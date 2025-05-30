أفضل 11 أداة لوضع جداول المناوبات من أجل تخطيط أفضل للقوى العاملة

قد تبدو إدارة جداول العمل وكأنها لغز متغير باستمرار. مع تغير التوافر وتفضيلات الفريق، فإنها مهمة تستغرق وقتًا طويلاً.

يعمل مُنشئ جداول العمل على تبسيط هذه المهمة من خلال أتمتة العملية وتوفير الوقت وتقليل الأخطاء وإنشاء جداول متوازنة. إذا سئمت من عمليات الجدولة اليدوية، يمكن لهذه الأدوات تبسيط سير عملك للحصول على عملية أكثر سلاسة وكفاءة.

دعنا نستكشف أفضل 11 أداة لوضع جداول المناوبات! 🎯

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أداة إنشاء جداول المناوبات؟

يمكن أن يجعل العثور على أداة إنشاء جداول المناوبات المناسبة حياتك أسهل بكثير — لا مزيد من التسرع في اللحظة الأخيرة أو الارتباك أو كوابيس الجدولة اليدوية. ولكن مع وجود العديد من الخيارات، كيف تختار الأفضل؟

فيما يلي الميزات الأساسية التي يجب البحث عنها عند اختيار أداة جدولة المناوبات:

جدولة قابلة للتخصيص: كل شركة مختلفة عن الأخرى، لذا يجب أن تتيح لك أداة الجدولة تخصيص نوبات العمل وأوقات الاستراحة والتناوب لتناسب احتياجات فريقك

تحديثات وإشعارات في الوقت الفعلي: الخطط تتغير؛ وعندما تتغير، يجب أن يعلم الجميع على الفور. ابحث عن أدوات ترسل تنبيهات فورية بشأن معلومات النوبات والتغييرات والتبديلات والموافقات

تكامل التقويم: يجب أن تتزامن أداة الجدولة الجيدة مع تطبيقات التقويم الشائعة حتى يتمكن الموظفون من الوصول إلى جداولهم من أي مكان

اتصال مدمج: تساعد ميزات المراسلة في إبقاء الجميع على اطلاع على نوبات العمل القادمة وأي تحديثات في اللحظة الأخيرة

التحليلات والتقارير: تساعدك التقارير والتحليلات المدمجة على تتبع تكاليف العمالة واتجاهات الحضور وكفاءة الجدولة

بساطة السحب والإفلات: يجب أن يكون الجدول الزمني سهلاً. تتيح أداة السحب والإفلات تعديل نوبات العمل المتعددة بسهولة تامة

📮ClickUp Insight: 7% فقط من المهنيين يعتمدون بشكل أساسي على الذكاء الاصطناعي لإدارة المهام والتنظيم. قد يكون ذلك بسبب أن الأدوات مقيدة بتطبيقات محددة مثل التقويمات وقوائم المهام أو تطبيقات البريد الإلكتروني. مع ClickUp، يعمل الذكاء الاصطناعي نفسه على تشغيل البريد الإلكتروني أو سير عمل الاتصالات الأخرى والتقويم والمهام والوثائق. ما عليك سوى أن تسأل: "ما هي أولوياتي اليوم؟". سيبحث ClickUp Brain في مساحة العمل الخاصة بك ويخبرك بالضبط بما عليك القيام به بناءً على مدى إلحاحية وأهمية المهام. بهذه البساطة، يدمج ClickUp أكثر من 5 تطبيقات في تطبيق واحد فائق!

📖 اقرأ أيضًا: كيفية تنفيذ جدول عمل 2-2-3

أفضل برامج جدولة المناوبات

قد تكون إدارة جداول الموظفين مهمة معقدة وتستغرق وقتًا طويلاً، ولكن أداة الجدولة المناسبة يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا.

سواء كنت بحاجة إلى أتمتة مدعومة بالذكاء الاصطناعي أو تبديل نوبات عمل سلس أو تتبع متكامل للرواتب والامتثال، فإن أفضل برامج جدولة العمل تساعد الشركات على توفير الوقت وتقليل الأخطاء وتحسين كفاءة القوى العاملة.

