Chanty مقابل Slack: أي أداة اتصال أفضل؟

اختيار تطبيق الدردشة الجماعية المناسب يشبه إلى حد ما اختيار شريك في السكن. فأنت بحاجة إلى شخص موثوق به، يسهل العيش معه، ويفضل ألا يكون معرضًا لفقدان الأشياء المهمة (مثل سجل الرسائل).

ستحصل على نقاط إضافية إذا لم يفرضوا عليك رسومًا مقابل استخدام الميزات الأساسية — فلا أحد يريد رفيقًا في السكن يجعلك تدفع مبلغًا إضافيًا مقابل استخدام الثلاجة!

عندما يتعلق الأمر بالتواصل بين أعضاء الفريق، فإن Chanty و Slack هما تطبيقان شائعان للدردشة الجماعية.

أحدهما بسيط ومناسب للميزانية، بينما الآخر مليء بالميزات ولكنه باهظ الثمن. كلاهما يوفر مشاركة الملفات والمكالمات المرئية وإدارة المهام المدمجة وجميع أدوات التعاون التي تحتاجها للحفاظ على تماسك فريقك دون الحاجة إلى ملاحظات لاصقة سلبية.

ولكن أيهما يقدم أفضل تجربة؟ دعنا نكتشف ذلك

وإذا كنت تبحث عن بديل لـ Chanty أو Slack، فلا تقلق — ClickUp جاهز للانتقال وتحسين سير عملك!

Chanty و Slack في لمحة سريعة

فيما يلي ملخص سريع عن كيفية مقارنة الأداتين، مع أداة إضافية في المزيج!

ميزة مكافأة: ClickUp Chanty Slack سهولة الاستخدام منصة موحدة مع واجهة مستخدم سهلة الاستخدام؛ سهلة الاستخدام لفرق العمل من جميع الأحجام بسيطة وسهلة الاستخدام، ومناسبة للفرق الصغيرة غنية بالميزات ولكنها تتطلب بعض الوقت للتعلم المراسلة سجل رسائل غير محدود في جميع الخطط؛ دردشة مرتبطة بالمهام والمستندات سجل رسائل غير محدود، حتى في الخطة المجانية الخطة المجانية تحدد مدة الاحتفاظ بسجل الرسائل بـ 90 يومًا التكامل أكثر من 1000 تكامل، بما في ذلك Slack وGoogle Drive وZoom والمزيد محدودة (حوالي 10 تكاملات، بما في ذلك Trello و Google Drive) أكثر من 2600 تكامل مع تطبيقات مثل Google Workspace وZoom وSalesforce مكالمات صوتية ومرئية تطبيق SyncUps المدمج للمكالمات الصوتية/المرئية؛ مقاطع فيديو غير متزامنة؛ يتكامل مع Zoom و Teams وغيرها. مكالمات صوتية ومرئية غير محدودة اجتماعات جماعية ومكالمات فيديو مع مشاركة الشاشة (الحدود حسب الخطة) إدارة المهام إدارة المهام الأصلية باستخدام Kanban و Gantt و Calendar و Docs والمزيد لوحة Kanban مدمجة لتنظيم المهام لا توجد إدارة مهام أصلية. تعتمد على التكاملات الذكاء الاصطناعي والأتمتة ذكاء اصطناعي متقدم (ClickUp Brain) ووكلاء التشغيل التلقائي والأتمتة والملخصات والمزيد أتمتة أساسية، ميزات ذكاء اصطناعي محدودة تقنية Slack AI المدمجة، بالإضافة إلى تكاملات AI من جهات خارجية الأسعار خطة مجانية إلى الأبد؛ خطط مدفوعة بأسعار معقولة مع المزيد من الميزات أكثر بأسعار معقولة ويأتي مع خطة مجانية إلى الأبد أسعار أعلى؛ خطة مجانية محدودة الأفضل لـ الفرق التي تبحث عن إدارة عمل شاملة: الدردشة والمهام والمستندات والأتمتة والذكاء الاصطناعي الشركات الصغيرة والفرق التي تبحث عن أداة دردشة بسيطة وفعالة المنظمات الكبيرة التي تحتاج إلى تكامل واسع النطاق وقابلية للتوسع

ما هو Chanty؟

عبر Chanty

Chanty هي منصة تعاون جماعي مصممة لتبسيط التواصل وتحسين الإنتاجية. مع أكثر من 10,000 عميل نشط، تجمع Chanty بين ميزات الدردشة الجماعية وإدارة المهام والتعاون في منصة واحدة سهلة الاستخدام.

