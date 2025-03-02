أفضل 11 كاتبًا لأوراق بحثية في مجال الذكاء الاصطناعي لعام 2025

تملأ فكرة كتابة ورقة بحثية شاملة معظم الناس بالرهبة الوجودية.

حتى لو كنت أكاديميًا أو محترفًا مجتهدًا تحب البحث ونشر الأوراق البحثية و تقارير المشاريع ، فإن صياغة قطعة بحثية مثالية تفي بأدق المعايير التحريرية يمكن أن تكون صعبة.

أدخل الذكاء الاصطناعي. على الرغم من أنها قد تكون مستهجنة في بعض الأحيان، إلا أن كُتّاب ورق البحث الجيدين الذين يعملون بالذكاء الاصطناعي يمكنهم جعل عملية الكتابة أسرع وأكثر سلاسة وصقلًا.

لقد عثرنا على 11 أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي للمساعدة في تقليل مشقة إدارة البحث وكتابة الأبحاث. تدعمك هذه الأدوات على طول الطريق - بغض النظر عن مدى تعقيد المهمة أو تعقيدها الذهني.

⏰ ملخص 60 ثانية

سواء كنت بحاجة إلى مساعدة في البحث أو في عملية الكتابة الفعلية، فإن هذه الأدوات ستدعمك:

ClickUp (الأفضل لإدارة وثائق الذكاء الاصطناعي والتعاون)

كويلبوت (الأفضل لإعادة الصياغة السريعة وتحسين النص)

جينين للذكاء الاصطناعي (الأفضل للكتابة الأكاديمية)

Litmaps (الأفضل للمراجعات الأدبية)

SciSpace (الأفضل لملفات PDF العلمية)

PaperPal (أداة الكتابة الشاملة للذكاء الاصطناعي للأكاديميين)

جاسبر للذكاء الاصطناعي (الأفضل لكتابة المحتوى بشكل عام)

الحيرة (أفضل محرك بحث للمحادثة)

Scite.ai (الأفضل للبحث الأكاديمي)

سكولارسي (الأفضل لتلخيص الأبحاث الأكاديمية والكتب الدراسية)

مينديلي (الأفضل لإدارة المراجع)

ما هي الورقة البحثية؟

الورقة البحثية هي شكل من أشكال الكتابة الأكاديمية التي تقدم تحليلاً أو تقييماً أو تفسيراً مفصلاً لموضوع معين. ما يميز الأوراق البحثية هو اعتمادها على الأدلة التجريبية.

فعلى عكس المقالات الأكاديمية النموذجية، تستخدم الأوراق البحثية البيانات الإحصائية والأبحاث الموجودة لدعم الحجج. بالإضافة إلى ذلك، فهي تتبع قواعد اقتباس صارمة لاعتماد المصادر الأصلية.

الأوراق البحثية مهمة للغاية في مجالات مثل العلوم. فهي الطريقة الأساسية لمشاركة المعرفة والاكتشافات الجديدة. ونظراً لأهميتها، تتطلب الأوراق البحثية عموماً لغة رسمية وموضوعية. تساعد هذه اللهجة على إزالة التحيز الشخصي وتضمن تقديم النتائج بوضوح.

يهدف الباحثون إلى ذكر استنتاجاتهم ودعمها بأدلة قوية، مما يسهل على الآخرين البناء على هذا البحث.

👀 هل تعلم؟ كتابة ورقة بحثية ليست مثل كتابة مقترح بحثي. يهدف المقترح البحثي إلى تأمين التمويل والموارد اللازمة لجمع البيانات اللازمة لورقة بحثية كاملة.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في كاتب الورقة البحثية للذكاء الاصطناعي؟

عادةً ما يكون كاتب الورقة البحثية للذكاء الاصطناعي مدعومًا بنماذج لغوية كبيرة (LLMs). تعتمد هذه النماذج على مجموعات بيانات ضخمة للتدريب باستخدام التعلم الآلي.

وبمجرد تدريبها بشكل كافٍ، يمكن لهذه النماذج الدخول في "محادثات" يمكنك حث الذكاء الاصطناعي على إنشاء ردود أو محتوى عن طريق إدخال مطالبات.

هذا ما يجعل أدوات كتابة الذكاء الاصطناعي generative. فهي تأخذ مدخلاتك وتنشئ نصًا جديدًا ذا صلة في المقابل.

