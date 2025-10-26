أفضل بدائل Mistral AI لنماذج اللغة المتقدمة

أصبحت Mistral AI واحدة من أكثر الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا التي يتم الحديث عنها في فرنسا، وغالبًا ما يُنظر إليها على أنها رد أوروبا على OpenAI. في حين أن Mistral AI تفوقت في تحقيق شعارها،"الذكاء الاصطناعي المتطور في متناول الجميع"، يقول العديد من مستخدميها إن الإجابات ليست دائمًا دقيقة أو واقعية.

هذا لا يقلل من مدى المساعدة التي قدمتها تقنية الذكاء الاصطناعي بالفعل للأشخاص في العمل في مختلف الصناعات. تظهر دراسة حديثة أجرتها شركة McKinsey أن الموظفين أكثر انفتاحًا على استخدام الذكاء الاصطناعي مما يعتقد قادتهم.

لهذا السبب من المهم أن يكون لديك مساعد ذكي متعدد اللغات يعمل بالذكاء الاصطناعي ويفهم طرق العمل المختلفة.

في هذه المقالة، سنلقي نظرة على بعض أفضل البدائل لـ Mistral AI التي يمكن أن تساعد في الكتابة وتحليل المعلومات وتسهيل المهام اليومية.

🤔 هل تعلم؟ وفقًا لبحث أجرته Accenture، يمكن تعزيز أو أتمتة أو إعادة ابتكار أكثر من 40٪ من جميع الأنشطة العملية في الولايات المتحدة باستخدام GenAI. من المتوقع أن يكون لهذه التغييرات أكبر تأثير على قطاعات القانون والبنوك والتأمين وأسواق رأس المال، تليها قطاعات البيع بالتجزئة والسفر والصحة والطاقة.

أفضل بدائل Mistral AI في لمحة سريعة

فيما يلي مقارنة سريعة بين أفضل الخيارات البديلة المتطورة لـ Mistral AI لمساعدتك في اختيار الخيار المناسب بناءً على بعض الميزات الرئيسية وسرعات المعالجة والقدرات متعددة الوسائط والأسعار وتقييمات المستخدمين.

لماذا تختار بدائل Mistral AI

يمكن لأدوات مثل Mistral AI التعامل مع الكتابة أو التفكير بشكل جيد، ولكنها تعمل خارج نطاق مشاريعك ووثائقك. وهذا يعني نسخًا لا نهاية له، والتبديل بين علامات التبويب، وإعادة شرح نفس السياق مرارًا وتكرارًا.

النتيجة؟ بيانات مجزأة، ومشاريع أبطأ، وفرق تشعر أنها دائمًا متأخرة بخطوة.

نظرًا لصغر حجمه، يفتقر Mistral 7B أحيانًا إلى العمق في التفكير المعقد أو المحادثات الدقيقة، خاصةً عند مقارنته بالنماذج الأكبر حجمًا.

يعكس هذا الرأي الصادق من أحد مستخدمي Mistral AI التحدي الذي يواجهه العديد من المستخدمين الآخرين. للأسف، هذا ليس كل شيء.

تواجه منصة الذكاء الاصطناعي أيضًا هذه المشكلات الشائعة:

يواجه صعوبات في التفكير المعقد والمحادثات الدقيقة، خاصة عند التعامل مع حل المشكلات المتقدمة أو المنطق متعدد الخطوات

يميل إلى إنتاج ردود مطولة أو عامة، تفتقر إلى الإبداع الموجود في نماذج اللغة الأخرى

دقة أقل في مهام الترميز والإجابات الفنية، مما يتطلب مطالبات أكثر تفصيلاً للحصول على نتائج قابلة للاستخدام

أداء متعدد اللغات محدود، حيث لاحظ المستخدمون ضعف النتائج في لغات مثل الأوكرانية

تفسر هذه الفجوات سبب قيام العديد من الفرق الآن باستكشاف بدائل لـ Mistral AI توفر مزيدًا من العمق والدقة وقدرات متعددة اللغات أقوى لسير عمل الذكاء الاصطناعي لديهم.

أفضل بدائل Mistral AI للاستخدام

الهدف ليس فقط الابتعاد عن Mistral. بل يتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين الإنتاجية بطريقة تناسب طريقة عملك اليومية بشكل أفضل. ربما تحتاج إلى إجابات أوضح، أو دعم لغوي أقوى، أو مجرد مساعد أكثر بديهية عند التعامل مع مشاريعك.

فيما يلي، قمنا بمراجعة بعض من أفضل بدائل Mistral AI التي يلجأ إليها أشخاص مثلك.

1. ClickUp (الأفضل لدمج الذكاء الاصطناعي مباشرة في إدارة المشاريع والمستندات وسير العمل)

حوّل المعرفة المتفرقة إلى رؤى قابلة للتنفيذ في ثوانٍ باستخدام ClickUp Brain

تعد معظم أدوات الذكاء الاصطناعي بتسهيل العمل، ولكن الحقيقة هي أنها غالبًا ما تكون مجرد تطبيق آخر غير متصل في مجموعة مزدحمة بالفعل. قد تستخدم أداة واحدة لإنشاء نص، وأخرى لتلخيص ملاحظات الاجتماع، ومنصة منفصلة لإدارة المهام. هذه الشبكة من السياقات المتفرقة والأدوات المعزولة هي عبارة عن توسع في العمل، وتؤثر بشكل كبير على إنتاجية فريقك وإمكاناته.

يقدم ClickUp نهجًا مختلفًا.

