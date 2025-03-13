أفضل 10 برامج CRM لإدارة علاقات العملاء للسيارات للوكلاء في عام 2025

يجب أن يكون من الشائع جداً أن يدخل العميل إلى وكيلك وهو يعرف بالضبط السيارة التي يريدها وخيارات التمويل وقيمة الاستبدال.

هذا هو الوضع الطبيعي الجديد. يقوم المشترون بواجبهم. يأتون مستعدين. ولكن إليك الأمر - ما زالوا يريدون محادثة حقيقية، وليس مجرد صفقة.

تساعد منصات CRM لإدارة علاقات العملاء في السيارات على سد هذه الفجوة حتى تفهم عملاءك بشكل أفضل مما يفعلون. 🤩

من التنبؤ بموعد حاجتهم للخدمة إلى تذكُّر أسماء أطفالهم، تجعل هذه الأدوات كل تفاعل مهم. فيما يلي تفصيلنا لأفضل 10 أنظمة تحقق النتائج. 📊

⏰ ملخص 60 ثانية فيما يلي قائمة بأفضل أدوات إدارة علاقات العملاء في مجال السيارات للتحقق منها: ClickUp (الأفضل لتبسيط مبيعات وعمليات السيارات)

DealerSocket (الأفضل لإدارة شاملة لوكلاء السيارات)

AutoRaptor (أفضل برنامج CRM يركز على المبيعات للوكلاء الصغار إلى المتوسطين)

إدارة علاقات العملاء المحتملين (الأفضل لتحسين أداء الوكلاء)

VinSolutions (الأفضل لإدارة التجزئة الرقمية المتكاملة وإدارة علاقات العملاء)

سيلي أوتوموتيف (الأفضل لتسريع المبيعات الرقمية المبسطة)

برو ماكس (الأفضل لإدارة أداء الوكلاء)

دومينيون فيجن CRM (الأفضل للرؤى المتخصصة في السيارات وتتبع الأداء)

DealerMine CRM (الأفضل لمشاركة المبيعات التكيفية وأتمتة سير العمل)

Zoho CRM (الأفضل لإدارة مبيعات السيارات على مستوى المؤسسات)

ما الذي يجب أن تبحث عنه في إدارة علاقات العملاء في السيارات؟

يضمن اختيار برنامج CRM المناسب لإدارة علاقات العملاء في السيارات قدرة الوكلاء على إدارة العملاء المحتملين بفعالية وتبسيط الاتصالات وتحسين عمليات المبيعات. يعمل النظام المجهز جيدًا على تحسين كفاءة الفريق ويعزز تجربة العملاء بشكل عام.

إليك ما يجب أن تبحث عنه في برامج إدارة علاقات العملاء في السيارات. 💁

إدارة العملاء المحتملين وتتبعهم: التقاط وتنظيم العملاء المحتملين من مصادر مختلفة لتجنب إغفال أي عميل محتمل

المتابعة الآلية والتذكيرات: حافظ على تفاعل العملاء المحتملين من خلال الاتصالات المجدولة، مما يقلل من أوقات الاستجابة ويحسن التحويلات

أدوات التواصل متعدد القنوات: مركزية التفاعلات عبر المكالمات ورسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية والمنصات الرقمية للحفاظ على تفاعل متسق

الاندماج مع أنظمة إدارة الوكلاء (DMS): المزامنة بسلاسة مع قواعد بيانات المخزون والأدوات المالية ومنصات التسويق لإنشاء سير عمل موحد

تقارير وتحليلات قابلة للتخصيص: توليد رؤى حول أداء المبيعات وجودة العملاء المحتملين وإنتاجية الفريق لدعم اتخاذ القرارات القائمة على البيانات

واجهة سهلة الاستخدام وسهولة الوصول: تقليل وقت التدريب من خلال تقليل وقت التدريب من خلال لوحة تحكم CRM سهلة الاستخدام تضمن التبني السريع عبر الفرق

قابلية التوسع والتخصيص: تكييف الميزات وسير العمل لتلبية الاحتياجات المتطورة للوكلاء المتنامية

ميزات الأمان والامتثال: حماية بيانات العملاء والحفاظ على الامتثال التنظيمي من خلال بروتوكولات الأمان المدمجة

أفضل 10 برامج لإدارة علاقات العملاء للسيارات

إن إدارة وكالة تعني البقاء على رأس العملاء المحتملين، ومتابعة العملاء، وعملية المبيعات التي لا تتوقف عن الحركة. ولكن كيف تحافظ على سير كل ذلك بسلاسة دون أن تفشل؟ إن إدارة علاقات العملاء عالية الأداء هي ما تحتاجه لضمان حصول كل استفسار على رد، وإجراء عمليات المتابعة في الوقت المحدد، والمضي قدماً في الصفقات دون أي احتكاك.

