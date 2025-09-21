نماذج شروط وأحكام مجانية للمواقع الإلكترونية والتطبيقات والخدمات

قد لا يبدو تجاهل الشروط والأحكام أمرًا مهمًا، إلى أن تجد نفسك عالقًا في نزاع دون أي حماية قانونية.

من تأخير الدفع إلى إساءة استخدام المحتوى، فإنك تعرض نفسك لمخاطر قانونية ومالية كان من الممكن تجنبها باتفاقية بسيطة. سواء كنت تبني منصة SaaS أو تدير موقعًا للتجارة الإلكترونية أو تطلق تطبيقًا للهاتف المحمول، فإن وضع شروط واضحة وملزمة قانونًا منذ البداية يحمي كلا الطرفين.

لكن كتابة وثيقة قانونية كاملة ليست بالضبط المهمة المفضلة لدى المؤسسين.

وهنا يأتي دور قوالب الشروط والأحكام المجانية التي نقدمها، فهي سهلة الاستخدام وقابلة للتخصيص بالكامل ومتوافقة مع القوانين المعمول بها. أنت تهتم بعملك. ودع هذه القوالب تتولى الأمور القانونية المملة. فلنبدأ إذاً.

🧠 حقيقة مثيرة للاهتمام: في الولايات المتحدة، لا يقرأ سوى واحد من كل خمسة مستهلكين سياسة الخصوصية الخاصة بشركة أو خدمة ما قبل الموافقة عليها.

ما هي نماذج الشروط والأحكام؟

نموذج الشروط والأحكام هو وثيقة قانونية معدة مسبقًا تحدد القواعد التي يجب على المستخدمين اتباعها عند الوصول إلى موقع ويب أو تطبيق أو خدمة رقمية. تساعد هذه الوثيقة في تحديد السلوك المتوقع من المستخدم، وتحد من مسؤولية الشركة، وتشرح حقوق ومسؤوليات كلا الطرفين.

إذا كنت تقدم برامج أو تطبيقات قابلة للتنزيل، فقد يتضمن ذلك اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي (EULA).

تتضمن هذه النماذج عادةً أقسامًا عن الملكية الفكرية وشروط الدفع والمحتوى الذي ينشئه المستخدمون وعملية إنشاء الحساب وبند الإنهاء والقانون الحاكم.

يضمن استخدام النموذج عدم تفويت أي بنود مطلوبة قانونًا مع توفير الوقت والمال في الاستعانة بمساعدة قانونية.

تم تصميم قوالب ClickUp لتتوافق مع قوانين خصوصية البيانات واللوائح الأخرى ذات الصلة، اعتمادًا على مجال عملك أو المنطقة التي تعمل فيها. يمكنك أيضًا تعديل هذه القوالب لتناسب منتجك أو خدمتك مع الحفاظ على الامتثال.

💡 نصيحة احترافية: أضف بندًا للأحكام المتبقية حتى تظل بقية الاتفاقية سارية المفعول في حالة بطلان أحد أجزائها.

أكثر من 20 نموذجًا للشروط والأحكام

إذا كنت تريد توفير الوقت مع الالتزام بالقوانين، فإن نموذج اتفاقية الشروط والأحكام المخصصة الجاهزة للاستخدام يمكن أن يكون عاملاً مغيرًا لقواعد اللعبة.

فيما يلي مجموعة مختارة من ClickUp، التطبيق الشامل للعمل، ومنصات أخرى لمساعدتك في إنشاء شروط تتحمل التدقيق.

1. نموذج شروط الخدمة لـ ClickUp

احصل على نموذج مجاني قم ببناء أساس قانوني متين باستخدام نموذج شروط الخدمة الجاهز للتخصيص من ClickUp

يوفر نموذج شروط الخدمة من ClickUp هيكلًا جاهزًا للتحرير يتضمن أقسامًا أساسية، مثل نطاق الخدمة والقيود والقوانين المعمول بها وإخلاء المسؤولية وحقوق المستخدم.

صُمم هذا النموذج ليلائم الأعمال القائمة على المنتجات أو الخدمات، وهو يدعم الامتثال القانوني دون الحاجة إلى خبرة قانونية واسعة. كما يساعدك على فهم الحد الأقصى المسموح به في العقد القانوني.

تم إنشاؤه ضمن ClickUp Docs، ويتكامل مع ميزات تتبع المشاريع، بحيث يمكنك تعيين التحديثات والتعاون مع فريقك وحتى أتمتة النشر عبر منصاتك.

⭐ لماذا ستحب هذا النموذج:

قم بتغطية جميع الأقسام الأساسية لاتفاقيات الخدمة العامة

قم بتضمين لغة قانونية قابلة للتعديل ومناسبة لعدة قطاعات

دعم شفافية العملاء وتطبيق سياسة المنصة

الوصول إلى المطالبات المدمجة للإشعار المسبق وبند الإنهاء

🔑 مثالي لـ: فرق SaaS أو الوكالات أو المؤسسين الفرديين الذين يعملون على إنشاء صفحة الشروط الأولى الخاصة بهم.

إليك ما قالته Siobhan Wheelan، المديرة والمستشارة المعتمدة في SDW Consultant، عن استخدام ClickUp:

لقد غيرت ClickUp طريقة عمل فريقنا، حيث وفرت مصدرًا واحدًا للمعلومات التي توحد فريقنا وتضمن استمرار تركيزنا على أهدافنا. لقد كان استخدام القوالب والأتمتة وإعداد سير العمل بشكل صحيح عاملاً مغيرًا لقواعد اللعبة من حيث الكفاءة والتواصل.

