12 نموذجًا مجانيًا لجدول التنظيف لاستخدامه في عام 2025

يتطلب التنظيف جهدًا وتقنية وأدوات مناسبة، ولكن ما هو الجزء الأصعب؟ الالتزام به.

وهنا يأتي دور جدول التنظيف الواقعي والمرن الذي يخفف العبء الذهني عن كاهلك.

على سبيل المثال، يساعدك جدول التنظيف الأسبوعي على إنجاز المهام الصغيرة خلال الأسبوع وترك المهام المنزلية الأثقل للويك إند. سواء كنت تنظف مساحتك الخاصة أو تدير فريقًا، يساعدك الجدول الواضح على الحفاظ على الاتساق وعدم تفويت أي مهمة أو موعد مع العملاء.

إليك 12 نموذجًا واقعيًا لجدول التنظيف لمساعدتك في وضع روتين ثابت.

ما هي قوالب جداول التنظيف؟

قالب جدول التنظيف هو مستند منظم يحدد ما يلي:

مهام التنظيف التي يجب القيام بها

كم مرة يجب إكمالها

من المسؤول عن كل مهمة

تعد هذه القوالب مفيدة بشكل خاص لإنشاء قائمة مهام تنظيف المنزل، وإدارة الروتين المنزلي، أو توزيع مهام التنظيف على الفرق أو أفراد الأسرة.

سواء كنت تقوم بإعداد جدول تنظيف يومي أو تخطط لجدول تنظيف أسبوعي، توفر القوالب نظامًا جاهزًا للقيام بما يلي:

قسّم مهام التنظيف إلى أقسام يومية وأسبوعية وشهرية لاتباع نهج أكثر تنظيماً

صنف المهام حسب الغرفة، مثل المطبخ أو الحمام أو غرفة النوم أو غرفة الغسيل، لتسهيل تتبعها

تكيف مع مختلف التجهيزات، من المنازل العائلية إلى المساحات المكتبية وخدمات التنظيف

💡 نصيحة احترافية: هل تواجه صعوبة في إرضاء عملائك والحفاظ على إنتاجيتك خارج المكتب؟ يقدم لك "كيفية العمل من المنزل" نصائح وأدوات عملية لمساعدتك على الحفاظ على تركيزك وتنظيمك وكفاءتك، بغض النظر عن مكان عملك.

ما الذي يجعل نموذج جدول التنظيف جيدًا؟

يأخذ نموذج جدول التنظيف الجيد في الاعتبار التحديات الواقعية مثل الجداول غير المتوقعة، وتراكم المهام، وتغيير أولويات التنظيف.

لهذا السبب تساعدك أفضل القوالب على البقاء منظمًا والالتزام بالخطة والتكيف عندما تعترضك عوائق الحياة.

إليك ما يجب أن تبحث عنه في أفضل قوالب قوائم مراجعة التنظيف:

✅ يتضمن جداول زمنية مرنة مناسبة لتلائم الروتين المتغير أو الانقطاعات أو الاحتياجات الموسمية✅ يقسم مهام التنظيف إلى أجزاء أصغر يمكن إدارتها بناءً على الأولويات اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية✅ يسمح بإنشاء قوائم مراجعة خاصة بكل غرفة — مثل الحمام والمطبخ وغرفة الغسيل — لتوزيع المهام بشكل أفضل✅ يتيح تخصيص المهام لأفراد الأسرة أو رفقاء السكن أو مقدمي خدمات التنظيف لتحسين المساءلة✅ يدعم التحديثات أو التعديلات أو التوسعات بسهولة لتغطية التنظيف العميق أو الامتثال لمتطلبات العمل أو الاحتياجات الخاصة بالعملاء

💡 نصيحة احترافية: هل ما زلت تعمل من على الأريكة أو طاولة المطبخ المزدحمة؟ تسلط " أساسيات العمل من المنزل لمكتبك المنزلي" الضوء على العناصر التي لا غنى عنها لترقية مساحتك وتحسين التركيز والراحة والإنتاجية.

