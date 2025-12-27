أفضل 15 أداة استطلاع مجانية يجب أن تستخدمها في عام 2026

يمكنك إجراء استطلاع مثالي دون أن تتعلم أي شيء.

تجمع الفرق التعليقات باستمرار، ولكن غالبًا ما تظل النتائج في جدول بيانات أو لوحة معلومات دون متابعة.

أدوات الاستطلاع المجانية المتوفرة اليوم تعالج هذه المشكلة. فهي توفر القفزات المنطقية والعلامات التجارية والتحليلات في الوقت الفعلي دون الحواجز التي كانت تمنعها في السابق.

يقدم هذا الدليل تفصيلاً لأفضل 15 أداة استطلاع مجانية لتحويل الردود إلى قرارات قابلة للتنفيذ بسرعة.

إليك نظرة سريعة على أفضل أدوات الاستطلاع قبل أن نتعمق في التفاصيل.

الأداة الأفضل لـ أفضل الميزات الأسعار* ClickUp فرق المنتجات والموارد البشرية والتسويق والفرق متعددة الوظائف التي تدير نماذج قبول متعددة حجم الفريق: فردي → مؤسسة اجمع الردود، وشغّل سير العمل، واستفد من رؤى الذكاء الاصطناعي، والعلامة التجارية المخصصة، والنماذج المدمجة، ومساحة العمل الموحدة. مجانية إلى الأبد، تتوفر إمكانية التخصيص للمؤسسات نماذج Google استطلاعات داخلية سريعة وبسيطة، واختبارات في الفصل الدراسي، وتخطيط الأحداث حجم الفريق: أفراد → فرق صغيرة قم بتضمين النماذج، وتبديل الأسئلة، وتقييد الوصول، وحدود الردود، والاختصارات مجاني SurveyPlanet المعلمون والمؤسسات غير الربحية والشركات الناشئة التي تجري دورات تقييم متكررة حجم الفريق: صغير → متوسط أسئلة/إجابات غير محدودة، قوالب، متعدد اللغات، إجابات مجهولة، معاينة مزدوجة خطط مدفوعة تبدأ من 20 دولارًا شهريًا Tally المبدعون والشركات الناشئة والمهنيون المستقلون الذين يرغبون في نماذج بسيطة وأنيقة حجم الفريق: فردي → فرق صغيرة محرر الكتل، بدون علامات مائية، استجابات غير محدودة، نطاقات مخصصة، حقول مخفية، Stripe، حماية بكلمة مرور خطط مدفوعة تبدأ من 29 دولارًا شهريًا Jotform فرق الرعاية الصحية والتعليم والمؤسسات التي تحتاج إلى جمع بيانات منظمة ودقيقة للغاية حجم الفريق: الشركات الصغيرة والمتوسطة → المؤسسات أكثر من 10,000 نموذج، منطق شرطي، مدفوعات، HIPAA، توقيعات إلكترونية، وضع غير متصل بالإنترنت، أكثر من 100 تكامل خطط مدفوعة تبدأ من 39 دولارًا شهريًا SurveyMonkey فرق الموارد البشرية والتسويق والمنتجات التي تجري أبحاثًا رسمية أو استطلاعات مدفوعة بالامتثال حجم الفريق: جميع الأحجام تحليل المشاعر، مشاركة QR/SMS، المعايير المرجعية، منطق التقييم، متعدد اللغات، الوصول على أساس الدور خطط مدفوعة تبدأ من 18 دولارًا شهريًا Typeform المسوقون والمصممون والمبدعون الذين يحتاجون إلى استطلاعات رفيعة المستوى وتفاعلية ومتوافقة مع العلامة التجارية حجم الفريق: فردي → متوسط الحجم واجهة مستخدم بسؤال واحد، قفزات منطقية، استدعاء الإجابات، حفظ جزئي، تضمين، VideoAsk خطط مدفوعة تبدأ من 29 دولارًا شهريًا Zoho Survey الفرق التي تعمل بالفعل في نظام Zoho حجم الفريق: الشركات الصغيرة والمتوسطة → المؤسسات تكاملات Zoho الأصلية، متوافقة مع اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، متعددة اللغات، وضع غير متصل بالإنترنت، التقييم، مشغلات البريد الإلكتروني، تقارير الجداول المتقاطعة خطط مدفوعة تبدأ من 6 دولارات شهريًا نماذج Cognito فرق العمليات والمحاسبون والموظفون الميدانيون الذين يحتاجون إلى نماذج بيانات ديناميكية تتطلب حسابات كثيرة حجم الفريق: الشركات الصغيرة والمتوسطة → الشركات المتوسطة الحجم بيانات مملوءة مسبقًا، أقسام متكررة، تخزين مشفر، بوابات آمنة، ملفات PDF، حسابات متقدمة خطط مدفوعة تبدأ من 19 دولارًا شهريًا forms. app الشركات الصغيرة + العاملون المستقلون الذين يحتاجون إلى نماذج متوافقة مع الأجهزة المحمولة حجم الفريق: فردي → شركات صغيرة ومتوسطة تصميم يركز على الأجهزة المحمولة، ونماذج الطلبات، والموافقات، والإشعارات الفورية، والآلات الحاسبة، والقوالب سريعة الاستجابة خطط مدفوعة تبدأ من 25 دولارًا شهريًا Qualtrics الشركات وفرق البحث التي تجري دراسات متقدمة حول تجربة العملاء/تجربة الموظفين/السوق حجم الفريق: شركة منطق معقد، تفرع، بيانات مدمجة، مشاركة متعددة القنوات، تحليلات الذكاء الاصطناعي، لوحات معلومات، تكامل SAP/Salesforce أسعار مخصصة LimeSurvey فرق القطاع الأكاديمي + القطاع العام ذات المهارات التقنية والميزانيات المحدودة حجم الفريق: الشركات الصغيرة والمتوسطة → المؤسسات مفتوحة المصدر، ذاتية الاستضافة، متعددة اللغات، برمجة منطقية، وضع غير متصل بالإنترنت، تصدير SPSS/R، إدارة اللوحات خطط مدفوعة تبدأ من 9 دولارات شهريًا Sogolytics فرق الموارد البشرية والرعاية الصحية والمالية والحكومية التي تحتاج إلى أمان صارم + امتثالحجم الفريق: متوسط الحجم → مؤسسة أمن المؤسسات، تقييم شامل، قياس الأداء، سير العمل، لوحات المعلومات، التشفير، سجلات التدقيق خطط مدفوعة تبدأ من 25 دولارًا شهريًا SoSci Survey الباحثون في مجالات علم النفس والتربية والعلوم الاجتماعية حجم الفريق: الأوساط الأكاديمية منطق البرامج النصية، التوزيع العشوائي، الحصص، الوصول الخاضع للرقابة، الامتثال لمعايير الاتحاد الأوروبي، التكامل الأكاديمي خطط مدفوعة تبدأ من 57 دولارًا شهريًا Formbricks فرق SaaS + مطورو البرامج الذين يضعون الخصوصية في المقام الأول ويجمعون التعليقات داخل التطبيق حجم الفريق: شركة ناشئة → مؤسسة استطلاعات صغيرة داخل التطبيق، استضافة ذاتية، متوافقة مع GDPR/CCPA، تتبع الجلسات، SDK، تحليل AI، مقاعد غير محدودة خطط مدفوعة تبدأ من 49 دولارًا شهريًا

