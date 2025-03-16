تسعير Loom: الخطط والميزات لاختيار الخطة المناسبة لك

تُعد Loom أداة شائعة للغاية لتسجيل الشاشة، مما يجعل من السهل إنشاء ومشاركة محتوى فيديو للعمل أو البرامج التعليمية أو تحديثات الفريق.

سواء كنت تشرح أو تسجل عروضاً تقديمية عالية الوضوح أو تتعاون في مساحة عمل جماعية، فإن ميزات Loom تجعل مشاركة الأفكار سهلة.

ولكن مع الأدوات الرائعة تأتي أسئلة كبيرة - ما هي تكلفة Loom؟

من الخطة المجانية إلى الميزات المتميزة وخطط المؤسسات ودورات الفوترة، قد يبدو اكتشاف أفضل صفقة تناسب احتياجاتك وكأنه الدخول في متاهة. هل تحتاج إلى تسجيلات غير محدودة؟ ميزات أمان متقدمة؟ خيارات العلامة التجارية؟ أم فقط الميزات الأساسية دون دفع تكاليف الإضافات؟

دعنا نراجع أسعار وميزات Loom ونناقش البدائل حتى تتمكن من اختيار الخطة المثالية لاستخدامك وميزانيتك.

⏰ ملخص 60 ثانية Loom هي أداة مراسلة فيديو تسمح بتسجيل الشاشة مع التعليقات الصوتية مع ميزات الذكاء الاصطناعي وتتيح تنسيق سير العمل من خلال عمليات التكامل المختلفة

خطط تسعير Loom مقسمة إلى مستويات مختلفة، بدءًا من الخطة المجانية وصولاً إلى نموذج المؤسسة

الإيجابيات : توافر خطة مجانية، وخيارات مختلفة للاختيار من بينها، وميزات الذكاء الاصطناعي في المستويات المتميزة

العيوب : ميزات محدودة في الإصدار المجاني، ونقص ميزات الذكاء الاصطناعي والتحرير في الخطط ذات المستويات الأدنى، وعدم وجود تكامل عميق لسير العمل

ClickUp Clips يتيح لك تصوير رسائل الفيديو وإرفاقها بمهام سير العمل ذات الصلة داخل منظومة هل تريد بديلاً أفضل؟يتيح لك تصوير رسائل الفيديو وإرفاقها بمهام سير العمل ذات الصلة داخل منظومة ClickUp، مما يلغي الحاجة إلى التبديل بين التطبيقات المختلفة

بالإضافة إلى المقاطع، يقوم مساعد الذكاء الاصطناعي ClickUp Brain، وهو مساعد ذكاء اصطناعي، بنسخ المحتوى في رسائل الفيديو وإنشاء طوابع زمنية بالإضافة إلى مقتطفات لإنشاء عناصر قابلة للتنفيذ

ما هي Loom؟

عبر Loom

لوم هو برنامج مشاركة الشاشة يتيح لك تسجيل رسالة فيديو مع صورتك أو بدونها. بدلاً من استضافة اجتماع لشرح برنامج تعليمي، يمكنك ببساطة تسجيل شاشتك مع تعليق صوتي ومشاركتها على الفور مع المستخدمين.

إذا كان التسجيل بالكاميرا قيد التشغيل، تظهر فقاعة عائمة مع وجهك على نافذة Loom، والتي يمكنك تحريكها بحرية. بمجرد التسجيل، يتم حفظ مقاطع الفيديو على السحابة مع رابط قابل للمشاركة للتوزيع الفوري.

توفر الخطط المدفوعة ميزات أمان متقدمة مثل الحماية بكلمة مرور والوصول إلى مساحة العمل فقط. اجعل مقاطع الفيديو تفاعلية من خلال العبارات التي تحث على اتخاذ إجراء، والفصول، وردود الفعل التعبيرية. تعمل Loom AI على تبسيط تحرير الفيديو من خلال إنشاء عناوين وملخصات ونصوص.

