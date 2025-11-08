أفضل 11 بديلاً لـ SurveySparrow للحصول على تعليقات ومشاركة أكثر ذكاءً

ربما تكون قد بذلت قصارى جهدك في عملك، ولكن كيف تعرف ما إذا كان عملاؤك يحصلون على ما يحتاجون إليه؟

الأمر بسيط: اطلب التعليقات. هذه واحدة من أسهل الطرق لتحسين منتجاتك وخدماتك وتقديم تجارب أفضل للعملاء.

لقد كان SurveySparrow أداة قوية للعديد من الشركات والمسوقين والباحثين لجمع وتحليل بيانات العملاء الهامة. ولكن إذا كنت تبحث عن شيء يوفر مزيدًا من التخصيص أو أسعارًا أفضل أو تحليلات متقدمة، فهناك خيارات متاحة لك.

لقد جمعنا 11 من أفضل بدائل SurveySparrow، كل منها يقدم شيئًا فريدًا، من الرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتصميم الأنيق إلى التكامل السلس مع أدواتك الحالية.

👀 هل تعلم؟ الشركات التي تغلق حلقة ملاحظات العملاء، من خلال اتخاذ إجراءات بناءً عليها، تزيد احتمالية احتفاظها بعملائها بمقدار 2.5 مرة.

قيود SurveySparrow

تشتهر SurveySparrow باستطلاعاتها التحاورية وأتمتتها، ولكنها تنطوي على بعض العيوب التي قد تدفعك إلى التفكير في بدائل أخرى:

مخاوف بشأن الأسعار: يجد بعض المستخدمين أن السعر باهظ، حيث أن الميزات الرئيسية متاحة فقط في الخطط الأعلى سعرًا.

تخصيص محدود: يوفر تعديلات أساسية على العلامة التجارية، ولكنه يفتقر إلى التحكم العميق في التصميم والمنطق المتقدم.

التحليلات الأساسية: وظيفية ولكنها تفتقر إلى العمق والرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي الموجودة في الأدوات الأخرى

قيود الميزات في الخطط الأقل مستوى: الأدوات الأساسية مثل الأتمتة وإعداد التقارير المتقدمة مقيدة بالخطط المميزة

قيود التكامل: يدعم الأدوات الشائعة، ولكن بعض الاتصالات محدودة أو تتطلب حلولاً بديلة

مشكلات إدارة الردود: قد يكون تصفية الردود وتقسيمها على نطاق واسع أمرًا محبطًا في حالة الاستطلاعات المكثفة.

نظرة عامة على بدائل SurveySparrow

الأداة الأفضل لـ الميزات الرئيسية الأسعار* ClickUp إنشاء نماذج قابلة للتخصيص، وجمع البيانات، وتحليل وإدارة التعليقات باستخدام الذكاء الاصطناعي • نماذج ClickUp مع منطق شرطي • تحويل ردود النماذج إلى مهام • أتمتة سير العمل بعد تلقي الملاحظات • لوحات معلومات للمقاييس الحية • تحليل الذكاء الاصطناعي عبر ClickUp Brain خطة مجانية إلى الأبد؛ تخصيصات متاحة للمؤسسات Typeform استطلاعات تفاعلية وجذابة • تجربة مستخدم بسؤال واحد في كل مرة • قفزات منطقية • تكامل Stripe للدفع تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 29 دولارًا شهريًا Qualtrics استطلاعات الرأي وإدارة التجارب على مستوى المؤسسات • تفرع واستهداف متقدمان • لوحة مستجيبين مدمجة • امتثال HIPAA و GDPR و ISO أسعار مخصصة نماذج Google استطلاعات بسيطة ومجانية • التصور التلقائي عبر Sheets • التفرع المنطقي • الإجابات المملوءة مسبقًا • تحميل الملفات • إشعارات الردود مجاني SurveyMonkey أبحاث السوق وتعليقات العملاء • اقتراحات أسئلة مدعومة بالذكاء الاصطناعي • اختبار A/B • دعم متعدد اللغات • التقييم المرجح تبدأ الخطط المدفوعة من 10 دولارات شهريًا Jotform إنشاء النماذج مع ميزات الدفع والأتمتة • أداة إنشاء بالسحب والإفلات • إنشاء ملفات PDF من الردود • منطق شرطي • وضع الكشك • التوافق مع HIPAA تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 39 دولارًا شهريًا Zoho Survey الفرق التي تستخدم مجموعة Zoho والتغذية الراجعة متعددة القنوات • تكامل أدوات CRM والتسويق • استطلاعات غير متصلة بالإنترنت ومتعددة اللغات • تحليلات في الوقت الفعلي تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 6 دولارات QuestionPro البحوث الأكاديمية واستطلاعات الرأي المؤسسية • خرائط الحرارة والتحليل المشترك • أدوات الاستطلاع غير المتصلة بالإنترنت • نظام إدارة اللجان تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 83 دولارًا Tally استطلاعات مجانية غير محدودة بواجهة مستخدم بسيطة • ردود غير محدودة في الخطة المجانية • تكامل Stripe • دعم Zapier و Airtable و Notion تبدأ الخطط المدفوعة من 29 دولارًا Formstack جمع بيانات آمن ومتوافق مع HIPAA • أتمتة سير العمل • التوقيعات الإلكترونية • مزامنة البيانات دون اتصال بالإنترنت • ملء بيانات CRM مسبقًا تبدأ الخطط المدفوعة من 99 دولارًا Alchemer تخصيص متقدم للاستطلاعات وإدارة التعليقات • لوحات معلومات في الوقت الفعلي • وصول قائم على الأدوار • تتبع طولي • تكامل CRM/API تبدأ الخطط المدفوعة من 55 دولارًا

كيف نراجع البرامج في ClickUp يتبع فريق التحرير لدينا عملية شفافة ومدعومة بالبحوث ومحايدة تجاه الموردين، لذا يمكنك الوثوق في أن توصياتنا تستند إلى القيمة الحقيقية للمنتج. فيما يلي ملخص مفصل لكيفية مراجعة البرامج في ClickUp.