لا يعني مجاني بالضرورة محدود، خاصة إذا كنت تجمع تعليقات تؤثر على القرارات. إليك ما يجب الانتباه إليه عند اختيار برنامج استطلاع قوي ومجاني:

حدود أسئلة عالية أو غير محدودة : تجنب الأدوات التي تحدد عدد الأسئلة التي يمكنك طرحها

تصميم وعلامة تجارية قابلة للتخصيص : قم بتعديل الألوان والشعارات والخطوط بدون علامات مائية

التفرع المنطقي وأنماط التخطي : اطرح أسئلة أكثر ذكاءً بناءً على الإجابات السابقة

خيارات التصدير والتحليلات : الوصول إلى البيانات الأولية ولوحات المعلومات لفهم النتائج

تصميم متوافق مع الأجهزة المحمولة : تأكد من أن الاستطلاعات والنماذج تظهر بشكل رائع على أي جهاز

بدون إعلانات أو شعارات مفروضة : حافظ على تجربة نظيفة وخالية من عوامل التشتيت

تكامل الأدوات : سهولة المزامنة مع Google Sheets و Slack و CRMs والمزيد

حدود بيانات سخية : بعض الأدوات تقيد الردود أو تخزين البيانات في الخطط المجانية

واجهة سهلة الاستخدام: أداة إنشاء بسيطة توفر الوقت وتقلل من الصعوبات

تسهل الأداة المناسبة إنشاء الاستطلاعات ومشاركتها واتخاذ الإجراءات بناءً عليها، دون الحاجة إلى دفع رسوم باهظة في وقت مبكر.

الآن بعد أن عرفت ما الذي تبحث عنه، دعنا نتعمق في الأدوات التي توفر لك ما تريد:

1. ClickUp (الأفضل للنماذج المدمجة في سير العمل)

حوّل الردود إلى إجراءات باستخدام نماذج ClickUp التي تتصل مباشرة بسير عملك.

ClickUp هو التطبيق الشامل للعمل الذي يجمع بين إدارة المشاريع وإدارة المعرفة والدردشة — وكل ذلك مدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يساعدك على العمل بشكل أسرع وأكثر ذكاءً.

لا تقتصر ميزة ClickUp Forms المدمجة على جمع ردود الاستطلاعات فحسب، بل إنها تحفز على اتخاذ الإجراءات.

يمكنك إنشاء نماذج لأي غرض، بدءًا من جمع العملاء المحتملين وتقارير الأخطاء وحتى الطلبات الداخلية والاستطلاعات. يمكن أن تصبح كل استجابة مهمة تلقائيًا، وتعيين الشخص المناسب، وتعيين الأولوية بناءً على الإجابات، وتشغيل المتابعات — دون الحاجة إلى الفرز اليدوي.

استخدم ClickUp AI لاستخراج رؤى فورية من بيانات النماذج

تتدفق نتائج النماذج مباشرة إلى لوحات معلومات ClickUp. تتضمن لوحات المعلومات هذه بطاقات AI Insight Cards واتجاهات تنبؤية وتنبيهات بالانحرافات ومخططات يتم إنشاؤها تلقائيًا بواسطة ClickUp Brain.

تقوم ClickUp Automations بتحويل استجابات النماذج إلى سير عمل. في اللحظة التي يرسل فيها شخص ما استجابته، يمكن وضع علامة على المهمة وتوجيهها إلى المرحلة الصحيحة وعرضها على الشخص المناسب، بحيث يقضي فريقك وقتًا أقل في الفرز ووقتًا أطول في الرد.

على سبيل المثال، يمكن تعيين الطلبات "العاجلة" إلى مالك معين ونقلها إلى مرحلة الأولوية تلقائيًا، بينما تنتقل "الملاحظات" إلى قائمة المهام المتأخرة للمراجعة.

بدلاً من تكوين المشغلات والشروط يدويًا، يمكنك وصف الأتمتة بلغة إنجليزية بسيطة — "عندما يتم وضع علامة "عاجل" على إجابة استطلاع، قم بتعيينها إلى CX وإضافة تاريخ استحقاق" — وسيقوم ClickUp Brain بإنشاء سير العمل بالكامل نيابة عنك.

اختر من بين أكثر من 200 نموذج جاهز من ClickUp Automations لتبدأ بسرعة.

يمكن تخصيص النماذج بسهولة بعلامتك التجارية الخاصة وتدعم تحميل الملفات، مثل لقطات الشاشة أو مقاطع الفيديو. يمكنك أيضًا قبول الإرسالات العامة أو المجهولة — وهو أمر رائع لتعليقات العملاء أو استطلاعات الرأي — ودمجها مع أدوات مثل CRM أو منصات البريد الإلكتروني أو قواعد البيانات عبر Zapier أو Make.

⭐ أداة تغير قواعد اللعبة تجعل قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة في ClickUp — ClickUp Brain و ClickUp BrainGPT و Super Agents — منه خيارًا متميزًا لإدارة الاستطلاعات. تتوقف معظم أدوات الاستطلاع عند "جمع التعليقات". الفوز الحقيقي هو تحويل الردود إلى قرارات ومتابعتها دون تصدير أي شيء أو ملاحقة الأشخاص. حوّل الردود الأولية إلى تقرير قابل للقراءة بسرعة: استخدم ClickUp Brain لتلخيص مستند واستخلاص النقاط الرئيسية في ثوانٍ معدودة، بحيث تكون نتائجك واضحة وقابلة للمشاركة على الفور.

احصل على التحليل والتوجيه في تدفق واحد: يمكن لـ ClickUp AI Agents دمج التعليقات وإجراء تحليل المشاعر وإنشاء تقارير تحليلية، ثم توجيه النتائج إلى المالكين المناسبين.