بدلاً من ربط الذكاء الاصطناعي بأداة مستقلة أخرى، يعيش ClickUp Brain داخل أنظمتك الحالية حيث تتم أعمالك. تظل مهامك ووثائقك ومحادثاتك وتقاريرك متصلة ببعضها البعض، كما أن الذكاء الاصطناعي يعرف بالفعل سياق كل مشروع.

لنرى كيف يعمل.

قم بتمكين الذكاء الاصطناعي للعمل في مكان عملك باستخدام ClickUp Brain

جرب ClickUp Brain مجانًا هل تريد تلخيص سلاسل المحادثات الخاصة بالمشروع على الفور؟ استفد من ClickUp Brain

ClickUp Brain مدمج في ClickUp، لذا لن تضطر إلى التنقل بين الأدوات لكتابة الأفكار أو تحديد الخطوة التالية.

باستخدام ClickUp Brain، يمكنك فتح مهمة وتلخيص تعليقات أسبوع كامل على الفور في تحديث منظم. يمكنك صياغة موجزات المشاريع أو تنظيف الرسائل الطويلة أو حتى إعادة كتابة المحتوى ليناسب نبرة مختلفة. ميزة ClickUp Brain، Connected AI، تشبه وجود شخص يعرف مشاريعك بالفعل ويهمس في أذنك بالخطوة التالية.

💯 جرب هذا: عند بدء مشروع جديد، أدخل موجه سريع في ClickUp Brain مثل "لخص المخاطر الرئيسية بناءً على الإطلاقات السابقة". سيقوم باستخراج رؤى من المستندات والمهام الموجودة لديك لمنحك انطلاقة جيدة.

ثم هناك ClickUp Brain MAX، الذي يرتقي بالأمور إلى مستوى أعلى:

بحث مؤسسي متكامل: يتصل بأدوات مثل Google Workspace و GitHub و Figma، مما يتيح لك البحث عن الملفات والمهام والمحادثات واستعادتها باستخدام البحث الدلالي

تحويل الكلام إلى نص: يدعم يدعم تحويل الكلام إلى نص باستخدام الذكاء الاصطناعي، مما يتيح لك إنشاء المهام وتحديث التقويمات وتعيين المهام وصياغة المستندات باستخدام الأوامر الصوتية بـ 40 لغة، مما يسرع العمليات الروتينية

منصة الذكاء الاصطناعي الموحدة: توفر لك نماذج ذكاء اصطناعي متميزة مثل Gemini و ChatGPT و DeepSeek و Claude في مكان واحد. وهذا يعني أنه يمكنك الوصول إلى مجموعة متنوعة من أدوات الذكاء الاصطناعي للترميز والكتابة والأتمتة والتحليل دون توفر لك نماذج ذكاء اصطناعي متميزة مثل Gemini و ChatGPT و DeepSeek و Claude في مكان واحد. وهذا يعني أنه يمكنك الوصول إلى مجموعة متنوعة من أدوات الذكاء الاصطناعي للترميز والكتابة والأتمتة والتحليل دون توسع الذكاء الاصطناعي

قم بتبديل نماذج اللغة الكبيرة (LLM) داخل ClickUp Brain لتخصيص تجربة الذكاء الاصطناعي الخاصة

استجابات الذكاء الاصطناعي السياقية: بالاستفادة من مخطط العمل العميق لـ ClickUp، يوفر Brain Max مخرجات الذكاء الاصطناعي التي تستند إلى سياق مهامك ووثائقك واجتماعاتك والتطبيقات المتصلة

📌 مثال: يدير مدير إبداعي جلسة عصف ذهني لحملة إعلانية جديدة. مع Brain Max، يتم تسجيل كل فكرة وتصنيفها حسب الموضوع وتحويلها إلى مهام للمؤلفين والمصممين ومخططي الوسائط قبل أن يغادر الفريق الغرفة. تشير الفرق التي تستخدم Brain Max إلى توفير 1.1 يوم عمل كل أسبوع، وإنجاز المهام بسرعة أكبر 4 مرات من الكتابة اليدوية، وخفض تكاليف البرامج بنسبة تصل إلى 88٪.

🎥 شاهد كيف يمكنك تعظيم الإنتاجية واستخلاص الرؤى من الأدوات عبر سير العمل باستخدام ClickUp Brain:

تتجسد أفكارك في ClickUp Docs

تعاون في إعداد العروض مع التعليقات والتحريرات في الوقت الفعلي باستخدام ClickUp Docs

ClickUp Docs يشبه دفتر ملاحظات مشترك لا تنفد مساحته أبدًا.

يمكنك البدء بخطوات صغيرة، مثل تدوين بعض الأفكار لمشروع ما، ومشاهدتها وهي تتطور إلى استراتيجية كاملة مع جداول وصور وروابط للمهام. ما يجعله مميزًا هو أن كل شيء يظل متصلاً. يمكن أن تتحول ملاحظة في مستند إلى مهمة على الفور، ويمكنك وضع علامة على زملائك في الفريق لتقديم ملاحظاتهم في المكان الذي تحتاج إليه بالضبط.

📌 مثال: يقوم أحد قادة علوم البيانات بصياغة خطة لضبط نموذج لغوي في Docs. بنقرة واحدة، تصبح خطوات تدريب النموذج مهام مخصصة للمهندسين والمتخصصين في عمليات التعلم الآلي، مع تحديد مواعيد نهائية وتعليقات غنية بالسياق لكل منها، مما يتيح التعاون السلس دون الحاجة إلى عقد اجتماعات إضافية لتخطيط السباق.

