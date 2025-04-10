أفضل 10 برامج لإدارة علاقات العملاء لوكالات السفر في 2025

هل تتذكر عندما بدأت العمل مع وكالة سفريات لأول مرة؟

كان كل شيء يبدو مثيراً - مساعدة العملاء في التخطيط لإجازات أحلامهم، واكتشاف وجهات جديدة، وتحقيق سحر السفر. ثم ضرب الواقع: بيانات العملاء المبعثرة عبر رسائل البريد الإلكتروني، والمتابعة التي لا تنتهي، وقائمة متزايدة من المهام الإدارية التي تترك لك وقتاً أقل للتركيز على عملائك.

وهنا يأتي دور برنامج إدارة علاقات العملاء في وكالات السفر (CRM).

ينظم برنامج إدارة علاقات العملاء المناسب للسفر علاقات العملاء، ويساعدك على صياغة تجارب مخصصة، ويجعل إدارة الحجوزات أمرًا سهلاً. سواء كنت وكيل سفريات منفرداً أو تدير فريقاً كاملاً، فإن نظام إدارة علاقات العملاء القوي يحافظ على حركة المبيعات لديك ويقلل من مستويات التوتر لديك.

لجعل حياتك أسهل، جمعنا لك أفضل 10 برامج لإدارة علاقات العملاء لوكالات السفر - لأن إدارة أعمال السفر الناجحة يجب أن تكون حول الرحلات الرائعة، وليس جداول البيانات الفوضوية.

⏰ ملخص 60 ثانية إليك نظرة عامة سريعة على أفضل برامج إدارة علاقات العملاء في مجال السفر، بالإضافة إلى حالات استخدامها! : الأفضل لعلاقات العملاء وإدارة المشاريع ClickUp: الأفضل لعلاقات العملاء وإدارة المشاريع Pipedrive: الأفضل لإدارة خط أنابيب المبيعات والصفقات HubSpot CRM: الأفضل لإدارة الصفقات Zoho CRM: الأفضل لإعداد تقارير المبيعات والتحليلات Agile CRM: أفضل حل شامل لإدارة الأعمال Salesforce: الأفضل لتخصيصات وتكامل CRM NetHunt CRM: أفضل إدارة علاقات العملاء المتكاملة لفرق المبيعات EngageBay: أفضل برنامج إدارة علاقات العملاء الكل في واحد بأسعار معقولة مع التسويق متعدد القنوات WeTravel: أفضل برنامج CRM مخصص لوكالات السفر Freshworks CRM: الأفضل للشركات متوسطة الحجم

لديك حجوزات عليك تتبعها، واستفسارات العملاء، ومدفوعات عليك معالجتها، وسجلات عملاء عليك تذكرها - وبطريقة ما، يجب أن يتم كل ذلك بسلاسة. من السهل أن تفقد تتبع طلب العميل أو تنسى متابعة مهمة عند التعامل مع الكثير من التفاصيل. قد يبدو البقاء على رأس تفاعلات العملاء وكأنه تحدٍ لا ينتهي بدون الأدوات المناسبة.

باستخدام برنامج CRM المناسب لعمليات وكالة السفر، يمكنك أتمتة المهام الروتينية وإدارة الحجوزات بكفاءة أكبر. تتيح لك ميزة سير عمل CRM تنظيم يومك بشكل أفضل حتى لا تتدافع باستمرار لتذكر التفاصيل. فهي تمنحك المزيد من الوقت للتركيز على ما يهمك حقًا - توفير تجربة مخصصة لكل عميل.

أحد أفضل الأجزاء هو أن حل CRM للسفر يوفر رؤى قيمة حول رضا العملاء ومؤشرات الأداء الرئيسية للتجربة، مما يساعدك على تتبع مدى جودة خدمتك لعملائك. من السهل معرفة ما ينجح وما تحتاج إلى تحسينه.

بالإضافة إلى ذلك، مع عمليات التكامل مثل مخططي السفر بالذكاء الاصطناعي، يمكنك تقديم المزيد من التوصيات المخصصة، مما يرتقي بتفاعل العملاء مع خدمتك إلى مستوى جديد.

