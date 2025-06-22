أفضل 10 أدوات لتحليل الفيديو باستخدام الذكاء الاصطناعي للحصول على رؤى أكثر ذكاءً

هل تغرق في ساعات من الفيديو بحثًا عن تلك اللحظة المهمة؟ قد تكون مقطعًا مهمًا للعمل أو لحظة بارزة تستحق الانتشار، لكن البحث يدويًا في اللقطات يستغرق وقتًا طويلاً.

أدوات تحليل الفيديو بالذكاء الاصطناعي هي أدوات ذكية تعمل على مشاهدة الفيديوهات ووضع علامات عليها وتحليلها نيابة عنك. بدءًا من اكتشاف الأشياء ونسخ الكلام في اجتماعات العمل المهمة وحتى تحليل لقطات المباريات الرياضية، تعمل هذه المنصات المدعومة بالذكاء الاصطناعي على تحويل الفيديوهات الزائدة إلى رؤى فورية. لا مزيد من الترجيع أو التخمينات التي لا تنتهي — فقط بيانات منظمة وقابلة للبحث في متناول يدك

ولكن ما هي الأداة الأفضل لاحتياجات محتوى الفيديو الخاص بك؟ دعنا نحلل أفضل أدوات تحليل الفيديو بالذكاء الاصطناعي وميزاتها لتغيير طريقة استخراج المعلومات واتخاذ القرارات.

أفضل أدوات تحليل الفيديو بالذكاء الاصطناعي في لمحة سريعة

أداة الميزات الرئيسية الأفضل لـ الأسعار* ClickUp تسجيل الفيديو من الشاشة وكاميرا الويب باستخدام Clips، والنسخ والملخصات المدعومة بالذكاء الاصطناعي للفيديوهات والملاحظات الصوتية، و AI Notetaker لتسجيل الاجتماعات وتلخيصها وتحليلها فرق من جميع الأحجام (أفراد، شركات صغيرة، شركات متوسطة الحجم، مؤسسات) تبحث عن تحليل الفيديو المدعوم بالذكاء الاصطناعي وأتمتة سير العمل تتوفر خطة مجانية؛ تتوفر إمكانية التخصيص للمؤسسات Google Cloud Video Intelligence كشف تغيير اللقطات، تتبع الكائنات، كشف المحتوى الصريح، نسخ الكلام الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى تحليل فيديو قابل للتطوير تجربة مجانية متاحة؛ خطط أعمال مع ميزات إضافية Amazon Rekognition Video التعرف على الوجوه والأنشطة، وكشف المحتوى غير الآمن، وتحليل البث في الوقت الفعلي الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى التعرف على الوجوه وكشف الأنشطة في الوقت الفعلي تجربة مجانية متاحة؛ أسعار قابلة للتكيف مع احتياجات المؤسسات Microsoft Azure Video Analyzer اكتشاف الحركة والتحليل المكاني وتلخيص الفيديو والتكامل مع خدمات Azure الشركات المتوسطة الحجم والمؤسسات التي تسعى إلى دمج رؤى الفيديو المدعومة بالذكاء الاصطناعي في التطبيقات المستندة إلى السحابة) تجربة مجانية متاحة؛ خطط أعمال متاحة؛ تكامل مع نظام Microsoft البيئي IBM Watson Video Analytics الكشف عن الأحداث في الوقت الفعلي، ومطابقة الوجوه، وتحليل الحشود، والتكامل مع IBM Cloud الشركات المتوسطة الحجم إلى المؤسسات التي تحتاج إلى اكتشاف الحالات الشاذة واستخراج البيانات الوصفية باستخدام الذكاء الاصطناعي تتوفر خطط أعمال؛ أسعار مخصصة لاحتياجات المؤسسات تحليل الفيديو بالذكاء الاصطناعي من Valossa التعرف على الوجوه والشعارات، وتصنيف المشاهد، ووضع علامات على المحتوى الصريح الشركات الصغيرة والمتوسطة التي ترغب في استخراج رؤى متعمقة من محتوى الفيديو تجربة مجانية متاحة؛ خطط مخصصة للمؤسسات Twelve Labs كشف اللحظات المهمة، وفهرسة النصوص المرئية، وفهم الفيديو متعدد الوسائط الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى بحث في الفيديو مدعوم بالذكاء الاصطناعي تجربة مجانية متاحة؛ خطط أعمال مع إمكانية الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات (API ScreenApp تسجيل الشاشة مع النسخ، وملخصات الذكاء الاصطناعي، واكتشاف المقاطع المهمة الأفراد والشركات الصغيرة التي تحتاج إلى نسخ تلقائية للفيديو وتلخيص المحتوى تتوفر خطة مجانية؛ خطط مدفوعة للحصول على ميزات متميزة VideoInsights. ai استخراج المقاطع البارزة، والملخصات التلقائية، ووضع علامات AI للمقاطع القابلة للبحث الشركات الصغيرة والمتوسطة، خاصة في مجال الإعلام تجربة مجانية متاحة؛ خطط مدفوعة مع ميزات إضافية واجهة برمجة تطبيقات تحليل الفيديو من Eden AI وصول API مجمع إلى نماذج AI متعددة للفيديو، وسهولة التكامل، وتحسين التكلفة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى مزودي خدمات تحليل الفيديو باستخدام الذكاء الاصطناعي تجربة مجانية متاحة؛ نموذج الدفع حسب الاستخدام

