Zulip و Slack: أي تطبيق دردشة جماعية هو الأفضل لك؟

هل تعلم أن أقل من 28% من أدوات العمل متكاملة؟ هذا يجبر موظفيك على التبديل بين أدوات متعددة في الوقت الذي يمكنهم قضاءه في وضع استراتيجيات أفضل لعمليات العمل.

السبب؟ أدوات اتصال سيئة التصميم ولا تعمل معًا.

غالبًا ما يفقد الموظفون السياق أثناء المحادثات المتعددة. إن العثور على الرسالة أو المناقشة الصحيحة بين العديد من الرسائل يشبه البحث عن إبرة في كومة قش، مما يضيع الوقت والجهد.

كيف يمكنك حل هذه المشكلة؟ باستخدام منصة المراسلة المناسبة. Slack و Zulip هما خياران شائعان، ولكنهما يتبعان نهجين مختلفين تمامًا في التواصل الجماعي. فما هو الخيار المناسب لك؟

في هذه المقالة، سنقارن Zulip و Slack، ونحلل ميزاتهما ونقاط قوتهما وضعفهما. وإذا لم يكن أي منهما الخيار المناسب لك، فلدينا ClickUp، وهو بديل يتفوق على كليهما!

Zulip و Slack في لمحة سريعة

إليك جدول مقارنة سريع:

ميزة Slack Zulip مكافأة إضافية ClickUp تجربة المستخدم دردشة حديثة وأنيقة وفي الوقت الفعلي مواضيع واضحة ومصنفة حسب الموضوع مساحة عمل موحدة، دردشة متكاملة + مهام دعم متعدد اللغات 9 لغات، بدون RTL 20+ واجهة مستخدم، 30+ رسالة دعم لغات متعددة ودعم RTL الترخيص خاص، متوفر على السحابة فقط مفتوح المصدر، ذاتي الاستضافة خاص، متوفر على السحابة فقط التكامل 2600+ بوتات أصلية 120+ لغة أصلية، Zapier، API 1000+ أصلي، API، أتمتة الأمان والخصوصية تشفير من طرف إلى طرف، بدون استضافة ذاتية استضافة ذاتية، تحكم كامل في البيانات SOC 2، GDPR، HIPAA، لا يوجد استضافة ذاتية تطبيقات الجوال iOS، Android iOS، Android iOS، Android بحث قوي، مرشحات، بحث عن الملفات نص كامل، قائم على الموضوعات عالمي، فلاتر، بحث بالذكاء الاصطناعي الإشعارات قابل للتخصيص، لا تزعج تفصيلي، حسب الموضوع مخصص، لكل مهمة، لكل دردشة مشاركة الملفات السحب والإفلات والمعاينة المرفقات، المضمنة المرفقات والمستندات والتعليقات التعاون القنوات والمواضيع والمجموعات التيارات والمواضيع المهام، المستندات، السبورات البيضاء، الدردشة إدارة المهام تذكيرات أساسية، تكاملات لا يوجد مدمج متقدم: المهام، السباقات، المستندات التخصيص السمات والرموز التعبيرية وسير العمل روبوتات مخصصة ومكونات إضافية حقول مخصصة وعروض وأتمتة الأسعار مستويات مجانية ومدفوعة استضافة مجانية ومدفوعة مستويات مجانية ومدفوعة

كيف نقيّم البرامج في ClickUp يتبع فريق التحرير لدينا عملية شفافة ومدعومة بالبحوث ومحايدة تجاه الموردين، لذا يمكنك الوثوق في أن توصياتنا تستند إلى القيمة الحقيقية للمنتج. فيما يلي ملخص مفصل لكيفية مراجعة البرامج في ClickUp.

ما هو Zulip؟

عبر Zulip

Zulip هي منصة دردشة وتعاون مفتوحة المصدر تجمع بين الدردشة الفورية وترابط الرسائل على غرار البريد الإلكتروني. صُممت للشركات والمؤسسات غير الربحية والمؤسسات التعليمية، وتساعد الفرق على إدارة المناقشات بكفاءة دون أن تضيع في دردشات المجموعات المزدحمة.

