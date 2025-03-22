نوتيون مقابل أبل نوتس: أي تطبيق لتدوين الملاحظات أفضل؟

قبل عقد من الزمان، كان تدوين الملاحظات بسيطًا. كنت تمسك قلمًا أو تخربش على الورق أو تنقر على مذكرات سريعة على هاتفك.

اليوم، تعمل التطبيقات الرقمية على تغيير طريقة تسجيل المعلومات وتنظيمها واسترجاعها. وتعد تطبيقات تدوين الملاحظات مثل Notion و Apple Notes في قلب هذا التطور.

ولكن أيهما مناسب لك؟ هل تحتاج إلى مساحة أنيقة خالية من التشتت للأفكار اليومية أو نظام مليء بالميزات لتنظيم المشاريع وتتبع الأهداف والتعاون؟

في هذه المقالة، سنقارن بين Notion وApple Notes، ونناقش نقاط القوة والضعف في كل منهما، ونقارن بين ميزاتهما وسهولة استخدامهما وأفضل حالات استخدامهما. إذا لم يكن أي منهما مناسبًا تمامًا، فسوف نناقش ClickUp، وهو بديل يتجاوز كليهما!

⏰ ملخص 60 ثانية نوتيون هو الأفضل لـ تطبيق Apple Notes هو الأفضل ل المستخدمون الذين يريدون أداة إنتاجية مرنة وشاملة تجمع بين تدوين الملاحظات وقواعد البيانات وإدارة المشاريع. مستخدمو Apple الذين يحتاجون إلى حل بسيط وسريع ومتكامل لتدوين الملاحظات. الفرق والأفراد الذين يحتاجون إلى تنظيم متقدم مع صفحات قابلة للتخصيص وصفحات متداخلة وقواعد بيانات. الأشخاص الذين يفضلون تطبيق تدوين الملاحظات البسيط الخالي من التشتت لتدوين الأفكار اليومية وقوائم المهام. المستخدمون الذين يريدون ميزات التعاون مثل مساحات العمل المشتركة وتخصيصات المهام والتعليقات في الوقت الفعلي. أولئك الذين يعطون الأولوية للأمان مع خيارات قفل معرف الوجه/معرف اللمس للملاحظات الحساسة. أولئك الذين يرغبون في هيكلة الملاحظات وربطها لإدارة المعرفة. المستخدمون الذين يفضلون الكتابة اليدوية والرسم ودعم Apple Pencil للحصول على تجربة تدوين ملاحظات أكثر طبيعية. الشركات ومديري المشاريع الذين يبحثون عن بديل لأدوات إدارة المشاريع التقليدية. مستخدمو Apple الذين يحتاجون إلى مزامنة سلسة على iCloud عبر جميع الأجهزة دون إعداد إضافي.

ما هو Notion؟

عبر Notion

Notion عبارة عن منصة إنتاجية معيارية تمزج بين الملاحظات وقواعد البيانات وإدارة المشاريع في واجهة واحدة. تم تصميم Notion للأفراد والفرق والشركات، وهو مصمم للأفراد والفرق والشركات، ويتيح لك إنشاء تدفقات عمل منظمة وربط المعلومات ذات الصلة والتعاون في الوقت الفعلي.

نظام Notion بنمط الكتلة يجعله فريدًا من نوعه، حيث يكون كل جزء من المحتوى (نص أو صور أو قوائم تدقيق أو قواعد بيانات) وحدة متحركة وقابلة للتخصيص.

ميزات Notion

تكمن أكبر نقاط قوة تطبيق Notion في مرونته. فهو لا يفرض على المستخدمين بنية جامدة. وبدلاً من ذلك، يمكنك إنشاء الصفحات وربط المعلومات وتنظيم البيانات كيفما تشاء. فيما يلي تفصيل لميزاته الأساسية:

الميزة رقم 1: صفحات وكتل قابلة للتخصيص

عبر Notion

على عكس تطبيقات تدوين الملاحظات التقليدية، فإن كتل Notion تجعله فريدًا من نوعه. من خلال إعادة ترتيب المحتوى الخاص بك، يمكنك جعل أي صفحة لوحة تحكم شخصية قابلة للتخصيص.

يمكنك

استخدم السحب والإفلات لنقل الأقسام

إنشاء صفحات متداخلة داخل الصفحات لتنظيم أفضل

أضف تضمينات الوسائط المتعددة مثل مقاطع فيديو YouTube وملفات PDF ومقتطفات التعليمات البرمجية

على سبيل المثال، بدلاً من قائمة مهام ثابتة، يمكنك تحويل صفحة Notion إلى لوحة كانبان أو تقويم أو جدول تفاعلي بالكامل.

