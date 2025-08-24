أفضل 10 برامج للنشرات الإخبارية الداخلية لتعزيز مشاركة الموظفين

التواصل هو العمود الفقري لأي مؤسسة مزدهرة. يتطلب الحفاظ على إطلاع الفرق وتوافقها وتفاعلها بذل جهود متسقة، لا سيما في بيئات العمل الموزعة الحالية.

تواصل النشرات الإخبارية الداخلية شعبيتها باعتبارها الوسيلة المفضلة للتواصل الداخلي.

سواء كنت تشارك آخر أخبار الشركة أو تحتفل بإنجازات الموظفين، فإن النشرة الإخبارية الداخلية المصممة جيدًا تعزز الشفافية وتبني روح الجماعة وتشجع على المشاركة.

لذا، إذا كنت تبحث عن برنامج للنشرات الإخبارية الداخلية لتحسين التواصل، فلدينا أفضل عشرة خيارات!

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج النشرات الإخبارية الداخلية؟

نوصيك بالبحث عن برنامج للنشرات الإخبارية الداخلية للشركات يتمتع بالقدرات التالية:

إنشاء محتوى مدعوم بالذكاء الاصطناعي : ابحث عن منصات برمجية مزودة : ابحث عن منصات برمجية مزودة بأدوات كتابة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لكتابة رسائل إخبارية جذابة، وإنشاء عناوين، وتخصيص المحتوى بناءً على تفضيلات

جدولة المحتوى والأتمتة : اختر نشرة إخبارية مزودة بنظام جدولة مدمج لمساعدة فرقك على التواصل. تتيح لك ميزات الأتمتة إرسال رسائل متكررة أو تحديثات تلقائية

التوزيع عبر منصات متعددة : تأكد من أن الأداة تدعم : تأكد من أن الأداة تدعم قنوات التواصل ، مثل البريد الإلكتروني والتطبيقات المحمولة والرسائل الفورية والشبكة الداخلية للشركة والمزيد. يتيح لك التكامل مع القنوات الخارجية مثل Slack أو Microsoft Teams إرسال الرسائل إلى القناة المفضلة لفريقك

تتبع المشاركة والتحليلات : يجب أن تقيس : يجب أن تقيس أداة الاتصالات الداخلية مقاييس المشاركة مثل معدل الفتح ومعدل النقر ووقت القراءة وما إلى ذلك. تساعدك هذه الرؤى القابلة للتنفيذ على تحسين أداء النشرة الإخبارية

تقسيم الموظفين وتخصيص المحتوى : يجب أن يتيح لك الحل البرمجي تخصيص : يجب أن يتيح لك الحل البرمجي تخصيص استراتيجية الاتصالات الداخلية . كما يجب أن يتيح لك استهداف موظفين مختلفين بناءً على دورهم أو موقعهم أو قسمهم للحصول على تجربة مخصصة

دعم الوسائط المتعددة التفاعلية: يجب أن تدعم أداة الاتصالات الداخلية الوسائط المتعددة الغنية مثل الصور ومقاطع الفيديو وصور GIF والاستطلاعات ونماذج التعليقات لجعل النشرات الإخبارية الخاصة بك جذابة

🔍 هل تعلم: شهدت رسائل البريد الإلكتروني التي تحتوي على رموز تعبيرية في سطر الموضوع معدل فتح أعلى بنسبة 56٪ ومعدل نقر أعلى بنسبة 96٪ مقارنة بتلك التي لا تحتوي على رموز تعبيرية.

