أفضل 10 برامج CRM للصالونات لإدارة الحجوزات والعملاء

تقديم خدمات الصالون هو فن بحد ذاته. ولكن التوفيق بين المواعيد، وتذكر تفضيلات العملاء، وتنسيق جداول عمل الموظفين؟ هذه مهمة بدوام كامل بحد ذاتها.

أنت بحاجة إلى برنامج موثوق لإدارة علاقات العملاء يمكنه أتمتة الحجوزات وإرسال التذكيرات وتخزين خدمة العملاء وسجل المشتريات والحفاظ على سير كل شيء بسلاسة تامة.

في هذه المقالة، قمنا بتجميع أفضل خيارات برامج CRM للصالونات لمساعدتك على البقاء على اطلاع على الحجوزات وعلاقات العملاء. ستحصل أيضًا على نصائح حول كيفية اختيار CRM المناسب لصالونك حتى تتمكن من توديع الحجوزات المزدوجة والمتابعات المنسية، وترحب بعملاء سعداء وأنت أكثر هدوءًا.

🔎 هل تعلم؟ يحمل روميو فيليبي ف. دا سيلفا كابيليروس (البرازيل) الرقم القياسي العالمي في موسوعة غينيس لأكبر صالون تجميل من حيث سعة المقاعد، حيث يضم 227 مقعدًا. تخيل الصخب في يوم مزدحم!

أفضل برامج CRM للصالونات في لمحة

أداة الأفضل لـ الميزات الرئيسية الأسعار* ClickUp عمليات الصالون الشاملة والتعاون بين أعضاء الفريق ملفات تعريف العملاء، جدولة المواعيد، الأتمتة، لوحات المعلومات، تتبع الوقت، الذكاء الاصطناعي المدرك للسياق بالكامل خطة مجانية إلى الأبد؛ تخصيصات متاحة للمؤسسات Fresha الحصول على حجوزات عبر الإنترنت من عملاء جدد سوق الصالونات، رؤى تسويقية، تتبع سلوك العملاء مجاني؛ تتوفر إمكانية التخصيص Invoay إدارة متقدمة للمخزون حملات CRM، أتمتة WhatsApp، تتبع المقاييس الحيوية تبدأ الخطط المدفوعة من 69 دولارًا Zenoti حجز عبر الإنترنت على مدار الساعة قوائم انتظار تلقائية، تطبيقات مزدوجة، نقاط بيع مدمجة أسعار مخصصة Phorest إدارة عدة فروع للصالون مزامنة متعددة المواقع، نقاط البيع، برنامج الولاء أسعار مخصصة صالون 360 إدارة نفقات الصالون تتبع العمولات، رؤى CRM، أداء الموظفين أسعار مخصصة Zoho Bookings منح الاستقلالية لموظفي الصالون جدولة الموظفين، حدود الحجوزات، الخدمات المتكررة تبدأ الخطط المدفوعة من 6 دولارات روزي أصحاب صالونات التجميل الناشئون تسجيل الوصول من الرصيف، RosyPay، POS، تحميل الصور تبدأ الخطط المدفوعة من 39 دولارًا Vagaro الحفاظ على قاعدة بيانات مفصلة للعملاء ملفات تعريف العملاء، النماذج، مبيعات المخزون، السوق أسعار مخصصة Pipedrive تخصيص خط أنابيب لصالونك مسار المبيعات، الأتمتة، لوحات المعلومات تخصيص مسار العمل لصالونك

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج CRM الخاصة بالصالونات؟

حوالي 80٪ من الشركات تستخدم برامج CRM لإعداد تقارير المبيعات وأتمتة العمليات، والصالونات بدأت تتبعها في ذلك أيضًا.

فيما يلي المكونات الأساسية لنظام إدارة علاقات العملاء (CRM) التي يجب أن يتضمنها نظام إدارة الصالون الذي تختاره.

حجز المواعيد : يوفر الحجز عبر الإنترنت والتذكيرات التلقائية ومزامنة التقويم. نظام سهل الاستخدام يحافظ على كراسيك مشغولة وعملائك سعداء.

تخزين سجل العميل : يتتبع الخدمات السابقة وسجل المشتريات والتفضيلات والملاحظات الخاصة. حتى تذكر لون الشعر المفضل أو نوع التدليك المفضل يمكن أن يعزز التفاعل والولاء.

