أفضل 10 أدوات لاستخراج البيانات من أجل جمع البيانات ومعالجتها تلقائيًا

لديك جبل من المستندات على مكتبك — سجلات العملاء والفواتير أو أوامر الشراء. الخطوة التالية هي استخراج المعلومات الموجودة فيها.

أنت تعلم أن هذه المهمة لن تكون سهلة، لأن البيانات غير منظمة بشكل جيد، واستخراج ما تحتاجه يدويًا هو مهمة شاقة.

لحسن الحظ، يمكن لأدوات استخراج البيانات أن تتدخل لأتمتة هذه العملية، مما يقلل من الوقت والأخطاء البشرية.

في هذا المنشور على المدونة، سنستكشف أفضل 10 أدوات متاحة لتبسيط عملية استخراج المعلومات القيمة وجعلها أسرع وأكثر دقة. دعنا نرى كيف تساعد هذه الأدوات في التغلب على فائض البيانات.

فيما يلي لمحة سريعة عن أفضل أدوات استخراج البيانات:

أداة الميزات الرئيسية الأفضل لـ الأسعار* ClickUp – لوحات معلومات مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتصور البيانات – ClickUp Brain مدمج لاستخلاص الرؤى والبيانات والملخصات من المستندات – أتمتة سير العمل والتعاون في الوقت الفعلي – حقول وعروض مخصصة لتنظيم البيانات الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات المتوسطة الحجم والمؤسسات مجاني إلى الأبد، تخصيصات للمؤسسات DocParser – محلل SmartAI للإعداد السريع – كشف مربعات الاختيار الذكية – التحكم في إصدارات قواعد التحليل – معالجة مسبقة متقدمة لضمان الدقة الشركات المتوسطة والمؤسسات تبدأ الخطط المدفوعة من 32.50 دولارًا شهريًا Hevo Data – أكثر من 150 موصلًا بدون كود – مراقبة خط الأنابيب في الوقت الفعلي – عكس ETL وإدارة المخططات التلقائية الشركات المتوسطة والمؤسسات مجاني، تبدأ الخطة المدفوعة من 239 دولارًا شهريًا Nanonets – تدريب نماذج مخصصة بدون كود – تصنيف مستندات ذكي – عمليات تحقق قائمة على القواعد ومطابقة ثنائية وثلاثية الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الكبيرة أسعار مخصصة Airbyte – التقاط البيانات المتغيرة 25+ وظيفة التوافق مع الوجهات – يتكامل مع مكتبات Python وأدوات الذكاء الاصطناعي – أداة إنشاء الموصلات للتكامل المخصص المطورون والشركات المتوسطة الحجم مجاني، أسعار مخصصة Informatica – إثراء البيانات وتصنيفها باستخدام الذكاء الاصطناعي – مراقبة المهام في الوقت الفعلي ومعالجة الأخطاء المتقدمة – سلالة بيانات شاملة لرؤية كاملة لتدفق البيانات المؤسسات أسعار مخصصة Stitch – أكثر من 130 تكامل لمصادر البيانات – إدارة تلقائية للمخططات والتنبيهات – ملء البيانات التاريخية لإكمال مجموعات البيانات الشركات الصغيرة والمتوسطة تبدأ الخطة المدفوعة من 100 دولار شهريًا Mailparser – قواعد وفلاتر مخصصة لتحليل البريد الإلكتروني – استخراج بيانات المرفقات – التوجيه التلقائي إلى أنظمة إدارة علاقات العملاء أو وظائف جداول البيانات الأفراد والشركات الصغيرة مجاني، تبدأ الخطة المدفوعة من 39 دولارًا شهريًا Talend – تخطيط البيانات المرئية باستخدام tMap – أدوات مدمجة لضمان جودة البيانات وإدارتها – أدوات تحليل تنبؤي وتعاون مدعومة بالذكاء الاصطناعي الشركات المتوسطة والمؤسسات أسعار مخصصة Matillion – بيانات في الوقت الفعلي مع "تدفقات البيانات" – مساعد ذكي يعمل بالذكاء الاصطناعي للأتمتة وتوجيه خطوط الإنتاج – تصميم برمجة بسيطة مع سير عمل بالسحب والإفلات الشركات المتوسطة والمؤسسات مجاني، تبدأ الخطة المدفوعة من 1000 دولار شهريًا مقابل 500 رصيد مدفوع مسبقًا

يمكن أن يوفر لك العثور على أداة استخراج البيانات المناسبة ساعات من العمل اليدوي والكثير من الإحباط. ولكن مع وجود العديد من الخيارات المتاحة، ما الذي يجب أن تبحث عنه بالفعل؟