نظرة عامة على برامج النشرات الإخبارية الداخلية

أداة الميزات الرئيسية الأفضل لـ الأسعار ClickUp – إنشاء محتوى مدعوم بالذكاء الاصطناعي – أتمتة المهام – التوزيع عبر منصات متعددة – تتبع التفاعل والتحليلات الفرق التي تحتاج إلى حل شامل لإدارة المشاريع والنشرات الإخبارية الداخلية والتعاون بين أعضاء الفريق تتوفر خطة مجانية؛ أسعار مخصصة للمؤسسات Connecteam – التواصل عبر الأجهزة المحمولة أولاً – استطلاعات الموظفين – الدردشة في الوقت الفعلي – قاعدة المعرفة لمشاركة المستندات القوى العاملة غير المكتبية أو الموزعة التي تحتاج إلى اتصالات داخلية تعتمد على الأجهزة المحمولة في المقام الأول يتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 35 دولارًا شهريًا لـ 30 مستخدمًا SnapComms – تنبيهات الرسائل العاجلة – تنبيهات سطح المكتب – شاشات توقف وشرائط أخبار قابلة للتخصيص – قوائم التوزيع للتقسيم الفرق التي تحتاج إلى اتصال داخلي عالي التأثير وتحديثات عاجلة أسعار مخصصة Staffbase – المراسلة متعددة القنوات – تطبيقات الموظفين وحلول الإنترانت – قوائم التوزيع المخصصة – التحليلات والتقارير المؤسسات على مستوى المؤسسات التي تحتاج إلى اتصالات داخلية متعددة القنوات تحمل العلامة التجارية أسعار مخصصة HubEngage – ميزات الألعاب – التفاعل عبر قنوات متعددة – استطلاعات الرأي التفاعلية والتعليقات – تخصيص المحتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي الشركات التي تسعى إلى تعزيز مشاركة الموظفين من خلال التواصل المخصص والممتع أسعار مخصصة ورشة عمل – محرر السحب والإفلات – قوالب قابلة للتخصيص – أدوات تحليل – جدولة وتخطيط التسليم الفرق التي تحتاج إلى أداة تعاونية لإنشاء النشرات الإخبارية الداخلية وجدولتها الأساسي: 250 دولارًا شهريًا لـ 250 موظفًا؛ المحسن والمتميز: أسعار مخصصة Nectar – تقدير الموظفين ومكافأتهم – النشرات الإخبارية المرئية – كتالوجات المكافآت القابلة للتخصيص – التقدير بين الأقران المؤسسات التي تدمج النشرات الإخبارية الداخلية مع تقدير الموظفين ومشاركتهم أسعار مخصصة Cerkl Broadcast – توزيع النشرات الإخبارية المدعومة بالذكاء الاصطناعي – إمكانية الوصول عبر الأجهزة المحمولة – تحليلات التفاعل في الوقت الفعلي – إعداد بدون الفرق التي تبحث عن رسائل إخبارية داخلية آلية مدعومة بالذكاء الاصطناعي مع تقديم محتوى مخصص 799 دولارًا أمريكيًا في الشهر؛ البث + الهاتف المحمول: 799 دولارًا أمريكيًا + 20% شهريًا PoliteMail – التكامل مع Outlook – اختبار A/B للتحسين – تقسيم الموظفين – معدلات الفتح وتتبع التفاعل الفرق التي تستخدم Microsoft Outlook للاتصالات الداخلية عبر البريد الإلكتروني والتحليلات التفصيلية 0.50 دولار شهريًا لكل موظف (للمحترفين)؛ 0.35 دولار شهريًا لكل موظف (للشركات)؛ 0.20 دولار شهريًا لكل موظف (للمؤسسات) Firstup – توزيع المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي – التوزيع متعدد القنوات (البريد الإلكتروني، تطبيقات الهاتف المحمول، Slack، إلخ) – تحليلات التفاعل الشركات التي تحتاج إلى اتصالات داخلية مخصصة ومتعددة القنوات مع توفير محتوى مدعوم بالذكاء الاصطناعي أسعار مخصصة

أفضل 10 برامج للنشرات الإخبارية الداخلية

فيما يلي نظرة على أفضل عشرة برامج للنشرات الإخبارية الداخلية:

1. ClickUp (أفضل أداة شاملة لإدارة المشاريع والنشرات الإخبارية الداخلية)

ClickUp هو تطبيق قوي شامل للعمل يوفر قنوات اتصال متعددة لتجربة عمل غنية وسهلة.

سواء كنت تتولى الاتصالات الداخلية أو تتابع المهام الجارية أو تدير حملات تسويقية، يتيح لك ClickUp تنسيق كل ذلك ببضع نقرات فقط.

استخدم ClickUp لفرق التسويق لإنشاء قنوات اتصال لفريقك

يمكنك إدارة استراتيجية الاتصالات الداخلية بالكامل باستخدام ClickUp لفرق التسويق. أنشئ قوائم أو مشاريع مخصصة للنشرات الإخبارية، وقم بتعيين مهام الكتابة والتصميم، وحدد المواعيد النهائية، وقم بإدارة دورات المراجعة باستخدام الحالات المخصصة، وقم بتصور تقويم الاتصالات الخاص بك.

يمكنك إخطار أعضاء فريقك بالموافقات المعلقة على النشرات الإخبارية والمواعيد النهائية. وهذا يضمن حصولك على التعليقات في الوقت المناسب وتحديث النشرة الإخبارية لشركتك حسب الحاجة.

استخدم ClickUp Docs كمساحة إنشاء أساسية. قم بصياغة رسائل إخبارية غنية بصريًا مع صور ومقاطع فيديو وجداول وخيارات تنسيق مضمنة. تعاون في الوقت الفعلي مع زملائك، واترك تعليقات، وقم بتعيين عناصر العمل مباشرة من النص، واحتفظ بسجل الإصدارات.