👀هل تعلم؟ يتكامل العديد من برامج إدارة علاقات العملاء في قطاع السفر والسياحة مع أنظمة التوزيع العالمية (GDS) مثل Amadeus وSabre وGalileo. يتيح هذا الاتصال للوكالات سحب بيانات رحلات الطيران والفنادق في الوقت الفعلي مباشرةً إلى برنامج إدارة علاقات العملاء للسفر، مما يسهل عمليات الحجز والحجوزات.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج إدارة علاقات العملاء لوكالات السفر؟

تُمكِّنك أدوات إدارة علاقات العملاء من التقاط وتخزين معلومات العملاء الحيوية وتفضيلاتهم وسجل اتصالاتهم، مما يُنشئ ملفاً تعريفياً شاملاً يساعدك على تقديم خدمات مُخصَّصة واهتمام شخصي.

نظراً للخيارات العديدة المتاحة، قد يكون اختيار برنامج إدارة علاقات العملاء المناسب لأعمال السفر أمراً مربكاً.

إليك ما يجب أن تبحث عنه عند اختيار منصة إدارة السفر لتقديم تجارب مخصصة:

حجز بدون عناء: يجب أن يوفر نظام إدارة علاقات العملاء للسفر وصولاً سلسًا إلى أفضل أماكن الإقامة والرحلات الجوية وغيرها

التواصل الآلي: ابحث عن أدوات إدارة علاقات العملاء التي تعمل على أتمتة التواصل مع العملاء، مثل إرسال رسائل البريد الإلكتروني أو التذكيرات أو التحديثات. توفر الأتمتة الوقت وتضمن المتابعة المستمرة

أدوات إعداد تقارير متقدمة: يجب أن يوفر برنامج إدارة علاقات العملاء الخاص بك إمكانيات إعداد تقارير متعمقة. تتبع المبيعات، وتفاعلات العملاء، وإدارة الحسابات، ومقاييس الأداء للحصول على رؤية شاملة لأعمالك

التكامل مع الأدوات الأخرى: يجب أن يتكامل برنامج CRM مع المنصات الأخرى، مثل محركات الحجز أو أنظمة الدفع. هذا يحافظ على مزامنة جميع أدواتك وتبسيط العمليات

خيارات التخصيص: يجب أن يوفر نظام إدارة علاقات العملاء ميزات قابلة للتخصيص، مثل قوالب إدارة علاقات العملاء، لتخصيص النظام حسب احتياجات عملك وزيادة رضا العملاء. وهذا يسمح لك بتكييفه مع سير عملك المحدد

إمكانية الوصول عبر الهاتف المحمول: لا يتوقف السفر عندما تكون بعيدًا عن مكتبك. يتيح لك برنامج CRM المتوافق مع الهاتف المحمول إدارة كل شيء أثناء التنقل على أجهزتك المحمولة

توصيات مدعومة بالذكاء الاصطناعي: مع مخططي السفر المدعومين بالذكاء الاصطناعي، يجب أن يكون برنامج إدارة علاقات العملاء لديك قادرًا على تقديم خدمات مخصصة بناءً على تفضيلات العملاء وسجل وسلوك السفر السابق

ميزات أمان البيانات: يجب أن يوفر برنامج CRM الخاص بك أمانًا قويًا، مثل التشفير والامتثال للوائح حماية البيانات العالمية، للحفاظ على أمان بيانات العملاء

واجهة سهلة الاستخدام: تصميم سهل الاستخدام يضمن سهولة تنقل فريقك في الأداة، مما يوفر وقتًا ثمينًا

🧠 حقيقة ممتعة: فندق Henn-na في ناغازاكي هو أول فندق في العالم يعمل به روبوتات متعددة اللغات بالكامل، حيث يتعاملون بشكل أساسي مع عمليات تسجيل الوصول والمغادرة.

أفضل 10 برامج لإدارة علاقات العملاء لوكالات السفر

إليك أفضل 10 اختيارات لأفضل 10 أنظمة لإدارة علاقات العملاء لوكالات السفر:

1. ClickUp (الأفضل لعلاقات العملاء وإدارة المشاريع)

أنشئ علاقاتك مع عملائك وقم بإدارتها، وتتبَّع مهامك الشخصية، وعزِّز نمو أعمالك والمزيد مع ClickUp CRM

الأول في قائمتنا هو ClickUp، وهو تطبيق كل شيء للعمل الذي يتضاعف كبرنامج قوي لإدارة علاقات العملاء لوكالات السفر.

