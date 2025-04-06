أفضل 13 برنامج مركز اتصال CRM لدعم العملاء بشكل سلس

10 ساعات و 43 دقيقة. هذه هي المدة التي قضاها أحد أعضاء فريق ولاء العملاء في Zappos ذات مرة في مكالمة واحدة مع أحد العملاء.

ولكن عمّا كانت المحادثة؟ كان غوصاً عميقاً في الحياة في لاس فيغاس. وإليك الملاحظة المهمة: في نهاية تلك المكالمة التي استغرقت 11 ساعة تقريباً، قدم العميل طلباً.

هذا الحادث مثير للإعجاب بشكل خاص لأنه يوضح أن خدمة العملاء المتفانية يمكن أن تساعدك على تحقيق أهداف عملك مع بناء علاقات مثمرة طويلة الأمد. هذا هو بالضبط السبب الذي يجعل أنظمة مراكز اتصال CRM تحمل قيمة كبيرة في مختلف الصناعات.

إذن، كيف يمكن لمراكز الاتصال الاستفادة من هذه القوة؟ دعنا نقارن بين أفضل برامج CRM لمراكز الاتصال لشركتك.

⏰ ملخص 60 ثانية إليك اختيارنا لأفضل 13 حلاً لإدارة علاقات العملاء في مراكز الاتصال (CRM): ClickUp (الأفضل لسير عمل إدارة علاقات العملاء وإدارة علاقات العملاء) (الأفضل لسير عمل إدارة علاقات العملاء وإدارة علاقات العملاء) HubSpot (الأفضل للتكامل السلس لإدارة علاقات العملاء في مراكز الاتصال الصغيرة) Zendesk (الأفضل لإدارة المكالمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والدعم متعدد القنوات) Freshdesk (الأفضل للدعم متعدد القنوات وأتمتة مكتب المساعدة) Zoho CRM (الأفضل لدمج بيانات العملاء وتتبع المكالمات في الوقت الفعلي) خمسة 9 (الأفضل لمراكز الاتصال المستندة إلى السحابة مع تكامل سلس لإدارة علاقات العملاء) Aircall. io (الأفضل للاتصال متعدد القنوات والتكامل السلس لإدارة علاقات العملاء) Dialpad (الأفضل لنسخ المكالمات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي والمساعدة في الوقت الفعلي) Nextiva (الأفضل لوظائف إدارة علاقات العملاء المدمجة في منصة مركز الاتصال) CloudTalk (الأفضل لإدارة المكالمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وأتمتة إدارة علاقات العملاء) Talkdesk (الأفضل للأتمتة القائمة على الذكاء الاصطناعي وتفاعلات العملاء متعددة القنوات) Avaya (الأفضل لتكامل إدارة علاقات العملاء متعدد القنوات ورؤى العملاء في الوقت الفعلي) EngageBay (الأفضل للشركات الناشئة والشركات الصغيرة التي تحتاج إلى حل شامل لإدارة علاقات العملاء ومراكز الاتصال)

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج إدارة علاقات العملاء لمراكز الاتصال؟

في عام 2005، جمع جيف بيزوس بين الشحن غير المحدود والتوصيل الأسرع، وفجأة أصبح للتسوق عبر الإنترنت معيار ذهبي جديد. أو كما تحب أمازون أن تسميه، هوس العملاء.

وهذا هو ما يتطلبه النجاح اليوم - التفاني في إسعاد العملاء بنسبة 100%.

تدفع برمجيات إدارة علاقات العملاء لمراكز الاتصال إلى الأمام - تساعد الشركات على سد فجوات التواصل وتقديم خدمة سلسة. يمنح البرنامج الوكلاء منصة مركزية تتيح الوصول الفوري إلى بيانات العملاء، مما يجعل التفاعلات أكثر سلاسة وفعالية.

فيما يلي قائمة مرجعية لجميع الميزات التي يجب أن يتمتع بها نظام إدارة علاقات العملاء في مركز الاتصال الخاص بك:

التكامل السلس لإدارة علاقات العملاء: تواصل مع أدوات مثل المنصات الإعلانية وغيرها لتوحيد العمليات التجارية

دعم متعدد الأجهزة : ضمان سير العمل بسلاسة مع تطبيق سطح مكتب سهل المزامنة

دعم القنوات المتعددة : إدارة كل شيء من منصة واحدة مع سهولة تكامل التطبيقات

تتبع الأداء : تمكين المديرين من مراقبة عمليات مركز الاتصال وتتبع المكالمات

سجل شامل للعملاء : تزويد الوكلاء بسجلات العملاء للحصول على خدمة مخصصة

تكامل الاستجابة الفورية : أتمتة الاستفسارات الروتينية لتوفير الوقت والقوى العاملة

توجيه المكالمات الذكي : تعيين المكالمات بناءً على توفر الوكيل وخبرته

تتبع المكالمات الفائتة والبريد الصوتي : تسجيل المكالمات الفائتة ورسائل البريد الصوتي تلقائياً، وتخصيصها للوكيل المناسب

تقارير في الوقت الحقيقي والتقارير التاريخية: تتبع المقاييس مثل متوسط وقت المكالمات ووقت الانتظار وغير ذلك الكثير

📌 📌مثال: قوة هوس العملاء هي أيضًا شيء تتفوق فيه شركة يونيليفر. تستخدم الشركة العالمية المصنعة للسلع الاستهلاكية أنظمة إدارة علاقات العملاء في مركز الاتصال لجمع رؤى العملاء في الوقت الفعلي عبر قنوات متعددة، وتخصيص الحملات التسويقية، وتقسيم العملاء بناءً على احتياجاتهم.

اقرأ أيضًا: كيف تختار نظام إدارة علاقات العملاء لشركتك

أفضل 13 برنامج لإدارة علاقات العملاء لمراكز الاتصال

بغض النظر عن مدى وعظنا حول قيمة تخصيص ساعات عمل لعميل واحد، فإن واقع الحال هو أن وكلاء مركز الاتصال يتعاملون مع خمس مهام في وقت واحد. إن قضاء نصف نوبة عمل على مكالمة واحدة ليس خياراً متاحاً.

وهنا يأتي دور نظام CRM لمراكز الاتصال.