ما الذي يجب أن تبحث عنه في محلل الفيديو بالذكاء الاصطناعي؟

يمكن لمحلل الفيديو بالذكاء الاصطناعي المناسب أن يحدث فرقًا كبيرًا في كفاءة استخراج الرؤى من مقاطع الفيديو. فيما يلي الميزات وحالات الاستخدام الشائعة التي يجب البحث عنها للحصول على أفضل النتائج:

قدرات الدقة والتعرف: ابحث عن ميزات الذكاء الاصطناعي التي تكتشف الوجوه والنصوص وحتى العواطف بدقة

المعالجة في الوقت الفعلي: اختر أداة تحلل اللقطات في الوقت الفعلي للحصول على رؤى فورية

رؤى قابلة للتنفيذ: تأكد من أن الذكاء الاصطناعي لا يقتصر على التحليل فحسب، بل يقدم أيضًا توصيات أو اتجاهات أو ملخصات مفيدة تساعد في اتخاذ القرارات

قابلية التوسع والأداء: تأكد من أن المحلل يتوسع بسلاسة، من معالجة عدد قليل من مقاطع الفيديو إلى مئات أو آلاف، حسب احتياجاتك

التخصيص والمرونة: اختر أداة تتيح لك ضبط معلمات الكشف وفقًا لاحتياجاتك الخاصة

التكامل والتوافق: تأكد من أنه يتصل بسلاسة مع البرامج أو الخدمات السحابية أو أنظمة الأمان الحالية لديك

الأمان والامتثال: تأكد من التزامه بلوائح الخصوصية مثل GDPR أو HIPAA عند التعامل مع البيانات الحساسة

التكلفة والعائد على الاستثمار: ضع في اعتبارك النماذج المجانية أو النماذج التي تدفع عند الاستخدام للشركات الصغيرة، بينما قد تحتاج الشركات الكبيرة إلى حلول متقدمة

أفضل 10 أدوات لتحليل الفيديو باستخدام الذكاء الاصطناعي

وفر الوقت، وعزز الرؤى، وبسّط تحليل الفيديو، واتخذ قرارات سريعة تستند إلى البيانات باستخدام أدوات تحليل الفيديو التالية:

1. ClickUp (الأفضل لتحليل الفيديو المدعوم بالذكاء الاصطناعي وأتمتة سير العمل)

جرب ClickUp Clips الآن التقط المحادثات وقم بتدوينها باستخدام ClickUp Clips

هل تشاهد مقاطع فيديو طويلة وتدون الملاحظات يدويًا؟ مع ClickUp،التطبيق الشامل للعمل، أصبح ذلك شيئًا من الماضي. فهو يجمع بين إدارة المشاريع وإدارة المعرفة والدردشة، وكل ذلك مدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يساعدك على العمل بشكل أسرع وأكثر ذكاءً.

بالنسبة لمحترفي الفيديو والمحللين والفرق التي تعمل مع محتوى الفيديو، يقوم ClickUp بأتمتة عملية التلخيص، ويساعد في استخراج القرارات الرئيسية والنقاط المهمة، ويحول الرؤى المستندة إلى الذكاء الاصطناعي إلى إجراءات عملية، كل ذلك ضمن سير عملك.

كيف؟ عبر ClickUp Clips.

تتيح هذه الميزة تسجيل كاميرا الويب والشاشة وتحرير الفيديو والتعاون والمشاركة بسهولة.

هل تريد معرفة كيفية عمل Clips؟ شاهدها أثناء العمل أدناه:

سواء كنت تنشئ دروسًا تعليمية أو تقارير أخطاء أو جلسات تدريبية أو تحديثات للمشاريع، تساعدك Clips على تسجيل شاشتك بسهولة وإضافة تعليق صوتي مصاحب. قم بإقران ذلك بمساعد الذكاء الاصطناعي الأصلي من ClickUp، ClickUp Brain، وقم تلقائيًا بإنشاء نصوص تحول كلماتك المنطوقة إلى نص قابل للبحث وقابل للتنفيذ.

