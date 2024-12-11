كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لتسويق المنتجات (حالات الاستخدام والأدوات)

بصفتك مسوّقًا للمنتجات، فإنك تتولى مهام وتوقعات متعددة - بدءًا من كتابة أوصاف مقنعة للمنتج إلى إنشاء موافقات العملاء على نطاق واسع.

لحسن الحظ، تقدم الذكاء الاصطناعي (AI) لجعل حياتكم أسهل.

ومع تزايد توقعات العملاء، لم يعد الذكاء الاصطناعي رفاهية لفريق التسويق لديك، بل أصبح أداة أساسية للنجاح. مراجعة سريعة للحقائق؟ 69.1% من المحترفين أفادوا بالاستفادة من أدوات التسويق بالذكاء الاصطناعي في استراتيجياتهم - بزيادة 12.5% عن عام 2023\. 👀

يعمل الذكاء الاصطناعي على أتمتة المهام التي تستغرق وقتًا طويلاً، مما يتيح للمسوقين التركيز على استراتيجيات تسويق المنتجات . دعنا نوضح لك كيف يمكنك دمج تسويق منتجات الذكاء الاصطناعي في استراتيجيتك، بدءًا من إنشاء المحتوى إلى تحليلات المنتجات .

فهم الذكاء الاصطناعي لتسويق المنتجات

يتمثل أحد أكبر التحديات في تسويق المنتجات اليوم في إنشاء محتوى فريد ومقنع على نطاق واسع. عندما يحتاج كل عرض تحت العلامة التجارية إلى وضع متميز وجذاب، يواجه مسوقو المنتجات مهمة شاقة.

في هذا السيناريو، يجب على الشركات أن تستثمر بكثافة في الموارد لإنشاء المحتوى أو الاكتفاء بأوصاف أقل تأثيرًا. يستنزف الخيار الأول الوقت والميزانية، بينما يضحي الخيار الثاني بالجودة.

ولسوء الحظ، ليس أي منهما مثاليًا. لأن العملاء يطلبون محتوى ثريًا وغنيًا بالمعلومات، كما أن محركات البحث تكافئ النصوص الفريدة عالية الجودة.

لماذا تقصر الاستراتيجيات التقليدية

إليك الأمر: ما يقرب من 95% من المنتجات الجديدة تفشل ! إن الالتزام باستراتيجيات تسويق المنتجات التقليدية لا يكفي ببساطة.

أصبح الذكاء الاصطناعي أمرًا حاسمًا في هذا السياق، مما يؤدي إلى تنسيق أفضل بين التسويق و فرق البرمجيات وتحسين الكفاءة

غالبًا ما تفتقر استراتيجيات تسويق المنتجات التقليدية إلى القدرة على التكيف المطلوبة في بيئة اليوم سريعة الوتيرة، حيث تتغير ديناميكيات السوق باستمرار، وتتطور تفضيلات المستهلكين بسرعة.

يمكن أن يؤدي الاعتماد فقط على العمليات اليدوية إلى ضياع الفرص وبطء أوقات الاستجابة. وعلى العكس من ذلك، يوفر الذكاء الاصطناعي القدرة على التكيف في الوقت الحقيقي، مما يتيح للمسوقين البقاء في صدارة الاتجاهات واتخاذ قرارات مستنيرة بسرعة.

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كيف يساعد الذكاء الاصطناعي في تسويق المنتجات

✅ التحقق من الحقائق: يُظهر تقرير حالة تسويق المنتجات أن أكثر من 50% من مسوقي المنتجات يشعرون أن صعود الذكاء الاصطناعي قد زاد من توقعات فريقهم.

باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، يمكن للمسوقين:

توفير ساعات لا حصر لها من خلال أتمتة المهام المتكررة

توسيع نطاق إنشاء المحتوى دون التضحية بالجودة

توليد أوصاف مخصصة وجذابة لآلاف المنتجات

يتيح تشغيل المحتوى الحالي من خلال خوارزميات الذكاء الاصطناعي للمسوّقين إنشاء أوصاف وتأييدات فريدة من نوعها على نطاق واسع. يساعد هذا التحول مسوّقي المنتجات على توفير الوقت مع تحسين جودة المحتوى في الوقت نفسه.

