أفضل 10 أدوات لتلخيص المقالات البحثية للحصول على رؤى سريعة

إن إدارة المواعيد النهائية والمهام التي لا حصر لها تجعل من غربلة الدراسات البحثية أمرًا مرهقًا ومستحيلًا. ليس من العملي دائمًا قراءة المقالات التفصيلية لاستخلاص الأفكار الرئيسية لعملك.

لهذا السبب لجأت إلى تلخيص المقالات البحثية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

توفر هذه الأدوات ملخصات موجزة وقابلة للتنفيذ، مما يوفر عليك ساعات من الجهد اليدوي.

في هذه المدونة، سنتناول في هذه المدونة بعضًا من أفضل مولدات ملخصات المقالات البحثية التي اختبرتها أنا وفريقي. إذاً، هل أنت مستعد لإغلاق علامات التبويب المفتوحة أخيراً؟ 🗃️

ما الذي يجب أن تبحث عنه في ملخص المقالات البحثية؟

عند اختيار أداة تلخيص ورقة بحثية، من المهم التركيز على الميزات التي ستجعل العملية سلسة وفعالة. توفر أفضل أدوات التلخيص توازنًا بين الأداء وتجربة المستخدم والمرونة. فيما يلي الميزات الرئيسية التي يجب تحديد أولوياتها:

الدقة: يجب أن تكون الأداة قادرة على استخراج الأفكار الرئيسية مع الحفاظ على التفاصيل الأساسية سليمة

يجب أن تكون الأداة قادرة على استخراج الأفكار الرئيسية مع الحفاظ على التفاصيل الأساسية سليمة السرعة: يجب أن تكون الأداة قادرة على تلخيص الأوراق البحثية بسرعة، مما يوفر لك وقتًا ثمينًا

يجب أن تكون الأداة قادرة على تلخيص الأوراق البحثية بسرعة، مما يوفر لك وقتًا ثمينًا سهولة الاستخدام: واجهة واضحة وسهلة الاستخدام تجعل التنقل في الأداة خاليًا من المتاعب

واجهة واضحة وسهلة الاستخدام تجعل التنقل في الأداة خاليًا من المتاعب التكامل: يجب أن تعمل بشكل جيد مع المنصات الأخرى، مما يتيح لك التنقل بين التطبيقات بسلاسة

يجب أن تعمل بشكل جيد مع المنصات الأخرى، مما يتيح لك التنقل بين التطبيقات بسلاسة التخصيص: يجب أن تكون قادرًا على تعديل الإعدادات مثل طول الملخص أو التركيز لتتناسب مع احتياجاتك

يجب أن تكون قادرًا على تعديل الإعدادات مثل طول الملخص أو التركيز لتتناسب مع احتياجاتك الاحتفاظ بالتفاصيل: يجب أن يقوم الملخص بتبسيط المحتوى دون فقدان المعلومات المهمة

🧠 حقيقة ممتعة: أول مجلة أكاديمية معروفة، المعاملات الفلسفية، نشرتها الجمعية الملكية في لندن عام 1665. وبالانتقال سريعًا إلى يومنا هذا، نجد أن هناك أكثر من 30,000 مجلة علمية محكّمة حول العالم!

## أفضل 10 ملخصات للمقالات البحثية

إليكم قائمة بأفضل 10 أدوات ساعدتني في استخلاص النقاط الرئيسية من الأوراق الأكاديمية بسرعة دون التورط في التفاصيل. 👇

1. ClickUp (الأفضل لإدارة وثائق الذكاء الاصطناعي والتلخيص)

استخدم ClickUp لإنشاء ملخصات غير محدودة لأوراق بحثية متعددة انقر فوق هو نظام شامل لإدارة العمل و أداة تعاون المستندات التي تتعامل مع إدارة البحث والتخطيط وتنظيم المشاريع.

كتابة وتلخيص الأوراق البحثية باستخدام ClickUp Brain

جميع وظائف ClickUp مدمجة بإحكام مع ClickUp Brain مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بالأداة. يمكنه تكثيف الأوراق البحثية الطويلة بسرعة إلى ملخصات موجزة، واستخراج النقاط الرئيسية والتفاصيل الأساسية. ميزات ClickUp Brain القوية تشمل الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بمهامك ومستنداتك وأشخاصك، وإدارة مساحة عملك بالكامل، وحتى إنشاء المحتوى - كل ذلك في مكان واحد. وهو مصمم لتبسيط سير عملك وتحسين الإنتاجية.