بالإضافة إلى ذلك، فهو يزيل كلمات الحشو مع المساعدة في التوثيق وتتبع المشكلات.

💡 نصيحة احترافية: انتقل إلى إعدادات Loom وتحقق من المظهر القسم . مع خطة Loom المميزة، يمكنك تحديث زر التشغيل و الخط الزمني بألوان علامتك التجارية.

خطط تسعير Loom

يمكنك الوصول إلى جميع الميزات من خلال نماذج تسعير فيديو Loom المختلفة. دعنا نراجعها بناءً على استخدامك الفعلي.

خطة المبتدئين

إذا كنت مبتدئًا أو فردًا يرغب في التعرّف على الأداة، فإن هذه الخطة بدون تكلفة ستناسبك جيدًا.

✅ الميزات الرئيسية

صوِّر ما يصل إلى 25 مقطع فيديو

سجّل شاشتك باستخدام فقاعة كاميرا

نسخ التعليقات التوضيحية للفيديو بأكثر من 50 لغة

قم بإنشاء رسائل فيديو تفاعلية مع ردود فعل وتعليقات بالرموز التعبيرية

❌ القيود

يُسمح بحد أقصى 50 عضواً لكل مساحة عمل

يوجد حد أقصى لتسجيل الفيديو مدته 5 دقائق

لا يوجد تحرير متقدم أو إزالة العلامات التجارية أو ميزات الذكاء الاصطناعي

💰 التسعير

مجاني للأبد

لمن هذا التطبيق: سيكون مفيدًا لأصحاب المشاريع الفردية والمستقلين الذين لديهم احتياجات أساسية لمراسلة الفيديو والمستخدمين العاديين الذين لديهم متطلبات عرضية.

خطة العمل

تزيل خطة عمل Loom قيود تسجيل الفيديو ولكنها لا تزال تفتقر إلى ميزات Loom AI.

✅ الميزات الرئيسية

إجراء تسجيلات غير محدودة بدون حد زمني

تخلص من علامة Loom التجارية في مقاطع الفيديو الخاصة بك

استخدم ميزات مثل "عدم الإزعاج" وعناصر التعتيم في امتداد كروم وأداة الرسم

❌ القيود

تتوفر ميزات الفيديو الأساسية فقط

لوم للذكاء الاصطناعي وضوابط الإدارة مفقودة

ميزات الأمان والخصوصية محدودة

💰 التسعير

18 دولاراً للشخص الواحد شهرياً

لمن هذه الخطة: يمكن للشركات التي ترغب في الحصول على مظهر مصقول واحترافي دون علامة Loom التجارية وتحتاج إلى مقاطع فيديو غير محدودة الوصول إلى هذه الخطة.

خطة الأعمال + الذكاء الاصطناعي

هذه الخطة مخصصة للمؤسسات الأكبر حجماً التي لديها احتياجات أكبر للفيديو وأدوات النسخ بالذكاء الاصطناعي مع ميزات تحرير متقدمة.

✅ الميزات الرئيسية

إزالة كلمات الحشو والصمت

إنشاء العناوين والملخصات والفصول التلقائية

الوصول إلى عمليات سير عمل الذكاء الاصطناعي

تحرير مقاطع الفيديو عن طريق تعديل النص

❌ القيود

يفتقر إلى التحكم الإداري حتى في هذه الخطة

يفتقد ميزات الأمان والخصوصية المتقدمة

💰 التسعير

24 دولاراً للفرد شهرياً

لمن هذا البرنامج: الفرق التي تحتاج إلى أتمتة الفيديو المدعوم بالذكاء الاصطناعي وسير العمل المنظم لتوفير الوقت في إنشاء الفيديو.

خطة المؤسسة

تسعير Loom Enterprise مصمم خصيصاً للشركات ذات المتطلبات غير المحدودة والميزات المتقدمة.