فيما يلي أفضل 10 خيارات لإدارة علاقات العملاء في مجال السيارات للحفاظ على تنظيمك واستجابتك وإتمام المزيد من المبيعات. 🏅

1. ClickUp (الأفضل لتبسيط مبيعات وعمليات السيارات)

ClickUp، تطبيق ClickUp، وهو تطبيق كل شيء للعمل، يجمع بين إدارة المشاريع وإدارة علاقات العملاء في منصة واحدة - يتم تسريعها من خلال الجيل التالي من الأتمتة والذكاء الاصطناعي. يوفر حل ClickUp CRM لتجار السيارات منصة موحدة لإدارة المبيعات وتتبع تفاعلات العملاء وتبسيط العمليات اليومية.

ابدأ باستخدام ClickUp CRM إدارة العملاء المحتملين، وتتبع حالة الصفقات، وتبسيط عمليات الوكلاء اليومية باستخدام ClickUp CRM

إنه يغطي جميع الأجزاء المتحركة في حياتك - العملاء المحتملين، واختبار القيادة، وموافقات التمويل، وطلبات الخدمة - مع ضمان تجربة عملاء سلسة. استخدم الميزات التالية داخل ClickUp CRM لتبسيط عمليات وكالتك.

مهام النقر فوق المهام

إنشاء استفسارات العملاء وتتبعها كمهام ClickUp Tasks

تحافظ مهام ClickUp Tasks على تنظيم أدق تفاصيل العمل اليومي. يتحول كل استفسار أو صفقة أو طلب خدمة من العملاء إلى مهمة ذات أولويات واضحة وأعضاء الفريق المعينين والمواعيد النهائية.

هل تحتاج إلى جدولة اختبار قيادة؟ قم بإنشاء مهمة في ثوانٍ (Ctrl + Alt + T أو Cmd + Option + T)، مع استكمال تفضيلات السيارة وتفاصيل الموعد وملاحظات المتابعة.

أتمتة النقر فوق الأتمتة

أتمتة عمليات تعيين العملاء المحتملين والمتابعة باستخدام أتمتة ClickUp

يمكن أن يؤدي تتبع كل عميل محتمل يدويًا إلى إبطاء الأمور. هذا هو المكان الذي تساعد فيه أتمتة ClickUp Automations. حيث يقوم النظام تلقائيًا بتعيين الاستفسارات الجديدة إلى مندوب المبيعات المناسب، وتحديث حالات العملاء المحتملين في الوقت الفعلي، وإرسال تذكيرات متابعة مع مشغلات محددة دون إدخال يدوي.

على سبيل المثال، عندما يكمل العميل اختبار القيادة، تقوم الأتمتة بإخطار فريق التمويل لإعداد عرض قرض لضمان استمرار العملية بسلاسة.

عرض القائمة

تتبَّع العملاء المتوقعين والصفقات في عرض قائمة ClickUp

تجعل طرق عرض ClickUp Views تتبع الصفقات أكثر كفاءة. فهي توفر عدسات مختلفة يمكنك من خلالها رؤية مهامك ومشاريعك، حيث يقدم كل منها منظورًا فريدًا يناسب سير عملك.

على سبيل المثال، تُنظِّم طريقة عرض قائمة ClickUp List View العملاء المحتملين بتنسيق يسهل فحصه، مما يساعد فرق المبيعات على تحديد أولويات التواصل. وبالمثل، يوفر عرض ClickUp Board View تخطيط السحب والإفلات لنقل الصفقات عبر مراحل مختلفة، من "الاستفسار المبدئي" إلى "الفوز المغلق". كما يمكن للوكيل الذي يقوم بمعالجة طلبات تمويل متعددة تنظيمها في "عرض اللوحة"، بحيث لا تتعطل أي صفقة أو يتم تجاهلها.

