أفضل قوالب مجانية لورقة تسجيل المتطوعين لتسهيل تخطيط الأحداث

هل تخطط لحدث أو تدير حملة غير ربحية؟ قد تصبح إدارة المتطوعين مهمة مرهقة بسرعة، خاصة إذا لم يكن لديك فريق كامل أو أداة مخصصة. وهنا يمكن أن يحدث نموذج ورقة تسجيل المتطوعين المجاني فرقًا كبيرًا.

في هذا المدونة، قمنا بتجميع أفضل النماذج لمساعدتك على تتبع تفاصيل المتطوعين وأوقات المناوبات ومهام الفعاليات، كل ذلك دون الحاجة إلى البدء من الصفر.

ما هي قوالب استمارات تسجيل المتطوعين؟

قوالب استمارات التسجيل للمتطوعين هي نماذج جاهزة تستخدم لجمع وتنظيم معلومات المتطوعين للأحداث أو البرامج أو الأنشطة الجارية.

تتضمن هذه النماذج عادةً حقولًا للأسماء وتفاصيل الاتصال والتوافر والأدوار المفضلة وأوقات المناوبات، مما يسهل التخطيط والتعيين والتواصل مع المتطوعين دون الحاجة إلى إنشاء نموذج من البداية.

11 نموذجًا لورقة تسجيل المتطوعين

إليك 11 نموذجًا لورقة تسجيل المتطوعين لتسهيل حياتك:

1. نموذج عمل المتطوعين من ClickUp

احصل على نموذج مجاني قم بتوزيع المهام بكفاءة وتأكد من تغطية جميع الورديات باستخدام نموذج عمل المتطوعين من ClickUp

قد يصبح العمل التطوعي فوضوياً إذا لم يتم توضيح التوقعات. في سلسلة مناقشات على Quora، أكد منظم أحد الأحداث ما يلي:

احرص دائمًا على التواصل بشكل مكثف وكتابة الأمور لمساعدة أولئك الذين يحتاجون إلى القراءة والرؤية، وليس فقط السماع الشفهي.

احرص دائمًا على التواصل بشكل مكثف وكتابة الأمور لمساعدة أولئك الذين يحتاجون إلى القراءة والرؤية، وليس فقط السماع الشفهي.

يضمن نموذج عمل المتطوعين من ClickUp أن كل متطوع يعرف دوره وتوقعاته ومسؤولياته مسبقًا.

يعمل نموذج استمارة التسجيل للمتطوعين هذا على تبسيط الجداول الزمنية للمشروع وإدارة المتطوعين وتتبع المشاركة، مع الحفاظ على تنظيم كل شيء في مكان واحد.

والأهم من ذلك، يمكن للمتطوعين رؤية المهام الموكلة إليهم، ويمكن لمنظمي الأحداث مراقبة التقدم المحرز دون الحاجة إلى التواصل المتكرر.

✨ مثالي لـ: منظمي الأحداث والمنظمات غير الربحية التي تحتاج إلى نظام منظم لتوزيع المهام وتتبع المناوبات وضمان التنسيق السلس بين المتطوعين.

2. نموذج إدارة المتطوعين من ClickUp

احصل على نموذج مجاني قم بإبلاغ المتطوعين بالتحديثات بسهولة لتجنب سوء الفهم باستخدام نموذج إدارة المتطوعين من ClickUp

يخلصك نموذج إدارة المتطوعين من ClickUp من عناء التعامل مع تسجيل المتطوعين والمهام وتخطيط الأحداث من خلال تنظيم كل ذلك في مكان واحد متصل. وهذا يعني أنك لم تعد بحاجة إلى تتبع ساعات عمل المتطوعين يدويًا.

كما يسهل نموذج التسجيل هذا عملية التواصل. فبدلاً من سلسلة لا تنتهي من رسائل البريد الإلكتروني، يمكن مشاركة التحديثات والتذكيرات والإعلانات على الفور.

✨ مثالي لـ: قادة المنظمات غير الربحية ومنسقي المتطوعين الذين يرغبون في تبسيط عملية تجنيد المتطوعين والتواصل معهم وتحديد الجداول الزمنية في مكان واحد.

🧩 حقيقة ممتعة: تم تسجيل مصطلح "متطوع" لأول مرة في عام 1755. وهو مشتق من الاسم "متطوع"، الذي يعني الشخص الذي يقدم نفسه للخدمة العسكرية، وتم اعتماده لاحقًا بالمعنى غير العسكري خلال ثلاثينيات القرن السابع عشر.

