أفضل 10 برامج لإطلاق المنتجات لحملات ناجحة

تلعب طريقة إطلاق المنتج دورًا كبيرًا في ربحية المنتج وتأثيره ونموه.

على الرغم من إمكانية تعديل خارطة الطريق لاحقًا، فإن الإطلاق يساعدك على الانطلاق بسرعة وتجنب الأخطاء المكلفة.

مع وجود أكثر من 2.3 مليون تطبيق على الأجهزة المحمولة وحدها، هناك منافسة شديدة لا تسمح بالمخاطرة باتباع النهج اليدوي في إطلاق المنتجات. وهنا يأتي دور برامج إطلاق المنتجات الفعالة التي تخفف العبء وتسهل جميع المهام متعددة الوظائف.

هل تتساءل عن كيفية اختيار الحل المناسب؟ هذا المقال يجعل الأمر سهلاً. لقد قمنا بتجميع قائمة بأفضل برامج إطلاق المنتجات مع التفاصيل التي تحتاجها لاتخاذ قرارك، من الميزات الرئيسية إلى التقييمات والمراجعات.

أفضل برامج إطلاق المنتجات في لمحة سريعة

أداة الأفضل لـ الميزات الرئيسية الأسعار ClickUp إدارة إطلاق المنتجات الشاملة لوحات بيضاء، أتمتة المهام، قوالب قوائم مراجعة الإطلاق، ClickUp Brain (AI) تتوفر خطة مجانية؛ أسعار مخصصة للمؤسسات Aha! إدارة شاملة لدورة حياة المنتج تضم بطاقات تقييم الأداء، وتخطيط خارطة الطريق، وعرض السعة تجربة مجانية متاحة؛ أسعار مخصصة للمؤسسات Productboard تحليل آراء العملاء + تكامل الأدوات التعليقات داخل المنتج، وأطر تحديد الأولويات (RICE، WSJF)، وتكامل CRM تتوفر خطة مجانية؛ أسعار مخصصة للمؤسسات Trello عمليات إطلاق المنتجات والتسويق المنظمة لوحات Kanban، تكامل Jira، عرض الخريطة تتوفر خطة مجانية؛ أسعار مخصصة للمؤسسات Asana تعاون مبسط في عملية الإطلاق حقول مخصصة، وتتبع المهام في الوقت الفعلي، ونماذج تعليقات قابلة للتكيف تتوفر خطة مجانية؛ أسعار مخصصة للمؤسسات Monday.com منهجية مرنة لإطلاق المنتجات لوحات سبرينت، وتصور حجم العمل، وقوالب الإطلاق تتوفر خطة مجانية؛ أسعار مخصصة للمؤسسات Jira Product Discovery تكامل نظام Atlassian البيئي تقييم الأفكار، تكامل Slack، صيغ الرؤى تتوفر خطة مجانية؛ أسعار مخصصة للمؤسسات Notion ملاحظات ما قبل الإطلاق وتخطيط الموارد قوالب الإطلاق، وتتبع التبعيات، والمستندات المضمنة وقواعد البيانات تتوفر خطة مجانية؛ أسعار مخصصة للمؤسسات Craft. io إدارة موارد بديهية تخطيط السعة، تكامل GitLab، أهداف ومراجعات OKR متعددة المستويات تجربة مجانية متاحة؛ أسعار مخصصة للمؤسسات ProdPad إدارة الأفكار + خارطة طريق بسيطة تحديد أولويات التأثير والجهد، وردود الفعل المرتبطة، وقوالب خارطة الطريق تجربة مجانية متاحة

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج إطلاق المنتجات؟

عند اختيار برنامج إطلاق المنتجات، ضع في اعتبارك الجوانب التالية:

الأتمتة : لديك ما يكفي من المهام في بناء المنتج المثالي، لذا يجب أن يتولى برنامج الإطلاق الباقي. يجب أن يقوم بأتمتة قوائم مراجعة الإطلاق، والموافقات على المحتوى، وتتبع المهام متعددة الوظائف، والجداول الزمنية للحملات، وتحديثات أصحاب المصلحة حتى تتمكن من الوصول إلى السوق بشكل أسرع وبضغط أقل

