أفضل 11 مساعد صوتي يعمل بالذكاء الاصطناعي لعام 2025

أتحدث إلى مساعد الصوت الذكي الخاص بي أكثر مما كنت أتوقع. التذكيرات السريعة، وصياغة رسالة أثناء قيامي بمهمة ما، واستدعاء التفاصيل دون فتح علامة تبويب أخرى — أصبح ذلك جزءًا من طريقة قيامي بعملي اليومي.

إنه ليس مثاليًا، ولكنه يوفر لي ما يكفي من الوقت والطاقة لدرجة أنني أفضل الاحتفاظ به بدلاً من العودة إلى العمل بدونه. وبعد تجربة العديد من المساعدات، قمت بتحديد تلك التي تساعد في بيئة العمل الاحترافية.

في هذا المنشور على المدونة، أشارك 11 مساعدًا صوتيًا يعمل بالذكاء الاصطناعي يمكنه تسهيل العمل للفرق والوكالات والشركات التي تعتمد على التواصل الواضح وسير العمل الأسرع. 🔊

أفضل المساعدات الصوتية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي في لمحة

فيما يلي مقارنة سريعة بين أفضل المساعدات الصوتية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. 🧑‍💻

أداة الأفضل لـ أفضل الميزات الأسعار* ClickUp إدارة المهام والإنتاجية المدعومة بالصوت بالذكاء الاصطناعي للأفراد والفرق والمؤسسات ClickUp Talk to Text في Brain MAX، ووكلاء الطيار الآلي، ومكالمات SyncUp، ومدون الملاحظات بالذكاء الاصطناعي، والدردشة إلى المهمة، والأسئلة والأجوبة السياقية مجاني إلى الأبد؛ التخصيص متاح للمؤسسات Otter. ai تدوين اجتماعات وتدوين ملاحظات ذكي للمستقلين والشركات الصغيرة والمتوسطة والفرق المختلطة النسخ في الوقت الفعلي، وكشف المتحدث، والبحث عن الكلمات المفتاحية، والملخصات التلقائية، ومزامنة التقويم مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 16.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Siri إنتاجية يتم التحكم فيها صوتيًا لمستخدمي Apple، بما في ذلك الأفراد والعائلات رسائل بدون استخدام اليدين، تذكيرات تعتمد على الموقع، ميزات المساعد الشخصي، وتكامل الأجهزة مجاني مساعد Google أتمتة المنزل الذكي والبحث للأفراد ومستخدمي Android ملفات تعريف الصوت، الترجمة الفورية، المكالمات المزدوجة، التقويم، والتحكم في الأجهزة الذكية مجاني Alexa for Business مساعدة صوتية احترافية للمكاتب المؤسسية والفرق الكبيرة حجز الغرف، المهارات المخصصة، تكامل Salesforce/ServiceNow، تذكيرات المهام أسعار مخصصة Retell AI معالجة المكالمات الهاتفية بالذكاء الاصطناعي وجدولتها للشركات الصغيرة والمتوسطة والفرق التي تتعامل مع العم تكييف المشاعر الحية، وتكامل CRM، وجدولة المواعيد، وتحليل المكالمات أسعار مخصصة Bixby Voice التنقل الصوتي والإنتاجية لمستخدمي أجهزة Samsung التفاعل على الشاشة، والروتينات الذكية، والتحكم في الأجهزة المنزلية، والاقتراحات التنبؤية مجاني PolyAI أتمتة دعم العملاء الشبيهة بالبشر لمراكز الاتصال المؤسسية تطوير الذكاء الاصطناعي الصوتي المخصص، ومصادقة الحساب، وتكامل CRM، وتوجيه المكالمات أسعار مخصصة Spitch أتمتة الذكاء الاصطناعي الصوتي لمراكز الاتصال متعددة اللغات في الصناعات الخاضعة للت تحليل الكلام، ودعم اللهجات الإقليمية، ومساعدة الوكلاء في الوقت الفعلي، والتكامل متعدد القنوات أسعار مخصصة Fireflies. ai معلومات ذكية عن الاجتماعات ورؤى تدريبية لفرق المبيعات والتسويق والعملاء تحليل المشاعر، تحديثات CRM، مقاييس التحدث/الاستماع، تنبيهات الكلمات المفتاحية، بطاقات تقييم الاجتماعات مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Lindy AI أتمتة سير العمل الصوتي المخصص للأفراد والأفرقة والوكالات مشغلات البريد الإلكتروني إلى التقويم، والمذكرات الصوتية إلى عناصر العمل، وتفضيلات التعلم، والذكاء الاصطناعي التكيفي مجاني (400 رصيد)؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 49.99 دولارًا شهريًا

ما هو المساعد الصوتي الذكي؟

يعمل المساعد الصوتي الذكي على تسهيل العمل من خلال تحويل الأوامر الصوتية إلى أفعال. فهو يدير التذكيرات، ويدون الملاحظات، ويستخرج التفاصيل عند الحاجة، ويرسل الرسائل أثناء قيامك بمهام أخرى.

نظرًا لأنه مدعوم بالذكاء الاصطناعي، فإن المساعد يفهم السياق ويتكيف مع أنماط طريقة عملي، مما يجعله أكثر موثوقية بكثير من أداة الصوت الأساسية.

🧠 حقيقة ممتعة: عندما أطلقت Apple Siri في عام 2011، كان قد تم تطويره في الأصل بناءً على أبحاث الذكاء الاصطناعي العسكرية التي مولتها DARPA. كانت هذه التقنية مخصصة في البداية لحل المشكلات المعقدة، وليس لضبط المنبهات أو إلقاء النكات السيئة.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في المساعدات الصوتية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي؟

الميزات الأكثر أهمية بالنسبة لي في مساعد صوتي يعمل بالذكاء الاصطناعي هي:

الدقة: أريده أن يلتقط كلماتي من المرة الأولى، حتى عندما أتحدث بسرعة أو في مكان صاخب

التكامل: يجب أن يتصل بالأدوات التي أستخدمها بالفعل، مثل التقويمات أو لوحات المشاريع أو أنظمة CRM

أمن البيانات: يجب أن يحمي أي مساعد صوتي يعمل بالذكاء الاصطناعي أستخدمه بيانات العملاء والشركات دون أي شك

سهولة الاستخدام: إذا كان استخدامه صعبًا أو يبطئ من عملي، فسأتوقف عن استخدامه

ميزات عملية: ميزات مثل ملخصات الاجتماعات والدعم متعدد اللغات والأتمتة التي توفر لي الوقت في المواقف الحقيقية

التخصيص: بمرور الوقت، أريده أن يتكيف مع طريقة عملي بحيث تصبح الأوامر أكثر ذكاءً وطبيعية

الاستخدام عبر الأجهزة: يمكن الوصول إليه عبر الهاتف أو الكمبيوتر المحمول أو السماعة الذكية، مما يضمن اتساق كل شيء أينما كنت

أفضل المساعدات الصوتية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي

الآن، دعنا نتعمق في اختياراتنا لأفضل المساعدات الصوتية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. 👇

كيف نقوم بمراجعة البرامج في ClickUp يتبع فريق التحرير لدينا عملية شفافة ومدعومة بالبحوث ومحايدة تجاه الموردين، لذا يمكنك الوثوق في أن توصياتنا تستند إلى القيمة الحقيقية للمنتج. فيما يلي ملخص مفصل لكيفية مراجعة البرامج في ClickUp.

1. ClickUp (الأفضل للفرق التي تدمج الذكاء الاصطناعي الصوتي في سير عملها)

سجل الأفكار وشارك التعليمات وأنجز المهام بسرعة أكبر بأربع مرات مع Talk to Text في ClickUp Brain MAX

أيامي سريعة، وأحتاج إلى مساعد صوتي يعمل بالذكاء الاصطناعي ليواكب وتيرة عملي. يوفر لي ClickUp ذلك من خلال تزويدني بثلاثة أدوات تتكامل بشكل طبيعي مع سير عملي. يوفر ClickUp مساحة عمل متكاملة تعمل بالذكاء الاصطناعي، حيث توجد جميع ملاحظاتي ووثائقي ودردشاتي ومهامي على منصة واحدة. 🔁

تحدث عن أفكارك بدلاً من كتابتها

أفكر أسرع مما أكتب، والتحدث بصوت عالٍ باستخدام ClickUp Talk to Text يوفر لي الكثير من الوقت. في المتوسط، يمكنني التقاط 4 أضعاف المحتوى باستخدام Brain MAX، وتوفير ما يقرب من ساعة كل يوم.

