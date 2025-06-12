أفضل 10 أدوات لتحليل النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي للحصول على رؤى وأتمتة

أحدث تحليل النصوص بالذكاء الاصطناعي ثورة في طريقة معالجة الشركات للبيانات وتحليلها. تستخرج هذه الأدوات المعلومات من آراء العملاء، وتؤتمت تحليل المحتوى، وتعزز التواصل بين أعضاء الفريق لتسهيل سير العمل.

تركز بعض الحلول على التحليل اللغوي المكثف، بينما تتكامل حلول أخرى مع أنظمة مساحة العمل لديك لتوفير رؤى في الوقت الفعلي.

ومع ذلك، تختلف الدقة والتخصيص وقابلية التوسع؛ لذا، من الضروري اختيار محلل نصي بالذكاء الاصطناعي مناسب لاحتياجاتك.

لتسهيل اتخاذ القرار، قمنا بإدراج أفضل أدوات تحليل النصوص بالذكاء الاصطناعي من أجلك. سواء كنت تبحث عن حل لا يتطلب كتابة أكواد برمجية، أو معالجة اللغة الطبيعية (NLP) على مستوى المؤسسات، أو رؤى قائمة على العواطف، فإن هذه الأدوات تساعدك على الوصول إلى البيانات المهمة للأعمال.

فيما يلي الميزات الرئيسية وحالات الاستخدام ومدى الملاءمة وتفاصيل الأسعار لمحللات النصوص بالذكاء الاصطناعي التي نغطيها في هذا المنشور:

أداة الميزات الرئيسية الأفضل لـ الأسعار* ClickUp – ملخصات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتحليل المشاعر، والردود التلقائية على الدردشة – تحليل متكامل للمشاريع والمستندات والدردشة – رؤى فورية عبر بيانات مساحة العمل – العديد من نماذج اللغة الكبيرة (LLM) بما في ذلك GPT وGemini وClaude الأفضل للفرق والشركات التي تحتاج إلى تحليل نصي مدعوم بالذكاء الاصطناعي ومتكامل بشكل عميق مع سير عملها تتوفر خطة مجانية؛ تتوفر تخصيصات للمؤسسات HyperWrite AI Text Analyzer – تحسين القواعد النحوية والأسلوب في الوقت الفعلي – توصيات نصية تنبؤية – أنماط تحرير مخصصة الأفضل للكتاب الأفراد ومنشئي المحتوى الذين يرغبون في تحسين الكتابة وتحليلها بشكل متقدم تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 19.99 دولارًا شهريًا Galaxy. ai – تحليل الدلالات والمشاعر – واجهة موحدة لعدة نماذج ذكاء اصطناعي – استخراج الاتجاهات والرؤى من مجموعات البيانات الكبيرة الأفضل لفرق التسويق والبحث التي تحلل النبرة العاطفية والاتجاهات تتوفر خطة مدفوعة؛ تبدأ من 15 دولارًا شهريًا MyMap. ai – تصور وتنظيم رؤى المحتوى – تحليل ملفات PDF وصفحات الويب – تعاون في الوقت الفعلي ومرئيات قابلة للمشاركة الأفضل لفرق المحتوى والباحثين الذين يحتاجون إلى تحليلات مرئية وتعاونية للمحتوى تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 7.50 دولارًا أمريكيًا في الشهر Blix – تلخيص وتحليل التعليقات النصية المفتوحة – GEM AI لتلخيص رسائل البريد الإلكتروني – تحليل الاتصالات وإنشاء التقارير الأفضل لفرق الدعم والاتصال التي تحتاج إلى تحليل رسائل البريد الإلكتروني وبيانات الاستطلاعات المفتوحة أسعار مخصصة SurveyMonkey – إنشاء استطلاعات وتحليلها باستخدام الذكاء الاصطناعي – لوحات معلومات في الوقت الفعلي ورؤى متعددة الاستطلاعات – تصورات ديناميكية للبيانات الأفضل للباحثين والمسوقين الذين يحللون بيانات الاستطلاعات باستخدام الذكاء الاصطناعي المدمج تبدأ الخطط الفردية من 39 دولارًا شهريًا؛ خطط الفريق من 30 دولارًا للمستخدم شهريًا؛ أسعار مخصصة للمؤسسات MonkeyLearn – أداة إنشاء نماذج الذكاء الاصطناعي بدون كود للمشاعر والكلمات الرئيسية والمواضيع – معالجة النصوص في الوقت الفعلي – لوحات معلومات تفاعلية الأفضل للفرق غير التقنية التي تبحث عن تحليل البيانات النصية دون الحاجة إلى البرمجة أسعار مخصصة Canvs AI – وضع علامات على العواطف والمشاعر – إعداد تقارير سريعة ومرئية للردود المفتوحة – أدوات التصفية والمقارنة الأفضل للعلامات التجارية والوكالات التي تتعقب الاستجابات العاطفية عبر التعليقات والبيانات الاجتماعية أسعار مخصصة Amazon Comprehend – معالجة اللغة الطبيعية على نطاق واسع (المشاعر والكيانات والمواضيع) – تكامل سلس مع AWS – تحليل في الوقت الفعلي والدفع حسب الاستخدام الأفضل للمؤسسات التي تعتمد على البيانات الضخمة وتحتاج إلى تحليل نصي قابل للتطوير ومدعوم بواجهة برمجة تطبي فئة مجانية (50 ألف وحدة/شهر لمدة 12 شهرًا)؛ الدفع حسب الاستخدام يبدأ من 0.0001 دولار/وحدة MeaningCloud – استخراج الموضوعات والتعرف على الكيانات – تحليل المشاعر وتصنيف النصوص – واجهة برمجة تطبيقات قابلة للتخصيص ودعم متعدد اللغات الأفضل للفرق التي تحتاج إلى أداة سحابية مستقلة للتحليل الدلالي أسعار مخصصة

