أفضل 10 بدائل لـ Kumospace للتعاون الافتراضي في عام 2025

تحتاج الفرق البعيدة والمختلطة اليوم إلى مكاتب افتراضية مزودة بأدوات ذكية تدعم العمل الفعلي، مثل سهولة الجدولة ومشاركة الشاشة والتعاون في الوقت الفعلي.

لذا، إذا كنت قد تجاوزت Kumospace أو تريد فقط شيئًا أكثر فاعلية، فأنت في المكان الصحيح. سواء كنت تنظم أحداثًا افتراضية أو تدير فريقًا عن بُعد، فإن المنصة المناسبة هي التي تصنع الفارق.

لقد جمعنا لك أفضل بدائل Kumospace التي تركز على الإنتاجية وليس على الحيل، لمساعدة فريقك على التواصل والتعاون وإنجاز المهام فعليًا في مكتب افتراضي فعال.

👀 هل تعلم؟ تشير تقارير HBR إلى أن عدم تزامن أنظمة البيانات يؤدي إلى إضاعة الوقت وفقدان التحديثات وفقدان الثقة في المعلومات لدى الفرق عن بُعد، مما يؤدي إلى إبطاء اتخاذ القرارات ويسبب خلافات لا داعي لها. الحل؟ منصات متنوعة تربط التقويمات والمحادثات وتدفق المهام في مكان واحد.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بديل Kumospace؟

لا ينبغي أن يقتصر دور المكتب الافتراضي على المظهر الجميل فحسب، بل يجب أن يكون فعالاً أيضاً. فإلى جانب واجهة سهلة الاستخدام، يجب أن يحافظ على تواصل فريقك وإنتاجيته، وربما يجعله متحمساً قليلاً لتسجيل الدخول.

إليك ما يجب أن تبحث عنه في بيئة افتراضية أفضل:

تطبيقات مزامنة التقويم + الجدولة: تساعد التكاملات الأصلية مع Google Calendar و Outlook تساعد التكاملات الأصلية مع Google Calendar و Outlook وتطبيقات الجدولة مثل Calendly في حل مشكلات الجدولة الشائعة والحفاظ على سير العمل بشكل سلس

مساحات ذكية، وليست مجرد مساحات جميلة: ابحث عن تخطيطات مرنة، وتخصيص المكاتب، ومشاركة الملفات، وغرف الاجتماعات الصغيرة، والتنقل السهل لدعم التواصل السلس، خاصةً للفرق الكبيرة أو المختلطة

أساسيات التعاون المدمجة: تساعد ميزات مشاركة الشاشة واللوحات البيضاء ومشاركة الملفات ومدونات الملاحظات المدعومة بالذكاء الاصطناعي فريقك على الحفاظ على التركيز وتقليل التكرار

قابلية التوسع والأداء: سواء كان عدد المستخدمين 20 أو 2000، يجب أن تتعامل المنصة معهم دون أي تأخير في الفيديو أو انقطاع في الصوت

محادثات عفوية: تتيح أفضل المكاتب الافتراضية إجراء محادثات سريعة وتبادل الأفكار دون دعوات رسمية

ضوابط المسؤول: إدارة الغرف والأدوار والأذونات بسهولة — دون أي متاعب تقنية

التالي: أفضل بدائل Kumospace لتحسين التعاون وعقد اجتماعات مثمرة حقًا.

📖 اقرأ أيضًا: قوالب جدول أعمال اجتماعات PowerPoint مجانية

10 بدائل لـ Kumospace في لمحة سريعة

قبل أن ندخل في التفاصيل، إليك دليل سريع لمساعدتك في العثور على الخيار المناسب، سواء كنت تبني مقرًا افتراضيًا أو تستضيف حدثًا كبيرًا أو تحاول فقط تنظيم جداول الفريق.

أداة الأفضل لـ الميزات الرئيسية الأسعار* ClickUp فرق من جميع الأحجام تبحث عن جدولة ذكية وإدارة اجتماعات مع تكامل المهام تقويم مدعوم بالذكاء الاصطناعي، وأتمتة، ومزامنة المهام، ومدونة ملاحظات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتذكيرات، وتسجيل الشاشة، وقوالب يتوفر خطة مجانية؛ تتوفر أسعار مخصصة للمؤسسات SpatialChat الفرق الصغيرة أو المؤسسات التعليمية التي تخطط لعقد ندوات تفاعلية عبر الإنترنت ومساحات عمل جماعية وفعاليات افتراضية غرف، ومشاركة الشاشة، ووضع البث، وردود فعل الرموز التعبيرية، وعناصر التحكم متعددة الأدوار تتوفر خطة مجانية؛ خطة مخصصة للمؤسسات SoWork الفرق غير المتزامنة والبعيدة التي تبحث عن تجربة مكتب افتراضي قابلة للتخصيص التلعيب، الحضور الذكي، ملخصات الذكاء الاصطناعي، غرف الفريق تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم Hyhyve الفرق الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تبحث عن مساحات افتراضية مع استضافة مقرها في الاتحاد الأوروبي الامتثال للائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وتتبع الوقت والغرف المكانية ومناطق الاستراحة لا يوجد خطة مجانية؛ تبدأ من 35 دولارًا شهريًا Teamflow الفرق الموزعة والمختلطة متوسطة الحجم التي تحتاج إلى أجواء مكتبية لوحات بيضاء ومزامنة التقويم وقوالب الغرف وفقاعات التواجد يتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Spot فرق صغيرة تخلق حضوراً يومياً منظماً تنبيهات ذكية وغرف وتكامل Slack ومناطق زمنية للشركة يتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم ivCAMPUS حرم جامعي خاص وآمن عن بُعد بجميع الأحجام خرائط مخصصة، وأدوات التحكم في الغرف، والأفاتار، واستضافة الأحداث لا يوجد خطة مجانية؛ تبدأ من 11 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Sococo الفرق الكبيرة التي تحتاج إلى تعاون في الوقت الفعلي غرف الاجتماعات والتكامل والمخططات المرئية للأرضيات لا يوجد خطة مجانية؛ تبدأ من 14.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Hopin (RC) الفرق التي تبحث عن أدوات ندوات عبر الإنترنت وأحداث مختلطة على مستوى المؤسسات عرض المسرح، غرف الاجتماعات الصغيرة، الأكشاك، التحليلات لا يوجد خطة مجانية؛ تبدأ من 119 دولارًا شهريًا لكل منظم جمع فرق متوسطة الحجم تبني مقرات رئيسية افتراضية مع وجود يشبه الألعاب أفاتار مخصصة، صوت مكاني، محرر خرائط، وغرف تعاونية يتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