لقد غيرت ClickUp طريقة عمل فريقنا، حيث وفرت مصدرًا واحدًا للمعلومات التي توحد فريقنا وتضمن استمرار تركيزنا على أهدافنا. لقد كان استخدام القوالب والأتمتة وإعداد سير العمل بشكل صحيح عاملاً مغيرًا لقواعد اللعبة من حيث الكفاءة والتواصل.

2. نموذج اتفاقية الخدمة العامة لـ ClickUp

احصل على نموذج مجاني حدد شروط الخدمة وبنود الدفع باستخدام نموذج اتفاقية الخدمة العامة من ClickUp

يساعدك نموذج اتفاقية الخدمة العامة من ClickUp على صياغة عقد ملزم قانونًا يحدد الخدمات وجداول التسليم وشروط الدفع. وهو يرتبط مباشرة بالمهام والأهداف والتذكيرات، بحيث يظل كل شيء مرئيًا وقابلًا للمساءلة.

نموذج اتفاقية الخدمة هذا مثالي لإنشاء شروط تتناسب مع عملك، سواء كان قائمًا على مشروع أو خدمة متكررة.

⭐ لماذا ستحب هذا النموذج:

استخدم الجداول لتخطيط الخدمات والجداول الزمنية والمسؤوليات

قم بتعيين الملكية للأقسام باستخدام الحقول المخصصة والمهام

تناول الجداول الزمنية والتعويضات والنتائج المتوقعة والسرية

أدرج بنودًا قابلة للتعديل لحل النزاعات أو إنهاء العقد

يوفر هيكلًا لتوضيح الأدوار والمسؤوليات، وتفصيل بنود السرية، وتحديد عملية تسوية المنازعات

يعمل كاتفاقية رئيسية قابلة لإعادة الاستخدام يمكنك نسخها وتخصيصها لكل تعاقد جديد مع عميل

🔑 مثالي لـ: العاملين المستقلين والمستشارين والوكالات التي تتعامل مع عقود خدمات متعددة المراحل.

3. نموذج خطاب اتفاقية ClickUp

احصل على نموذج مجاني حدد توقعات المشروع بوضوح باستخدام نموذج خطاب الاتفاقية من ClickUp

يوفر نموذج اتفاقية ClickUp مستندًا واضحًا وقابلًا للتعديل لتوضيح نطاق العمل والأدوار والرسوم وشروط الاتفاقية بين الطرفين. وهو مثالي للصفقات أو الشراكات قصيرة الأجل التي لا تزال تتطلب الوضوح واليقين القانوني.

يتميز النموذج بإيجازه مع تضمينه العناصر الأساسية: نطاق العمل، والمدة، والدفع، والتوقعات المتبادلة. كما يتضمن ملاحظات عملية لإرشاد المستخدمين خلال كتابة شروط واضحة، من شروط الدفع إلى المسؤوليات وحتى بنود الإنهاء.

⭐ لماذا ستحب هذا النموذج:

حدد التوقعات سطراً سطراً باستخدام هيكل مدمج

حافظ على تزامن جميع مراحل الاتفاقية باستخدام تحديثات الحالة

قم بتوثيق الاتفاقات الشفوية في وثيقة واضحة وسهلة الوصول إليها

حدد المسؤوليات المتبادلة في المشاريع قصيرة الأجل أو غير الرسمية

اجمع التوقيعات الرقمية بسهولة عبر عمليات التكامل وتتبع مراجعات الاتفاقية وسجل الموافقات

🔑 مثالي لـ: المهنيين المبدعين، والمستشارين، والشراكات الصغيرة، والمستقلين، أو الفرق التي تعمل على مشاريع ذات نطاق محدد مع عملاء خارجيين

🎥 شاهد: كيفية استخدام ClickUp كمحامٍ:

💡نصيحة احترافية: ذكّر المستخدمين بأنهم وحدهم المسؤولون عن الأنشطة التي تتم من خلال حساباتهم، خاصةً عندما يتعلق الأمر بالوصول إلى البيانات أو الفوترة. اذكر الأنشطة المحظورة مثل الاستخراج أو إرسال الرسائل غير المرغوب فيها أو الهندسة العكسية لتجنب المناطق القانونية الرمادية.

4. نموذج عقد العمل الحر من ClickUp

احصل على نموذج مجاني احمِ مشاريعك المستقلة بشروط واضحة وشروط دفع باستخدام نموذج عقد العمل المستقل من ClickUp

غالبًا ما يتعامل العاملون المستقلون مع عدة عملاء، مما يجعل من الضروري وجود عقود محكمة. تساعد نماذج عقود العمل المستقل من ClickUp العاملين المستقلين على تأمين عملهم من خلال اتفاقيات قانونية سليمة وسهلة التعديل.

تم تصميمه لسرعة الاستخدام — يتم تحميله في ClickUp Docs وربطه بتتبع المهام، بحيث لا تضطر إلى تبديل الأدوات عند إدارة المخرجات أو المواعيد النهائية أو شروط الدفع.

يقسم هذا النموذج العقد إلى أقسام قابلة للتعديل تتضمن النطاق والرسوم والجداول الزمنية وبنود الإنهاء وشروط السرية. يمكنك إشراك العملاء للحصول على الموافقات وتعيين المهام لتحديث العقود وأتمتة التذكيرات لضمان التوقيع في الوقت المناسب.

⭐ لماذا ستحب هذا النموذج:

قم بتضمين جداول زمنية للمراجعة والموافقة لمنع تجاوز النطاق المحدد

ضع إرشادات واضحة بشأن الملكية والتعديلات والمواعيد النهائية

يمكنك نسخها بسهولة لكل تعاقد في نظام إدارة علاقات العملاء الخاص بك

قم بتنظيم نطاق العمل والنتائج المطلوبة باستخدام مجموعات المهام

🔑 مثالي لـ: المصممين والمطورين والكتاب والمستقلين عن بُعد الذين يسعون إلى تبسيط عملية انضمامهم إلى العمل مع حماية حقوقهم.

