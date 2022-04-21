كيري كامبيون: استخدام ClickUp لإدارة عملي والتفوق في مهنة جديدة

قد يكون تغيير المسار الوظيفي أحد أكثر الأشياء رعبًا التي قد تفعلها في حياتك، ولكنه أيضًا أحد أكثرها إرضاءً.

إذا كنت تشعر أنك بحاجة إلى التغيير، أو إذا كنت تحلم دائمًا بفعل شيء مختلف، فقد حان الوقت الآن لاتخاذ هذه الخطوة الجريئة!

استمعوا إلى كيري كامبيون ، معلمة اللغة الإنجليزية التي تحولت إلى خبيرة في كتابة المحتوى التسويقي. 👏👏👏

"كانت خطوة مخيفة، ولكن الآن... عملي يجمع بين شغفي الكبيرين..."

كان اتخاذ هذا المسار الجديد محفوفًا بالتحديات؛ فقد كان عليها أن تتعلم كيفية إدارة المشاريع بفعالية. لحسن الحظ، وجدت Kerry تطبيقًا موثوقًا ومرنًا لإدارة المشاريع ساعدها في كل خطوة على الطريق.

إليكم كيري تتحدث عن كيف ساعدها ClickUp في بناء علاقات قوية مع العملاء وجعلها أكثر ثقة في دورها الجديد.

حسنًا، كيري. نحن جاهزون لك! 🎙💁‍♀️

أخبرينا عن نفسك

مرحبًا! اسمي كيري، وأنا كاتبة محتوى SEO من بلد الوليد، قشتالة وليون، إسبانيا. 👋 😊

كنتُ مدرسة لغة إنجليزية كلغة ثانية وبدأتُ العمل في مجال الإنترنت من خلال مدونتي الخاصة وبودكاست لمتعلمي اللغة الإنجليزية. أثناء إنشاء المدونة، سرعان ما أصبحتُ أكثر اهتمامًا بكيفية عرض مدونتي على الأشخاص المناسبين بدلاً من التدريس. وهنا اكتشفتُ SEO، ولم يمض وقت طويل قبل أن أقرر اتخاذ هذه الخطوة الجريئة وإعادة تدريبي ككاتبة SEO وترك عملي القديم.

كانت خطوة مخيفة، ولكن الآن، بعد مرور عامين، أقوم بوضع استراتيجية محتوى SEO لمصممي الدورات التدريبية ورجال الأعمال عبر الإنترنت وشركات SaaS.

أحب أن عملي الآن يجمع بين شغفي الأكبر: الكتابة والتسويق، وأنني أعمل مع مؤسسين رائعين من جميع أنحاء العالم. 💜

ليس هذا فقط، بل إنني توسعت أيضًا في مجال التدريب عبر الإنترنت وأقوم الآن بتدريس مؤلفي النصوص الآخرين كيفية التخصص في كتابة النصوص المخصصة لمحركات البحث (SEO) من خلال دورة تدريبية أقدمها بعنوان SERP Slayer. لذا، فإنني أواجه الكثير من المهام التي يتعين عليّ التوفيق بينها، مثل العمل مع العملاء، وإدارة الأعمال، والتسويق (لكلا جانبي عملي)، وبناء مجتمعي ورعايته، ودعم طلابي.

أدخلوا ClickUp — المنقذ لسلامتي العقلية. 😌 🙌

كيف سمعت عن ClickUp؟

نصحني الجميع باستخدام مجموعة من الأدوات، وكان من الصعب للغاية القيام بالعديد من المهام المزدوجة بين أنظمة مختلفة، كما أن استخدام العديد من البرامج المختلفة يمثل تكلفة إضافية كبيرة.

بصفتي كاتبة إعلانية، أحتاج إلى تدوين الكثير من الملاحظات، وكنت بحاجة إلى مكان لأحفظ فيه جميع المستندات المهمة الخاصة بمشاريع عملائي وأدمجها بطريقة ما مع نظام إدارة المشاريع الخاص بي.