✅ الميزات الرئيسية

الوصول إلى ميزات الأمان المتقدمة مثل سجل النشاط، وSSO، وSCIM

استمتع بخصوصية المحتوى المتقدمة وسياسات الاحتفاظ بالبيانات المخصصة

العمل مع تكامل Zoom و Salesforce

❌ القيود

تحتاج إلى الاتصال بفريق مبيعات Loom للحصول على عرض أسعار

مع التسعير المخصص، يمكن أن يصبح تخفيض الخطة في المستقبل أمرًا شاقًا

قد يكون تقدير التكلفة أمراً صعباً

💰 التسعير

التسعير المخصص

لمن هذا البرنامج: المؤسسات الكبيرة ذات تدفقات العمل المعقدة، والمتطلبات الكبيرة الحجم، والاحتياجات المحددة التي لا تستطيع الخطط القياسية تلبيتها. تساعد الأسعار المخصصة والاشتراكات السنوية في تلبية الاحتياجات الأمنية والإدارية المحددة.

نماذج تسعير إضافية

تقدم Loom بضعة خيارات تسعير مشروطة أخرى:

أسعار Loom للمنظمات غير الربحية: تحصل المؤسسات غير الربحية المؤهلة على خصم 75% على معظم خطط Loom (باستثناء المؤسسات)

تسعير لوم للتعليم: يمكن للمعلمين والطلاب في المدارس والجامعات المعتمدة استخدام Loom مجانًا

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إيجابيات وسلبيات تسعير Loom

هناك اختلافات رئيسية بين مستويات تسعير Loom، وقد يكون اختيار الخطة المناسبة أمراً صعباً. إذا لم تكن متأكداً من الخطة التي تناسب احتياجاتك بشكل أفضل، فسيساعدك هذا التفصيل.

دعنا نتفحص إيجابيات وسلبيات كل خطة.

👍 إيجابيات تسعير Loom

فيما يلي خمسة أسباب تجعل Loom بديلاً عن اجتماعات المشروع المتكررة:

الخطة المجانية المتاحة: تمنح الأفراد والفرق الصغيرة إمكانية الوصول إلى ميزات Loom الأساسية بدون تكلفة

مستويات تسعير متعددة: تقدم خططًا للجميع، بدءًا من المستخدمين الأفراد وحتى المؤسسات الكبيرة

خصومات للمنظمات غير الربحية/التعليمية: يوفر وصولاً مجانيًا للمعلمين وخصمًا بنسبة 75% للمنظمات غير الربحية

تجربة مجانية: يسمح للمستخدمين النشطين بتجربة خطة الأعمال + الذكاء الاصطناعي مجانًا لمدة 14 يومًا

مشاركة الشاشة الانتقائية: يسمح لك بتسجيل جزء محدد فقط من شاشتك لتحكم أفضل

💡 نصيحة احترافية: لتعديل مقطع فيديو في الوقت الفعلي أثناء تشغيل Loom، اضغط CTRL+A لإيقاف التسجيل مؤقتًا وتعديل الخطأ. بمجرد الانتهاء، كرر اختصار لوحة المفاتيح لاستئناف التسجيل.

👎 سلبيات تسعير Loom

بينما تقدم Loom خططاً مرنة، هناك بعض القيود التي يجب مراعاتها قبل اختيار الخطة المناسبة:

قيود الخطة المجانية: الحد الأقصى للتسجيلات هو 5 دقائق، وهو ما قد يبدو مقيدًا

تكلفة أعلى مقابل ميزات أفضل: يأتي تحرير الذكاء الاصطناعي والعلامة التجارية المخصصة فقط مع الخطط الأعلى سعراً

لا يوجد تحكم إداري: متوفر فقط مع خطة المؤسسة

تفتقر إلى الميزات المتقدمة: تفتقر إلى أدوات الأعمال مثل ذكاء الفيديو المتقدم والرؤى الأعمق

👀 هل كنت تعلم: يؤثر تبديل السياق بصمت على إنتاجية فريقك. يُظهر بحثنا أن 42% من الاضطرابات في العمل تأتي من التنقل بين المنصات وإدارة رسائل البريد الإلكتروني والتنقل بين الاجتماعات.

