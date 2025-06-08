قوالب تقارير العلاقات العامة المجانية لتتبع التغطية الإعلامية وأداء الحملات

لا ينبغي أن يكون تتبع أداء العلاقات العامة بمثابة تجميع قطع أحجية عملاقة. ومع ذلك، من السهل أن تضيع في البيانات بين الإشارات الإعلامية والتغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي وتحليلات الرأي العام ونتائج الأعمال.

بدلاً من تجميع البيانات يدويًا في اللحظة الأخيرة، يمكن أن يوفر استخدام نموذج تقرير العلاقات العامة المنظم الوضوح والكفاءة لعملية إعداد التقارير. باستخدام التنسيق المناسب، يمكنك عرض الإنجازات وتحليل الاتجاهات وتحسين استراتيجية العلاقات العامة دون عناء.

لتسهيل الأمور، قمنا بتجميع قائمة من قوالب تقارير العلاقات العامة المجانية التي ستساعدك على تتبع التغطية الإعلامية وقياس نجاح الحملة وتقديم رؤى واضحة ومهنية. لنبدأ!

شاهد هذا العرض التقديمي السريع لتتعرف على كيفية مساعدة ClickUp لك في تخطيط كل خطوة تسويقية وتتبعها وتحسينها! 🚀

ما هي قوالب تقارير العلاقات العامة؟

قوالب تقارير العلاقات العامة هي مستندات منظمة ومصممة مسبقًا تساعد المتخصصين في العلاقات العامة على تتبع جهودهم في مجال العلاقات العامة وتنظيمها وإعداد تقارير عنها. وهي توفر تنسيقًا موحدًا لتوثيق التغطية الإعلامية والبيانات الصحفية والإشارات والتفاعلات على وسائل التواصل الاجتماعي والاتجاهات في القطاع والأداء العام في مجال العلاقات العامة.

🧠 حقيقة ممتعة: يقدر أن 50% من المتخصصين في العلاقات العامة يقضون 25% من وقتهم في فهم المقاييس الخاصة بالتقارير الشهرية والفصلية!

تنظم هذه القوالب تقارير العلاقات العامة من خلال التقاط المقاييس الرئيسية باستخدام أدوات مراقبة وسائل الإعلام وتحليل المشاعر وأهداف الحملات والنتائج التجارية. وهذا يضمن الاتساق بين التقارير ويجعل قياس النجاح وتحسين استراتيجيات العلاقات العامة أسهل.

تشمل الأنواع الشائعة من قوالب العلاقات العامة ما يلي:

تقارير الاتصالات التسويقية

تقارير مراقبة وسائل الإعلام

تقارير حملات العلاقات العامة

تقارير شهرية أو ربع سنوية

ملخصات التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي

➡️ اقرأ المزيد: قوالب وأمثلة للبيانات الصحفية

🔎 هل تعلم؟ أصبح تتبع المقاييس أولوية قصوى في العلاقات العامة! وفقًا لدراسة، يراقب 94% من محترفي العلاقات العامة مقياس أداء واحد على الأقل لقياس نجاح حملاتهم.

أفضل 16 نموذجًا شاملاً لتقارير العلاقات العامة

يمكن أن توفر أدوات وقوالب إعداد تقارير العلاقات العامة المناسبة ساعات من الوقت في تتبع التغطية الإعلامية ونتائج الحملات. استكشف قوالب تقارير العلاقات العامة الشاملة هذه لتبسيط سير عملك وجعل إعداد التقارير أمراً سهلاً. 🚀

1. نموذج بيان صحفي من ClickUp

احصل على نموذج مجاني صمم بيانًا صحفيًا جذابًا يسلط الضوء على قيمة منتجك باستخدام قالب ClickUp للبيانات الصحفية

تعد البيانات الصحفية أساسية لبناء الوعي بالعلامة التجارية وتأمين التغطية الإعلامية، ولكن كتابة بيان صحفي قوي قد يستغرق وقتًا طويلاً. يعمل نموذج البيان الصحفي من ClickUp على تحسين العملية من خلال مستند منظم يوجه رسائلك ويجذب جمهورك ويحافظ على سير المراجعات الداخلية على المسار الصحيح.

صُممت هذه القوالب لمحترفي العلاقات العامة الذين يديرون الإعلانات السريعة، وتشمل حقولًا للعناوين الرئيسية والاقتباسات وخطط التوزيع وتفاصيل الاتصال بوسائل الإعلام. ما عليك سوى إدخال قصتك وإرسالها بثقة.