أنشئ رسائل إخبارية غنية وتفاعلية باستخدام ClickUp Docs

نظم أقسام النشرة الإخبارية كصفحات أو صفحات فرعية داخل مستند للحصول على هيكل أفضل. يمكنك أيضًا استخدام أدوات التنسيق لجعل النشرة الإخبارية جذابة بصريًا وسهلة القراءة.

استخدم @mentions في المستند لتعيين أقسام أو طلب تعليقات من أعضاء الفريق. قم بتمكين التعليقات حتى يتمكنوا من جمع الملاحظات والاقتراحات مباشرة على المحتوى.

يعد صياغة نشرة إخبارية داخلية جذابة أمرًا أساسيًا لفعالية مثل هذه الاتصالات، لذا يمكنك الاعتماد على ClickUp Brain كدليلك.

ClickUp Brain هو مساعد كتابة مدمج مدعوم بالذكاء الاصطناعي يوفر مساعدة فعالة في ابتكار الأفكار لنشراتك الإخبارية بناءً على احتياجات مؤسستك. إذا كنت تواجه صعوبة في إنشاء نشرات إخبارية جذابة، يمكن لـ Brain مساعدتك من مرحلة ابتكار الأفكار إلى التنفيذ.

كل ما عليك فعله هو إخبار Brain عن نشاط مؤسستك والمشاكل التي تواجهها، وسيساعدك في غضون ثوانٍ! إليك نشرة إخبارية أنتجتها باستخدام موجه واحد فقط:

صمم رسائل إخبارية مؤثرة في ثوانٍ بمجرد استخدام موجه بسيط باستخدام ClickUp Brain

تواصل مع فريقك الداخلي عبر منصات متعددة باستخدام ClickUp Chat

يحتوي ClickUp على العديد من الميزات الأخرى لتوحيد جهود فرقك الداخلية. ClickUp Chat هي منصة اتصال من الجيل التالي تدمج البريد الإلكتروني والرسائل الفورية والتعليقات والإعلانات وجميع الوسائل الأخرى التي يمكن تخيلها.

يؤدي هذا التوحيد في الاتصالات الداخلية إلى القضاء على العزلة وتحسين إمكانية الوصول للجميع. مما يجعل توزيع النشرات الإخبارية الداخلية سهلاً مثل النقر على زر الإرسال!

قم بتبسيط تخطيط التوزيع والمتابعة باستخدام ClickUp Automations لإعلام أصحاب المصلحة بالمسودات الجاهزة للمراجعة أو تعيين تذكيرات لتواريخ النشر. على الرغم من أن ClickUp لا يرسل رسائل بريد إلكتروني جماعية مباشرة مثل منصات البريد الإلكتروني المخصصة، يمكنك إدارة إنشاء المحتوى وسير عمل الموافقة بسلاسة ثم استخدام التكاملات (مثل Zapier) أو ميزات الاتصال الداخلي مثل ClickUp Chat أو البريد الإلكتروني في ClickUp للمشاركة أو الإعلانات المستهدفة.

📮 ClickUp Insight: تظهر نتائج استطلاعنا حول فعالية الاجتماعات أن 18% من المشاركين يعتمدون على سلاسل الرسائل الإلكترونية للتواصل غير المتزامن. على الرغم من أن الرسائل الإلكترونية تتيح إجراء مناقشات مفصلة دون الحاجة إلى اجتماعات في الوقت الفعلي، إلا أن كثرة سلاسل الرسائل تجعلها صعبة المتابعة. حوّل الفوضى في البريد الإلكتروني إلى إجراءات منظمة باستخدام إدارة مشاريع البريد الإلكتروني من ClickUp. قم على الفور بتحويل رسائل البريد الإلكتروني المهمة إلى مهام قابلة للتتبع، وحدد الأولويات، ووزع المسؤوليات، وحدد المواعيد النهائية، كل ذلك دون الحاجة إلى التبديل بين المنصات. حافظ على تنظيم صندوق الوارد الخاص بك ومواصلة تقدم مشاريعك مع ClickUp!

أفضل ميزات ClickUp

دمج إدارة المشاريع والنشرات الإخبارية الداخلية والتعاون بين أعضاء الفريق في منصة واحدة

استخدم ClickUp Brain لإنشاء المحتوى وأتمتة المهام وتوليد الأفكار

شارك تعليقاتك الفورية أو تواصل مع فريقك على الفور باستخدام ClickUp Chat

حوّل المستندات و@mentions وأشكال التواصل الأخرى إلى مهام قابلة للتنفيذ

ادمجها مع مجموعة متنوعة من منصات التواصل والإنتاجية للحفاظ على سلاسة المحادثات

دمج المهام والتعليقات والإشعارات باستخدام ClickUp Inbox لتبسيط التواصل

يمكنك الوصول إلى مكتبة قوالب النشرات الإخبارية الداخلية لتوفير الوقت والجهد

حلل مقاييس التفاعل، مثل معدلات الفتح ومعدلات النقر، باستخدام لوحة معلومات ClickUp