إذن، ما الذي يجب أن تبحث عنه في كاتب أوراق بحثية بالذكاء الاصطناعي؟ إليك بعض الميزات المهمة التي يجب مراعاتها:

دعم الاستشهادات : ابحث عن أدوات الذكاء الاصطناعي للمساعدة في تنسيق الاقتباسات والمراجع بالأسلوب المطلوب - سيوفر لك الكثير من الوقت

: ابحث عن أدوات الذكاء الاصطناعي للمساعدة في تنسيق الاقتباسات والمراجع بالأسلوب المطلوب - سيوفر لك الكثير من الوقت التحكم في الإخراج : ابحث عن أداة تتيح لك التحكم في أسلوب النص الذي تم إنشاؤه ونغمته واتجاهه بحيث يظل عملك ملكك حقًا

: ابحث عن أداة تتيح لك التحكم في أسلوب النص الذي تم إنشاؤه ونغمته واتجاهه بحيث يظل عملك ملكك حقًا واجهة سهلة الاستخدام : وفّر الوقت مع تطبيق قائم على الويب سهل الاستخدام وسهل التنقل فيه. يجب أن يساعدك استخدام الذكاء الاصطناعي للتوثيق وليس تعقيد العملية

: وفّر الوقت مع تطبيق قائم على الويب سهل الاستخدام وسهل التنقل فيه. يجب أن يساعدك استخدام الذكاء الاصطناعي للتوثيق وليس تعقيد العملية كشف الانتحال : اختر كاتبًا يعمل بالذكاء الاصطناعي يتضمن أداة مدمجة للتحقق من الانتحال حتى تتمكن من التأكد من أصالة وجودة عملك وتطمئن إلى راحة بالك

: اختر كاتبًا يعمل بالذكاء الاصطناعي يتضمن أداة مدمجة للتحقق من الانتحال حتى تتمكن من التأكد من أصالة وجودة عملك وتطمئن إلى راحة بالك القدرة على تحمل التكاليف: ابحث عن الأدوات التي تقدم قيمة جيدة دون الخضوع لتكلفة إضافية

إن فهم ما يميز أداة توليد أوراق بحثية جيدة للذكاء الاصطناعي هو البداية فقط. الخطوة التالية هي الأهم - تقييم واختيار الأفضل بالنسبة لك!

💡 نصيحة احترافية: تقوم أدوات الذكاء الاصطناعي بتحديث ميزاتها بشكل متكرر. اشترك في النشرات الإخبارية أو تابع المطورين لتبقى على اطلاع دائم بالقدرات الجديدة التي قد تحسن من عملية الكتابة.

أفضل 11 كاتبًا لورقة بحثية بالذكاء الاصطناعي

يمكن أن تساعد أداة كتابة الأوراق البحثية بالذكاء الاصطناعي في تقليل الوقت الذي تقضيه في "العمل الشاق"، مثل تلخيص المقالات البحثية المطولة، أو تنظيم البيانات المعقدة، أو توليد الأفكار لورقتك البحثية التالية.

استخدم هذه الأدوات الـ 11 لتحسين كفاءتك في الكتابة بالإضافة إلى إدارة المستندات .

1. ClickUp (الأفضل لإدارة وثائق الذكاء الاصطناعي والتعاون)

تنظيم الأوراق البحثية المتعددة والرجوع إليها وإدارتها باستخدام ميزات إدارة المستندات في ClickUp كليك أب هو أداة شاملة لإدارة العمل تعمل على تبسيط إدارة البحث والتخطيط وتنظيم المشاريع. وهي مصممة لمساعدتك على البقاء منظمًا أثناء التعاون في مستنداتك والمهام الأخرى المتعلقة بالبحث.

إنشاء وتلخيص الأوراق البحثية باستخدام ClickUp Brain

كل شيء داخل ClickUp مدمج مع ClickUp Brain وهو مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بالمنصة الذي يعمل على تشغيل ميزاتها.

يتمتع ClickUp Brain بقدرات عالية. بعض من أفضل الميزات تشمل:

تلخيص الأوراق البحثية المطولة في ملخصات موجزة وإبراز النقاط الرئيسية والتفاصيل الأساسية لمساعدتك في الحصول على رؤى أسرع. يمكنك حتى تعديل نبرة الملخص وعمقه وسهولة قراءته ليناسب جمهورك

العمل كشريك في العصف الذهني لتبادل الأفكار حول الثغرات البحثية بعد مراجعة الأدبيات

مساعدتك في كتابة المسودات الأولى لأوراقك البحثية بشكل أسرع - كل ما عليك فعله هو إدخال البيانات وإرشاد برين إلى نوع الأسلوب والنبرة التي تحتاجها

السماح لك بكتابة أوراق بحثية عالية الجودة من خلال مشاركة الاقتراحات الخاصة باختيار الكلمات وطول النص والنبرة وغير ذلك

إنشاء المسودات الأولى وتحسين النص لأوراقك البحثية باستخدام الذكاء الاصطناعي في ClickUp

سواء كنت بحاجة إلى نظرة عامة سريعة أو تحليل أكثر تعمقًا، فإن Brain يجعل العملية خالية من المتاعب.

