قوالب جدول محتويات مجانية لتنظيم مستنداتك

إذا سئمت من تصفح المستندات الفوضوية أو قضاء ساعات في محاولة محاذاة العناوين وأرقام الصفحات، فأنت لست وحدك. يمكن لقالب جدول محتويات جيد الصنع حل هذه المشكلة بسرعة.

سواء كنت طالبًا تكتب ورقة بحثية، أو مسوقًا تصمم دليلًا، أو مدير مشروع تنشئ تقريرًا مفصلاً، فإن القوالب توفر لك الوقت وتجنبك الإحباط.

تساعدك قوالب المحتوى هذه على تنظيم الأقسام وإدراج أرقام الصفحات واختيار نمط الخط المناسب الذي يتناسب مع نبرة المستند.

استكشف أفضل القوالب المصممة باحترافية حيث يمكنك بسهولة اختيار الجدول المثالي وإدراج المحتوى الخاص بك والبدء في العمل.

ما هي قوالب جدول المحتويات؟

قالب جدول المحتويات هو تخطيط مهيأ مسبقًا يساعد على تنظيم وعرض هيكل المستند من خلال سرد أقسامه وعناوينه وأرقام الصفحات المقابلة. تُستخدم هذه القوالب بشكل شائع في الأوراق البحثية والأدلة والتقارير والمستندات الطويلة الأخرى لتحسين التنقل وقابلية القراءة.

يتضمن كل قالب ما يلي:

عناصر نائبة للعناوين والعناوين الفرعية وأرقام الصفحات، حيث يمكنك إضافة المحتوى يدويًا أو تلقائيًا باستخدام Microsoft Word أو Apple Pages أو برامج تحرير ملفات PDF

عناصر مثل نمط الخط والمحاذاة والتخطيط لتتناسب مع نبرة المستند وتنسيقه

خطوط منقطة أو علامات تبويب لربط عناوين الأقسام بأرقام الصفحات المقابلة لها، مما يخلق صفحة محتويات نظيفة ومتسقة.

يمكن أن تكون هذه القوالب فارغة أو مملوءة مسبقًا، وعادةً ما تكون متاحة للتنزيل مجانًا أو كخيارات مدمجة في أدوات تحرير المستندات الشائعة.

🔎 هل تعلم: 79% من المستخدمين يقرؤون المحتوى سريعًا بدلاً من قراءته كلمة بكلمة، والمستندات جيدة التنظيم التي تحتوي على عناوين واضحة وصفحات محتويات تحسن الفهم بشكل كبير.

13 قالب جدول محتويات

لا يقتصر اختيار قالب جدول المحتويات المناسب على الأسلوب فحسب، بل يتعلق أيضًا بتحديد الهيكل الصحيح بسرعة. فيما يلي قوالب لمساعدتك في تنسيق صفحة المحتويات وفرز العناوين ومحاذاة أرقام الصفحات دون الحاجة إلى تعديل كل قسم يدويًا.

1. قالب تقويم المحتوى ClickUp

احصل على قالب مجاني خطط لجدول النشر الأسبوعي وتابعه باستخدام تقويم المحتوى الأسبوعي من ClickUp

إذا كان مستندك يتضمن تحديثات متكررة أو حملات أو محتوى متعدد الطبقات يتغير أسبوعيًا، فإن هذا القالب يمنحك التحكم دون فوضى جداول البيانات. قالب تقويم المحتوى الأسبوعي من ClickUp هو نظام تفاعلي يعمل أيضًا كمحرك محتوى.

يمكنك عرض العناصر وتحديثها وتعيينها وجدولتها عبر ستة أوضاع عرض. باستخدام قالب تقويم المحتوى هذا، يمكن أن تحمل كل مهمة بيانات وصفية مثل التسميات التوضيحية والصور والهاشتاقات أو الملاحظات، وجميعها مرئية في مكان واحد.