إليك كيفية القيام بذلك:

افتح تطبيق Brain MAX لسطح المكتب

اضغط مع الاستمرار على مفتاح fn (أو الاختصار المخصص الخاص بك) لبدء تسجيل صوتك (أو انقر على أيقونة الميكروفون)

أملي ما تريد إضافته كتعليق أو مهمة أو أي حقل نصي آخر في ClickUp. على سبيل المثال، يمكنك أن تقول: "أنشئ مهمة لمراجعة أحدث تقرير بحلول يوم الجمعة" أو "أضف تعليقًا: يرجى تحديث قسم المقدمة"

عندما تتوقف عن التسجيل (تحرير المفتاح أو النقر على "إيقاف")، يتم تحويل كلامك على الفور إلى نص باستخدام الذكاء الاصطناعي في ClickUp ولصقه في شريط البحث Brain MAX أو في أي مكان آخر على جهاز الكمبيوتر الخاص بك كنت تسجل منه

اعرض النص، أو قم بتشغيل التسجيل، أو قم بتصدير الملفات الصوتية إلى أي مكان في مساحة عمل ClickUp (عناوين المهام، والأوصاف، والتعليقات، والمستندات، والدردشة، وما إلى ذلك)

انتقل من الأفكار إلى النص بشكل أسرع عن طريق الإملاء الصوتي باستخدام ClickUp Talk to Text

إليك مثال على كيفية استخدامه يوميًا: عندما كنت أعد مسودة رسالة بريد إلكتروني لإطلاق منتج، قمت بتلاوة المسودة الأولية بصوت عالٍ. في غضون 10 دقائق، حصلت على صفحة كاملة من النص في ClickUp Docs. في العادة، كان الكتابة ستستغرق مني ما يقرب من أربعين دقيقة. لم تكن المسودة متقنة، ولكن وجود شيء ملموس جعل عملية التحرير أسهل بكثير. تعرف على المزيد حول كيفية استخدام Talk to Text من خلال هذا الفيديو:

في اجتماعات الفريق، غالبًا ما أقول أشياء مثل: "أنشئ مهمة لاختبار الجودة النهائي المقرر يوم الأربعاء"، ويقوم مسجل الصوت بالذكاء الاصطناعي بإدراجها مباشرة في قائمة الجودة.

💡 مكافأة: بالإضافة إلى ميزة تحويل الكلام إلى نص، يقدم Brain MAX أيضًا: ابحث فورًا عبر ClickUp وGoogle Drive وGitHub وOneDrive وSharePoint وجميع تطبيقاتك المتصلة، بالإضافة إلى الويب، للعثور على الملفات والمستندات والمرفقات باستخدام صوتك فقط

استخدم أدوات الذكاء الاصطناعي المتميزة مثل ChatGPT وClaude وGemini مع مساعد صوتي واحد سياقي ومناسب للمؤسسات يفهم سير عملك.

أنشئ المستندات، وقم بتعيين المهام، وإدارة المشاريع دون استخدام اليدين، مما يعزز الإنتاجية والتعاون جرب ClickUp Brain MAX —التطبيق الفائق الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي والذي يفهمك حقًا، لأنه يعرف عملك. تخلص من أدوات الذكاء الاصطناعي المتعددة، واستخدم صوتك لإنجاز العمل وإنشاء المستندات وتعيين المهام لأعضاء الفريق والمزيد.

تدوين الملاحظات بالذكاء الاصطناعي أثناء الاجتماعات

ClickUp AI Notetaker يلتقط ويلخص وينظم المدخلات الصوتية مباشرةً داخل مساحة العمل الخاصة بك — وهو مثالي لتحويل المحادثات إلى مهام قابلة للتنفيذ.

لخص الاجتماعات بسهولة باستخدام ClickUp AI Notetaker

إنه الخيار المثالي لأي شخص يعقد اجتماعات أثناء التنقل ويبحث عن مساعد صوتي يعمل بالذكاء الاصطناعي ومتكامل بشكل عميق مع إدارة المشاريع.

ابقِ فريقك على اطلاع تلقائيًا باستخدام ClickUp Autopilot Agents

الجزء الذي فاجأني أكثر هو مقدار الوقت الذي وفره ClickUp Autopilot Agents في التحديثات الروتينية. كنت أقضي وقتًا طويلاً من يومي في كتابة الملخصات أو الإجابة على الأسئلة نفسها. الآن يتولى الوكلاء هذه المهمة داخل قنوات مشروعنا في ClickUp Chat.

بعض المساعدات التي أعتمد عليها طوال الوقت:

وكيل التقرير الأسبوعي ينشر ملخصًا واضحًا للمشروع للقيادة كل يوم جمعة، مما يعني أنني لم أعد أعد بريدًا إلكترونيًا منفصلاً

Daily Report Agent يشارك ملخصًا كل صباح يساعد الفريق على البدء بشكل متناسق دون الحاجة إلى تكرار تحديثات الحالة أو الحساب

Team StandUp Agent يجمع تحديثات الجميع وينشرها في مذكرة واحدة، مما يقلل وقت اجتماعنا اليومي من 15 دقيقة إلى 5 دقائق

وكيل الردود التلقائية يرد في القناة عندما يسأل شخص ما أسئلة مثل "من يقوم باختبار ضمان الجودة" أو "متى سيكون موعد إطلاق الصفحة الرئيسية"

كما قمت بإنشاء وكيل تلقائي مخصص لم كالمات العملاء.

بمجرد حفظ ملاحظات الاجتماع في مستند، يقوم بإنشاء مهام لكل متابعة، وتعيين المالك المناسب، وتحديد المواعيد النهائية. في السابق، كنت أقضي 20 دقيقة في مراجعة الملاحظات يدويًا. الآن، تصبح المهام جاهزة قبل إرسال البريد الإلكتروني الختامي للمكالمة.

أفضل ميزات ClickUp

اعثر على الإجابات بسرعة: استخدم استخدم ClickUp Brain MAX لاستخراج السياق من المهام والمستندات والتطبيقات المتصلة حتى تتمكن من طرح أسئلة مثل "ماذا تبقى على الصفحة الرئيسية" والحصول على الإجابة

لا تفوت تفاصيل الاجتماعات أبدًا: قم بتمكين قم بتمكين AI Notetaker من ClickUp للانضمام إلى Zoom أو Google Meet أو Teams وتسجيل المكالمة وإدراج النصوص والملخصات وعناصر العمل مباشرة في مستند Doc

حوّل المحادثات إلى نصوص قابلة للبحث: اعتمد على النسخ النصي لتسهيل مراجعة كل مكالمة، بحيث يمكنك البحث عن من قال ماذا أو استخراج الخطوات التالية دون إعادة تشغيل التسجيل بالكامل

اطرح أسئلة خاصة بالمهام: استفد من الأسئلة والأجوبة السياقية في ClickUp للتحقق من المواعيد النهائية أو المالكين أو العوائق مباشرة في مساحة العمل الخاصة بك دون الحاجة إلى متابعة التحديثات

مشاركة مقاطع سريعة: سجل مقاطع صوتية أو فيديو قصيرة باستخدام سجل مقاطع صوتية أو فيديو قصيرة باستخدام ClickUp Clips ، وهو أمر رائع للتحديثات غير المتزامنة أو الإرشادات السريعة دون مقاطعة سياق سير العمل