دعونا نلقي نظرة على أفضل 11 أداة لوضع جداول المناوبات. 👀

1. ClickUp (الأفضل لجدولة المهام وإدارة المهام باستخدام الذكاء الاصطناعي)

العمل اليوم معطل. مشاريعنا ومعارفنا واتصالاتنا مبعثرة عبر أدوات غير متصلة ببعضها البعض، مما يبطئ عملنا. لكن جدولة نوبات العمل في مؤسستك لا ينبغي أن تجعلك تغرق في جداول البيانات.

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ClickUp،التطبيق الشامل للعمل، يعمل على إصلاح هذا الفوضى بسهولة. فهو يجمع المشاريع والمعرفة والدردشة في مكان واحد، كل ذلك مدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يساعدك على العمل بشكل أسرع وأكثر ذكاءً.

ClickUp Brain

تأخذ الذكاء الاصطناعي الأمور خطوة إلى الأمام. تخيل أنك لن تضطر أبدًا إلى التوفيق بين الجداول يدويًا أو البحث عن أفضل وقت للاجتماعات أو التعامل مع التضاربات في اللحظة الأخيرة. هنا يأتي دور ClickUp Brain. فهو يجعل جدولة المناوبات أكثر ذكاءً وكفاءة. لن تضطر بعد الآن إلى قضاء ساعات في تعديل الجداول الزمنية وتحديد أولويات المهام؛ فهذا المساعد المدعوم بالذكاء الاصطناعي سيقوم بذلك نيابة عنك.

حسّن جدولك باستخدام اقتراحات الذكاء الاصطناعي لتحديد أولويات المهام عبر ClickUp Brain

تقوم بتحليل أعباء العمل، واقتراح أوقات الاجتماعات المثلى، وتغيير الجداول تلقائيًا بناءً على احتياجات المشروع المتغيرة.

بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لتكاملها مع تقويم Google و Outlook والتقويمات الخارجية الأخرى، لن تقلق أبدًا بشأن تفويت أي تحديث، فكل شيء يظل متزامنًا.

بالإضافة إلى الجدولة، تساعد رؤى ClickUp المدعومة بالذكاء الاصطناعي الفرق على إدارة أعباء العمل من خلال تحديد أولويات المهام العاجلة وتلخيص تحديثات المشاريع وحتى صياغة ملاحظات الاجتماعات.

تقويم ClickUp

إذا كنت تبحث عن تقويم ذكي ومرن يتجاوز الجدولة الأساسية، فإن ClickUp Calendar مصمم خصيصًا لك.

صُمم ClickUp Calendar لتوحيد المهام والأحداث وتوافر الفريق في مكان واحد، مما يسهل التخطيط والتحديث والبقاء في الصدارة دون الحاجة إلى التبديل بين الأدوات.

سواء كنت تنسق جداول الفريق أو تدير الجداول الزمنية للمشاريع أو تخطط لإطلاق المنتجات، يتيح لك ClickUp Calendar السحب والإفلات وإعادة الجدولة وإعادة التعيين دون أي صعوبات. يظل كل شيء متزامنًا عبر مساحة العمل الخاصة بك، حتى لا يفوتك أي شيء.

هل تحتاج إلى تعديل حدث أو إعادة تخصيص مهمة؟ ما عليك سوى نقلها — سيقوم ClickUp Calendar بتحديثها على الفور، دون الحاجة إلى إجراء تعديلات يدوية.

قوالب جدولة ClickUp

تساعدك قوالب ClickUp المتعددة والمعدة مسبقًا على البدء فورًا في جدولة نوبات العمل لفريق كبير.

على سبيل المثال، يعد قالب ClickUp Schedule Blocking Template أداة ممتازة لمتابعة مهامك وإنجاز مشاريعك. خطط جداول زمنية دقيقة، وفهم ترابط المهام، ونظم مجموعات المهام بشكل بديهي، كل ذلك في قالب واحد.

يعد نموذج جدول فريق ClickUp أداة قوية ومرنة لإدارة جداول العمل بكفاءة. من تنسيق النوبات وتوزيع المهام إلى تتبع توفر الفريق، يوفر هذا النموذج عرضًا مركزيًا لجميع موظفيك.

احصل على نموذج مجاني تتبع جداول أعضاء فريقك باستخدام نموذج جدول فريق ClickUp

يمكن للمستخدمين تعديل الجداول الزمنية لتناسب سير عملهم المحدد، سواء كان ذلك إدارة نوبات العمل المتناوبة أو فرق العمل عن بُعد أو العمل القائم على المشاريع.