لخص المستندات الطويلة دون عناء في ClickUp Docs باستخدام Brain

يمكن ل ClickUp Brain أيضًا إدارة مساحة عملك بالكامل، ومشاركة رؤى ذكية لإدارة المهام بشكل أفضل وتعزيز إنتاجيتك. مستندات ClickUp أيضًا بتبسيط عملية البحث بأكملها. تتيح لك هذه الميزة إنشاء الأبحاث وتحريرها والتعاون بشأنها في الوقت الفعلي. يمكنك أيضًا تخزين جميع المؤلفات الخاصة بك للمراجعة في المستندات، مما يجعل مواردك مركزية بحيث تقضي وقتًا أقل في البحث عن المعلومات ووقتًا أطول في معالجتها وتوليفها.

وفر الوقت والجهد من خلال تلخيص المواضيع والمزيد باستخدام ClickUp Brain

يقدم ClickUp Brain أيضًا مجموعة متنوعة من القوالب القابلة للتخصيص لتناسب احتياجاتك في البحث والتلخيص. يمكنك استخدامها لكل شيء بدءًا من تخطيط البحث إلى وثائق العملية .

ClickUp أفضل الميزات

إنشاء ملخصات سريعة للملاحظات البحثية أو فصول الكتب أو رسائل الدردشة مباشرةً في ClickUp

إدراج كتلة ملخص يتم إنشاؤها تلقائيًا للحصول على نظرة عامة سريعة على المستندات أو الصفحات

تحديد الخطوات التالية من المستندات والمحادثات والملاحظات البحثية باستخدام الذكاء الاصطناعي

ربط سير العمل باستخدام المستندات المدمجة ولوحات المعلومات في الوقت الفعلي و قوالب تدوين الملاحظات قيود ClickUp

قد يتطلب تحميل ملفات PDF أو ملفات خارجية خطوة إضافية لدمج أدوات الطرف الثالث

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو شهريًا

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,900 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,900 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,300 تقييم)

2. كويلبوت (الأفضل لإعادة الصياغة السريعة وتحسين النص)

عبر كويلبوتكويلبوت هي أداة لإعادة الصياغة وتحسين النص مدعومة بالذكاء الاصطناعي تعمل على تبسيط كتابة الأوراق البحثية. توفر الأداة عدة أنماط لتناسب أنماط الكتابة المختلفة حتى يتمكن كل كاتب بحث من العثور على الأنسب له.

يتمثل جوهر QuillBot في ميزة Paraphraser، التي توفر سبعة أوضاع فريدة لإعادة كتابة النص: القياسية والطلاقة والرسمية والرسمية والبسيطة والإبداعية والإبداعية والتوسع والاختصار.

يمكنك الوصول إلى الوضعين القياسي والطلاقة مجانًا. ومع ذلك، يتطلب الوضع الإبداعي تسجيل حساب، وتتوفر الأوضاع المتبقية بالعضوية.

يسمح وضع إعادة الصياغة بإعادة كتابة المرادفات، بينما يركز وضع الطلاقة على تصحيح القواعد النحوية وتحسين الترابط. ولكن بالنسبة لمعظم الأشخاص، فإن الوضع القياسي أكثر من كافٍ.

بعد إعادة الكتابة، يمكنك حتى النقر على أي كلمة لرؤية مرادفات بديلة. بالإضافة إلى ذلك، تمنحك ميزة المرادفات التحكم في طول الجملة ودقتها.

يمكنك ضبط بنية الجملة بناءً على احتياجاتك، مما يسهل عليك تحسين عملك أكثر.