🌟 ما ستحب فيه:

نظم الرسائل والاقتباسات ومعلومات الاتصال بوسائل الإعلام في مساحة واحدة منظمة وقابلة للتحرير

تتبع التعليقات الداخلية والتعديلات والموافقات مباشرة في مساحة العمل الخاصة بك

قم بتعيين المتعاونين في أقسام مختلفة من البيانات الصحفية لتسهيل التعاون

حدد مواعيد الإطلاق والتوزيع باستخدام التذكيرات المدمجة وأتمتة المهام

🔑 مثالي لـ: محترفي العلاقات العامة أو مديري العلامات التجارية أو الشركات الناشئة التي تكتب بيانات صحفية وتحتاج إلى مراجعة داخلية سريعة وإجراءات موافقة.

➡️ اقرأ المزيد: ارتقِ بأهداف العلاقات العامة: استراتيجيات رقمية لتحقيق نتائج مؤثرة

2. نموذج تقرير حملة ClickUp

احصل على نموذج مجاني حسّن حملاتك التسويقية باستخدام نموذج تقرير الحملة من ClickUp

إن إدارة حملة تسويقية دون تتبعها بفعالية يشبه القيادة وأنت معصوب العينين، لأنك لا تعرف أبدًا إلى أين ستصل! يساعد نموذج تقرير الحملة من ClickUp فرق التسويق على توحيد بيانات الحملة وتتبع الأداء واتخاذ قرارات مستنيرة.

باستخدام هذا النموذج الجاهز للاستخدام، يمكنك قياس المقاييس الرئيسية عبر قنوات متعددة وضبط استراتيجيتك للحصول على نتائج أفضل. سواء كنت تستخدم التسويق عبر البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي أو الإعلانات المدفوعة، يضمن هذا النموذج الحصول على بيانات دقيقة لحملاتك، وليس تخمينات.

🌟 ما ستحب فيه:

استخدم التصميم الأنيق لتلخيص أداء الحملة والتغطية الصحفية والوصول إلى الجمهور

تصور مؤشرات الأداء الرئيسية ومقاييس الأداء لتقييم فعالية الحملة

حسّن التعاون من خلال المهام الفرعية المتداخلة والمسؤولين المتعددين وإعدادات الأولويات

أدرج انطباعات الفريق وتعليقات أصحاب المصلحة في أقسام التقارير المنظمة

🔑 مثالي لـ: فرق التسويق التي تسعى إلى تبسيط إدارة الحملات واتخاذ قرارات مستندة إلى البيانات دون عناء.

💡 نصيحة احترافية: استخدم برامج متخصصة في إدارة الحملات لتعزيز فعالية حملاتك التسويقية بشكل كبير. توفر هذه الأدوات بيئة منظمة لتنظيم الجوانب المهمة لحملاتك وتحسينها.

3. نموذج تقرير التسويق من ClickUp

احصل على نموذج مجاني أنشئ تقارير تسويقية تستند إلى البيانات باستخدام نموذج تقرير التسويق من ClickUp

يعد نموذج تقرير التسويق من ClickUp جسرًا بين التسويق والعلاقات العامة، وهو مثالي لعرض الإنجازات عبر قنوات متعددة. تم تصميم النموذج خصيصًا للفرق متعددة الوظائف، وهو يساعد في إبراز مساهمة العلاقات العامة في أهداف التسويق، بحيث لا تكتفي بسرد القصة فحسب، بل تظهر تأثيرها أيضًا.

كل شيء يتناسب مع مساحة عمل منظمة واحدة، من معدلات فتح البريد الإلكتروني إلى الإشارات المؤثرة. علاوة على ذلك، يعمل هذا النموذج على أتمتة التتبع وتنظيم التقارير وتقديم عروض ديناميكية للحفاظ على تنظيم كل شيء في مكان واحد.

🌟 ما ستحب فيه:

قم بمزامنة البيانات من مختلف مهام وحملات ClickUp للحصول على تقارير دقيقة

تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية للتسويق باستخدام حقول قابلة للتخصيص للميزانية والتكاليف والنتائج لتقييم أداء الحملة بشكل فعال

أتمتة سير عمل إعداد التقارير باستخدام رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتعليقات على ردود الفعل وأتمتة ClickUp

أنشئ لوحات معلومات مرئية مع طرق عرض متعددة مثل Gantt وWorkload وCalendar لتجربة إعداد تقارير ديناميكية

🔑 مثالي لـ: فرق التسويق والعلاقات العامة التي تدير حملات متعددة القنوات تتطلب تتبعًا متعمقًا لمؤشرات الأداء الرئيسية وإعداد تقارير آلية.

