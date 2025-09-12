أفضل 10 بدائل لـ Scrintal للتفكير المترابط في عام 2025

من السهل إثارة الأفكار، ولكن تنظيمها في شكل قابل للاستخدام؟ هنا يبدأ العمل الحقيقي.

يساعدك Scrintal على تسجيل الأفكار بصريًا وربط الأفكار والروابط والأبحاث في خريطة ذهنية واحدة. بالنسبة للعديد من المستخدمين، يعد هذا التطبيق مساحة جيدة لتدوين الملاحظات والتفكير بصوت عالٍ وتنظيم الأفكار الأولية.

ولكن عندما تنتقل من مرحلة التفكير والتخطيط إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، تبدأ Scrintal في إظهار محدوديتها. يمكنك تنظيم أفكارك، ولكن ليس بالضرورة ما ستقوم ببنائه بعد ذلك. وهنا يواجه العديد من المفكرين البصريين عقبة.

لقد جمعنا أفضل 10 بدائل لـ Scrintal لمساعدتك على الانتقال من الأفكار إلى العمل دون الحاجة إلى تغيير الأدوات. إذا كنت تبحث عن أداة رائعة تجمع بين التفكير البصري وقوة التنفيذ الحقيقية، فإن ClickUp هي الأداة المناسبة لك.

أفضل بدائل Scrintal في لمحة

أداة الميزات الرئيسية الأفضل لـ الأسعار* ClickUp خرائط ذهنية، مستندات، ذكاء اصطناعي، ألواح بيضاء الأفضل للأفراد والفرق والمؤسسات التي تحتاج إلى التخطيط والتنفيذ والتعاون من البداية إلى النهاية تتوفر خطة مجانية؛ تتوفر تخصيصات للمؤسسات Heptabase السبورات البيضاء المكانية، ربط البطاقات على غرار Zettelkasten، رسم خرائط الأفكار غير الخطية الأفضل للباحثين والأكاديميين الذين يفضلون التفكير المكاني وهيكلة المعرفة العميقة تجربة مجانية، تبدأ الخطط المدفوعة من 12 دولارًا شهريًا Obsidian ملاحظات محلية أولاً، روابط خلفية، رسم بياني مرئي، نظام إضافات الأفضل للمستخدمين الذين يضعون الخصوصية في المقام الأول وللمدونين المحترفين الذين يرغبون في التحكم الكامل في نظام PKM الخاص بهم مجاني للاستخدام الشخصي؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 5 دولارات شهريًا Notion الكتل وقواعد البيانات والويكي والصفحات التعاونية الأفضل لرواد الأعمال الأفراد والفرق التي تعمل على إنشاء مستندات مشتركة ومواقع ويكي وأنظمة مشاريع خفيفة الوزن يتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 12 دولارًا شهريًا Milanote لوحات المزاج، والمرئيات التي يمكن سحبها وإفلاتها، ومشاركة الفريق الأفضل للمصممين والمسوقين والمبدعين الذين يعملون بصريًا ويقومون بالعصف الذهني بطرق غير خطية تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 12.50 دولارًا شهريًا Xmind قوالب وتصميمات منظمة ومحرر خالٍ من عوامل التشتيت الأفضل للطلاب والمهنيين الذين ينشئون خرائط ذهنية رسمية للدراسة أو العروض التقديمية يتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 10 دولارات لكل مستخدم/شهر Freeplane دعم البرمجة النصية، التنسيق الشرطي، التخطيط المنطقي الأفضل للمطورين والمستخدمين التقنيين الذين يرغبون في التخصيص والتحكم العميقين 100٪ مجاني ومفتوح المصدر GitMind مخططات انسيابية وتعاون في الوقت الفعلي وتصدير سريع الأفضل للفرق البعيدة والمستقلين الذين يحتاجون إلى تخطيط بصري سريع وتعاوني يتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 19 دولارًا شهريًا Logseq التخطيط، الروابط الخلفية، عرض الرسم البياني، استعلامات المهام الأفضل للمستخدمين المهتمين بتدوين المذكرات ومحبي PKM الذين يفضلون تدوين الملاحظات المنظم بدعم من الذكاء الاصطناعي أسعار مخصصة Noteey واجهة مستخدم بسيطة، بطاقات ملاحظات مرئية، تخطيط بالسحب والإفلات الأفضل للمستخدمين البسطاء والمستخدمين الفرديين الذين يرغبون في التقاط ملاحظات مرئية واضحة وخفيفة الوزن يتوفر إصدار مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 99 دولارًا، شراء لمرة واحدة

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بديل Scrintal؟

يركز Scrintal على تنظيم الأفكار بصريًا، ولكن معظم المستخدمين يتجاوزونه عندما تتطلب سير عملهم أكثر من مجرد خرائط ذهنية مستقلة.

