أفضل 10 برامج لتنظيم جداول عمل الطاقم في عام 2025

هل سبق لك أن حاولت تنسيق جداول عمل عشرات الموظفين على جدول بيانات؟ هناك تبادل المناوبات، والمكالمات في اللحظة الأخيرة، والإجازات المتداخلة، وبطريقة ما، يتوقع الجميع أن يكون الجدول مثاليًا بحلول يوم الاثنين.

وهنا يأتي دور برامج جدولة طاقم العمل.

بدلاً من قضاء ساعات في تخصيص الأشخاص يدويًا للمهام أو الورديات، يقوم هذا البرنامج بالمهمة الصعبة. يتحقق البرنامج من الأشخاص المتاحين والمؤهلين ومتطلبات المهمة قبل إنشاء الجدول الزمني الأكثر دقة تلقائيًا.

إليك أفضل 10 برامج لتنظيم جداول عمل الطاقم التي ستجعل حياتك أسهل. 💁

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج جدولة طاقم العمل؟

إن تغطية الورديات أمر، ولكن الحفاظ على تنظيمها دون الفوضى المعتادة أمر آخر. يمكن لبرنامج جدولة طاقم العمل المناسب أن يجعل ذلك ممكنًا، ولكن فقط إذا كان يحتوي على الميزات التي تحتاجها بالفعل.

دعنا نحلل ذلك. ⚓

جدولة تلقائية ذكية تنشئ جداول طاقم العمل بناءً على التوافر والأدوار وقواعد العمل

الكشف عن التضارب في الوقت الفعلي للإبلاغ عن الحجوزات المزدوجة أو مشكلات العمل الإضافي أو المهام غير المؤهلة قبل أن تصبح مشكلات

قوالب قابلة لإعادة الاستخدام ونوبات متكررة توفر الوقت وتجعل التخطيط الأسبوعي أو الشهري أمراً سهلاً

فحوصات الامتثال المدمجة لمساعدتك على الالتزام بالقوانين المحلية وقواعد النقابات ومتطلبات الاستراحة دون الحاجة إلى مراقبة مستمرة

تتبع الشهادات حتى لا تفاجأ أبدًا بانتهاء صلاحية التراخيص أو المؤهلات الخاصة بالوظائف

تنبيهات العمل الإضافي تُعلمك عندما يقترب أحد الموظفين من الحد الأقصى لساعات العمل، مما يساعد على تجنب الإرهاق أو المشاكل القانونية

نظرة عامة على برامج جدولة طواقم العمل

فيما يلي ملخص سريع للميزات الرئيسية في برامج جدولة طواقم العمل وأغراض استخدامها.

أداة الأفضل لـ الميزات الرئيسية الأسعار* ClickUp أي شركة أو فريق يبحث عن أداة شاملة لإدارة العمل والجدولة جدولة مرنة للمشاريع والفرق مع إدارة المهام والوثائق والأهداف والتواصل خطة مجانية إلى الأبد؛ تخصيصات للمؤسسات Sling الشركات الصغيرة والمتوسطة تخطيط بسيط للنوبات ومتابعة الوقت والتواصل بين أعضاء الفريق مجاني، يبدأ من 2 دولار شهريًا Connecteam الفرق المتنقلة والميدانية جدولة طاقم العمل عبر الأجهزة المحمولة أولاً، وتتبع الوقت، وتبديل الورديات، والامتثال للوائح التنظيمية لفرق التوزيع مجاني، يبدأ من 35 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Deputy الأعمال القائمة على المناوبات جدولة الموظفين وتتبّع الوقت وإدارة الموارد البشرية تلقائيًا لقطاعات البيع بالتجزئة والضيافة والرعاية الصحية تبدأ من 4.50 دولار شهريًا When I Work الأعمال القائمة على المناوبات سهولة الجدولة وتتبع الوقت والمراسلة بين أعضاء الفريق للمطاعم ومحلات البيع بالتجزئة ومؤسسات الرعاية الصحية مجاني، يبدأ من 3 دولارات شهريًا لكل مستخدم 7shifts المطاعم والضيافة جدولة موظفي المطاعم مع توقعات العمالة والجدولة التلقائية وأدوات الامتثال مجاني، يبدأ من 31.99 دولارًا لكل موقع Humanity المؤسسات الكبيرة جدولة ديناميكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي وامتثال للمؤسسات ذات احتياجات النوبات المعقدة أسعار مخصصة BuildOps الخدمات الميدانية والبناء توزيع أفراد الطاقم وتعيين المهام وتتبع التقدم المحرز في الخدمات والبناء أسعار مخصصة Buddy Punch تتبع الوقت وجدولة بسيطة تخطيط مناوبات سهل الاستخدام وتتبع الحضور للفرق البعيدة أو الموجودة في المكتب يبدأ من 5.49 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم + 19 دولارًا أمريكيًا كرسوم أساسية شهريًا Planday العاملون بالساعة وفرق المناوبات جدولة القوى العاملة وتتبع الوقت ومراقبة تكاليف العمالة للموظفين الذين يعملون بالساعة أسعار مخصصة

أفضل برامج جدولة طواقم العمل

إن العثور على برنامج جدولة طاقم العمل المناسب يحدث فرقًا كبيرًا بين سير العمليات بسلاسة وتسليم المشاريع في اللحظة الأخيرة.