➡️ اقرأ المزيد: قوالب خطط تسويق مجانية لوضع استراتيجية تسويق

4. نموذج تقرير مشروع ClickUp

احصل على نموذج مجاني تتبع تقدم المشروع بسهولة باستخدام نموذج تقارير المشاريع من ClickUp

يوفر نموذج تقارير المشاريع من ClickUp نظرة عامة عالية المستوى على مؤشرات الأداء الرئيسية ويساعد مديري المشاريع على مراقبة معدلات إنجاز المهام والإجراءات المعلقة في مكان واحد. من خلال تقرير المشروع، يوفر النموذج نظرة شاملة دون إغفال التفاصيل.

استخدمها لتتبع إنجاز المهام والالتزام بالميزانية والتقدم المحرز في الجدول الزمني والمراحل الرئيسية المتعلقة بمشروع علاقات عامة معين، مما يوفر بيانات لتقارير أكبر.

قم بتخصيصها لتناسب وتيرة إعداد التقارير لديك وحافظ على تنسيق الجميع.

🌟 ما ستحب فيه:

راقب الجداول الزمنية والنتائج المتوقعة وتحديثات الحالة عبر حملات العلاقات العامة المتعددة

قم بتوزيع المسؤوليات وحافظ على التزام أعضاء الفريق باستخدام ميزة تتبع المهام المدمجة

أنشئ تقارير تنفيذية من التقدم المستمر دون البدء من الصفر

راجع الجداول الزمنية للأنشطة للحصول على عرض منظم لتحديثات المشروع والمراحل المهمة

🔑 مثالي لـ: مديري المشاريع والفرق التي تتعامل مع مشاريع معقدة ومحددة المواعيد تتطلب تتبعًا دقيقًا ومراقبة الميزانية.

📚 اقرأ أيضًا: كيفية حساب عائد الاستثمار لمشروع ما

5. نموذج تقرير ملخص ClickUp

احصل على نموذج مجاني حوّل البيانات المعقدة إلى رؤى واضحة وقابلة للتنفيذ باستخدام نموذج التقرير الموجز من ClickUp

لا يملك أصحاب المصلحة الوقت الكافي للبحث في البيانات. يسلط نموذج تقرير ملخص ClickUp الضوء على الأفكار الرئيسية في تنسيق واضح ومنظم، بحيث يحصل الجميع على ما يحتاجون إليه بسرعة.

ستضمن هذه القوالب أن تكون تقاريرك واضحة وقابلة للتنفيذ، سواء كنت تتابع تقدم المشروع أو تحلل الاتجاهات أو تعرض النقاط الرئيسية. بالإضافة إلى ذلك، تسهل البنية إبراز الإنجازات الكبيرة دون إطناب.

🌟 ما ستحب فيه:

سلط الضوء على نجاحات الحملة والقرارات الرئيسية في أقسام التقرير سهلة القراءة

قم بتخصيص الملخصات بناءً على الجمهور المستهدف — العملاء أو الموظفون الداخليون أو الإدارة العليا

يمكنك الوصول إلى تتبع البيانات المخصصة باستخدام الحقول المخصصة لتسجيل التفاصيل المهمة مثل التكاليف الفعلية وحجم العقود وتوزيع المهام على أعضاء الفريق

استخدم تصورًا ديناميكيًا للتقارير مع طرق عرض متعددة، بما في ذلك Gantt وWorkload وCalendar

🔑 مثالي لـ: مديري الحسابات والمديرين التنفيذيين وقادة الفرق الذين يحتاجون إلى رؤى موجزة ومدعومة بالبيانات لاتخاذ القرارات دون الحاجة إلى قراءة تقارير طويلة.

📮 ClickUp Insight: في كل مرة تتوقف عن العمل، يستغرق الأمر حوالي 23 دقيقة لتستعيد تركيزك. هل تتلقى رسائل مستمرة على دردشة العمل؟ إنها تدمر إنتاجيتك وتحد من إمكاناتك. أظهر استطلاعنا حول إدارة المعرفة أن ما يقرب من نصف الموظفين يضطرون إلى مقاطعة زملائهم للحصول على معلومات يجب أن تكون متوفرة لديهم بالفعل. 😱 يحول ClickUp هذا الدورة المحبطة إلى سير عمل سلس للمعرفة. مع البحث المتصل من ClickUp، يمكن البحث عن كل ملف على الفور في جميع أنحاء مساحة العمل الخاصة بك. هل تحتاج إلى رؤى سريعة؟ اطلب من ClickUp Brain تلخيص أي مستند عند الطلب. معًا، يزيل هذا الثنائي القوي الانقطاعات غير الضرورية، مما يخلق وقت التركيز دون انقطاع الذي تحتاجه لأداء أفضل عمل!

