كيفية إنشاء مستند مفيد “اعمل معي” مستند مفيد

هل تعرف ذلك القول المأثور القديم "تختلف السكتات الدماغية باختلاف الأشخاص"؟ 🖌️

حسنًا، هذا ينطبق على العمل الجماعي أيضًا. فمثلما لا يوجد مقاس واحد يناسب الجميع بالنسبة لملابس الجينز، لا يوجد نهج عالمي للعمل مع الناس.

وهنا يأتي دور وثيقة "كيفية العمل معي" أو "دليل العمل معي". إنه دليل مستخدم شخصي للمتعاونين معك.

إذا كنت تشعر بالإرهاق في التأقلم مع فريق عمل جديد أو ترغب في تحسين مهارات العمل الجماعي ، قد يكون مستند "كيف تعمل معي" هو ما تحتاجه تمامًا. 💡

قد يبدو إنشاء هذه الوثيقة أمراً شاقاً، لكنه أسهل مما تعتقد! يمكن لبعض التفاصيل الأساسية أن تعزز علاقات العمل الخاصة بك بشكل كبير، وسنرشدك خلال الخطوات البسيطة للبدء.

ما هي وثيقة "كيف تعمل معي"؟

مستند "كيف تعمل معي" هو دليل مخصص يشرح بالتفصيل أسلوب عملك وتفضيلاتك في التواصل وتوقعاتك في التعاون.

على عكس النهج التقليدي المتمثل في معرفة تفضيلات شخص ما بمرور الوقت، فإن مستند "كيف تعمل معي":

يوضح تفضيلاتك في العمل ، مما يساعد الزملاء وفرق العمل على التوافق بشكل أكثر فعالية مع عملياتك

، مما يساعد الزملاء وفرق العمل على التوافق بشكل أكثر فعالية مع عملياتك يساعد الزملاء والمدراء وفرق العمل على فهم التفاعلات الشخصية ، مما يؤدي إلى تحسين سير العمل وتعزيز العلاقات المهنية

، مما يؤدي إلى تحسين سير العمل وتعزيز العلاقات المهنية تقدم إرشادات واضحة للمشاركة، مما يعزز بيئة عمل أكثر انسجاماً وفعالية

باختصار، مستند "كيف تعمل معي" هو ورقة غش تساعد فريقك على فهم عادات عملك وأسلوبك في التواصل وأولوياتك. 📚

ما هي فوائد استخدام وثيقة "كيف تعمل معي"؟

والآن، دعونا نستكشف فوائد دليل المستخدم هذا، مع تسليط الضوء على كيفية تحسين التفاعلات الفردية وأداء الفريق.

تحسين التواصل

تم تصميم مستند "كيفية العمل معي" كمكان لك لتحديد تفضيلات التواصل.

على سبيل المثال، هل تفضل البريد الإلكتروني للمحادثات المنظمة، أم أنك تشعر براحة أكبر مع الرسائل غير الرسمية عبر منصات الدردشة؟

عندما تشارك أسلوب التواصل الخاص بك، فإن ذلك يساعد فريقك على اختيار أفضل القنوات، مما يجعل التعاون أكثر سلاسة وفعالية!

من خلال تحديد طرق التواصل المفضلة لديك - مثل القنوات وأوقات الاستجابة وتكرار التحديث - فإنك تتخلص من التخمين. سيعرف فريقك بالضبط كيف ومتى يتواصل معك، مما يقلل من التأخير وسوء الفهم.

💡 نصيحة احترافية: التواصل الفعال أمر حيوي في أي فريق، ولتعزيز هذا الجانب، استكشف استراتيجيات التواصل التي تتناسب مع أسلوبك.

تقليل وقت الإعداد

فهم كيفية عمل الأشخاص عندما بدء عمل جديد أو الانضمام إلى فريق عمل جديد يستغرق وقتاً طويلاً وقد يكون مربكاً.

ومع ذلك، توفر وثيقة "كيف تعمل معي" المعلومات الأساسية مقدمًا، مما يساعدهم على التأقلم مع أدوارهم. وهذا يقلل بشكل كبير من وقت التأهيل لكل من الموظف والمدير.

