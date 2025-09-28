أفضل برامج التذاكر الداخلية لدعم الفرق بكفاءة في عام 2025

لا تتوقف رسائل "مرحبًا، سؤال سريع..." أبدًا. يبلغ أحدهم عن طابعة معطلة في الردهة. ويقوم قسم الموارد البشرية بمتابعة مستندات التعيين. وماذا عن قسم تكنولوجيا المعلومات؟ لا يزال يحاول معرفة من قدم طلب الوصول هذا قبل أسبوعين دون تذكرة أو سياق أو متابعة.

إذا كان نظام الدعم الخاص بفريقك بهذه الفوضى، فقد حان الوقت للتغيير.

تم تصميم برامج التذاكر الداخلية للتعامل مع طلبات الموظفين اليومية مثل هذه. وهي تحل محل الرسائل المتفرقة بعملية واضحة حتى تتمكن الفرق من الاستجابة في الوقت المناسب.

في هذا المنشور على المدونة، سنشارك أفضل أنظمة التذاكر الداخلية لمساعدة الفرق على البقاء منظمين والاستجابة بشكل أسرع. 📈

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برنامج التذاكر الداخلي؟

عند اختيار برنامج مكتب المساعدة الداخلي، ركز على الميزات التي تعزز الكفاءة وتتوافق مع سير عملك وتسهل الحياة على جميع المعنيين. إليك ما يجب أن تعطيه الأولوية في برنامج التذاكر الداخلي:

تصفح سهل الاستخدام: يبسط المهام بواجهة سهلة الاستخدام يبسط المهام بواجهة سهلة الاستخدام وقوالب كتيبات الموظفين ، مما يضمن اعتمادًا سريعًا وتدريبًا بسيطًا لفريقك

عمليات مخصصة: تتكيف بسلاسة مع الاحتياجات التشغيلية المحددة لفريقك من خلال سير العمل والتفضيلات القابلة للتخصيص

رؤى مستندة إلى البيانات: تقدم تحليلات مفصلة من خلال أدوات إعداد تقارير قوية لتتبع الأداء وتحديد فرص التحسين

أنظمة موحدة: تتزامن بسهولة مع تتزامن بسهولة مع أدوات التعاون المؤسسي الحالية عبر عمليات تكامل سلسة لتجربة سير عمل متماسكة

المهام الذكية: توجيه طلبات الدعم بسرعة إلى أعضاء الفريق المناسبين من خلال توجيه التذاكر تلقائيًا، مما يسرع من حل المشكلات

الوصول أثناء التنقل: يمكّن فريقك من إدارة التذاكر من أي جهاز وفي أي مكان، مع إمكانية الوصول عبر الأجهزة المحمولة

نمو مستقبلي: يدعم توسع مؤسستك دون تعطيل العمليات الداخلية من خلال بنية ووظائف قابلة للتطوير

مساعدة موثوقة: توفر مساعدة سريعة وفعالة عند ظهور أي تحديات من خلال دعم موثوق، مما يحافظ على سير فريقك على المسار الصحيح

📮 ClickUp Insight: يرسل العاملون في مجال المعرفة ما معدله 25 رسالة يوميًا بحثًا عن المعلومات، حيث يرسل ما يقرب من 1 من كل 5 موظفين أكثر من 50 رسالة. هذا يستغرق الكثير من الوقت في تتبع التفاصيل. يساعد ClickUp في تبسيط هذه العملية. يتم إنشاء التذاكر وتعيينها إلى الشخص المناسب، وتبقى جميع التحديثات في مكان واحد. مع تنظيم كل شيء، يمكنك تجنب التردد والتركيز على حل المشكلة المطروحة.

نظرة عامة على برامج التذاكر الداخلية

فيما يلي نظرة عامة موجزة على أفضل أنظمة مكاتب المساعدة الداخلية.