تلخيص المستندات الطويلة بسرعة في مستندات ClickUp Docs باستخدام Brain

لتلخيص المقالات البحثية، يمكنك إضافتها مباشرة إلى مستندات ClickUp . تتيح لك المستندات إنشاء المستندات وتحريرها والتعاون في المستندات في الوقت الفعلي. بمجرد أن تصبح مقالتك في المستندات، دع Brain يتولى إنشاء ملخص دقيق.

يمكنك تخصيص نبرة الملخص وقابليته للقراءة والعمق بما يتناسب مع مختلف الجماهير. وسواء كنت بحاجة إلى نظرة عامة مباشرة أو تحليل أكثر تفصيلاً، فإن المستندات و"برين" يجعلان العملية فعالة ومرنة.

بالإضافة إلى ذلك, انقر فوق ملخص الذكاء الاصطناعي وتوليد التحديثات يمكّنك من إنشاء ملخصات وتحديثات من مهامك ومستنداتك ببضع نقرات فقط.

وفر الوقت والجهد من خلال تلخيص المواضيع والمزيد باستخدام ClickUp Brain

يجمع ClickUp Brain أيضًا مجموعة واسعة من القوالب التي يمكن تخصيصها لتناسب احتياجات البحث والتلخيص الخاصة بك. هناك قوالب لكل حالة استخدام ممكنة، بدءًا من تخطيط البحث إلى توثيق العمليات .

نقر فوق أفضل الميزات

تلخيص أي شيء: إنشاء ملخصات سريعة للملاحظات البحثية أو فصول الكتب أو رسائل الدردشة مباشرة في ClickUp

إنشاء ملخصات سريعة للملاحظات البحثية أو فصول الكتب أو رسائل الدردشة مباشرة في ClickUp أضف ملخصًا: أدرج كتلة ملخص يتم إنشاؤها تلقائيًا لتقديم نظرة عامة سريعة على مستند أو صفحة

أدرج كتلة ملخص يتم إنشاؤها تلقائيًا لتقديم نظرة عامة سريعة على مستند أو صفحة استخرج عناصر الإجراءات: تحديد عناصر الإجراءات أو الخطوات التالية من المستندات والمحادثات والملاحظات البحثية باستخدام الذكاء الاصطناعي

تحديد عناصر الإجراءات أو الخطوات التالية من المستندات والمحادثات والملاحظات البحثية باستخدام الذكاء الاصطناعي إدارة المشروع: تمكين سير العمل المتصل مع المستندات المدمجة ولوحات المعلومات في الوقت الفعلي و قوالب لملخصات المشروع قيود النقر

قد يتطلب تلخيص المستندات التي لا تنتمي إلى ClickUp، مثل ملفات PDF أو الملفات الخارجية، خطوة إضافية لتحميلها

أسعار النقر فوق

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: تسعير مخصص

تسعير مخصص ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

📖 اقرأ أيضًا: 3 خطوات بسيطة لكتابة تقرير مشروع

2. سكولارسي (الأفضل لتلخيص الأبحاث الأكاديمية والكتب الدراسية)

عبر باحث يلخص سكولارسي أي بحث أو مقال أو كتاب دراسي تطرحه عليه. وقد أضاف مؤخرًا دعمًا لتلخيص مقاطع الفيديو من YouTube أيضًا.

تقوم أداة التلخيص أيضًا بتحويل الكتل النصية المعقدة إلى بطاقات تعليمية يمكنك التفاعل معها. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك وضع التعليقات التوضيحية وتدوين الملاحظات أثناء قيامك بتنظيم عملك البحثي.