حافظ على عمل واضح وقابل للتنفيذ مع ClickUp Tasks

تتبع تبعيات المهام لتجنب تأخير المشاريع باستخدام ClickUp Tasks

تشبه مهام ClickUp علامات إرشادية صغيرة تخبرك بالضبط بما يجب القيام به بعد ذلك. يمكن أن تحتوي كل مهمة على مناقشات ومرفقات وتحديثات للتقدم المحرز، لذلك لن تضطر أبدًا إلى التساؤل عن حالة الأمور.

يمكنك تخصيص المهام لتناسب أسلوبك، سواء كنت تحب الأولويات المرمزة بالألوان أو التذكيرات المتكررة أو تقسيم الأهداف الكبيرة إلى مهام فرعية. كل شيء موجود هناك، مرئي لفريقك، حتى لا يفوتك أي شيء.

💡 نصيحة احترافية: جرب أن تطلب من ClickUp Brain تلخيص سلاسل المهام الطويلة. فهذا يوفر الوقت ويساعد أعضاء الفريق الجدد على فهم ما تم اتخاذه من قرارات بالفعل.

دع الأعمال الروتينية تتولى نفسها باستخدام ClickUp Automations

قم بتشغيل تحديثات الحالة التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي تلقائيًا باستخدام ClickUp Automations

ClickUp Automations هي أداة تعمل بهدوء في الخلفية. ما عليك سوى إعدادها مرة واحدة، ثم مشاهدة التحديثات الروتينية والمهام وتغييرات الحالة تحدث دون أن تحرك ساكناً.

باستخدام أداة إنشاء الذكاء الاصطناعي، يمكنك ببساطة وصف ما تريد أتمتته، وسيقوم ClickUp بإعداده لك. من تخصيص المهام الجديدة تلقائيًا إلى تحديث حالات المشاريع، تحافظ الأتمتة على الزخم حتى تتمكن من التركيز على العمل الهام.

📌 مثال: يمكن لوكالة أو فريق استخدام ClickUp Automations لتعيين طلبات العملاء الجدد على الفور إلى مدير الحساب المناسب. يتم إنشاء المواعيد النهائية وتذكيرات المتابعة تلقائيًا، مما يضمن حصول كل عميل على الاهتمام في الوقت المناسب دون الحاجة إلى الفرز اليدوي.

أفضل ميزات ClickUp

اكتب واعمل على تلخيص وتحرير المستندات أو المهام باستخدام الذكاء الاصطناعي الذي يفهم سياق المشروع

أتمتة إنشاء المهام وإعداد التقارير باستخدام مساعد الذكاء الاصطناعي الشخصي الخاص بك ، Brain Max، للحصول على تحديثات أسرع للمشروع

احصل على إجابات فورية وابحث بعمق في جميع أنحاء مساحة العمل الخاصة بك

اعرض إجراءات التشغيل القياسية ذات الصلة، أو الدروس المستفادة في الماضي، أو بيانات العملاء لتسهيل عملية التهيئة

دعم الفرق متعددة اللغات من خلال الترجمة الفورية والملخصات

قيود ClickUp

قد تتطلب ميزات الذكاء الاصطناعي المتقدمة مثل Brain Max خططًا مدفوعة

قد يستغرق تكوين إعدادات الأتمتة المعقدة بعض الوقت

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2 : 4. 7/5 (أكثر من 9000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون عن ClickUp

أشارت مراجعة G2 إلى ما يلي:

يُظهر الطرح المستمر للميزات والتحديثات الجديدة التزام الفريق بتحسين تجربة المستخدم. إحدى الإضافات البارزة هي أداة الذكاء الاصطناعي ClickUp Brain. لقد غيرت طريقة إدارتي للمهام والمشاريع من خلال أتمتة العمليات الروتينية وتقديم اقتراحات ذكية، مما وفر لي الكثير من الوقت والجهد.

يُظهر الإطلاق المستمر للميزات والتحديثات الجديدة التزام الفريق بتحسين تجربة المستخدم. إحدى الإضافات البارزة هي أداة الذكاء الاصطناعي ClickUp Brain. لقد غيرت طريقة إدارتي للمهام والمشاريع من خلال أتمتة العمليات الروتينية وتقديم اقتراحات ذكية، مما وفر لي الكثير من الوقت والجهد.

إليك دليل مرئي سريع حول كيفية ربط الأدوات والموارد المتفرقة للمشروع من أجل سير عمل أكثر سلاسة باستخدام ClickUp Brain:

2. OpenAI GPT-4 (الأفضل للاستجابات الدقيقة والمتنوعة للذكاء الاصطناعي)

عبر ChatGPT

عندما يتعلق الأمر بنماذج اللغة الكبيرة، فقد وضع GPT-4 معيارًا لا تزال العديد من الأدوات الأخرى تحاول الوصول إليه. السبب وراء نجاحه: إنه يشعرك بأنك تجري محادثة مدروسة مع شخص يفهم السياق حقًا.

بالنسبة للمطورين وعلماء البيانات والشركات التي تبحث عن بديل لـ Mistral AI، يوفر GPT-4 تفكيرًا أعمق وقاعدة معرفية أوسع ودعمًا متعدد اللغات أفضل للمشاريع العالمية.

أفضل ميزات OpenAI GPT-4

تعامل مع المهام المعقدة بعمق وتفاصيل أكثر من النماذج الأصغر حجمًا.

دعم التحليل المتقدم للبيانات والترميز وحل المشكلات

توفير معالجة أسرع من خلال نماذج مثل GPT‑4o للعمل في الوقت الفعلي

توفير دعم متعدد اللغات واسع النطاق للفرق الدولية

اسمح بالتخصيص مع المشاريع و GPTs المخصصة ووكلاء LLM المتنوعين.