ما الذي يجب أن تبحث عنه في تحليل النصوص بالذكاء الاصطناعي؟

يمكن لأدوات تحليل النصوص بالذكاء الاصطناعي أن تغير طريقة معالجتك وتفسيرك لكميات كبيرة من النصوص، بدءًا من ملاحظات العملاء وحتى الأوراق البحثية. ولكن مع توفر العديد من الخيارات، كيف تختار الخيار المناسب؟

دعنا نحلل العوامل الأساسية التي يجب مراعاتها:

الفهم السياقي: يجب أن يفسر الذكاء الاصطناعي المعنى بما يتجاوز تحليل الكلمات المفتاحية البسيط، مع التعرف على السياق والنبرة والدلالات الدقيقة من أجل تقييم أكثر دقة وموثوقية

اكتشاف المشاعر والعواطف: ابحث عن الذكاء الاصطناعي الذي يحدد بدقة المشاعر (إيجابية، سلبية، محايدة) ويحدد العواطف مثل الإحباط أو الرضا

التعرف على الكيانات واستخراج الكلمات المفتاحية: يجب أن تستخرج أداة تحليل النصوص القائمة على الذكاء الاصطناعي القوية الكيانات الرئيسية مثل الأسماء والأماكن والتواريخ والمواضيع المهمة، مما يساعد في تلخيص البيانات وتصنيفها وتتبع الاتجاهات عبر البيانات

التخصيص وقابلية التوسع: يجب أن يدعم الذكاء الاصطناعي النماذج المخصصة أو التعديلات لتلبية الاحتياجات الخاصة بالصناعة والتوسع بكفاءة مع زيادة حجم البيانات

دعم متعدد اللغات: إذا كنت تتعامل مع جمهور عالمي، فيجب أن يتعامل الذكاء الاصطناعي مع لغات ولهجات متعددة مع الحفاظ على دقة الترجمة

التكامل وتوافق واجهة برمجة التطبيقات (API): يجب أن تتكامل الأداة بسلاسة مع سير العمل الحالي وأنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وروبوتات الدردشة وأنظمة إدارة البيانات. يعزز الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات (API) مرونة الأتمتة

كشف التحيز والذكاء الاصطناعي الأخلاقي: ضمان تقليل التحيز في الذكاء الاصطناعي إلى الحد الأدنى، وتوفير رؤى محايدة ومتوازنة دون تعزيز الصور النمط

المعالجة في الوقت الفعلي: يجب أن يقوم الذكاء الاصطناعي بتحليل النص ومعالجته على الفور. وهذا أمر ضروري لتسهيل إدارة الدردشات السريعة وتقديم خدمة عملاء دقيقة

الفعالية من حيث التكلفة: قم بتقييم نماذج التسعير بناءً على الميزات وقابلية التوسع والقيمة الإجمالية. توفر بعض الأدوات خطط الدفع الفوري، بينما تستخدم أدوات أخرى هياكل تسعير ثابتة

الأمان والامتثال: يجب أن يلتزم الذكاء الاصطناعي باللوائح مثل GDPR أو HIPAA أو معايير حماية البيانات الأخرى لضمان الخصوصية والامتثال

مع أخذ قائمة المراجعة أعلاه في الاعتبار، هذه هي قائمتنا المختارة لأفضل برامج تحليل النصوص بالذكاء الاصطناعي:

1. ClickUp (الأفضل لتحليل النصوص المدعوم بالذكاء الاصطناعي وتكامل سير العمل)

ابدأ في استخدام ClickUp Brain مجانًا استخدم ClickUp Brain لدمج نموذج ذكاء اصطناعي قوي في مساحة عملك من أجل إنشاء محتوى وتلخيص وإدارة مشاريع بكفاءة

العمل اليوم معطل.

تتوزع مشاريعنا ومعارفنا واتصالاتنا على أدوات غير متصلة ببعضها البعض، مما يؤدي إلى إبطاء عمل الفرق ويكلفنا ما يقرب من أربع ساعات كل أسبوع في إعادة التركيز

يتمتع الذكاء الاصطناعي بالقدرة على تحويل العمل، ولكن بدون دمجه في مساحة العمل الحالية والوصول السريع إلى بيانات المشروع، غالبًا ما يضيف المزيد من التعقيد بدلاً من حل المشكلات.

ClickUp يحل هذه المشكلة من خلال التطبيق الشامل للعمل—الذي يجمع المشاريع والمعرفة والدردشة في مكان واحد، وكل ذلك مدعوم بالذكاء الاصطناعي لمساعدتك على العمل بشكل أسرع وأكثر ذكاءً.