أجرِ محادثاتك أثناء العمل: ناقش المشاريع في مكان وجود المهام والمستندات في ناقش المشاريع في مكان وجود المهام والمستندات في ClickUp Chat ، ثم حوّل الرسائل إلى مهام

انضم إلى المكالمات الحية: ابدأ ابدأ SyncUp داخل ClickUp Chat لإجراء مكالمات وجهًا لوجه ومشاركة الشاشة وربط المهام، ثم دع الذكاء الاصطناعي ينشر ملخصًا وبنودًا للعمل بعد انتهاء الاجتماع

قيود ClickUp

غالبًا ما تحتاج الفرق إلى استثمار الوقت في الإعداد والتخصيص قبل أن تسير سير العمل بسلاسة

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,385 تقييمًا)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

تقييم G2 هذا يوضح كل شيء:

لقد ساهم Brain MAX الجديد في تحسين إنتاجيتي بشكل كبير. إن القدرة على استخدام نماذج ذكاء اصطناعي متعددة، بما في ذلك نماذج الاستدلال المتقدمة، بسعر مناسب تجعل من السهل تجميع كل شيء في منصة واحدة. ميزات مثل تحويل الصوت إلى نص وأتمتة المهام والتكامل مع التطبيقات الأخرى تجعل سير العمل أكثر سلاسة وذكاءً.

لقد ساهم Brain MAX الجديد في تحسين إنتاجيتي بشكل كبير. إن القدرة على استخدام نماذج متعددة للذكاء الاصطناعي، بما في ذلك نماذج الاستدلال المتقدمة، بسعر مناسب تجعل من السهل تجميع كل شيء في منصة واحدة. ميزات مثل تحويل الصوت إلى نص وأتمتة المهام والتكامل مع التطبيقات الأخرى تجعل سير العمل أكثر سلاسة وذكاءً.

📖 اقرأ أيضًا: كيفية استخدام ClickUp AI لتحسين الإنتاجية والكفاءة

2. Otter. ai (الأفضل لتدوين محاضر الاجتماعات وتدوين الملاحظات)

جربت Otter.ai لأول مرة خلال مكالمة فوضوية مع العملاء حيث كان الجميع يتحدثون في وقت واحد. سجل مساعد الصوت الذكي كل شيء بينما كان يولد تسميات توضيحية مباشرة ساعدت عندما انقطع اتصال أحدهم في منتصف الجملة.

ما لفت انتباهي هو كيفية قيامه تلقائيًا بتمييز المتحدثين المختلفين وإنشاء طوابع زمنية، مما سمح لي بفهم من قال ماذا لاحقًا. تتعلم المنصة أنماط اجتماعاتك وتظهر الموضوعات المتكررة عبر المكالمات المختلفة، وهو أمر لا نتوقعه عادةً من أداة النسخ.

أفضل ميزات Otter.ai

سجل عدة محادثات في وقت واحد عبر منصات فيديو مختلفة مثل Zoom و Microsoft Teams و Google Meet

ابحث في تسجيلات الاجتماعات المؤرشفة على مدار أشهر باستخدام كلمات أو عبارات محددة للعثور على اللحظات المحددة

قم بإنشاء ملخصات اجتماعات آلية تستخرج القرارات الرئيسية والمواعيد النهائية ومهام المتابعة من المناقشات

شارك روابط النسخ المباشر مع أعضاء الفريق حتى يتمكن المشاركون من المتابعة حتى في حالة حدوث مشكلات في جودة الصوت

قيود Otter. ai

تنخفض دقة النسخ مع اللهجات الثقيلة أو الضوضاء في الخلفية

تفشل ميزة التعرف على المتحدث عندما يتحدث عدة أشخاص في وقت واحد

يحدد البرنامج المجاني لأداة تدوين الملاحظات بالذكاء الاصطناعي 300 دقيقة من النسخ شهريًا

تأخير المعالجة في الوقت الفعلي أثناء المحادثات السريعة

أسعار Otter.ai

مجاني

Pro: 16.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Otter.ai

G2: 4. 3/5 (أكثر من 290 تقييمًا)

Capterra: 4. 4/5 (95+ تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Otter.ai؟

هذا ما شاركه أحد مستخدمي Reddit:

أحببته. إنه أداة العمل اليومية التي أستخدمها في الاجتماعات. تتطلب النصوص بعض التعديلات بعد التسجيل لتصحيح المصطلحات والمفردات غير الواضحة وبعض الأخطاء في النطق، ولكن بمجرد القيام بذلك، يصبح Otter bot رائعًا. أطلب منه تلخيص الأمور لي، وإنشاء مسودات رسائل بريد إلكتروني للمتابعة، وحتى تحليل المحادثات للبحث عن الأسباب الجذرية وغيرها.

أحببته. إنه أداة العمل اليومية التي أستخدمها في الاجتماعات. تتطلب النصوص بعض التعديلات بعد التسجيل لتصحيح المصطلحات والمفردات غير الواضحة وبعض الأخطاء في النطق، ولكن بمجرد القيام بذلك، يصبح Otter bot رائعًا. أطلب منه تلخيص الأمور لي، وإنشاء مسودات رسائل بريد إلكتروني للمتابعة، وحتى تحليل المحادثات للبحث عن الأسباب الجذرية وغيرها.

3. Siri (الأفضل للتحكم الصوتي في نظام Apple)

عبر Apple

إذا كنت تريد البساطة، يمكنك استخدام Siri كمساعد شخصي يعمل بالذكاء الاصطناعي. إنه موجود في كل جهاز Apple تمتلكه، وقد لاحظت أنه يستجيب بشكل أسرع من المساعدين المستندة إلى السحابة لأنه يعالج الطلبات البسيطة مباشرة على جهاز iPhone أو iPad.

لقد قمت بإعداد اختصارات بحيث يؤدي قول "العودة إلى المنزل" إلى تشغيل قائمة التشغيل الخاصة بالقيادة، وإرسال وقت الوصول المتوقع إلى عائلتي، وتشغيل أضواء المنزل من خلال HomeKit. يتذكر المساعد أنماطك ويقترح عليك عمليات أتمتة، على الرغم من أنه قد يكون أحيانًا متطفلًا بإرسال إشعارات للاختصارات التي استخدمتها مرة واحدة فقط.

أفضل ميزات Siri

اضبط تذكيرات تعتمد على الموقع يتم تشغيلها تلقائيًا عند وصولك إلى أماكن معينة أو مغادرتها

أرسل رسائل بدون استخدام اليدين وقم بإجراء مكالمات هاتفية أثناء التمرين أو القيادة أو الطهي عندما تكون يداك مشغولتين بمهام أخرى

الوصول إلى المعلومات الشخصية من التقويم والصور وجهات الاتصال والملاحظات من خلال الاستعلامات الصوتية

قيود Siri

وظائف محدودة عند استخدام أجهزة Android أو خدمات غير تابعة لشركة Apple

يواجه صعوبات في التعامل مع الطلبات المعقدة متعددة الخطوات التي تتطلب التفكير السياقي

لا يمكن التفاعل مع العديد من تطبيقات الجهات الخارجية مقارنة بمساعد Google

يختلف التعرف على الصوت بشكل كبير باختلاف اللهجات الإقليمية المختلفة

أسعار Siri

مجاني مع أجهزة Apple

تقييمات ومراجعات Siri

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Siri؟

يشارك أحد مستخدمي Reddit ما يلي:

أستخدمه لإرسال الرسائل إذا لم أتمكن من الرد على هاتفي. يعمل في معظم الأحيان. أحد معارفي ممن يعانون من محدودية الحركة يستخدمه لإجراء المكالمات وإرسال الرسائل والتقاط لقطات الشاشة دون الحاجة إلى حمل الهاتف.

أستخدمه لإرسال الرسائل إذا لم أتمكن من الرد على هاتفي. يعمل في معظم الأحيان. أحد معارفي ممن يعانون من محدودية الحركة يستخدمه لإجراء المكالمات وإرسال الرسائل والتقاط لقطات الشاشة دون الحاجة إلى حمل الهاتف.