فيما يلي ملخص لأفضل الخيارات لمساعدتك على تحسين التوظيف وتقليل النزاعات ومواصلة تقدم كل مشروع. 🎯

1. ClickUp (الأفضل لجدولة طواقم العمل المخصصة مع تتبع المهام والورديات)

ClickUp هو التطبيق الشامل للعمل الذي يجمع بين إدارة المشاريع والوثائق والتواصل بين أعضاء الفريق، كل ذلك في منصة واحدة، مدعومًا بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والأتمتة والبحث.

يوفر هذا البرنامج لمديري العمليات وقادة الفرق والمخططين كل ما يحتاجونه للحفاظ على تنسيق طواقم العمل وسير المهام وتغطية الورديات.

تقويم ClickUp

خطط لما يفعله كل موظف من بداية المشروع حتى نهايته باستخدام تقويم ClickUp

أولاً، لدينا ClickUp Calendar، مركز القيادة المركزي لطاقمك من أجل الجدولة. تتيح لك هذه الأداة تنظيم كل شيء في مكان واحد، سواء كان ذلك تنسيق تبادل الورديات عبر المواقع أو تحديد المواعيد النهائية لفريق المشروع. يمكنك التبديل بين التخطيطات اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية للحصول على المستوى المناسب من التفاصيل.

قم بسحب المهام وإفلاتها لإجراء تغييرات في اللحظة الأخيرة وترميز الأحداث بالألوان لفهم ما هو عاجل أو معلق أو منجز في لمحة.

هل تحتاج إلى مزامنتها مع تقويم Google الخاص بفريقك؟ لا مشكلة؛ تضمن المزامنة ثنائية الاتجاه تدفق التحديثات بسلاسة بين المنصات. هذه الرؤية هي بمثابة منقذ للطواقم التي تدير زيارات المواقع وتغييرات الورديات واجتماعات العملاء.

بالإضافة إلى ذلك، تضمن التذكيرات المدمجة والقدرة على الانضمام إلى الاجتماعات مباشرة من مساحة العمل التواصل الوثيق ومواعيد المشاريع. بالطبع، الجدولة ليست سوى جزء من الصورة. فمتابعة كيفية قضاء فريقك لوقته لا تقل أهمية.

تتبع وقت المشروع في ClickUp

وهنا يأتي دور ClickUp Project Time Tracking.

تأكد من التزام فريقك بالمواعيد النهائية باستخدام ClickUp Project Time Tracking

لا يهم إذا كان طاقمك يعمل من أجهزة الكمبيوتر المحمولة أو الأجهزة المحمولة أو حتى من ملحق Chrome المجاني؛ يمكنهم تشغيل وإيقاف المؤقتات على الفور. إنه مثالي للفرق الميدانية التي تتنقل بين المهام أو مواقع العمل. يمكنك أيضًا تسجيل الوقت يدويًا، في حالة نسيان أحدهم الضغط على "ابدأ"

هل تريد معرفة الوقت الذي استغرقه مشروع التثبيت الأسبوع الماضي مقارنة بالتقدير؟ تساعدك قوالب الجداول الزمنية القابلة للتخصيص ولوحات المعلومات المرئية من ClickUp على الاطلاع على التفاصيل حسب اليوم أو الأسبوع أو المشروع أو الشخص.

بالإضافة إلى ذلك، تحافظ المنصة على الشفافية (لا يوجد مراقبة خفية هنا) مع تزويد المديرين بالتقارير التي يحتاجونها لضبط الجداول الزمنية وأعباء العمل.

ClickUp Brain

هل تريد الارتقاء بإدارة طاقم العمل إلى المستوى التالي؟ استخدم ClickUp Brain.

استخدم ClickUp Brain للقيام بالأعمال الشاقة نيابة عنك

تدعم هذه الأداة القوية المدمجة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي جهودك في جدولة طاقم العمل. هل تحتاج إلى سحب تقرير حالة سريع عبر مواقع عمل متعددة؟ يمكن لـ AI Project Manager من Brain أتمتة ذلك.

هل تريد العثور على وثيقة تدريبية لأعضاء الطاقم الجدد دون الحاجة إلى البحث في المجلدات؟ AI Knowledge Manager يجلبها لك على الفور.

على سبيل المثال، إذا كنت تدير طاقم بناء في مواقع متعددة، يمكنك أن تطلب من Brain إنشاء تحديثات فورية للمشروع بلغة طبيعية. اسأل: "لخص جميع مهام الطاقم النشطة لمشروع ألفا، بما في ذلك الموافقات المعلقة والعوائق". سيقوم باستخراج معلومات في الوقت الفعلي من المهام والتعليقات والمستندات، مع إبراز التقدم المحرز والتأخيرات والخطوات التالية.

نموذج جدول فريق ClickUp

لا تريد إنشاء سير عمل من الصفر في كل مرة؟ جرب قالب جدول فريق ClickUp. 👇

احصل على نموذج مجاني تأكد من عدم إثقال كاهل أي موظف باستخدام نموذج جدول فريق ClickUp

صُمم قالب جدول فريق ClickUp لضمان الوضوح التشغيلي، وهو أداة ديناميكية لجدولة وتتبع وتعديل أعباء عمل الفريق. يتم تمييز كل مهمة بوضوح بمشروع العميل والفريق المخصص لها، مما يجعل التنسيق بين الفرق سلسًا.

بالإضافة إلى ذلك، يتميز هذا البرنامج بتنظيمه البصري ونظامه المخصص لوضع العلامات. يمكنك تصفية المهام على الفور حسب العميل أو المشروع أو الدور، بينما تسهل العلامات المرمزة بالألوان رؤية التوزيع في لمحة.