يجمع ClickUp CRM بين إدارة المشاريع وإدارة علاقات العملاء، مما يتيح لك إدارة علاقات العملاء ومشاريع السفر من واجهة واحدة سهلة الاستخدام. يمكن أن يكون ClickUp أداتك المفضلة لإدارة بيانات العملاء والصفقات وجهات الاتصال.

📮ClickUp Insight: ما يقرب من 42% من العاملين في مجال المعرفة يفضلون البريد الإلكتروني للتواصل مع الفريق. ولكن ذلك يأتي بتكلفة. نظرًا لأن معظم رسائل البريد الإلكتروني لا تصل إلا إلى زملاء محددين في الفريق، تظل المعرفة مجزأة، مما يعيق التعاون واتخاذ القرارات السريعة. لتحسين الرؤية وتسريع التعاون، استفد من تطبيق كل شيء للعمل مثل ClickUp، الذي يحول رسائل البريد الإلكتروني إلى مهام قابلة للتنفيذ في غضون ثوانٍ!

إحدى الميزات البارزة هي كيفية جعل ClickUp التواصل مع العملاء مركزياً. التكامل مع البريد الإلكتروني سلس، ويشجع على التعاون بين الفرق. يمكنك مشاركة تحديثات المشروع مع العملاء، والتواصل مع العملاء، والاحتفاظ بكل شيء داخل مركز بريد إلكتروني واحد.

تعمق أكثر في مهامك وقم بإدارة خط أنابيب المبيعات والعملاء المحتملين بسهولة في مكان واحد باستخدام لوحات معلومات ClickUp

ثم هناك لوحة معلومات ClickUp Dashboard، والتي يمكن أن تقدم رؤى تفصيلية حول خط أنابيب المبيعات الخاص بك للمساعدة في إنشاء وكالة سفر ناجحة. استخدم أكثر من 50 أداة لعرض بيانات العملاء في موقع مركزي واحد. إنها طريقة رائعة للبقاء على اطلاع على العملاء المحتملين والتقدم الذي تحرزه.

من المزايا الأخرى التي يوفرها ClickUp مجموعة كبيرة من قوالب إدارة علاقات العملاء، بما في ذلك قوالب مسارات الرحلات، التي توفر لك الوقت وتساعدك في إنشاء مسارات مخصصة. ليس عليك أن تبدأ من الصفر!

احصل على نموذج مجاني تتبع جميع قرارات السفر الخاصة بك من الوجهات إلى الاستفسارات باستخدام قالب وكالة السفر ClickUp

على سبيل المثال، يمكن أن يساعد قالب ClickUp Travel Agency وكلاء السفر في تنظيم وإدارة الحجوزات ومسارات الرحلات وتفاصيل العملاء. ويمكنه أيضًا جدولة الخدمات مع الفنادق وشركات الطيران والشركاء الآخرين، وتتبع تقدم العملاء خلال كل مرحلة من مراحل رحلتهم، وتقديم تجارب شخصية للعملاء.

يحافظ هذا القالب على تنظيمك وتركيزك على تقديم خدمة من الدرجة الأولى، سواء كنت تخطط لمغامرة متعددة المدن أو عطلة نهاية أسبوع بسيطة.

💈 مكافأة: يُعد قالب مخطط السفر من ClickUp طريقة رائعة للبقاء منظماً في الرحلات الشخصية. فهو يتيح لك سرد خيارات السفر الفعالة من حيث التكلفة، وتتبع الملفات المتعلقة بالسفر، وإنشاء قوائم مهام لكل مرحلة من مراحل الرحلة. أو، إذا كنت ترغب في إدارة خط أنابيب المبيعات وتحسين إدارة العملاء، يساعدك نموذج ClickUp لإدارة علاقات العملاء على تتبع العملاء المحتملين وعلاقات العملاء - مما يجعل من السهل الإشراف على كل خطوة من خطوات العملية.