سواء كنت وكيل خدمة عملاء، أو مديراً تنفيذياً، أو مديراً تنفيذياً، فهناك حل CRM يناسب جميع متطلباتك. إليك اختيارنا لأفضل 13 برنامج CRM لمراكز الاتصال:

1. ClickUp (الأفضل لسير عمل CRM وإدارة علاقات العملاء)

يعمل برنامج ClickUp الشامل لإدارة علاقات العملاء وإدارة المشاريع من ClickUp على تعزيز توليد العملاء المحتملين والمبيعات من خلال تحسين التعامل مع العملاء وإدارتهم

ClickUp هو تطبيق كل شيء للعمل الذي يجمع بين إدارة المشروع والمعرفة والدردشة. باستخدام ClickUp، يمكنك الجمع بين إدارة المهام والتعاون والأتمتة وإعداد التقارير في مكان واحد، مما يضمن لك تخطي استخدام أدوات متعددة للحصول على نفس المزايا.

لتوضيح التأثير، دعنا نستعرض ما يحدث عندما تدخل إلى مساحة عمل ClickUp. أولاً، يمكنك أتمتة سير عمل العملاء، وتوجيه المكالمات بكفاءة، وتتبع الأداء في الوقت الفعلي. تبدأ مهامك اليومية في الظهور بهذا الشكل:

ClickUp هو أفضل أداة لإدارة المشروعات وإدارة علاقات العملاء صادفتها. يتيح لك تعدد الاستخدامات التعامل مع جميع مهامك في مكان واحد دون الحاجة إلى اشتراكات عديدة في خدمات أخرى.

ClickUp هو أفضل أداة لإدارة المشروعات وإدارة علاقات العملاء صادفتها. يتيح لك تعدد الاستخدامات التعامل مع جميع مهامك في مكان واحد دون الحاجة إلى اشتراكات عديدة في خدمات أخرى.

مهام ClickUp Tasks

✅ أصبح تتبُّع وإدارة تفاعلات المكالمات أسهل بكثير مع مهام ClickUp Tasks.

يمكنك تعيين وتتبع التقدم والتحديثات والتذكيرات باستخدام مهام ClickUp Tasks

تساعدك مهام ClickUp Tasks في تعيين المهام وإدارتها، وتتبع حالة العميل والتحديثات والمزيد. أضف قالب خدمة العملاء من ClickUp إلى هذا المزيج، وستصبح عملية التعقيب والتتبع سهلة للغاية! ستحب أيضًا طريقة عرض مخطط جانت في ClickUp، والتي تجعل تتبع تفاعلات العملاء وإدارة المهام أسهل من أي وقت مضى.

يمكنك تبسيط تتبع المهام والمعلومات باستخدام طريقة عرض مخطط جانت البياني من ClickUp

✅ باستخدام نماذج ClickUp ذات العلامات التجارية المخصصة ذات المنطق الشرطي من ClickUp، يمكنك إنشاء المهام تلقائيًا وتبسيط عملية إعداد العملاء وجمع البيانات.

إذا كنت ترغب في تنظيم قائمة بالأفراد المهمين المختارين الذين ستتواصل معهم في حالات محددة، فإن نموذج إدارة قائمة جهات الاتصال من ClickUp يمكن أن يجعلك تبدأ في أسرع وقت.

✅ هل تريد الارتقاء بسير عمل المكالمات إلى المستوى التالي؟ تتكامل تدفقات عمل CRM CR M مع الأتمتة من ClickUp بسلاسة مع أنظمة الرد الصوتي التفاعلي، مما يتيح لك توجيه المكالمات بكفاءة وتقديم خيارات الخدمة الذاتية.

تكاملات ClickUp

✅ بالحديث عن عمليات التكامل، ClickUp متوافق مع أكثر من 1,000 تطبيق. لذا، فإن أي سير عمل موجود سيستفيد تلقائيًا من إضافة ClickUp. على سبيل المثال، ستصبح البيانات عبر HubSpot و Zapier متسقة، وستظهر التحديثات في إحدى الأدوات في أداة أخرى مع تكامل ClickUp.

تواصل مع أكثر من 1000 تطبيق وأداة ووحد مساحة عملك مع تكاملات ClickUp

📮 ClickUp Insight: يتوق نصف القوى العاملة لديك تقريبًا إلى أدوات تعاون أفضل. حوالي 43% من الموظفين يرسلون من 0 إلى 10 رسائل فقط يوميًا. في حين أن هذا قد يشير إلى مزيد من التواصل المتعمد، إلا أنه قد يشير أيضًا إلى وجود ثغرات في التعاون - حيث تتشتت المناقشات الرئيسية عبر رسائل البريد الإلكتروني والمنصات الأخرى. لتقليل التنقل المستمر بين التطبيقات والحفاظ على كل شيء في مكان واحد، تحتاج إلى مركز عمل شامل مثل ClickUp. فهو يدمج بسلاسة بين المشاريع والمعرفة والدردشة مع أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي مصممة لتعزيز الكفاءة وتبسيط العمل الجماعي.

ClickUp Docs & Whiteboards

✅ من المستحيل التحدث عن إدارة علاقات العملاء دون التعاون، وهذا ما يرمز إليه حرف "C" في ClickUp.

يمكنك الحصول على ClickUp Docs لتوثيق رحلات العملاء و ClickUp Whiteboards للعصف الذهني. الجزء الأفضل؟ توفر كلتا الأداتين التعاون في الوقت الفعلي. وهذا يعني أن زميلك في العمل يمكن أن يكون على الجانب الآخر من العالم في منطقة زمنية مختلفة، ويمكن لكما العمل معاً مع ظهور تعديلاتهما مباشرةً. ما مدى روعة ذلك بالنسبة للفرق البعيدة؟

هناك المزيد مما يمكنك فعله. إليك فيديو مفصل يشرح كل الاحتمالات:

ClickUp Dashboards

✅ أخيرًا، قم بتحليل تقدمك والإبلاغ عنه. ربما تكون هذه الخطوة واحدة من أهم المراحل في أي مشروع - هذه الخطوة أصبحت بسيطة للغاية مع ClickUp. سواء كنت تراقب أنشطة المبيعات أو تدير جبلًا من بيانات العملاء، تمنحك لوحات معلومات ClickUp نظرة عامة في الوقت الفعلي - كل ذلك في مكان واحد. مع أكثر من 50 أداة قابلة للتخصيص، يمكنك تتبع المقاييس الرئيسية دون التنقل بين علامات التبويب مثل الأخطبوط الذي يتناول الكافيين.