إدارة المشاريع والتعاون : يجب أن يوفر مصدرًا واحدًا للمعلومات، ويبسط إدارة المشاريع، ويحسن التعاون بين الأقسام المتعددة الوظائف المشاركة في الإطلاق، بما في ذلك فرق المنتجات وفرق التسويق والمبيعات والقيادة

التقارير والتحليلات : يوفر برنامج إطلاق المنتجات المثالي تقارير عن حملات التسويق ويتيح مراقبة جميع عمليات إطلاق المنتجات في محفظة واحدة

ميزات قائمة المراجعة : عمليات الإطلاق معقدة. تضمن قائمة المراجعة عدم نسيان أي شيء مهم، مثل ضمان الجودة النهائي أو تسلسل رسائل البريد الإلكتروني أو التمكين الداخلي. يجب أن تضمن أداتك إكمال الإجراءات والتحقق والمراجعات الرئيسية مع تتبع التقدم العام

قدرات التكامل : يدعم برنامج الإطلاق الجيد التكامل السلس مع الأدوات الأخرى التي تستخدمها الفرق، مما يعزز كفاءة سير العمل

مشاركة البيانات في الوقت الفعلي: تتيح إمكانية مشاركة البيانات في الوقت الفعلي لفرق الإطلاق إجراء التعديلات اللازمة. يجب أن تتيح أداتك إنشاء لوحات معلومات مخصصة لمشاركة الرؤى في الوقت الفعلي مع الشركاء الداخليين والخارجيين

💡نصيحة احترافية: ابحث عن حلول تحتوي على قوالب قابلة لإعادة الاستخدام لفحوصات ضمان الجودة وتقويمات المحتوى وسير عمل الموافقة. فهذه تساعد فريقك على بدء استراتيجيات الإطلاق وتخطيط دورات حياة المنتجات وخلق ضجة إعلامية قبل الإطلاق بشكل أسرع.

أفضل 10 برامج لإطلاق المنتجات

لنناقش الآن أفضل الخيارات المتاحة في السوق، وكيف تجعل إطلاق المنتجات أمرًا يتطلع إليه فريقك بأكمله (وليس أمرًا مخيفًا).

1. ClickUp (الأفضل لإدارة إطلاق المنتجات الشاملة)

جرب ClickUp لفرق المنتجات أنشئ خرائط طريق، واربط بين المنتجات المتميزة، وعزز اتصالات الإطلاق، وتابع الأولويات الرئيسية باستخدام ClickUp لفرق المنتجات

هل تريد تجاوز مرحلة إتقان الإطلاق والدخول في مرحلة التميز في دورة الحياة؟ ClickUp هو التطبيق الشامل للعمل* والمصمم لرفع مستوى كفاءتك. فهو يبسط سير العمل بين الأقسام المختلفة، ويعزز القدرة على العمل، ويوفر لك الوقت والمال، ويضمن عمل جميع الفرق معًا بسلاسة لتحقيق أهداف المنتج.

يعمل ClickUp for Product Teams على تسريع عملية تسليم المنتجات وتحسينها. توفر لوحات المعلومات المدمجة نظرة عامة شاملة على أنشطة الإطلاق، بينما تحافظ ميزات تتبع المشكلات وإدارة السباقات السريعة على الزخم.

حوّل الأفكار إلى إجراءات منسقة، وقم بتضمين الوثائق، وأنشئ خرائط طريق للمنتجات باستخدام ClickUp Whiteboards

يعمل التعاون في الوقت الفعلي في ClickUp Whiteboards على تبسيط مراجعات أبحاث السوق وتحديد نطاق المنتجات وتبادل الأفكار لإيجاد حلول للعقبات المحتملة.

يمكنك أيضًا تصور دورة حياة المنتج بالكامل في أي من أكثر من 15 عرضًا من عروض ClickUp، بدءًا من الملخصات عالية المستوى إلى العروض التفصيلية الخاصة بالفريق، بما في ذلك مهام ClickUp المتبقية قبل الإطلاق.

