم الصور، وتنظيم الملاحظات، أو أتمتة مهام التصميم المتكررة — يفهم Brain MAX تعليماتك على الفور ويتصرف وفقًا لها. يمكنك الوصول إلى العديد من نماذج الذكاء الاصطناعي الرائدة (مثل GPT وClaude وGemini) لكل شيء بدءًا من تبادل الأفكار الإبداعية وإنشاء المحتوى وحتى حل المشكلات الفنية وإنشاء الصور، كل ذلك من منصة واحدة. استرجع الأصول على الفور، وقم بإدارة الجداول الزمنية للمشاريع، وقم بتعيين المهام، وتتبع المراجعات، مع احترام كل إجراء لأذونات مساحة العمل والخصوصية.

2. Canva AI (الأفضل لتوليد الصور بسرعة وبأسلوب بصري أولاً)

عبر Canva AI

إذا كنت عالقًا في سحب الأصول من مكتبات المخزون أو البحث عن أسلوب التوضيح المناسب عبر المنصات، فأنت لست وحدك.

بالنسبة للمصممين الذين يحتاجون إلى صور مخصصة بسرعة ولكنهم لا يرغبون في قضاء ساعات في Photoshop، يقدم الذكاء الاصطناعي من Canva حلاً سريعًا. يمكنك أن تطلب منه التصميم لك بناءً على المطالبات، وإنشاء الصور، والرموز، أو حتى إنشاء مقطع فيديو لك. كما أنه يحتوي على ميزة تحويل الصوت إلى نص لمساعدتك في وصف مطالباتك بالتفصيل.

بفضل أدوات مثل Magic Media و Text to Image، يتيح لك Canva إنشاء رسومات أو أيقونات أو مشاهد كاملة بناءً على توجيهاتك الدقيقة وأسلوبك البصري. لا حاجة إلى مكونات إضافية أو تبديل التطبيقات — ما عليك سوى كتابة ما تريد وإضافته مباشرة إلى تصميمك.

أفضل ميزات Canva AI

قم بإنشاء صور بالذكاء الاصطناعي على الفور باستخدام ميزة "تحويل النص إلى صورة" من Magic Media مع أنماط قابلة للتخصي

استخدم Text to Graphic لإنشاء أيقونات وملصقات ورسوم توضيحية مخصصة لعلامتك التجارية

أنشئ مقاطع فيديو قصيرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي باستخدام تكامل نموذج Gen-2 من Runway

جرب الإعدادات المسبقة للأسلوب مثل الألوان المائية والنيون وريتروويف لتتناسب مع اتجاهك البصري

قيود الذكاء الاصطناعي في Canva

لا توجد مطالبات متابعة؛ يتطلب إدخال بيانات جديدة لإجراء التغييرات

يتم تثبيت مخرجات الصور على شكل مربع ما لم يتم تعديلها يدويًا

يحدد الخطة المجانية عدد الصور والفيديوهات التي يمكنك إنشاؤها بـ 50 صورة و 5 فيديوهات، والتي تنفد بسرعة

أسعار Canva AI

مجاني

Pro : 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الفرق : 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Canva AI

G2 : 4. 7/5 (أكثر من 4500 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 50 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون عن Canva AI

يبرز مستخدم G2 ما يلي:

تعمل ميزات الذكاء الاصطناعي كالسحر. إن إضافة الموسيقى، وإنشاء محتوى قائم على الذكاء الاصطناعي، وإنشاء موسيقى خاصة باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المدمجة، وغير ذلك الكثير، تجعل من هذه الأداة الرائعة آلة عجيبة.

تعمل ميزات الذكاء الاصطناعي كالسحر. إن إضافة الموسيقى، وإنشاء محتوى قائم على الذكاء الاصطناعي، وإنشاء موسيقى خاصة باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المدمجة، وغير ذلك الكثير، تجعل من هذه الأداة الرائعة آلة عجيبة.

3. Khroma (الأفضل لتوليد لوحة ألوان مخصصة بالذكاء الاصطناعي)

عبر Khroma

عندما تصمم لعلامة تجارية، فإن معظم أدوات الألوان إما تربكك بالخيارات المتعددة أو تحصر خياراتك في ذوق شخص آخر.