👀 هل تعلم؟ تم تطوير إطار عمل BANT (الميزانية، والسلطة، والحاجة، والجدول الزمني) بواسطة IBM منذ أكثر من 70 عامًا، وهو يساعد فرق المبيعات على تحديد العملاء المحتملين بسرعة وتركيز اجتماعات الاكتشاف على الفرص الحقيقية.

أفضل بدائل Kumospace

بغض النظر عن شكل اجتماعاتك وأسلوبها — سواء كانت اجتماعات يومية أو اجتماعات عفوية أو فعاليات شاملة — فإن المنصة المناسبة يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا. فيما يلي بعض بدائل Kumospace التي تضفي التنظيم والحيوية والوضوح على مساحة العمل الافتراضية الخاصة بك — دون أي فوضى.

كيف نراجع البرامج في ClickUp يتبع فريق التحرير لدينا عملية شفافة ومدعومة بالبحوث ومحايدة تجاه الموردين، لذا يمكنك الوثوق في أن توصياتنا تستند إلى القيمة الحقيقية للمنتج. فيما يلي ملخص مفصل لكيفية مراجعة البرامج في ClickUp.

1. ClickUp (الأفضل للتخطيط السلس وتنسيق الفريق)

جرب ClickUp الآن استخدم ClickUp Tasks لتقسيم الاجتماعات الكبيرة إلى مهام فرعية أصغر حجمًا ويمكن تتبعها

هل تحاول جدولة اجتماع عبر مناطق زمنية مختلفة مع نصف فريقك عن بُعد والنصف الآخر في مكاتب مختلطة؟ سرعان ما تصبح الأمور فوضوية — ما لم تستخدم ClickUp، التطبيق الشامل للعمل. من مزامنة التقويم وتدوين الملاحظات باستخدام الذكاء الاصطناعي إلى حجز المكاتب المشتركة والجدولة القائمة على النماذج، يزيل ClickUp الفوضى من التنسيق.

جدول المواعيد المتعددة الوظائف والاجتماعات الفردية مباشرةً من خلال تقويم ClickUp لتجنب الحجوزات المزدوجة

يبدأ كل شيء مع ClickUp Calendar، حيث تندمج المهام والأحداث وتوافر الفريق في لوحة تحكم ذكية واحدة. يقترح جدول المواعيد المدعوم بالذكاء الاصطناعي أفضل الأوقات بناءً على أعباء العمل والمواعيد النهائية، بينما تضمن التذكيرات وإمكانية رؤية المهام عدم حدوث تعارضات في الجدول.

تضمن المزامنة في الوقت الفعلي مع تكامل ClickUp مع تقويم Google وتكامل ClickUp مع Outlook تنسيق الاجتماعات الداخلية والخارجية بشكل مثالي، حتى في حالة تغيير الخطط في اللحظة الأخيرة.

أتمتة جدولة الاجتماعات الخارجية باستخدام تكامل ClickUp + Calendly لتشغيل إنشاء المهام على الفور

وعندما تبدأ الاجتماعات خارجياً، يتدخل تكامل Calendly من ClickUp لأتمتة سير العمل. فهو يطلق إنشاء المهام وتحديثات التقويم وتعيينات المالكين في حركة واحدة سلسة.

أصبح التحضير لع قد اجتماعات فعالة أمرًا سهلاً مع نموذج نموذج حجز الاجتماعات من ClickUp.

احصل على قالب مجاني بسّط عملية جدولة اجتماعاتك باستخدام نموذج نموذج حجز الاجتماعات من ClickUp

يجمع هذا النموذج الجاهز للاستخدام مدخلات الحاضرين وموضوعات جدول الأعمال والأوقات المفضلة وأي مواد مرفقة، ويتم توجيهها تلقائيًا إلى المهام مع العلامات والمسؤولين المناسبين.

يمكنك تخصيصه لمزامنة الفريق الداخلي أو مكالمات العملاء أو اجتماعات الاكتشاف أو تسجيل الوصول عند الانضمام، مما يسهل توحيد إعداد الاجتماعات عبر الأقسام.

بدلاً من البحث عن الردود في صندوق الوارد الخاص بك، يمكنك الحصول على بيانات واضحة ومنظمة مباشرة في مكان العمل.

