10 برامج لأتمتة التوظيف لتبسيط عملية التوظيف في عام 2025

لم يعد التوظيف اليوم مجرد نشر إعلانات الوظائف والانتظار، بل أصبح أكثر مرونة من ذلك، مع التركيز على تحسين تجربة المرشحين. عليك أن تتصرف بسرعة، وأن تظل منظمًا، وأن تجد المرشحين المؤهلين قبل أن يسبقك المنافسون.

يمكن لمنصة أتمتة التوظيف المناسبة أن تغير عملية التوظيف لديك، وتساعدك على العثور على أفضل المواهب بسهولة، وإدارة المرشحين، وتبسيط سير عمل التوظيف.

لهذا السبب قمنا بإعداد هذه القائمة التي تضم أفضل برامج أتمتة التوظيف لتقليل وقت التوظيف وتحسين جهودك في اكتساب المواهب.

هل أنت مستعد لتبسيط عملية التوظيف؟ لنبدأ.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج أتمتة التوظيف

عند اختيار برنامج أتمتة التوظيف، تحتاج إلى أكثر من لوحات تحكم براقة. ركز على الميزات التي تتيح بشكل فعال ممارسات توظيف عادلة، وتبسط المهام اليدوية، وتساعدك في العثور على المرشحين المؤهلين بشكل أسرع. فيما يلي العناصر التي لا غنى عنها لمجموعة تقنيات التوظيف الخاصة بك:

أتمتة سير العمل : قم بتعيين المهام وجدولة المقابلات وأتمتة الاتصالات ببضع نقرات فقط

مطابقة المرشحين : استخدم أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمطابقة المرشحين مع الوصف الوظيفي بناءً على معايير محددة مسبقًا

جدولة المقابلات : تنسيق المقابلات تلقائيًا دون الحاجة إلى التواصل المستمر

أدوات تسويق التوظيف : قم بالترويج لإعلانات الوظائف وجذب أفضل المواهب من خلال حملات مستهدفة

التقارير الآلية : قم بإنشاء تقارير عن وقت التوظيف وفعالية المصادر ومشاركة المرشحين

أدوات تفاعل المرشحين : أبقِ المتقدمين للوظائف على اطلاع ومهتمين طوال عملية التوظيف

التكامل مع CRM و ATS: قم بمزامنة بيانات المرشحين بسهولة دون الحاجة إلى الإدخال اليدوي الممل

🔍 هل تعلم؟ 92% من الشركات أفادت بأنها تستفيد من الذكاء الاصطناعي في التوظيف.

أفضل برامج أتمتة التوظيف

كيف نقوم بمراجعة البرامج في ClickUp يتبع فريق التحرير لدينا عملية شفافة ومدعومة بالبحوث ومحايدة تجاه الموردين، لذا يمكنك الوثوق في أن توصياتنا تستند إلى القيمة الحقيقية للمنتج. فيما يلي ملخص مفصل لكيفية مراجعة البرامج في ClickUp.

حان الوقت لترقية مجموعة أدواتك باستخدام أتمتة التوظيف المتقدمة التي تسرع عملية البحث عن المرشحين وفرزهم وتقلل من المهام الإدارية. دعنا نتعرف على أفضل أدوات أتمتة التوظيف:

1. ClickUp (الأفضل لتتبع عملية التوظيف من البداية إلى النهاية والتعاون)

ابدأ في أتمتة إدارة الموارد البشرية باستخدام ClickUp أتمتة سير عمل الموارد البشرية من البداية إلى النهاية باستخدام ClickUp لفرق الموارد البشرية — من التوظيف والتأهيل إلى تقييم الأداء

ClickUp، التطبيق الشامل للعمل، هو منصة إدارة التوظيف المتكاملة المثالية التي تجمع بين سير العمل المخصص وتتبع المرشحين وأتمتة المهام والمزيد.

باستخدام ClickUp لفرق الموارد البشرية، يمكنك أتمتة المهام المتكررة وتبسيط إدارة المرشحين وتخزين ملاحظات مفصلة عن المتقدمين للرجوع إليها في تطبيق واحد.

ابدأ بإنشاء مساحة مخصصة للتوظيف لفريقك للعمل فيها. هذه هي مصدرك الوحيد للمعلومات الدقيقة عن خطط التوظيف ووصف الوظائف وتقييم المرشحين وكل ما يتعلق بذلك.

