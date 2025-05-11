ClickUp مقابل Calendly: أي تطبيق مخطط أفضل؟

غالبًا ما تتأثر الإنتاجية بعوامل لا تلاحظها حتى. من التنقلات الطويلة إلى الاجتماعات التي يمكن إرسالها عبر البريد الإلكتروني، أنت تفقد ساعات من الإنتاجية!

👀 هل تعلم؟ في الولايات المتحدة وحدها، تبلغ تكلفة عوامل التشتيت والمقاطعة في مكان العمل 588 مليار دولار سنويًا.

لحسن الحظ، يمكن لأدوات التخطيط الفعالة أن تساعد في استعادة الوقت الضائع. أصبحت التطبيقات القوية مثل ClickUp و Calendly أدوات أساسية للعديد من المهنيين الذين يرغبون في إدارة وقتهم بفعالية. لكنها تخدم أغراضًا مختلفة تمامًا.

ولكن أيهما هو الخيار المناسب لك؟ هل يجب عليك استخدام نهج ClickUp الشامل لإدارة المشاريع أم الخبرة المتخصصة لـ Calendly في أتمتة جدولة الاجتماعات؟ في هذه المقالة حول ClickUp و Calendly، سنقوم بتفصيل الميزات والمزايا والاختلافات الرئيسية لمساعدتك في تحديد تطبيق التقويم الذي سيساعدك على استعادة التحكم في وقتك.

👀 هل تعلم؟ تفقد 23 دقيقة من وقت التركيز بعد المقاطعات في العمل.

ClickUp مقابل Calendly في لمحة سريعة

ميزة ClickUp Calendly حالة الاستخدام الأساسية تطبيق شامل للعمل يشتمل على إدارة المهام المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والجدولة الذكية، والدردشة، والتعاون، وتتبع الأهداف منصة جدولة مبسطة لأتمتة الاجتماعات إدارة المهام إنشاء المهام وتوزيعها وتتبعها وتنظيمها بشكل شامل عبر عروض متعددة غير متوفر جدولة يتضمن ClickUp Calendar لإنشاء الأحداث وإدارتها والانضمام إليها داخل مساحة العمل الخاصة بك أدوات جدولة متقدمة وأنواع أحداث قابلة للتخصيص وأتمتة الاجتماعات إنشاء المستندات ClickUp Docs المدمج للويكي و SOPs ومشاركة المعرفة غير متوفر تتبع الوقت قدرات متكاملة لتتبع الوقت للمهام والمشاريع غير متوفر التعاون الجماعي دردشة في الوقت الفعلي ولوحات بيضاء وتعليقات وتكاملات لتعاون سلس جدولة الفريق (دائرية، جماعية) وتكامل التقويم لتنسيق الاجتماعات الأتمتة أتمتة مخصصة للمهام المتكررة وسير العمل تذكيرات تلقائية ومتابعة ومزامنة التقويم التكامل تكامل شامل مع تطبيقات خارجية، بما في ذلك Slack وGoogle Drive وZapier يتكامل مع أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) و Stripe و PayPal وأدوات التسويق ومنصات الإنتاجية التحليلات لوحات معلومات لتتبع أداء الفريق وحجم العمل وتقدم المشروع تحليلات ورؤى تركز على أداء الاجتماعات وكفاءة الجدولة ميزات الذكاء الاصطناعي أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لإدارة المهام وإنشاء المحتوى وتقديم توصيات للمشاريع غير متوفر تطبيق جوال نعم، تطبيق جوال كامل الوظائف لإدارة المهام والمشاريع نعم، تطبيق جوال لجدولة الاجتماعات وإدارتها لوحات بيضاء أدوات تخطيط مرئية تعاونية لتبادل الأفكار وتوليدها غير متوفر

ما هو ClickUp؟

ClickUp هو تطبيقك الشامل للعمل الذي يمكنه تبسيط سير عملك وتحسين إنتاجية فريقك ودعم التخطيط بشكل أفضل.

من رسائل البريد الإلكتروني والمهام إلى قوائم المهام وسباقات السرعة وتوثيق المشاريع، يوحد ClickUp جميع الأدوات الضرورية، مما يزيد من فعالية التعاون بنسبة تصل إلى 30٪.