تهدف منصة التعاون المبتدئة هذه إلى تبسيط التواصل والقضاء على الحاجة إلى التبديل بين التطبيقات المختلفة أو سلاسل الرسائل الإلكترونية لتتبع المعلومات. تعد Chanty مثالية للفرق الصغيرة، فهي تساعد على التواصل والتعاون وإنجاز المزيد من العمل معًا.

ميزات Chanty

يحتوي Chanty على مجموعة قوية من أدوات التعاون دون الحاجة إلى تعلمها بصعوبة. يمكن لأعضاء فريقك البدء فورًا، مما يوفر الوقت (والميزانية) الذي كان سيُصرف على التدريب.

سواء كانت محادثة جماعية سريعة أو جلسة عصف ذهني متعمقة أو تنظيم جميع مهامك، فإن Chanty تحافظ على سلاسة التواصل بين أعضاء الفريق وتخلصهم من الإحباط. دعنا نلقي نظرة على أهم خمس ميزات:

الميزة رقم 1: محادثات عامة وخاصة غير محدودة

عبر Chanty

هل تستخدم خطة Chanty المجانية؟ لا تقلق، فستظل تتمتع بسجل رسائل غير محدود في المحادثات العامة والخاصة. وهذا يعني عدم اختفاء الرسائل، وعدم الحاجة إلى التسرع لحفظ الدردشات، وعدم وجود قيود غير متوقعة تقطع اتصال فريقك.

كل شيء قابل للبحث، لذا يمكنك بسهولة العثور على المحادثات السابقة والملفات المشتركة والروابط المهمة دون عناء النسخ الاحتياطي.

الميزة رقم 2: إدارة المهام

عبر Chanty

تسهل إدارة المهام المدمجة في Chanty الأمور. حوّل أي رسالة إلى مهمة، وحدد مواعيد نهائية، وعيّنها لأعضاء الفريق دون الحاجة إلى تبديل التطبيقات. هل تحتاج إلى تحديث الصفحة الرئيسية؟ ما عليك سوى تحويل الطلب إلى مهمة مباشرة من الدردشة.

للحصول على رؤية أوضح لجميع مهامك، يتضمن Chanty لوحات Kanban لتتبع التقدم بصريًا — لأن قائمة المهام الطويلة لا تظهر دائمًا ما يتم إنجازه بالفعل. مع وجود التواصل بين أعضاء الفريق وإدارة المهام في مكان واحد، تقل الحاجة إلى التكرار والتركيز على العمل.

الميزة رقم 3: المكالمات الصوتية والمرئية

عبر Chanty

هل تحتاج إلى توضيح موعد نهائي أو الحصول على تحديث سريع للمشروع؟ يتيح لك Chanty إرسال رسائل صوتية غير محدودة للتواصل المباشر. يمكنك أيضًا إجراء مكالمات صوتية ومرئية فردية لإجراء مناقشات في الوقت الفعلي من أجل تعاون أكثر سلاسة.

بالإضافة إلى ذلك، تسهل مشاركة الشاشة تقديم التفسيرات المرئية.

إذا كان أعضاء فريقك يعملون عن بُعد أو يفضلون التواصل الافتراضي، فستساعدك هذه الميزات على تسهيل التواصل بين أعضاء الفريق دون الحاجة إلى الكتابة بشكل متواصل.

الميزة رقم 4: Teambook

عبر Chanty

Teambook من Chanty هو مركزك الرئيسي لكل شيء — المهام والمحادثات والملفات المشتركة والروابط والمزيد. اعتبره مركز قيادة حيث تظل جميع أعمالك منظمة في مكان واحد.

بفضل الوصول السريع إلى سجل الرسائل وأعضاء الفريق، أصبح العثور على ما تحتاجه أمرًا سهلاً. لا داعي للتمرير أو البحث اللانهائي — فقط مساحة منظمة تحافظ على سلاسة وكفاءة التعاون بين أعضاء الفريق.

الميزة رقم 5: التكامل

عبر Chanty

تساعدك التكاملات الخارجية على العمل بشكل أكثر ذكاءً من خلال الاحتفاظ بكل شيء في مكان واحد، حتى لا تضطر إلى التبديل بين التطبيقات باستمرار.

لنفترض أنك تستخدم Google Drive كثيرًا. يتيح لك تكامل Google Drive فتح الملفات ومشاركتها مباشرةً بدلاً من تنزيل الملف وتحميله إلى Chanty ثم الوصول إليه مرة أخرى.