حوّل مقاطع ClickUp إلى مهام قابلة للتنفيذ

بمجرد التسجيل، يمكنك الرجوع بسرعة إلى النقاط الرئيسية وتحويل المقاطع إلى مهام ClickUp ومشاركتها عبر رابط حتى يتمكن فريقك من المشاهدة والتعليق واتخاذ الإجراءات اللازمة، كل ذلك دون مغادرة ClickUp.

لا يقتصر دور ClickUp Brain على نسخ مقاطع الفيديو والصوت حرفياً، بل يقدم نصوصاً دقيقة للغاية ومؤرخة بعلامات زمنية، مما يسهل البحث عن أجزاء معينة من المحتوى ومراجعتها.

تحول هذه القدرة القوية على النسخ الساعات من الكلمات المنطوقة إلى نص واضح ومنظم، مما يساعد الفرق على العثور بسرعة على ما يحتاجون إليه بالضبط دون الحاجة إلى إعادة الترجمة أو تدوين الملاحظات.

هل الوقت ضيق؟ يقوم Brain أيضًا بتلخيص النصوص لمراجعتها بسرعة، والإجابة على أي أسئلة لديك من النص، باستخدام أوامر اللغة الطبيعية. بدلاً من تحليل ملفات الفيديو والصوت يدويًا لساعات، يمكنك على الفور اكتشاف الاتجاهات وتحديد اللحظات المهمة وتحويل محتوى المقاطع إلى عناصر عمل منظمة.

دع ClickUp Brain يلخص ويحلل مقاطع الفيديو الخاصة بك نيابة عنك

على عكس الأدوات الأخرى، لا يقتصر دور ClickUp على تحليل الوسائط فحسب، بل يجعل المحتوى الخاص بك مترابطًا وقابلاً للتنفيذ. باستخدام ClickUp Connected Search، يمكنك العثور على الفور على المقاطع ذات الصلة والمناقشات السابقة وتحديثات المشروع في جميع أنحاء مساحة العمل الخاصة بك، دون الحاجة إلى البحث في الملفات أو التبديل بين التطبيقات.

يختلف هذا عن مجرد طلب المعلومات من الذكاء الاصطناعي، حيث يسحب البحث المتصل البيانات بسهولة من جميع مستندات ClickUp ومهامك ومقاطعك، مما يوفر لك نتائج شاملة وغنية بالسياق في مكان واحد.

يمكن للفرق بسهولة إرفاق رؤى الفيديو بالمهام وتعيينها وإدراج الملخصات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في سير العمل اليومي، مع الحفاظ على أمان البيانات وتعزيز التعاون. وإذا كنت تريد مساعدًا ذكيًا لاجتماعات الفيديو، فجرب ClickUp AI Notetaker لتسجيل كل شيء وتدوينه بدقة.

التقط كل التفاصيل بسهولة باستخدام Notetaker من ClickUp

ستتلقى نسخة مكتوبة ومصنفة بعناية وقابلة للتحرير مباشرة في صندوق الوارد الخاص بك مع تمييز النقاط المهمة والقرارات والإجراءات المطلوبة، حتى لا تقلق بشأن فقدان أي شيء. بهذه الطريقة، يظل فريقك على نفس الصفحة دون بذل جهد إضافي.

🦄 من خلال الجمع بين ClickUp Clips و ClickUp Brain و ClickUp Connected Search والأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل AI Notetaker، ينظم ClickUp طريقة إدارة محتوى الفيديو وتحليله والتعاون عليه، كل ذلك في مساحة عمل واحدة متصلة.

أفضل ميزات ClickUp

لخص مقاطع الفيديو الطويلة في نصوص قابلة للبحث ، مما يوفر الوقت في المراجعة واتخاذ القرار

تعاون على المقاطع المسجلة والمهام المتصلة في الوقت الفعلي عن طريق إضافة تعليقات وتعيين المهام ومشاركة الرؤى داخل ClickUp

تحويل رؤى الفيديو مباشرة إلى مهام وعناصر عمل وتحديثات للمشاريع

تبسيط الفيديو باستخدام وضع العلامات والتصنيف المدعوم بالذكاء الاصطناعي لاسترجاعه بسرعة

المزامنة عبر الأنظمة الأساسية—دمج تحليل الفيديو بالذكاء الاصطناعي مع أكثر من 1000 أداة مثل Zoom وLoom في ClickUp

قيود ClickUp

قد تؤدي الميزات المتنوعة إلى زيادة صعوبة التعلم

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (4,400+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp

تقول إحدى المراجعات على Reddit:

ميزة تسجيل المقطع رائعة، شكرًا لك ClickUp إنشاء مهام من مقطع فيديو قصير دون مغادرة ClickUp أمر رائع! يمكنني إنشاء مهام من المشكلات التي يمكنني عرضها بمقطع فيديو قصير، بدلاً من كتابتها. شكراً جزيلاً!

