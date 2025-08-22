أكثر من 25 مثالاً لأهداف الأداء لدفع نمو الموظفين

حان موعد مراجعة الأداء. لقد عمل موظفوك بجد. ولكن عندما يحين الوقت للحديث عن النمو المهني، لا يوجد الكثير على الورق لإثبات ذلك.

هذا ليس فشلًا في القيادة؛ إنه تحدٍ شائع. بدون أهداف أداء محددة جيدًا، قد تبدو محادثات التطوير غامضة أو حتى غير عادلة.

الخبر السار؟ إن تحديد أهداف مهمة للموظفين ليس بالأمر المعقد.

في هذا المنشور على المدونة، سنقوم بتحليل أكثر من 25 مثالًا لأهداف الأداء. ستتعلم كيفية إنشاء أهداف توائم التقدم الشخصي للموظفين مع أولويات الشركة، وكيف تسهل أدوات مثل ClickUp الحفاظ على هذه الأهداف في متناول اليد طوال العام. 🎯

ما هي أهداف الأداء؟

أهداف الأداء هي أهداف واضحة وقابلة للقياس يتم تحديدها للموظفين وتركز على واجبات أو مهام محددة ضمن أدوارهم الوظيفية.

تساعد هذه الأهداف الموظفين على فهم ما هو متوقع منهم، ومواءمة جهودهم مع أولويات المؤسسة، وتحسين فعاليتهم.

ولكن ما الذي يجعل هدف أداء الموظف جيدًا؟ سواء كان الهدف يركز على تحسين التعاون أو المساءلة أو المهارات الشخصية أو جوانب أخرى، فسيكون له بعض الخصائص النموذجية. 👇

يرتبط بما تمثله الشركة، بحيث يعمل الجميع في نفس الاتجاه

يمنح الموظفين حرية اختيار الأهداف التي تهمهم، بحيث تظل دوافعهم عالية دائمًا

يحافظ على بساطة الأمور ووضوحها لتجنب التخمينات

يدفع الأفراد إلى النمو والتعرف والتعرف على مجالات التحسين ، ولكنه يظل واقعيًا بما يكفي لتحقيق الأهداف

يقسم المشاريع إلى خطوات قابلة للتنفيذ بحيث يكون هناك خطة عمل واضحة

تترك مجالًا للتعليقات والتعديل أثناء العمل لأن الأهداف ليست دائمًا ثابتة

يتبع إطار عمل SMART لأهداف محددة وقابلة للقياس وقابلة للتحقيق وذات صلة ومحددة زمنياً

أكثر من 25 مثالاً لأهداف الأداء حسب الدور والوظيفة

تعتمد أهداف الأداء المناسبة لموظف معين على ما يفعله، وكيف يدعم عمله الصورة الأكبر، والمجالات التي يجب أن يركز عليها جهوده.

فيما يلي بعض الأمثلة على أهداف الأداء المصممة خصيصًا لمختلف الأدوار والوظائف، والمصممة لدفع نجاح المؤسسة. 💁

أهداف الأداء للمساهمين الأفراد

فيما يلي بعض الأهداف المهنية للعمل:

تحسين إدارة الوقت: تطوير وتنفيذ نظام شخصي يقلل من حالات عدم الالتزام بالمواعيد النهائية بنسبة 20٪ خلال الأشهر الستة المقبلة، مع تتبع التقدم الأسبوعي وتعديله بناءً على حجم العمل إتقان أدوات البرامج الجديدة: إكمال التدريب الرسمي وإثبات الكفاءة في غضون 90 يومًا، وتطبيق المهارات في مشروعين على الأقل لتعزيز الكفاءة التدريب المتبادل بين الوظائف: أكمل التدريب في وظيفتين متجاورتين في الفريق خلال 12 شهرًا لضمان المرونة والدعم خلال فترات العمل المزدحمة تحسين إنتاجية العمل عن بُعد: وضع جدول يومي منظم مع فترات مخصصة للتركيز، وتحقيق ما لا يقل عن أربع ساعات من العمل المتواصل يوميًا، وتقديم تقرير أسبوعي عن النتائج تقليل أخطاء العمل: تنفيذ نظام قائمة مراجعة يومية لخفض معدلات الأخطاء بنسبة 10٪ خلال الربع التالي، ومراقبة النتائج من خلال عمليات تدقيق الجودة

🧠 حقيقة ممتعة: قدم فريدريك وينسلو تايلور، المعروف بأب الإدارة العلمية، مبادئ في أوائل القرن العشرين ركزت على الكفاءة والإنتاجية، مما أرسى الأساس لأنظمة إدارة الأداء الحديثة.

