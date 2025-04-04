77% من الاجتماعات عادةً ما تنتهي بقرار جدولة اجتماع للمتابعة، وهي دورة محبطة. ولكن هناك طريقة للتحرر منها.

تُعد قوالب العرض التقديمي لجدول أعمال الاجتماعات مفيدة للغاية في الحفاظ على تركيز مناقشاتك وعلى المسار الصحيح. اعتبرها بمثابة خرائط طريق واضحة! تتيح لك هذه القوالب تنظيم جميع موضوعاتك الرئيسية بشكل واضح واحترافي وبطريقة يسهل رؤيتها وفهمها. وبهذه الطريقة، يأتي الجميع إلى الاجتماع وهم مستعدون للانطلاق.

فلماذا تعتمد على الملاحظات المبعثرة بينما يمكنك تنظيم كل شيء بسلاسة؟ ستستكشف هذه المدونة قوالب مجانية لجدول أعمال الاجتماعات المجانية في PowerPoint لمساعدتك في إدارة اجتماعات أكثر إنتاجية وكفاءة.

ما الذي يجعل قالب جدول أعمال اجتماع Powerpoint جيد؟

سيوفر لك قالب العرض التقديمي المثالي لجدول أعمال اجتماع PowerPoint لوحة مرئية للتحضير للاجتماع. يمكنك إدارة وقتك وإتاحة الفرصة للجميع للاستعداد للاجتماع.

إليك خمس خصائص يجب أن تبحث عنها في قوالب جداول الأعمال:

هيكل وتدفق واضح: يوفر مساحة لتنظيم موضوعات الاجتماع، والفترات الزمنية، ونقاط المناقشة لإبقاء المحادثات على المسار الصحيح

تصميم جذاب بصريًا: تتبع تنسيقًا احترافيًا وتخطيطات نظيفة ومرئيات دقيقة مثل الأيقونات والجداول الزمنية لتسهيل المتابعة

تخصيص الوقت: تخصيص مجموعات زمنية تقديرية للمناقشات لضمان عدم تجاوز الاجتماع

أقسام مخصصة: يتضمن مساحة للأهداف ونقاط المناقشة وتخصيصات المتحدثين وعناصر العمل

الخطوات التالية: سلط الضوء على إجراءات ما بعد الاجتماع والمسؤوليات والمواعيد النهائية للمتابعة الشاملة

🧠 حقيقة ممتعة: 88% من الأشخاص يقضون أسبوع العمل بأكمله تقريبًا في التواصل.

قوالب مجانية لجدول أعمال اجتماعات PowerPoint

يمكن أن يكون إنشاء قائمة مراجعة للتحضير للا جتماع في كل مرة تقوم فيها بجدولة اجتماع مرهقًا ومستهلكًا للوقت. لا عجب أن الاجتماعات غالبًا ما تبدأ بدون جدول أعمال كامل أو خطة محكمة!

ولكن إليك الأخبار السارة: تزيل قوالب Microsoft PowerPoint المجانية القابلة للتخصيص من متاعب التخطيط. باستخدام هذه التصميمات الجاهزة، يمكنك إنشاء خارطة طريق واضحة ومنظمة في وقت قصير.

تحقق من هذه القائمة من قوالب جداول أعمال الاجتماعات باستخدام برنامج PowerPoint وحافظ على تركيز اجتماعاتك وإنتاجيتها!

1. قالب جدول أعمال اجتماع باور بوينت من SlideModel

عبر SlideModel

هل تحتاج إلى تقسيم جدول أعمال اجتماعك إلى تصميمات شرائح متعددة؟

يقدم قالب جدول أعمال الاجتماعات في PowerPoint سبعة أنماط متميزة لجدول الأعمال عبر 14 شريحة، كل منها متاح في قوالب داكنة وفاتحة. يمكنك دمج المخططات المرقمة والمربعات النصية للوقت ومعلومات المتحدث والعناصر القابلة للتخصيص.