أفضل بدائل SurveySparrow للاستخدام

هل تبحث عن بدائل لـ SurveySparrow؟ هذه الاختيارات المتميزة تغطي احتياجاتك:

1. ClickUp (الأفضل لإنشاء نماذج قابلة للتخصيص وجمع البيانات وتحليل وإدارة التعليقات باستخدام الذكاء الاصطناعي)

اجمع البيانات المنظمة بسهولة باستخدام نماذج ClickUp وحوّل الردود إلى مهام قابلة للتنفيذ

ClickUp، أول مساحة عمل متكاملة تعمل بالذكاء الاصطناعي في العالم، تجعل من السهل إنشاء نماذج مخصصة وجمع البيانات والاستفادة من ملاحظات المستخدمين ، بينما يساعد الذكاء الاصطناعي المدمج في تحويل هذه الملاحظات إلى عناصر عمل ورؤى يمكنك تتبعها!

ابدأ بطلب المساعدة من ClickUp Brain لإنشاء أسئلة استطلاع بناءً على الاتجاهات الرئيسية أو أحدث المنتجات التي تم طرحها أو الأحاديث على وسائل التواصل الاجتماعي حول منتجك. ثم قم بإنشاء نماذج مخصصة لعلامتك التجارية باستخدام ClickUp Forms.

يمكنك تحويل كل نموذج يتم إرساله إلى مهام، وتحديث الحقول، وتشغيل سير العمل التلقائي، مما يضمن عدم تفويت أي شيء. يمكنك سحب حقول المهام الموجودة وحقول ClickUp المخصصة من أي مكان في مساحة العمل الخاصة بك، مما يحافظ على تنظيم البيانات واتساقها.

وبفضل النماذج الأكثر ذكاءً المدعومة بالمنطق الشرطي، يمكنك التحكم في التجربة وعرض الحقول المهمة فقط بناءً على الردود السابقة. على سبيل المثال، إذا قام شخص ما بوضع علامة "عاجل" على طلب ما، يمكن أن يظهر حقل "تاريخ الاستحقاق" تلقائيًا، مما يضمن تسجيل التفاصيل المهمة مسبقًا.

إذا كنت بحاجة إلى هيكل جاهز، فإن قالب نموذج ClickUp يوفر هيكل نموذج مسبق الإنشاء لسير العمل الشائع، بما في ذلك ملاحظات العملاء وطلبات المشاريع وتذاكر دعم خدمة عملاء تكنولوجيا المعلومات. يمكنك تخصيص قالب نموذج الملاحظات ليناسب احتياجاتك، مما يسرع عملية إنشاء النموذج مع الحفاظ على تدفق البيانات المنظم.

احصل على قالب مجاني بسّط عملية إدخال البيانات باستخدام نموذج نموذج ClickUp لتحقيق الكفاءة والدقة

لكن جمع الردود هو مجرد بداية لبناء علاقات قوية مع العملاء. تعمل ClickUp Automation على التخلص من أعمال المتابعة اليدوية التي عادة ما تتبع ذلك.

تخلص من التنفيذ اليدوي للتعليقات باستخدام ClickUp Automation عن طريق تشغيل الإجراءات وتعيين المهام والحفاظ على سير العمل.

يمكنك إعداد قواعد لتعيين عمليات الإرسال إلى أعضاء الفريق المناسبين، وإخطار أصحاب المصلحة، أو حتى تشغيل ردود البريد الإلكتروني.

مع تدفق البيانات، تمنحك لوحات معلومات ClickUp صورة واضحة عما يحدث. بدلاً من فرز الردود الفردية، تحصل على نظرة عامة مرئية في الوقت الفعلي على الاتجاهات والمعوقات وأعباء عمل الفريق.

تتبع ملاحظاتك في لوحات معلومات ClickUp باستخدام التقارير المخصصة والتحديثات المباشرة والمقاييس الرئيسية في مكان واحد

هل تريد معرفة عدد الطلبات ذات الأولوية العالية المعلقة؟ أو تتبع درجات رضا العملاء عن الخدمة بمرور الوقت؟ تتيح لك الأدوات القابلة للتخصيص تصفية وعرض البيانات الأكثر أهمية، مما يحافظ على تماسك فريقك وفعاليته.

ClickUp هو أداة إنشاء نماذج تعتمد على الذكاء الاصطناعي تساعدك على تحديد المشكلات المتكررة في نماذج التعليقات لاكتشاف الاختلالات في حجم العمل من الطلبات الواردة.

نكمل الدورة مع ClickUp Brain، الذي يمنحك أيضًا المرونة للعمل مع العديد من LLMs، بما في ذلك Gemini وChatGPT وClaude، مباشرة من مساحة عمل ClickUp الخاصة بك. استخدم ClickUp AI لتحليل التعليقات وتلخيص الأنماط واقتراح الخطوات التالية بناءً على تحليله.

حسّن عملية اتخاذ القرار باستخدام تكامل LLM من ClickUp Brain من خلال الحصول على رؤى الذكاء الاصطناعي المخصصة لسير عملك

سواء كنت تبحث عن إنشاء محتوى مفصل أو تحليل بيانات متقدم أو توصيات سياقية، يمكنك التبديل بسهولة بين النماذج. وهذا يضمن حصولك على أفضل دعم مدعوم بالذكاء الاصطناعي لاحتياجاتك الخاصة، كل ذلك داخل ClickUp.