يمكن لفرق المبيعات مراقبة القيمة الدائمة للعميل، وتقييم دقة البيانات، واتخاذ قرارات مستنيرة باستخدام لوحات معلومات ClickUp

في نهاية اليوم، يحصل سير عملك على ترقية فورية مع ClickUp - مع ميزات إدارة علاقات العملاء وإدارة المشاريع مجتمعة.

أفضل ميزات ClickUp

إدارة معلومات العملاء : عرض تفاصيل المتصل على الفور مع تحديد هوية المتصل، مما يتيح للوكلاء الوصول السريع إلى التفاعلات السابقة

مراقبة الأداء وإعداد التقارير : تتبع حجم المكالمات، وأوقات الانتظار، ومعدلات حل المشكلات لمساعدة المديرين على تحسين الكفاءة

تكامل نظام مكتب المساعدة : أتمتة إنشاء التذاكر والحصول على وصول فوري إلى قاعدة المعرفة

اتصال تطبيق الطرف الثالث : المزامنة مع أكثر من 1,000 تطبيق، بما في ذلك HubSpot وZapier وSalesforce، مما يضمن تدفق البيانات بسلاسة عبر المنصات

أدوات التعاون: عزِّز تواصل الفريق من خلال مشاركة المستندات في الوقت الحقيقي المدعومة بالذكاء الاصطناعي واللوحات البيضاء وأدوات إدارة المهام

قيود ClickUp

يتطلب وقتاً للمستخدمين الجدد للتعرف على الميزات الشاملة

قد يمثل منحنى تعليمي بسبب المستوى العالي من التخصيص

تسعير ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهرياً لكل مستخدم

الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو شهريًا

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن ClickUp؟

يقول مستخدم Capterra

تجربة رائعة! كان التسعير رائعاً ويقدم الكثير من الميزات التي تفيد إدارة مشروعك وتدفق العمل. ومقارنةً بمعظم منافسيه، فإن تكلفته أقل وواجهة المستخدم سهلة الاستخدام

تجربة رائعة! كان التسعير رائعاً ويقدم الكثير من الميزات التي تفيد إدارة مشروعك وتدفق العمل. ومقارنةً بمعظم منافسيه، فإن تكلفته أقل وواجهة المستخدم سهلة الاستخدام

💡 نصيحة احترافية: يمكنك استخدام طريقة عرض القائمة لعرض جميع عناصر CRM وإدارتها بسهولة دون التبديل بين تطبيقات متعددة!

2. HubSpot (الأفضل للتكامل السلس لإدارة علاقات العملاء في مراكز الاتصال الصغيرة)

عبر HubSpot

يقوم الموظفون بالتبديل بين التطبيقات 3600 مرة في اليوم، وفقًا لدراسة هارفارد بيزنس ريفيو . تخيل الآن عدم الكفاءة هذا في مركز الاتصال، حيث كل ثانية مهمة.

يعمل HubSpot على حل هذه المشكلة من خلال توفير حل موحد لإدارة علاقات العملاء، ودمج خدمة العملاء والمبيعات والتسويق بسلاسة في منصة واحدة. يحافظ صندوق الوارد العالمي من HubSpot على جميع تفاعلات العملاء في مكان واحد، ويقدم عرضاً مركزياً عبر قنوات متعددة، والوصول الفوري إلى سجلات جهات الاتصال، ووظيفة الدردشة المباشرة.

أفضل ميزات HubSpot

الوصول إلى صندوق وارد مركزي لتبسيط تفاعلات العملاء عبر قنوات متعددة

تفاعل مع العملاء على الفور من خلال الدردشة المباشرة على موقعك الإلكتروني

إدارة بيانات العملاء بكفاءة من خلال تتبع خطوط الأنابيب وأتمتة المهام

عزز تعاون الفريق مع صناديق البريد الوارد المشتركة وتخصيصات التفاعل

تبسيط الجدولة باستخدام برنامج جدولة الاجتماعات المدمج

قيود HubSpot

يحد من ميزات مركز الاتصال مثل قائمة انتظار المكالمات وتسجيل المكالمات وتوجيه المكالمات المعقدة في خطط المستوى الأدنى

تقييد استخدام رقم الهاتف بناءً على مستوى الخطة

يضع حداً أقصى لتخزين جهات الاتصال عند 1,000 جهة اتصال في الباقة المجانية، مما يحد من قابلية التوسع لمراكز الاتصال الأكبر

تسعير HubSpot

مركز التسويق للمبتدئين: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

منصة العملاء المبتدئين: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Marketing Hub Professional : 800 دولار شهريًا لكل مستخدم

مركز التسويق للمؤسسات: 3,600 دولار شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات HubSpot

G2 : 4. 4/5 (أكثر من 12,200 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 4,300 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن HubSpot؟

يقول أحد مستخدمي Capterra

يعد HubSpot CRM أداة موثوقة لإدارة جهود المبيعات والتسويق في مكان واحد. إنه مثالي للفرق الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تبحث عن نقطة دخول سهلة إلى برنامج CRM.

يعد HubSpot CRM أداة موثوقة لإدارة جهود المبيعات والتسويق في مكان واحد. إنه مثالي للفرق الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تبحث عن نقطة دخول سهلة إلى برنامج CRM.

🧠 هل تعلم؟ اليوم، السرعة هي كل شيء. تحدد قاعدة 80/20 المعيار - يجب الرد على 80٪ من المكالمات في غضون 20 ثانية للحفاظ على رضا العملاء. لهذا السبب تعطي حلول إدارة علاقات العملاء الأولوية لتبسيط سير العمل وأتمتة إدخال البيانات حتى يتمكن الوكلاء من التركيز على حل المشكلات دون أن يتعثروا في الإدخال اليدوي.