3. نموذج استمارة التسجيل في فعالية ClickUp

احصل على نموذج مجاني بدلاً من تتبع عمليات التسجيل يدويًا، قم بتخصيص المعلومات التي تجمعها باستخدام نموذج استمارة التسجيل في فعالية ClickUp

يقول أكثر من 52٪ من الرؤساء التنفيذيين أن تسويق الأحداث يحقق أعلى عائد على الاستثمار. ومع ذلك، لا يمتلك الكثيرون الأنظمة اللازمة لتنفيذ الأحداث بسلاسة. بدون عملية تسجيل منظمة، يمكن أن تتدهور الأمور بسرعة.

يجعل نموذج استمارة التسجيل في الأحداث من ClickUp عملية التسجيل بأكملها سهلة للغاية.

بدلاً من جمع تفاصيل الحضور يدويًا، يتيح لك نموذج استمارة التسجيل هذا إنشاء نموذج قابل للتخصيص عبر الإنترنت يجمع معلومات دقيقة بأقل جهد ممكن.

يمكن للحاضرين التسجيل بسهولة، ويمكن للمنظمين تتبع مشاركة المتطوعين ومهامهم وجداولهم الزمنية في مكان واحد.

بالإضافة إلى الراحة، تضمن قائمة التسجيل في الفعاليات تنظيم التسجيلات وتتبع الحضور وتخزين تفاصيل الفعاليات بكفاءة.

✨ مثالي لـ: منظمي الأحداث والشركات التي ترغب في جمع تفاصيل الحضور وإدارة عمليات التسجيل وتبسيط عمليات التسجيل في الأحداث.

هل تبحث عن مساعدة في التخطيط لحدثك القادم؟ شاهد هذا الفيديو لمعرفة المزيد عن كيفية عمل ClickUp Brain معك:

احصل على نموذج مجاني تأكد من أن المتطوعين والحاضرين يمكنهم الوصول إليك بسهولة باستخدام نموذج نموذج الاتصال من ClickUp

يعد نموذج الاتصال المركزي أمرًا ضروريًا للتواصل السلس بين المنظمات الخيرية والمنظمات غير الربحية والفعاليات المجتمعية. يجعل نموذج نموذج الاتصال من ClickUp هذه العملية سهلة من خلال جمع معلومات الاتصال وتنظيمها في مكان واحد.

بالإضافة إلى جمع الأسماء وعناوين البريد الإلكتروني، يجمع نموذج نموذج الاتصال هذا تعليقات قيّمة من خلال الاستطلاعات والاستبيانات، مما يساعدك على تحسين الأحداث المستقبلية.

إذا كنت تشعر بالارتباك بسبب كثرة قنوات الاتصال، فإن هذا النموذج غير الربحي يبسط عملية التسجيل ويحافظ على تنظيم كل شيء.

✨ مثالي لـ: المنظمات الخيرية والمجموعات المجتمعية التي تحتاج إلى نموذج مركزي لتسجيل المتطوعين والاستفسارات والتعليقات.

📮 ClickUp Insight: ما يقرب من نصف موظفيك يخشون يوم الاثنين لأنهم يفتقرون إلى المعلومات حوالي 35٪ من المشاركين في الاستطلاع يعتبرون يوم الاثنين أقل أيام الأسبوع إنتاجية، ويرجع ذلك على الأرجح إلى عدم وضوح الأولويات في بداية الأسبوع. حل إدارة المهام من ClickUp يزيل التخمينات من خلال السماح للفرق بتحديد مستويات أولوية واضحة لجميع المهام الموكلة إليهم. بالإضافة إلى ذلك، مع ClickUp Brain، المساعد المدعوم بالذكاء الاصطناعي، تحصل على إجابات فورية للحفاظ على سير العمل على المسار الصحيح. مع ClickUp، ستعرف دائمًا ما يجب القيام به ومتى — لا مزيد من الارتباك يوم الاثنين!

5. نموذج استمارة التسجيل في ClickUp

احصل على نموذج مجاني قل وداعًا للتعامل اليدوي مع عمليات التسجيل وقم بتخزين التسجيلات بأمان في مكان واحد باستخدام نموذج نموذج التسجيل في ClickUp

غالبًا ما تكون عملية التسجيل هي أول تفاعل بين الحدث أو المنظمة أو الشركة الخاصة بك والأشخاص الذين يسجلون. إذا كانت العملية غير منظمة أو معقدة أو غير آمنة، فإنك تخاطر بفقدان المتطوعين والمتبرعين والمشاركين المحتملين قبل أن يشاركوا.