أفضل الميزات العلمية

تخصيص ملخصاتك لتتناسب مع أسلوبك في القراءة باستخدام "التحسين

حفظ الملخصات في شكل بطاقات تعليمية وتخزينها في مكتبتك

استخدام ملحقات المتصفح لإنشاء ملخصات مباشرة من المقالات على الإنترنت دون مغادرة الصفحة

تصدير الملخصات بتنسيقات مختلفة لتسهيل التكامل مع أدوات أخرى

القيود العلمية

وقت المعالجة أبطأ نسبياً

تتطلب بعض الميزات المفيدة، مثل الوصول إلى مكتبة سكولارسي، اشتراكًا مدفوعًا

تسعير #### أسعار سكولارسي

خطة مجانية

Scholarcy Plus: 4.99 دولار شهريًا

التقييمات والمراجعات التقييمات والمراجعات العلمية

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: مراجعات غير كافية

3. Quillbot Summarizer (الأفضل للتلخيص السريع والخالي من المتاعب)

عبر كويلبوت يقوم مُلخِّص الذكاء الاصطناعي المجاني Quillbot بتلخيص وسرد النقاط الرئيسية في أي مقال أو ورقة أو مستند. يتيح لك اختيار المخرجات: النقاط النقطية أو الفقرات التقليدية.

إضافة رائعة أخرى لتحسين تخطيط البحث هو القدرة على اختيار طول الملخص الذي تم إنشاؤه باستخدام شريط تمرير.

أفضل ميزات مُلخص الملخص

توليد الملخصات إما في شكل فقرات أو نقاط نقطية

احصل على مقارنة جنبًا إلى جنب بين المخرجات والنص الأصلي

تحسين جودة النص باستخدام أدوات مدمجة لإعادة الصياغة والتدقيق النحوي

ضبط طول الملخص باستخدام شريط التمرير

قيود برنامج تلخيص الملخصات

يقتصر الإصدار المجاني على تلخيص 600 كلمة فقط أثناء التنقل

غير مناسب لتلخيص المقالات وفصول الكتب الطويلة

تسعير Quilbot Summarizer

خطة مجانية

Quillbot Premium: 4.17 دولار شهريًا (تُدفع سنويًا)

تقييمات ومراجعات Quillbot Summarizer

G2: 4.4/5 (أكثر من 30 تقييمًا)

4.4/5 (أكثر من 30 تقييمًا) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 120 تقييمًا)

🧠 حقيقة ممتعة: في حين أن مراجعة الأقران أصبحت الممارسة القياسية للتحقق من صحة البحوث في القرن العشرين، فإن المصطلح نفسه استخدم لأول مرة في القرن الثامن عشر.

4. Otio (الأفضل للباحثين الذين يبحثون عن ملخص ومحرر شامل)

عبر: أوتيو Otio هو مساعد بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي يلخص مستنداتك ويتحدث معها. ويتيح لك كتابة المستندات وتحريرها في محرر نصوص يعمل بالذكاء الاصطناعي. يمكن للأداة إنشاء ملخصات تلقائيًا من مصادر متعددة، بما في ذلك ملفات PDF ومقاطع فيديو YouTube.

أفضل ميزات أوتيو

الحصول على ملخصات مفصّلة ومنظمة من المستندات وروابط المدونات ومقاطع فيديو YouTube

أتمتة مهام سير العمل البحثية المعقدة والمتكررة باستخدام أداة إنشاء الأتمتة من Otio

تبسيط التحرير وإعادة صياغة المسودات باستخدام محرر النصوص المدمج للحصول على نتائج عالية الجودة

تفاعل مباشرة مع مقالاتك البحثية من خلال نماذج متقدمة مثل GPT 4o وClaude 3.5 وMistral للحصول على رؤى أعمق

قيود أوتيو

تحكم محدود في أسلوب الملخصات التي تم إنشاؤها

تسعير أوتيو

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات Otio

G2: تقييمات غير كافية

تقييمات غير كافية Capterra: لا توجد تقييمات كافية

⚡ أرشيف القوالب: من صياغة أهداف البحث إلى تحديد المنهجية والجداول الزمنية والمعالم الرئيسية, قوالب نظرة عامة على المشروع احرص على أن يكون كل جانب من جوانب ورقتك البحثية منظمًا بشكل جيد وسهل الإدارة.

