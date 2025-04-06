قالب ملاحظات التمريض المجاني لتوثيق دقيق للمرضى

في حين أن ملاحظات الطبيب غالبًا ما توثق ملاحظات الطبيب تشخيص المريض، فإن ملاحظات التمريض تتبع أعراض المريض وعلاماته الحيوية وحالته الصحية العامة.

هذه الملاحظات هي المفتاح لتوثيق الرعاية بمزيد من التفصيل. فهي تساعد في تحديد كل من العلاجات الأولية والثانوية وتدعم الرعاية الدقيقة والمستمرة للمرضى.

ومع ذلك، يجب أن تكون ملاحظات التمريض الرائعة منظمة وذات صلة ومركزة لتكون ذات صلة وفعالة. كما هو موضح في هذا التعليق على موقع Reddit من قبل أحد مقدمي الرعاية الصحية:

من فضلك لا تكن الممرضة التي تكتب ملاحظة تقول "قيمت الممرضة الممرضة الألم. ذكر المريض أن الألم كان 3/10 مع وجود ألم في الرئة المنخفضة مؤلم. عرضت الممرضة الممرضة تايلينول، وقبلها المريض. أخذت الممرضة الممرضة تايلينول وأعطته. بعض الممرضات يضعن ما بين 10 إلى 15 في اليوم من المعلومات غير المفيدة مثل هذه (نحن نكتب مقاييس الألم التي تفصّل كل ذلك)

من فضلك لا تكن الممرضة التي تكتب ملاحظة تقول "قيمت الممرضة الممرضة الألم. ذكر المريض أن الألم كان 3/10 مع وجود ألم في الرئة المنخفضة مؤلم. عرضت الممرضة الممرضة تايلينول، وقبلها المريض. أخذت الممرضة الممرضة تايلينول وأعطته. بعض الممرضات يضعن ما بين 10 إلى 15 في اليوم من المعلومات عديمة الفائدة مثل هذه (نحن نكتب في جداول الألم التي تفصّل كل ذلك)

لتحسين الوضوح والكفاءة والامتثال التنظيمي، قمنا بتنسيق قائمة من قوالب الملاحظات التمريضية المنظمة المصممة لدعم التوثيق الدقيق.

ما هي قوالب ملاحظات التمريض؟

قوالب ملاحظات التمريض هي أدوات منظمة تدعم التوثيق التمريضي الدقيق وأهداف الأعراض، وتعزز الاستمرارية وتساعد على تلبية المعايير القانونية والمهنية.

يضمن نموذج التوثيق التمريضي المصمم جيدًا تسجيل الملاحظات والتدخلات واستجابات المرضى بشكل متسق ودقيق.

إليك الطريقة:

✅ يشمل حقولاً للعلامات الحيوية والأدوية والتقييمات واستجابة المريض للرعاية المقدمة

✅ يدعم تنسيقات مختلفة مثل الملاحظات السردية، والملاحظات السردية، وملاحظات التمريض، وإدخالات السجلات الصحية الإلكترونية المتكاملة

✅ يساعد الممرضات على تسجيل البيانات الذاتية والموضوعية أثناء عملية التمريض

✅ يحسن التواصل بين أعضاء الفريق متعدد التخصصات وأفراد الأسرة وغيرهم من المتخصصين في الرعاية الصحية

✅ يضمن الامتثال التنظيمي ويوفر سجلاً قانونيًا للعلاج والتقييم

ما الذي يجعل قالب ملاحظات التمريض جيداً؟

إذن، أنت تعرف أساسيات ملاحظات التمريض. ومع ذلك، يمكن لقالب ملاحظات التمريض القوي تبسيط عملية التوثيق وحماية رخصتك.