⭐ لماذا ستحبها

جدولة المنشورات حسب الأسبوع والمنصة والهدف

أنشئ أقسامًا باستخدام العلامات والتواريخ والمحررين المعينين

أتمتة التذكيرات وتحديثات الحالة ودورات المراجعة

اربط المحتوى الداعم وتتبع الحقول الجاهزة للتحليلات

🔑 مثالي لـ: هيكلة المستندات التسويقية، وتفاصيل الحملات، وتقارير المشاريع القائمة على المحتوى التي تحتاج إلى جدول محتويات مفصل مرتبط بالتحديثات المباشرة.

📮 ClickUp Insight: يقضي الموظف العادي أكثر من 30 دقيقة يوميًا في البحث عن المعلومات المتعلقة بالعمل، أي ما يزيد عن 120 ساعة سنويًا تضيع في البحث في رسائل البريد الإلكتروني ومحادثات Slack والملفات المتناثرة. يمكن لمساعد ذكي يعمل بالذكاء الاصطناعي مدمج في مساحة العمل الخاصة بك تغيير ذلك. أدخل ClickUp Brain. يوفر رؤى وإجابات فورية من خلال عرض المستندات والمحادثات وتفاصيل المهام المناسبة في ثوانٍ معدودة، حتى تتمكن من التوقف عن البحث والبدء في العمل. 💫 نتائج حقيقية: استعادت فرق مثل QubicaAMF أكثر من 5 ساعات أسبوعيًا باستخدام ClickUp — أي ما يزيد عن 250 ساعة سنويًا لكل شخص — من خلال التخلص من عمليات إدارة المعرفة القديمة. تخيل ما يمكن أن يحققه فريقك بإنتاجية إضافية لمدة أسبوع كل ثلاثة أشهر!

2. قالب مخطط قصة ClickUp

احصل على قالب مجاني صمم سردًا منظمًا وقصصًا مترابطة باستخدام قالب مخطط القصة من ClickUp

سواء كنت تكتب مقالًا طويلًا أو تطور نصًا لمحتوى أو ترسم خريطة تفصيلية لعرض تقديمي، فإن قالب مخطط القصة من ClickUp يمنح أفكارك هيكلًا من البداية. على عكس الجداول الثابتة، يعمل هذا القالب مثل لوحة القصة مع تتبع التقدم.

يمكنك نقل المشاهد وتعيين الأدوار ومراقبة الجداول الزمنية وتطوير الشخصيات، كل ذلك في مكان واحد. إنه مثالي لتقسيم السرد المعقد إلى أجزاء يمكن إدارتها مع الحفاظ على التوافق مع هدفك العام.

⭐ لماذا ستحبها

نظم عناصر القصة في فصول أو مشاهد أو مراحل باستخدام المجلدات والحقول

تتبع التقدم المحرز من خلال ثماني حالات مخصصة بدءًا من الصياغة وحتى التدقيق اللغوي

أضف حقولًا مخصصة لخطوط القصة أو تطور الشخصيات أو الموضوعات

استخدم لوحات المهام المرئية لإعادة ترتيب وتصحيح تدفق القصة

🔑 مثالي لـ: فرق المحتوى التي تعمل على إنشاء نصوص منظمة أو مستندات مشاريع قائمة على القصص أو عروض تقديمية إبداعية تتطلب قالبًا قابلًا للتحرير لتخطيط الفصول والتقدم المحرز.

⏩ اقرأ المزيد: دليل لأنواع مختلفة من أساليب الكتابة مع أمثلة

3. قالب مدونة ClickUp

احصل على قالب مجاني أنشئ نظام نشر منظم باستخدام قالب مدونة ClickUp

تم تصميم هذا النموذج للمبدعين الذين يريدون أكثر من مجرد مسودة أساسية في Google Doc. يوفر لك نموذج مدونة ClickUp مكانًا مركزيًا لتبادل الأفكار وكتابة محتوى المدونة وتعيينه وتحريره وجدولته.