أفضل ميزات ClickUp

أنشئ حقولًا مخصصة لكل سؤال في الاستطلاع، من القوائم المنسدلة إلى مربعات النص

حوّل النماذج المرسلة إلى مهام لسهولة التتبع والمتابعة

قم بتمييز الإجابات وتصنيفها لتسهيل التصفية والتحليل

تصور الاتجاهات والرؤى من خلال لوحات معلومات قابلة للتخصيص

قم بتصفية وفرز الردود باستخدام أي حقل لتحديد التعليقات الرئيسية

تعاون مع فريقك عن طريق إضافة تعليقات ومسؤولين ومهام فرعية

تتبع تقدم الاستطلاع ومعدلات إكماله عبر العروض والحالات

أعد توجيه المستخدمين بعد الإرسال إلى أي رابط لتجربة أكثر سلاسة

قيود ClickUp

يستغرق إتقان استخدامه بعض الوقت نظرًا لمجموعة ميزاته الواسعة

تتطلب ميزات النماذج المتقدمة مثل المنطق الشرطي خطة أعلى مستوى

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2 : 4. 7/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

يقول أحد المراجعين في G2:

أحب استخدام الأتمتة والتكامل في ClickUp. لديه إمكانات كبيرة لجدولة المهام وتتبعها والتواصل بشأنها تلقائيًا. كما استخدمته للتكامل مع أصحاب الامتياز لدينا باستخدام النماذج والاستطلاعات التي كانت رائعة

أحب استخدام الأتمتة والتكامل في ClickUp. لديه إمكانات كبيرة لجدولة المهام وتتبعها والتواصل بشأنها تلقائيًا. كما استخدمته للتكامل مع أصحاب الامتيازات لدينا باستخدام النماذج والاستطلاعات التي كانت رائعة

👀 هل تعلم؟ توفر الشركات التي تستخدم ClickUp Automation ما يقدر بنحو ساعة واحدة يوميًا لكل موظف، مما يؤدي إلى زيادة بنسبة 12٪ في كفاءة العمل. هذا يشبه الحصول على أسبوع عمل إضافي من الإنتاجية كل عام — دون العمل لساعات إضافية!

2. Typeform (الأفضل للاستطلاعات التفاعلية والجذابة)

عبر Typeform

عندما يتعلق الأمر بصياغة استطلاعات تبدو وكأنها حوار طبيعي بدلاً من استبيان صارم، تبرز Typeform.

عرض سؤال واحد في كل مرة يخلق تجربة أكثر تفاعلية تحافظ على تفاعل المشاركين. الواجهة الأنيقة والعصرية قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة، مما يتيح لك تخصيص الخطوط والألوان والعلامة التجارية وفقًا لاحتياجاتك.

ولكن الأمر لا يقتصر على الجانب الجمالي فحسب، بل إن القفزات المنطقية تضفي طابعًا شخصيًا على تجربة الاستطلاع، وتوجه المشاركين في الاستطلاع إلى مسارات مختلفة بناءً على إجاباتهم.

تسهل عمليات الدمج السهلة مع HubSpot و Slack و Google Sheets و Zapier عملية الأتمتة. تتيح لك خيارات التضمين السهلة أيضًا وضع الاستطلاعات داخل رسائل البريد الإلكتروني وعلى مواقع الويب وفي النوافذ المنبثقة.

أفضل ميزات Typeform

تتبع تقدم المستجيبين في الوقت الفعلي لتحديد نقاط الانسحاب وتحسين التدفق

قم بتمكين الردود بالفيديو وصور GIF للحصول على تعليقات أكثر ثراءً وتفاعلية.

اجمع المدفوعات داخل الاستطلاعات باستخدام تكامل Stripe للتبرعات أو الحجوزات

قم بتضمين النماذج في مواقع الويب مع تجربة تفاعلية تشبه روبوت الدردشة للحصول على مشاركة أعلى

استخدم الحقول المخفية لتتبع مصادر الحملة وتقسيم الردود تلقائيًا

قيود Typeform

مرونة تصميم محدودة لهياكل استطلاعات أكثر تعقيدًا

الخطة المجانية لها حدود صارمة للاستجابات

أسعار Typeform

مجاني

الأساسي : 29 دولارًا شهريًا

Plus : 59 دولارًا شهريًا

الأعمال : 99 دولارًا شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Typeform

G2 : 4. 5/5 (أكثر من 800 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 900 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Typeform؟

تقول مراجعة TrustRadius:

كنا نستخدمه لجمع معلومات إضافية من الأشخاص المهتمين بدوراتنا التدريبية. تمكنا من القيام بذلك بطريقة لم تربكهم بجميع الأسئلة على شاشة واحدة، بل قدمنا لهم سؤالًا واحدًا في كل مرة.

كنا نستخدمه لجمع معلومات إضافية من الأشخاص المهتمين بدوراتنا التدريبية. تمكنا من القيام بذلك بطريقة لم تربكهم بجميع الأسئلة على شاشة واحدة، بل قدمنا لهم سؤالًا واحدًا في كل مرة.

💡 نصيحة احترافية: اختبر بنية استطلاعك باستخدام اختبار A/B. يختبر معظم الأشخاص عناوين الموضوعات أو نصوص البريد الإلكتروني فقط، ولكن طريقة بناء استطلاعك (ترتيب الأسئلة وطولها ونبرتها) يمكن أن تغير جودة الردود بشكل جذري. جرب إصدارات مختلفة وقارن معدلات الإكمال وعمق الإجابات.

3. Qualtrics (الأفضل لإدارة الاستطلاعات والتجارب على مستوى المؤسسات)

عبر Qualtrics

Qualtrics أكثر من مجرد أداة استطلاع، فهو بمثابة منصة شاملة لإدارة التجارب. وهو مثالي للمؤسسات التي تجري أبحاثًا واسعة النطاق حول العملاء والموظفين والسوق.

تتيح لك ميزات Qualtrics المتقدمة للتفرع والمنطق إنشاء استطلاعات مخصصة للغاية لفرق البرامج والتي تتكيف ديناميكيًا بناءً على مدخلات المستجيبين.