قيود OpenAI GPT-4

تكلفة أعلى مقارنة ببعض البدائل

أخطاء عرضية في الاستفسارات المتخصصة أو المتعلقة بمجالات محددة

أسعار OpenAI GPT-4

مجاني

بالإضافة إلى : 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Pro: 200 دولار شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات OpenAI GPT-4

G2 : 4. 7/5 (840+ تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 220 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون عن OpenAI GPT-4

أبرزت مراجعة G2 ما يلي:

القدرة على إنجاز العمل نفسه في دقائق، والذي قد يستغرق شخصًا عدة أيام لإنجازه. يمكنه تذكر المحادثات، مما يجعله أداة فعالة عندما نريد تعديل معلومات معينة عدة مرات.

القدرة على إنجاز العمل نفسه في دقائق، والذي قد يستغرق شخصًا عدة أيام لإنجازه. يمكنه تذكر المحادثات، مما يجعله أداة فعالة عندما نريد تعديل معلومات معينة عدة مرات.

📮 ClickUp Insight: أشار ثلث المشاركين في الاستطلاع إلى تطوير المهارات كأحد الأسباب الرئيسية لاستكشاف الذكاء الاصطناعي. تخيل هذا: يريد زميل غير تقني في الفريق إنشاء مقتطفات من التعليمات البرمجية لصفحة ويب. كلما زادت معرفة الذكاء الاصطناعي بسياق عمله، أصبحت مساعدته أكثر ذكاءً وفائدة. وهنا تبرز أهمية الذكاء الاصطناعي في ClickUp. باعتباره التطبيق الشامل للعمل، فإنه يفهم بالفعل مشاريعك ويمكنه إرشادك خلال كل خطوة، أو حتى إنشاء مقتطفات الكود لك.

3. Claude (الأفضل للمحادثات الطبيعية الشبيهة بالمحادثات البشرية)

عبر Claude

"هل هناك من يشعر بالملل من التحدث أو الاستماع إلى روبوت محادثة بدلاً من إنسان حقيقي عند محاولة التعامل مع نوع من الدعم أو المشاكل؟" يلخص هذا التعليق على Reddit شعور الكثير من الناس عندما تبدو أدوات الذكاء الاصطناعي آلية أو منفصلة.

لكن ليس كلود. تم تطويره بواسطة Anthropic، وهو يركز على جعل المحادثات تبدو طبيعية، وكأنك تتحدث إلى شخص يفهم حقًا ما تطلبه.

لأي شخص يبحث عن بديل لـ Mistral AI، يتميز Claude بقدرته على التعامل مع التفكير المنطقي وتحليل البيانات والمحادثات متعددة اللغات. تشير معظم تقييمات Claude إلى أنه يقوم بذلك دون أن يفقد اللمسة الإنسانية.

أفضل ميزات Claude

قدم ردودًا طبيعية تشبه ردود البشر وتشعر وكأنها محادثة أكثر من كونها نصًا مكتوبًا.

دعم تحليل البيانات ومهام الترميز والبحث الأعمق باستخدام التفكير المتقدم

تقدم نماذج متعددة للذكاء الاصطناعي (Haiku، Sonnet، Opus) للتكيف مع مختلف درجات تعقيد المهام.

تمكين التعاون من خلال ميزات تركز على الفريق وإدارة المستندات

اتصل بالأدوات الحالية لتكامل أكثر سلاسة في سير عملك

قيود كلود

عدم وجود أدوات مدمجة لتوليد الصور أو الفيديو

قد يتطلب الأمر تبادل المزيد من الرسائل لإكمال المهام الطويلة بالكامل

أسعار Claude

مجاني

المزايا: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الفريق: 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الحد الأقصى: 100 دولار شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Claude

G2 : 4. 4/5 (55+ تقييمًا)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون عن Claude

تضمنت مراجعة Capterra ما يلي:

أشعر مع Claude وكأنني أتحدث إلى شخص حقيقي ذكي للغاية. إنه واقعي ويجيب على استفساراتي بصدق. أحصل منه على إجابات دقيقة في الغالب.

أشعر مع Claude وكأنني أتحدث إلى شخص حقيقي ذكي للغاية. إنه واقعي ويجيب على استفساراتي بصدق. أحصل منه على إجابات دقيقة في الغالب.

👀 حقيقة ممتعة: وفقًا لدراسة، فإن إضافة العبارة البسيطة "لنفكر خطوة بخطوة" إلى تعليمات LLM يمكن أن تزيد من دقة مخرجاتها بأكثر من ثلاثة أضعاف في مجموعة من المهام من الرياضيات إلى التفكير الاستراتيجي .

📚 اقرأ أيضًا: أفضل بدائل Claude AI

4. Google DeepMind Gemini (الأفضل للذكاء الاصطناعي متعدد الوسائط والتفكير العميق)

عبر Gemini

يبدو Gemini وكأنه مساعد هادئ يمكنه التعامل مع أي شيء تعطيه إياه. لا يقتصر الأمر على النصوص فحسب، بل يمكنك إدخال الصور والصوت وحتى الفيديو، وسيظل يجد طريقة لفهمها والرد عليها بعمق.

مؤخرًا، تمكنت حتى من حل خمسة من أصل ستة مسائل في أولمبياد الرياضيات الدولي، مما يدل على قدرتها على التفكير في التحديات المعقدة. ما يميز Gemini هو طريقة عملها جنبًا إلى جنب معك. سواء كنت تبحث في الأوراق البحثية أو تترجم بين اللغات أو تستخلص رؤى من مجموعات كبيرة من المعلومات، فهي تمنحك شعورًا بالهدوء والثبات والموثوقية.