يتصل Chanty بمختلف أدوات التعاون، مثل Zapier و Giphy و YouTube و Dropbox وغيرها. يتضمن البرنامج المجاني 10 تكاملات، بينما توفر البرامج المدفوعة تكاملات غير محدودة، مما يساعدك على تبسيط سير العمل دون الحاجة إلى التنقل بين منصات متعددة.

أسعار Chanty

تقدم Chanty أسعارًا بسيطة ومناسبة للميزانية، مما يجعلها خيارًا قويًا للشركات الصغيرة. فيما يلي نظرة سريعة على الخطط:

مجاني إلى الأبد (يشمل 5 أعضاء في الفريق ومستخدم ضيف واحد و20 جيجابايت من سعة تخزين الملفات لكل فريق)

الأعمال: 4 دولارات شهريًا (يشمل مكالمات صوتية ومرئية غير محدودة ومشاركة الشاشة وتخزين ملفات بسعة 20 جيجابايت لكل مستخدم)

المؤسسات: أسعار مخصصة (تشمل العلامات البيضاء ولوحات المعلومات والتقارير ومدير مخصص لإنجاح العملاء والتوافق مع الذكاء الاصطناعي والمزيد)

🧠 حقيقة ممتعة: قبل إنشاء Chanty، كان المؤسس Dmytro Okunyev يدير ثلاث شركات مختلفة لتطوير الويب. ومن المفارقات أنه واجه صعوبة في العثور على الأداة المثالية للتواصل مع فرقه. بعد تجربة العديد من تطبيقات التعاون ووجدها معقدة للغاية أو تفتقر إلى الميزات الأساسية، قرر إنشاء تطبيقه الخاص.

ما هو Slack؟

عبر Slack

Slack هي منصة اتصال جماعي قائمة على السحابة مصممة للحفاظ على تنظيم العمل وسلاسته دون فوضى البريد الإلكتروني.

Slack أكثر من مجرد تطبيق دردشة — إنه مساحة عمل رقمية حيث يمكن للفرق مشاركة الملفات والتعاون في الوقت الفعلي والبقاء على اتصال، سواء في المكتب أو عن بُعد. بفضل واجهة سهلة الاستخدام وتكاملات قوية، يساعد Slack في تبسيط سير العمل والحفاظ على تعاون الفريق بسلاسة.

🧠 حقيقة ممتعة: Slack هو في الواقع اختصار! الاسم يعني "سجل قابل للبحث لجميع الاتصالات والمعرفة"

ميزات Slack

تحتوي واجهة Slack على العديد من الميزات المصممة لتحسين التواصل بين أعضاء الفريق. فهي تساعد على كسر الحواجز، وتقليل الاحتكاك، وإنشاء مساحة عمل أكثر ترابطًا، حتى يتمكن أعضاء الفريق من التركيز على العمل بدلاً من التوفيق بين الرسائل والأدوات.

فيما يلي بعض الميزات الرئيسية التي تجعل Slack خيارًا شائعًا للشركات، بغض النظر عن حجمها:

الميزة رقم 1: القنوات

عبر Slack

القنوات هي قلب Slack — فهي المكان الذي يتم فيه العمل فعليًا. تساعد القنوات الفرق على تنظيم المناقشات حسب المشروع أو الموضوع أو القسم، مما يحافظ على تنظيم المحادثات وسهولة متابعتها.

يمكنك إنشاء قنوات عامة للتعاون المفتوح أو قنوات خاصة لمناقشات أكثر تركيزًا. بالإضافة إلى ذلك، مع سجل الرسائل القابل للبحث (محدد بـ 90 يومًا في خطة Slack المجانية)، أصبح من السهل مراجعة القرارات السابقة والبقاء على اتصال دون الحاجة إلى تبادل الرسائل بشكل متكرر.

الميزة رقم 2: المراسلة المباشرة

عبر Slack

تتيح لك الرسائل المباشرة (DM) في Slack إجراء محادثات فردية أو في مجموعات صغيرة للدردشة الخاصة، وهي مثالية للأسئلة السريعة أو المناقشات الحساسة.

إذا تحولت رسالة مباشرة جماعية إلى شيء أكبر، يمكنك تحويلها إلى قناة خاصة للحفاظ على تنظيم المحادثة. تساعدك الرسائل المباشرة على البقاء على اتصال مع زملائك دون إزدحام القنوات العامة.

الميزة رقم 3: ذكاء اصطناعي مدمج

عبر Slack

تساعد تقنية الذكاء الاصطناعي المدمجة في Slack الفرق على العمل بكفاءة أكبر من خلال تلخيص المحادثات وإبراز التحديثات المهمة وتسهيل العثور على المعلومات. بالنسبة للفرق الكبيرة أو المديرين المشغولين للغاية، يعد هذا المساعد شاملاً.