⚙️ مكافأة: تضمن القوى العاملة الفعالة أقصى قدر من الإنتاجية. لضمان تحقيق الهدف، يساعدك نموذج عبء عمل الموظفين من ClickUp على قياس قدرة كل عضو في الفريق، وإنشاء نظرة عامة واضحة على المسؤوليات والتبعيات، وتحديد التوقعات.

أفضل ميزات ClickUp

تبسيط المهام المتكررة: استخدم استخدم ClickUp Automations لتحديث حالة النوبات تلقائيًا وتعيين أعضاء الطاقم وإرسال التذكيرات دون تدخل يدوي

مركزية وثائق طاقم العمل: قم بتخزين مواد التعيين وإجراءات التشغيل القياسية وإرشادات المشروع، وتعاون في الوقت الفعلي باستخدام قم بتخزين مواد التعيين وإجراءات التشغيل القياسية وإرشادات المشروع، وتعاون في الوقت الفعلي باستخدام ClickUp Docs

ربط الأدوات الخارجية: استيراد الجداول الزمنية والاتصالات والتحديثات من تطبيقات مثل Zoom و Google Calendar باستخدام استيراد الجداول الزمنية والاتصالات والتحديثات من تطبيقات مثل Zoom و Google Calendar باستخدام تكامل ClickUp

تصور الجداول الزمنية وقم بتعديلها: قم بسحب المهام وإفلاتها، وترميز النوبات بالألوان، ومزامنة الأحداث عبر الفرق للحصول على جدول زمني واضح تمامًا باستخدام قم بسحب المهام وإفلاتها، وترميز النوبات بالألوان، ومزامنة الأحداث عبر الفرق للحصول على جدول زمني واضح تمامًا باستخدام عرض التقويم في ClickUp

قيود ClickUp

قد يواجه المستخدمون الجدد صعوبة في التعلم بسبب الميزات الشاملة

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp:

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

هذا الاستعراض يقول كل شيء:

يجمع ClickUp جميع مهامنا ووثائقنا وأهدافنا وتتبع الوقت في مساحة عمل واحدة موحدة. نحن نستخدمه منذ عام 2018، وهو مرن للغاية لإدارة سير العمل الداخلي ومشاريع العملاء. توفر لنا طرق العرض القابلة للتخصيص (قائمة، لوحة، تقويم، إلخ) وخيارات الأتمتة التفصيلية ساعات من العمل كل أسبوع. بالإضافة إلى ذلك، تظهر تحديثات الميزات المتكررة أنهم جادون في تحسين المنصة.

يجمع ClickUp جميع مهامنا ووثائقنا وأهدافنا وتتبع الوقت في مساحة عمل واحدة موحدة. نحن نستخدمه منذ عام 2018، وهو مرن للغاية لإدارة سير العمل الداخلي ومشاريع العملاء. توفر لنا طرق العرض القابلة للتخصيص (قائمة، لوحة، تقويم، إلخ) وخيارات الأتمتة التفصيلية ساعات من العمل كل أسبوع. بالإضافة إلى ذلك، تظهر تحديثات الميزات المتكررة أنهم جادون في تحسين المنصة.

2. Sling (الأفضل لجدولة النوبات البسيطة)

عبر Sling

Sling هي أداة جدولة موثوقة، خاصة للصناعات سريعة الوتيرة مثل البيع بالتجزئة والضيافة والرعاية الصحية. واجهة السحب والإفلات البسيطة تجعل إعداد النوبات أمرًا سهلاً. بالإضافة إلى ذلك، يحصل أعضاء الفريق على جداول عملهم مباشرة على هواتفهم، مما يسهل التخطيط وتبديل النوبات أو تقديم طلبات الإجازة دون الحاجة إلى تبادل الرسائل المطولة.

يمكن للمديرين إنشاء قوالب جداول قابلة لإعادة الاستخدام للمناوبات المتكررة، مما يوفر الوقت في التخطيط الأسبوعي. تدعم المنصة أيضًا مواقع عمل متعددة، مما يتيح سهولة الجدولة والتواصل عبر مواقع مختلفة.

أفضل ميزات Sling

تتبع تكاليف العمالة في المشروع في الوقت الفعلي لمنع الإنفاق الزائد وإدارة ساعات العمل الإضافية

قم بتعيين المهام مباشرة إلى النوبات لتوضيح المسؤوليات وضمان المساءلة

أرسل تذكيرات تلقائية عبر الرسائل القصيرة أو إشعارات التطبيق لتقليل حالات التأخير

قم بتخزين مستندات الموظفين بشكل آمن لسهولة الوصول إلى الشهادات وسجلات الامتثال

قيود Sling

لا يمكنك نسخ نوبات فردية ولصقها في مكان آخر

يرسل إشعارات للمحادثات التي لا تشارك فيها

أسعار Sling

مجاني

الاشتراك المميز: 2 دولار شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 4 دولارات شهريًا لكل مستخدم

تقييمات وتقييمات Sling

G2: 4. 5/5 (80+ تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 100 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Sling؟

لخص أحد المراجعين في G2 الأمر على النحو التالي:

توفر القدرة على إنشاء نوبات متكررة، وتصور الشكل الذي يجب أن تكون عليه أي نوبة، الكثير من الوقت والطاقة عند تخطيط جدول النوبات.... من حين لآخر، تحدث بعض المشكلات البسيطة أو الأخطاء. ولكن لم يحدث أي خطأ جسيم. تتطلب بعض الإجراءات عددًا كبيرًا نسبيًا من النقرات لإنجازها. أشعر أن البرنامج "ذكي" جدًا في تخمين نوع الإجراء الذي تريد القيام به.