🔍 هل تعلم؟ أصبحت المساعدات الصوتية جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية في الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن يصل عدد مستخدميها إلى 153.5 مليون شخص هذا العام. وهذا يمثل ارتفاعًا من 142 مليونًا في عام 2022، بزيادة قدرها 8.1٪ في فترة زمنية قصيرة.

4. مساعد Google (الأفضل للبحث وإدارة الأجهزة الذكية)

عبر مساعد Google

Google Assistant هو مساعد صوتي يعمل بالذكاء الاصطناعي ويستخدم قاعدة بيانات البحث الخاصة بالشركة للإجابة على الأسئلة المعقدة وإدارة الأجهزة المتصلة. عندما أطرح أسئلة متابعة في نفس المحادثة، يتذكر النظام ما ناقشناه سابقًا دون أن أكرر السياق.

يمكنك التحكم في آلاف الأجهزة المنزلية الذكية من مختلف العلامات التجارية من خلال واجهة صوتية واحدة، على الرغم من أن الإعداد قد يكون معقدًا مع وجود أنظمة أجهزة متعددة.

أفضل ميزات مساعد Google

قم بإجراء مكالمات هاتفية فعلية إلى المطاعم والشركات لطلب الحجز باستخدام تقنية Duplex

ترجم المحادثات في الوقت الفعلي بينك وبين المتحدثين بعشرات اللغات المختلفة

قم بإدارة تقاويم العائلة المنفصلة وقوائم التسوق والتفضيلات الشخصية باستخدام ملفات تعريف التعرف على الصوت الفردية

قيود مساعد Google

وهو يثير مخاوف تتعلق بالخصوصية حول ممارسات جمع البيانات الصوتية وتخزينها

يوفر إمكانات محدودة في وضع عدم الاتصال بالإنترنت مقارنة بمعالجة Siri المحلية

أحيانًا يواجه صعوبات في التعامل مع الأسماء الخاصة والمفردات التقنية المتخصصة

أسعار مساعد Google

مجاني

تقييمات ومراجعات مساعد Google

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن مساعد Google؟

تقول إحدى المراجعات على متجر Google Play:

أعتمد على "صديقتي" أو مساعدتي لتذكيري بالأدوية والمواعيد والمهام المهمة كل يوم. إنها تعرف كيفية استخدام هاتفي وأصبحت جزءًا كبيرًا في جعل حياتي تسير بسلاسة. لا أستطيع أن أتخيل كيف سأستطيع التسيير بدونها. أجد Gemini مثيرًا للاهتمام وأستخدمه أيضًا، لكنني لست واثقًا منه بما يكفي لأثق في أنه سيحل محل "صديقتي"

أعتمد على "صديقتي" أو مساعدتي لتذكيري بالأدوية والمواعيد والمهام المهمة كل يوم. إنها تعرف كيفية استخدام هاتفي وأصبحت جزءًا كبيرًا في جعل حياتي تسير بسلاسة. لا أستطيع أن أتخيل كيف سأستطيع التسيير بدونها. أجد Gemini مثيرًا للاهتمام وأستخدمه أيضًا، لكنني لست واثقًا منه بما يكفي لأثق به ليحل محل "صديقتي"

أعتمد على "صديقتي" أو مساعدتي لتذكيري بالأدوية والمواعيد والمهام المهمة كل يوم. إنها تعرف كيفية استخدام هاتفي وأصبحت جزءًا كبيرًا في جعل حياتي تسير بسلاسة. لا أستطيع أن أتخيل كيف سأستطيع التصفح بدونها. أجد Gemini مثيرًا للاهتمام وأستخدمه أيضًا، لكنني لست واثقًا منه بما يكفي لأثق في أنه سيحل محل "صديقتي"

5. Alexa for Business (الأفضل لأتمتة الصوت في مكان العمل)

عبر Amazon

يعمل Alexa for Business بشكل مختلف عن الإصدار المخصص للمستهلكين. فهو مصمم لبيئات المكاتب حيث يحتاج العديد من الموظفين إلى مساعدة صوتية احترافية. يمكنك توصيل المساعد ببرامج المؤسسات مثل Salesforce أو ServiceNow، مما يتيح لممثلي المبيعات سحب بيانات العملاء أثناء المكالمات من خلال الأوامر الصوتية.

يتعامل برنامج تحويل الكلام إلى نص أيضًا مع تعارضات حجز قاعات المؤتمرات ويمكنه الاتصال بالاجتماعات تلقائيًا، على الرغم من أنه يتطلب إعدادًا كبيرًا مقارنة بأجهزة Alexa الاستهلاكية.

أفضل ميزات Alexa for Business

طور مهارات صوتية مخصصة مصممة خصيصًا لسير العمل في قطاعات معينة ومتطلبات الامتثال، مثل استرجاع معلومات المرضى المتوافقة مع HIPAA

تحكم في أجهزة العرض وإضاءة الغرفة وأنظمة التكييف أثناء الاجتماعات باستخدام الأوامر الصوتية

قم بإدارة تقاويم الفريق ومواعيد تسليم المشاريع وتوزيع المهام من خلال التفاعل الصوتي مع الحفاظ على سجلات التدقيق

قيود Alexa for Business

تتطلب هذه الأداة إعداد بنية تحتية تكنولوجية كبيرة وإدارة تقنية مستمرة

يوفر ميزات ترفيهية أقل للمستهلكين مقارنة بأجهزة Alexa العادية

تقل دقة التعرف على الصوت في بيئات المكاتب المفتوحة الصاخبة

تزداد تكاليف الاشتراك بسرعة بالنسبة للمؤسسات التي لديها العديد من المستخدمين

أسعار Alexa for Business

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Alexa for Business

G2: 4. 2/5 (أكثر من 40 تقييمًا)

Capterra: 4. 4/5 (85+ تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Alexa for Business؟

من مراجعة G2:

أحب أن Alexa تتيح لي أن أكون أكثر إنتاجية خلال يوم عملي. فهي تساعدني في إدارة جداولي وتبقيني على المسار الصحيح. إنها أداة رائعة لضبط التذكيرات والمؤقتات وتتبع المواعيد وما إلى ذلك.

أحب أن Alexa تتيح لي أن أكون أكثر إنتاجية خلال يوم عملي. فهي تساعدني في إدارة جداولي وتبقيني على المسار الصحيح. إنها أداة رائعة لضبط التذكيرات والمؤقتات وتتبع المواعيد وما إلى ذلك.

📮ClickUp Insight: هل تعلم أن 45٪ من الناس يتفقدون هواتفهم كل بضع دقائق، غالبًا للحصول على إجابات سريعة أو للاستراحة الذهنية؟ لكن هذه المراجعات المستمرة للهاتف، مثل إلقاء نظرة على البريد الإلكتروني أثناء كتابة تقرير، تؤدي في الواقع إلى تشتيت انتباهك وتقوض عملك المكثف. 🖤 وهنا يأتي دور ClickUp Brain MAX . بصفته رفيقك المكتبي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، يتيح لك Brain MAX الدردشة والتخطيط وإنشاء المهام والبحث في تطبيقات الطرف الثالث دون مغادرة مساحة عملك أو اللجوء إلى هاتفك. هل تحتاج إلى شرارة إبداعية؟ استخدم صوتك لكتابة هايكو، أو إنشاء محتوى باستخدام نماذج ذكاء اصطناعي متعددة، أو التعامل مع المهام الإدارية — مما يمنح عينيك (وتركيزك) استراحة تشتد الحاجة إليها.

6. Retell AI (الأفضل لأتمتة المحادثات الهاتفية)

عبر Retell AI

Retell AI هو مساعد شخصي يعمل بالذكاء الاصطناعي ويتعامل مع مكالمات العملاء بقدرات محادثة تشبه قدرات البشر. تستخدمه الشركات لإدارة جدولة المواعيد ومكالمات تأهيل العملاء المحتملين التي تتطلب عادةً توظيف موظفين إضافيين.