6. نموذج تقرير الأداء من ClickUp

احصل على نموذج مجاني حلل أداء الفريق وحسّنه باستخدام نموذج تقرير الأداء من ClickUp

يساعد نموذج تقرير الأداء من ClickUp الفرق على عرض تأثير الحملة بدقة. نظم المقاييس الرئيسية والإشارات الإعلامية ورؤى العائد على الاستثمار في تخطيط متماسك يتحدث مباشرة إلى أصحاب المصلحة والعملاء.

تتضمن النموذج أقسامًا منظمة للأهداف والمعايير ومؤشرات الأداء الرئيسية ونتائج الاستطلاعات ونتائج وسائل الإعلام المكتسبة والوصول وبيانات المشاركة والنتائج، مما يسهل رؤية العوامل التي تؤدي إلى تحقيق النتائج ومجالات التحسين. يمكنك حتى قياس إنتاجية الفريق وتحديد أفضل الموظفين دون عناء جمع البيانات يدويًا.

🌟 ما ستحب فيه:

أنشئ تقارير وعرض نتائج وسائل الإعلام المكتسبة باستخدام مخططات واضحة وملخصات مرئية

قارن الأداء بمؤشرات الأداء الرئيسية لإبراز فعالية الحملة

وثّق الرؤى القابلة للتنفيذ استنادًا إلى اتجاهات الأداء والبيانات

توفر لوحات معلومات الأداء الفورية لمحة سريعة في الوقت الفعلي عن إنتاجية الموظفين والفريق

🔑 مثالي لـ: مسؤولي العلاقات العامة والمحللين الذين يتتبعون نتائج الحملات عالية الوضوح ويقدمون تقارير عن مقاييس الأداء.

📚 اقرأ أيضًا: كيفية إنشاء تقارير أداء فعالة في شركتك

فيما يلي ملخص سريع حول كيفية استخدام لوحات المعلومات في ClickUp:

7. نموذج تقرير حالة المشروع من ClickUp

احصل على نموذج مجاني حافظ على سير المشاريع على المسار الصحيح باستخدام نموذج تقرير حالة المشروع من ClickUp

يتطلب الحفاظ على سير المشاريع وفقًا للجدول الزمني اتصالًا واضحًا ورؤية في الوقت الفعلي. يستخدم نموذج تقرير حالة المشروع من ClickUp لوحات بيضاء لتحويل التحديثات إلى مساحة عمل مرئية تعاونية — حيث يمكنك عرض التقدم المحرز والعوائق والمسؤوليات في لمحة واحدة.

باستخدام هذا النموذج، يمكنك تجميع جميع رؤى المشروع في مكان واحد والتأكد من عدم إغفال أي شيء. يظل أصحاب المصلحة على اطلاع دائم بفضل عناصر السحب والإفلات، بينما تحافظ الفرق على الوضوح بشأن الخطوات التالية والجداول الزمنية والنتائج المطلوبة دون الحاجة إلى رسائل بريد إلكتروني أو شرائح عرض لا نهاية لها.

🌟 ما ستحب فيه:

قم بمواءمة أعضاء الفريق باستخدام الإشارات المرئية والترميز اللوني والتسميات

قم بإجراء مراجعات سريعة باستخدام لوح تفاعلي بدلاً من العروض التقديمية الثابتة

استخدم تتبع تقدم المشروع بصريًا باستخدام المخططات التلقائية وعروض المهام والفلاتر

استفد من التقارير القابلة للتخصيص مع التسميات والأتمتة والرؤى المستندة إلى البيانات

🔑 مثالي لـ: مديري المشاريع أو فرق الوكالات أو قادة الفرق متعددة الوظائف الذين يحتاجون إلى تتبع المشاريع في الوقت الفعلي بتنسيق مرئي.

إليك ما قالته Nidhi Rajput، مديرة تطوير الأعمال في CedCommerce، عن استخدام ClickUp:

أستخدم ClickUp لتنظيم عملي اليومي. فهو يساعدني في كل الجوانب. إذا أردت إدارة أي اجتماع مع العملاء أو مع فريق العمل أو أردت التحقق من حالة عملي السابق، فإن ClickUp هو الأفضل لذلك.