📮ClickUp Insight: 92% من الموظفين يستخدمون أساليب غير متسقة لتتبع المهام، مما يؤدي إلى اتخاذ قرارات خاطئة وتأخير التنفيذ. سواء كنت ترسل ملاحظات متابعة أو تستخدم جداول بيانات، غالبًا ما تكون العملية مشتتة وغير فعالة. تضمن حلول إدارة المهام من ClickUp تحويل المحادثات إلى مهام بسلاسة، حتى يتمكن فريقك من العمل بسرعة والبقاء على اتصال.

حدد أهدافًا قابلة للقياس لإطلاق مشروعك باستخدام ClickUp Goals

تتيح لك أهداف ClickUp تحديد أهداف قابلة للقياس وأتمتة تتبع التقدم المحرز في إطلاق منتجك. بنقرات قليلة، يمكنك بسهولة تكوين مقاييس الحملة ومؤشرات الأداء الرئيسية. اختر من بين الأهداف الرقمية والنقدية والصحيحة/الخاطئة والقائمة على المهام لمراقبة الأداء.

قم بتبسيط سير العمل، وإنجاز المهام الروتينية، وإدارة عمليات تسليم المشاريع لإطلاق منتجاتك باستخدام ClickUp Automations

تتيح لك ClickUp Automations إعداد سير عمل قابل للتخصيص وإشعارات قائمة على المنطق وتحديثات مهام تلقائية حتى تتمكن من تركيز طاقتك وجهدك على ما يهم، وهو إثارة حماس العملاء المحتملين وتحقيق الإيرادات منذ اليوم الأول. كل شيء بدءًا من إرسال قوائم مراجعة ضمان الجودة إلى توجيه التصميمات النهائية إلى التسويق يستغرق ثوانٍ معدودة بفضل الأتمتة التي لا تتطلب كتابة أي كود في ClickUp.

قم بإعداد أتمتة متقدمة، وإنشاء تقارير مرحلية، وطرح أفكار حول ميزات المنتج، وحتى إنشاء استراتيجيات وخرائط طريق لإطلاق منتجك باستخدام ClickUp Brain

يمكن أن تساعد ClickUp Brain، الحل المخصص للذكاء الاصطناعي الخاص بالمنصة، فرق المنتجات في وضع استراتيجية لإطلاق المنتجات وتقسيمها إلى خطة عمل وتلخيص تطورات إطلاق المنتجات لتعزيز الرؤية لجميع أعضاء الفريق. يمكنها حتى الكشف عن العقبات المحتملة في خرائط طريق منتجاتك واقتراح الحلول.

قم بتقييم وتحليل ملاحظات المنتج باستخدام ClickUp Brain لاتخاذ قرارات تستند إلى البيانات

يمكنك إدخال بيانات ملاحظات العملاء في Brain لتقييم التوقعات وتحسين الوظائف وإنشاء مستويات أولوية لميزات البرامج الجديدة.

قد يتطلب إعداد العمليات الخاصة بك موارد كثيرة. إذا كنت تريد شيئًا سريعًا وفعالًا، فإن ClickUp يوفر أيضًا العديد من قوالب إطلاق المنتجات الجاهزة للاستخدام، لذلك لا داعي لإعادة اختراع العجلة في كل مرة.

احصل على نموذج مجاني قم بمواءمة فريقك ومهامك واستراتيجياتك باستخدام نموذج قائمة مراجعة إطلاق المنتج من ClickUp

أخيرًا، إذا كنت ترغب في تتبع كل شيء في مكان واحد، يوفر نموذج قائمة مراجعة إطلاق المنتج من ClickUp إطارًا مثبتًا لتحقيق أقصى قدر من الجذب. تضمن قوائم المهام المصنفة عدم تفويت أي أنشطة إطلاق أساسية مثل ضمان الجودة واختبار الإصدار التجريبي والإطلاقات الخاصة.

بمجرد تخصيصه، يصبح دليلًا قابلاً لإعادة الاستخدام يتيح للفرق توزيع المسؤوليات وتحديث الحالات المخصصة وتعيين أولويات الإطلاق. بالإضافة إلى ذلك، فإن مخطط جانت ونوع المهام "المعالم" يجعل إدارة التصعيد وضمان التسليم في الوقت المحدد أمرًا سهلاً للغاية.