لكن ClickUp لا يقتصر على دمج جميع أدواتك فحسب، بل يوفر أيضًا تجربة أكثر سلاسة لفرقك. يمكنك تعيين المهام وجدولة المكالمات وتتبع التقدم من خلال عروض ولوحات معلومات قابلة للتخصيص، وتحسين العمل الجماعي من خلال ميزات مثل التعليقات والإشارات @mentions.

بفضل تقويم ClickUp المُحسّن حديثًا، يمكنك الآن جدولة الاجتماعات والانضمام إليها مباشرةً من مساحة العمل الخاصة بك، مما يتيح لك الجمع بين التخطيط والتنفيذ دون الحاجة إلى التبديل بين علامات التبويب.

كل هذا يتم دون الحاجة إلى التبديل بين علامات التبويب. ✅

📮ClickUp Insight: ما يقرب من 42٪ من العاملين في مجال المعرفة يفضلون البريد الإلكتروني للتواصل مع الفريق. ولكن هذا له ثمنه. نظرًا لأن معظم رسائل البريد الإلكتروني تصل فقط إلى زملاء محددين، تظل المعرفة مجزأة، مما يعيق التعاون واتخاذ القرارات السريعة. لتحسين الرؤية وتسريع التعاون، استفد من تطبيق شامل للعمل مثل ClickUp، الذي يحول رسائل البريد الإلكتروني إلى مهام قابلة للتنفيذ في غضون ثوانٍ!

يتميز ClickUp أيضًا بكونه تطبيق تقويم قوي لإدارة المشاريع. يتيح لك تحديد جداول زمنية واضحة وإنشاء ترابطات بين المهام وإدارة الأهداف قصيرة الأجل وطويلة الأجل بسهولة.

سواء كنت تخطط ليومك أو أسبوعك أو شهرك، فإن ClickUp يوفر لك العرض المناسب لذلك — اختر من عرض التقويم أو عرض الجدول الزمني أو مخططات جانت لتقييم عملك بصريًا. يمكنك حتى تعيين مهام متكررة لأتمتة تخطيط الأنشطة المنتظمة حتى لا يفوتك أي شيء.

ما يميز ClickUp حقًا هو مرونته وسهولة الوصول إليه. باعتباره منصة قائمة على السحابة، فقد تم تصميمه لدعم الفرق أينما كانوا، سواء كانوا يعملون في الوقت الفعلي أو بشكل غير متزامن.

شيء تسلط عليه الضوء ماريانيلا فرنانديز، مستشارة معالجة المياه في Eco Supplier Panamá:

من خلال دمج وظائف متنوعة مثل الإشعارات والتقويمات والبريد الإلكتروني وسير العمل في تنفيذ المشروع، يجعل ClickUp الموظفين يتوقفون عن التركيز على مراجعة الآليات التكنولوجية المختلفة باستمرار، ويركزون على المهام التي تولد قيمة.

من خلال دمج وظائف متنوعة مثل الإشعارات والتقويمات والبريد الإلكتروني وسير العمل في تنفيذ المشروع، يجعل ClickUp الموظفين يتوقفون عن التركيز على مراجعة الآليات التكنولوجية المختلفة باستمرار، ويركزون على المهام التي تولد قيمة.

👀 هل تعلم؟ يُقضى أكثر من نصف يوم العمل العادي في أنشطة لا تضيف أي قيمة تذكر، مثل الرسائل الإلكترونية غير الضرورية والمهام المكررة والمقاطعات. وهذا يعني ساعات من الإنتاجية المهدرة كل يوم!

ميزات ClickUp

يتميز ClickUp بميزات تجعل إدارة المشاريع والمهام وسير العمل أسهل وأكثر ذكاءً وعلى نطاق واسع.

على سبيل المثال، احتاجت Walk the Room (WtR) إلى طريقة لتحسين تخطيط الإنتاج مع نمو الأعمال. باستخدام ClickUp، تمكنوا من ربط الفرق وتحسين التعاون وجعل إدارة المهام أكثر كفاءة.

ما بدأ بـ 28 مقعدًا نما إلى أكثر من 70 مستخدمًا نشطًا في غضون 20 شهرًا فقط. يوضح هذا النمو كيف نما ClickUp مع WtR، ليصبح جزءًا أساسيًا من نجاحهم.