تغير Khroma ذلك من خلال تدريب الذكاء الاصطناعي الخاص بها على تفضيلاتك، وتعلم ما تحب (وتكره)، وإنشاء لوحات ألوان تناسب أسلوبك البصري بالفعل.

بدلاً من الاعتماد على عينات عشوائية، يتعلم تصميم وكيل الذكاء الاصطناعي من Khroma من آلاف اللوحات التي صممها المصممون ويجمع بين هذا التعلم ومدخلاتك اللونية، ليشكل قاعدة معرفية داخلية. الهدف النهائي: مساعدتك على التحرك بسرعة أثناء إنجاز مهام محددة والحفاظ على إبداعك البشري في المقدمة والمركز.

أفضل ميزات Khroma

قم بتدريب خوارزمية مخصصة بناءً على الألوان التي اخترتها لحجب الألوان غير المرغوب فيها

قم بإنشاء لوحات ألوان وتدرجات لونية وعينات طباعة لا حصر لها مباشرة في متصفحك

قم بتصفية لوحات الألوان والبحث فيها حسب درجة اللون أو الصبغة أو القيمة أو الرمز السداسي عشري أو قيم RGB

احفظ المفضلة مع بيانات وصفية بالألوان الكاملة، بما في ذلك درجات إمكانية الوصول (WCAG)

اعرض لوحات الألوان في سياقات تصميم مختلفة، مثل النصوص وتراكب الصور والنماذج الأولية

قيود Khroma

لا يوجد وصول دون اتصال بالإنترنت؛ يعمل فقط من خلال المتصفح

قدرة محدودة على تعديل اللوحات المولدة يدويًا

لا يتكامل مع أدوات التصميم مثل Figma أو Adobe

أسعار Khroma

مجاني

تقييمات ومراجعات Khroma

G2 : لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

💡 نصيحة احترافية: هل تواجه صعوبة في إدارة عدة مشاريع تصميم دون إضعاف الإبداع؟ يوضح لك كتاب "إدارة المشاريع الإبداعية: دليل لمديري المشاريع " كيفية تنظيم سير العمل دون إبطاء زخم الابتكار لدى فريقك.

إذا سئمت من التعامل اليدوي مع المهام المتكررة، فإليك دليل سريع حول كيفية استخدام ClickUp للذكاء الاصطناعي لأتمتة العمل:

4. Galileo AI (الأفضل لإنشاء تخطيطات واجهة المستخدم من مطالبات نصية)

عبر Galileo AI

لا ينبغي أن تستغرق النماذج الأولية أيامًا. لنفترض أنك تصمم لوحة تحكم لتطبيق تشفير أو نظام حجز للموسيقيين. لكل منهما تدفقات وألوان وتصميمات مختلفة. ولكن في كل مرة، تضطر إلى إعادة بناء هيكل واجهة المستخدم من الصفر.

Galileo AI يغير ذلك. يتيح لك كتابة موجه واحد — "صفحة قوائم لمتجر معدات التنزه مع موضوع أزرق وشريط تصفية وبطاقات منتجات" — ويقوم على الفور بإنشاء تصميمات واجهة قابلة للاستخدام.

منذ انضمامه إلى Google، قام Galileo (الآن Stitch) بدمج نماذج Gemini لإنتاج تصميمات أكثر ثراءً بواسطة الذكاء الاصطناعي، مما يساعد فرق التصميم على إنشاء واجهات مستخدم متسقة وسريعة الاستجابة بسرعة لأي صناعة أو منصة.