توفر القدرة على إنشاء نوبات متكررة، وتصور الشكل الذي يجب أن تكون عليه أي نوبة، الكثير من الوقت والطاقة عند تخطيط جدول النوبات.... من حين لآخر، تحدث بعض المشكلات البسيطة أو الأخطاء. ولكن لم يحدث أي خطأ جسيم. تتطلب بعض الإجراءات عددًا كبيرًا نسبيًا من النقرات لإنجازها. أشعر أن البرنامج "ذكي" جدًا في تخمين نوع الإجراء الذي تريد القيام به.

🔍 هل تعلم؟ سوف يتوسع سوق برامج جدولة الموظفين العالمي إلى 1.36 مليار دولار بحلول عام 2033. وسوف ينمو بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 12.1٪ خلال الفترة المتوقعة.

3. Connecteam (الأفضل لإدارة طواقم العمل المتنقلة)

عبر Connecteam

تترك إدارة القوى العاملة غير المكتبية مجالًا للخطأ وتفويت التحديثات وعدم الكفاءة. Connecteam هي منصة لإدارة القوى العاملة في قطاعات البناء والخدمات الميدانية والتجزئة والضيافة.

تسهل هذه الأداة تخصيص مهام محددة مع قوائم مراجعة مفصلة ومواعيد استحقاق ومرفقات ملفات، مما يضمن تنسيق عمل الجميع سواء كانوا في الموقع أو في طريقهم إليه. لضمان التواصل الاستباقي، يمكنها تشغيل دردشة داخلية وتحديث الأخبار وإجراء استطلاعات فورية، بحيث تصل المعلومات المهمة إلى الفرق المناسبة في الوقت المناسب.

أفضل ميزات Connecteam

شارك محتوى جذابًا، مثل مقاطع الفيديو والصور وملفات PDF والإعلانات، لتعزيز مشاركة الموظفين

قم بتخصيص أذونات الوصول للمستخدمين والأدوار والمجموعات لضمان وصول المعلومات المناسبة إلى الأشخاص المناسبين

تمكين الموظفين من تلبية احتياجات الموارد البشرية الشائعة بأنفسهم، مثل إدارة الإجازات والوصول إلى سياسات الشركة

عزز ثقافة إيجابية من خلال ميزات التقدير والتغذية الراجعة من الزملاء للاحتفال بالإنجازات والمعالم الهامة

قيود Connecteam

أدوات محدودة لإنشاء الدورات التدريبية والنصوص والاختبارات

لا يمكن تخصيص الخط

أسعار Connecteam

مجاني

الأساسي: 35 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

متقدم: 59 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

خبير: 119 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات Connecteam

G2: 4. 6/5 (أكثر من 2000 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 2000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Connecteam؟

هكذا وصف أحد المستخدمين تجربته:

تسهيل عرض النوبات في شكل مجموعات يجعل من السهل الاطلاع عليها في لمحة. النقطة الخضراء التي تشير إلى التأكيد أو القبول مفيدة جدًا عندما نريد معرفة ما إذا كان المدربون قد اطلعوا على نوبات عملهم. يمكن حذف النوبات عن طريق الخطأ، لذا سيكون من المفيد وجود منطقة احتياطية يمكننا استرداد النوبات المحذوفة منها.

تسهيل عرض النوبات في شكل مجموعات يجعل من السهل الاطلاع عليها في لمحة. النقطة الخضراء التي تشير إلى التأكيد أو القبول مفيدة جدًا عندما نريد معرفة ما إذا كان المدربون قد اطلعوا على نوبات عملهم. يمكن حذف النوبات عن طريق الخطأ، ومن المفيد وجود منطقة احتياطية يمكننا استرداد النوبات المحذوفة منها.

💡 نصيحة احترافية: تعد طريقة بارتيو للتخطيط طريقة رائعة. ركز 80% من تخطيطك على أعضاء الفريق الأكثر موثوقية لتغطية عبء العمل الأساسي، و20% على الموظفين الجدد أو المرنين لملء الفجوات. يقلل من المخاطر ويحافظ على الجودة العالية.

4. Deputy (الأفضل لجدولة النوبات الآلية)

عبر Deputy

Deputy هي منصة شاملة لإدارة القوى العاملة مزودة بميزة جدولة تلقائية مدعومة بالذكاء الاصطناعي. وهي تستفيد من توقعات الطلب واتجاهات المبيعات والتقلبات الموسمية وقوانين العمل لإنشاء جداول زمنية محسّنة تلقائيًا بنقرة واحدة.

تأخذ الأداة في الاعتبار توفر الموظفين ومؤهلاتهم وميزانيات العمالة لتقليل الأعمال الإدارية وتقليل تكاليف الأجور غير الضرورية. يتيح لك Deputy إنشاء جداول من البداية، وتكرار قوالب جداول العمل السابقة، وتعديلها لتلائم التغييرات في اللحظة الأخيرة.