قيود ClickUp

قد يواجه المستخدمون الجدد صعوبة في التعود على الميزات المتعددة للمنصة

قد تشكل التحديثات المتكررة للمنصة مصدر إزعاج لأولئك الذين يعملون وفقًا لأساليب عمل صارمة

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2 : 4. 7/5 (9,000+ تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

إليك ما قاله سيد بابلا، منسق برنامج الرفاهية في كلية دارتموث، عن ClickUp:

"لقد قلل ClickUp من الحاجة إلى التواصل عبر البريد الإلكتروني وبسط التعاون بين فريق إنشاء المحتوى لدينا. أصبح بإمكاننا الآن الانتقال من مرحلة تكوين الأفكار/العصف الذهني إلى المسودة الأولى بسرعة أكبر تصل إلى 2-3 مرات.

2. Connecteam (الأفضل للتواصل والمشاركة بين الموظفين الذين يستخدمون الأجهزة المحمولة بشكل أساسي)

عبر Connecteam

هل ترغب في البقاء على اتصال دائم مع موظفيك الذين يعملون من أي مكان؟ تم تصميم Connecteam خصيصًا للموظفين الذين لا يعملون في مكاتب أو الذين يعملون في مواقع مختلفة. تتيح منصته التي تعمل على الأجهزة المحمولة أولاً إرسال النشرات الإخبارية والتحديثات والاستطلاعات والمواد التدريبية إلى هواتف الموظفين بسهولة، مما يضمن بقاء الجميع على اتصال بغض النظر عن موقعهم.

يعمل Connecteam على تبسيط النشرات الإخبارية الداخلية من خلال النشر الذكي والتحديثات التفاعلية وتتبع المشاركة في الوقت الفعلي، وهي أمور أساسية للصناعات التي تعتمد على فرق عمل موزعة على نطاق واسع.

أفضل ميزات Connecteam

سهّل الدردشة في الوقت الفعلي للاتصال الفوري للحصول على تحديثات سريعة حول النشرات الإخبارية

إدارة استفسارات الموظفين بشأن النشرات الإخبارية باستخدام نظام تذاكر داخلي

استخدم الاستطلاعات للحصول على تعليقات الموظفين حول أفكار النشرات الإخبارية

شارك المستندات والموارد المهمة من خلال قاعدة معرفية مركزية

قيود Connecteam

تعتمد بشكل كبير على الهواتف المحمولة، مما قد يشكل عائقًا للمؤسسات التي تعتمد على أجهزة الكمبيوتر المكتبية

اتصالات فيديو محدودة في الوقت الفعلي

أسعار Connecteam

خطة الأعمال الصغيرة : مجانية

الأساسي : 35 دولارًا شهريًا

متقدم : 59 دولارًا شهريًا

خبير : 119 دولارًا أمريكيًا في الشهر

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات Connecteam

G2 : 4. 6/5 (2,260+ تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (1,220+ تقييم)

3. SnapComms (الأفضل لإرسال تنبيهات عالية التأثير للموظفين والرسائل العاجلة)

عبر SnapComms

هل تحتاج إلى إرسال رسائل عاجلة تتطلب اهتمامًا فوريًا؟ استخدم SnapComms لإرسال مثل هذه التحديثات والإعلانات المهمة.

تتجاوز SnapComms برامج التسويق عبر البريد الإلكتروني التقليدية لتقديم إشعارات النشرات الإخبارية الخاصة بك على شكل تنبيهات في الوقت الفعلي. من التحديثات الموجهة إلى الإعلانات على مستوى الشركة، يتلقى الموظفون النشرات الإخبارية على الفور

بفضل خيارات التجزئة، يمكن للمستخدمين تخصيص التنبيهات لفرق أو أقسام معينة. وهذا يضمن وصول النشرة الإخبارية المناسبة إلى الأشخاص المناسبين في الوقت المناسب. على الرغم من قدرتها على توصيل النشرات الإخبارية، إلا أن قوتها تكمن في تنسيقاتها عالية الوضوح مثل تنبيهات سطح المكتب وشرائط التمرير وشاشات التوقف والإشعارات المنبثقة التي تتجاوز فوضى البريد الإلكتروني للرسائل العاجلة.