5. ملخص البحث (الأفضل لباحثي العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والعلوم الإنسانية)

عبر ملخص الورق Paper Digest هي أداة معروفة بين الباحثين الأكاديميين.

فهي تلخص مراجعات موثوقة للأدبيات وتدعم جلسات الإجابة على الأسئلة بناءً على الأدبيات وملفات PDF التي تقدمها، مما يجعلها موردًا قيمًا للبحث المتعمق.

الجزء الأفضل؟ يقوم Paper Digest بكل ذلك مع تجنب أكبر مأزق للأنظمة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي - الهلوسة. فهو يضمن أن كل المحتوى الذي تم إنشاؤه يستند إلى أدلة يمكن التحقق منها.

أفضل ميزات Paper Digest

كتابة مراجعات أدبية شاملة تستند إلى معلومات واقعية

الوصول إلى رسم بياني للمعرفة التقنية على نطاق الصناعة مع تحديثات في الوقت الفعلي من مئات المصادر

تحديد الاتجاهات والثغرات الرئيسية في الأبحاث الحالية في أي مجال من مجالات المعرفة

قيود ملخص الورق

قد يكون هناك تحيز متأصل في اختيار الأوراق البحثية

خيارات التصدير محدودة

أسعار ملخص الورق

مجاني

الباقات المميزة: تبدأ من 6.66 دولار شهريًا

تقييمات ومراجعات Paper Digest

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: تقييمات ومراجعات غير كافية

📖 اقرأ أيضًا: 10 برامج لإدارة الأبحاث تحتاجها

6. Resoomer (الأفضل لتلخيص صفحات الويب في متصفحك مباشرة)

عبر: ريزومر Resoomer هي أداة تلخيص مدعومة بالذكاء الاصطناعي. تقوم بتحويل كميات كبيرة من النصوص إلى ملخصات موجزة، مع التركيز على الأفكار والحجج الرئيسية في المحتوى.

تتيح لك الأداة أيضًا تلخيص النص من الصور. ومن الميزات البارزة الأخرى هي مساعد القراءة، الذي يتيح لك طرح أسئلة حول المستند للحصول على فهم أعمق.

أفضل ميزات مساعد القراءة

استخدام خوارزميات متقدمة لتحديد الأفكار والحقائق الأساسية عبر أنواع النصوص المختلفة

دعم أكثر من 66 لغة، بما في ذلك الإنجليزية والفرنسية والبرتغالية والإسبانية

التعامل مع تنسيقات متعددة مثل ملفات PDF وDOCX والصور ومقاطع الفيديو لتلخيص مجموعة متنوعة من المحتوى

تسليط الضوء على الجمل الأساسية من النص الأصلي وتضمينها في الملخص لفهم أفضل

قيود الملخص

يمكن أن يواجه صعوبة في التعامل مع المستندات الطويلة جدًا، مما يؤدي إلى ملخصات أقل دقة

خيارات تخصيص محدودة للملخصات

تسعير Resoomer

خطة مجانية

الخطة الاحترافية: تبدأ من 12.99 دولارًا أمريكيًا

تقييمات ومراجعات #### تقييمات ومراجعات ريزومر

G2: لا توجد تقييمات كافية

لا توجد تقييمات كافية Capterra: تقييمات غير كافية

🧠 حقيقة ممتعة: بعض المشاريع البحثية يمكن أن تشمل فرقًا دولية ضخمة، مما يؤدي أحيانًا إلى أوراق بحثية يشارك في تأليفها آلاف المؤلفين. على سبيل المثال، تحتفظ دراسة COVIDSurg Collaborative و GlobalSurg Collaborative، التي نُشرت في عام 2021، بالرقم القياسي مع عدد مذهل من المؤلفين بلغ 15,025 مؤلفًا، مما يجعلها أكثر ورقة أكاديمية شارك في تأليفها مؤلفون مشاركون في مراجعة الأقران كما هو مدرج في موسوعة جينيس للأرقام القياسية .

7. SciNote Manuscript Writer (الأفضل لمستخدمي SciNote الحاليين وفرق المختبرات)

عن طريق: ملاحظة علمية SciNote Manuscript Writer هي ميزة متقدمة مدمجة في منصة SciNote الإلكترونية للمختبرات (ELN). يستخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدة الباحثين في صياغة المخطوطات العلمية.