استخدم قالب الاجتماع المجاني هذا من أجل:

حدد نقاط المناقشة الرئيسية وأهداف اجتماعات العمل التنفيذية

قم بتخصيص شرائح جدول الأعمال باستخدام ألوان العلامة التجارية والأشكال والعناصر الأخرى القابلة للتحرير للحصول على عروض تقديمية مخصصة

شارك جداول أعمال الاجتماعات بتنسيقات متوافقة مع قوالب PowerPoint و Keynote و Google Slides

مثالي ل: العروض التقديمية التي تكون فيها المشاركة المرئية للجمهور والتفاصيل التفصيلية لجدول الأعمال ضرورية

2. شرائح جدول الأعمال البسيط PowerPoint من SlideModel

عبر SlideModel

جرب قالب جدول الأعمال البسيط لشرائح جدول أعمال PowerPoint إذا كنت تريد تصميمًا مباشرًا. يسرد إطار العمل المكون من ست شرائح عناصر جدول الأعمال بشكل منطقي ويقدم تخطيطات لجدول الأعمال المكون من 3 نقاط و4 نقاط و6 نقاط مع مربعات الملخص والعناصر النائبة للصور.

يسمح لك هذا القالب بما يلي:

أبرز نقاط المناقشة الرئيسية والفصول الرئيسية في العروض التقديمية للأعمال

استخدم العناصر القابلة للتحرير لتخصيص شرائح جدول الأعمال حسب احتياجات الاجتماع المحددة

اعرض أسلوبًا احترافيًا وذكيًا لاجتماعات العمل بتصميم نظيف بصريًا

مثالي ل: تواصل واضح وموجز بدون عناصر مرئية مفصلة

3. قالب جدول أعمال من 1 إلى 7 بنود لجدول أعمال الباوربوينت من SlideModel

عبر SlideModel

هل تريد تحديد أولويات جذب الجمهور ولكنك لم تتوصل إلى كيفية عقد اجتماعات مثمرة؟

يستخدم قالب جدول الأعمال من 1 إلى 7 عناصر لجدول أعمال PowerPoint تصميم نقطي منحني لتقديم جدول محتويات - وهو بديل لتنسيقات جدول الأعمال الخطية التقليدية. يمكنك سرد ما يصل إلى 7 عناصر من جدول الأعمال لتحديد نطاق الاجتماع مع الحفاظ على بساطة التصميم لتحقيق أقصى قدر من الوضوح.

إليك مدى فائدة هذا القالب:

قم بتكييف القالب مع العروض التقديمية ذات جداول الأعمال المتفاوتة الطول، من 1 إلى 7 عناصر

التأكيد على نقاط المناقشة الرئيسية وتخصيص الوقت لفهم أفضل للجمهور

ادمج شريحة جدول أعمال عصرية وجذابة في العروض التقديمية التي تتطلب توازنًا بين الجاذبية البصرية والهيكلية

مثالي ل: المقدمون الذين يرغبون في تحديد النقاط الرئيسية للاجتماع على الفور

4. قالب جدول أعمال اجتماع الفريق في PowerPoint من Canva

عبر Canva

هل تحتاج إلى قالب عرض تقديمي لجدول أعمال الاجتماع يكون احترافيًا وسهلًا على العينين؟ هذا القالب لجدول أعمال اجتماع الفريق في باوربوينت سيوفر لك كل ما تحتاجه.

يحافظ تصميمه الأزرق والأرجواني النظيف على تنظيم الأمور، بينما تضمن الأقسام الخاصة بعناصر العمل والمتابعة معرفة الجميع بما يجب القيام به بعد ذلك.

استخدم هذا القالب من أجل:

نظّم اجتماعات تحديث المشاريع، وحدد بوضوح خطط العمل وتتبع التقدم المحرز

قم بتعيين عناصر العمل والمسؤوليات مباشرةً في جدول الأعمال من أجل مساءلة الفريق

تتبع مهام المتابعة والقرارات من الاجتماعات السابقة لضمان إحراز تقدم

شارك جداول الأعمال بشكل تعاوني مع أعضاء الفريق على Canva للإدخال والوصول في الوقت الفعلي

مثالي ل: لفرق العمل ومديري المشاريع البارعين في مجال التكنولوجيا لإجراء مناقشات تعاونية

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5. قالب جدول أعمال اجتماعات العمل من Sliesgo

عبر Sliesgo

هل سئمت من الاجتماعات التي تخرج عن المسار الصحيح؟ يحدد قالب جدول أعمال اجتماع العمل هذا الجداول الزمنية للاجتماعات وتحديثات المشروع وخطط الوسائط المتعددة للحفاظ على تركيز الجميع ومشاركتهم. راجع الجداول الزمنية وحالات العمل بسهولة الآن!