أفضل ميزات SnapComms

قم بتسليم الرسائل العاجلة من خلال تنبيهات سطح المكتب وشرائط التمرير والإشعارات التي تملأ الشاشة بالكامل

قم بتخصيص الخلفيات وشاشات التوقف لدمج الاتصالات الداخلية في الخلفية

استخدم قوائم التوزيع لتقديم رسائل إخبارية موجهة وذات صلة لزيادة المشاركة

قيود SnapComms

الإفراط في الاستخدام قد يؤدي إلى إرهاق الموظفين من التنبيهات

يتطلب خبرة فنية، مما يعني تدريبًا إضافيًا للمسؤولين

أسعار SnapComms

معلومات : أسعار مخصصة

Engage: أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات SnapComms

G2 : 4. 7/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن SnapComms؟

تقييم G2 حول SnapComms:

لقد سهّل SnapComms عملية التواصل، وأصبح بإمكاننا الوصول إلى الموظفين بمعدل ضعف ما كنا نصل إليه باستخدام البريد الإلكتروني. "

لقد سهّل SnapComms عملية التواصل، وأصبح بإمكاننا الوصول إلى الموظفين بمعدل ضعف ما كنا نصل إليه باستخدام البريد الإلكتروني. "

4. Staffbase (الأفضل للاتصالات الداخلية على مستوى المؤسسات والعلامات التجارية)

عبر Staffbase

Staffbase هي أداة اتصالات داخلية على مستوى المؤسسات. وهي توفر منصة بريد إلكتروني للاتصالات الداخلية تحمل العلامة التجارية، وتطبيقًا للموظفين، وحلول إنترانت لتبسيط الاتصالات الداخلية.

استخدم قوائم التوزيع المخصصة لتخصيص توصيل النشرات الإخبارية، مما يضمن حصول الموظفين على المحتوى ذي الصلة لتحقيق أقصى قدر من المشاركة والاحتفاظ بالم

يدعم Staffbase المراسلة متعددة القنوات، مما يضمن وصول التحديثات المهمة إلى الموظفين أينما كانوا. كما أن واجهته البديهية تجعل من السهل إنشاء قوالب النشرات الإخبارية الداخلية وتوزيعها وإدارتها.

أفضل ميزات Staffbase

ادمجها مع أدوات العمل الأخرى لتسهيل التواصل الداخلي

قم بتخصيص توصيل النشرات الإخبارية من خلال قوائم التوزيع المخصصة

حلل فعالية النشرات الإخبارية من خلال التحليلات والتقارير

قيود Staffbase

تتطلب استثمارات كبيرة، مما يجعلها غير متاحة للمؤسسات الصغيرة

تتطلب خبرة تقنية وتصميمية، مما يجعلها كثيفة الاستخدام للموارد

أسعار Staffbase

الأعمال : أسعار مخصصة

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Staffbase

G2 : 4. 6/5 (230+ تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (70+ تقييم)

5. HubEngage (الأفضل لتعزيز مشاركة الموظفين وتطبيق أسلوب التلعيب)

عبر HubEngage

تساعد HubEngage المؤسسات على إنشاء مكان عمل متصل من خلال تبسيط الاتصالات الداخلية ومشاركة الموظفين. تعمل مركزية أدوات الاتصال المتعددة في منصة واحدة على تبسيط إدارة النشرات الإخبارية وتعزيز التعاون بين أعضاء الفريق. كما تضمن عدم ضياع التحديثات المهمة وسط الفوضى.

تساعدك ميزة التخصيص المدعومة بالذكاء الاصطناعي على تخصيص محتوى النشرة الإخبارية وفقًا لاحتياجات كل موظف على حدة. كما تدعم المشاركة عبر قنوات متعددة عبر تطبيقات الأجهزة المحمولة والبريد الإلكتروني والرسائل النصية واللا

أفضل ميزات HubEngage

اجعل الاتصالات الداخلية أكثر تسلية باستخدام النقاط والمكافآت ولوحات المتصدرين

نوّع استراتيجية الاتصالات الداخلية من خلال الوصول إلى مختلف المنصات

أضف ميزات تفاعلية إلى النشرات الإخبارية مثل الاستطلاعات السريعة والاختبارات القصيرة والتعليقات

قيود HubEngage

قد يستغرق الإعداد وتحقيق نسبة عالية من اعتماد المستخدمين بعض الوقت

قد لا يناسب التركيز القوي على الأجهزة المحمولة جميع هياكل المؤسسات

أسعار HubEngage

خطط وأسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات HubEngage

G2 : 4. 3/5 (30+ تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن HubEngage ( )؟

تقييم G2 حول HubEngage:

لا يعمل العديد من موظفينا في مكاتبنا الرئيسية – يتيح HubEngage للجميع معرفة ما يحدث في جميع مواقعنا من خلال مشاركة إنجازاتهم. نستخدم التطبيق أيضًا كمصدر للمعلومات حول السياسات والأحداث القادمة للموظفين.

لا يعمل العديد من موظفينا في مكاتبنا الرئيسية – يتيح HubEngage للجميع معرفة ما يحدث في جميع مواقعنا من خلال مشاركة إنجازاتهم. نستخدم التطبيق أيضًا كمصدر للمعلومات حول السياسات والأحداث القادمة للموظفين.