ميزة تسجيل المقطع رائعة، شكرًا لك ClickUp

إنشاء مهام من مقطع فيديو قصير دون مغادرة ClickUp أمر رائع! يمكنني إنشاء مهام من المشكلات التي يمكنني عرضها بمقطع فيديو قصير، بدلاً من كتابتها. شكراً جزيلاً!

📖 اقرأ أيضًا: كيفية إنشاء مقاطع فيديو مؤثرة عن المنتجات

2. Google Cloud Video Intelligence (الأفضل لتحليل الفيديو القابل للتطوير مع اكتشاف الكائنات والتعرف على الكلام)

عبر Google Cloud Video Intelligence

توفر Google Cloud Video Intelligence تحليلات عالية الدقة، مما يجعلها مثالية لمراقبة المحتوى وإدارة الوسائط والأمان.

هل تحتاج إلى تحديد الكائنات أو نسخ الكلام أو الإبلاغ عن محتوى صريح؟ هذه الأداة توفر لك كل ما تحتاجه بعدة لغات.

سواء كنت تعمل مع مقاطع فيديو YouTube أو لقطات مراقبة أو أرشيفات وسائط، فإنه يجعل ملفات الصوت والفيديو قابلة للبحث وقابلة للتنفيذ مع الحفاظ على أمان بياناتك وكفاءة سير عملك.

أفضل ميزات Google Cloud Video Intelligence

تحديد الأشخاص والأشياء والمشاهد بدقة عالية

تحويل الصوت إلى نصوص قابلة للبحث

حلل لقطات الفيديو للحصول على رؤى في الوقت الفعلي

دمجها مع التطبيقات وسير العمل الحالية

نشر وضع علامات على البيانات الوصفية باستخدام التعلم الآلي

قيود Google Cloud Video Intelligence

يفرض حصص استخدام قد تحد من سرعة المعالجة والطلبات

تفسير خاطئ للتلاعبات الدقيقة، مما يؤدي إلى عدم دقة التصنيف أو الكشف

أسعار Google Cloud Video Intelligence

أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات Google Cloud Video Intelligence

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Google Cloud Video Intelligence

تقول مراجعة G2:

لدينا كتالوج ضخم من مقاطع الفيديو لأغراض التسويق في شركتنا، وبفضل Google Cloud Video Intelligence، تمكنا من البحث بسرعة وتحديد اللحظات المهمة في مقاطع الفيديو وفصل الإشارات عن الضوضاء واسترداد المعلومات ذات الصلة.

لدينا كتالوج ضخم من مقاطع الفيديو لأغراض التسويق في شركتنا، وبفضل Google Cloud Video Intelligence، تمكنا من البحث بسرعة وتحديد اللحظات المهمة في مقاطع الفيديو وفصل الإشارات عن الضوضاء واسترداد المعلومات ذات الصلة.

📮 ClickUp Insight: تشير بيانات استطلاع فعالية الاجتماعات التي أجرتها ClickUp إلى أن ما يقرب من نصف جميع الاجتماعات (46٪) تضم 1-3 مشاركين فقط. على الرغم من أن هذه الاجتماعات الصغيرة قد تكون أكثر تركيزًا، إلا أنه يمكن استبدالها بأساليب اتصال أكثر كفاءة، مثل تحسين التوثيق أو تسجيل التحديثات غير المتزامنة أو حلول إدارة المعرفة. تتيح لك التعليقات المخصصة في مهام ClickUp إضافة سياق مباشرةً داخل المهام ومشاركة رسائل صوتية سريعة أو تسجيل تحديثات الفيديو باستخدام ClickUp Clips — مما يساعد الفرق على توفير وقت ثمين مع ضمان استمرار المناقشات المهمة — دون إضاعة الوقت! 💫 نتائج حقيقية: تشهد فرق مثل Trinetrix انخفاضًا بنسبة 50٪ في المحادثات والاجتماعات غير الضرورية باستخدام ClickUp.

3. Amazon Rekognition Video (الأفضل للتعرف على الوجوه في الوقت الفعلي واكتشاف الأنشطة)

عبر Amazon Rekognition Video

هل تبحث عن طريقة لأتمتة تحليل الفيديو على نطاق واسع؟ تحظى Amazon Rekognition Video بشعبية كبيرة لأنها يمكنها اكتشاف وتحليل الأشياء والأشخاص والأنشطة في الوقت الفعلي.

كما يوفر ميزات قوية للتعرف على الوجوه ومراقبة المحتوى، مما يجعله مثاليًا لمحتوى الفيديو الحساس من الناحية الأمنية والمخصص ، ورؤى العملاء، والامتثال. تتيح الرؤى في الوقت الفعلي والتكامل السلس مع خدمات AWS للشركات الاستفادة من التعلم الآلي لتحليل الفيديو دون الحاجة إلى إعدادات معقدة.