إذا كنت قد وصلت إلى الحد الأقصى مع تخطيط المشاريع المحدود، أو نقص التكامل، أو السبورات الثابتة، فأنت لست وحدك. تتجاوز أفضل بدائل Scrintal الجانب الجمالي وتساعدك على التفكير والتخطيط والعمل - كل ذلك في مكان واحد.

إليك ما يجب البحث عنه عند اختيار حل أكثر كفاءة:

خرائط ذهنية مصممة للتنفيذ: ليس فقط لتسجيل الأفكار، بل أدوات تربط الأفكار بالمهام أو الجداول الزمنية أو المستندات

دعم الذكاء الاصطناعي للتفكير الأسرع : اقتراحات ذكية، هيكل آلي، أو إنشاء محتوى، خاصة إذا كنت تستكشف : اقتراحات ذكية، هيكل آلي، أو إنشاء محتوى، خاصة إذا كنت تستكشف أدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لرسم الخرائط الذهنية لتسريع عملية التفكير

لوحات بيضاء مزودة بخاصية التعاون: تحرير في الوقت الفعلي، لوحات متعددة المستخدمين، وعمليات تكامل تدعم التخطيط متعدد الوظائف

إدارة المستندات والمعرفة الشخصية القابلة للتطوير: تجاوز الملاحظات الأساسية من خلال الوثائق المنظمة المرتبطة بسير عملك الأوسع نطاقًا

إدارة المهام والمشاريع المدمجة: قم بتخطيط العمل وتوزيعه وتتبعه دون الحاجة إلى تبديل الأدوات

🧠 حقيقة ممتعة: استخدم ليوناردو دافنشي مخططات قائمة على الرسومات لتنظيم أفكاره، قبل قرون من ظهور مصطلح "خرائط العقل".

أفضل 10 بدائل لـ Scrintal

سواء كنت بحاجة إلى الوضوح البصري أو التخطيط الأسرع أو التنفيذ السلس، فإن بدائل Scrintal هذه توفر أكثر من مجرد تسجيل الأفكار — فهي تساعدك على تنظيم عملك وبنائه والمضي قدمًا فيه دون عوائق.

1. ClickUp (الأفضل لتنظيم المهام والملاحظات والمشاريع بالتعاون المرئي)

نظم المهام بسهولة حسب الحالة والأولوية والتقدم المحرز — كل ذلك في عرض واحد مع ClickUp

تم تصميم ClickUp للأشخاص الذين يفكرون بصريًا ولكنهم بحاجة إلى تحقيق نتائج. سواء كان ذلك لتخطيط الأفكار أو تخطيط الأبحاث أو تنسيق فريق العمل، يجمع ClickUp الملاحظات والخرائط الذهنية واللوحات البيضاء والمهام في مكان واحد — حتى تتمكن من التوقف عن ربط الأدوات معًا والبدء في العمل بسلاسة.

ما يميز ClickUp عن أدوات رسم الخرائط الذهنية التقليدية هو قدرته على ربط كل خطوة من خطوات عملية التفكير بالعمل الفعلي.

يمكنك البدء برسم أفكارك بصريًا، وتوسيعها في مستند، وتعيين الخطوات التالية كمهام، وإدارة كل شيء باستخدام الجداول الزمنية واللوحات — كل ذلك داخل مساحة عمل موحدة واحدة.

خطط بصريًا باستخدام خرائط ClickUp الذهنية

قم برسم خرائط مرئية للحملات والمهام والأفكار، وحوّلها إلى أفعال باستخدام ClickUp Mind Maps

خرائط ClickUp الذهنية هي أكثر من مجرد لوحة فارغة للعصف الذهني — فهي مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بسير عملك.

يمكنك البدء بفكرة بسيطة، وإنشاء فروع ذات صلة، ثم تحويل أي عقدة إلى مهمة بنقرة واحدة فقط. هذا يعني أنك لا تقوم فقط بتخطيط الأفكار، بل تبني زخمًا مع كل خطوة. فيما يلي شرح سريع لكيفية استخدامه:

على عكس الأدوات المستقلة التي تعزل خرائطك الذهنية، فإن ClickUp يحافظ على ربط كل شيء ببعضه. يمكنك إنشاء نوعين من الخرائط:

خرائط قائمة على المهام : استخرجها من مساحة العمل الحالية واسمح لنفسك بتصور كيفية تنظيم المشاريع

خرائط فارغة: استخدمها لتوليد الأفكار بحرية أو تخطيط الأبحاث أو ربط المفاهيم

يمكن أن يتضمن كل عنصر علامات أو علاقات أو مرفقات، مما يمنحك تحكمًا كاملاً دون التضحية بالمرونة.