التوزيع مرن بنفس القدر، حيث يغطي البريد الإلكتروني والرسائل القصيرة والتطبيقات المحمولة والنماذج المدمجة في مواقع الويب.

على عكس العديد من المنافسين، يوفر Qualtrics أيضًا لوحة مستجيبين مدمجة، مما يتيح للشركات الوصول إلى البيانات الديموغرافية المستهدفة لأبحاثها.

بالنسبة لأولئك الذين يتعاملون مع بيانات حساسة، يضمن امتثالها لمعايير HIPAA و GDPR و ISO 27001 أعلى مستويات الأمان، مما يجعلها خيارًا جيدًا لقطاعات مثل الرعاية الصحية والتمويل والتعليم العالي.

أفضل ميزات Qualtrics

استخدم خرائط الحرارة لتتبع الأماكن التي ينقر عليها المستخدمون ويتفاعلون معها من أجل أبحاث تجربة المستخدم

استفد من التحليل المشترك لفهم الميزات والأسعار الأكثر أهمية

قم بتضمين الاستطلاعات في تطبيقات الأجهزة المحمولة لجمع التعليقات في الوقت الفعلي دون الحاجة إلى برمجة إضافية.

قم بإجراء استطلاعات متابعة بناءً على تفاعلات العملاء في أنظمة الدعم أو المبيعات

التقط البيانات السلوكية باستخدام أدوات تسجيل الجلسات للحصول على رحلة كاملة للمستجيبين

قيود Qualtrics

منحنى تعلم حاد بسبب مجموعة ميزاته الواسعة

قد تكون خيارات التخصيص الواسعة مربكة بالنسبة لاحتياجات الاستطلاعات البسيطة

أسعار Qualtrics

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Qualtrics

G2 : 4. 3/5 (730+ تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Qualtrics؟

كتب أحد المراجعين في G2:

أفضل ما يميز Qualtrics Strategy & Research هو مرونته. فهو قوي بما يكفي لإجراء استطلاعات متقدمة تعتمد على المنطق، ولكنه سهل الاستخدام بما يكفي لتمكين الفرق من البدء في العمل دون الحاجة إلى كتابة أكواد برمجية.

أفضل ما يميز Qualtrics Strategy & Research هو مرونته. فهو قوي بما يكفي لإجراء استطلاعات متقدمة تعتمد على المنطق، ولكنه سهل الاستخدام بما يكفي لتمكين الفرق من البدء في العمل دون الحاجة إلى كتابة أكواد برمجية.

👀 هل تعلم؟ في عام 1886، ملأ مارسيل بروست "ألبوم اعترافات" يحتوي على أسئلة شخصية، مما أدى إلى إنشاء استبيان بروست الشهير الآن. لم يكن يدرك أن ذلك سيُلهم اختبارات الشخصية الحديثة للأجيال القادمة!

4. نماذج Google (الأفضل للاستطلاعات البسيطة والمجانية)

عبر نماذج Google

باعتبارها واحدة من أدوات الاستطلاع الأكثر سهولة في الاستخدام وفعالية من حيث التكلفة، تتيح لك Google Forms إنشاء الاستطلاعات وتوزيعها في دقائق، دون القلق بشأن حدود الردود.

على الرغم من افتقاره إلى عناصر التصميم المتقدمة أو التحليلات المتعمقة، إلا أنه يوفر التفرع المنطقي الأساسي، والتصور التلقائي للبيانات، والتكامل المباشر مع Google Sheets لتتبع الردود بسهولة.

نظرًا لكونها مدمجة في نظام Google البيئي، فإن إنشاء استطلاعات Google Forms مفيد للفرق التي تستخدم بالفعل Gmail وDrive وDocs.

أفضل ميزات Google Forms

املأ الإجابات مسبقًا باستخدام البريد الإلكتروني أو الإجابات السابقة لتسريع إكمال الاستطلاع

قم بإنشاء رموز QR للسماح للمستجيبين الشخصيين بالوصول إلى الاستطلاعات على الفور

قم بإعداد التحقق من صحة الإجابات لضمان دقة واكتمال الإجابات

تمكين تحميل الملفات داخل الاستطلاعات لتقديم المستندات أو المهام

استخدم الوظائف الإضافية مثل Form Publisher لتحويل الردود إلى مستندات Google Docs أو ملفات PDF تلقائيًا.

قم بإعداد إشعارات البريد الإلكتروني للاستجابات الجديدة لإبقاء الفرق على اطلاع في الوقت الفعلي

قيود نماذج Google

خيارات تخصيص محدودة مقارنة بأدوات الاستطلاع المتميزة

لا توجد تكاملات مدمجة خارج نظام Google البيئي

أسعار Google Forms

مجاني

تقييمات ومراجعات Google Forms

G2 : 4. 6/5 (أكثر من 42,800 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 11000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Google Forms؟

يقول أحد المراجعين في Capterra:

تجربة Google Forms رائعة لأنها توفر قوالب معدة مسبقًا تساعدك على البدء بسرعة. كما توفر واجهة سهلة الاستخدام تعمل بالسحب والإفلات.

تجربة Google Forms رائعة لأنها توفر قوالب مسبقة الصنع تساعدك على البدء بسرعة. كما توفر واجهة سهلة الاستخدام وبديهية تعمل بالسحب والإفلات.

🧠 حقيقة ممتعة: تتيح لك Google Forms تقييم الاختبارات تلقائيًا وترتيب الأسئلة عشوائيًا لمنع الغش، مما يجعلها مفيدة بشكل مدهش للمعلمين والمدربين.

5. SurveyMonkey (الأفضل لأبحاث السوق وتعليقات العملاء)

عبر SurveyMonkey

بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن توازن بين سهولة الوصول إلى البيانات والحصول على رؤى أكثر تعقيدًا، فإن SurveyMonkey يعد خيارًا متعدد الاستخدامات.