أداة الأفضل لـ الميزات الرئيسية الأسعار ClickUp الأفضل لتتبع الطلبات الداخلية وإدارة المهام في برنامج واحد حجم الفريق: مثالي للفرق التي تحتاج إلى مركز دعم مركزي مع نماذج وأتمتة ومدونة ملاحظات بالذكاء الاصطناعي وإدارة المهام نماذج ClickUp، AI Notetaker، نموذج محضر الاجتماعات، الأتمتة، إدارة المهام، التكامل مع Zoom و Slack و Microsoft Teams مجاني إلى الأبد؛ التخصيص متاح للمؤسسات Hiver الأفضل للفرق التي تستخدم Gmail بالفعل حجم الفريق: مثالي للفرق التي تستخدم Gmail كأداة اتصال أساسية يحول Gmail إلى مكتب مساعدة، وتتبع التذاكر، وتعاون الفريق، والتتبع في الوقت الفعلي، وقوالب البريد الإلكتروني مجاني؛ Lite: 24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم؛ Growth: 34 دولارًا شهريًا لكل مستخدم؛ Pro: 59 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Zendesk الأفضل لتحقيق التوازن بين البساطة والقدرات المتقدمة حجم الفريق: مثالي للفرق الكبيرة التي تحتاج إلى واجهة بسيطة مع أدوات قوية نماذج تذاكر مخصصة، قاعدة معرفية داخلية، تحليلات الأداء، تكاملات مع أطراف ثالثة Suite Team: 55 دولارًا شهريًا لكل وكيل؛ Suite Growth: 89 دولارًا شهريًا لكل وكيل؛ Suite Professional: 115 دولارًا شهريًا لكل وكيل HappyFox الأفضل لسير العمل القابل للتخصيص بدون ترميز حجم الفريق: مثالي للفرق غير التقنية التي تحتاج إلى سير عمل آلي وتخصيص سهل أتمتة ذكية، حقول تذاكر قابلة للتخصيص، تقارير مجدولة، تقسيم التذاكر الأساسي: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم؛ الفريق: 69 دولارًا شهريًا لكل مستخدم؛ المحترف: 119 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Zoho Desk الأفضل للفرق الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تهتم بالميزانية حجم الفريق: مثالي للفرق الصغيرة التي تحتاج إلى دعم وأتمتة مدعومين بالذكاء الاصطناعي مساعد الذكاء الاصطناعي Zia، أتمتة التذاكر، مقالات المساعدة الحساسة للسياق، لوحات معلومات قابلة للتخصيص Express: 9 دولارات شهريًا؛ Standard: 20 دولارًا شهريًا؛ Professional: 35 دولارًا شهريًا Freshservice الأفضل لإدارة الخدمات المتوافقة مع ITIL حجم الفريق: مثالي لفرق تكنولوجيا المعلومات التي تتطلب سير عمل منظم وإدارة الأصول إدارة الأصول، إدارة التغيير، كتالوج الخدمات، مصمم العمليات المرئي المبتدئ: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم؛ النمو: 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم؛ المحترف: 99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم SysAid الأفضل لتكامل أصول تكنولوجيا المعلومات الشامل حجم الفريق: مثالي لفرق تكنولوجيا المعلومات التي تحتاج إلى رؤية عميقة للأصول وإصدار تذاكر آلي إدارة الأصول، إنشاء التذاكر تلقائيًا، بوابة الخدمة الذاتية، التحكم عن بُعد أسعار مخصصة ServiceNow الأفضل لتنسيق العمليات على نطاق المؤسسة حجم الفريق: مثالي للمؤسسات الكبيرة التي تحتاج إلى إدارة العمليات عبر الأقسام روبوتات الدردشة الافتراضية، كتالوجات الخدمات، تحليلات الأداء، سير العمل القابل للتخصيص أسعار مخصصة Jira Service Management الأفضل لفرق الدعم المرتبطة بالتطوير حجم الفريق: مثالي للفرق التي تستخدم أدوات Jira لربط سير عمل التطوير والدعم تتبع اتفاقية مستوى الخدمة (SLA) والتصعيد التلقائي وتكامل Jira والقواعد المحددة مسبقًا لتصنيف المهام وتوزيعها وتحديثات الحالة مجاني (لثلاثة وكلاء)؛ قياسي: 19.04 دولارًا شهريًا لكل مستخدم؛ ممتاز: 47.82 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Spiceworks الأفضل لفرق تكنولوجيا المعلومات الصغيرة التي تبحث عن حلول مجانية حجم الفريق: مثالي لفرق تكنولوجيا المعلومات الصغيرة التي تحتاج إلى خدمات أساسية لإصدار التذاكر ومسح الشبكة تتبع المشكلات، فحص الشبكة، إعداد التقارير الأساسية، الوصول إلى المجتمع مجاني

🔍 هل تعلم؟ تستخدم بعض الشركات أنظمة ترقيم تذاكر ذكية حيث تعكس الأرقام الأولى رموز المشاريع أو الأقسام أو حتى مستويات الأولوية.

أفضل برامج التذاكر الداخلية

استكشف هذه الأدوات المتميزة لتسهيل العمل اليومي لفريقك. 🗂️

كيف نقوم بمراجعة البرامج في ClickUp يتبع فريق التحرير لدينا عملية شفافة ومدعومة بالبحوث ومحايدة تجاه الموردين، لذا يمكنك الوثوق في أن توصياتنا تستند إلى القيمة الحقيقية للمنتج. فيما يلي ملخص مفصل لكيفية مراجعة البرامج في ClickUp.

1. ClickUp (الأفضل لتتبع الطلبات الداخلية وإدارة المهام في برنامج واحد)

يقوم أحد زملائك في الفريق بوضع علامة عليك في رسالة Slack حول مشكلة في جهاز كمبيوتر محمول. يقوم شخص آخر بتسجيلها في جدول بيانات. وفي الوقت نفسه، تعمل إدارة تكنولوجيا المعلومات على لوح أبيض. أنت تحدق في خمس علامات تبويب مختلفة، وتتساءل عما إذا كان الطلب قد تمت معالجته أم أنه ضاع في الفراغ.

هذا ما يتحول إليه الدعم الداخلي عندما تكون الطلبات موجودة في كل مكان باستثناء مكان العمل.

ClickUp، التطبيق الشامل للعمل، يحل هذه المشكلة.

تم تصميمه للتعامل مع كل جزء من سير عمل التذاكر الداخلية، حتى لا يضيع فريقك الوقت في تجميع كل شيء معًا. دعنا نستكشف قدراته بعمق. 👇

نماذج ClickUp

جرب نماذج ClickUp اجمع طلبات داخلية واضحة ومتسقة باستخدام نماذج ClickUp

لنفترض أنك تريد توحيد طريقة تقديم الطلبات في الأقسام المختلفة. توفر لك نماذج ClickUp طريقة سهلة للقيام بذلك. يمكنك إضافة منطق شرطي لإنشاء نماذج ديناميكية تتكيف بناءً على ما يختاره المستخدم.

على سبيل المثال، إذا اختارت إدارة الموارد البشرية "التأهيل" كنوع الطلب، فسيعرض النموذج على الفور حقولًا لإدخال تاريخ بدء العمل للموظف الجديد والجهاز المفضل ومدير الفريق. إذا اختارت إدارة تكنولوجيا المعلومات "طلب الوصول"، فستظهر حقول مختلفة، مثل البرامج المطلوبة والقسم.