لقد بدأ الذكاء الاصطناعي بالفعل في تحويل تسويق المنتجات. ينصب التركيز الآن على مدى سرعة تبني فرق العمل لهذه الخوارزميات القوية برامج تسويق المنتجات للبقاء في صدارة المنافسة.

كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لتسويق المنتجات

✅ التحقق من الحقائق: وجدت دراسة أن 54% من فرق تسويق المنتجات يستخدمون بالفعل أدوات الذكاء الاصطناعي في استراتيجياتهم، على الرغم من أن عمق تكامل الذكاء الاصطناعي يتفاوت بشكل كبير.

ولكن كيف يتم استخدام الذكاء الاصطناعي بالضبط في تسويق المنتجات؟

حالة الاستخدام الأكثر شيوعاً هي إنشاء المحتوى. تستخدم فرق تسويق المنتجات روبوتات الدردشة لدعم كتابة المدونات، وتطوير النسخ، وإنشاء رسائل البريد الإلكتروني للتوعية، وحتى تحسين محركات البحث (SEO)

يستخدم المسوقون أيضًا الذكاء الاصطناعي التوليدي في أبحاث السوق التنافسية وتطوير الشخصيات وإنشاء إستراتيجية التوجه إلى السوق

هولي واتسون، مدير أول لتسويق المنتجات في AWS, لخصت كيف يمكن للذكاء الاصطناعي تمكين مسوّقي المنتجات من خلال تسليط الضوء على تأثيره على التنفيذ التكتيكي:

_ هناك العديد من المشاريع التي تتطلب التنفيذ التكتيكي وإدارة المشاريع. يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي أن يساعد هنا حتى تتمكن فرق تسويق المنتجات من قضاء المزيد من الوقت في الكتابة والبحث عن احتياجات العملاء وسلوكياتهم وتطوير خطط تسويق استراتيجية لمنتجاتهم ومؤسساتهم

هولي واتسون، مدير أول لتسويق المنتجات في AWS

دعنا نرى بعض حالات الاستخدام لكيفية تبسيط الذكاء الاصطناعي لسير عمل تسويق المنتج:

1. البحث عن العملاء

يمكن أن يؤدي دمج ملاحظات العملاء إلى تحقيق المعجزات لمنتجك، ومع ذلك أقل من 40% من المسوقين يستخدمونه لزيادة التحويلات. غالبًا ما يرجع السبب في ذلك إلى أن غربلة كميات هائلة من البيانات أمر مرهق للغاية.

يمكن للذكاء الاصطناعي تحويل هذه البيانات الأولية إلى رؤى قيمة. يمكن لأدوات البحث عن العملاء التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي تحليل مشاعر العملاء، وتتبع الاتجاهات، وتقديم رؤى قابلة للتنفيذ تساعد المسوقين على فهم جمهورهم بشكل أفضل.

يمكنك تحليل مراجعات العملاء ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي واستجابات الاستبيانات باستخدام معالجة اللغة الطبيعية (NLP) لتحديد الموضوعات والمشاعر الرئيسية.

🌻مثال: قد يكشف تحليل الذكاء الاصطناعي عن أن 70% من العملاء يحبون ميزة منتج جديد ولكن لديهم مخاوف بشأن التسعير. كما يمكن أن يكتشف أيضًا الاتجاهات الناشئة في مناقشات وسائل التواصل الاجتماعي التي قد لا يلاحظها أحد.

الأمر المذهل هو كيفية التقاط معالجة اللغة الطبيعية للإشارات العاطفية الدقيقة في النص المكتوب. فهي تتجاوز تحليل المشاعر الأساسي إلى اكتشاف الفروق الدقيقة مثل عدم اليقين أو الإثارة أو السخرية. يساعد هذا الفهم العميق في تشكيل الرسائل التسويقية التي تتوافق مع احتياجات العملاء ومشاعرهم.

2. إنشاء المحتوى وتطوير النسخ

يستخدم المزيد من مسوِّقي المنتجات ومديري المنتجات أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي لإنشاء المحتوى، سواءً لتعليقات الفيديو أو التسويق عبر البريد الإلكتروني أو تحديد موقع المنتج أو منشورات وسائل التواصل الاجتماعي.

