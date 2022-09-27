Walk the Room: كيف ربط ClickUp فرقنا وبسط عملية تخطيط الإنتاج لدينا

تعد إدارة الأعمال والفرق عملاً شاقاً بحد ذاته. أضف إلى ذلك إدارة أدوات عمل متعددة وغير متصلة يومياً.

لسوء الحظ، هذه مشكلة شائعة في العديد من المؤسسات.

كانت شركتنا تستخدم أربعة أنواع مختلفة من البرامج لإدارة المشاريع وتتبع الوقت والتواصل مع العملاء وتخصيص الموارد. كان الأمر يستغرق وقتًا طويلاً، خاصةً أنه لم يكن هناك تكامل بينهما وكان لا بد من إضافة المعلومات يدويًا عدة مرات.

ماذا لو تمكنت الفرق من الاستفادة من التطبيقات المتخصصة التي تعتمد عليها، ولكن من مكان واحد، دون الحاجة إلى التنقل المستمر بين التطبيقات، مما يؤدي إلى ضياع الوقت والسياق ورؤية المشروع؟

وماذا لو تمكنت كل فرق العمل من إنجاز مهامها عبر منصة مرنة للغاية لا تتطلب منهم التضحية من أجل العمل بالطريقة التي يرغبون بها، وتتيح للفرق الأخرى القيام بذلك أيضًا؟

هنا جاء دور ClickUp لإنقاذ Walk the Room، ونيكول يمكنها إخبارك بالمزيد عن ذلك!

أخبرنا عن نفسك وعن Walk the Room

مرحبًا! اسمي نيكول بريسوفا ، وأنا مديرة عمليات النمو في Walk the Room (WtR). 👋

نيكول بريسوفا عبر Walk the Room

Walk the Room هو استوديو ثلاثي الأبعاد ينتج صورًا واقعية عالية الجودة ورسومًا متحركة للعقارات لصالح قطاع العقارات. نحن نقدم خدمات كاملة في مجال الرسوم الحاسوبية، بما في ذلك الرسوم الحاسوبية المتطورة، والرسم، والرسوم المتحركة، والجولات الافتراضية، والجولات الافتراضية بالواقع الافتراضي، والرسوم الحاسوبية المتحركة، والواقع المعزز، وغير ذلك الكثير.

نحن نجمع بين الخبرة القوية وإدارة المشاريع المرنة لتعزيز جهودك في تسويق العقارات التجارية ومساعدتك في تمييز عقارك.

ما هي التحديات التي واجهتها المؤسسة ككل وشركة تعتمد على العمل عن بُعد في المقام الأول؟

بدأ الاستوديو في البداية في ستوكهولم، السويد، واليوم أصبحت Walk the Room شركة تعمل عن بُعد تضم أكثر من 30 جنسية موزعة حول العالم. كوننا شركة تعمل عن بُعد في المقام الأول، فإننا نعتمد بشكل كبير على البرامج للتعاون بكفاءة، سواء بيننا أو مع عملائنا.

عندما بدأت العمل في WtR، كانت شركتنا تستخدم أربعة أنواع مختلفة من البرامج لإدارة المشاريع وتتبع الوقت والتواصل مع العملاء وتخصيص الموارد. كان استخدام الأربعة برامج بشكل فعال يستغرق وقتًا طويلاً، خاصةً أنه لم يكن هناك تكامل بينها وكان يتعين إضافة المعلومات يدويًا عدة مرات.

بصفتي من أشد المؤيدين لإنشاء الهياكل والكفاءة، جعلت من أولوياتي العثور على أداة واحدة يمكنها أن تحل محل الأدوات التي كنا نستخدمها في ذلك الوقت وتوحيد تطبيقاتنا.

هل وجدت ما كنت تبحث عنه في ClickUp؟

قضيت بعض الوقت في البحث ومقارنة الأدوات المختلفة. بعد بضعة أشهر من انضمامي إلى الشركة، توصلنا أخيرًا إلى قرار واشترينا خطة ClickUp لقسم الإنتاج بأكمله.

في البداية، استخدمنا ClickUp بشكل أساسي في قسم الإنتاج لتخصيص الموارد وإدارة المشاريع وقياس الربحية والكفاءة وإدارة المهام. تدريجيًا، أصبح ClickUp جزءًا من أقسام أخرى؛ ونحن الآن نستخدمه بنشاط في أقسام الموارد البشرية والتسويق أيضًا!

نيكول بريسوفا تستخدم ClickUp عبر Walk the Room

بفضل مستشارنا الرائع، غابرييل هوفمان، الذي يعمل معي منذ أن اشترينا أول ترخيص، تمكنا من بناء قاعدة قوية لفريق الإنتاج لدينا واستكشاف وتطبيق المزيد من الميزات والهياكل المفيدة للشركة بأكملها.