يتم تحويل كل طلب إلى مهمة ClickUp يتم توجيهها إلى قائمة الانتظار المناسبة.

يمكنك البدء بشكل أسرع باستخدام نموذج تذاكر مكتب المساعدة ClickUp، الذي يحتوي على نموذج مسبق الإعداد لتقديم التذاكر وعروض مفيدة مثل فئات التذاكر وحالة التذاكر وأولوية التذاكر ونموذج مركزي لتقديم التذاكر.

✅ تعرف في هذا الفيديو على كيفية قيام فريقك بنقل سير العمل في ثوانٍ باستخدام الأتمتة وبدون تذكيرات.

بمجرد بدء وصول الطلبات، تتولى ClickUp Automation الأعمال المتكررة. لنفترض أن أحد أعضاء فريق التصميم حدد "MacBook" و"عاجل" في النموذج الخاص به. يمكنك تشغيل عملية أتمتة تقوم بتعيين المهمة إلى قسم تكنولوجيا المعلومات، وتطبيق علامة "عاجل" حمراء، ونقلها مباشرة إلى عمود "المهام المطلوبة".

التالي: فوضى التعليقات.

حوّل التعليقات إلى بنود عمل باستخدام ClickUp Assign Comments

عندما تبدأ المهام في جمع الملاحظات الداخلية وقوائم المراجعة والأسئلة، قد تصبح الأمور فوضوية. تتيح لك ميزة ClickUp Assign Comments سحب عناصر إجراءات محددة من سلسلة الرسائل وتعيينها مباشرة. بهذه الطريقة، لن يكون هناك أي لبس بشأن من يقوم بماذا.

على سبيل المثال، إذا علق أحد المسؤولين الإداريين قائلاً: "هل يمكنك تأكيد إعداد الشاشة بحلول يوم الخميس؟"، فيمكنه تخصيص هذا التعليق إلى جهة الاتصال المسؤولة عن المرافق. يرى هذا الشخص التعليق في صندوق الوارد الخاص به، ويعرف بالضبط ما هو مطلوب منه، ويمكنه حل المشكلة دون الحاجة إلى البحث في سجل التعليقات بالكامل.

ClickUp Brain

تابع آخر المستجدات بسرعة باستخدام ملخصات ClickUp Brain*

عندما ينضم شخص جديد في منتصف الطريق، يساعده ClickUp Brain، المساعد الذكي المتكامل، على الاندماج في العمل في غضون ثوانٍ.

لنفترض أن أحد قادة قسم تكنولوجيا المعلومات مريض، ويجب أن يتولى مساعده مهامه. بدلاً من قراءة صفحات من التعليقات، يمكنه فتح المهمة والاطلاع على ملخص في الوقت الفعلي من الذكاء الاصطناعي لكل شيء — ما تم إنجازه، وما تبقى، وما تم حظره.

أفضل ميزات ClickUp

اجعل نماذج الاستقبال تتناسب مع العلامة التجارية: قم بتخصيص النماذج الخاصة بك من خلال وضع الشعار وموضوعات الخلفية وألوان الأزرار التي تعكس هوية شركتك

مركزية الاتصالات الداخلية: استخدم استخدم ClickUp Chat لإدارة جميع المناقشات المتعلقة بالتذاكر داخل قنوات مخصصة أو رسائل مباشرة

مراقبة تدفق الطلبات على نطاق واسع: يمكنك الوصول إلى مركز النماذج (Forms Hub) للاطلاع على جميع الطلبات المقدمة عبر الأقسام ومتابعة التقدم المحرز في لوحة

استخدم ميزة تتبع حجم العمل المدمجة: راقب قدرة الفريق باستخدام راقب قدرة الفريق باستخدام ClickUp Workload View لمنع الاختناقات وتحقيق التوازن في الدعم الداخلي

قيود ClickUp

على الرغم من أن ClickUp يوفر تطبيقًا للهاتف المحمول، إلا أن بعض المستخدمين يجدون أنه يفتقر إلى الوظائف الكاملة للإصدار المكتبي

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,180 تقييمًا)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4440 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

اقرأ ما قاله مستخدم Reddit هذا:

أعجبني مظهر ميزة النماذج. تبدو سهلة الاستخدام وميزة الذكاء الاصطناعي رائعة نوعًا ما. لا أتلقى الكثير من الردود على النماذج، لكنني أرى كيف يمكن أن يوفر هذا الوقت إذا كنت تقوم باستمرار بفرز التعليقات أو الطلبات. كما أنها تتيح لك تخصيص النماذج بشكل أكبر. جربت الصور الغلافية وألوان الأزرار، ومن الجيد ألا أكون مقيدًا بالخيارات الافتراضية.

🧠 حقيقة مثيرة للاهتمام: قد يبدو ارتفاع عدد التذاكر مشكلة، ولكن في المؤسسات السليمة، غالبًا ما يعكس ذلك زيادة الشفافية والتواصل. تميل الفرق التي تتجنب تسجيل التذاكر إلى ترك المشكلات تتفاقم خارج الإنترنت. عادةً ما يكون النظام المستخدم جيدًا هو النظام المدار جيدًا.

2. Hiver (الأفضل للفرق التي تستخدم Gmail بالفعل)

عبر Hiver

يحول Hiver صندوق بريد Gmail الخاص بك إلى برنامج مكتب مساعدة وظيفي دون إجبار الفرق على التخلي عن بيئة البريد الإلكتروني المألوفة لديهم. يقضي معظم الموظفين ساعات في صندوق بريدهم يوميًا، ويستفيد Hiver من ذلك عن طريق إضافة وظيفة التذاكر مباشرةً إلى المكان الذي يعمل فيه الموظفون بالفعل.