أفضل 12 نموذجًا لجدول التنظيف

لحسن الحظ، لا داعي للبحث بعيدًا. فيما يلي 12 نموذجًا مجانيًا لجدول التنظيف لمساعدتك على الحفاظ على الانتظام، سواء كنت تدير منزلًا مزدحمًا أو تشارك المهام المنزلية مع زملائك في السكن أو تدير شركة تنظيف.

1. قالب جدول التنظيف على مدار 24 ساعة من ClickUp

احصل على قالب مجاني خصص ساعات محددة لمهام التنظيف جنبًا إلى جنب مع مهامك اليومية باستخدام قالب جدول التنظيف على مدار 24 ساعة من ClickUp

عندما يطغى يوم حافل على التنظيف، يصبح الهيكل الزمني بالساعة أمرًا بالغ الأهمية. تم تصميم قالب جدول ClickUp على مدار 24 ساعة لأولئك الذين يزدهرون بفضل تقنيات إدارة الوقت التفصيلية.

يتيح لك نموذج جدول التنظيف القابل للتخصيص بالكامل تقسيم مهام التنظيف إلى فترات زمنية يمكن إدارتها للبقاء على المسار الصحيح، حتى في أكثر أيامك ازدحامًا. يمكنك تنظيم جدولك اليومي حسب الساعة، وتعيين مهام منزلية محددة لفترات زمنية مختلفة، والحصول على عرض واضح لسير عمل التنظيف جنبًا إلى جنب مع المهام أو المواعيد.

هذا النموذج هو الأفضل للتخطيط اليومي التفصيلي، خاصة عند الموازنة بين المهام والعمل والأعمال المنزلية. للمهام الأقصر والمقسمة أو المناوبات المتناوبة، يمكنك تجربة نموذج جدول التنظيف بالساعة التالي.

✨ مثالي لـ: أصحاب المنازل المشغولون أو مضيفو Airbnb الذين يرغبون في إدارة الأعمال المنزلية وتنظيف المنزل ضمن جدول يومي مزدحم.

🔮 حقيقة ممتعة: كانت أول مكنسة كهربائية تجرها الخيول. في عام 1901، كانت المكنسة البريطانية "Puffing Billy" كبيرة جدًا لدرجة أنه كان لا بد من إيقافها في الخارج بينما يتم توصيل الخراطيم إلى المباني.

2. قالب جدول التنظيف بالساعة من ClickUp

احصل على نموذج مجاني بدلاً من الاعتماد على الذاكرة، قم بتنظيم روتين التنظيف الخاص بك في نموذج باستخدام نموذج جدول التنظيف بالساعة من ClickUp

لا تستغرق جميع مهام التنظيف ساعات طويلة، وهنا يأتي دور نموذج جدول التنظيف بالساعة من ClickUp.

على عكس قوائم مهام التنظيف المنزلية التقليدية، يركز هذا النموذج على تقسيم مهام التنظيف القصيرة وذات التأثير الكبير إلى فترات زمنية محددة بالساعة. وهو مثالي لمهام التنظيف القصيرة أو الفرق التي تعمل بنظام الورديات.

هذا النموذج مفيد لتنسيق الأعمال المنزلية بين شركاء السكن أو الموظفين، وتتبع مهام التنظيف المتناوبة، أو تعديل التنظيف على أساس نوبات العمل في المكاتب أو المساكن المؤجرة.

✨ مثالي لـ: مقدمي خدمات التنظيف أو مديري المكاتب أو العائلات التي تنسق الأعمال المنزلية بالساعة أو تتناوب على المسؤوليات.

💡 نصيحة احترافية: هل تجد صعوبة في مواكبة الأعمال المنزلية اليومية؟ استخدم جدولًا أو مدير مهام مدعومًا بالذكاء الاصطناعي لأتمتة التذكيرات وتخطيط مهام التنظيف المتكررة وتحرير ذهنك، حتى يصبح التنظيف عادة وليس عبئًا.