Quillbot أفضل الميزات

إنشاء ملخصات في شكل فقرات أو نقاط

عرض مقارنة بين النص الأصلي والملخص جنبًا إلى جنب

تحسين جودة النص باستخدام أدوات مدمجة لإعادة الصياغة والتدقيق النحوي

استخدم شريط التمرير لتعديل طول الملخص الخاص بك

قيود Quillbot

قد تؤدي المشاكل العرضية إلى قضاء وقت إضافي في استكشاف الأخطاء وإصلاحها

حدود عدد الصفحات والكلمات الشهرية المقيدة، حتى مع الخطط المدفوعة

تسعير #### كويلبوت

خطة مجانية

القسط: 9.95 دولار شهريًا

تقييمات ومراجعات كويلبوت

G2: 4.4/5 (أكثر من 30 تقييمًا)

4.4/5 (أكثر من 30 تقييمًا) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 140 تقييم)

3. جيني AI (الأفضل للكتابة الأكاديمية)

عبر جيني AI ما الذي تحصل عليه عندما تجمع بين قوة معالجة اللغة الطبيعية ودقة الأدوات الأكاديمية؟ جيني للذكاء الاصطناعي.

إنه مساعد كتابة متقدم مصمم لمساعدتك في الكتابة بكفاءة. تم إنشاؤه في البداية كأداة لتحسين محركات البحث بين الشركات B2B، وهو الآن متخصص في الكتابة الأكاديمية ويقدم لك محتوى دقيقًا.

يساعد محرك البحث الشخصي الخاص بـ Jenni AI في بناء قاعدة بيانات للمصادر الموثوقة. يمكنك استيراد الأوراق البحثية والمقالات الأكاديمية إلى Jenni AI، ثم يستخدم كاتب أوراق الذكاء الاصطناعي المجاني هذه المواد لإثراء عملية توليد المحتوى الخاص به.

أفضل ميزات جيني للذكاء الاصطناعي

الحفاظ على التحكم في كل جملة من خلال نهج توليد كل سطر على حدة

اختر أسلوب الكتابة المناسب - مقنع أو رسمي أو أكاديمي

استخدم مدقق الانتحال المدمج للبحث عن المشكلات المحتملة واقتراح البدائل

استخدم اسأل جيني عن مشروعك أو تقنيات الكتابة دون مغادرة المحرر

مع خاصية الإكمال التلقائي، احصل على اقتراحات للكتابة في الوقت الفعلي للحفاظ على التدفق وتجنب عرقلة الكاتب

قيود جيني للذكاء الاصطناعي

قد يجد بعض المستخدمين أن الاقتراحات المستمرة تشتت الانتباه

يمكن أن يقدم AskJenni في بعض الأحيان إجابات عامة على أسئلة أكاديمية مفصلة وقد يواجه صعوبة في التعامل مع الموضوعات المتخصصة للغاية

تسعير جيني للذكاء الاصطناعي

مجاني

غير محدود 30 دولارًا شهريًا

30 دولارًا شهريًا الفريق والمؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات جيني للذكاء الاصطناعي

G2: لا توجد تقييمات كافية

لا توجد تقييمات كافية Capterra: لا توجد تقييمات كافية

🧠 حقيقة ممتعة: بدأت العديد من المجلات الرائدة أيضًا في استخدام الذكاء الاصطناعي لفحص الأوراق البحثية للتأكد من الانتحال وجودة اللغة قبل إرسالها لمراجعة الأقران.

4. Litmaps (الأفضل للمراجعات الأدبية)

عبر خرائط إضاءةخرائط إضاءة هي أداة قوية مصممة لدعم الباحثين في تنظيم أبحاثهم وتصورها، مما يجعلها أداة قيمة لكتابة ورقة بحثية في مجال الذكاء الاصطناعي.

وسواء كنت تبدأ من الصفر أو تبني على مكتبة بحثية واسعة، فإن Litmaps تمكنك من اكتشاف الدراسات الرئيسية والأعمال المؤثرة في موضوعك بنقرات قليلة.

من خلال البقاء في طليعة البحث، يمكنك قضاء وقت أقل في البحث عن الأوراق البحثية والتركيز أكثر على بحثك الحالي.

يساعدك Litmaps أيضًا على مواكبة آخر المستجدات من خلال إشعارات البريد الإلكتروني التلقائية كلما نُشرت مقالات جديدة تتعلق بموضوعك. وهذا يضمن لك عدم تفويت أي تطورات مهمة في مجالك.