يستغرق الإعداد حوالي 10 دقائق، وبعد ذلك يعمل الجميع من واجهة Gmail المألوفة لديهم. ما هو الجزء الرائع؟ سترى من يعمل على ماذا في الوقت الفعلي، ويمكن لفريقك التعاون في الردود دون الحاجة إلى سلاسل البريد الإلكتروني المربكة.

أفضل ميزات Hiver

قم بتعيين ملكية التذاكر لأعضاء فريق معينين مع تتبع شفاف للحالة، بحيث تظل المساءلة واضحة

استخدم خاصية الكشف عن التضارب لمنع عدة أشخاص من الرد على نفس التذكرة

قم بإنشاء تقارير الأداء التي تعرض أوقات الحل وتوزيع عبء العمل على الفريق لتحسين عمليات الدعم الداخلية

استخدم قوالب البريد الإلكتروني للردود الموحدة على الأسئلة الشائعة للحفاظ على اتساق الاتصالات

قيود Hiver

تظل ميزات الأتمتة المتقدمة محدودة إلى حد ما مقارنة بمنصات التذاكر الأخرى

لا توجد وظيفة قاعدة معرفية مدمجة للخدمة الذاتية

خيارات تخصيص محدودة لحقول التذاكر وسير العمل

أسعار Hiver

مجموعة Omnichannel

مجاني

Lite: 24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

النمو: 34 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Pro: 59 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Elite: أسعار مخصصة

الدردشة المباشرة

مجاني

Pro: 11 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Hiver

G2: 4. 6/5 (أكثر من 1175 تقييمًا)

Capterra: 4. 7/5 (115+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Hiver؟

إليك مراجعة G2 حول برنامج التذاكر الداخلي هذا:

بفضل Hiver، يمكننا الحفاظ على فريق عن بُعد قادر على التواصل بفعالية. يتيح لنا Hiver تحويل البريد الإلكتروني إلى نوع من "نظام التذاكر"، دون الحاجة إلى إضافة برنامج إضافي. إن القدرة على تخصيص رسائل البريد الإلكتروني والتواصل في قسم الملاحظات يجعل من السهل التعاون، كما يحافظ على جميع التفاصيل المتعلقة بكل رسالة بريد إلكتروني مرفقة بالبريد الإلكتروني، بحيث لا نضطر أبدًا إلى البحث عن المعلومات. كان Hiver سهل الإعداد، ويعمل بسلاسة مع GMail.

3. Zendesk (الأفضل لتحقيق التوازن بين البساطة والقدرات المتقدمة)

عبر Zendesk

هل تعرف ذلك الشعور عندما يعمل شيء ما دون أن تضطر إلى بذل جهد كبير؟ هذا هو Zendesk.

يحصل موظفوك على بوابة بسيطة لتقديم طلباتهم، ويحصل فريق الدعم لديك على جميع الميزات القوية خلف الكواليس. بالإضافة إلى ذلك، عندما يغرق فريقك في التذاكر بعد انقطاع النظام، تساعد أدوات التوجيه والترتيب التلقائي للأولويات الجميع على الحفاظ على صحتهم العقلية.

أفضل ميزات Zendesk

قم بإنشاء نماذج مخصصة لتقديم التذاكر لمختلف الأقسام والتي تلتقط جميع المعلومات الأساسية مسبقًا

أنشئ نظامًا داخليًا لإدارة المعرفة يمكن لكل من موظفي الدعم والموظفين الوصول إليه، مما يشجع على الخدمة الذاتية للمشكلات الشائعة

ادمجها مع مئات التطبيقات الخارجية، بما في ذلك Slack و Jira، للحفاظ على الاستمرارية عبر مجموعة التقنيات الحالية لديك

تتبع أداء الفريق من خلال لوحات تحليل شاملة تسلط الضوء على الاتجاهات والمعوقات وفرص تحسين العمليات

قيود Zendesk

تصبح هيكلية الأسعار باهظة مع إضافة المزيد من الوكلاء والميزات

قد تبدو الواجهة معقدة للفرق الصغيرة التي لا تحتاج إلى جميع الوظائف المتوفرة

أفاد بعض المستخدمين أن Zendesk يعاني من بطء في الأداء خلال فترات الذروة، مما يؤثر على الدردشة الفورية والوظائف الأخرى

أسعار Zendesk

Suite Team: 55 دولارًا شهريًا لكل وكيل (يتم الفوترة سنويًا)

Suite Growth: 89 دولارًا شهريًا لكل وكيل (يتم الفوترة سنويًا)

Suite Professional: 115 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل وكيل (يتم الفوترة سنويًا)

Suite Enterprise: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Zendesk

G2: 4. 3/5 (أكثر من 6150 تقييمًا)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 4030 تقييمًا)

💡 نصيحة احترافية: عندما يتم حل مشكلة صعبة، قم بتحويلها إلى دليل إرشادي. بهذه الطريقة، فإنك تحل المشكلة الحالية وتخلق موردًا للمستقبل، مما يقلل من عدد المرات التي يتم فيها الإبلاغ عن نفس المشكلة.

4. HappyFox (الأفضل لسير العمل القابل للتخصيص دون الحاجة إلى البرمجة)

عبر HappyFox

تجعل HappyFox عملية إصدار التذاكر سهلة بفضل الأتمتة التي تتولى المهام الصعبة. يمكنك تعيين قواعد لتوجيه الاستفسارات إلى الوكيل المناسب بناءً على الموضوع أو مدى إلحاحه، مما يسرع من عملية حل المشكلات.