✅ التحقق من الحقائق: غالبًا ما يحتاج المحتوى الذي يتم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي إلى لمسة بشرية. في الواقع، وفقًا لبعض التقديرات، لا يحتاج سوى حوالي 6% من المسوقين ينشرون محتوى من إنشاء الذكاء الاصطناعي دون أي مراجعات.

ومع ذلك، فإنه يوفر نقطة بداية مفيدة، مما يساعد على العصف الذهني للأفكار، وهيكلة المحتوى، وصياغة الفقرات الافتتاحية.

أدوات مثل ClickUp Brain تحسين سير عمل المحتوى من خلال إنشاء اقتراحات ومخططات ومسودات كاملة، مما يسمح للمسوقين بالتركيز على تحسين المحتوى الذي يلقى صدى لدى الجمهور.

أنشئ محتوى من الدرجة الأولى باستخدام مساعد الكتابة والتحرير المدعوم بالذكاء الاصطناعي من ClickUp

خذ JPMorgan Chase على سبيل المثال. الشراكة مع بيرسادو للذكاء الاصطناعي للنسخة الإعلانية إلى حملات إعلانية تحقق ضعف نسب النقر إلى الظهور مقارنةً بالمحتوى التقليدي المكتوب بواسطة البشر.

يمكن أن يساعد الذكاء الاصطناعي أيضًا في تحسين المحتوى لمحركات البحث.

من خلال تحليل اتجاهات البحث والكلمات الرئيسية، يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي اقتراح كلمات رئيسية وعبارات ذات صلة لتضمينها في أوصاف المنتجات ومنشورات المدونة. يساعد ذلك على تحسين ظهور المحتوى في نتائج محرك البحث، مما يؤدي إلى زيادة عدد الزيارات العضوية لصفحات المنتجات.

عبر نشرة ليني الإخبارية

قد يعتقد البعض أنه نظرًا لأن الذكاء الاصطناعي جيد في مساعدتهم في كتابة وإنجاز المهام الصغيرة اليوم، فإنه سيتولى قريبًا معظم أعمال التواصل والتعاون والتنفيذ منخفضة المستوى التي نقوم بها. وبدلاً من ذلك، أعتقد أن الذكاء الاصطناعي سيكون له التأثير الأعمق على مهارات إدارة المنتجات عالية المستوى (والأكثر قيمة تاريخياً): تطوير الاستراتيجية، وصياغة الرؤية، وتحديد الفرص الجديدة، وتحديد الأهداف. وعلاوة على ذلك، ستصبح المهارات الناعمة مثل الحس بالمنتج والتواصل والإبداع والإبداع وكونك الغراء الذي يمكّن الفريق من العمل بأفضل ما لديه من مهارات أكثر أهمية (وميزة بين الشركات).

ليني راشيتسكي، نشرة ليني الإخبارية

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3. التحليلات التنبؤية للتنبؤ بالطلب

قبل الذكاء الاصطناعي، عانت الشركات قبل الذكاء الاصطناعي من التنبؤ الدقيق بالطلب، مما أدى إلى الإفراط في التخزين أو نفاد المخزون. كان التنبؤ التقليدي يعتمد بشكل كبير على البيانات التاريخية وغالبًا ما كان يفشل في مراعاة ظروف السوق المتغيرة بسرعة.

تعالج التحليلات التنبؤية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي مجموعات البيانات الكبيرة في الوقت الفعلي، وتحدد الأنماط التي قد يفوتها البشر. ومن خلال تحليل البيانات السابقة من فريق المبيعات، اتجاهات إدارة المنتجات ، والتأثيرات الخارجية، يوفر الذكاء الاصطناعي تنبؤات دقيقة حول الطلب المستقبلي وتحسين المخزون وجهود التسويق.

🌻مثال: باستخدام أدوات التنبؤ بالطلب المستندة إلى الذكاء الاصطناعي، تقوم شركة يونيليفر خفض الجهد البشري بنسبة 30% وخفض تكاليف سلسلة التوريد. وقد أدى هذا التحول إلى استراتيجيات تسويق أكثر فعالية وعمليات أكثر سلاسة.