📌على سبيل المثال، يكشف مستند "كيف تعمل معي" لمديرك أنه يفضل تحديثات المشروع من خلال مستند مشترك وعقد اجتماعات أسبوعية فردية لإجراء مناقشات متعمقة. تساعدك معرفة أنهم يقدمون ملاحظات بناءة بشكل خاص على تعديل أسلوب التواصل وطلب الدعم بشكل أكثر فعالية، مما يسرع من عملية التهيئة وتقوية العلاقة بينكما.

توقعات متوافقة

يساعدك دليل المستخدم الشخصي هذا أيضًا أنت وأعضاء فريقك على وضع توقعات واضحة حول ساعات العمل والتسليمات والمواعيد النهائية.

📌 على سبيل المثال، إذا كنت تعمل عادةً من الساعة 9 صباحًا إلى 5 مساءً وتحتاج إلى وقت تركيز غير متقطع من الساعة 10 صباحًا إلى الظهر للعمل العميق، فقم بتضمين ذلك في النموذج لتجنب أي سوء تفاهم مع فريقك.

فهذا يضمن أن يعرف الجميع متى وكيف يتواصلون معك. هذه الشفافية تمنع الإرهاق وتعزز التوازن الصحي بين العمل والحياة.

اجتماعات أكثر إنتاجية

كم مرة جلست خلال الاجتماعات عبر الإنترنت، متسائلاً عما إذا كان الجميع متوافقين؟

يوضح مستند "كيف تعمل معي" كيفية التفاعل الأفضل معك أثناء الاجتماعات. كما أنها تخبر الفريق عن شكل الاجتماع المفضل لديك وأساليب المشاركة.

📌على سبيل المثال، إذا كنت تفضل العروض التقديمية المرئية على المناقشات المطولة، فيمكن لزملائك الاستعداد وفقًا لذلك. تحافظ هذه المواءمة على تركيز الجميع وتضمن أن تكون الاجتماعات فعالة وقابلة للتنفيذ.

من خلال تعزيز التواصل الواضح، فإنك تبني الثقة. إن توثيق تفضيلاتك في تقديم الملاحظات ونهجك في اتخاذ القرارات يجعل أعضاء الفريق يشعرون براحة أكبر في التعاون معك، مما يقلل من التوتر ويعزز العلاقات القوية

عندما تقدم عرضًا شفافًا لأسلوب عملك وتفضيلاتك، فإنك تقلل من الاحتكاك المحتمل وتعزز الاحترام المتبادل. وبمرور الوقت، يؤدي هذا الوضوح إلى بناء الثقة وتعزيز تماسك الفريق.

💡 نصيحة احترافية: يمكن أن يوفر إجراء بحث ومراجعة للسوق للشركات الناجحة الأخرى (وكيفية إنشائها لهذه الأدلة) رؤى قيمة وإلهامًا لهيكلة دليل المستخدم الخاص بك.

كيفية إنشاء مستند "العمل معي"

يتطلب إنشاء مستند "كيفية العمل معي" استبطانًا ونهجًا منظمًا. إليك دليل خطوة بخطوة لمساعدتك في تحديد أسلوب عملك.

1. فهم الغرض من المستند

أولاً، دعنا نوضح ما لا تمثله هذه الوثيقة. إنها ليست قائمة من المطالب حول كيفية العمل بدقة وفقًا لشروطك. بل هي دليل لمساعدة الآخرين على فهم كيفية التعاون معك بنجاح و بشكل أكثر فعالية.

الغرض منه أن يكون شكلاً من أشكال التواصل الاستباقي المصمم لتجنب سوء الفهم وزيادة الإنتاجية وتعزيز علاقات الفريق.

في النهاية، توفر وثيقة "اعمل معي" الشفافية. فهي تجيب عن الأسئلة الرئيسية التي قد يطرحها عضو جديد في الفريق أو متعاون جديد، مثل

ما هو أسلوب التواصل المفضل لديك؟

كيف تعطي وتتلقى الملاحظات الإيجابية والسلبية؟

ما هي ساعات عملك أو أوقات تركيزك؟

كيف تتخذ القرارات؟

الإجابة على هذه الأسئلة تزيل اللبس والغموض الذي غالباً ما يؤدي إلى النزاع داخل الفرق.