احصل على قالب مجاني قم بتعيين المكاتب وتتبع خطط العمل المختلطة باستخدام نموذج ClickUp لإدارة المساحات المكتبية لوضوح المواقع

لم يعد الجدولة المختلطة لعبة تخمين بفضل قالب إدارة المساحات المكتبية من ClickUp. يمكنك تخصيص المكاتب وتتبع الحضور في المكتب وإدارة الحجوزات المتكررة ببضع نقرات.

تسهل الحقول المخصصة وضع علامات على مناطق الطوابق ومتطلبات إمكانية الوصول أو مواعيد النوبات، بينما تساعد طريقة عرض مساحة العمل المشتركة الجميع على البقاء على نفس الصفحة.

تم تصميمه لتوفير رؤية واضحة دون فوضى، مما يمنح فريقك الثقة للتخطيط لوقت العمل في المكتب دون تنسيق مستمر وتقليل تضارب الاجتماعات.

يظهر ClickUp أيضًا أثناء الاجتماع نفسه. باستخدام ClickUp Clips، يمكنك تسجيل التحديثات المهمة أو مشاركة ملخصات فيديو سريعة بشكل غير متزامن.

علاوة على ذلك، ينضم ClickUp AI Notetaker إلى جميع اجتماعاتك الافتراضية لتدوين الملاحظات في الوقت الفعلي. كما يساعدك على تلخيص المناقشات وتحويلها على الفور إلى محاضر اجتماعات وبنود عمل، حتى لا تضيع النتائج في الترجمة.

كل اجتماع، من البداية إلى المتابعة، ينتقل مباشرة إلى مساحة التنفيذ الخاصة بفريقك.

أفضل ميزات ClickUp

أنشئ سير عمل مشروطًا يطلق مهام المتابعة بناءً على مدخلات النماذج

شارك طرق عرض التقويم مع أذونات تستند إلى الأدوار لضمان الخصوصية والوضوح

أرفق الملفات أو العروض التقديمية أو مواد التحضير لجدول أعمال الاجتماع مباشرة بالمهام ذات الصلة

أنشئ سلسلة اجتماعات متكررة واربطها بأهداف مستوى القسم

تحدث وشارك المعلومات ضمن المهام في الوقت الفعلي أو بشكل غير متزامن باستخدام ClickUp Chat

قيود ClickUp

منحنى تعلم حاد للمستخدمين الجدد

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2 : 4. 7/5 (10,200+ تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (4,400+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

جاء في مراجعة Capterra:

يوفر المنتج مساحات عمل قابلة للتخصيص بدرجة عالية ويتكامل جيدًا مع الأنظمة الأخرى. يتوفر البرنامج بميزات شاملة للمهام تضمن الكفاءة في إدارة المهام وتتبع الوقت. تكلفة البرنامج معقولة.

يوفر المنتج مساحات عمل قابلة للتخصيص بدرجة عالية ويتكامل جيدًا مع الأنظمة الأخرى. يتوفر البرنامج بميزات شاملة للمهام تضمن الكفاءة في إدارة المهام وتتبع الوقت. تكلفة البرنامج معقولة.

💡 نصيحة احترافية: الإفراط في التواصل يمكن أن يكون ضارًا مثل الصمت. حدد فترات زمنية واضحة للتركيز يتجنب خلالها الفريق الاتصالات والاجتماعات غير الضرورية. استخدم أدوات التقويم والحالة في ClickUp للإشارة إلى أن شخصًا ما في وضع العمل المكثف، واحترم ذلك.

📮 ClickUp Insight: حوالي 41٪ من المهنيين يفضلون المراسلة الفورية للتواصل مع الفريق. على الرغم من أنها توفر تبادلًا سريعًا وفعالًا للمعلومات، إلا أن الرسائل غالبًا ما تنتشر عبر قنوات متعددة أو سلاسل محادثات أو رسائل مباشرة، مما يجعل من الصعب استرداد المعلومات لاحقًا. بفضل حل متكامل مثل ClickUp Chat، يتم ربط سلاسل المحادثات الخاصة بك بمشاريع ومهام محددة، مما يحافظ على سياق محادثاتك ويجعلها متاحة بسهولة.

2. SpatialChat (الأفضل للأحداث الجماعية الغامرة والحرة الحركة)

عبر SpatialChat

الدخول إلى SpatialChat يشبه الانضمام إلى تجمع اجتماعي أكثر منه إلى اجتماع. بفضل الأيقونات المتحركة والصوت المكاني والمساحات القابلة للتخصيص، يعد هذا التطبيق رائعًا للفعاليات الجماعية أو العصف الذهني أو تدريب الموظفين الجدد.

على عكس Kumospace، يتخلص هذا البرنامج من المظهر الكرتوني ويقدم أجواء أكثر انسيابية واحترافية. يمكنك تضمين الوسائط وإعداد مناطق الصوت وتشغيل العروض التقديمية بملء الشاشة، كل ذلك مع الحفاظ على طبيعية المحادثات.

بالنسبة للفرق التي تعمل عن بُعد في المقام الأول، فإنه يحقق التوازن بين الهيكلية والعفوية، مما يجعل التعاون أكثر إنسانية وأقل إجبارًا.