أفضل ميزات ClickUp

نظِّم تفاصيل السفر وتعاون دون عناء مع ClickUp Docs، مع الحفاظ على إمكانية الوصول إلى جميع المعلومات وتأمينها

قم بإنشاء خطط ومخططات فورية للسفر واجتذب العملاء المحتملين باستخدام ClickUp Brain، مما يوفر الوقت ويزيد من الكفاءة

استفد من أتمتة ClickUp للتوعية والمتابعة

خطِّط الأنشطة اليومية، واضبط التذكيرات، وأنشئ مهام ClickUp، وحوِّل ClickUp إلى مساعدك الشخصي للسفر

ادمج ClickUp مع أكثر من 1,000 تطبيق، بما في ذلك Slack وتقويم Google وZoom وYouTube وجداول بيانات Google، من أجل اتصال سلس عبر المنصات

قيود ClickUp

قد يواجه المستخدمون منحنى تعلُّم حاد بسبب مجموعة واسعة من الميزات

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2 : 4. 7/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4,300 تقييم)

ما يقوله المستخدمون في الحياة الواقعية عن ClickUp

ClickUp هو أفضل أداة لإدارة المشروعات وإدارة علاقات العملاء صادفتها. يسمح لك تعدد الاستخدامات بمعالجة جميع مهامك في مكان واحد دون الحاجة إلى اشتراكات عديدة في خدمات أخرى.

ClickUp هو أفضل أداة لإدارة المشروعات وإدارة علاقات العملاء صادفتها. يسمح لك تعدد الاستخدامات بمعالجة جميع مهامك في مكان واحد دون الحاجة إلى اشتراكات عديدة في خدمات أخرى.

📖 اقرأ أيضًا: قوالب نماذج التعليقات المجانية

2. Pipedrive (الأفضل لإدارة خط أنابيب المبيعات والصفقات)

عبر Pipedrive

تنطوي إدارة وكالة سفريات على تحديات فريدة من نوعها، خاصةً عند إدارة حجوزات العملاء والموردين والصفقات المتعددة في وقت واحد. يمكن أن يؤدي استخدام Pipedrive إلى تغيير طريقة تتبُّع العملاء المحتملين وإدارة الحجوزات وضمان أن تكون دائماً في الطليعة.

يدمج Pipedrive تفاعلات العملاء وخطط السفر والمتابعة في مكان واحد. تمنحك لوحات المعلومات البديهية الخاصة به نظرة في الوقت الفعلي على موقع كل عميل في العملية - سواء كان في مرحلة اتخاذ القرار أو في مرحلة وضع اللمسات الأخيرة على خط سير الرحلة.

أفضل ميزات Pipedrive

قم بأتمتة عمليات المبيعات لتوفير الوقت لتخصيص خطط سفر العملاء

قم بقياس نجاح الحجز من خلال التقارير والتحليلات في الوقت الفعلي، وعدِّل الاستراتيجيات لتحقيق نتائج أفضل

استخدم لوحات كانبان لإدارة العملاء المحتملين والحجوزات والتقدم في مسار المبيعات

قيود Pipedrive

يفتقر إلى خاصية الكشف التلقائي عن الإدخال المكرر، لذا فإن التنظيف اليدوي ضروري من وقت لآخر

تسعير Pipedrive

أساسي: 19$/شهرًا لكل مقعد

متقدم: 34$/شهرًا لكل مقعد

المحترف: 64 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مقعد

القوة: 74 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مقعد

المؤسسة: 99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مقعد

تقييمات ومراجعات Pipedrive

G2 : 4. 3/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 3,000 تقييم)

👀 هل تعلم؟ تخطط 77% من المؤسسات لزيادة استثماراتها في أدوات ذكاء المبيعات، بما في ذلك برامج إدارة علاقات العملاء، لتقليل المهام الإدارية وغير البيعية التي تستهلك حاليًا 30% من وقتهم.

3. HubSpot CRM (الأفضل لإدارة الصفقات)

عبر HubSpot CRM

يتيح لك HubSpot CRM إنشاء حملات تسويقية متعددة القنوات ومراقبتها من خلال منصة واحدة، مما يجعل التواصل مع العملاء سلسًا.

إنه سهل الاستخدام، وعلى الرغم من أنه يقدم العديد من الميزات، إلا أن واجهته بديهية للغاية.

سيصمم HubSpot إدارة علاقات العملاء لتناسب احتياجاتك الخاصة. من تعديل كيفية تتبُّع الحجوزات إلى تخصيص الحقول في إدارة علاقات العملاء، يمكنك إنشاء نظام يبدو طبيعياً لسير عملك.