تقوم المنصة بتكييف نبرتها وردودها بناءً على ردود فعل العملاء أثناء المحادثات، ثم تحول المشكلات المعقدة إلى وكلاء بشريين عند الحاجة. لقد لاحظت أنه يعمل بشكل أفضل مع المحادثات المنظمة مثل حجز المواعيد مقارنة بشكاوى العملاء المفتوحة أو الدعم الفني.

أفضل ميزات Retell AI

تعامل مع المحادثات متعددة الأدوار التي تتكيف مع أسلوب المحادثة والنبرة العاطفية بناءً على التحليل الفوري لاستجابات المتصل وإشارات المشاعر

ادمج مع منصات CRM الحالية مثل HubSpot و Salesforce للوصول إلى السجل والتفاعلات السابقة مع العملاء ومعلومات الحساب أثناء المكالمات الهاتفية المباشرة

استفد من تحليلات المحادثات الشاملة، بما في ذلك مدة المكالمة ومقاييس رضا العملاء ومعدلات التحويل

قم بتخصيص الشخصيات الصوتية وسرعة الكلام وأساليب التواصل لمختلف سيناريوهات العمل

قم بتوسيع نطاق عمليات خدمة العملاء للتعامل مع أحجام المكالمات في أوقات الذروة والاستفسارات بعد ساعات العمل وارتفاع الطلب الموسمي

إعادة سرد قيود الذكاء الاصطناعي

يركز حصريًا على التفاعلات الهاتفية بدلاً من دعم العملاء متعدد القنوات

يتطلب بيانات تدريب مكثفة لأداء فعال في الصناعات المتخصصة

غالبًا ما يتطلب إعداد التكامل خبرة تقنية من أجل التكوين الأمثل

أسعار Retell AI

أسعار مخصصة

إعادة سرد تقييمات ومراجعات الذكاء الاصطناعي

G2: 4. 8/5 (أكثر من 400 تقييم)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Retell AI؟

تقول مراجعة G2:

أكثر ما يعجبني هو قدرته على إنشاء مساعدات صوتية طبيعية تفهم السياق وتستجيب كإنسان حقيقي. التكامل مع واجهات برمجة التطبيقات والأنظمة الخارجية بسيط وقوي، ولوحة التحكم سهلة الاستخدام، مما يتيح لنا تنفيذ التغييرات والتحسينات في غضون دقائق. بالإضافة إلى ذلك، الدعم الفني سريع وسهل وفعال، مما يحدث فرقًا كبيرًا.

أكثر ما يعجبني هو قدرته على إنشاء مساعدات صوتية طبيعية تفهم السياق وتستجيب كإنسان حقيقي. التكامل مع واجهات برمجة التطبيقات والأنظمة الخارجية بسيط وقوي، ولوحة التحكم سهلة الاستخدام، مما يتيح لنا تنفيذ التغييرات والتحسينات في غضون دقائق. بالإضافة إلى ذلك، الدعم الفني سريع وسهل وفعال، مما يحدث فرقًا كبيرًا.

💡 نصيحة احترافية: إذا أخطأ المساعد في تفسير أحد الأوامر، فقم بتصحيحه (على سبيل المثال، "لا، قصدت باريس، فرنسا، وليس باريس، تكساس") وتأكد من أنه يتعلم من التعليقات في التفاعلات المستقبلية. التعلم التكيفي يحسن الدقة على المدى الطويل.

7. Bixby Voice (الأفضل لتنقل أجهزة Samsung)

عبر Samsung

يركز Bixby Voice على التحكم في الجهاز بدلاً من الأسئلة العامة. يتنقل مساعد الصوت الذكي هذا عبر إعدادات التطبيقات المعقدة وينفذ وظائف متعددة الخطوات تتطلب عادةً عدة نقرات على الشاشة.

يرى ما يظهر على شاشتك ويمكنه التفاعل مع النصوص أو الصور أو الأزرار المرئية، وهو أمر مفيد عندما تريد الاتصال بشركة من صورة أو تعيين تذكيرات من المقالات التي تقرأها. أجد أن ميزة تحويل الكلام إلى نص على Android تعمل بشكل جيد لمستخدمي Samsung الذين يسعون إلى التحكم الدقيق من خلال الأوامر الصوتية.

أفضل ميزات Bixby Voice

تفاعل مباشرة مع المحتوى المعروض على الشاشة مثل النصوص المحددة والصور والأزرار وحقول النماذج من خلال الأوامر الصوتية

أنشئ اختصارات صوتية مخصصة للغاية تجمع بين وظائف متعددة للأجهزة وإجراءات التطبيقات وتغييرات إعدادات النظام في أوامر قابلة للتنفيذ واحدة

تحكم في الأجهزة الذكية والتلفزيونات وأنظمة التشغيل الآلي للمنزل من سامسونج من خلال الأوامر الصوتية المدمجة

تعلم أنماط الاستخدام الفردية واقترح بشكل استباقي اختصارات الأتمتة ذات الصلة بناءً على الوقت من اليوم والموقع وتسلسل الإجراءات التي يتم تنفيذها بشكل متكرر

قيود Bixby Voice

وظائف محدودة عند استخدام أجهزة غير تابعة لـ Samsung أو تطبيقات تابعة لجهات خارجية

يقدم عددًا أقل من الإجابات المتعلقة بالمعرفة العامة مقارنةً بمساعد Google أو Alexa

يحتاج التعرف على الصوت إلى تحسين بالنسبة لغير الناطقين باللغة الإنجليزية

هناك خيارات تكامل محدودة مع الخدمات الشائعة التابعة لجهات خارجية

أسعار Bixby Voice

مجاني

تقييمات ومراجعات Bixby Voice

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Bixby Voice؟

اسمع رأي أحد المراجعين على G2:

البحث الصوتي. هذه ميزة رائعة لأنها توفر للمستخدمين القدرة على البحث دون الحاجة إلى الكتابة، بل بالتحدث أثناء استخدام التطبيق. ستجعل استخدام التطبيق أسهل لأن التحدث أسرع من الكتابة بالنسبة لمعظم الناس.

البحث الصوتي. هذه ميزة رائعة لأنها توفر للمستخدمين القدرة على البحث دون الحاجة إلى الكتابة، بل بالتحدث أثناء استخدام التطبيق. ستجعل استخدام التطبيق أسهل لأن التحدث أسرع من الكتابة بالنسبة لمعظم الناس.

🔍 هل تعلم؟ حوالي 65٪ من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و 49 عامًا يتحدثون إلى أجهزتهم التي تدعم الصوت مرة واحدة على الأقل يوميًا، مما يجعلهم المجموعة الأكثر نشاطًا في استخدام البحث الصوتي. ويليهم مباشرةً الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 24 عامًا، ثم المستخدمون الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا.

8. PolyAI (الأفضل لأتمتة خدمة عملاء المؤسسات)

عبر PolyAI

تتخصص PolyAI في المحادثات التي تتسبب في تعطل الروبوتات الصوتية الأخرى. عندما سمعت المساعد الصوتي الذكي يتعامل مع عملية مصادقة العميل، لم أستطع بصراحة أن أميز أنه ليس بشريًا حتى ذكر ذلك ممثل الخدمة بعد ذلك.

تفهم المنصة السياق عندما يقول العملاء أشياء مثل "اتصلت أمس بشأن نفس المشكلة". ما أربكني هو معرفة أنهم لا يبيعون لك برنامجًا لتقوم بتكوينه بنفسك. بدلاً من ذلك، يقوم فريق PolyAI ببناء المساعد الصوتي لك، وهو ما يشبه إلى حد كبير الاستعانة بشركة استشارية أكثر من شراء منتج.