تضع طريقة عرض مخطط جانت البياني ClickUp Gantt Chart كل شيء في جدول زمني، مما يمنح المديرين رؤية واضحة للمواعيد النهائية القادمة وأهداف المبيعات.

احصل على نموذج مجاني تم تصميم قالب CRM الخاص ب ClickUp لمساعدتك في تتبع العملاء والعملاء المحتملين للمبيعات

إذا كنت لا تفضل إنشاء نظام CRM من الصفر، فجرب نموذج ClickUp CRM. فهو يساعد أقسام المبيعات والخدمة على تنظيم استفسارات العملاء، ومراقبة تقدم المبيعات، والحفاظ على مركزية كل شيء.

يضمن هذا القالب عدم مرور أي عميل محتمل دون أن يلاحظه أحد بالنسبة للوكلاء الذين يتعاملون مع العديد من الاستفسارات يومياً. ويمكن تخصيصه لتخزين تفضيلات السيارة وتفاصيل التمويل وملاحظات المتابعة أيضاً.

أفضل ميزات ClickUp

تعيين التعليقات في المهام: ضع علامة على أعضاء الفريق مباشرةً في التعليقات لتعيين المتابعات، مما يضمن استجابات سريعة دون تشوش سلاسل رسائل البريد الإلكتروني

تعاون مع فريقك دون عناء: قم بتوصيل الفرق المختلفة ومناقشة الصفقات والتواصل مع العملاء باستخدام قم بتوصيل الفرق المختلفة ومناقشة الصفقات والتواصل مع العملاء باستخدام ClickUp Chat، أداة المراسلة المدمجة في ClickUp التي تحافظ على تواصل السياق والمحادثات

الاندماج مع الأدوات الأساسية: قم بتوصيل ClickUp بأكثر من 1,000+ بريد إلكتروني ومحاسبة ومنصات إدارة علاقات العملاء من جهات خارجية، مع الحفاظ على مزامنة جميع عمليات الوكلاء مع قم بتوصيل ClickUp بأكثر من 1,000+ بريد إلكتروني ومحاسبة ومنصات إدارة علاقات العملاء من جهات خارجية، مع الحفاظ على مزامنة جميع عمليات الوكلاء مع تكامل ClickUp

تصفح واجهة سهلة الاستخدام: يمكنك الوصول إلى المهام وتفاصيل العملاء وتقدم المبيعات دون عناء حتى تتمكن الفرق من التركيز على إتمام الصفقات بدلاً من اكتشاف البرنامج

الوصول إلى مكتبة القوالب: يمكنك الوصول إلى مجموعة متنوعة من يمكنك الوصول إلى مجموعة متنوعة من قوالب إدارة علاقات العملاء المصممة مسبقًا والمصممة لتبسيط تتبع العملاء المحتملين وخطوط المبيعات وإدارة العملاء، مما يجعل إعداد إدارة علاقات العملاء المخصصة أسرع وأسهل

قيود ClickUp

بالنسبة للوكلاء الأصغر، قد تبدو المجموعة الواسعة من الميزات مربكة، خاصةً إذا لم تكن بحاجة إلى كل أداة يقدمها ClickUp

الإعداد الأولي يستغرق وقتاً طويلاً

تسعير ClickUp*

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

الشركات: 12 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن ClickUp؟

أنا أحب ClickUp! فأنا أستخدمه في كل شيء في عملي، بدءًا من إدارة خط أنابيب المبيعات إلى دورة مبيعات CRM بالإضافة إلى اتصالات الفريق وجدول الإنتاج الخاص بي.

أنا أحب ClickUp! فأنا أستخدمه في كل شيء في عملي، بدءًا من إدارة خط أنابيب المبيعات إلى دورة مبيعات CRM بالإضافة إلى اتصالات الفريق وجدول الإنتاج الخاص بي.