أفضل ميزات Litmaps

البحث في فهرس واسع يضم أكثر من 270 مليون ورقة بحثية

تحديد المقالات الأكثر صلة بالموضوع بناءً على الاستشهادات والمراجع

تنظيم مواضيع البحث وتصورها باستخدام أدوات إدارة الخرائط الذهنية والمراجع

تتبع تقدمك البحثي واحتفظ بجميع مصادرك في مكان واحد

قيود خرائط Litmaps

يقول بعض المستخدمين أن المنصة تقدم خيارات تصورية محدودة

أسعار خرائط Litmaps

مجاناً

التعليم الاحترافي: 12.50 دولار/شهرياً

12.50 دولار/شهرياً تجاري احترافي: 50 دولارًا شهريًا

50 دولارًا شهريًا الفريق: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات خرائط إضاءة

G2: تقييمات غير كافية

تقييمات غير كافية Capterra: تقييمات غير كافية

5. SciSpace (الأفضل لملفات PDF العلمية)

عبر SciSpace مراجعة الأدبيات هي عنصر لا مفر منه في كتابة الأبحاث، وغالباً ما تكون الأكثر استهلاكاً للوقت أيضاً. يمكن أن يكون البحث في عدد لا يحصى من الوثائق والمصادر لمراجعة الأدبيات الخاصة بك مملاً للغاية.

لحسن الحظ, SciSpace's أداة مراجعة الأدبيات تجعل مراجعات الأدبيات أكثر بساطة. صُممت هذه الأداة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لمساعدتك على إجراء مراجعات منهجية بسرعة، فهي تبسّط عملية مقارنة وتحليل الأوراق البحثية المتعددة.

يمكنك سحب ملخصات سريعة للأقسام المهمة من كل ورقة بحثية - مثل المقدمة والملخص والطرق والاستنتاجات.

أفضل ميزات SciSpace

استخرج المفاهيم والموضوعات والأنماط الرئيسية من الأوراق العلمية في دقائق

ابحث في المستودع الشامل الذي يضم أكثر من 282 مليون ورقة بحثية باستخدام الكلمات الرئيسية أو الموضوعات

استخدم خاصية المصفوفة لتصفية الأوراق البحثية ذات الصلة واكتساب رؤى من الأوراق ذات الصلة

الاستفادة من أدوات إدارة الاقتباسات المتكاملة لتنظيم أفضل

قيود SciSpace

يتطلب منحنى تعليمي لبعض المستخدمين بسبب المجموعة الواسعة من الميزات

محدودية الوصول إلى الميزات المتقدمة دون اشتراك مدفوع

تسعير SciSpace

الأساسي: مجاني

مجاني القسط: 20 دولارًا في الشهر

20 دولارًا في الشهر المختبرات والجامعات: 18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (بحد أدنى مستخدمين اثنين)

تقييمات ومراجعات SciSpace

G2: تقييمات غير كافية

تقييمات غير كافية Capterra: تقييمات غير كافية

6. PaperPal (أفضل أداة كتابة شاملة للذكاء الاصطناعي للأكاديميين)

عبر بيبر بالبيبر بال هي أداة كتابة متخصصة في الذكاء الاصطناعي للأوراق البحثية. يوفر تدقيقات نحوية متقدمة، ودعمًا لنمط الاقتباس، ودعمًا للكتابة الأكاديمية.

وتوفر الأداة إمكانية الوصول إلى أكثر من 250 مليون مقالة بحثية، وتقدم إجابات مدعومة علميًا على الأسئلة وتوليد الاقتباسات بأكثر من 10,000 نمط.

سواء كنت بحاجة إلى مساعدة في العصف الذهني أو إنشاء الخطوط العريضة والملخصات والملخصات والملخصات أو صياغة رسائل البريد الإلكتروني إلى المجلات، فإن PaperPal هي أداة ذكاء اصطناعي يمكنها مساعدتك في جميع جوانب الكتابة الأكاديمية.

يمكنك حتى الحصول على ترجمات من أكثر من 25 لغة أجنبية إلى الإنجليزية للحفاظ على سلامة بحثك أثناء صقل كتاباتك.

يفحص تقرير جاهزية التقديم الشامل في PaperPal مخطوطتك بحثًا عن أكثر من 30 مشكلة لغوية وتقنية. كما يقدم اقتراحات للمرادفات استنادًا إلى المؤلفات المنشورة لتحسين وضوح النص.

أفضل ميزات PaperPal

تقديم توصيات لغوية مفصلة لتحسين كتابة البحث باللغة الإنجليزية

ضمان الاتساق الهيكلي والتقني عبر مخطوطتك

تقديم المساعدة اللغوية والنحوية في الوقت الفعلي أثناء الكتابة

دعم أكثر من 1,300 مجال موضوعي مع اقتراحات كتابة مخصصة

التكامل بسلاسة مع MS Word لسهولة الاستخدام ضمن سير عملك الحالي

قيود PaperPal

تقتصر الوظيفة بشكل أساسي على المخطوطات باللغة الإنجليزية، مما يقلل من فائدة النصوص غير الإنجليزية

تسعير #### تسعير PaperPal

مجاني

الرئيسية: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات #### تقييمات ومراجعات PaperPal

G2: تقييمات غير كافية

تقييمات غير كافية Capterra: تقييمات غير كافية

7. جاسبر AI (الأفضل لكتابة المحتوى بشكل عام)

عبر جاسبر AI في حين أنه مخصص في المقام الأول للتسويق جاسبر للذكاء الاصطناعي هي أيضًا منصة قوية لإنشاء المحتوى تستخدم معالجة اللغة الطبيعية (NLP) لتحليل البيانات من مصادر مختلفة عبر الإنترنت.