أنظمة الدفع : تتكامل مع نقاط البيع، وتدعم خيارات دفع متعددة، وتقوم بأتمتة الفواتير. تعني المعاملات السلسة وقت انتظار أقل وكفاءة أعلى.

إدارة الموظفين : تخصيص المواعيد، وتتبع ساعات العمل، ومنع الحجوزات الزائدة والإرهاق. ابحث عن ميزة مراقبة الأداء المدمجة للحفاظ على أداء فريقك على المسار الصحيح.

أتمتة التسويق: يرسل رسائل بريد إلكتروني موجهة، وعروض ترويجية عبر الرسائل القصيرة، وعروض برامج الولاء. يساعدك على البقاء على اتصال مع العملاء وزيادة عدد الزيارات المتكررة.

إدارة المخزون: مراقبة مستويات المخزون وإرسال تذكيرات لإعادة الطلب. لا مزيد من نفاد المنتجات الأساسية أثناء الخدمة

التحليلات والتقارير : يُنشئ تقارير عن الإيرادات والحجوزات والخدمات الأفضل أداءً. يساعد في اتخاذ قرارات تستند إلى البيانات، مما يمهد الطريق : يُنشئ تقارير عن الإيرادات والحجوزات والخدمات الأفضل أداءً. يساعد في اتخاذ قرارات تستند إلى البيانات، مما يمهد الطريق لاستراتيجيات أفضل لإدارة العملاء

إمكانية الوصول عبر الهاتف المحمول : يوفر وصولاً عبر السحابة من خلال تطبيق للهاتف المحمول. قم بإدارة صالونك في أي وقت ومن أي مكان

التكامل: يتزامن مع موقعك الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي وأدوات التسويق وبرامج المحاسبة. ينشئ نظامًا سلسًا لإدارة كل شيء بدءًا من الحجوزات وحتى الشؤون المالية.

🧠 حقيقة ممتعة: مارثا ماتيلدا هاربر، رائدة أعمال كندية، افتتحت أول صالون تجميل حديث على الإطلاق في روتشستر، نيويورك، في عام 1891. كما كانت رائدة في فكرة منح حق الامتياز لصالوناتها!

أفضل 10 برامج CRM لصالونات التجميل

لتسهيل اتخاذ قرارك، إليك قائمة بأفضل 10 برامج CRM للصالونات. سنرشدك إلى ميزاتها وقيودها وأسعارها، إلى جانب التقييمات والمراجعات، حتى تتمكن من العثور على البرنامج الأنسب لصالونك.

1. ClickUp (الأفضل لعمليات الصالونات المتكاملة والتعاون بين أعضاء الفريق)

خصص سير عمل الصالون باستخدام ClickUp CRM

تتطلب إدارة صالون تجميل أكثر من مجرد الإبداع — فهي تتطلب التنسيق والاتساق والتواصل. وهنا يأتي دور ClickUp. باعتباره أول مساحة عمل متكاملة تعمل بالذكاء الاصطناعي في العالم، يتيح لك ClickUp إنشاء نظام CRM للصالونات يلبي احتياجاتك بالضبط، سواء كنت تدير المواعيد أو تتابع المبيعات أو تخصص خدمة العملاء.

باستخدام ClickUp CRM، المدعوم بالذكاء الاصطناعي، يمكنك إنشاء تقارير مفصلة والتواصل مع عملائك والاتصال بالأدوات الأخرى التي تستخدمها بالفعل. يتيح لك ClickUp تنظيم CRM الخاص بك باستخدام المساحات والمجلدات والقوائم. يمكنك إنشاء قوائم للعملاء المحتملين وجهات الاتصال والعملاء والصفقات (حزم الخدمات أو العضويات). يتم تمثيل كل عميل أو عميل محتمل كمهمة، مما يسهل تتبع كل تفاعل وفرصة.

استخدم ClickUp Docs لإنشاء ملفات تعريفية مفصلة للعملاء وسجلات الخدمات. احتفظ بجميع تفاصيل العملاء في متناول يدك. قم بتخزين معلومات الاتصال وسجل المواعيد والتفضيلات والتعليقات في عرض منظم واحد. قم بتخصيص كل تفاعل وتتبع التفاصيل التي تكسب ولاء العملاء على المدى الطويل.