📮 ClickUp Insight: 16٪ من المديرين يواجهون صعوبة في دمج التحديثات من أدوات متعددة في عرض متماسك. عندما تكون التحديثات مبعثرة، ينتهي بك الأمر إلى قضاء المزيد من الوقت في تجميع المعلومات وقضاء وقت أقل في القيادة. النتيجة؟ أعباء إدارية غير ضرورية، وفقدان الرؤى، وعدم التوافق. بفضل مساحة العمل الشاملة من ClickUp، يمكن للمديرين تجميع المهام والوثائق والتحديثات في مكان واحد، مما يقلل من الأعمال الروتينية ويبرز الرؤى الأكثر أهمية في الوقت المناسب. 💫 نتائج حقيقية: اجمع 200 متخصص في مجال واحد في مساحة عمل ClickUp، باستخدام قوالب قابلة للتخصيص وتتبع الوقت لتقليل النفقات العامة وتحسين أوقات التسليم عبر مواقع متعددة.

5. نموذج اتفاقية استشارات ClickUp

احصل على نموذج مجاني حدد الشروط والرسوم والنطاق بوضوح باستخدام نموذج اتفاقية الاستشارات من ClickUp

تم تصميم نموذج اتفاقية الاستشارات ClickUp للتعامل مع كل التفاصيل، بدءًا من تحديد المسؤوليات والنتائج المتوقعة وحتى تحديد شروط الدفع وبنود السرية وأحكام الإنهاء.

نظرًا لأن القالب مدمج في ClickUp، فإنه يوفر سير عمل موحدًا: تتم مراجعة العروض والموافقة على العقود وتتبع المراحل المهمة والمراسلات مع العملاء في مكان واحد. وهو مفيد بشكل خاص عندما يعمل المستشار بشكل مستقل ولكنه يحتاج إلى وثائق على مستوى المؤسسات.

⭐ لماذا ستحب هذا النموذج:

قم بتوثيق شروط الاستشارات المعقدة بوضوح ودعم قانوني

أدرج حقوق الملكية الفكرية وحدود المسؤولية بسهولة

قم بتركيز موافقات المستشارين والعملاء داخل مساحة عمل آمنة واحدة

استخدم المهام لتقسيم الخدمات والجداول الزمنية والنتائج المطلوبة

🔑 مثالي لـ: الاستشاريين والوكالات وشركات الخدمات المهنية التي تدير العديد من العملاء والمستشارين.

📚 اقرأ أيضًا: أنواع العقود وكيفية إدارتها بكفاءة

6. نموذج اتفاقية الشراء والبيع من ClickUp

احصل على نموذج مجاني تتبع شروط البيع وتفاصيل الدفع والتسليم في مكان واحد باستخدام نموذج اتفاقية الشراء والبيع من ClickUp

عندما تتضمن المعاملات المالية سلعًا أو خدمات، يكون من الضروري إبرام اتفاقية شراء وبيع رسمية. تم تصميم نموذج اتفاقية الشراء والبيع من ClickUp للشركات سريعة النمو التي تتطلب إبرام العقود بسرعة دون مفاوضات قانونية مطولة.

هذا النموذج مثالي للطلبات المتكررة أو سير عمل المشتريات أو عقود الموردين والعملاء، ويدعم التكامل مع أدوات المالية وتخطيط موارد المؤسسات.

ما يميز هذا النموذج هو قدرته على التعامل مع سير العمل بالكامل — من تحديد شروط الصفقة إلى مراقبة مراحل التسليم بعد التوقيع — كل ذلك ضمن منصة مركزية واحدة.

⭐ لماذا ستحب هذا النموذج

قم بتنظيم شروط التسعير وشروط الشحن وسياسات الإرجاع

قم بإنشاء جداول زمنية ومزامنة مراحل التسليم مع بقية خطوات العملية التشغيلية

استخدم عروض المهام لتتبع مراحل العقد وموافقات المشتري والبائع

وفر سجلات تدقيق مع توقيعات مدمجة وسجل الإصدارات

سجل شروط الدفع وتفاصيل المنتج ومعلومات العميل في تنسيقات قابلة لإعادة الاستخدام

🔑 مثالي لـ: فرق المبيعات وبائعي التجارة الإلكترونية ومقدمي الخدمات الذين يديرون معاملات كبيرة الحجم أو متكررة.

💡نصيحة احترافية: استخدم ClickUp Brain لصياغة عقد الشروط والأحكام على الفور — ما عليك سوى إدخال تفاصيل عملك وستحصل على مستند قانوني جاهز للتحرير في غضون ثوانٍ.

7. نموذج اتفاقية المقاول ClickUp

احصل على نموذج مجاني التزم بشروط العقد عند التعاقد مع مساعدين خارجيين باستخدام نموذج اتفاقية المقاول من ClickUp

تم تصميم نموذج اتفاقية المقاول ClickUp للفرق التي تتعامل بشكل متكرر مع العاملين المستقلين أو المقاولين المستقلين. ما يميز هذا النموذج هو أنه يربط كل قسم من أقسام العقد بخطوات التنفيذ الفعلية داخل سير عمل ClickUp الخاص بك.