بمجرد التفكير في أسلوب عملك، حان الوقت لوضع أفكارك على الورق. وهنا يأتي دور انقر فوق يأتي في! يمكن لأداة إدارة المشاريع القوية هذه أن تجعل الكتابة أكثر سلاسة وتنظيمًا.

بفضل ميزات مثل القوالب القابلة للتخصيص والتحرير التعاوني للمستندات، تتيح لك ClickUp إنشاء مستند "العمل معي" بكفاءة مع ضمان سهولة وصول فريقك إلى رؤيتك.

هيكلة كل عنصر من عناصر مستند "كيفية العمل معي" باستخدام ClickUp Docs

لبدء صياغة مستندك، استخدم انقر فوق المستندات . إنه ليس مجرد محرر فاخر آخر؛ إنه أداة ذكية تساعدك على التنظيم والإدارة والتواصل بسلاسة. إليك سبب تميزه.

نظيفة ومرنة: يمكنك تنظيم مستندك في أقسام مثل ساعات العمل وتفضيلات الملاحظات دون تنسيق فوضوي

يمكنك تنظيم مستندك في أقسام مثل ساعات العمل وتفضيلات الملاحظات دون تنسيق فوضوي التعاون في الوقت الحقيقي: يمكن لفريقك المشاركة والتعليق والمساهمة في نفس الوقت - كل شخص له دوره

يمكن لفريقك المشاركة والتعليق والمساهمة في نفس الوقت - كل شخص له دوره تحديثات ديناميكية: كلما تغيرت ديناميكيات عملك (وستتغير)، يمكنك بسهولة ترقية المستند الخاص بك

كلما تغيرت ديناميكيات عملك (وستتغير)، يمكنك بسهولة ترقية المستند الخاص بك عمليات سير العمل المتكاملة: يمكنك ربط المهام والمشاريع والأهداف مباشرةً بمستندك. هذا يجعله جزءًا نشطًا من سير عملك بدلاً من مجرد دليل ثابت آخر

2. ابدأ بأسلوب التواصل الخاص بك

التواصل هو جوهر أي علاقة عمل ناجحة، ويتواصل الناس بشكل مختلف.

فالبعض منا صريح ومباشر ويحب الدخول مباشرة في صلب الموضوع، بينما يقدّر البعض الآخر المزيد من السياق أو حتى الحديث القصير لكسر الجليد.

ولكن إليك الأمر - ما يصلح لشخص ما قد يكون وضعاً كابوسياً بالنسبة لشخص آخر. لهذا السبب فإن البدء بتفضيلات التواصل في مستندك أمر بالغ الأهمية.

ما يجب تضمينه في المستند:

الوسيلة المفضلة: اذكر كيف تفضل أن يتواصل معك زملاؤك في العمل (رسالة نصية، بريد إلكتروني، اتصال، إلخ)

اذكر كيف تفضل أن يتواصل معك زملاؤك في العمل (رسالة نصية، بريد إلكتروني، اتصال، إلخ) أوقات الردود: اذكر ما إذا كنت تستجيب فوراً أو تخصص أوقاتاً محددة للرسائل

اذكر ما إذا كنت تستجيب فوراً أو تخصص أوقاتاً محددة للرسائل المباشرة: اذكر ما إذا كنت تفضل التواصل المباشر أو اتباع نهج أكثر دقة

📌 مثال: "أنا أكثر استجابة على تطبيقات المراسلة للمحادثات السريعة وأفضل البريد الإلكتروني لأي شيء يتطلب تفكيرًا عميقًا أو عملية تفكير مفصلة أو توثيقًا. عادةً ما أتحقق من صندوق الوارد الخاص بي مرتين يوميًا، لذا من الأفضل إرسال رسالة سريعة إذا كان الأمر عاجلًا."_

من خلال القيام بذلك، فإنك بذلك تضع توقعات واضحة وتتجنب لعبة التخمين ذهابًا وإيابًا التي تحدث غالبًا عندما تكون أساليب التواصل غير واضحة.

3. اذكر ساعات عملك وتوافرك

في مكان العمل عن بُعد، تختلف ساعات العمل بشكل كبير. 🌍

قد يعمل بعض أعضاء الفريق في بيئة تقليدية من 9-5 ساعات، بينما قد يكون لدى البعض الآخر جداول زمنية أكثر مرونة بسبب الالتزامات الشخصية أو المناطق الزمنية.