حوّل "الرؤية" تلقائيًا إلى "عمل": يمكن لهؤلاء الوكلاء أنفسهم إنشاء مهام متابعة من نتائج الاستطلاع ومتابعتها، بحيث لا يتوقف أي شيء بعد كتابة التقرير.

ابقِ الجميع على اطلاع دون الحاجة إلى ملخصات يدوية: يمكن لـ وكيل الذكاء الاصطناعي للتلخيص التلقائي تحويل المدخلات المستمرة إلى ملخصات موجزة، بحيث يظل أصحاب المصلحة على اطلاع بأقل جهد في إعداد التقارير. يمكن لـتحويل المدخلات المستمرة إلى ملخصات موجزة، بحيث يظل أصحاب المصلحة على اطلاع بأقل جهد في إعداد التقارير. إليك نظرة سريعة على ClickUp BrainGPT @work👇 ClickUp BrainGPT يحدد المخاوف المتكررة، ويتعرف على التعليقات الإيجابية، ويقترح الخطوات التالية القابلة للتنفيذ. لا يتوقف الذكاء الاصطناعي عند هذا الحد؛ يمكنك البحث في النماذج والاستجابات والمهام والمستندات والمحادثات ولوحات المعلومات والمرفقات في ثوانٍ معدودة. يقوم ClickUp Enterprise Search تلقائيًا بسحب السياق من جميع أنحاء مساحة العمل الخاصة بك حتى لا تفقد أبدًا تتبع كيفية تعامل فريقك مع بيانات الاستطلاع.

كل هذا يضيف إلى النتائج الحقيقية. توفر الفرق التي تستخدم ClickUp ما يصل إلى ساعة لكل موظف يوميًا، مما يؤدي إلى زيادة الكفاءة بنسبة 12٪.

لقد خفضت مؤسسات مثل Stanley Securities وقت إعداد التقارير بأكثر من 50٪، بفضل سير العمل المرتبط بالنماذج الذي يجعل البيانات متاحة وقابلة للتنفيذ.

أفضل ميزات ClickUp

اعرض مالكي النماذج وعدد عمليات الإرسال وسير العمل المتصل من مركز النماذج المركزي

ابدأ باستخدام قوالب جاهزة للتعليقات وطلبات تكنولوجيا المعلومات والاستقبال — أو أنشئ قوالبك الخاصة مع تحكم كامل في التخطيط والمنطق ومحفزات سير العمل.

شارك النماذج عبر رابط أو قم بتضمينها في مواقع الويب أو مواقع الويكي أو البوابات الإلكترونية — وهي مثالية لمراكز المساعدة أو الصفحات المقصودة أو حالات الاستخدام التي تتعامل مع العملاء.

استخدم القوائم المنسدلة وتحميل الملفات والتواريخ والتقييمات والمزيد لإنشاء نماذج لتقارير الأخطاء والتعليقات وردود الفعل والمزيد.

قم بتعيين استجابات الاستطلاع إلى حقول مثل المنطقة أو تأثير الإيرادات لتسهيل التصفية وإعداد التقارير وتقسيم لوحة المعلومات.

يمنحك مركز النماذج الجديد تحكمًا على مستوى المؤسسة في الوصول إلى النماذج والأذونات والتحليلات ورؤية عمليات الإرسال. يمكنك تتبع حجم الاستجابات والتحكم في من يمكنه عرض بيانات النماذج أو تحريرها وتضمين النماذج عبر البوابات الخارجية أو الداخلية مع حوكمة أكثر صرامة.

قيود ClickUp

قد يكون منحنى التعلم مرتفعًا بعض الشيء بالنسبة للمستخدمين الجدد

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2 : 4. 7/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4400 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

تقول مراجعة G2:

Clickup على سطح المكتب سهل الاستخدام للغاية وبديهي مع عناصر تحكم جديدة مدمجة في الذكاء الاصطناعي لمساعدتك إذا ضللت طريقك. إن القدرة على إنشاء النماذج وإدارة المهام وعناصر التقويم والاجتماعات تجعل ClickUp أداة لا غنى عنها لأي شركة صغيرة نامية. بالإضافة إلى ذلك، فإن ميزة الدردشة الجديدة تجعل تطبيقات الدردشة الخارجية مثل Slack أو Teams عتيقة وغير ضرورية لأولئك الذين يسعون إلى تقليل عدد التطبيقات التي يستخدمونها.

2. نماذج Google (الأفضل للاستطلاعات السريعة والبسيطة)

عبر نماذج Google

إذا كنت بالفعل جزءًا من نظام Google البيئي، فإن Google Forms هو الخيار المثالي للمستخدمين الذين يرغبون في إنشاء استطلاعات بأقل قدر من الإعدادات. إنه أداة إنشاء الاستطلاعات المجانية تمامًا من Google.

تجعل واجهة الأداة البسيطة التي لا تتطلب كتابة أكواد برمجية والتكامل الأصلي مع أدوات Google Workspace منها أداة مثالية للتعليقات الداخلية واستطلاعات رضا العملاء واختبارات الفصل الدراسي أو تخطيط الأحداث. يمكنك البدء فورًا باستخدام القوالب الجاهزة أو الإنشاء من البداية باستخدام أنواع الأسئلة الأساسية مثل الأسئلة متعددة الخيارات والقوائم المنسدلة والأسئلة القصيرة.

أفضل ميزات نماذج Google

أنشئ استطلاعًا في Google Forms وقم بتضمينه مباشرةً في مواقع الويب أو الشبكات الداخلية لتسهيل المشاركة.

قم بتقييد الوصول إلى النموذج على مستخدمين أو مجالات معينة للاستطلاعات الداخلية

قم بتعيين حدود الاستجابة وإغلاق النماذج تلقائيًا بعد الوصول إلى الحد الأقصى

استخدم اختصارات لوحة المفاتيح وأدوات النسخ السريع لتسريع إنشاء النماذج

قيود نماذج Google

تقدم Google Forms منطقًا شرطيًا أساسيًا مجانًا، ولكنها تفتقر إلى منطق التخطي المتقدم والتقييم ولوحات التحليلات في الوقت الفعلي الموجودة في الأدوات المدفوعة.

أدوات إعداد التقارير محدودة

أسعار نماذج Google

مجاني

تقييمات ومراجعات نماذج Google

G2 : 4. 6/5 (Google Workspace، أكثر من 9000 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 11000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Google Forms؟

يقول أحد المراجعين في Capterra:

تعد Google Forms حلاً مفيدًا وفعالًا للاحتياجات الأساسية إلى المتوسطة. قد لا تكون الأداة الأكثر تقدمًا، ولكنها مناسبة لمعظم وظائف الموارد البشرية اليومية.