يجعل نموذج استمارة التسجيل من ClickUp عملية التسجيل سلسة من خلال السماح لك بإنشاء وتخصيص النماذج دون الحاجة إلى أي ترميز. لا مزيد من جداول البيانات الفوضوية أو التسجيلات المفقودة — كل شيء يبقى منظمًا وسهل الوصول إليه.

يتيح نموذج ClickUp هذا للمستخدمين أيضًا تحميل الملفات والصور والمرفقات الأخرى، مما يسهل جمع المعلومات ذات الصلة بالمتطوعين. بالإضافة إلى ذلك، مع خيارات التخزين المشفرة، يمكنك ضمان بقاء البيانات الحساسة آمنة.

✨ مثالي لـ: المنظمات غير الربحية وفرق جمع التبرعات التي تريد نظام تسجيل آمنًا ومنظمًا جيدًا لتتبع المشاركين والمتطوعين.

📚 اقرأ أيضًا: أفضل برامج CRM للمنظمات غير الربحية

6. نموذج نموذج طلب ClickUp

احصل على نموذج مجاني تأكد من تقديم كل طلب حدث وتتبعه وتخصيصه بكفاءة باستخدام نموذج نموذج طلب ClickUp

إنها الليلة التي تسبق الحدث المجتمعي الخاص بك، وتتلقي العديد من طلبات التطوع في اللحظة الأخيرة — بعضهم يريد تغيير نوبات عمله، والبعض الآخر لديه وقت متاح جديد، وقليل منهم يؤكدون للمرة الأولى.

باستخدام نموذج نموذج طلب ClickUp، يمكن تجنب هذه الفوضى. يمكن للمتطوعين تقديم الطلبات في مكان واحد. بعد ذلك، يمكن للمنظمين تتبع المهام أو الموافقة عليها أو تعديلها على الفور.

بالإضافة إلى ذلك، يعزز هذا النموذج المساءلة من خلال الاحتفاظ بسجل واضح لجميع الطلبات المقدمة، مما يسهل على منظمي الأحداث وقادة المنظمات غير الربحية تتبع التقدم المحرز.

✨ مثالي لـ: منسقي المتطوعين والفرق غير الربحية التي تحتاج إلى طريقة بسيطة لتتبع تغييرات نوبات المتطوعين وطلبات التوريد والموافقات.

📚 اقرأ أيضًا: أفضل 13 برنامج قاعدة بيانات مجاني

7. نموذج دليل عضوية ClickUp مع صور

احصل على نموذج مجاني قم بتجميع معلومات المتطوعين والصور وتفاصيل الاتصال الخاصة بهم في مكان واحد حتى يتمكن الأعضاء من التعرف عليهم والتواصل معهم بسرعة باستخدام نموذج دليل العضوية مع الصور من ClickUp

في الجمعيات المهنية ومجموعات التواصل ومجتمعات الخريجين، العلاقات مهمة. ولكن إذا كان دليل الأعضاء الخاص بك عبارة عن جدول بيانات فوضوي يحتوي على معلومات ناقصة أو قديمة، فإنه لا يفيد كثيرًا، أليس كذلك؟

يحل قالب دليل عضوية ClickUp مع الصور هذه المشكلة.

باستخدام نموذج دليل العضوية هذا، يمكنك إضافة الأعضاء أو تحديثهم أو حذفهم بسرعة. وفي الوقت نفسه، تضمن أن يتمكن الجميع من الوصول بسهولة إلى تفاصيل الاتصال والأدوار المهنية والصور.

✨ مثالي لـ: مجموعات التواصل والمدارس والمنظمات غير الربحية للحفاظ على دليل منظم ومحدث للأعضاء مع الصور وتفاصيل الاتصال.

💡 نصيحة احترافية: هل تعجبك قوالب ClickUp؟ ستحب باقي ميزات ClickUp أيضًا. ClickUp هو برنامج إدارة الأعضاء المثالي لتتبع الأعضاء بسهولة في المدارس والمنظمات غير الربحية والنوادي والمجموعات المجتمعية.

8. قالب ClickUp لتخطيط الأحداث غير الربحية

احصل على نموذج مجاني لا تفقد أبدًا رؤية أين تذهب أموالك باستخدام نموذج تخطيط الأحداث غير الربحية من Clickup

لنفترض أنك تنظم حملة لجمع التبرعات الخيرية، ولكن لديك الكثير من المهام التي عليك القيام بها. تستهلك عمليات تسجيل المتطوعين وحجوزات الأماكن وتتبع الميزانية وقتك بالكامل.