3. Zendesk (الأفضل لإدارة المكالمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والدعم متعدد القنوات)

عبر Zendesk

إن إدارة مركز اتصال تعني العمل على التتبع والتسجيل وإعداد التقارير في آنٍ واحد. ماذا لو منحك نظام CRM إمكانية الوصول عبر الهاتف المحمول لإدارة تفاعلات العملاء من أي مكان؟

هذا بالضبط ما يقدمه Zendesk. برنامج قوي لإدارة علاقات العملاء في مركز الاتصال يركّز تفاعلات العملاء وتتبع المكالمات وتحليل البيانات في منصة واحدة.

والأفضل من ذلك أنه يتيح الدعم عبر الهاتف مباشرةً من نفس مساحة العمل المستخدمة للبريد الإلكتروني والدردشة والقنوات الاجتماعية، مما يضمن خدمة عملاء متسقة عبر قنوات اتصال متعددة.

أفضل ميزات Zendesk

توفير دعم متعدد القنوات لتوحيد التفاعلات عبر الهاتف والبريد الإلكتروني والدردشة والتفاعلات الاجتماعية

قم بتوجيه المكالمات بذكاء باستخدام تحديد الأولويات المدعوم بالذكاء الاصطناعي

إنشاء نصوص وملخصات ما بعد المكالمة لإدارة الحالات بشكل أسرع

راقب المكالمات وتتبع أداء الوكلاء باستخدام التحليلات في الوقت الفعلي

عزز خيارات الخدمة الذاتية باستخدام الرد الصوتي التفاعلي والردود الآلية

قيود Zendesk

يتطلب مهارات ترميز لإنشاء تطبيقات مخصصة أو تعديل الواجهة

صعوبات مع انخفاض اعتماد المستخدمين في بعض المؤسسات

تسعير Zendesk

المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات Zendesk

G2: 4. 3/5 (أكثر من 6,000 تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Zendesk؟

يقول أحد مستخدمي Capterra

تعجبني الطريقة التي يتعامل بها Zendesk مع تذاكر الدعم والمحادثات المباشرة والرسائل ويوفر الكثير من الخيارات لتحليل البيانات من طرفهم أو استخراج البيانات عبر واجهة برمجة التطبيقات وتحليلها من طرفنا.

تعجبني الطريقة التي يتعامل بها Zendesk مع تذاكر الدعم والمحادثات المباشرة والرسائل ويوفر الكثير من الخيارات لتحليل البيانات من طرفهم أو استخراج البيانات عبر واجهة برمجة التطبيقات وتحليلها من طرفنا.

4. Freshdesk (الأفضل للدعم متعدد القنوات وأتمتة مكتب المساعدة)

عبر Freshdesk

بلغت قيمة سوق أتمتة مكتب المساعدة 28. 6 مليار دولار في عام 2024، ومن المتوقع أن تصل إلى 130.9 مليار دولار بحلول عام 2030، وهي علامة واضحة على أن الشركات تعطي الأولوية لأتمتة خدمة العملاء.

وماذا يحدث عندما تجمع بين ميزات مكتب المساعدة وبرنامج CRM؟ تحصل على حل مركز اتصال مخصص مثل Freshdesk.

يدمج Freshdesk الدعم متعدد القنوات مع نظام التذاكر الآلي. يتيح ذلك للشركات تبسيط سير العمل وتوحيد تفاعلات العملاء وتتبع مقاييس العملاء في مكان واحد.

أفضل ميزات Freshdesk

أتمتة تخصيصات التذاكر وتتبعها لتقليل الجهد اليدوي

توحيد تفاعلات العملاء عبر قنوات اتصال متعددة

تمكين دعم العملاء المستند إلى الذكاء الاصطناعي مع روبوتات الدردشة الآلية لحل المشكلات بسرعة

تخصيص مهام سير العمل والقوالب لتحسين كفاءة الوكلاء

توفير تكامل سلس لإدارة علاقات العملاء مع أدوات العمل الشائعة

قيود Freshdesk

زيادة التكاليف عند إضافة ميزات متقدمة

يتطلب خطة مدفوعة لإلغاء تأمين الوظائف المتميزة والدعم للفرق الكبيرة

تسعير Freshdesk

مجاناً

النمو: $999 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الإيجابي: 3,599 دولار شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: 5,699 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Freshdesk

G2: 4. 4/5 (أكثر من 3,000 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 3,500 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Freshdesk؟

يقول أحد مستخدمي Capterra

Freshdesk هو أحد أدوات مكتب المساعدة المفضلة لدي لأنه بديهي وسهل الاستخدام، حتى بالنسبة للوافدين الجدد تماماً. فالعثور على تذاكر قابلة للمقارنة بسيط مثل إجراء بحث على جوجل، وهناك العديد من خيارات التصفية للاختيار من بينها.

Freshdesk هو أحد أدوات مكتب المساعدة المفضلة لدي لأنه بديهي وسهل الاستخدام، حتى بالنسبة للوافدين الجدد تماماً. فالعثور على تذاكر قابلة للمقارنة بسيط مثل إجراء بحث على جوجل، وهناك العديد من خيارات التصفية للاختيار من بينها.

*🧠 هل تعلم؟ عادةً ما تتعامل الشركة التي لديها 5000 زائر مع 448 محادثة مباشرة شهريًا، بينما يعني 50000 زائر 1000 محادثة - وهذا يعني الكثير من الكتابة! ولكن مع روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يتم التعامل مع الاستفسارات الروتينية على الفور، مما يتيح لموظفي مركز الاتصال التركيز على المشكلات الأكثر تعقيدًا.

5. Zoho CRM (الأفضل لدمج بيانات العملاء وتتبع المكالمات في الوقت الفعلي)

عبر زوهو CRM*

مركزية بيانات العملاء أمر ضروري في مركز الاتصال. يحتاج الوكلاء إلى وصول فوري إلى سجلات العملاء وتفاصيل الحالة لضمان سلاسة التعامل مع المكالمات وسرعة حلها. يعمل Zoho CRM على تبسيط هذه العملية من خلال تقديم منصة مركزية حيث يمكن للوكلاء الوصول الفوري إلى تفاعلات العملاء وتسجيل المكالمات في الوقت الفعلي وإدارة تتبع الحالات.