تعد Google Forms حلاً مفيدًا وفعالًا للاحتياجات الأساسية إلى المتوسطة. قد لا تكون الأداة الأكثر تقدمًا، ولكنها مناسبة لمعظم وظائف الموارد البشرية اليومية.

3. SurveyPlanet (الأفضل للاستطلاعات المجانية غير المحدودة)

عبر SurveyPlanet

هل تحتاج إلى إجراء استطلاعات متعددة دون القلق بشأن حد أقصى للأسئلة أو الردود؟ يمكن أن تساعدك SurveyPlanet في ذلك. تتميز خطتها المجانية السخية بعدد غير محدود من الاستطلاعات والأسئلة والمستجيبين. وهذا يجعلها مثالية للمعلمين والمنظمات غير الربحية والشركات الناشئة التي تجري حملات تقييم متكررة.

أفضل ميزات SurveyPlanet

استخدم قوالب استطلاعات معدة مسبقًا في مواضيع مثل الموارد البشرية والتعليم وأبحاث السوق.

استخدم تفرع الأسئلة ومنطق التخطي (خطة Pro) لتوجيه المستجيبين بناءً على إجاباتهم.

أنشئ استطلاعًا مجهولًا بعدة لغات مع عناصر تحكم واضحة في الخصوصية

قم بمعاينة الاستطلاعات كمتشارك وكمسؤول للتحقق من التدفق والتنسيق

قيود SurveyPlanet

تفتقر الخطة المجانية إلى تخصيص العلامة التجارية والتفرع المنطقي.

لا توجد لوحات تحليلات مدمجة — يجب مراجعة البيانات أو تصديرها يدويًا

أسعار SurveyPlanet

مجاني

Pro : 20 دولارًا شهريًا

المؤسسات: 350 دولارًا سنويًا

تقييمات ومراجعات SurveyPlanet

G2 : 4. 1/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 40 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن SurveyPlanet؟

يقول أحد المراجعين في G2 :

أحب أن SurveyPlanet لا يتيح فقط خيارًا يتيح لك معرفة المشارك الذي قدم كل تعليق، مما يساعدك على معالجة الثغرات، بل يعرض البيانات في شكل رسوم بيانية ومرئية لتسهيل رؤية النتائج.

أحب أن SurveyPlanet لا يتيح فقط خيارًا يتيح لك معرفة المشارك الذي قدم كل تعليق، مما يساعدك على معالجة الثغرات، بل يعرض البيانات في شكل رسوم بيانية ومرئية لتسهيل رؤية النتائج.

4. Tally (الأفضل للنماذج البسيطة على غرار Notion)

عبر Tally

تجعل Tally إنشاء النماذج أمرًا بسيطًا للغاية بفضل محررها القائم على الكتل. ما عليك سوى كتابة النموذج وتنظيمه مثل المستند — بدون سحب وإفلات معقد، وبدون واجهة مزدحمة.

على الرغم من كونها مجانية، فإنها تتخطى العلامات المائية وتمنحك إمكانية الوصول إلى عدد غير محدود من الإرسالات والمجالات المخصصة وإشعارات الردود وحتى اختصارات لوحة المفاتيح لتسريع الأمور.

أفضل ميزات Tally

أنشئ نماذج على الفور باستخدام محرر Tally الذي يحول ما تكتبه إلى أسئلة منظمة تلقائيًا.

أضف حقولًا مخفية ومتغيرات مخصصة لتخصيص الردود أو تتبع مصادر الإحالة

اجمع المدفوعات عبر Stripe مباشرةً من خلال النموذج الخاص بك في خطة Pro.

تلقى إشعارات عبر البريد الإلكتروني و Slack فورًا عند إرسال استجابة جديدة

أنشئ أسئلة أولية باستخدام الذكاء الاصطناعي بناءً على هدف الاستطلاع الخاص بك.

حدود التally

لا يدعم منطق الاستطلاعات المعقد الذي يتجاوز الحقول الشرطية الأساسية

تفتقر إلى تحليلات مدمجة؛ تعتمد على التكامل مع أدوات مثل Google Sheets أو Airtable

أسعار Tally

مجاني

Pro : 29 دولارًا شهريًا

الأعمال: 89 دولارًا شهريًا

حساب التقييمات والمراجعات

G2 : 4. 7/5 (25+ تقييمًا)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Tally؟

يقول أحد المراجعين في G2:

الوثائق شاملة، ويمكن نشر النموذج بعدة لغات، مما يجعله خيارًا ممتازًا لمجموعة متنوعة من الشركات.

الوثائق شاملة، ويمكن نشر النموذج بعدة لغات، مما يجعله خيارًا ممتازًا لمجموعة متنوعة من الشركات.

🧠 حقيقة مثيرة للاهتمام: أحدث مؤشر Net Promoter Score (NPS)، الذي طوره فريد رايخيلد في عام 2003، ثورة في مجال ملاحظات العملاء من خلال طرح سؤال واحد بسيط: "ما مدى احتمالية أن توصي صديقًا بالاستعانة بخدماتنا؟" اليوم، يعد هذا المؤشر أحد أكثر المقاييس استخدامًا في أبحاث تجربة العملاء.

5. Jotform (الأفضل للنماذج الاحترافية القابلة للتخصيص بدرجة عالية)

عبر Jotform

بالنسبة للفرق التي تحتاج إلى تصميم دقيق للغاية ووظائف متعمقة، توفر Jotform أحد أقوى أدوات إنشاء النماذج في السوق. وهي تدعم أكثر من 10,000 قالب، ومنطق شرطي متقدم، وتكامل الدفع، والامتثال لقانون HIPAA.

يتيح لك أداة الإنشاء بالسحب والإفلات التحكم الكامل في التخطيط والعلامة التجارية وسلوك النموذج. يمكنك إنشاء أي شيء بدءًا من نماذج الاستقبال المعقدة وحتى سير عمل التسجيل مع الموافقات وتحميل الملفات والحسابات في الوقت الفعلي.

أفضل ميزات Jotform

أتمتة سير عمل الموافقة لمراجعة الطلبات أو قبولها أو رفضها من خلال منطق مخصص

ادمج مع أكثر من 100 تطبيق، بما في ذلك أنظمة إدارة علاقات العملاء وأدوات المشاريع ومنصات التخزين السحابية.

قم بإعداد رسائل بريد إلكتروني مشروطة وردود تلقائية بناءً على بيانات مقاييس تقييم الاستطلاع

اجمع التوقيعات الإلكترونية باستخدام حقول ملزمة قانونًا

قم بتمكين وضع الكشك أو جمع البيانات دون اتصال بالإنترنت للاستخدام في الموقع دون اتصال بالإنترنت

رؤى الذكاء الاصطناعي وبطاقات الملخص التي تسلط الضوء على النتائج الرئيسية دون الحاجة إلى تحليل يدوي

قيود Jotform

أبلغ بعض المستخدمين أن النماذج ذات المنطق المعقد قد يتم تحميلها ببطء.

