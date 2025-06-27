قوالب مجانية لشجرة العائلة في جداول بيانات Google

يبدأ الأمر بصندوق مغبر في العلية، وبعض الصور بالأبيض والأسود، وأسماء مكتوبة بخط رقيق على ظهرها — شظايا من قصة عائلية تنتظر أن يتم تجميعها.

بمرور الوقت، تنمو العائلات وتبتعد عن بعضها البعض ثم تعود لتجتمع مرة أخرى، وغالبًا ما تترك وراءها ذكريات يصعب تنظيمها أو تتبعها. ومع ذلك، فإن كل لحظة من هذه اللحظات تساهم في نسيج غني من التاريخ المشترك والروابط العائلية

لفهم كل شيء، يمكن أن يكون قالب شجرة العائلة في جداول بيانات Google أداة فعالة بشكل مدهش. بفضل تصميمه الواضح، يساعدك هذا القالب على اكتشاف الروابط، وتخطيط العلاقات، والحفاظ على القصص، وتسليط الضوء على تاريخ عائلتك.

لا تحتاج إلى إنفاق الكثير من المال لتنظيم تاريخ عائلتك عبر الأجيال، ما عليك سوى قليل من الوقت والقالب المناسب.

لنجد النموذج المثالي لك. 🖌️

ما الذي يجعل قالب شجرة العائلة في جداول بيانات Google جيدًا؟

تجعل قوالب شجرة العائلة القوية في جداول بيانات Google تاريخ عائلتك بسيطًا وواضحًا وسهل المتابعة والتحديث. إليك ما يجب أن تبحث عنه في شجرة عائلة منظمة. 👀

هيكل منظم للعلاقات: يبدأ بجد مشترك ويتفرع حسب الأجيال، مع الاحتفاظ بالأسماء والعلاقات موزعة عبر الصفوف أو الأعمدة

وضوح بصري وسهولة القراءة: يستخدم ألوانًا مختلفة ونصًا غامقًا وحدودًا لفصل الفروع وإبراز التفاصيل المهمة

قابلية التوسيع والمرونة: تحديثات سهلة كلما عثرت على المزيد من الأقارب مع مساحة كافية لإضافة تواريخ الميلاد أو الأماكن أو الملاحظات دون إحداث فوضى

دمج الصور والروابط: يتيح لك إضافة صور العائلة مباشرة إلى الخلايا وتضمين روابط إلى ألبومات أو مستندات أو مواقع ويب خاصة بعلم الأنساب للحصول على نهج تفاعلي ومخصص

التعاون: يسهل على أفراد العائلة المشاركة والتحرير والتعليق ومواصلة المشاركة بسهولة من خلال خيارات الطباعة أو النسخ الرقمي

وصول متعدد التنسيقات: يتيح لك تنزيل شجرة العائلة أو تصديرها بتنسيقات مختلفة، مثل Google Docs أو حتى Google Slides لعرضها في عروض تقديمية أو تقارير، وحفظ كل شيء بشكل ملائم ومزامنته في Google Drive

🧠 حقيقة ممتعة: أكبر شجرة عائلة موثقة في العالم تخص كونفوشيوس، نعم، الفيلسوف الصيني. تم تسجيل نسبه بشكل مستمر لأكثر من 2500 عام وتمتد على أكثر من 80 جيلاً.

قوالب شجرة العائلة في جداول بيانات Google

هل عثرت على صورة قديمة ولا تتعرف على نصف الأشخاص فيها؟ حان الوقت لبدء إنشاء شجرة العائلة. 💁

تحدث إلى أقاربك واجمع قصصهم، أو انغمس في أرشيفات العائلة. ستمنحك هذه القوالب نقطة البداية التي تحتاجها بشدة.

1. قالب مخطط شجرة العائلة في جداول بيانات Google من Template. Net

لا تريد أن يقيدك قالب ما بتنسيق واحد؟ يعمل قالب مخطط شجرة العائلة في جداول بيانات Google من Template. Net بسلاسة في Excel وجداول بيانات Google دون الحاجة إلى أدوات إضافية أو اشتراكات أو إعدادات معقدة.