تحافظ لوحة التحكم على وضوح حالة التذاكر، بحيث لا يضيع أي شيء. وهي تستخرج تفاصيل العملاء من منصات التجارة الإلكترونية، مما يوفر للوكلاء سياقًا سريعًا. هل تحتاج إلى طلب يمر بثلاث مراحل موافقة قبل أن يصل إلى قسم الشؤون المالية؟ ما عليك سوى تخطيطه. يتعامل النظام مع كل شيء بدءًا من حالات الطوارئ المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات وحتى الشكاوى المزعجة المتعلقة بدرجة حر

أفضل ميزات HappyFox

قم بتقسيم الطلبات الواردة تلقائيًا بناءً على القسم والأولوية والمهارات المطلوبة لضمان وصول التذاكر إلى أعضاء الفريق المناسبين

قم بتكوين قواعد ذكية تؤدي إلى تنفيذ إجراءات محددة عند استيفاء شروط معينة

أنشئ حقول وفئات تذاكر مخصصة لمختلف الأقسام (تكنولوجيا المعلومات، الموارد البشرية، المرافق) التي تلتقط المعلومات المطلوبة بدقة

قم بإنشاء تقارير مجدولة تصل تلقائيًا إلى صناديق البريد الإلكتروني لأصحاب المصلحة مع المقاييس الرئيسية ذات الص

قيود HappyFox

لا يدعم الحقول التابعة أو الشرطية، مما قد يحد من سير العمل المعقد ومتطلبات التقاط البيانات

أبلغ المستخدمون عن حدوث أعطال عرضية، مثل عدم القدرة على إرسال نسخة من رسائل البريد الإلكتروني إلى آخرين أو الوصول إلى التذاكر التي أنشأها أعضاء الفريق الآخرون

أسعار HappyFox

التسعير على أساس الوكيل

الأساسي: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الفريق: 69 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المزايا: 119 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

Enterprise PRO: أسعار مخصصة

عدد غير محدود من الوكلاء

النمو: 1999 دولارًا أمريكيًا شهريًا (يتم الفوترة سنويًا)

الحجم: 3999 دولارًا أمريكيًا شهريًا (يتم الفوترة سنويًا)

Scale Plus: 5999 دولارًا أمريكيًا شهريًا (يتم الدفع سنويًا)

Ultimate: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات HappyFox

G2: 4. 5/5 (أكثر من 130 تقييمًا)

Capterra: 4. 6/5 (90+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن HappyFox؟

هذا ما يقوله أحد المراجعين في G2 عن كيفية تحسين برنامج التذاكر الداخلية لتجربة الموظفين في مؤسستهم:

يتيح HappyFox التواصل بين جميع الفرق المختلفة لمساعدة شركتنا في حل المشكلات. من السهل تتبع مكان كل تذكرة في العملية لسهولة المراقبة والمتابعة.

5. Zoho Desk (الأفضل للفرق الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تراعي الميزانية)

عبر Zoho Desk

الميزة البارزة في Zoho Desk هي مساعد الذكاء الاصطناعي Zia، الذي يفهم سياق التذاكر ومشاعرها. لذلك، عندما يرسل شخص ما رسالة بريد إلكتروني غاضبة بالخط العريض حول الطابعة، يقوم Zia بتمييزها تلقائيًا على أنها ذات أولوية عالية. الواجهة واضحة بما يكفي بحيث يمكن حتى للموظفين الأقل خبرة في مجال التكنولوجيا تقديم الطلبات دون الحاجة إلى طلب المساعدة.

هناك شيء آخر تحبه الفرق: تقييمات سعادة الموظفين تخبرك ما إذا كانت حلولك قد حلت المشكلة بالفعل أم أنها مجرد إجراء شكلي.

أفضل ميزات Zoho Desk

نظم التذاكر من خلال بوابات الأقسام البديهية حيث يحتفظ كل فريق بقائمة الانتظار الخاصة به وقواعد الأتمتة واتفاقيات مستوى الخدمة مع السماح في الوقت نفسه بالرؤية عبر الأقسام

قم بتنفيذ ميزات تتبع الوقت التي تسجل المدة التي يقضيها الموظفون في معالجة أنواع التذاكر المختلفة

أنشئ مقالات مساعدة حساسة للسياق تقترح تلقائيًا حلولًا بناءً على الكلمات الرئيسية في وصف التذكرة قبل أن يقدموا طلبًا

قم بإعداد لوحات معلومات خاصة بالفريق تعرض المقاييس ذات الصلة لمختلف أصحاب المصلحة دون إرباكهم بمعلومات غير ضرورية

قيود Zoho Desk

تتطلب التخصيصات الأكثر تعقيدًا الإلمام بلغة البرمجة Deluge من Zoho

ميزات الاتصال الهاتفي للمنصة محدودة، حيث يجد بعض المستخدمين أن الوثائق غير كافية والوظائف غير كافية

واجه المستخدمون صعوبات في دمج Zoho Desk مع Office 365

تشير التعليقات إلى أن دعم Zoho قد يكون بطيئًا في الاستجابة وقد يفتقر إلى العمق في حل المشكلات المعقدة

أسعار Zoho Desk

Express: 9 دولارات شهريًا

قياسي: 20 دولارًا شهريًا

احترافي: 35 دولارًا شهريًا

المؤسسات: 50 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات Zoho Desk

G2: 4. 4/5 (6,345+ تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 2200 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Zoho Desk؟

مقتبس مباشرة من مراجعة G2:

أكثر ما يعجبني في Zoho Desk هو واجهته البديهية وسهولة إدارة تذاكر الدعم. تساعد الأتمتة وقواعد سير العمل على تحسين كفاءة الفريق وتقليل أوقات الاستجابة. بالإضافة إلى ذلك، فإن التكامل مع الأدوات الأخرى في نظام Zoho البيئي يجعل التجربة أكثر اكتمالاً وتركيزاً.