6. ورشة عمل (الأفضل لإنشاء النشرات الإخبارية التعاونية ومساهمة الفريق)

عبر ورشة عمل

Workshop هي منصة بريد إلكتروني للاتصالات الداخلية تضيف لمسة تعاونية إلى إنشاء النشرات الإخبارية. فهي تجمع بين مسؤولي الاتصالات الداخلية، مما يتيح لهم تمثيل أقسامهم وتنويع الاتصالات عبر البريد الإلكتروني.

كما تتيح لك واجهتها سهلة الاستخدام إنشاء نشرة إخبارية داخلية جميلة دون الحاجة إلى كتابة أي سطر من التعليمات البرمجية.

بفضل القوالب المدمجة، يمكن للفرق تصميم رسائل إخبارية احترافية تتوافق مع العلامة التجارية للشركة بسرعة. بالإضافة إلى ذلك، تضمن ميزات التعاون بين أعضاء الفريق العمل الجماعي السلس وإنشاء محتوى فعال.

أفضل ميزات ورشة العمل

بسّط تصميم النشرات الإخبارية باستخدام محرر السحب والإفلات البديهي الخاص بالأداة

تتبع مقاييس التفاعل مع النشرات الإخبارية باستخدام أدوات التحليل المدمجة

خطط وجدول النشرات الإخبارية لضمان تسليمها في الوقت المناسب

خصص خطة التواصل وقوالب النشرات الإخبارية الداخلية لتجربة مميزة تحمل علامتك التجارية

قيود ورشة العمل

تفتقر إلى ميزات الأتمتة لتوزيع رسائل البريد الإلكتروني الداخلية

تولد تحليلات أساسية قد لا تكون كافية لإجراء تحليل مفصل

أسعار ورشة العمل

أساسي : 250 دولارًا أمريكيًا في الشهر

محسّن : أسعار مخصصة

Premium: أسعار مخصصة

تقييمات وردود الفعل على ورش العمل

G2 : 4. 7/5 (80+ تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

7. Nectar (الأفضل للتواصل الداخلي القائم على تقدير الموظفين)

عبر Nectar

تجمع Nectar بين الاتصالات الداخلية ومنصة قوية لتقدير الموظفين ومكافأتهم. تتيح هذه المنصة التقدير بين الأقران، مما يسمح للموظفين بالاحتفال بإنجازات بعضهم البعض في الوقت الفعلي.

هذا يزرع الشعور بالانتماء للمجتمع ويحافظ على تفاعل الموظفين مع آخر أخبار الشركة. اعتبرها منصة اجتماعية احترافية حيث تعمل النشرات الإخبارية الداخلية على إعلام الموظفين وتعزيز ثقافة الشركة من خلال تسليط الضوء على إنجازات الموظفين ومساهماتهم.

أفضل ميزات Nectar

أنشئ رسائل إخبارية جذابة بصريًا مع العلامة التجارية للشركة والصور والوسائط الغنية

قم بتخصيص كتالوجات المكافآت لتتماشى مع ثقافة الشركة وقيمها

اسمح بالتصويت والترشيح للجوائز في عملية تقدير الموظفين

قم بإنشاء تقارير وتحليلات لاكتساب رؤى حول اتجاهات التقدير

قيود Nectar

قابلية التوسع المحدودة، والتي قد تشكل مشكلة للمؤسسات الكبيرة

تعد ميزات التواصل ثانوية بالنسبة لمنصة التقدير

تركيز أقل على تصميم/تحليل النشرات الإخبارية مقارنة بالأدوات المخصصة

أسعار Nectar

التقدير والمكافآت : أسعار مخصصة

الاتصالات الداخلية: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Nectar

G2 : 4. 7/5 (6,550+ تقييم)

Capterra: 4. 8/5 (290+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Nectar؟

تقييم G2 حول Nectar:

أحب أنها طريقة ممتعة وسهلة للغاية لمشاركة احترامك وتقديرك مع زملائك. مع Nectar، أصبح تنفيذ التقدير الفوري أسهل بكثير. أحب أيضًا أنه يمكننا الحصول على مكافآت مقابل وقتنا في الشركة وإكمال مقاطع الفيديو التدريبية. مع الرصيد الشهري من النقاط، أجد نفسي أشارك الحب أكثر وأقدر زملائي في العمل أكثر من الماضي.

أحب هذه الطريقة الممتعة والسهلة للغاية لتعبير عن احترامك وتقديرك لزملائك. مع Nectar، أصبح تنفيذ التقدير الفوري أسهل بكثير. أحب أيضًا أننا نحصل على مكافآت مقابل وقتنا في الشركة وإكمال مقاطع الفيديو التدريبية. بفضل الرصيد الشهري من النقاط، أجد نفسي أشارك الحب أكثر وأقدر زملائي في العمل أكثر من الماضي.