كن أكثر ذكاءً وسرعة مع ClickUp Brain

احصل على إجابات وفورية وعناصر عمل ورؤى من جميع أنحاء مساحة العمل الخاصة بك باستخدام ClickUp Brain

يجلب ClickUp Brain الذكاء الاصطناعي مباشرة إلى سير عملك في تدوين الملاحظات والتخطيط ورسم الخرائط الذهنية دون أن تشعر وكأنه أداة منفصلة. يمكنه تلخيص مستنداتك، وتوليد أفكار بناءً على عملك، وحتى اقتراح الخطوات التالية تلقائيًا من ملاحظات الاجتماعات أو الخرائط الذهنية.

بالنسبة للمفكرين البصريين، هذا يعني أنك لست مضطرًا إلى تبديل الأدوات أو الاعتماد على المطالبات العامة. سواء كنت تعمل على لوح أبيض فوضوي أو تضع مخططًا لوثيقة بحثية، فإن ClickUp Brain يفهم السياق ويساعدك على المضي قدمًا بشكل أسرع، خاصةً عندما تكون عالقًا أو لا تملك الوقت الكافي.

ولعل أفضل ما في الأمر هو أن مستخدمي ClickUp Brain يمكنهم اختيار العمل مع عدة نماذج خارجية للذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT وClaude وGemini، مباشرة من مساحة عمل ClickUp الخاصة بهم! 🚀 انسَ استخدام عدة أدوات للذكاء الاصطناعي وبناء سياق بينها جميعًا. الآن يمكنك التخلص من انتشار الذكاء الاصطناعي والقيام بذلك باستخدام ClickUp!

اكتب أفكارك وحسّنها ونشّطها في ClickUp Docs

تعاون في الوقت الفعلي، وقم بتعيين التعليقات، واربط المهام مباشرة من ملاحظاتك باستخدام ClickUp Docs

ClickUp Docs يشبه أداة تدوين الملاحظات ولكنه يعمل كمعالج نصوص ديناميكي ومساحة عمل. يمكنك إنشاء المستندات وتنسيقها وتحريرها بشكل مشترك في الوقت الفعلي، وربطها بالمهام، وتضمين قوائم المراجعة، وتعيين عناصر الإجراءات مباشرة داخل المستند.

بالنسبة لسير العمل البصري والبحثي المكثف، فإن هذا يحدث فرقًا كبيرًا. يمكنك تحديد فكرة جديدة، وإدراج لقطات شاشة من السبورة البيضاء، ووضع علامة على أحد أعضاء الفريق لإدخال مدخلات، وتحويل أي فقرة إلى مهمة — كل ذلك دون مغادرة الصفحة.

تدعم المستندات أيضًا أوامر السلاش والروابط الخلفية والمجلدات المتداخلة، مما يسهل تنظيم المعرفة عبر المشاريع.

💡 نصيحة احترافية: أنشئ مكدس مطالبات داخل ClickUp Doc لإعادة استخدامه عبر المشاريع. فيما يلي بعض الأمثلة: قم بإنشاء ثلاث أفكار رئيسية بناءً على هذا المستند البحثي

لخص هذه الخريطة الذهنية في ثلاث أولويات رئيسية للأسبوع المقبل

حوّل هذه الأفكار المطروحة على السبورة البيضاء إلى موجز للمشروع مع نقاط رئيسية

حوّل أفكارك إلى أفعال باستخدام المهام والجداول الزمنية واللوحات البيضاء

قم بتصور سير العمل، وابتكار أفكار مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتحويل الملاحظات اللاصقة إلى مهام على الفور باستخدام ClickUp Whiteboards

لا تساعدك ClickUp Whiteboards في تصور الأفكار فحسب، بل تساعدك أيضًا في تنفيذها. كل لوحة بيضاء ووثيقة وخريطة ذهنية مرتبطة بنظام كامل لإدارة المهام، لذلك لا شيء يبقى عالقًا في مرحلة التخطيط.

يمكنك سحب ملاحظة لاصقة من السبورة البيضاء إلى قائمة المهام الخاصة بك، وتعيين مواعيد نهائية، وإضافة تبعيات، وتتبع كل ذلك في تقويم أو جدول زمني على غرار Gantt. وهذا يخلق تدفقًا سلسًا من المفهوم إلى الإنجاز للفرق التي تعمل على مشاريع معقدة أو المستخدمين الفرديين الذين يتبنون الإبداع.

🧠 حقيقة ممتعة: يعود المفهوم الأصلي لمخطط جانت إلى أوائل القرن العشرين، حيث كان يستخدم لإدارة بناء السفن خلال الحرب العالمية الأولى — مما يثبت أن التخطيط المرئي كان دائمًا ضروريًا للتنفيذ المعقد.