لماذا نفكر في بدائل Loom؟

يعد Loom رائعاً لتخطي التخطيط غير الضروري لجدول أعمال الاجتماعات ومشاركة تحديثات الفيديو السريعة، ولكنه ليس الخيار الوحيد. فبعض البدائل تقدم ميزات أكثر أو سعراً أفضل.

فيما يلي ثلاثة أسباب رئيسية قد تجعلك ترغب في استكشاف بدائل Loom:

1. قيود الميزانية

خطة Loom المجانية للمبتدئين لديها قيود صارمة على وقت التسجيل وعدد مقاطع الفيديو، مما يجعلها أقل فائدة للمستخدمين المتكررين. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تكون خططها المدفوعة باهظة الثمن بالنسبة للفرق التي تهتم بالميزانية.

كما يقول أحد مستخدمي Capterra

أتمنى لو كان هناك المزيد من الوظائف في الإصدار المجاني.

أتمنى لو كان هناك المزيد من الوظائف في الإصدار المجاني.

📮ClickUp Insight: اكتشفنا مؤخرًا أن حوالي 33% من العاملين في مجال المعرفة يراسلون من 1 إلى 3 أشخاص يوميًا للحصول على السياق الذي يحتاجونه. ولكن ماذا لو كانت جميع المعلومات موثقة ومتاحة بسهولة؟ مع وجود مدير المعرفة بالذكاء الاصطناعي الخاص بـ ClickUp Brain إلى جانبك، يصبح التبديل بين السياقات شيئاً من الماضي. ما عليك سوى طرح السؤال من مساحة عملك، وسيقوم ClickUp Brain بسحب المعلومات من مساحة عملك و/أو تطبيقات الطرف الثالث المتصلة!

2. عدم وجود ميزات إضافية

تُعد Loom أداة قوية لمراسلة الفيديو، ولكنها تفتقر إلى ميزات منصات التواصل الداخلي الكاملة. لا يوجد تقويم مشترك، أو دردشة، أو إدارة مشاريع مدمجة، لذا تحتاج الفرق غالباً إلى أدوات إضافية.

3. تفضيلات التكامل المحدودة

بينما تتصل منصة Loom بمنصات مثل Slack وGmail وSalesforce وZoom، فإن عمليات التكامل هذه تدعم بشكل أساسي مشاركة الفيديو بدلاً من التعاون السلس داخل التطبيق.

غالباً ما يتنقل المستخدمون بين التطبيقات بدلاً من العمل ضمن سير عمل واحد، مما يؤدي إلى إبطاء الأمور. تثير هذه القيود مخاوف إضافية بين المستخدمين.

شكك أحد مراجعي Capterra في أمان Loom، خاصة عند التعامل مع المحتوى الحساس:

أنا غير متأكد من أمان التسجيلات. إذا كانت هناك معلومات سرية على شاشتي عندما أقوم بتسجيلها، فلا أعرف مدى أمان تلك المعلومات.

أنا غير متأكد من أمان التسجيلات. إذا كانت هناك معلومات سرية على شاشتي عندما أقوم بتسجيلها، فلا أعرف مدى أمان تلك المعلومات.

وفي الوقت نفسه، أشار أحد مستخدمي G2 إلى مشكلات في وظيفة التحرير في Loom:

يمكن أن يقدم البرنامج دقة أكبر قليلاً في ميزة التحرير، وأود أن يكون من الأسهل إيقاف التسجيل وبدء تشغيله أثناء وجودك في وضع التحرير، ولكن بخلاف ذلك، أنا سعيد جداً بقدرات التحرير التي يتمتع بها.

يمكن أن يقدم البرنامج دقة أكبر قليلاً في ميزة التحرير، وأود أن يكون من الأسهل إيقاف التسجيل وبدء تشغيله أثناء وجودك في وضع التحرير، ولكن بخلاف ذلك، أنا سعيد جداً بقدرات التحرير التي يتمتع بها.