أضف نموذج ClickUp لتوظيف المرشحين، والذي سيقوم بإنشاء مجلد وإنشاء قوائم لكل قسم أو وظيفة شاغرة. يمكنك بعد ذلك إنشاء مهام ClickUp لكل مرشح تعمل كسجلات ديناميكية قابلة للتتبع خلال رحلة التوظيف.

تتبع مسارات التوظيف باستخدام حالات المهام المخصصة في ClickUp

يوفر هذا النموذج عرضًا منظمًا للمرشحين، مع حالات مهام مخصصة مثل "تم الإرسال" و"مقابلة هاتفية" و"عرض" و"تم التوظيف". كما يأتي مع حقول مسبقة الإنشاء لتسجيل السير الذاتية وملاحظات مسؤول التوظيف ونتائج المقابلات. يمكنك أيضًا إرفاق السير الذاتية أو روابط المحافظ مباشرة بمهام المرشحين، مما يسهل المقارنة بين المتقدمين.

اقترنها بنموذج خطة عمل التوظيف من ClickUp، الذي يساعد فرق التوظيف على وضع جداول زمنية واضحة وتوزيع المسؤوليات على مدار دورة التوظيف. يتضمن النموذج قوائم مهام للتوريد والفرز والمقابلات والتأهيل، إلى جانب قواعد أتمتة ClickUp لضمان عدم إغفال أي خطوة.

احصل على نموذج مجاني احصل على هيكل جاهز للاستخدام لتنظيم مراحل المرشحين وقوائم مراجعة المقابلات وبطاقات تقييم الأداء والتذكيرات باستخدام نموذج خطة عمل التوظيف من ClickUp

انقل المرشحين عبر المراحل تلقائيًا، وقم بتعيين المهام التالية، وإرسال التذكيرات، أو بدء المتابعة حتى تظل سير عمل التوظيف متسقًا وفعالًا. استخدم الجداول الزمنية المدمجة لمراقبة التقدم في لمحة سريعة واكتشاف العقبات قبل أن تؤخر التوظيف.

قم بإعداد أتمتة ClickUp المخصصة لنقل المرشحين عبر مسار التوظيف، وتعيين المهام لفريقك، وإرسال التذكيرات والمتابعات

داخل المنصة، تعمل ClickUp Docs كمركز رئيسي لملاحظات المرشحين وتعليقات المقابلات والتقييمات المشتركة، بينما يساعدك ClickUp Brain، أكثر برامج الذكاء الاصطناعي اكتمالاً في العالم، على صياغة أوصاف الوظائف وتلخيص الطلبات وإنشاء أسئلة المقابلات على الفور، مما يوفر ساعات عمل للمسؤولين عن التوظيف.

قم بإنشاء أوصاف الوظائف، وتلخيص السير الذاتية، وتحليل ملفات المرشحين، والمزيد باستخدام الذكاء الاصطناعي المدرك للسياق من ClickUp Brain

هل تبحث عن المزيد من الطرق لاستخدام الذكاء الاصطناعي في التوظيف؟ إليك أفضل نصائحنا:

💡 نصيحة احترافية: أتمتة تحديثات قائمة المرشحين باستخدام ClickUp Autopilot Agents. عند وصول متقدم جديد، يمكن للوكيل وضع علامة تلقائية عليه حسب الدور الوظيفي، وإنشاء مهمة مرفقة بسيرته الذاتية، وإضافته إلى القائمة أو اللوحة المناسبة. يمكنه حتى تقييم السير الذاتية باستخدام الذكاء الاصطناعي حتى يرى مسؤولو التوظيف على الفور أفضل المرشحين المناسبين في المقدمة.

أفضل ميزات ClickUp

أنشئ سير عمل توظيف مخصصًا لتوجيه المرشحين عبر كل مرحلة من مراحل التوظيف

استخدم قوالب تتبع المتقدمين المعدة مسبقًا لإنشاء قنوات توظيف منظمة بسهولة

قم بتنفيذ أتمتة المهام بدون كود لجدولة المقابلات والتعامل مع المتابعات تلقائيًا

استخدم Docs لإنشاء ملاحظات تعاونية وملفات تعريف المرشحين التي يمكنك تحديثها في الوقت الفعلي والرجوع إليها باستخدام التحكم في الإصدارات

قيود ClickUp

قد تكون مجموعة الميزات مربكة للفرق الصغيرة

قد تتطلب خيارات التخصيص فترة للتعلم

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,200 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4400 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

إليك ما يقوله أحد مستخدمي G2:

يحل ClickUp المشكلات المتعلقة بالتسويق والمبيعات والمالية والتوظيف والمحتوى... في جميع الأقسام تقريبًا. نصوص مبيعاتنا موجودة داخل ClickUp. يتم سحب عميل جديد تلقائيًا من أتمتة ClickUp. سيتم إنشاء مهمة تلقائيًا للمستخدمين الذين ينشئون نماذج Google. سيتلقى موظفونا تنبيهًا إذا استغرقت المهمة وقتًا طويلاً. هناك الكثير من الأشياء. ClickUp هو كل شيء، في كل مكان، في وقت واحد. والآن مع ClickUp AI... رائع، نحن نلخص نصوص اجتماعاتنا (وغيرها الكثير).