أفضل ميزات ClickUp

أنشئ خرائط ذهنية قائمة على المهام أو فارغة لتصور الأفكار وسير العمل

اربط جلسات العصف الذهني على السبورات البيضاء مباشرة بلوحات السبرينت أو المستندات

قم بتعيين تعليقات في Docs لتحويل الملاحظات إلى متابعات قابلة للتنفيذ

اعرض هيكل التخطيط بالكامل على خط زمني يمكن سحبه وإفلاته

أنشئ قوالب مستندات للبحوث المتكررة أو تنسيقات المحتوى

أتمتة سير العمل المتكرر باستخدام مشغلات مرتبطة بتسجيل الأفكار

قم بتصفية الملاحظات والمهام حسب العلامات مثل "إلهام" أو "أولوية" أو "يحتاج إلى بحث"

قم بالتبديل بين العرض الشخصي وعرض الفريق لإدارة العمل الفردي والتعاوني

ابحث في جميع المستندات والمهام والخرائط الذهنية والتعليقات من مكان واحد

قيود ClickUp

قد يبدو الأمر معقدًا للمستخدمين الذين يبحثون عن واجهة بسيطة

قد يتطلب وقتًا للتخصيص من أجل سير عمل إبداعي محدد

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp

كما يقول أحد مستخدمي G2:

يقدم ClickUp مجموعة واسعة من الميزات، بما في ذلك إدارة المهام وتتبع الوقت ومخططات جانت ولوحات كانبان والخرائط الذهنية والويكي وغيرها. وهذا يجعله محطة واحدة لجميع احتياجاتك في إدارة المشاريع.

يقدم ClickUp مجموعة واسعة من الميزات، بما في ذلك إدارة المهام وتتبع الوقت ومخططات جانت ولوحات كانبان والخرائط الذهنية والويكي وغيرها. وهذا يجعله محطة واحدة لجميع احتياجاتك في إدارة المشاريع.

📮 ClickUp Insight: 11٪ من المشاركين في الاستطلاع يستخدمون الذكاء الاصطناعي بشكل أساسي في العصف الذهني وتوليد الأفكار. ولكن ماذا يحدث لهذه الأفكار الرائعة بعد ذلك؟ هنا تحتاج إلى لوح أبيض مدعوم بالذكاء الاصطناعي، مثل ClickUp Whiteboards، الذي يساعدك على تحويل الأفكار من جلسة العصف الذهني إلى مهام على الفور. وإذا لم تتمكن من شرح مفهوم ما، فما عليك سوى أن تطلب من مولد الصور بالذكاء الاصطناعي إنشاء صورة بناءً على طلبك. إنها التطبيق الشامل للعمل الذي يمكّنك من ابتكار الأفكار وتصورها وتنفيذها بشكل أسرع!

2. Heptabase (الأفضل للتفكير المترابط باستخدام السبورات البيضاء المكانية)

عبر Heptabase

تم تصميم Heptabase للمفكرين الذين يحتاجون إلى أكثر من مجرد ملاحظات رقمية — بيئة معرفية مرئية. تتيح لك واجهة السبورة البيضاء المكانية تجميع البطاقات ورسم العلاقات والتكبير على مجموعات الأفكار كما تفعل على جدار مادي من الملاحظات اللاصقة.

وهذا يجعله مثاليًا للباحثين والمعلمين والمتعلمين البصريين الذين يمارسون تقنيات مثل Zettelkasten أو الخرائط الذهنية. لست مضطرًا إلى استخدام المجلدات أو الجداول الزمنية، بل مجرد لوحة قماشية لاستكشاف كيفية تطور أفكارك.

أفضل ميزات Heptabase

أنشئ بطاقات قابلة للربط يمكن تجميعها بصريًا على ألواح بيضاء لا حصر لها

قم بتمييز وتجميع الأفكار المتشابهة دون الحاجة إلى هياكل مجلدات صارمة

قم بتمييز المقاطع وإبراز الأفكار عبر بطاقات بحث متعددة

قم بتصدير أو تنظيم لوحاتك باستخدام قوالب السبورة البيضاء لسير العمل القابل للتكرار

قيود Heptabase

قدرات محدودة في إدارة المهام أو تنفيذ المشاريع

قد تبدو واجهة المستخدم غير تقليدية للمستخدمين الذين اعتادوا على أدوات تدوين الملاحظات الخطية

أسعار Heptabase

تجربة مجانية

الخطة الشهرية: 11.99 دولارًا أمريكيًا في الشهر

تقييمات ومراجعات Heptabase

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Heptabase

تقول إحدى المراجعات على G2:

أحب كمية المعلومات التي يمكن أن تستوعبها لوحاتهم.

أحب كمية المعلومات التي يمكن أن تستوعبها لوحاتهم.

هل تعلم؟ في عام 1974، قدم توني بوزان، وهو معلم بريطاني وشخصية تلفزيونية، مفهوم الخرائط الذهنية في سلسلة "Use Your Head" على قناة BBC. وقدم مخططًا ملونًا يشبه الشجرة مع كلمات تنبثق من فكرة مركزية، وصاغ مصطلح "الخريطة الذهنية". كان هذا بداية انتشار استخدام وفهم الخرائط الذهنية كأداة للتفكير البصري والتنظيم.