أفضل ميزات HubSpot CRM

أتمتة المهام المتكررة مثل المتابعة والتذكيرات لتوفير الوقت وزيادة الكفاءة

راقب تفاعلات البريد الإلكتروني، مثل عمليات فتح البريد الإلكتروني والنقرات لقياس مدى تفاعل العملاء المحتملين

يمكنك توليد رؤى حول أداء المبيعات باستخدام أدوات إعداد تقارير قوية لمساعدتك في اتخاذ قرارات قائمة على البيانات

قيود HubSpot CRM CRM

قد يبدو تخصيص لوحة التحكم مرهقًا بعض الشيء، مما قد يؤدي إلى إبطاء تجربة المستخدم

تسعير HubSpot CRM

مجاناً

مبتدئ : 20$/مقعد شهرياً

احترافي : 1,300 دولار شهرياً (لكل 5 مقاعد)

المؤسسات: 4,300 دولار شهرياً (لكل 7 مقاعد)

تقييمات ومراجعات HubSpot CRM

G2 : 4. 4/5 (أكثر من 12,000 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

ما يقوله المستخدمون في الحياة الواقعية عن HubSpot CRM

يوفر HubSpot CRM خدمات لا تشوبها شائبة ساعدت في تبسيط عمليات القبول لدينا. فهو يسهل التواصل مع طلابنا المحتملين. يوفر HubSpot CRM أيضًا رؤى مهمة للغاية تتيح لنا تحسين علاقتنا مع طلابنا المحتملين.

يوفر HubSpot CRM خدمات لا تشوبها شائبة ساعدت في تبسيط عمليات القبول لدينا. فهو يسهل التواصل مع طلابنا المحتملين. يوفر HubSpot CRM أيضًا رؤى مهمة للغاية تتيح لنا تحسين علاقتنا مع طلابنا المحتملين.

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4. Zoho CRM (الأفضل لإعداد تقارير المبيعات والتحليلات)

عبر Zoho CRM

على الرغم من منحنى التعلُّم الحاد بعض الشيء، سرعان ما أصبح Zoho CRM أداة شائعة لإدارة عملاء السفر. تبرز مرونته. يمكنك تخصيص الوحدات النمطية وسير العمل والعمليات لتناسب احتياجاتك، وهو أمر رائع لإدارة كل شيء بدءًا من العملاء المحتملين وحتى حجوزات العملاء.

يمكنك إنشاء تقارير مخصصة توفر رؤى عميقة حول أداء مبيعاتك. تشمل خيارات الرسوم البيانية المختلفة المخططات الشريطية والخطية والدائرية والخرائط الحرارية وحتى مخططات القمع والدونات.

أفضل ميزات Zoho CRM

أتمتة عمليات المبيعات لتحقيق الكفاءة باستخدام أدوات أتمتة سير العمل القوية

اكتساب رؤى حول تفاعلات العملاء واتصالات الفريق لتحسين التعاون

استخدم أدوات الذكاء الاصطناعي مثل Zia وChatGPT لمهام مثل صياغة البريد الإلكتروني واكتشاف الحالات الشاذة

قيود Zoho CRM

قد تواجه المنصة في بعض الأحيان حالات تباطؤ أثناء المهام الحرجة

أسعار Zoho CRM

قياسي : 20 دولاراً/مستخدماً شهرياً

احترافي : 35 دولار/مستخدم شهرياً

المؤسسة : 50 دولاراً لكل مستخدم شهرياً

أقصى قدر من الكفاءة: 65$ لكل مستخدم شهرياً

تقييمات ومراجعات Zoho CRM

G2 : 4. 1/5 (أكثر من 2,700 تقييم)

Capterra: 4. 3/5 (أكثر من 6,500 تقييم)

ما يقوله المستخدمون في الحياة الواقعية عن Zoho CRM

لديه أفضل ميزة تخصيص. يمكن للمستخدمين تخصيص الحقول حسب احتياجات العمل. في مسؤولياتي اليومية أعمل مع تخصيص الوحدات النمطية. مراجعة تم جمعها واستضافتها على G2. com.

لديه أفضل ميزة تخصيص. يمكن للمستخدمين تخصيص الحقول حسب احتياجات العمل. في مسؤولياتي اليومية أعمل مع تخصيص الوحدات النمطية. مراجعة تم جمعها واستضافتها على G2. com.