الميزة الفريدة في Zulip هي أنه حل دردشة مفتوح المصدر. لذلك، لتجنب الاعتماد المفرط على خوادم الجهات الخارجية، يمكنك استضافته بنفسك وإنشاء واجهة دردشة داخلية لفريقك.

ميزات Zulip

يعطي Zulip الأولوية للاتصال القائم على سلاسل المحادثات للحفاظ على صلة المناقشات بالموضوع. ويوفر تنسيقًا ديناميكيًا ورسائل تعاونية مثل الاستطلاعات والمهام المطلوب إنجازها وجدولة الرسائل والمزيد.

فيما يلي تفصيل لميزات كل منهما:

الميزة رقم 1: المحادثات المترابطة

عبر Zulip

يوفر Zulip، مثل Slack، قنوات أيضًا. ولكن ما يميزه هو أنه ينظم الرسائل في سلاسل داخل تدفقات ويحافظ على وضوح المناقشات وسهولة متابعتها. تضمن سلاسل Zulip القائمة على الموضوعات، مثل سلاسل البريد الإلكتروني، بقاء كل محادثة في سياقها، حتى في الدردشات سريعة الحركة.

يمكنك:

الرد على رسائل محددة مع السياق خلال محادثات متعددة جارية

تتبع عدة مناقشات تجري في نفس البث

ابحث في سجل الرسائل وراجع الموضوعات دون الحاجة إلى البحث في رسائل لا حصر لها

أضف عناصر تفاعلية مثل الاستطلاعات وقوائم المهام إلى الموضوعات والمواضيع

بدلاً من محاولة العثور على مناقشة معينة في القناة، يمكنك الانتقال مباشرة إلى موضوع مخصص، وإدراج معايير، والعثور على المناقشة المناسبة دون عناء.

الميزة رقم 2: دردشة ذاتية الاستضافة مع كود مفتوح المصدر

عبر Zulip

Zulip مفتوح المصدر بنسبة 100٪، مما يمنح الفرق والمؤسسات تحكمًا كاملاً في منصة الاتصال الخاصة بهم. على عكس الأدوات الاحتكارية، يمكنك استضافة Zulip وتخصيصه وتوسيعه حسب احتياجاتك، مما يجعله الأداة المثالية لتوسيع نطاق الأعمال والمؤسسات.

يتيح لك:

استضف Zulip على خوادمك الخاصة لتعزيز الأمان والامتثال

خصص الميزات والتكاملات لتناسب سير عملك

ساهم في مجتمع Zulip وساعد في تحسين المنصة

الميزة رقم 3: دردشة غير متزامنة مع بحث قوي

عبر Zulip

صُمم Zulip للفرق البعيدة، ويوفر أدوات اتصال غير متزامنة للموظفين عبر المناطق الزمنية المختلفة. ونظرًا لأن الرسائل منظمة بشكل واضح في مواضيع، يمكن للأعضاء الرد على المناقشة المناسبة في الوقت الذي يناسبهم دون فقدان السياق.

يمكنك الحصول على نظرة عامة على جميع المحادثات مع الرسائل غير المقروءة في صندوق الوارد الخاص بك. علاوة على ذلك، يوجد زر بحث مزود بفلاتر قوية لمساعدتك في العثور على الموضوع المناسب.

📮 ClickUp Insight: يرسل العاملون في مجال المعرفة ما معدله 25 رسالة يوميًا، بحثًا عن المعلومات والسياق. وهذا يشير إلى إهدار قدر كبير من الوقت في التمرير والبحث وفك رموز المحادثات المجزأة عبر رسائل البريد الإلكتروني والدردشات. 😱لو كان لديك منصة ذكية تربط المهام والمشاريع والدردشات ورسائل البريد الإلكتروني (بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي!) في مكان واحد. لكنك تمتلكها بالفعل:

الميزة رقم 4: الترجمة إلى لغات متعددة

عبر Zulip

83% من الموظفين أشاروا إلى أن العمل من المنزل كان أكثر كفاءة وإنتاجية بالنسبة لهم. يتيح نموذج العمل عن بُعد للشركات توظيف المواهب من خارج الحدود.