أفضل ميزات Amazon Rekognition Video

حلل ملفات الفيديو والصوت في محتوى فيديو واسع النطاق

قم بتعديل المحتوى من خلال الكشف عن العناصر المرئية غير اللائقة أو المحظورة

دمج مع خدمات AWS للمعالجة بكميات كبيرة

قيود Amazon Rekognition Video

يدعم فقط تنسيقات MPEG-4 و MOV المشفرة بـ H. 264

عدم توفر وثائق تفصيلية لبعض لغات البرمجة

أسعار Amazon Rekognition Video

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Amazon Rekognition Video

G2: 4. 3/5 (20+ تقييم)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Amazon Rekognition Video

يعكس أحد المراجعين في G2 تجربته قائلاً:

واجهة برمجة تطبيقات سهلة الاستخدام، وحزم مصنفة للغاية للرجوع إليها. يمكن تكوين المتطلبات المختلفة بسهولة.

واجهة برمجة تطبيقات سهلة الاستخدام، وحزم مصنفة للغاية للرجوع إليها. يمكن تكوين المتطلبات المختلفة بسهولة.

4. Microsoft Azure Video Analyzer (الأفضل لدمج رؤى الفيديو المدعومة بالذكاء الاصطناعي في التطبيقات المستندة إلى السحابة)

عبر Microsoft Azure Video Analyzer

هل تريد دمج تحليل الفيديو المدعوم بالذكاء الاصطناعي في تطبيقاتك المستندة إلى السحابة؟ يمكن أن يساعدك Microsoft Azure Video Analyzer في ذلك. تيسر هذه الخدمة استخراج رؤى الفيديو وتحليلها ودمجها باستخدام خدمات الذكاء الاصطناعي القوية من Azure.

تساعد تحليلات الفيديو من Azure أيضًا تجار التجزئة على تحسين العمليات داخل المتاجر دون الحاجة إلى التتبع اليدوي. تعمل الذكاء الاصطناعي على مراقبة حركة المرور وتدفق العملاء وأوقات البقاء في المناطق الرئيسية. وهذا يكشف عن الأنماط، مثل الازدحام عند الخروج أو المساحات غير المستغلة، والتي يمكن للفرق التصرف بشأنها بسرعة.

والنتيجة؟ عمليات أكثر سلاسة، وتوظيف أفضل، وتجربة تسوق أكثر كفاءة.

أفضل ميزات Microsoft Azure Video Analyzer

يمكنك دمجها بسهولة مع خدمات Azure AI و IoT والتخزين السحابي

حلل تدفقات الفيديو لضمان أمن البيانات والامتثال والكفاءة التشغيلية

أتمتة سير العمل عن طريق تشغيل الإجراءات بناءً على الأحداث المكتشفة

عالج الفيديو على نطاق واسع باستخدام الذكاء الاصطناعي المستند إلى السحابة، مما يقلل من احتياجات الب

قيود Microsoft Azure Video Analyzer

يدعم فقط RTSP مع تدفقات RTP المتداخلة (حيث يتم إرسال كل من إشارات التحكم (مثل التشغيل والإيقاف المؤقت) وبيانات الوسائط (الفيديو/الصوت الفعلي) معًا عبر قناة واحدة)، باستثناء RTP عبر UDP (حيث يتم إرسال الفيديو/الصوت بشكل منفصل عبر مسار أسرع ولكن أقل موثوقية)

أسعار Microsoft Azure Video Analyzer

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Microsoft Azure Video Analyzer

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Microsoft Azure Video Analyzer

يقول أحد المراجعين في G2:

أحب ميزة النسخ والترجمة التلقائية التي توفر نسخًا دقيقًا للكلام إلى نص بعدة لغات. وبالإضافة إلى ذلك، فإن التعرف على الوجوه واكتشاف الكائنات والتحليل الاستطلاعي واستخراج الكلمات المفتاحية وإمكانية البحث هي ميزات أخرى تعجبني.

أحب ميزة النسخ والترجمة التلقائية التي توفر نسخًا دقيقًا للكلام إلى نص بعدة لغات. وبالإضافة إلى ذلك، فإن التعرف على الوجوه واكتشاف الكائنات والتحليل الاستطلاعي واستخراج الكلمات المفتاحية وإمكانية البحث هي ميزات أخرى تعجبني.

🧠 حقيقة ممتعة: تتجه هوليوود إلى الذكاء الاصطناعي لإنتاج أفلام أكثر ذكاءً. تعاونت Lionsgate مع Runway لتطوير أدوات تحليل الفيديو التي تعزز التخطيط والتحرير ووضع العلامات على المحتوى، مما ينظم إدارة الإنتاج بشكل لم يسبق له مثيل.