وإذا أصبح تنظيم وإدارة موظفيك أمرًا صعبًا للغاية؟ قالب جدول الموظفين من ClickUp يساعد في إدارة الإجازات ويضمن توفر الجميع عند الحاجة.

أفضل ميزات ClickUp

التكامل مع أدوات القوى العاملة: اربط ClickUp بمنصات الرواتب والموارد البشرية والاتصالات لمواءمة جداول المناوبات مع توفر الموظفين وسياسات الشركة

تتبع ساعات العمل بسهولة: استخدم ميزات تتبع الوقت وحجز الوقت لمراقبة مدة النوبات، ومنع الإفراط في الجدولة، وضمان الامتثال للوائح العمل

أتمتة تخطيط نوبات العمل: قم بإعداد جداول متكررة، وتعيين نوبات العمل تلقائيًا، وتعديل طلبات الإجازات باستخدام قم بإعداد جداول متكررة، وتعيين نوبات العمل تلقائيًا، وتعديل طلبات الإجازات باستخدام ClickUp Automations

المزامنة مع توفر الموظفين: قم بمواءمة جداول المناوبات مع التوفر في الوقت الفعلي وطلبات الإجازات المدفوعة لمنع التضارب والتغييرات في اللحظة الأخيرة

تمكين الوصول عبر الهاتف المحمول: اسمح للموظفين بالتحقق من الجداول الزمنية وتبديل الورديات وتلقي التحديثات من أي مكان باستخدام تطبيق ClickUp للهاتف المحمول

مركزية الاتصالات: احتفظ بجميع الرسائل والتحديثات والتعليقات المتعلقة بنوبات العمل في مكان واحد باستخدام احتفظ بجميع الرسائل والتحديثات والتعليقات المتعلقة بنوبات العمل في مكان واحد باستخدام ClickUp Chat

قيود ClickUp

منحنى تعلم حاد

قد تكون ميزات التخصيص الخاصة به مربكة للمبتدئين

أسعار ClickUp

تقييمات وتقييمات ClickUp

G2: 4. 7/5 (10,040+ تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

🔍 هل تعلم؟ في عام 2017، واجهت شركة American Airlines خللاً في الجدولة أدى إلى منح عدد كبير جدًا من الطيارين إجازة خلال عيد الميلاد، مما كاد يتسبب في إلغاء آلاف الرحلات الجوية.

2. Deputy (الأفضل في الجدولة التلقائية المدعومة بالذكاء الاصطناعي وإدارة القوى العاملة)

عبر Deputy

دع الذكاء الاصطناعي يتولى جدولة القوى العاملة لديك باستخدام ميزة الجدولة التلقائية المتقدمة من Deputy. بنقرة واحدة، يقوم Deputy بإنشاء جداول عمل محسّنة للموظفين من خلال تحليل توقعات الطلب وبيانات المبيعات وتكاليف العمالة، مما يضمن وجود الموظفين المناسبين في المكان المناسب في الوقت المناسب.

بالإضافة إلى ذلك، تعزز المنصة أيضًا المرونة للموظفين، مما يتيح لهم مزامنة نوبات عملهم مع التقويمات الشخصية، وتبديل النوبات، وطلب الإجازات من خلال تطبيق الهاتف المحمول. تضمن التحديثات والإشعارات في الوقت الفعلي إطلاع الجميع على آخر المستجدات، مما يقلل من حالات التغيب عن العمل وتضارب المواعيد في اللحظة الأخيرة.

أفضل ميزات Deputy

أنشئ نوبات العمل باستخدام أدوات السحب والإفلات أو قوالب الجداول الزمنية بناءً على توفر الموظفين لتجنب الأخطاء

تتبع ساعات العمل بسهولة من خلال مراقبة الحضور في الوقت الفعلي، مما يضمن دقة كشوف المرتبات والامتثال لقوانين العمل

توقع احتياجات العمالة بدقة من خلال توقع متطلبات التوظيف بناءً على الطلب للتحكم في التكاليف وتحسين جداول الموظفين

امنح الموظفين أدوات الخدمة الذاتية لعرض الجداول الزمنية وتقديم الطلبات وتعيين تفضيلات التوافر لمزيد من المرونة

قيود Deputy

لا يمكنك استخدام جدول بيانات عادي عبر Excel أو Google Sheets لتحميل نوبات العمل

قد تتعرض التطبيقات المحمولة أحيانًا لأعطال، مما يتسبب في تأخير تسجيل الدخول أو الوصول إلى الجداول الزمنية