استخدم هذا النموذج لتحديد نطاق العمل والمواعيد النهائية والتوقعات بوضوح دون الحاجة إلى التنقل بين العقود وأدوات المشروع. يمكنك تعيين الأدوار وإنشاء أدوات تتبع التقدم وربط ملفات المشروع مباشرة باتفاقيتك، مما يجعل عملية التعيين أكثر سلاسة ويقلل من احتمالية حدوث نزاعات.

⭐ لماذا ستحب هذا النموذج:

احتفظ بالاتفاقيات القانونية وتسليم المشاريع في نفس مساحة العمل

تتبع مراحل العقد من المسودة إلى التوقيع باستخدام الحالات المخصصة

حدد المواعيد النهائية والنتائج المتوقعة للمقاولين باستخدام المهام

قم بتخزين السجلات والاتصالات وسجلات الدفع في لوحة تحكم مرئية واحدة

🔑 مثالي لـ: الشركات التي توظف متخصصين مستقلين أو متعاقدين في عدة أقسام.

📚 اقرأ أيضًا: كيفية إدارة المقاولين بفعالية

8. نموذج اتفاقية التوظيف من ClickUp

احصل على نموذج مجاني قم بتغطية الأدوار والمسؤوليات والحماية القانونية باستخدام نموذج اتفاقية التوظيف من ClickUp

تم تصميم نموذج اتفاقية التوظيف من ClickUp لبيئات التوظيف سريعة الوتيرة حيث الدقة والامتثال أمران مهمان. من تحديد المهام الوظيفية إلى تفاصيل الراتب والمزايا وتوقعات السلوك، يحافظ هذا النموذج على تنظيم كل شيء. يتزامن بسهولة مع لوحات المعلومات وسير العمل، مما يتيح لك إدارة عمليات التوظيف جنبًا إلى جنب مع صياغة العقود.

تضمن الإجراءات الأمنية القوية أن المستخدمين المصرح لهم فقط هم من يمكنهم الوصول إلى المستندات الحساسة.

علاوة على ذلك، بالنسبة للمحتوى الخاضع لقوانين حقوق النشر، يمكنك بسهولة إدارة الأذونات لضمان منح حق الوصول إلى الشخص المصرح له فقط بموجب إذن كتابي، وبالتالي حماية ملكيتك الفكرية داخل ClickUp.

⭐ لماذا ستحب هذا النموذج:

حدد شروط التوظيف وتوقعات السلوك في وثيقة واحدة

تعاون مع مديري التوظيف باستخدام تعليقات المهام المدمجة

استخدم لوحات المعلومات لتتبع حالة المراجعة عبر عدة اتفاقيات

قم بتخزين الاتفاقيات الموقعة جنبًا إلى جنب مع قوائم مراجعة توظيف

🔑 مثالي لـ: فرق الموارد البشرية ومسؤولي التوظيف ومؤسسي الشركات الناشئة الذين يعملون على توسيع فرقهم مع توضيح الجوانب القانونية.

9. ملحق ClickUp لنموذج العقد

احصل على نموذج مجاني قم بتحديث العقود بشكل واضح دون إعادة كتابة الاتفاقية بالكامل باستخدام نموذج ملحق العقد من ClickUp

عندما تحتاج الاتفاقيات الأصلية إلى تغييرات في البنود، فإن ملحق ClickUp لنموذج العقد يأتي لإنقاذك. بدلاً من صياغة مستند جديد بالكامل، يمكنك استخدام هذا النموذج لتسجيل أي تحديثات قانونية ومشاركتها وتتبعها بسرعة، مع الحفاظ على اتفاقيتك الأصلية سليمة.

من إدراج بنود جديدة إلى مراجعة الشروط القديمة، يتيح لك هذا النموذج توثيق التغييرات بشفافية تامة. ستتمكن أيضًا من تعيين مهام المراجعة وتتبع سجل الإصدارات وإخطار أصحاب المصلحة، كل ذلك من نفس مساحة العمل.

⭐ لماذا ستحب هذا النموذج:

احتفظ بشروط العقد الأصلية مع الإشارة إلى التغييرات الجديدة

تتبع حالة التعديلات من خلال سير عمل واضح للمهام

تنسيق الموافقات القانونية ضمن سير عمل المشروع

الرجوع إلى الاتفاقيات الأصلية باستخدام حقول المستندات المرتبطة

🔑 مثالي لـ: الفرق القانونية الداخلية ومسؤولي العقود ومديري المشاريع الذين يحتاجون إلى مراجعة الاتفاقيات دون البدء من جديد.

🔎 هل تعلم؟ إن أسس قانون العقود الحديث ليست حديثة على الإطلاق! فالتاريخ الغني لهذا القانون يعود إلى الحضارات القديمة، مع تأثيرات كبيرة مستمدة من المبادئ القانونية وفلسفات اليونان القديمة وروما.

💡 مكافأة: اجعل صياغة الشروط والأحكام وإدارتها أمرًا سهلاً باستخدام الذكاء الاصطناعي: جرب ClickUp Brain MAX — التطبيق الفائق الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي والذي يفهم سير عملك حقًا لأنه يعرف طبيعة عملك. تخلص من عبء الأدوات الزائد، واستخدم صوتك لصياغة ومراجعة المستندات القانونية، وتعيين المهام المتعلقة بالعقود، وتبسيط إدارة الشروط والأحكام بالكامل — كل ذلك في مكان واحد. ابحث على الفور في ClickUp وGoogle Drive وGitHub وOneDrive وSharePoint وجميع تطبيقاتك المتصلة، بالإضافة إلى الويب، عن نماذج العقود والقوالب القانونية ووثائق الامتثال

استخدم صوتك لإضافة بنود، وابحث في الإنترنت عن المصطلحات القانونية التي يجب استخدامها، واعهد بمهمة الصياغة والمراجعة إلى زملائك في العمل — دون الحاجة إلى استخدام يديك، أينما كنت، باستخدام Talk to Text