💡 نصيحة احترافية: استخدم طريقة Zettelkasten في Notion. يمكنك ربط الأفكار ذات الصلة باستخدام نظام الإشارة "@" في Notion لإنشاء ملاحظات مترابطة وبناء شبكة معرفية شخصية.

الميزة رقم 2: قواعد البيانات والجداول والتنظيم المتقدم

إذا كنت بحاجة إلى أكثر من مجرد تطبيق أساسي لتدوين الملاحظات، فإن نظام قاعدة بيانات Notion يوفر لك ما تحتاجه. أنشئ جداول وقوائم ولوحات مع خيارات فرز وتصفية وعلامات متقدمة داخل صفحة Notion مباشرةً.

يمكنك

استخدم قواعد البيانات لتتبع المشاريع أو معلومات العملاء أو قوائم الكتب

ربط الملاحظات ذات الصلة معًا لإنشاء نظام داخلي لإدارة المعرفة

أضف خصائص مثل مربعات الاختيار والتواريخ والعلامات متعددة التحديد لتصنيف أفضل

وهذا يجعل تطبيق Notion مثاليًا لإدارة المشاريع المعقدة، خاصةً عند العمل مع فريق.

👀 هل تعلم؟ يتيح لك تطبيق Notion تحويل أي ملاحظة إلى قاعدة بيانات. ما عليك سوى كتابة /جدول أو /قاعدة بيانات لتحويل الملاحظة على الفور إلى جدول تفاعلي!

الميزة رقم 3: التعاون ومساحات العمل الجماعي

قم بدعوة أعضاء الفريق إلى مساحات العمل المشتركة. قم بتعيين المهام وترك التعليقات على الصفحات لجذب انتباههم. يمكنك أيضًا تعيين مستويات مختلفة من الأذونات (عارض، محرر، مسؤول)، وتتبع التغييرات باستخدام سجل الإصدارات، واستدعاء زملائك في الفريق في التعليقات والمناقشات.

الميزة رقم 4: القوالب وعمليات التكامل مع الجهات الخارجية

تعمل قوالب Notion المبنية مسبقًا على تبسيط الإعداد، حيث توفر هياكل جاهزة لتقويمات المحتوى، وأجهزة تعقب المشاريع، وأنظمة إدارة علاقات العملاء. كما أنه يتكامل مع أدوات مثل Slack وتقويم Google وZapier لأتمتة سير العمل.

تسعير Notion

مجانًا

بالإضافة إلى ذلك: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

العمل: 18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

🧠 حقيقة ممتعة: الطلاب الذين يدونون الملاحظات على الأجهزة اللوحية الرقمية أقل عرضة للتشتت مقارنةً بمن يستخدمون الكمبيوتر المحمول.

ما هو Apple Notes؟

عبر Apple Notes

Apple Notes هو التطبيق الافتراضي لتدوين الملاحظات المدمج في أجهزة iPhone وiPad وMac. وهو مصمم للتبسيط والوصول السريع ويركز على السرعة وسهولة الاستخدام والتكامل العميق لنظام Apple البيئي.

هذا التطبيق مفيد للمستخدمين الذين يحتاجون إلى طريقة سريعة وخالية من الرتوش لتدوين الأفكار وإنشاء قوائم المراجعة وتنظيم الملاحظات بأقل جهد ممكن. تتم مزامنة كل شيء تلقائيًا عبر iCloud، مما يجعله حلاً سلسًا لمستخدمي Apple.

👀 هل كنت تعلم؟ يمكنك استخدام كلمة مرور مخصصة أو رمز مرور الجهاز أو معرف اللمس أو معرف الوجه لتأمين ملاحظة Apple باستخدام iOS 16 و iPadOS 16 أو أحدث.

ميزات Apple Notes

على الرغم من أن Apple Notes أبسط من تطبيق Notion، إلا أنه لا يزال يحتوي على ميزات قوية لتدوين الملاحظات اليومية.

الميزة رقم 1: مزامنة سلسة على iCloud عبر الأجهزة

عبر Apple Notes

يقوم Apple Notes بمزامنة ملاحظاتك تلقائيًا عبر جميع أجهزة Apple، مما يضمن أن أي شيء تكتبه على جهاز iPhone الخاص بك متاح على الفور على جهاز iPad و Mac. يمكن الوصول إلى ملاحظاتك في وضع عدم الاتصال بالإنترنت ونسخها احتياطيًا على iCloud. كما أنه يعمل مع Siri لتدوين الملاحظات صوتياً.