2. DealerSocket (الأفضل لإدارة شاملة لوكلاء السيارات)

عبر DealerSocket

يعمل DealerSocket كبرنامج CRM للوكلاء على نطاق واسع. فهو مصمم خصيصاً لوكلاء الامتياز والوكلاء المستقلين، ويساعد فرق العمل على إدارة تتبع العملاء المحتملين ومشاركة العملاء ومتابعة ما بعد البيع.

تعمل المنصة على أتمتة تعيين العملاء المحتملين، مما يضمن توجيه الاستفسارات إلى مندوب المبيعات المناسب بناءً على التوافر والخبرة. كما يتضمن أيضاً أدوات البيع بالتجزئة الرقمية، مما يسمح للعملاء بتصفح السيارات وحساب التمويل وجدولة المواعيد عبر الإنترنت، مما يخلق جسراً أكثر سلاسة بين تجارب البيع عبر الإنترنت وداخل المتجر.

أفضل ميزات DealerSocket*

تسجيل العملاء المحتملين وتوزيعهم بذكاء، مما يضمن حصول المشترين المحتملين على استجابات سريعة وذات صلة

تتبع كل تفاعل عبر دورة حياة العميل، من الاستفسار الأولي إلى مواعيد الخدمة، وأتمتة البريد الإلكتروني والمتابعة النصية

وفِّر أدوات البيع بالتجزئة الرقمية لعملائك لمساعدتهم على استكشاف خيارات التمويل عبر الإنترنت قبل زيارة الوكالة

تحليل أداء الوكلاء من خلال التقارير المتعمقة حول اتجاهات المبيعات ومعدلات التحويل

قيود DealerSocket

يكرر العملاء المحتملين بدلاً من دمج التكرارات

يشكو المستخدمون من العمليات غير الفعالة لإنشاء تقارير مخصصة

تسعير DealerSocket

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات DealerSocket*

G2: 3. 8/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

Capterra: لا توجد مراجعات كافية

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن DealerSocket؟

إن CRM واضح ومباشر وسهل الاستخدام ولا يحتاج إلى الكثير من التدريب لتعليم الموظفين كيفية استخدامه. معظم المهام بسيطة للغاية.

إن CRM واضح ومباشر وسهل الاستخدام ولا يحتاج إلى الكثير من التدريب لتعليم الموظفين كيفية استخدامه. معظم المهام بسيطة للغاية.

3. AutoRaptor (الأفضل لإدارة علاقات العملاء التي تركز على المبيعات للوكلاء الصغار إلى المتوسطين)

عبر AutoRaptor

AutoRaptor هو برنامج CRM مصمم للوكلاء الذين يحتاجون إلى أداة بسيطة وفعالة في نفس الوقت. إنه مصمم للتجار الصغار إلى متوسطي الحجم ويركز على تتبع العملاء المحتملين وإدارة المبيعات ومتابعة العملاء - كل ما تحتاجه بواجهة سهلة الاستخدام.

إحدى ميزاته الرئيسية هي الوصول الفوري عبر الهاتف المحمول، بحيث يمكن لمندوبي المبيعات التقاط العملاء المحتملين وتسجيل التفاعلات والمتابعة أينما كانوا. يمكن للمديرين أيضًا استخدام لوحة معلومات التقارير لتتبع أداء الفريق ومراقبة نشاط المبيعات وتقديم التدريب عند الحاجة.

أفضل ميزات أوتو رابتور*

التقط العملاء المحتملين ونظمهم بكفاءة من خلال التنبيهات والتتبع في الوقت الفعلي

يمكنك الوصول إلى واجهة متوافقة مع الهاتف المحمول للتوفر أثناء التنقل وإرسال رسائل SMS ورسائل الوسائط المتعددة إلى العملاء مباشرةً من المنصة

راقب المبيعات، وتتبع الأداء، وحسِّن الاستراتيجيات باستخدام تقارير مفصلة قائمة على الرسوم البيانية

استخدام قوالب قابلة للتخصيص لخطط التواصل والأنشطة

قيود أوتو رابتور

يبدو أن تطبيق الهاتف المحمول غير فعال، وفقًا لمراجعات العملاء

يتطلب منك التخصيص وبعض الميزات المتقدمة شراء خطط أعلى مستوى

يفتقر إلى عمليات تكامل CRM العميقة لعمليات الوكلاء المعقدة

تسعير أوتو رابتور*

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات AutoRaptor

G2: لا توجد مراجعات كافية

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 260 تقييم)