📮 ClickUp Insight: 45٪ من الموظفين فكروا في استخدام الأتمتة، لكنهم لم يتخذوا هذه الخطوة بعد. قد تمنع عوامل مثل الوقت المحدود وعدم اليقين بشأن أفضل الأدوات والخيارات المربكة الأشخاص من اتخاذ الخطوة الأولى نحو الأتمتة. ⚒️ بفضل وكلاء الذكاء الاصطناعي سهلي الإنشاء والأوامر القائمة على اللغة الطبيعية، يسهل ClickUp البدء في استخدام الأتمتة. من التعيين التلقائي للمهام إلى ملخصات المشاريع التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، يمكنك الاستفادة من أتمتة قوية وحتى إنشاء وكلاء ذكاء اصطناعي مخصصين في دقائق، دون الحاجة إلى التعلم. 💫 نتائج حقيقية: قامت QubicaAMF بتقليل وقت إعداد التقارير بنسبة 40٪ باستخدام لوحات المعلومات الديناميكية والرسوم البيانية الآلية من ClickUp، مما حوّل ساعات من العمل اليدوي إلى رؤى في الوقت الفعلي.

عبر Workable

تم تصميم Workable لفرق التوظيف التي ترغب في التحرك بسرعة دون تفويت أفضل المواهب. ويتميز هذا البرنامج في سوق برامج أتمتة التوظيف من خلال الجمع بين مصادر التوظيف القوية ومطابقة المرشحين بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتتبع المتقدمين بشكل مبسط في نظام واحد.

انشر وظائفك الشاغرة على أكثر من 200 موقع توظيف بنقرة واحدة واستفد من قاعدة بيانات تضم أكثر من 400 مليون ملف تعريفي للعثور على المرشحين غير النشطين بسرعة. تقلل عمليات الفرز الآلي للسير الذاتية والمقابلات المجدولة ذاتيًا ووصف الوظائف الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي من المهام المتكررة بشكل كبير. يساعدك ذلك على التركيز على اختيار أفضل المرشحين بدلاً من الانغماس في الأعمال الإدارية.

أفضل ميزات Workable

استفد من تحليل السير الذاتية المدعوم بالذكاء الاصطناعي وتحسين نص بطاقة الأداء لتوحيد التقييمات وتحسين تقييمات المرشحين

قم بإعداد إشعارات البريد الإلكتروني التلقائية لإبقاء المرشحين وأعضاء فريق التوظيف على اطلاع طوال عملية التوظيف

اعرض مقابلات ذاتية الجدولة مع مزامنة التقويم لتنسيق أسرع

قيود قابلة للتطبيق

بعض ميزات الذكاء الاصطناعي متاحة فقط في مستويات الأسعار الأعلى

قد يبدو تخصيص التقارير محدودًا مقارنة بأدوات BI المستقلة

أسعار معقولة

قياسي: 299 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 20 مستخدمًا

Premier: 599 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 20 مستخدمًا

تقييمات ومراجعات Workable

G2: 4. 5/5 (أكثر من 650 تقييمًا)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 600 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Workable؟

تقول إحدى المراجعات على موقع Capterra:

واجهة المستخدم رائعة، ومركز المساعدة بالذكاء الاصطناعي يقدم دعماً كبيراً، ويمكن جدولة مقابلات المرشحين عن طريق ربط بريدنا الإلكتروني الرسمي... أحياناً يكون البوابة بطيئة إذا كانت البيانات أكثر، ولكن يستغرق الأمر أكثر من 10 ثوانٍ لتخزين الصفحة التالية وإعادة تحميلها

🔍 هل تعلم؟ 90% من مسؤولي التوظيف يقولون إن الذكاء الاصطناعي قد ساهم في تسريع عملية التوظيف، بينما أفاد ما يقرب من 80% منهم أنه قد وفر لهم المال. أدوات الأتمتة ليست مجرد اتجاه، بل أصبحت المعيار الجديد للتوظيف من أجل البحث عن المرشحين وفرزهم وتوظيفهم بشكل أسرع من أي وقت مضى.