بفضل مجموعة أدواته الواسعة المصممة للتخصيص والتعاون، يمكن لـ ClickUp مساعدة فرقك على البقاء منظمين ومتصلين.

دعنا نلقي نظرة على بعض الميزات البارزة التي تجعل ذلك ممكنًا:

الميزة رقم 1: خطط وجدول مواعيدك وابقَ في الصدارة مع تقويم ClickUp

اجعل اجتماعاتك أكثر فعالية مع تقويم ClickUp

تقويم ClickUp هو مركز التحكم الخاص بك لتنظيم المهام والأحداث والاجتماعات في مكان واحد.

سواء كنت تخطط لأسبوعك أو تراجع معلومات الأحداث أو تخطط لحملة أو تنسق فريقًا متعدد الوظائف، يمنحك تقويم ClickUp رؤية كاملة وتحكمًا تامًا في وقتك. يمكنك التبديل بين العرض اليومي أو الأسبوعي أو الشهري للاطلاع على المهام القادمة والمواعيد النهائية والأحداث في لمحة. يمكن تمييز المهام بالألوان حسب المشروع أو الأولوية لمساعدتك على التركيز.

لكن ClickUp يتجاوز تخطيط المهام. بفضل وظيفة الجدولة المدمجة، يمكنك إنشاء أحداث التقويم ودعوة الحاضرين وحتى الانضمام إلى الاجتماعات مباشرة من مساحة عمل ClickUp. قل وداعًا للتبديل بين علامات التبويب — أصبحت مكالماتك ومهامك ومشاريعك متزامنة أخيرًا. استخدم الذكاء الاصطناعي المدمج في ClickUp Calendar لاقتراح فترات زمنية وإعادة ترتيب الأولويات بناءً على تواريخ الاستحقاق.

كما أنه يتكامل مع أدوات مثل Google Calendar و Outlook، بحيث يظل جدولك محدثًا في الوقت الفعلي. يمكنك جدولة الأحداث أو الاجتماعات المتكررة وإرفاق جداول الأعمال وتتبع الخطوات التالية — كل ذلك مرتبط بمشاريعك ومهامك.

✅ إعادة الجدولة بالسحب والإفلات✅ تصفية مخصصة حسب المكلف أو الأولوية أو العلامة✅ مزامنة التقويم في اتجاهين وروابط الانضمام للمكالمات✅ إنشاء الأحداث في سطور داخل عرض المهام

هل تحتاج إلى تسريع عملية التخطيط الأسبوعي أو الشهري؟ استخدم قالب مخطط التقويم من ClickUp لتنظيم أيامك باستخدام علامات مخصصة وفلاتر وعروض معدة مسبقًا.

مع تقويم ClickUp الجديد، لن تقوم فقط بتصور حجم عملك، بل ستديره بشكل فعال.

الميزة رقم 2: تنسيق اجتماعات الفريق باستخدام ClickUp

جدولة وإدارة مناقشات الفريق باستخدام ClickUp Meetings

ميزة أساسية في المخطط؟ إدارة الاجتماعات بسلاسة.

تخلصك ميزات ClickUp Meetings من عناء جدولة الاجتماعات وإدارتها.

بدلاً من التبديل بين تطبيق التقويم ومنصة إدارة المشاريع، يمكنك جدولة الاجتماعات الفعالة وتتبعها وإدارتها مباشرةً من داخل ClickUp.

يعمل تكامل التقويم على مزامنة أوقات الاجتماعات مع المهام والمشاريع أثناء تعيين جداول الأعمال داخل ClickUp، مما يحافظ على تركيز الاجتماعات وإنتاجيتها.

بعد ذلك، يمكنك إضافة عناصر العمل والقرارات والملاحظات مباشرة إلى مهمة الاجتماع لتنظيم المتابعة. يساعد هذا التكامل السلس في الحفاظ على تنسيق الجميع، وتحويل الاجتماعات إلى خطوات تالية قابلة للتنفيذ بدلاً من مجرد أحداث في التقويم.

💡نصيحة للمحترفين: ادمج Calendly مع ClickUp للاستفادة من قوة نظام بيئي كامل للعمل أثناء جدولة اجتماعاتك تلقائيًا.

الميزة رقم 3: خطط تقويمك باستخدام القوالب

احصل على نموذج مجاني نظم جدولك الزمني بسهولة باستخدام قالب مخطط التقويم

باستخدام قالب مخطط التقويم ClickUp، يمكنك تخطيط أيامك وأسابيعك وشهورك دون البدء من الصفر.