قم بإدارة الجداول الزمنية مباشرةً باستخدام مهام ClickUp والجداول الزمنية. قم بسهولة بجدولة المواعيد وإعادة جدولتها وتتبعها، ثم قم بأتمتة التذكيرات لتقليل حالات عدم الحضور وتعزيز الاحتفاظ بالعملاء.

اجعل جدولة المواعيد أمراً سهلاً مع ClickUp Tasks

تتبع التفاصيل الفريدة مثل المصممين المفضلين، وصيغ ألوان الشعر، والحساسية، أو حالة الولاء باستخدام حقول ClickUp المخصصة. يمكنك أيضًا تجميع العملاء حسب نوع الخدمة، أو تكرار الزيارات، أو إجمالي الإنفاق لتخصيص العروض والتواصل.

أتمتة المهام المتكررة مثل إرسال تذكيرات المواعيد، أو الإبلاغ عن العملاء المنقطعين، أو تلخيص أنشطة المبيعات الأسبوعية. يمكن تكوين وكلاء الذكاء الاصطناعي للعمل وفقًا لجداول زمنية أو محفزات، مما يوفر الوقت ويقلل من العمل اليدوي.

يمنحك ClickUp Calendar رؤية واضحة لحجوزاتك ويساعدك على جدولة أي مواعيد غير محددة في لمح البصر.

اربط تقويم ClickUp الخاص بك لعرض المواعيد وجدولتها بصريًا

شاهد هذا الفيديو لتتعرف على كيفية قيام تقويم ClickUp المدعوم بالذكاء الاصطناعي بجدولة عملك تلقائيًا👇🏼

تخلص من المهام المتكررة. قم بإعداد ClickUp Automations لإرسال تأكيدات المواعيد أو تهنئة أعياد الميلاد أو رسائل المتابعة تلقائيًا. حوّل العملاء من عملاء جدد إلى عملاء دائمين مخلصين دون بذل أي جهد.

تصور حالة عملك التجاري في لمحة. راقب المواعيد، والاحتفاظ بالعملاء، وأفضل المصممين أداءً، واتجاهات الإيرادات باستخدام لوحات معلومات ClickUp. اتخذ قرارات أكثر ذكاءً مدعومة بالبيانات بسهولة.

لا وقت لديك لتسجيل كل موعد يدويًا؟ نحن هنا لمساعدتك. بمجرد وصول حجز عبر الإنترنت، ما عليك سوى إخبار ClickUp Brain بنوع الخدمة واسم العميل ووقت الموعد، وسيقوم بإعداد قائمة مهام منظمة لك في ثوانٍ.

اعثر على الأوقات المتاحة في تقويمك بسهولة من خلال طلب ClickUp Brain لإنشاء جدولك الزمني نيابة عنك.

تزيد الخدمات المخصصة من الإيرادات بنسبة 10% إلى 15%. عندما تأخذ الوقت الكافي لمواءمة عروضك مع تفضيلات عملائك، سيلاحظون ذلك بالتأكيد.

ولكن للقيام بذلك، تحتاج إلى قاعدة بيانات منظمة للعملاء، ويمكنك إنشاؤها بسهولة باستخدام قوالب المبيعات و CRM من ClickUp.

على سبيل المثال، يتيح لك قالب ClickUp CRM تصور مسار العمل بالكامل ومعلومات العملاء وتواريخ الاستحقاق وكل ما بين ذلك.

احصل على نموذج مجاني تتبع معلومات عملائك القيّمة باستخدام نموذج ClickUp CRM

استخدمه من أجل:

نظم بيانات العملاء في مكان واحد، مما يسهل العثور على المعلومات

بسّط التواصل مع العملاء ودعمهم

أتمتة المهام المتكررة، لتوفير الوقت للقيام بأنشطة أكثر تعقيدًا

استخلص رؤى قابلة للتنفيذ من بيانات العملاء لتخصيص التجارب

قد يكون التعامل مع المواعيد المتتالية أمرًا صعبًا، ولكن ClickUp يساعدك في ذلك أيضًا. قم بإعداد تذكيرات للحجوزات، أو دع ClickUp Brain يقوم بذلك نيابة عنك. وماذا لو كنت بعيدًا عن جهاز الكمبيوتر المحمول؟ لا مشكلة! يمكنك إعداد التذكيرات وتعديلها مباشرة من هاتفك المحمول.