💡 نصيحة احترافية: يمكن أن يؤدي حجم التذاكر إلى الإرهاق. راقب حجم عمل فريقك وتتبع إرهاق التذاكر من خلال مراقبة وقت معالجة التذاكر. إذا كان نفس الشخص يتعامل مع عدد كبير من التذاكر، فقدم له استراحة أو قم بتناوب المسؤوليات للحفاظ على الحماس.

6. Freshservice (الأفضل لإدارة الخدمات المتوافقة مع ITIL)

عبر Freshservice

يجعل Freshservice مكتبة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات (ITIL) سهلة الاستخدام بشكل مدهش. لا تحتاج إلى مجموعة كبيرة من الشهادات لاستخدام هذا النظام بفعالية.

ما الذي يميزها؟ ترتبط العلاقات بين التذاكر والأصول والتغييرات بشكل مرئي. لذلك، عندما يبلغ شخص ما عن تعطل برنامج المحاسبة، يمكنك على الفور معرفة الخادم الذي يعمل عليه، ومن قد يتأثر أيضًا، وما إذا كانت هناك أي تغييرات حديثة قد تسببت في ذلك.

كما يحول كتالوج الخدمات رسائل البريد الإلكتروني الغامضة التي تطلب "مساعدتي في حل المشكلة" إلى طلبات منظمة تحتوي على جميع التفاصيل التي تحتاجها مسبقًا.

أفضل ميزات Freshservice

تتبع أصول الأجهزة والبرامج طوال دورة حياتها باستخدام أدوات الاكتشاف الآلية

قم بتنفيذ عمليات إدارة التغيير باستخدام تقييم المخاطر المدمج وسير عمل الموافقة وخطط التراجع لمنع انقطاع الخدمة

أنشئ علاقات بين التذاكر لمعالجة المشكلات الأساسية مع الاستمرار في تتبع الحوادث الفردية وحلولها المحددة

استخدم مصمم العمليات المرئي لرسم خرائط لسير العمل المعقد الذي يمتد عبر عدة أقسام ومراحل موافقة دون الحاجة إلى كتابة أكواد برمجية

قيود Freshservice

يبلغ المستخدمون عن قيود في تخصيص النماذج والفئات وواجهة الوكيل

لوحظ أن وكيل الذكاء الاصطناعي، فريدي، يسيء تفسير طلبات المستخدمين

يفتقر Workflow Automator إلى ميزات مثل التكرار ويمكن أن يكون تكوينه معقدًا مقارنة بمعظم أنظمة التذاكر الداخلية

أسعار Freshservice

المبتدئ: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (يتم الفوترة سنويًا)

النمو: 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (يتم الفوترة سنويًا)

Pro: 99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (يتم الفوترة سنويًا)

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Freshservice

G2: 4. 6/5 (أكثر من 1250 تقييمًا)

Capterra: 4. 5/5 (595+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Freshservice؟

لخص أحد المراجعين في G2 الأمر على النحو التالي:

قدم Freshservice لفريق تكنولوجيا المعلومات العالمي لدينا مكانًا واحدًا لإدارة التذاكر والطلبات والتغييرات — بواجهة نظيفة وسير عمل سلس. منذ طرحه، قلصنا وقت حل المشكلات بنحو 35٪ وارتفعت الإنتاجية بنسبة 25٪. لقد سهّل كتالوج الخدمات والأتمتة وتكامل Microsoft 365 الأمور لكل من فريق تكنولوجيا المعلومات والمستخدمين. يمكن أن تكون عملية إعداد التقارير أكثر مرونة — حيث يتطلب إنشاء لوحات معلومات مخصصة لاحتياجاتنا الخاصة بعض الجهد. وبالنسبة لمستخدمينا في الصين، هناك بعض المشكلات في الأداء من حين لآخر. ولكن بشكل عام، إنها منصة قوية وهذه مجرد مجالات تحتاج إلى تحسين.

7. SysAid (الأفضل لتكامل أصول تكنولوجيا المعلومات الشاملة)

عبر SysAid

يربط SysAid نظام التذاكر الخاص بك مباشرة بالأجهزة والبرامج التي تسبب المشاكل. يمكنك إنشاء سير عمل لتخصيص التذاكر بناءً على نوع المشكلة أو خبرة الفني، مما يوفر الوقت. تتعقب إدارة الأصول الأجهزة مثل الخوادم وأجهزة الكمبيوتر المحمولة في الوقت الفعلي.

تقلل بوابة الخدمة الذاتية من حجم التذاكر من خلال قاعدة معرفية تنمو بشكل طبيعي مع قيام فرق الدعم بتوثيق حلول المشكلات الشائعة. ومن المثير للإعجاب أن SysAid تراقب مكونات البنية التحتية الرئيسية وتقوم بإنشاء تذاكر تلقائيًا عند ظهور مشكلات محتملة.