أستخدم ClickUp لتنظيم عملي اليومي. فهو يساعدني في كل الجوانب. إذا أردت إدارة أي اجتماع مع العملاء أو مع فريق العمل أو أردت التحقق من حالة عملي السابق، فإن ClickUp هو الأفضل لذلك.

8. نموذج حملة العلاقات العامة من ClickUp

احصل على نموذج مجاني اجعل كل عنوان مهمًا باستخدام نموذج حملة العلاقات العامة من ClickUp

يبدأ التخطيط لحملة علاقات عامة ناجحة بالاستراتيجية. يوفر نموذج حملة العلاقات العامة من ClickUp هيكلًا لكل مرحلة — الأهداف والرسائل وقوائم وسائل الإعلام والتنفيذ وتتبع التغطية — حتى لا يتم تجاهل أي جزء.

من طرح الأفكار إلى تحليل ما بعد الإطلاق، تدعم مساحة العمل هذه دورة حملة الترويج بأكملها مع الحفاظ على مشاركة جميع الأطراف المعنية ومساءلتهم. خطط لكل عرض تقديمي ونشر وإشارة صحفية وقم بتنفيذها وتتبعها في مساحة ديناميكية واحدة.

🌟 ما ستحب فيه:

قسّم الحملات إلى مراحل قابلة للتتبع لتحسين إدارة سير العمل

حافظ على تماسك الفريق باستخدام الجداول الزمنية والتقويمات والمستندات المرتبطة

استخدم أداة تتبع التواصل مع وسائل الإعلام للحفاظ على قاعدة بيانات مركزية للصحفيين وجهات الاتصال الإعلامية

يمكنك الوصول إلى الحالات والتصنيفات المخصصة لتتبع مسار كل عرض، من "مسودة" إلى "منشور"

🔑 مثالي لـ: فرق العلاقات العامة التي تدير البيانات الصحفية والعروض الإعلامية وسمعة العلامة التجارية.

💡 نصيحة احترافية: تتضمن استراتيجيات إدارة العلامة التجارية القوية إنشاء علاقة عاطفية دائمة مع جمهورك. قم ببناء قصة علامة تجارية تلقى صدى لدى الجمهور، وستعزز ولاءهم الدائم.

9. نموذج تخطيط العلاقات العامة من ClickUp

احصل على نموذج مجاني خطط للعلاقات العامة كالمحترفين باستخدام نموذج تخطيط العلاقات العامة من ClickUp

قالب تخطيط العلاقات العامة من ClickUp هو مخططك لوضع استراتيجية علاقات عامة قوية من الألف إلى الياء. أنشئ جداول زمنية، وحدد الأهداف، ووزع المسؤوليات، ونسق الأنشطة الصحفية في مساحة واحدة متكاملة.

تتوافق تمامًا مع الرؤية طويلة المدى والمهام قصيرة المدى، مما يجعلها مثالية للفرق التي تضع الأساس لإطلاق منتجات جديدة أو تنظيم فعاليات أو حملات موسمية.

🌟 ما ستحب فيه:

خطط استراتيجيتك وفقًا لإطلاق المنتجات القادمة وأحداث الشركة

حافظ على تنظيم مهام العلاقات العامة من خلال حالات واضحة مثل "قيد التقدم" و"للنشر" و"لم تبدأ"

صنف أنشطة العلاقات العامة وتابعها بسهولة باستخدام الحقول المخصصة

يمكنك الوصول إلى عرض القائمة وعرض التقويم وعرض Kanban لإدارة الجداول الزمنية للعلاقات العامة بشكل مرئي

🔑 مثالي لـ: فرق الاتصال الداخلية التي تنفذ حملات العلاقات العامة والشركات الناشئة التي تسعى إلى بناء الوعي بالعلامة التجارية

➡️ اقرأ المزيد: طرق إدارة حملات العلاقات العامة

10. تقرير العلاقات العامة الفصلي من Xtensio

عبر Xtensio

يوفر نموذج التقرير الفصلي للعلاقات العامة من Xtensio تصميمًا عصريًا قائمًا على الويب ومصممًا لتقديم تحديثات أنيقة للعملاء. سلط الضوء على مواقعك في وسائل الإعلام، وشارك رؤى الحملة، وقدم مؤشرات الأداء الرئيسية باستخدام عناصر مرئية تفاعلية تبدو رائعة على الشاشة.

تم تصميم نموذج تقرير العلاقات العامة الفصلي هذا لغرض سرد القصص. تتيح لك كتل المحتوى التي يمكن سحبها وإفلاتها تكييف التنسيق وفقًا لمحور التركيز لكل فصل، سواء كان ذلك الوصول أو المشاعر أو التغطية البارزة.