يجب أن يتكامل أفضل برنامج لإدارة الصالونات بسلاسة مع مجموعتك التقنية، مما يمنحك صورة كاملة عن عملياتك. يتكامل ClickUp Integrations مع أكثر من 300 منصة، بما في ذلك أنظمة CRM الشهيرة.

أفضل ميزات ClickUp

قم بإعداد تذكيرات آلية بالمواعيد، وتحديث حالات المهام، أو تعيين أعضاء الفريق بناءً على نوع الخدمة باستخدام أكثر من 50 محفزًا للعمل.

تتبع الوقت الذي تستغرقه كل خدمة باستخدام ClickUp Project Time Tracking

اجمع بيانات العملاء باستخدام قوالب نماذج ClickUp التي يتم إدخالها مباشرة في برنامج إدارة صالونك.

قم بإنشاء وتتبع المهام الخاصة بمخزون المنتجات، وقم بتعيين تذكيرات إعادة الطلب، وابق على اطلاع على مستويات المخزون — كل ذلك من خلال ClickUp.

قيود ClickUp

منحنى تعلم طفيف للمبتدئين الذين يستخدمون المنصة لأول مرة

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 9000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

يقول أحد المراجعين في G2:

أحب الطريقة التي ينظم بها ClickUp مهامي اليومية ويضع جدولاً لها. إذا كان لديك اجتماعات أو مهام متكررة أسبوعياً أو كل أسبوعين، يمكنك إدخالها في ClickUp والحصول على رؤية ممتازة لجدول عملك الزمني. ويصبح الأمر أفضل عندما يكون لديك زملاء في العمل ويمكنك التنسيق وتوزيع المسؤوليات على مهام معينة. بالنسبة لي، فإن القدرة على تحديد المهام التي أنجزها كل يوم تمنحني شعوراً لطيفاً بالتقدم وتسجيل إنتاجي اليومي.

2. Fresha (الأفضل للحصول على حجوزات عبر الإنترنت من عملاء جدد)

عبر Fresha

يتميز Fresha بكونه برنامجًا لإدارة الصالونات يتفوق في إدارة العملاء واكتسابهم. بالإضافة إلى ميزات CRM الأساسية مثل جدولة المواعيد وتتبع سجل العملاء، يوفر سوقًا مدمجًا حيث يمكن للعملاء المحتملين اكتشاف خدماتك وحجز المواعيد مباشرةً.

تعمل هذه الوظيفة المزدوجة على تبسيط تجربة العميل، مما يساعد صالونك على جذب عملاء جدد مع إدارة العملاء الحاليين بفعالية. يمكن أن يوفر التكامل السلس بين أدوات التسويق والحجز في Fresha الوقت ويعزز الاحتفاظ بالعملاء ونموهم.

أفضل ميزات Fresha

اكسب عملاء جدد في سوق صناعة التجميل والعناية بالصحة

حدد حملاتك وقنواتك التسويقية الأفضل أداءً

تتبع سلوك العملاء وتفضيلاتهم وأنماط الحجز باستخدام تقارير CRM

قيود Fresha

يتم تحميل بعض المستخدمين رسومًا على الحجوزات التي يتم إجراؤها عبر السوق، حتى إذا تم إلغاء الموعد لاحقًا.

يتطلب تكامل POS من طرف ثالث لإجراء المعاملات

أسعار Fresha

مجاني

ميزات اختيارية مدفوعة

تقييمات ومراجعات Fresha

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: 4. 6/5 نجوم (أكثر من 1430 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Fresha؟

يقول أحد مستخدمي G2:

أحب سهولة استخدامه لحجز المواعيد وتنظيم وقتي لفائدتي وفائدة عملائي. كما أن التسجيل فيه سريع للغاية، وقد عمل بشكل سلس عندما افتتحت عملي لأول مرة.

👀 هل تعلم؟ تشهد الشركات زيادة متوسطة في الإيرادات بنسبة 27٪ عند استخدام أنظمة الحجز عبر الإنترنت.

3. Invoay (الأفضل لإدارة المخزون المتقدمة)

عبر Invoay

عندما تتواصل مع عملائك بانتظام، حتى عندما لا يكون لديهم موعد محدد، فإنك تبني علاقات قوية معهم وتعزز ولاءهم. برنامج إدارة الصالونات من Invoay مثالي لهذا الغرض. يمكنك أتمتة إيصالات الفواتير ومشاركة تحديثات منتظمة حول أفضل عروضك والمزيد باستخدام هذه المنصة.