4. Elead CRM (الأفضل لتحسين أداء الوكلاء)

عبر Elead CRM

يقدم Elead CRM حلاً يعتمد على البيانات للوكلاء لتحسين مشاركة العملاء وكفاءة المبيعات واستراتيجيات الاحتفاظ بالعملاء. تدعم المنصة رعاية العملاء المحتملين، والتواصل متعدد القنوات، وتتبع الأداء التفصيلي، مما يجعلها مثالية لعمليات المبيعات.

كيف تتأكد من حصول كل عميل محتمل على الاهتمام الذي يستحقه؟ يقوم نظام توزيع العملاء المحتملين تلقائياً بتعيين كل استفسار إلى عضو الفريق المناسب حتى تتمكن من الرد بشكل أسرع وإتمام المزيد من الصفقات. بالإضافة إلى ذلك، مع أدوات الهاتف والبريد الإلكتروني والرسائل النصية المدمجة، يمكنك تخصيص اتصالاتك بناءً على تفضيلات كل عميل.

أفضل ميزات برنامج إدارة علاقات العملاء المحتملين

تتبع علاقات العملاء وإدارتها عبر أقسام المبيعات والخدمة والتسويق

احصل على رؤى في الوقت الفعلي حول أداء الوكلاء من خلال تقارير مفصلة عن المبيعات والعملاء المحتملين والمشاركة

حسِّن كفاءة قسم الخدمة من خلال الجدولة والتذكيرات وسجل الخدمة

أتمتة عمليات متابعة الخدمة للحفاظ على تفاعل العملاء بعد البيع الأولي

قيود إدارة علاقات العملاء

يستغرق الإعداد الأولي وتهيئة النظام بعض الوقت، ويوفر 500 حقل مخصص فقط

قد يحتاج التخصيص المتقدم إلى دعم إضافي

تسعير إدارة علاقات العملاء المحتملين

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات برنامج إدارة علاقات العملاء المحتملين

G2: لا توجد مراجعات كافية

Capterra: لا توجد مراجعات كافية

5. VinSolutions (الأفضل لإدارة التجزئة الرقمية المتكاملة وإدارة علاقات العملاء)

عبر VinSolutions

تجمع VinSolutions بين إدارة علاقات العملاء وأدوات البيع بالتجزئة الرقمية للمساعدة في إدارة العملاء المحتملين وتعزيز رضا العملاء وتحسين الكفاءة التشغيلية. تسمح المنصة للوكلاء بتتبع كل مرحلة من مراحل رحلة العميل، بدءًا من التصفح عبر الإنترنت وحتى الشراء الشخصي.

كيف تضمن تركيز فريق المبيعات على العملاء المحتملين المناسبين؟ يتأكد نظام تسجيل العملاء المحتملين وتوزيعهم في VinSolution من أن فرق المبيعات تركز على العملاء المحتملين ذوي الأولوية القصوى، مما يقلل من أوقات الاستجابة ويحسن التحويلات.

أفضل ميزات VinSolutions*

سجِّل العملاء المحتملين للمبيعات وحدد أولوياتهم باستخدام رؤى قائمة على الذكاء الاصطناعي لتحسين التحويلات

قم بتمكين العملاء من استكشاف خيارات التمويل والاستبدال عبر الإنترنت قبل زيارة الوكيل

احصل على رؤى عميقة حول المبيعات والأداء التشغيلي من خلال تحليلات مفصلة

قيود VinSolutions

لا يقوم بفرز العملاء الذين تم الاتصال بهم والعملاء الذين لم يتم الاتصال بهم بناءً على عوامل التصفية

لا يرسل CRM إشعارات عندما يتحول العملاء المحتملون إلى المبيعات

أسعار VinSolutions

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات VinSolutions*

G2: 4. 2/5 (95+ تقييم)

Capterra: لا توجد مراجعات كافية

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن VinSolutions؟

يحتوي VinSolutions CRM على الكثير من الميزات المفيدة. يعجبني أنه قائم على السحابة. يمكنك البحث عن العملاء المحتملين بناءً على الطراز والطراز الذي يظهر متى تم الاتصال بالعملاء آخر مرة. من هناك يمكنك تعيين مهمة لمندوب المبيعات أو المدير.