3. Greenhouse (الأفضل للتوظيف المنظم وسير العمل القابل للتطوير)

عبر Greenhouse

تتميز Greenhouse في مجال برامج التوظيف بنهجها المنظم في التوظيف. فهي تساعدك على التوسع بدقة وإنصاف. بدلاً من ترك قرارات التوظيف للحدس، تضمن Greenhouse الاتساق في كل مرحلة، من البحث عن المرشحين إلى توظيفهم.

استخدمها لإعداد سير عمل مخصص، واستخدم بطاقات الأداء لتنسيق تقييمات فريقك، وأتمتة جدولة المقابلات. يتجاوز هذا النظام نظام تتبع الطلبات الأساسي بفضل التكامل العميق وأدوات DE&I القوية والتقارير التفصيلية لتعزيز قرارات التوظيف ودفع نجاح المواهب على المدى الطويل.

أفضل ميزات Greenhouse

قم ببناء عمليات توظيف منظمة باستخدام سير عمل مخصص ومجموعات أدوات للمقابلات

استخدم بطاقات تقييم المرشحين لمواءمة التعليقات واتخاذ قرارات متسقة ومستنيرة

اتصل بأكثر من 500 تكامل مسبق، مثل LinkedIn و Indeed و ZipRecruiter، لمزامنة البيانات وتبسيط سير العمل

قيود Greenhouse

أفاد المستخدمون أن التنقل بين التقارير قد يكون صعبًا

قد تصل الرسائل الإلكترونية المرسلة عبر المنصة أحيانًا إلى مجلدات البريد العشوائي للمرشحين

أسعار Greenhouse

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Greenhouse

G2: 4. 4/5 (أكثر من 3300 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (730+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Greenhouse؟

إليك ما يقوله أحد مستخدمي G2 عن Greenhouse:

نحن نحب أنه يتمتع بقدر كبير من قابلية التخصيص مع واجهة سهلة التعلم والعمل. أحب أنهم يجعلون من السهل جعل منتجهم يعمل لصالح فريق التوظيف لديك، مع تشجيع العادات الجيدة وحفظ السجلات بشكل جيد.

➡️ اقرأ المزيد: تعرف على يوم في حياة مسؤول التوظيف

4. Zoho Recruit (الأفضل لأتمتة التوظيف القابلة للتخصيص لوكالات التوظيف وفرق الموارد البشرية)

عبر Zoho Recruit

يجمع Zoho Recruit بين ATS و CRM في أداة واحدة لتحسين السرعة وقابلية التوسع والمرونة. بنقرة واحدة، يمكنك نشر الوظائف على أكثر من 75 لوحة إعلانات، وإدارة مجموعة المواهب بالكامل من خلال مراحل مخصصة، وأتمتة عملية التوظيف من البحث عن المرشحين إلى التعيين.

بينما تعمل ميزة مطابقة المرشحين وتحليل السير الذاتية المدعومة بالذكاء الاصطناعي على تبسيط عملية الفرز، توفر ميزات مثل بوابات العملاء والمرشحين رؤية كاملة لكلا الجانبين من عملية التوظيف. بفضل خيارات التخصيص المتعمقة ودعم التوظيف المؤقت وميزات التوظيف عن بُعد، يتكيف Zoho Recruit مع سير عمل التوظيف لديك بدلاً من إجبارك على استخدام نظام صارم.

أفضل ميزات Zoho Recruit

عزز تفاعل المرشحين باستخدام Zia، مساعد الذكاء الاصطناعي من Zoho Recruit، لمطابقة المرشحين مع الوظائف الشاغرة وإنشاء درجات مطابقة

قم بإدارة العملاء والمرشحين بسهولة من خلال بوابات مخصصة

بسّط عملية جدولة المقابلات باستخدام Calendar Bookings، مما يتيح للمرشحين اختيار المواعيد المناسبة ويقلل من التضارب في المواعيد وعبء العمل اليدوي في الجدولة

قيود Zoho Recruit

قد تبدو وظائف التطبيق المحمول أساسية مقارنةً بالإصدار الإلكتروني

قد تتطلب التخصيصات المتقدمة دعمًا فنيًا

أسعار Zoho Recruit

مجاني إلى الأبد

قياسي: 30 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم

المحترفون: 60 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم

المؤسسات: 90 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Zoho Recruit

G2: 4. 4/5 (أكثر من 1790 تقييمًا)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 1070 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Zoho Recruit؟