5. IBM Watson Video Analytics (الأفضل للكشف المتقدم عن الحالات الشاذة واستخراج البيانات الوصفية باستخدام الذكاء الاصطناعي)

عبر IBM Watson Video Analytics

تم تصميم IBM Watson Video Analytics لمساعدة الشركات على الاستفادة من قوة رؤى الفيديو في الوقت الفعلي. فهو يحافظ على أمان مصنعك وكفاءته. يمكن للذكاء الاصطناعي الخاص به مراقبة أماكن العمل لاكتشاف انتهاكات السلامة، مثل فقدان المعدات أو وجود أشخاص في المناطق المحظورة.

كما أنه يكتشف حالات التأخير والمعدات المعطلة أو المسارات المحجوبة التي تبطئ الإنتاج. من خلال تحويل الفيديو إلى رؤى في الوقت الفعلي، يساعدك IBM Watson على تقليل المخاطر والحفاظ على سير العمليات بسلاسة.

أفضل ميزات IBM Watson Video Analytics

اكتشف الحالات الشاذة من خلال تحديد الحركات غير العادية

استخرج بيانات وصفية مفصلة، بما في ذلك الكائنات والوجوه

استخدم الذكاء الاصطناعي التنبئي للتنبؤ بالمخاطر المحتملة من خلال تحليل الأنماط غير العادية في موجزات الفي

حلل التفاعلات البشرية من خلال دراسة الإيماءات والحركات وأنماط السلوك

استخرج المعلومات من الملفات الصوتية، مما يبسط تحليل المحتوى المنطوق

قيود IBM Watson Video Analytics

يحد من استدعاءات واجهة برمجة التطبيقات وقدرات المعالجة في الإصدار التجريبي

أسعار IBM Watson Video Analytics

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات IBM Watson Video Analytics

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

📖 اقرأ أيضًا: أفضل برامج إنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي للحصول على محتوى مذهل

6. Valossa AI Video Analysis (الأفضل لفهم المحتوى بعمق)

عبر Valossa AI Video Analysis

يقوم Valossa AI Video Analysis بفحص محتوى الفيديو من خلال تحليل السرد والسياق والإشارات العاطفية، مما يوفر رؤى فورية وذات مغزى.

صُممت Valossa مع وضع الإعلانات ومحتوى الوسائط في الاعتبار، وتساعد الشركات على أتمتة وضع العلامات على الفيديوهات، واكتشاف المحتوى الحساس، وتخصيص تجارب المشاهدين. إنها أداة مفيدة تحول الفيديوهات غير المعالجة إلى معلومات قيّمة، مما يجعل سير العمل أبسط وأسرع ويضمن توافق المحتوى مع إرشادات العلامة التجارية وتفضيلات الجمهور.

أفضل ميزات Valossa AI Video Analysis

تعرف على المشاهد والموضوعات، وحدد المواقع والبيئات والحالات المزاجية

اكتشف المحتوى الحساس والمشاهد الصريحة من أجل الإشراف التلقائي

حلل سياق الفيديو لتعزيز استهداف الإعلانات

قيود تحليل الفيديو باستخدام الذكاء الاصطناعي من Valossa

يقتصر الإصدار التجريبي المجاني على 30 دقيقة

تنتهي صلاحية أرصدة التحليل غير المستخدمة في نهاية كل اشتراك

أسعار Valossa AI Video Analysis

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Valossa AI Video Analysis

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

🧠 حقيقة ممتعة: في فيلم الإثارة Fall الذي صدر عام 2022، استخدم المخرج سكوت مان الذكاء الاصطناعي للمساعدة في تخفيف حدة الحوار بعد أن كادت ارتجالات الممثلين تدفع الفيلم إلى تصنيف R. بدلاً من إعادة التصوير أو الدبلجة المحرجة، تم استخدام الذكاء الاصطناعي لتعديل اللغة رقميًا، مما أبقى الفيلم ضمن التصنيف المطلوب دون أن يفقد أي شيء!

7. Twelve Labs (الأفضل للبحث عن الفيديو المدعوم بالذكاء الاصطناعي)

عبر Twelve Labs

أنت تحاول العثور على تلك الجملة التي قالها ذلك الشخصية الثانوية في تلك المشهد، ولكن إعادة مشاهدة الفيديو بأكمله ليس خيارًا متاحًا. هنا يأتي دور البحث عن الفيديو المدعوم بالذكاء الاصطناعي من Twelve Labs.

تحدد هذه الأداة على الفور اللحظات والمفاهيم المحددة، مما يوفر لك الوقت والجهد. هذه الأداة مثالية للمحترفين في مجال الإعلام والمعلمين والشركات، حيث تحول مكتبات الفيديو إلى موارد غنية بالبيانات وقابلة للبحث بشكل كامل.