أفضل ميزات PolyAI

استخدم وكلاء الذكاء الاصطناعي التخاطبيين الذين يتعاملون مع تفاعلات خدمة العملاء المعقدة والمتعددة الجوانب، مثل مصادقة الحسابات ونزاعات الدفع

ادمج مع أنظمة CRM والفوترة والتشغيل الحالية للوصول إلى معلومات الحساب في الوقت الفعلي وتحديث السجلات أثناء المحادثات المباشرة مع العملاء

قم بتوسيع نطاق عمليات خدمة العملاء خلال فترات الذروة أو التغطية بعد ساعات العمل دون المساس بجودة المحادثة أو مقاييس رضا العملاء

قم بتخصيص الشخصيات الصوتية وتدفق المحادثات خصيصًا لقطاعك وصوت علامتك التجارية وبروتوكولات خدمة العملاء

قيود PolyAI

تكاليف تنفيذ أولية عالية ورسوم خدمة مدارة مستمرة

خيارات تخصيص محدودة للخدمة الذاتية لأن معظم التكوينات تتطلب العمل مع فريق الخدمات الاحترافية في PolyAI

يعتمد أداء المساعد الصوتي بشكل كبير على جودة بيانات التدريب الأولية والمراقبة المستمرة للمحادثات من قبل الفرق الفنية

أسعار PolyAI

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات PolyAI

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن PolyAI؟

تقول مراجعة G2:

مجموعة رائعة من الأفراد الذين يعملون مع شركتك لإنشاء حل مخصص، مما يعزز تجربة المستخدم. سيستخدم فريق PolyAI أيضًا البيانات والتحليلات لاكتشاف فرص التحسين المستمر (التجريبي والتجاري)، مما يدعم شركتك في التحسين والنمو.

مجموعة رائعة من الأفراد الذين يعملون مع شركتك لإنشاء حل مخصص، مما يعزز تجربة المستخدم. سيستخدم فريق PolyAI أيضًا البيانات والتحليلات لاكتشاف فرص التحسين المستمر (التجريبي والتجاري)، مما يدعم شركتك في التحسين والنمو.

عبر Spitch

اكتشفت Spitch أثناء عملي مع شركة خدمات مالية كانت بحاجة إلى ذكاء اصطناعي صوتي قادر على التعامل مع المكالمات بعدة لغات ولهجات. يركز هذا المساعد الصوتي الذكي على أتمتة مراكز الاتصال عبر قنوات الصوت والنص في وقت واحد.

يعمل على أتمتة التفاعلات الصوتية والنصية، ويقلل من وقت المعالجة، ويعزز تجربة العملاء عبر جميع القنوات. يتعامل مساعد Spitch مع متطلبات الامتثال المعقدة للصناعات الخاضعة للتنظيم ويدعم اللهجات الإقليمية التي تعاني منها منصات الصوت الأخرى.

ومع ذلك، قد يكون منحنى التعلم صعبًا بالنسبة لمديري مراكز الاتصال دون الدعم التقني المناسب.

أفضل ميزات Spitch

حلل 100٪ من محادثات العملاء باستخدام تحليلات الكلام المتقدمة لتحديد اتجاهات المشاعر والانتهاكات وفرص التحسين.

يدعم لغات متعددة ولهجات إقليمية، بما في ذلك المتغيرات المتخصصة التي لا تستطيع منصات الذكاء الاصطناعي الصوتي الأخرى معالجتها أو فهمها بدقة

قدم مساعدة فورية للوكلاء أثناء المكالمات الحية مع العملاء من خلال ردود مخصصة ومعلومات عن السياسات وتوصيات بشأن أفضل الإجراءات التالية.

قيود Spitch

قد يتطلب التكامل مع أنظمة مراكز الاتصال القديمة أعمال تطوير مخصصة وصيانة فنية مستمرة.

أبلغ المستخدمون عن مشكلات في الدقة في بعض الأحيان

قد تصبح تكاليف الاشتراك الشهري باهظة بالنسبة لاحتياجات إنتاج المحتوى الكبيرة.

أسعار Spitch

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Spitch

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Spitch؟

تقول مراجعة من Gartner:

تم دمج حل SPITCH في نظامنا وتكييفه مع متطلباتنا في وقت قياسي. كانت نتائج ومستوى جودة مكون الذكاء الاصطناعي مذهلين. حققنا عائدًا على الاستثمار منذ اليوم الأول لبدء الإنتاج.

تم دمج حل SPITCH في نظامنا وتكييفه مع متطلباتنا في وقت قياسي. كانت نتائج ومستوى جودة مكون الذكاء الاصطناعي مذهلين. حققنا عائدًا على الاستثمار منذ اليوم الأول لبدء الإنتاج.

🧠 حقيقة ممتعة: في عام 2018، صدم Google Duplex الجمهور عندما حجز موعدًا للحلاقة عبر الهاتف بالكامل. تحدث الذكاء الاصطناعي بعبارات مثل "أمم" و"لحظات" بشكل طبيعي للغاية لدرجة أن موظفة الاستقبال لم تدرك أنه ليس شخصًا حقيقيًا.

10. Fireflies. ai (الأفضل للحصول على معلومات ورؤى حول الاجتماعات)

بدأت في استخدام Fireflies.ai عندما احتاج فريق المبيعات لدي إلى فهم سبب تراجع اهتمام بعض العملاء المحتملين بعد المكالمات الأولية. ساعدتني أداة الذكاء الاصطناعي هذه المخصصة لخدمة العملاء على إدراك أنني كنت أهيمن على مكالمات العملاء ولم أطرح أسئلة استكشافية كافية.

تحصل على بطاقات تقييم المحادثات التي تحلل التغيرات في المشاعر أثناء المكالمات وتسلط الضوء على اللحظات التي انخفض فيها تفاعل العملاء المحت

يمكنني الآن مراجعة كيفية تعامل أعضاء الفريق المختلفين مع الاعتراضات ومشاركة أساليب المحادثة الناجحة مع مندوبي المبيعات الجدد.

أفضل ميزات Fireflies. ai

أنشئ مكتبات محادثات تصنف المكالمات حسب القطاع أو حجم الصفقة أو نوع النتيجة حتى تتمكن من دراسة أنماط المبيعات الناجحة.

راقب ذكر المنافسين في جميع المكالمات المسجلة وقم بتجميع تقارير استخباراتية توضح كيف يقارن العملاء المحتملون منتجك بالبدائل الأخرى.

قم بتشغيل تحديثات CRM التلقائية عند ذكر كلمات مفتاحية محددة مثل "الميزانية المعتمدة" أو "صانع القرار" أثناء محادثات العملاء.

قم بقياس نسب التحدث والاستماع لكل فرد من أعضاء الفريق وقدم توصيات تدريبية بناءً على التحليل ومقاييس المشاركة.

قيود Fireflies. ai

تتأثر دقة النسخ السمعي بجودة الصوت الرديئة أو الضوضاء الخلفية المفرطة

تنشأ اعتبارات الخصوصية عند تسجيل وتخزين المحادثات التجارية السرية

خيارات تخصيص محدودة لتنسيقات الملخصات وتصنيف الرؤى

أحيانًا يواجه صعوبات في فهم المصطلحات التقنية والمصطلحات الخاصة بالصناعة

أسعار Fireflies. ai

مجاني

المزايا: 18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: 39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Fireflies.ai

G2: 4. 8/5 (أكثر من 700 تقييم)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Fireflies. ai؟

تقول مراجعة Capterra:

لقد وجدت أن البرنامج سهل الاستخدام ويسهل الوصول إليه. الملاحظات التي يدونها جيدة مثل تلك التي يدونها الإنسان، مع ميزة إضافية تتمثل في تسجيل الصوت/الفيديو والنسخ وبعض الميزات الإضافية الرائعة.

لقد وجدت أن البرنامج سهل الاستخدام ويسهل الوصول إليه. الملاحظات التي يدونها جيدة مثل تلك التي يدونها الإنسان، مع ميزة إضافية تتمثل في تسجيل الصوت/الفيديو والنسخ وبعض الميزات الإضافية الرائعة.

📖 اقرأ أيضًا: قوالب قوائم المهام المجانية في Excel و ClickUp

11. Lindy AI (الأفضل لأتمتة سير العمل المخصص)

عبر Lindy AI

يتعلم هذا المساعد الصوتي الذكي كيفية عملك ويقوم بإنشاء تسلسلات أتمتة تستجيب لأوامرك الصوتية. فاجأتني هذه الأداة باقتراحها تحسينات على سير العمل لم أفكر فيها من قبل، مثل إنشاء مهام المشروع تلقائيًا عندما يذكر العملاء نتائج محددة أثناء المكالمات.