فهي تجمع بين سهولة الاستخدام واقتراحات الأسئلة المدعومة بالذكاء الاصطناعي ومنطق التخطي وترجيح الإجابات وإعداد التقارير تلقائيًا. وهذا يجعلها خيارًا رائعًا للشركات التي تحتاج إلى تعليقات مفصلة دون تعقيدات منصة البحث المكثفة.

تقدم SurveyMonkey أيضًا طرق توزيع متنوعة، بما في ذلك البريد الإلكتروني والرسائل القصيرة ووسائل التواصل الاجتماعي وتضمين المواقع الإلكترونية.

كما أنه يوفر ميزات قياس الأداء، مما يسمح للشركات بمقارنة نتائج استطلاعاتها مع معايير الصناعة.

أفضل ميزات SurveyMonkey

قم بإجراء اختبار A/B داخل الاستطلاعات لمقارنة تنسيقات الأسئلة وتحسين المشاركة

قم بجدولة استطلاعات متكررة باستخدام التذكيرات التلقائية وقوالب SurveyMonkey لمواصلة جمع ملاحظات العملاء.

قم بتطبيق منطق الاستطلاع لإظهار أو إخفاء الأسئلة بناءً على الإجابات السابقة

أنشئ استطلاعات متعددة اللغات مع ترجمات تلقائية للوصول إلى جمهور عالمي

قم بتعيين نقاط مرجحة للإجابات من أجل تحليل البيانات وإعداد التقارير بشكل متقدم.

قيود SurveyMonkey

تحتوي الخطة المجانية على عدد محدود من الردود وتفتقر إلى الميزات المتقدمة مقارنة ببدائل SurveyMonkey الأخرى.

قد تكون الخطط ذات المستوى الأعلى باهظة الثمن بالنسبة للشركات الصغيرة

أسعار SurveyMonkey

Team Advantage : 18 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

Team Premier : 44 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا

الخطة الفردية – Premier Annual: 57 دولارًا شهريًا

الخطة الفردية – Advantage Annual: 23 دولارًا شهريًا

الاشتراك الشهري القياسي: 10 دولارات شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات SurveyMonkey

G2 : 4. 4/5 (24,940+ تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن SurveyMonkey؟

تقول مراجعة TrustRadius:

SurveyMonkey مثالي أيضًا عندما تريد الحصول على رسوم بيانية عن البيانات التي تلقيتها، مما يوفر عليك الوقت الذي تستغرقه في القيام بذلك يدويًا. لا أستطيع أن أفكر في وقت لا يكون فيه استخدام SurveyMonkey مناسبًا.

SurveyMonkey مثالي أيضًا عندما تريد الحصول على رسوم بيانية عن البيانات التي تلقيتها، مما يوفر عليك الوقت الذي تستغرقه في القيام بذلك يدويًا. لا أستطيع أن أفكر في وقت لا يكون فيه استخدام SurveyMonkey مناسبًا.

🧠 حقيقة ممتعة: قامت Brand Right Marketing بتحويل سير عملها باستخدام ClickUp Automations و Task Templates، مما أدى إلى تقليل وقت إعداد المشاريع بنسبة 50٪ والح فاظ على سير الحملات على المسار الصحيح.

6. Jotform (الأفضل لإنشاء النماذج مع ميزات الدفع والأتمتة)

عبر Jotform

على عكس منصات الاستطلاعات التقليدية، تتميز Jotform بخاصية إنشاء النماذج بالسحب والإفلات. كما أنها تتميز بمنطق شرطي متقدم، مما يتيح للمستخدمين إنشاء تجارب ديناميكية ومخصصة.

أحد ميزاته الفريدة هو القدرة على تحصيل المدفوعات مباشرةً داخل الاستطلاعات، بفضل التكامل مع PayPal و Stripe و Square.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنه إنشاء ملفات PDF مخصصة تلقائيًا من الردود، مما يجعله أداة قوية للشركات التي تتعامل مع العقود أو الطلبات أو تقارير الاستطلاعات.

بالنسبة للصناعات التي تتطلب جمع بيانات آمن، يقدم Jotform أيضًا خيارات متوافقة مع HIPAA، مما يجعله خيارًا ممتازًا لشركات الرعاية الصحية والمالية والقانونية.

أفضل ميزات Jotform

استخدم وضع الكشك لجمع البيانات في الموقع عن طريق تحويل الجهاز اللوحي إلى محطة نماذج مخصصة

قم بتطبيق منطق البريد الإلكتروني الشرطي لإرسال رسائل بريد إلكتروني متابعة مخصصة للمستجيبين بناءً على إجاباتهم.

أتمتة سير عمل النماذج لتوجيه الطلبات إلى أعضاء الفريق المختلفين

قم بإعداد سير عمل الموافقة لمراجعة وتحقق من صحة النماذج المرسلة قبل معالجتها

ادمجها مع Dropbox أو Google Drive لتخزين الملفات المرسلة تلقائيًا

قم بتمكين الحسابات الذكية داخل النماذج لتقدير الأسعار أو التقييمات القائمة على النقاط

قيود Jotform

تتميز الخطة المجانية بحدود على عدد الإرسالات والتخزين مقارنة ببدائل Jotform الأخرى.

قد تبدو الواجهة مزدحمة بسبب العدد الهائل من الميزات

أسعار Jotform

المبتدئ: مجاني

برونزية : 39 دولارًا شهريًا

Silver : 49 دولارًا شهريًا

Gold : 129 دولارًا شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Jotform

G2 : 4. 7/5 (أكثر من 3500 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 2400 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Jotform؟

تقول مراجعة G2:

أكثر ما يعجبني في Jotform هو سهولة استخدامه. لقد كانت القدرة على إنشاء شروط للنماذج مفيدة للغاية. كما أن الأدوات المصغرة مفيدة جدًا أيضًا. لقد قمت مؤخرًا بدمج عملية سير العمل، مما وفر لي الكثير من الوقت.