👀 هل تعلم: الاجتماع لمدة 15 دقيقة هو أكثر فائدة من الاجتماع المطول لأنه يعد بأقصى قدر من المشاركة والانتباه بشكل أفضل.

ClickUp: بديل شامل لـ Loom

لماذا تتوقف عند تسجيل الفيديو بينما يمكنك القيام بأكثر من ذلك بكثير مع ClickUp ، التطبيق المتكامل للعمل؟

فهو يأخذ الأجزاء المكسورة من عمليات عملك المبعثرة عبر منصات مختلفة ويدمجها في موقع مركزي واحد.

بدءًا من تعيين المهام إلى تتبعها والتعاون مع فريقك في الوقت الفعلي، يقوم ClickUp بكل شيء - ويمكنك تسجيل شاشتك للتدريب غير المتزامن.

التحويل إلى ClickUp Clips

يتيح لك ClickUp Clips، مثل Loom، تسجيل رسائل الفيديو ومشاركتها. ولكن لديه ميزة رئيسية واحدة: كل شيء يبقى داخل ClickUp - لا حاجة للتبديل بين التطبيقات أو الإضافات.

على سبيل المثال، إذا كنت تعمل على قالب Whiteboard وتحتاج إلى شرح شيء ما بصرياً، ما عليك سوى النقر على أيقونة الفيديو وبدء التسجيل. الأمر بهذه السلاسة.

سجّل مقاطع الفيديو من داخل واجهة ClickUp باستخدام ClickUp Clips

إليك كيف يمكن أن تساعدك ClickUp Clips في ذلك: تحسين التعاون: التعليق على أجزاء محددة من مقطع فيديو للحصول على تعليقات ومناقشات في الوقت الفعلي

رؤى قابلة للتنفيذ: تحويل الطوابع الزمنية ومقتطفات كليك أب كليب إلى مهام وملخصات

زيادة الإنتاجية: إنشاء مقاطع الفيديو وتخزينها وتنظيمها في مكان واحد لسهولة الوصول إليها

ضع المزيد من المقاطع في سياقها: اربط المقاطع بالمهام والمحادثات والمستندات لإبقاء كل شيء متصل بسير عملك

إقران ClickUp Clips مع ClickUp Brain

يعمل مساعد الذكاء الاصطناعي في ClickUp، ClickUp Brain، على ربط مهامك ومستنداتك وأعضاء فريقك بمعرفة شركتك وتحسين الجوانب المختلفة لسير العمل.

لخص المواضيع، واكتب بشكل أفضل، وحسّن سير عملك باستخدام ClickUp Brain

إليك ما يحدث عند دمج ClickUp Brain مع ClickUp Clips: النسخ التلقائي: يحول المقاطع إلى نص قابل للبحث مع طوابع زمنية ومقتطفات

ملخصات ذكية: يستخرج النقاط الرئيسية والتفاصيل الأساسية من مقاطع الفيديو

رؤى قابلة للتنفيذ: تحليل التدوينات لإنشاء المهام وعناصر العمل

البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي: البحث عن محتوى محدد داخل مقاطع الفيديو باستخدام معالجة اللغة الطبيعية

تحليل التواصل: يدرس تفاعلات الفيديو لتقديم رؤى حول أداء الفريق وأساليب التواصل

يحافظ هذا التكامل على تنظيم كل شيء مع جعل محتوى الفيديو الخاص بك أكثر قيمة.

إنشاء المهام من ClickUp Clips باستخدام ClickUp Brain بسرعة

🧠 حقيقة ممتعة: أكثر من ساعتين من الاجتماعات في اليوم يمكن أن يقلل من إنتاجية الموظفين.

لماذا تتميز ClickUp

يقوم ClickUp Clips بدمج تسجيل الفيديو مباشرةً في ClickUp، مما يلغي الحاجة إلى أدوات إضافية. يمكن للفرق تسجيل مقاطع الفيديو ومشاركتها وإدارتها ضمن سير العمل.