الميزة رقم 2: الكتابة اليدوية والرسم ودعم Apple Pencil

بالنسبة لأولئك الذين يفضلون الكتابة اليدوية على الكتابة، يقدم Apple Notes أدوات رسم أصلية ودعم Apple Pencil الكامل على أجهزة iPad.

يمكّنك هذا من:

إنشاء ملاحظات مكتوبة بخط اليد باستخدام أنماط وألوان مختلفة من الأقلام

رسم المخططات أو التعليق على المستندات

تحويل النص المكتوب بخط اليد إلى نص رقمي باستخدام Scribble

هذه ميزة كبيرة للطلاب والفنانين والمحترفين الذين يريدون تجربة تدوين ملاحظات طبيعية.

💡 نصيحة احترافية: قم بترميز ملاحظاتك بالألوان. في Apple Notes، يمكنك استخدام الخط العريض والتسطير وألوان النص المختلفة لتمييز الملاحظات الرئيسية لمراجعتها بشكل أسرع.

الميزة رقم 3: تأمين الملاحظات وميزات الخصوصية

يتجاوز Apple Notes تدوين الملاحظات الأساسية من خلال تقديم تشفير شامل وخيارات أمان متقدمة. يمكنك إخفاء الملاحظات المقفلة من نتائج البحث. يمكنك أيضًا قفل الملاحظات الحساسة باستخدام Face ID أو Touch ID أو كلمة مرور.

وهذا يجعله خيارًا آمنًا لتخزين كلمات المرور والمستندات السرية والأفكار الشخصية.

الميزة رقم 4: التنظيم الذكي والبحث المتقدم

على الرغم من أن تطبيق Apple Notes لا يقدم تنظيمًا على غرار قاعدة بيانات Notion، إلا أنه يتمتع بقدرات بحث ذكية مثيرة للاهتمام:

OCR (التعرف البصري على الحروف): البحث عن المصطلحات داخل الصور والملاحظات المكتوبة بخط اليد

الوسوم والمجلدات الذكية: تنظيم الملاحظات باستخدام الوسوم (#عمل، #شخصي)

تثبيت الملاحظات الأساسية: احتفظ بالملاحظات المستخدمة بشكل متكرر في الأعلى للوصول السريع

هذه الميزات تجعل Apple Notes أكثر فاعلية من تطبيق الملاحظات الأساسي مع الحفاظ على بساطة وخفة وزن الأشياء.

تسعير Apple Notes

تطبيق Apple Notes مجاني، لكنه يعتمد على التخزين على iCloud، وهو ما قد يتطلب ترقية مدفوعة:

مجاني: عندما تشترك في iCloud، تحصل تلقائيًا على مساحة تخزين مجانية تبلغ 5 جيجابايت. إذا كنت بحاجة إلى مساحة أكبر في iCloud، يمكنك الترقية إلى iCloud+

باقات التخزين على iCloud+: 50 جيجابايت: 0.99 دولارًا في الشهر 200 جيجابايت: 2.99 دولارًا في الشهر 2 تيرابايت: 9.99 دولارًا في الشهر 6 تيرابايت: 32.99 دولارًا في الشهر 12 تيرابايت: 64.99 دولارًا في الشهر

50 جيجابايت: 0.99 دولار شهريًا

200 جيجابايت: 2.99 دولار شهريًا

2 تيرابايت: 9. 99 دولارًا أمريكيًا في الشهر

6 تيرابايت: 32. 99 دولارًا في الشهر

12 تيرابايت: 64. 99 دولارًا في الشهر

50 جيجابايت: 0.99 دولار شهريًا

200 جيجابايت: 2.99 دولار شهريًا

2 تيرابايت: 9. 99 دولارًا أمريكيًا في الشهر

6 تيرابايت: 32. 99 دولارًا في الشهر

12 تيرابايت: 64. 99 دولارًا في الشهر

📮 ClickUp Insight: 37% من الموظفين يرسلون ملاحظات المتابعة أو محاضر الاجتماعات لتتبع عناصر الإجراءات، ولكن 36% منهم لا يزالون يعتمدون على طرق أخرى مجزأة. بدون نظام موحد لالتقاط القرارات، قد تُدفن الرؤى الرئيسية التي تحتاجها في الدردشات أو رسائل البريد الإلكتروني أو جداول البيانات. باستخدام ClickUp، يمكنك تحويل المحادثات على الفور إلى مهام قابلة للتنفيذ عبر جميع مهامك ومحادثاتك ومستنداتك - مما يضمن عدم وقوع أي شيء في الشقوق.

نوتيون مقابل أبل نوتس: مقارنة الميزات

قد يبدو كلٌ من Notion و Apple Notes كمنصة لتدوين أفكارك.