من خلال تلقي مدخلات مثل الكلمات المفتاحية أو المواضيع، يمكن لجاسبر إنشاء أفكار للمحتوى والمساعدة في إنشاء منشورات المدونات ومحتوى وسائل التواصل الاجتماعي ورسائل البريد الإلكتروني وغيرها.

إحدى أفضل ميزات Jasper هي التحكم في النغمة. يمكنك تحديد نبرة تتناسب مع جمهورك أو شخصيتك المستهدفة. وهذا يساعدك على ضمان وصول المحتوى الخاص بك إلى النغمة الصحيحة وأن يكون له صدى لدى القراء.

كما يوفر Jasper أيضًا اقتراحات تحسين مفيدة لتحسين كتابتك، والتي يمكنك الوصول إليها من خلال قوالبه المختلفة.

هناك ميزة أخرى مهمة وهي "وضع الرئيس" في Jasper، والذي يتيح لك الكتابة بشكل أسرع حتى خمس مرات. يمكنك ببساطة إعطاء الأوامر في هذا الوضع، وسيتولى Jasper الباقي.

ومع ذلك، انتبه إلى أن تسريع العملية يمكن أن يؤثر على الجودة، وقد يبدو المحتوى أكثر عمومية.

في وضع الرؤساء، يمكنك أيضًا الوصول إلى قوالب أو "وصفات" معدة مسبقًا، مثل "اكتب عن (كلمة رئيسية)" يمكنك تخصيص هذه الوصفات لتناسب احتياجاتك الخاصة، مما يجعل جاسبر أداة متعددة الاستخدامات للعديد من أنواع المحتوى.

أفضل ميزات Jasper AI

كتابة محتوى طويل مثل المقالات أو المقالات أو حتى الكتب في 15 دقيقة فقط

دعم أكثر من 25 لغة لإنشاء محتوى متعدد اللغات

إملاء أفكارك مباشرةً على Jasper لإنشاء محتوى بدون استخدام اليدين

إعادة صياغة النص لمطابقة مستويات القراءة المختلفة لإمكانية وصول أوسع

التكامل مع أدوات مثل Grammarly وCopyScape وSurfer لإنشاء محتوى سلس

قيود الذكاء الاصطناعي لجاسبر

ينتج نتائج أقل فعالية في الموضوعات المتخصصة أو التقنية للغاية

ينشئ محتوى أو إجابات غير ذات صلة في بعض الأحيان قد لا تتماشى مع مطالبتك

تسعير جاسبر للذكاء الاصطناعي

المنشئ: 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المحترف: 69 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

69 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الشركة: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات جاسبر للذكاء الاصطناعي

G2: 4.7/5 (أكثر من 1,200 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 1,200 تقييم) Capterra: 4.8/5 (1,800+ تقييم)

8. الحيرة (أفضل محرك بحث للمحادثة)

عبر الحيرةحيرة الذكاء الاصطناعي هو كاتب مقالات متقدم يعمل بالذكاء الاصطناعي ومحرك بحث للمحادثة يستفيد من معالجة اللغة الطبيعية (NLP) لتفسير أسئلتك. ثم يبحث في الويب لجمع المعلومات ذات الصلة ويقدم إجابات واضحة وجيدة التنظيم.

يوفر الملخص عادةً كل ما تحتاج إليه، ولكن يمكنك التحقق من المصادر الأصلية إذا كنت تريد المزيد من التفاصيل المتعمقة.

على سبيل المثال، إذا سألت، "ما هي فوائد الدردشة المباشرة"؟ فستكون الحيرة:

ابحث في المواقع الموثوقة لجمع المعلومات

تقديم اقتباسات لكل مصدر

تقديم صور ومقاطع فيديو للمساعدة في توضيح الموضوع

تستخدم الأداة نموذجي GPT-4 وClaude-3 لجمع وتقديم النتائج الأكثر دقة وملاءمة.