يمكن أن تساعد التحليلات التنبؤية أيضًا مسوقي المنتجات على تحديد المنتجات التي من المحتمل أن يزداد الطلب عليها خلال مواسم أو أحداث معينة.

من خلال تحليل بيانات المبيعات التاريخية، ونشاط وسائل التواصل الاجتماعي، والعوامل الخارجية مثل الطقس أو الظروف الاقتصادية، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يزود المسوقين برؤى تساعدهم على تخطيط حملات أكثر فعالية وتخصيص الموارد بشكل أكثر كفاءة.

ClickUp Brain أثناء العمل

4. إطلاق المنتج

كانت عمليات إطلاق المنتجات تعتمد في السابق على أساليب بطيئة ومكلفة مثل أبحاث السوق التقليدية ومجموعات التركيز. أما الآن يحلل الذكاء الاصطناعي البيانات في الوقت الفعلي عبر وسائل التواصل الاجتماعي وقنوات تعليقات العملاء، مما يوفر استراتيجيات إطلاق أكثر دقة.

على سبيل المثال, قالب قائمة مراجعة إطلاق المنتج من ClickUp يمكن أن يساعدك في تنسيق الفرق والمهام والجداول الزمنية والموارد بسهولة للترويج لمنتج ما أو إعادة إطلاقه.

🌻مثال: برنامج لوريال تريندسبوتر من لوريال هو مثال آخر على الذكاء الاصطناعي في العمل، حيث يحلل آراء المستهلكين والمنتجات المنافسة لتحديد الاتجاهات. تساعد هذه المبادرة لوريال على فهم أفضل للمنتجات التي تلقى صدى أكبر لدى جمهورها، مما يؤدي إلى إطلاق منتجات أكثر نجاحًا.

يمكن أن يساعد الذكاء الاصطناعي أيضًا في توقيت إطلاق المنتجات. يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي تحديد الوقت الأمثل لإطلاق المنتج من خلال تحليل اتجاهات السوق ونشاط المنافسين ومشاعر المستهلكين.

وهذا يضمن توقيت إطلاق المنتجات في الوقت المناسب لتحقيق أقصى قدر من التأثير والاستفادة من ظروف السوق المواتية.

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5. التوصيات الآلية للمنتجات

كان المسوقون في السابق يعتمدون في توصيات المنتجات على بيانات محدودة، مثل الاختيارات التحريرية اليدوية.

تعمل محركات توصيات الذكاء الاصطناعي مثل المتسوقين الشخصيين المهرة الذين يعرفون بالضبط ما قد يحبه العملاء. فهي تحلل تفاعلات وأنماط شراء لا حصر لها في الوقت الفعلي لتقديم اقتراحات دقيقة بشكل مدهش.

🌻مثال: خذ على سبيل المثال Amazon. توصياتهم المدعومة بالذكاء الاصطناعي ليست مريحة فحسب؛ بل إنها فعالة بشكل لا يصدق، حيث تولد 35% من إجمالي مبيعاتهم .

ولكن الأمر أعمق من ذلك. إن أنظمة الذكاء الاصطناعي هذه بارعة في اكتشاف الأنماط في كيفية تسوق العملاء معًا. مثل ملاحظة أن الشخص الذي يشتري ماكينة صنع القهوة غالباً ما يشتري الفلاتر والحبوب في نفس الأسبوع. من خلال فهم أنماط التسوق الطبيعية هذه، يمكن للشركات إنشاء حزم منتجات أكثر سهولة واقتراح عناصر تكميلية في الوقت المناسب.

6. تحسين البحث الصوتي

✅ التحقق من الحقائق: أدى ظهور الأجهزة التي تعمل بالصوت مثل Alexa وGoogle Assistant إلى تغيير طريقة بحث العملاء عن المنتجات، حيث أكثر من 70% من مستخدمي الهواتف المحمولة يستخدمون الأوامر الصوتية بشكل متكرر .

دومينوز تحسين نظام الطلبات الخاص بها للبحث الصوتي مما يسمح للعملاء بتقديم الطلبات باستخدام الأوامر الصوتية. وبذلك، استفادوا من الاتجاه المتزايد، مما أدى إلى تحسين حجم الطلبات من خلال القنوات التي يتم تنشيطها صوتيًا.