أفضل ميزات Deputy

الرجوع إلى الإجازات والشهادات المعتمدة لتجنب تعارض الجداول الزمنية

مكّن الموظفين من تسجيل الدخول والخروج باستخدام الأجهزة المحمولة أو متصفحات الويب أو التعرف على الوجه باستخدام المقاييس الحيوية

اعتمد جداول العمل الرقمية وحررها وقم بتصديرها بسلاسة إلى أنظمة الرواتب المتكاملة

تواصل بشأن الإعلانات أو التحديثات المهمة باستخدام أداة الأخبار أو أدوات المراسلة المدمجة

قيود Deputy

من الصعب إنشاء جداول زمنية دون مسح النسخة السابقة

لا تشمل علامة التبويب "الأشخاص" المديرين ورؤسائهم

أسعار Deputy

الجدولة: 4.50 دولار شهريًا لكل مستخدم

الوقت والحضور: 4.50 دولار شهريًا لكل مستخدم

الاشتراك المميز: 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات Deputy

G2: 4. 6/5 (أكثر من 400 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (700+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Deputy؟

اقرأ رأي هذا المراجع:

أستخدم Deputy بانتظام لتنظيم الجداول الزمنية وإدارة الوقت في العمل، وقد كان مفيدًا للغاية. الواجهة سهلة الاستخدام، وتجعل تخطيط نوبات العمل والتواصل مع الفريق أمرًا سهلاً للغاية... أحيانًا يتعطل التطبيق على الهاتف المحمول أو يسجل خروجك بشكل غير متوقع.

أستخدم Deputy بانتظام لتنظيم الجداول الزمنية وإدارة الوقت في العمل، وقد كان مفيدًا للغاية. الواجهة سهلة الاستخدام، وتجعل تخطيط نوبات العمل والتواصل مع الفريق أمرًا سهلاً للغاية... أحيانًا يتعطل التطبيق على الهاتف المحمول أو يسجل خروجك بشكل غير متوقع.

💡 نصيحة احترافية: اجعل جدولك سهل القراءة. على سبيل المثال، استخدم اللون الأزرق لموظفي الاستقبال، والأحمر للفنيين، والأخضر للمديرين. الوضوح البصري = تقليل الالتباس.

5. When I Work (الأفضل لتسهيل تتبع النوبات والمهام)

عبر When I Work

إذا كنت تدير فريقًا يعمل بنظام الورديات، فإن When I Work يجعل عملية الجدولة أقل إجهادًا. بفضل قوالب الجداول المفيدة لإنشاء خطط العمل وتعديلها، يمكنك التحكم في جداول موظفيك بسهولة. توفر ميزات مثل الورديات المتكررة والجدولة التلقائية بناءً على التوافر الكثير من الوقت.

أحد أفضل ميزاتها؟ يمكن للموظفين إدارة جداولهم بأنفسهم. يمكنهم طلب إجازة وتبديل النوبات وتحديث توفرهم مباشرة في التطبيق. تتم عمليات تبادل النوبات تلقائيًا من خلال لوحة رقمية، مما يقلل من الذعر في اللحظات الأخيرة. كما تسهل المنصة التواصل بفضل ميزة المراسلة المدمجة.

أفضل ميزات When I Work

تتبع إدارة الوقت والحضور باستخدام ساعة رقمية يمكن الوصول إليها من أي جهاز

راقب الحضور والتأخير والغياب، وقم بإنشاء تقارير مفصلة عن تكاليف العمالة والاتجاهات

تلقي إشعارات تلقائية بشأن النوبات القادمة وتغييرات الجدول الزمني والأحداث المهمة الأخرى

دمج كشوف المرتبات بسلاسة من خلال مزامنة ساعات العمل مع مزودي الخدمات مثل ADP و Gusto و Paychex

قيود When I Work

لا توجد خيار نسخ/لصق لجداول الأسبوع الماضي والأسبوع المقبل

وظيفة الدردشة بطيئة وتعاني من بعض الأخطاء

أسعار When I Work

موقع واحد أو جدول واحد: 3 دولارات شهريًا لكل مستخدم

مواقع أو جداول متعددة: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات When I Work

G2: 4. 4/5 (300+ تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 1000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن When I Work؟

مقتطف سريع من مستخدم حقيقي:

على الرغم من جودة التطبيق، إلا أن واجهته قد تكون أحيانًا غير سهلة الاستخدام وغير بديهية. تعمل ميزة تتبع الوقت بشكل جيد، ولكنها لا تعمل دائمًا بشكل سلس، ويبلغ بعض المستخدمين عن مشكلات في مزامنة الساعات بدقة. بالإضافة إلى ذلك، قد تتأخر الإشعارات أحيانًا، مما يؤدي إلى حدوث ارتباك بشأن تغييرات الورديات.

على الرغم من جودة التطبيق، إلا أن واجهته قد تكون أحيانًا غير سهلة الاستخدام وغير بديهية. تعمل ميزة تتبع الوقت بشكل جيد، ولكنها لا تعمل دائمًا بشكل سلس، ويبلغ بعض المستخدمين عن مشكلات في مزامنة الساعات بدقة. بالإضافة إلى ذلك، قد تتأخر الإشعارات أحيانًا، مما يؤدي إلى حدوث ارتباك بشأن تغييرات الورديات.

6. 7shifts (الأفضل لإدارة مهام موظفي المطاعم)

عبر 7shifts

تم تصميم 7shifts خصيصًا لعالم المطاعم، مما يجعله منصة مفضلة لجدولة طاقم العمل وإدارة العمالة. يساعد المديرين على إنشاء جداول زمنية بشكل أسرع بناءً على توفر الموظفين واحتياجات التوظيف. يحصل الموظفون على طريقة بسيطة للتحقق من نوبات عملهم وطلب الإجازات والبقاء على اتصال مع فريقهم من خلال تطبيق الهاتف المحمول.