إليك ما يميز ملاحظات التمريض الجيدة حقًا عن البقية:

لغة موضوعية وواقعية : تجنب الافتراضات أو اللوم. قم بتوثيق حالة المريض وأعراضه واستجابته بوضوح (على سبيل المثال، "إزالة الضمادات؛ لوحظ وجود تصريف قيحي؛ تم تنظيف الجرح ومعالجته. ")

هيكل مبسط : قم بتضمين ما هو ضروري لرعاية المريض - العلامات الحيوية والتدخلات والتقييم والأدوية والرعاية المقدمة. تخطي الإدخالات الزائدة عن الحاجة أو غير ذات الصلة

وثائق يمكن الدفاع عنها قانونيًا : تأكد من أن ملاحظاتك التمريضية تفي بالامتثال التنظيمي وتدعم الاستمرارية وتصمد في المحكمة إذا لزم الأمر

التوثيق البياني الفعال : تجنب الإفراط في التوثيق. اجعلها موجزة ومركزة ومتناسقة مع ما هو موجود بالفعل في أوراق التدفق أو مخطط المريض

يسهل التعاون: التوضيح لأعضاء الفريق الآخرين، وأعضاء الفريق متعدد التخصصات، وأخصائيي الرعاية الصحية الذين يراجعون السجل

أفضل 20 قالب ملاحظات تمريضية

سواء كنت خريجًا جديدًا أو ممرضًا متمرسًا، فإن كتابة ملاحظات التمريض باستخدام قوالب الانتقال تدعم رعاية أفضل للمرضى. إليك أفضل 20 قالباً يمكنك استخدامها في المواقف السريرية المختلفة.

1. قالب ملاحظات النقر فوق الملاحظات

احصل على قالب مجاني إتقان سير عمل التمريض من وراء الكواليس باستخدام قالب ملاحظات ClickUp Notes

على الرغم من أن قالب ClickUp Notes ليس مصممًا افتراضيًا لقطاع الرعاية الصحية، إلا أنه أداة رائعة لمديري التمريض أو المعلمين أو أي شخص يتعامل مع مشاريع أو مبادرات الرعاية الصحية.

يساعد هذا القالب من ClickUp في تنظيم كل شيء بدءاً من جداول التوجيهات وبروتوكولات المناوبات إلى مشاريع تحسين الجودة - خاصةً عندما يحتاج العديد من أعضاء الفريق إلى الوصول إليها.

اعتبر قالب الملاحظات هذا بمثابة مركز القيادة الخاص بك للتوثيق التمريضي غير السريري، وهو مثالي للتوثيق على المستوى الإداري وإدارة المبادرات متعددة التخصصات.

✨ ✨ مثالي لـ: مديري الممرضات والمعلمين الذين ينظمون بروتوكولات المناوبة، والأطباء المهيئين، وسير عمل الفريق غير السريري.

2. انقر فوق قالب المخطط الطبي

احصل على قالب مجاني جرب نموذجًا حديثًا لقالب المخطط الطبي المجرب والمختبر مع قالب المخطط الطبي ClickUp Medical Chart Template

إذا كنت تعمل في بيئة سريرية حيث السرعة والدقة والوضوح مهمة (اقرأ: في كل مكان في مجال الرعاية الصحية)، فإن قالب ClickUp Medical Chart Template يوفر طريقة رقمية نظيفة ونظيفة لإدارة سجلات المرضى.

هذا القالب مفيد بشكل خاص للعيادات الخارجية أو مقدمي الرعاية الصحية عن بُعد أو الممارسات الخاصة التي تتطلع إلى تبسيط التوثيق. بفضل التخزين السحابي القابل للبحث، وميزات الوصول السريع، والحقول القابلة للتخصيص، يساعد هذا القالب الممرضين ومقدمي الخدمات على اكتشاف العلامات الحمراء بسرعة - مثل الأدوية عالية الخطورة أو التواريخ المعقدة.

من النقاط الإيجابية الأخرى هي أن قالب ClickUp Medical Chart Template يمكن أن يكمل ميزات أخرى، مثل تنظيم البيانات غير المتعلقة بالسجلات الصحية الإلكترونية، أو تخطيط سير عمل الرعاية، أو إعداد الملاحظات لاجتماعات الفريق.