يحتوي VinSolutions CRM على الكثير من الميزات المفيدة. يعجبني أنه قائم على السحابة. يمكنك البحث عن العملاء المحتملين بناءً على الطراز والطراز الذي يظهر متى تم الاتصال بالعملاء آخر مرة. من هناك يمكنك تعيين مهمة لمندوب المبيعات أو المدير.

6. Selly Automotive (الأفضل لتسريع المبيعات الرقمية المبسطة)

عبر سيلي أوتوموتيف

صُمم برنامج Selly Automotive للوكلاء المستقلين ومواقع الشراء من هنا والدفع من هنا (BHPH). وهو يساعد فرق المبيعات على إدارة العملاء المحتملين، وأتمتة عمليات المتابعة، وتسريع الصفقات بأقل جهد يدوي ممكن.

يوفر النظام الأساسي القائم على السحابة أدوات لإدارة علاقات العملاء وإدارة العملاء المحتملين والتسويق وتتبع المكالمات والمبيعات. كما يوفر أيضاً إدارة المخزون، وتتبع خط أنابيب المبيعات، والتسويق عبر البريد الإلكتروني، وميزات أخرى لتحسين العلاقات مع العملاء.

أفضل ميزات برنامج سيلي أوتوموتيف

إعطاء الأولوية للعملاء المحتملين ذوي الإمكانات العالية تلقائياً باستخدام التقييم القائم على الذكاء الاصطناعي، مما يساعد مندوبي المبيعات على التركيز على العملاء المحتملين المناسبين

قم بأتمتة عمليات المتابعة باستخدام الرسائل النصية والبريد الإلكتروني والتذكيرات بالمكالمات لتحسين أوقات الاستجابة ومشاركة العملاء

تتبّع نشاط الفريق وأداء المبيعات في الوقت الفعلي، مما يضمن حصول مديري إدارة علاقات العملاء على رؤية واضحة للتقدم المحرز والعقبات التي تعترض طريقهم

يمكنك الوصول إلى برنامج CRM متوافق تمامًا مع الأجهزة المحمولة يسمح لفرق المبيعات بتحديث العملاء المحتملين والمتابعة في أي وقت وفي أي مكان

قيود سيلي أوتوموتيف أوتوموتيف

جدولة إجازات فريقك لتكليفات المهام أمر ممل

يفتقر CRM إلى خيارات يمكن الوصول إليها لإدارة المشترين المشتركين وإدخال تواريخ الميلاد

تسعير سيلي أوتوموتيف

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات سيلي للسيارات

G2: لا توجد مراجعات كافية

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 70 تقييم)

7. ProMax (الأفضل لإدارة أداء الوكلاء)

عبر ProMax

ProMax عبارة عن منصة CRM متكاملة الخدمات للوكلاء. يستخدم التحليلات التنبؤية لاكتشاف العملاء المحتملين ذوي القيمة العالية حتى يتمكن مندوبو المبيعات لديك من التركيز على الفرص الواعدة.

هل تمنيت يومًا أن تتمكن من معرفة الجهود التسويقية التي تؤتي ثمارها؟ يمكن للمديرين استخدام تقارير مخصصة لتتبع معدلات التحويل وعائد الاستثمار التسويقي واتجاهات المبيعات لاتخاذ قرارات أكثر ذكاءً. كما أنه يدمج أقسام الشؤون المالية والخدمات مع لوحات المعلومات المشتركة، مما يحسِّن تجربة العملاء من البداية إلى النهاية.