يساعدك هذا القالب على:

اعرض الجداول الزمنية للمشروع وتحديثات التقدم المحرز في شكل جذاب بصريًا

حدد نقاط المناقشة للعصف الذهني الإبداعي أو الاجتماعات الاستراتيجية

خصص شرائح جدول الأعمال بسهولة باستخدام عناصر قابلة للتحرير في العروض التقديمية من Google Slides أو PowerPoint أو Canva

مثالي ل: قادة الأعمال الذين يرغبون في تتبع تقدم العمل ومؤشرات الأداء الرئيسية

6. قالب دعوة اجتماع باور بوينت من Slideegg

عبر Slideegg

إذا استمر تجاهل دعوات الاجتماعات الخاصة بك، فقد يكون الوقت قد حان للتحديث! يساعدك قالب دعوة الاجتماع PowerPoint على إنشاء دعوات احترافية في دقائق، بما في ذلك التفاصيل الرئيسية مثل التاريخ والوقت والموقع والغرض وجدول الأعمال.

بمجرد أن تصبح جاهزًا، ما عليك سوى مشاركتها عبر البريد الإلكتروني أو منصة جدولة عبر الإنترنت لضمان بقاء الجميع على اطلاع واستعداد للمشاركة.

قم بإعداد هذا القالب لـ

تقديم جداول أعمال الاجتماعات والمعلومات الأساسية للحضور المحتملين

خصص شرائح الدعوة بعلامتك التجارية وتفاصيل الاجتماع الخاصة بك

قم بتوزيع دعوات اجتماعات ذات مظهر احترافي بتنسيقي PowerPoint والشرائح التقديمية من Google

مثالي ل: إنشاء دعوات اجتماعات جذابة بصريًا وغنية بالمعلومات بسرعة

7. قالب جدول أعمال باور بوينت من SlideTeam

عبر SlideTeam

يلهم قالب جدول أعمال باور بوينت جدول الأعمال الحضور بجدول أعمال جذاب بصريًا يحدد نغمة إيجابية. يمنحك خمس شرائح فريدة من نوعها لعملية اجتماع من 5 مراحل لجعل خطط اجتماعك مبتكرة وواضحة.

باستخدام هذا القالب، يمكنك:

التأكيد على أهمية الاجتماعات المبنية على جدول الأعمال للإنتاجية وإدارة الوقت

خصص كل شريحة لتسليط الضوء على أهداف العمل والأدوار والجداول الزمنية المحددة

عزز الشفافية والمساءلة من خلال تقديم خارطة طريق منظمة وملهمة للاجتماعات

مثالي لـ التركيز على عناصر الأعمال مثل التخطيط والتسويق

🧠 حقيقة ممتعة: تزداد سعادة الموظفين بنسبة 20% تقريبًا عندما يعملون عن بُعد بنسبة 100%.

حدود استخدام PowerPoint لقالب جدول أعمال الاجتماعات

تجعل القوالب إنشاء جداول أعمال لاجتماعات العملاء أو اجتماعات الفريق سريعة وسهلة. ومع ذلك، فإن قوالب جداول أعمال اجتماعات PowerPoint لها قيود قد تبطئك.

قبل اختيار القالب المثالي، من المهم أن تكون على دراية بهذه العقبات المحتملة:

يقلل من عمليات التحرير: برنامج PowerPoint ثقيل في التصميم ويمكن أن يجعلك تتعثر في الخطوط والمسافات وتخطيطات الشرائح

يعيق العمل الجماعي: تخطيط جدول أعمال الفريق في قوالب العروض التقديمية في PowerPoint يعني إرسال مجموعات الشرائح عبر البريد الإلكتروني ذهابًا وإيابًا ودمج الملاحظات يدويًا

يفقد عناصر العمل: هو رائع أثناء الاجتماع، ولكن بعد ذلك، لا ترتبط شريحة المحتويات بأدوات إدارة المهام، مما يجعل المتابعة جهدًا يدويًا

عدم كفاءة البحث في جدول الأعمال: معلومات قوالب شرائح جدول الأعمال لا يمكن استخراجها أو البحث فيها بسهولة عبر الاجتماعات

مشاركة مستقلة غير ملائمة: PowerPoint هو أداة عرض تقديمي، لذلك من الصعب توزيع نشرة جدول أعمال أو مستند رقمي منفصل عن مجموعة الشرائح بأكملها

بدون أتمتة: لا يوفر أي أتمتة مدمجة لسير عمل جدول الأعمال، مما يترك لك التعامل مع جميع مهام الإعداد والإدارة يدويًا

👀هل تعلم: بينما يرى 19% من الموظفين أن الإفراط في التواصل يمكن أن يعيق نجاحهم، فإن الـ 7% الآخرين يلومون وجود الكثير من قنوات التواصل الداخلية.