🌟 ما ستحب فيه:

قم بتخصيص التخطيطات المستندة إلى الويب باستخدام العناصر المرئية والرسوم البيانية ووحدات السحب والإفلات

اعرض إنجازاتك الفصلية في تنسيق أنيق وتفاعلي لمشاركتها رقميًا

قم بإنشاء تقارير بشكل تعاوني مع مدخلات الفريق مباشرة داخل المستند

دمج الرؤى لالتقاط التغطية الإعلامية وتعليقات أصحاب المصلحة وأداء الحملة دون عناء

🔑 مثالي لـ: المستقلون، الوكالات الصغيرة، أو الفرق الداخلية التي تقدم تقارير العلاقات العامة الجاهزة للعملاء كل ثلاثة أشهر.

تعرف على كيفية تتبع الوقت باستخدام طرق مختلفة:

11. نموذج تقرير العلاقات العامة في PowerPoint من Reach Report

عبر تقرير Reach

يحول قالب تقرير العلاقات العامة في PowerPoint من Reach Report البيانات الأولية للعلاقات العامة إلى تقرير احترافي وجذاب بصريًا. يساعدك هذا القالب على عرض أداء الحملة والتغطية الإعلامية والأفكار الرئيسية بتنسيق بسيط وجذاب.

سواء كنت تقدم عرضًا للعملاء أو المديرين التنفيذيين أو أصحاب المصلحة، فإن هذا النموذج المنظم والقابل للتخصيص يضمن تميز إنجازاتك في مجال العلاقات العامة.

🌟 ما ستحب فيه:

مجموعة شرائح جاهزة للاستخدام تتضمن مقدمة وغلاف وملخص وصفحات مقتطفات

غلاف قابل للتخصيص لاستبدال الصورة الافتراضية بأخرى تمثل حملتك على أفضل وجه.

دمج القراء والتغطية والمشاركات على وسائل التواصل الاجتماعي في صفحة الملخص

قم بتخصيص الصفحة النهائية للحصول على ملخص احترافي وجذاب

🔑 مثالي لـ: محترفي الاتصالات المؤسسية الذين يعدون عروضًا تقديمية مرئية للعملاء أو أصحاب المصلحة أو الإحاطات التنفيذية الفصلية.

12. نموذج تقرير العلاقات العامة والمسؤولية الاجتماعية للشركات من Template. Net

يجمع نموذج تقرير العلاقات العامة والمسؤولية الاجتماعية للشركات من Template.net بين نتائج العلاقات العامة وأداء المسؤولية الاجتماعية للشركات، ويقدم تصميمًا منظمًا لعرض القصص التي تركز على التأثير. صُمم هذا النموذج للفرق المؤسسية، وهو يسهل ربط رسائل العلاقات العامة بجهود المسؤولية الاجتماعية للعلامة التجارية.

سلط الضوء على حملاتك ومبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات والتغطية الإعلامية المرتبطة بها في شكل احترافي.

🌟 ما ستحب فيه:

اعرض نتائج المسؤولية الاجتماعية للشركات والعلاقات العامة في تقرير PDF واحد متماسك وقابل للتنزيل

أضف رسومًا بيانية وأيقونات لتسهيل فهم البيانات المعقدة

حافظ على تنسيق متسق لتقديم تقارير احترافية جاهزة للعرض على أصحاب المصلحة

قم بالتخصيص الكامل باستخدام النصوص القابلة للتحرير والشعارات وتفاصيل الشركة لتتناسب مع علامتك التجارية

🔑 مثالي لـ: الشركات وفرق العلاقات العامة ومتخصصي المسؤولية الاجتماعية للشركات الذين يسعون إلى التواصل بفعالية بشأن تأثيرهم الاجتماعي.

➡️ اقرأ المزيد: إنشاء استراتيجية اتصال تسويقي فعالة: دليل تفصيلي (+ قوالب)

13. نموذج تقرير استراتيجية العلاقات العامة التسويقية من Template. Net

يوفر نموذج تقرير استراتيجية العلاقات العامة التسويقية من Template.net إطارًا واضحًا لتحديد الأهداف وتنفيذ الاستراتيجيات الرئيسية وقياس النجاح في إنشاء المحتوى والتواصل مع وسائل الإعلام وإدارة الأحداث والتواصل في أوقات الأزمات.

بالإضافة إلى ذلك، هناك أقسام مخصصة لمؤشرات الأداء الرئيسية وتخصيص الميزانية والجداول الزمنية لخطة علاقات عامة استراتيجية وموثقة جيدًا. ونتيجة لذلك، يمكنك بسهولة مواءمة جهودك في مجال التسويق والعلاقات العامة من خلال نهج منظم وموجه نحو النتائج.