✨ ✨ مثالي ل: الممرضون والممرضات في العيادات أو العيادات الخاصة أو أماكن الرعاية الصحية عن بُعد الذين يحتاجون إلى سجلات رقمية منظمة للمرضى.

3. انقر فوق قالب السبورة مفهوم التمريض

احصل على قالب مجاني استمتع بمساحة عمل واضحة ومرئية لتخطيط الأفكار المعقدة باستخدام قالب سبورة مفاهيم التمريض ClickUp

عندما تقوم بالتوفيق بين خطط الرعاية والإرشادات والبروتوكولات السريرية وتثقيف المريض، تحتاج أحيانًا إلى رؤية كل شيء مرتبًا.

أظهرت دراسة أنه في حين أن 96% من الممرضين والممرضات شعروا أن خطط الرعاية تحسّن حالات المرضى وجودة الرعاية، إلا أن 16% فقط من ملفات المرضى تحتوي على واحدة منها.

يعالج قالب ClickUp قالب السبورة لمفاهيم التمريض هذا الانفصال بمساحة مرئية وبديهية لتنظيم مفاهيم التمريض.

سواء كنت تقوم بتحديد تشخيصات التمريض أو تحديد أولويات الرعاية، يساعدك هذا القالب على تقسيم الأفكار الكبيرة إلى أجزاء سهلة الهضم. فكر في هذا القالب كلوحة عصف ذهني مرنة تحول مفاهيم التمريض المجردة إلى خطوات قابلة للتنفيذ.

✨ ✨ مثالي ل: طلاب التمريض والمدرسين الذين يصورون خطط الرعاية أو التشخيصات أو المحتوى التعليمي في مساحة تعاونية.

🧠 حقيقة ممتعة: يعود رمز التمريض - المصباح - إلى فلورنس نايتنجيل، التي اكتسبت لقب "السيدة ذات المصباح" بسبب جولاتها الليلية خلال حرب القرم.

4. انقر فوق قالب ورقة تقرير CNA

احصل على قالب مجاني بصفتك ممرضاً ممرضاً مقيماً، تأكد من أن المناوبة السلسة تبدأ بتنظيم محكم مع قالب ورقة تقرير ممرض مقيم من ClickUp

عندما تكون مسؤولاً عن العديد من المرضى في نوبة عمل مزدحمة، فإن الوضوح والاتساق هما كل شيء. يمنح قالب ورقة تقرير ClickUp CNA لمساعدي التمريض المعتمدين تنسيقًا منظمًا وسهل الاستخدام لتتبع جميع الأساسيات -الأمراض والملاحظات والمهام المكتملة- في مكان واحد.

لذا، بدلاً من التعامل مع مليون ملاحظة لاصقة أو محاولة تذكر تحديثات المريض، يبسط هذا القالب كل شيء في سير عمل واحد.

✨ ✨ مثالي ل: ممرضات الممرضات المقيمات اللاتي يرغبن في طريقة سريعة ومنظمة لتتبع العلامات الحيوية والمهام والملاحظات أثناء نوبات العمل السريعة.

💡 نصيحة احترافية: هل تعبت من فقدان الأفكار الرئيسية في بحر من الخربشات؟ كيف تنظم ملاحظاتك بفعالية: 10 تقنيات توضح لك طرقًا ذكية وبسيطة لتحويل الملاحظات الفوضوية إلى أفكار جاهزة للعمل.

5. انقر فوق قالب تقرير المناوبة بجانب السرير

احصل على قالب مجاني ساعد المرضى على الشعور بمزيد من المشاركة والاطلاع على الرعاية المقدمة لهم باستخدام قالب تقرير مناوبة السرير ClickUp

كشفت دراسة أن 57.6٪ فقط 57.6٪ من الممرضين راضون عن عملية التسليم الحالية. فما الذي يحدث مع البقية؟

تعتمد عمليات التسليم الفعالة للمريض على التواصل الواضح والمنظم - وهو بالضبط ما يقدمه قالب تقرير مناوبة السرير ClickUp.