📖 اقرأ أيضًا: كيف تنجح في إطلاق منتجك باستخدام قائمة المراجعة هذه

أفضل ميزات ClickUp

قم بتمييز زملائك في الفريق على تحديثات الإطلاق وأضف اقتراحات من أي مكان باستخدام تعليقات ClickUp المخصصة

قم بتوثيق خطط العمل وتدوين ملاحظات الاجتماعات في مصدر واحد موثوق به باستخدام ClickUp Docs

اعثر على أي ملف منتج أو تقرير ميزة أو مهمة من المنصة أو محرك الأقراص المحلي أو الأداة المدمجة باستخدام ClickUp Connected Search

تتبع قدرات الفريق، ومنع الإرهاق، وخطط للموارد الإضافية في الوقت المناسب باستخدام ClickUp Workload View

قيود ClickUp

قد تبدو الميزات الشاملة للمنصة مربكة في البداية، خاصة للمستخدمين الجدد

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp

لقد أحدث ClickUp تغييرًا جذريًا في فريقنا، حيث حول سير العمل القديم في كل من تتبع الأخطاء وتطوير المنتجات الجديدة.

لقد أحدث ClickUp تغييرًا جذريًا في فريقنا، حيث حول سير العمل القديم في كل من تتبع الأخطاء وتطوير المنتجات الجديدة.

📖 اقرأ أيضًا: كيفية إنشاء قائمة مراجعة لتطوير المنتجات

2. Aha! (الأفضل لإدارة دورة حياة المنتج بشكل شامل)

Aha! هي أداة لإطلاق المنتجات تتميز بواجهة بسيطة وأدوات إعداد تقارير شاملة وقوالب مفيدة لإدارة المنتجات. توفر المنصة ميزات موجهة نحو الأهداف مثل أدوات تتبع الحالة وأدوات الإنتاجية مثل قوائم مهام المهام والإعلانات التلقائية.

يمكن للفرق أيضًا الاستفادة من Aha! Roadmaps لدمج خطط واضحة ومرئية في استراتيجيات منتجاتهم المخصصة.

أفضل ميزات Aha!

بسّط عمليات الإطلاق والإصدار من خلال التكامل الخارجي ومركز مركزي يخزن بيانات العملاء والمنتجات الداخلية

حدد أولويات الميزات باستخدام بطاقة أداء قابلة للتخصيص من خمسة عوامل تقيّم تأثير المستخدم والجهد وإمكانات الإيرادات والقيمة الاستراتيجية والمخاطر

خطط لإطلاق المنتجات بناءً على قدرة الفريق باستخدام مخططات وعروض موجهة نحو حجم العمل

قيود Aha!

قد تبدو إدارة الأذونات مع فرق كبيرة غير دقيقة

قد يستغرق إعداد وتكوين منتجات متعددة وقتًا طويلاً

أسعار Aha!

التطوير: يبدأ من 9 دولارات أمريكية لكل مستخدم شهريًا

لوحات بيضاء : تبدأ من 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم

المعرفة: تبدأ من 18 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا

الأفكار: تبدأ من 39 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا

خرائط الطريق: تبدأ من 59 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا

تقييمات ومراجعات Aha!

G2: 4. 4/5 (أكثر من 300 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 500 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Aha!

يساعدنا تقرير الجدول الزمني على التحقق من جميع خصائص منتجنا وتعميقها، والمواعيد النهائية التي يتعين علينا تصميمه وإطلاقه في السوق، وكذلك الأهداف التي نعتزم تحقيقها بمجرد طرحه في السوق.

يساعدنا تقرير الجدول الزمني على التحقق من جميع خصائص منتجنا وتعميقها، والمواعيد النهائية التي يتعين علينا تصميمه وإطلاقه في السوق، وكذلك الأهداف التي نعتزم تحقيقها بمجرد طرحه في السوق.

👀 هل تعلم؟ أكثر من 60% من مديري المنتجات يعملون في مؤسسات لا توجد بها أي عمليات لإدارة المنتجات. يبدو أن وجود حل مخصص يمكن أن يساعد في إنهاء ثقافة العمل المليئة بالتوتر.