أهداف الأداء للمديرين

تعزيز مشاركة الفريق: إجراء جلسات تدريب فردية شهرية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات تطوير كل موظف على حدة، بهدف زيادة درجات استطلاعات المشاركة بنسبة 10% في غضون ستة أشهر تسهيل التعاون بين الأقسام: تنظيم ورش عمل ربع سنوية بناءً على تنظيم ورش عمل ربع سنوية بناءً على أداء الفريق المقاس ، بمشاركة عدة أقسام لتعزيز الابتكار وتحسين مهارات الاتصال تقليل معدل دوران الموظفين: تحليل بيانات مقابلات المغادرة وتنفيذ استراتيجيات استبقاء الموظفين المستهدفة لزيادة الرضا الوظيفي وتقليل معدل دوران الموظفين بنسبة 12% خلال العام المقبل توجيه قادة المستقبل: قدم توجيهًا منظمًا لاثنين من أعضاء الفريق لتطوير مهاراتهم القيادية؛ حدد الأهداف وتابع التقدم المحرز من خلال تقييمات ربع سنوية للمهارات وتقييمات الاستعداد تحسين إدارة الميزانية: تعزيز دقة التوقعات بنسبة 8% من خلال إجراء مراجعات مالية شهرية وتعديل خطط الإنفاق وفقًا لذلك

🔍 هل تعلم؟ وفقًا لتأثير هوثورن، تزداد إنتاجية العمال عندما يعلمون أنهم يخضعون للمراقبة، مما يسلط الضوء على الجوانب النفسية لإدارة الأداء.

أهداف الأداء لدعم العملاء

تقليل وقت الاستجابة الأولي: تقليل متوسط وقت الاستجابة للاستفسارات بنسبة 25% في غضون ستة أشهر من خلال تحسين تصنيف التذاكر وجداول التوظيف لزيادة معدل رضا العملاء زيادة رضا العملاء: تحقيق معدل رضا العملاء بنسبة 90% على الأقل من خلال تحسين وضوح الاتصال وإجراءات المتابعة تعميق المعرفة بالمنتج: إجراء دورات تدريبية شهرية لفريق الدعم لتحسين كفاءة حل المشكلات أنشئ حلقة تغذية راجعة مع فريق المنتج: ضع عملية منهجية لتصعيد مشكلات العملاء المتكررة لتقليل تكرار المشكلات بنسبة 15% خلال العام تعزيز موارد الخدمة الذاتية: زيادة استخدام العملاء لبوابات الخدمة الذاتية بنسبة 20% من خلال تحسين التوثيق والتواصل الاستباقي

🧠 حقيقة ممتعة: تعود جذور إدارة الأداء إلى زمن بعيد؛ حيث يعود بعض المؤرخين إلى عام 221 ميلاديًا، عندما كان أباطرة أسرة وي يقيّمون أداء أفراد أسرهم اليومي.

أهداف الأداء لفرق المبيعات

زيادة متوسط حجم الصفقات: تنفيذ تدريب على البيع الإضافي والبيع المتقاطع لزيادة حجم الصفقات بنسبة 18% خلال الربعين المقبلين تقصير دورة المبيعات: تحسين تقييم العملاء المحتملين وتبسيط المتابعة لتقليل طول دورة المبيعات بنسبة 15٪ تعزيز صحة خط الإنتاج: الحفاظ على تغطية الحصة بنسبة 4 أضعاف على الأقل في خط الإنتاج كل ربع سنة من خلال توفير 30% أكثر من العملاء المحتملين المؤهلين تحسين الاحتفاظ بالعملاء: صياغة خطط للمشاركة بعد البيع لتعزيز التقييمات الإيجابية للعملاء ومعدلات الاحتفاظ بهم بنسبة 20٪ من خلال عمليات التحقق المنتظمة وإظهار القيمة المضافة زيادة معدلات تحويل العروض التوضيحية: تحسين العروض التوضيحية للمنتجات من خلال عروض تقديمية مخصصة، مما يزيد معدلات التحويل بنسبة 12٪ تعزيز توقعات المبيعات: تحقيق دقة التوقعات الشهرية في حدود 5٪ من التباين من خلال توحيد مدخلات البيانات ودورات المراجعة