8. Cerkl Broadcast (الأفضل للنشرات الإخبارية المخصصة المدعومة بالذكاء الاصطناعي)

عبر Cerkl Broadcast

تستخدم Cerkl Broadcast الذكاء الاصطناعي لملء قوائم التوزيع المستهدفة. ثم تقوم بتسليم النشرات الإخبارية الداخلية المخصصة بناءً على اهتمامات الموظفين وأدوارهم.

يضمن وصول المحتوى المناسب إلى الأشخاص المناسبين تقليل حجم المعلومات الزائدة وتحسين التفاعل.

على سبيل المثال، يتلقى فريق الدعم النشرات الإخبارية التقنية، ويحصل فريق التسويق على أحدث الاستراتيجيات، وما إلى ذلك. هذا النهج المخصص، إلى جانب أتمتة الاتصالات الداخلية، يعزز فعالية حملات البريد الإلكتروني.

أفضل ميزات Cerkl Broadcast

أتمتة إنشاء النشرات الإخبارية وتوزيعها من خلال التخصيص المدعوم بالذكاء الاصطناعي

احصل على تحليلات في الوقت الفعلي لمراقبة التفاعل مع النشرات الإخبارية وفعاليتها

استخدم التنفيذ بدون كود لإعداد وتخصيص سريعين

يمكنك الوصول إلى النشرات الإخبارية أثناء التنقل عبر سهولة الوصول من الهاتف المحمول

قيود Cerkl Broadcast

قد تستغرق خوارزميات الذكاء الاصطناعي بعض الوقت لمعايرة وفهم متطلبات الموظفين

يحتاج المسؤولون إلى تدريب لفهم الميزات المتقدمة جيدًا

تحكم يدوي أقل في تصميم النشرات الإخبارية مقارنة بمحرري السحب والإفلات

أسعار Cerkl Broadcast

البث : 799 دولارًا أمريكيًا في الشهر

البث + الهاتف المحمول: 799 دولارًا + 20% شهريًا

تصنيفات وتقييمات Cerkl Broadcast

G2 : لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

🔍 هل تعلم؟ 47% من الأفراد يتحققون من بريدهم الإلكتروني على هواتفهم، لذا قم بتحسين النشرات الإخبارية الخاصة بك لتناسب هذه الأجهزة حتى يتمكن أعضاء الفريق من عرضها بسهولة!

9. PoliteMail (الأفضل لتحليل البريد الإلكتروني الداخلي المدمج في Outlook)

عبر PoliteMail

PoliteMail هي منصة بريد إلكتروني للاتصالات الداخلية مخصصة للعاملين في بيئة Microsoft Outlook.

تحلل أداة إدارة حملات البريد الإلكتروني فعالية استراتيجية الاتصالات الداخلية من خلال قياس مؤشرات مثل معدلات الفتح وأوقات القراءة والتفاعل.

يسهل برنامج النشرات الإخبارية للموظفين تقسيم الموظفين، بحيث تصل النشرات الإخبارية إلى الموظفين بناءً على أدوارهم وأقسامهم واهتماماتهم. يساعد هذا النهج القائم على البيانات المؤسسات على تحسين رسائلها لتحقيق وصول وتأثير أفضل.

أفضل ميزات PoliteMail

أنشئ النشرات الإخبارية وأرسلها وتابعها مباشرة من Outlook دون الحاجة إلى برنامج منفصل

دعم التصميم سريع الاستجابة لضمان عرض رسائل البريد الإلكتروني بشكل صحيح على الأجهزة المختلفة

قدم اختبار A/B لتحسين محتوى البريد الإلكتروني واستراتيجياته

ضمان أمن البيانات والامتثال للتشفير على مستوى المؤسسات

قيود PoliteMail

تعمل في Microsoft Outlook، مما يجعلها غير قابلة للاستخدام على منصات البريد الإلكتروني المختلفة

تفتقر إلى التحليلات الشاملة التي يوفرها برنامج التسويق عبر البريد الإلكتروني المستقل

أسعار PoliteMail

تبدأ من 639 دولارًا أمريكيًا في الشهر

تقييمات ومراجعات PoliteMail

G2 : 4/5 (110+ تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن PoliteMail؟

تقييم G2 حول PoliteMail:

من السهل الوصول إلى القوالب التي قمت بإنشائها وإنشاء مقاييس للرسائل الإلكترونية الموزعة، بالإضافة إلى إمكانية تحميل قوائم التوزيع. عندما واجهت مشكلة بعد التحويل إلى O365، تلقيت استجابة سريعة لمعالجة المشكلة بالإضافة إلى دعم شامل، وتم تحديد المشكلة بسرعة مع اقتراح إجراءات لحلها.