فاتتك مناقشة مهمة؟ تحتاج إلى ملخص سريع عن حجم عمل فريقك؟ تبحث عن تفاصيل من مشروع قديم؟ يقوم Slack AI بمسح رسائلك واستخراج ما تحتاجه بالضبط، دون الحاجة إلى التمرير اللانهائي.

سواء كنت مدير مشروع أو مندوب مبيعات أو مستقل أو مطور، فإنه يزيل الضوضاء حتى تتمكن من التركيز على العمل المهم.

الميزة رقم 4: Slack Connect

عبر Slack

لا يقتصر التعاون على فريقك الداخلي؛ بل يجب أن يشارك عملاؤك وموردوك وشركاؤك أيضًا في العملية.

يسهل Slack Connect هذه المهمة من خلال دمج حسابات المتعاونين الخارجيين في قنوات Slack، مما يقلل من سلاسل الرسائل الإلكترونية التي لا تنتهي. بدلاً من انتظار الردود، يمكنك الدردشة ومشاركة الملفات واتخاذ القرارات في الوقت الفعلي.

إنه مثل توسيع مساحة عملك خارج نطاق شركتك، دون الفوضى التي تسببها رسائل البريد الإلكتروني المتناثرة.

📮ClickUp Insight: 83% من العاملين في مجال المعرفة يعتمدون بشكل أساسي على البريد الإلكتروني والدردشة للتواصل مع فريقهم. ومع ذلك، فإن ما يقرب من 60٪ من يوم عملهم يضيع في التبديل بين هذه الأدوات والبحث عن المعلومات. مع تطبيق شامل للعمل مثل ClickUp، تتجمع إدارة المشاريع والرسائل والبريد الإلكتروني والدردشات في مكان واحد! حان الوقت للتركيز وتنشيط العمل!

الميزة رقم 5: Huddles

عبر Slack

تتشكل الأفكار في اجتماعات الفريق، وتتيح Slack Huddles إجراء تلك المناقشات دون الحاجة إلى إجراء مكالمات رسمية.

تبدأ الاجتماعات الصغيرة كدردشات صوتية فقط، ولكن يمكن أن تشمل الفيديو ومشاركة الشاشة والمراسلة إذا لزم الأمر. وهي رائعة للتحقق السريع أو العصف الذهني أو حل المشكلات دون الحاجة إلى جدولة اجتماع كامل.

حتى في الخطة المجانية، يمكنك بدء محادثة جماعية بين شخصين. هل تحتاج إلى المزيد من الأشخاص في المحادثة؟ تتيح لك الخطط المدفوعة إضافة ما يصل إلى 50 مشاركًا.

➡️ اقرأ أيضًا: كيفية استخدام المراسلة غير المتزامنة لتحسين سير العمل

أسعار Slack

يتبع Slack نموذج freemium، مما يعني أنك تحصل على خطة مجانية مع الميزات الأساسية ويمكنك الترقية للحصول على أدوات أكثر تقدمًا. فيما يلي تفاصيل الأسعار:

مجاني (يقدم 90 يومًا من سجل الرسائل و 10 تكاملات للتطبيقات ومساحة عمل واحدة)

Pro: 8.75 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا (يشمل سجل الرسائل بالكامل وتكامل Slack ودعم الوظائف الإضافية للذكاء الاصطناعي والتعاون في القوائم والمستندات)

Business+: 15 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا (يشمل تصدير البيانات لجميع الرسائل، وتسجيل الدخول الفردي المستند إلى SAML، والدعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع مع وقت استجابة أولي مدته أربع ساعات)

Enterprise Grid: أسعار مخصصة (تشمل عددًا غير محدود من المستخدمين، ودليل موظفين مدمج، ودعمًا لمنع فقدان البيانات، ودعمًا ذي أولوية، والمزيد)

🧠 حقيقة ممتعة: كان الفريق الذي يقف وراء Slack يعمل في الأصل على لعبة عبر الإنترنت تسمى Glitch، ولكن أداة الاتصال التي طوروها كانت أكثر فائدة من اللعبة نفسها.

Chanty مقابل Slack: مقارنة الميزات

لنقارن Chanty و ClickUp جنبًا إلى جنب لنرى أيهما يقدم تجربة تعاون أفضل. سنقوم بتحليل كل ميزة على حدة حتى تتمكن من تحديد الأداة التي تناسب سير عمل فريقك.