في قلب ميزات الذكاء الاصطناعي القوية يوجد ClickUp Brain، أول شبكة عصبية في العالم تربط المهام والأشخاص ومعرفة الشركة. إنه مدير معرفة ومدير مشاريع ومساعد كتابة مدعوم بالذكاء الاصطناعي ومصمم خصيصًا لطريقة عملك.

🧠 حقيقة ممتعة: ClickUp Brain يفكر ويكتب ويبني وينفذ معك، مما يوفر لك الوقت والمال من خلال توفير قوة العديد من نماذج LLMs، بما في ذلك أحدث نماذج GPT وGemini وClaude، في أداة واحدة. قم بالتبديل بين عدة نماذج لغة كبيرة (LLM) باستخدام ClickUp Brain وقم بتحسين النموذج للمهمة المطلوبة

دعنا نلقي نظرة على الميزات الأصلية للذكاء الاصطناعي في ClickUp التي يمكن أن تساعدك:

احصل على إجابات ورؤى فورية مع ClickUp Brain

احصل على إجابات فورية تتعلق بمهامك ومستنداتك وأعضاء مساحة العمل الخاصة بك باستخدام ClickUp Brain

بفضل تحليل النصوص المتقدم، يستخرج ClickUp Brain رؤى مفيدة من كميات هائلة من بيانات المشاريع والوثائق والاتصالات داخل مساحة عمل ClickUp (والتطبيقات الخارجية المتصلة) في ثوانٍ معدودة. تخيل أنك تبحث في مئات التعليقات من العملاء أو أشهر من مناقشات المشاريع — يقوم الذكاء الاصطناعي في ClickUp بذلك على الفور، ويحدد الاتجاهات والنقاط الرئيسية لدعم اتخاذ قرارات أفضل.

اكتشف رؤى الذكاء الاصطناعي حول ملاحظات الموظفين ومشاعر العملاء والمزيد مع ClickUp Brain

مدعومًا بـ معالجة اللغة الطبيعية (NLP)، يفهم ClickUp Brain السياق والفروق الدقيقة، متجاوزًا البحث البسيط عن الكلمات المفتاحية لفهم المعنى الحقيقي وراء محادثاتك.

👉🏼 على سبيل المثال، عند تحليل تعليقات المشروع، تكتشف الموضوعات والأنماط الشائعة، مما يساعد الفرق على قياس مشاعر العملاء بسرعة دون مراجعة كل تعليق يدويًا.

أتمتة التحديثات، واحصل على تقارير يومية ذكية، وقم بمواءمة جهود فريقك العالمي دون عناء!

لكن ClickUp Brain لا يقتصر على تحليل النصوص فحسب، بل يحول الرؤى إلى أفعال. بفضل التعلم الآلي المدمج، يعمل على أتمتة تحديثات تقدم المشروع باستخدام حقول الذكاء الاصطناعي، ويقدم تقارير مخصصة باستخدام الذكاء الاصطناعي، وحتى يترجم المحتوى بين اللغات المختلفة للحفاظ على تماسك الفرق العالمية.

👉🏼 هل تريد الاستفادة القصوى منها؟ إليك دورة تدريبية مكثفة حول هندسة المطالبات بالذكاء الاصطناعي في أقل من ثلاث دقائق!

💡 نصيحة احترافية: هل تريد استخراج الرؤى الرئيسية من لوحات معلومات ClickUp دون الحاجة إلى التعمق في كل مقياس؟ استخدم بطاقات الذكاء الاصطناعي في ClickUp لتلخيص مؤشرات الأداء الرئيسية وتحديد العوائق وتخطيط الخطوات التالية للحفاظ على سير المشاريع على المسار الصحيح حوّل لوحات المعلومات إلى قرارات باستخدام بطاقات الذكاء الاصطناعي في ClickUp

اطلب من ClickUp AI الحصول على ملخصات وإجراءات يتم نشرها تلقائيًا في قنوات الدردشة ClickUp Chat الخاصة بك

يتكامل ClickUp Brain مباشرة مع ClickUp Chat، مما يضمن بقاء فريقك على اطلاع دائم دون إرهاقهم بالمعلومات. اطلب من الذكاء الاصطناعي نشر الملخصات وعناصر العمل تلقائيًا في قنوات الدردشة الخاصة بك، حتى يعرف الجميع الخطوات التالية دون الحاجة إلى البحث في المحادثات الطويلة.

تساعدك ميزة Catch Me Up في الحصول على ملخصات للمناقشات التي فاتتك في أي قناة.

باستخدام إنشاء المهام بالذكاء الاصطناعي، يمكنك إنشاء مهام من رسائل الدردشة وتعيينها لأعضاء الفريق وربطها بالمشاريع ذات الصلة.