قد تكون الفروق في الأسعار بين المستويات كبيرة بالنسبة للفرق الصغيرة.

أسعار Jotform

المبتدئ: مجاني

برونزية : 39 دولارًا شهريًا

فضية : 49 دولارًا شهريًا

ذهبي : 129 دولارًا شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Jotform

G2 : 4. 7/5 (أكثر من 3600 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 2500 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Jotform؟

يقول أحد المراجعين في Capterra:

أنا أحب JotForm حقًا، فهي أداة سهلة للغاية لإنشاء النماذج. نستخدمها للحصول على تعليقات حول الأحداث والمنتجات. على الرغم من أن النسخة المجانية تسمح بـ 100 إرسال شهريًا، إلا أنها لا تزال مفيدة للغاية.

أنا أحب JotForm حقًا، فهي أداة سهلة للغاية لإنشاء النماذج. نستخدمها للحصول على تعليقات حول الأحداث والمنتجات. على الرغم من أن النسخة المجانية تسمح بـ 100 إرسال شهريًا، إلا أنها لا تزال مفيدة للغاية.

👀 هل تعلم؟ لا يمانع معظم الناس في ملء الاستطلاعات إذا كانوا يعتقدون أن الشركة ستتخذ إجراءات بناءً على ملاحظاتهم.

6. SurveyMonkey (الأفضل لتقديم الملاحظات والتحليلات على مستوى المؤسسات)

عبر SurveyMonkey

توفر SurveyMonkey تفرعات متقدمة ودعمًا متعدد اللغات وتحليلات مفصلة للفرق التي تتعامل مع تحليلات الاستطلاعات المعقدة. وهي تُستخدم عادةً من قِبل فرق الموارد البشرية والتسويق والمنتجات لتتبع الاتجاهات والمشاعر بمرور الوقت.

كما أنها تدعم المقارنة المعيارية، مما يسمح للشركات بقياس نتائجها مقارنة بمعايير الصناعة.

أفضل ميزات SurveyMonkey

حلل الردود النصية المفتوحة باستخدام تحليل المشاعر واستخراج الكلمات المفتاحية

وزع الاستطلاعات عبر قنوات متعددة، بما في ذلك الرسائل القصيرة ودمج المواقع الإلكترونية ورموز QR.

قم بتخصيص مسارات الاستجابة باستخدام نماذج منطقية وتقييمية متقدمة

قم بتمكين الاستطلاعات متعددة اللغات من خلال إدارة الترجمة التلقائية

قيود SurveyMonkey

تتوفر تحليلات الذكاء الاصطناعي المتقدمة (المشاعر والتجميع) في المستويات المدفوعة.

خيارات العلامة التجارية المخصصة في الخطط الأقل مستوى محدودة

أسعار SurveyMonkey

مجاني

Team Advantage : 32 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (يتم الدفع سنويًا)

Team Premier : 92 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (يتم الفوترة سنويًا)

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات SurveyMonkey

G2 : 4. 4/5 (أكثر من 23000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 10,300 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن SurveyMonkey؟

يقول أحد المراجعين في G2:

تتيح SurveyMonkey لزملائنا غير التقنيين إنشاء استطلاعات محكمة وملائمة للأجهزة المحمولة في غضون دقائق. بفضل المكتبة الغنية بنماذج الأسئلة والمنطق المتفرع، نادرًا ما نضطر إلى البدء من الصفر، كما أن لوحة التحليلات في الوقت الفعلي تجعل مشاركة الرؤى مع أصحاب المصلحة أمرًا فوريًا تقريبًا...

تتيح SurveyMonkey لزملائنا غير التقنيين إنشاء استطلاعات محكمة وملائمة للأجهزة المحمولة في غضون دقائق. بفضل المكتبة الغنية بنماذج الأسئلة والمنطق المتفرع، نادرًا ما نضطر إلى البدء من الصفر، كما أن لوحة التحليلات في الوقت الفعلي تجعل مشاركة الرؤى مع أصحاب المصلحة أمرًا فوريًا تقريبًا...

7. Typeform (الأفضل للنماذج التفاعلية والمتطورة من حيث التصميم)

عبر Typeform

بالنسبة للعلامات التجارية التي تعطي الأولوية لتجربة المستخدم والتصميم، يستخدم Typeform واجهة بسيطة تعرض سؤالًا واحدًا في كل مرة، مما يجعله أشبه بمحادثة أكثر منه استطلاعًا تقليديًا.

تتناسب قدراته المنطقية القوية وتكاملاته مع أدوات مثل HubSpot و Slack و Notion مع جاذبيته البصرية. وهذا يجعله مناسبًا تمامًا لتوليد العملاء المحتملين وجمع التعليقات والاختبارات وتدفقات التهيئة، خاصةً عندما يكون المشاركة في أسئلة استطلاع تجربة المستخدم ومعدلات الإكمال هي الأهم.

أفضل ميزات Typeform

صمم باستخدام القفزات المنطقية والحسابات لتخصيص تدفق الاستطلاع في الوقت الفعلي

قم بتضمين النماذج في صفحات الويب مع الحفاظ على الاستجابة ودقة التصميم

اجمع الردود الجزئية تلقائيًا، مما يقلل من تأثير التسرب

استخدم إجابات الاسترجاع للرجوع إلى الإجابات السابقة في الأسئلة اللاحقة

ادمجها مع الفيديو عبر VideoAsk لجمع البيانات التفاعلية وجهًا لوجه

قيود Typeform

عدد محدود من الردود في الخطط المجانية والأساسية

ميزات العلامة التجارية المتقدمة متاحة فقط في الخطط الأعلى مستوى

أسعار Typeform

مجاني

أساسي : 29 دولارًا شهريًا

بالإضافة إلى : 59 دولارًا شهريًا

الأعمال : 99 دولارًا شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Typeform

G2 : 4. 5/5 (أكثر من 870 تقييمًا)

Capterra: 4. 7/5 (920+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Typeform؟

يقول أحد المراجعين في G2:

الواجهة أنيقة وسهلة الاستخدام وجذابة للمستجيبين. المنطق الشرطي والتكاملات تجعل سير العمل سلسًا.

الواجهة أنيقة وسهلة الاستخدام وجذابة للمستجيبين. المنطق الشرطي والتكاملات تجعل سير العمل سلسًا.