ولكن على الرغم من أن هذا يتيح لك الوصول إلى بعض ألمع العقول، إلا أنه يأتي مع حاجز لغوي. يمكن أن يساعدك Zulip في تجنب ذلك من خلال أكثر من 20 لغة مترجمة. يمكنك ترجمة الواجهة لتناسب الموظفين الفرديين الذين لا يتحدثون الإنجليزية كلغة أم.

أسعار Zulip

Zulip Cloud:

مجاني إلى الأبد

قياسي: 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم

المزايا الإضافية: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

استضافة ذاتية:

مجاني إلى الأبد

الأساسي: 3.50 دولار شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

👀 هل تعلم؟ يكلف الموظفون غير الملتزمون، الذين غالبًا ما يكونون نتيجة سوء التواصل، الاقتصاد العالمي حوالي 8.9 تريليون دولار من خسائر الإنتاجية.

ما هو Slack؟

عبر Slack

Slack هو أداة لإدارة المهام مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتتميز بخاصية المراسلة الفورية عبر القنوات. يمكنك إنشاء قناة اتصال فورية مع العملاء والشركاء. كما تحافظ على تنظيم مناقشات الفريق بين القنوات ذات الصلة حيث يمكنك مشاركة المستندات والأوراق والعروض التقديمية والمزيد.

يحظى Slack بشعبية كبيرة بين تطبيقات التواصل الجماعي لأنه سهل الاستخدام للغاية. يمكن لأعضاء الفريق الدردشة مع بعضهم البعض أو إجراء مناقشات في قنوات، ومشاركة الملفات، والبحث في سجل الدردشة، وتنظيم جميع التفاصيل. علاوة على ذلك، مثل Zulip، يوفر أيضًا تطبيقًا للجوال.

🧠 حقيقة ممتعة: بدأ Slack كأداة اتصال داخلية لشركة تطوير ألعاب تسمى Tiny Speck أثناء العمل على Glitch. فشلت اللعبة، ولكن Slack حقق نجاحًا هائلاً!

ميزات Slack

أكبر ميزة لـ Slack هي واجهته السهلة والقابلة للتخصيص بدرجة كبيرة. يمكن لفريقك تخصيص السمات وإعداد التفضيلات في أشرطة القوائم.

بالإضافة إلى المظهر الجمالي، يوفر Slack ميزات رائعة للدردشة وإدارة المهام، مثل:

الميزة رقم 1: الدردشات القائمة على القنوات

عبر Slack

على عكس Zulip الذي يركز على المواضيع، يوفر Slack قنوات للحفاظ على المحادثات في مكان واحد بدلاً من البحث في مئات الرسائل المباشرة. يمكنك إعدادها للفرق أو المشاريع أو المناقشات بين الأقسام.

يمكنك أيضًا استخدام حيل Slack مثل ضبط التذكيرات عن طريق كتابة شرطة مائلة متبوعة بكلمة "remind" (/remind). ثم، اذكر الشخص أو القناة المحددة والوقت والتاريخ للتذكير.

تتيح لك الدردشات القائمة على القنوات في Slack ما يلي:

أنشئ قنوات خاصة للفرق الداخلية

أنشئ قنوات خارجية للتواصل مع العملاء والموردين والشركاء

ثبّت الرسائل المهمة وشارك الملفات بسلاسة

💡 نصيحة للمحترفين: حدد ساعات العمل مع فريقك واضبط ملفك الشخصي في Slack على "عدم الإزعاج". إذا أرسل أي شخص رسالة خلال هذه الفترة، فلن تتلقى تنبيهًا بالرسالة. إذا اعتقد المرسل أن الأمر عاجل بما يكفي، فيمكنه اختيار إخطارك.

الميزة رقم 2: مكالمات صوتية ومرئية أصلية

عبر Slack

يمكنك الدخول في محادثة صوتية سريعة أو بدء اجتماع فيديو مباشرة من Slack. يوفر تطبيق الدردشة ميزة "huddles" التي تتيح لك الاتصال في مكالمات فورية 1:1 من الرسائل المباشرة أو بدء مناقشات على القنوات للتواصل الفوري مع الفريق. يمكنك أيضًا مشاركة شاشتك لمناقشة العروض التقديمية وملفات Google Docs في الوقت الفعلي.