يمكنهما القيام بذلك وأكثر، ولكن بشكل مختلف تمامًا. إليك نظرة سريعة على ميزاتهما واختلافاتهما.

الميزات نوتيون Apple Notes التخصيص والمرونة قابل للتخصيص بشكل كبير مع نظام قائم على الكتل، مما يسمح للمستخدمين بإنشاء تدفقات عمل فريدة من نوعها بسيط ومنظم مع الحد الأدنى من خيارات التنسيق التنظيم والهيكل يدعم قواعد البيانات والصفحات المتداخلة والملاحظات المرتبطة ولوحات كانبان للتنظيم المتقدم يستخدم المجلدات والعلامات الذكية والملاحظات المثبتة للتنظيم الأساسي التعاون التعاون في الوقت الفعلي مع مساحات العمل المشتركة، وتخصيصات المهام، وسجل الإصدارات تعاون محدود في الوقت الفعلي، للاستخدام الفردي بشكل أساسي دعم الوسائط المتعددة يسمح بتضمين الصور ومقاطع الفيديو ومقتطفات التعليمات البرمجية والروابط الخارجية يدعم الصور والرسومات والمستندات الممسوحة ضوئيًا والملاحظات المكتوبة بخط اليد باستخدام Apple Pencil الأمان والخصوصية إعدادات الخصوصية الأساسية؛ ضوابط الأذونات للمحتوى المشترك تشفير من طرف إلى طرف، وحماية Face ID/معرف الوجه/معرف اللمس، وتأمين الملاحظات وصول عبر المنصات متوفر على أنظمة ويندوز وماك وiOS وiOS وأندرويد والويب حصريًا لأجهزة Apple مع مزامنة iCloud أدوات البحث والتنظيم مرشحات بحث متقدمة وقواعد بيانات علائقية وروابط خلفية لإدارة المعرفة البحث الذكي مع التعرف الضوئي على الحروف (التعرف على النص في الصور والملاحظات المكتوبة بخط اليد) التكاملات يتصل مع Slack وتقويم Google وZapier والمزيد لأتمتة سير العمل عمليات تكامل محدودة مع جهات خارجية، خاصة داخل نظام Apple البيئي التسعير خطة مجانية مع ترقيات مدفوعة مجاني مع ترقيات تخزين iCloud الاختيارية

والآن بعد أن أصبحت لديك فكرة عامة عن كلا النظامين، دعنا نقارن بينهما بالتفصيل:

الميزة رقم 1: التنظيم والهيكل

تتمثل أعظم نقاط قوة Notion في قابلية التخصيص والتنظيم المنظم. تعمل كل صفحة في Notion كمساحة عمل رقمية حيث يمكن للمستخدمين تداخل الصفحات الفرعية وربط المحتوى ذي الصلة وتصنيف المعلومات باستخدام قواعد البيانات والعلامات والفلاتر. إنه مثالي لأولئك الذين يريدون نظام ملاحظات ومهام ومشاريع منظم للغاية.

من ناحية أخرى، يستخدم Apple Notes نظامًا أكثر وضوحًا يعتمد على المجلدات. يمكنك إنشاء مجلدات ومجلدات فرعية واستخدام العلامات لتصنيف الملاحظات. ومع ذلك، فإنه يفتقر إلى أدوات التنظيم المتقدمة في Notion، مثل قواعد البيانات المرتبطة ولوحات المعلومات التفاعلية.

🏆 الفائز: Notion. إذا كنت بحاجة إلى تنظيم مفصل وإدارة مهام وهيكلة على غرار قواعد البيانات، فإن Notion هو الخيار الأفضل.

الميزة رقم 2: سهولة الاستخدام والسرعة

يأتي تطبيق Apple Notes مثبتًا مسبقًا على أجهزة Apple، ويفتح على الفور، ويتيح لك البدء في الكتابة على الفور. ميزات مثل Quick Notes، وتكامل Siri، ودعم Apple Pencil تجعل الأمر أكثر سهولة.

يحتوي Notion على منحنى تعليمي. فنظامه القائم على الكتل، رغم مرونته العالية، يتطلب بعض الإعدادات. قد يشعر المستخدمون الجدد بالارتباك بسبب العدد الهائل من خيارات التخصيص، وقوالب الملاحظات، وأدوات التنسيق.

🏆 الفائز: أبل نوتس. Apple Notes لا يُضاهى بالنسبة لأولئك الذين يقدرون السرعة والبساطة و الوصول الفوري. Notion ممتاز للراغبين في استثمار الوقت في بناء نظام.