أفضل ميزات SysAid

قم بحل المشكلات بشكل أسرع بفضل إمكانات التحكم عن بُعد التي تتيح للفنيين التحكم في أجهزة المستخدمين مباشرةً من واجهة التذاكر

راقب الأصول الهامة باستمرار وقم بإنشاء تذاكر تلقائية عند تجاوز الحدود المحددة مسبقًا

قم بإنشاء قاعدة بيانات شاملة لإدارة التكوين (CMDB) تربط العلاقات بين الأصول والخدمات والعمليات لفهم التأثير عند حدوث مشكلات

أنشئ نماذج ديناميكية تغير الحقول المتاحة بناءً على نوع الطلب، مما يضمن جمع المعلومات المطلوبة بالضبط لكل فئة مشكلة محددة

قيود SysAid

أفاد المستخدمون أن واجهة الهاتف المحمول ليست سهلة الاستخدام، حيث توجد مشكلات مثل سوء وضع الأيقونات وحجمها

تبلغ وتيرة استطلاعات البريد الإلكتروني في SysAid حوالي 10 دقائق، ولا يمكن تعديلها

هناك تقارير عن وجود أخطاء مستمرة في النظام، بما في ذلك مشاكل في تخصيص التذاكر وعدم القدرة على إدراج الصور في النصوص المكتوبة

أسعار SysAid

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات SysAid

G2: 4. 5/5 (710+ تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (485+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن SysAid؟

إليك رأي أحد المراجعين في Capterra حول برنامج التذاكر الداخلي هذا:

كانت تجربتي الإجمالية مع SysAid إيجابية من حيث وظائفه الأساسية، مثل إدارة الأصول وتتبع أوامر العمل وسير العمل الآلي لطلبات الشراء. وقد حسنت هذه الميزات كفاءتنا بشكل كبير، خاصة في قسم تكنولوجيا المعلومات الصغير لدينا. ومع ذلك، يمكن أن تكون واجهة المستخدم أكثر سهولة في الاستخدام، وقد واجهنا بعض التحديات مع بوابة الخدمة الذاتية، لا سيما مع وظيفة إعادة تعيين كلمة المرور. على الرغم من أن التجربة الأولية كانت جيدة، إلا أننا نشعر أن هناك إمكانية لإجراء المزيد من التحسينات لتلبية احتياجاتنا بالكامل.

🧠 حقيقة مثيرة للاهتمام: في بعض الأنظمة القديمة، خاصة في الشركات الكبيرة أو الهيئات الحكومية، لا تزال تجد تذاكر مفتوحة تعود إلى عقود مضت. تعمل هذه "التذاكر الزومبي" كحفريات رقمية — لا أحد يغلقها، ولكن لا أحد يريد حذفها.

8. ServiceNow (الأفضل لتنسيق العمليات على نطاق المؤسسة)

عبر ServiceNow

هل سبق لك أن حاولت توجيه طلب معقد عبر عدة أقسام ليختفي في نهاية المطاف في فراغ الشركة؟ ServiceNow يعالج هذه المشكلة بالضبط.

تتميز المنصة في حالات التسليم الصعبة التي تفشل فيها معظم التذاكر. تنتقل الموافقة المالية مباشرة إلى قسم توفير تكنولوجيا المعلومات، ثم إلى قسم المرافق لإعدادها، كل ذلك دون أن يخطئ أحد. يفهم روبوت الدردشة فعليًا عندما يكتب شخص ما "تعطل جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بي" مقابل "أحتاج إلى الوصول إلى البرنامج"، ويبدأ تلقائيًا عمليات مختلفة تمامًا.

علاوة على ذلك، يوفر السوق الواسع تطبيقات مسبقة الصنع لوظائف متخصصة تتجاوز التذاكر الأساسية.

أفضل ميزات ServiceNow

قم بتنفيذ روبوتات الدردشة الافتراضية التي تتعامل مع الطلبات الروتينية تلقائيًا، وتجمع المعلومات المطلوبة وتنفذ العمليات الخلفية دون تدخل بشري

أنشئ كتالوجات الخدمات مع عروض متدرجة توضح الخدمات المتاحة، والأطر الزمنية المتوقعة للتسليم، والتكاليف المرتبطة بها في جميع أنحاء المؤسسة

استخدم تحليلات الأداء لتحديد العقبات وأوجه القصور في العمليات وفرص التحسين من خلال لوحات المعلومات التفاعلية وتحليل الاتجاهات

قم بتكوين صفحات رئيسية ومساحات عمل قائمة على الأدوار تعرض فقط الأدوات والمعلومات ذات الصلة التي يحتاجها كل عضو في فريق الدعم بناءً على وظيفته

قيود ServiceNow

غالبًا ما تتطلب تعقيدات المنصة وجود مسؤولين ومطورين متخصصين، مما يؤدي إلى زيادة النفقات التشغيلية

أبلغ المستخدمون عن بطء في أوقات التحميل وتباطؤ في الأداء في بعض الوحدات النمطية

ارتفاع السعر يجعلها بعيدة عن متناول العديد من الشركات المتوسطة الحجم

لاحظ المسؤولون أن عدم كفاية التوثيق يمكن أن يجعل التكوين واستكشاف الأخطاء وإصلاحها أكثر صعوبة

أسعار ServiceNow

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات ServiceNow

G2: 4. 4/5 (2,290+ تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (310+ تقييمات)

💡 نصيحة احترافية: لماذا لا تضيف بعض المرح إلى العملية؟ أنشئ لوحة نتائج لحل التذاكر حيث تكسب الفرق نقاطًا مقابل الحلول السريعة. فهذا يحافظ على الروح المعنوية عالية ويبقي الجميع في حالة تركيز.

9. Jira Service Management (الأفضل لفرق الدعم المرتبطة بالتطوير)

عبر Jira Service Management

نادرًا ما يتحدث فرق الدعم والمطورون نفس اللغة حتى تدخل Jira Service Management في المحادثة. تخلق هذه المنصة عملية تسليم سلسة بين موظفي الدعم وفريق التطوير.