💡 نصيحة احترافية: قم بإنشاء خطة مراجعة الأداء لفريق المبيعات الخاص بك مع إضافة عنصر المرح من خلال تحويل أهداف أداء المبيعات إلى ألعاب. استخدم لوحات المتصدرين أو الشارات أو المكافآت الصغيرة لتحقيق مؤشرات الأداء الرئيسية مثل المكالمات التي تم إجراؤها أو الصفقات التي تم إبرامها أو المبيعات الإضافية.

أهداف الأداء لفرق التسويق

زيادة توليد العملاء المحتملين: تصميم وتنفيذ حملات رقمية تزيد حجم العملاء المحتملين المؤهلين بنسبة 30٪ خلال الربع التالي تحسين تحويل الموقع الإلكتروني: إعادة تصميم الصفحات المقصودة لتحسين تجربة المستخدم وزيادة معدلات التحويل بنسبة 15٪ تعزيز التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي: إنشاء تقويم محتوى موجه وحملات تفاعلية لزيادة التفاعل بنسبة 25٪ إطلاق حملة للتوعية بالعلامة التجارية: تخطيط وتنفيذ مبادرة متعددة القنوات، وتحقيق زيادة بنسبة 20% في الوصول والانطباعات ضمان تسليم المحتوى في الوقت المحدد: الحفاظ على تقويم للمحتوى مع مواد تسويقية في موعدها بنسبة 100٪، وتنسيق الفرق متعددة الوظائف حسّن أداء التسويق عبر البريد الإلكتروني: خصص الحملات لتحسين معدلات الفتح بنسبة 10% ومعدلات النقر بنسبة 8%

كيفية تحديد أهداف أداء فعالة: دليل تفصيلي

دعنا نستكشف كيفية تحديد أهداف واقعية واضحة وقابلة للتنفيذ ومتوافقة مع أهداف فريقك مع تلبية احتياجات التطوير المهني الفردية في الوقت نفسه. 🎯

الخطوة #1: استخدم إطار عمل SMART

إذا سبق لك البحث في Google عن كيفية تحديد الأهداف، فمن المحتمل أنك صادفت أهداف SMART. ولكن الحقيقة هي أنها منتشرة في كل مكان لأنها فعالة. اكتشف كيف:

محددة: كن واضحًا تمامًا؛ "تحسين خدمة العملاء" عبارة غامضة، جرب "الرد على جميع طلبات الدعم في غضون 4 ساعات" قابل للقياس: أرفق أرقامًا حتى تتمكن من رؤية التقدم المحرز. إذا لم تتمكن من قياسه، فلن تعرف ما إذا كنت تتحسن أم لا قابل للتحقيق: تأكد من أن الهدف طموح ولكنه قابل للتحقيق، بالنظر إلى الأدوات المتاحة والوقت والموظفين. إذا كان فريقك يعاني من نقص في الموظفين، فلا تثقل عليهم بأهداف بعيدة المنال الأهمية: تأكد من أن الهدف يتماشى مع هدف الفريق أو الشركة الأوسع نطاقًا؛ إذا لم يكن له تأثير، فلا تضيع طاقتك محددة زمنياً: حدد موعداً نهائياً. الأهداف التي لا تحدد لها مواعيد زمنية تتحول إلى "ربما يوماً ما"

قبل تحديد هدف ما، قم بتمريره عبر مرشح SMART. اكتبه، وقم بتمييز كل حرف. إنها طريقة سريعة للتحقق توفر الوقت لاحقًا.

💡 نصيحة احترافية: باستخدام ClickUp Goals، يمكنك إنشاء أهداف قابلة للقياس والتتبع ومشاركتها مع جميع أعضاء الفريق المعنيين. قسّمها إلى أهداف أصغر وقابلة للتنفيذ، وعيّن المسؤولين عنها، وحدد المواعيد النهائية، وسيقوم ClickUp بتتبع التقدم تلقائيًا. تضمن أشرطة التقدم المرئية شفافية كل شيء، بحيث تعرف دائمًا من يسير على الطريق الصحيح ومن قد يحتاج إلى دفعة. حدد وتتبع أهداف OKR الفصلية والسنوية على مستوى المؤسسة بوضوح باستخدام ClickUp Goals

وإذا كنت لا ترغب في البدء من الصفر؟

استخدم قوالب ClickUp.