أفضل ميزات ProMax*

حلِّل سلوك العملاء واتجاهات الشراء وأنماط المبيعات باستخدام التحليلات التنبؤية المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحسين استراتيجيات الوكلاء

إضفاء الطابع الشخصي على الحملات التسويقية من خلال التواصل الآلي، مما يساعد الوكلاء على استهداف العملاء المناسبين في الوقت المناسب

ابق على اطلاع دائم بقوانين الموارد البشرية مع ميزات إدارة الامتثال للأداة

زيادة الربحية باستخدام أدوات المكاتب، وضمان الامتثال من خلال الأتمتة

قيود برو ماكس

عمليات استيراد البيانات محبطة لأن العديد من الحقول لا يتم ملؤها

يتطلب إنترنت إكسبلورر ليعمل

تسعير برو ماكس

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات برو ماكس

G2: لا توجد مراجعات كافية

Capterra: 3. 9/5 (أكثر من 20 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن ProMax؟

وحدة المكاتب من الدرجة الأولى. فهي تزيد من الأرباح وتساعد الوكلاء على بيع المزيد من السيارات. كما أن وحدة الرسائل النصية تساعد بشكل كبير في التواصل.

وحدة المكاتب من الدرجة الأولى. فهي تزيد من الأرباح وتساعد الوكلاء على بيع المزيد من السيارات. كما أن وحدة الرسائل النصية تساعد بشكل كبير في التواصل.

8. دومينيون فيجن CRM (الأفضل لرؤى السيارات المتخصصة وتتبع الأداء)

عبر دومينيون فيجن

دومينيون فيجن CRM مخصص للوكلاء الذين يبحثون عن أدوات اتخاذ القرار المدعومة بالبيانات إلى جانب وظائف إدارة علاقات العملاء القياسية. وهو يوفر رؤى السوق المدعومة بالذكاء الاصطناعي وذكاء التسعير وتحليلات الأداء.

تتنبأ المنصة بسلوك الشراء باستخدام بيانات المبيعات السابقة وتساعدك على ضبط استراتيجيات إدارة علاقات العملاء وفقاً لذلك. يدمج نظام إدارة العملاء المحتملين جميع نقاط التواصل مع العملاء، مما يوفر عرضاً كاملاً للتفاعلات من أجل متابعة أكثر استراتيجية.

أفضل ميزات Dominion Vision CRM*

الحفاظ على مشاركة العملاء من خلال تتبع دورة حياة العميل، وضمان إدارة علاقات ما بعد البيع ومتابعة الخدمة بفعالية

تحسين المخزون وقرارات التسعير بناءً على رؤى تنبؤية، وتحسين الإيرادات وتقليل المخزون القديم

قم بإدارة العملاء المحتملين عبر قنوات متعددة لإنشاء عرض موحد لتفاعلات العملاء وسجل الاتصالات

قيود إدارة علاقات العملاء CRM Dominion Vision CRM*

يستغرق تنفيذ إدارة علاقات العملاء ودمجها مع سير عمل الوكلاء وقتاً طويلاً بسبب ميزات التحليلات المتقدمة

لا توجد طريقة عرض واحدة للعملاء (SCV) لقياس سلوك المستخدم ومشاركته

أسعار Dominion Vision CRM

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات Dominion Vision CRM*

G2: لا توجد مراجعات كافية

Capterra: لا توجد مراجعات كافية

9. DealerMine CRM (الأفضل لمشاركة المبيعات التكيفية وأتمتة سير العمل)

عبر DealerMine

يدور برنامج DealerMine CRM حول جعل مشاركة المبيعات أكثر ذكاءً من خلال الأتمتة والرؤى القائمة على الذكاء الاصطناعي. فهو يساعد فريقك على التركيز على العملاء المحتملين المناسبين في الوقت المناسب، بحيث يغلقون الصفقات بدلاً من مطاردة العملاء المحتملين.

يحصل المديرون على لوحات تحكم في الوقت الفعلي لمراقبة الأداء وتعديل الاستراتيجيات أثناء التنقل. وإذا كنت تبحث عن برنامج CRM يتكيف مع احتياجات وكالتك، فإن DealerMine يمنحك المرونة والأتمتة للحفاظ على سير الأمور بسلاسة دون عناء.