تتمثل إحدى الميزات البارزة في قالب مخطط التقويم ClickUp في تعدد استخداماته. فهو يتيح لك التبديل بين طرق عرض متعددة — سواء كنت بحاجة إلى تقسيم مهامك وأحداثك إلى أقسام شهرية أو أسبوعية أو يومية، يمكن تعديل القالب ليناسب احتياجاتك.

تعزز العلامات والفلاتر القابلة للتخصيص في قالب المخطط اليومي هذا قدرتك على تنظيم المهام حسب الفئة، مما يساعدك على التركيز على الأمور الأكثر أهمية.

يمكنك إضافة أوصاف تفصيلية ومرفقات ومهام فرعية وقوائم مراجعة إلى المهام في عرض التقويم. وهذا يسهل إدارة جدولة المهام عالية المستوى والتخطيط الشامل للمشاريع في مكان واحد.

💡نصيحة للمحترفين: استخدم قالب حظر الجدول الزمني في ClickUp لمنع تضارب المواعيد وضمان تخصيص وقت كافٍ للمهام الصحيحة.

الميزة رقم 4: تدوين الملاحظات وتلخيصها وأتمتة يومك ليكون أفضل

تحكم في اجتماعاتك باستخدام الملاحظات التلقائية من ClickUp AI Notetaker

ماذا لو كان تطبيق المخطط الخاص بك قادرًا على تولي بعض المهام عنك؟ ClickUp Brain قادر على ذلك! فهو مزود بميزات الذكاء الاصطناعي المدمجة في لتوفير قوة الأتمتة والاقتراحات الذكية مباشرة إلى سير عملك.

إحدى الميزات البارزة هي ClickUp AI Notetaker، التي تسجل اجتماعاتك وتدونها وتلخصها تلقائيًا. بدلاً من التسرع في تدوين المهام، يلتقط AI Notetaker القرارات والخطوات التالية ونقاط المناقشة الرئيسية، مما يجعل اجتماعاتك أكثر إنتاجية وأسهل في المتابعة.

بالاقتران مع سياق المهمة، يضمن AI Notetaker أن تظل كل اجتماع قابلة للتنفيذ، حيث يربط تلقائيًا الأفكار بمساحات العمل ذات الصلة. يمكنك حتى إنشاء مهام مباشرة من ملخصات اجتماعاتك، لتحويل المحادثة على الفور إلى تنفيذ.

يساعدك ClickUp Brain أيضًا على:

أتمتة المهام المتكررة

إنشاء ملخصات لقوائم المهام الطويلة

اقترح تحسينات على سير عمل المشاريع

حلل اتجاهات البيانات وقم بإنشاء تقارير التقدم

تساعدك هذه الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي على الالتزام بالمواعيد النهائية وتقليل الجهد اليدوي واتخاذ قرارات أكثر استنارة.

أسعار ClickUp

ما هو Calendly؟

Calendly هو برنامج رائد في مجال جدولة المواعيد يعمل على تبسيط تنسيق الاجتماعات.

وتتمثل وظيفته الأساسية في التخلص من رسائل البريد الإلكتروني المتبادلة التي عادةً ما تتطلبها عملية تحديد موعد اجتماع مناسب. ويتيح للمستخدمين تحديد تفضيلاتهم المتعلقة بالتوافر ومشاركة رابط، كما يتيح للآخرين حجز المواعيد مباشرة في التقويم المتزامن.

يتصل بالتقويمات الشخصية والمهنية (Google و Outlook و Office 365 و iCloud) لعرض التوفر في الوقت الفعلي ومنع الحجوزات المزدوجة. بساطته تجذب الأفراد، في حين أن ميزاته تتناسب جيدًا مع الفرق والمؤسسات الكبيرة التي تحتاج إلى جدولة خارجية مبسطة.

🧠 حقيقة ممتعة: يستهلك 72% من وقت قادة الأعمال الأسبوعي في الاجتماعات. في حين أن بعضها ضروري، يمكن تقليل أو استبدال الكثير منها، مما يوفر ساعات للعمل الأكثر تأثيرًا.