احصل على رؤى فورية حول اتجاهات الإنفاق، وتوقع النفقات المستقبلية، وقم بإنشاء تفاصيل الميزانية أو ملخصاتها بمجرد مطالبة بسيطة

احصل على إمكانية الوصول إلى نماذج الذكاء الاصطناعي المتميزة مثل ChatGPT و Gemini و Claude وغيرها للمساعدة في صياغة ومراجعة الشروط والأحكام التبديل بين أفضل نماذج الذكاء الاصطناعي من داخل ClickUp باستخدام Brain MAX

10. نموذج مذكرة صفقة ClickUp

احصل على نموذج مجاني سجل شروط التفاوض وتتبع الصفقات دون فقدان التفاصيل باستخدام نموذج مذكرة الصفقة من ClickUp

قالب مذكرة صفقة ClickUp خفيف الوزن ومركّز ومثالي للمفاوضات السابقة للتعاقد أو شراكات الموردين أو الموافقات الداخلية عالية المخاطر. على عكس العقود الكاملة، يوفر هذا القالب مكانًا مركزيًا للتوافق على الأسعار والنتائج المتوقعة والجداول الزمنية والمسؤوليات الرئيسية.

يدعم النموذج عمليات الموافقة السريعة والتنسيق الداخلي، ويوفر حقول مخصصة للمتعاونين وملاحظات عدم الإفصاح وتفاصيل التعويضات. كما يتكامل مع ClickUp Tasks، بحيث يمكنك تتبع المراجعات وتحديد مواعيد الاستحقاق وإدارة الاتصالات مع جميع الأطراف للحفاظ على تنسيق الفرق دون تأخيرات قانونية طويلة.

⭐ لماذا ستحب هذا النموذج:

قم بتسليط الضوء على الأطراف المعنية والتواريخ والتعويضات وشروط التعاقد

تتبع كل تغيير أو موافقة باستخدام سير عمل المهام

قم بتعيين تذكيرات للتوقيعات والمراجعات والمتابعات

نظم المذكرات حسب مرحلة الصفقة باستخدام علامات الحالة

🔑 مثالي لـ: فرق الإنتاج والمستثمرين ومديري المبيعات وقادة الوكالات الذين يديرون عدة مفاوضات في وقت واحد.

11. نموذج مراجعة عقد ClickUp

احصل على نموذج مجاني راجع الاتفاقيات القانونية دون أن تفوتك أي بند باستخدام نموذج مراجعة العقود من ClickUp

تم تصميم نموذج مراجعة العقود من ClickUp لمساعدة الفرق القانونية والمديرين والعملاء على تتبع التعليقات على العقود والتعليق عليها وحلها قبل التنفيذ. بدلاً من الإبلاغ يدويًا عن المشكلات في المستندات المتفرقة، يمكنك الحصول على رؤية واضحة لما هو معلق وما تمت الموافقة عليه ومن المسؤول وحده عن الخطوة التالية.

يحتوي هذا النموذج على قوائم مراجعة للموافقة وملاحظات المراجعة وأقسام الإبلاغ عن المخاطر ومهام المراجعين، وجميعها مرتبطة بالاتفاقية الأصلية. بالإضافة إلى ذلك، استخدم الأقسام المخصصة لتخزين المتطلبات القانونية ووضع علامات على البنود وتتبع حالة العقد عبر مراحل العميل والداخلية والتنفيذ.

⭐ لماذا ستحب هذا النموذج:

استخدم خمسة عروض معدة مسبقًا لإدارة سير عمل العقود

قم بتركيز تعليقات العقود والموافقات عليها بين جميع الأطراف المعنية

قم بتمييز بنود المخاطر والتناقضات وعلامات الامتثال

انقل العقود من مرحلة المسودة إلى التنفيذ في مساحة واحدة منظمة

🔑 مثالي لـ: الفرق القانونية، ومديري العقود، أو الشركات الناشئة التي تعمل على توسيع شراكات B2B.

➡️ اقرأ المزيد: أفضل تطبيقات برامج إدارة العقود

12. نموذج عقد إيجار ClickUp

احصل على نموذج مجاني احمِ ممتلكاتك بشروط واضحة باستخدام نموذج عقد الإيجار من ClickUp

يوفر نموذج عقد الإيجار من ClickUp تنسيقًا مسبقًا يغطي شروط الإيجار وودائع الضمان وجداول الدفع ومسؤوليات المستأجر وسياسات استخدام العقار. وهذا يسهل على الملاك تحديد الشروط والمسؤوليات وشروط الإيجار.

على عكس ملفات PDF العامة الخاصة بالإيجار، يتكامل هذا النموذج مع أدوات الجدولة والتذكيرات المتكررة وأدوات تتبع المستندات، مما يوفر لمديري العقارات طريقة رقمية لإدارة اتفاقيات المستأجرين. ونتيجة لذلك، فإنه يبسط العبء مع حماية مصالح كل من المالك والمستأجر.

⭐ لماذا ستحب هذا النموذج:

حدد جداول زمنية لتحصيل الإيجار والودائع والتجديدات

اربط سجلات المستأجرين وتفاصيل العقود بمركز مشروع واحد

قم بتخزين الاتفاقيات الموقعة للوصول السريع إليها والامتثال لها

أتمتة التنبيهات الخاصة بانتهاء مدة الإيجار أو انتهاكات القواعد

🔑 مثالي لـ الملاك، وفرق العقارات، ومديري العقارات في مساحات العمل المشتركة الذين يتعاملون مع عقود الإيجار السكنية قصيرة أو طويلة الأجل.