نصحني الناس باستخدام Notion و Asana، لكنني لم أستطع التعود على التنقل بينهما. كما أنني لم أحب هيكل Asana. كان من المزعج أن أجد كل هذه "المشاريع" مبعثرة بشكل عشوائي في كل مكان، وأردت تنظيمها في نوع من التسلسل الهرمي، وهو ما وجدته في ClickUp.

ما الذي تستخدمين ClickUp من أجله؟

أستخدم ClickUp في كل شيء حرفيًا، بدءًا من إدارة تسويق المحتوى وتخطيط وسائل التواصل الاجتماعي وإدارة مشاريع العملاء وإدارة الأعمال ومالية شركتي والتعاون مع مساعدتي وتوزيع المهام وحتى برامج التمارين الرياضية وخطط الوجبات!

يحتاج مؤلفو نصوص SEO إلى الكثير من المستندات وجداول البيانات. لحسن الحظ، تتيح لي ميزة Docs في ClickUp تجميع جميع المستندات المهمة لكل عميل من عملائي في مكان واحد. كما أنشأت نماذج مشاريع ونماذج مستندات لأسئلة موجزة عن النصوص، وأسئلة المكالمات الاستكشافية، وتحليل صوت العلامة التجارية، وحتى أنني أكتب المسودة الأولى لنصوصي هناك مباشرةً في ClickUp.

كما أن ميزة Embed view في ClickUp كانت رائعة في مساعدتي على إدارة جداول البيانات المهمة. لقد كانت إمكانية تضمين جداول Google Sheet وتحريرها مباشرة في ClickUp مفيدة للغاية. الآن لم أعد بحاجة إلى البحث في Google Drive للعثور على جداول البيانات ذات الصلة بمشاريع عملائي، فهي متاحة بسهولة في متناول يدي.

أنا أيضًا أستخدم نماذج ClickUp كثيرًا. لقد أنشأت نماذج اتصال حتى يتمكن العملاء الجدد من التواصل معي عبر موقع الويب الخاص بي عن طريق ملء نموذج ClickUp. ثم يتم إنشاء مهمة جديدة تلقائيًا في قائمة "العملاء المحتملين" حتى أعرف أنني يجب متابعة الأمر. إنها أيضًا طريقة رائعة لجمع شهادات العملاء لأنهم يمكنهم تحميل صورة وتقييمها بالنجوم ومنحك الإذن بنشر الشهادة عن طريق تحديد مربع الاختيار.

أصبح ClickUp جزءًا لا يتجزأ من حياتي العملية (والشخصية) ببساطة لأنه التطبيق الذي يحل محل جميع التطبيقات الأخرى. 🔥

أنشئ النموذج الذي تحلم به وحسّن عملية الاستيعاب باستخدام ميزة النماذج القابلة للتخصيص في ClickUp

مع Trello، كنت أضطر إلى التنقل بين لوحات مختلفة ولم أتمكن من رؤية كل ما لدي في عرض واحد. مع ClickUp، أستخدم عرض التقويم في علامة التبويب "Everything" (كل شيء) كثيرًا حتى أتمكن من رؤية جميع مشاريعي ومواعيد التسليم والاجتماعات في عرض واحد.

مع Asana، لم يعجبني أبدًا وجود "مشاريع" غير مجمعة معًا مثل التسلسل الهرمي للمساحات والمجلدات والقوائم وما إلى ذلك في ClickUp. حاولت أيضًا دمج سير عملي مع Notion، لكنني أدركت أن مدير المستندات الأصلي في ClickUp يجعل ذلك غير ضروري.

باختصار، لقد وفرت المال والوقت الذي كنت أقضيه في التنقل بين الأنظمة والبرامج المختلفة. ⭐️

ما هي ميزة ClickUp المفضلة لديك؟

هذا أمر محزن حقًا، فهناك الكثير من الميزات التي أحبها! لكنني يجب أن أقول إن عرض المستندات كان بمثابة المنقذ بالنسبة لي.