أفضل ميزات Galileo AI

أنشئ واجهات سهلة الاستخدام بمجرد وصف ما تريده

قم بتطبيق علامة تجارية بصرية متسقة مع موضوعات ألوان قابلة للتكيف عبر المكونات

يمكنك الوصول إلى مكتبة قوالب متنوعة لقطاعات مثل البيع بالتجزئة أو SaaS أو العافية

قم بتخصيص عناصر واجهة المستخدم الشائعة مثل أشرطة البحث والفلاتر وبطاقات المنتجات

قم بمعاينة الواجهات وتكرارها مع التعليقات والتعديلات في الوقت الفعلي

قيود الذكاء الاصطناعي Galileo

يتطلب وقتًا لإتقانه نظرًا لمجموعة ميزاته الواسعة

القوالب الأساسية ليست مرنة تمامًا للتغييرات الجذرية في التصميم

قد يؤدي الاستخدام المكثف للموارد إلى إبطاء الأداء على الأجهزة ذات المواصفات المنخفضة

أسعار Galileo AI

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Galileo AI

G2 : لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون عن Galileo AI

يقول أحد المستخدمين في تقييمه :

أنا أستمتع حقًا بـ Galileo AI حتى الآن. السرعة التي يولد بها نماذج أولية نظيفة مذهلة. إنه ليس مثاليًا، ولكنه يمنحك نقطة انطلاق رائعة توفر ساعات من العمل. أنا متحمس لرؤية المزيد من التحديثات.

أنا أستمتع حقًا بـ Galileo AI حتى الآن. السرعة التي يولد بها نماذج أولية نظيفة مذهلة. إنه ليس مثاليًا، ولكنه يمنحك نقطة انطلاق رائعة توفر ساعات من العمل. أنا متحمس لرؤية المزيد من التحديثات.

📮ClickUp Insight: 11٪ من المشاركين في الاستطلاع يستخدمون الذكاء الاصطناعي بشكل أساسي في العصف الذهني وتوليد الأفكار. ولكن ماذا يحدث لهذه الأفكار الرائعة بعد ذلك؟ هنا تحتاج إلى لوحة بيضاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مثل ClickUp Whiteboards، التي تساعدك على تحويل الأفكار من جلسة العصف الذهني إلى مهام على الفور. وإذا لم تتمكن من شرح مفهوم ما، فما عليك سوى أن تطلب من مولد الصور بالذكاء الاصطناعي في ClickUp Brain إنشاء صورة بناءً على موجهاتك. إنها التطبيق الشامل للعمل الذي يمكّنك من ابتكار الأفكار وتصورها وتنفيذها بشكل أسرع!

5. Uizard (الأفضل لإنشاء نماذج أولية سريعة ونماذج تجريبية باستخدام مطالبات الذكاء الاصطناعي)

عبر Uizard

هل سبق أن طلب منك خمسة من أصحاب المصلحة نموذجًا أوليًا بحلول نهاية اليوم؟

هذا هو السيناريو الذي صُمم Uizard من أجله. بدلاً من سحب المربعات في Figma أو إعادة رسم نفس الهيكل الشبكي للمرة الثالثة، ما عليك سوى وصف ما تحتاجه في نص عادي.

بدلاً من إنشاء كل عنصر يدويًا، يمكن للمستخدمين ببساطة وصف احتياجاتهم بنص عادي وطبيعي، على سبيل المثال، "لوحة تحكم ويب لموقع تجارة إلكترونية تعرض المنتجات الأكثر مبيعًا ومخطط الإيرادات وجدول الطلبات الحديثة".

يعالج محرك Uizard الخاص هذه المطالبة ويقوم على الفور بإنشاء نموذج أولي كامل وقابل للتحرير لواجهة المستخدم. هذا الناتج هو أكثر من مجرد صورة ثابتة؛ فهو يتضمن تخطيطات منطقية تتوافق مع أنماط التصميم المعمول بها، وموضوعات متماسكة مطبقة مسبقًا (ألوان وخطوط)، ومكونات معيارية منظمة بالكامل وجاهزة للتعديل الفوري.

أفضل ميزات Uizard

قم بإنشاء نماذج واجهة مستخدم قابلة للتحرير من نص عادي أو لقطات شاشة أو رسومات مرسومة باليد.

أنشئ على الفور قوالب تصميم سريعة الاستجابة ومصممة خصيصًا لعلامتك

استخدم الذكاء الاصطناعي لاقتراح نصوص، وإنشاء أصول صور، وتوجيه انتباه المستخدمين.