3. Productboard (الأفضل لتحليل آراء العملاء وتكامل الأدوات)

عبر Productboard

إذا كانت شركتك تركز على العملاء أثناء إدارة فريق متنوع، فإن Productboard سترفع مستوى أدائك. تحتوي المنصة على أدوات لإنشاء خرائط طريق وأدوات استطلاع داخل المنتج وإعدادات أولويات تركز على العملاء.

تساعد تقارير التخصيص والكفاءة المباشرة فريقك على تجنب اختناقات موارد إطلاق المنتجات.

أفضل ميزات Productboard

استورد تعليقات متنوعة في الوقت الفعلي من خلال تكامل بوابات العملاء المختلفة مع Google Play وSlack وغيرها

حدد الصيغ بناءً على أطر عمل تحديد الأولويات الشائعة مثل RICE و WSJF و ROI، أو أنشئ صيغًا مخصصة

قم بتحديد الإيرادات المحتملة لكل فكرة ميزة عن طريق استيراد بيانات العملاء من نظام إدارة علاقات العملاء (CRM)

قيود Productboard

يتباطأ عند التعامل مع مجموعات البيانات الكبيرة، مما يجعله أقل ملاءمة للمشاريع التي تتطلب موارد كثيرة

أسعار Productboard

المبتدئين: مجاني

الأساسيات: 25 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

المحترف: 75 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات وتقييمات Productboard

G2: 4. 3/5 (أكثر من 250 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 150 تقييمًا)

💡 نصيحة احترافية: راقب طلبات العملاء والمنافسة لتوقع مستويات الرضا وتحديد أفكار المنتجات الناجحة. أفاد ما يقرب من 80% من قادة الأعمال أن ملاحظات العملاء تعد مدخلات أساسية لاتخاذ قرارات الأعمال.

4. Trello (الأفضل لإطلاق المنتجات المنظمة وجهود التسويق)

عبر Trello

Trello هي أداة إدارة مشاريع من Atlassian تضفي هيكلية على عمليات إطلاق المنتجات بفضل عرضها البديهي. يمكن للفرق تخطيط مراحل الإطلاق في مراحل واضحة ومرئية، مثل التخطيط والتطوير والتسويق والدعم بعد الإطلاق.

تحتوي كل بطاقة على اللوحة على جميع تفاصيل المهمة في مكان واحد، من المواعيد النهائية وقوائم المراجعة إلى التعليقات والملفات، مما يسهل تتبع التقدم المحرز. كما يضمن ذلك تنسيق العمل بين الفرق متعددة الوظائف طوال دورة الإطلاق.

أفضل ميزات Trello

ركز جهودك على كل نشاط أو قسم أو مساحة عمل خاصة بإطلاق المنتج باستخدام ميزة تجميع اللوحات

قم بإدارة خطط توزيع المنتجات العالمية من خلال عرض خريطة جغرافية واضحة تتتبع عمليات الطرح الإقليمية وتسهل تنسيق الخدمات اللوجستية بشكل أفضل

راجع تقدم التطوير في الوقت الفعلي من خلال اتصال مباشر بمشكلات Jira

قيود Trello

يصبح الأمر صعبًا للمستخدمين غير التقنيين أو الجدد على أدوات إدارة المشاريع بنمط Kanban

أسعار Trello

مجاني

قياسي: 6 دولارات أمريكية لكل مستخدم شهريًا

الاشتراك المميز: 12.50 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

المؤسسات: حتى 17.50 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا (بناءً على عدد المستخدمين، يتم الفوترة سنويًا فقط)

تقييمات وتصنيفات Trello

G2: 4. 4/5 (أكثر من 13,500 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 23,000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Trello

أحب سهولة تنظيم جميع مهامي بناءً على مشاريعي المحددة – يمكنني إنشاء عمود لمشروع معين أو عميل أو إطلاق منتج، أو إذا كان المشروع كبيرًا جدًا، يمكنني إنشاء لوحة كاملة لهذا المشروع حتى أتمكن من الحصول على جميع التفاصيل في مكان واحد.