يقدم هذا القالب تنسيقاً مباشراً وموثوقاً لمشاركة تفاصيل المريض الأساسية بجانب السرير. ويضمن التواصل بين النوبات من خلال تسجيل العلامات الحيوية وتحديثات الرعاية والأدوية والمخاوف بتنسيق واضح ومنظم.

نتيجة لذلك، يمكن للممرضين والممرضات مراجعة المعلومات وتحديثها وتأكيدها على الفور، حيثما كان ذلك أكثر أهمية.

✨ ✨ مثالي ل: الممرضات اللاتي يقمن بتوزيع الرعاية بين النوبات واللاتي يحتجن إلى نموذج موثوق وموثوق به في لمحة سريعة لتحديثات المرضى.

6. نموذج ClickUp لإدارة المرضى

احصل على قالب مجاني ركز أكثر على مرضاك وأقل على الأعمال الورقية مع قالب إدارة المرضى من ClickUp

أي شخص يعمل في مجال رعاية المرضى على دراية بالعديد من الأجزاء المتحركة - المواعيد، والحالات، وخطط العلاج، ونتائج الاختبارات، والقائمة تطول. تم تصميم قالب ClickUp لإدارة المرضى لتبسيط كل شيء، مما يمنح فرق الرعاية الصحية مركزًا مركزيًا وقابلًا للتخصيص للحفاظ على تنظيم كل شيء والوصول إليه.

مع طرق العرض المبنية مسبقًا مثل القائمة واللوحة والتقويم والنموذج، يسهّل هذا القالب تصور التقدم وتنسيق الرعاية وجدولة الأحداث الرئيسية. من الاستقبال إلى المتابعة، يعمل قالب ClickUp لإدارة المرضى على تبسيط تعاون الموظفين وتحسين استمرارية الرعاية.

✨ مثالي ل: فِرق الرعاية الصحية التي تدير نقاط اتصال متعددة مع المرضى مثل الاستقبال وخطط العلاج والمتابعة.

7. انقر فوق قالب قائمة المرضى

احصل على قالب مجاني قم بإدارة عشرات المرضى أو مئات المرضى باستخدام قالب قائمة المرضى ClickUp

يكمن سر رعاية المريض في العناية بالمريض.

يكمن سر رعاية المريض في العناية بالمريض.

ويبدأ كل ذلك بامتلاك الأدوات المناسبة - مثل قائمة المرضى المنظمة بشكل جيد. يوفر قالب قائمة المرضى ClickUp طريقة ذكية لدمج بيانات المرضى وإدارتها حتى يتمكن فريقك من العمل بكفاءة والتركيز على تقديم الرعاية.

مع ميزات مثل الفلاتر القابلة للبحث، والحقول المخصصة، وخيارات العرض المتعددة، يحول هذا القالب قائمة بسيطة إلى برنامج قوي لإدارة المرضى. يتم تخزين كل شيء، من السجل الطبي إلى تفاصيل الاتصال، في مكان واحد آمن، مما يجعل التحديثات والوصول إليها سهلًا.

✨ ✨ مثالي ل: الموظفون السريريون الذين يحتفظون بكميات كبيرة من بيانات المرضى وتواريخهم وسجلاتهم في لوحة تحكم واحدة.

📖 اقرأ أيضًا: أفضل تطبيقات تدوين الملاحظات

8. قالب مذكرة التمريض بواسطة قالب. نت

قالب مذكرة التمريض من Template. Net مساحة خالية من الرتوش ومنسقة بشكل احترافي لتسجيل معلومات المريض الأساسية والتدخلات والنتائج.

سواء كنت توثق عرضاً جديداً أو تتبع التقدم بعد التدخل، يرشدك هذا القالب خلال كل قسم رئيسي: تقرير المريض، والعلامات الحيوية، والتقييم، والتدخلات، والخطة.