أفاد أحد مستخدمي Capterra أن الأداة قد تكون باهظة الثمن بعض الشيء، ولكنها لا تزال:

منصة رائعة تجمع بين لوحة الوظائف وإدارة السير الذاتية. ليس لدينا فريق موارد بشرية كبير، و Zoho Recruit يسمح لفريق الموارد البشرية الصغير لدينا بالقيام بما يحبونه بكفاءة عالية!!! لا توجد ميزة واحدة نتوقعها من منصة التوظيف غير موجودة في Zoho Recruit!

➡️ اقرأ المزيد: نماذج ونماذج مجانية للموارد البشرية لتحسين عمليات الموارد البشرية

5. Recruit CRM (الأفضل لوكالات التوظيف التي تعتمد على الأتمتة)

عبر Recruit CRM

يجمع Recruit CRM بين وظائف ATS و CRM في برنامج واحد لأتمتة التوظيف مصمم خصيصًا لشركات التوظيف والبحث عن الكوادر التنفيذية. باستخدام نظام تقييم ثنائي المقاييس، يلغي برنامج CRM للتوظيف هذا المهام اليدوية المملة بفضل أتمتة سير العمل القوية، وتحليل السير الذاتية بالذكاء الاصطناعي، والمطابقة المتقدمة للمرشحين.

يمكنك البحث عن المرشحين مباشرة من LinkedIn، وإدارة قنوات التوظيف بصريًا باستخدام لوحة Kanban، وحتى السماح للمرشحين بتحديث ملفاتهم الشخصية بنقرة واحدة. بالإضافة إلى ذلك، يساعدك تكامل GPT لوصف الوظائف وقوالب البريد الإلكتروني على التحرك بشكل أسرع وقضاء المزيد من الوقت في إقناع أفضل المواهب بدلاً من التلاعب بجداول البيانات.

أفضل ميزات Recruit CRM

استخدم القوالب الجاهزة أو قم بتخصيص سير العمل لتناسب احتياجات التوظيف المحددة

تلقي تنبيهات استباقية بشأن المرشحين المتعثرين أو تقدم الوظائف، مما يضمن التدخل في الوقت المناسب والحفاظ على الزخم

قم بتنفيذ المعالجة المجمعة لإدارة أحجام البيانات الكبيرة وتحسين الأداء

قيود CRM للتوظيف

تتطلب خدمات الرسائل النصية الجماعية والتقارير المتقدمة مستويات أسعار أعلى

أبلغ بعض المستخدمين عن مشكلات متقطعة في المزامنة مع تكامل LinkedIn

أسعار Recruit CRM

المزايا: 100 دولار شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: تبدأ من 125 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: تبدأ من 165 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم (يتم الدفع سنويًا)

تقييمات ومراجعات Recruit CRM

G2: 4. 8/5 (أكثر من 80 تقييمًا)

Capterra: 4. 9/5 (أكثر من 430 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Recruit CRM؟

إليك ما يقوله أحد مستخدمي G2:

Recruit CRM & ATS سهل الاستخدام للغاية ويحتوي على جميع الأدوات التي تحتاجها لتبسيط عملية التوظيف — الأتمتة والتكامل وسير العمل القابل للتخصيص.

💡 نصيحة احترافية: قم دائمًا بتخصيص سير عمل الأتمتة ليناسب عملية التوظيف لديك. تذكر أن الإعدادات الجاهزة نادرًا ما تكون مثالية. قم بتعديل أسئلة فحص المرشحين وتوقيتات البريد الإلكتروني والمحفزات للحصول على نتائج أفضل.

عبر Manatal

Manatal، أداة برمجية لأتمتة التوظيف مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تعمل على تحسين عملية التوظيف لديك لمساعدتك في البحث عن المرشحين بشكل أكثر ذكاءً، وفرزهم بشكل أسرع، وتعيينهم بشكل أفضل. فهي تتجاوز مجرد تحليل السير الذاتية العادية من خلال إثراء ملفات المرشحين ببيانات من أكثر من 20 منصة تواصل اجتماعي، مما يمنح مسؤولي التوظيف رؤية شاملة دون الحاجة إلى عمل إضافي.