من أفضل ميزاتها التزامها بالشفافية. فهي تستشهد بجميع المصادر المستخدمة لتوليد الإجابات، وهو أمر لا يُقدَّر بثمن للبحث أو اتخاذ قرارات مستنيرة.

الحيرة أفضل الميزات

الحصول على اقتباسات لجميع المصادر المشار إليها في الردود

البحث في مجموعة متنوعة من المواد، بما في ذلك المجلات ووسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية

احصل على تجربة بحث تفاعلية من خلال برنامج Perplexity Copilot للتوضيح والفهم الأعمق

قيود الحيرة

يفتقر إلى مجموعة واسعة من البيانات المفهرسة في بعض مجالات الموضوعات

تعتمد الاستجابات على حجم وتنوع مجموعات البيانات، مما قد يؤثر على جودتها

تسعير الحيرة

مجاني

المحترف: 20 دولارًا شهريًا

20 دولارًا شهريًا المؤسسة للمحترفين: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات الحيرة #### تقييمات ومراجعات الحيرة

G2: 4.6/5 (أكثر من 30 تقييمًا)

4.6/5 (أكثر من 30 تقييمًا) Capterra: تقييمات غير كافية

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9. Scite.ai (الأفضل لأبحاث الاقتباس الأكاديمي)

عبر Scite.ai إذا كنت قد كتبت ورقة بحثية، فأنت تعرف كم يمكن أن يكون تجميع الاقتباسات لجميع مصادرك المرجعية أمرًا شاقًا. Scite.ai هو مساعد ذكي عبر الإنترنت يساعدك على حل هذا التحدي.

تقوم الأداة بسحب الإجابات مباشرةً من أكثر من 32 مليون ورقة بحثية، مما يوفر لك رؤى دقيقة. يمكنك حتى تحميل مستنداتك الخاصة ليستخدمها الذكاء الاصطناعي في إجاباته، مما يسهل عليك دمج مراجعك ومصادرك في بحثك.

يتضمن Scite AI أيضًا امتدادًا مفيدًا للمتصفح يدمج العديد من منصات البحث. يتيح لك ذلك الوصول بسهولة إلى سياقات الاقتباس أثناء قراءة المقالات عبر الإنترنت.

باستخدام ملحق Scite Zotero Plugin، يمكنك حتى أن ترى كيف اقتبست مقالات بحثية أخرى من مراجعك أو ذكرتها أو تناقضت معها.

أفضل ميزات Scite.ai

احصل على إمكانية الوصول إلى أكثر من 1.2 مليار بيان اقتباس لبحث شامل

اطرح أسئلة بلغة بسيطة واحصل على إجابات من 32 مليون ورقة بحثية

تمكين تحميل المستندات لدمج المراجع الشخصية والمؤلفات المفضلة في الردود

تتبع المقاييس المهمة حول منشوراتك باستخدام خاصية Scite Digest

قيود Scite.ai

محدودية استجابات الذكاء الاصطناعي للأدبيات الموجودة، مما قد يؤدي إلى فقدان أبحاث جديدة أو متعددة التخصصات

قد يكون استخدام خيارات التصفية المتقدمة الحالية معقدًا دون خبرة أو تدريب مسبق

تسعير Scite.ai

شخصي : 20 دولارًا شهريًا

: 20 دولارًا شهريًا منظمة: تسعير مخصص

Scite.ai التقييمات والمراجعات

G2: لا توجد تقييمات كافية

لا توجد تقييمات كافية Capterra: لا توجد تقييمات كافية

10. سكولارسي (الأفضل لتلخيص الأبحاث الأكاديمية والكتب الدراسية)

عبر سكولارسي استخدام التكنولوجيا المتقدمة مثل معالجة اللغة الطبيعية (NLP) والتعلم الآلي (ML), سكولارسي يكثف التقارير والأبحاث الطويلة في ملخصات واضحة وسهلة الهضم.

تسلط هذه الملخصات الضوء على الأفكار الرئيسية، مما يتيح لك فهم المحتوى بسرعة.

تكمن قوة سكولارسي الحقيقية في قدرته على تفكيك المفاهيم المعقدة. فهو إنشاء ملخصات مقالات بحثية سهلة القراءة تغطي النقاط الرئيسية والطرق والاستنتاجات.

وهذا يجعلها مثالية للباحثين الذين يجب عليهم مراجعة الكثير من المواد ولكنهم يريدون التركيز على ما هو أكثر أهمية.