يمكنك إدخال أي عدد تريده من الأجيال، وتعديل التصميم ليناسب قصة عائلتك، ومواصلة تحديثه كلما كشفت أبحاثك عن وجوه وجوانب جديدة. بالإضافة إلى ذلك، يأتي مع ترخيص تجاري مدى الحياة. وهذا يعني أنه لا داعي للقلق بشأن قواعد النسب أو حدود الاستخدام المخفية. ما عليك سوى تنزيله مرة واحدة، ويمكنك تخصيصه كما تشاء.

✅ مثالي لـ: الأفراد الذين يبحثون عن مخطط شجرة عائلة بسيط وقابل للتخصيص دون الحاجة إلى أدوات أو اشتراكات إضافية

💡 نصيحة للمحترفين: هناك طريقة سريعة في Google Docs لإنشاء شجرة عائلة، وهي استخدام إدراج > رسم وإنشاء شجرة عائلة بسيطة باستخدام الأشكال والخطوط. هذه طريقة سريعة عندما لا ترغب في قضاء الوقت في البحث عن قوالب.

2. قالب شجرة العائلة في جداول بيانات Google من Vertex 42

عبر Vertext42

يحقق قالب شجرة العائلة في جداول بيانات Google من Vertex 42 التوازن بين الهيكل والمرونة. يمكنك العمل بشكل عملي باستخدام مخططات فارغة قابلة للطباعة أو العمل رقميًا باستخدام إصدارات جداول بيانات Google أو Excel أو Word، أيًا كان ما يناسب أسلوبك.

إحدى الميزات الرائعة هي خيار إضافة صور لكل شخص مباشرة إلى الشجرة. إن رؤية الوجوه بجانب الأسماء يجعل الأمر أكثر شخصية وصدقًا. اعتمادًا على المدى الذي تريد الوصول إليه، يمكنك أيضًا اختيار عدد الأجيال التي تريد تضمينها، مع تخطيطات لأربعة أو ستة أو حتى سبعة أجيال.

تتضمن نسخة Excel أنماطًا وتوجهات مختلفة للتخطيط، مما يسهل تكييفها مع نمو شجرة عائلتك. وإذا لم تكن متأكدًا من أين تبدأ، فهناك مثال لمخطط عائلة كينيدي يمكن أن يمنحك فكرة عن كيفية تكوين المخطط.

✅ مثالي لـ: المبتدئين ومؤرخي العائلات العاديين الذين ينشئون شجرة عائلة دون كتابة صيغ مخصصة أو العبث بالتنسيق

3. قالب شجرة العائلة في جداول بيانات Google من Someka

عبر Someka

إذا فكرت يومًا في تتبع شجرة عائلتك بالطريقة التي ترسم بها سلالة سكايووكر، فإن قالب شجرة عائلة Star Wars في جداول بيانات Google من Someka هو مكان ممتع للبدء.

تأتي مملوءة مسبقًا بأسماء مألوفة مثل Luke Skywalker و Shmi Skywalker. كما أن التصميم قابل للتخصيص بالكامل. يمكنك بسهولة تبديل الشخصيات واستخدامها لرسم شجرة عائلتك، مهما كانت العلاقات معقدة. وهي متاحة لبرنامج Excel و Google Sheets، بحيث يمكنك بسهولة إجراء التحديثات والتعديلات عبر الإنترنت أو دون اتصال.

✅ مثالي لـ: محبي Star Wars الذين يستمتعون بإضافة لمسة فريدة إلى شجرة عائلتهم، من خلال سلالة تفاعلية مصممة بأسلوب مستوحى من الثقافة الشعبية

4. قالب شجرة العائلة لستة أجيال من Vertex 42

عبر Vertex 42

يعد قالب شجرة العائلة المكون من 6 أجيال، الذي أنشأه جون وجيم ويتوير، أحد أكثر الخيارات العملية والفعالة من الناحية البصرية المتاحة لشجرات العائلة الكبيرة.