الميزة رقم 1: المراسلة والقنوات

تهدف كلتا الأداتين إلى أن تكونا تطبيقات مراسلة شاملة، ولكن كيف يمكن مقارنتهما؟

Slack رائع في التنظيم. يمكن تخصيص قنواته وفقًا لاحتياجات فريقك، مع خيارات للمناقشات العامة والخاصة والمحادثات المترابطة ووظيفة بحث قوية. ومع ذلك، قد يكون الحد الأقصى لعدد الرسائل البالغ 90 يومًا في الخطة المجانية عاملاً حاسماً بالنسبة للبعض.

من ناحية أخرى، يحافظ Chanty على بساطة الأمور وسهولة الوصول إليها. يوفر محادثات عامة وخاصة غير محدودة، لذا لن تفقد أي مناقشات مهمة أو ملفات مشتركة، مما يجعله خيارًا رائعًا للفرق التي تعتمد بشكل كبير على المراسلة.

🏆 الفائز: Chanty. تتميز Slack بميزات تنظيمية رائعة، ولكن الحد الأقصى لعدد الرسائل في الخطة المجانية البالغ 90 يومًا يمثل عائقًا كبيرًا للعديد من الفرق. تحافظ Chanty على جميع المحادثات سليمة دون أي رسوم، مما يجعلها الخيار الأفضل للمراسلة.

الميزة رقم 2: إدارة المهام

يتضمن Chanty إدارة مهام مدمجة، مما يتيح لك إنشاء المهام وتعيينها وتتبعها مباشرةً داخل المحادثات. إنه بسيط ويعمل جيدًا للفرق غير التقنية، ولكنه يفتقر إلى الميزات المتقدمة التي يمكن أن تبسط سير العمل.

من ناحية أخرى، لا يحتوي Slack على إدارة مهام أصلية، ولكنه يعوض ذلك بالتكامل. يمكنك ربط أدوات مثل Trello أو Asana أو ClickUp مع استخدام القوالب والقوائم واللوحات لتنظيم العمل بكفاءة.

🏆 الفائز: Slack. تعد إدارة المهام المدمجة في Chanty مريحة، ولكنها أساسية للغاية. يتيح Slack للفرق مزيدًا من المرونة، خاصةً في سير العمل المعقد.

الميزة رقم 3: مؤتمرات الصوت والفيديو

يقدم كل من Chanty و Slack اجتماعات صوتية ومرئية 1:1 في خططهما المجانية، مما يجعل التواصل الافتراضي وجهاً لوجه في متناول اليد. ومع ذلك، سيتعين عليك الترقية إذا كان فريقك بحاجة إلى اجتماعات جماعية.

إذا كانت التكلفة هي شاغلك الرئيسي وتحتاج فقط إلى اجتماعات أساسية، فإن Chanty هو الخيار الأفضل. ولكن إذا كنت تبحث عن ميزات متقدمة ودعم أقوى، فإن Slack يستحق السعر الأعلى.

🏆 الفائز: التعادل. تفوز Chanty من حيث السعر المعقول، بينما تبرر Slack سعرها الأعلى بميزات أكثر تقدمًا. يعتمد الاختيار الأفضل على ما يقدّره فريقك أكثر: توفير التكاليف أم الوظائف.

الميزة رقم 4: التكامل

يتميز Slack في التكامل، حيث يوفر التوافق مع أكثر من 2600 تطبيق تابع لجهات خارجية، مما يجعله أداة قوية للفرق التي تعتمد على أدوات متعددة.

مع 22 تكاملًا فقط، Chanty قاصرة، حيث تفتقر إلى تطبيقات أساسية مثل Gmail و Google Forms. إذا كان سير عملك يعتمد على اتصالات سلسة بين التطبيقات، فإن Slack هي الفائزة الواضحة.

🏆 الفائز: Slack. بفضل مجموعة واسعة من عمليات التكامل، يعمل على تبسيط سير العمل من خلال ربط الأدوات الأساسية مباشرة بالمنصة، مما يقلل الحاجة إلى التبديل بين التطبيقات.

الميزة رقم 5: الأسعار

تقدم Chanty ثلاثة مستويات من الأسعار: مجاني، و Business (4 دولارات لكل مستخدم شهريًا)، و Enterprise، مع أسعار مخصصة بناءً على احتياجاتك.

من ناحية أخرى، يوفر Slack خطة مجانية مع قيود، إلى جانب Pro (8.75 دولارًا لكل مستخدم/شهر)، وBusiness+ (15 دولارًا لكل مستخدم/شهر)، وEnterprise Grid للمؤسسات الكبيرة.