13. نموذج اتفاقية شراكة ClickUp

احصل على نموذج مجاني صغ شروط التعاون بوضوح باستخدام نموذج اتفاقية الشراكة من ClickUp

هل تريد إطلاق مشروع جديد مع طرف آخر؟ يساعدك نموذج اتفاقية الشراكة من ClickUp على إرساء الأساس للمشاريع المشتركة أو التحالفات التجارية أو الاستثمارات المشتركة. ويغطي النموذج كل شيء بدءًا من المساهمات المالية وحتى أدوار الشركاء وحل النزاعات.

تم تصميمه من أجل الوضوح والمساءلة بين الشركاء، مع أدوات مدمجة لمشاركة الملفات والإشعارات وتتبع المواعيد النهائية.

⭐ لماذا ستحب هذا النموذج:

حدد أدوار الشركاء وتقسيم رأس المال وحقوق اتخاذ القرار بوضوح

تناول استراتيجيات الخروج وشروط الحل وإجراءات تسوية النزاعات

شارك التعديلات والموافقات بأمان مع الأطراف المعنية

قم بتخزين جميع اتفاقيات الشركاء والتحديثات في مساحة عمل واحدة

🔑 مثالي لـ: الشركاء التجاريين أو المؤسسين المشاركين أو الوكالات التي تدخل في مشاريع تعاونية.

14. نموذج سياسة شركة ClickUp

احصل على نموذج مجاني قم بتوحيد القواعد الداخلية باستخدام نموذج سياسة شركة ClickUp

تحتاج كل مؤسسة إلى مدونة موثقة للعمليات والسلوك. يوفر نموذج سياسة شركة ClickUp لفرق الموارد البشرية والقيادة مساحة مخصصة لصياغة السياسات الداخلية وتخزينها وإدارتها. إنه إعداد بسيط قائم على المستندات يحفظ جميع التفاصيل — من معايير السلوك في مكان العمل إلى سياسات الإجازات المدفوعة — في مكان واحد.

مع تحميل نموذج سياسة الشركة هذا في ClickUp، يمكنك تعيين ملكية أقسام السياسة المختلفة، وجدولة المراجعات، وحتى تتبع إقرار الموظفين.

⭐ لماذا ستحب هذا النموذج:

نظم توقعات مكان العمل في صيغة واضحة ومهنية

قم بتطبيق التحديثات على أقسام أو فرق معينة بسهولة

قم بتضمين روابط تشعبية إلى مستندات قانونية خارجية أو مواقع ويكي داخلية

أنشئ مصدرًا واحدًا موثوقًا للامتثال والسلوك

الأقسام محددة مسبقًا للتخصيص والتحكم في الإصدارات، مما يسهل تحديثها مع تطور ثقافة الشركة أو التشريعات

🔑 مثالي لـ: مسؤولي الموارد البشرية، ومديري العمليات، أو المؤسسين الذين يعملون على بناء سياسة الشركة الداخلية وهيكلها

15. نماذج كتيبات الموظفين والسياسات والإجراءات الخاصة بـ ClickUp

احصل على نموذج مجاني قم بتوحيد العمليات باستخدام نموذج دليل الموظف

يجمع نموذج كتيب الموظفين والسياسات والإجراءات من ClickUp جميع الوثائق الداخلية — سياسات الحضور وقواعد الإجازات المدفوعة الأجر وإرشادات استخدام تكنولوجيا المعلومات وبروتوكولات السلامة وإجراءات التصعيد — في وثيقة مرجعية واحدة حية.

تم تنظيمه إلى أقسام مع ميزات التنقل السريع وتعيين المهام، وهو يعمل كمركز معرفي قابل للبحث أثناء التعيين والتدريب والتدقيق.

⭐ لماذا ستحب هذا النموذج:

قم بتجميع جميع السياسات والإجراءات والكتيبات في مساحة عمل واحدة

قم بتعيين مهام التحرير أو الامتثال لأعضاء معينين في الفريق

تعاون في التحديثات باستخدام المستندات والتعليقات المدمجة

قم بتعيين دورات المراجعة مع التذكيرات والإشعارات التلقائية

🔑 مثالي لـ: مديري الموارد البشرية وقادة الفرق والمؤسسين الذين يعملون على إضفاء الطابع الرسمي على العمليات الداخلية.

16. نموذج شروط وأحكام الموقع الإلكتروني من Template. Net

يوفر نموذج شروط وأحكام الموقع الإلكتروني من Template. Net إطارًا قانونيًا أساسيًا للأعمال التجارية عبر الإنترنت والمدونين والمنصات الرقمية. ويغطي عناصر أساسية مثل ملكية المحتوى، وحدود المسؤولية، والأنشطة المحظورة، وبنود الاختصاص القضائي، مما يمنح موقعك الإلكتروني مصداقية قانونية ووضوحًا للمستخدمين.

القالب قابل للتعديل ويمكن تكييفه بسرعة ليناسب نموذج عملك. يتضمن أقسامًا واضحة وواجبات المستخدم وأمثلة مدمجة لتسريع الامتثال دون الحاجة إلى استشارات قانونية مكلفة.

⭐ لماذا ستعجبك هذه النموذج:

احصل على موافقة المستخدم الملزمة قانونًا من خلال قسم الإقرار المدمج

املأ الحقول المسبقة لـ اسم المستخدم والبريد الإلكتروني والتاريخ لتوفير وقت الإدارة

قم بتخصيص بنود مثل المسؤولية وحقوق الملكية الفكرية وقواعد الاستخدام دون الحاجة إلى تنسيقها من البداية

انشر أو قم بالتضمين على الفور دون إعادة تصميم التخطيط

🔑 مثالي لـ: مالكي مواقع الويب ومنتجات SaaS والوكالات التي تحصل على موافقة المستخدمين.