صُمم هذا القالب مع وضع الأبحاث الجينية الحقيقية في الاعتبار، وهو يحل مشكلة شائعة. فمعظم أشجار العائلة متعددة الأجيال تحشر الأسماء في مربعات صغيرة أو تهدر مساحة قيّمة. يوازن هذا القالب بذكاء بين الحجم الصغير والوضوح، حيث يتسع لستة أجيال بشكل أنيق على صفحة واحدة، دون أن يجعل الأسماء غير قابلة للقراءة.

يمكنك حتى تخصيصها بالصور، على الرغم من أن العناصر النائبة للصور صغيرة جدًا بسبب قيود المساحة. كمكافأة إضافية، يتضمن الملف ورقة عمل لسبعة أجيال اعتبارًا من آخر تحديث، وهي مثالية لأولئك الذين يرغبون في التعمق أكثر في أسلافهم.

🔍 هل تعلم؟ قبل ظهور السجلات الحديثة، كانت العائلات البراهمية في الهند تحتفظ بلفائف مخطوطة يدوية تسمى Panjis. كانت هذه اللفائف مهمة للغاية لدرجة أن الزيجات كانت تتم في الغالب بعد التحقق من التوافق من خلال هذه السجلات.

قيود استخدام جداول بيانات Google لإنشاء أشجار العائلة

بينما توفر Google Sheets خيارًا مجانيًا وسهل الوصول إليه لتخطيط بيانات عائلتك، فإن فائدتها تنخفض بشكل حاد عندما تحاول إنشاء شجرة عائلة متعددة الأجيال أو غنية بالتفاصيل.

فيما يلي نظرة فاحصة على القيود (إلى جانب حل أفضل للتخلص من مشاكلك):

قيود بصرية وتخطيطية

تفتقر Google Sheets إلى التخصيص المرئي المتقدم، مثل القدرة على إضافة أشكال أو استخدام السحب والإفلات لتحديد المواقع أو الفصل بين فروع العائلة بشكل بديهي.

✅ لحل هذه المشكلة، استخدم ClickUp Mind Maps لتنظيم فروع العائلة بصريًا بمرونة السحب والإفلات والموصلات والأشكال المخصصة والتسميات، وهو مثالي لشجرات العائلة المعقدة عبر عدة صفحات أو أجيال. أنشئ شجرة عائلة مخصصة باستخدام ClickUp Mind Maps واربطها بمهام البحث عن عائلتك/أنسابك بنقرة واحدة

مشكلات قابلية التوسع

مع إضافة المزيد من الأعضاء أو توسيع بيانات العائلة عبر الأجيال، قد تصبح جداول بيانات Google Sheets غير منظمة. ويصبح التنسيق اليدوي المطلوب للحفاظ على وضوح العلاقات أمرًا يصعب إدارته بسرعة.

✅ تتيح لك طرق العرض الـ 15+ في ClickUp، وخاصة الجداول والقوائم ، تجميع أفراد العائلة حسب الجيل أو النسب أو المنطقة. يمكنك بسهولة تبديل العرض أو تقسيم الأشجار إلى أقسام أو توسيعها عبر عدة صفحات باستخدام المستندات والمهام المرتبطة.

مخططات ورسومات محدودة

ميزة المخطط التنظيمي في جداول بيانات Google هي ميزة أساسية في أحسن الأحوال، فهي لا تدعم الخطوط المنحنية أو الموصلات الديناميكية أو التعليقات التوضيحية الغنية التي تجعل الأشجار سهلة الفهم.

✅ تمنحك لوحات ClickUp Whiteboards تحكمًا كاملاً في الموصلات والأشكال وأنواع الخطوط والتصميم. يمكنك حتى إضافة صور إلى شجرة عائلتك. وهذا يجعل شجرة عائلتك جميلة وعملية وسهلة المتابعة، حتى مع وجود فروع معقدة أو علاقات متدرجة. خصص شجرة عائلتك باستخدام خيارات متعددة للتصميم وإمكانية تضمين الصور في لوحات ClickUp البيضاء

تعرف على المزيد حول كل ما يمكنك تحقيقه باستخدام ClickUp Whiteboards 👇🏽🎥

الوظائف والقيود التحليلية

تفتقر جداول بيانات Google إلى ميزات برامج الأنساب المتقدمة. فهي لا توفر تتبع العلاقات تلقائيًا أو ربط السجلات أو إمكانية التكامل مع مصادر بيانات العائلة الخارجية.