إذا كنت تبحث عن منصة موثوقة ومليئة بالميزات ويمكنك الاستثمار أكثر، فإن Slack هي الخيار الأفضل. ولكن بالنسبة للفرق التي تضع السعر في مقدمة أولوياتها دون المساومة على الوظائف الأساسية، فإن Chanty هي الخيار الأذكى.

🏆 الفائز: Chanty. بالنسبة للفرق ذات الميزانية المحدودة، توفر Chanty أدوات تعاون أساسية بتكلفة أقل بكثير، مما يجعلها الخيار الأفضل لأولئك الذين يحتاجون إلى أسعار معقولة دون التضحية بالوظائف الأساسية.

باختصار، Chanty مثالي للفرق الصغيرة التي تبحث عن حل بسيط وفعال من حيث التكلفة، بينما Slack يناسب المؤسسات الكبيرة التي تحتاج إلى ميزات وتكاملات متقدمة. إذا كان الميزانية هي العامل الأساسي، فاختر Chanty؛ أما إذا كنت تبحث عن الوظائف وقابلية التوسع، فاختر Slack.

Chanty مقابل Slack على Reddit

تحققنا من Reddit لمعرفة رأي المستخدمين الحقيقيين حول Chanty و Slack، وبرز Chanty على الفور باعتباره خيارًا مناسبًا للميزانية، خاصةً للفرق الصغيرة.

عندما تبحث عن Chanty Vs. Slack على Reddit، ستجد أن الناس يثنون بشكل عام على Chanty لكونها ميسورة التكلفة ومناسبة للفرق الصغيرة.

يقول المستخدم DonDigidon999 على r/Slack subreddit:

حسنًا، إذا كنت تبحث عن بديل لـ Slack يوفر فصلًا أفضل بين مساحات العمل دون أن يثقل كاهل ميزانيتك، فإنني أوصيك بـ Chanty. هذا التطبيق يشبه Slack في طريقة عمله، ولكنه أكثر بأسعار معقولة، حيث يوفر نسخة مجانية لا تفرض حدودًا على عدد الرسائل. إنه خيار جيد للفرق الصغيرة والمجتمعات مثل فريقك.

حسنًا، إذا كنت تبحث عن بديل لـ Slack يوفر فصلًا أفضل بين مساحات العمل دون أن يثقل كاهل ميزانيتك، فإنني أوصيك بـ Chanty. هذا التطبيق يشبه Slack في طريقة عمله، ولكنه أكثر بأسعار معقولة، حيث يوفر إصدارًا مجانيًا لا يفرض حدودًا على عدد الرسائل. إنه خيار جيد للفرق الصغيرة والمجتمعات مثل فريقك.

في موضوع آخر في subreddit، يسلط المستخدم philsimon الضوء على كيفية عمل Slack بشكل جيد للتعاون وتقديم دعم من الدرجة الأولى:

Slack هو أكثر بكثير من مجرد أداة لإرسال الرسائل. اعتبره مقرًا رقميًا لك. مجتمع مطوريه هو الأفضل في العالم في مجال التعاون.

Slack هو أكثر بكثير من مجرد أداة لإرسال الرسائل. اعتبره مقرًا رقميًا لك. مجتمع مطوريه هو الأفضل في العالم في مجال التعاون.

ومع ذلك، لا يكتفي الجميع برسائل واضحة فحسب، بل يحتاج العديد من المستخدمين إلى منصة ذات ميزات أكثر قوة لدعم سير عملهم.

يسأل المستخدم eltitrainedpro:

هل توجد أي أدوات مجانية توفر مجموعة ميزات مشابهة لـ Slack، مع فصل مناسب لمساحة العمل وبدون تكلفة عالية؟

هل توجد أي أدوات مجانية توفر مجموعة ميزات مشابهة لـ Slack، مع فصل مناسب لمساحة العمل وبدون تكلفة عالية؟

قد يكون لدينا إجابة على ذلك.

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تعرف على ClickUp — أفضل بديل لـ Chanty و Slack

لقد غير كل من Chanty و Slack طريقة تواصل الفرق، ولكن المشكلة هي أن الحديث عن العمل بدأ يحل محل العمل الفعلي.

قد يكون Slack قد أحدث ثورة في مجال الاتصالات في مكان العمل، ولكن الرسائل المستمرة والمحادثات التي لا تنتهي والإشعارات الزائدة غالبًا ما تشتت انتباه الفرق عن تحقيق تقدم ملموس.