إنه مستند جاهز للاستخدام يمكن تضمينه في سير عمل مشروع أكبر بحيث يمكنك تتبع دورة حياة مدونتك بالكامل. ستتمكن من معرفة ما يجري العمل عليه، ومن يكتب ماذا، ومتى يتم نشر كل منشور.

⭐ لماذا ستحبها

خطط واكتب منشورات المدونة مباشرة داخل ClickUp Docs

قم بتعيين الأدوار ومواعيد التسليم لكل مرحلة من مراحل الكتابة

تصور المواعيد النهائية باستخدام طرق عرض التقويم وجانت واللوحة

أضف الوسائط الغنية والملاحظات ونشر البيانات الوصفية في مساحة عمل واحدة

🔑 مثالي لـ: المدونون والمحررون وفرق المحتوى الذين يسعون إلى إدارة عملية النشر المستمرة مع الحفاظ على توافق جدول المحتويات التحريري مع المواعيد النهائية.

4. قالب وثائق مشروع ClickUp

احصل على قالب مجاني تتبع المخرجات الرئيسية ونظمها وحافظ عليها باستخدام قالب توثيق المشاريع من ClickUp

يوفر هذا القالب الإعدادات اللازمة لتفاصيل النطاق والتخطيط والتحديثات والنتائج في مستندك. يعمل قالب وثائق المشروع من ClickUp كمركز تحكم للمشروع.

ستتمكن من تسجيل الأهداف وتعيين المهام وتخطيط الجداول الزمنية وجمع التعليقات في مستند واحد منظم. وهذا ليس للتخزين فقط، فكل جزء من وثائق سير عمل مشروعك يغذي سير العمل في الوقت الفعلي، مما يحافظ على تماسك فريقك وتقدمه في العمل.

⭐ لماذا ستحبها

قم بإنشاء نظرة عامة كاملة على المشروع مع تتبع الحالة

أضف معالم المشروع واربطها بالمهام

استخدم طريقتي عرض Gantt والتقويم لإدارة جداول التسليم

اجمع التعليقات والنتائج في مساحة مستند قابلة للتحرير

🔑 مثالي لـ: مديري المشاريع والفرق التي تنشئ مستندات حية لمبادرات مستمرة أو متعددة المراحل مع جدول محتويات لتسهيل الرجوع إليها وتحديثها.

🪀 دراسة حالة: قامت RevPartners بتسريع تقديم خدمات العملاء بنسبة 64٪ بعد التحول إلى قوالب ClickUp، بما في ذلك التنسيقات المنظمة مثل جداول المحتويات. باستخدام كتيبات إرشادية معدة مسبقًا، تم التخلص من إعداد الجداول يدويًا وتوحيد الوثائق وتقليل الوقت المستغرق في تنظيم العمل. النتيجة؟ تنفيذ أسرع، وتأخيرات أقل، ومزيد من الوقت للتركيز على تقديم القيمة!

5. قالب جدول المحتويات من Canva

عبر Canva

تتميز صفحة المحتويات بالأبيض والأسود بالبساطة، وهي مثالية عندما تحتاج إلى هيكل احترافي بسيط لا يشتت الانتباه عن المحتوى الرئيسي. يلتزم قالب جدول المحتويات من Canva بتنسيق A4 نظيف مع مستويات عناوين واضحة وخط Lucida Console واضح لسهولة القراءة.

يمكنك إضافة أرقام الصفحات أو ضبط نمط الخط أو سحب أيقونات وصور مخصصة لتتناسب مع علامتك التجارية أو نوع المستند.

⭐ لماذا ستحبها

قم بالتحرير بسهولة في المتصفح باستخدام محرر السحب والإفلات من Canva

حافظ على التوافق البصري بين العناوين والأقسام

اضبط الخطوط والمسافات والمحاذاة لأي تنسيق أو حالة استخدام

قم بالتصدير بتنسيق PDF أو تنسيق قابل للطباعة دون تشويه

🔑 مثالي لـ: الطلاب والمسوقون أو المحترفون الذين يرغبون في الحصول على تخطيط سريع لجدول المحتويات قابل للطباعة يمكنهم تعديله وتنزيله على الفور.