إن تضمين ساعات عملك يجعل من السهل على زملائك معرفة متى يمكنهم توقع اتصالك بالإنترنت، مما يقلل من الإحباط عند جدولة الاجتماعات أو انتظار الردود.

ما يجب تضمينه:

ساعات العمل الأساسية : متى تكون متاحاً عادةً للاجتماعات أو العمل التعاوني؟

: متى تكون متاحاً عادةً للاجتماعات أو العمل التعاوني؟ وقت التركيز : حدد أي ساعات تركيز مخصصة تفضل عدم الإزعاج فيها

: حدد أي ساعات تركيز مخصصة تفضل عدم الإزعاج فيها الحدود: إذا كنت متاحاً بعد ساعات العمل للحالات الطارئة، حدد ما الذي يشكل حالة طارئة. يمكنك أيضًا ذكر الطريقة التي تفضلها للتعامل مع التواصل غير المتزامن عبر المناطق الزمنية

📌 📌مثال: 📌"ساعات عملي من 9 صباحًا إلى 6 مساءً. أحجز الصباح، من 9 إلى 11 صباحًا، للعمل العميق، لذلك أنا غير متاح للاجتماعات. لا تتردد في تحديد مواعيد الاجتماعات في فترة ما بعد الظهر، بعد الساعة 12 ظهرًا بشكل مثالي."_

4. توضيح عملية اتخاذ القرار

كلنا نتعامل مع القرارات بشكل مختلف. فبعضنا يحب الغوص وتحليل البيانات واتخاذ قرارات سريعة.

بينما يفضل آخرون أخذ وقتهم والبحث والتشاور مع أعضاء الفريق والتفكير ملياً قبل اتخاذ القرار. إن تحديد عملية اتخاذ القرار الخاصة بك يمكن أن يساعد الآخرين على فهم كيف يمكنهم المساهمة في المناقشات وتقديم الملاحظات التي تتماشى مع أسلوبك.

هذا الأمر ذو قيمة خاصة لقادة الفرق ومديري المشاريع ومديري المنتجات والمديرين التنفيذيين الذين يجب عليهم تعزيز تعاون الفريق وكفاءته.

ما يجب تضمينه:

كيف تتعامل مع القرارات : حدد ما إذا كنت بحاجة إلى جميع الحقائق قبل الغوص في الأمر أو إذا كنت تفضل جمع المدخلات من الآخرين. يزدهر بعض الأشخاص بالتعاون، بينما يحب البعض الآخر اتخاذ قرارات مستقلة دون تأثير خارجي

: حدد ما إذا كنت بحاجة إلى جميع الحقائق قبل الغوص في الأمر أو إذا كنت تفضل جمع المدخلات من الآخرين. يزدهر بعض الأشخاص بالتعاون، بينما يحب البعض الآخر اتخاذ قرارات مستقلة دون تأثير خارجي وقت اتخاذ القرار: حدد ما إذا كنت تتخذ القرارات بسرعة أو تحتاج إلى وقت للتفكير قبل الالتزام. معرفة وتيرتك تساعد الآخرين على فهم كيفية التعامل معك أثناء عملية اتخاذ القرار

📌مثال: "أفضل أن يكون لدي أكبر قدر ممكن من البيانات والسياق عند اتخاذ القرارات، خاصة إذا كانت تؤثر على الفريق. وفي حين يمكنني اتخاذ قرارات سريعة عند الحاجة، إلا أنني أقدّر أن أتخذ قرارات سريعة عند الحاجة إليها، أما بالنسبة لمعظم المناقشات ذات الصورة الكبيرة، فإنني أقدّر أن تكون لديّ مهلة تتراوح بين 24 و48 ساعة للتفكير والتشاور مع الآخرين."_

5. حدد نهجك في التعامل مع الملاحظات

هذا جزء مهم من الوثيقة. قد تكون التغذية الراجعة صعبة، خاصة في الفرق البعيدة حيث يسهل إساءة تفسير لغة الجسد والنبرة.

من خلال شرح الطريقة التي تفضلها لإعطاء الملاحظات وتلقيها، يمكنك تجنب الخلط وضمان أن تكون الملاحظات بناءة ومقبولة بشكل جيد.