فيما يلي بعض ميزات استخراج البيانات التي يجب أن تراعيها في أي أداة:

🤓 الذكاء الاصطناعي الذي يزداد ذكاءً بمرور الوقت: اختر أداة لا تقتصر على استخراج البيانات ذات الصلة فحسب، بل تتعلم وتطور نفسها أيضًا. الاستخراج المدعوم بالذكاء الاصطناعي يعني تقليل الأخطاء وتقليل الوقت المستغرق في إصلاحها

📃 لا توجد قوالب؟ لا مشكلة: اختر اختر برنامج بحث مؤسسي لا يتطلب منك إعداد قوالب صارمة للبيانات غير المنظمة. يجب أن تتكيف الأداة مع المستندات المختلفة، مثل الفواتير والعقود وما إلى ذلك، دون تدخل يدوي

✅ فحوصات أخطاء مدمجة: استثمر في استثمر في نظام جيد لاسترجاع المعلومات يقوم بإجراء عمليات تحقق تلقائية للكشف عن الأخطاء قبل أن تتسبب في مشاكل

🔧 التكامل: تأكد من أن الأداة تتصل بسلاسة مع أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) وإدارة علاقات العملاء (CRM) والمحاسبة والأنظمة القديمة لتمكين نقل البيانات بسلاسة

⏩ التعامل مع الدفعات الكبيرة بسهولة: ابحث عن ميزات مثل المعالجة المجمعة والاستخراج المجدول وخيار البحث المتقدم وسير العمل المدعوم بالذكاء الاصطناعي للحفاظ على سير العمل بسلاسة

🔐 حافظ على أمان بياناتك: تأكد من أن تأكد من أن برنامج أتمتة المستندات يتوافق مع معايير الصناعة مثل GDPR و HIPAA و SOC 2، مع تشفير ووصول قائم على الأدوار. بهذه الطريقة، يمكنك تخزين المعلومات الحساسة في أرشيف مفتوح وقابل للبحث وضمان الأمان

🙌 سهولة الاستخدام: أعط الأولوية للواجهات التي لا تتطلب كتابة أكواد أو تتطلب كتابة أكواد قليلة مع إعدادات السحب والإفلات، بحيث يمكن حتى للمستخدمين غير التقنيين استخدام الأداة بسهولة

1. ClickUp (الأفضل لتنظيم وإدارة البيانات المستخرجة)

ClickUp هو التطبيق الشامل للعمل الذي يجمع مهامك ووثائقك وبياناتك في مكان واحد.

جرب ClickUp مجانًا استخدم لوحات معلومات ClickUp لتتبع المقاييس الرئيسية وإبرازها من أجل اتخاذ قرارات استراتيجية

بدلاً من استخدام أدوات متعددة، يمكنك تبسيط طرق استخراج البيانات، بما في ذلك إدارة البيانات المستخرجة من المستندات داخل ClickUp.

ClickUp Docs

على سبيل المثال، ClickUp Docs هو المكان المثالي لإنشاء المستندات وإدارتها والتعاون عليها في مكان واحد. يتيح للفرق ربط البيانات المستخرجة من الفواتير والعقود بالمهام مباشرةً. على سبيل المثال، يمكن إرفاق العقد الأصلي بمهمة المراجعة القانونية كمرجع.

تعاون مع زملائك في الفريق وحلل البيانات المستخرجة باستخدام ClickUp Docs

لوحات معلومات ClickUp

بمجرد اكتمال عملية استخراج البيانات، فإن الخطوة التالية هي جعلها مفيدة. وهنا يأتي دور لوحات معلومات ClickUp. فهي توفر لك عرضًا مخصصًا في الوقت الفعلي لبياناتك، حتى لا تضطر أبدًا إلى التخمين بشأن ما يحدث.

تساعد الحقول المخصصة في إضافة تفاصيل العقد المستخرجة، مثل اسم المورد أو مبلغ الدفع أو تاريخ انتهاء العقد، إلى المهام.

يمكنك أيضًا إنشاء قوائم مراجعة ClickUp داخل المستند، واستخدام تعليقات ClickUp Assign لدعوة أعضاء الفريق لمشاركة آرائهم. وهذا يسهل على الفرق التعاون في الوقت الفعلي، دون الحاجة إلى التنقل بين أدوات متعددة.