وإذا كنت تستخدم بالفعل Gmail أو Docs أو أدوات Google الأخرى، فإن Gemini يندمج بسهولة دون الحاجة إلى بذل مجهود إضافي.

أفضل ميزات Google DeepMind Gemini

قم بمعالجة وإنشاء محتوى عبر تنسيقات متعددة، بما في ذلك النصوص والصور والصوت والفيديو

تعامل مع التفكير المتقدم وحل المشكلات متعددة الخطوات باستخدام وضع Deep Think

توفير دعم قوي متعدد اللغات للفرق والمشاريع العالمية

تكامل سلس مع أدوات Google Workspace مثل Gmail و Docs و Sheets و Meet

قدم مساعدين مخصصين للذكاء الاصطناعي (Gems) لسير عمل وكلاء الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات المتخصص

قيود Google DeepMind Gemini

يقدم أحيانًا اقتباسات غير دقيقة أو بيانات قديمة في الوقت الفعلي

لا يزال إنشاء الصور متعددة الوسائط يتحسن بالنسبة للمطالبات المعقدة

أسعار Google DeepMind Gemini

مجاني

Google AI Pro: 19.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Google AI Ultra: 249.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Google DeepMind Gemini

G2 : 4. 4/5 (أكثر من 250 تقييمًا)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون عن Google DeepMind Gemini

أشارت مراجعة G2 إلى ما يلي:

أصبح Gemini جزءًا أساسيًا من سير عملنا. بمرور الوقت، تحسنت الاستجابات بشكل ملحوظ، خاصة مع طراز 2.5 Flash الأحدث. يعجبني أيضًا كيف يعمل بشكل جيد مع Vertex AI لفهرسة الملفات؛ التكامل سلس، والنموذج يتبع التعليمات جيدًا ويقدم نتائج دقيقة

أصبح Gemini جزءًا أساسيًا من سير عملنا. بمرور الوقت، تحسنت الاستجابات بشكل ملحوظ، خاصة مع طراز 2.5 Flash الأحدث. يعجبني أيضًا كيف يعمل بشكل جيد مع Vertex AI لفهرسة الملفات؛ التكامل سلس، والنموذج يتبع التعليمات جيدًا ويقدم نتائج دقيقة

5. Llama (Meta AI) (الأفضل لتطوير الذكاء الاصطناعي المفتوح والقابل للتطوير)

عبر Meta

*يقول المتحدث باسم Meta، رايان دانيلز: "نستمع باستمرار إلى تعليقات مجتمع المطورين وشركائنا لتحسين نماذجنا وميزاتنا، ونتطلع إلى العمل مع المجتمع لمواصلة التكرار وإطلاق العنان لقيمتها".

روح الانفتاح هذه هي بالضبط ما يجعل Llama جذابة. صُممت Llama 4 للمطورين والشركات التي ترغب في مزيد من التحكم، وتوفر إمكانات متعددة الوسائط، وتفهم النصوص والمرئيات مع الحفاظ على السرعة والكفاءة من حيث التكلفة.

تم تصميمه ليكون قابلاً للتوسع، مما يسهل تجربة تطبيقات الذكاء الاصطناعي واختبارها ونشرها دون الحاجة إلى بنية تحتية ثقيلة. كما أن المجتمع المحيط بـ Llama ينمو بسرعة، حيث يدعم نظام Meta البيئي كل شيء بدءًا من روبوتات الدردشة إلى تحليل المستندات إلى أدوات الاستدلال الوكيلة المتقدمة.

أفضل ميزات Llama

قدم نماذج متعددة الوسائط أصلاً مع ذكاء نصي ومرئي

توفير نوافذ سياق رائدة في المجال لتحليل المستندات الطويلة

تمكين التوسع الفعال من حيث التكلفة من خلال الاستدلال والنشر الفعالين

ادمج مع منصات مثل AWS لتبسيط عملية البناء والاختبار

ادعم مجتمعًا كبيرًا مفتوح المصدر للتعاون والابتكار

قيود Llama

لا تزال بعض النماذج المتقدمة (مثل Behemoth) في مرحلة العرض المسبق

قد يتطلب المزيد من الخبرة التقنية لتخصيصه ونشره بالكامل

أسعار Llama

مجاني

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Llama

G2 : 4. 3/5 (145+ تقييمًا)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون عن Llama

أشارت مراجعة G2 إلى ما يلي:

Meta Llama 3 رائع في فهم اللغة الطبيعية والاستجابة لها، مما يجعل المحادثات سلسة وطبيعية. إنه أكثر دقة من الإصدارات السابقة من Llama ويقدم إجابات ذات صلة، مما يعزز الإنتاجية وتجربة المستخدم. كما أنه يتكامل مع تطبيقات التطوير.

Meta Llama 3 رائع في فهم اللغة الطبيعية والاستجابة لها، مما يجعل المحادثات تبدو سلسة وطبيعية. إنه أكثر دقة من الإصدارات السابقة من Llama ويقدم إجابات ذات صلة، مما يعزز الإنتاجية وتجربة المستخدم. كما أنه يتكامل مع تطبيقات التطوير.