أسعار Deputy

Premium: 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم

الجدولة: 4.50 دولار شهريًا لكل مستخدم

الوقت والحضور: 4.50 دولار شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات وتقييمات Deputy

G2: 4. 6/5 (أكثر من 300 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (700+ تقييم)

📖 اقرأ أيضًا: كيفية إنشاء جدول عمل فعال

3. Homebase (الأفضل لجدولة سهلة الاستخدام وتتبع الوقت)

عبر Homebase

بالنسبة للشركات التي تحتاج إلى أداة جدولة سهلة الاستخدام دون تعقيدات غير ضرورية، فإن Homebase هو الخيار الأمثل. يوفر واجهة جدولة بسيطة لكنها قوية تتيح للمديرين إنشاء نوبات في دقائق، وتتبع ساعات عمل الموظفين، وإدارة التوافر بسهولة. تضمن التذكيرات والإشعارات التلقائية للمناوبات أن الموظفين يعرفون دائمًا متى وأين يجب أن يكونوا.

بالإضافة إلى ذلك، تتكامل ميزة تتبع الوقت في برنامج إدارة المناوبات هذا بسلاسة مع كشوف المرتبات، مما يقلل من الأخطاء اليدوية ويجعل أيام دفع الرواتب خالية من التوتر.

أفضل ميزات Homebase

حوّل أي جهاز إلى ساعة عمل بفضل ميزات تسجيل الدخول والخروج السهلة، بما في ذلك تتبع GPS لتتبع الوقت بدقة

قم بالتوظيف والتأهيل بسهولة من خلال أدوات نشر الوظائف المدمجة وتتبع المتقدمين وأدوات التأهيل المبسطة

بسّط عملية معالجة كشوف المرتبات عن طريق تحويل قوالب جداول الدوام إلى تقارير كشوف المرتبات ودمجها بسلاسة مع مزو

قيود Homebase

تكامل التقويم بطيء وقد يؤدي إلى إنشاء حالات متعددة في نفس اليوم لنوبة واحدة

ليس من السهل طلب يوم عطلة بعد العمل طوال الليل أو نوبة إضافية

أسعار Homebase

الأساسي: مجاني

أساسي: 24.95 دولارًا أمريكيًا لكل موقع

بالإضافة إلى: 59.95 دولارًا أمريكيًا لكل موقع

شامل: 99.95 دولارًا أمريكيًا لكل موقع

تقييمات وتقييمات Homebase

G2: 4. 2/5 (أكثر من 100 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 1000 تقييم)

🧠 حقيقة ممتعة: مع نمو الأتمتة، تجرب بعض الشركات أيضًا استخدام روبوتات ومساعدين آليين يعملون بالذكاء الاصطناعي لوضع الجداول الزمنية!

4. ZoomShift (الأفضل لقوالب الجداول القابلة للتخصيص وتتبع تكاليف العمالة في الوقت الفعلي)

عبر ZoomShift

ZoomShift مصمم للشركات التي تحتاج إلى خيارات جدولة مرنة ومخصصة. على عكس أدوات الجدولة الصارمة، يتيح هذا البرنامج للمديرين إنشاء قوالب جداول عمل وإعادة استخدامها، مما يسهل تخطيط جداول مخصصة لتلبية الاحتياجات المحددة. وهذا مفيد بشكل خاص للشركات التي تعمل بنظام الورديات المتناوبة أو الموظفين المتعاقدين أو أنماط العمل غير التقليدية.

بالإضافة إلى ذلك، تساعد متابعة تكاليف العمالة في الوقت الفعلي الشركات على البقاء في حدود الميزانية من خلال مراقبة نفقات الرواتب أثناء إعداد جداول الموظفين.