قم بتصور البيانات المستخرجة وتتبعها باستخدام لوحات معلومات ClickUp

إليك كيفية تحقيق أقصى استفادة منها:

حوّل بياناتك الأولية إلى مخططات وجداول وأشرطة تقدم سهلة القراءة

قم بفرز البيانات وتصنيفها للحصول على عرض واضح

انقر على تقرير لتعمق في التفاصيل عندما تحتاج إلى مزيد من السياق

شارك لوحات المعلومات مع فريقك، وقم بتعيين الأذونات، واحتفظ بالمناقشات في مكان واحد

🎯 حيلة لزيادة الإنتاجية: تخيل أنك تعالج مئات الفواتير يوميًا. باستخدام لوحات معلومات ClickUp، يمكنك مراقبة كل شيء في الوقت الفعلي. يمكن أن يظهر لك مخطط شريطي بسرعة عدد الفواتير التي تمت معالجتها مقابل عدد الفواتير التي لا تزال قيد الانتظار. يمكن أن يبرز جدول التباينات التي تحتاج إلى عملية مراجعة منهجية. إذا كنت تقوم بأتمتة أجزاء من العملية، يمكن أن يتتبع شريط التقدم عدد المرات التي تنجح فيها الأتمتة في استخراج نقاط البيانات الرئيسية. وفي الوقت نفسه، يمكن أن تعرض الأداة الرقمية العدد الإجمالي للفواتير التي تمت معالجتها كل يوم، مما يتيح لك فحصًا سريعًا للإنتاجية.

بفضل لوحات المعلومات التي تمنحك رؤية واضحة للبيانات المستخرجة، فإن الخطوة التالية هي التأكد من تدفق البيانات بسلاسة عبر سير العمل لديك.

أتمتة ClickUp

باستخدام ClickUp Automations، يمكنك إعداد قواعد تتولى المهام المتكررة نيابة عنك. سواء كان ذلك توجيه البيانات إلى المكان الصحيح أو تشغيل الإشعارات أو تحديث الحالات تلقائيًا، يمكن أن تساعدك هذه الأداة على العمل بسرعة أكبر والحفاظ على تنظيمك.

إليك كيفية قيام ClickUp Automations بتبسيط سير عمل إدارة المستندات:

قم تلقائيًا بتحديث الحالات أو تعيين المهام أو نقل العناصر عند إضافة بيانات جديدة

تأكد من مراجعة البيانات المستخرجة في الوقت المحدد عن طريق تخصيصها لفريق المراجعة وتحديد المواعيد النهائية على الفور

قم بتحديث Salesforce بتفاصيل العملاء أو انقل السجلات المالية إلى QuickBooks تلقائيًا باستخدام تكاملات ClickUp. قلل الأخطاء اليدوية وضمان اتساق البيانات عبر المنصات

ClickUp Brain

بعد ذلك، يعمل ClickUp Brain، مساعد العمل المدعوم بالذكاء الاصطناعي للمنصة، على تحسين أتمتة سير العمل من خلال معالجة البيانات المستخرجة وتنظيمها وتحسينها بذكاء.

بدلاً من مجرد أتمتة إدخال البيانات يدويًا، يساعدك ClickUp Brain على تحليل البيانات واكتشاف الأنماط واقتراح الخطوات التالية، بحيث تقضي وقتًا أقل في إدارة المستندات ووقتًا أطول في اتخاذ القرارات.

قم تلقائيًا بفرز البيانات المستخرجة إلى المجلدات أو المهام المناسبة بناءً على المحتوى باستخدام ClickUp Brain

اطلب من ClickUp Brain إنشاء ملخصات سريعة للمستندات الطويلة أو مجموعات البيانات الكبيرة

احصل على توصيات مدعومة بالذكاء الاصطناعي بشأن الإجراء التالي بناءً على البيانات المستخرجة

اعثر على نقاط البيانات المستخرجة المحددة على الفور باستخدام استعلامات اللغة الطبيعية

حلل البيانات المستخرجة واحصل على اقتراحات في الوقت الفعلي باستخدام ClickUp Brain

💡نصيحة احترافية: يمكنك إنشاء وكلاء AI Autopilot مخصصين لمساعدتك في استخراج البيانات بناءً على محفزات محددة. على سبيل المثال، يمكن للوكلاء سحب البيانات من مهام ClickUp أو القوائم أو المصادر المتكاملة وإنشاء تقارير موجزة أو مخططات أو لوحات معلومات. يمكنك أن تطلب منه الاستجابة لمحفزات مثل "تلخيص تقدم المشروع الأسبوعي وتسليط الضوء على المهام المتأخرة"، وسيقوم باسترداد الاستجابة المناسبة.

نموذج نتائج تحليل البيانات من ClickUp

الخطوة التالية هي تحويل هذه الرؤى إلى نتائج قابلة للتنفيذ، وهنا يأتي دور نموذج نتائج تحليل البيانات من ClickUp. يساعد هذا النموذج الشركات على تنظيم الرؤى المستمدة من البيانات وتحليلها وعرضها بفعالية.