✅ استخدم الحقول المخصصة في ClickUp لتمييز العلاقات (مثل الأم/الأب، الأخوة، الأصهار)، وأتمتة ClickUp لتحديد الثغرات (مثل تواريخ الميلاد المفقودة)، وحتى تضمين قواعد بيانات الجهات الخارجية مباشرة في المهام باستخدام ميزات التضمين والتكامل في ClickUp.

قوالب بديلة لشجرة العائلة في جداول بيانات Google

إذا كنت تبحث عن قوالب لشجرة العائلة تتجاوز حدود Google Sheets، فأنت تعلم الآن أن ClickUp يقدم بعض البدائل الجديدة. يشتهر برنامج التعاون المرئي بمرونته في إدارة المهام والمشاريع، ويقدم قوالب قابلة للتخصيص وجذابة وسهلة الاستخدام.

إليك مجموعة من أفضل القوالب! 🧰

1. قالب شجرة العائلة من ClickUp

احصل على قالب مجاني نظم أبحاثك الجينية وقم بتخزينها وتعاون عليها باستخدام قالب شجرة العائلة من ClickUp

إذا كنت تبحث عن طريقة مرئية وتعاونية لتخطيط تاريخ عائلتك، فإن قالب شجرة العائلة من ClickUp هو مكان رائع للبدء. تم إنشاؤه مسبقًا باستخدام ClickUp Whiteboards، لذلك لن تضطر إلى الالتزام بتخطيطات جامدة. يمكنك سحب وإفلات وربط وتخصيص كل عنصر (بالطريقة التي تريدها).

ابدأ بإضافة اسم عائلتك في الأعلى، ومن هناك، ستبدأ رحلة من الأعلى إلى الأسفل عبر سلالتك. انقر نقرًا مزدوجًا لتحرير الأسماء أو التواريخ أو الصور أو التفاصيل، واستخدم أدوات الربط لتكوين العلاقات بين الأجيال.

الواجهة هي ما يجعلها أفضل. هل تريد نسخ فرع من العائلة؟ ما عليك سوى الضغط على Ctrl أو Cmd + D. هل تريد تجميع العناصر أو إلغاء تجميعها؟ يمكنك القيام بذلك ببضع ضغطات. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك دعوة أفراد العائلة الآخرين للمساهمة في الوقت الفعلي لأنها موجودة على لوح تعاوني.

✅ مثالي لـ: المفكرين البصريين ومؤرخي العائلات الذين يحتاجون إلى طريقة تفاعلية لإنشاء شجرة عائلتهم ومشاركتها

📮 ClickUp Insight: حوالي 90٪ من الناس يضعون أهدافًا تتعلق بالصحة أو النمو الوظيفي، ولكن المشاريع التي تثير شغفهم وهواياتهم غالبًا ما تضيع في طي النسيان. لكن الأفكار الممتعة تستحق الاهتمام أيضًا. قم بتدوينها في ClickUp Notepad أو ارسمها عبر ClickUp Whiteboards، وانجز تلك المشاريع الإبداعية التي كنت "تؤجلها" منذ شهور، مثل إنشاء شجرة العائلة. كل ما تحتاجه هو خطة. 🤓 💫 نتائج حقيقية: يقول مستخدمو ClickUp إنهم يستطيعون إنجاز حوالي 10% من العمل الإضافي — بما في ذلك الأعمال الممتعة — منذ أن بدأوا في استخدام هذه الأداة.