17. نموذج شروط وأحكام التجارة الإلكترونية من Template. Net

صُمم نموذج شروط وأحكام التجارة الإلكترونية من Template. Net للمتاجر والأسواق الإلكترونية، ويشمل بنودًا أساسية تتعلق بالمعاملات والشحن والضرائب والاستردادات ومسؤوليات المستخدم.

سواء كنت تبيع سلعًا مادية أو اشتراكات أو منتجات رقمية، يساعدك هذا النموذج على تحديد حقوق ومسؤوليات المشترين والبائعين بوضوح. تدعم الحقول القابلة للتعديل والبنود الموصى بها النشر السريع عبر مختلف المنصات وواجهات المتاجر المخصصة.

⭐ لماذا ستعجبك هذه النموذج:

اذكر بوضوح شروط الإرجاع وإخلاء المسؤولية عن الشحن وشروط التسعير لإعلام المستخدمين

أضف أو احذف بنودًا دون الحاجة إلى إعادة التنسيق

استخدم الحقول المدمجة لجمع إقرارات العملاء كتابةً

قم بتضمين هذا النموذج في صفحة الدفع أو أرسل نموذجًا بعد الشراء للامتثال القانوني

🔑 مثالي لـ: تجار التجزئة عبر الإنترنت، وموزعو الدروبشيبينغ، ومالكو منصات التجارة الإلكترونية.

18. نموذج شروط وأحكام الاشتراك من Template. Net

تغطي نموذج شروط وأحكام الاشتراك من Template. Net اتفاقيات الخدمة المستمرة، خاصةً لأدوات SaaS أو صناديق الاشتراك أو العضويات. وهي تحدد دورات الفوترة وشروط التجديد وسياسات الإلغاء وحقوق المستخدم والتزامات الدعم.

يتيح لك هذا المورد الجاهز للاستخدام تحديد كيفية تفاعل المستخدمين مع الخدمات المتكررة وما يحدث عند إلغاء الاشتراك أو الترقية أو انتهاك الشروط. كما أنه يتكامل جيدًا مع عمليات التسجيل أو بوابات الدفع أو نماذج التسجيل.

⭐ لماذا ستعجبك هذه النموذج:

احصل على الموافقة مسبقًا على الرسوم المتكررة والتجديد التلقائي

حدد شروط الاسترداد والإلغاء بوضوح لتجنب النزاعات

قم بتخصيص تفاصيل الخدمة ومستويات الأسعار دون الإخلال بالتصميم

استخدم الحقول المدمجة لتوثيق الاتفاقية بالاسم والتاريخ والتوقيع

🔑 مثالي لـ: منصات SaaS، العضويات الرقمية، خدمات الاشتراكات

19. نموذج شروط وأحكام تطبيقات الهاتف المحمول من Template. Net

كما يوحي الاسم، يوفر نموذج الشروط والأحكام لتطبيقات الهاتف المحمول من Template. Net للمطورين والشركات الناشئة طريقة سريعة للامتثال لمتطلبات متجر التطبيقات. ويغطي حقوق الملكية الفكرية، والمشتريات داخل التطبيق، وسلوك المستخدم، والوصول إلى البيانات، وروابط الأطراف الثالثة.

سواء كنت تطلق تطبيقك على نظام iOS أو Android أو كليهما، يضمن هذا النموذج أن تكون الشروط الخاصة بك سهلة الاستخدام ومتوافقة مع التطبيق. ستجد أيضًا أقسامًا خاصة ببنود التحكيم واتفاقيات الترخيص والشروط التي تحد من المسؤولية، وجميعها مصممة لتسهيل قراءتها على الأجهزة المحمولة.

⭐ لماذا ستعجبك هذه النموذج:

ضع حدودًا للاستخدام وأوقف المشاركة غير المصرح بها لبيانات تسجيل الدخول

احصل على موافقة المستخدمين على سياسة الخصوصية والشروط والإخلاءات

قم بتضمين الموافقة القانونية في عملية التسجيل في تطبيقك

قم بتخصيص الشروط بسرعة دون الحاجة إلى صياغة قانونية خارجية

🔑 مثالي لـ: مطوري التطبيقات، فرق الامتثال، قادة المنتجات الذين يتعاملون مع المنصات التي تواجه المستخدمين

20. نموذج الشروط والأحكام من Iubenda

عبر iubenda

نموذج الشروط والأحكام من iubenda هو مستند قانوني قابل للتخصيص ومصمم ليتوافق مع المعايير الدولية. وهو مثالي للمواقع الإلكترونية والمنصات التي تتعامل مع مستخدمين عبر الحدود أو تجمع البيانات أو تعمل في قطاعات خاضعة للتنظيم.

تقوم الأداة تلقائيًا بإنشاء بنود بناءً على اختياراتك (نوع العمل ونموذج الدفع واستخدام البيانات)، وتتكامل مع أدوات الخصوصية وسياسات ملفات تعريف الارتباط الخاصة بـ iubenda. وهي مفيدة بشكل خاص للفرق التي ترغب في الدقة القانونية دون الحاجة إلى توظيف مستشار قانوني متخصص.

⭐ لماذا ستعجبك هذه النموذج:

حدد الاستخدام الشخصي مقابل الاستخدام التجاري وحظر مشاركة بيانات الاعتماد مسبقًا

ضع قواعد جمع البيانات والخصوصية دون الحاجة إلى توظيف فريق قانوني

احصل على موافقة المستخدم عبر حقول التوقيع والتاريخ المدمجة

قم بتضمينها مباشرة في عملية تسجيل التطبيق أو بوابة المستخدم

🔑 مثالي لـ: شركات SaaS العالمية ومنصات التكنولوجيا المالية والتطبيقات القائمة على البيانات.