باستخدام ClickUp Brain، يقوم الذكاء الاصطناعي بنسخ المقاطع وإنشاء ملخصات وإنشاء عناصر الإجراءات - مما يجعل ClickUp حلاً موحداً لإدارة المهام والتعاون والتواصل عبر الفيديو.

الميزات الرئيسية

تقدم ClickUp ميزات متميزة للتعاون عبر الفيديو وغيره، مما يجعلها مثالية للفرق التي تحتاج إلى حل متكامل.

1. ربط مقاطع ClickUp Clips بسير عملك

ClickUp Clips ليست تسجيلات فيديو مستقلة - فهي مدمجة في وظائف ClickUp الأساسية وسير العمل في ClickUp.

حسِّن سير عملك باستخدام ClickUp Clips

على سبيل المثال، يمكنك تضمين مقطع مباشرةً في مهمة محددة، مما يسهل على أعضاء الفريق فهم السياق والمتطلبات.

يعمل ذلك على تحسين رؤية المشروع ويضمن أن يكون الجميع على نفس الصفحة، مما يقلل من سوء التواصل وإنجاز المهام.

2. تجاوز التعاون عبر الفيديو

تعيين الرسائل إلى أعضاء فريقك باستخدام ClickUp Chat

إذا لم يكن تسجيل مقطع فيديو ضرورياً، فإن ClickUp Chat يقوم بالمهمة. شارك عناصر المشروع، وناقش المهام، واربط الرسائل للحصول على سياق أفضل في مكان عملك مباشرةً

هل تحتاج إلى رسائل منظمة؟ يساعدك ClickUp Brain على العصف الذهني بناءً على مطالبتك. من الملاحظات إلى الأفكار الإبداعية، فهو يساعد في كل شيء أثناء التنقل.

اكتب رسائل الملاحظات في دقائق مع ClickUp Brain

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تخصيص أي قالب لخطة الاتصال بما يتناسب مع احتياجاتك، مما يحافظ على كفاءة التعاون وتركيزه.

3. الوصول إلى شبكة واسعة من عمليات التكامل

تتيح لك تكاملات ClickUp Integrations الاتصال بأكثر من 1000 أداة وتنظيم سير عملك في مساحة واحدة. أحضر جميع أعمالك إلى المنصة دون تبديل السياق المستمر أو إدخال البيانات يدوياً.

اربط أدواتك الخارجية الحيوية مع ClickUp باستخدام تكاملات ClickUp

حتى أنه يحتوي على تكامل Loom، مما يتيح لك تضمين رسائل الفيديو مباشرةً في المهام.

على سبيل المثال، لا داعي للتساؤل عن كيفية استخدام Loom لإرفاق رسالة فيديو بسير عمل ذي صلة. ما عليك سوى لصق رابط Loom في وصف مهمة أو تعليق، مع الحفاظ على تنظيم كل شيء في مكان واحد.

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نظرة عامة على التسعير

تلبي أسعار ClickUp المتدرجة احتياجات مختلف أحجام الفرق والميزانيات.

🔑 مجانًا إلى الأبد

يتضمن مهام غير محدودة، ومستندات تعاونية، ولوحات بيضاء، وإدارة المهام الأساسية. على الرغم من أن السعة التخزينية محدودة بـ 100 ميجابايت، إلا أنها طريقة رائعة لاستكشاف ميزات ClickUp الأساسية قبل الترقية.

التسعير: مجانًا إلى الأبد

لمن هذا التطبيق: مثالي للأفراد والعاملين لحسابهم الخاص والفرق الصغيرة التي تبحث عن حل غير مكلف لإدارة المهام والتعاون في المستندات والتعرف على ميزات ClickUp قبل التوسع.

🔓 غير محدود

تزيل هذه الخطة حدود التخزين وتفتح الميزات الأساسية مثل عمليات التكامل غير المحدودة ولوحات المعلومات ومخططات جانت والحقول المخصصة. وهي تمكّن الفرق من تبسيط عمليات سير العمل وتعزيز التعاون.