تتزايد أهمية تحسين البحث الصوتي مع تزايد عدد المستهلكين الذين يستخدمون الأجهزة التي يتم تنشيطها صوتيًا للتسوق عبر الإنترنت.

يمكن أن يساعد الذكاء الاصطناعي جهات التسويق في إنشاء محتوى مُحسَّن للبحث الصوتي من خلال تحديد عبارات وأسئلة اللغة الطبيعية التي من المحتمل أن يستخدمها العملاء.

يضمن ذلك سهولة اكتشاف المنتجات من خلال البحث الصوتي، مما يعزز تجربة العملاء.

7. تحديد أولويات المهام المخصصة

ليست كل المهام التسويقية متساوية. فبعضها يحتاج إلى اهتمامك الفوري، بينما يمكن للبعض الآخر أن ينتظر. مهام النقر فوق المهام إلى جانب إمكانات الذكاء الاصطناعي الخاصة به، يتيح لك تحديد أولويات المهام من خلال تحليل الأداء السابق واتجاهات السوق وعبء عمل الفريق. وهو يوصي بالمشاريع ذات الأولوية التي يمكنها تحسين تسويق منتجك.

ClickUp Brain

استخدمه لتمكين تحديد أولويات المهام بذكاء، فحص البيانات والاتجاهات السابقة لضمان توازن عبء العمل وتجنب الإرهاق. يمكن للذكاء الاصطناعي أيضًا توفير رؤى حول إنتاجية الفريق وإدارة عبء العمل.

من خلال تحليل الجداول الزمنية للمشروع وأداء الفريق، يمكن للذكاء الاصطناعي تحديد الاختناقات المحتملة والتوصية بإجراء تعديلات لضمان نجاح المشروع.

يساعد هذا الأمر فرق التسويق على العمل بكفاءة أكبر ويضمن حصول المهام ذات الأولوية القصوى على الاهتمام الذي تحتاجه.

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استخدام برامج الذكاء الاصطناعي في إدارة المنتجات

كبرنامج شامل برنامج إدارة المنتجات , انقر فوق يسمح لمسوّقي المنتجات بدمج الذكاء الاصطناعي في سير عملهم، وأتمتة مهام التسويق، وتتبع تقدم الحملة، وتحليل بيانات الأداء.

فيما يلي ملخص لميزات الذكاء الاصطناعي المحددة في ClickUp التي يمكنك استخدامها لاستراتيجية تسويق منتجاتك.

أتمتة المهام المتكررة

غالباً ما ينطوي التسويق على مهام متكررة تستنزف الوقت والطاقة. ولكن ماذا لو كان بإمكان الذكاء الاصطناعي التعامل مع بعض هذه المهام المزدحمة بالنيابة عنك؟

أتمتة مهام سير العمل التسويقية بسهولة باستخدام ClickUp Brain و ClickUp Automations

مع أتمتة ClickUp يمكنك إعداد مهام سير العمل الذكية التي تقوم بتشغيل الإجراءات بناءً على شروط محددة، مما يحررك من تتبع كل شيء يدويًا.

على سبيل المثال، عندما تتغير حالة منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إلى "جاهز"، تقوم ClickUp تلقائيًا بتحويل المهمة من الكاتب إلى مدير وسائل التواصل الاجتماعي المسؤول عن نشره. لا مزيد من الوقت الضائع في إدارة عمليات التسليم البسيطة!

استخدم مُنشئ أتمتة البرمجة اللغوية العصبية في ClickUp Brain لتقليل الوقت المستغرق في العمل اليدوي المزدحم

ويصبح الأمر أكثر ذكاءً مع ClickUp Brain! تتيح لك هذه الميزة إعداد الأتمتة باستخدام تعليمات اللغة الطبيعية. لذا يمكنك ببساطة أن تقول، "عيّن هذه المهمة إلى جين عندما تتم الموافقة على المنشور" وسيحدث ذلك تلقائيًا.

إن أتمتة المهام المتكررة باستخدام ClickUp Brain يوفر الوقت ويقلل من مخاطر الخطأ البشري. وهذا يعني قضاء وقت أقل في الأعمال الإدارية والمزيد من الوقت في القيام بما تحب - إنشاء حملات مبتكرة تتواصل مع جمهورك.