3. قالب مصفوفة الجدولة من ClickUp

احصل على نموذج مجاني استمتع بعرض منظم لإدارة عدة عقارات وفرق باستخدام قالب مصفوفة الجدولة من ClickUp

بالتأكيد، يمكنك القيام بكل شيء بنفسك، ولكن هذا لا يعني أنك يجب أن تفعل ذلك. القليل من التنظيم يساعد كثيرًا.

تعتمد بعض مهام التنظيف على مهام أخرى، مثل مسح أسطح العمل بعد غسل الأطباق أو مسح الأرضيات بعد الكنس. تم تصميم قالب مصفوفة الجدولة من ClickUp خصيصًا لهذا النوع من الترابطات.

من خلال توفير تخطيط على شكل مصفوفة، يساعدك هذا النموذج على تصور المهام المنزلية أو مهام التنظيف التي يجب القيام بها أولاً، وما يمكن القيام به في وقت واحد، وكيفية تخصيص وقتك أو وقت فريقك على النحو الأمثل.

✨ مثالي لـ: الفرق أو مقدمي الخدمات الذين يديرون مهام التنظيف المتداخلة أو جداول الموظفين أو جداول التنظيف متعددة الغرف

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4. قالب حجز المواعيد في ClickUp

احصل على نموذج مجاني خطط لمجموعات المهام وتجنب الإفراط في الجدولة باستخدام قالب ClickUp Schedule Blocking Template

عندما يكون التنظيف مجرد واحدة من العديد من المهام التي عليك القيام بها، فإن الوضوح البصري يساعدك على إنجازها.

تم تصميم قالب حظر الجدول الزمني من ClickUp للأشخاص الذين يرغبون في تخطيط الوقت مسبقًا، بحيث يمكن تنظيم كل شيء بدءًا من مهام التنظيف إلى مشاريع العمل في عرض واحد.

من خلال تقسيم يومك بصريًا، يساعدك هذا النموذج على التركيز على نوع واحد من المهام في كل مرة دون تشوش المسؤوليات المتداخلة. وهذا مفيد بشكل خاص لأولئك الذين يجدون صعوبة في تحديد الأولويات أو يتنقلون باستمرار بين المهام.

وهو مثالي لتصور مهام التنظيف جنبًا إلى جنب مع العمل والمهام أو المواعيد. ومع ذلك، قد يكون جدول المواعيد أكثر فائدة لتجميع المهام والمهام المتكررة الخاصة بغرفة معينة.

✨ مثالي لـ: أصحاب المنازل والمهنيين الذين يرغبون في تنظيم روتين التنظيف بصريًا إلى جانب جداولهم الشخصية وجداول عملهم.

💡 نصيحة احترافية: هل تجد صعوبة في الالتزام بمهامك؟ تشاركك مقالة "كيفية إدارة المهام الشخصية وزيادة إنتاجيتك" نصائح وأدوات بسيطة لمساعدتك على اكتساب عادات أفضل والحفاظ على تركيزك، حتى تتمكن من إنجاز المزيد دون إجهاد نفسك.

لماذا هو أكثر من مجرد جدولة تتطلب إدارة شركة تنظيف التوفيق بين الجداول الزمنية وتوقعات العملاء وتنسيق الفريق، كل ذلك في وقت واحد. ولكن عندما تكون المهام والملاحظات والاتصالات موزعة على أدوات مختلفة، فإن بعض الأمور قد تضيع. يجمع ClickUp كل ذلك في تطبيق واحد للعمل، يجمع بين إدارة المشاريع والمعرفة والدردشة في مكان واحد، مدعومًا بالذكاء الاصطناعي الذي يساعدك على العمل بشكل أسرع والحفاظ على تنظيمك.

5. قالب جدول إدارة المشاريع من ClickUp

احصل على نموذج مجاني تتبع التقدم المحرز، وقم بتوزيع المسؤوليات، وأبقِ فريقك على اطلاع باستخدام نموذج جدول إدارة المشاريع من ClickUp

يوجد 900,000 متخصص في التنظيف يعملون في قطاع تنظيف المنازل في الولايات المتحدة. معظمهم جزء من فرق أكبر، ويتطلب تنسيق جاد لضمان توافق الجميع على المهام والجداول الزمنية واحتياجات العملاء.