3. Obsidian (الأفضل لتدوين الملاحظات محليًا باستخدام Markdown والربط الخلفي)

عبر Obsidian

تم تصميم Obsidian للمستخدمين الذين يرغبون في التحكم الكامل في ملاحظاتهم — بدون سحابة أو مزامنة قسرية أو قفل. كل ما تنشئه يظل على جهازك في ملفات Markdown بنص عادي، مما يمنحك الخصوصية والمرونة دون التضحية بالهيكل.

تكمن قوته الأساسية في التفكير الشبكي. باستخدام الروابط الخلفية وعروض الرسوم البيانية، يمكنك رؤية كيفية ارتباط أفكارك عبر الملاحظات. وهذا يجعله الخيار المفضل للكتاب والباحثين والمفكرين الذين يتطلعون إلى رسم الخرائط الذهنية وتدوين الملاحظات التي تتطور مع عملهم بمرور الوقت.

أفضل ميزات Obsidian

صمم مستندًا يعمل دون اتصال بالإنترنت دون الاعتماد على التخزين السحابي

تتبع شبكة أفكارك باستخدام روابط خلفية قوية ورسم بياني مرئي

قم بتوسيع الوظائف باستخدام المكونات الإضافية لإدارة المهام والموضوعات والأتمتة

التقط الملاحظات بشكل منتظم باستخدام الملاحظات اليومية والقوالب القابلة لإعادة الاستخدام

قيود Obsidian

لا توجد ميزات مدمجة للتعاون أو المشاركة الجماعية

منحنى تعلم أكثر حدة لأولئك الذين ليسوا على دراية بـ markdown أو التفكير الشبكي

أسعار Obsidian

مجاني بدون قيود

المزامنة (إضافة): 5 دولارات أمريكية لكل مستخدم شهريًا

النشر (إضافة): 10 دولارات أمريكية/موقع، شهريًا

تقييمات ومراجعات Obsidian

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: 4. 8/5 (30+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Obsidian

تقول مراجعة Capterra:

أحب الشعور بالسيطرة عندما يتعلق الأمر بتنظيم ملاحظاتي وبالتالي عقلي الثاني

أحب الشعور بالسيطرة عندما يتعلق الأمر بتنظيم ملاحظاتي وبالتالي عقلي الثاني

4. Notion (الأفضل لمزج المستندات والويكي وتخطيط المشاريع)

عبر Notion

يتيح لك Notion تنظيم المعلومات بالطريقة التي تريدها تمامًا — من الملاحظات البسيطة إلى قواعد المعرفة الكاملة. يتيح لك نظام الكتل المعياري مزج النصوص وقواعد البيانات والعناصر المضمنة وقوائم المراجعة لإنشاء مساحات عمل مخصصة للغاية تتناسب مع احتياجاتك.

يحظى هذا التطبيق بشعبية خاصة بين رواد الأعمال الفرديين والفرق التي ترغب في تحويل الملاحظات غير المنظمة إلى سير عمل تعاوني ومنظم. سواء كنت تقوم ببناء ويكي للفريق أو إدارة مشاريع عبر قنوات المحتوى، يتكيف Notion بسرعة ويتوافق جيدًا مع الأدوات التي توفر قوالب سير عمل جاهزة للاستخدام لتسريع الأمور.

أفضل ميزات Notion

استخدم قواعد البيانات لفرز الملاحظات والمشاريع ذات الصلة وتصنيفها وربطها ببعضها البعض

أنشئ صفحات ديناميكية مع عناصر مضمنة ومفاتيح تبديل وتقويمات ولوحات Kanban

شارك الصفحات مع زملائك في الفريق أو العملاء للتعاون في الوقت الفعلي

قم بتخصيص القوالب لسير العمل المتكرر مثل تخطيط المحتوى أو البحث

قيود Notion

الوصول دون اتصال بالإنترنت محدود وقد لا يكون موثوقًا

لا توجد ميزات مدمجة لرسم الخرائط الذهنية المرئية أو السبورة البيضاء

أسعار Notion

خطة مجانية

بالإضافة إلى: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Notion

G2: 4. 7/5 (أكثر من 6000 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 2500 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Notion

يقول أحد مستخدمي G2:

أكثر ما يعجبني في Notion هو مرونته وقدرته على التكيف مع أي سير عمل تقريبًا. سواء كنت أدير مشاريع أو أنشئ وثائق أو أبني لوحات معلومات أو أقوم فقط بتدوين الملاحظات، يتيح لي Notion تصميم صفحات وقواعد بيانات مخصصة دون الحاجة إلى البرمجة.