قم بإعداد وكلاء Autopilot في ClickUp للإجابة على الأسئلة في الدردشة

وإذا كنت تريد إجابات على الاستفسارات المنشورة في الدردشة، يمكنك الاعتماد على وكيل الإجابات التلقائية في ClickUp. وهو نوع من وكلاء الطيار الآلي المدمج الذي يراقب قنوات الدردشة بحثًا عن الأسئلة ويقدم إجابات فورية ومراعية للسياق. ويستقي المعلومات من مهام ClickUp ووثائقك ودردشاتك لتقديم إجابات دقيقة

💡 نصيحة احترافية: استدعِ الذكاء الاصطناعي بسرعة إلى ClickUp Chat باستخدام الطرق التالية: أوامر Slash : اكتب /ai في حقل الرسالة للوصول إلى ميزات الذكاء الاصطناعي وكتابة الرسائل باستخدام الذكاء الاصطناعي

@brain mention: استخدم @brain في رسالتك لتشغيل ClickUp Brain للاستفادة من وظائف الذكاء الاصطناعي المتنوعة

إجراءات التمرير: مرر مؤشر الفأرة فوق رسالة مرسلة لإظهار خيارات مثل إنشاء مهام أو تلخيص سلاسل المحادثات باستخدام الذكاء الاصطناعي

التقط كل التفاصيل باستخدام ClickUp AI Notetaker

يمكنك الوصول إلى جميع تفاصيل الاجتماعات ولن تفوتك أي مهمة عند استخدام أداة تدوين الملاحظات بالذكاء الاصطناعي من ClickUp

مع AI Notetaker من ClickUp، لن يقلق فريقك أبدًا من فقدان النقاط المهمة أثناء الاجتماعات. فهو يسجل المناقشات وينسخها ويلخصها تلقائيًا، ويحول الملاحظات المتفرقة من الاجتماعات إلى بنود عمل منظمة.

تعاون بين الفرق باستخدام ClickUp Docs

اجعل تحليل النصوص أكثر تعاونًا مع ClickUp Docs

التعاون هو جوهر ClickUp Docs. بدلاً من التعامل مع الملاحظات المتناثرة وسلاسل البريد الإلكتروني التي لا نهاية لها لاستخراج النص للتحليل، يمكن للفرق تحرير المستندات بشكل مشترك في الوقت الفعلي، وتحويل الأفكار المجزأة إلى معرفة منظمة.

سواء كنت تقوم بتوثيق أفضل الممارسات أو طرح أفكار لتسويق المنتجات أو تلخيص المناقشات الرئيسية، يضمن ClickUp Docs أن كل شيء يظل منظمًا وسهل الوصول إليه وقابل للتنفيذ، كل ذلك في مكان واحد.

أفضل ميزات ClickUp

قم بمعالجة وتحليل النصوص من مصادر متعددة باستخدام الذكاء الاصطناعي المتقدم، وتحويل البيانات الأولية إلى رؤى قابلة للتنفيذ

أنشئ ملخصات فورية مدعومة بالذكاء الاصطناعي وعناصر عمل من الاجتماعات والمستندات والمناقشات

ترجم المحتوى تلقائيًا باستخدام الذكاء الاصطناعي الأصلي لدعم الفرق العالمية

أنشئ ملخصات شاملة للمشاريع مدعومة بالذكاء الاصطناعي مع تقارير يومية وتحديثات الحالة والخطوات التالية

قيود ClickUp

يشعر بعض المستخدمين أن هناك منحنى تعلم حاد بسبب الميزات المتنوعة للمنتج

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp

بدا أحد مستخدمي Reddit معجبًا بالذكاء الاصطناعي الأصلي لـ ClickUp، خاصةً عند استخدامه مع ClickUp Docs:

نعم. يوفر لي ClickUp Brain الكثير من الوقت في التنقل بين الملفات بصراحة. أعلم أن هناك أدوات ذكاء اصطناعي تقدم خدمة مجانية فعالة للغاية، ولكن التبديل المستمر بين علامات التبويب يؤثر سلبًا على إنتاجيتي. وبصراحة، عندما أكون في مرحلة العمل المكثف، هذا آخر شيء أريد القيام به. أستخدم الذكاء الاصطناعي بشكل أساسي لكتابة الأشياء لأنني أعمل في مجال المحتوى. كما أنه يقوم بتحرير ما أكتبه (مذهل!). هناك شيء آخر يساعدني كثيرًا وهو Docs. أحب خيارات التنسيق، خاصة تلك اللافتات. إنها رائعة!

نعم. يوفر لي ClickUp Brain الكثير من الوقت في التنقل بين الملفات بصراحة. أعلم أن هناك أدوات ذكاء اصطناعي تقدم خدمة مجانية فعالة للغاية، ولكن التبديل المستمر بين علامات التبويب يؤثر سلبًا على إنتاجيتي. وبصراحة، عندما أكون في مرحلة العمل المكثف، هذا آخر شيء أريد القيام به. أستخدم الذكاء الاصطناعي بشكل أساسي لكتابة الأشياء لأنني أعمل في مجال المحتوى. كما أنه يقوم بتحرير ما أكتبه (مذهل!). هناك شيء آخر يساعدني كثيرًا وهو Docs. أحب خيارات التنسيق، خاصة تلك اللافتات. إنها رائعة!