📖 اقرأ أيضًا: قوالب حملات تسويقية مجانية

5. Agile CRM (أفضل حل شامل لإدارة الأعمال)

عبر Agile CRM

أفضل ما يميز Agile CRM هو قدرته على تتبع المبيعات. ميزات الأتمتة مفيدة، خاصةً عند إدارة حملات البريد الإلكتروني ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي.

ميزة أخرى هي نظام الاتصال الهاتفي المدمج، مما يتيح لك إجراء مكالمات العملاء مباشرةً من المنصة.

أفضل ميزات إدارة علاقات العملاء الرشيقة

قم بإدارة العملاء المحتملين وخطوط المبيعات باستخدام أدوات مثل تسجيل العملاء المحتملين وتصنيف النجوم

بساطة إدارة CRM مع واجهة سهلة الاستخدام وبديهية

احصل على دعم عملاء قوي من فريق متجاوب يساعدك على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من البرنامج

قيود إدارة علاقات العملاء الرشيقة

بعض الميزات مثل نوافذ الخروج المنبثقة والإشعارات الفورية غير مكتملة أو غير متطورة

تسعير إدارة علاقات العملاء الرشيقة

مجاني: لـ 10 مستخدمين

مبتدئ : 14. 99 دولارًا أمريكيًا/المستخدم شهريًا

عادية : 49.99 دولارًا أمريكيًا/المستخدم شهريًا

المؤسسة: 79.99 دولارًا أمريكيًا/المستخدم شهريًا

تقييمات ومراجعات إدارة علاقات العملاء الرشيقة

G2 : 4/5 (أكثر من 350 تقييمًا)

Capterra: 4. 1/5 (أكثر من 500 تقييم)

ما يقوله المستخدمون في الحياة الواقعية عن Agile CRM

يجمع بين المبيعات والتسويق وأتمتة الخدمات في منصة واحدة، مما يقلل من الحاجة إلى أدوات متعددة. واجهة سهلة الاستخدام مع وظيفة السحب والإفلات، مما يجعل من السهل الإعداد والتنقل. قدرات أتمتة قوية لمهام مثل التسويق عبر البريد الإلكتروني وأتمتة سير العمل.

يجمع بين المبيعات والتسويق وأتمتة الخدمات في منصة واحدة، مما يقلل من الحاجة إلى أدوات متعددة. واجهة سهلة الاستخدام مع وظيفة السحب والإفلات، مما يجعل من السهل الإعداد والتنقل. قدرات أتمتة قوية لمهام مثل التسويق عبر البريد الإلكتروني وأتمتة سير العمل.

💡 نصيحة احترافية: يحافظ نظام إدارة اتصالات العملاء القوي (CCM) على رسائل البريد الإلكتروني والرسائل والمتابعة في مكان واحد. يضمن نظام إدارة علاقات العملاء الصحيح لوكالة السفر عدم تفويت أي طلب من العملاء، مما يعزز المشاركة وتكرار الحجوزات!

6. Salesforce (الأفضل للتخصيصات والتكاملات في إدارة علاقات العملاء)

عبر Salesforce

تُعد Salesforce خياراً قوياً لإدارة علاقات العملاء المستندة إلى السحابة، وتوفر العديد من الميزات التي يمكن أن تساعد في إدارة كل شيء بدءاً من بيانات العملاء إلى عمليات المبيعات.

فهو يدمج بين إدارة خط أنابيب المبيعات، وإدارة جهات الاتصال، وأتمتة التسويق، وإدارة العملاء المحتملين، ودعم العملاء، مما يجعله متجراً شاملاً للتعامل مع علاقات العملاء.

أفضل ميزات Salesforce

التقط رسائل البريد الإلكتروني، والأحداث، وبيانات المشاركة تلقائيًا دون بذل جهد إضافي

أنشئ تنبؤات دقيقة في الوقت الفعلي لاتخاذ قرارات مستنيرة

سجِّل تفاعلات العملاء المهمة تلقائيًا، وحسِّن تواصل الفريق

قيود Salesforce

يجد بعض المستخدمين أن ميزات التنبؤ وتسجيل الفرص غير دقيقة، مما قد يؤثر على القرارات

تسعير Salesforce

البداية: 25 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا (تُدفع شهريًا أو سنويًا)

الإيجابيات: 100 دولار/مستخدم شهريًا (تُدفع سنويًا)

المؤسسة : 165$/مستخدِم شهرياً (تُدفع سنوياً)

غير محدود : 330 دولاراً لكل مستخدم شهرياً (تُدفع سنوياً)

مبيعات آينشتاين 1: 500 دولار/مستخدم شهريًا (تُدفع سنويًا)

تقييمات ومراجعات Salesforce

G2 : 4. 5/5 (أكثر من 2,500 تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 18,500 تقييم)

ما يقوله المستخدمون في الحياة الواقعية عن Salesforce

سهل الاستخدام للغاية، مع الكثير من المعلومات وإمكانيات إعداد التقارير. إمكانية رؤية جميع الحالات التي يعمل عليها الجميع رائعة.