لقد قمت بإنشاء نماذج لجميع مهام سير العمل، بما في ذلك الأسئلة التي أحتاج إلى طرحها على عملائي خلال مكالماتنا الاستكشافية ومكالمات بدء العمل. الآن، بنقرة زر واحدة، لم أعد أحتاج إلى تخطيط جميع مهام سير العمل الخاصة بمشروعي فحسب، بل أصبحت لدي أيضًا نماذج المستندات التي أحتاجها لكل مشروع. إنها منقذة حياتي!

التحرير التعاوني وخيارات الطباعة والمزيد في ClickUp Docs

إذًا، كيف كان سير عملك باستخدام ClickUp؟

أشعر أنني رائعة الآن! 💁‍♀️ 💻 ✨

أشعر أنني محترفة حقيقية بفضل الأنظمة وسير العمل الفعليين اللذين أثارا إعجاب عملائي لدرجة أن جميعهم يعلقون الآن على سهولة العمل معي وسلاسة العملية.

يستغرق سير العمل الخاص بي الآن أقل من 20 دقيقة في المتوسط. كان يستغرق مني ساعة ونصف الساعة!

أنا أيضًا أشعر بالارتباك بسهولة، لذا فإن ClickUp قد حسّن صحتي العقلية بشكل صادق، لأنني فقط أفتح علامة التبويب "كل شيء" في عرض التقويم، وأجد كل جدولي الزمني هناك. أنا أحب ذلك. أعرف بالضبط ما الذي يحدث وما الذي أتوقعه، ولا توجد مفاجآت غير سارة.

بفضل اليوم الذي توفره أسبوعياً، ما الذي يمكنك القيام به الآن ولم يكن لديك الوقت للقيام به من قبل؟

أصبح لدي الآن الوقت لأخذ كلبي في نزهة طويلة في الغابة كل يوم تقريبًا. قبل استخدام ClickUp وتنظيم أنظمتي وسير العمل، لم يكن بإمكاني بأي حال من الأحوال تخصيص ما يقرب من ساعتين من يوم عملي للقيام بذلك.

الآن بعد أن أصبحت مستخدمًا متحمسًا لـ ClickUp، هل لديك أي نصيحة لمن هم جدد أو مهتمون بتجربة ClickUp؟

يحتوي ClickUp على العديد من الميزات الرائعة التي سترغب في تجربتها جميعًا في وقت واحد، ولكن قاوم هذا الرغبة!

شاهدوا مقاطع الفيديو التمهيدية، واستخدموا أحد نماذج سير العمل البسيطة، وابدأوا من هناك. قد يكون الأمر أكثر صعوبة في البداية مقارنة ببرامج إدارة المشاريع الأخرى مثل Asana أو Trello، ولكن خذوا الأمر بروية وأعدكم بأنكم لن تعودوا أبدًا إلى استخدام أي برنامج آخر. 😌

شكرًا لكِ على مشاركة قصتك معنا، كيري، وعلى نصائحك الرائعة! 💜

لمعرفة المزيد عن God Save the SERP والتواصل مع كيري، تفضلوا بزيارة موقعها الإلكتروني ، وتواصلوا معها على LinkedIn ، وتابعوا تغريداتها على Twitter .

حان دورك: ابدأ في توثيق عملك وإنشاء سير عمل قوي في ClickUp 👩‍💻 ⚡️

لطالما كانت المستندات من أكثر المنتجات استخدامًا في منصة ClickUp، كما أنها من أهم العناصر الضرورية للتعاون بين أعضاء الفريق.

باستخدام ClickUp Docs، يمكنك إنشاء مستندات وأدلة وقواعد معرفية جميلة وغير ذلك الكثير! سنوضح لك كيفية إنشاء مستنداتك وتخصيصها وربطها بمهامك وسير عملك أنت وفريقك! لمحة عن الميزات المتوفرة في ClickUp Docs، شاهد الفيديو أدناه. 👇 😊

احصل على وصول مجاني إلى ClickUp Docs وتحقق من هذه الموارد لاكتشاف كيفية تحقيق أقصى استفادة من هذه الميزة القوية لتوثيق المستندات:

🔸 نظرة عامة 🔸 مستندات المساعدة 🔸 فيديو تعليمي