أحب سهولة تنظيم جميع مهامي بناءً على مشاريعي المحددة – يمكنني إنشاء عمود لمشروع معين أو عميل أو إطلاق منتج، أو إذا كان المشروع كبيرًا جدًا، يمكنني إنشاء لوحة كاملة لهذا المشروع حتى أتمكن من وضع جميع التفاصيل في مكان واحد.

📖 اقرأ أيضًا: قوالب مجانية لخطة تسويق المنتجات لتخطيط الحملات

5. Asana (الأفضل لتبسيط التعاون في عملية الإطلاق)

عبر Asana

قد تجد الشركات التي تدير عمليات إطلاق منتجات متعددة الوظائف أن Asana جذابة بفضل مساحة العمل البسيطة والتعاونية. يمكن للفرق إنشاء جداول زمنية للإطلاق، وتعيين مهام التسويق والمبيعات والمنتجات والهندسة، وتتبع التقدم في الوقت الفعلي.

تتيح ميزة التحرير المباشر لجميع الأطراف، من فريق نجاح العملاء إلى فريق المبيعات وفرق التقنية، الاطلاع على المواعيد النهائية والرسائل والتغييرات الأخيرة في الوقت الفعلي. باختصار، تقلل Asana من احتمالية حدوث سوء الفهم خلال مراحل الإطلاق الحرجة.

أفضل ميزات Asana

أنشئ حقول بيانات مخصصة لتناسب المقاييس الخاصة بإطلاق المنتج، مثل تواريخ الإطلاق أو جاهزية الميزات أو حالة الحملة

اجمع تعليقات مخصصة من العملاء باستخدام نماذج ذات منطق تكيفي

أتمتة تقديرات الجهد والعد التنازلي للإطلاق وتقييمات المخاطر بناءً على التقدم الفعلي لإطلاق المنتج

قيود Asana

يتيح تعيين المهام لشخص واحد فقط، مما يحد من عمل عدة أطراف معنية معًا على نفس قائمة مراجعة إطلاق المنتج

أسعار Asana

شخصي: مجاني

المبتدئين: 13.49 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

متقدم: 30.49 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

Enterprise+: أسعار مخصصة

تقييمات Asana وتعليقات المستخدمين

G2: 4. 4/5 (أكثر من 10,500 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 13,000 تقييم)

6. Monday.com (الأفضل لتطبيق منهجية Agile في إطلاق المنتجات)

التالي في هذه القائمة هو Monday.com، الذي يوفر ميزات إدارة السباق السريع و scrum التي تساعد في تخطيط دورة حياة المنتج. كما يتميز بمخططات burndown و Gantt لتحديد المشكلات بسرعة وتعيين التبعيات.

احصل على إمكانية الوصول إلى قوالب إطلاق قابلة للتخصيص واستخدم لوحات معلومات أصحاب المصلحة لتتبع كل شيء بدءًا من التحضير قبل الإطلاق وحتى المراجعة بعد الإطلاق.

أفضل ميزات Monday.com

تصور حجم العمل لكل عضو في الفريق في كل مرحلة وتجنب الاختناقات أثناء طرح المنتجات

قم بمزامنة فرق الهندسة وفرق التعامل مع العملاء من خلال خارطة طريق مباشرة للإصدارات القادمة

قم بتعيين تذكيرات ذكية للموافقات والتسليمات وضمان الجودة باستخدام إشعارات مرنة ومنطق شرطي

قيود Monday.com

تتغير الأسعار بسرعة حسب حجم الفريق والميزات المتقدمة، مما يجعلها مكلفة للشركات الصغيرة

أسعار Monday.com

مجاني

الأساسي: 12 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

قياسي: 14 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

المحترف: 24 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Monday.com

G2: 4. 7/5 (أكثر من 12,800 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4600 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Monday.com

تتيح لنا وظائف تتبع المشاريع وإعداد التقارير تحديد المجالات التي نحتاج إلى تحسينها من أجل تبسيط عملياتنا

تتيح لنا وظائف تتبع المشاريع وإعداد التقارير تحديد المجالات التي نحتاج إلى تحسينها من أجل تبسيط عملياتنا

📖 اقرأ أيضًا: قوالب استراتيجية دخول السوق المجانية التي يجب أن تحتفظ بها في متناول اليد

7. Jira Product Discovery (الأفضل للتكامل مع نظام Atlassian البيئي)

هل تحتاج إلى أدوات لإدارة المنتجات تتكامل مع نظام Atlassian البيئي الخاص بك؟ Jira Product Discovery هو الحل الأمثل. يشتمل هذا الحل على أطر عمل متنوعة لتحديد الأولويات وواجهات لتبادل الأفكار تساعد في وضع خارطة طريق للمنتجات تركز على العملاء.