احصل على نموذج مجاني حافظ على مسار نجاح فريقك باستخدام نموذج الأهداف الذكية من ClickUp

يوفر نموذج الأهداف SMART من ClickUp طريقة مرئية لوضع الأهداف وإدارتها دون الحاجة إلى إعادة التفكير.

ينظم هذا النموذج الأهداف حسب الحالة، بما في ذلك تحقيق الهدف، في المسار الصحيح، خارج المسار الصحيح، و المهام المطلوب إنجازها. قم بتخصيص كل هدف عن طريق إضافة تفاصيل مثل النتيجة المستهدفة والأشخاص المعنيين ومواعيد الاستحقاق والجهد المطلوب (ممثلة بصريًا بمقياس ملون).

يمكنك أيضًا الوصول إلى لوحة معلومات مؤشرات الأداء الرئيسية لعرض هذه المقاييس.

الخطوة #2: مواءمة الأهداف مع OKRs أو KPIs للشركة

فكر في أهداف الشركة والنتائج الرئيسية (OKRs) أو أمثلة مؤشرات الأداء الرئيسية (KPI) على أنها نظام تحديد المواقع العالمي (GPS). إذا لم تكن الأهداف الشخصية لفريقك متجهة في نفس الاتجاه، فسوف تفقد الوجهة.

راجع أهم أهداف OKR أو KPIs لشركتك لهذا الربع، ثم اسأل نفسك: "ما الذي يمكن أن يفعله فريقي للمساعدة بشكل مباشر في تحقيق هذه الأهداف؟"

على سبيل المثال، إذا كان هدف مؤسستك هو التوسع في منطقة جديدة، فقد يكون هدفك المهني في العمل هو "إبرام خمس صفقات جديدة في المنطقة X بحلول نهاية الربع الثاني"

احصل على نموذج مجاني احصل على أداة تخطيط لوضع الأهداف وتحقيقها باستخدام نموذج OKRs من ClickUp

غالبًا ما تكافح الفرق من أجل الحفاظ على التوافق بشأن الأهداف طويلة المدى. ينظم قالب OKRs من ClickUp أهدافك والنتائج الرئيسية حسب الربع، ويُظهر بالضبط مكان كل هدف (من لم يبدأ إلى مكتمل)، ومن المسؤول عنه، وكيف يرتبط بمبادرات أكبر مثل ابتكار المنتجات أو الاحتفاظ بالعملاء.

كل عنصر مرمز بالألوان لوضوح الرؤية ويتضمن أشرطة تقدم مدمجة، مما يتيح للقيادة والفرق تحديد المخاطر (معرضة للخطر، خارج المسار) قبل أن تتفاقم.

💡 نصيحة احترافية: احتفظ بوثيقة أو لوحة معلومات مشتركة توضح كيفية ارتقاء أهداف الجميع إلى أهداف الشركة. يساعد نموذج مراجعة الأداء المشترك على بناء زخم الفريق وتسهيل اكتشاف الجهود المتداخلة أو الثغرات.

الخطوة #3: إشراك الموظف في عملية تحديد الأهداف

هذا أمر مهم للغاية. فالأهداف تكون أكثر فعالية عندما يشارك أصحابها في صياغتها. فعندما يشعر الموظفون بأنهم أصحاب الهدف، يكونون أكثر حماسًا لتحقيقه.

إليك كيفية التعاون:

ابدأ بمحادثة على غرار التدريب. اسأل أعضاء الفريق عن أهدافهم المهنية ومصالحهم وما يحفزهم

شجعهم على اقتراح أهدافهم القابلة للقياس ثم صقلها معًا

اربط بين النقاط، ووضح كيف تتناسب أهدافهم مع مهمة الفريق أو الشركة، وقم بوضع خطة لتحسين الأداء عند الحاجة