كما أنه يضمن توجيه المكالمات بكفاءة وإنتاجية أفضل للوكلاء. يساعد Zoho CRM على تبسيط العمليات وتحسين تجربة العملاء، بفضل أدوات مثل النقر للاتصال ومراقبة المكالمات المباشرة والتحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

أفضل ميزات Zoho CRM

قم بتخزين سجل العملاء والوصول إليه لتقديم دعم مخصص

تسجيل تفاصيل المكالمات تلقائياً لتتبع الأداء بشكل أفضل

قم بتوجيه المكالمات بكفاءة إلى الوكيل الأنسب

تمكين النقر للاتصال لتحسين كفاءة الوكيل

راقب المكالمات المباشرة للتدريب في الوقت الفعلي وضمان الجودة

قيود Zoho CRM

تقييد التخصيص في الإصدار المجاني

منحنى تعليمي حاد

تسعير Zoho CRM

المعيار: 800 دولار/شهرياً لكل مستخدم

المحترف: 1,400 دولار شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: 2,400 دولار شهريًا لكل مستخدم

الأخير: 2,600 دولار شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Zoho CRM

G2: 4. 1/5 (أكثر من 2,500 تقييم)

Capterra: 4. 3/5 (أكثر من 6800 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Zoho؟

يقول أحد مستخدمي G2: *

يتميز Zoho CRM بواجهته البديهية وقدرته على تخصيص سير العمل. يسهِّل التكامل مع الأدوات الأخرى في نظام Zoho البيئي إدارة البيانات المركزية وأتمتة المهام المتكررة، مما يوفر الوقت ويحسِّن الكفاءة في عملياتنا اليومية.

يتميز Zoho CRM بواجهته البديهية وقدرته على تخصيص سير العمل. يسهِّل التكامل مع الأدوات الأخرى في نظام Zoho البيئي إدارة البيانات المركزية وأتمتة المهام المتكررة، مما يوفر الوقت ويحسِّن الكفاءة في عملياتنا اليومية.

اقرأ أيضًا: كيفية إنشاء قاعدة بيانات CRM

عبر خمسة 9

يعمل حل مركز الاتصال السحابي كخدمة (CCaaS) من Five9 على تغيير اللعبة بالنسبة لفرق دعم العملاء من خلال تضمين عناصر التحكم الهاتفي في برنامج CRM الحالي. يتيح ذلك الوصول إلى بيانات العملاء وسجلهم ورؤاهم على الفور أثناء المحادثات الهاتفية.

هذا يعني أن كل مكالمة واردة وصادرة ليست مجرد معاملة بل فرصة لتحسين تجربة العميل!

أفضل ميزات Five9

تمكين الوصول المستند إلى السحابة للفرق البعيدة والمختلطة

التكامل بسلاسة مع منصات إدارة علاقات العملاء الرائدة للحصول على تجربة عملاء موحدة

دعم التفاعلات متعددة القنوات عبر الصوت والبريد الإلكتروني والدردشة والوسائط الاجتماعية

قيود Five9

يفتقر إلى نظام CRM مدمج، ويتطلب برنامج CRM خارجي للحصول على الوظائف الكاملة

يتكبد تكاليف إضافية لتكامل CRM المتقدم

تسعير Five9

الرقمية: 119 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الأداة الأساسية: 119 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

القسط: تسعير مخصص

أفضل: تسعير مخصص

أفضل: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات Five9

ج2: 4. 1/5 (أكثر من 500 تقييم)

Capterra: 4. 2/5 (أكثر من 400 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Five9؟

أحد مستخدمي G2 يقول

Five9 عبارة عن منصة مركز اتصال شامل كخدمة (CCaaS). لديهم كل ما قد تحتاجه في مكان واحد من حساب واحد. إنها تقدم ميزات مختلفة بناءً على احتياجات محددة، وأفضل جزء في Five9 هو أنه يمكن تخصيصها بالكامل لتلبية احتياجات عملك الخاصة.

Five9 عبارة عن منصة مركز اتصال شامل كخدمة (CCaaS). لديهم كل ما قد تحتاجه في مكان واحد من حساب واحد. إنها تقدم ميزات مختلفة بناءً على احتياجات محددة، وأفضل جزء في Five9 هو أنه يمكن تخصيصها بالكامل لتلبية الاحتياجات الخاصة بشركتك.

🚀 حقيقة ممتعة: تعود جذور برنامج مركز الاتصال كخدمة إلى عام 1995، وهو نفس العام الذي تصدرت فيه أغنية "Waterfalls" من TLC قوائم الأغاني! قدمت CosmoCom (التي أصبحت الآن جزءًا من Enghouse Interactive) أول تقنية مركز اتصال قائمة على بروتوكول الإنترنت، مما مهد الطريق لحلول CCaaS الحديثة التي نعتمد عليها اليوم.

7. Aircall. io (الأفضل للاتصال متعدد القنوات والتكامل السلس لإدارة علاقات العملاء)

عن طريق Aircall.io

يمكن أن تصبح إدارة تفاعلات العملاء عبر قنوات متعددة فوضوية، لكن Aircall. io يقضي على هذه المشكلة بحل مركزي.

يوحد Aircall. io الصوت والرسائل النصية القصيرة والوسائط الاجتماعية في منصة واحدة، مما يضمن تكامل CRM بسلاسة مع أكثر من 100 تطبيق للأعمال. بالإضافة إلى ذلك، تسمح المزامنة ثنائية الاتجاه للمستخدمين بالوصول إلى بيانات العملاء وتحديث السجلات وتسجيل المكالمات في الوقت الفعلي، كل ذلك من حل مركز الاتصال القائم على السحابة.

أفضل ميزات Aircall. io

مزامنة بيانات إدارة علاقات العملاء تلقائياً مع Salesforce و HubSpot و Zendesk

توجيه المكالمات بذكاء باستخدام الرد الصوتي التفاعلي (IVR)

إدارة أحجام المكالمات المرتفعة مع قوائم انتظار المكالمات الافتراضية لأوقات انتظار عادلة

تسجيل جميع المكالمات للتدريب وحل المنازعات وضمان الجودة

مراقبة المكالمات المباشرة لتوفير التدريب والتغذية الراجعة في الوقت الفعلي

قيود Aircall. io

يقدم تحليلات متقدمة محدودة في الخطط ذات المستوى الأدنى

يتطلب إعداداً إضافياً لسيناريوهات توجيه المكالمات المعقدة

تسعير Aircall. io

أساسي: 30$/شهرًا لكل مستخدم

المحترف: 50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

مخصص: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات Aircall. io

G2: 4. 3/5 (1,000+ تقييم)

Capterra: 4. 3/5 (أكثر من 400 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Aircall؟

مستخدم G2 يقول: *

يعجبني أنهم يطورون المنتج باستمرار. وأشعر أن ملاحظات العملاء يتم الاستماع إليها بصدق واتخاذ إجراءات بشأنها. كانت أماندا سريعة في دعمنا والإجابة عن أي أسئلة لدينا، وكانت مكالمة التأهيل مع خوان سهلة المتابعة ومفيدة للغاية. المنتج سهل الاستخدام. من السهل جداً البدء.