أفضل ميزات #### Scholarcy

تخصيص ملخصاتك لتناسب أسلوبك في القراءة باستخدام ميزة "التحسين

حفظ الملخصات كبطاقات تعليمية تفاعلية وتخزينها في مكتبتك الشخصية

استخدام ملحقات المتصفح لإنشاء ملخصات مباشرة من المقالات على الإنترنت

تصدير الملخصات بتنسيقات مختلفة لدمجها بسهولة مع أدوات أخرى

إنشاء قوائم بالمراجع والببليوغرافيات مباشرةً من النصوص الأكاديمية

قيود سكولارسي

يستغرق وقتًا أطول لمعالجة المستندات الأكثر تعقيدًا

يتطلب اشتراكًا مدفوعًا للوصول إلى الميزات المتميزة مثل مكتبة سكولارسي

تسعير #### تسعير سكولارسي

مجاناً

Scholarcy Plus: 4.99 دولار شهرياً

تقييمات ومراجعات سكولارسي

G2: تقييمات غير كافية

تقييمات غير كافية Capterra: تقييمات غير كافية

11. مندلي (الأفضل لإدارة المراجع)

عبر مندليمندلي هو أداة قوية لإدارة المراجع تساعد الباحثين في البحث عن الأوراق الأكاديمية وتنظيمها وقراءتها والاستشهاد بها. تسهل مكتبتها الرقمية الواسعة البحث في الأوراق وتنظيمها للرجوع إليها في المستقبل.

يمكنك التعليق على المستندات وكتابة الاستشهادات وحتى إنشاء ببليوغرافيات مشروحة. وهذا يجعل إدارة المشاريع البحثية أبسط بكثير.

يعد مدير الاقتباسات في المنصة مفيدًا بشكل خاص للمعلمين أو الباحثين الذين يحتاجون إلى التحقق من دقة الاقتباسات واتساقها.

يساعدك مدير المراجع على إنشاء اقتباسات من مجموعة كبيرة من المصادر. وسواء كانت صفحات الويب أو ملفات PDF أو أوراق بحثية، فإن Mendeley تجعل من السهل إدارة المرفقات وتنظيم ملفاتك.

منديلي أفضل الميزات

الوصول إلى قاعدة بيانات شاملة لأكثر من 100 مليون مقالة من مختلف الناشرين

إنشاء مراجع واستشهادات وببليوغرافيات بسهولة في أنماط مجلات متعددة

المزامنة عبر الأنظمة الأساسية، بما في ذلك ويندوز وماك ولينكس وجميع متصفحات الويب

قم بإدارة مكتبتك عن طريق إضافة الأوراق مباشرةً من متصفحك أو الاستيراد من سطح المكتب

ابحث عن فرص عمل مع إمكانية الوصول إلى أكثر من 250,000 وظيفة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والصحة

قيود Mendeley

يقول بعض المستخدمين إن تطبيق سطح المكتب يقوم بتسجيل خروجك في كثير من الأحيان، وهو أمر محبط عندما تكون في منتصف مشروع ما

تسعير Mendeley

مجاني

بالإضافة إلى: 4.99 دولار شهريًا

4.99 دولار شهريًا المحترف: 9.99 دولارًا شهريًا

9.99 دولارًا شهريًا كحد أقصى: 14.99 دولارًا في الشهر

تقييمات ومراجعات منديلي

G2: 4.3/5 (240+ تقييم)

4.3/5 (240+ تقييم) Capterra: 4.1/5 (أكثر من 60 تقييم)

💡 نصيحة احترافية: استخدم مجموعة من أدوات الذكاء الاصطناعي لتقليل وقت البحث والكتابة، مما يمنحك المزيد من الساعات للتركيز على التحليل والابتكار.

حسِّن كتابة أبحاثك باستخدام ClickUp

هناك الكثير من أدوات الذكاء الاصطناعي الرائعة المتاحة التي يمكن أن تساعدك في كتابة الأوراق البحثية والمقالات. تدعي العديد من هذه المنصات أنها تقدم محتوى أصلياً وتوفر لك الوقت.

ومع ذلك، إذا كنت تبحث عن حل يتجاوز كتابة الأبحاث الأساسية، فإن ClickUp هو الخيار الأفضل.

بفضل الميزات المتقدمة مثل إدارة الاقتباس والاقتباسات والاقتراحات في الوقت الفعلي والتكامل السلس، يمكن لـ ClickUp توفير الوقت وزيادة الإنتاجية.

استخلاص النقاط الرئيسية من ورقة بحثية معينة أو تكثيف مقال طويل - لا توجد مهمة بحثية صعبة للغاية بالنسبة ل ClickUp. اشترك في ClickUp اليوم لترى الفرق في كتابتك البحثية!