احصل على نموذج مجاني قم ببناء البيانات المستخرجة وفهم الرؤى الرئيسية باستخدام نموذج نتائج تحليل البيانات من ClickUp

يساعد النموذج الشركات على تنظيم وتحليل وعرض رؤى البيانات بفعالية. ويشمل ذلك:

على سبيل المثال، تخيل أن فريق التسويق يقوم بتحليل أداء حملة حديثة. باستخدام هذا النموذج، يمكنهم إدخال مقاييس مثل معدلات المشاركة وإحصاءات التحويل والبيانات الديموغرافية. تساعد الأدوات المرئية الموجودة في النموذج على إبراز الاستراتيجيات التي لاقت صدى لدى الجمهور المستهدف.

أفضل ميزات ClickUp

قيود ClickUp

قد يكون العدد الكبير من الميزات مربكًا للمستخدمين الجدد

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 9000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

تقول مراجعة G2:

ما الذي يمكنني أن أقوله عن ClickUp؟ لقد استمرت في كونها المنصة الأكثر حداثة وتبسيطًا في السوق. سواء كنت بحاجة إلى منصة بسيطة لإدارة المشاريع أو منصة إدارة شاملة ومعقدة، فإن ClickUp يمكنها دائمًا أن ترتقي إلى مستوى التحدي. المرونة وإمكانية إعداد التقارير وحدهما هما ما يجعلان هذا التطبيق مذهلاً. يمكنك أن تصبح خبيرًا في توثيق المستندات وتتبع المهام باستخدام هذه المنصة. سأستخدم ClickUp دائمًا لنفسي ولعملائي لإنشاء مساحات مخصصة تناسب أعمالهم.

📮 ClickUp Insight: يعتمد ما يقرب من 88٪ من المشاركين في استطلاعنا الآن على أدوات الذكاء الاصطناعي لتبسيط المهام الشخصية وتسريعها. هل ترغب في تحقيق نفس الفوائد في العمل؟ ClickUp هنا لمساعدتك! يمكن أن يساعدك ClickUp Brain، المساعد الذكي المدمج في ClickUp، على تحسين الإنتاجية بنسبة 30٪ من خلال تقليل عدد الاجتماعات وتوفير ملخصات سريعة تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي والمهام المؤتمتة.

2. DocParser (الأفضل لاستخراج البيانات المستندة إلى المستندات مع قواعد تحليل قابلة للتخصيص)

عبر DocParser

يقوم SmartAI Parser من Docparser بإنشاء قواعد تحليل نيابة عنك، مما يقلل من وقت الإعداد ويقلل من الجهد اليدوي. بالإضافة إلى ذلك، يقوم Smart Checkbox Detection تلقائيًا بتحديد واستخراج بيانات مربعات الاختيار، مما يجعل معالجة النماذج والاستبيانات الخاصة بالمشروع أمرًا سهلاً.

أفضل ميزات DocParser

استفد من نماذج استخراج البيانات المعدة مسبقًا لاستخراج المعلومات بسرعة من أنواع مختلفة من البيانات

قم بإعداد المستندات باستخدام تقنيات المعالجة المسبقة المتقدمة مثل التنظيف والتدوير والتنسيق لضمان استخراج بيانات أكثر دقة

تتبع وإدارة الإصدارات المختلفة من قواعد التحليل والرجوع إلى التكوينات السابقة عند الحاجة

قيود DocParser

تتطلب مشكلات التنسيق في البيانات المستخرجة تعديلات يدوية

أسعار DocParser

المبتدئين: 39 دولارًا شهريًا

المحترفون: 74 دولارًا أمريكيًا في الشهر

الأعمال: 159 دولارًا أمريكيًا في الشهر

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات DocParser

G2 : 4. 6/5 (50+ تقييم)

Capterra: 4. 8/5 (أكثر من 100 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن DocParser؟

إليك تقييم G2:

يتميز Docparser بسهولة الاستخدام الفائقة، ويوفر استخراجًا دقيقًا للبيانات وقواعد تحليل قابلة للتخصيص وتكاملًا سلسًا مع الأدوات الأخرى.

💡 حقيقة ممتعة: لا تختار ستاربكس مواقع متاجرها عشوائيًا. فهي تستخرج البيانات من الطلبات عبر الهاتف المحمول وحركة المرور والديموغرافيا للتنبؤ بأفضل المواقع. تساعد أداة Atlas الخاصة بها في تحديد الطلب وتجنب ازدحام المتاجر. لذا، في المرة القادمة التي تشتري فيها قهوة لاتيه، ستلعب البيانات دورًا في وضع تلك المتجر في المكان الذي تريده بالضبط.