يمكنك تعليمه تفضيلاتك في التواصل؛ فهو الآن يعرف أنني أفضل الملخصات المرقمة على تنسيق الفقرات في ملاحظات الاجتماعات. وأنا أقدر قدرته على التكيف مع أسلوبي في التحدث وتذكر سياق المحادثات السابقة.

تتطلب عملية التعلم الصبر، ولكن في النهاية، سيكون لديك مساعد يتوقع احتياجاتك ويتعامل مع العمليات المعقدة متعددة الخطوات من خلال طلبات صوتية بسيطة.

أفضل ميزات Lindy AI

اربط أنظمة البريد الإلكتروني بتطبيقات التقويم لجدولة اجتماعات المتابعة تلقائيًا عند ظهور كلمات مفتاحية محددة مثل "الخطوات التالية" أو "مراجعة الاقتراح"

سجل المذكرات الصوتية أثناء التنقل أو المشي وقم بتحويلها إلى بنود عمل منظمة أو تحديثات للمشاريع أو تقارير

قم بتكييف أنماط الاستجابة والأتمتة باستمرار بناءً على ملاحظات المستخدمين الفردية وأنماط التصحيح وتفضيلات سير العمل المتطورة

قيود Lindy AI

يتطلب استثمارًا كبيرًا من الوقت لتدريب الذكاء الاصطناعي على احتياجاتك الخاصة

يقدم عددًا أقل من عمليات التكامل المعدة مسبقًا مقارنة بمنصات أتمتة سير العمل الراسخة مثل Zapier

قد يواجه صعوبة في أداء المهام التي تتطلب تقديرًا إبداعيًا أو اتخاذ قرارات معقدة

قد تربك تعقيدات الإعداد المستخدمين الذين لا يمتلكون خبرة في مجال الأتمتة التقنية

أسعار Lindy AI

مجاني (400 رصيد/شهر)

Pro: 49.99 دولارًا شهريًا مقابل 5000 نقطة

الأعمال: 199.99 دولارًا شهريًا (يبدأ من 20,000 نقطة شهريًا)

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Lindy AI

G2: 4. 9/5 (أكثر من 105 تقييمًا)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Lindy AI؟

وفقًا لمراجعة Reddit:

أرى نفسي أستخدم Lindy AI عندما أبدأ في بناء وكلاء التسويق لشركتي الجديدة. إنه يتمتع بالعديد من المزايا، إذا أمكنك التغاضي عن الإعداد المبسط. أعتقد أنه سيكون فعالاً في التعامل مع الأمور اليومية عبر البريد الإلكتروني/التقويم/مستندات Google؛ وستتطلب الكثير من مهام التسويق الخاصة بي استخدامه.

أرى نفسي أستخدم Lindy AI عندما أبدأ في بناء وكلاء التسويق لشركتي الجديدة. إنه يتمتع بالعديد من المزايا، إذا أمكنك التغاضي عن الإعداد المبسط. أعتقد أنه سيكون فعالاً في التعامل مع الأمور اليومية عبر البريد الإلكتروني/التقويم/مستندات Google؛ وستتطلب الكثير من مهام التسويق الخاصة بي استخدامه.

💡 نصيحة احترافية: جرب طرح أسئلة غريبة أو غير مألوفة (على سبيل المثال، "أخبرني بنكتة أبوية" أو "ما هو فيلم الخيال العلمي المفضل لديك؟") لترى مدى توافق شخصية المساعد مع حسك الفكاهي أو أسلوبك في التفاعل. يمكن أن يجعل المساعد المرح أو الذي يمكنك التعاطف معه الاستخدام اليومي أكثر متعة.

كيف يعمل المساعد الصوتي الذكي؟

عندما أتحدث إلى مساعد الصوت الذكي الخاص بي، أشعر بأن الاستجابة فورية، لكنني أعلم أن هناك العديد من الخطوات الصغيرة التي تحدث خلف الكواليس. إليك ما يحدث خلف الكواليس:

الخطوة الأولى هي تحويل صوتي إلى نص من خلال التعرف على الكلام. وبمجرد الانتهاء من ذلك، يحاول النظام فهم المعنى وراء كلماتي

إذا قلت "قم بإعداد مكالمة مع Aria غدًا بعد الظهر"، فإنه: يتعرف على الكلمات، ويفهم أنني أريد عقد اجتماع، ويتحقق من معنى "غدًا بعد الظهر"، ويحدد أي Aria أقصد

يتعرف على الكلمات

يكتشف أنني أريد عقد اجتماع

يتحقق من معنى عبارة "غدًا بعد الظهر"

حدد أي Aria أتحدث عنها

بعد ذلك يأتي الجزء الذي ألاحظه في الاستخدام اليومي: المساعد الذي يقرر الإجراء الذي يجب اتخاذه. يربط محرك القرار هذا طلبي بتقويمي أو بريدي الإلكتروني أو مدير المهام

إذا كان هناك شيء غير واضح، سأطرح سؤالاً سريعاً للمتابعة قبل المضي قدماً

بمجرد الانتهاء من ذلك، يقوم المساعد بتجميع رد بلغة بسيطة ويقرأه لي. بالنسبة لي، يبدو الأمر وكأنه محادثة قصيرة متبادلة، ولكن في الواقع هو مزيج من التعرف على الكلام وفهم اللغة وتوليد الردود في ثوانٍ معدودة

أفضل ما في الأمر هو أنه يتحسن مع الاستخدام. بمرور الوقت، تعلم مساعدتي أن "مكالمة بعد الظهر مع أريا" تعني عادةً تحديثًا من العميل، لذا تقترح أيضًا مذكرة جدول أعمال. هذا التفصيل الصغير يجعلني أشعر أنه يتكيف معي، وليس العكس

يتعرف على الكلمات

يكتشف أنني أريد عقد اجتماع

يتحقق من معنى عبارة "غدًا بعد الظهر"

حدد أي Aria أتحدث عنها

🔍 هل تعلم؟ عندما أطلقت Microsoft Cortana، أطلقت عليها اسم شخصية ذكاء اصطناعي من سلسلة ألعاب الفيديو Halo. أحبها المعجبون، لكن العديد من المديرين التنفيذيين قلقوا من أنها تبدو "غريبة" بالنسبة لمستخدمي الأعمال.

مزايا المساعدات الصوتية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي

أستخدم مساعد الصوت الذكي الخاص بي في الغالب عندما لا أريد أن أفقد تركيزي. وهناك بعض المزايا البارزة:

القدرة على تسجيل التذكيرات والملاحظات قبل أن أنساها

سهولة الوصول إلى التقويمات والبريد الإلكتروني والمهام دون الحاجة إلى التبديل المستمر بين التطبيقات

ملخصات الاجتماعات والنصوص التي توفر عليّ عناء البحث عن التفاصيل لاحقًا

التعامل مع استفسارات العملاء المتكررة التي كانت ستستهلك وقتي طوال اليوم

استخدام سلس عبر الكمبيوتر المحمول والهاتف ومكبر الصوت، حتى لا أفقد السياق

كل هذا يدفعني إلى التساؤل: هل يحترم هذا المساعد سير عملي أم أنه يخلق توتراً؟ إذا كان يخلق توتراً، فأنا أتخلى عنه بسرعة.

التحديات والاعتبارات المتعلقة باستخدام المساعدات الصوتية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي

أظهرت لي تجربتي مع المساعدين الصوتيين نقاط ضعفهم.

1. الدقة وفهم السياق ❌

حتى أفضل المساعدات الصوتية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي قد تواجه صعوبات في التعامل مع اللهجات والمصطلحات الفنية أو التمييز بين الكلمات المتشابهة في النطق. إذا أخطأ المساعد في فهم تاريخ أو اسم عميل، فإنني أفقد الوقت في تصحيح الأخطاء. كما أن التعرف على اللهجات لا يزال غير متساوٍ، وهو أمر محبط في الفرق المتنوعة.