⏩ اقرأ المزيد: الدليل الوحيد الذي ستحتاج إليه لتوثيق العمليات

6. قالب جدول المحتويات من Venngage

عبر Venngage

يجمع قالب جدول المحتويات من Venngage بين الألوان القوية والتنسيق المنظم والتصميم العصري لتحويل قائمة بسيطة إلى ميزة بصرية.

على عكس التنسيقات العادية، يتيح لك هذا القالب لفت الانتباه إلى كل قسم مع الحفاظ على تناسق تدفق المستند. يمكنك تخصيص الخطوط وإعادة وضع أرقام الصفحات أو إضافة رسومات تعكس أسلوبك، سواء كان إبداعيًا أو مؤسسيًا.

⭐ لماذا ستحبها

قم بتعديل أنظمة الألوان والأحجام لتناسب علامتك التجارية

أضف أيقونات أو رسوم توضيحية أو صور جاهزة مباشرة من المكتبة

قم بالتصدير بتنسيق PDF أو PNG أو PowerPoint مع الحفاظ على التنسيق كما هو

استخدم المحرر المدعوم بالذكاء الاصطناعي لتعديل العناصر بسرعة

🔑 مثالي لـ: المؤلفون والمقدمون الذين يرغبون في الحصول على جدول محتويات غني بصريًا وقابل للتحرير يحدد نمط الصفحات من الصفحة الأولى ويساعد في التنقل بين المشاريع الطويلة أو المستندات الإبداعية.

💡 نصيحة احترافية: بمجرد وضع قالب جدول المحتويات في مكانه، استخدم أدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي لكتابة مسودات الأقسام بسرعة. هذا مفيد بشكل خاص لإنشاء محتوى أولي لكل عنوان حتى لا تبدأ من صفحة فارغة.

7. قالب جدول محتويات الوصفات من Venngage

عبر Venngage

يتميز قالب جدول محتويات الوصفات من Venngage بتصميمه المريح الذي يشبه كتب الطبخ، مع ألوان بنية دافئة تريح العين وتسهل القراءة.

صُمم القالب لتوفير الوضوح، ويتيح لمبدعي الوصفات ترتيب الفئات والأطباق وأرقام الصفحات بسهولة في تنسيق واضح. يمكن تعديل التخطيط بسهولة — يمكنك تبديل الخطوط وتغيير حجم الأعمدة أو إدراج أيقونات الأطعمة لتخصيص الجدول للطباعة أو المشاركة الرقمية.

⭐ لماذا ستحبها

خصص الألوان والخطوط والمسافات لتتناسب مع علامتك التجارية أو أجواء مطبخك

أضف فواصل أقسام أو أيقونات أو رسوم توضيحية للأطعمة من مكتبة Venngage

قم بالتصدير بتنسيقات متعددة للطباعة أو المشاركة أو التضمين عبر الإنترنت

حافظ على تجميع الوصفات وقابليتها للبحث باستخدام تخطيط قابل للتحرير ومفهرس

🔑 مثالي لـ: الطهاة المنزليون أو الطهاة المحترفون أو مدونو الطعام الذين يرغبون في إنشاء صفحة محتوى بسيطة ومرئية لمجموعات الوصفات الرقمية أو المطبوعة.

8. قالب جدول المحتويات من Template. Net

يتبع قالب جدول المحتويات من Template. Net إرشادات APA بدقة، مما يوفر للطلاب والباحثين هيكلًا واضحًا للأوراق البحثية والمقالات الطويلة والأطروحات.

يتضمن تخطيطًا محاذيًا لليسار مع مستويات عناوين متدرجة وأنماط خطوط موحدة وأرقام صفحات متباعدة بوضوح — كل ما تحتاجه للامتثال!