الميزة رقم 3: التعاون والمشاركة

تم تصميم Notion للتعاون الجماعي. فهو يتيح للمستخدمين مشاركة الملاحظات والصفحات، وتعيين المهام، وترك التعليقات، وتعيين الأذونات. يُستخدم على نطاق واسع لمشاريع الفريق، وتخطيط المحتوى، وقواعد معارف الشركة.

يتيح Apple Notes مشاركة الملاحظات الأساسية، ولكن على عكس بدائل Notion الأخرى، فهو محدود. يمكنك دعوة الآخرين للتعاون في ملاحظة، ولكن لا توجد ميزات متقدمة مثل التعليقات أو سجل الإصدارات أو الأذونات المستندة إلى الأدوار.

🏆 الفائز: Notion. إذا كنت تعمل مع فريق أو كنت بحاجة إلى أداة تعاون مفصلة، فإن Notion هو الفائز الواضح.

الميزة رقم 4: التنسيق والتخصيص

يوفر Notion تنسيقًا غنيًا للنصوص، مما يسمح للمستخدمين بإضافة رؤوس ونقاط نقطية وقوائم مرقمة وحتى مقتطفات التعليمات البرمجية. يمكنك إدراج قواعد البيانات والجداول وقوائم المراجعة والتضمينات لإنشاء تخطيطات مخصصة للغاية.

يحتوي Apple Notes على تنسيق أساسي - خط عريض، وخط مائل، وقوائم مراجعة، ونقاط نقطية.

🏆 الفائز: Notion. إذا كنت تعمل مع فريق أو كنت بحاجة إلى أداة تعاون مفصلة، فإن Notion هو الفائز الواضح.

الميزة رقم 5: الوسائط المتعددة والملاحظات المكتوبة بخط اليد

يدعم Apple Notes الملاحظات المكتوبة بخط اليد ورسومات Apple Pencil ومسح المستندات ضوئيًا. إنه مثالي للعبث أو التعليق على ملفات PDF أو تدوين الملاحظات المكتوبة بخط اليد على iPad.

لا يدعم تطبيق Notion الكتابة بخط اليد أو إدخال Apple Pencil. يسمح للمستخدمين بتضمين الصور ومقاطع الفيديو والملفات دون أدوات الرسم أو التخطيط.

🏆 الفائز: أبل نوتس. Apple Notes هو الفائز الواضح إذا كنت تفضل الملاحظات المكتوبة بخط اليد أو الرسم.

الميزة رقم 6: التوفر عبر المنصات

يتوفر تطبيق Notion على أنظمة Mac وWindows وiOS وAndroid ومتصفحات الويب، مما يجعله متاحًا على أجهزة متعددة.

Apple Notes حصري لنظام Apple البيئي. فهو يعمل على أجهزة Mac وiPhone وiPad، لكنه لا يحتوي على تطبيق أصلي لنظامي Windows أو Android.

🏆 الفائز: Notion. إذا كنت بحاجة إلى تطبيق عبر المنصة لتدوين الملاحظات، فإن تطبيق Notion هو الخيار الأفضل.

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Notion مقابل Apple Notes على Reddit

مستخدمو Reddit لديهم آراء قوية حول Apple Notes مقابل Notion، والتي تتشكل حسب احتياجاتهم الخاصة وسير العمل.

على الرغم من الإشادة بتطبيق Notion لأدواته التنظيمية القوية، إلا أن تطبيق Apple Notes يعتبر أداة رائعة لبساطته وسهولة استخدامه. إنها صفقة كبيرة للمستخدمين الذين يرغبون في حل غير مزعج لتدوين الملاحظات.

يلخص أحد مستخدمي Reddit الأمر جيدًا في r/notion:

بالنسبة لسير عملي، أستخدم تطبيق Apple Notes لتدوين الملاحظات بسرعة حتى لا أخرج عن مسار عملي عند استخدام أدوات أخرى. أما أي شيء يحتاج إلى المشاركة أو الأرشفة أو الاهتمام الجاد فيدخل في Notion. إذا لم أحتاج إلى الملاحظة مرة أخرى بعد يوم واحد و/أو فقط من أجل تدوين سريع، فأنا أستخدم ملاحظات Apple فقط.

بالنسبة لسير عملي، أستخدم تطبيق Apple Notes لتدوين الملاحظات بسرعة حتى لا أخرج عن مسار عملي عند استخدام أدوات أخرى. أما أي شيء يحتاج إلى المشاركة أو الأرشفة أو الاهتمام الجاد فيدخل في Notion. إذا لم أحتاج إلى الملاحظة مرة أخرى بعد يوم واحد و/أو فقط من أجل تدوين سريع، فأنا أستخدم ملاحظات Apple فقط.