وهنا يأتي دور أداة منظمة مثل قالب جدول إدارة المشاريع من ClickUp.

صُمم هذا النموذج لمساعدتك في تحويل قوائم مهام التنظيف المعقدة إلى جداول زمنية قابلة للتنفيذ، وهو ضروري عندما يكون التنسيق والمساءلة أمرين أساسيين. سواء كنت تنظم عمليات تنظيف عميقة أو تدير تناوب الموظفين أو تشرف على الأعمال المنزلية في غرف متعددة، فإن هذا النموذج يوفر لك كل ما تحتاجه.

✨ مثالي لـ: شركات التنظيف، ومضيفي Airbnb، أو الفرق التي تدير عمليات تنظيف متكررة أو واسعة النطاق

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📮 ClickUp Insight: أشار 33% من المشاركين في الاستطلاع إلى تطوير المهارات باعتباره مجالًا رئيسيًا للاهتمام باستخدام الذكاء الاصطناعي. على سبيل المثال، قد يرغب أعضاء الفريق غير التقنيين في استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء مقتطفات برمجية بسيطة لصفحة ويب. كلما زادت معرفة الذكاء الاصطناعي بسياق عملك، زادت دقته وفائدته. باعتبارها منصة شاملة للعمل، تم تصميم الذكاء الاصطناعي في ClickUp خصيصًا لهذا الغرض — حيث يفهم ClickUp Brain مشاريعك ويمكنه اقتراح إجراءات مخصصة أو حتى إنشاء كود تلقائيًا.

6. قالب جدولة الكتل من ClickUp

احصل على نموذج مجاني هل تعمل مع فرق تحتاج إلى وضوح بشأن ما يحدث ومتى؟ خطط باستخدام قالب جدولة الكتل من ClickUp

يعمل جدول الحجز بشكل أفضل عندما تكرر نفس مهام التنظيف في عدة غرف أو مواقع، فهو يحافظ على الكفاءة وسهولة المتابعة.

يعمل نموذج جدولة الكتل في ClickUp على تبسيط العملية من خلال السماح لك بتجميع مهام التنظيف المتشابهة في فترات زمنية مخصصة. هذه الميزة تسهل التخطيط والتفويض والتنفيذ دون الحاجة إلى إعادة الترتيب باستمرار.

بدلاً من التنقل بين المهام المنزلية المتفرقة، يمكنك تخصيص فترات زمنية لتنظيف الحمام أو غسيل الملابس أو مسح المطبخ في أجزاء منظمة.

وهذا مفيد بشكل خاص للمهام المتكررة التي تشمل عدة غرف أو تتكرر على مدار الأسبوع.

✨ مثالي لـ: فرق التنظيف ومديري المكاتب الذين يسعون إلى تجميع المهام المنزلية في فترات زمنية فعالة وسهلة المتابعة.

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7. قالب قائمة المهام الأسبوعية من ClickUp

احصل على نموذج مجاني حدد العناصر التي تنجزها وقم بتعديل جدول التنظيف حسب احتياجاتك باستخدام قالب قائمة المهام الأسبوعية من ClickUp

قائمة الأولويات الأسبوعية هي بالضبط ما تحتاجه للروتين الذي يتكرر أسبوعًا بعد أسبوع، مثل تنظيف الأحواض أو مسح الأرضيات أو تنظيف الثلاجة.

تم تصميم نموذج قائمة المهام الأسبوعية من ClickUp لتنظيم مهام التنظيف المتكررة، مثل مسح المرآة، في تدفق واضح وقابل للتكرار يمكنك الالتزام به.

يمكنك تقسيم المهام حسب الغرفة أو الأولوية، وتتبع تقدم التنظيف على مدار الأسبوع، وإعداد تذكيرات للالتزام بالجدول الزمني وتحقيق النتائج المرجوة.

هذا النموذج مثالي للمهام التي تتكرر كل أسبوع. لروتين يومي أسرع، يمكنك تجربة نموذج قائمة المهام اليومية بدلاً من ذلك.