يعجبني أنهم يطورون المنتج باستمرار. وأشعر أن ملاحظات العملاء يتم الاستماع إليها بصدق واتخاذ إجراءات بشأنها. كانت أماندا سريعة في دعمنا والإجابة على أي أسئلة لدينا، وكانت مكالمة التأهيل مع خوان سهلة المتابعة ومفيدة للغاية. المنتج سهل الاستخدام. من السهل جداً البدء.

💡 نصيحة احترافية: مع ميزات بديهية مثل الرد الصوتي التفاعلي ومراقبة المكالمات المباشرة وتحليلات المكالمات التفصيلية في CRMs مركز الاتصال الخاص بك، يمكنك تعزيز إنتاجية الوكيل ورضا العملاء!

8. Dialpad (الأفضل لنسخ المكالمات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي والمساعدة في الوقت الفعلي)

عبر Dialpad

يوفر Dialpad نسخًا للمكالمات مدعومًا بالذكاء الاصطناعي، وتدريبًا للوكلاء في الوقت الفعلي، وتسجيل نقاط CSAT التنبؤية، كل ذلك مع توفير تكامل سلس لإدارة علاقات العملاء مع Salesforce والحلول الأخرى. مع TrueCaaS، تقوم Dialpad أيضًا بتوحيد الصوت والمراسلة والفيديو والدردشة المباشرة، مما يوفر تجربة متعددة القنوات لكل من العملاء والوكلاء.

أفضل ميزات Dialpad

نسخ المكالمات في الوقت الفعلي باستخدام تحويل الكلام إلى نص المدعوم بالذكاء الاصطناعي

مساعدة الوكلاء مباشرةً باستخدام بطاقات المساعدة في الوقت الحقيقي (RTA) التي تُشغِّل الملاحظات ذات الصلة أثناء المكالمات

توقع نتائج CSAT من خلال تحليل نصوص المكالمات، حتى لو لم تكتمل الاستبيانات

تمكين الاتصال متعدد القنوات عبر الصوت والمراسلة والفيديو وروبوتات الدردشة الآلية

إسقاط رسائل البريد الصوتي المسجلة مسبقاً لتسريع مكالمات المبيعات الصادرة

التكامل بسلاسة مع Zoho CRM وSalesforce وZendesk وغيرها من المنصات

قيود Dialpad

يحد من عدد مراكز الاتصال بناءً على الخطة

تقييد سعة قائمة انتظار المكالمات، وهو ما قد يمثل تحدياً أثناء زيادة المكالمات

يتطلب إعداداً متقدماً لسيناريوهات توجيه المكالمات المعقدة

تسعير Dialpad

المعيار: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

محترف: 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات Dialpad

G2: 4. 4/5 (أكثر من 1800 تقييم)

Capterra: 4. 2/5 (أكثر من 500 تقييم)

9. Nextiva (الأفضل لوظيفة إدارة علاقات العملاء المدمجة في منصة مركز الاتصال)

عبر نيكستيفا

يعد التبديل بين برنامج CRM ومنصات مراكز الاتصال أمرًا قاتلًا للإنتاجية. فبدلاً من التبديل بين تطبيقات متعددة، يعمل Nextiva كإدارة علاقات العملاء بحد ذاته، مما يجعل تفاعلات العملاء سلسة وسير عمل الوكلاء أكثر كفاءة.

من خلال وظيفة النقر للاتصال، والنوافذ المنبثقة للشاشة، وإمكانيات القنوات المتعددة، يمكن للوكلاء إدارة المكالمات ورسائل البريد الإلكتروني والوسائط الاجتماعية والمحادثات من لوحة تحكم واحدة لضمان تجربة عملاء موحدة.

أفضل ميزات Nextiva

الوصول إلى تفاصيل العملاء على الفور مع التكامل المباشر للبيانات

بدء المكالمات بسرعة باستخدام النقر للاتصال من جهات اتصال CRM

عرض تفاصيل العميل تلقائياً مع النوافذ المنبثقة للشاشة على المكالمات الواردة

قم بإدارة التفاعلات متعددة القنوات عبر المكالمات والبريد الإلكتروني والدردشة والوسائط الاجتماعية

عزز أتمتة سير العمل باستخدام أدوات أتمتة العمليات

قيود Nextiva

حد أقصى لاجتماعات الفيديو بـ 45 دقيقة

لا يرحِّل الدقائق غير المستخدمة إلى الشهر التالي

تسعير Nextiva

أساسي: 129 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المحترف: 159 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

القسط: 199 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Nextiva

G2: 4. 5/5 (أكثر من 3000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 900 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Nextiva؟

أ مستخدم Capterra يقول:

لقد حصلنا على خدمة رائعة مع Nextiva، وعندما نواجه مشكلة، فإنهم يقدمون عدة خيارات للحصول على الدعم الفني. وقد كنا راضين جداً عن خدمتهم ودعمهم الفني ومعداتهم.

لقد حصلنا على خدمة رائعة مع Nextiva، وعندما نواجه مشكلة، فإنهم يقدمون عدة خيارات للحصول على الدعم الفني. وقد كنا راضين جداً عن خدمتهم ودعمهم الفني ومعداتهم.

10. CloudTalk (الأفضل لإدارة المكالمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وأتمتة إدارة علاقات العملاء)

عبر CloudTalk

يجب أن يقوم نظام إدارة علاقات العملاء في مركز الاتصال بأكثر من مجرد تخزين بيانات العملاء، بل يجب أن يحسِّن سير العمل وأتمتة تتبع المكالمات وتقديم رؤى في الوقت الفعلي. يقوم CloudTalk بذلك بالضبط من خلال التكامل بسلاسة مع برامج إدارة علاقات العملاء مثل Salesforce و HubSpot.