تحدث المعجزة خلف الكواليس: يعمل موظفو الدعم في واجهة مكتب المساعدة بينما يرى المطورون تلك التذاكر نفسها في لوحات Jira المألوفة لديهم. يظهر طلب التسويق هذا تلقائيًا في تخطيط سباق فريق التطوير دون أن يقوم أي شخص بنسخ التفاصيل ولصقها. يظل كل شيء متصلاً طوال دورة الحياة.

تجد الفرق التي تستخدم بالفعل منتجات Atlassian أخرى مثل Confluence أن الإعداد سهل بفضل القوالب المدمجة لسير العمل الشائع.

أفضل ميزات Jira Service Management

اربط تذاكر الدعم مباشرة بمشكلات التطوير في Jira Software، مع الحفاظ على إمكانية التتبع بين المشكلات التي يبلغ عنها المستخدمون وتغييرات الكود التي تحلها

قم بتنفيذ تتبع اتفاقية مستوى الخدمة (SLA) من خلال عمليات التصعيد التلقائية التي تضمن حصول المشكلات الحرجة على الاهتمام المناسب قبل فوات المواعيد النهائية

قم بتكوين طرق عرض قائمة الانتظار التي تساعد الموظفين على التركيز على العمل المخصص لهم مع إتاحة رؤية واضحة للمديرين حول توزيع عبء العمل الإجمالي

صمم قواعد محددة مسبقًا من خلال أداة إنشاء مرئية تتولى المهام الروتينية مثل تصنيف التذاكر وتخصيصها وتحديث حالاتها

قيود إدارة خدمة Jira

يتطلب التكوين الإلمام بمفاهيم Jira

وظيفة قاعدة المعرفة أقل قوة من الحلول المخصصة

قد تتطلب التخصيصات المتقدمة تطبيقات Atlassian Marketplace بتكلفة إضافية

أسعار Jira Service Management

مجاني (لثلاثة وكلاء)

قياسي: 19.04 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

بريميوم: 47.82 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة (تُفوتر سنويًا)

تقييمات ومراجعات Jira Service Management

G2: 4. 2/5 (780+ تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (715+ تقييم)

10. Spiceworks (الأفضل لفرق تكنولوجيا المعلومات الصغيرة التي تبحث عن حلول مجانية)

عبر Spiceworks

غالبًا ما تواجه فرق تكنولوجيا المعلومات الصغيرة خيارًا محبطًا بين إنفاق ميزانيتها على الأدوات أو الاكتفاء باستخدام سلاسل الرسائل الإلكترونية. Spiceworks يقضي على هذه المعضلة.

ستحصل على الأساسيات - تتبع المشكلات وإشعارات البريد الإلكتروني والتقارير الأساسية - بالإضافة إلى مزايا إضافية غير متوقعة مثل فحص الشبكة لاكتشاف الأجهزة تلقائيًا. لن تفوز الواجهة بجوائز التصميم، ولكنها تتعامل مع الدعم اليومي بكفاءة.

تكمن القيمة الخفية في الوصول إلى المجتمع. يشارك آلاف المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات من شبكة Spiceworks الحلول التي اختبروها بالفعل في العالم الحقيقي. بالنسبة للفرق التي بدأت للتو في إنشاء عمليات دعم رسمية، فإن هذا يزيل الحاجز المالي والعزلة الناتجة عن محاولة اكتشاف كل شيء بمفردها.

أفضل ميزات Spiceworks

امسح شبكتك تلقائيًا لاكتشاف الأجهزة وجردها، وإنشاء قاعدة بيانات أساسية للأصول ترتبط مباشرة بتذاكر الدعم

أنشئ قاعدة معرفية أساسية للحلول الشائعة تساعد في تقليل تكرار التذاكر مع تزويد المستخدمين بإجابات فورية على الأسئلة الشائعة

قم بإنشاء تقارير أساسية حول حجم التذاكر وأوقات الاستجابة ومقاييس الحلول التي توفر نظرة ثاقبة على أداء الفريق واتجاهات الدعم

قم بتصدير سجلات التذاكر لعمليات تدقيق الامتثال، مما يضمن الالتزام بالمتطلبات التنظيمية من خلال سجلات شاملة ومنظمة

قيود Spiceworks

يعني النموذج المدعوم بالإعلانات أن الإعلانات تزدحم على الواجهة

مع نمو المؤسسات، يمكن أن تتسبب الخلفية الخلفية لقاعدة بيانات SQLite في حدوث اختناقات في الأداء

وتيرة تطويرها أبطأ من تلك الخاصة بالمنافسين التجاريين

لاحظ المستخدمون أن إمكانيات إعداد التقارير محدودة، وأن وظيفة البحث قد تكون غير دقيقة

أسعار Spiceworks

مجاني

تقييمات ومراجعات Spiceworks

G2: 4. 3/5 (310+ تقييم)

Capterra: 4. 3/5 (565+ تقييم)

عملياتك الداخلية كانت تنتظر ClickUp

تعمل التذاكر الداخلية بشكل أفضل عندما يتم كل شيء، من تقديم النموذج إلى الحل، في مكان واحد.

يوفر لك ClickUp هذه البنية. يمكنك إنشاء نماذج ديناميكية وأتمتة التوجيه وتعيين المسؤوليات وتتبع كل طلب عبر الأقسام دون الاعتماد على أدوات متفرقة أو تحديثات يدوية.

بينما توفر المنصات الأخرى مزايا محددة، يغطي ClickUp سير عمل الدعم الداخلي دون إضافة تعقيدات. إنه مصمم ليتناسب مع حجم فريقك ومرن بما يكفي ليتناسب مع طريقة عملك الحالية.