بمجرد وضع قائمة المهام، قد ترغب في الحصول على نظرة عامة أوسع على سير العمل، خاصة إذا كنت تدير عدة روتينات أو أشخاص. هنا توفر لوحات معلومات ClickUp طريقة رائعة لتتبع إنجاز المهام بصريًا. إليك كيفية إنشاء إطار عمل مخصص لك في بضع خطوات بسيطة:

✨ مثالي لـ: أصحاب المنازل أو المستأجرين أو مضيفو Airbnb الذين يحافظون على روتين تنظيف أسبوعي ثابت بأقل جهد.

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8. قالب قائمة المهام اليومية من ClickUp

احصل على قالب مجاني أنشئ روتين تنظيف يدعم الإنتاجية وراحة البال باستخدام قالب قائمة المهام اليومية من ClickUp

يقول 70% من الأشخاص أن المنزل النظيف يمنحهم شعورًا بالإنجاز، ويشعر 66% منهم بتحسن المزاج، ويشير 60% إلى انخفاض التوتر. ولكن يمكن أن يكون لذلك تأثير عكسي إذا لم تخطط لجدول التنظيف.

يساعدك قالب قائمة المهام اليومية من ClickUp على البقاء منظمًا دون أن تشعر بالارتباك.

بدلاً من ترك الأعمال المنزلية تتراكم، قسّم مهام التنظيف إلى خطوات يمكن إدارتها ووضع روتين تنظيف يومي يناسب جدولك الزمني.

من مسح المرايا إلى إدارة غرفة الغسيل، يحافظ قالب جدول التنظيف هذا على كل شيء في مكان واحد — منظمًا ومصنفًا حسب الأولوية وسهل المتابعة.

إنه مثالي لتحويل المهام التي تستغرق وقتًا طويلاً إلى مهام سريعة، ويمكنك البقاء على اطلاع عليها. هل تفضل عرضًا أسبوعيًا أكثر توسعًا؟ قالب قائمة المهام الأسبوعية يوفر لك ما تريد.

✨ مثالي لـ: العائلات التي لديها أطفال وأي شخص يرغب في تقليل التوتر والحفاظ على منزل أنظف من خلال مهام يومية صغيرة ومتسقة.

🔮 حقيقة ممتعة: أكثر الأماكن اتساخًا في معظم المنازل ليس الحمام، بل غالبًا ما تكون إسفنجة المطبخ أو الحوض، حيث يمكن أن تحتوي على بكتيريا أكثر. تأكد من إضافة المناطق التي يتم لمسها كثيرًا إلى جدول التنظيف للحفاظ على نظافة المكان.

9. قالب خدمة التنظيف من ClickUp

احصل على قالب مجاني ركز على تقديم خدمة عالية الجودة بينما يتولى قالب خدمة التنظيف من ClickUp الأعمال الورقية

تعد إدارة التوقعات من أكبر مسؤوليات إدارة أعمال التنظيف، مما يعني الحفاظ على التنظيم وتقديم نتائج عالية الجودة باستمرار.

تم تصميم قالب خدمة التنظيف من ClickUp للمحترفين في مجال التنظيف الذين يحتاجون إلى هيكل تنظيمي خلف الكواليس لضمان سير العمل بسلاسة.

من المهام المتكررة إلى عمليات التنظيف العميقة لمرة واحدة، يساعدك نموذج جدول التنظيف هذا على البقاء على اطلاع على الحجوزات وتعيين مهام التنظيف لفريقك وضمان رضا العملاء.

✨ مثالي لـ: مقدمو خدمات التنظيف والوكالات التي تبحث عن برنامج لإدارة المهام للعمل مع العملاء وتوزيع المهام ومهام التنظيف المتكررة.

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10. قالب قائمة مهام التنظيف من Canva

عبر Canva

إذا كنت تفضل تنسيقًا مرئيًا وجاهزًا للطباعة للحفاظ على روتين التنظيف الخاص بك على المسار الصحيح، فإن قالب قائمة مهام التنظيف من Canva هو الخيار الأمثل لك.