يمكنك النشر على أكثر من 2500 لوحة وظائف، وأتمتة تقييم المرشحين، وإنشاء صفحات وظائف تحمل علامتك التجارية في دقائق. تجعل خطوط الإنتاج البديهية من Manatal، ولوحات Kanban القابلة للتخصيص، والتوصيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي إدارة التوظيف بكميات كبيرة قابلة للتطوير وشخصية - دون أي إعدادات معقدة أو واجهة مستخدم مربكة تعيقك.

أفضل ميزات Manatal

استخدم واجهة السحب والإفلات لإنشاء سير عمل مخصص لعمليات التوظيف المختلفة

تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية لتحديد العقبات وتحسين استراتيجيات التوظيف

قم بتخصيص صفحات الوظائف دون الحاجة إلى البرمجة لتعزيز العلامة التجارية لصاحب العمل

قيود Manatal

أتمتة محدودة للتواصل مع المرشحين بين مراحل التوظيف

تتطلب بعض ميزات CRM المتقدمة إعدادًا يدويًا

أسعار Manatal

احترافي : 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: 39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Enterprise Plus : 59 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

خطة مخصصة: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Manatal

G2: 4. 8/5 (أكثر من 140 تقييمًا)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 130 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Manatal؟

إليك ما يقوله أحد مستخدمي G2:

يتميز Manatal ببعض الميزات الرائعة، مثل امتداد Chrome، الذي يمكن أن يساعد الفرق على تحديد الملفات الشخصية التي تمت إضافتها بالفعل إلى نظام تتبع المتقدمين (ATS). كما أن لديهم صفحة وظائف يمكن تخصيصها.

➡️ اقرأ المزيد: قوالب مجانية لخطط التوظيف لمسؤولي التوظيف

7. Paradox (الأفضل لتوظيف وأتمتة الذكاء الاصطناعي التخاطبي)

عبر Paradox

تقلب Paradox التوظيف التقليدي رأسًا على عقب باستخدام الذكاء الاصطناعي التخاطبي لأتمتة حملات التوظيف من البداية إلى النهاية. بدلاً من تركك تتعامل مع لوحات تحكم ضخمة، تتولى مساعدتك الذكية، أوليفيا، البحث عن الوظائف، والفرز، وجدولة المقابلات، وإعداد المرشحين، والتأهيل — كل ذلك من خلال محادثات بسيطة عبر الدردشة أو الرسائل النصية.

إنه يحول سير عمل أنظمة تتبع المتقدمين (ATS) البطيئة إلى تفاعلات سريعة وسلسة تحافظ على تفاعل المرشحين وتقلل من المهام اليدوية لمديري التوظيف. سواء كنت تواجه صعوبات في البحث عن المصادر أو إدارة الأحداث أو تقديم العروض، يساعد Paradox مسؤولي التوظيف على استعادة وقتهم والتركيز على بناء العلاقات، بدلاً من الصراع مع البرامج.

أفضل ميزات Paradox

تواصل على الفور مع المرشحين المحتملين وتفاعل معهم بأكثر من 100 لغة

قم بإنشاء خطابات العرض ووثائق التعيين من خلال تدفقات المحادثة

نظم فعاليات التوظيف افتراضيًا أو شخصيًا من خلال التنسيق المدعوم بالذكاء الاصطناعي

قيود Paradox

تقدم النسخة التجريبية المجانية ميزات ATS محدودة للمسؤولين عن التوظيف الذين يحتاجون إلى إدارة قوية لعمليات التوظ

أسعار بارادوكس

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Paradox

G2: 4. 7/5 (أكثر من 30 تقييمًا)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Paradox؟

يقول أحد المراجعين في G2:

أكثر ما يعجبني في Paradox هو أنه يوفر الوقت حقًا. لم أعد مضطرًا إلى الاتصال بالمرشحين يدويًا أو تصفية طلباتهم للعثور على من يناسب احتياجاتنا... قد يكون أكثر سهولة في الاستخدام قليلاً. ومع ذلك، أقول إنه بمجرد أن تتعلم كيفية استخدامه، يصبح الأمر أسهل.

✨ نصيحة إضافية: هل تتساءل عن المرحلة التي تشهد أعلى معدل انسحاب في مسار التوظيف لديك؟ أو عن المصادر التي تجلب أفضل المرشحين؟ استخدم تحليلات الأتمتة لاكتشاف الاتجاهات ودع البيانات ترشدك نحو اتخاذ الخيارات المثلى.