أفضل ميزات Twelve Labs

طبق التعلم الآلي لتحليل الكلام والصور والأفعال في سياق الفيديو

دمج سير العمل مع دعم واجهة برمجة التطبيقات للمطورين

دعم البحث متعدد اللغات

امسح مقاطع فيديو YouTube واكتشف اللحظات المهمة وأنشئ نصوصًا

قيود Twelve Labs

تعتمد على مجموعات بيانات كبيرة لتدريب النماذج بشكل فعال

أسعار Twelve Labs

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Twelve Labs

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

👀 هل تعلم؟ الذكاء الاصطناعي لا يساعد فقط في تحرير الفيديو، بل أصبح مصدر دخل دائم! يحقق بعض المبدعين دخلاً يصل إلى 60,000 دولار شهريًا من المحتوى الذي يتم إنشاؤه باستخدام الذكاء الاصطناعي.

8. ScreenApp (الأفضل لنسخ الفيديو تلقائيًا وتلخيص المحتوى)

عبر ScreenApp

تخيل أن لديك كمية هائلة من محتوى الفيديو لتفحصها. بدلاً من إضاعة ساعات في إعادة مشاهدتها، يتيح لك ScreenApp إنشاء نصوص دقيقة وملخصات موجزة تلقائيًا في ثوانٍ معدودة، مما يحول الفيديو إلى نص منظم وقابل للبحث. وهذا يسهل مراجعة المحتوى ومشاركته وإعادة استخدامه ببضع نقرات فقط.

بالإضافة إلى ذلك، بفضل دعمه للعديد من اللغات، فهو مثالي للفرق العالمية التي تعمل في مناطق مختلفة.

أفضل ميزات ScreenApp

حلل مقاطع فيديو YouTube، واكتشف اللحظات المهمة، وأنشئ نصوصًا لتسهيل البحث

افهم مقاطع الفيديو واستخدمها بشكل أكثر فعالية

لخص مقاطع الفيديو الطويلة في نقاط رئيسية

التكامل مع أدوات التخزين السحابي وأدوات التعاون

قيود ScreenApp

يحد من طول التسجيل وسعة التخزين في الخطة المجانية

أسعار ScreenApp

مجاني

النمو: 30 دولارًا أمريكيًا في الشهر

الأعمال: 69 دولارًا أمريكيًا في الشهر

تقييمات ScreenApp وتعليقات المستخدمين

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ScreenApp

يصف أحد مراجعي Capterra ومستخدم ScreenApp تجربته:

أكثر ما يعجبنا في Screenapp هو سهولة إنشاء مقاطع الفيديو ومشاركتها. لدينا فريق عمل كبير، ويمكن للجميع استخدام Screenapp لتسجيل المحتوى الخاص بهم باستخدام رابط واحد، وهي إحدى أفضل الميزات.

أكثر ما يعجبنا في Screenapp هو سهولة إنشاء مقاطع الفيديو ومشاركتها. لدينا فريق عمل كبير الحجم ويمكن للجميع استخدام Screenapp لتسجيل محتواهم باستخدام رابط واحد، وهي إحدى أفضل الميزات.

💡 نصيحة احترافية: استخدم أدوات تحليل الفيديو بالذكاء الاصطناعي لتحديد المشاهد التي تجذب انتباه المشاهدين أكثر من غيرها. من خلال تحليل تفاعل الجمهور، يمكنك تحسين مقاطع الفيديو الخاصة بك لتحقيق أقصى تأثير.

9. VideoInsights. ai (الأفضل للحصول على رؤى ذكية للفيديو للأعمال والإعلام)

لا ينبغي أن يستغرق البحث في ساعات من الفيديو للعثور على الاتجاهات أو اللحظات المهمة أو تفاعل الجمهور وقتًا طويلاً. يجعل VideoInsights. ai من السهل للغاية إعادة استخدام محتوى الفيديو بسرعة.

تقوم تقنية الذكاء الاصطناعي الخاصة بها تلقائيًا باكتشاف اللحظات الجديرة بالاهتمام، مما يوفر على الفرق عناء البحث في ساعات طويلة من اللقطات. سواء كانت اقتباسًا أو ارتفاعًا في تفاعل الجمهور أو ذكرًا لمنتج رئيسي، فإن الأداة تعرضها على الفور.

وهذا يعني أن فرق التسويق بالفيديو يمكنها تحويل مقاطع الفيديو الطويلة بسرعة إلى مقاطع قصيرة لاستخدامها في حملات التواصل الاجتماعي أو البريد الإلكتروني أو الإعلانات المدفوعة. إذا كنت تنشئ محتوى على نطاق واسع، فإن هذه الميزة وحدها يمكنها تغيير سرعة النشر والترويج.