🌟 ما ستحب فيه:

حدد أهداف وسائل الإعلام وأركان الرسائل وتكتيكات العلاقات العامة في وثيقة واحدة

حدد الجداول الزمنية والمواعيد النهائية باستخدام أقسام قابلة للتحرير ومهيأة مسبقًا

شارك ملفات PDF الاستراتيجية المُحسّنة خلال جلسات التخطيط أو مراجعات القيادة

تتبع الأداء باستخدام مؤشرات الأداء الرئيسية المحددة، بما في ذلك الإشارات الإعلامية ومقاييس التفاعل

🔑 مثالي لـ: مسؤولي التسويق والاتصالات الذين يعملون على بناء خطط العلاقات العامة الاستراتيجية أو تقديمها إلى الفرق الداخلية أو الخارجية.

14. نموذج تقرير تأثير حملة العلاقات العامة من Template. Net

تم تطوير نموذج تقرير تأثير حملة العلاقات العامة من Template.Net لتسليط الضوء على النتائج القابلة للقياس، وهو يساعد الفرق على تلخيص مدى وصول الحملة ومدى تفاعلها وقيمة الإعلانات المكافئة. وهو يقسم إنجازاتك الإعلامية، ويسلط الضوء على اللحظات التي انتشرت بشكل واسع، ويتضمن دليلًا مرئيًا على نجاح الحملة في تصميم بسيط ومهني يركز على النتائج.

علاوة على ذلك، فإن تنسيق PDF يجعلها مثالية للمشاركة السريعة بين الأطراف المعنية أو تضمينها في تحديثات العملاء.

🌟 ما ستحب فيه:

اعرض أبرز التغطية باستخدام لقطات شاشة وشعارات واقتباسات من وسائل الإعلام

لخص فعالية الحملة باستخدام أدوات سرد القصص المرئية وأدوات التصميم

حدد أهداف الحملة والجمهور المستهدف واستراتيجيات المشاركة

قارن أداء الحملة مع المعايير المرجعية ومعايير الصناعة

🔑 مثالي لـ: المتخصصين في العلاقات العامة وفرق التسويق والمسؤولين عن الاتصالات المؤسسية الذين يحتاجون إلى نهج قائم على البيانات لتقييم حملات العلاقات العامة وتحسينها

15. تقرير سنوي عن استراتيجية العلاقات العامة والإعلام من Template. Net

تحكم في العلاقات العامة واستراتيجية وسائل الإعلام لعلامتك التجارية باستخدام نموذج تقرير العلاقات العامة واستراتيجية وسائل الإعلام السنوي للتسويق من Template.Net. هذا المستند المصمم باحترافية وقابل للتخصيص بالكامل يتيح لك إضافة شعار شركتك وعلامتك التجارية وتفاصيل أعمالك المحددة للحصول على نهج مخصص.

يوفر إطارًا شاملاً لتقييم جهود العلاقات العامة والإعلامية على مدار العام الماضي، ويضم أقسامًا مثل الملخص التنفيذي، استعراض العام، الأنشطة الرئيسية في مجال العلاقات العامة والإعلام، التغطية الإعلامية، الإنجازات الهامة، المشاركة الرقمية، والاستراتيجيات المستقبلية.

🌟 ما ستحب فيه:

سجل إنجازات العلاقات العامة على مدار العام من خلال عرض سردية ومنظمة للبيانات

حدد الأهداف المستقبلية باستخدام رؤى استعادية ومعايير قياس قابلة للقياس

اعرض الجداول الزمنية للحملات والنتائج باستخدام المخططات والرسوم البيانية وقوائم المراجعة

شارك ملف PDF جاهز للأرشفة مع الإدارات أو القيادة أو أصحاب المصلحة

🔑 مثالي لـ: الفرق الداخلية وأقسام التسويق التي تجري مراجعات سنوية للعلاقات العامة وتخطط للعام المقبل.

➡️ اقرأ المزيد: أفضل أدوات وبرامج إعداد التقارير

16. قوالب تقارير حملة العلاقات العامة لإطلاق منتج Powerpoint من Slide Team

عبر Slide Team

حسّن تقارير العلاقات العامة الخاصة بك باستخدام قوالب تقارير حملة العلاقات العامة لإطلاق المنتجات من SlideTeam، والتي يمكن تحريرها بالكامل ومصممة لتوفير الوضوح والتأثير.