👀 حقيقة ممتعة: تمت صياغة مصطلح "الذكاء الاصطناعي" في عام 1956 خلال ورشة عمل صيفية في كلية دارتموث، حيث استكشف الباحثون فكرة الآلات التي يمكنها "التفكير"

📚 اقرأ أيضًا: أفضل بدائل ومنافسين لـ Anthropic AI

6. Cohere (الأفضل لحلول الذكاء الاصطناعي الخاصة على مستوى المؤسسات)

عبر Cohere

"أنا أستمتع بـ Cohere أكثر بكثير من واجهة برمجة تطبيقات المساعد GPT... فهي أسرع، وتقدم نتائج متسقة، والاقتباسات دقيقة"، كما قال أحد مستخدمي Reddit عند مناقشة تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العالم الحقيقي. يعكس هذا الرأي سبب تحول العديد من الفرق إلى Cohere.

صُمم Cohere للشركات التي تحتاج إلى ذكاء اصطناعي آمن وقابل للتخصيص، ويجمع بين نماذج إنتاجية متعددة اللغات وأدوات استرجاع قوية ومساحة عمل للذكاء الاصطناعي مصممة خصيصًا لحالات الاستخدام المعقدة في المؤسسات.

من تحليل المستندات إلى المساعدين المدعومين بالذكاء الاصطناعي، تتميز Cohere بقدرتها على ضبط النماذج على البيانات الخاصة مع الحفاظ على خصوصية البيانات بشكل صارم.

أفضل ميزات Cohere

أنشئ نصوصًا متعددة اللغات باستخدام نماذج Command عالية الأداء

وفر بحثًا متعدد الوسائط وتصنيفًا دلاليًا دقيقًا باستخدام Embed و Rerank

قم بضبط النماذج على بيانات المؤسسة الخاصة باستخدام التوليد المعزز بالاسترجاع

قدم عمليات نشر آمنة وخاصة عبر VPC أو السحابة أو البيئات المحلية

تمكّن من التعاون المؤسسي مع North، وهو مساحة عمل مخصصة للذكاء الاصطناعي للفرق الحديثة

قيود Cohere

يتطلب خبرة تقنية للتخصيص المتقدم

معلومات عامة محدودة عن الأسعار الموحدة

أسعار Cohere

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Cohere

G2 : 4. 5/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

👀 حقيقة ممتعة: تم استخدام Watson من IBM، الذي اشتهر بفوزه في برنامج Jeopardy! في عام 2011، لاحقًا في مجال الرعاية الصحية لمساعدة الأطباء في تشخيص حالات السرطان وتقديم توصيات العلاج.

📖 اقرأ أيضًا: أفضل بدائل Meta AI

7. Hugging Face (الأفضل لمشاريع التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر ومشاريع معالجة اللغة الطبيعية)

عبر Hugging Face

يبدو Hugging Face وكأنه مقهى مجتمعي ودود لمطوري الذكاء الاصطناعي بواجهة مستخدم سهلة الاستخدام. إنه المكان الذي يتبادل فيه الناس النماذج والأفكار والأدوات بشكل مفتوح، ويساعدون بعضهم البعض على التعلم والإبداع. لا تحتاج إلى أن تكون خبيرًا تقنيًا لتجد طريقك هنا.

سواء كنت تحاول تعليم الكمبيوتر فهم اللغة، أو إنشاء مساعد صوتي، أو مجرد استكشاف ما يمكن أن يفعله الذكاء الاصطناعي، فإن Hugging Face يوفر لك مساحة دافئة للبدء.

أفضل ميزات Hugging Face

وفر الوصول إلى أكثر من مليون نموذج مفتوح المصدر ومجموعات بيانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي من أجل إنشاء نماذج أولية سريعة.

تقديم نماذج محولات مدربة مسبقًا لمهام معالجة اللغة الطبيعية (NLP) والكلام والرؤية والمهام متعددة الوسائط.

تمكين التطوير التعاوني باستخدام Spaces لنشر ومشاركة عروض الذكاء الاصطناعي

دعم التكامل السلس مع مكتبات ML مثل PyTorch و TensorFlow لتدريب النماذج وضبطها بدقة.

قدم أدوات على مستوى المؤسسات لتطوير الذكاء الاصطناعي بشكل آمن مع ميزات مثل SSO وسجلات التدقيق وضوابط الوصول الدقيقة.

قيود Hugging Face

تتطلب موارد حاسوبية عالية لتشغيل النماذج الكبيرة

أدوات تصور محدودة لهندسة النموذج والنتائج

أسعار Hugging Face

المزايا: 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم

الفريق: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: 50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Hugging Face

G2 : لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون عن Hugging Face

شارك هذا التقييم من Gartner Peer Insights:

توفر المنصة مكتبة واسعة من النماذج المدربة مسبقًا و NLP، مما يقلل من الوقت والجهد اللازمين للتطوير. ما نجح بشكل جيد هو التكامل المذهل مع مكتبات مثل PyTorch و TensorFlow.

توفر المنصة مكتبة واسعة من النماذج المدربة مسبقًا و NLP، مما يقلل من الوقت والجهد اللازمين للتطوير. ما نجح بشكل جيد هو التكامل المذهل مع مكتبات مثل PyTorch و TensorFlow.

👀 هل تعلم: فاز فيلمي Her (2013) و Ex Machina (2014) بجائزة الأوسكار عن السيناريوهات التي استكشفت العلاقات بين البشر والذكاء الاصطناعي. كلاهما مبتكران حقًا ومتقدمان على عصرهما.