✨ ✨ مثالي ل: طاقم الممرضين والممرضات الذين يحتاجون إلى نموذج بسيط وقابل للطباعة لتوثيق العلامات الحيوية والتقييمات والتدخلات.

🧠 حقيقة ممتعة: هناك أربعة أضعاف عدد الممرضين المسجلين في الولايات المتحدة الأمريكية!

9. قالب مذكرة حالة للتمريض بواسطة قالب. نت

مفصلة، وشاملة، وسليمة سريريًا - هذا ما يقدمه قالب مذكرة الحالة للتمريض من Template. Net إلى الطاولة.

هذا القالب مثالي للممرضين والممرضات الذين يجب عليهم توثيق حالات المرضى المعقدة التي تتضمن تشخيصات وأدوية وتدخلات رعاية متعددة. يدعم قالب مذكرة الحالة للتمريض استمرارية وجودة الرعاية من الدخول إلى المنزل مع أقسام منظمة للتقييمات والتدخلات ونتائج الرعاية.

✨ ✨ مثالي ل: ممرضات الرعاية طويلة الأجل أو الرعاية المعقدة يوثقن التقدم المستمر والأدوية والمدخلات متعددة التخصصات.

10. قالب تخطيط مذكرة مفهوم التمريض بواسطة قالب. نت

قد لا يكون من المعروف أن الممرضين والممرضات يشاركون أيضًا في أبحاث التمريض أو تخطيط السياسات أو تطوير البرامج. قالب تخطيط مذكرة مفهوم التمريض من Template. Net يمكن أن يكون أساسك لهذه الأغراض.

تم تصميم هذا القالب بدقة لمساعدة الممرضين والمعلمين على توضيح المشاكل واقتراح الحلول وتبرير التدخلات بالأدلة - كل ذلك في شكل احترافي منظم.

قالب تخطيط مذكرة مفهوم التمريض مفيد لأولئك الذين يقدمون مقترحات للمؤسسات أو ممولي المنح أو اللجان الأكاديمية.

✨ ✨ مثالي ل: معلمو التمريض والباحثون الذين يخططون لدراسات أو برامج أو مقترحات سياسات في الأوساط الأكاديمية.

11. قالب مذكرة تقدم التمريض بواسطة قالب. صافي

الوضوح والهيكل والرعاية المتمحورة حول المريض - يجتمعون معًا في قالب مذكرة تقدم التمريض من Template. Net. مع وجود قسم محدد للهدف والخطة المحددة، يتيح هذا القالب اتخاذ القرارات بسرعة ويدعم استمرارية الرعاية.

يعمل هذا القالب أيضًا كجسر تواصل بين الممرضات ومقدمي الرعاية الصحية الآخرين من خلال توثيق تحديثات المرضى بنبرة واضحة ومهنية.

✨ ✨ مثالي ل: الممرضون والممرضات الذين يوثقون التقدم اليومي للمريض مع التركيز على الوضوح والتواصل.

📮 ClickUp Insight: يكشف استبيان فعالية الاجتماعات الذي أجرته ClickUp أن العاملين في مجال المعرفة في مؤسسة مكونة من 100 شخص قد يسجلون ما يصل إلى 308 ساعات أسبوعيًا في الاجتماعات فقط! 😳 ولكن إليك الأخبار السارة: باستخدام مساحة العمل المتكاملة من ClickUp، يمكنك تقليل حجم تلك الاجتماعات. فقد شهدت شركات مثل Trinetix انخفاضًا بنسبة 50% في الاجتماعات بعد جعل المستندات مركزية، وأتمتة سير العمل، وتعزيز شفافية الفريق - كل ذلك في ClickUp. وهذا يعني توفير مئات الساعات وإعادة توظيفها في العمل المنتج!