أفضل ميزات SpatialChat

خصص تخطيطات الغرف لأنواع مختلفة من الأحداث أو الأقسام

أضف ألواحًا بيضاء تفاعلية وجدران وسائط كأدوات تعاون

استخدم قنوات الدردشة النصية لدعم أعضاء الفريق الهادئين

تمكين روابط الوصول للضيوف مع أذونات محددة زمنياً

دمج الأحداث المباشرة أو الاجتماعات الداخلية لجميع الموظفين في غرف مشتركة

أنشئ مساحات افتراضية تحمل علامتك التجارية مع سمات وشعارات مخصصة

قيود SpatialChat

تفتقر إلى إدارة المهام المدمجة أو مزامنة التقويم

قد يتسبب تداخل الصوت في حدوث ضوضاء في الغرف المزدحمة

التجربة على الأجهزة المحمولة ليست سلسة مثل تجربة أجهزة الكمبيوتر المكتبية

أسعار SpatialChat

مجاني

المكتب الافتراضي : 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

ندوات عبر الإنترنت : ابتداءً من 49 دولارًا شهريًا (25 مستخدمًا)

الأحداث : من 99 دولارًا شهريًا (50 مستخدمًا)

التعليم: أسعار مخصصة

تقييمات SpatialChat وتعليقات المستخدمين

G2 : 4. 7/5 (130+ تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن SpatialChat؟

تقول إحدى تقييمات G2:

الأحداث التي من المهم فيها أن يتمكن المشاركون من التحرك بحرية، واختيار مجموعات المحادثة الصغيرة الخاصة بهم، وما إلى ذلك، مثل ورش العمل التعاونية للابتكار، وتدريب "المهارات الشخصية"، واللقاءات غير الرسمية، والفعاليات الاجتماعية.

الأحداث التي من المهم فيها أن يتمكن المشاركون من التحرك بحرية، واختيار مجموعات المحادثة الصغيرة الخاصة بهم، وما إلى ذلك، مثل ورش العمل التعاونية للابتكار، وتدريب "المهارات الشخصية"، واللقاءات غير الرسمية، والفعاليات الاجتماعية.

💡 نصيحة احترافية: اعتمد على ClickUp Docs الذي يعمل جنبًا إلى جنب مع لوحة المهام بدلاً من تكرار التعليمات في كل اجتماع. استخدمه لتتبع القرارات وملاحظات الاجتماعات وتحديثات الحالة في مكان واحد. عندما ينضم أعضاء جدد أو يسجل أصحاب المصلحة حضورهم، لن تضيع الوقت في إطلاعهم على آخر المستجدات.

3. SoWork (الأفضل للمكاتب عن بُعد ذات الطابع الترفيهي والشخصية)

عبر SoWork

هل تمنيت يومًا أن يكون مكتبك عن بُعد مزودًا بفترات راحة للرقص وقبعات السحرة ومحادثات عفوية؟ SoWork يحقق لك ذلك مع الحفاظ على تركيز فريقك على المهام. إنه مساحة عمل مفعمة بالحيوية ومزودة بأفاتار حيث يمكنك الانتقال بسرعة إلى وضع الوقوف أو الدخول في وضع التركيز أو مشاركة دونات افتراضية.

أكثر ديناميكية من Kumospace، يضيف SoWork الحركة وإشارات الحالة والمناطق التفاعلية التي تجعل العمل اليومي أكثر إنسانية. إنه مثالي للفرق التي تبحث عن اتصال طويل الأمد وثقافة وإيقاع في مقرها الافتراضي.

أفضل ميزات SoWork

استضف اجتماعات يومية في غرف ذات مواضيع محددة أو مناطق استراحة

تتبع الحضور والتوافر باستخدام أيقونات الحالة المرئية

استخدم وضع المشي والتحدث لإجراء محادثات غير رسمية

كافئ المشاركة بشارات تقدير على شكل ألعاب

قم بتعيين صور رمزية وأدوار مخصصة لهوية الفريق

استخدم تحرير الخرائط لتطوير تخطيط مكتبك بمرور الوقت

قيود SoWork

قد تبدو الواجهة غير رسمية للغاية بالنسبة لبعض فرق المؤسسات

يفتقر إلى التكامل العميق مع أدوات إدارة المهام/المشاريع

قد يستهلك موارد كبيرة على الأجهزة أو المتصفحات القديمة

أسعار SoWork

مجاني : ما يصل إلى 10 أعضاء، حد أقصى للاجتماعات 30 دقيقة، بدون فيديو

الأساسي : 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم

Premium: 15 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات SoWork

G2 : 4. 8/5 (45+ تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن SoWork؟

تقول مراجعة G2:

SoWork سهل للغاية ويمكنك البدء في استخدامه على الفور. التصميم المستوحى من ألعاب الفيديو يجعله سهل للغاية إذا كنت من محبي الألعاب. من السهل التعبير عن نفسك بفضل جميع خيارات التخصيص، كما أن التفاعل مع زملاء العمل سهل للغاية وبديهي. أحب الطريقة التي يمكنك بها إبقاء الكاميرا قيد التشغيل دون أن يراك أحد حتى يقترب منك. أصبحت الاجتماعات أكثر متعة لأنك يمكنك رؤية جميع الأيقونات معًا، وأحب وجود عرض أكثر كلاسيكية على غرار المعرض إذا كان رؤية كل شيء آخر يشتت الانتباه.