واستنادًا إلى البيانات المخزنة، يقوم أيضًا بإنشاء أقسام رئيسية مثل المقدمة والمواد والطرق والنتائج والمراجع.

أفضل ميزات SciNote Manuscript Writer

إنشاء مسودات منظمة للمخطوطات العلمية باستخدام الذكاء الاصطناعي

إنشاء مسودات أولية للمخطوطات عن طريق السحب مباشرةً من بيانات البحث الحالية

التكامل مع SciNote ELN لاستخدام البيانات المسجلة والمراجع من المجلات ذات الوصول المفتوح

تحرير المسودات وتوسيعها لتضمين المناقشات والاستنتاجات بناءً على النتائج التي توصلت إليها

قيود كاتب مخطوطات SciNote

مفيد للباحثين والعلماء العاملين في المختبرات فقط

ليس منتجًا مستقلًا؛ فهو يتطلب خطة SciNote مدفوعة الأجر

تسعير SciNote Manuscript Writer

تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات SciNote Manuscript Writer

G2: 4.2/5 (أكثر من 200 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 50 مراجعة)

⚡ أرشيف القوالب: سواء كنت تجري دراسة منفردة أو تتعاون مع فريق، فإن هذه قوالب تعقب المشروع تأكد من مراعاة كل مرحلة من مراحل بحثك.

8. ملخص Linguix AI Summarizer (الأفضل لتحسين الكتابة الأكاديمية والمهنية)

عبر لينجويكس في جوهرها، Linguix هو أداة لكتابة الذكاء الاصطناعي مصممة لجعل أي نوع من الكتابة واضحًا وخاليًا من الأخطاء. ومع ذلك، فإن ميزاتها تتجاوز المساعدة الكتابية الأساسية لدعم فرق التسويق والمبيعات ودعم العملاء أيضاً.

فبالإضافة إلى التدقيق النحوي والتهجئة بلغات متعددة، يتضمن البرنامج مساعدًا للكتابة بالذكاء الاصطناعي، ومُعيد كتابة النصوص، ومُنشئ نقاط المحتوى، وغير ذلك، مما يوفر مجموعة شاملة من الأدوات لأي احتياج كتابي.

أفضل ميزات مُلخِّص الذكاء الاصطناعي في Linguix AI Summarizer

احصل على مساعد ذكاء اصطناعي لقطاعات أعمال متعددة مثل المبيعات والتسويق ودعم العملاء

تلخيص النصوص المطولة في ملخصات موجزة ومتماسكة باستخدام قدرات معالجة اللغة الطبيعية (NLP)

التكامل بسهولة مع جميع المتصفحات الشائعة (كروم، وسفاري، وفايرفوكس، وأوبرا) و Google Workspace

قيود مُلخِّص الذكاء الاصطناعي Linguix AI Summarizer

يعتمد على المتصفح وله وظائف محدودة مع التطبيقات غير المستندة إلى الويب

لا يمكن الوصول إلى الملخص كأداة قائمة بذاتها

تسعير مُلخص الذكاء الاصطناعي من لينجويكس AI Summarizer

نسخة تجريبية مجانية

الخطة المميزة: 5.99 دولار شهريًا (تُدفع سنويًا)

تقييمات ومراجعات تلخيص AI Summarizer للغة AI Summarizer

G2: 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 90 تقييم)

📖 اقرأ أيضًا: 10 أمثلة لملخص تنفيذي وكيفية كتابة ملخص تنفيذي بنفسك (مع الذكاء الاصطناعي)

9. SummarizeBot (الأفضل لإنشاء ملخصات من مصادر متعددة)

عبر: UPDF SummarizeBot هي الأداة الوحيدة في هذه القائمة التي تعمل بكل من البلوك تشين والذكاء الاصطناعي. وهي مصممة لتلخيص النصوص والروابط والصوت والصور. وتستخدم المنصة خوارزمية تلخيص علمية فريدة من نوعها، وتعد بملخصات دقيقة وخالية من الأخطاء.