عبر Calendly

ميزات Calendly

يتميز Calendly بسهولة استخدامه وتكامله الجيد مع روتينك اليومي. دعنا نحلل ميزاته الرئيسية:

الميزة رقم 1: تكامل تقويم مبسط

يتصل Calendly بأدوات التقويم الشائعة مثل Google Calendar و Outlook و Office 365.

بمجرد الاتصال، يتتبع التطبيق تلقائيًا جدولك الزمني ويحدّث توفر وقتك في الوقت الفعلي. يمكنك تجنب الحجوزات المزدوجة أو تعارض المواعيد بسهولة

عبر Calendly

الميزة رقم 2: توفر قابل للتخصيص لحجز اجتماعات مرنة

عبر Calendly

أنت تتحكم تمامًا في مواعيد اجتماعاتك. يتيح لك Calendly ما يلي:

حدد ساعات عمل محددة

أضف أوقاتًا احتياطية قبل الاجتماعات وبعدها

اضبط المناطق الزمنية أو مواقع الاجتماعات

وهذا يضمن لك حجز الاجتماعات في الأوقات التي تناسبك فقط، مما يساعدك على تنظيم وقتك وتجنب التوتر.

الميزة رقم 3: تكامل مؤتمرات الفيديو للاجتماعات عبر الإنترنت

عبر Calendly

يتكامل Calendly مع أدوات مثل Zoom و Microsoft Teams و Google Meet.

عندما يقوم شخص ما بجدولة اجتماع، تضيف المنصة تلقائيًا رابطًا لمؤتمر فيديو إلى الحدث. لا تحتاج إلى إعداده يدويًا، فكل شيء يتم تلقائيًا، مما يوفر الوقت والجهد.

👀 هل تعلم؟ يتضمن قالب ClickUp Monthy Planner أقسامًا لمواعيد استحقاق المهام والمعالم الرئيسية والأهداف الشخصية، مما يمنحك نظرة شاملة على شهرك.

الميزة رقم 4: أنواع الأحداث المخصصة ومشاركة الروابط لمزيد من التحكم

عبر Calendly

يتيح لك Calendly إنشاء أنواع اجتماعات مخصصة لتناسب احتياجاتك. على سبيل المثال:

اجتماعات فردية

جلسات جماعية

ندوات عبر الإنترنت أو ورش عمل

يمكنك تعيين المدة والموقع ومتطلبات الاجتماع للحضور. يمكنك حتى إضافة نماذج أو أسئلة ليملأها الأشخاص عند حجز اجتماع حتى تكون مستعدًا تمامًا مسبقًا.

يمكنك إنشاء رابط Calendly مخصص لمشاركته مع العملاء أو زملاء العمل أو أي شخص يحتاج إلى تحديد موعد معك.

أسعار Calendly

مجاني

قياسي: 12 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

الفرق : 20 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: يبدأ من 15 ألف دولار في السنة

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ClickUp مقابل Calendly: مقارنة الميزات

كلا الأداتين ممتازتان في مجالاتهما. فيما يلي مقارنة بينهما من حيث الميزات الرئيسية:

1. إدارة المهام والمشاريع

يتميز ClickUp كمنصة لإدارة المشاريع، حيث يوفر أدوات مثل قوائم المهام ومخططات جانت والجداول الزمنية والتقويمات ولوحات كانبان. يتيح للمستخدمين إنشاء مهام فرعية وإضافة تبعيات للمهام وتعيين حالات مخصصة لسير العمل الآلي.

تجعله ميزات مثل تتبع الوقت وإدارة عبء العمل وتتبع الأهداف حلاً شاملاً لإدارة المشاريع من جميع الأحجام.

تسهل قوالب التقويم الشهري وحقول التخصيص وأدوات إعداد التقارير في ClickUp تنظيم المهام وتتبع التقدم المحرز.

من ناحية أخرى، لم يتم تصميم Calendly لإدارة المهام أو المشاريع. ينصب تركيزه الوحيد على جدولة الاجتماعات، لذا فهو يفتقر إلى ميزات إنشاء المهام أو التعيين أو تتبع التقدم.

🏆 الفائز: تتميز وظائف ClickUp بكونها لا مثيل لها في إدارة المهام والمشاريع، وهو ما لا يدعمه Calendly.