تتميز واجهته البسيطة والبديهية، مع تنظيم السحب والإفلات والحقول الغنية بالرموز التعبيرية، بتسهيل تخطيط كل تفاصيل الإطلاق وتتبعها وضبطها مع فريقك.

أفضل ميزات Jira Product Discovery

بسّط عملية دمج الميزات من خلال خيارات واضحة لاتخاذ القرار بشأن كل فكرة، وانقل الميزات المناسبة إلى مرحلة التخطيط للإطلاق

ادمج المدخلات من أدوات الاتصال مثل Slack بشكل طبيعي بفضل تكاملها الجيد

قم بتكييف طريقة تقييم الأثر لتحديد أولويات ميزات المنتج باستخدام صيغ تأثير ورؤى مخصصة مصممة خصيصًا لعملك

قيود Jira Product Discovery

يركز على أدوات إدارة المنتجات البسيطة ويغفل الكثير من ميزات التحليلات وإعداد التقارير

أسعار Jira Product Discovery

مجاني

قياسي: يبدأ من 10 دولارات أمريكية للمستخدم شهريًا

Premium: يبدأ من 25 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا

تقييمات ومراجعات Jira Product Discovery

G2: لا توجد تقييمات متاحة

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

📖 اقرأ أيضًا: أفضل أدوات التسويق للشركات الناشئة (مجانية ومدفوعة)

8. Notion (الأفضل للملاحظات قبل الإطلاق والتخطيط وإنشاء الموارد)

عبر Noti على

يوفر Notion قوالب جاهزة لجدول زمني لإطلاق المنتجات وخطط GTM ومواقع ويكي للمساهمين، حتى لا تضيع الفرق وقتها في إعادة اختراع العجلة.

تشكل التقويمات المتزامنة والصفحات متعددة الوظائف والأصول المدمجة مصدرًا شاملاً وموثوقًا للمعلومات. كما يعزز Notion إمكانية التتبع في كل عملية إطلاق من خلال ميزة تتبع التبعية وملكية الأنشطة والتوثيق في سير عمل الموافقة.

أفضل ميزات Notion

قم بإدارة جميع استراتيجيات الإطلاق والجداول الزمنية من مكان واحد موحد

استفد من القوالب لإنشاء قوائم مراجعة موحدة لبدء التشغيل دون عناء

استورد جميع بياناتك من أدوات إدارة المهام وتطبيقات التوثيق المتعددة

قيود Notion

قد تواجه مشكلات في الأداء عند إدارة مجموعات البيانات الكبيرة

أسعار Notion

مجاني

بالإضافة إلى: 12 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

الأعمال: 18 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

Notion AI: أضف إلى مساحة العمل الخاصة بك مقابل 10 دولارات شهريًا لكل عضو

تقييمات ومراجعات Notion

G2: 4. 7/5 (أكثر من 6000 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 2000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Notion

لقد أنشأت لوحة معلومات لإدارة المشاريع مع قواعد بيانات مرتبطة ومتتبعات المهام وملاحظات الاجتماعات لمساعدة فريقي على البقاء منظمًا حول إطلاق منتج مهم

لقد أنشأت لوحة معلومات لإدارة المشاريع مع قواعد بيانات مرتبطة ومتتبعات المهام وملاحظات الاجتماعات لمساعدة فريقي على البقاء منظمًا حول إطلاق منتج مهم

🧠 حقيقة ممتعة: كانت النسخة الأولى من Notion عبارة عن أداة إنشاء صفحات ويب، وليست برنامج إنتاجية. ولم تدخل مجال إدارة مساحات العمل إلا بعد سنوات.