يوفر النظام أيضًا إدارة متقدمة للمخزون لضمان توفر المنتجات الأساسية دائمًا.

أفضل ميزات Invoay

قم بإدارة أداء الموظفين وجداولهم الزمنية وحضورهم من خلال تتبع بيومتري متكامل.

أتمتة حملات CRM وتفاعل العملاء والتذكيرات على WhatsApp

أنشئ باقات وخطط عضوية، بما في ذلك العروض الترويجية المخصصة وقسائم الهدايا، وفقًا لتفضيلات العملاء.

قيود Invoay

يفتقر إلى خيارات التخصيص لسير عمل CRM الفريد للصالون

أبلغ بعض المستخدمين عن انقطاعات متكررة في الاتصال وحسابات غير صحيحة ومشاكل في الجدولة، مما يشير إلى احتمال وجود مشاكل في الاستقرار.

أسعار Invoay

البداية: 69 دولارًا شهريًا

Grow: 99 دولارًا شهريًا

توسيع: 149 دولارًا شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Invoay

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: لا توجد تقييمات متاحة

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Invoay؟

تقول مراجعة TrustPilot:

يحتوي برنامجهم على جميع الميزات التي يبحث عنها الصالون تقريبًا. من الفواتير، والتسويق عبر الرسائل القصيرة (التعليقات، والإحالات، ونقاط المكافآت) إلى التقارير (العملاء المفقودون، والمتكررون، والجدد) وما إلى ذلك

📮ClickUp Insight: 18٪ من المشاركين في استطلاعنا يرغبون في استخدام الذكاء الاصطناعي لتنظيم حياتهم من خلال التقويمات والمهام والتذكيرات. ويرغب 15٪ آخرون في أن يتولى الذكاء الاصطناعي المهام الروتينية والأعمال الإدارية. للقيام بذلك، يجب أن يكون الذكاء الاصطناعي قادرًا على: فهم مستويات الأولوية لكل مهمة في سير العمل، وتنفيذ الخطوات اللازمة لإنشاء المهام أو تعديلها، وإعداد سير عمل آلي. تتضمن معظم الأدوات خطوة أو خطوتين من هذه الخطوات. ومع ذلك، ساعد ClickUp المستخدمين على دمج ما يصل إلى 5 تطبيقات أو أكثر باستخدام منصتنا! جرب الجدولة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، حيث يمكن تخصيص المهام والاجتماعات بسهولة إلى فترات زمنية متاحة في تقويمك بناءً على مستويات الأولوية. يمكنك أيضًا إعداد قواعد أتمتة مخصصة عبر ClickUp Brain للتعامل مع المهام الروتينية. ودّع العمل المزدحم!

4. Zenoti (الأفضل للحجز عبر الإنترنت على مدار الساعة)

عبر Ze n oti

يقول 59% من الأشخاص إنهم يشعرون بالإحباط بسبب الاضطرار إلى الانتظار على الهاتف لحجز المواعيد، ويجد ما يقرب من واحد من كل خمسة أشخاص أنه من غير الملائم الانتظار حتى ساعات العمل المحددة للحجز.

Zenoti يعالج هذه المشكلة من خلال السماح بالحجز عبر الإنترنت على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. كما يتضمن ميزة إدارة قائمة الانتظار، بحيث إذا كان هناك إلغاء، يمكن ملء المكان بسرعة، مما يساعد على تقليل الوقت الضائع والإيرادات المفقودة.

أفضل ميزات Zenoti

تطبيقات مزدوجة للحجز من جانب الامتياز والعميل

قائمة الانتظار التلقائية تملأ الفراغات الناتجة عن الإلغاءات في اللحظة الأخيرة

نظام نقاط البيع المدمج لعمليات دفع سلسة ومركزية

قيود Zenoti

البرنامج معقد للغاية ومربك للمبتدئين

واجه بعض المستخدمين أعطالًا وأخطاء متكررة، خاصة في تطبيق الهاتف المحمول.

أسعار Zenoti

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Zenoti

G2: 4. 4/5 نجوم (أكثر من 190 تقييمًا)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 1200 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Zenoti؟

كتب أحد المراجعين في Capterra:

Zenoti هو نظام رائع لحجز المواعيد وإدارة العملاء. من الجيد أن يتم تنظيم الاتصالات مع العملاء والحجوزات عبر الإنترنت والمواعيد والمدفوعات والتسويق والتعليقات في مكان واحد.