2. تكامل الجدولة والتقويم

يتضمن ClickUp عرض تقويم قوي للتخطيط وتقويم ClickUp كامل لجدولة الأحداث وإدارتها. بفضل ميزات مثل دعوة الحاضرين وروابط الانضمام ومزامنة التقويم والجدولة داخل المهام، يوفر ClickUp الآن تجربة متكاملة لإدارة الوقت. بينما لا يزال Calendly رائدًا في مجال التوافر المتقدم وأتمتة الجدولة، فإن ClickUp يسد الفجوة بسرعة من خلال دمج الجدولة في مجموعة الإنتاجية الأوسع نطاقًا.

من ناحية أخرى، تم تصميم Calendly خصيصًا لجدولة المواعيد. يتزامن تلقائيًا مع التقويمات الأكثر شيوعًا، مثل تقويم Google وتقويم Outlook وتقويم Apple، لضمان عدم وجود تداخلات أو حجوزات مزدوجة.

تجعل الميزات الإضافية مثل أوقات التخزين المؤقت واكتشاف المنطقة الزمنية وأنواع الأحداث القابلة للتخصيص من Calendly الخيار المثالي لإدارة الجداول المعقدة. كما تعمل التذكيرات والمتابعات التلقائية على تبسيط تنسيق الاجتماعات بشكل أكبر.

🏆 الفائز: لا يزال Calendly يتصدر في تنسيق الاجتماعات الخارجية ومنطق الجدولة، ولكن ClickUp يكتسب أرضية بفضل تقويمه الأصلي وتكامل العمل الكامل.

التعاون هو أحد نقاط القوة الأساسية في ClickUp. تم تصميم كل ميزة على المنصة — من الدردشة إلى التعليقات واللوحات البيضاء إلى المستندات — لتسهيل التواصل مع فريقك.

تضمن قدرته على مركزية اتصالات الفريق داخل المهام أو المشاريع تقليل الحاجة إلى أدوات إضافية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للفرق مشاركة تحديثات المشروع من خلال لوحات المعلومات والتقارير.

ومع ذلك، يوفر Calendly أدوات تعاون محدودة.

يدعم ميزات جدولة الفريق مثل المهام الدورية والجدولة الجماعية، مما يساعد على تنسيق توفر أعضاء الفريق. ومع ذلك، لا يوفر ميزات مثل التواصل على مستوى المهام أو التحرير التعاوني للمستندات.

🏆 الفائز: تجعل ميزات التعاون الشاملة في ClickUp منه أداة أفضل للفرق التي تعمل على مشاريع مشتركة.

4. الأتمتة

يوفر ClickUp أتمتة متقدمة لمختلف سير العمل، مثل نقل المهام بين الحالات، وإرسال التذكيرات، أو تعيين المهام بناءً على محفزات مثل تواريخ الاستحقاق. هذه الأتمتة قابلة للتخصيص بدرجة عالية، مما يتيح للمستخدمين تكييفها وفقًا لاحتياجات مشاريعهم.

نظرًا لأن Calendly يركز فقط على الجدولة، فإن عمليات التشغيل التلقائي الخاصة به مصممة خصيصًا لهذا الجانب. يوفر ميزات مثل التذكيرات التلقائية للاجتماعات ورسائل البريد الإلكتروني للمتابعة وسير العمل للجدولة القائمة على الموافقة. توفر عمليات التشغيل التلقائي هذه الوقت عن طريق تقليل الاتصالات المتبادلة.

🏆 الفائز: التعادل. يتميز ClickUp في أتمتة المهام والمشاريع، بينما يتفوق Calendly في أتمتة الجداول الزمنية.

5. تتبع الوقت

يتضمن ClickUp ميزة تتبع الوقت المدمجة، مما يتيح للمستخدمين تسجيل الساعات مباشرةً ضمن المهام. هذه الميزة لا تقدر بثمن للشركات التي تحتاج إلى تتبع الساعات القابلة للفوترة أو تقييم إنتاجية الفريق.

يدعم ClickUp أيضًا التكامل مع أدوات تتبع الوقت التابعة لجهات خارجية مثل Toggl و Harvest لمزيد من المرونة.

على العكس من ذلك، لا يوفر Calendly ميزات تتبع الوقت. إنه مخصص للجدولة، مما يعني أنه لا يتضمن أدوات لتتبع الوقت المستغرق في المهام أو المشاريع.