SoWork سهل الاستخدام للغاية ويمكنك البدء في استخدامه على الفور. التصميم المستوحى من ألعاب الفيديو يجعله سهل الاستخدام للغاية إذا كنت من محبي الألعاب. من السهل التعبير عن نفسك باستخدام جميع خيارات التخصيص، كما أن التفاعل مع زملاء العمل سهل للغاية وبديهي. أحب الطريقة التي يمكنك بها إبقاء الكاميرا قيد التشغيل دون أن يراك أحد حتى يقترب منك. أصبحت الاجتماعات أكثر متعة لأنك يمكنك رؤية جميع الأيقونات معًا، وأحب وجود عرض أكثر كلاسيكية على غرار المعرض إذا كان رؤية كل شيء آخر يشتت الانتباه.

📖 اقرأ أيضًا: قوالب مجانية لملاحظات الاجتماعات لتدوين محاضر الاجتماعات بشكل أفضل

4. HyHyve (الأفضل للتواصل العفوي والاجتماعات على غرار الفعاليات)

عبر HyHyve

يضفي HyHyve طابعًا من العفوية المرحة على الأحداث الافتراضية، حيث تنشأ المحادثات من خلال الحركة وليس الاجتماعات. قم بتوجيه شخصيتك الافتراضية في الوقت الفعلي، والتقِ بزملائك في الفريق، ودع التفاعلات تتكشف بشكل طبيعي.

إنه مثالي للتنسيقات التي تعتمد على التواصل الشبكي بشكل كبير مثل المؤتمرات الافتراضية أو اجتماعات التعارف بين الفرق. على عكس تخطيطات Kumospace الثابتة، يمنح HyHyve الأولوية للتدفق، مما يجعله يبدو وكأنه تجربة أكثر منه مكانًا.

بفضل إمكانية تخصيص العلامة التجارية وتتبع التفاعل وإعدادات الغرف المرنة، يعد هذا الخيار جيدًا للفرق التي تريد التواصل، وليس مجرد التنسيق، في منصة مكتبها الافتراضي.

أفضل ميزات HyHyve

قم بتشغيل تخطيطات متعددة الغرف لجلسات متزامنة

قم بتمكين فقاعات التفاعل التي تشغل الفيديو عند الاقتراب

استخدم مناطق الرعاة لأكشاك الشركاء ذات العلامات التجارية

قم بإعداد جلسات شبكية محددة المدة مع عد تنازلي

السماح للضيوف المجهولين بحضور الأحداث المفتوحة

قم بتخصيص شاشات الترحيب والتعليمات لتسهيل عملية التسجيل

قيود HyHyve

فائدة محدودة للتعاون المنظم بين أعضاء الفريق

لا توجد إدارة مهام أصلية أو تتبع للمتابعة

قاعدة مستخدمين أصغر تعني تكامل أقل مع تطبيقات الطرف الثالث

أسعار HyHyve

من حين لآخر : 35 دولارًا شهريًا (2000 دقيقة)

متوسط : 70 دولارًا أمريكيًا في الشهر (5000 دقيقة)

كثيف : 118 دولارًا أمريكيًا في الشهر (10,000 دقيقة)

المؤسسات: أسعار مخصصة

أسعار اليورو محولة إلى الدولار الأمريكي*

تقييمات ومراجعات HyHyve

G2 : لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

5. Teamflow (الأفضل للمكاتب الافتراضية التي تعمل دائمًا مع سير عمل مرئي)

عبر Teamflow

يجمع Teamflow بين أجواء المكتب الفعلي والأدوات المصممة للعمل الحقيقي. إنه أشبه بانتقال فريقك إلى مكتب رقمي، حيث تجد لوحات بيضاء واجتماعات ولوحات مهام، كل ذلك في مساحة مشتركة واحدة.

على عكس Kumospace، الذي يركز على الجانب الاجتماعي، تم تصميم Teamflow للتعاون المركّز في الوقت الفعلي. تتوفر تطبيقات قابلة للسحب مثل لوحات المهام والمستندات داخل كل غرفة، بحيث يمكن لفريقك تبادل الأفكار وتعيين المهام والاجتماع دون الحاجة إلى التبديل بين علامات التبويب.

أفضل ميزات Teamflow

استخدم الصوت المكاني لتقسيم المحادثات بشكل طبيعي

عقد اجتماعات مرتجلة عن طريق سحب الصور الرمزية معًا

قم بتعيين مناطق المشروع بتصميمات وأذونات فريدة

احفظ الموارد المشتركة في عروض مساحة العمل الدائمة

قم بتخصيص الغرف لمختلف الأقسام أو الوظائف

قيود Teamflow

قد تربك الواجهة المرئية المستخدمين الذين يفضلون البساطة

ليس مثاليًا للتواصل على غرار الفعاليات أو التجمعات الكبيرة

بعض الميزات المتقدمة محجوبة في الخطط الأعلى مستوى

أسعار Teamflow

مجاني : لما يصل إلى 5 مستخدمين

Seed : 20 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 30 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات Teamflow وتعليقات المستخدمين

G2 : 4. 7/5 (60+ تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Teamflow؟

كتب أحد المراجعين على G2:

Teamflow يجعل العمل اليومي عن بُعد ممتعًا وسهلاً للجميع، ويمكّن صاحب العمل من خلق ثقافة شركة أفضل. يمكن للموظفين العثور بسهولة على أشخاص للتحدث معهم حسب الحاجة، دون الشعور بالوحدة أو التهميش عند العمل من المنزل كل يوم. يساعد على كسر الحواجز بسهولة عندما يكون الجميع جددًا على بعضهم البعض، ويشعر الفريق بقرب بعضهم البعض.