اختتم المحادثة بتوثيق توقعات الأداء والاتفاق على كيفية تتبع التقدم المحرز

💡 نصيحة احترافية: غالبًا ما تضيع مراجعات الأداء والمحادثات حول الأهداف والتعليقات في رسائل البريد الإلكتروني. يوفر لك ClickUp Docs مساحة مركزية لتوثيق قوالب المراجعة وتتبع المحادثات وربط الأهداف مباشرة داخل المستند. يمكنك التعليق ووضع علامات على زملائك في الفريق وحتى تضمين تقدم المهام في الوقت الفعلي. أنشئ قاعدة بيانات مركزية لإدارة تقييمات الأداء باستخدام ClickUp Docs

الخطوة #4: تتبع التقدم المحرز وتصوره

تحديد الأهداف هو الخطوة الأولى. ولكن إذا لم تكن تتابع التقدم المحرز باستمرار، فسوف تضيع هذه الأهداف في فوضى الحياة اليومية. تساعد أداة إدارة الأداء مثل ClickUp في تحويل الأهداف المستقبلية إلى أهداف يمكنك رؤيتها (والتصرف بناءً عليها) كل يوم.

أنشئ مهام منفصلة داخل مساحة العمل لكل هدف

استخدم قوائم المراجعة والمهام الفرعية لتقسيم الأهداف الكبيرة إلى إنجازات أسبوعية

أضف أشرطة التقدم لتتبع مدى تقدمك بصريًا

جدول اجتماعات أسبوعية للفريق أو تحقق من حضورهم مباشرة على المنصة

احتفل بإنجازات فريقك، أينما كانوا

💡 نصيحة احترافية: لنفترض أنك قائد فريق تدير عدة مؤشرات أداء رئيسية، مثل متوسط وقت إنجاز المهام أو أهداف المبيعات أو حجم تذاكر الدعم. تتيح لك لوحات معلومات ClickUp رؤية كل ذلك في عرض واحد. يمكنك إضافة بطاقات مخصصة لكل مقياس، بما في ذلك مخططات الإنجاز وحجم العمل. ولربط كل ذلك معًا، تربط تكاملات ClickUp أدواتك الخارجية، بما في ذلك CRM والتقويم ومنصات الموارد البشرية، بحيث تظل أهدافك متزامنة مع العمل الذي يتم إنجازه بالفعل. أنشئ لوحات معلومات ClickUp لمراقبة التقدم في الوقت الفعلي تجاه أهداف الأداء SMART

🧠 حقيقة ممتعة: في السبعينيات، قدم بيتر دراكر مفهوم الإدارة بالأهداف (MBO)، مما أطلق عصر تحديد الأهداف وتتبع التقدم. وبحلول الثمانينيات والتسعينيات، أصبح التركيز منصبًا على تقييم الأداء والتغذية الراجعة البناءة الرسمية.

أفضل الممارسات لتحديد أهداف الأداء

فيما يلي بعض النصائح المفيدة التي يجب مراعاتها عند تحديد أهداف الأداء للموظفين والفرق:

وازن بين الأهداف قصيرة الأجل وطويلة الأجل: اجمع بين المكاسب السريعة والأهداف الموجهة نحو النمو. بهذه الطريقة، ترى الفرق مكاسب قصيرة الأجل كافية للحفاظ على الحافز، بينما لا يتم إغفال الأولويات طويلة الأجل

ركز على النتائج وليس المهام: عند إنشاء عند إنشاء أطر عمل لإدارة الأداء ، تجنب "الانشغال غير المنتج" عن طريق تحديد النجاح بالنتائج بدلاً من قوائم مهام الأنشطة

توفير الوضوح والسياق: اشرح أهمية الهدف وكيف يساهم في تحقيق التأثير. إن معرفة "السبب" وراء الأهداف يساعد الموظفين على التفاعل مع أهدافهم ودعمها

حدد أهدافًا فردية وجماعية: من خلال استهداف الإنجازات الفردية والجماعية، تشجع على تحمل المسؤولية وتعزز التعاون

الدعم بالموارد والتعليقات: زود الموظفين بالأدوات والتدريب والتوجيه الذي يحتاجونه لمتابعة الأهداف المتفق عليها وتحقيقها

المراجعة والتعديل بانتظام: راجع الأهداف بشكل متكرر خلال اجتماعات المتابعة مع أعضاء الفريق. يساعد ذلك على ضمان استمرار ملاءمتها