🏆 الفائز: أدوات تتبع الوقت في ClickUp تجعله الخيار الأفضل لمراقبة الإنتاجية والفوترة.

6. التكامل

يتكامل ClickUp مع أكثر من 1000 تطبيق، بما في ذلك Slack وZoom وGoogle Drive وMicrosoft Teams وحتى Calendly!

كما تتيح واجهة برمجة التطبيقات (API) للمطورين إنشاء تكاملات مخصصة. سواء كنت بحاجة إلى إدارة الاتصالات أو مشاركة الملفات أو أتمتة سير العمل، يوفر ClickUp توافقًا واسع النطاق.

على الرغم من أن تكامل Calendly كافٍ لجدولة سير العمل، إلا أن العدد الإجمالي والتنوع في التكاملات محدودان أكثر من ClickUp.

🏆 الفائز: ClickUp لنطاق أوسع من عمليات التكامل التي تدعم مختلف سير العمل.

7. واجهة المستخدم

تساعدك واجهة ClickUp على إدارة موقعك بشكل صحيح، سواء كان ذلك الجداول الزمنية للمشاريع أو التعاون بين أعضاء الفريق أو أحداث التقويم، فكل شيء يبقى منظمًا في مكان واحد. على الرغم من أن هذه التنوعية تعد ميزة، إلا أنها قد تجعل واجهة المستخدم تبدو معقدة للمستخدمين الجدد. وهو الأنسب للمستخدمين المستعدين لاستثمار الوقت في تعلم المنصة.

تتميز واجهة Calendly بأنها بسيطة وسهلة الاستخدام، مما يجعلها مثالية للمبتدئين. يعد إعداد الأحداث وتحديد التوافر ومشاركة روابط الجدولة عمليات بديهية لا تتطلب سوى القليل من التعلم.

🏆 الفائز: Calendly لبساطته. واجهة المستخدم تجعل من السهل على المستخدمين البدء بسرعة.

8. سهولة الاستخدام

نظرًا لمجموعة ميزاته الواسعة، فإن ClickUp يتطلب وقتًا أطول للتعلم. ومع ذلك، فإن البرامج التعليمية الشاملة وقوالب الجداول الزمنية وموارد الدعم تجعل عملية البدء سهلة للمستخدمين المتحمسين.

تم تصميم Calendly لسهولة الاستخدام، مما يتيح حتى للمستخدمين الجدد إعداد الأحداث ومشاركة روابط الجدولة في غضون دقائق. بساطته تجعله في متناول المستخدمين غير التقنيين.

🏆 الفائز: Calendly، بفضل سهولة استخدامه ووظائفه البسيطة، مما يجعله مثاليًا للاستخدام السريع.

ClickUp مقابل Calendly على Reddit

عندما يناقش مستخدمو Reddit ClickUp و Calendly، غالبًا ما تدور المناقشة حول المشكلات المحددة التي تحلها كل أداة ومدى ملاءمتها لسير العمل اليومي.

بالنسبة لأولئك الذين يحتاجون إلى حل لإدارة المشاريع، غالبًا ما يكون ClickUp هو الخيار المفضل.

يبرز مستخدمو Reddit الذين يستخدمون ClickUp خيارات التخصيص التي يوفرها، قائلين إنه رائع للفرق التي تتعامل مع مهام ومواعيد نهائية متعددة. يحب العديد من المستخدمين مرونته، حيث يوفر طرق عرض مثل مخططات Gantt ولوحات Kanban والجداول الزمنية، إلى جانب ميزات مدمجة مثل تتبع الوقت وإعداد التقارير.

نحن نستخدم Clickup منذ 4 سنوات على الأقل، وبصراحة، إنه أحد أفضل أدوات إدارة المشاريع على الإطلاق. جربنا Asana و Monday.com و Trello قبل أن نقرر استخدام ClickUp. أفضل خيار على الإطلاق! لم أواجه أي مشكلات كبيرة، وخدمة العملاء كانت مفيدة. أنا مشترك في خدمة مدفوعة، ومع الإصدار الجديد، يزداد التطبيق تحسنًا. بشكل عام، بالنظر إلى السعر والعدد الهائل من الأدوات، فقد فاق Clickup كل توقعاتي. لقد اكتسبت بالتأكيد وجهات نظر جديدة حول عمليات سير العمل لدينا بعد أن تعلمت استخدام Clickup بفعالية.