3. Hevo Data (الأفضل لخطوط أنابيب البيانات ELT بدون كود مع مراقبة في الوقت الفعلي)

عبر Hevo Data

باستخدام منصة ELT التي لا تتطلب كتابة أي أكواد من Hevo Data، يمكنك إعداد خطوط أنابيب البيانات بسرعة دون أي معرفة بالبرمجة. سواء كنت تعمل مع تطبيقات SQL أو NoSQL أو SaaS، فإن موصلات Hevo التي يزيد عددها عن 150 موصلًا جاهزًا للاستخدام تلغي الحاجة إلى عمليات التكامل اليدوية.

يمكنك أيضًا الاختيار من بين تحويلات ما قبل التحميل وأثناء التحميل وبعد التحميل، بحيث تكون بياناتك جاهزة للاستخدام فور وصولها إلى المستودع. بالإضافة إلى ذلك، يتيح لك ETL العكسي إعادة البيانات إلى أنظمة مثل CRM أو منصات التسويق، مما يحافظ على اتصال عملياتك.

أفضل ميزات Hevo Data

توفر إدارة تلقائية للمخططات لضمان تزامن مخططات الوجهة دائمًا

يوفر مراقبة في الوقت الفعلي لخطوط أنابيب البيانات ويقدم تنبيهات قابلة للتخصيص لتتبع المشكلات

يحتفظ بسجلات مفصلة لعمليات البيانات لتسهيل التدقيق الشامل

قيود Hevo Data

قد يتطلب تحويل البيانات المعقدة برمجة إضافية أو معالجة خارجية

أسعار Hevo Data

مجاني: 0 دولار

المبتدئين: 299 دولارًا أمريكيًا في الشهر

المحترفون: 849 دولارًا أمريكيًا في الشهر

أمر بالغ الأهمية للأعمال: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Hevo Data

G2: 4. 4/5 (250+ تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 100 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Hevo Data؟

تقول مراجعة G2:

أكبر ميزة لـ Hevo هي بساطته. فهو يجعل إعداد خطوط أنابيب البيانات أمرًا سهلاً للغاية، حتى بالنسبة للأشخاص الذين ليسوا مبرمجين. يوفر الوقت بشكل كبير بفضل العدد الهائل من التطبيقات التي يتصل بها؛ فلا داعي لإنشاء تكاملات مخصصة لكل شيء. وهذا يعني أنك تحصل على تدفق البيانات في الوقت الفعلي إلى مستودعك بسرعة، وهو أمر بالغ الأهمية لاتخاذ قرارات جيدة استنادًا إلى المعلومات الحالية. وبشكل أساسي، يتيح لك التركيز على استخدام البيانات، بدلاً من الصراع مع الجوانب التقنية للحصول عليها.

4. Nanonets (الأفضل لاستخراج المستندات المدعومة بالذكاء الاصطناعي مع تدريب نماذج مخصصة)

عبر Nanonets

مع Nanonets، تحصل على نماذج آلية توفر دقة بنسبة 99٪ لجميع أنواع المستندات، سواء كانت منظمة أو غير منظمة أو شبه منظمة. توفر الأداة أيضًا ميزة تدريب النماذج المخصصة بدون كود، بحيث يمكنك تدريب نموذجك على التعامل مع مستنداتك الفريدة بسرعة وسهولة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الاستفادة من قواعد اتخاذ القرار لمراجعة/التحقق من صحة البيانات المستخرجة والإبلاغ عن الأخطاء والتناقضات والاختلافات. وإذا احتجت في أي وقت إلى رؤى من البيانات المستخرجة، يمكنك أن تسأل أداة البحث الذكية هذه أي شيء عن البيانات باستخدام لغة بسيطة.

أفضل ميزات Nanonets

استيراد الملفات من مصادر متعددة مثل رسائل البريد الإلكتروني والتخزين السحابي وتذاكر الدعم والمزيد

صنف ونظم المستندات من مختلف الأنواع تلقائيًا

قم بإجراء مطابقة ثنائية/ثلاثية أو عمليات تحقق تلقائية لمنع أخطاء إدخال البيانات

قيود Nanonets

لا يزال التحقق اليدوي ضروريًا، مما يقلل من مكاسب الكفاءة المتوقعة في بعض الحالات

أسعار Nanonets

ابدأ مجانًا برصيد 200 دولار

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Nanonets

G2: 4. 8/5 (90+ تقييم)

Capterra: 4. 9/5 (70+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Nanonets؟

إليك تقييم G2:

تستخدم Nanonets خوارزميات متطورة تستخرج البيانات بدقة من الفواتير، حتى تلك ذات التخطيطات المعقدة أو غير القياسية. تعمل الذكاء الاصطناعي على التعلم المستمر وتحسين دقة الاستخراج، مما يقلل من أخطاء الإدخال اليدوي للبيانات ويوفر وقتًا كبيرًا لفريقنا.