أكثر ما يعجبني في Jotform هو سهولة استخدامه. لقد كانت القدرة على إنشاء شروط للنماذج مفيدة للغاية. كما أن الأدوات المصغرة مفيدة جدًا. لقد قمت مؤخرًا بدمج عملية سير العمل، مما وفر لي الكثير من الوقت.

7. Zoho Survey (الأفضل لإنشاء استطلاعات ميسورة التكلفة مع تكامل CRM)

عبر Zoho Survey

صُمم Zoho Survey للعمل بكفاءة مع Zoho CRM و Zoho Analytics و Zoho Mail، وهو خيار ممتاز إذا كانت شركتك تستخدم بالفعل مجموعة Zoho.

تجعل ميزة جمع الاستطلاعات دون اتصال بالإنترنت، ودعم اللغات المتعددة، والعلامة التجارية البيضاء هذه الأداة مفيدة بشكل خاص للشركات التي تجري أبحاثًا عالمية أو حملات لجمع آراء الموظفين.

تساعد أدوات التصفية والتقسيم المتقدمة للشركات على تحليل الاتجاهات، بينما توفر التقارير الآلية رؤى سريعة.

أفضل ميزات Zoho Survey

أنشئ استطلاعات غير محدودة باستخدام قوالب قابلة للتخصيص وخيارات العلامة التجارية

حلل الردود في الوقت الفعلي باستخدام تقارير مفصلة وتحليل المشاعر

أتمتة توزيع الاستطلاعات والمتابعة باستخدام Zoho CRM وأدوات التسويق

اجمع ردود التعليقات عبر البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والتضمينات في مواقع الويب

قيود Zoho Survey

الخطة المجانية محدودة في عدد الردود وتفتقر إلى التحليلات المتقدمة.

تتطلب بعض عمليات الدمج موصلات تابعة لجهات خارجية مثل Zapier

أسعار Zoho Survey

مجاني إلى الأبد

الأساسي: 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم

بالإضافة إلى: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

المزايا: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: 68 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Zoho Survey

G2 : 4. 4/5 (أكثر من 900 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 430 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Zoho Survey؟

كتب أحد المراجعين في Capterra:

أداة استطلاع رائعة، كاملة للغاية وسهلة الاستخدام. أوصي بها لجميع مستخدمي Zoho One.

أداة استطلاع رائعة، كاملة للغاية وسهلة الاستخدام. أوصي بها لجميع مستخدمي Zoho One.

💡 نصيحة احترافية: استخدم استطلاعات الرأي المجهولة للموظفين لتشجيعهم على تقديم ملاحظات صادقة وتعزيز ثقافة الانفتاح والتحسين المستمر.

8. QuestionPro (الأفضل للبحوث الأكاديمية واستطلاعات المؤسسات)

عبر QuestionPro

بالنسبة لأولئك الذين يجرون أبحاثًا تفصيلية عن السوق أو اختبارات للمنتجات، يوفر QuestionPro مستوى من العمق التحليلي الذي تفتقر إليه العديد من أدوات الاستطلاع الأخرى.

تتضمن أنواع أسئلة متقدمة، مثل خرائط الحرارة والتحليل المشترك وتحليل المشاعر، مما يوفر رؤى تتجاوز البيانات البسيطة متعددة الخيارات. تجعلها إمكانيات العمل دون اتصال بالإنترنت مثالية للبحث الميداني، بينما تتيح لوحة الجمهور المدمجة للشركات الوصول إلى الفئات السكانية المستهدفة لتوزيع الاستطلاعات.

إذا كانت أولويتك هي اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات، فإن هذه المنصة توفر أيضًا الرؤى البحثية اللازمة لاتخاذ قرارات تجارية أكثر استراتيجية.

أفضل ميزات QuestionPro

أنشئ استطلاعات باستخدام التفرع المنطقي والتوجيه والتسجيل

حلل الردود باستخدام التحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والرؤى التنبؤية

وزع الاستطلاعات عبر قنوات متعددة، بما في ذلك البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي

قم بإجراء أبحاث أكاديمية وأبحاث سوقية باستخدام نظام إدارة اللجان

قيود QuestionPro

الخطة المجانية تحد من الوصول إلى الميزات المميزة

قد تكون الواجهة معقدة بالنسبة للمبتدئين

أسعار QuestionPro

الأساسيات : مجاني

متقدم : 99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (يتم الفوترة سنويًا)

إصدار الفريق : 83 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (يتم الفوترة سنويًا)

Research Suite: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات QuestionPro

G2 : 4. 5/5 (أكثر من 1000 تقييم)

Capterra: 4. 8/5 (480+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن QuestionPro؟

يقول أحد المراجعين في G2:

سهولة الاستخدام في إنشاء الاستطلاعات وتقييمها ودمجها تجعل هذه الأداة رائعة!

سهولة الاستخدام في إنشاء الاستطلاعات وتقييمها ودمجها تجعل هذه الأداة رائعة!

💡 نصيحة احترافية: إذا كنت تحاول فهم كيفية اتخاذ المستخدمين للقرارات فعليًا، مثل ميزات المنتج التي يقدّرونها أكثر، فإن التحليل المشترك يتفوق على مقاييس التقييم التقليدية. بدلاً من السؤال عما هو مهم، يمكنك تقديم مقايضات (على سبيل المثال، السعر مقابل السرعة مقابل الميزات) وإجبار المستجيبين على الاختيار. يكشف ذلك عن التفضيلات الحقيقية ويساعدك على تصميم عروض من المرجح أن يشتريها أو يتبناها الناس. خطوة احترافية: استخدمها عند وضع خطة عمل أو تحديد الأسعار أو إنشاء حزم متدرجة.