قم بالتبديل بين عرض الهيكل الشبكي وعرض النموذج الأولي لمطابقة دقة التصميم.

تعاون مع الفرق في الوقت الفعلي وشارك الروابط العامة على الفور

قيود Uizard

يتطلب Autodesigner خطة مدفوعة، مع وصول محدود فقط إلى الذكاء الاصطناعي في المستوى المجاني.

تبدو بعض التخطيطات التي تم إنشاؤها بسيطة أو عامة للغاية

يفتقر إلى التحكم العميق في نظام التصميم وأدوات الوصول

أسعار Uizard

مجاني

Pro : 19 دولارًا شهريًا

الأعمال : 39 دولارًا شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Uizard

G2 : 4. 5/5. 0 (أكثر من 40 تقييمًا)

Capterra: 4. 6/5. 0 (أكثر من 190 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون عن Uizard

يلاحظ مستخدم Capterra ما يلي:

بفضل Uizard، لم أعد مضطراً إلى مجرد تخيل فكرتي في ذهني، بل أصبح بإمكاني رسمها بسرعة. مما يجعل عملية إنشاء التصميم أسرع بكثير.

بفضل Uizard، لم أعد مضطراً إلى مجرد تخيل فكرتي في ذهني، بل أصبح بإمكاني رسمها بسرعة. مما يجعل عملية إنشاء التصميم أسرع بكثير.

6. Runway (الأفضل لرواية القصص بالفيديو والمؤثرات الخاصة المدعومة بالذكاء الاصطناعي)

عبر Runway

يُتوقع من المصممين اليوم القيام بكل شيء، من ابتكار الصور وتحرير مقاطع الفيديو إلى تنظيف الصوت وأحيانًا حتى كتابة نصوص الحركة.

لكن تبديل الأدوات لكل مهمة يقطع سير العمل ويستهلك الوقت. عندما تكون إبداعك في ذروته، فإن آخر ما تريده هو قضاء ساعات في التنقل بين البرامج لمجرد تحريك مقطع مدته 10 ثوانٍ أو إزالة خلفية.

لهذا السبب تبرز Runway. يجمع برنامج أتمتة المهام هذا بين إنشاء الفيديو وتحريره وتوليد الصوت والتأثيرات المرئية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في مساحة واحدة موحدة. يمكنك رسم أفكارك في شكل نصي ومشاهدتها على الفور في شكل فيديو ديناميكي.

هل تحتاج إلى تعديل إطار؟ تبادل العناصر؟ إضافة تعليق صوتي؟ Runway يتولى كل ذلك في مكان واحد.

أفضل ميزات Runway

أنشئ مقاطع فيديو سينمائية من مطالبات نصية أو صور أو مدخلات فيديو

أضف تعليقات صوتية متزامنة مع حركة الشفاه وصوتًا مخصصًا باستخدام تحويل النص إلى كلام

حوّل الصور الثابتة إلى مقاطع متحركة باستخدام فرش الحركة

قم بتحرير الصور واستبدالها ومزجها باستخدام أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي

قم بإنشاء نسيج ثلاثي الأبعاد وأصول للألعاب أو الرسوم المتحركة

قيود المدرج

لا يتوفر الوصول دون اتصال بالإنترنت؛ يتطلب اتصالاً مستقراً بالإنتر

جودة إنشاء الصور متخلفة عن كبار المنافسين

قد تكون هناك حاجة إلى خطط أعلى لمشاريع الفيديو الموسعة أو عالية الدقة

أسعار Runway

مجاني

قياسي : 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Pro : 35 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

غير محدود : 95 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Runway

G2 : لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون عن Runway

يشارك مستخدم G2 هذا:

RunwayML هي واحدة من أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي المتوفرة، وهي سهلة الاستخدام. أعجبني بشكل خاص أداة تحويل الصور/النصوص إلى فيديو التي تعمل كعصا سحرية، فهي سهلة الاستخدام للغاية في سير عمل تحرير الفيديو الخاص بي

RunwayML هي واحدة من أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي المتوفرة، وهي سهلة الاستخدام. أعجبني بشكل خاص أداة تحويل الصور/النصوص إلى فيديو التي تعمل كعصا سحرية، فهي سهلة الاستخدام للغاية في سير عمل تحرير الفيديو الخاص بي

👀 حقيقة ممتعة: قام باحثون في DeepMind بتطوير وكلاء الذكاء الاصطناعي الذين يلعبون ألعابًا مثل StarCraft II ويكتشفون ثغرات في اللعبة لم يكتشفها لاعبون بشريون من قبل.