أفضل ميزات ZoomShift

تتبع تكاليف العمالة في الوقت الفعلي باستخدام أدوات التنبؤ وتكامل كشوف المرتبات للبقاء في حدود الميزانية

بسّط تتبع الوقت باستخدام ساعات الوقت على الويب والهاتف المحمول والتحقق عبر GPS وإدارة تسجيل الدخول التلقائي

حسّن التواصل بين أعضاء الفريق من خلال المراسلة داخل التطبيق والمحادثات الجماعية وإشعارات القراءة لتحسين التنسيق

عزز المساءلة من خلال تذكيرات المناوبات التلقائية، مما يقلل من التغيب عن العمل ومشكلات الجدولة في اللحظة الأخيرة

قيود ZoomShift

تفتقر إلى وظائف العمل دون اتصال بالإنترنت

لا يمكنك الموافقة تلقائيًا على طلبات تغطية نوبات العمل

أسعار ZoomShift

أساسي: مجاني

المبتدئين: 2.50 دولار شهريًا لكل مستخدم

اشتراك مميز: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

تصنيف ZoomShift وتقييمات المستخدمين

G2: 4. 9/5 (20+ تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 100 تقييم)

💡 نصيحة احترافية: اسمح للموظفين بتبديل نوبات العمل داخل التطبيق، مما يقلل العبء على المديرين. تتطلب بعض الأدوات موافقة المدير لإلغاء نوبات العمل، بينما تسمح أدوات أخرى بالتبديل التلقائي بناءً على قواعد محددة.

5. Sling (الأفضل للتخطيط البديهي والتواصل بين أعضاء الفريق)

عبر Sling

يسهل Sling عملية الجدولة مع إعطاء الأولوية للتواصل الواضح داخل الفرق. يمكن للمديرين إنشاء النوبات وتعديلها وتوزيعها مع إبقاء الجميع على اطلاع دائم من خلال الرسائل والتنبيهات المدمجة. يمكن للموظفين طلب إجازات وتبديل النوبات وتلقي تحديثات فورية حول أي تغييرات في الجدول.

أحد العوامل الرئيسية التي تميز Sling هي ميزة إدارة المهام، التي تتيح للمديرين تعيين مهام محددة للموظفين أثناء نوبات عملهم. وهذا يضمن معرفة أعضاء الفريق لمسؤولياتهم مسبقًا، مما يؤدي إلى سلاسة العمليات وتقليل سوء الفهم.

أفضل ميزات Sling

امنح الموظفين المزيد من الحرية من خلال تبادل الورديات، وجدولة الخدمة الذاتية، والتذكيرات التلقائية بالورديات لتقليل التغييرات في اللحظة الأخيرة وتحسين توزيع عبء العمل

ضمان الامتثال من خلال إدارة طلبات الإجازات والالتزام بقوانين العمل بفضل إجراءات الحماية المدمجة في نظام الجدولة

حسّن تقييم الأداء باستخدام أدوات التقييم الشامل لتقييم الموظفين ودعم نموهم المهني

راقب الأنشطة من خلال لوحة معلومات الأنشطة للحصول على تحديثات فورية حول الحضور والإنتاجية وأداء الفريق بأكمله

قيود Sling

من الصعب دمج Sling مع برامج أخرى، بما في ذلك أنظمة الرواتب مثل Gusto

تفتقر الأداة إلى خيارات متقدمة مثل التقارير التفصيلية للمؤسسات الأكثر تعقيدًا

أسعار Sling

مجانًا

Premium: 2 دولار شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 4 دولارات شهريًا لكل مستخدم

تصنيف Sling وتقييمات المستخدمين

G2: 4. 6/5 (80+ تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 150 تقييمًا)

🔍 هل تعلم؟ يمكن للشركات العالمية إنشاء نماذج عمل سلسة "تتبع الشمس" باستخدام برامج الجدولة. تقوم الفرق في مناطق زمنية مختلفة بتسليم المهام مثل سباق التتابع الذي لا ينتهي، حيث تعمل على مدار 24 ساعة في اليوم.

6. When I Work (الأفضل لميزات الجدولة القوية لتوافر الموظفين وتبديل الورديات)

عبر When I Work

تركز When I Work على إنشاء جداول زمنية للشركات والموظفين. تتيح المنصة للموظفين تحديد توفرهم وتفضيلاتهم، مما يمنح المديرين رؤية أفضل حول الموظفين المتاحين قبل توزيع نوبات العمل.