📮ClickUp Insight: 62% من المشاركين في استطلاعنا يعتمدون على أدوات الذكاء الاصطناعي التخاطبية مثل ChatGPT وClaude. قد تكون واجهة روبوتات الدردشة المألوفة وقدراتها المتنوعة — لإنشاء المحتوى وتحليل البيانات وغير ذلك — هي السبب وراء شعبيتها الكبيرة في مختلف الأدوار والقطاعات. ومع ذلك، إذا كان على المستخدم التبديل إلى علامة تبويب أخرى لطرح سؤال على الذكاء الاصطناعي في كل مرة، فإن تكاليف التبديل المرتبطة بذلك وتكاليف تبديل السياق تتراكم بمرور الوقت. لكن ليس مع ClickUp Brain. فهو موجود في مساحة العمل الخاصة بك، ويعرف ما تعمل عليه، ويمكنه فهم المطالبات النصية البسيطة، ويقدم لك إجابات وثيقة الصلة بمهامك! استمتع بتحسين الإنتاجية بمقدار الضعف مع ClickUp!

2. HyperWrite AI Text Analyzer (الأفضل لتحليل النصوص المتعمق وتحسين الكتابة)

عبر HyperWrite

HyperWrite AI Text Analyzer يشبه وجود مدرب كتابة ذكي بجانبك. يوفر اقتراحات في الوقت الفعلي وتصحيحات نحوية وتعديلات على الأسلوب لجعل المحتوى الخاص بك أكثر وضوحًا وجاذبية.

أفضل ميزات محلل النصوص HyperWrite AI

احصل على رؤى قابلة للتطبيق لتحسين كتاباتك من خلال تحليل القواعد النحوية وعلامات الترقيم وتركيب الجمل وتسلسلها

قم بتمكين التوصيات النصية التنبؤية لتسريع الكتابة من خلال توقع الجمل وإكمالها

قم بتخصيص أنماط التحرير لتقديم اقتراحات مخصصة تتناسب مع صوت المستخدم ونبرة صوته

قيود محلل النصوص HyperWrite AI

قد يجد بعض المستخدمين في البداية أن الواجهة والميزات معقدة

الخطط المميزة أغلى ثمناً من العديد من أدوات الكتابة الأخرى التي تعمل بالذكاء الاصطناعي

أسعار محلل النصوص HyperWrite AI

خطة مجانية

الباقة المميزة: 19.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا

الباقة Ultra: 44.99 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات HyperWrite AI Text Analyzer

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن HyperWrite AI Text Analyzer

تقول إحدى مراجعات G2:

يمكنني أن أطلب من HyperWrite مساعدتي في البحث والكتابة ووضع خطط العمل وعروض PowerPoint التقديمية وأي شيء آخر.

يمكنني أن أطلب من HyperWrite مساعدتي في البحث والكتابة ووضع خطط العمل وعروض PowerPoint التقديمية وأي شيء آخر.

📖 اقرأ أيضًا: كيفية تحرير المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي: دليل لإنتاج محتوى جذاب وعالي الجودة

3. Galaxy. ai (الأفضل لتحليل الدلالات والمشاعر)

تقدم Galaxy. ai مجموعة كاملة من أدوات الذكاء الاصطناعي تحت سقف واحد، بما في ذلك Galaxy. ai Text Analyzer، الذي يعزز فهم المحتوى من خلال التحليل الدلالي وتحليل المشاعر. تساعد أدوات أبحاث السوق المدعومة بالذكاء الاصطناعي في المنصة المستخدمين على فهم سلوك المستهلكين وديناميكيات السوق بشكل فعال.

أفضل ميزات Galaxy. ai

قم بإجراء تحليل دلالي وتحليل المشاعر للحصول على رؤى أعمق لمعنى المحتوى ونبرة المشاعر

يمكنك الوصول إلى نماذج متعددة للذكاء الاصطناعي من خلال واجهة موحدة لتحليل مبسط

استفد من تحليلات النصوص المتقدمة لاستخراج المعلومات والاتجاهات الرئيسية من مجموعات البيانات الكبيرة

قيود Galaxy. ai

تحتاج بعض الميزات إلى مزيد من التحسين لتتوافق مع توقعات المستخدمين

الرد من الدعم مؤتمت بالكامل تقريبًا وقد لا يعالج مشكلة مستخدم معين بشكل مناسب

أسعار Galaxy. ai

الخطة القياسية: 15 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات Galaxy. ai

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

📖 اقرأ أيضًا: دليل استخدام الذكاء الاصطناعي في تسويق المحتوى

4. MyMap. ai أداة تحليل المحتوى (الأفضل لتصور وتنظيم رؤى المحتوى)

تقوم أداة تحليل المحتوى من MyMap. ai بتحليل النصوص غير المنظمة على الفور، وتحديد الموضوعات الرئيسية والمشاعر والنية. سواء كنت تغوص في تعليقات العملاء أو ضجة وسائل التواصل الاجتماعي أو ردود الاستطلاعات، دع MyMap. ai يقوم بالمهمة الصعبة نيابة عنك.