بالإضافة إلى ذلك، يعمل 7shifts بشكل جيد مع أنظمة نقاط البيع والرواتب الشائعة، مما يساعد المطاعم على تقليل الأعمال الإدارية. ويتميز عن أدوات الجدولة العامة الأخرى بتركيزه الشديد على الاحتياجات اليومية الفريدة لفرق المطاعم.

أفضل ميزات 7shifts

مكّن الموظفين من تبديل أو عرض أو طلب نوبات العمل بموافقة المدير، مع تحديث الجدول تلقائيًا وإخطار الموظفين المعنيين

تتبع ساعات عمل الموظفين وفترات الراحة والعمل الإضافي بدقة، باستخدام ميزات مثل تحديد المواقع الجغرافية والتعرف على الوجوه

راقب تكاليف العمالة وتحكم فيها عن طريق تحديد أهداف العمل بناءً على المبيعات المتوقعة

قم بإنشاء تقارير آلية عن الجداول الزمنية والحضور ومقاييس العمل لتحليل شهري أو حسب الطلب بسهولة

قيود 7shifts

من الصعب التنقل بين الورديات المفتوحة

يشكو المستخدمون من أن البرنامج يعاني أحيانًا من أعطال تقنية، مما يمنع الموظفين من استخدامه

أسعار 7shifts

المقارنة: مجاني

السعر: 31.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل موقع

الخدمات: 69.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل موقع

Gourmet: ابتداءً من 135 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل موقع

تقييمات وتصنيفات 7shifts

G2: 4. 5/5 (أكثر من 100 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 1000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن 7shifts؟

مباشرة من مراجعة G2:

أحب هذا التطبيق، فهو يمنحنا الكثير من المرونة عند تسجيل الملاحظات المستوردة بين المديرين، والتحقق من المبيعات ونسبة العمالة، وإصدار الإعلانات للموظفين... علينا أيضًا توخي الحذر الشديد عند عدم إغلاق المتصفح، لأن البيانات لا يتم حفظها حتى يتم إغلاقه. لذا، يكون الأمر صعبًا عندما يعمل عدة أشخاص على الجدول، حيث يمكن العودة إلى النموذج الأصلي بسهولة شديدة.

أحب هذا التطبيق، فهو يمنحنا الكثير من المرونة عند تسجيل ملاحظات الاستيراد بين المديرين، والتحقق من المبيعات ونسبة العمالة، وإصدار الإعلانات للموظفين... علينا أيضًا توخي الحذر الشديد عند عدم إغلاق المتصفح، لأن البيانات لن يتم حفظها حتى يتم إغلاقه. لذا، يكون الأمر صعبًا عندما يعمل عدة أشخاص على الجدول، حيث يمكن الرجوع إلى النموذج الأصلي بسهولة شديدة.

🤝 تذكير ودي: الإفراط في التواصل > نقص التواصل. أرسل دائمًا تحديثات أو تغييرات المناوبات عبر إشعارات التطبيق والرسائل القصيرة والبريد الإلكتروني لتجنب المواقف المحرجة مثل "لم أكن أعلم".

7. Humanity (الأفضل لجدولة المهام المعقدة في المؤسسات)

عبر Humanity

Humanity هو نظام قوي لتنظيم جداول عمل الموظفين يساعدك على توقع احتياجات التوظيف، وإنشاء جداول عمل متوافقة، وخفض تكاليف العمالة. يمكن للموظفين تبديل نوبات العمل، أو طلب إجازات، أو تحديث توفرهم مباشرة من هواتفهم.

تعمل المنصة على أتمتة عمليات الفحص لضمان امتثال الشركات لقوانين العمل وقواعد النقابات، مع توفير قوالب مدمجة لإدارة المهام وتتبع الوقت وإدارة الإجازات لتجميع كل شيء في مكان واحد. كما تحصل على تقارير مفصلة ورؤى ثاقبة لفهم أداء القوى العاملة وتكاليف العمالة بشكل أفضل.

أفضل ميزات Humanity

توقع احتياجات التوظيف وحسّن الجداول الزمنية باستخدام التنبؤات المدعومة بالذكاء الاصطناعي استنادًا إلى مؤشرات الأداء الرئيسية مثل المبيعات وح

قم بإدارة ملفات تعريف الموظفين مع المهارات والتوافر وطلبات الإجازات لتبسيط تخصيص المناوبات وجدولتها

تواصل مع الموظفين عبر البريد الإلكتروني التلقائي والرسائل القصيرة والإشعارات الفورية والدردشة داخل التطبيق على أجهزة الكمبيوتر المكتبية والمحمولة

قيود بشرية

يجب تعديل تنسيق التصدير بعد التنزيل

لا يتسامح مع أي مخالفات في جدولة الوقت

أسعار إنسانية

أسعار مخصصة

تقييمات وتقييمات المستخدمين

G2: 4. 3/5 (أكثر من 1000 تقييم)

Capterra: 4. 3/5 (أكثر من 300 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Humanity؟

إليك ما قاله أحد المستخدمين عن Humanity:

بمجرد أن يتعلم المستخدمون كيفية تعديل التوافر في التقويم، يصبح استخدامه سهلاً. لا يتطلب الأمر سوى نقرات قليلة لحجز الوقت في التقويم، ويتم تحديثه باستمرار... لم تتم مزامنة التطبيق جيدًا مع الموقع الإلكتروني؛ حيث يتم إدخال البيانات في التطبيق ولا يمكن العثور عليها في الموقع الإلكتروني...