تساعد هذه الميزة في تقليل تعارضات الجداول الزمنية وتحسين رضا الموظفين من خلال ضمان توافق الورديات مع تفضيلات الموظفين قدر الإمكان. بالإضافة إلى ذلك، تتضمن الميزة إمكانية تبادل الورديات، حيث يمكن للموظفين تبادل الورديات مع زملائهم، مما يقلل من ضغوط مشكلات تغطية الورديات في

أفضل ميزات When I Work

تصور جداول الموظفين بوضوح باستخدام تقاويم مرمزة بالألوان تساعد المديرين على تنظيم نوبات العمل وتحديد التضاربات في لمحة واحدة من أجل تحسين جدولة الموارد

تتبع الوقت باستخدام ساعة رقمية تدعم تسجيل الدخول بالصورة والتذكيرات التلقائية لضمان دقة الحضور

بسّط معالجة كشوف المرتبات من خلال التكامل مع ADP و Gusto و Paychex، مما يضمن حسابات كشوف المرتبات بسلاسة

قيود When I Work

خيار الدردشة بطيء

لا يتوافق مع قانون نقل التأمين الصحي والمساءلة (HIPAA)

أسعار When I Work

موقع واحد أو جدول واحد: 2.50 دولار شهريًا لكل مستخدم

مواقع أو جداول متعددة: 4 دولارات شهريًا لكل مستخدم

تصنيفات وتقييمات When I Work

G2: 4. 3/5 (290+ تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 1000 تقييم)

🧠 حقيقة ممتعة: تقوم بعض أنظمة الجدولة بتحليل البيانات التاريخية للتنبؤ بالأيام التي من المرجح أن يتغيب فيها الموظفون، خاصة بعد عطلة أو حدث كبير.

عبر Planday

للشركات التي لديها احتياجات جدولة معقدة، يقدم Planday حلاً قويًا يدمج جدولة القوى العاملة مع إدارة الرواتب والموارد البشرية. تسهل المنصة إدارة أنماط النوبات المعقدة، بما في ذلك النوبات المتغيرة والعمل الإضافي والامتثال للوائح العمل.

كما تتضمن أدوات الموارد البشرية لتتبع بيانات الموظفين وإدارة طلبات الإجازات ومراقبة مقاييس الأداء.

أفضل ميزات Planday

قم بإدارة مهام الموارد البشرية بكفاءة من خلال تخزين العقود وجداول الدوام وسجلات الموظفين

استفد من الرؤى المستندة إلى البيانات من خلال التقارير المتقدمة حول تكاليف العمالة والإيرادات واتجاهات القوى العاملة لتحسين قرارات التوظيف

أشرف على عدة مواقع من لوحة تحكم واحدة، مما يضمن سلاسة العمليات عبر المواقع المختلفة

بسّط تتبع الوقت باستخدام ساعات الحضور عبر الهاتف المحمول وأكشاك مشاركة وتحديد المواقع الجغرافية لضمان دقة سجلات الحضور وحساب ساعات العمل

قيود Planday

تغيير التوقيت الصيفي هو مهمة يدوية تتطلب جهدًا إضافيًا

لا يمكنك عرض حسابات الإجازات المعدة للموظفين دون تغيير نطاقات التواريخ

أسعار Planday

مبتدئ: 2.99 يورو/شهر لكل مستخدم (حوالي 3.76 دولار/شهر لكل مستخدم)

بالإضافة إلى: 4.99 يورو شهريًا لكل مستخدم (حوالي 6.28 دولار شهريًا لكل مستخدم)

المحترفون: أسعار مخصصة

تصنيف Planday وتقييماته

G2: 4. 5/5 (80+ تقييم)

Capterra: 4. 3/5 (أكثر من 50 تقييمًا)

🔍 هل تعلم؟ تقوم بعض أنظمة إدارة القوى العاملة عالية التقنية بتحليل بيانات أداء الموظفين وحضورهم وحتى نبرة رسائل البريد الإلكتروني/الرسائل النصية لتقدير مدى رضاهم عن العمل، حتى يتمكن المديرون من منع الإرهاق قبل حدوثه.

8. 7shifts (الأفضل لتحسين تكلفة العمالة ووضع الجداول الزمنية بناءً على توقعات المبيعات)

عبر 7shifts

ترتقي 7shifts بتحسين القوى العاملة إلى المستوى التالي من خلال استخدام توقعات المبيعات وبيانات حركة العملاء لتوقع الطلب على العمالة. وهي تحلل أنماط المبيعات السابقة وحركة العملاء لمساعدة المديرين على وضع جداول عمل للموظفين تتوافق مع احتياجات العمل. تغطي هذه الميزة ساعات الذروة مع تجنب تكاليف العمالة غير الضرورية خلال الفترات الأقل نشاطًا.