عبر Fetcher

يجمع Fetcher بين اللمسة البشرية والذكاء الاصطناعي في برامج أتمتة التوظيف. بدلاً من قضاء ساعات على العديد من لوحات الوظائف أو قواعد البيانات، تحصل على مجموعات من المرشحين تم اختيارهم بواسطة الذكاء الاصطناعي لتناسب احتياجات التوظيف الخاصة

كما يتيح Fetcher تخصيص التواصل من خلال حملات البريد الإلكتروني الآلية التي تحفز المشاركة الفعلية، مما يساعدك على بناء قنوات توظيف قوية بشكل أسرع. بفضل معايير التنوع والأتمتة المرنة وأنماط التوريد والتحليلات الذكية، ستكتسب ميزة تنافسية تنمو بما يتماشى مع أهدافك الطموحة في مجال التوظيف.

أفضل ميزات Fetcher

استخدم لوحة تحليلات Fetcher لمراقبة فعالية التوظيف ومشاركة المرشحين وأداء الفريق

اتخذ قرارات توظيف محسّنة باستخدام بيانات التوريد والمشاركة في الوقت الفعلي

يمكنك دمجها بسهولة مع أنظمة ATS و CRM والبريد الإلكتروني

قيود Fetcher

الأكثر ملاءمة للتوظيف الخارجي، وليس نظامًا كاملاً لتتبع المتقدمين

قد تكون الأسعار مرتفعة بالنسبة للفرق الصغيرة التي تحتاج إلى توظيف أعداد كبيرة من الموظفين

أسعار Fetcher

النمو: 499 دولارًا شهريًا

Amplify: 849 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات Fetcher

G2: 4. 6/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

Capterra: 4. 6/5 (30+ تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Paradox؟

إليك ما يقوله أحد مستخدمي G2:

لقد أحدث Fetcher. ai تغييرًا جذريًا في وكالتنا. كنا نقضي ساعات في البحث عن المرشحين يدويًا، ولكن مع Fetcher، تمكنا من شغل جميع الوظائف دون عناء. تزداد ذكاء الذكاء الاصطناعي بمرور الوقت، حيث يرسل لنا مرشحين ذوي كفاءة عالية ومناسبين بالفعل، ولم نعد بحاجة إلى البحث في سير ذاتية لا حصر لها.

➡️ اقرأ المزيد: أفضل أدوات التوظيف القائمة على الذكاء الاصطناعي لفرق التوظيف

9. SmartRecruiters (الأفضل لأتمتة التوظيف في المؤسسات القابلة للتطوير)

عبر SmartRecruiters

تم تصميم SmartRecruiters لتعزيز أتمتة التوظيف على نطاق واسع، حيث يجمع بين نظام تتبع المتقدمين (ATS) الذكي وأدوات الذكاء الاصطناعي التي تسرع من اتخاذ قرارات التوظيف. يعمل مساعد الذكاء الاصطناعي Winston على أتمتة جدولة المقابلات والعروض والتأهيل، مع سير عمل مرن للشركات الناشئة والمؤسسات العالمية.

يتكامل SmartRecruiters أيضًا مع Zoom و LinkedIn و DocuSign وغيرها من المنصات التي تستخدمها بالفعل. وهذا يجعل التعاون بين الفرق سلسًا ويعزز مشاركة المرشحين طوال عملية التوظيف.

أفضل ميزات SmartRecruiters

أنشئ سير عمل قابل للتكوين ومصمم خصيصًا لتلبية احتياجات التوظيف الخاصة بفريقك

احصل على اقتراحات ورؤى لتتصرف بشكل أسرع وأكثر استراتيجية

قم بمركزية عمليات البحث عن المرشحين وإدارة علاقات العملاء والتقييمات وتسويق التوظيف

قيود SmartRecruiters

تتطلب ميزات إعداد التقارير المتقدمة أحيانًا إعدادات إضافية

قد يكون الوصول إلى خدمة دعم العملاء أمرًا صعبًا ويستغرق وقتًا طويلاً

أسعار SmartRecruiters

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات SmartRecruiters

G2: 4. 3/5 (490+ تقييم)

Capterra: 4. 2/5 (أكثر من 140 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن SmartRecruiters؟

يقول أحد مستخدمي Capterra:

المنصة سهلة الاستخدام، مما يسهل على مديري التوظيف ومسؤولي التوظيف وحتى المرشحين التوصل إلى اتفاق. بالإضافة إلى ذلك، تعد المرونة في تخصيص سير العمل لعملياتنا التجارية المعقدة ميزة كبيرة.