Teamflow يجعل العمل اليومي عن بُعد ممتعًا وسهلاً للجميع، ويمكّن صاحب العمل من خلق ثقافة شركة أفضل. يمكن للموظفين العثور بسهولة على أشخاص للتحدث معهم حسب الحاجة، دون الشعور بالوحدة أو الإهمال عند العمل من المنزل كل يوم. يساعد في كسر الحواجز بسهولة عندما يكون الجميع جددًا على بعضهم البعض، ويشعر الفريق بقربهم من بعضهم البعض.

6. Spot (الأفضل لوجود فريق خفيف الوزن والتعاون القائم على الحالة المزاجية)

عبر Spot

Spot هو الركن الهادئ والمريح في عالم المكاتب الافتراضية، المصمم للفرق التي تقدر التواصل دون ضوضاء. بفضل تصميمه البسيط ومؤشرات الحالة المزاجية والصوت المكاني، يخلق مساحة للتواجد الحقيقي دون فوضى رقمية.

على عكس غرف Kumospace ذات الموضوعات المحددة والإعدادات المليئة بالأفاتار، يوفر Spot بيئة نظيفة وبديهية. إنه مثالي للفرق الصغيرة والمترابطة التي ترغب في التعاون أو التواصل أو مجرد التواجد معًا دون ضغوط ثقافة العمل عن بُعد.

اكتشف أفضل الميزات

قم بتعيين مناطق لفرق أو سير عمل محددة

تمكين الأصوات المحيطة منخفضة الحجم في غرف مختلفة

أنشئ مساحات اجتماعات فورية للمناقشات القصيرة

دمج الدردشة الخفيفة للتسجيل غير المتزامن

اسمح بمناطق صوتية خاصة بنقرة واحدة للمديرين 1:1

اكتشف القيود

قابلية توسع محدودة للفرق الكبيرة أو الأحداث الخارجية

لا توجد أدوات مدمجة لتتبع المشاريع أو المهام

قد تبدو مجموعة الميزات محدودة للغاية بالنسبة للشركات الناشئة سريعة النمو

أسعار فورية

مجاني (حتى 5 مستخدمين في وقت واحد)

النمو : 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

اكتشف التقييمات والتعليقات

G2 : 4. 9/5 (35+ تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Spot؟

يقول أحد المراجعين في G2:

حل Spot التحدي المستمر المتمثل في الحفاظ على اتصالات قوية بين أعضاء الفريق في بيئة العمل عن بُعد. أدى انتقالنا إلى Spot إلى تنشيط التعاون عن بُعد. يجمع مفهوم المكتب الافتراضي بين التخصيص والتعاون بسلاسة، ويملأ الفجوات السابقة. وقد أدى ذلك إلى إعادة التواصل بين أعضاء الفريق، وزيادة الإنتاجية، وتجديد روح الفريق.

حل Spot التحدي المستمر المتمثل في الحفاظ على اتصالات قوية بين أعضاء الفريق في بيئة العمل عن بُعد. أدى انتقالنا إلى Spot إلى تنشيط التعاون عن بُعد. يجمع مفهوم المكتب الافتراضي بين التخصيص والتعاون بسلاسة، ويملأ الفجوات السابقة. وقد أدى ذلك إلى إعادة التواصل بين أعضاء الفريق، وزيادة الإنتاجية، وتجديد روح الفريق.

7. ivCAMPUS (الأفضل للحرم الجامعي الافتراضي الأكاديمي والتعاون المنظم)

عبر ivCAMPUS

إذا كان Zoom يمتلك حرمًا جامعيًا وكان Slack يعمل وفقًا لجدول زمني، فستحصل على ivCAMPUS. صُمم هذا البرنامج من أجل التنظيم والوضوح، ويستخدم تخطيطًا قائمًا على الجدول الزمني مع خصوصية على مستوى الغرفة، ووصول مخصص لكل دور، ومساحات مخصصة لأغراض معينة مثل المعامل والمكاتب أو الفصول الدراسية.

على عكس تصميمات Kumospace المرحة والمفتوحة، يركز ivCAMPUS على الروتين والتنظيم. احجز الغرف وقم بإغلاقها للاجتماعات وتتبع الأنشطة حسب المساحة. إنه مثالي للفرق التي تعتمد على سير عمل يمكن التنبؤ به.

بالنسبة للإعدادات عن بُعد التي تفتقر إلى نظام المكتب الفعلي، يعيد ivCAMPUS هذا النظام دون الحاجة إلى التنقل.

أفضل ميزات ivCAMPUS

جدولة الاجتماعات المتكررة في مساحات رقمية ثابتة

أنشئ "ساعات عمل" باستخدام كتل التواجد المرئية

قم بتعيين مرشدين أو قادة لمناطق محددة لتسهيل عملية التوجيه

استخدم تسجيل الدخول إلى الغرف لتتبع الحضور أو المشاركة

قم بتخصيص الواجهة لتعكس تخطيطات المكاتب أو الحرم الجامعي الحقيقية

قيود ivCAMPUS

أقل ملاءمة للتفاعلات العفوية أو الاجتماعية بين أعضاء الفريق

قد تبدو الواجهة صارمة بالنسبة للفرق شديدة الإبداع أو المرونة

تكامل محدود مع تطبيقات الطرف الثالث مقارنة بالآخرين

أسعار ivCAMPUS

الأساسي : 11 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات ivCAMPUS

G2 : لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

📖 اقرأ أيضًا: أهم قواعد الاجتماعات لتحسين التواصل بين أعضاء الفريق

8. Sococo (الأفضل لمحبي التصميم التقليدي للمكاتب والفرق الموزعة)

عبر Sococo

هل تتذكر مخططات الطوابق؟ Sococo تعيدها إليك رقميًا. يمكنك "الدخول" إلى الغرف، ورؤية من حولك، والانضمام إلى المحادثات تمامًا كما تفعل في مكتب حقيقي.