الميزة رقم 3: سير العمل الآلي

عبر Slack

يمكنك إعداد سير عمل تلقائي على Slack عن طريق كتابة أوامر بسيطة أو استخدام ميزة السحب والإفلات. يتيح لك برنامج الاتصال هذا أيضًا أتمتة سير العمل باستخدام الذكاء الاصطناعي. ما عليك سوى أن تطلب من الذكاء الاصطناعي المدمج في Slack إنشاء أتمتة محددة، وسيقوم بإعدادها لك في القناة المناسبة في غضون ثوانٍ.

الميزة رقم 4: القوالب

عبر Slack

تسهل قوالب Slack إدارة المهام بفضل هياكلها المعدة مسبقًا لتنظيم المشاريع وتأهيل الموظفين وحملات التسويق وغير ذلك الكثير. تحتوي المنصة أيضًا على قوالب لخطط الاتصال لمساعدتك في إعداد جداول اجتماعات وطلبات المساعدة والموارد.

الميزة رقم 5: ملخصات وبحث مدعومان بالذكاء الاصطناعي

عبر Slack

تسهل Slack AI التواصل بين أعضاء الفريق وإدارة المهام من خلال ملخصات القنوات. يمكنها حتى تدوين محاضر الاجتماعات والملاحظات أثناء الاجتماعات الصغيرة حتى تتمكن من التركيز بشكل كامل على المناقشة.

هل تريد العثور على معلومات محددة؟ أخبر Slack AI بما تبحث عنه، وسيعرض لك البيانات الصحيحة من أي مكان في تطبيق الدردشة.

أسعار Slack

مجاني

المزايا: 8.75 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

Business+: 15 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

Enterprise Grid: أسعار مخصصة

يمكنك إضافة Slack AI إلى جميع الخطط المدفوعة مقابل 10 دولارات إضافية لكل مستخدم شهريًا

🧠 حقيقة ممتعة: تعرض Microsoft Teams لعطل كبير في جميع أنحاء العالم لمجرد أن شخصًا ما نسي تجديد شهادة المصادقة.

Zulip مقابل Slack: مقارنة الميزات

إذا كنت لا تزال تواجه صعوبة في الاختيار بين Slack و Zulip، فإليك مقارنة بين ميزاتهما ومزاياهما:

الآن بعد أن أصبحت لديك فكرة أساسية عن الاختلافات بين Slack و Zulip، إليك مقارنة أكثر تفصيلاً مع الفائزين الواضحين لكل منهما:

1. تجربة المستخدم والواجهة

يركز Zulip على الوظائف والتواصل المنظم. تتميز واجهته البسيطة بتصميم عملي، حيث تعطي الأولوية للتنظيم على حساب الجمال. يعمل نظام التدفق والموضوعات الفريد على تحسين وضوح الرسائل. ومع ذلك، قد يستغرق المستخدمون الجدد بعض الوقت للتعود عليه. التخصيص محدود، مع خيارات تصميم أقل.

بالمقارنة مع Zulip، Slack هو منصة دردشة أكثر تطوراً وحداثة مع واجهة مستخدم أكثر سهولة. تخلق الرسوم المتحركة السلسة تجربة جذابة بصرياً. التنقل أسهل، ونموذج الدردشة في الوقت الفعلي في Slack يجعله يبدو أسرع وأكثر استجابة.

🏆 الفائز: Slackإذا كانت الجماليات مهمة بالنسبة لك بقدر الوظائف، فإن Slack هو الفائز.

2. دعم متعدد اللغات

عند مقارنة Slack و Zulip، نجد أن الأخير متوفر بأكثر من 20 لغة. وهذا يعني أنه يمكنك ترجمة واجهة المنصة بالكامل إلى إحدى هذه اللغات. علاوة على ذلك، يدعم Zulip أكثر من 30 لغة، مما يتيح لك إرسال واستقبال الرسائل حتى إذا لم تكن لغتك المفضلة من بين اللغات المتوفرة. إجمالاً، يمكنك استخدام 64 لغة في Zulip.