Zenoti هو نظام رائع لحجز المواعيد وإدارة العملاء. من الجيد أن يتم تنظيم الاتصالات مع العملاء والحجوزات عبر الإنترنت والمواعيد والمدفوعات والتسويق والتعليقات في مكان واحد.

📖 اقرأ أيضًا: أفضل أمثلة برامج CRM وحالات استخدامها لزيادة الإنتاجية

5. Phorest (الأفضل لإدارة عدة فروع للصالون)

عبر Phorest

يتميز Phorest بقدرته على التحكم في مواقع متعددة وتتبع المخزون في الوقت الفعلي، مما يجعله مثاليًا لأصحاب الصالونات الذين يديرون فروعًا متعددة. يعمل نظام نقاط البيع الآمن الخاص به على تجميع بيانات الإيرادات، بحيث يمكنك مراقبة الدخل عبر المواقع دون الحاجة إلى التبديل بين المنصات.

يمكنك أيضًا إدارة جداول عمل الموظفين ومخزون المنتجات لكل موقع، مما يساعدك على تقليل الهدر وتخطيط المشتريات بشكل أكثر فعالية. بالإضافة إلى ذلك، تتم مزامنة ملفات تعريف العملاء ونقاط الولاء تلقائيًا، مما يضمن تجربة عملاء متسقة في كل فرع.

أفضل ميزات Phorest

تواصل مباشرة مع العميل من خلال واجهة برمجة تطبيقات WhatsApp

قدم خدمة الحجز المباشر عبر الإنترنت من Google Search و Maps

تحكم في المواعيد والفواتير في مكان واحد من جميع فروع صالونك

قيود Phorest

قد لا تناسب مستويات الأسعار الأعلى الصالونات الصغيرة أو المهنيين المستقلين

تم الإبلاغ عن تأخير عرضي في التطبيق المحمول خلال ساعات الذروة

قد تختلف أوقات استجابة الدعم حسب الموقع ومستوى الاشتراك

أسعار Phorest

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Phorest

G2: 4. 4/5 (35+ تقييمًا)

Capterra: 4. 8/5 (380+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Phorest؟

تقول مراجعة G2:

أحب أنه أبسط من تقويم هاتفي الآيفون. يمكنني رؤية جميع مواعيدي لهذا اليوم ومواعيد زملائي في العمل. يمكنني ببساطة إضافة أي إضافات لتخصيص الخدمة وإضافة وقت إذا أردت. سهل الاستخدام للغاية وعبقري!

6. Salon 360 (الأفضل لإدارة نفقات الصالون)

عبر Salon 360

إذا كنت تبحث عن تحكم أفضل في الشؤون المالية لصالونك، فإن Salon 360 يمكن أن يكون خيارًا مفيدًا. إلى جانب الميزات القياسية مثل الحجز عبر الإنترنت والاتصال الآلي، يوفر أدوات لتتبع تحويلات المبيعات ومراقبة إنتاجية الموظفين.

يتضمن البرنامج أيضًا تتبع النفقات والعمولات، حتى تتمكن من مراقبة المدخلات والمخرجات. هذا النوع من الرؤية يجعل من السهل إدارة تكاليف العمل دون الشعور بالإرهاق.

أفضل ميزات Salon 360

أنشئ كتالوجًا إلكترونيًا لخدماتك

تتبع ساعات العمل المدفوعة الأجر والأداء لإدارة حوافز الموظفين والعمولات بشكل عادل

راقب النفقات وأداء الفروع، وتتبع التحويلات من خلال تقارير في الوقت الفعلي لتعديل استراتيجية CRM

قيود Salon 360

قد تغمر الصالونات الصغيرة الميزات الشاملة

أسعار Salon 360

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Salon 360

G2: لا توجد تقييمات متاحة

Capterra: لا توجد تقييمات متاحة

🧠 حقيقة ممتعة: في العصور الوسطى، كان الحلاقون يقومون بأكثر من مجرد قص الشعر. كانوا يقومون أيضًا بإجراء العمليات الجراحية وعلاج الأسنان وحتى إراقة الدم! لهذا السبب يتميز عمود الحلاق الكلاسيكي بخطوط حمراء وبيضاء، ترمز إلى الدم والضمادات.