7. Adobe Firefly (الأفضل لفرق الإبداع في نظام Adobe البيئي)

عبر Adobe Firefly

إذا كنت تعمل بالفعل باستخدام أدوات مثل Photoshop أو Illustrator أو Express، فإن Adobe Firefly يتناسب معك دون تعطيل سير عملك. فهو يساعدك على إنشاء نماذج مرئية وحملات قصص مصورة أو توطين المحتوى مباشرة داخل التطبيقات التي تستخدمها يوميًا.

هل تحتاج إلى إنشاء بعض العناصر المرئية لعرض تقديمي أو ترجمة مقطع فيديو مع الحفاظ على نبرته؟ يتولى Firefly ذلك بواجهة نظيفة ونتائج موثوقة.

بالإضافة إلى ذلك، تم تصميمه مع وضع الإنتاج في الاعتبار — باستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تدعم تنسيقات متعددة مع الحفاظ على أمان أصول الصور تجاريًا.

أفضل ميزات Adobe Firefly

أنشئ صورًا ورسومات متجهة ومقاطع فيديو قصيرة عالية الجودة من مطالبات نصية أو صورية

طابق الأسلوب أو الهيكل باستخدام الصور المرجعية، وحدد نسب العرض إلى الارتفاع المخصصة

استخدم Firefly Boards لإنشاء لوحات المزاج المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتوليد الأفكار الجماعية

ترجم مقاطع الفيديو إلى أكثر من 20 لغة مع الحفاظ على النبرة ومزامنة الشفاه

قم بإنشاء تأثيرات فيديو ورسوم توضيحية مكانية ومرئيات للتغليف باستخدام Scene to Image و Text to Video

قيود Adobe Firefly

يحدد مدة إنشاء الفيديو بـ 5 ثوانٍ، حتى في الخطط المدفوعة

لا توجد مربعات موجهة سلبية أو تحرير موجه للمتابعة لتحسين المخرجات

غالبًا ما يكون إنشاء النصوص في الصور غير موثوق أو مشوهًا

أسعار Adobe Firefly

مجاني

Firefly Standard : 9.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Firefly Pro : 29.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Firefly Premium: 199.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Adobe Firefly

G2 : 4. 57/5. 0 (5+ تقييمات)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون عن Adobe Firefly

يضيف مستخدم G2 هذا:

يتميز Adobe Firefly بكونه سهل الاستخدام للغاية، خاصة إذا كنت على دراية بنظام Adobe. أجده مفيدًا في توليد الأفكار بسرعة وإنشاء محتوى عالي الجودة لوسائل التواصل الاجتماعي دون الحاجة إلى مهارات تصميم متقدمة.

يتميز Adobe Firefly بكونه سهل الاستخدام للغاية، خاصة إذا كنت على دراية بنظام Adobe. أجده مفيدًا في توليد الأفكار بسرعة وإنشاء محتوى عالي الجودة لوسائل التواصل الاجتماعي دون الحاجة إلى مهارات تصميم متقدمة.

8. Figma AI (الأفضل للتعاون في التصميم في الوقت الفعلي مع الذكاء الاصطناعي المدمج)

عبر Figma

المواعيد النهائية لا تنتظر أسماء الطبقات النظيفة أو الأصول المفقودة أو النماذج الثابتة. يساعدك Figma AI على تجاوز الخطوات المتكررة، مثل إعادة تسمية الطبقات أو إزالة خلفيات الصور، حتى تتمكن من التركيز على حل مشكلات المنتج الحقيقية وتحسين تجربة المستخدم.