ما يجب تضمينه:

إبداء الملاحظات : هل تقدم ملاحظاتك على الفور، أم أنك تفضل الاحتفاظ بها للاجتماعات الفردية؟ هل تميل إلى الصراحة المباشرة أم تسلك طريقًا أكثر دبلوماسية؟

: هل تقدم ملاحظاتك على الفور، أم أنك تفضل الاحتفاظ بها للاجتماعات الفردية؟ هل تميل إلى الصراحة المباشرة أم تسلك طريقًا أكثر دبلوماسية؟ تلقّي الملاحظات: عند تلقي الملاحظات، هل تفضل الصراحة المباشرة أم الأسلوب الكتابي المدروس؟ لا تتردد في ذكر ما إذا كنت بحاجة إلى وقت لمعالجة الملاحظات قبل الرد عليها.

📌مثال: "أنا أؤمن بإعطاء الملاحظات في الوقت المناسب، لذلك ستسمع مني عادةً أثناء المشروع أو بعده بفترة وجيزة إذا كان هناك شيء يحتاج إلى تحسين. أما بالنسبة لتلقي الملاحظات، فأنا أفضل النقاط المباشرة القابلة للتنفيذ عبر البريد الإلكتروني أو بشكل فردي."_

6. حدد أسلوبك في التعاون

كل شخص يتعاون بطريقته الخاصة.

فالبعض يحبون العصف الذهني في بيئة جماعية، بينما يفضل البعض الآخر العمل بشكل مستقل والالتقاء من جديد للمناقشة. هذا يساعد الأشخاص على فهم كيفية العمل معك في المشاريع وفي الاجتماعات.

ما يجب تضمينه:

العمل الجماعي مقابل العمل الفردي : هل تحب فوضى العصف الذهني الجماعي، أم أنك تفضل العمل على الأفكار بمفردك قبل تقديمها؟ دع فريقك يعرف ما الذي يجعلك تبدع في العمل الجماعي

: هل تحب فوضى العصف الذهني الجماعي، أم أنك تفضل العمل على الأفكار بمفردك قبل تقديمها؟ دع فريقك يعرف ما الذي يجعلك تبدع في العمل الجماعي تفضيلات الاجتماع: هل أنت من محبي الاجتماعات المتكررة، أم تفضل تقليل الاجتماعات إلى الحد الأدنى؟ هل تزدهر في مكالمات الفيديو، أم أنك تفضل بدلاً من ذلك التواصل بشكل غير متزامن ?

📌 📌مثال: "أفضل العمل بشكل مستقل على المسودة الأولى للمشروع، ثم عرضها على الفريق للحصول على تعليقاتهم. قد تكون الاجتماعات الكثيرة جدًا مزعجة، لذا أهدف إلى إبقائها مرة واحدة في الأسبوع ما لم يطرأ أمر طارئ."_

وتذكر, صقل مهاراتك في التعامل مع الآخرين والتعاون معهم هو المفتاح لضمان العمل الجماعي الرائع في كل مرة. ففي النهاية، حتى أفضل الأفكار تحتاج إلى القليل من المساعدة!

اقرأ أيضًا: استراتيجيات إدارة العمل التعاوني الفعال لفرق العمل

7. قم بتضمين حدودك وتفضيلاتك

من الضروري أيضًا إبراز تفضيلاتك وحدودك الشخصية.

سواء كان الأمر يتعلق بتفاعلاتك الاجتماعية مع فريقك أو نهجك في حل النزاعات، يمكن أن توفر هذه الرؤى الشخصية إطارًا مفيدًا للتعاون.

ما يجب تضمينه:

التفاعلات الاجتماعية : هل تزدهر في الدردشة قبل الغوص في التفاصيل الدقيقة؟ أم تفضل الدخول مباشرة في صلب الموضوع؟ دع فريقك يعرف ما الذي يجعلك في منطقة العمل

: هل تزدهر في الدردشة قبل الغوص في التفاصيل الدقيقة؟ أم تفضل الدخول مباشرة في صلب الموضوع؟ دع فريقك يعرف ما الذي يجعلك في منطقة العمل التعامل مع التوتر والنزاعات: عندما تزداد التوترات، كيف تستجيب لها؟ هل تعالج المشاكل بشكل مباشر أم تفضل نهجاً أكثر اتزاناً وخصوصية؟ يمكن أن تساعد مشاركة ذلك زملاءك في الإبحار في المياه الصعبة معك

أن تكون واضحًا بشأن أسلوبك في التواصل لا يساعد فريقك على فهم كيفية توجيه الرسائل إليك فحسب، بل يعزز أيضًا بيئة يشعرون فيها بالراحة في إعطاء الملاحظات وتلقيها.