7. Zoho Bookings (الأفضل لمنح الاستقلالية لموظفي الصالون)

عبر Zoho Bookings

Zoho Bookings هو أداة CRM تعمل أيضًا كنظام لإدارة الصالونات. تتيح لك تحديد عدد المواعيد والحد من الإلغاءات أو إعادة الجدولة في اللحظة الأخيرة.

يمكنك إدراج أسعار الخدمات بدقة لتزويد العملاء بوضوح تام بشأن التكلفة قبل الحجز. لتقليل حالات عدم الحضور، تتيح لك المنصة تحصيل المدفوعات مسبقًا، مما يضمن حماية وقتك وإيراداتك حتى في حالة إلغاء الموعد.

أفضل ميزات Zoho Bookings

حدد المواعيد النهائية وقرر عدد الحجوزات عبر الإنترنت التي تريدها في اليوم

اسمح للموظفين بوضع جداولهم الزمنية الخاصة وإدارة المواعيد القادمة

قم بجدولة الخدمات المتكررة وتتبع المخزون للعلاجات متعددة الجلسات

قيود Zoho Bookings

أداة CRM للصالونات تفتقر إلى التخصيص

قد يكون التعامل مع التوقيت الصيفي مشكلة

أسعار Zoho Bookings

الأساسي: 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم

الاشتراك المميز: 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Zoho Bookings

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: 4. 5/5 نجوم (أكثر من 40 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Zoho Bookings؟

كتب أحد المراجعين في G2:

سهل الإعداد بشكل استثنائي لعدة مستخدمين يعملون في أوقات مختلفة، حتى في مناطق زمنية مختلفة. سهل التعديل والتخصيص للتغييرات غير المتوقعة أو المخطط لها في الجدول الزمني.

📖 اقرأ أيضًا: أفضل شهادات CRM لتعزيز النمو المهني

8. Rosy Salon Software (الأفضل لأصحاب الصالونات الناشئة)

عبر Rosy Salon Software

قد يكون بدء مشروعك الجديد في مجال السبا أو صالونات تصفيف الشعر أمرًا مرهقًا، ولكن Rosy Salon Software يوفر لك كل ما تحتاجه. بفضل ميزة تسجيل الوصول من الرصيف و RosyPay الحصري، يعد Rosy Salon Software مثاليًا لأصحاب الصالونات الذين بدأوا للتو رحلتهم.

البرنامج ميسور التكلفة وسهل الاستخدام. ويشمل أدوات أساسية مثل إدارة المخزون والتواصل مع العملاء ونظام نقاط البيع (POS) المدمج.

أفضل ميزات Rosy Salon

اسمح للعملاء بتسجيل الدخول عندما يكونون قريبين لإخطار المصمم على الفور

بسّط معالجة بطاقات الائتمان من خلال عمليات التخويل المسبق والمعاملات المسجلة على البطاقة

قم بتحميل وتحرير صور العملاء للرجوع إليها بسرعة

قيود Rosy Salon

تقارير الإحالة ليست متطورة بما يكفي

تقصر المنصة الجدولة على فترات زمنية مدتها 15 دقيقة، وهو ما قد لا يناسب جميع أنواع الخدمات.

أسعار Rosy Salon

يبدأ من 39 دولارًا شهريًا

تخصيصات متاحة

تقييمات ومراجعات Rosy Salon

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: 4. 6/5 نجوم (أكثر من 140 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Rosy Salon؟

تقول مراجعة G2:

أحب بساطة ومرونة النظام، بالإضافة إلى أنه يمكنني استخدامه لكل من الموظفين والمقاولين المستقلين. تم جمع التقييمات واستضافتها على G2.com.

9. Vagaro (الأفضل للحفاظ على قاعدة بيانات مفصلة للعملاء)

عبر Vagaro

Vagaro هو في الأساس سوق لقطاع الصحة والجمال يقدم أيضًا برنامج CRM شامل للصالونات. ومن أبرز ميزاته ملفات تعريف العملاء التفصيلية للغاية، والتي تساعدك على تتبع التفضيلات والخدمات والتاريخ.

مع هذا المستوى من التخصيص، يمكنك تعزيز تفاعل العملاء وتقديم تجارب مخصصة وزيادة معدل الاحتفاظ بهم.