تساعد هذه القوالب المتخصصين في العلاقات العامة على عرض المقاييس الرئيسية وفعالية حملات العلاقات العامة باستخدام المخططات والرسوم البيانية والتصميمات المنظمة. تعمل هذه القوالب على تبسيط البيانات المعقدة لاتخاذ قرارات أفضل، وهي مثالية للمراجعات الداخلية وعروض العملاء والتخطيط الاستراتيجي.

🌟 ما ستحب فيه:

سلط الضوء على التغطية الإعلامية والضجة ومؤشرات الأداء الرئيسية من حملات الإطلاق

قم بتضمين المعالم البارزة للمنتج والتعليقات والنتائج في جداول زمنية مرئية

صمم شرائح عرض مخصصة للمستثمرين أو المديرين التنفيذيين أو الفرق الداخلية بسهولة

قدم ملخص دخولك إلى السوق في عرض مرئي مؤثر

🔑 مثالي لـ: مسوقي المنتجات وفرق العلاقات العامة الذين يقدمون تقارير عن نتائج الإطلاق في شكل عرض تقديمي أنيق.

ما الذي يجعل نموذج تقرير العلاقات العامة جيدًا؟

يتجاوز نموذج تقرير العلاقات العامة الفعال مجرد تسجيل البيانات؛ فهو يساعد في سرد قصة تأثير علاقاتك العامة. ابحث عن هذه الصفات:

نقاط بيانات واضحة: اختر نموذجًا يعزل المقاييس الرئيسية لتمكين الفهم السريع لتأثير الحملة، وتجنب الحمل الزائد للمعلومات

نظرة عامة موجزة: أعط الأولوية لنموذج تقرير العلاقات العامة الفصلي أو الشهري الذي يقدم ملخصًا مسبقًا لتمكين أصحاب المصلحة من فهم النتائج الأساسية دون الحاجة إلى الخوض في تفاصيل مفرطة

تغطية إعلامية شاملة: اختر نموذجًا يحتوي على قصاصات ذات صلة وأهم المنشورات. يوفر ذلك دليلًا ملموسًا على مدى انتشار حملتك وموقعها

تحليل وسائل التواصل الاجتماعي: اختر نموذج تقرير العلاقات العامة الذي يتضمن قسمًا يلتقط المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي ويعرض اتجاهات التفاعل والمشاعر، وهو أمر بالغ الأهمية لفهم تصورات الجمهور

مواءمة الأهداف: سهولة التخصيص لتتبع التقدم المحرز مقارنة بأهداف الحملة ومؤشرات الأداء الرئيسية المحددة، وليس فقط المقاييس العامة

التعاون بين أعضاء الفريق الداخلي: اختر نموذج تقرير العلاقات العامة الذي يسهل مشاركة التعليقات بين أعضاء الفريق الداخلي لتحقيق فهم جماعي أفضل

نتائج قابلة للقياس: استخدم قوالب تقارير العلاقات العامة التي تتضمن قسمًا لإبراز أكثر العبارات تكرارًا والنتائج الأخرى القابلة للقياس، مما يوضح التأثير الملموس لجهودك في مجال العلاقات العامة

🔎 هل تعلم؟ نصف قادة الاتصالات يواجهون صعوبة في قياس تأثيرهم بشكل فعال، وواحد فقط من كل أربعة يشعرون أن لديهم الأدوات المناسبة لتتبع نجاحهم في العلاقات العامة وعرضه.

اجعل تقارير العلاقات العامة الخاصة بك مميزة مع ClickUp

تقدم تقارير العلاقات العامة الفعالة قصة مقنعة عن جهودك وتأثيرك وإنجازاتك. لكن تجميعها قد يستغرق وقتًا طويلاً. ومع ذلك، فإن الاستفادة من هذه القوالب هي الخطوة الأولى نحو الوضوح والكفاءة. فهي تزيل التخمين من عملية هيكلة تقريرك، مما يسهل تتبع التغطية الإعلامية وإثارة إعجاب أصحاب المصلحة.

إذا كنت ترغب في إدارة البيانات الصحفية وتتبع التغطية الإعلامية وقياس نجاح الحملات، كل ذلك من خلال منصة واحدة، فإن ClickUp هو خيارك الأفضل! تساعدك قوالب ClickUp لإعداد تقارير العلاقات العامة وإدارتها على تنظيم عملك والتعاون بسهولة وعرض تأثيرك بيسر. وأفضل ما في الأمر؟ إنها مجانية.

اشترك في ClickUp اليوم واحصل على أفضل ما في صناعة العلاقات العامة!