أفضل ميزات MyMap. ai

قم بتقييم النصوص أو ملفات PDF أو صفحات الويب بسهولة حيث يتكيف الذكاء الاصطناعي مع أنواع المحتوى المختلفة

تعاون في الوقت الفعلي مع فريقك على نفس مشروع التحليل

احفظ تحليلاتك كصور أو ملفات PDF، أو شاركها عبر عناوين URL فريدة لمراجعتها بسرعة والتعاون مع فريقك

قيود MyMap. ai

لا يوجد وصول دون اتصال بالإنترنت

خيارات التخصيص محدودة

أسعار MyMap. ai

مجاني

الأساسي: 7.50 دولار شهريًا

Pro: 15 دولارًا شهريًا

تقييمات وتصنيفات MyMap. ai

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

📮ClickUp Insight: 37% من المشاركين في استطلاعنا يستخدمون الذكاء الاصطناعي لإنشاء المحتوى، بما في ذلك الكتابة والتحرير والبريد الإلكتروني. ومع ذلك، تتطلب هذه العملية عادةً التبديل بين أدوات مختلفة، مثل أداة إنشاء المحتوى ومساحة العمل الخاصة بك. مع ClickUp، تحصل على مساعدة في الكتابة مدعومة بالذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء مساحة العمل، بما في ذلك البريد الإلكتروني والتعليقات والدردشات والمستندات والمزيد، مع الحفاظ على السياق من مساحة العمل بأكملها.

5. Blix (الأفضل لتحليل البريد الإلكتروني والاتصالات المدعوم بالذكاء الاصطناعي)

عبر Blix

Blix هي منصة تحليل نصية مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتوفر حلولاً شاملة للبريد الإلكتروني والاتصالات. تعمل على أتمتة التحليل الشاق للردود النصية المفتوحة، والتي عادةً ما يتم الحصول عليها من الاستطلاعات والمراجعات عبر الإنترنت وتذاكر الدعم.

أفضل ميزات Blix

قم بكتابة وتلخيص رسائل البريد الإلكتروني بكفاءة باستخدام GEM AI

أنشئ تقارير وملخصات شاملة لفهم سريع لمشاعر العملاء والاتجاهات السائدة

استفد من الترميز والفهرسة التلقائية للردود المفتوحة لتحويل النصوص غير المنظمة إلى بيانات منظمة

حدد الموضوع الرئيسي في التعليقات مع التقاط جميع الرؤى الهامة

قيود Blix

أدوات التخصيص المحدودة لا تكفي لتخصيص تحليل البيانات

قد يواجه المستخدمون صعوبة بسيطة في التعلم لأن المنصة تحتوي على العديد من المكونات والوظائف المختلفة

أسعار Blix

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Blix

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

📖 اقرأ أيضًا: كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في البريد الإلكتروني (حالات الاستخدام والأدوات)

6. SurveyMonkey (الأفضل لتحليل بيانات الاستطلاعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي)

عبر SurveyMonkey

SurveyMonkey هي منصة استطلاعات عبر الإنترنت واسعة الاستخدام تستفيد من الذكاء الاصطناعي لتحسين إنشاء الاستطلاعات وجمع البيانات وتحليلها. تساعد ميزات مثل SurveyMonkey Genius و Build with AI المستخدمين على تصميم استطلاعات فعالة واستخراج رؤى قابلة للتنفيذ من الردود.

أفضل ميزات SurveyMonkey

استفد من الذكاء الاصطناعي لإنشاء استطلاعات أفضل، وجمع الردود بشكل أسرع، واكتشاف الرؤى بسرعة

أتمتة إنشاء الأسئلة باستخدام المطالبات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتسريع إنشاء الاستطلاعات

احصل على رؤى في الوقت الفعلي من خلال الوصول إلى تحليلات متعددة الاستطلاعات ولوحات معلومات تفاعلية وتصورات ديناميكية للبيانات للحصول على رؤى قابلة للتنفيذ

قيود SurveyMonkey

قد لا تكون كافية للمستخدمين الذين يحتاجون إلى تحليل إحصائي معقد

محدودة عند تخصيص تصميم الاستطلاع وأنواع الأسئلة مقارنة بأدوات الاستطلاع المتخصصة الأخرى

أسعار SurveyMonkey

الخطط الفردية:

قياسي : 99 دولارًا أمريكيًا في الشهر

ميزة سنوية: 39 دولارًا أمريكيًا في الشهر

الاشتراك السنوي المميز: 139 دولارًا أمريكيًا في الشهر

خطط الفريق:

ميزة الفريق : 30 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم، بدءًا من 3 مستخدمين

Team Premier : 92 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم، بدءًا من 3 مستخدمين

خطط المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات SurveyMonkey

G2: 4. 4/5 (أكثر من 22,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن SurveyMonkey

أبرز ما ورد في تقييم G2:

استخدمنا Survey Monkey لسؤال العملاء عما إذا كانوا راضين عن خدماتنا. تمكنا من جمع آراء أكثر مما كنا سنجمع لو أرسلنا بريدًا إلكترونيًا فقط.

استخدمنا Survey Monkey لسؤال العملاء عما إذا كانوا راضين عن خدماتنا. تمكنا من جمع آراء أكثر مما كنا سنجمع لو أرسلنا بريدًا إلكترونيًا فقط.

👀 هل تعلم؟ Perplexity هو مقياس رئيسي يستخدمه كاشفو المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي لقياس مدى "دهشة" نموذج الذكاء الاصطناعي من نص ما. النصوص ذات الدهشة المنخفضة (الأنماط الأكثر قابلية للتنبؤ) من المرجح أن تكون من إنشاء الذكاء الاصطناعي، بينما النصوص ذات الدهشة العالية تحاكي اللغة البشرية وتشير إلى أن مؤلفها بشري.