12. قالب مذكرة صابون التمريض بواسطة قالب. نت

عادةً ما يكون من الصعب تدوين لقاءات المرضى لأنها قد تكون دقيقة. لذا، بالنسبة للممرضين والممرضات الذين يحتاجون إلى طريقة دقيقة ومنهجية لتوثيق لقاءات المرضى، فإن قالب مذكرة التمريض SOAP من Template. Net يقدم تنسيقًا مجربًا وصحيحًا.

يتبع هذا القالب هيكل الموضوعية والموضوعية والتقييم والخطة (SOAP) الكلاسيكي، والذي يساعد بسلاسة في ترتيب معلومات المريض.

هذا القالب من قالب. Net فعال بشكل خاص في تتبع الأعراض المستمرة مثل الدوخة أو إدارة الحالات المزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري.

✨ مثالي ل: الممرضون والممرضات الذين يحتاجون إلى طريقة منظمة لتوثيق الأعراض والتقييمات وخطط الرعاية - خاصة للزيارات المتكررة.

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13. قالب مذكرة تسليم التمريض بواسطة قالب. صافي

يمكن لتغيير المناوبة بسلاسة أن يُحدث فرقًا كبيرًا في سلامة المرضى واستمرارية الرعاية - وهنا يبرز نموذج مذكرة تسليم الملاحظات التمريضية من Template. Net يتألق.

صُمم هذا القالب مع وضع الهيكل والوضوح في الاعتبار، وهو يساعد الممرضات على نقل التحديثات الأساسية للمريض بتنسيق واضح وشامل. كل شيء منظم لتسهيل التواصل السريع والشامل، من العلامات الحيوية والأدوية إلى نتائج المختبر والمهام المعلقة.

يسلط هذا القالب الضوء أيضاً على إشارات السلامة مثل مخاطر السقوط والحساسية، وهي مفيدة للمناوبات المزدحمة والبيئات عالية المخاطر.

✨ ✨ مثالي ل: الممرضات العاملات في الوحدات عالية الخطورة اللاتي يحتجن إلى تحديثات واضحة وموجزة بين النوبات.

14. نموذج مذكرة التفريغ من نموذج مذكرة التفريغ من قالب دار التمريض بواسطة قالب. صافي

خلافًا للاعتقاد الشائع، فإن تخطيط الخروج من دار التمريض هو أكثر من مجرد إجراء شكلي. إن نموذج مذكرة الخروج من نموذج مذكرة الخروج من قالب التمريض المنزلي من Template. Net يوضح ويوثق العملية بشكل جيد.

يحدد هذا القالب المكونات الرئيسية مثل ملخصات العلاج والحالة الصحية الحالية وخطط الرعاية بعد الخروج من المستشفى. من خلال توصيات مدروسة للرعاية اللاحقة وخدمات الدعم، يعزز نموذج ملاحظات التمريض هذا الاستمرارية ويقلل من خطر إعادة الإدخال إلى المستشفى.

✨ مثالي ل: موظفو الرعاية طويلة الأجل الذين يقومون بإعداد المقيمين والأسرة للخروج من المستشفى وتنسيق الرعاية اللاحقة.

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15. قالب ملاحظات التمريض المنزلي الماهر بواسطة قالب. صافي

قالب ملاحظات التمريض المنزلي الماهر من Template. Net أداة شاملة ومنظمة لالتقاط صورة لحالة المقيم.

يتناول هذا القالب جميع الجوانب السريرية بدقة، بدءاً من شكاوى المرضى والتقييمات البدنية الشاملة إلى تحديثات العناية بالجروح. وهو مفيد لكل من مراقبة التغييرات الطفيفة والتخطيط للاستراتيجيات طويلة المدى.

✨ ✨ مثالي ل: فرق منشأة التمريض الماهرة التي تقوم بتدوين ملاحظات الرعاية التفصيلية، بما في ذلك العناية بالجروح وتحديثات التنقل.