تُعد مرونة تطبيق Notion عامل جذب رئيسي للمستخدمين الذين يحتاجون إلى تنظيم منظم، حيث يوفر قواعد بيانات وصفحات متداخلة وقوالب لتدوين الملاحظات. إليك ما ذكره أحد المستخدمين في r/notion:

ينتج تطبيق Notion ملاحظات جيدة المظهر حقًا... إنه يشبه ما أقوم به في Evernote - إنشاء جداول للأحداث، مع روابط لملاحظات أكثر تفصيلاً - لكنه يقوم بذلك تلقائيًا وبشكل أفضل بكثير.

ينتج تطبيق Notion ملاحظات جيدة المظهر حقًا... إنه يشبه ما أقوم به في Evernote - إنشاء جداول للأحداث، مع روابط لملاحظات أكثر تفصيلاً - لكنه يقوم بذلك تلقائيًا وبشكل أفضل بكثير.

ومع ذلك، يرى آخرون أنها تتطلب الكثير من الإعداد ويمكن أن تكون مشتتة للانتباه.

على النقيض من ذلك، فإن Apple Notes محبوب بسبب هيكله البسيط القائم على المجلدات. أشار أحد المستخدمين في r/AppleNotesGang,

يمكنني الحصول على "الملاحظات اللاصقة" بشكل أسهل حيث يمكنني تدوين ملاحظة يمكنني وضعها في نافذة صغيرة ويمكنني فتحها في نافذة منفصلة. من الأصعب بكثير القيام بذلك في OneNote بسبب اللوحة اللانهائية. & تطبيق الملاحظات اللاصقة من ويندوز لا تتم مزامنته مع تطبيق OneNote لسطح المكتب، لذا لا يمكنني حتى استخدامها. يجب أن أقوم بتسجيل الدخول إلى الويب فقط لرؤيتها (وإلا كنت سأستخدمها)

يمكنني الحصول على "الملاحظات اللاصقة" بشكل أسهل حيث يمكنني تدوين ملاحظة يمكنني وضعها في نافذة صغيرة ويمكنني فتحها في نافذة منفصلة. من الأصعب بكثير القيام بذلك في OneNote بسبب اللوحة اللانهائية. & تطبيق الملاحظات اللاصقة من ويندوز لا تتم مزامنته مع تطبيق OneNote لسطح المكتب، لذا لا يمكنني حتى استخدامها. يجب أن أقوم بتسجيل الدخول إلى الويب فقط لرؤيتها (وإلا كنت سأستخدمها)

اقرأ أيضًا: قوالب مجانية لإدارة المهام في ClickUp & Excel

تعرف على ClickUp - أفضل بديل لتطبيق Notion مقابل Apple Notes

يخدم كل من Notion وApple Notes أغراضهما بشكل جيد، ولكن لهما أيضًا قيود.

ClickUp،تطبيق كل شيء للعمل، يقدم أفضل ما في العالمين - مرونة Notion وسهولة Apple Notes - مع تقديمه أيضًا الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي ورسم الخرائط الذهنية والتكامل السلس للمهام.

قبل ClickUp، كنا نعمل باستخدام أداتين منفصلتين. كان الاضطرار إلى الانتقال المتكرر من أداة لإدارة المهام وأخرى للتوثيق غير فعال لفريقنا.

قبل ClickUp، كنا نعمل باستخدام أداتين منفصلتين. كان الاضطرار إلى الانتقال المتكرر من أداة لإدارة المهام وأخرى للتوثيق غير فعال لفريقنا.

تطبيق ClickUp's One Up #1: ClickUp Docs

نظّم أفكارك دون عناء مع ClickUp Docs

يشتهر تطبيق Notion بمساحة العمل المعيارية، حيث يمكنك إنشاء ملاحظات منظمة ومذكرات ويكي وقواعد بيانات. ومع ذلك، يتطلب إعداد هذه البنية والحفاظ عليها جهدًا ، خاصةً عند العمل على مشاريع كبيرة.

يزيل ClickUp Docs هذا الاحتكاك من خلال السماح لك بـ

ربط المستندات مباشرةً بالمهام والمشاريع وسير العمل - لا حاجة لربط قواعد البيانات يدويًا

تعاون في الوقت الفعلي من خلال التعليقات المعينة والأذونات والتحكم في الإصدار

تضمين الوسائط ومقتطفات التعليمات البرمجية والجداول والمزيد لإنشاء مستندات منظمة وغنية بالمعلومات

على عكس نظام المجلدات الأساسي في Apple Notes، يوفر ClickUp Docs ربطًا عميقًا وتنسيقًا متقدمًا وتعاونًا في الوقت الفعلي، مما يجعله بديلًا قويًا ل Apple Notes.