أفضل ميزات VideoInsights. ai

حلل تفاعل الجمهور، وساعد الشركات على تحسين استراتيجية المحتوى

أنشئ تقارير آلية تتضمن رؤى حول الأداء والاتجاهات

استخدم تحليلات الفيديو في الوقت الفعلي للبث المباشر والمراقبة

دمج مع التخزين السحابي وأدوات الذكاء الاصطناعي لتسهيل أتمتة سير العمل

قيود VideoInsights. ai

يتطلب مقاطع فيديو عالية الجودة

أسعار VideoInsights. ai

مجاني

متقدم: 10 دولارات أمريكية لكل مستخدم شهريًا

احترافي: 20 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات VideoInsights. ai

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن VideoInsights. ai

يشارك أحد المراجعين في Capterra تجربته:

أحب أن تكون جميع الكاميرات في مكان واحد حيث يمكنني مشاهدة جميع البث المباشر. كما أحب أن أتمكن من تخصيص هذا البرنامج ونشره عند وجود تحديث للبرنامج.

أحب أن تكون جميع الكاميرات في مكان واحد حيث يمكنني مشاهدة جميع البث المباشر. كما أحب أن أتمكن من تخصيص هذا البرنامج ونشره عند وجود تحديث للبرنامج.

10. واجهة برمجة تطبيقات تحليل الفيديو Eden AI (الأفضل لتكامل متعدد مزودي الذكاء الاصطناعي بدون عيوب)

عبر Eden AI

لماذا تقتصر على ذكاء اصطناعي واحد فقط بينما يمكنك الاستفادة من قوة العديد منها؟ توفر واجهة برمجة تطبيقات تحليل الفيديو Eden AI حلاً مرنًا وفعالًا من حيث التكلفة لدمج العديد من مزودي تحليل الفيديو المدعومين بالذكاء الاصطناعي في سير عمل واحد.

تتيح هذه المرونة للشركات مقارنة نماذج الذكاء الاصطناعي المختلفة، والتبديل بين المزودين بسهولة، وتحسين التكاليف، كل ذلك دون الارتباط بمزود واحد. مع Eden AI، يمكنك اختيار أفضل الأدوات التي تناسب احتياجاتك، مما يجعل تحليل الفيديو أكثر ذكاءً وكفاءة.

أفضل ميزات واجهة برمجة تطبيقات تحليل الفيديو من Eden AI

استخرج رؤى مثل اكتشاف الكائنات والتعرف على المشاهد وتحويل الكلام إلى نص

تمكين التبديل السهل بين المزودين لتحسين الأداء والأسعار

تبسيط تكامل واجهة برمجة التطبيقات (API) لتسهيل الوصول إلى تحليل الفيديو بالذكاء الا

استمتع بنموذج الدفع الفوري، الذي يضمن كفاءة التكلفة وقابلية التوسع

قيود واجهة برمجة تطبيقات تحليل الفيديو من Eden AI

يحد من الوصول إلى بعض مزودي الذكاء الاصطناعي، مما يجعل بعض الميزات حصرية

أسعار واجهة برمجة تطبيقات تحليل الفيديو من Eden AI

الدفع حسب الاستخدام

Premium: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات واجهة برمجة تطبيقات تحليل الفيديو من Eden AI

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن واجهة برمجة تطبيقات تحليل الفيديو Eden AI

يقول أحد مراجعي Product Hunt ومستخدم Eden AI Video Analysis API:

نهج Eden AI في دمج الذكاء الاصطناعي رائع حقًا. فهي تستبعد مختلف المزودين وتوفر ميزة مقارنة وتباين بسيطة للغاية تتيح للمطورين اختيار المزود المناسب على الفور.

نهج Eden AI في دمج الذكاء الاصطناعي رائع حقًا. فهم يستبعدون المزودين المختلفين ويوفرون ميزة مقارنة وتباين بسيطة للغاية تتيح للمطورين اختيار المزود المناسب على الفور.

ClickUp: حيث تلتقي رؤى الذكاء الاصطناعي بالتنفيذ

تقوم معظم أدوات تحليل الفيديو بالذكاء الاصطناعي بعمل رائع في استخراج الرؤى من تسجيلات الفيديو الخاصة بك، ولكن هذه الرؤى لا فائدة منها إذا كانت مجرد بيانات عشوائية في مساحة العمل الخاصة بك. أنت بحاجة إلى مكان لتسجيلها وتنظيمها واستخدامها بالفعل.

هذا هو المجال الذي يتفوق فيه ClickUp. إنه مركز التحكم المدعوم بالذكاء الاصطناعي، حيث تتحول مقاطع الفيديو ورؤى الفيديو إلى مهام، وتسير سير العمل تلقائيًا، ويتم التعاون في الوقت الفعلي. لا مزيد من الأفكار المفقودة أو البيانات المتناثرة، فقط تنفيذ سلس من التحليل إلى التنفيذ.

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