أكثر ما يعجبني في Notion هو مرونته وقدرته على التكيف مع أي سير عمل تقريبًا. سواء كنت أدير مشاريع أو أنشئ وثائق أو أبني لوحات معلومات أو أقوم فقط بتدوين الملاحظات، يتيح لي Notion تصميم صفحات وقواعد بيانات مخصصة دون الحاجة إلى البرمجة.

5. Milanote (الأفضل للمفكرين البصريين والتخطيط على غرار لوحات المزاج)

عبر Milanote

Milanote يشبه لوحة إعلانات رقمية للمبدعين. تتيح لك واجهته التي تعمل بالسحب والإفلات ترتيب الملاحظات والصور والروابط وقوائم المراجعة كما تريد، دون شبكات أو كتل نصية صارمة. هذه الأداة مناسبة لك إذا كنت تعمل بشكل أفضل عند رؤية الصورة الكبيرة دفعة واحدة.

يحظى هذا التطبيق بشعبية خاصة بين المصممين والمسوقين والكتاب الذين يرغبون في تبادل الأفكار بحرية أو وضع قصص مصورة للأفكار أو إنشاء خطط محتوى بصريًا.

وإذا كنت تفضل القليل من التنظيم لبدء العمل، فإن قوالب العصف الذهني المرنة إلى جانب Milanote يمكن أن تساعدك في توجيه تدفق إبداعك دون تقييدك.

أفضل ميزات Milanote

خطط لوحات المزاج أو الحملات أو الملخصات الإبداعية باستخدام لوحات حرة الشكل

أضف ورتب العناصر المرئية وقوائم المهام والملاحظات النصية في مكان واحد

شارك اللوحات للتعاون في الوقت الفعلي أو غير المتزامن مع زملائك في الفريق أو العملاء

نظم الأفكار المتعددة الطبقات باستخدام الأعمدة والبطاقات المرمزة بالألوان

قيود Milanote

لا يوجد تقويم أو تتبع للمهام أو عروض تقليدية للمشاريع

الوصول دون اتصال بالإنترنت مقتصر على مستخدمي خطة Pro فقط

أسعار Milanote

خطة مجانية

خطة الدفع لكل شخص: 12.50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

قم بترقية خطة فريقك: 49 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 10 أشخاص

تقييمات ومراجعات Milanote

G2: 4. 5/5 (أكثر من 40 تقييمًا)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Milanote

تقول إحدى المراجعات على G2:

أستخدم Milanote منذ بضعة أشهر بالفعل، وقد أحدث هذا التطبيق تغييرًا جذريًا في طريقة تدوين الملاحظات والتعاون مع الفريق. لقد أصبح جزءًا أساسيًا من مهامي اليومية والتخطيط وتخطيط العمليات لضمان قدرتي على إنجاز المهام الموكلة إليّ بشكل صحيح.

أستخدم Milanote منذ بضعة أشهر بالفعل، وقد أحدث هذا التطبيق تغييرًا جذريًا في طريقة تدوين الملاحظات والتعاون مع الفريق. لقد أصبح جزءًا أساسيًا من مهامي اليومية والتخطيط وتخطيط العمليات لضمان قدرتي على إنجاز المهام الموكلة إليّ بشكل صحيح.

💡 نصيحة احترافية: هل سئمت من تدوين الملاحظات أثناء الاجتماعات؟ دع ClickUp AI Notetaker يقوم بذلك نيابة عنك! فهو ينضم إلى مكالماتك، ويسجل النقاط الرئيسية، ويحول المحادثات إلى ملخصات منظمة وقابلة للتنفيذ — حتى تتمكن من التركيز على ما يهم حقًا. ركز على اجتماعاتك بينما يقوم ClickUp AI Notetaker بتدوين كل شيء نيابة عنك

6. Xmind (الأفضل لرسم الخرائط الذهنية المنظمة باستخدام القوالب)

عبر Xmind

Xmind هي واحدة من أكثر الأدوات شهرة في مجال الخرائط الذهنية، وتشتهر بمرئياتها الواضحة ومنطقها المنظم. وهي مثالية للمهنيين والطلاب الذين يحتاجون إلى إنشاء مخططات رسمية جاهزة للعرض بدلاً من اللوحات البيضاء الحرة.

توفر الأداة مجموعة متنوعة من تخطيطات الخرائط — من شكل عظم السمكة إلى المصفوفة — وتدعم التنسيق المتقدم مثل مربعات الحدود وخطوط العلاقة. إنها مناسبة تمامًا لأي شخص يفضل التخطيط الهرمي المصقول على التخطيط الإبداعي المترامي الأطراف.