بمجرد أن يتعلم المستخدمون كيفية تعديل التوافر في التقويم، يصبح استخدامه سهلاً. لا يتطلب الأمر سوى نقرات قليلة لحجز الوقت في التقويم، ويتم تحديثه باستمرار... لم تتم مزامنة التطبيق جيدًا مع الموقع الإلكتروني؛ حيث يتم إدخال البيانات في التطبيق ولا يمكن العثور عليها في الموقع الإلكتروني...

💡 نصيحة احترافية: استخدم قاعدة 3C لتغطية الورديات. قبل الانتهاء من الجدول، اسأل نفسك: التغطية: هل تم ملء جميع الورديات؟ الامتثال: هل نلتزم بقوانين العمل وقوانين الاستراحة وحدود العمل الإضافي؟ التواصل: هل أوضحنا كل شيء بوضوح؟

8. BuildOps (الأفضل لتوزيع الخدمات الميدانية)

عبر BuildOps

BuildOps هو برنامج لتنظيم جدول عمل القوى العاملة مصمم خصيصًا للمقاولين التجاريين وشركات الخدمات الميدانية. كما يوفر تقارير وتحليلات قابلة للتخصيص، مما يمنح الشركات رؤية واضحة لمؤشرات الأداء الرئيسية وتكاليف العمالة وتقدم المشاريع وربحية الخدمات.

تتمثل إحدى الميزات البارزة في BuildOps في تطبيقها الأصلي المخصص للفنيين الميدانيين. يمكن للفنيين الوصول إلى أوامر العمل وسجلات العملاء وبيانات المعدات وتفاصيل المهام مباشرة من هواتفهم الذكية أو أجهزتهم اللوحية، حتى في حالة عدم الاتصال بالإنترنت. يمكنهم أيضًا التقاط التوقيعات وتحميل الصور وتوثيق عملهم وإنشاء الفواتير في الموقع، مما يساعد على تسريع عملية الفوترة وتقليل الأخطاء.

أفضل ميزات BuildOps

تتبع الفنيين والمهام للحصول على رؤية واضحة للعمليات الميدانية وتحسين تخصيص الموارد

قم بإدارة أوامر العمل وعروض الأسعار والعقود والسجلات اليومية من لوحة تحكم موحدة

ادمجها مع أنظمة المحاسبة مثل QuickBooks لتبسيط الفوترة وإصدار الفواتير وتتبع الشؤون المالية

قيود BuildOps

لا يمكنك إرسال كشوفات الفواتير مباشرة إلى العملاء من المنصة

يعد إنشاء نماذج قابلة للتخصيص أمرًا صعبًا

أسعار BuildOps

أسعار مخصصة

تقييمات BuildOps ومراجعات

G2: 4. 5/5 (30+ تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 100 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن BuildOps؟

وفقًا لأحد المراجعين:

Build Ops مصمم حاليًا للمؤسسات الكبيرة جدًا. ويزعمون أن هذا تم عن قصد بهدف توسيع نطاق المؤسسات الصغيرة مع مرور السنين. نقدر الفكرة وراء ذلك، ولكن حتى نصل إلى تلك المرحلة، لاحظنا في الواقع زيادة في الأعمال الإدارية في بعض المجالات. يتوقع Build Ops وجود موظفين معينين في مواقع محددة لتلبية متطلبات سير العمل.

Build Ops مصمم حاليًا للمؤسسات الكبيرة جدًا. ويزعمون أن هذا تم عن قصد بهدف توسيع نطاق المؤسسات الصغيرة مع مرور السنين. نقدر الفكرة وراء ذلك، ولكن حتى نصل إلى تلك المرحلة، لاحظنا في الواقع زيادة في الأعمال الإدارية في بعض المجالات. يتوقع Build Ops وجود موظفين معينين في مواقع محددة لتلبية متطلبات سير العمل.

💡 نصيحة احترافية: اسمح للموظفين بتحديد توفرهم على النحو التالي: ✅ أخضر: متوفر بالكامل

🟡 أصفر: يمكن استخدامه عند الحاجة

🔴 أحمر: غير متوفر يمكن أن يكون الترميز اللوني والطوابير المرئية طريقة رائعة للحصول على عرض شامل لجدول طاقم العمل. كما يمكن أن يساعدك في اتخاذ قرارات سريعة وواثقة بشأن الجدولة.

9. Buddy Punch (الأفضل لتتبع وقت الموظفين الأساسي)

عبر Buddy Punch

Buddy Punch هو حل بسيط وفعال لتتبع وقت الموظفين وجدولتهم، وهو شائع بشكل خاص للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. تتميز خيارات تسجيل الدخول المتنوعة التي يوفرها. يمكن للموظفين تسجيل الدخول والخروج من خلال متصفحات الويب أو تطبيقات الهاتف المحمول أو حتى نظام رمز QR الفريد.

لإضافة مستوى إضافي من المساءلة، يوفر Buddy Punch أيضًا تتبع GPS وقفل عنوان IP وحتى التقاط الصور عند تسجيل الدخول، بحيث يعرف المديرون دائمًا مكان ووقت تسجيل دخول أعضاء الفريق. بالإضافة إلى ذلك، تضمن التنبيهات والإشعارات التلقائية بقاء الجميع على اطلاع في الوقت الفعلي.