21. نموذج للشروط والأحكام من Termsfeed

عبر Termsfeed

يوفر نموذج الشروط والأحكام من TermsFeed إطارًا قانونيًا شاملاً يغطي حقوق المستخدم وواجباتهم وحدود المسؤولية وقواعد المحتوى والقانون الحاكم. وهو مصمم لدعم مجموعة واسعة من حالات الاستخدام، من منصات SaaS ومتاجر التجارة الإلكترونية إلى تطبيقات الأجهزة المحمولة.

النموذج متاح في عدة صيغ (HTML و PDF و DOCX و Google Docs) ويدعمه منشئ شروط وأحكام تفاعلي لسهولة التخصيص. يتيح لك هذا المنشئ تحديد البنود المطبقة بناءً على نوع الخدمة واستراتيجية تحقيق الدخل والولاية القضائية.

⭐ لماذا ستحب هذا النموذج:

احصل على بنود جاهزة للاستخدام لحسابات المستخدمين، والملكية الفكرية، والنزاعات، وإنهاء الخدمة

قم بفرض القواعد بسرعة باستخدام صياغة جاهزة للنقر

احمِ عملك باستخدام أقسام الإقرارات القانونية وأحكام القانون المعمول به المدمجة

قم بالتخصيص حسب المنصة (التطبيق، الويب، SaaS) دون البدء من الصفر

🔑 مثالي لـ: المؤسسين وفرق المنتجات ومالكي المواقع الذين يحتاجون إلى شروط قانونية قابلة للتنفيذ بسرعة

ما الذي يجعل نموذج الشروط والأحكام جيدًا

الآن بعد أن اطلعت على أفضل النماذج المجانية، عليك أن تعرف كيفية اختيار النموذج المناسب لك. نموذج الشروط والأحكام القوي هو وثيقة قانونية من شأنها حماية منتجك ومستخدميك وسمعتك. النموذج المناسب يتضمن عناصر قانونية غير قابلة للتفاوض تجعل الشروط ملزمة قانونًا.

إليك بعض الأمور التي يجب وضعها في الاعتبار:

بند الملكية الفكرية: اختر نموذج شروط وأحكام يحمي ممتلكاتك الحصرية وحقوق الملكية الفكرية من سوء الاستخدام

شروط الدفع: ابحث عن نموذج يحدد بوضوح دورات الفوترة وشروط الاسترداد وعملية فرض الرسوم. اذكر من يتحمل التكاليف القانونية في حالة رفع دعوى

قواعد سلوك المستخدم: حدد نماذج الشروط والأحكام التي تحدد توقعات سلوك المستخدم وأحيل إلى إرشادات المجتمع حيثما ينطبق ذلك

بند المسؤولية: ابحث عن نموذج يحد من مسؤوليتك عن الأضرار العرضية أو التبعية، بما في ذلك الإصابات الشخصية، ووضح أن المستخدمين يتحملون مسؤولية مخاطرهم الخاصة

بند تفاصيل الاتصال: اتفق على نموذج للشروط والأحكام يوفر للمستخدمين رابطًا رسميًا للبريد الإلكتروني أو نموذج الدعم حيث يمكنهم التواصل لطرح الأسئلة أو الحصول على توضيحات تتعلق بالاتفاقية

شروط المحتوى الذي ينشئه المستخدمون : حدد نموذجًا يحدد ملكية ومسؤولية المحتوى الذي يضيفه المستخدمون

قسم القانون الحاكم: استخدم نموذجًا يؤكد أن شروط الاتفاقية قابلة للتنفيذ بموجب الاختصاص القضائي المعمول به

بند الإنهاء: اختر النماذج التي تغطي حالات إلغاء الوصول، خاصة في حالات الانتهاكات أو الإدراج في أي قائمة بالأطراف المقيدة، إلى جانب خيارات التحكيم أو الوساطة

حقوق الأطراف الثالثة: اختر نموذج شروط وأحكام يحدد بوضوح مواقع الأطراف الثالثة عند تضمين المكونات الإضافية أو بوابات الدفع أو التكاملات الاجتماعية لتجنب التداخلات المحتملة في المسؤولية

الامتثال لقوانين خصوصية البيانات: أعط الأولوية للنماذج التي تشرح القوانين التي تحكم كيفية التعامل مع بيانات المستخدم وحمايتها

مرجع قانون الألفية الجديدة لحقوق الطبع والنشر الرقمية: حدد نماذج الشروط والأحكام التي تتضمن إجراءات تتعلق بانتهاك حقوق الطبع والن

اكتشف عالم الوضوح القانوني مع ClickUp

لا تنتظر حتى ينشأ نزاع لترتيب أوراقك. سواء كنت تقوم بتعيين موظف جديد أو صياغة اتفاقية شراكة أو نشر شروط التطبيق، فإن النماذج توفر الوقت وتقلل المخاطر.

تتيح لك قوالب ClickUp القانونية الجاهزة تخطي مرحلة التنسيق والانتقال مباشرة إلى التنفيذ. يمكنك تخصيص كل شيء وتتبعه والتعاون عليه داخل مساحة عمل واحدة — دون الحاجة إلى التبديل بين الأدوات أو متابعة التعديلات.

قم بإنشاء وإدارة ومشاركة العقود والسياسات والاتفاقيات ببضع نقرات فقط.

سجل مجانًا اليوم على ClickUp لتبدأ!