ومع ذلك، لا يدعم Slack سوى تسع لغات في الوقت الحالي. ولم تتضمن المنصة بعد اللغات التي تكتب من اليمين إلى اليسار. ومع ذلك، لا يزال بإمكانك إرسال واستقبال الرسائل باللغات التي لا يدعمها Slack عن طريق ضبط إعدادات التدقيق الإملائي.

🏆 الفائز: Zulipإذا كان لديك أعضاء فريق غير محليين يعملون من بلدان ومناطق مختلفة، فإن Zulip هو الفائز الواضح.

3. نموذج ترخيص البرامج

أهم ما يميز Zulip هو أنه منصة مفتوحة المصدر. يمكنك استخدام شفرة المصدر لتعديل واجهة الدردشة وتخصيصها حسب رغبتك. توفر إمكانيات الاستضافة الذاتية هذه مرونة كبيرة، خاصة للمؤسسات التي تتعامل مع بيانات حساسة وخاضعة لرقابة صارمة.

على عكس ذلك، Slack هو برنامج مملوك. لا يمكنك الوصول إلى الكود الأساسي لإنشاء منصة دردشة داخلية.

🏆 الفائز: Zulipإذا كنت مطورًا أو شركة تهتم بالخصوصية أو فريقًا يفضل الاستضافة الذاتية والتخصيص على الارتباط بمورد واحد، فإن Zulip هو الخيار الأفضل.

4. تكامل شامل

يوفر Zulip أكثر من 120 تكاملًا أصليًا. ومع ذلك، يمكنك مزامنة المزيد من المنصات من خلال تكامله مع Zapier و IFTTT. يتيح لك Zulip أيضًا كتابة تكاملاتك باستخدام كوده مفتوح المصدر. ولكن سيكون ذلك صعبًا إذا لم يكن لديك فريق مطورين.

من ناحية أخرى، يتكامل Slack مع أكثر من 2600 تطبيق. ومن أفضل تطبيقات Slack المتكاملة Microsoft Teams وAsana وClickUp. تخلق هذه التطبيقات نظامًا مركزيًا لإدارة المشاريع والتواصل، حتى إذا لم تكن لديك خبرة في البرمجة.

🏆 الفائز: SlackSlack هو الخيار الأفضل لنظام مراسلة مباشر وبسيط يتكامل بسهولة مع التكنولوجيا الحالية لديك. Zulip مناسب أكثر لأولئك الذين يرغبون في إنشاء نظام اتصال داخلي ولديهم فريق التطوير المناسب لتصميم عمليات التكامل.

5. الأمان والخصوصية

يوفر Slack أمانًا على مستوى المؤسسات مع شهادات امتثال مثل SOC 2 و ISO 27001. ويضمن أمان محادثاتك من خلال تشفير البيانات من طرف إلى طرف. ومع ذلك، نظرًا لأنه نظام أساسي خاص، فلن تتمتع بقدر كبير من التحكم في سياسات الخصوصية الخاصة بـ Slack.

من ناحية أخرى، يتيح لك Zulip إنشاء نظام آمن خاص بك باستخدام شفرة مفتوحة المصدر. تمنحك وظيفة الاستضافة الذاتية مزيدًا من التحكم في خصوصيتك، مما يجعله خيارًا قويًا للشركات الكبيرة.

🏆 الفائز: Zulipفي مقارنة Slack و Zulip، يفوز الأخير في ما يتعلق بالخصوصية والأمان، حيث يمكنك إنشاء نظام اتصالاتك باستخدام كود Zulip مفتوح المصدر.

Zulip مقابل Slack على Reddit

آراء مستخدمي Reddit حول الجدل بين Slack و Zulip منقسمة تمامًا. يفضل البعض واجهة Slack الأنيقة وتكاملها، بينما يفضل آخرون Zulip بسبب ترابطها المنظم ومرونتها مفتوحة المصدر.