من خلال ميزات مثل النقر للاتصال وملخصات المكالمات التي يتم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي، يعمل CloudTalk على تبسيط عمليات خدمة العملاء، مما يجعله برنامج CRM CRM لمركز الاتصال قويًا لإدارة أحجام المكالمات الكبيرة وتفاعلات العملاء متعددة القنوات.

أفضل ميزات CloudTalk

مزامنة تفاعلات العملاء على الفور مع تكامل CRM للحصول على تحديثات في الوقت الفعلي

تسجيل تفاصيل المكالمات تلقائيًا في CRM، مما يلغي الإدخال اليدوي للبيانات

تمكين وظيفة النقر للاتصال للاتصال لطلب الأرقام مباشرةً من واجهة CRM

قم بتوجيه المكالمات بذكاء إلى الوكيل المناسب بناءً على احتياجات العملاء

توفير التدريب في الوقت الحقيقي مع مراقبة المكالمات المباشرة ووضع الهمس

أنشئ ملخصات مكالمات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتوفير ساعات عمل الوكلاء في الملاحظات اليدوية

قيود CloudTalk السحابية

تقييد دقائق المكالمات بناءً على خطة العميل

تعتمد على شركات الاتصالات الخارجية، مما قد يحد من سعة المكالمات المتزامنة

تسعير CloudTalk

مبتدئ 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

أساسي: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الخبير: 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

مخصص: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات CloudTalk

G2: 4. 4/5 (أكثر من 200 تقييم)

Capterra: 4. 3/5 (1,000+ تقييم)

اقرأ أيضًا: ما هي إدارة اتصالات العملاء؟

11. Talkdesk (الأفضل للأتمتة القائمة على الذكاء الاصطناعي وتفاعلات العملاء متعددة القنوات)

عبر مكتب الاتصال*

Talkdesk ليس نظام CRM مستقل. إنه حل مركز اتصال قائم على السحابة يتكامل مع منصات إدارة علاقات العملاء الرائدة ويسمح للوكلاء بالوصول إلى تفاعلات العملاء دون التبديل بين التطبيقات.

يساعد ذلك وكلاء خدمة العملاء على إدارة سير العمل بكفاءة أكبر وتحسين خدمة العملاء بشكل عام.

أفضل ميزات Talkdesk

الوصول إلى بيانات العملاء في الوقت الفعلي مباشرةً من خلال واجهة Talkdesk

قم بتوجيه المكالمات بذكاء بناءً على تفاصيل العميل ومجموعات مهارات الوكلاء

وجِّه العملاء بسلاسة مع أتمتة الرد الصوتي التفاعلي (IVR)

دعم التفاعلات متعددة القنوات عبر المكالمات ورسائل البريد الإلكتروني والدردشة والوسائط الاجتماعية

حسِّن الحملات الصادرة باستخدام خيارات الاتصال التنبؤي والقوي

قيود Talkdesk

يحد من التخصيص لسير العمل المتخصص للغاية

يقصر ميزات الذكاء الاصطناعي المتقدمة مثل تحليل المشاعر على الخطط ذات المستوى الأعلى

تسعير Talkdesk

CX Cloud Cloud Digital Essentials: 85 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

CX Cloud Essentials: 85$/شهرًا لكل مستخدم

CX Cloud Elevate: 115 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

CX Cloud Elite: 145 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Talkdesk

G2: 4. 4/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 700 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Talkdesk؟

يقول مستخدم G2

أحب سهولة استخدام Talkdesk، فمن السهل جدًا فهمه وتقديمه للوكلاء الجدد. نحن نستخدم Talkdesk كل يوم لإجراء واستقبال المكالمات مع العملاء، لذا من المهم بالنسبة لنا أن يكون لدينا برنامج يعمل بشكل جيد

أحب سهولة استخدام Talkdesk، فمن السهل جدًا فهمه وتقديمه للوكلاء الجدد. نحن نستخدم Talkdesk كل يوم لإجراء واستقبال المكالمات مع العملاء، لذا من المهم بالنسبة لنا أن يكون لدينا برنامج يعمل بشكل جيد

💡 نصيحة احترافية: من الأفضل دائمًا أن تقوم بواجبك المنزلي حتى لا تكون خارج الحلقة أبدًا. إليك دليل تفصيلي خطوة بخطوة لفهم كيفية تنفيذ خدمة العملاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

12. Avaya (الأفضل لتكامل CRM متعدد القنوات ورؤى العملاء في الوقت الفعلي)

عبر أفايا

Avaya هو حل CRM متكامل الميزات لمراكز الاتصال مصمم للتعامل مع تفاعلات العملاء الواردة والصادرة بكفاءة. وهو يتكامل مع Salesforce وMicrosoft Dynamics وServiceNow، مما يسمح لوكلاء مركز الاتصال بالوصول إلى بيانات العملاء من خلال واجهة الاتصال الخاصة بهم.

كما أن إشراف مشرف Avaya في الوقت الفعلي، وسير العمل الآلي، والرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد فرق الدعم على تبسيط العمليات وتحسين رضا العملاء.

أفضل ميزات Avaya

الوصول إلى بيانات العميل الموحدة مباشرةً من خلال واجهة مركز الاتصال

التكامل بسلاسة مع أنظمة CRM الرائدة لمزامنة البيانات في الوقت الفعلي

إدارة التفاعلات متعددة القنوات عبر المكالمات ورسائل البريد الإلكتروني والمحادثات والوسائط الاجتماعية

تحسين كفاءة الوكيل من خلال رؤى العملاء في الوقت الفعلي وتقليل الإدخال اليدوي للبيانات

تمكين مراقبة المشرف من أجل التدريب المباشر وتتبع الأداء

قيود Avaya

يتطلب جهداً كبيراً في التخصيص لسير العمل الفريد من نوعه

تواجه تحديات محتملة في اتساق البيانات عند دمج عدة برامج لإدارة علاقات العملاء

أسعار أفايا

رقمي: تسعير مخصص

صوت: تسعير مخصص

جميع الوسائط: تسعير مخصص

أنشئ برنامجك الخاص: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات Avaya

G2: 4. 1/5 (أكثر من 150 تقييمًا)

Capterra: لا توجد مراجعات كافية

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Avaya؟

أحد مستخدمي G2 يقول:

أعمل في شركتي منذ أربع سنوات تقريبًا، ومنذ ذلك الحين ونحن نستخدم Avaya، الذي يساعدنا جميعًا في الوصول إلى عملائنا ويسهل التنقل فيه.