📖 اقرأ أيضًا: أفضل بدائل Poe AI

8. Microsoft Azure AI (الأفضل لحلول الذكاء الاصطناعي القابلة للتطوير والجاهزة للاستخدام في المؤسسات)

عبر Microsoft

"تمامًا مثل أي خدمة أخرى على Azure، إذا كنت تعرف ما تفعله وتعرف سبب استخدامك للخدمة، فستحصل على النتائج المرجوة." يلخص هذا التعليق على Reddit Microsoft Azure AI بشكل مثالي. إنها ليست عصا سحرية تعمل بمجرد توصيلها، بل منصة قوية وموثوقة تكافئ الفرق التي تفهم أهدافها.

تم تصميم Azure AI للشركات التي ترغب في تطوير تطبيقات ذكية على نطاق واسع مع الحفاظ على أمان البيانات وامتثالها. من إنشاء روبوتات الدردشة الخاصة بالموارد البشرية إلى تعزيز استخراج المعرفة ودعم العملاء على نطاق واسع، استخدمت شركات مثل Vodafone و McDonald’s Azure AI لخلق تجارب أكثر تخصيصًا وكفاءة.

أفضل ميزات Microsoft Azure AI

نشر مجموعة واسعة من النماذج، بما في ذلك أحدث سلسلة GPT من OpenAI، مع واجهات برمجة تطبيقات موحدة

قم بتخصيص تطبيقات الذكاء الاصطناعي باستخدام Azure AI Foundry وسلاسل أدوات الوكلاء

حماية البيانات وضمان الامتثال بفضل إجراءات الأمان والسلامة المدمجة

استفد من إمكانات البحث والاسترجاع المتقدمة مع Azure AI Search

مراقبة أداء التطبيقات وتحسينه على نطاق واسع

قيود Microsoft Azure AI

تحتاج إلى مهندسين ذوي خبرة لإعدادات معقدة

قد تختلف الميزات والتوافر حسب المنطقة

قد تصبح نماذج الضبط الدقيق مكلفة بمرور الوقت

أسعار Microsoft Azure AI

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Microsoft Azure AI

G2 : 4. 4/5 (2,090+ تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 1920 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون عن Microsoft Azure AI

أشارت مراجعة G2 إلى ما يلي:

تتميز Microsoft Azure بمجموعتها الشاملة من الخدمات السحابية التي تدعم مجموعة واسعة من احتياجات الأعمال، من استضافة التطبيقات البسيطة إلى حلول الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي المتقدمة. يضمن انتشارها العالمي مع شبكة واسعة من مراكز البيانات توفرًا عاليًا، وزمن استجابة منخفضًا، والامتثال للوائح التنظيمية في جميع المناطق.

تتميز Microsoft Azure بمجموعتها الشاملة من الخدمات السحابية التي تدعم مجموعة واسعة من احتياجات الأعمال، من استضافة التطبيقات البسيطة إلى حلول الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي المتقدمة. يضمن انتشارها العالمي مع شبكة واسعة من مراكز البيانات توفرًا عاليًا، ووقت استجابة منخفضًا، والامتثال للوائح التنظيمية في جميع المناطق.

📖 اقرأ أيضًا: تعزيز إدارة البيانات باستخدام أنظمة استرجاع المعلومات

9. Perplexity AI (الأفضل للبحث في الوقت الفعلي والبحث متعدد النماذج بالذكاء الاصطناعي)

عبر Perplexity

يلجأ أكثر من ثلث الأمريكيين الآن إلى أدوات الذكاء الاصطناعي للبحث في مشاريع العمل أو الدراسة. يوضح هذا الاتجاه المتزايد كيف أصبح الذكاء الاصطناعي رفيقًا موثوقًا به للعثور على المعلومات وفهم الموضوعات المعقدة. من بين العديد من الخيارات المتاحة، تبرز Perplexity AI كواحدة من أكثر الأدوات موثوقية للبحث في الوقت الفعلي.

على عكس روبوتات الدردشة الثابتة، يقوم Perplexity بالبحث بنشاط في الويب أثناء الدردشة، ويستخرج معلومات حديثة وموثقة لدعم إجاباته.

سواء كنت تقوم بتحليل البيانات أو كتابة أوراق بحثية أو إعداد عروض تقديمية، فإنه يمنحك إمكانية الوصول إلى نماذج AI متعددة مثل GPT-4 Omni وClaude 3 وGrok وDeepSeek R1 — كل ذلك في مكان واحد.

يمكنك حتى تحميل ملفات PDF أو CSV أو صور للحصول على ملخصات ورؤى في ثوانٍ. بالنسبة للفرق، تسهل المساحات التعاونية مشاركة النتائج والحفاظ على تماسك الجميع أثناء المشاريع التي تتطلب الكثير من البحث.

أفضل ميزات Perplexity AI

ابحث في الويب في الوقت الفعلي مع مصادر مقتبسة لكل إجابة

قم بالتبديل بين نماذج الذكاء الاصطناعي المتعددة، بما في ذلك GPT-4 وClaude وGrok وDeepSeek

قم بتحميل ملفات PDF و CSV والصور والملفات النصية لتلخيصها وتحليلها بسرعة

تعاون مع زملائك في Spaces وقم بتعيين تعليمات مخصصة للحصول على ردود متسقة

تواصل مع أكثر من 800 أداة إنتاجية عبر تكاملات مثل Albato و Boost Space

قيود Perplexity AI

التعاون الجماعي يفتقر إلى الدردشات المشتركة والتقارير المتقدمة

تظل عناوين URL للصور العامة متاحة، مما يثير مخاوف أمنية

أسعار الشركات أعلى من البدائل المماثلة

أسعار Perplexity AI

مجاني

Pro : 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Enterprise Pro: 40 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Perplexity AI

G2 : 4. 7/5 (45+ تقييمًا)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون عن Perplexity AI

شارك هذا التقييم من Capterra:

أستخدمه يوميًا وأنشأت الكثير من المجموعات لتناسب العديد من السياقات المختلفة التي يمكن أن تساعدني في التنظيم اليومي لعملي المتنوع للغاية. إنه يعمل بشكل رائع، وأتوقع أن التطور الإضافي لنماذج اللغة الكبيرة (LLM) المرتبطة به سيجعله أكثر ربحية.