💡 نصيحة احترافية: هل تعبت من التوفيق بين الأعمال الورقية ورعاية المرضى؟ يكشف لك دليلك لأفضل برامج إدارة العيادات عن 10 أدوات تساعدك على أتمتة المهام الإدارية حتى يتمكن فريقك من التركيز على ما يهم - مرضاك.

16. قالب مذكرة مفهوم مدرسة التمريض بواسطة قالب. نت

تُعد مدارس التمريض عملياً أساس المجتمع لوعد الرعاية الصحية عالية الجودة. ومع ذلك، لإطلاق مدرسة تمريض، يحتاج المرء إلى أكثر من مجرد الشغف.

يضع قالب مذكرة مفهوم مدرسة التمريض من Template. Net أساسًا واضحًا لأي شخص يخطط لإنشاء برنامج تعليم تمريض من الدرجة الأولى. يضمن هذا القالب عدم إغفال أي شيء، بدءًا من تصميم المناهج الدراسية والجماهير المستهدفة إلى الشراكات ومختبرات المحاكاة والتنفيذ المرحلي.

✨ ✨ مثالي لـ: رواد الأعمال في مجال الرعاية الصحية أو القادة الأكاديميين الذين يضعون خططًا لبرامج تعليم التمريض الجديدة.

🧠 حقيقة ممتعة: يمكن للممرضات المساعدة في كسب المعارك القانونية أيضًا! من خلال شهادة استشاري تمريض قانوني، يمكن للممرضات المسجلات العمل مع شركات المحاماة لمراجعة المخططات والشهادة كشهود خبراء وفك رموز المصطلحات الطبية في القضايا عالية المخاطر.

17. قالب ملاحظات التمريض SBAR بواسطة قالب. صافي

عندما تحتاج إلى أن يكون التواصل حادًا وواضحًا وسريعًا، فإن قالب ملاحظات التمريض من Template. Net يدعمك.

صُمم هذا القالب حول إطار عمل SBAR الموثوق به -الموقف والخلفية والتقييم والتوصية (SBAR) - يبسط هذا القالب تبادل المعلومات المهمة، خاصةً أثناء تغيير المناوبات أو حالات الطوارئ.

يطالب هذا القالب الممرضين والممرضات بتوثيق المشكلات بدقة، وتوفير السياق الأساسي، والتوصية بالخطوات التالية القابلة للتنفيذ.

✨ ✨ مثالي ل: الممرضون والممرضات في بيئات الرعاية الحرجة أو البيئات سريعة الإيقاع، الذين يحتاجون إلى طريقة تواصل سريعة وموحدة.

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18. قوالب ملاحظات التمريض بواسطة موسع النصوص

عبر موسع النص

بدلاً من الاعتماد على المدخلات اليدوية أو قوالب السجلات الصحية الإلكترونية العامة، فإن قوالب ملاحظات التمريض من TextExpander تتيح للممرضات إنشاء مقتطفات مخصصة وموفرة للوقت تقوم تلقائيًا بتعبئة تنسيقات التوثيق المنظمة مثل ملاحظات SOAP أو DAR.

تكمن القوة الحقيقية لهذه الأداة في أنها تتكيف مع سير عملك. يضمن هذا القالب أن تكون كل ملاحظة، من تقييمات الدخول إلى ملاحظات الخروج، في الوقت المناسب ومتوافقة وكاملة.

✨ ✨ مثالي ل: الممرضين البارعين في مجال التكنولوجيا أو الفرق الإدارية التي ترغب في تسريع تدوين الملاحظات باستخدام اختصارات وقوالب مخصصة.

19. قالب ملاحظات مدرسة التمريض بواسطة Notion

عبر نوتيون

يمكن أن تكون متطلبات مدرسة التمريض مرهقة، وقد تبدو إدارة ملاحظاتك وحدها وكأنها وظيفة بدوام كامل. هذا هو المكان الذي يتألق فيه قالب ملاحظات مدرسة التمريض الخاص بشركة Notion.