2. قالب لوحة بيضاء لمخطط القرابة من ClickUp

احصل على قالب مجاني افهم العلاقات المعقدة بين الأشخاص والمجموعات باستخدام قالب لوحة بيضاء لمخطط القرابة من ClickUp

يعد قالب ClickUp Kinship Diagram Whiteboard Template حلاً بديهيًا آخر لتصور العلاقات الأسرية. على عكس المخططات الثابتة التقليدية، يتيح لك هذا القالب رسم العلاقات الأسرية المعقدة بسهولة.

وهذا مفيد بشكل خاص لأولئك الذين يسعون إلى فهم الديناميكيات المعقدة للعائلة أو للمهنيين الذين يساعدون العملاء في استكشاف خلفياتهم الجينية.

يمكنك إنشاء مهام بحالات مخصصة مثل مفتوح و مكتمل لمراقبة تقدم كل عملية تخطيط للعلاقات. بالإضافة إلى ذلك، تتيح لك الحقول المخصصة تصنيف الإسنادات وإضافتها.

✅ مثالي لـ: علماء الأنساب الذين يحتاجون إلى رسم أمثلة معقدة ومتشابكة لمخططات عائلية وعلاقاتها باستخدام تنسيق لوحة بيضاء أكثر تحليلاً

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3. قالب مخطط هيكلي ClickUp

احصل على قالب مجاني أنشئ شجرة عائلة واضحة ومنظمة باستخدام قالب المخطط التنظيمي من ClickUp

كان الغرض الأصلي من قالب ClickUp Org Chart Template هو إنشاء مخطط تنظيمي (كما يوحي الاسم)، ولكنه يوفر لك أيضًا لوحة قابلة للتحرير لتنظيم شجرة عائلتك بصريًا. تم تصميمه بتنسيق تدريجي من أعلى إلى أسفل، مما يتيح لك رسم خريطة للأجيال بوضوح، سواء كنت تتتبع عائلتك المباشرة أو تتعمق في الفروع الممتدة.

انقر نقرًا مزدوجًا لإضافة الأسماء وتواريخ الميلاد أو التفاصيل الشخصية، واستخدم أدوات الربط لتحديد العلاقات بين الوالدين والأبناء والأشقاء بسهولة.

عندما تتطور شجرتك، يمكنك إعادة ترتيب الأقسام في ثوانٍ دون الحاجة إلى إعادة إنشاء أي شيء (مما يعد أمرًا رائعًا لإعادة الاتصال بأبناء العمومة البعيدين أو اكتشاف سلالات جديدة). يمكنك أيضًا إضافة ألوان لتجميع سلالات العائلة، وإدراج تعليقات أو حواشي سفلية لتوضيح السياق، والتعاون مباشرة مع الأقارب عن طريق وضع علامات عليهم مباشرة في المستند.

✅ مثالي لـ: مؤرخي العائلات، ومنظمي حفلات لم الشمل، أو أي شخص يوثق هياكل العائلات الممتدة عبر أجيال متعددة

🧠 حقيقة ممتعة: أقدم رسم معروف لشجرة العائلة —شجرة جيسي —يعود إلى القرن الحادي عشر. كانت طريقة في العصور الوسطى لإظهار أسلاف يسوع، وكثيرًا ما كانت ترسم على زجاج ملون مذهل أو تنحت على جدران الكاتدرائيات.

4. قالب خريطة ذهنية فارغة من ClickUp

احصل على قالب مجاني أنشئ شجرة عائلة حية باستخدام قالب ClickUp Blank Mind Map

يوفر لك قالب ClickUp Blank Mind Map Canvas لوحة قماشية حرة لتصميم شجرة عائلتك بالطريقة التي تتخيلها تمامًا. بفضل تصميمه الذي يعتمد على السحب والإفلات، يعد هذا القالب أحد أكثر أمثلة الخرائط الذهنية قابلية للتكيف لتصور العلاقات بين الأجيال.

ابدأ باسم أو فكرة مركزية وقم بالتوسيع في أي اتجاه، مثل تتبع النسب أو دمج فروع العائلة أو إضافة طبقات من القصص الجانبية. أضف الأسماء وتواريخ الميلاد وخطوط العلاقات والملاحظات المخصصة. إذا كنت ترغب في تجاوز الأساسيات، يمكنك حتى إدراج الصور أو التقاليد الثقافية أو الأحداث المهمة لإثراء قصة عائلتك.