التسعير: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

لمن هي: هذه الخطة مثالية للفرق المتنامية التي تتطلب المزيد من الميزات المتقدمة.

🧳 الأعمال

تقدم خطة الأعمال مجموعة شاملة من الميزات، بما في ذلك الأتمتة المتقدمة، وخدمة Google SSO، وفرق عمل غير محدودة، وإمكانيات تتبع الوقت. وبفضل نموذج التسعير هذا، يمكن للفرق توسيع نطاق أعمالها وتحقيق أهدافها التجارية.

التسعير: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

لمن هذا التطبيق: الفرق متوسطة الحجم التي تتطلب ميزات متقدمة مثل Google SSO، والأتمتة المتقدمة، والتحكم الدقيق في مساحات العمل الخاصة بهم.

🏢 المؤسسات

توفر خطة المؤسسات حلولاً مخصصة مع ميزات أمان متقدمة، ومدير مخصص لنجاح العملاء، ودعم مخصص لتلبية الاحتياجات الفريدة للمؤسسات الكبيرة.

يتم تحديد التسعير حسب كل حالة على حدة، مما يضمن حصول الشركات على الميزات المناسبة وقابلية التوسع لمتطلباتها المحددة.

التسعير: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

لمن هو: مثالي للشركات الكبيرة ذات تدفقات العمل المعقدة التي تتطلب تعاوناً واسع النطاق وإعداد تقارير متقدمة وأتمتة سير العمل.

عروض إضافية:

ClickUp Brain (الذكاء الاصطناعي): أداة إضافية للذكاء الاصطناعي متاحة مقابل 7 دولارات إضافية لكل مساحة عمل شهريًا

ClickUp AI Notetaker: أداة إضافية للذكاء الاصطناعي متاحة مقابل 6 دولارات إضافية شهريًا لكل مستخدم

مساعدة النقر فوق المساعدة: توفر إرشادات الخبراء الشخصية والتدريب والدعم (تختلف الأسعار بناءً على مستوى الخدمة)

شاركت ألينا ماراكوتا، من قسم تسويق الفعاليات في شركة Vida Health، كيف وفّروا الوقت باستخدام ClickUp:

لقد كان من المذهل أن نرى مقدار الوقت الذي وفرناه في الاجتماعات منذ الانتقال إلى ClickUp، فما كان يستغرق منا ثلاث ساعات أسبوعياً لتخطيط الفعاليات والتحديثات أصبح يستغرق منا الآن أكثر من ساعة واحدة فقط. أصبح لدى الفرق المعنية الآن المزيد من الوقت للتركيز على أولويات التسويق الأكثر أهمية.

لقد كان من المذهل أن نرى مقدار الوقت الذي وفرناه في الاجتماعات منذ الانتقال إلى ClickUp، فما كان يستغرق منا ثلاث ساعات أسبوعياً لتخطيط الفعاليات والتحديثات أصبح يستغرق منا الآن أكثر من ساعة واحدة فقط. أصبح لدى الفرق المعنية الآن المزيد من الوقت للتركيز على أولويات التسويق الأكثر أهمية.

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أنشئ وشارك وتعاون مع ClickUp وتعاون مع ClickUp

تقدم Loom منصة سهلة الاستخدام لإنشاء تسجيلات الشاشة ومشاركتها، مما يجعلها مفضلة لدى الأفراد والفرق. ومع ذلك، فإن ClickUp يرتقي بالتعاون عبر الفيديو إلى أبعد من ذلك من خلال دمجه في منصته الشاملة لإدارة العمل.

باستخدام ClickUp Clips، يمكنك إنشاء مقاطع فيديو ومشاركتها مباشرةً ضمن المهام والتعليقات والمستندات للتعاون السياقي.

تعمل الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل النسخ التلقائية والملخصات وعناصر الإجراءات على تحويل محتوى الفيديو إلى رؤى قابلة للتنفيذ.

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