نحن نستخدم Clickup منذ 4 سنوات على الأقل، وبصراحة، إنه أحد أفضل أدوات إدارة المشاريع على الإطلاق. جربنا Asana و Monday.com و Trello قبل أن نقرر استخدام ClickUp. أفضل خيار على الإطلاق! لم أواجه أي مشكلات كبيرة، وخدمة العملاء كانت مفيدة. أنا مشترك في خدمة مدفوعة، ومع الإصدار الجديد، يزداد التطبيق تحسنًا. بشكل عام، بالنظر إلى السعر والعدد الهائل من الأدوات، فقد فاق Clickup كل توقعاتي.

لقد اكتسبت بالتأكيد وجهات نظر جديدة حول عمليات سير العمل لدينا بعد أن تعلمت استخدام Clickup بفعالية.

لا تزال الشكوى الشائعة على Reddit تتعلق بمجموعة الميزات الهائلة في ClickUp، والتي قد تبدو مربكة، خاصة للمستخدمين الفرديين أو الفرق الصغيرة التي قد لا تحتاج إلى كامل قدراته.

وفي الوقت نفسه، يعد Calendly خيارًا موصى به للأشخاص الذين يسعون إلى تبسيط عملية الجدولة.

غالبًا ما يشيد مستخدمو Reddit الذين جربوا Calendly بسهولة استخدامه ووظائفه الموفرة للوقت، خاصةً لتنسيق الاجتماعات عبر مناطق زمنية مختلفة.

يوصف بأنه "اضبطه وانس الأمر"، ويقدر الكثيرون أنه يخلصهم من عناء البحث عن التوافر.

أنا أستخدم Calendly. إنه يوفر الكثير من الوقت في جدولة الاجتماعات. مثل معظم الناس، أقوم فقط بإضافة نص مع رابط في توقيع بريدي الإلكتروني (شيء مثل "جدولة اجتماع معي"). يعمل بشكل رائع!

أنا أستخدم Calendly. إنه يوفر الوقت حقًا في جدولة الاجتماعات. كما يفعل معظم الناس، أقوم فقط بإضافة نص مع رابط في توقيع بريدي الإلكتروني (شيء مثل "جدولة اجتماع معي"). يعمل بشكل رائع!

ومع ذلك، يشير بعض مستخدمي Reddit إلى حدوده، مشيرين إلى أن Calendly لا يتجاوز الجدولة — فهو غير مصمم لإدارة المهام أو سير العمل.

🧠حقيقة ممتعة: يتيح لك قالب ClickUp Weekly Planner تقسيم أهدافك حسب اليوم والوقت وحجز مهامك، مما يضمن لك الحفاظ على إنتاجيتك طوال الأسبوع.

أي أداة تخطيط هي الأفضل؟

إن تسمية كل من ClickUp و Calendly بـ "تطبيقات التخطيط" يسلط الضوء على اختلاف نهجيهما في التخطيط. يتفوق Calendly في تخطيط الاجتماعات وأتمتة عملية الجدولة. يتفوق ClickUp كبديل لـ Calendly في تخطيط العمل — المهام والمشاريع والأهداف والمواعيد النهائية — مع توفير أدوات لإدارة الوقت والاجتماعات حول هذا العمل.

بالنسبة للفرق التي تحتاج إلى منصة شاملة لإدارة المهام والمشاريع والتعاون وتتبع الأهداف والتعامل مع التخطيط الداخلي والجدولة، فإن ClickUp هو الفائز الواضح. توفر تعدد استخداماته ومجموعة ميزاته المتكاملة قيمة إجمالية أكبر بكثير وتلغي الحاجة إلى أدوات منفصلة متعددة.

إذا كانت حاجتك الوحيدة هي أتمتة حجز المواعيد الخارجية ومشاركة توفر وقتك بسهولة، فإن Calendly يظل الحل الأمثل والأفضل في فئته. فهو يؤدي مهمة واحدة بشكل استثنائي.

ومع ذلك، من أجل التخطيط الشامل للعمل وتنفيذ المشاريع والتعاون بين أعضاء الفريق، يوفر ClickUp العمق والمرونة التي لا يوفرها Calendly بحكم تصميمه. فهو يمكّنك من إدارة ليس فقط جدولك الزمني، بل سير العمل بأكمله.

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