على عكس المناطق ذات الطابع الخاص واللمسات البصرية في Kumospace، يحافظ Sococo على بساطة الأمور وتنظيمها. يساعد تصميمه الذي يشبه المخطط التفصيلي الفرق البعيدة على البقاء منظمة وواضحة ومركزة.

إذا كان فريقك يفضل الوضوح على الحداثة، فإن Sococo هو بديل قوي لـ Kumospace مصمم للعمليات اليومية، وليس فقط للأحداث الخاصة.

أفضل ميزات Sococo

قم بإعداد خرائط مكتبية مخصصة مع غرف مسماة

نسق الاجتماعات عن طريق حجز المساحات مسبقًا

راقب حضور الفريق من خلال شغل الغرف في الوقت الفعلي

قم بتعيين مكاتب خاصة أو مناطق للفريق للموظفين الرئيسيين

استخدم مساحات الاجتماعات الافتراضية للحصول على تحديثات خاصة بكل قسم

صمم تخطيطات فريدة لمختلف الأقسام أو المواقع

قيود Sococo

قد تبدو واجهة المستخدم قديمة مقارنة بالمنصات الأحدث

تفتقر إلى ميزات مدمجة للتعاون في المهام أو المستندات

تخصيص محدود يتجاوز التخطيط الهيكلي

أسعار Sococo

Sococo: 14.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

Sococo Unlimited: 24.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم (يتم الدفع سنويًا)

تقييمات ومراجعات Sococo

G2 : 4. 3/5 (40+ تقييم)

Capterra: 4/5 (20+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Sococo؟

جاء في مراجعة Capterra:

يعد تخطيط المكتب الافتراضي مفيدًا لمعرفة من يجتمع مع من. وهذا أفضل بكثير من مجرد رؤية أن شخصًا ما متصل بالإنترنت، مثل Hangouts، أو متصل بالإنترنت ويجري مكالمة، مثل Slack. تعد القدرة على معرفة الأشخاص الذين يجتمعون فعالة للغاية. بالإضافة إلى ذلك، من السهل الدخول إلى الاجتماع والخروج منه.

يعد تخطيط المكتب الافتراضي مفيدًا لمعرفة من يجتمع مع من. وهذا أفضل بكثير من مجرد رؤية أن شخصًا ما متصل بالإنترنت، مثل Hangouts، أو متصل بالإنترنت ويجري مكالمة، مثل Slack. تعد القدرة على معرفة الأشخاص الذين يجتمعون فعالة للغاية. بالإضافة إلى ذلك، من السهل الدخول إلى الاجتماع والخروج منه.

9. Hopin/RingCentral (الأفضل لاستضافة الأحداث الافتراضية والقمم واسعة النطاق)

عبر Hopin

على عكس معظم الخيارات المتاحة هنا، لا تحاكي Hopin (التي أصبحت الآن RingCentral) المكتب، بل تبني مسرحًا. صُممت لتناسب الأحداث الكبيرة مثل إطلاق المنتجات أو القمم أو الندوات عبر الإنترنت متعددة المسارات، وتوفر أدوات خلف الكواليس وصالات للتواصل وقاعات جلسات منظمة تتجاوز بكثير الاجتماعات غير الرسمية.

بينما تركز Kumospace على التفاعل الحر، تقدم Hopin أحداثًا متقنة وعالية السعة مع ميزات مثل جداول الأعمال وإصدار التذاكر والأكشاك الافتراضية والتحليلات المباشرة.

كبديل لـ Kumospace، فهو مثالي للفرق التي تحتاج إلى الدقة والاحترافية — وهو مثالي لاستضافة العملاء أو الشركاء أو أي حدث يكون فيه التأثير مهمًا.

أفضل ميزات Hopin

قم بإعداد عدة مراحل متزامنة أو جلسات جانبية

صمم صفحات تسجيل وأنواع تذاكر تحمل علامتك التجارية

قم بتضمين أكشاك الرعاة وغرف العرض التفاعلية

إدارة الكواليس ووصول المتحدثين بشكل منفصل عن الحضور

تمكين التواصل السريع من خلال الاقتران العشوائي

تتبع مشاركة الفريق باستخدام أدوات التحليل المدمجة

قيود Hopin

ليس مثاليًا لتسهيل الاجتماعات اليومية أو الاجتماعات غير الرسمية

قد يبدو الأمر معقدًا للمستخدمين الجدد الذين لا يتوفر لديهم دعم فني

الميزات الأعلى مستوى محجوبة خلف أسعار مخصصة

أسعار Hopin

Events Pro : 119 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل منظم

Events Pro+ : 239 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل منظم

Events Enterprise: 359 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل منظم

تقييمات ومراجعات Hopin

G2 : 4. 5/5 (900+ تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Hopin؟

تقول إحدى تقييمات G2:

سهولة استخدام الميزات والإعداد، وتوفر RingCentral University، التي توفر خطوات مفصلة لمعرفة كيفية إعداد الحدث الخاص بك. من السهل إنشاء المكان والجداول الزمنية والعلامة التجارية. أحب أن صفحات الحدث والتسجيل يمكن تخصيصها وتتمتع بمظهر احترافي بسهولة وإعدادات بديهية.