ClickUp's One Up #2: ClickUp Brain

أطلق العنان لإبداعك وسهّل عملية العصف الذهني باستخدام ClickUp Brain

أحد أكبر مضيعات الوقت في تدوين الملاحظات هو تنظيم المحتوى وتلخيصه يدويًا. يعتمد Notion بشكل كبير على التنظيم اليدوي، بينما يفتقر Apple Notes إلى ميزات البحث والتنظيم المتقدمة.

يذهب ClickUp إلى أبعد من ذلك مع ClickUp Brain، الذي:

ينشئ ملخصات لملاحظات الاجتماعات وجلسات العصف الذهني والمحتوى الطويل تلقائيًا

يستخرج عناصر العمل الرئيسية ويحولها إلى مهام - حتى لا تضطر إلى غربلة المعلومات يدويًا

يحسن الكتابة ويصقلها من خلال الاقتراحات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتدقيق النحوي وتحسين المحتوى

تطبيق ClickUp's One Up #4: ClickUp Notepad

دوِّن ملاحظات سريعة واحتفظ بها منظمة باستخدام ClickUp Notepad

يُعتبر Apple Notes جيدًا لتدوين الملاحظات السريع والعادي، ولكنه لا يمكن أن يتكامل مع المهام أو تنظيم الملاحظات بما يتجاوز المجلدات البسيطة. يضمن ClickUp Notepad إمكانية ربط كل جزء من المعلومات بـ سير عمل أو مشروع أوسع نطاقًا عن طريق:

السماح لك بإنشاء الملاحظات وتحريرها وتصنيفها على الفور دون الحاجة إلى تبديل التطبيقات

تحويل أي ملاحظة إلى مهمة مع تواريخ الاستحقاق والمكلفين بالمهام والأولويات

المزامنة عبر الأجهزة حتى تتمكن من الوصول إلى ملاحظاتك في أي مكان بنفس التجربة البديهية

تطبيق ClickUp's One Up #4: ClickUp AI Notetaker

أصبح تدوين الملاحظات أقوى 10 مرات أكثر قوة مع ClickUp's AI Notetaker - أداة مصممة لتحويل الفوضى التي تعقب الاجتماعات إلى رؤى واضحة وقابلة للتنفيذ.

جرّب ClickUp AI Notetaker لتدوين ملاحظات أكثر فعالية واتصالاً

إليك كيفية المساعدة

يضمن تسجيل كل قرار يتم اتخاذه ويمكن مشاركته بسهولة مع أي شخص - سواء كان في الغرفة أم لا

يلتقط عناصر العمل ويعينها للأشخاص المناسبين

يربط كل مناقشة بالمهام والملفات ذات الصلة مع توفير السياق الكامل - حتى يتمكن فريقك من المضي قدمًا دون الحاجة إلى إعادة صياغة الماضي

تطبيق ClickUp's One Up #5: ClickUp Mind Maps

تصوّر أفكارك بالألوان باستخدام ClickUp Mind Maps

يدعم تطبيق Notion المخططات الانسيابية الأساسية والتنظيم المرئي ولكنه يتطلب تكاملًا مع طرف ثالث لإنشاء خريطة ذهنية مناسبة لتدوين الملاحظات. في المقابل، لا يقدم Apple Notes أي أدوات تنظيم مرئية.

ClickUp يغير هذا مع خرائط ClickUp Mind Maps المدمجة التي تتيح لك:

تنظيم الأفكار بصريًا وربطها بطريقة منطقية لسير عملك

سحب وإسقاط العناصر لإعادة ترتيب الأفكار بشكل ديناميكي

حوّل الملاحظات إلى مهام على الفور، بحيث تؤدي جلسات العصف الذهني إلى العمل

بالنسبة لأي شخص يفكر بصريًا، يوفر تطبيق ClickUp Mind Maps ميزة على تدوين الملاحظات النصية التقليدية.

ClickUp's One Up #5: البحث المتصل من ClickUp

اعثر على الملاحظات والمهام والمستندات ذات الصلة بشكل أسرع من أي وقت مضى باستخدام ميزة البحث المتصل من ClickUp

وظيفة البحث هي أحد الجوانب الأكثر إحباطًا في تطبيق Notion وApple Notes. يعتمد Apple Notes على المطابقة الأساسية للكلمات الرئيسية، والتي تفشل عندما يكون لديك مئات الملاحظات. البحث في Notion بطيء للغاية في مساحات العمل الكبيرة.