أفضل ميزات Xmind

ابدأ العصف الذهني المنظم باستخدام العشرات من قوالب الخرائط الذهنية الجاهزة

اختر من بين تخطيطات الشجرة وعظم السمكة والمصفوفة لتتناسب مع أسلوب تفكيرك

ركز بشكل أفضل مع وضع ZEN لتحرير نظيف وخالٍ من عوامل التشتيت

يمكنك الوصول إلى خرائطك الذهنية من أي مكان بفضل الدعم المتعدد المنصات على الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية

قيود Xmind

ليس مثاليًا لإدارة المهام أو التخطيط الأعمق للمشاريع

ميزات تعاون محدودة لسير عمل الفريق

أسعار Xmind

خطة مجانية

خطة Pro: 10 دولارات شهريًا

الخطة المميزة: 15 دولارًا شهريًا

خطة الأعمال: 18 دولارًا شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Xmind

G2: 4. 3/5 (أكثر من 50 تقييمًا)

Capterra: 4. 5/5 (110+ تقييمات)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Xmind

تقول إحدى المراجعات على G2:

لقد وجدت أنه سهل الاستخدام للغاية عندما جربت XMind لأول مرة، فهو بسيط للغاية ولا يوجد أي غموض في عرض الموضوعات الرئيسية والفروع الثانوية.

لقد وجدت أنه سهل الاستخدام للغاية عندما جربت XMind لأول مرة، فهو بسيط للغاية ولا يوجد أي غموض في عرض الموضوعات الرئيسية والفروع الثانوية.

7. Freeplane (الأفضل لعمليات سير العمل المتقدمة والقابلة للتخصيص في مجال الخرائط الذهنية)

عبر Freeplane

تم تصميم Freeplane للمستخدمين الذين يرغبون في التحكم الكامل في خرائطهم الذهنية — من الهيكل إلى البرمجة النصية. إنه برنامج مفتوح المصدر ومجاني للاستخدام ومثالي للمفكرين التقنيين الذين لا يبحثون عن واجهة مستخدم مصقولة ولكنهم يريدون القوة والمرونة الخام.

يمكنك إنشاء فروع شرطية وأتمتة سلوك الخريطة واستخدام البرامج النصية لتوسيع الميزات. إنه ليس الخيار الأكثر بروزًا، ولكن إذا كنت تقوم بتخطيط أنظمة أو أشجار منطقية أو أمثلة خرائط ذهنية تتطلب تعقيدًا كبيرًا، فإن Freeplane يوفر لك ما تريد.

أفضل ميزات Freeplane

أضف نصوصًا وشروطًا إلى العقد لإنشاء خرائط تفاعلية

استخدم اختصارات لوحة المفاتيح لإنشاء خرائط كبيرة بكفاءة

قم بتخصيص العناصر المرئية باستخدام الرموز والألوان والموصلات

قم بتصدير الخرائط بتنسيقات متعددة، بما في ذلك HTML و XML

قيود Freeplane

واجهة قديمة ومنحنى تعلم حاد للمستخدمين غير التقنيين

لا يوجد تعاون مدمج في الوقت الفعلي أو مزامنة سحابية

أسعار Freeplane

100٪ مجاني ومفتوح المصدر

تقييمات ومراجعات Freeplane

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

🧠 حقيقة ممتعة: ثبت أن الخرائط الذهنية تعزز الاحتفاظ بالذاكرة! وفقًا لدراسة تحلل تأثير استخدام الخرائط الذهنية على طلاب الطب في كلية الطب بجامعة كوين ماري في لندن، ساعد استخدام الخرائط الذهنية على تعزيز الاحتفاظ بالذاكرة بنسبة 10-15٪.

8. GitMind (الأفضل للعصف الذهني السريع عبر الإنترنت ومخططات التدفق)

عبر GitMind

GitMind هي أداة خفيفة الوزن تعتمد على المتصفح لرسم الخرائط الذهنية والرسوم البيانية بسرعة. إنها رائعة للفرق البعيدة التي تحتاج إلى مساحة مشتركة لرسم الأفكار أو إنشاء مخططات انسيابية أو تحديد هياكل المشاريع السريعة.

بفضل التعاون في الوقت الفعلي وإمكانيات الذكاء الاصطناعي والحفظ التلقائي في السحابة والتصدير بنقرة واحدة، يعد GitMind مناسبًا تمامًا للفرق التي تعمل عبر مناطق زمنية مختلفة أو لأي شخص يرغب في تجربة تقنيات جديدة للعصف الذهني في بيئة خالية من الاحتكاك.