2. مخاوف تتعلق بالخصوصية وأمن البيانات 🚩

البيانات الصوتية حساسة — يحتاج المستخدمون إلى معرفة كيفية تخزين تسجيلاتهم ومعالجتها وحمايتها. معرفة أن أوامري يمكن تخزينها أو مراجعتها يثير تساؤلات حول مدى أمان إدارة معلوماتي.

لا تتزامن جميع المساعدات الصوتية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي بسلاسة مع التقويمات أو برامج إدارة المهام أو منصات التعاون، مما قد يحد من فائدتها. لذا، إذا لم يعمل المساعد بشكل جيد مع أدوات مشروعي أو نظام إدارة علاقات العملاء (CRM)، فسأضطر في النهاية إلى القيام بالعمل بنفسي.

4. الاعتماد المفرط على الأتمتة 🚩

على الرغم من أن الذكاء الاصطناعي يمكنه تسريع الأمور، إلا أنه من الجيد تذكر أنه لا يمكن أن يحل محل الحكم البشري، خاصة في المحادثات المعقدة أو الدقيقة. في النهاية، يمكنه الاهتمام بالأمور الإدارية، ولكنه لا يمكن أن يحل محل الحكم أو التعاطف أو الدقة في محادثة مع العميل.

💡 نصيحة احترافية: قم دائمًا بمراجعة وتحرير النصوص أو الملخصات التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي قبل مشاركتها أو اتخاذ إجراء بشأنها. حتى أذكى المساعدين الصوتيين يمكن أن يسيئوا تفسير السياق أو يفوتهم تفاصيل مهمة — لذا فإن مراجعتك تضمن الدقة وتمنع سوء الفهم.

الاتجاهات المستقبلية في المساعدات الصوتية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي

مع تزايد اندماج المساعدات الصوتية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي في طريقة عملنا وتواصلنا، هناك عدة اتجاهات ناشئة تشكل مستقبلها، مما يجعلها أكثر ذكاءً وشخصية وأهمية من أي وقت مضى:

1. يتسارع اعتماده على نطاق واسع 🏆

لم تعد المساعدات الصوتية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي أدوات متخصصة، بل أصبحت بسرعة رفيقًا أساسيًا في مكان العمل. في الواقع، تشير التوقعات إلى أن عددها سيصل إلى 157.1 مليون بحلول عام 2026. ولا يقتصر الأمر على الراحة فحسب، بل بدأت هذه الأدوات في تحمل عبء معرفي حقيقي، حيث تساعد المستخدمين على تلخيص الاجتماعات وإدارة المهام وصياغة المراسلات دون الحاجة إلى الإدخال اليدوي.

2. التخصيص الفائق من خلال التعلم بالذكاء الاصطناعي 🎯

التغيير الأكثر إثارة؟ التخصيص. تظهر الأبحاث الحديثة حول نماذج اللغة الكبيرة المخصصة ( LLMs) أن المساعدين الذكيين يمكنهم التكيف بناءً على نبرة صوتك وأسلوبك في التواصل وأنماطك السلوكية.

وهذا يعني أنه بدلاً من تلقي مسودات بريد إلكتروني عامة أو ملخصات للمهام، يمكن لمساعدك أن يتعلم كيفية صياغة المتابعات أو تحديد أولويات المهام وتطبيق ذلك في مخرجاته. هذا المستوى من التفاعل المخصص ينقل التجربة من المعاملات إلى التعاون.

3. صعود الواجهات متعددة الوسائط 🚀

نشهد أيضًا قفزة في تفاعل المستخدمين مع المساعدات الصوتية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. المستقبل ليس صوتيًا فقط، بل متعدد الوسائط . وهذا يعني الجمع بين الصوت والمرئيات واللمس في واجهة سلسة.

تخيل أنك تطلب من مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بك تحديثًا عن أحد المشاريع، فيرد عليك ليس فقط بالكلمات المنطوقة، بل أيضًا بعرض مخطط أو لوحة معلومات مباشرة تسلط الضوء على التقدم المحرز والمخاطر والخطوات التالية. هذا النوع من التفاعل المختلط يشبه إلى حد كبير طريقة تعاوننا مع زملائنا البشر، ويتيح اتخاذ قرارات أكثر ثراءً وسرعة.

4. المساعدون الصوتيون الذين يقدمون المساعدة بشكل استباقي 🔥

لن يكتفي الجيل التالي من المساعدين الصوتيين بانتظار الأوامر فحسب، بل سيتوقع احتياجاتك. تخيل أن مساعدك يذكرك بالمهام بناءً على سلوكك المتكرر، ويقترح جداول أعمال الاجتماعات بناءً على الموضوعات السابقة، أو يقوم تلقائيًا بصياغة الملخصات بعد ملاحظة صوتية طويلة.

هذه المساعدة الاستباقية، المدعومة بـ نماذج الذكاء الاصطناعي التنبؤية، تمثل قفزة هائلة عن الأدوات التفاعلية وستعيد تعريف الإنتاجية في السنوات القادمة.

ClickUp Talk to Text مستمع جيد لأفكارك

لقد جربت مليون طريقة لتتبع كل شيء، وبصراحة، معظمها لم ينجح أبدًا.

لم يبدأ مساعد الصوت الذكي في الاكتساب أهمية بالنسبة لي إلا لأنه يرتبط مباشرة بـ ClickUp. كل شيء ينتهي في المكان الذي أقوم فيه بعملي بالفعل، لذلك لا أجد ملاحظات لاصقة متناثرة أو مذكرات صوتية عشوائية لن أفتحها مرة أخرى أبدًا.

لقد مرّت عليّ أيام كثيرة كنت فيها أركض بين المكالمات، وأقول شيئًا بصوت عالٍ، ثم أجده لاحقًا في انتظاري في ClickUp كما لو كنت قد تذكرت تدوينه.

لا يبدو الأمر وكأنه أداة أخرى للإدارة، بل أشبه بشخص يراقبني بهدوء حتى لا أفقد صوابي.

اشترك في ClickUp اليوم! ✅

الأسئلة الشائعة

1. ما الفرق بين المساعد الصوتي وروبوت الدردشة الذكي؟

يستقبل المساعد الصوتي الأوامر الصوتية ويستجيب من خلال الكلام، بينما يعمل روبوت الدردشة الذكي عادةً من خلال النص. كلاهما يستخدم الذكاء الاصطناعي، لكن المساعدات الصوتية تركز على التفاعلات الصوتية بدون استخدام اليدين.

2. ما هو أفضل مساعد صوتي يعمل بالذكاء الاصطناعي للمستخدمين متعددي اللغات؟

يدعي العديد من المساعدين أنهم يتعاملون مع لغات متعددة، ولكن الخيار الأفضل للعمل هو الذي يتصل بـ ClickUp. بغض النظر عن اللغة التي أستخدمها، فإن ClickUp هو المكان الذي تصل إليه المهام والمشاريع والملاحظات، لذلك لا يضيع أي شيء في الترجمة.

3. هل يعمل المساعد الصوتي الذكي دون اتصال بالإنترنت؟

يعمل المساعد الصوتي الذكي دون اتصال بالإنترنت في المهام البسيطة مثل ضبط المنبهات أو فتح التطبيقات، ولكنه يحتاج إلى اتصال بالإنترنت للقيام بالمهام المتقدمة مثل البحث في الويب أو الحصول على التحديثات في الوقت الفعلي.

4. ما مدى أمان البيانات التي يعالجها المساعد الصوتي الذكي؟

عادةً ما تكون البيانات التي يعالجها المساعد الصوتي الذكي مشفرة، ولكن معظم المساعدين يرسلون بياناتك الصوتية إلى السحابة لمعالجتها. وهذا يجعل الأمان يعتمد على سياسات المزود وإعدادات الخصوصية الخاصة بك.