إنها مرتبة بالفعل لتلائم متطلبات APA. وهذا يساعدك على ملء الأقسام بسهولة والتركيز على الكتابة.

⭐ لماذا ستحبها

استخدم تخطيطًا تم تنسيقه بالفعل ليتوافق مع تباعد وحجم APA

قم بتحرير كل شيء بسرعة — دون الحاجة إلى أدوات تصميم أو تثبيتات

املأ الحقول المعدة مسبقًا للفصول والعناوين الفرعية والملاحق دون إعداد يدوي

قم بتنزيلها بتنسيقات Word أو PDF أو ملفات قابلة للمشاركة دون أي أخطاء في التنسيق

🔑 مثالي لـ: الطلاب والباحثين الذين يحتاجون إلى نموذج جدول فارغ وموثوق به ومهيأ لتقديمه وفقًا لمعايير APA مع الحد الأدنى من التعديل.

💡 نصيحة احترافية: اربط جدول المحتويات بقاعدة بيانات المحتوى. لا تدع جدول المحتويات معزولًا. أنشئ قاعدة بيانات للمحتوى لربط كل عنصر بالمحتوى الفعلي أو المهام أو الملخصات. بهذه الطريقة، يصبح جدول المحتويات فهرسًا وظيفيًا، وليس مجرد صفحة ثابتة.

9. قالب جدول محتويات الأطروحة من Template. Net

صُمم هذا القالب خصيصًا للمستندات الأكاديمية الرسمية، ويوفر إطارًا جاهزًا لتنظيم محتوى الأطروحات المعقدة. يتضمن قالب جدول محتويات الأطروحة من Template. Net مستويات عناوين متدرجة ومحاذاة متسقة لأرقام الصفحات ومسافات مناسبة لمعايير التنسيق المؤسسية.

كل قسم قابل للتحرير، لذا يمكنك إضافة فصول وعناوين فرعية وملاحق دون الإخلال بالتصميم. إنه عملي ومهني ومصمم لمنع المستندات الطويلة من أن تصبح كابوسًا في التنسيق.

⭐ لماذا ستحبها

أضف عناصر نائبة لأقسام الأطروحة، بما في ذلك الملخص والمنهجية والمراجع

اضبط مسافة المسافة البادئة للعناوين ونمط الخط دون الإخلال بالهيكل

قم بالتنزيل على الفور في Word أو PDF وابدأ في التحرير أو الإرسال دون إعادة التنسيق

قم بالتحديث يدويًا مع تطور فصولك أثناء الصياغة

🔑 مثالي لـ: طلاب الدراسات العليا والكتاب الأكاديميون الذين يقومون بإنشاء مستندات بحثية طويلة مع تفاصيل مفصلة للفصول وجدول محتويات احترافي ومصقول.

⚡ نصيحة إضافية: بمجرد تعيين القالب، قم بربط كل قسم بموجز المحتوى. هذا يحافظ على أهدافك وكلماتك الرئيسية وجمهورك المستهدف في مكان واحد، بحيث يظل كل جزء من المستند متسقًا مع الرسالة ومسار العمل.

10. قالب جدول محتويات الكتاب السنوي من Template. Net

يوفر قالب جدول محتويات الكتاب السنوي من Template. Net تنسيقًا واضحًا وأنيقًا لتنظيم الأقسام في الكتاب السنوي أو المنشورات المدرسية. وهو يوازن بين الوضوح البصري ومرونة التخصيص، مما يتيح لك إدراج الصور واختيار أنماط خطوط مختلفة وإعادة ترتيب أقسام المحتوى بسهولة.

صُمم هذا التخطيط على أساس هيكل أعمدة بسيط، ويحافظ على محاذاة جميع العناصر وقابليتها للقراءة، مع منحك الحرية في مطابقته مع الموضوع العام للكتاب السنوي أو العلامة التجارية.