يحدد هذا النموذج مهام التنظيف اليومية والأسبوعية والشهرية في تنسيق واضح وسهل القراءة. يمكنك تعليقه على الثلاجة أو تثبيته في غرفة الغسيل المشتركة أو تسليمه للمستأجرين أو عمال التنظيف.

ستجد أيضًا مهام مثل مسح أسطح المطبخ وتنظيف المناطق التي تشهد حركة كثيفة بالمكنسة الكهربائية والتنظيف العميق لبلاط الحمامات، مرتبة في أقسام، مما يسهل متابعتها وإنجازها.

✨ مثالي لـ: العائلات أو المستأجرون أو مضيفو Airbnb الذين يرغبون في الحصول على قائمة مهام تنظيف المنزل قابلة للطباعة لكل غرفة على حدة.

11. قالب قائمة مراجعة التنظيف الاحترافي من Canva

عبر Canva

بالنسبة للفرق ومقدمي الخدمات الذين يديرون عدة عملاء، فإن التنظيم هو كل شيء.

يوفر قالب قائمة مراجعة التنظيف الاحترافي من Canva تخطيطًا واضحًا يوميًا لتخطيط جدول التنظيف الأسبوعي وتتبعه بدقة.

بفضل مساحة تكفي لثماني مهام يومية وقسم مخصص للملاحظات اللاصقة عبر الإنترنت ، يسهل هذا النموذج تخصيص مهام التنظيف والتحقق منها وتحديثها على مدار الأسبوع.

✨ مثالي لـ: محترفي التنظيف أو مديري المكاتب أو مضيفو Airbnb الذين يديرون عمليات التنظيف المجدولة على مدار الأسبوع.

12. جدول تنظيف المنزل وقائمة مراجعة من Vertex24

عبر Vertex24

يعد جدول التنظيف المنزلي وقائمة المهام من Vertex42 خيارًا مناسبًا لمن يرغبون في التحكم الكامل في روتين التنظيف.

يتوفر هذا النموذج بتنسيقات Excel وWord وPDF وGoogle Sheets، ويوفر لك جدول تنظيف أسبوعي مفصل مع مساحة للمهام اليومية والأسبوعية والشهرية.

أفضل ما في الأمر هو أن قائمة مهام التنظيف هذه، بفضل نهجها الذي يركز على كل غرفة على حدة، تساعدك على تغطية كل شيء بدءًا من المطبخ والحمام وحتى غرفة النوم والمكتب، كما تتيح لك تخصيص المهام حسب الأسابيع المختلفة.

✨ مثالي لـ: أصحاب المنازل أو العائلات الذين يبحثون عن قائمة مهام تنظيف المنزل قابلة للتخصيص بالكامل وقابلة للطباعة وسهلة التكييف وإعادة الاستخدام، وتشمل مهام مثل تنظيف الفرن.

🔮 حقيقة ممتعة: في اليابان، تنظم بعض الشركات مسابقات تنظيف لتعزيز الترابط بين أعضاء الفريق والاهتمام بالتفاصيل.

ابق على اطلاع على أعمال التنظيف، وحافظ على التحكم — مع ClickUp إلى جانبك

لا يجب أن تكون روتينات التنظيف معقدة، فكل ما تحتاج إليه هو نظام يمكنك الوثوق به.

يوفر لك ClickUp الأدوات اللازمة لتحويل المهام المنزلية التي تتم مرة واحدة إلى روتين متكرر، من خلال قوالب قابلة للتخصيص وجداول ذكية وتتبع سهل. سواء كنت تدير مساحتك الخاصة أو تنسق مع فريق، فكل شيء في مكان واحد ومصمم ليتناسب مع سير عملك.

أنشئ روتين تنظيف يمكن الالتزام به بالفعل — مع ClickUp.

اشترك مجانًا اليوم وابدأ في وضع روتين تنظيف يدوم لفترة أطول من حماسك في عطلة نهاية الأسبوع. 🧼