على سبيل المثال، إليك ما قاله أحد مستخدمي Reddit عن Zulip كبديل لـ Slack على r/programming:

اسمع، من الجيد أن يكون مفتوح المصدر ومستضاف ذاتيًا، ولكن المشكلة في جميع "منتجات" المراسلة لا تكمن فقط في حقيقة أنها مملوكة لشركات خاصة، بل في التركيز على إنشاء حلول لعميل واحد. يحتوي IRC و XMPP على الكثير من المشكلات، ولكنهما بروتوكولات، لذا يمكن لأي شخص كتابة العملاء الذين يريدهم (رسومات، سطر أوامر، روبوتات، ...) واستخدامها مع أي خدمة تستخدم هذه البروتوكولات. من خلال إنشاء بروتوكولات عميل-خادم جديدة خاصة بالمجال، فإنك تقلل من خيارات المستخدمين.

اسمع، من الجيد أن يكون مفتوح المصدر ومستضاف ذاتيًا، ولكن المشكلة في جميع "منتجات" المراسلة لا تكمن فقط في حقيقة أنها مملوكة لشركات خاصة، بل في التركيز على إنشاء حلول لعميل واحد. يحتوي IRC و XMPP على الكثير من المشكلات، ولكنهما بروتوكولات، لذا يمكن لأي شخص كتابة العملاء الذين يريدهم (رسومات، سطر أوامر، روبوتات، ...) واستخدامها مع أي خدمة تستخدم هذه البروتوكولات. من خلال إنشاء بروتوكولات عميل-خادم جديدة خاصة بالمجال، فإنك تقلل من خيارات المستخدمين.

ومع ذلك، فقد أشاد بعض مستخدمي Reddit بـ Zulip أيضًا، كما فعل أحد مستخدمي Reddit على r/self-hosted:

...أنا معجب جدًا بتصميم قنوات Zulip وموضوعاتها الفرعية. إنه الأول على قائمتي في الوقت الحالي لأعرضه على فريقي الأسبوع المقبل. إنه سهل الاستخدام للغاية، وأنا أحبه...

...أنا معجب جدًا بتصميم قنوات Zulip وموضوعاتها الفرعية. إنه الأول على قائمتي في الوقت الحالي لأعرضه على فريقي الأسبوع المقبل. إنه سهل الاستخدام للغاية، وأنا أحبه...

من ناحية أخرى، يشيد مستخدمو Reddit بـ Slack لبساطته كبرنامج اتصال. فهم يجدون أن اتصالاته المنظمة وتذكيراته في الوقت الفعلي مثالية للفرق الصغيرة.

أشار أحد مستخدمي Reddit إلى ذلك في r/Slack:

على ما يبدو، فإنه يؤدي مهمة بسيطة ببساطة... هناك عمق في المنتج لا يعيقك إذا كنت تريد فقط أداة اتصال بسيطة. إنه أداة رائعة للتجمعات المفاجئة لتبادل المعلومات حيث تفرض بعض المنتجات الأخرى (تتناغم مع beams) مستويات معقدة للغاية من الهيكل فوق أماكن متعددة لوضع الرسائل... الميزة المفضلة لدي والتي أحب أن أستعرضها أمام الآخرين هي أداة /remind التي تتيح لك استخدام لغة طبيعية تقريبًا، ثم يرسل لك Slack تذكيرًا...

على ما يبدو، فإنه يؤدي مهمة بسيطة ببساطة... هناك عمق في المنتج لا يعيقك إذا كنت تريد فقط أداة اتصال بسيطة. إنه أداة رائعة للتجمعات المفاجئة لتبادل المعلومات حيث تفرض بعض المنتجات الأخرى (تتناغم مع beams) مستويات معقدة للغاية من الهيكل فوق أماكن متعددة لوضع الرسائل...

الميزة المفضلة لدي والتي أحب أن أستعرضها أمام الآخرين هي أداة /remind التي تتيح لك استخدام لغة طبيعية تقريبًا، ثم يرسل لك Slack تذكيرًا...

تعرف على ClickUp — أفضل بديل لـ Slack مقابل Zulip

كل من Slack و Zulip لهما عيوبهما. إذا كنت تريد أفضل ما في كلا العالمين، حيث تستمتع بالمرونة والتعاون في Zulip والميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في Slack، فاختر ClickUp، التطبيق الشامل للعمل.