تم إنشاء مركز الأوامر الرقمي هذا خصيصًا للطلاب الذين يوازنون بين المحاضرات والعيادات والاختبارات وكل شيء آخر بينهما. يشتمل هذا القالب على أدوات مدروسة، مثل العد التنازلي لنهاية الفصل الدراسي، ومساحة تحفيزية للتأكيد وقائمة تشغيل للدراسة لإبقاء عقلك في حالة تأهب.

قلب النظام هو قاعدة بيانات قوية للملاحظات حيث يمكنك الفرز حسب الموضوع أو التاريخ أو الاختبار أو الموضوع - وحتى إرفاق الملفات أو المواد الدراسية.

✨ ✨ مثالي ل: يقوم طلاب التمريض بإدارة ملاحظات الدورة التدريبية والتحضير للامتحانات وجداول الدراسة في مركز رقمي واحد.

💡 نصيحة احترافية: هل تغرق في التأخير وسوء التواصل وإرهاق الموظفين؟ يناقش الدليل النهائي لإدارة مشاريع الرعاية الصحية كيفية تبسيط العمليات وتقليل الفوضى وتقديم نتائج أفضل للمرضى بشكل فوري.

20. قالب مذكرة التمريض من كيرباترون

عبر Carepatron

قالب ملاحظات التمريض من كيرباترون هو مصدر ارتياح مرحب به إذا كنت قد شعرت يومًا بالإرهاق بسبب ملاحظات التمريض المكتوبة بخط اليد والسجلات غير المنظمة.

صُمم هذا القالب للممرضات المشغولات، ويوفر هذا القالب تنسيقاً منظماً ورقميًا مناسبًا لالتقاط كل شيء بدءًا من العلامات الحيوية إلى تقدم المريض مع الحفاظ على الامتثال. يرشدك هذا القالب إلى طرق تدوين الملاحظات: توثيق شكاوى المرضى وتاريخهم المرضي إلى تسجيل التدخلات والملاحظات.

كما تم تحسين قالب ملاحظات الممرضات من أجل إعداد المخططات البيانية في الوقت الفعلي ويتضمن مطالبات لإدارة الرعاية اليومية أو تنسيق عمليات التسليم أو التحضير لعمليات التدقيق.

✨ ✨ مثالي ل: الممرضين والممرضات والعيادات الذين يبحثون عن تدوين الملاحظات الرقمية في الوقت الحقيقي، والتي يسهل تحديثها وجاهزة للتدقيق.

قم بترقية ملاحظات التمريض الخاصة بك مع ClickUp

شارك كبير مسؤولي النظام في شركة SYZYGY، فيليب ستوري، كيف يستخدم فريقه ClickUp لإبعاد الفوضى:

لقد استخدمنا النماذج والقوالب لتوحيد مهام سير العمل، والأتمتة لتوجيه المهام بناءً على الحقول المخصصة، وحتى تكامل واجهة برمجة التطبيقات + البريد الإلكتروني لإنشاء المهام تلقائيًا عند انطلاق التنبيهات. إنها توفر الوقت وتقلل من الأخطاء وتحافظ على تركيزنا.

لقد استخدمنا النماذج والقوالب لتوحيد مهام سير العمل، والأتمتة لتوجيه المهام بناءً على الحقول المخصصة، وحتى تكامل واجهة برمجة التطبيقات + البريد الإلكتروني لإنشاء المهام تلقائيًا عند انطلاق التنبيهات. إنها توفر الوقت وتقلل من الأخطاء وتحافظ على تركيزنا.

قوالب مخصصة، وأتمتة ذكية، وتعاون في الوقت الفعلي، وتكامل البريد الإلكتروني + تكامل السجلات الصحية الإلكترونية، وحقول مرنة تعمل بالطريقة التي يعمل بها الممرضون. هذا هو وعد ClickUp.

اجعل توثيق التمريض الجزء الأكثر سهولة في مناوبتك من خلال الاشتراك في ClickUp!