➡️ اقرأ المزيد: كيفية تحسين مهاراتك في التوظيف

عبر SeekOut

يوفر SeekOut قوة كبيرة لبرامج أتمتة التوظيف، حيث يجمع بين البحث العميق عن المواهب وأدوات إدارة المواهب في منصة موحدة واحدة. تم تصميمه لمواجهة تحديات التوظيف الصعبة، سواء كنت تبحث عن مواهب مؤهلة، أو تملأ وظائف تقنية متخصصة، أو تبني قنوات توظيف متنوعة.

يساعدك هذا البرنامج في العثور على المواهب المناسبة بشكل أسرع من خلال البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي والرسائل المخصصة وتحليلات القوى العاملة عبر أكثر من 750 مليون ملف تعريف عام. بالإضافة إلى ذلك، يتيح سوق المواهب التنقل الداخلي، مما يساعد الشركات ليس فقط على التوظيف، بل أيضًا على تنمية قوتها العاملة والاحتفاظ بها.

أفضل ميزات SeekOut

قم ببناء قنوات متنوعة للمرشحين باستخدام معايير توريد مخصصة

اربط بيانات المرشحين الخارجيين بأنظمة الموارد البشرية الداخلية لتحسين تخطيط الموارد البشرية

تمكّن من نمو الموظفين والتنقل الداخلي من خلال سوق المواهب المدمج

قيود SeekOut

تتطلب بعض الميزات، مثل تخطيط القوى العاملة، إعدادًا وتكاملًا أعمق

أبلغ بعض المستخدمين عن وجود بيانات غير صحيحة لا تتطابق مع ملفات المرشحين على LinkedIn

أسعار SeekOut

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات SeekOut

G2 : 4. 5/5 (أكثر من 750 تقييمًا)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 180 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن SeekOut؟

إليك ما يقوله أحد مستخدمي G2:

لقد استخدمنا Seekout لأكثر من عام ونصف، وقد حسّن هذا الأداة عمليات البحث لدينا، وعادة ما يتم تكليفنا بأدوار متخصصة تتطلب مهارات معقدة للغاية، ويكون Seekout دائمًا خيارنا الأول لبدء عمليات البحث، فهو سهل الاستخدام للغاية، ويحتوي على خيارات رائعة في مجالي الخبرة والرعاية الصحية، ويمكننا من خلاله تحسين التنوع والمساعدة في تحقيقه، وهو أحد أهدافنا الكبرى.

➡️ اقرأ المزيد: قوالب قوائم مراجعة لتأهيل الموظفين الجدد في Excel و ClickUp

✨ تنويهات خاصة إذا كنت تبحث عن المزيد من الخيارات لتبسيط سير عمل التوظيف، فإليك بعض منصات التوظيف الأخرى التي تستحق الذكر: JazzHR: نظام تتبع المتقدمين (ATS) مناسب للميزانية للشركات الصغيرة مع سير عمل قابل للتخصيص، وجدولة المقابلات، وأدوات البحث عن المرشحين

Breezy HR: منصة سهلة الاستخدام توفر إدارة سهلة للعمليات، ومراسلة آلية، وتخطيط ذاتي للمرشحين

Loxo: نظام CRM حديث للتوظيف مزود بوظائف البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتواصل بنقرة واحدة، ووظائف ATS مدمجة مصممة لشركات البحث التنفيذي

Recruitee: منصة توظيف تعاونية تركز على التوظيف القائم على الفريق، والجدولة الآلية، ومواقع التوظيف ذات العلامات التجارية

عزز سير عمل التوظيف لديك باستخدام ClickUp

يتطلب التوظيف اليوم السرعة والتنظيم والتركيز الشديد على تجربة المرشح، ويمكن أن يمنح برنامج الأتمتة المناسب مديري التوظيف ميزة تنافسية. سواء كنت تبحث عن المواهب أو تدير الطلبات أو تنسق المقابلات، فإن أدوات أتمتة التوظيف الحديثة تقضي على الأعمال الروتينية حتى تتمكن من التوظيف بشكل أفضل وأسرع وأكثر ذكاءً.

تجمع مساحة العمل المتكاملة للذكاء الاصطناعي من ClickUp كل ذلك معًا: سير عمل التوظيف المخصص، ووصف الوظائف الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي، وجدولة المقابلات الآلية، والتعاون المركزي بين أعضاء الفريق. لا مزيد من التنقل بين المنصات أو المتابعة المفقودة — فقط عملية توظيف مبسطة من البداية إلى النهاية.

هل أنت مستعد لتغيير طريقة التوظيف لديك؟