سهل الاستخدام للغاية، مع الكثير من المعلومات وإمكانيات إعداد التقارير. إمكانية رؤية جميع الحالات التي يعمل عليها الجميع رائعة.

7. NetHunt CRM (أفضل إدارة علاقات العملاء المتكاملة لفرق المبيعات)

عبر NetHunt CRM

يوفر NetHunt CRM تكاملاً سلسًا مع Gmail، ويوفر التكامل السلس مع Gmail، ويجلب وظائف CRM مباشرةً إلى تجربة بريدك الإلكتروني دون الحاجة إلى تبديل المنصات.

أصبح دعم العملاء أسهل بكثير من خلال الإنشاء التلقائي لاستفسارات الدعم وتخصيصها تلقائياً، مما يساعد الفريق على متابعة طلبات العملاء دون الحاجة إلى التنقل بين الأدوات المختلفة.

أفضل ميزات NetHunt CRM

أنشئ عملاء محتملين من رسائل البريد الإلكتروني ورسائل الدردشة والملفات الشخصية الاجتماعية بنقرة واحدة

إطلاق حملات بريد إلكتروني مستهدفة وتحديث بيانات CRM تلقائيًا من نتائج الحملة

إدارة المهام والأنشطة وتتبعها، وتعيين تواريخ الاستحقاق، والتكامل مع التقويمات

قيود NetHunt CRM NetHunt CRM

التقارير المرئية أساسية ولا تقدم نفس العمق الذي تقدمه حلول إدارة علاقات العملاء الأخرى لوكلاء السفر

تسعير NetHunt CRM

أساسي : 30$/مستخدِم شهرياً

باسيك بلس : 42 دولاراً لكل مستخدم شهرياً

الشركات : 60$/مستخدم شهرياً

برنامج Business Plus : 84$ لكل مستخدم شهرياً

متقدم: 120 دولار/مستخدم شهرياً

تقييمات ومراجعات NetHunt CRM

G2 : 4. 6/5 (أكثر من 250 تقييمًا)

Capterra: 4. 8/5 (أكثر من 150 تقييمًا)

📖 اقرأ أيضًا: كيفية إنشاء لوحة تحكم CRM (باستخدام القوالب)

8. EngageBay (برنامج إدارة علاقات العملاء الكل في واحد بأسعار معقولة مع التسويق متعدد القنوات)

عبر EngageBay

برنامج EngageBay ميسور التكلفة ويحتوي على ميزات تُبسِّط إدارة العملاء والتسويق والمبيعات.

من المزايا الكبيرة خيارات التواصل مع العملاء متعددة القنوات. يمكن للعملاء التواصل مع العملاء من خلال الدردشة المباشرة، والرسائل النصية القصيرة، ووسائل التواصل الاجتماعي، والمكالمات الهاتفية، ونماذج الويب.

إنه مناسب لكل من الشركات والعملاء. كما أن خليج الخدمة مثير للإعجاب بنفس القدر، حيث يقدم نظام تذاكر، ومكتب المساعدة، والدردشة المباشرة، والردود التلقائية - كل ذلك في مكان واحد.

أفضل ميزات EngageBay

استقطب العملاء المحتملين ورعايتهم مباشرةً من نماذج الويب أو نقاط المشاركة الأخرى

تتبع فرص المبيعات وجدولة المواعيد باستخدام أدوات أتمتة المبيعات

صمم صفحات سريعة الاستجابة دون الحاجة إلى خلفية في تطوير الويب

قيود EngageBay

أبلغ المستخدمون عن مواطن الخلل العرضية التي تعيق سير العمل

تسعير EngageBay

مجانًا مجانًا

الأساسي: 14.99 دولارًا أمريكيًا/المستخدم شهريًا

النمو: 64. 99 دولارًا أمريكيًا/المستخدم شهريًا

الإيجابي: 119.99 دولارًا أمريكيًا/المستخدم شهريًا

تقييمات ومراجعات EngageBay

G2 : 4. 7/5 (أكثر من 450 تقييمًا)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 850 تقييمًا)