تعمل المنصة بشكل مختلف قليلاً عن الأدوات الأخرى: يمكنك مشاركة المحتوى الخاص بك مع البوت من خلال فيسبوك ماسنجر أو سلاك. يعالج الروبوت المعلومات في الوقت الفعلي ويقدم النتائج في غضون ثوانٍ.

أفضل ميزات SummarizeBot أفضل الميزات

تلخيص أنواع مختلفة من المحتوى، بما في ذلك روابط الويب والمستندات والصور والملفات الصوتية

استخراج الكلمات الرئيسية المهمة والأجزاء الرئيسية لفهم سريع للمواضيع الرئيسية

احصل على ملخصات الأخبار من أكثر من 50,000 مصدر عن طريق كتابة "الأحدث" أو "أخبار + موضوع

الوصول عبر فيسبوك ماسنجر وسلاك دون الحاجة إلى تثبيت تطبيق إضافي

دمج واجهة برمجة التطبيقات للحصول على ميزات متقدمة مثل تحليل المشاعر واكتشاف الأخبار المزيفة

قيود SummarizeBot

يتكامل حاليًا مع مسنجر وسلاك فقط

لا يدعم تلخيص الفيديو

تسعير SummarizeBot

مجانًا

واجهة برمجة تطبيقات الأعمال: تبدأ من 179 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات SummarizeBot

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: لا توجد مراجعات كافية

10. جيني (الأفضل لتلخيص المقالات الأكاديمية مع استخراج الكلمات الرئيسية)

عبر جيني جيني محترف ملخص المستندات بالذكاء الاصطناعي وأداة بحثية لإنتاج المحتوى والكتابة الأكاديمية. يقوم على الفور بإنشاء ملخص وقائمة بالكلمات الرئيسية التي تتكرر في الورقة البحثية أو المراجعة الأدبية.

تساعدك المنصة أيضًا على تنظيم المقالات البحثية والمستندات الأخرى من خلال تخزينها في مشاريع ومجلدات قابلة للتخصيص.

أفضل ميزات جيني

إنشاء ملخصات للمستندات تلقائيًا، وتقسيمها إلى أقسام ونقاط رئيسية، مع ارتباطات تشعبية لسهولة الرجوع إليها

الاختيار من بين خوارزميات تلخيص مختلفة، بما في ذلك التلخيص متعدد المستندات

استخراج الكلمات المفتاحية من المستندات وترتيبها بناءً على الصلة والتكرار، مع إمكانية الوصول بنقرة واحدة إلى التكرارات في النص أو خيار إضافتها إلى الملاحظات

قم بتوسيع الملاحظات أو تنقيحها إلى نثر أكثر تطوراً باستخدام أدوات الكتابة التي تعمل بنظام GPT-3

قيود جيني

يقتصر على تلخيص الملفات النصية

لا توجد خطة مجانية متاحة

تسعير #### جيني

جيني الأساسية : 10 دولارات شهريًا (تُدفع سنويًا)

: 10 دولارات شهريًا (تُدفع سنويًا) جيني برو: 32 دولارًا شهريًا (تُدفع سنويًا)

تقييمات ومراجعات جيني: 32 دولارًا شهريًا (تُدفع سنويًا)

G2: لا توجد تقييمات كافية

لا توجد تقييمات كافية Capterra 4.8/5 (أكثر من 25 تقييم)

📖 اقرأ أيضًا: كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي للتوثيق (حالات الاستخدام والموجهات)

## تلخيص النتائج الرئيسية من المقالات البحثية باستخدام ClickUp

إذا كنت تبحث عن أكثر من مجرد مُلخص للذكاء الاصطناعي - شيء يمكنه تبسيط سير عملك بالكامل - فإن أفضل اختيار لي هو ClickUp.

بالإضافة إلى المقالات البحثية، يقوم ClickUp Brain بتحويل نصوص الاجتماعات وسلاسل المهام والمستندات الطويلة إلى ملخص موجز. هل تريد استخراج المعلومات الأساسية من ورقة بحثية معينة؟ لا مشكلة. هل تحتاج إلى تكثيف مقال؟ تم.

ماذا تنتظر؟ اشترك في ClickUp اليوم!