من السهل الوصول إلى القوالب التي قمت بإنشائها وإنشاء مقاييس للرسائل الإلكترونية الموزعة، بالإضافة إلى إمكانية تحميل قوائم التوزيع. عندما واجهت مشكلة بعد التحويل إلى O365، تلقيت استجابة سريعة لمعالجة المشكلة بالإضافة إلى دعم شامل، وتم تحديد المشكلة بسرعة مع اقتراح إجراءات لحلها.

10. Firstup (الأفضل لتوزيع المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي عبر قنوات متعددة)

عبر Firstup

تدمج Firstup الذكاء الاصطناعي في الاتصالات الداخلية لتوفير درجة عالية من التخصيص. فهي تدمج المحتوى من مصادر مختلفة وتقوم بتنظيمه وتوزيعه بذكاء وفقًا لسلوكيات الموظفين وتفضيلاتهم.

وهي تدعم البريد الإلكتروني وتطبيقات الأجهزة المحمولة والشبكات الداخلية وأدوات التعاون الأخرى مثل Microsoft Teams و Slack. وهذا يساعد الموظفين على تلقي التحديثات في الأماكن التي ينشطون فيها أكثر.

من خلال تقديم محتوى مخصص في الوقت والمكان المناسبين، تعمل Firstup على تحسين الاحتفاظ بالمعلومات وتعظيم فعالية الاتصالات الداخلية.

أفضل الميزات

أتمتة توزيع النشرات الإخبارية باستخدام التخصيص المدعوم بالذكاء الاصطناعي

حلل مقاييس المشاركة باستخدام التحليلات والتقارير في الوقت الفعلي

قم بتنظيم المحتوى من مصادر مختلفة لتوحيد الاتصالات الداخلية

حسّن توقيت الرسائل لتحقيق أقصى قدر من الوصول والمشاركة

قيود Firstup

يتطلب جهدًا كبيرًا في الإعداد والتكامل

تتطلب تعلمًا مكثفًا، خاصةً أثناء إعداد الأتمتة

التركيز على المؤسسات مع ما يرافق ذلك من تعقيد وتكلفة

أسعار Firstup

أساسي : أسعار مخصصة

احترافي : أسعار مخصصة

Premier : أسعار مخصصة

شبكة الإنترنت الداخلية للموظفين (إضافة): أسعار مخصصة

تصنيفات وتقييمات Firstup

G2 : 4. 5/5 (180+ تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ContactMonkey : الأفضل لإرسال النشرات الإخبارية الداخلية المخصصة مع تتبع تفاعل الموظفين في الوقت الفعلي.

يتكامل ContactMonkey مع Outlook و Gmail، مما يتيح لك تضمين الاستطلاعات وتتبع القراءات الفردية وتقسيم المحتوى حسب القسم أو الموقع، كل ذلك من خلال بريدك الإلكتروني.

Simpplr: الأفضل لإنشاء شبكة إنترانت اجتماعية على مستوى الشركة لتعزيز مشاركة الموظفين.

تقوم Simpplr بتركيز الاتصالات الداخلية، مما يمنح الفرق تجربة إنترانت ذات علامة تجارية مع موجزات أخبار مخصصة وإعلانات موجهة وأدوات لتقديم الملاحظات.

Guru: الأفضل لتقديم المعرفة السياقية وتحديثات الشركة داخل سير عمل فريقك.

يعرض Guru المعلومات التي تحتاج إلى معرفتها في مكان عمل فريقك — مثل Slack أو Chrome أو CRM — حتى يظل الجميع على اطلاع دون الحاجة إلى تغيير السياق.

ابق على اتصال مع ClickUp

بناءً على متطلبات التواصل في مؤسستك، يمكنك الاختيار بين منصة بريد إلكتروني للاتصالات الداخلية أو شيء أكثر تكاملاً. إذا كنت ترغب في إرسال رسائل إخبارية لتقدير الموظفين، جرب Nectar. أو يمكنك اختيار HubEngage إذا كنت تريد استخدام الألعاب لتعزيز المشاركة.

ومع ذلك، إذا كنت تبحث عن حل شامل يتجاوز النشرات الإخبارية، فإن ClickUp هو الخيار الأمثل. بفضل إدارة المشاريع القوية، والاتصالات غير المتزامنة المتكاملة، والتعاون في المستندات، والمساعد المدعوم بالذكاء الاصطناعي، يجعل ClickUp كل رسالة مهمة. فهو يحول الاتصالات الداخلية إلى إجراءات، مما يساعدك على بناء سير عمل قائم على القيمة. اتخذ القرار الأذكى — جرب ClickUp اليوم.