تتكامل المنصة مع أنظمة نقاط البيع (POS) لجمع بيانات المبيعات في الوقت الفعلي، مما يوفر رؤى دقيقة حول متطلبات التوظيف. يضمن الجدولة الآلية وتوقعات العمالة وتفضيلات نوبات الموظفين أن تكون الجداول فعالة من حيث التكلفة وعادلة.

أفضل ميزات 7shifts

تحكم في نفقات العمالة من خلال تحليلات في الوقت الفعلي توفر رؤى حول مستويات التوظيف وتحسين التكاليف

ادمج بسلاسة مع أنظمة نقاط البيع مثل Square و Toast لمواءمة بيانات المبيعات مع احتياجات الرواتب والتوظيف

تتبع العمليات اليومية باستخدام سجل المدير المركزي لتسجيل الأحداث والملاحظات والمهام المهمة

تكيف مع الظروف الجوية باستخدام أدوات التنبؤ لتعديل مستويات التوظيف بناءً على حركة المرور المتوقعة

قيود 7shifts

لن يحفظ التطبيق التغييرات حتى تغلق المتصفح، مما يتسبب في مشكلات عند قيام عدة أشخاص بتحرير جدول زمني واحد

لا تعمل ميزة التلميح مع النقاط لكل نوبة، بل تعمل فقط بالساعة

أسعار 7shifts

مجانًا

السعر: 31.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل موقع

The Works: 69.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل موقع

Gourmet: 135 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل موقع

تقييمات وتصنيفات 7shifts

G2: 4. 5/5 (أكثر من 100 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 1100 تقييم)

🔍 هل تعلم؟ تستخدم متاجر البقالة أدوات جدولة متقدمة لتحليل أنماط التسوق، مثل كيف يؤدي سوء الأحوال الجوية إلى زيادة المبيعات، وتقوم بجدولة المزيد من الموظفين قبل بدء فترة الذروة.

9. Factorial (الأفضل للتخطيط المتكامل وتتبع الإجازات ومراقبة الأداء)

عبر Factorial

تقدم Factorial حلاً شاملاً لإدارة الموارد البشرية والقوى العاملة يتجاوز مجرد الجدولة. يمكن للمديرين إنشاء وإدارة الورديات مع تتبع توفر الموظفين وطلبات الإجازات، مما يضمن جداول زمنية متوازنة ومتوافقة.

تعد أداة مراقبة الأداء إحدى أهم ميزات Factorial. تتيح هذه الأداة للشركات تتبع إنتاجية الموظفين ومدى التزامهم إلى جانب بيانات الجدولة. كما تساعد المديرين على تحديد الاتجاهات واتخاذ قرارات التوظيف بناءً على البيانات.

أفضل الميزات

بسّط إدارة المستندات من خلال تخزين ملفات الموارد البشرية بشكل آمن وتمكين التوقيعات الإلكترونية للمستندات القانونية

تتبع الوقت والحضور باستخدام تسجيل الدخول برمز QR وتتبع الموقع الجغرافي وإدارة ساعات العمل الإضافية للحصول على كشوف رواتب دقيقة

حسّن عملية التوظيف والتأهيل باستخدام نظام تتبع المتقدمين (ATS) الذي يعمل على أتمتة فحص السير الذاتية وجمع المستندات

توسع بسهولة باستخدام منصة موارد بشرية مركزية تدمج الجدولة وإدارة الأداء وتخزين المستندات، وتتكيف مع نمو أعمالك

قيود عاملة

خيارات محدودة لإعداد التقارير والتخصيص

الإعداد الأولي مربك

التكامل مع تطبيقات الطرف الثالث بطيء

أسعار متغيرة

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات عامة

G2: 4. 4/5 (90+ تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 250 تقييمًا)

📖 اقرأ أيضًا: أفضل تطبيقات التقويم والمخطط الذكي

10. Shiftbase (الأفضل لخيارات الجدولة المرنة لتعزيز مشاركة الموظفين وتقديم الملاحظات)

عبر Shiftbase

تم تصميم Shiftbase للشركات التي ترغب في توفير مزيد من المرونة للموظفين مع الحفاظ على الكفاءة التشغيلية. يمكن للموظفين تحديد توفرهم وتفضيلاتهم، مما يسهل على المديرين إنشاء جداول للموظفين تناسب كل من الشركة والقوى العاملة.