يضفي نموذج ClickUp لتخطيط الأحداث غير الربحية النظام على الفوضى، مما يسمح لمنظمي الأحداث بتتبع الجداول الزمنية والمسؤوليات في مكان واحد.

بالإضافة إلى ذلك، يتضمن هذا النموذج قائمة مراجعة لتخطيط الأحداث مع أداة تتبع الميزانية، مما يساعدك على البقاء ضمن الحدود المالية، ومراقبة الإنفاق، وتعظيم تأثير جمع التبرعات.

✨ مثالي لـ: تحتاج فرق جمع التبرعات والمنظمات غير الربحية إلى طريقة منظمة للتخطيط والميزانية وتنفيذ الأحداث دون إغفال التفاصيل الأساسية.

📚 اقرأ أيضًا: استخدام ClickUp لإدارة منظمة غير ربحية مؤثرة

9. نموذج جدول المتطوعين من ClickUp

احصل على نموذج مجاني تأكد من أن منظمي الفعاليات لديهم دائمًا قائمة متطوعين واضحة ومحدثة باستخدام نموذج جدول المتطوعين من ClickUp

أنا منسق متطوعين لمهرجان محلي. أبحث عن طريقة مجانية، أو على الأقل رخيصة، لتتبع تسجيل دخول وخروج المتطوعين. لدينا حوالي 450 متطوعًا، ومن الصعب جدًا تتبعهم على الورق لأننا نحتاج بعد ذلك إلى إدخال كل شيء على الإنترنت.

أنا منسق متطوعين لمهرجان محلي. أبحث عن طريقة مجانية، أو على الأقل رخيصة، لتتبع تسجيل دخول وخروج المتطوعين. لدينا حوالي 450 متطوعًا، ومن الصعب جدًا تتبعهم على الورق لأننا نحتاج بعد ذلك إلى إدخال كل شيء على الإنترنت.

يسلط هذا السؤال من أحد مستخدمي Reddit الضوء على التحدي الشائع الذي يواجه منظمي الأحداث والمنظمات غير الربحية: تتبع ساعات عمل المتطوعين يدويًا هو كابوس لوجستي.

قالب جدول المتطوعين من ClickUp هو الحل. يتيح لك قالب ورقة التسجيل هذا مراقبة الحضور وتعيين النوبات وتتبع ساعات المتطوعين دون عناء. يمكن للمتطوعين تسجيل الدخول رقميًا، ويمكن لمنظمي الأحداث رؤية التحديثات في الوقت الفعلي.

إذا كنت لا ترغب في البحث عن معلومات حول نوبات عملهم، يمكنك البدء في استخدام نظام تتبع المتقدمين هذا على الفور.

✨ مثالي لـ: برامج التطوع واسعة النطاق والمهرجانات التي تحتاج إلى نظام فعال لتتبع ساعات عمل المتطوعين ونوبات عملهم وحضورهم.

🧩 حقيقة ممتعة: في عام 1736، أنشأ بنجامين فرانكلين أول محطة إطفاء تطوعية في فيلادلفيا بعد حريق مدمر، مما يمثل واحدة من أقدم الجهود التطوعية المنظمة في أمريكا.

10. نموذج استمارة تسجيل المتطوعين من LimeSurvey

عبر LimeSurvey

إن العثور على المتطوعين المناسبين لحدثك أو برنامجك غير الربحي أو برنامجك المجتمعي هو أكثر من مجرد جمع الأسماء في قائمة. تحتاج إلى فهم مهاراتهم واهتماماتهم وتوافرهم لضمان تعيينهم في الأدوار المناسبة.

يساعدك نموذج استمارة تسجيل المتطوعين من LimeSurvey على جمع المعلومات الأساسية عن المتطوعين بكفاءة.

بدلاً من نموذج التسجيل العام، يتيح لك هذا النموذج القائم على الاستبيان الحصول على رؤى حول تفضيلات المتطوعين، مما يضمن مطابقتهم مع المهام التي تتوافق مع مهاراتهم وشغفهم.

علاوة على ذلك، يمكن للمتطوعين الإشارة إلى مجالات اهتمامهم، مثل تخطيط الأحداث أو جمع التبرعات أو الدعوة، واختيار توفرهم المفضل.

✨ مثالي لـ: المنظمات غير الربحية ومنظمي الأحداث الذين يرغبون في عملية تسجيل متطوعين قائمة على الاستبيانات تربط المتطوعين بالأدوار بناءً على مهاراتهم وتوافرهم.