بدائل لقوالب جداول أعمال اجتماعات PowerPoint

بينما يتفوق PowerPoint في العروض التقديمية، فإن استخدامه لإنشاء جداول أعمال الاجتماعات ليس حلاً كاملاً للعمل. فالشرائح الثابتة، ومتاعب التنسيق، والتعاون غير المتقن تستغرق وقتًا طويلاً وتحد من العمل.

تظل جداول الأعمال ومناقشات الاجتماعات معزولة عن العمل المطلوب بعد الاجتماع. بمعنى آخر، لا يسمح لك PowerPoint بالانتقال من المناقشة إلى العمل. ومع ذلك، مع ClickUp،تطبيق كل شيء للعمل، فإن هذا النهج المنفصل يصلح نفسه بنفسه.

يتكامل ClickUp مع مساحة العمل الخاصة بك ويساعدك على إدارة كل شيء من المشاريع إلى المهام في مساحة واحدة. لا مزيد من التنقل بين التطبيقات! على سبيل المثال، تحوّل ClickUp Meetings جداول أعمال الاجتماعات الثابتة إلى خطط قابلة للتنفيذ.

📮 انقر فوق البصيرة: تُظهر بيانات استبيان فعالية الاجتماعات لدينا أن 25% من الاجتماعات تضم 8 مشاركين أو أكثر في المتوسط. كما وجدنا أيضًا أن متوسط مدة الاجتماع يستغرق 51 دقيقة تقريبًا. يمكن أن تؤدي هذه الاجتماعات الكبيرة إلى قضاء ما لا يقل عن 6 إلى 8 ساعات من وقت الاجتماع الجماعي أسبوعيًا على المستوى التنظيمي. ماذا لو كان بإمكانك تقليصها؟ ClickUp يغيّر طريقة تواصل الفرق! فبدلاً من الاجتماعات المطولة، يمكنك التعاون مباشرةً داخل المهام باستخدام التعليقات والمرفقات والملاحظات الصوتية ومقاطع الفيديو والمزيد - في مكان واحد.

يمكنك تعيين عناصر جدول الأعمال لأعضاء فريق محددين، وتعيين تواريخ استحقاق نقاط المناقشة، وحتى تحديد مواقع أو غرف الاجتماعات. ومع تقدم الاجتماع، يمكنك تسجيل عناصر الإجراءات والخطوات التالية في جدول الأعمال، وربطها بالأفراد والمواعيد النهائية.

وبالتالي، ستحصل على جدول أعمال مفصل يتضمن نقاط المناقشة الرئيسية والنتائج والمهام ذات الصلة. يحتوي ClickUp على العديد من القوالب التي تتكامل داخل نظامه وتساعدك على تحويل المناقشات إلى خطط. إليك بعضًا منها منتقاة بعناية لاجتماعك القادم:

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1. قالب جدول أعمال ClickUp

احصل على قالب مجاني عزز إنتاجية اجتماعاتك باستخدام قالب جدول أعمال ClickUp Agenda

قالب جدول أعمال ClickUp هو طوق النجاة للهروب من فوضى الاجتماعات وتحويل المناقشات إلى جلسات تعاونية مثمرة. حدد الأهداف، وعيّن المهام، واجعل الجميع مسؤولين - كل ذلك في مكان واحد.

إليك كيف يمكن أن يساعدك هذا القالب:

قم بتعيين المسؤوليات لأعضاء الفريق مباشرةً ضمن جدول الأعمال من أجل المساءلة

تتبع حالات عناصر جدول الأعمال والتقدم المحرز باستخدام الحقول المخصصة وطرق العرض داخل ClickUp

قسّم المهام وعناصر العمل لضمان تحقيق نتائج قابلة للتنفيذ

مثالي لـ إسناد المهام وتتبع المتابعة مباشرةً ضمن جداول أعمال الاجتماعات الخاصة بهم

2. قالب اجتماعات ClickUp

احصل على قالب مجاني نظِّم جداول أعمالك الخاصة بالتدريب والتوظيف باستخدام قوالب اجتماعات ClickUp

تخيل جداول الأعمال ذات الموضوعات المرمزة بالألوان والمالكين المعينين وعناصر العمل القابلة للتتبع في وقت واحد وقابلة للتعديل بسهولة. ينظم قالب اجتماعات ClickUp اجتماعات ClickUp كل شيء - من مراجعات المرشحين المتوترة إلى تحديثات المشروع الهامة.