تشجع الأداة أيضًا التواصل في الاتجاهين من خلال السماح للموظفين بتقديم ملاحظات حول الجداول الزمنية، مما يمنح المديرين رؤى قيمة حول احتياجات الموظفين وتفضيلاتهم.

أفضل ميزات Shiftbase

قم بإدارة مهام الموارد البشرية من خلال ملفات تعريف الموظفين وتخزين المستندات والتكامل مع HoorayHR للتأهيل والتخطيط للقدرات

تتبع وقت الموظفين بدقة باستخدام ساعات الحضور والانصراف، وتسجيل الدخول عبر الهاتف المحمول، والتتبع القائم على الموقع لمنع التباينات

أنشئ جداول أسبوعية أثناء التنقل باستخدام تطبيق متوافق مع الأجهزة المحمولة يتيح للموظفين تتبع ساعات العمل وطلب الإجازات وإدارة التوافر

قيود Shiftbase

لا يقدم التطبيق المحمول نفس الميزات التي توفرها النسخة الإلكترونية

لا يحتوي على خيارات مدمجة لإدارة أيام إجازة الموظفين بدوام جزئي، مما يتطلب إدارة يدوية من خلال إعدادات التوفر

أسعار Shiftbase

مجانًا

الأساسي: 4.25 دولار شهريًا لكل مستخدم

اشتراك مميز: 5.25 دولار شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تصنيف Shiftbase وتقييماته

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: 4. 4/5 (190+ تقييم)

11. Humanity (الأفضل للتخطيط المتقدم مع رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي ودعم الامتثال)

عبر Humanity

تجمع Humanity بين الجدولة المدعومة بالذكاء الاصطناعي وأدوات الامتثال لإنشاء حل قوي لإدارة القوى العاملة.

تستفيد المنصة من التعلم الآلي لتحليل الطلب على العمالة وإنشاء جداول زمنية فعالة من حيث التكلفة ومتوافقة مع اللوائح. وهذا يساعد الشركات على تجنب تعارض الجداول الزمنية، وزيادة عدد الموظفين أو نقصهم، مع ضمان الامتثال لقوانين العمل واتفاقيات النقابات.

أفضل ميزات Humanity

أتمتة الجدولة الديناميكية وتخطيط نوبات العمل للتخلص من أخطاء التوظيف، وتحسين تكاليف العمالة، وتوفير تجربة خالية من التوتر للمديرين والموظفين

قم بتوحيد أنظمة القوى العاملة لديك من خلال دمج Humanity Schedule مع كبار مزودي خدمات الرواتب وموردي ERP/HCM مثل ADP و Oracle و Workday وغيرها

استخدم Staffing Checker لتحديد وحل الثغرات في التغطية حسب الساعة والوظيفة، مما يضمن مستويات التوظيف المثلى

قيود بشرية

لا يتكامل مع أنظمة الدفع مثل Dayforce و Ceridian

يتأخر في تسجيل نوبات العمل ويتطلب فترة تعلم

أسعار إنسانية

أسعار مخصصة

تقييمات المستخدمين وتعليقاتهم

G2: 4. 3/5 (أكثر من 1000 تقييم)

Capterra: 4. 3/5 (290+ تقييم)

💡 نصيحة احترافية: بدلاً من التخبط عندما يتصل أحد الموظفين ليبلغ عن مرضه، احتفظ بقائمة بالموظفين المستعدين لتولي نوبات العمل المفتوحة في اللحظة الأخيرة. تتيح لك العديد من أدوات الجدولة إعداد نظام "تحت الطلب" للاستبدال السريع.

حوّل جدولك الزمني نحو النجاح مع ClickUp

لا يجب أن يكون إنشاء جدول المناوبات المثالي معركة مستمرة بين التوافر والتبديلات والتغييرات في اللحظة الأخيرة. باستخدام الأدوات المناسبة، يمكنك إنشاء نظام جدولة أكثر سلاسة وكفاءة يحافظ على سعادة فريقك وسير أعمالك بسلاسة.

ClickUp، التطبيق الشامل للعمل، هو الأداة المثالية لجدولة المواعيد المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتكامل السلس والتحديثات في الوقت الفعلي. تخلص من ضغوط الجدولة وركز على نجاح فريقك!

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