منذ ذلك الحين، نمت WtR بشكل كبير، ويسعدني أن أقول إن ClickUp نمت معنا - فقد انتقلنا من 28 مقعدًا في البداية إلى أكثر من 70 مستخدمًا نشطًا خلال العشرين شهرًا الماضية!

عبر Walk the Room

أخبرنا عن الميزات المفضلة لديك في ClickUp

1. القوالب

عندما يدخل مشروع جديد إلى جدول الإنتاج لدينا، نستخدم أحد قوالب ClickUp المعدة مسبقًا لإنشاء مشروع جديد وإضافته إلى جدول الإنتاج.

قم بإدارة الجداول الزمنية ومراحل الإنتاج في مكان واحد باستخدام طرق العرض المعدة مسبقًا والحالات المخصصة والحقول المخصصة والمزيد

2. الحقول المخصصة والأتمتة

بفضل خبرة غابرييل في البرمجيات ومرونة ClickUp، تمكنا من إنشاء مجموعة واسعة من الحقول المخصصة والأتمتة، والتي نستخدمها الآن في مراحل مختلفة من حياة كل مشروع. تم تصميم هيكلنا لجميع مراحل كل مشروع، بما في ذلك أرشيف المشروع بعد التسليم، وقياس الربحية، ولوحات المعلومات، وقاعدة بيانات المشروع الشاملة.

يمكن استخدام كل نوع من الحقول المخصصة عدة مرات حسب رغبتك، ويتم إنشاء كل مشروع ليحتوي على الحقول التي قمت بتعيينها

عرض قائمة مخصصة وحقول مخصصة في ClickUp عبر Walk the Room

3. طرق عرض مخصصة

أصبح تخصيص مهام متعددة ضمن المشاريع لفرق معينة ومديري مشاريع وفنانين أمرًا لا يستغرق سوى بضع دقائق. بمجرد تخطيط المشروع وجاهزيته للإنتاج، يتولى مديرو المشاريع لدينا التحكم في الخطوات التالية والإشراف عليها من خلال عروض ClickUp المخصصة لهم.

قم بتصور المهام والمشاريع وسير العمل بالطريقة التي تناسبك باستخدام أكثر من 15 عرضًا قابلًا للتخصيص من ClickUp

ما هو أكبر تأثير لاستخدام ClickUp؟

نحن محظوظون للعمل في بعض المشاريع الرائعة التي تتطلب منا العمل بسرعة والحفاظ على التركيز والمرونة في مواجهة التغييرات، مما يضع ضغطًا كبيرًا على إدارة الموارد.

ساعدنا استخدام ClickUp على التخطيط بشكل أفضل، والتسليم بشكل أسرع، وتنظيم فرقنا بكفاءة، وتضاعف حجم فريق الإنتاج لدينا منذ انضمامي إلى الشركة! لم يكن ذلك ممكنًا لو لم يكن لدينا هيكل قوي لتخصيص الموارد وإدارة المشاريع.

مع أكثر من 50 فنانًا ثلاثي الأبعاد ومدير مشروع ضمن طاقم العمل، عملنا بجد على تطوير هيكل إدارة المشاريع والموارد لدينا، وأصبح هذا الآن أكثر الميزات تعقيدًا وأكثرها استخدامًا في ClickUp. هنا نجمع جميع المعلومات المهمة عن كل مشروع قيد الإنتاج ونتابع قدراتنا في جميع الأوقات من خلال عرض الجدول الزمني لفريق الإنتاج لدينا. يمكننا الآن أيضًا تتبع الوقت الذي يقضيه الفنانون في العمل على مشروع ما ومشاركة الجدول الزمني للمشروع والمراحل المهمة مع عملائنا.

نحن نحب أن ClickUp مرن ومتعدد الاستخدامات بما يتناسب مع احتياجاتنا ومشاريعنا المتنوعة، ويساعدنا على الاستفادة من فريق الإنتاج بأكمله.

وبفضل هيكلنا الداخلي القوي، نحن على استعداد للتركيز على ما هو أهم، وهو تزويد عملائنا بمنتجات ممتازة وتجربة لا تشوبها شائبة طوال العملية بأكملها.

عبر Walk the Room

هل لديك أي نصيحة لمن يستخدم ClickUp لأول مرة؟

1. أنا من أشد المعجبين بالحلول الأكثر ذكاءً وسرعة، لذا فإن اختصارات لوحة المفاتيح هي الحل الأمثل بالنسبة لي — Quickswitch (K) و Home (H) هما الاختصارات التي أستخدمها شخصيًا أكثر من غيرها!

2. أوصي أيضًا باستكشاف جميع عمليات الأتمتة التي يوفرها ClickUp. فهي سهلة الإنشاء ومفيدة للغاية.