أفضل ميزات Vagaro

احتفظ بسجلات مفصلة للعملاء مع الصور وسجل الخدمات والتفضيلات والمشتريات السابقة

صمم وأرسل نماذج واستبيانات وإعفاءات مخصصة، واحفظها في ملفات تعريف العملاء لسهولة الوصول إليها

قم بإعداد إدارة المخزون بناءً على طلبات العملاء وقم ببيع منتجات حصرية في السوق

قيود Vagaro

ميزات إعداد التقارير محدودة مقارنة بأنظمة إدارة الصالونات الأخرى

قد تكون هيكلية الأسعار باهظة بالنسبة للصالونات أو الأعمال الصغيرة

أسعار Vagaro

موقع واحد:

يبدأ من 24 دولارًا شهريًا

مواقع متعددة:

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Vagaro

G2: 4. 6/5 (أكثر من 260 تقييمًا)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 3400 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Vagaro؟

يقول أحد المراجعين في G2:

أحب الطريقة التي يمزج بها Vagaro بين الوظائف وسلاسة الاستخدام — فهو يحفظ الجداول الزمنية وملاحظات SOAP وسجلات العملاء في مكان واحد دون أن يبدو معقدًا.

10. Pipedrive (الأفضل لتخصيص خط أنابيب لصالونك)

عبر Pipedrive

Pipedrive، وهو برنامج CRM تقليدي، يعمل أيضًا كبرنامج قوي لإدارة الصالونات. يتيح لك جدولة الجلسات بسهولة وتخصيص مسار المبيعات لتناسب احتياجاتك. بفضل إدارة المخزون المتقدمة، يمكنك تتبع المنتجات ومستويات المخزون بكفاءة.

يعمل البرنامج أيضًا على أتمتة التواصل مع العملاء، مما يوفر لك الوقت ويضمن بقاء عملائك على اطلاع دائم.

أفضل ميزات Pipedrive

صمم مسارات مبيعات تعكس رحلة العملاء المحددة

أتمتة التواصل مع العملاء عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة

تتبع مقاييس أداء الصالون ومعدلات الاحتفاظ بالعملاء واتجاهات إيرادات صناعة التجميل من خلال لوحات معلومات مرئية وتقارير مفصلة.

قيود Pipedrive

يجب عليك الترقية إلى الخطة المتقدمة لتكامل البريد الإلكتروني

يفتقر إلى ميزات خاصة بالصناعة مثل إدارة المخزون المصممة خصيصًا لمنتجات التجميل

قد يكون الأمر صعبًا على أصحاب الصالونات الصغيرة بسبب وظائف CRM المتقدمة ومنحنى التعلم الحاد.

لا يوجد تكامل مباشر مع نقاط البيع (POS) لمعالجة المعاملات بسلاسة داخل الصالون

أسعار Pipedrive

Lite: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

النمو: 34 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الاشتراك المميز: 64 دولارًا / شهريًا لكل مستخدم

Ultimate: 89 دولارًا/شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Pipedrive

G2: 4. 3/5 (أكثر من 2400 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 3000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Pipedrive؟

تقول إحدى المراجعات على G2:

أحب سهولة استخدام Pipedrive، حتى بالنسبة للأشخاص الذين ليسوا خبراء في التكنولوجيا. تساعدني قناة المبيعات المرئية على رؤية وضع كل صفقة بالضبط في لمحة، كما أن المراحل القابلة للتخصيص تعني أنه يمكنني تكييفها لتناسب مختلف سير العمل.

📖 اقرأ أيضًا: نصائح CRM لإدارة العملاء

جدد صالونك مع ClickUp

تتطلب إدارة صالون أكثر من مجرد CRM أساسي. يجب أن يوفر نظامًا يتولى كل شيء بدءًا من إدارة المواعيد وحتى تتبع المبيعات. على الرغم من أن العديد من أدوات CRM توفر ميزات رائعة، إلا أنك غالبًا ما تضطر إلى التنازل عن بعض الجوانب.

هل تريد تبسيط تنفيذ CRM؟ ClickUp هو الخيار الأمثل لتجميع جميع عملياتك. إدارة المهام؟ موجودة. سير العمل الآلي؟ موجود. لوحات تحكم مخصصة؟ بالطبع!

سواء كنت تتابع المواعيد أو الحملات التسويقية أو جداول عمل الموظفين، فإن ClickUp يتكيف مع عملياتك بشكل لا يمكن لأي برنامج آخر لإدارة الصالونات أن يضاهيه.