📌 📌مثال: 📌"أنا أقدر الحديث القصير في بداية الاجتماعات - فهذا يساعد بناء علاقة . ومع ذلك، أقدر أيضًا كفاءة الوقت، لذلك أحب أن أدخل في جدول الأعمال خلال أول 5-10 دقائق. وفيما يتعلق بالنزاع، أفضل التواصل المباشر ولكنني أفترض دائمًا حسن النية."

تذكر أنه لا يضر أبدًا البحث والاطلاع على ما يفعله الآخرون. فمن خلال دراسة ما ينجح مع الآخرين، يمكنك الحصول على الإلهام وأفضل الممارسات لتطبيقها على مستندك.

💡 نصيحة احترافية: تضمين أمثلة محددة للطريقة التي تفضلها في التواصل يمكن أن يساعد على تجاوز الاختلافات الثقافية وتعزيز الوعي بالسياق بين أعضاء الفريق.

على سبيل المثال، إذا كان لديك أعضاء في الفريق من ثقافات تعطي الأولوية للرسميات، فيمكنك أن تذكر أنك تقدر التحيات المحترمة والألقاب المناسبة في رسائل البريد الإلكتروني مع تشجيعك على استخدام لهجة غير رسمية في متابعة المناقشات. يساعد هذا الوضوح الجميع على فهم توقعاتك والشعور بالراحة في التفاعل بطريقة تتماشى مع معاييرهم الثقافية.

8. اجعلها وثيقة حية

أخيرًا، يجب أن تتطور هذه الوثيقة مع تطورك. تتغير أساليب العمل، وتتغير ثقافات الشركة، وتنشأ تحديات جديدة. 🔄

لذا، قم بإعادة النظر في وثيقة "كيف تعمل معي" ومراجعتها بانتظام، خاصةً إذا كنت تنتقل إلى دور أو فريق عمل جديد. يضمن تحديثها باستمرار أن تظل أداة ملائمة لتحسين التواصل والتعاون.

إذا كانت صياغة هذه الوثيقة تبدو مرهقة، فلا تقلق - لا تقلق انقر فوق الدماغ هنا للمساعدة!

احصل على المسودة الأولى لوثيقة "كيفية العمل معي" باستخدام ClickUp Brain

يمكن أن تساعدك أداة الذكاء الاصطناعي هذه على توفير الكثير من الوقت:

تصبح الصياغة أسهل: احصل على اقتراحات ثاقبة من ClickUp Brain لتوضيح تفضيلاتك في التواصل بوضوح

احصل على اقتراحات ثاقبة من ClickUp Brain لتوضيح تفضيلاتك في التواصل بوضوح ملاحظات إيجابية: توليد ملاحظات وملاحظات راقية تلقى صدى لدى فريقك باستخدام مساعدة الذكاء الاصطناعي

توليد ملاحظات وملاحظات راقية تلقى صدى لدى فريقك باستخدام مساعدة الذكاء الاصطناعي مهام سير العمل المبسطة: أتمتة المهام الشاقة مثل إرسال تذكيرات للتحديثات وجمع الملاحظات، مما يتيح لك التركيز على التعاون الفعلي للفريق وتنقيح المستند

أتمتة المهام الشاقة مثل إرسال تذكيرات للتحديثات وجمع الملاحظات، مما يتيح لك التركيز على التعاون الفعلي للفريق وتنقيح المستند تكامل الموارد البشرية: استخدم ClickUp Brain داخل منصة إدارة الموارد البشرية ClickUp لضمان احترام أسلوب عمل الجميع ومواءمته مع الأهداف المؤسسية

قم بدمج مستند "كيفية العمل معي" بسهولة في منصة ClickUp لإدارة الموارد البشرية

هل تفضل مستندًا مُعدًا مسبقًا يمكنك تخصيصه بسرعة؟ يمكن أن تكون قوالب "كيفية العمل معي" من ClickUp - التي ستأتي بعد ذلك - بمثابة أساس متين.