9. WeTravel (أفضل برنامج CRM مخصص لوكالات السفر)

عبر WeTravel

إذا كنت تبحث عن برنامج CRM مخصص لوكالات السفر، فإن WeTravel يستحق أن تضعه في اعتبارك. يمكنه إنشاء صفحات حجز تساعد في تحويل الزائرين إلى عملاء يدفعون المال، ويجعل عملية الحجز سلسة وبديهية.

من المزايا الضخمة الأخرى هي رسوم المعاملات المنخفضة لنظام معالجة الدفع الذكي، مما يجعله مثالياً للشركات الصغيرة.

أفضل ميزات WeTravel

قم بإدارة الحجوزات والمستندات والتقارير من منصة واحدة

استخدم بطاقة WeTravel للدفع للموردين على مستوى العالم

تقديم تجربة مستخدم سلسة لك ولعملائك على حد سواء

قيود WeTravel

أفاد بعض المستخدمين أنه يفتقر إلى خيارات التخصيص المتقدمة لتلبية الاحتياجات الخاصة

أسعار WeTravel

أساسي : مجاناً

الإيجابي : 79 دولاراً لكل مستخدم شهرياً

المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات WeTravel

G2 : مراجعات غير كافية

Capterra: 4. 8/5 (أكثر من 450 تقييمًا)

10. برنامج Freshworks CRM (الأفضل للشركات متوسطة الحجم)

عبر Freshworks CRM

برنامج Freshworks CRM، الذي كان يُعرف سابقًا باسم Freshsales، هو برنامج CRM مصمم خصيصًا لمنظمي الرحلات السياحية. إنه سهل الاستخدام ولكنه مليء بالميزات القوية التي تمزج بسلاسة بين أتمتة المبيعات والتسويق.

الأمر الرائع هو مدى تكامل Freshworks CRM مع منتجات Freshworks الأخرى. إذا كنت تستخدم مجموعتهم بالفعل، فإن برنامج CRM هذا يتناسب تمامًا.

أفضل ميزات برنامج Freshworks CRM

إدارة خطوط أنابيب المبيعات دون عناء باستخدام الأدوات المرئية وميزات الأتمتة

استخدم التحليلات في الوقت الفعلي لفهم سلوك العملاء بشكل أفضل وتحسين الاستراتيجيات

قم بتشغيل حملات تسويق مستهدفة عبر البريد الإلكتروني لإدارة العملاء المحتملين وزيادة التحويلات

قيود Freshworks CRM CRM

قد تكون بعض عمليات التكامل مع الجهات الخارجية مربكة وليست سلسة كما هو متوقع

تسعير Freshworks CRM

مجاناً

نمو : 18$/مستخدم شهرياً

الإيجابي : 47$/مستخدم شهرياً

المؤسسات: 83$ لكل مستخدم شهرياً

تقييمات ومراجعات Freshworks CRM

G2 : 4. 5/5 (أكثر من 7,500 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 600 تقييم)

ارتقِ بمستوى إدارة علاقات العملاء مع ClickUp

قد تعني إدارة شركة سفر في كثير من الأحيان العمل بميزانية محدودة، لذلك قد تشعر أنه من المستحيل تحمل تكلفة برنامج CRM باهظ الثمن. ومع ذلك، هناك خيارات رائعة لا تكلفك الكثير.

تقدم برامج إدارة علاقات العملاء في هذه القائمة مجموعة متنوعة من الميزات المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات الصناعة مع الحفاظ على ميزانيتها.

ولكن إذا كنت تبحث عن شيء يتجاوز وظائف إدارة علاقات العملاء، فقد يكون ClickUp هو الحل. بفضل إمكانيات إدارة علاقات العملاء، وبراعة إدارة المشاريع، والتكامل، والدعم، يمكن ل ClickUp التعامل مع كل شيء بدءًا من المهام الإدارية البسيطة إلى المشاريع المعقدة.

سجِّل للحصول على حساب ClickUp مجانًا اليوم - نظِّم بيانات عملائك وقم بإدارة قوائم مهامك في مكان واحد!