🧠 حقيقة مثيرة للاهتمام: لم تكن أدوات الاستطلاع دائمًا رقمية. حدثت أول طفرة كبيرة في جمع البيانات على نطاق واسع في عام 1890، عندما استخدم هيرمان هوليرث البطاقات المثقوبة لمعالجة بيانات التعداد السكاني في الولايات المتحدة، مما أدى إلى تقليل سنوات من العد اليدوي. تقوم منصات الاستطلاعات الحالية المدعومة بالذكاء الاصطناعي بنفس الشيء على نطاق مختلف تمامًا: تحويل الردود الأولية إلى رؤى في ثوانٍ بدلاً من شهور.

8. Zoho Survey (الأفضل للفرق التي تستخدم بالفعل نظام Zoho البيئي)

عبر Zoho Survey

تتناسب Zoho Survey بشكل طبيعي مع مجموعة Zoho، حيث توفر خيارًا موثوقًا للفرق التي تستخدم بالفعل Zoho CRM أو Zoho Campaigns أو Zoho Analytics.

وهي موجهة للشركات التي تبحث عن أداة استطلاع متوسطة المدى مع تخصيص ومنطق وإعداد تقارير جيدين، وكل ذلك مدعوم بتكاملات أصلية عبر مجموعتها الحالية.

أفضل ميزات Zoho Survey

قم بتشغيل حملات البريد الإلكتروني عبر Zoho Campaigns بناءً على نتائج الاستطلاع

قم بإعداد تقارير استطلاع البيانات المتقاطعة وتحليل الاتجاهات داخل Zoho Analytics

استخدم التقييم والمتغيرات المخصصة لتقسيم المستجيبين تلقائيًا

شارك الاستطلاعات على Facebook أو Twitter أو كنوافذ منبثقة لتوسيع نطاق الوصول

اجمع الردود دون اتصال بالإنترنت على تطبيقات الأجهزة المحمولة، حتى بدون اتصال بالإنترنت

قيود Zoho Survey

قد تبدو واجهة المستخدم قديمة مقارنة بالأدوات الأحدث

أبلغ بعض المستخدمين عن تأخر في الأداء مع مجموعات بيانات كبيرة للمستجيبين.

أسعار Zoho Survey

مجاني

أساسي : 9 دولارات شهريًا

بالإضافة إلى : 35 دولارًا شهريًا

المزايا: 49 دولارًا شهريًا

المؤسسات: 109 دولارات شهريًا

تقييمات ومراجعات Zoho Survey

G2 : 4. 4/5 (أكثر من 900 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 440 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Zoho Survey؟

يقول أحد المراجعين في Capterra:

أداة استطلاع رائعة، كاملة للغاية وسهلة الاستخدام. أوصي بها لجميع مستخدمي Zoho One.

أداة استطلاع رائعة، كاملة للغاية وسهلة الاستخدام. أوصي بها لجميع مستخدمي Zoho One.

9. Cognito Forms (الأفضل لجمع البيانات والحسابات المتقدمة)

عبر CognitoForms

تعد Cognito Forms مناسبة تمامًا لحالات الاستخدام التي تتجاوز التعليقات الأساسية، مثل تقديرات التكلفة أو تسجيلات الأحداث أو التقارير الداخلية. فهي تجمع بين منطق النماذج والحسابات والتنسيق الشرطي لدعم سير العمل الأكثر تعقيدًا.

مفيدة بشكل خاص لفرق العمليات والمحاسبين والخدمات الميدانية، فهي تتيح لك إنشاء نماذج ديناميكية تعتمد على البيانات دون الحاجة إلى البرمجة.

أفضل ميزات Cognito Forms

املأ البيانات مسبقًا من الإرسالات السابقة لتحسين تجربة المستخدم

استخدم الأقسام المتكررة لالتقاط إدخالات متعددة في إرسال واحد

قم بتخزين الإدخالات مع تشفيرها والوصول إليها عبر بوابات آمنة

قم بتخصيص ملفات PDF للمخرجات القابلة للطباعة مثل الإيصالات أو الشهادات

قيود Cognito Forms

منحنى التعلم للميزات المتقدمة أعلى من المتوسط

تصميم مرئي محدود مقارنة بأدوات مثل Typeform

أسعار Cognito Forms

مجاني

Pro : 19 دولارًا شهريًا

الفريق : 39 دولارًا شهريًا

المؤسسات: 129 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات Cognito Forms

G2 : 4. 5/5 (أكثر من 80 تقييمًا)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 130 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Cognito Forms؟

يقول أحد المراجعين في Capterra:

نموذج رائع وقوي، يتكامل مع zapier ويمكنني تتبع الزوار باستخدام google analytics. تجربة سلسة.

نموذج رائع وقوي، يتكامل مع zapier ويمكنني تتبع الزوار باستخدام google analytics. تجربة سلسة.

10. forms. app (الأفضل للنماذج الملائمة للجوال مع الأتمتة)

تم تصميم تطبيق forms. app بحيث يركز على البساطة وسهولة التنقل، وهو مثالي للمستخدمين الذين يحتاجون إلى إنشاء النماذج ومشاركتها وإدارتها بسرعة، خاصة من جهاز محمول.

تسهل منصة برامج أتمتة النماذج هذه أيضًا مشاركة النماذج عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو مواقع الويب أو WhatsApp، كما تتيح تدفقات الموافقة الأساسية دون الحاجة إلى إعدادات تقنية.

أفضل ميزات تطبيق forms.

اقبل الطلبات أو الحجوزات من خلال حقول المنتج

أتمتة تدفقات الموافقة من خلال تغييرات الحالة القابلة للتخصيص للإرسالات

تتبع الإجابات وقم بإدارتها عبر الإشعارات الفورية لتبقى على اطلاع في الوقت الفعلي.

استفد من حقول الآلة الحاسبة لتحديد الأسعار أو منطق التقييم داخل النموذج

قم بتصدير بيانات النموذج إلى تقارير مفصلة أو لوحات معلومات مرئية للحصول على رؤى سريعة

احصل على مساعدة الذكاء الاصطناعي لتصميم الأسئلة

قيود تطبيق النماذج

دعم النطاق المخصص متاح فقط في الخطط المدفوعة

مرونة التصميم محدودة أكثر من أدوات النماذج المتطورة

أسعار تطبيق forms.

مجاني

أساسي : 25 دولارًا شهريًا

Pro : 35 دولارًا شهريًا

بريميوم: 99 دولارًا شهريًا

تقييمات وتصنيفات تطبيق forms.