قوالب "كيفية العمل معي" من ClickUp

لدينا قالبان لتبدأ بهما: أحدهما لتحديد أسلوب عملك والآخر لمساعدة المديرين على تحديد الطريقة التي يفضلون العمل بها مع فرقهم.

ClickUp العمل معي من ClickUp [قالب الموزع الفردي ]

إذا كنت مساهماً فردياً، فأنت بحاجة إلى نموذج ClickUp العمل معي \[مساهم فردي] نموذج .

قم بتوصيل أسلوب عملك مع مديرك وفريقك باستخدام قالب ClickUp's Working With Me [المساهم الفردي]

إليك الحقيقة القاسية: غالبًا ما يتم دفن المساهمين الأفراد في مهام متخصصة، كما أن انقطاع التواصل أمر شائع.

التحقق من الحقائق: وجدت دراسة أن أشكالاً مختلفة من ضعف التواصل تكلف الشركات الأمريكية 1.2 تريليون دولار سنويًا فإنك تحتاج إلى ClickUp العمل معي [Manager] قالب [Manager] . لماذا؟ لأن إدارة الفريق يمكن أن تصبح فوضوية.

دع فريقك يعرف تفضيلات أسلوب عملك مع قالب ClickUp Working With Me [Manager]

يجب عليك الموازنة بين العمل والتعامل مع الشخصيات ووجهات النظر وأساليب العمل المختلفة. لذا، إذا كنت تريد للنظام وفريقك أن يزدهروا، فعليك أن تضع توقعات واضحة حول كيفية العمل.

يمكّنك هذا النموذج من:

وضع توقعات واضحة: حدد كيفية عملك واتخاذ القرارات. عندما يعرف فريقك ما يمكن توقعه، سيشعرون بثقة أكبر في التعامل معك بأسئلة أو أفكار

حدد كيفية عملك واتخاذ القرارات. عندما يعرف فريقك ما يمكن توقعه، سيشعرون بثقة أكبر في التعامل معك بأسئلة أو أفكار تعزيز الشفافية: توثيق تفضيلاتك يخلق ثقافة الشمولية والانفتاح. لا مزيد من ألعاب التخمين حول كيفية التواصل معك!

توثيق تفضيلاتك يخلق ثقافة الشمولية والانفتاح. لا مزيد من ألعاب التخمين حول كيفية التواصل معك! تحسين حلقات التغذية الراجعة: حدد الطريقة التي تحب أن تعطي وتتلقى بها الملاحظات. لا يتعلق الأمر فقط بتجنب المحادثات المحرجة؛ بل يتعلق ببناء فريق يزدهر بالنقد البنّاء

اقرأ أيضًا: 10 قوالب مجانية للتعرف عليَّ للتعرف على فريقك

ClickUp: رفيقك في الإنتاجية والتعاون

قد يبدو إنشاء مستند "كيفية العمل معي" أمرًا شاقًا مثل معالجة درج الجوارب الذي تم تجاهله منذ فترة طويلة - إنه غير منظم ولكن من السهل التغاضي عنه. 🤔

ولكن بمجرد أن تقوم بتنظيمه، سوف تتساءل لماذا انتظرت طويلاً.

هذه الوثيقة أداة قوية لتعزيز التفاعلات في مكان العمل. من خلال مشاركة أسلوبك في التواصل وتوافرك وتفضيلاتك في التواصل، فإنك تمكّن زملاءك من التعاون بفعالية، وبناء علاقات أقوى قائمة على الثقة.

تذكر أن الغرض من وثيقة "كيف تعمل معي" هو تمثيل تفضيلاتك الحالية. لذا تعامل معها كأداة حية تتطور مع أسلوب عملك وديناميكيات فريقك. التحديثات المنتظمة تبقيها ملائمة، ومع ClickUp، تصبح صياغتها وصيانتها سلسة، مما يتيح لك التركيز على تحقيق الأهداف المشتركة.

لذا، اتخذ هذه الخطوة الأولى! سيؤدي إنشاء مستند "كيف تعمل معي" إلى توضيح علاقات عملك وتعزيز إنتاجية فريقك. ستشكرك نفسك في المستقبل - وزملائك في الفريق - على ذلك. 🙌 اشترك في ClickUp اليوم ✅