نظرًا لأنه مبني على ClickUp Whiteboards، فإن التعاون في الوقت الفعلي مدمج فيه. يمكنك دعوة أشقائك أو أبناء عمومتك أو أقاربك الأكبر سنًا لإضافة ما يتذكرونه. أليس هذا ممتعًا؟

✅ مثالي لـ: المؤرخون العائليون المبدعون أو المعلمون الذين يرغبون في الحرية البصرية الكاملة لإنشاء شجرة عائلية، بما في ذلك التراث الثقافي

بمجرد إضافة تاريخ عائلتك إلى ClickUp — باستخدام المهام والحقول المخصصة وحتى العلاقات لتخطيط الأجيال — يصبح تتبع كل شيء أمرًا سهلاً.

يعد ClickUp Brain، المدمج في مساحة العمل، أداة ممتازة للعثور على كل ما تحتاجه. سواء كنت تبحث عن تاريخ ميلاد جدك الأكبر أو ملاحظة أضافها ابن عمك منذ شهور، ما عليك سوى أن تسأل.

على سبيل المثال، جرب "في أي عام ولد الجد جو؟" واعرض النتيجة الأكثر صلة، مما يوفر لك الوقت والجهد.

🔍 هل تعلم؟ قبل ظهور الورق وجداول البيانات، كان تاريخ العائلة ينتقل شفهيًا، خاصة في الثقافات الأفريقية والعربية. كان رواة القصص مثل الغريوت في غرب إفريقيا بمثابة أرشيف حي لنسب العائلة، حيث كانوا يحفظون ويحكون قصص أجدادهم على مدى أجيال خلال الاحتفالات.

5. قالب دليل الصور من ClickUp

احصل على قالب مجاني ابحث عن الصور باستخدام الكلمات الرئيسية والعلامات لتتبع شجرة العائلة بدقة باستخدام قالب دليل الصور من ClickUp

هل تريد عرض نسبك مع الصور؟ يعرض قالب دليل الصور من ClickUp ملفات تعريف العائلة مع الصور والأسماء والمعلومات الإضافية في تخطيط شبكي. يمكن أن تمثل كل "بطاقة" أحد أفراد العائلة، ويمكنك تخصيص الحقول لتضمين تواريخ الميلاد والمواقع والعلاقات أو حتى الحقائق المثيرة للاهتمام وقصص العائلة.

بدلاً من مسح صفوف النصوص أو جداول البيانات، يمكنك عرض شجرة عائلتك بالصور أولاً، مما يجعلها مثالية للعروض التقديمية وحفلات لم الشمل. مع نمو شجرة عائلتك وظهور معلومات جديدة، يمكنك تحديث القالب بسهولة.

✅ مثالي لـ: العائلات التي ترغب في عرض شجرة عائلتها مع التركيز البصري على الصور

استرجع تاريخ عائلتك مع ClickUp

إذا كنت تستخدم جداول بيانات Google لإنشاء شجرة عائلة منظمة تمثل أجيالًا مختلفة، فأنت تعلم بالفعل أنها نقطة انطلاق رائعة، فهي بسيطة وسهلة الوصول ومألوفة. ومع ذلك، فإن جداول البيانات لا تكفي عندما تبدأ شجرتك في النمو أو عندما تريد المزيد من العرض المرئي والتخصيص والتعاون.

وهنا يأتي دور ClickUp. بفضل أدلة الاستخدام التفصيلية والقوالب المرئية، مثل اللوحات البيضاء والخرائط الذهنية وحتى أدلة الصور، أصبح الأمر ممتعًا وتفاعليًا وسهل التطوير. يمكنك السحب والإفلات وترميز الفروع بالألوان وتحميل الصور وحتى التعاون مع الأقارب في الوقت الفعلي، بغض النظر عن مكان وجودهم.

هل أنت مستعد لتجاوز تلك الخلايا الصغيرة؟ اشترك في ClickUp مجانًا اليوم! ✅