نقل ClickUp جميع الاتصالات من قنوات مختلفة مثل البريد الإلكتروني والدردشة وWhatsApp إلى مكان واحد. لذلك، تعرف أين تذهب للعثور على المعلومات التي تحتاجها.

نقل ClickUp جميع الاتصالات من قنوات مختلفة مثل البريد الإلكتروني والدردشة وWhatsApp إلى مكان واحد. لذلك، تعرف أين تذهب للعثور على المعلومات التي تحتاجها.

👀 هل تعلم؟ 75% من الموظفين يستخدمون أدوات الذكاء الاصطناعي، وذلك دون أي رقابة من صاحب العمل.

ميزة ClickUp رقم 1: دردشة ClickUp

Slack هو أداة اتصال رائعة للفرق الصغيرة. ومع ذلك، فإنه يفتقر إلى ميزات إدارة المهام لتوسيع نطاق المؤسسات ذات سير العمل الديناميكي. يملأ ClickUp Chat هذه الفجوة، حيث يجمع محادثات الفريق والمهام والمشاريع في مكان واحد قابل للتخصيص.

مع ClickUp Chat، يمكنك:

أنشئ محادثات قائمة على القنوات لموضوعات ومشاريع محددة

قم بإصدار الإعلانات و"متابعة" الرسائل السابقة

أرسل رسائل إلى أفراد الفريق أو إلى الفريق بأكمله

اربط المحادثات الفردية بالمهام ذات الصلة ونظمها في مجلدات وقوائم محددة

استفد من الذكاء الاصطناعي في الدردشة للإجابة على الأسئلة وتلخيص المواضيع وحتى إنشاء وكلاء يمكنهم فرز الأسئلة المحددة

حوّل الرسائل إلى مهام بنقرة واحدة

على عكس الدردشات القائمة على الموضوعات في Zulip، يوفر ClickUp بنية اتصال فائقة الجودة. سيتم تخزين جميع مناقشاتك بشكل منظم في المشاريع المرتبطة بها ويمكن تنسيقها بواسطة وكلاء الذكاء الاصطناعي

ClickUp One Up #2: ClickUp Brain

أكبر ميزة لـ ClickUp؟ إنه مساعد ذكي! يربط ClickUp Brain بين الدردشة والمهام، مما يجعل التعاون بين أعضاء الفريق سلسًا. يساعدك على تحويل المحادثات إلى أفعال، والحفاظ على تماسك الفريق، وضمان عدم إغفال أي شيء.

أنشئ مهام على الفور من رسائل الدردشة

أشر إلى المهام وناقشها مباشرة في الدردشة

لخص سلاسل الدردشة أو مناقشات المهام باستخدام الذكاء الاصطناعي

احصل على اقتراحات ذكية لإنشاء المهام أو تحديثها بناءً على سياق الدردشة

قم بتحديث تفاصيل المهمة (الحالة، والمسؤول، وتاريخ الاستحقاق) مباشرة من الدردشة

تلقى إشعارات فورية في الدردشة حول تغييرات المهام

اعرض المهام والوثائق والتعليقات ذات الصلة بجانب الدردشة

قم بتعيين تذكيرات ومتابعات تلقائية للعناصر التي تتطلب اتخاذ إجراء

ابحث في الدردشة والمهام باستخدام البحث الموحد بالذكاء الاصطناعي

💡نصيحة احترافية: هل تعلم أن ClickUp Brain يستخدم أكثر من نموذج واحد للذكاء الاصطناعي ويبحث في الويب نيابة عنك؟ هذا يعني أنه عندما تطرح سؤالاً، فإنه يسحب المعلومات من مساحة العمل الخاصة بك، ويوفر خياراً للتحقق من نماذج مختلفة للذكاء الاصطناعي، ويبحث عبر الإنترنت ليقدم لك الإجابات الأكثر دقة وحداثة. لذا، سواء كنت تبحث عن شيء محدد أو تريد فقط آخر الأخبار، فإن Brain جاهز لمساعدتك!

أضف تعليقات إلى المهام والمناقشات باستخدام ClickUp Assign Comments

تعد تفويض المهام في الدردشات أمرًا صعبًا. فقد يفوت زملاؤك في الفريق التعليمات. وقد لا يلاحظون الرسالة المحددة حتى مع تنبيهات الدردشة الفورية في Slack.