سهولة استخدام الميزات والإعداد، وتوفر RingCentral University، التي توفر خطوات مفصلة لمعرفة كيفية إعداد الحدث الخاص بك. من السهل إنشاء المكان والجداول الزمنية والعلامة التجارية. أحب أن صفحات الحدث والتسجيل يمكن تخصيصها وتتمتع بمظهر احترافي بسهولة وإعدادات بديهية.

10. Gather (الأفضل للمقابلات الافتراضية الترفيهية مع أداة اجتماعات)

عبر Gather

هل تتذكر عندما كانت احتفالات أعياد الميلاد وجلسات العصف الذهني تقام في نفس الغرفة؟ يجلب Gather هذه الطاقة إلى الإنترنت من خلال الصور الرمزية المصممة بتقنية البكسل آرت والميزات التفاعلية مثل خرائط المكاتب والصوت المكاني الذي يتفاعل مع الحركة. إنه أكثر من مجرد صور مرحة، فهو يعزز المحادثات غير الرسمية واللحظات العفوية بين أعضاء الفريق.

كبديل لـ Kumospace، يركز Gather على التصميم الشبيه بالألعاب والمساحات القابلة للتخصيص. من الغرف ذات الطابع الخاص إلى التفاعلات القائمة على القرب، يمزج بين العمل واللعب بطريقة تبدو طبيعية — وهو مثالي للفرق التي تهتم بالتواصل بقدر اهتمامها بالإنتاجية.

اجمع أفضل الميزات

حافظ على ظهور زملائك في الفريق على الشاشة من خلال مربعات الفيديو العائمة

قم بتعيين حالات مخصصة باستخدام روابط المشاريع أو إشارات التوفر

ابدأ مكالمات الفيديو على الفور بنقرة واحدة

قم بتعيين مجموعات عمل لتبسيط عمليات تسجيل الدخول التلقائية

تمكين تعتيم الخلفية وقمع الضوضاء

دمج رؤية التقويم الخفيفة الوزن لتدفق العمل اليومي

جمع القيود

قد لا تروق المظهر اللعبي للفرق المؤسسية الرسمية

قد يستغرق الإعداد والتشغيل وقتًا طويلاً للمساحات الكبيرة

قد يتباطأ أداء المتصفح على الأجهزة القديمة أو في حالة اتصال الإنترنت غير المستقر

اجمع الأسعار

مجاني

Premium: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

اجمع التقييمات والمراجعات

G2 : 4. 9/5 (250+ تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Gather؟

تقول مراجعة G2:

أكثر ما يعجبني في Gather هو كيفية إضفاء الطابع الإنساني على العمل عن بُعد. على عكس أدوات مؤتمرات الفيديو التقليدية، يخلق Gather بيئة مكانية وألعاب حيث يمكنك "مصادفة" زملاء العمل، والذهاب إلى الاجتماعات، أو التسكع في الصالات الافتراضية. إنه يعيد العفوية والتفاعلات غير الرسمية التي غالبًا ما تفتقر إليها بيئات العمل عن بُعد. بالإضافة إلى ذلك، تجعل المساحات والأفاتار القابلة للتخصيص التعاون أكثر جاذبية وحتى أكثر متعة.

أكثر ما يعجبني في Gather هو كيفية إضفاء الطابع الإنساني على العمل عن بُعد. على عكس أدوات مؤتمرات الفيديو التقليدية، يخلق Gather بيئة مكانية وألعاب حيث يمكنك "مصادفة" زملاء العمل، والذهاب إلى الاجتماعات، أو التسكع في الصالات الافتراضية. إنه يعيد العفوية والتفاعلات غير الرسمية التي غالبًا ما تفتقدها بيئات العمل عن بُعد. بالإضافة إلى ذلك، تجعل المساحات والأفاتار القابلة للتخصيص التعاون أكثر جاذبية وحتى أكثر متعة.

حقق الاستقرار في سير عملك عن بُعد باستخدام ClickUp

سواء كنت تستضيف اجتماعات عفوية أو أحداثًا واسعة النطاق أو تخطط لأسبوع هجين، فإن أفضل أداة مكتب افتراضي تناسب إيقاعك، وليس العكس.

من الصالات التي تعمل بنظام الصور الرمزية إلى مراكز التعاون عالية الأداء، تظهر هذه القائمة أن هناك العديد من الخيارات التي يمكن أن تحل محل Kumospace. بعض الأدوات توفر الهيكلية، والبعض الآخر يضفي الحيوية. وقليل منها فقط يجمع كل ذلك تحت سقف واحد.

لهذا السبب يعد ClickUp خيارك المثالي. إنه ليس مجرد مكان للاجتماعات؛ إنه مساحة العمل الخاصة بك، ومجدولك، ومنشئ النماذج، ومحرك الأتمتة، ولوحة العمل التعاوني.

إذا كنت مستعدًا لتركيز أدواتك وتسهيل التعاون بين الفرق، فإن ClickUp هو الحل الشامل الذي تبحث عنه.

أنشئ مقرًا افتراضيًا أكثر ذكاءً وفعالية. اشترك في ClickUp لتجمع فريقك معًا، أينما كانوا.