9. Tally (الأفضل لإجراء استطلاعات مجانية غير محدودة بواجهة مستخدم بسيطة)

عبر Tally

تقدم Tally بديلاً بسيطًا ومجانيًا تمامًا للشركات الناشئة والمستقلين والفرق الصغيرة.

على عكس العديد من أدوات الاستطلاع المجانية المصممة لجمع التعليقات، لا تفرض Tally حدودًا على الردود ولا تخفي الميزات الرئيسية خلف حواجز الدفع. تجعل الواجهة البديهية القائمة على الكتل عملية إنشاء النماذج تشبه كتابة مستند، مما يجعلها متاحة حتى للمستخدمين غير التقنيين.

على الرغم من بساطته، إلا أنه يوفر منطقًا وحسابات مدمجة وتكاملًا مع نظام الدفع Stripe، مما يجعله أكثر تنوعًا مما يبدو عليه في البداية.

أفضل ميزات Tally

قم بتخصيص النماذج باستخدام العلامة التجارية والقفزات المنطقية والحقول الشرطية

أتمتة الردود من خلال عمليات الدمج مثل Notion و Airtable و Zapier

استخدم webhooks لإرسال بيانات النماذج إلى تطبيقات أخرى وأتمتة سير العمل

قيود التally

تتضمن الخطة المجانية علامة Tally التجارية ما لم يتم ترقيتها.

تكامل أقل مقارنة بالأدوات المخصصة للمؤسسات

أسعار Tally

Pro : 29 دولارًا شهريًا

الأعمال: 89 دولارًا شهريًا

احسب التقييمات والمراجعات

G2 : 4. 7/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Tally؟

تقول مراجعة G2:

إنه أداة إنشاء نماذج بسيطة وسهلة الاستخدام ولكنها قوية للغاية. لدي نماذج لتوليد العملاء المحتملين عندما يصل الأشخاص إلى موقع الويب الخاص بي، ونماذج التسجيل عندما يرغب الأشخاص في الحصول على عرض أسعار لخدماتي، ونماذج لجمع التسجيلات في ندوة عبر الإنترنت، وجميع النماذج التي أستخدمها في شركتي تم إنشاؤها باستخدام Tally. لقد كان هذا مفيدًا لي لأكثر من 9 أشهر. أعتزم الاستمرار في استخدام خدماتهم مع توسع أعمالنا. 🙂

إنه أداة إنشاء نماذج بسيطة وسهلة الاستخدام ولكنها قوية للغاية. لدي نماذج لتوليد العملاء المحتملين عندما يصل الأشخاص إلى موقع الويب الخاص بي، ونماذج التسجيل عندما يرغب الأشخاص في الحصول على عرض أسعار لخدماتي، ونماذج لجمع التسجيلات في ندوة عبر الإنترنت، وجميع النماذج التي أستخدمها في شركتي تم إنشاؤها باستخدام Tally. لقد كان هذا مفيدًا لي لأكثر من 9 أشهر. أعتزم الاستمرار في استخدام خدماتهم مع توسع أعمالنا. 🙂

👀 هل تعلم؟ تم تقديم مؤشر الترويج الصافي (NPS)، وهو مقياس أعمال شائع الاستخدام حاليًا، في عام 2003 لجمع تعليقات العملاء، ويعود الفضل في شعبيته إلى بساطة تنفيذ الاستبيانات عبر الإنترنت.

10. Formstack (الأفضل لجمع البيانات بشكل آمن ومتوافق مع HIPAA)

عبر Formstack

بالنسبة للمؤسسات التي تحتاج إلى أداة استطلاع مزودة بوظيفة أتمتة سير العمل المدمجة، فإن Formstack يعد منافسًا قويًا. بالإضافة إلى الاستطلاعات التفاعلية البسيطة، فإنه يمكّن الفرق من أتمتة عمليات الموافقة وتوجيه الردود وتشغيل إجراءات محددة بناءً على مدخلات المستخدم.

بفضل المنطق الشرطي وميزات الأمان المتقدمة والتوافق مع HIPAA، يتم استخدامه على نطاق واسع في الصناعات التي تتطلب التخصيص وحماية البيانات الصارمة، مثل الرعاية الصحية والخدمات القانونية.

أفضل ميزات Formstack

املأ النماذج مسبقًا ببيانات CRM لتقليل الإدخال اليدوي وتحسين الدقة

قم بتمكين التوقيعات الإلكترونية في الاستطلاعات لتحويلها إلى اتفاقيات ملزمة قانونًا

قم بإعداد سير عمل للموافقة متعدد الخطوات لتوجيه الردود عبر الأقسام المختلفة

قم بتأمين البيانات من خلال الامتثال لمعيار SOC 2 والتشفير للصناعات التي تتعامل مع المعلومات الحساسة

اجمع بيانات النماذج في وضع عدم الاتصال بالإنترنت وقم بالمزامنة تلقائيًا عند إعادة الاتصال

استخدم التعبئة المسبقة الديناميكية لتخصيص النماذج بناءً على تفاصيل المستخدم

قيود Formstack

منحنى تعلم أكثر حدة لأتمتة سير العمل المعقدة

ميزات محدودة في الخطة المجانية

أسعار Formstack

النماذج : 99 دولارًا شهريًا

الباقة : 299 دولارًا شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Formstack

G2 : 4. 3/5 (أكثر من 450 تقييمًا)

Capterra: 4. 0/5 (110+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Formstack؟

يقول أحد المراجعين في Capterra:

إنها أداة ذات قيمة كبيرة مقابل المال، وسهلة الاستخدام نسبيًا. نحن نستخدمها منذ عدة سنوات ولا يمكننا تخيل العمل بدونها – فهي أساسية لضمان سير العمل بكفاءة في الشركات الصغيرة، كما أنها أقل تكلفة بكثير من دفع راتب لمسؤول إداري للقيام بنفس المهام.