⭐ لماذا ستحبها

قم بتحرير الفئات المدمجة مثل النوادي والأحداث وملفات تعريف الفصول مباشرة في التخطيط

قم بتحميل شعار مدرستك أو صور الطلاب لتخصيص كل قسم بصريًا

قم بالتحرير في المتصفح وقم بالتصدير إلى PDF أو الطباعة على الفور — دون الحاجة إلى أدوات إضافية

قسّم محتوى الكتاب السنوي إلى أقسام محددة بوضوح لتسهيل التصفح

🔑 مثالي لـ: محررو الكتب السنوية أو فرق المدارس أو مجالس الطلاب الذين يحتاجون إلى صفحة محتويات واضحة بصريًا وسهلة التحرير لمنشورات متعددة الأقسام.

11. قالب جدول محتويات قانوني من Template. Net

تم تصميم قالب جدول المحتويات القانوني من Template. Net للمهنيين القانونيين الذين يحتاجون إلى تنسيق واضح ودقة في الأقسام. وهو مصمم ليلائم عناصر متعددة في المستندات — من القوانين والبنود إلى المرفقات والملاحق — دون عناء التنسيق.

بفضل العناصر النائبة القابلة للتحرير ومحاذاة أرقام الصفحات المتسقة، تضمن أن تظل مستنداتك القانونية قابلة للقراءة ومنظمة ومتوافقة مع معايير الصناعة.

⭐ لماذا ستحبها

أضف أقسامًا قانونية مثل المواد والبنود والمستندات المرفقة بتنسيق محدد مسبقًا

أدخل علامة تجارية للشركة أو عناوين الحالات لتخصيص تخطيط المحتوى

قم بالتحرير عبر الإنترنت وتصدير إلى Word أو PDF للتخزين أو العرض التقديمي

حافظ على تنظيم المحتوى القانوني متعدد الأجزاء باستخدام مستويات العناوين المرقمة

🔑 مثالي لـ: المساعدون القانونيون والمحامون والمسؤولون القانونيون الذين ينشئون ملفات قانونية احترافية مفهرسة تتطلب جدول محتويات مفصل وسهل التصفح.

💡 نصيحة احترافية: استخدم مطالبات الكتابة بالذكاء الاصطناعي لتبادل الأفكار حول العناوين الفرعية وتوسيع صفحة المحتويات. هذا يحافظ على تنظيم مستندك مع تسريع عملية توليد الأفكار للمحتوى الطويل مثل الكتيبات أو الأوراق البحثية.

12. قالب جدول المحتويات من Freepik

عبر Freepik

يوفر قالب جدول المحتويات من Freepik مجموعة واسعة من قوالب جدول المحتويات القابلة للتحرير والتي تناسب المستندات الاحترافية والإبداعية على حد سواء.

يحافظ هذا التصميم على تنسيق نظيف مع شبكة منظمة للعناوين وأرقام الصفحات، مع توفير المرونة بفضل عناصر التخطيط القابلة للتحرير. يتوفر بتنسيقات PSD و AI و JPG، وهو مثالي للمستندات التي تحتوي على الكثير من العناصر الرسومية مثل العروض التقديمية والمحافظ والأدلة.

⭐ لماذا ستحبها

قم بتنزيلها كملفات PSD أو AI متعددة الطبقات لتخصيصها بشكل متقدم

استبدل خطوط العلامة التجارية أو الرموز أو صور الأقسام

قم بمحاذاة الأقسام وتنسيقها بدقة باستخدام أدوات التحرير المرئي

قم بتصدير تصميمات عالية الدقة للطباعة أو النشر الرقمي

🔑 مثالي لـ: المصممين والمسوقين والفرق التي تنشئ مستندات أو عروض تقديمية تحمل علامة تجارية وتحتاج إلى صفحة محتويات مصقولة بصريًا مع مساحة للتحكم الإبداعي.