يمكن للمصممين تحويل واجهات المستخدم الثابتة إلى نماذج تفاعلية بنقرة واحدة، وإنشاء محتوى واقعي، أو استخدام البحث المرئي للعثور على المكونات الموجودة في جميع أنحاء مساحة العمل.

والأفضل من ذلك، أن ميزات مثل اقتراحات التخطيط التلقائي والشاشات القابلة للتحرير التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي تقلل الوقت المستغرق من الفكرة إلى التكرار

أفضل ميزات Figma AI

قم بإنشاء نماذج واجهة مستخدم قابلة للتحرير من مطالبات نصية باستخدام أنظمة تصميم مدمجة

حوّل التصميمات الثابتة إلى نماذج أولية قابلة للنقر بنقرة واحدة

إعادة تسمية الطبقات تلقائيًا واستبدال النص المؤقت بمحتوى مكتوب بواسطة الذكاء الاصطناعي

قم بإزالة خلفيات الصور وترجمة النصوص داخل ملف التصميم على الفور

استخدم البحث المرئي للعثور على الأصول بناءً على الصور أو لقطات الشاشة التي تم تحميلها

قيود الذكاء الاصطناعي في Figma

بعض الميزات (مثل واجهة المستخدم التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي) لا تزال في مرحلة تجريبية وليست مت

لا توجد عناصر تحكم متقدمة لتحسين التصميمات التي تم إنشاؤها بعد المسودة الأولى

قد تختلف موثوقية الميزة اعتمادًا على تعقيد المطالبة أو حالة الاستخدام

أسعار Figma AI

مجاني

محترف : 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المنظمة : 55 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: 90 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Figma AI

G2 : 4. 7/5. 0 (أكثر من 1200 تقييم)

Capterra: 4. 7/5. 0 (810+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون عن Figma AI

يتميز مستخدم Capterra هذا بما يلي:

الفكرة وراء Figma رائعة. فقد تم تصميمها لمساعدة فرق المحتوى والتصميم على العمل معًا في تطوير التطبيقات، بدلاً من عزل كل منهما عن الآخر خلال عملية التطوير.

الفكرة وراء Figma رائعة. فقد تم تصميمها لمساعدة فرق المحتوى والتصميم على العمل معًا في تطوير التطبيقات، بدلاً من عزل كل منهما عن الآخر خلال عملية التطوير.

👀 حقيقة ممتعة: تقوم أمازون بتجربة وكلاء الذكاء الاصطناعي المخصصين الذين يعملون كمرشدين للتسوق، ويقترحون المنتجات، ويقارنون الأسعار، ويكملون عمليات الشراء بناءً على سلوكك ونواياك.

ClickUp يساعدك على الجمع بين الإبداع والأتمتة

لا تعاني معظم فرق التصميم من نقص في الإبداع. ما ينقصها هو الوقت: الوقت اللازم للتكرار والاستجابة للتعليقات وصقل التفاصيل مع الالتزام بالمواعيد النهائية.

وهنا يكمن التأثير الحقيقي للذكاء الاصطناعي، حيث يمهد الطريق ويسمح للفرق بالتركيز على أعمال التصميم الفعلية. تؤدي أتمتة المهام المتكررة — مثل تسمية الطبقات وتلخيص المواضيع وتتبع التحديثات — إلى توفير مساحة ذهنية وتسريع عملية التسليم.

ClickUp هي إحدى المنصات القليلة التي تحقق هذا التوازن بشكل صحيح.

فهي تدمج أدوات الذكاء الاصطناعي في طريقة عمل فريقك الحالية. يمكنك رسم الأفكار على السبورة البيضاء وتحويلها إلى مهام وإشراك المطورين وشحنها، كل ذلك في مكان واحد.

وقد أثبتت هذه الطريقة فعاليتها. بعد الانتقال إلى ClickUp، شهدت Trinetix زيادة بنسبة 20% في رضا فريق عمليات التصميم.

إذا كان فريقك يبحث عن نتائج مماثلة ويزدهر في ظل الهيكل التنظيمي، فإن ClickUp يستحق نظرة فاحصة. سجل الآن!