ClickUp يعيد التركيز على إنجاز المهام. فهو يجمع بين بساطة Chanty وعمق Slack دون تشتيت الانتباه أو تغيير السياق. باعتباره التطبيق الشامل للعمل، يجمع ClickUp بين إدارة المشاريع وإدارة المعرفة والدردشة، وكل ذلك مدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يساعدك على العمل بشكل أسرع وأكثر ذكاءً.

إنها تمنح عملك مكانًا للحياة، وليس مجرد مكان للتحدث عنه.

إليك الأسباب التي تجعل ClickUp أفضل بديل لكل من Chanty و Slack.

ميزة ClickUp رقم 1: دردشة مدمجة

مع ClickUp Chat، ستشهد تعاونًا مثاليًا وتنظيم الدردشات في مساحات

ClickUp Chat يغير طريقة التواصل بين أعضاء الفريق من خلال دمجه بسلاسة في سير عملك. بدلاً من الرسائل المتناثرة، تظل المحادثات مرتبطة بالمهام، مما يحافظ على كل شيء في سياقه.

يمكنك تنظيم الدردشات داخل Spaces التي تعكس هيكل فريقك، مما يجعل التعاون أكثر سهولة.

بفضل ميزات مثل "المشاركات" للإعلانات و"المتابعة" للملاحظات القابلة للتنفيذ، يظل الجميع على اطلاع دائم دون الحاجة إلى تبادل الرسائل بشكل متكرر. بالإضافة إلى ذلك، يعمل الدعم المدعوم بالذكاء الاصطناعي على تبسيط العمل، سواء كنت بحاجة إلى تلخيص سلاسل المحادثات الطويلة للحصول على تحديثات سريعة أو تحويل المناقشات تلقائيًا إلى مهام، فإن ClickUp Chat يتولى ذلك بسهولة.

ميزة ClickUp رقم 2: وكلاء الطيار الآلي في الدردشة

حقق إنتاجية بدون تدخل مع وكلاء Autopilot في ClickUp Chat

تقدم وكلاء Autopilot المدعومون بالذكاء الاصطناعي من ClickUp أتمتة ذكية مباشرة في محادثاتك. يمكن لهؤلاء الوكلاء المدعومون بالذكاء الاصطناعي الإجابة على الأسئلة وتلخيص سلاسل المحادثات وإنشاء المهام وحتى تشغيل سير العمل، كل ذلك داخل قنوات الدردشة الخاصة بك. سواء كنت تستخدم وكيلًا مسبقًا أو تصمم وكيلك الخاص باستخدام أداة إنشاء بدون كود، يتكيف الوكلاء مع احتياجات فريقك ويتصرفون وفقًا لتعليماتك.

يمكن للوكلاء مراقبة نشاط الدردشة والرد على محفزات محددة والحفاظ على تماسك فريقك من خلال نشر التحديثات والتقارير أو الإجابات في الوقت الفعلي. من خلال الوصول إلى معرفة مساحة العمل والمصادر الخارجية، يضمنون أن فريقك لن يفوت أي شيء.

ميزة ClickUp رقم 3: SyncUps للتعاون في الوقت الفعلي

تواصل على الفور مع SyncUps — اجتماعات الصوت والفيديو المدمجة في ClickUp

تعد Syncups في الدردشة إجابة ClickUp للتعاون السلس والفوري بين أعضاء الفريق. قم بإجراء مكالمات صوتية أو مكالمات فيديو مخصصة مباشرة من أي قناة دردشة أو مهمة، دون الحاجة إلى التبديل بين التطبيقات. وهي مثالية للاجتماعات السريعة أو جلسات العصف الذهني أو حل المشكلات بشكل فوري.

يتم ربط كل SyncUp تلقائيًا بسياق عملك، بحيث يمكنك الرجوع إلى المهام والمستندات وسجل الدردشة أثناء المكالمة. بعد الاجتماع، يمكن لـ ClickUp إنشاء ملخصات وعناصر عمل باستخدام الذكاء الاصطناعي، مما يضمن عدم ضياع أي شيء.

💡 نصيحة احترافية: اجعل فريقك مسؤولاً عن عمله باستخدام سلاسل التعليقات في ClickUp Tasks. هذا يمنع سوء الفهم ويضمن أن الجميع على نفس الصفحة — لن يكون هناك المزيد من اللحظات التي تتساءل فيها "من كان من المفترض أن يتولى هذا الأمر؟"!