7. MonkeyLearn (الأفضل لتحليل النصوص بدون كود وللحصول على رؤى حول التعلم الآلي)

عبر MonkeyLearn

تعد MonkeyLearn، التي أصبحت جزءًا من Medallia, Inc. منذ عام 2022، أداة تحليل نصية لا تتطلب كتابة أي أكواد برمجية وتعمل بالذكاء الاصطناعي. تتيح هذه الأداة للشركات معالجة البيانات النصية واستخراج رؤى مفيدة منها دون الحاجة إلى معرفة البرمجة.

توفر تقنيات تحليل النصوص مثل تحليل المشاعر واستخراج الكلمات المفتاحية وتصنيف الموضوعات، مما يحول النصوص غير المنظمة إلى بيانات قابلة للتنفيذ.

أفضل ميزات MonkeyLearn

قم ببناء وتدريب ونشر نماذج تحليل نصية مخصصة دون الحاجة إلى معرفة البرمجة

عالج البيانات النصية في الوقت الفعلي، واحصل على رؤى فورية لدعم عملية اتخاذ القرار

قم بتصور البيانات على لوحات معلومات تفاعلية، مما يدعم العرض الواضح لنتائج التحليل

قيود MonkeyLearn

قد لا يدعم جميع مصادر البيانات الخارجية

قد يكون تطوير نماذج مخصصة أمرًا صعبًا بسبب محدودية البيانات المطلوبة

أسعار MonkeyLearn

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات MonkeyLearn

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

📖 اقرأ أيضًا: كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في التسويق (حالات استخدام وأدوات)

8. Canvs AI (الأفضل لتحليل العواطف والمشاعر الاجتماعية)

عبر Canvs AI

Canvs AI هي منصة رؤى تستفيد من تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة ومعالجة اللغة الطبيعية لتحويل النصوص المفتوحة من الاستطلاعات والتعليقات الاجتماعية ومراجعات المنتجات إلى معرفة قابلة للتطبيق.

تم تصميم المنصة لمساعدة المؤسسات على استخلاص رؤى قابلة للتنفيذ من ملاحظات العملاء وبيانات السوق. وهي تصنف المشاعر وتقيسها كمياً لمساعدة الشركات على فهم عواطف عملائها وتفضيلاتهم واتجاهاتهم.

أفضل ميزات Canvs AI

حدد وصنف المشاعر والعواطف المرتبطة بكل استجابة للحصول على رؤى أعمق

استخرج رؤى المستهلكين من النصوص المفتوحة دون الحاجة إلى الترميز اليدوي

استخدم بوابة سهلة الاستخدام لتصفية النتائج ومقارنتها وإنشاء تصورات للبيانات بسرعة

قيود Canvs AI

أبلغ بعض المستخدمين عن حصولهم على إجابات مختلفة لنفس السؤال في كل مرة، مما أثار مخاوف بشأن الدقة

قد تكون خيارات تكامل المنصة محدودة، مما يؤثر على توافقها مع الأنظمة الحالية

أسعار Canvs AI

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Canvs AI

G2: 4. 2/5 (أكثر من 100 تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Canvs AI

على G2، يقول أحد المستخدمين:

أحب استخدام المساعد الذكي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي أكثر من أي شيء آخر، حيث يمكنني تخصيص ما أحتاجه من البيانات.

أحب استخدام المساعد الذكي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي أكثر من أي شيء آخر، حيث يمكنني تخصيص ما أحتاجه من البيانات.

9. Amazon Comprehend (الأفضل لتحليل اللغة الطبيعية (NLP) وتحليل النصوص القابلة للتطوير)

عبر Amazon

إذا كنت بحاجة إلى تحليل كميات كبيرة من النصوص لاستخراج رؤى مفيدة، ففكر في استخدام Amazon Comprehend. يوفر هذا البرنامج ميزات مثل اكتشاف اللغة، والتعرف على الكيانات، وتحليل المشاعر، وتصنيف الموضوعات، واستخراج العبارات الرئيسية عبر مجموعات البيانات الكبيرة، دون المساس بجودة التحليل.

أفضل ميزات Amazon Comprehend

حلل كميات كبيرة من النصوص من مصادر مثل وسائل التواصل الاجتماعي والمراجعات ومجموعات البيانات النصية الشاملة

ضمان دقة عالية بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة ونماذج التعلم الآلي التي يتم إعادة تدريبها باستمرار على أحدث البيانات

تكامل سلس مع خدمات AWS مثل Amazon S3 و AWS Lambda و AWS KMS لضمان سير العمل بشكل آمن وفعال

قيود Amazon Comprehend

قد تكون معالجة كميات كبيرة من النصوص مكلفة

تجعل بنية الأسعار المعقدة من الصعب تقييم التكاليف بدقة

أسعار Amazon Comprehend

الباقة المجانية : متاحة لأول 12 شهرًا، توفر واجهة برمجة التطبيقات 50,000 وحدة نصية (5 ملايين حرف) شهريًا