أعمل في شركتي منذ أربع سنوات تقريبًا، ومنذ ذلك الحين ونحن نستخدم Avaya، الذي يساعدنا جميعًا في الوصول إلى عملائنا ويسهل التنقل فيه.

🚀 حقيقة ممتعة: تتوقع شركة Gartner أنه بحلول عام 2027، ستكون روبوتات الدردشة الآلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي قناة خدمة العملاء الأساسية ل 25% من المؤسسات. بالنسبة لمراكز الاتصال، هذا يعني عددًا أقل من الاستفسارات الروتينية للوكلاء والمزيد من تفاعلات العملاء القائمة على الذكاء الاصطناعي، مما يحسن الكفاءة ويقلل الوقت. إنه مكسب للطرفين!

13. EngageBay (الأفضل للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى حل شامل لإدارة علاقات العملاء ومراكز الاتصال)

عبر EngageBay

تخيل صاحب شركة صغيرة يحاول التوفيق بين خدمة العملاء والمبيعات والتسويق - كل ذلك مع الحفاظ على سلاسة عمليات مركز الاتصال. هنا يأتي دور EngageBay.

صُمم EngageBay مع وضع الشركات الناشئة والشركات الصغيرة في الاعتبار، فهو يجمع بين ميزات إدارة علاقات العملاء وأتمتة التسويق وميزات مركز الاتصال في منصة واحدة سهلة الاستخدام.

بفضل إمكانات CRM المدمجة والميزات المخصصة مثل برنامج الاتصال القوي ومتعقب إنتاجية الوكيل، يضمن EngageBay حصول مندوبي دعم العملاء على كل السياق الذي يحتاجون إليه - سواء كانوا يجرون مكالمات صادرة أو يتعاملون مع استفسارات العملاء.

أفضل ميزات EngageBay

توفير رؤى كاملة للعملاء مع إدارة علاقات العملاء المدمجة للتفاعلات الشخصية

قم بإجراء المكالمات مباشرةً من خلال EngageBay أو تكامل مع Twilio وتطبيقات الطرف الثالث

قم بتعيين المكالمات الصادرة تلقائياً باستخدام أداة إنشاء أتمتة سير العمل المتقدمة

تتبع تذاكر العملاء واستفساراتهم باستخدام برنامج مكتب المساعدة المجاني

تسجيل المكالمات للتدريب وتحسين العمليات

قيود EngageBay

يقدم تخصيصاً محدوداً للتقارير المتقدمة

لديه منحنى تعليمي للميزات المعقدة

تقييد الوظائف على تطبيق الهاتف المحمول

تسعير EngageBay

مجاناً

الأساسي: 12 دولارًا. 74 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

النمو: 55. 24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الإيجابيات: 101 دولار. 99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات EngageBay

G2: 4. 6/5 (أكثر من 400 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 800 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن EngageBay؟

أحد مستخدمي G2 يقول

أداة جيدة وشاملة لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي. تبسط إعداد ونشر منشورات الوسائط الاجتماعية بشكل جيد للغاية. واجهة المستخدم بديهية، ويمكنك فهمها في بضع دقائق. كما أن دعم العملاء من الدرجة الأولى.

أداة جيدة وشاملة لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي. تبسط إعداد ونشر منشورات الوسائط الاجتماعية بشكل جيد للغاية. واجهة المستخدم بديهية، ويمكنك فهمها في بضع دقائق. كما أن دعم العملاء من الدرجة الأولى.

برامج إضافية مفيدة

فيما يلي قائمة ببرامج CRM لمراكز الاتصال الأخرى التي لم تصل إلى قائمتنا ولكنها يمكن أن تكون مفيدة لك في سيناريوهات معينة: Bitrix24 : حل شامل لإدارة علاقات العملاء ومراكز الاتصال مع ميزة الاتصال الهاتفي المدمج وأتمتة المهام والدعم متعدد القنوات لتحسين إنتاجية الوكلاء

Vocalcom : برنامج إدارة علاقات العملاء لمراكز الاتصال المستند إلى السحابة يوفر توجيه المكالمات المدعوم بالذكاء الاصطناعي والتحليلات في الوقت الفعلي والتكامل السلس لإدارة علاقات العملاء لتعزيز تفاعلات العملاء

RingCentral Contact Center: برنامج CRM لمركز اتصال قابل للتطوير مع إدارة ذكية للمكالمات، وتحسين القوى العاملة، والتواصل متعدد القنوات

اقرأ أيضًا: أفضل أنظمة برامج إدارة علاقات العملاء القابلة للتخصيص بالكامل

لا مزيد من الأضرار الجانبية للمكالمات! ClickUp قد غطيت احتياجاتك

الوقت هو المال، وكذلك العملاء السعداء.

خاصة في مراكز الاتصال، حيث يؤدي كل تفاعل سلس إلى بناء الولاء للعلامة التجارية والتحكم في مسار المبيعات بالكامل.

وإليك حقيقة تثبت ذلك: * 58% من العملاء مستعدون لدفع المزيد مقابل خدمة عملاء أفضل.

هذا هو السبب في أن استخدام حل ClickUp لإدارة علاقات العملاء (CRM) على متن الطائرة مفيد لعملك.

يعمل ClickUp على مركزية بيانات العملاء، وأتمتة سير العمل، وتعزيز عمليات مركز الاتصال - كل ذلك في منصة واحدة. بدءًا من تتبع المكالمات إلى أتمتة المهام، فهو يزيل التحميل الزائد على التطبيقات حتى يتمكن الوكلاء من التركيز على ما يهم حقًا - رضا العملاء.

هل أنت مستعد لتحويل عمليات مركز الاتصال لديك؟ اشترك في ClickUp اليوم!