ميزة ClickUp رقم 4: مقاطع ClickUp

سجل شاشتك وأنشئ مقاطع فيديو توضيحية تفاعلية باستخدام ميزة ClickUp Clips

في بعض الأحيان، لا تكفي النصوص لشرح المفاهيم وإظهار الأخطاء وتوضيح وجهة نظرك.

يتيح لك ClickUp Clips تسجيل شاشتك ومشاركة الإرشادات التفصيلية وتقديم تحديثات سريعة دون الحاجة إلى عقد اجتماعات. تعد ميزة الفيديو غير المتزامن طريقة سلسة للحفاظ على تماسك فريقك.

يعد Clips مثاليًا للفرق غير المتزامنة، حيث يضمن استراتيجيات اتصال واضحة وموجزة دون تبادل لا نهائي للرسائل.

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ClickUp One-Up #5: التكاملات والبحث المتصل والمزيد

ادمج Slack مع ClickUp لتحسين سير عملك وإنشاء مهام فورية وتعيين تذكيرات أو تتبع التحديثات على Slack

هل أنت متمرس في نظام Slack؟ ClickUp يعزز سير عملك بدلاً من تعطيله. يتيح لك تكامل Slack إنشاء المهام وتعيين التذكيرات وتتبع التحديثات، مما يحافظ على تنظيم عملك دون مغادرة نافذة الدردشة. يمكنك الاستمرار في استخدام Slack داخل ClickUp حتى تكون جاهزًا للانتقال الكامل.

لكن ClickUp لا يقتصر على تنظيم المحادثات فحسب، بل يفكر أيضًا نيابة عنك. يمكن لـ ClickUp Brain و ClickUp Connected Search، المدعومين بميزات تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تلخيص الدردشات وإنشاء عناصر العمل وأتمتة المهام المتكررة، مما يقلل من التنسيق اليدوي.

اعثر على المحادثات ومواضيع الدردشة ونصوص الاجتماعات بسهولة باستخدام ClickUp Brain

يمكن أن يعمل أيضًا كمساعد ذكي، حيث يستخرج المعلومات ذات الصلة من أعماق مساحات العمل الخاصة بك ويحافظ دائمًا على سياق عملك.

➡️ اقرأ أيضًا: أفضل تكاملات تطبيق Slack (الميزات والأسعار)

قبل ClickUp، كانت الاجتماعات والاتصالات عبر البريد الإلكتروني المتبادلة تؤدي إلى فجوة كبيرة حيث كانت المهام تُترك دون أن يراها أحد أو يهتم بها. ونتيجة لذلك، لم تكن المهام تُراجع في الوقت المحدد، ولم يكن أحد على علم بمسار التطور الإبداعي. الآن، يمكن لجميع أعضاء الفريق رؤية مواعيد إنجاز المهام بوضوح، والتواصل والتعاون في إطار المهام.

قبل ClickUp، كانت الاجتماعات والاتصالات عبر البريد الإلكتروني المتبادلة تؤدي إلى فجوة كبيرة حيث كانت المهام تُترك دون أن يراها أحد أو يهتم بها. ونتيجة لذلك، لم تكن المهام تُراجع في الوقت المحدد، ولم يكن أحد على علم بمسار التطوير الإبداعي. الآن، يمكن لجميع أعضاء الفريق رؤية مواعيد استحقاق المهام بوضوح، والتواصل والتعاون في إطار المهام.

ClickUp: أداة التعاون المثالية في عالم غير مثالي

Chanty أم Slack؟

كل هذا يتوقف على احتياجاتك. Chanty يبقي الأمور بسيطة ومناسبة للميزانية، بينما Slack يوفر التكامل وقابلية التوسع — مقابل سعر أعلى. لكن الحقيقة هي أن كلاهما بهما عيوب. Slack يمكن أن يصبح مكلفًا بسرعة، بينما Chanty يفتقر إلى الوظائف الأعمق التي تحتاجها الفرق المتنامية.

بدلاً من اختيار واحد والتعامل مع المفاضلات، لماذا لا تستخدم أداة تقوم بكل ذلك بالفعل؟ يوفر لك ClickUp دردشة مدمجة وإدارة المهام وأدوات تعاون قوية دون الحاجة إلى تطبيقات إضافية.

لا مزيد من التبديل بين المهام، ولا مزيد من التبديل بين السياقات. مكان واحد فقط لفريقك للتحدث والتخطيط وإنجاز المهام. اشترك في ClickUp اليوم واجعل الدردشة جزءًا طبيعيًا من يوم عملك، وليس علامة تبويب أخرى يجب التبديل إليها.