باستخدام ClickUp Assign Comments، يمكنك إضافة تعليقاتك مباشرة إلى المهمة. يمكنك استخدامه من أجل:

أنشئ عنصر إجراء مباشرة في التعليق

أشر إلى أعضاء الفريق المعنيين لتعيين عنصر الإجراء

قم بحل التعليقات أو إعادة تخصيصها مباشرة في التعليق

نظم التعليقات الخاصة بالمشاريع في مكان واحد وابحث عن التعليقات المناسبة بسهولة

يمكنك أيضًا أن تطلب من ClickUp Brain تلخيص التعليقات والمناقشات المخصصة لك.

ClickUp One Up #4: مهام ClickUp

نظم مهامك في مجلدات وقوائم باستخدام ClickUp Tasks

Zulip هو في الأساس منصة دردشة مع ميزات إدارة مهام محدودة. بينما يتيح لك Slack جدولة المهام، إلا أنه يفتقر إلى التنظيم القائم على المشاريع.

ومع ذلك، يتيح لك ClickUp Tasks تنظيم كل خطوة من خطوات مشاريعك في قائمة مهام يسهل تتبعها. يمكنك:

خصص عرض المهام من بين أكثر من 15 عرضًا مخصصًا مثل اللوحات والقوائم والتقويمات

اسحب المهام وأفلتها وراقب التقدم على مخططات ClickUp Gantt

تتبع النشاط داخل كل مهمة في عمود النشاط على الجانب الأيمن

جدول سير العمل التلقائي مع أكثر من 50 مشغل إجراء

حوّل المستندات إلى مهام باستخدام ClickUp Brain

أنشئ مهام فرعية وقوائم مراجعة داخل المهام لإبقاء الجميع على اطلاع على أحدث المستجدات، حتى بشأن أدق التفاصيل

ClickUp One Up #5: تقويم ClickUp

جدولة المهام على تقويم ClickUp

يمكنك إنشاء الجدول الزمني المثالي باستخدام تقويم ClickUp. يتيح لك ما يلي:

حظر الوقت تلقائيًا في التقويم وفقًا لقائمة المهام اليومية

قم بتراكب تقاويم متعددة للحصول على عرض موحد

قم بترميز المهام والأحداث والقوائم بالألوان لتسهيل التنظيم

قم بالتصفية حسب المكلف أو الحالة أو الأولوية أو الحقول المخصصة

أنشئ نصوص اجتماعات قابلة للبحث عبر Notetaker من ClickUp وقم بتعيين عناصر العمل تلقائيًا

اعرض التبعيات وأعباء العمل مباشرة من التقويم

تعاون في مساحة عمل متصلة ومخصصة لفريقك

يُقضي 61% من الموظفين وقتهم في تحديث المعلومات والبحث عنها وإدارتها عبر أنظمة متفرقة. يمكنك تجنب ذلك من خلال الاستثمار في أداة توفر التنظيم والتكامل الشامل.

يمكنك الحصول على بعض هذه المزايا، مثل مرونة Zulip الداخلية لإنشاء مشروع مفتوح المصدر خاص بك على واجهة Zulip، وسهولة المراسلة الفورية أثناء العمل على Slack. ولكن كلاهما لهما بعض المزايا والعيوب.

لا تريد التنازل عن أي شيء؟ تجاوز تطبيقات الدردشة البسيطة واختر ميزات ClickUp الفريدة للتعاون وإدارة المهام المدعومة بالذكاء الاصطناعي. حوّل محادثات الدردشة والمستندات وحتى التعليقات إلى مهام وعناصر عمل.

يقوم ClickUp Brain بإنشاء ملخصات فورية عن التقدم المحرز والمناقشات. علاوة على ذلك، ستحصل على محاضر الاجتماعات الدقيقة، ومحادثات سهلة، وعروض ديناميكية لقوائم المهام الخاصة بك.

سجل في ClickUp مجانًا اليوم، ودع فريقك يركز على ما هو مهم دون قضاء ساعات في البحث عن البيانات المتناثرة.