ولكن تذكّر، كما هو الحال دائمًا، أن تتأكد من أن مهام سير عمل الأتمتة تتوافق مع لوائح خصوصية البيانات وتحترم موافقة المستخدم.

احصل على رؤى قائمة على البيانات في الوقت الفعلي

تُعد رؤى البيانات في الوقت الفعلي أمرًا بالغ الأهمية لتحسين الحملات التسويقية. ويتمحور الذكاء الاصطناعي حول اتخاذ قرارات أفضل وأسرع باستخدام البيانات. يوفر ClickUp Brain تحليلات تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مما يساعدك على اكتشاف الاتجاهات وتقييم أداء الحملة وإجراء تعديلات في الوقت الفعلي دون الحاجة إلى البحث في جداول البيانات.

يمكن للمسوقين استخدام هذه الإمكانية لتحديد ما ينجح وما لا ينجح بسرعة من خلال مراقبة أداء الحملة في الوقت الفعلي.

على سبيل المثال، إذا أظهرت حملة بريد إلكتروني معينة زيادة في المشاركة، يمكنك تعديل الاستراتيجية بسرعة لتكرار هذا النجاح عبر القنوات الأخرى. لوحات معلومات ClickUp تسمح لك بتصور المقاييس الرئيسية و مؤشرات الأداء الرئيسية لتسويق المنتجات في مكان واحد، مما يجعل من السهل مراقبة ما يعمل.

من خلال الجمع بين ClickUp Brain وClickUp Dashboards، توفر التحليلات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي رؤى قابلة للتنفيذ تساعد المسوقين على اتخاذ قرارات قائمة على البيانات وتحسين الحملات باستمرار لتحقيق أقصى تأثير.

لا مزيد من التخمين الثاني أو التخلف عن الركب - فقط رؤى قابلة للتنفيذ في متناول يدك.

احصل على نظرة شاملة مع لوحات معلومات ClickUp Dashboards القابلة للتخصيص بالكامل

إنشاء محتوى إبداعي بسرعة

الإبداع هو جوهر أي حملة تسويقية، ولكن إنشاء أفكار جديدة قد يستغرق وقتًا طويلاً.

أنشئ عرضًا ترويجيًا باردًا مخصصًا للغاية باستخدام ClickUp Brain

يعمل ClickUp Brain على تسريع عملية وضع الأفكار، وتوليد أفكار للموضوعات والخطوط العريضة والمحتوى الكامل، مما يسمح للمسوقين بالتركيز على تحسين الرسالة. مستخدم Reddit @Paddywise513 قالها بشكل أفضل:

أستخدمه طوال الوقت لبدء العمل. هل تحتاج إلى كتابة مدونة؟ ابدأ بالعقل. هل تحتاج إلى إنشاء مصفوفة مهارات لرفع مستوى معرفتك؟ ابدأ ب Brain. هل تحتاج إلى إنشاء قالب بريد إلكتروني للتواصل مع العملاء؟ ابدأ ب Brain! إنه جيد حقًا في مساعدتك في بدء العمل على المشاريع أو مجرد البدء بمسودة أولية للمحتوى.

@Paddywise513

بمجرد إنشائه، يمكن تخزين المحتوى وتحريره وتنقيحه في مستندات ClickUp . مع ميزات مثل التعليق في الوقت الحقيقي، ومشاركة المستندات، والتدقيق النحوي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، يمكن للفرق البقاء متزامنة مع الحفاظ على الجودة.

يمكنك أيضًا استخدام المحتوى الذي ينشئه الذكاء الاصطناعي من ClickUp Brain لإنشاء مواد تسويقية مخصصة. يمكنك إنشاء محتوى يخاطب العملاء الأفراد مباشرةً من خلال تحليل بيانات العملاء وزيادة معدلات المشاركة والتحويل.

على سبيل المثال، يمكن ل ClickUp Brain إنشاء سطور مواضيع بريد إلكتروني مخصصة، وتوصيات المنتجات، والعروض الترويجية بناءً على مدخلاتك حول تفضيلات العملاء وسلوكهم.