💡 نصيحة احترافية: يلخص ClickUp Brain أبرز جوانب الأداء ويولد نقاط تدريب بناءً على سجل النمو الشخصي. وهذا يسهل إدارة الأداء المستمر. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أن تطلب من كاتب AI كتابة تقييمات الأداء بأسلوب احترافي. قم بتخصيص الهيكل بناءً على دور الموظف أو أقدميته أو خطة تطويره، مع الحفاظ على وضوح التغذية الراجعة واتساقها وقابليتها للتنفيذ. احصل على رؤى سريعة حول أداء فريقك باستخدام ClickUp Brain

📮 ClickUp Insight: 63% من المشاركين في استطلاعنا يصنفون أهدافهم الشخصية حسب الأهمية والضرورة، ولكن 25% فقط ينظمونها حسب الإطار الزمني. ماذا يعني ذلك؟ أنت تعرف ما هو المهم، ولكن ليس بالضرورة متى. ⏳ توفر ClickUp Goals، المدعومة بمساعدة الذكاء الاصطناعي من ClickUp Brain ، الوضوح في هذا المجال. فهي تساعدك على تقسيم أهداف التطوير المهني الكبيرة إلى خطوات قابلة للتنفيذ ومحددة زمنياً. يقدم ClickUp Brain اقتراحات ذكية للجداول الزمنية ويبقيك على المسار الصحيح من خلال تحديثات التقدم في الوقت الفعلي وتغييرات الحالة التلقائية عند إكمال المهام. 💫 نتائج حقيقية: أفاد المستخدمون بزيادة الإنتاجية بمقدار الضعف بعد التحول إلى ClickUp.

تتبع الأهداف وتعديلها وتحقيقها باستخدام ClickUp

تحديد الأهداف أمر مهم، ولكن تحقيقها هو ما يحدث فيه العمل الحقيقي والنمو. ولهذا، تحتاج إلى أكثر من مجرد مستند مشترك. تحتاج إلى هيكلية وشفافية ومساءلة.

ClickUp يُحدث فرقًا كبيرًا في هذا المجال.

باستخدام ClickUp Goals، يمكنك تحديد أهداف واضحة وقابلة للقياس، بينما تساعدك لوحات المعلومات القابلة للتخصيص على اكتساب رؤية في الوقت الفعلي. هل تريد كل شيء في مكان واحد؟ احصل على التحديثات من CRM أو أداة تتبع الوقت أو أداة الاتصال بفضل تكاملها القوي.

اشترك في ClickUp مجانًا اليوم! ✅

الأسئلة المتداولة (FAQ)

يمكن تجميع أهداف الأداء لمديري المشاريع في مجالات تنفيذ المشاريع وتحسين العمليات وإدارة أصحاب المصلحة والتطوير المهني والتعاون بين أعضاء الفريق. ومن أمثلة ذلك: – إنجاز 90% من المشاريع في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية المخصصة بحلول نهاية العام – تقليل متوسط مدة دورة المشروع بنسبة 20% في الربعين التاليين – تقديم تقارير عن حالة المشاريع بدقة تزيد عن 95% وفي الوقت المحدد– تحسين مهارات إدارة المشاريع من خلال شهادة جديدة (على سبيل المثال، PMP، PRINCE2، Agile) خلال العام – زيادة التعاون بين الوظائف من خلال تنظيم ما لا يقل عن 3 ورش عمل مشتركة كل ربع سنة

تركز أهداف الأداء للشركات الناشئة على المرونة والنمو وتحسين الموارد. فيما يلي بعض الأمثلة على هذه الأهداف: – زيادة الإيرادات الشهرية المتكررة (MRR) بنسبة 20٪ خلال الربعين المقبلين – إطلاق MVP في غضون 90 يومًا مع 3 ميزات أساسية على الأقل – اكتساب 500 عميل محتمل جديد مؤهل كل ربع سنة من خلال القنوات العضوية والمدفوعة – زيادة معدل مشاركة الموظفين بنسبة 15٪ – تأمين تمويل أولي بقيمة مليون دولار خلال الأشهر التسعة المقبلة

يمكن قياس أهداف أداء الموظفين بشكل فعال باستخدام لوحات المعلومات أو بطاقات الأداء أو أدوات تتبع الأداء مثل ClickUp. اجمع الأرقام مع الرؤى النوعية، واجمع التعليقات ذات الصلة من الفريق بأكمله، وأعد مواءمة الأهداف بانتظام لتتوافق مع أولويات العمل المتغيرة.