الدفع حسب الاستخدام: تختلف الرسوم حسب واجهة برمجة التطبيقات (API) المحددة المستخدمة. على سبيل المثال، استخراج العبارات الرئيسية : 0.0001 دولار لكل وحدة (حتى 10 ملايين وحدة) تحليل المشاعر: 0.0001 دولار لكل وحدة (حتى 10 ملايين وحدة) التعرف على المدخلات : 0.0001 دولار لكل وحدة (حتى 10 ملايين وحدة) المشاعر المستهدفة: 0.0001 دولار لكل وحدة (حتى 10 ملايين وحدة) تحليل الصرف: 0.00005 دولار لكل وحدة (حتى 10 ملايين وحدة) كشف الأحداث حسب نوع الحدث: 0.003 دولار (حتى 10 ملايين وحدة)

استخراج العبارات الرئيسية : 0.0001 دولار لكل وحدة (حتى 10 ملايين وحدة)

تحليل المشاعر: 0.0001 دولار لكل وحدة (حتى 10 ملايين وحدة)

التعرف على الإدخال : 0.0001 دولار لكل وحدة (حتى 10 ملايين وحدة)

المشاعر المستهدفة: 0.0001 دولار لكل وحدة (حتى 10 ملايين وحدة)

تحليل الصرف: 0.00005 دولار لكل وحدة (حتى 10 ملايين وحدة)

كشف الأحداث حسب نوع الحدث: 0.003 دولار (حتى 10 ملايين وحدة)

استخراج العبارات الرئيسية : 0.0001 دولار لكل وحدة (حتى 10 ملايين وحدة)

تحليل المشاعر: 0.0001 دولار لكل وحدة (حتى 10 ملايين وحدة)

التعرف على الإدخال : 0.0001 دولار لكل وحدة (حتى 10 ملايين وحدة)

المشاعر المستهدفة: 0.0001 دولار لكل وحدة (حتى 10 ملايين وحدة)

تحليل الصرف: 0.00005 دولار لكل وحدة (حتى 10 ملايين وحدة)

كشف الأحداث حسب نوع الحدث: 0.003 دولار (حتى 10 ملايين وحدة)

تقييمات ومراجعات Amazon Comprehend

G2: 4. 2/5 (70+ تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Amazon Comprehend

يشارك أحد المستخدمين على G2 تجربته:

تعجبني جميع ميزاته، حيث تتيح لي الحصول على صورة كاملة عن المشاريع وتنفيذها بشكل مناسب دون الحاجة إلى دمج أي أدوات أخرى لإنجازها.

تعجبني جميع ميزاته، حيث تتيح لي الحصول على صورة كاملة عن المشاريع وتنفيذها بشكل مناسب دون الحاجة إلى دمج أي أدوات أخرى لإنجازها.

10. MeaningCloud (الأفضل للتعدين النصي القابل للتخصيص والتحليل الدلالي)

عبر Google Workspace Marketplace

لا تريد التعامل مع أدوات معقدة وتريد فقط محلل نص مستقل؟ قد يكون MeaningCloud الحل المثالي لك. فهو يساعد المؤسسات على استخراج رؤى قيمة من مصادر البيانات غير المنظمة مثل ملاحظات العملاء والتفاعلات على وسائل التواصل الاجتماعي والوثائق. تم الاستحواذ عليه من قبل Reddit في عام 2022.

أفضل ميزات MeaningCloud

حدد المشاعر في النصوص وفسرها لفهم آراء العملاء

استخرج الموضوعات والمواضيع ذات الصلة من مجموعات البيانات الكبيرة لتحليل المحتوى بسرعة

صنف النصوص إلى فئات محددة مسبقًا لتحسين التنظيم والاسترجاع

تعرف على الكيانات مثل الأسماء والمؤسسات والمواقع وصنفها

قيود MeaningCloud

تتوفر بشكل أساسي في السحابة ولا تناسب المؤسسات التي تحتاج إلى حلول محلية

أسعار MeaningCloud

أسعار مخصصة

تقييمات MeaningCloud وتعليقات المستخدمين

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

اكتشف تحليل النصوص المدعوم بالذكاء الاصطناعي مع ClickUp

تتطلب إدارة الرؤى المستندة إلى البيانات أداة لا تعالج البيانات النصية غير المنظمة فحسب، بل تدمج أيضًا الذكاء الاصطناعي من أجل فهم أعمق وأتمتة أكثر ذكاءً. توفر العديد من المنصات تحليل النصوص المدعوم بالذكاء الاصطناعي، ولكن القليل منها يوفر المرونة وتكامل سير العمل والرؤى في الوقت الفعلي التي تحتاجها الشركات للبقاء في الصدارة.

وهذا ما يميز ClickUp. تساعد تقنية الذكاء الاصطناعي الأصلية في ClickUp الفرق على تحليل ملاحظات العملاء وتذاكر الدعم والتعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي، وتحديد الأنماط والاتجاهات والرؤى النوعية عبر مختلف مصادر البيانات دون عناء.

تعمل إمكانات معالجة اللغة الطبيعية (NLP) في ClickUp AI على تحويل كميات هائلة من البيانات النصية إلى رؤى قيّمة للغاية وقابلة للتنفيذ، دون الحاجة إلى إجراء تحليل يدوي يستغرق وقتًا طويلاً.

جرب ClickUp مجانًا اليوم وامضِ قدمًا بذكاء أعمال هادف.