باستخدام هذا القالب، يمكنك:

هيكلة اجتماعات فريق الموارد البشرية للحصول على تحديثات المشروع، وضمان توافق الجميع على التقدم المحرز

نظّم اجتماعات استخلاص المعلومات من مقابلات المرشحين، واحصل على بنود العمل ومهام المحاور

خطط لجلسات التأهيل للموظفين الجدد، وحدد الموضوعات الرئيسية وأعضاء الفريق المسؤولين

مثالي ل: متخصصو الموارد البشرية وفرق التوظيف

3. قالب قائمة مراجعة الاجتماعات ClickUp

احصل على قالب مجاني حافظ على تنظيم المهام والمتابعة باستخدام قالب قائمة مراجعة الاجتماعات ClickUp Meeting Checklist Template

قالب ClickUp Meeting Checklist Template ليس مجرد قائمة مهام، بل هو لوحة التحكم الشخصية لاجتماعاتك. فهو يتيح لك إنشاء جداول أعمال مركّزة، وتتبع المواعيد النهائية دون تفويت أي شيء، وتسجيل القرارات والمناقشات الرئيسية في الوقت الفعلي.

هذا القالب يمكن أن يساعدك:

تتبع التقدم المحرز في عناصر قائمة المراجعة باستخدام حالات مخصصة للمتابعة الفعالة

نظّم جميع أساسيات الاجتماع في مكان واحد، بدءًا من الإعداد إلى مهام ما بعد الاجتماع

تعيين عناصر العمل والمواعيد النهائية لأعضاء الفريق

مثالي لـ إنشاء نظام بسيط يعتمد على قائمة مرجعية بسيطة داخل ClickUp

👀 هل تعلم: يمكن للشركات التي تضم 100 موظف أن توفر ما يصل إلى 2.5 مليون دولار سنويًا عن طريق خفض الاجتماعات غير الضرورية، بينما يمكن للشركات التي تضم 5000 موظف أن توفر 100 مليون دولار.

4. قالب اجتماع ClickUp المستوى 10

احصل على قالب مجاني قم بتيسير اجتماعات القيادة المنظمة باستخدام قالب اجتماع ClickUp Level 10

الاجتماعات غير المثمرة تحبط الجميع - ولكن يمكن أن يتغير ذلك مع قالب اجتماع ClickUp Level 10. قم بتنظيم أهداف اجتماعاتك بكفاءة في مجموعات أسبوعية وشهرية وربع سنوية مع ضمان انتهاء كل مكالمة ببنود عمل واضحة ومهام محددة.

قم بإعداد هذا القالب واستخدمه لـ

نظّم اجتماعات أسبوعية لفريق القيادة تركز على التقدم المحرز في تحقيق الأهداف الاستراتيجية والمواءمة

تتبّع التقدم المحرز في الأهداف الشهرية والفصلية، مما يضمن التزام الفرق بالميزانية والجدول الزمني

تسهيل التواصل الشفاف والتحديثات في الوقت الفعلي بين جميع أصحاب المصلحة في اجتماعات القيادة

مثالي لـ تنفيذ إطار عمل اجتماعات المستوى 10 من نظام التشغيل الريادي (EOS)

5. قالب اجتماع ClickUp 1:1

احصل على قالب مجاني استخدم قالب اجتماع ClickUp 1:1 للاجتماعات الفردية

إن استضافة اجتماع مع كل مرؤوس فرعي وتتبع متطلباتهم والتقدم المحرز والمتابعة وما إلى ذلك. يصبح أكثر سهولة مع قالب اجتماع ClickUp 1:1. بغض النظر عن موعد اجتماعك مع موظفيك، سيحتوي هذا القالب دائمًا على موارد لإنعاش ذاكرتك.

قم بالوصول إلى هذا القالب لـ

اجعل جميع جداول أعمال اجتماعاتك الفردية مركزية وحافظ على تنظيمها

قم بتخصيص جداول أعمال فردية لكل عضو من أعضاء الفريق، مع تخصيص المناقشات وفقًا لاحتياجاتهم وأهدافهم الخاصة

تعاون بشأن بنود جدول الأعمال والملاحظات مع أعضاء الفريق

مثالي لـ المدراء الذين يستضيفون مكالمات ويتعاونون مع أعضاء الفريق بشكل فردي

6. قالب اجتماع جميع الحاضرين في ClickUp

احصل على قالب مجاني استخدم قالب ClickUp All-Hands Meeting Template للمناقشات على مستوى الشركة

يشمل اجتماع جميع العاملين في الشركة تقريبًا، مما يجعلها فرصة مثالية للخروج عن الموضوع وجذب انتباه الجميع.