📚 اقرأ أيضًا: قوالب مجانية لجمع التبرعات للأحداث والجمعيات الخيرية

🧩 حقيقة ممتعة: خلال الحرب الأهلية الأمريكية، تطوعت النساء على نطاق واسع بخياطة المستلزمات للجنود وتقديم الرعاية الطبية. أسست كلارا بارتون، المعروفة باسم "ملاك ساحة المعركة"، الصليب الأحمر الأمريكي في عام 1881، وحشدت المتطوعين للإغاثة في حالات الكوارث.

11. نموذج استمارة تسجيل المتطوعين من Google Sheets

عبر جداول بيانات Google

يوفر نموذج ورقة تسجيل المتطوعين من Google Sheets طريقة بسيطة ومنظمة وسهلة الوصول لتتبع تسجيلات المتطوعين عبر الإنترنت.

إليك كيفية القيام بذلك: بفضل الأعمدة المدمجة الخاصة بالوظيفة/النشاط واليوم/الوقت ومعلومات الاتصال، يمكن للمنظمين تعيين الأدوار وإدارة الجداول الزمنية والتواصل بشأن تفاصيل الحدث بسرعة وكفاءة.

نظرًا لأن النموذج موجود في Google Sheets، فهو قائم على السحابة وقابل للمشاركة، مما يجعل التعاون سلسًا للفرق التي تدير برامج تطوعية كبيرة.

✨ مثالي لـ: المنظمات الصغيرة والفعاليات المجتمعية التي تحتاج إلى نموذج تسجيل بسيط وقابل للمشاركة عبر الإنترنت لإدارة المتطوعين في الوقت الفعلي.

ما الذي يجعل نموذج استمارة تسجيل المتطوعين جيدًا؟

يجب أن يكون نموذج استمارة التسجيل للمتطوعين جيدًا وسهل الاستخدام والتخصيص والتنظيم. فيما يلي بعض العناصر الأساسية التي يجب البحث عنها:

المعلومات الأساسية : قم بتضمين معلومات المتطوعين مثل الاسم وتفاصيل الاتصال وتفضيلات الحدث

جدولة مرنة : اسمح للمتطوعين بتحديد أوقات توفرهم

تتبع آلي : ساعد المنظمين على مراقبة ساعات عمل المتطوعين ومهامهم ومشاركتهم

تنسيق سهل الاستخدام : وفر تنسيقًا سهل الاستخدام، سواء كان نموذج تسجيل قابل للطباعة أو نموذجًا عبر الإنترنت

التذكيرات والتأكيدات: أتمتة رسائل البريد الإلكتروني أو الإشعارات للمساعدة في تقليل حالات عدم الحضور وتحسين المشاركة

📚 اقرأ أيضًا: أفضل برامج إنشاء النماذج

ClickUp يجعل العمل التطوعي سهلاً

ما يميز ClickUp هو أنه يمكن للناس الاعتماد عليه حقًا، ليس فقط لإدارة المتطوعين، ولكن لإدارة العمل بشكل عام.

ذلك لأن ClickUp هو تطبيق شامل للعمل يجمع بين مئات القوالب والأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي وبرامج إدارة المشاريع للمنظمات غير الربحية ومنظمي الأحداث والمجموعات المجتمعية.

لقد غيرت ClickUp طريقة عمل فريقنا، حيث وفرت مصدرًا واحدًا للمعلومات التي توحد فريقنا وتضمن استمرار تركيزنا على أهدافنا. لقد كان استخدام القوالب والأتمتة وإعداد سير العمل بشكل صحيح عاملاً مغيرًا لقواعد اللعبة من حيث الكفاءة والتواصل.

لقد غيرت ClickUp طريقة عمل فريقنا، حيث وفرت مصدرًا واحدًا للمعلومات التي توحد فريقنا وتضمن استمرار تركيزنا على أهدافنا. لقد كان استخدام القوالب والأتمتة وإعداد سير العمل بشكل صحيح عاملاً مغيرًا لقواعد اللعبة من حيث الكفاءة والتواصل.

من نماذج التسجيل للمتطوعين ونماذج تخطيط الأحداث إلى تتبع الجداول الزمنية وسير العمل الآلي، يبسط ClickUp كل جانب من جوانب تنسيق المتطوعين حتى تتمكن من التركيز على إحداث تأثير.

سجل الآن وحسّن طريقة إدارتك للمتطوعين.