⏩ اقرأ المزيد: كيفية إنشاء قائمة مرجعية لإنشاء المحتوى

13. قالب جدول المحتويات من Postermywall

عبر Postermywall

صُمم هذا القالب بحجم A4 خصيصًا للنشرات الإخبارية والمجلات الرقمية والتصميمات التحريرية، ويجمع بين الهيكل والأناقة. بفضل أقسامه الواضحة لعناوين المقالات وأرقام الصفحات، يمنح المحتوى الخاص بك مظهرًا احترافيًا يسهل تصفحه.

يمكنك تحميل الصور وتعديل أنماط الخطوط وتخصيص عناصر التخطيط لتتناسب مع علامتك التجارية. وهي مفيدة بشكل خاص للمنشورات التي تركز على الشبكات الاجتماعية وتسعى إلى إضافة الوضوح دون فقدان الجاذبية البصرية.

⭐ لماذا ستحبها

خصص عناوين الأقسام وأرقام الصفحات بسهولة السحب والإفلات

أضف صورك أو شعاراتك أو تصميمات الخلفية الخاصة بك مباشرة في المحرر

قم بتغيير حجم التخطيط وإعادة استخدامه للويب أو الطباعة أو المشاركة على الشبكات الاجتماعية

قم بالتصدير بتنسيقات متعددة دون الحاجة إلى برامج تصميم

🔑 مثالي لـ: محررو النشرات الإخبارية، والمنشورات المدرسية، ومصممو المجلات الرقمية الذين يرغبون في إنشاء صفحة محتويات أنيقة وواضحة للمستندات التحريرية أو الترويجية.

ما الذي يجعل قالب جدول المحتويات جيدًا

الآن بعد أن اطلعت على بعض الخيارات، كيف تختار قالب جدول المحتويات المناسب لك؟

يمنح قالب جدول المحتويات الجيد هيكلًا لمستندك مع الحفاظ على وضوحه واحترافه وسهولة تحديثه مع تغير المحتوى. يجب أن يدعم التحرير اليدوي والتنسيق التلقائي. بعض الميزات الرئيسية التي يجب البحث عنها:

مستويات العناوين: تدعم مستويات متعددة من المحتوى، بحيث يتم فصل الأقسام والأقسام الفرعية بوضوح

نمط خط قابل للتخصيص: طابق جدول المحتويات مع باقي خطوط المستند للحصول على مظهر احترافي

الخطوط المنقطة: اربط عناوين الأقسام بأرقام الصفحات لتسهيل التتبع البصري

تصميم قابل للتعديل: أعد ترتيب الأقسام أو غيّر التنسيق دون الحاجة إلى البدء من جديد

محاذاة أرقام الصفحات: حافظ على محاذاة جميع أرقام الصفحات المقابلة من أجل الدقة والاتساق

تنسيق قابل للطباعة: قم بالتصدير بشكل واضح إلى PDF أو تنسيقات أخرى دون اختلال في المحاذاة

خيارات التحديث اليدوي والتلقائي: احصل على وضعي التعبئة اليدوية والتلقائية حسب مشروعك

حافظ على تنظيم جميع محتويات جدول المحتويات باستخدام ClickUp

اختيار قالب جدول المحتويات المناسب هو مجرد جزء واحد من اللغز — التنفيذ الفعال هو الفوز الحقيقي. وهنا يأتي دور ClickUp.

سواء كنت تدير منشورات مدونة أو ورقة بحثية أو وثائق مشروع، يوفر لك ClickUp جميع الأدوات التي تحتاجها في كل خطوة على الطريق.

قم بإنشاء هيكل المحتوى الخاص بك وتعيينه وتتبعه وتنظيمه من لوحة تحكم واحدة. من نمط الخط إلى أرقام الصفحات، كل عنصر قابل للتحرير والتتبع — دون الحاجة إلى إعادة الترتيب يدويًا.

مع ClickUp، لا تكتفي بإدراج جدول محتويات فحسب، بل تدير عملية المستند بالكامل من منصة واحدة. هل أنت مستعد لتجنب فوضى التنسيق؟ ابدأ استخدام ClickUp مجانًا وحوّل كل مستند إلى مساحة عمل منظمة.