G2 : 4. 5/5 (أكثر من 450 تقييمًا)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 240 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن تطبيق forms.app؟

يقول أحد المراجعين في G2:

مع تطبيق Forms. App، لم نشعر بالحاجة إلى خدمة العملاء الفردية. يمكن للأشخاص إكمال استطلاعاتنا بسهولة دون الاتصال بنا، وأعتقد أن هذه تجربة أفضل لهم.

مع تطبيق Forms. App، لم نشعر بالحاجة إلى خدمة العملاء الفردية. يمكن للأشخاص إكمال استطلاعاتنا بسهولة دون الاتصال بنا، وأعتقد أن هذه تجربة أفضل لهم.

11. Qualtrics (الأفضل لأبحاث المؤسسات وتجربة العملاء)

عبر Qualtrics

تشتهر Qualtrics بعمقها ودقتها، وهي مصممة للمؤسسات الكبيرة التي تجري أبحاثًا متطورة في السوق أو برامج إدارة الخبرة. وهي تدعم منهجيات متقدمة مثل التحليل المشترك وNet Promoter Score (NPS) وتتبع دورة حياة الموظفين، كل ذلك مع الالتزام الصارم بمعايير الامتثال وأمن البيانات.

أفضل ميزات Qualtrics

أنشئ استطلاعات باستخدام المنطق المتقدم والتفرع وسير العمل المدمج للبيانات

قم بتشغيل التوزيع متعدد القنوات، بما في ذلك البريد الإلكتروني والرسائل القصيرة واعتراضات التطبيقات والمزيد

تصور اتجاهات التعليقات باستخدام لوحات معلومات متقدمة وأذونات قائمة على الأدوار

استخدم التحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لاستخراج المشاعر والنيات والمواضيع الرئيسية

أتمتة المشغلات وسير العمل بناءً على التعليقات في الوقت الفعلي

احصل على رؤى تنبؤية مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتحليلات نصية آلية

قيود Qualtrics

منحنى التعلم حاد بالنسبة للمستخدمين الجدد

الميزات المتميزة متاحة فقط في خطط المؤسسات الأعلى

أسعار Qualtrics

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Qualtrics

G2 : 4. 4/5 (أكثر من 4200 تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Qualtrics؟

يقول أحد المراجعين في G2:

توفر ميزات قوية لإنشاء استطلاعات مخصصة وتحليل البيانات بعمق. تساعدنا الأدوات المنطقية ولوحات معلومات التقارير على تحديد الأنماط وتحسين الاستراتيجية عبر فرق متعددة.

توفر ميزات قوية لإنشاء استطلاعات مخصصة وتحليل البيانات بعمق. تساعدنا الأدوات المنطقية ولوحات معلومات التقارير على تحديد الأنماط وتحسين الاستراتيجية عبر فرق متعددة.

👀 هل تعلم؟ 84% من قادة خدمة العملاء والدعم يعتبرون بيانات العملاء والتحليلات "مهمة جدًا أو بالغة الأهمية" لتحقيق أهدافهم. ولهذا السبب بالذات، أصبح جمع الرؤى الصحيحة من خلال الاستطلاعات أكثر أهمية من أي وقت مضى.

12. LimeSurvey (الأفضل للباحثين الأكاديميين وغير الربحيين)

عبر LimeSurvey

LimeSurvey هي أداة استطلاع مفتوحة المصدر تتمتع بسمعة طيبة في الأوساط الأكاديمية والقطاع العام. توفر أقصى قدر من المرونة والتحكم للفرق التي تتمتع بالمعرفة التقنية والميزانيات المحدودة. الاستضافة المخصصة والدعم متعدد اللغات والبرمجة المنطقية تجعلها خيارًا قويًا للمشاريع التي تتطلب الكثير من البحث.

أفضل ميزات LimeSurvey

دعم جمع البيانات دون اتصال بالإنترنت من خلال تكاملات الجهات الخارجية

قم بتصدير البيانات إلى SPSS و R و Excel لإجراء تحليل متقدم

قم بإدارة لجان الأعضاء المشاركين وإخفاء هوية الردود بشكل آمن

قيود LimeSurvey

تبدو الواجهة قديمة وغير بديهية

يتطلب إعدادًا تقنيًا أكثر مقارنة بالأدوات التجارية

أسعار LimeSurvey

أساسي : 39 دولارًا شهريًا

Expert : 36 دولارًا شهريًا (يتم الفوترة سنويًا)

الأعمال : 105 دولارات شهريًا (يتم الفوترة سنويًا)

الشركات: أسعار مخصصة (يتم الفوترة سنويًا)

تقييمات ومراجعات LimeSurvey

G2 : لا توجد تقييمات كافية

Capterra: 4. 4/5 (50+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن LimeSurvey؟

يقول أحد المراجعين في Capterra:

أداة مفيدة للاستطلاعات. لكنها ليست سهلة لمن ليس لديهم خلفية في البرمجة. قضيت وقتًا في المنتدى للبحث عن حلول. لحسن الحظ، الخبراء في المنتدى يقدمون دعمًا كبيرًا.

أداة مفيدة للاستطلاعات. لكنها ليست سهلة لمن ليس لديهم خلفية في البرمجة. قضيت وقتًا في المنتدى للبحث عن حلول. لحسن الحظ، الخبراء في المنتدى يقدمون دعمًا كبيرًا.

13. Sogolytics (الأفضل للصناعات التي تعتمد على الامتثال وفرق الموارد البشرية)

عبر Capterra

تتخصص Sogolytics في أدوات الاستطلاع الآمنة على مستوى المؤسسات مع ميزات مفيدة لاستطلاعات مشاركة الموظفين السرية وتعليقات المرضى وتتبع آراء العملاء.

كما أنها تدعم إخفاء الهوية تلقائيًا والتشفير القوي وسجلات التدقيق، مما يجعلها الخيار المفضل للصناعات الخاضعة للتنظيم التي تعطي الأولوية لسلامة البيانات إلى جانب جمع التعليقات.

أفضل ميزات Sogolytics

قم بإجراء برامج تقييم شاملة باستخدام القوالب والتحليلات المدمجة

قم بتمكين المقارنة التلقائية مع البيانات الصناعية أو التاريخية

قم بإنشاء تقارير PDF ولوحات معلومات جاهزة للمسؤولين التنفيذيين أو لمراجعات مجلس الإدارة

قيود Sogolytics

خيارات أقل لتخصيص التصميم من أجل العلامة التجارية

قد تكون الأسعار مرتفعة بالنسبة للمؤسسات الصغيرة

أسعار Sogolytics

مجاني للمحترفين

بالإضافة إلى: 99 دولارًا شهريًا

Pro : 199 دولارًا شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Sogolytics

G2 : 4. 6/5 (أكثر من 80 تقييمًا)

Capterra: 4. 7/5 (730+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Sogolytics؟

يقول أحد المراجعين في G2:

المرونة في تحليل بيانات الاستطلاع وإعداد التقارير في طرق عرض مختلفة رائعة. الدعم كان ممتازًا.