أفضل ميزات GitMind

استخدم العشرات من القوالب المجانية لخرائط العقل والمخططات الانسيابية والمخططات التنظيمية

تعاون بسهولة من خلال التحرير والتعليق في الوقت الفعلي

قم بتصدير المخططات بتنسيق PDF أو PNG أو TXT بنقرة واحدة

اعمل بسلاسة مع ميزة الحفظ التلقائي المستندة إلى السحابة والمزامنة عبر الأجهزة

قيود GitMind

تخصيص محدود مقارنة بالأدوات الاحترافية

الوصول دون اتصال بالإنترنت غير متاح في الإصدار المجاني

أسعار GitMind

خطة مجانية

خطة Pro: 19 دولارًا شهريًا

خطة Ultra: 39 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات GitMind

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

9. Logseq (الأفضل لتدوين المذكرات المنظمة وإدارة المعرفة الشخصية القائمة على المهام)

عبر Logseq

يجمع Logseq بين المخططات التفصيلية والروابط الخلفية والملاحظات اليومية في نظام معرفي محلي أولاً. صُمم هذا البرنامج للمستخدمين الذين يفكرون في نقاط محددة بدلاً من الملاحظات الطويلة، وهو فعال بشكل خاص في تدوين المذكرات وتتبع المشاريع وإنشاء سجلات تفكير مترابطة.

تتيح لك طريقة العرض البيانية التكبير والتصغير ورؤية كيف تتطور أفكارك، بينما تساعد إدارة المهام المدمجة في سد الفجوة بين الأفكار والتنفيذ. إذا كنت من محبي التفكير الشبكي، ووضع الخطوط العريضة، وإدارة المشاريع المرئية من خلال الهيكل وليس التصميم، فإن Logseq هو الخيار الأمثل لك.

أفضل ميزات Logseq

قم ببناء سياق طويل الأمد من خلال الملاحظات اليومية والتسجيلات على غرار اليوميات

قم بتخزين الملفات القائمة على التخفيضات محليًا للحصول على ملكية كاملة للبيانات

اربط المحتوى ذي الصلة باستخدام الروابط الخلفية وعرض الرسم البياني

قم بإدارة سير العمل الشخصي باستخدام استعلامات المهام والفلاتر

قيود Logseq

لا يوجد تعاون أصلي أو تحرير في الوقت الفعلي

قد تبدو الواجهة المرئية قليلة بالنسبة للمستخدمين الذين اعتادوا على الأدوات التقليدية

أسعار Logseq

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Logseq

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

10. Noteey (الأفضل للملاحظات المرئية البسيطة والخالية من عوامل التشتيت)

عبر Noteey

تم تصميم Noteey للمستخدمين البسطاء الذين لا يزالون يرغبون في الحصول على القليل من التنظيم. تتيح لك واجهته البسيطة تدوين الملاحظات المرئية دون تشتيت الانتباه، وهو أمر مثالي لتدوين الأفكار بسرعة أو رسم الخرائط البسيطة أو تنظيم الأبحاث الخفيفة.

لا يحاول أن يكون مدير مهام كامل أو قاعدة معرفية. بدلاً من ذلك، يركز على مساعدتك في التفكير بوضوح وبصريًا وبدون فوضى. إذا كنت تبدأ من الصفر، فإن الجمع بين Noteey وقوالب الخرائط الذهنية الخارجية يمكن أن يساعدك في تنظيم أفكارك في المراحل المبكرة.

أفضل ميزات Noteey

نظم الملاحظات المرئية باستخدام لوحة السحب والإفلات

صنف الأفكار أو المراجع باستخدام بطاقات ملونة

قم بالمزامنة بين الأجهزة بسهولة باستخدام ميزة الحفظ التلقائي المستندة إلى السحابة

اكتب وارسم الخرائط بتركيز باستخدام واجهة مستخدم بسيطة وخالية من عوامل التشتيت

قيود Noteey

لا توجد أدوات تكامل أو إدارة مهام

يفتقر إلى التعاون في الوقت الفعلي أو الوصول دون اتصال بالإنترنت

أسعار Noteey

خطة مجانية

خطة Desktop Pro: 99 دولارًا (شراء لمرة واحدة)

خطة Desktop Pro Plus: 159 دولارًا (شراء لمرة واحدة)

تقييمات ومراجعات Noteey

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

توقف عن إعادة كتابة خططك؛ ابتكر مرة واحدة وتصرف بسرعة مع ClickUp

تتوقف معظم تطبيقات تدوين الملاحظات المرئية عند مرحلة العصف الذهني. وهنا تبدأ الإحباط الحقيقي — إعادة بناء نفس الخطة في المستندات والمهام والجداول الزمنية وتطبيق آخر.

ClickUp يغير ذلك.

يمكنك إنشاء لوحات، وتخطيط أفكارك، وتحويلها على الفور إلى مهام قابلة للتتبع. يجمع بين الخرائط الذهنية واللوحات البيضاء والمستندات والمهام حتى لا تقتصر أفكارك على كونها جميلة فحسب، بل تدفعك إلى الأمام.

سواء كنت تدير بحثًا أو تضع خطة دخول السوق أو تضع مخططًا لسيناريو فيديو، فإن ClickUp يحافظ على ترابط كل شيء وقابليته للتنفيذ في مكان واحد.

اشترك في ClickUp لتتوقف عن تكرار أفكارك وابدأ في البناء عليها.