أفضل ميزات Buddy Punch

راقب الحضور في الوقت الفعلي ، وتنبيهات العمل الإضافي، وتلقى إشعارات عندما يقترب الموظفون من حدود العمل الإضافي

قم بإدارة الإجازات المدفوعة (PTO) من خلال قواعد استحقاق قابلة للتخصيص وخيارات الخدمة الذاتية للموظفين لطلب أو إدخال الإجازات السنوية أو المرضية أو الشخصية

قم بتعيين رموز الوظائف والأقسام لتتبع المشاريع والمهام بالتفصيل، مما يتيح لك تحليل تكاليف العمالة حسب العميل أو الوظيفة أو الموقع

قيود Buddy Punch

الإشعارات المفرطة عبر البريد الإلكتروني مربكة بعض الشيء

لا يوفر التطبيق تذكيرات لتسجيل الدخول أو الخروج في أوقات المناوبات

أسعار Buddy Punch

مبتدئ: 5.49 دولار شهريًا لكل مستخدم + 19 دولارًا رسوم أساسية شهريًا

المزايا: 6.99 دولار شهريًا لكل مستخدم + 19 دولار رسوم أساسية شهريًا

المؤسسات: 11.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم + 19 دولارًا أمريكيًا كرسوم أساسية شهريًا

تقييمات ومراجعات Buddy Punch

G2: 4. 8/5 (أكثر من 200 تقييم)

Capterra: 4. 8/5 (أكثر من 1000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Buddy Punch؟

شارك أحد المستخدمين هذا التعليق:

أعجبني حقًا أن التطبيق كان موجزًا للغاية، مما يعني أنك لا تحتاج إلى النقر كثيرًا لفهم ميزاته... أعتقد أنه يحتاج إلى المزيد من عناصر التخصيص، مما يجعل التطبيق أكثر متعة للعين، وسيكون ذلك ميزة إضافية.

أعجبني حقًا أن التطبيق كان موجزًا للغاية، مما يعني أنك لا تحتاج إلى النقر كثيرًا لفهم ميزاته... أعتقد أنه يحتاج إلى المزيد من عناصر التخصيص، مما يجعل التطبيق أكثر متعة للعين، وسيكون ذلك ميزة إضافية.

10. Planday (الأفضل لإدارة القوى العاملة بالساعة)

عبر Planday

Planday هو حل حديث مصمم ليكون سهل الاستخدام للموظفين وقويًا للمديرين. يساعد الشركات على الامتثال لقوانين العمل والقواعد الداخلية، وأتمتة أمور مثل إدارة العقود، وفرض فترات الراحة، وتتبع الوثائق. وهذا مفيد بشكل خاص للصناعات التي تخضع لقوانين عمل صارمة أو اتفاقيات نقابية.

ميزة أخرى بارزة هي تركيز Planday على التحكم في تكاليف العمالة. يوفر توقعات لتكاليف العمالة في الوقت الفعلي أثناء إنشاء الجداول الزمنية، مما يساعد الشركات على الالتزام بالميزانية. تتكامل المنصة مع العديد من أنظمة الرواتب ونقاط البيع والموارد البشرية، مثل ADP وXero وQuickBooks وغيرها. كما تتيح واجهة برمجة التطبيقات المفتوحة للشركات إنشاء اتصالات مخصصة.

أفضل ميزات Planday

مكّن الموظفين من تبديل نوبات العمل وطلب الإجازات وإدارة توفرهم من خلال بوابة الخدمة الذاتية

راقب التحليلات في الوقت الفعلي وقم بإنشاء تقارير مخصصة للحصول على رؤى أفضل حول القوى العاملة واتخاذ قرارات أكثر فعالية

قم بتخزين المستندات المهمة بأمان وتمكين التوقيعات الإلكترونية للعقود والتعيينات الجديدة

قيود Planday

تطبيق الهاتف المحمول يستغرق وقتًا طويلاً للتحميل

إنه ليس مرنًا للغاية، ولا يمكن حل المشكلات بسهولة بسبب سوء خدمة العملاء

أسعار Planday

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Planday

G2: 4. 5/5 (80+ تقييم)

Capterra: 4. 3/ 5 (50+ تقييم)

💡 نصيحة احترافية: استخدم جدول نوبات متناوبة للعمليات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. أنشئ نمطًا قابلاً للتكرار، مثل أربعة أيام عمل وأربعة أيام راحة، وقم بتناوب الفرق عبر نوبات مختلفة أسبوعيًا أو كل أسبوعين.

📚 اقرأ أيضًا: أفضل برامج جدولة الموظفين

خطط لنجاحك مع ClickUp

يمكن أن يؤدي اختيار برنامج جدولة طاقم العمل المناسب إلى إحداث فرق كبير في كفاءة إدارة فريقك للجداول الزمنية.

سواء كنت تدير فريقًا صغيرًا أو تشرف على عمليات واسعة النطاق، يمكن أن يساعدك البرنامج المناسب في تبسيط العمليات وزيادة ربحية العمل وتقليل الأخطاء وتحسين الإنتاجية الإجمالية.

إذا كنت تبحث عن خيار مرن وقابل للتطوير، فإن ClickUp هو الخيار الأفضل.

بفضل الميزات الرئيسية القوية للتخطيط والتكامل مع الموارد البشرية وبرامج الأعمال الإنشائية وأنظمة الرواتب، والقدرة على تتبع ساعات العمل وإدارة المهام والموارد، تم تصميمه ليتكيف مع احتياجات فريقك، كبيرًا كان أم صغيرًا.