المرونة في تحليل بيانات الاستطلاع وإعداد التقارير في طرق عرض مختلفة رائعة. الدعم كان ممتازًا.

14. SoSci Survey (الأفضل للأبحاث الأكاديمية والنفسية)

عبر SoSci Survey

تم تصميم SoSci Survey لإجراء أبحاث تتطلب بيانات كثيرة في مجالات علم النفس والتعليم والعلوم الاجتماعية. على الرغم من أنه ليس مصقولًا بصريًا، إلا أنه يوفر مرونة لا مثيل لها في البرمجة النصية والتوزيع العشوائي والتحكم في المستجيبين.

على الرغم من أن هذه الأداة تُستخدم بشكل أساسي في المناطق الناطقة باللغة الألمانية، إلا أنها تدعم اللغة الإنجليزية والامتثال للبيانات الدولية.

أفضل ميزات SoSci Survey

اكتب شروط منطقية معقدة وأسئلة عشوائية

تحكم في حصص الردود والتوقيت ووصول المستجيبين

قم بتخزين البيانات بأمان وفقًا للوائح الاتحاد الأوروبي

استخدم اختصارات لوحة المفاتيح لتسريع التنقل والاختبار

ادمجها مع مجموعات البيانات الأكاديمية أو اللجان الخارجية

قيود SoSci Survey

الواجهة تقنية وتفتقر إلى خيارات التخصيص المرئي

موارد دعم محدودة للمستخدمين الناطقين باللغة الإنجليزية

أسعار SoSci Survey

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات SoSci Survey

G2 : لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

15. Formbricks (الأفضل لجمع التعليقات مفتوحة المصدر التي تضع الخصوصية في المقام الأول)

عبر FormBricks

تعد Formbricks مثالية لفرق SaaS والمطورين المهتمين بالخصوصية، حيث تتيح جمع التعليقات داخل التطبيق دون إرسال بيانات المستخدم إلى خوادم طرف ثالث. كأداة مفتوحة المصدر، توفر أيضًا تحكمًا كاملاً في الاستضافة، مما يضمن الامتثال لـ GDPR و CCPA بشكل افتراضي.

أفضل ميزات Formbricks

التقط استطلاعات الرأي المصغرة داخل التطبيق في اللحظات المهمة مثل انضمام العملاء أو استخدام الميزات أو الإلغاء

استخدم التتبع القائم على الجلسات لتحليل كيفية تغير المشاعر خلال رحلة المستخدم

قم بالنشر باستخدام تكاملات عناصر واجهة مستخدم سهلة الاستخدام للمطورين تتطلب جهدًا بسيطًا في الواجهة الأمامية.

قيود Formbricks

يتطلب إعداد المطور ومعرفة بالاستضافة

تخصيص بصري محدود مقارنة بالأدوات التجارية

أسعار Formbricks

مجاني

البدء : 49 دولارًا شهريًا

Scale & Enterprise : أسعار مخصصة

المؤسسات (الاستضافة الذاتية): أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Formbricks

G2 : لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Formbricks؟

يقول أحد المراجعين في G2:

ما يعجبني حقًا في Formbricks هو سهولة دمجها. سواء كنت تستخدم خيارًا بدون كود أو SDK مثل React، فإن الإعداد سريع وسلس. بالإضافة إلى ذلك، تركز المنصة تمامًا على الخصوصية، وتتوافق تمامًا مع GDPR و CCPA، وإذا كنت تفضل ذلك، يمكنك استضافتها بنفسك، وهو أمر رائع

ما يعجبني حقًا في Formbricks هو سهولة دمجها. سواء كنت تستخدم خيارًا بدون كود أو SDK مثل React، فإن الإعداد سريع وسلس. بالإضافة إلى ذلك، تركز المنصة تمامًا على الخصوصية، وتتوافق تمامًا مع GDPR و CCPA، وإذا كنت تفضل ذلك، يمكنك استضافتها بنفسك، وهو أمر رائع

استطلاعات الرأي؟ ClickUp ترتقي بها إلى مستوى أعلى

من المنصات الأكاديمية إلى الاستطلاعات الصغيرة التي تضع الخصوصية في المقام الأول، تتنوع أدوات الاستطلاع المتاحة لك وتتطور باستمرار. ولكن إذا كنت تبحث عن حل لا يقتصر على جمع البيانات فحسب، بل يخطو خطوة إلى الأمام بتحويلها إلى مهام قابلة للتنفيذ، فإن ClickUp يبرز كأفضل خيار شامل.

لا تقتصر المنصة على إنشاء النماذج. تربط ClickUp استجابات النماذج مباشرة بسير عمل فريقك، مما يتيح لك تعيين المهام وتحديد الأولويات وتتبع الحالة والرد — كل ذلك دون الحاجة إلى تبديل الأدوات. وهي فعالة بشكل خاص للفرق التي تستخدم ClickUp بالفعل لإدارة المشاريع، مما يجعلها تجربة متكاملة حقًا من الاستطلاع إلى التنفيذ.

هل أنت مستعد لتحويل بيانات الاستطلاع إلى إجراءات؟ اشترك في ClickUp وابدأ في إنشاء سير عمل أكثر ذكاءً اليوم.

الأسئلة المتداولة

أفضل أداة استطلاع مجانية تعتمد على ما تحتاجه. إذا كنت تريد إعدادًا سريعًا، فإن Google Forms هو خيار بسيط. إذا كنت بحاجة إلى استطلاعات ترتبط بسير العمل (مثل تحويل الردود إلى مهام وتوجيه المتابعات)، فإن أداة مثل ClickUp مع أتمتة مدمجة ولوحات معلومات هي الخيار الأنسب.

نعم — تتضمن العديد من أدوات الاستطلاع المجانية الآن عناصر أساسية مثل القوالب والمنطق الأساسي ومشاركة الروابط والتصدير. وأكثر القيود شيوعًا هي حدود الردود وعناصر التحكم في العلامة التجارية والمنطق المتقدم وعمق التقارير.

بعضها يوفر ذلك، لكن الكثير منها يحتفظ بخيارات التفرع/القفز المنطقي المتقدمة للخطط المدفوعة. إذا كان استطلاعك يحتاج إلى منطق معقد (مسارات مختلفة بناءً على الإجابات)، فتحقق من حدود المنطق في الخطة المجانية قبل الالتزام بها.