9. Craft. io (الأفضل لإدارة الموارد بشكل بديهي)

هل تحتاج إلى إدارة عمليات إطلاق منتجات معقدة؟ Craft. io هو خيار رائع. تتميز هذه الأداة بقدراتها البديهية في تخطيط السعة وإمكانياتها المتقدمة في وضع خارطة الطريق. يمكن لمديري المنتجات محاكاة تأثير الموارد على السعات دون تغيير خارطة الطريق الحية.

أفضل ميزات Craft.io

قم ببناء ومراجعة استراتيجيات التسويق والمبيعات في الوقت الفعلي من خلال مساحات مخصصة

حافظ على استمرارية سير العمل من التطوير إلى الإطلاق من خلال تكاملات رئيسية مثل Azure DevOps و GitLab

اربط المهام اليومية وميزات المنتج بأهداف استراتيجية أكبر من خلال حل OKR متعدد المستويات مدمج

قيود Craft.io

لا يحتوي على سجل التحرير لتتبع من قام بإجراء تغييرات على قصة أو عنصر

أسعار Craft. io

المبتدئين: 24 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

المحترف: 99 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Craft. io

G2: 4. 5/5 (50+ تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (30+ تقييم)

10. ProdPad (الأفضل لإدارة الأفكار ووضع خرائط طريق بسيطة)

عبر ProdPad

ProdPad هو حل فعال لتطوير الأفكار والتخطيط لإطلاق منتجاتك. تضمن خرائط الطريق "الآن-بعد ذلك-لاحقًا" بساطة تنظيم مهام الإطلاق.

إذا تلقيت تعليقات على النموذج الأولي، فإن الحل يربطها تلقائيًا بالأفكار ذات الصلة. يمكن للفرق أيضًا التصويت على التغيير قبل تحويل تلك الأفكار إلى واقع.

أفضل ميزات ProdPad

استخدم مخطط التأثير مقابل الجهد لإضفاء لمسة بصرية على تمثيل الأفكار وترتيبها حسب الأولوية

قم بمزامنة البيانات من فرق تطوير المنتجات لديك وقم بتعيين عمليات محددة مسبقًا باستخدام أتمتة سير العمل

خطط لاستراتيجية المنتج وأهداف العمل باستخدام أدوات لوحة المنتج وأهداف OKR

قيود ProdPad

تفتقر إلى خيارات التحكم في الوصول والمشاركة القوية اللازمة عند إدارة فرق ووظائف متعددة

أسعار ProdPad

أساسيات خرائط الطريق: 30 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

خرائط طريق متقدمة: 55 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

أساسيات الأفكار: 30 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

Ideas Advanced: 45 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

أساسيات التعليقات: 30 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

Feedback Advanced: 45 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

تقييمات ومراجعات ProdPad

G2: 4. 3/5 (50+ تقييم)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ProdPad

عندما نضع خارطة طريق لمنتجاتنا، يكون من المثير جدًا رؤية القصص والفئات المختلفة.

عندما نضع خارطة طريق لمنتجاتنا، يكون من المثير جدًا رؤية القصص والفئات المختلفة.

اجعل كل إطلاق منتج ناجحًا مع ClickUp

تساهم أداة إطلاق المنتجات الناجحة في تحديد الإيرادات والتحكم في التكاليف وزيادة الربحية منذ اليوم الأول. كما أنها توجه تكلفة اكتساب العملاء ودورة حياتهم. ونظرًا لتعقيد هذه الوظيفة، فإن البرنامج المناسب يبسط العملية. كما أنه يعزز الرؤية ويحافظ على تماسك الفريق.

من المؤكد أن أحد أفضل الحلول التي قمنا بتغطيتها سوف يلبي احتياجاتك، ولكن العناصر المتغيرة العديدة في عمليات إطلاق المنتجات تجعل من الضروري إعطاء الأولوية لإدارة المهام المتكاملة والتواصل والتحليلات والتصور.

للحصول على القوة والتوازن بين جميع هذه العناصر، ClickUp هو الشريك المثالي. بالإضافة إلى ذلك، ستجعل تقنية الذكاء الاصطناعي والأتمتة الخاصة به من إطلاق كل منتج أمرًا عاديًا لفريقك.

هل أنت مستعد لإنجاح كل إطلاق؟ اشترك في ClickUp اليوم!