5. Airbyte (الأفضل لاستخراج البيانات مفتوحة المصدر مع موصلات شاملة)

عبر Airbyte

Airbyte هي منصة مرنة لتكامل البيانات تدعم طرق الاستخراج التراكمي والكامل. باستخدام "Change Data Capture" (التقاط البيانات المتغيرة)، يتم سحب التغييرات التي حدثت منذ آخر مزامنة فقط لضمان استخراج البيانات في الوقت الفعلي وتقليل حمل النظام.

يوفر هذا البرنامج المجاني مكتبة واسعة من الموصلات التي تساعدك على تغطية مصادر البيانات المختلفة، مثل واجهات برمجة التطبيقات وقواعد البيانات وتخزين الملفات وما إلى ذلك. تتيح لك "أدوات إنشاء الموصلات ومجموعات تطوير الموصلات" إنشاء موصلات مخصصة ونشرها بسرعة.

أفضل ميزات Airbyte

يسهل التكامل مع سير عمل البيانات الحالية والتطبيقات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، حيث إنه متوافق مع مكتبات Python الشائعة مثل Pandas وأطر عمل الذكاء الاصطناعي مثل LangChain و LlamaIndex

يضمن تحميل البيانات بسلاسة إلى أكثر من 25 وجهة، مع معالجة تلقائية للكتابة وإزالة التكرار

يتكامل مع dbt و Airflow و Dagster لتحليل البيانات وأتمتة سير العمل

قيود Airbyte

لا يمكنه جلب البيانات من بعض المصادر، مثل جداول بيانات Google

أسعار Airbyte

مفتوح المصدر : مجاني إلى الأبد

أسعار مخصصة لجميع الخطط الأخرى

تقييمات Airbyte وتعليقات المستخدمين

G2: 4. 5/5 (أكثر من 40 تقييمًا)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Airbyte؟

تقول مراجعة G2:

أفضل ما يميز airbyte هو سهولة نقل البيانات. هناك العديد من المصادر والوجهات التي يمكننا نقل البيانات بينها بين أنواع مختلفة من قواعد البيانات. ويمكننا إجراء تحويلات من خلال dbt لتصور البيانات وتحليلها. وهناك ميزة أخرى وهي أنه يمكننا إنشاء موصلات خاصة بنا لنقل البيانات بين قواعد البيانات.

6. Informatica (الأفضل لتكامل البيانات وتحويلها على نطاق المؤسسات)

عبر Informatica

Informatica PowerCenter هي أداة شاملة لإدارة البيانات توفر ميزات تحويل متقدمة وتبسط تكامل البيانات على نطاق واسع.

بفضل ميزات مثل تحسين الدفع لأسفل والمعالجة المتوازية والحوسبة الشبكية، يمكنه إدارة مجموعات البيانات الكبيرة، بما في ذلك تلك التي تحتوي على أكثر من 100,000 صف، بكفاءة. وهو قابل للتوسع للتعامل مع بيانات بحجم بيتابايت ويوفر مراقبة المهام في الوقت الفعلي ومعالجة متقدمة للأخطاء لمساعدتك على تتبع المشكلات بكفاءة.

أفضل ميزات Informatica

تستفيد من الذكاء الاصطناعي والأتمتة لتعزيز البيانات من خلال رؤى وتصنيفات وارتباطات سياقية، وتحسين فهم البيانات وقابليتها للاستخدام

تقوم بتقييم جودة البيانات وتطبيقها لقياس وتتبع سلامة البيانات تلقائيًا

يوفر سلالة شاملة للبيانات لفهم التبعيات والصلات بين البيانات، مما يوفر رؤية كاملة لكيفية تدفق البيانات وتحويلها عبر الأنظمة

قيود Informatica

تتميز الأداة بصعوبة التعلم

أسعار Informatica

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Informatica

G2: 4. 4/5 (80+ تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Informatica؟

تقول مراجعة G2:

إنها أداة ETL رائعة يمكنها استيعاب البيانات من مصادر متعددة وإجراء التحويلات ثم تحميلها إلى الأنظمة المستهدفة باستخدام خيارات السحب والإفلات.

7. Stitch (الأفضل لأتمتة خطوط أنابيب البيانات المستندة إلى السحابة مع إدارة المخططات)

عبر Stitch

Stitch Data هي أداة تكامل بيانات قائمة على السحابة تجعل استخراج البيانات وتحميلها إلى مستودع البيانات السحابي أمرًا سهلاً من خلال توفير اتصالات بأكثر من 130 مصدرًا للبيانات، بحيث لا تقلق بشأن الإعدادات المعقدة أو كتابة أكواد مخصصة.