تعزيز تعاون الفريق

يعتمد التسويق الناجح للمنتجات على العمل الجماعي والتواصل الواضح. محادثة ClickUp يدمج الدردشة وإدارة المهام ومشاركة المستندات في مكان واحد، ويربط جميع المحادثات بالمشاريع ذات الصلة.

تخلص من متاعب التنقل بين أدوات متعددة ومحادثات مبعثرة باستخدام ClickUp Chat

للحفاظ على سير الأمور، يتيح لك تطبيق FollowUps فرز الرسائل الأساسية، و المزامنة يسمح لك بالانتقال إلى مكالمات صوتية سريعة من أجل السياق، مما يساعد الفريق على البقاء على اتصال بغض النظر عن مكان وجودهم.

لا تفوّت أبدًا عناصر الإجراءات الأساسية في سلاسل محادثاتك مع ميزة المتابعة في ClickUp Chat

يمكن للذكاء الاصطناعي في ClickUp Chat أيضًا تلخيص المحادثات، وتحديد عناصر الإجراءات، وتحويل رسائل الدردشة إلى مهام، مما يقلل من الضوضاء ويبقي الفريق على المسار الصحيح.

وفوق كل ذلك، فإن خاصية ClickUp قوالب تسويق المنتجات صنع تخطيط التسويق أسهل - من إطلاق المنتجات إلى الحملات الترويجية - مما يساعد الفرق على البقاء منظمين.

ارسم خطتك التسويقية في مكان واحد

هل وضعت خريطة طريق منتجك؟ حان الوقت لوضع خطة محكمة لتوجيه خطواتك التالية وتحديد أولويات تلك المبادرات الرئيسية!

(حتى إذا لم تكن قد أنشأت خارطة طريق منتجك بعد، فإن قالب خارطة طريق المنتج ClickUp هنا لمساعدتك في إكمالها! وبمجرد الانتهاء من ذلك، سيكون الباقي سلسًا! أنت تعرف الإجراءات!)

بالإضافة إلى ذلك، فإن قالب قائمة التحقق من إطلاق المنتج يجعل تسويق المنتج دون عناء. فهو يوفر المرونة مع الحالات القابلة للتخصيص، والحقول المخصصة، وطرق عرض سير العمل.

قالب قائمة مراجعة إطلاق المنتج من ClickUp

قد يكون بسيطًا، لكنه لا يزال مليئًا بكل ما تحتاجه للنجاح - خاصةً عندما تكون في البداية فقط! استخدم هذا القالب من أجل:

رسم خريطة طريقك لتحقيق أهدافك التسويقية

تحسين مواردك من خلال تخصيص الوقت والجهود بشكل أكثر كفاءة

تتبع نجاح الحملة التسويقية وقياس مدى نجاحها

التكيّف أثناء التنقل وتعديل الاستراتيجيات أثناء التنقل

تصوَّر أهدافك ونتائجك الرئيسية في قائمة ديناميكية

تتبع تقدمك في الوقت الفعلي على لوحة كانبان عبر عرض لوحة ClickUp Board مما يعطيك صورة واضحة عن موقف الأمور.

ولا تقلق - يرشدك مستند تعليمات البدء داخل القالب خلال كل خطوة. فهو يغطي كل شيء بدءًا من إدخال معلومات المنتج الخاص بك إلى إنشاء المهام واستخدام القالب إلى أقصى إمكاناته.

حسِّن استراتيجيات تسويق منتجاتك باستخدام ClickUp

يواجه مسوّقو المنتجات الآن تحديات على جبهات متعددة - التوفيق بين المنصات والتكيف مع سلوكيات العملاء المتغيرة وتحسين الاستراتيجيات.

يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي تحليل بياناتك بسرعة، واكتشاف الاتجاهات، وأتمتة المهام المتكررة، مما يمنح المسوقين الميزة المطلوبة. تقدم ClickUp حلاً شاملاً يجمع بين كل شيء - من التخطيط إلى إعداد التقارير.

وبفضل الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والقوالب الجاهزة، يساعدك ClickUp على تحسين جهود تسويق منتجاتك.

فلماذا الانتظار؟ اشترك في ClickUp اليوم وارفع مستوى استراتيجية تسويق منتجاتك!