أفضل ميزات DealerMine CRM*

حدِّد أفضل العملاء المحتملين للمتابعة باستخدام نظام تحديد الأولويات القائم على الذكاء الاصطناعي الذي يصنِّف العملاء المحتملين بناءً على السلوك والنية

قم بأتمتة التواصل المخصص مع العملاء عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني والهاتف للحفاظ على المشاركة

حسِّن سير العمل باستخدام التذكيرات التلقائية وتخصيصات المهام، مما يقلل من عبء العمل الإداري على فرق العمل

قيود برنامج CRM CRM للوكلاء

مثل أنظمة إدارة الوكلاء الأخرى (DMS)، يمكن أن يكون هناك نقص في التكامل والتعاون بين الأقسام، مما يعيق التواصل المبسط

الميزات المتقدمة تتطلب اشتراكات

تسعير برنامج CRM CRM للوكلاء

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات DealerMine CRM*

G2: لا توجد مراجعات كافية

Capterra: لا توجد مراجعات كافية

10. Zoho CRM (الأفضل لإدارة مبيعات السيارات على مستوى المؤسسات)

عبر Zoho

يوفر Zoho CRM منصة مرنة للغاية وقابلة للتطوير للوكلاء الذين يحتاجون إلى أدوات شاملة لتتبع المبيعات ومشاركة العملاء وأتمتة الأعمال.

على عكس برامج إدارة علاقات العملاء المتخصصة في السيارات، يوفر Zoho التخصيص على مستوى المؤسسة والتكاملات العميقة عبر أقسام متعددة. يتتبع نظام التحليلات المدعوم بالذكاء الاصطناعي تفاعلات العملاء واتجاهات الشراء وأداء الوكلاء، مما يسهل اتخاذ قرارات مستنيرة.

أفضل ميزات برنامج Zoho CRM

أتمتة تتبع العملاء المحتملين وتوزيعهم لضمان وصول كل استفسار إلى مندوب المبيعات الأكثر صلة

استخدم أدوات التنبؤ بالمبيعات القائمة على الذكاء الاصطناعي للتنبؤ باتجاهات الإيرادات وتحسين المخزون واستراتيجيات التسويق

تبسيط تفاعلات العملاء عبر قنوات متعددة، بما في ذلك البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والدردشة والمكالمات الهاتفية

قيود Zoho CRM CRM

قدرات محدودة في وضع عدم الاتصال بالإنترنت لأنه قائم على السحابة

يتطلب وقتاً للتهيئة والإعداد لتكييف إدارة علاقات العملاء مع الاحتياجات الخاصة بالوكلاء

أسعار زوهو لإدارة علاقات العملاء

المعيار: 20 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

المحترف: 35 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: 50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

مطلق: 65 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Zoho CRM

G2: 4. 1/5 (2,730+ تقييم)

Capterra: 4. 3/5 (أكثر من 6,920 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Zoho CRM؟

يعد Zoho CRM سهل الاستخدام، وهو مرن مع التخصيصات وفقًا لمتطلباتك. يمكنك إعداد خط أنابيب العملاء المحتملين بالكامل مع أتمتة الرسائل ورسائل البريد الإلكتروني. بالإضافة إلى أنه يوفر تكاملًا ممتازًا مع الأدوات الأخرى مما يعزز الإنتاجية.

يعد Zoho CRM سهل الاستخدام، وهو مرن مع التخصيصات وفقًا لمتطلباتك. يمكنك إعداد خط أنابيب العملاء المحتملين بالكامل مع أتمتة الرسائل ورسائل البريد الإلكتروني. بالإضافة إلى أنه يوفر تكاملًا ممتازًا مع الأدوات الأخرى مما يعزز الإنتاجية.

انتقل إلى مستوى عالٍ مع ClickUp CRM

لا يمكن لوكيلك أن يعمل ببطء في سوق تنافسية. يضمن لك نظام إدارة علاقات العملاء الصحيح سير عملية المبيعات لديك كآلة تعمل بشكل جيد، مما يحسن أوقات الاستجابة، ويعزز مشاركة العملاء، ويزيد من تحويلات المبيعات.

ClickUp، تطبيق ClickUp، وهو تطبيق كل شيء للعمل، يجمع كل شيء في مكان واحد - تتبع العملاء المحتملين، والمتابعة الآلية، وإدارة خط أنابيب المبيعات، وتعاون الفريق. تصل الاستفسارات إلى مندوب المبيعات المناسب على الفور، وتظل الصفقات منظمة، وتظل تفاعلات العملاء على المسار الصحيح.

إذاً، ماذا تنتظر؟ اشترك في ClickUp اليوم! ✅