أستخدمه يوميًا وأنشأت الكثير من المجموعات لتناسب العديد من السياقات المختلفة التي يمكن أن تساعدني في التنظيم اليومي لعملي المتنوع للغاية. إنه يعمل بشكل رائع، وأتوقع أن التطور الإضافي لـ LLM المرتبطة به سيجعله أكثر ربحية.

📖 اقرأ أيضًا: مقارنة بين Perplexity و ChatGPT

🤔 جرب أيضًا: أفضل بدائل ومنافسين لـ Perplexity AI

10. AI21 Labs Jurassic-2 (الأفضل لإنشاء محتوى طويل وواقعي)

في بعض الأحيان، تحتاج فقط إلى أداة ذكاء اصطناعي تبدو ثابتة وموثوقة، خاصةً عند إنشاء تقارير طويلة أو مستندات مفصلة حيث الدقة مهمة للغاية.

وهنا يأتي دور Jurassic-2 من AI21 Labs. تم تصميمه لمساعدة الأفراد والفرق على كتابة محتوى واضح ومصقول يبدو وكأنه كتب بواسطة شخص على دراية جيدة بالموضوع.

يمكن لـ Jurassic-2 التعامل مع نصوص كبيرة ومعقدة دون إغفال الحقائق. كما أنه يفهم لغات متعددة ويمكنه اتباع تعليماتك دون الحاجة إلى الكثير من الأمثلة أولاً. غالبًا ما تستخدمه الشركات عندما تريد كتابة تقارير احترافية أو أدلة فنية أو حتى مقالات جيدة التنظيم دون قضاء ساعات في التحرير.

أفضل ميزات AI21 Labs Jurassic-2

أنشئ محتوى طويلًا وواقعيًا ومتسقًا ومصممًا خصيصًا للاستخدامات التجارية والتقنية

استخدم اتباع التعليمات بدون تدريب مسبق لمعالجة المطالبات بشكل أكثر طبيعية

الوصول إلى إمكانات متعددة اللغات لإنشاء محتوى عالمي

استفد من واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بالمهام مثل Wordtune للتلخيص وإعادة الصياغة وتصحيح القواعد النحوية

حقق انخفاضًا في زمن الاستجابة وتحسينًا في التكلفة مقارنةً بالنماذج المنافسة الأك

قيود AI21 Labs Jurassic-2

يقتصر على إنشاء النصوص دون إمكانيات مدمجة للصور أو الوسائط المتعددة

تتطلب خيارات الضبط الدقيق خبرة وموارد إضافية

AI21 Labs أسعار Jurassic-2

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات AI21 Labs Jurassic-2

G2 : لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

📖 اقرأ أيضًا: أفضل محركات البحث بالذكاء الاصطناعي التي يجب أن تجربها

إذا كنت لا تزال تستكشف خيارات أخرى غير تلك التي قمنا بتغطيتها، فإليك بعض أدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى التي تكتسب شعبية بفضل قدرتها على التعامل مع المهام المتخصصة:

Writer (نماذج Palmyra): يقدم نماذج مضبوطة بدقة، وخصوصية على مستوى المؤسسات، وأدلة أسلوب لاتصال متسق

Dust: مصمم لإنشاء مساعدين مخصصين للذكاء الاصطناعي يتكيفون مع سير عمل فريقك

Jasper AI: يُنشئ نصوص إعلانية ومحتوى مدونات ورسائل ترويجية للعلامات التجارية مع ميزات تعاونية للوكالات وفرق المحتوى

📖 اقرأ أيضًا: أفضل أدوات التعلم الآلي للبقاء في الصدارة في سباق الذكاء الاصطناعي

جرب ClickUp للاستفادة من الذكاء الاصطناعي المدرك للسياق

لقد استكشفنا بعض أدوات الذكاء الاصطناعي الرائعة، والتي توفر كل منها طرقًا للكتابة والتخطيط والتفكير بشكل أسرع.

ولكن الحقيقة هي أن معظم هذه الأدوات، بما في ذلك Mistral AI، لا تزال تبدو وكأنها تطبيقات منفصلة يجب عليك إضافتها إلى سير عملك. وهذا يعني التبديل المستمر بين السياقات وإعادة كتابة نفس التفاصيل.

ClickUp مختلف. بدلاً من أن يكون مجرد روبوت دردشة أو منشئ مستندات آخر يعمل بالذكاء الاصطناعي، فإنه يضع الذكاء الاصطناعي مباشرةً في مكان عملك بالفعل — مشاريعك ومهامك ومستنداتك.

مع ClickUp Brain و ClickUp Brain Max، أنت لا تقوم فقط بإنشاء نصوص؛ بل تقوم بأتمتة سير العمل بالكامل، وتحويل الأفكار إلى خطط قابلة للتنفيذ، والحصول على إجابات في سياق كامل دون مغادرة مساحة العمل الخاصة بك.

إذا كنت مستعدًا لتجاوز أدوات الذكاء الاصطناعي التي تعمل في صوامع، وبدلاً من ذلك تريد إدخال الذكاء إلى قلب مشاريعك، فقم بالتسجيل في ClickUp اليوم!