تقوم الأداة تلقائيًا بإدارة تغييرات المخطط، وإجراء المراقبة في الوقت الفعلي، وإرسال التنبيهات في حالة حدوث أي خطأ. إذا احتجت في أي وقت إلى ملء البيانات المفقودة، فإن Stitch توفر لك ميزة ملء البيانات التاريخية، مما يحافظ على اكتمال مستودع البيانات الخاص بك وتحديثه.

أفضل ميزات Stitch

اضبط الأحرف الكبيرة والصغيرة وعدّل تنسيق النص للبيانات المستخرجة إلى أحرف كبيرة أو صغيرة أو أحرف كبيرة

أضف صفوفًا فارغة حيثما تحتاج إلى تنظيم بياناتك باستخدام "مرشح إدراج صف"

استبدل عدة كلمات رئيسية دفعة واحدة باستخدام مرشح واحد لتسريع عملية تنقية البيانات

قيود Stitch

لا توفر الأداة ميزات أمان البيانات مثل تسجيل الدخول الفردي والمصادقة الثنائية لحماية بياناتك

أسعار Stitch

قياسي: يبدأ من 100 دولار شهريًا

متقدم: 1250 دولارًا أمريكيًا شهريًا (تُفوتر سنويًا)

الاشتراك المميز: 2500 دولار شهريًا (يتم الدفع سنويًا)

تقييمات وتقييمات Stitch

G2: 4. 4/5 (60+ تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Stitch؟

تقول مراجعة G2:

سهلة الإعداد، وتكوين بسيط، وتتصل بمعظم المصادر الرئيسية (قواعد البيانات) والوجهات (مستودعات البيانات). لا يتطلب الكثير من الجهد لبدء العمل مع إعداد CDC بسيط. تعمل بشكل صحيح في 90% من الحالات.

8. Mailparser (الأفضل لاستخراج بيانات البريد الإلكتروني والتوجيه التلقائي)

عبر Mailparser

يتيح لك Mailparser إنشاء نماذج استخراج مخصصة لاستخراج البيانات التي تحتاجها بالضبط من كل بريد إلكتروني تلقائيًا. بفضل التوجيه المتقدم، من السهل إرسال البيانات المستخرجة مباشرة إلى CRM أو جدول Excel أو أي مكان آخر تريده.

تساعد هذه الأدوات أيضًا في استخراج البيانات من المرفقات، سواء كانت ملفات PDF أو DOCX أو جداول بيانات. تضمن الفلاتر الحساسة لحالة الأحرف أنك تستخرج البيانات الصحيحة في كل مرة.

أفضل ميزات Mailparser

تصفية الرسائل الإلكترونية غير ذات الصلة للتركيز فقط على البيانات المهمة

توجيه البيانات التي تم تحليلها تلقائيًا إلى المستلمين أو الأنظمة المحددة

تنبيه المستخدمين في حالة وجود مشكلات في التحليل أو استخراج البيانات غير الصحيحة

قيود Mailparser

قد يكون العمل مع البيانات المستخرجة بتنسيقات JSON أمرًا معقدًا

أسعار Mailparser

تجربة مجانية

مبتدئ : 29 دولارًا شهريًا

المحترفون: 39 دولارًا شهريًا

الأعمال: 99 دولارًا أمريكيًا في الشهر

Business++: 299 دولارًا أمريكيًا في الشهر

تقييمات Mailparser وتعليقات المستخدمين

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: 4. 9/5 (أكثر من 40 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Mailparser؟

إليك تقييم G2:

إنها أداة قوية للغاية لتحليل البيانات في رسائل البريد الإلكتروني تلقائيًا. نتلقى مئات الرسائل الإلكترونية كل شهر من الموردين والشركاء بنفس التنسيق، لذا فإن mailparser تتميز في أتمتة استخراج البيانات ذات الصلة، مما يوفر الوقت ويقلل الأخطاء.

9. Talend (الأفضل لتكامل البيانات وإدارتها وتحويلها)

عبر Talend

توفر منصة Data Fabric من Talend كل ما تحتاجه لتكامل البيانات وجودة البيانات والحوكمة في مكان واحد. تساعدك أدوات جودة البيانات المدمجة على التحقق من صحة البيانات وإصلاح أي مشكلات تلقائيًا أثناء العمل لتعزيز موثوقية البيانات.

يتيح لك مكون tMap من Talend تخطيط البيانات وتحويلها بصريًا بدقة. يمكنك إجراء عمليات البحث وتطبيق التعبيرات الشرطية وربط مصادر بيانات متعددة وإعادة هيكلة مجموعات البيانات، كل ذلك من خلال واجهة سهلة الاستخدام تعمل بالسحب والإفلات.