ومع ذلك، يسمح لك قالب ClickUp All-Hands Meeting Template بتعيين جداول أعمال مركزة. قم بالتحضير للعرض التقديمي باستخدام مستندات ClickUp Docs التعاونية وأتمتة التذكيرات لإبلاغ فريقك بالمكالمات المتكررة.

يتيح لك هذا القالب:

تتبع القرارات الرئيسية وعناصر الإجراءات المعينة مباشرةً ضمن سير الاجتماع ليتسنى للجميع متابعتها

حافظ على تنسيق متسق ومنظم لجميع التحديثات المتكررة على مستوى الشركة

تصور التقدم المحرز في الاجتماع وعناصر الإجراءات باستخدام القائمة واللوحة والجدول الزمني ومخططات جانت بالنقر فوقها للإشراف الشامل

مثالي لـ إجراء اجتماع على مستوى الشركة بانتظام

7. قالب تعقب الاجتماعات ClickUp

احصل على قالب مجاني تتبّع كل ما يتعلق باجتماعك باستخدام قالب ClickUp Meeting Tracker Template

إذا كان لديك الكثير من الاجتماعات وتواجه صعوبة في تتبع عناصر الإجراءات، فانتقل إلى قالب ClickUp Meeting Tracker Template. فهو ينظم نظرة عامة كاملة لنتائج الاجتماعات، بما في ذلك المهام وجداول الأعمال وملاحظات الاجتماع ومتابعة ما بعد الاجتماع، في مساحة واحدة.

باستخدام هذا القالب، يمكنك:

قم بالتحضير للاجتماعات القادمة من خلال تحديد جداول الأعمال ونقاط المناقشة الرئيسية مباشرةً داخل أداة التعقب

تعيين عناصر العمل ومراقبة عناصر العمل ومهام المتابعة لأعضاء الفريق ومراقبتها

تصور جداول الاجتماعات والتقدم المحرز باستخدام التقويم والمجلس وطريقة عرض الاجتماعات للحصول على نظرة عامة شاملة

قم بتخصيص متتبع تفاصيل الاجتماع، مثل نوع الاجتماع والموقع والموظفين الرئيسيين، باستخدام الحقول المخصصة لتنظيم مخصص

مثالي ل: تتبع تفاصيل الاجتماع مثل جدول الأعمال والملاحظات وعناصر العمل

أعقد اجتماعات كل أسبوعين مع مشرفي ونستخدم ClickUp لجدول أعمالنا. أشعر بأنني في قمة نشاطي لأن جميع طلبات الفعاليات والعروض التقديمية الخاصة بي موجودة هنا، بالإضافة إلى مؤشر حالة محدث يمكنها الاطلاع عليه.

أعقد اجتماعات كل أسبوعين مع مشرفي ونستخدم ClickUp لجدول أعمالنا. أشعر بأنني في قمة نشاطي لأن جميع طلبات الفعاليات والعروض التقديمية الخاصة بي موجودة هنا، بالإضافة إلى مؤشر حالة محدث يمكنها الاطلاع عليه.

👀 هل تعلم: 88% من الأشخاص يمكنهم بسهولة تقديم لمحة عامة عن الجداول الزمنية للمشروع وحالاته إلى زملائهم في العمل والعملاء باستخدام أداة إدارة المشروع.

خطط جدول أعمال اجتماعك القادم مع ClickUp

يعمل جدول أعمال الاجتماع كإطار عمل محدد للمناقشات المثمرة. على الرغم من أن قوالب العروض التقديمية في PowerPoint تمنحك السبق، إلا أن لها قيودًا فيما يتعلق بالتعاون في الوقت الفعلي والتكامل مع عمليات سير العمل الأخرى.

لكن ClickUp يتغلب على هذا التحدي ويعمل معك طوال الوقت. يمكنك استخدام المنصة لإنشاء جداول أعمال الاجتماعات، والدمج مع المهام الحالية والجديدة، وربط الجداول الزمنية للمشروع، والتعاون مع فريقك كلما دعت الحاجة.

اشترك في ClickUp مجاناً اليوم وتوقف عن استضافة الاجتماعات بدون توجيه.