إنها أداة ذات قيمة كبيرة مقابل المال، وسهلة الاستخدام نسبيًا. نحن نستخدمها منذ عدة سنوات ولا يمكننا تخيل العمل بدونها – فهي أساسية لضمان سير العمل بكفاءة في الشركات الصغيرة، كما أنها أقل تكلفة بكثير من دفع راتب لمسؤول إداري للقيام بنفس المهام.

📮 ClickUp Insight: 13٪ من المشاركين في استطلاعنا يرغبون في استخدام الذكاء الاصطناعي لاتخاذ قرارات صعبة وحل مشكلات معقدة. ومع ذلك، قال 28٪ فقط إنهم يستخدمون الذكاء الاصطناعي بانتظام في العمل. سبب محتمل: مخاوف أمنية! قد لا يرغب المستخدمون في مشاركة البيانات الحساسة لاتخاذ القرارات مع ذكاء اصطناعي خارجي. يحل ClickUp هذه المشكلة من خلال توفير حلول للمشكلات مدعومة بالذكاء الاصطناعي مباشرة في مساحة العمل الآمنة الخاصة بك. من SOC 2 إلى معايير ISO، يتوافق ClickUp مع أعلى معايير أمان البيانات ويساعدك على استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي بأمان في جميع أنحاء مساحة العمل الخاصة بك.

11. Alchemer (الأفضل لتخصيص الاستطلاعات المتقدمة وإدارة التعليقات)

عبر G2

بالنسبة للشركات التي تتطلب أقصى درجات التخصيص والتحليلات المتعمقة والأمان على مستوى المؤسسات، فإن Alchemer (المعروفة سابقًا باسم SurveyGizmo) توفر كل ذلك.

يتيح لك Alchemer إنشاء لوحات معلومات مخصصة بالكامل، حيث يمكن تصفية الرؤى في الوقت الفعلي وتصورها ومشاركتها عبر الفرق. وهو يفي بمعايير الأمان الصارمة، بما في ذلك الامتثال للوائح GDPR و HIPAA و SOC 2، مما يجعله خيارًا قويًا للمؤسسات التي تتعامل مع بيانات سرية أو خاضعة للتنظيم.

يدعم واجهة برمجة التطبيقات (API) والويب هوك (webhook) الخاصين بالمنصة سهولة التكامل مع أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وأدوات الأتمتة ومنصات التحليلات، مما يضمن عدم عزل بيانات الاستطلاع.

أفضل ميزات Alchemer

قم بتشغيل الإجراءات التلقائية من ردود الاستطلاع لتحديث سجلات CRM أو تعيين المهام

استخدم التفرع في الاستطلاعات لإنشاء تجارب مخصصة للغاية بناءً على الإجابات

قم بتضمين لوحات معلومات تفاعلية في التقارير لتصور ومشاركة رؤى الاستطلاع بشكل ديناميكي

قم بتنفيذ ضوابط الوصول القائمة على الأدوار لإدارة إنشاء الاستطلاعات ورؤية البيانات عبر الفرق

أتمتة تنبيهات البريد الإلكتروني بناءً على ردود الاستطلاع للمتابعة الفورية

قم بإجراء دراسات طولية من خلال تتبع المستجيبين على مدار الوقت للحصول على رؤى أعمق

قيود Alchemer

أسعار أعلى مقارنة بأدوات الاستطلاع الأبسط

تتطلب بعض الميزات المتقدمة إضافات إضافية

أسعار Alchemer

Collaborator : 55 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

احترافي : 165 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

وصول كامل : 275 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

منصة الأعمال: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Alchemer

G2 : 4. 4/5 (أكثر من 900 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 300 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Alchemer؟

تقول مراجعة Capterra:

تعد القدرة على التكامل مع الأدوات والمنصات الأخرى ميزة كبيرة بالنسبة لي. يمكنني ربط حسابي على Alchemer بالتطبيقات الأخرى التي أستخدمها في العمل، مما أدى إلى تحسين كفاءتي وإنتاجيتي بشكل كبير.

تعد القدرة على التكامل مع الأدوات والمنصات الأخرى ميزة كبيرة بالنسبة لي. يمكنني ربط حسابي على Alchemer بالتطبيقات الأخرى التي أستخدمها في العمل، مما أدى إلى تحسين كفاءتي وإنتاجيتي بشكل كبير.

أفضل بديل لـ SurveySparrow؟ ClickUp يقوم بكل شيء

جمع الردود ليس سوى جزء من المعادلة. القيمة الحقيقية تأتي من تحويل التعليقات إلى رؤى يمكنك استخدامها بالفعل. في حين أن أدوات مثل Typeform و Qualtrics و Google Forms لها مزاياها كبدائل لـ SurveySparrow، فإن ClickUp تبرز كحل شامل ومتكامل.

من البحث المسبق للاستطلاع إلى صياغة الأسئلة المناسبة إلى التوزيع وأخيرًا إلى التحليل واتخاذ الإجراءات، يقوم ClickUp بكل ذلك. وأفضل ما في الأمر هو أنه يمكنك إنشاء وكلاء Clickup مخصصين لتنسيق سير العمل بأكمله.

بفضل النماذج القابلة للتخصيص والأتمتة والتكامل العميق، يجعل ClickUp جمع ملاحظات العملاء أمرًا سهلاً للغاية، كل ذلك ضمن سير العمل الحالي لديك. سواء كنت تجمع آراء العملاء أو تجري استطلاعات رأي الموظفين أو تدير ملاحظات أصحاب المصلحة، يضمن ClickUp أن كل ردود الفعل تترجم إلى تأثير حقيقي.

إذا كنت جادًا في تعزيز المشاركة واتخاذ قرارات تستند إلى البيانات، فإن ClickUp هو الخيار الأذكى. اشترك مجانًا اليوم وحوّل طريقة جمعك واستخدامك للتعليقات!