يعمل ClickUp على إصلاح ذلك من خلال ClickUp Connected Search، والذي:

البحث في جميع مستنداتك ومهامك وملاحظاتك على الفور

يستخدم الذكاء الاصطناعي المتصل لإظهار النتائج ذات الصلة، وليس فقط مطابقة الكلمات الرئيسية

يتيح لك التصفية حسب نوع المحتوى أو منشئ المحتوى أو التاريخ، حتى تتمكن من العثور على ما تحتاج إليه بالضبط

مع تطبيق ClickUp، لا مزيد من إضاعة الوقت في البحث في الملاحظات أو الاعتماد على العلامات لتنظيم المعلومات - كل شيء في متناول يدك عند الحاجة.

تطبيق ClickUp's One Up #6: ClickUp لإدارة المعرفة

قم بتخزين المعلومات القيّمة ومشاركتها والوصول إليها دون عناء باستخدام ClickUp Knowledge Management

غالبًا ما يُستخدم Notion كنظام لإدارة المعرفة، ولكن الحفاظ عليه يتطلب جهدًا يدويًا - إنشاء قواعد بيانات وربط الصفحات وتنظيم مساحات العمل. لا يحاول Apple Notes حتى تقديم إدارة المعرفة المنظمة.

يعمل نظام إدارة المعرفة من ClickUp على تبسيط ذلك من خلال توفير:

قوالب مصممة مسبقًا لمذكرات الويكي ووثائق المشاريع الداخلية والملاحظات البحثية

تنظيم منظم دون الحاجة إلى إعداد قاعدة بيانات

التكامل المباشر مع المهام والمشاريع وأدوات التعاون

وهذا يعني أنك ستحصل على مزايا العمق التنظيمي لتطبيق Notion دون تحمل نفقات الصيانة المستمرة.

تطبيق ClickUp's One Up #7: تطبيق ClickUp Tasks يحول الملاحظات إلى عناصر عمل

حافظ على تنظيمك وعلى المسار الصحيح من خلال ربط ملاحظاتك بمهام قابلة للتنفيذ في ClickUp

أحد العيوب الرئيسية في Notion هو أنه على الرغم من أنه يتيح التعاون، إلا أنه ليس مصممًا بطبيعته لإدارة المهام وتتبعها. وفي الوقت نفسه، لا يدعم تطبيق Apple Notes التعاون فيما يتجاوز المشاركة البسيطة. ومع ذلك، يتعامل ClickUp مع تدوين الملاحظات على أنه جزء من نظام إنتاجية أكبر.

مع تطبيق ClickUp Tasks وأدوات التعاون، يمكنك:

تعيين المهام مباشرةً من الملاحظات

تتبع تقدم المهام في الوقت الفعلي من خلال تحديثات الحالة والأولويات

استخدم قوالب مثل قالب ClickUp Meeting Notes وقوالب ClickUp Knowledge Base لتنظيم المعلومات على الفور

🧠 حقيقة ممتعة: استوحى توني بوزان رسم الخرائط الذهنية من دافنشي وإديسون، وهما من أعظم المفكرين في التاريخ! فمن خلال دراسة عاداتهما في تدوين الملاحظات، أدرك أن الأفكار تتدفق بشكل أفضل عندما تكون مترابطة بصرياً بدلاً من كتابتها في قوائم جامدة. والآن، تُعد الخرائط الذهنية أداة مفضلة للعصف الذهني وحل المشكلات وحتى حشو الامتحانات!

أنشئ ملاحظات تناسبك. الترقية باستخدام ClickUp

يخدم كل من Notion و Apple Notes أغراضهما ولكنهما يأتيان أيضًا مع مفاضلات.

تطبيق Notion قابل للتخصيص بدرجة كبيرة ولكنه يتطلب إعدادًا يدويًا وصيانة مستمرة للبقاء منظمًا. Apple Notes بسيط وسريع ولكنه يفتقر إلى العمق والتعاون وميزات البحث المتقدم.

إذا كنت تشعر بالإحباط بسبب هذه القيود، فقد حان الوقت للنظر إلى ما هو أبعد من تطبيق تدوين الملاحظات والتوجه نحو مركز إنتاجية متصل بالكامل.

ClickUp هو الحل الأكثر سهولة الذي يسد الفجوة بين تدوين الملاحظات وتحويلها إلى عناصر عمل. لماذا تكتفي بتدوين الملاحظات فقط بينما يمكنك القيام بأكثر من ذلك بكثير باستخدام تطبيق واحد؟

اشترك في ClickUp مجانًا اليوم!