أفضل ميزات Talend

قم بتنفيذ سياسات حوكمة البيانات من خلال ميزات التتبع والتدقيق والتسلسل الآلية لضمان الامتثال والشفافية

استفد من نماذج التعلم الآلي للتحليلات التنبؤية وأتمتة الرؤى من خلال تكامل الذكاء الاصطناعي

تعاون مع زملائك في فريق العمل على مشاريع البيانات باستخدام التحكم في الإصدارات وضمان الأمان

قيود Talend

أفاد بعض المستخدمين أن أداء المنصة وسرعتها بحاجة إلى تحسين

أسعار Talend

أسعار مخصصة

تقييمات Talend وتعليقات المستخدمين

G2: 4. 3/5 (أكثر من 100 تقييم)

Capterra: 4. 3/5 (20+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Talend؟

تقول مراجعة G2:

أداة ETL مثالية لتكامل البيانات. يمكن توصيل موصلات داخلية متنوعة بقاعدة بيانات مختلفة لنقل البيانات. أصبح إنشاء مستودع بيانات أمرًا سهلاً، حيث يمكن تنفيذ منهجية مستودع محددة باستخدام الأداة الداخلية التي توفرها Talend.

10. Matillion (الأفضل لدمج ETL ومستودعات البيانات السحابية الأصلية)

عبر Matillion

تتيح لك "Data Streams" من Matillion العمل مع البيانات في الوقت الفعلي، مما يضمن لك البقاء على اطلاع دائم بأحدث المعلومات. كما تحصل على مساعد ذكي مدعوم بالذكاء الاصطناعي لأتمتة المهام واقتراح التحسينات وإرشادك خلال إنشاء خطوط أنابيب البيانات.

بالإضافة إلى ذلك، تتيح لك لوحة Matillion ذات الكود المنخفض تصميم سير عمل البيانات من خلال واجهة سهلة الاستخدام تعمل بالسحب والإفلات. عند دمجها مع نماذج اللغة الكبيرة (LLMs)، يمكنك التحدث إلى Matillion بلغة طبيعية والحصول على الإجابات التي تحتاجها على الفور.

أفضل ميزات Matillion

يضمن قابلية التوسع للمنصات المستندة إلى السحابة مثل AWS وGoogle Cloud وAzure

توفر تنسيقًا كاملاً للبيانات من خلال تجاوز ETL وأتمتة عمليات الاستخراج والتحويل والتحميل من البداية إلى النهاية

يتكامل بسلاسة مع أدوات علم البيانات والتعلم الآلي لتمكينك من تحسين خطوط أنابيب البيانات باستخدام تحليلات متقدمة ورؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي

قيود Matillion

يمكن تحسين واجهات برمجة التطبيقات (API) لاسترداد سجل المهام ومتوسط أوقات التشغيل لتوفير وصول أكثر كفاءة

أسعار Matillion

للأفراد: رصيد مسبق الدفع شهريًا بقيمة 0 دولار. الدفع حسب الاستخدام: 2.50 دولار لكل رصيد

الأساسي: 1000 دولار شهريًا مقابل 500 رصيد مدفوع مسبقًا. الرصيد الإضافي: 2.18 دولار/رصيد

متقدم: 2000 دولار شهريًا مقابل 750 رصيدًا مدفوعًا مسبقًا. رصيد إضافي: 2.73 دولار/رصيد

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Matillion

G2: 4. 4/5 (80+ تقييم)

Capterra: 4. 3/5 (أكثر من 100 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Matillion؟

إليك تقييم G2:

تجعل واجهته البديهية المهام المعقدة بسيطة، بينما تعالج قوته مجموعات البيانات الضخمة بسهولة. جودة البيانات عالية المستوى، وتضمن قابلية التوسع نموها مع نمو أعمالك.

تصور بياناتك وتتبعها بكفاءة باستخدام ClickUp

عندما يتعلق الأمر باستخراج البيانات، فأنت بحاجة إلى أكثر من مجرد أداة. أنت بحاجة إلى شيء يجعل سير عملك سلسًا ومنظمًا.

مع لوحات معلومات ClickUp لتتبع ما يهمك، ووثائق لتخزين المعلومات وتنظيمها، وأتمتة لتوفير الوقت في المهام المتكررة، وBrain لتجميع كل شيء في مكان واحد، يوفر لك ClickUp كل ما تحتاجه للتعامل مع بياناتك بسهولة.

باستخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي، يمكنك تبسيط عملياتك بشكل أكبر والعمل بكفاءة أكبر واتخاذ قرارات أفضل، مع الحفاظ على التنظيم والتحكم.

سجل مجانًا على ClickUp لإدارة بياناتك بفعالية.