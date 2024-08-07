كيفية إنشاء مخطط فن البياني في Excel

هل سبق لك أن واجهت دوائر متداخلة في تحليل البيانات - وهي عنصر أساسي في العروض التقديمية والتقارير؟

حسنًا، هذا هو مخطط فين في العمل.

يمكن أن يؤدي فهم كيفية إنشاء مخطط فن البياني إلى تعزيز قدرتك على تحليل المعلومات وتقديم الأفكار المعقدة بفعالية.

في هذه المقالة، سنرشدك في هذه المقالة إلى عملية إنشاء مخطط فن في Excel واستكشاف أداة إضافية يمكن أن تساعد في تصور علاقات البيانات بسهولة. لنبدأ.

ما هو مخطط فن؟

شاع رسم فين البياني على يد جون فن في ثمانينيات القرن التاسع عشر، وهو نوع من المخططات التي تستخدم دوائر أو علامات حذف لتوضيح العلاقة المنطقية بين الأشياء أو مجموعات الأشياء (مجموعات البيانات)، مما يسهل فهم التداخلات أو الاختلافات في الخصائص أو القيم.

عبر فليكر

فيمَ يستخدم مخطط فن؟

يساعد مخطط فن في المقارنة بين مجموعتين أو أكثر من المعلومات. في مجال الأعمال، يمكنك استخدام شكل فن البياني للمقارنة بين ميزات المنتج وقطاعات السوق، مما يساعد في التحليل التنافسي واتخاذ القرارات الاستراتيجية. في التعليم، يمكن أن يساعد شكل فن البياني في تدريس نظرية المجموعات الأولية وتوضيح العلاقات البسيطة بين المجموعات في الاحتمالات والإحصاء وعلوم الحاسوب.

وبشكل عام، يسهّل مخطط فن البياني بشكل عام إجراء مقارنات أفضل وتواصل أوضح، وحل المشكلات بشكل أكثر فعالية.

عندما يتعلق الأمر بالتعقيد، قد يتضمن هيكل مخطط فن الأساسي مجموعتين أو ثلاث مجموعات من العناصر. في المستويات المتقدمة، يمكن أن يحتوي على عروض ثلاثية الأبعاد، ويتقدم إلى ست أو سبع مجموعات وما بعدها. يُعرف مخطط فن أيضًا باسم مخطط المجموعة أو المخطط المنطقي.

عبر فينج إذا لم يكن لديك قالب فين البياني في برنامج Excel، يمكنك إنشاء مخطط فين البياني من الصفر في برنامج Microsoft Excel. يتطلب ذلك عملاً يدويًا ولكن يمكن إنجازه من خلال إنشاء تخطيط مخطط فن وإضافة التسميات المناسبة للعلاقات المتداخلة.

كيفية إنشاء مخطط فن في Excel؟

فيما يلي عملية خطوة بخطوة لإنشاء مخطط فن في Excel:

1. قم بتشغيل Microsoft Excel على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. افتح مصنفًا جديدًا أو مصنفًا موجودًا.

2. على الشريط الأخضر، انتقل إلى علامة التبويب "إدراج". انقر على 'أشكال' واختر 'بيضاوي'

3. انقر واسحب على المصنف لرسم الدائرة الأولى. اضغط مع الاستمرار على مفتاح "Shift" أثناء الرسم للتأكد من أن الدائرة مستديرة تمامًا. أنت لا تريد شكل بيضاوي.

4. أضف دائرة جديدة أو انسخ الدائرة الموجودة والصقها لإنشاء الدائرتين الثانية والثالثة. يمكنك إضافة المزيد من الدوائر لإنشاء تخطيط مختلف لمخطط فن. في هذا المثال، سننشئ شكل فن أساسي بثلاث دوائر.

5. حرّك الدوائر الثلاث لتتداخل بشكل مناسب، بحيث تمثل المجموعات التي تريد توضيحها. يجب أن تظهر التقاطعات بوضوح.

6. انقر على كل دائرة واستخدم علامة التبويب "تنسيق الشكل" لملء اللون وتحديدها. استخدم ألوانًا مختلفة لكل دائرة للتمييز بين المجموعات. في هذه الخطوة، يمكنك أيضًا ضبط حجم الدوائر.

7. الآن، لجعل المناطق المتداخلة مرئية، انقر بزر الماوس الأيمن على دائرة لفتح شريط منبثق جديد. حدد 'تنسيق الشكل' لفتح لوحة جديدة على اليمين تضم خيارات تنسيق متقدمة.

8. في جزء 'تنسيق الشكل'، انتقل إلى 'خيارات الشكل' واضبط شريط تمرير الشفافية تحت 'تعبئة'

9. مستوى الشفافية الجيد هو حوالي 50%، ولكن اضبطه حسب الحاجة للوضوح. كرر الخطوات لتنسيق جميع الدوائر بالمثل حتى تظهر المنطقة المتداخلة بوضوح.

10. لإضافة نص، انتقل مرة أخرى إلى علامة التبويب "إدراج" في القائمة العلوية وحدد "مربع نص" انقر واسحب داخل الدوائر لرسم مربعات نصية، ثم اكتب النص الذي تريده. يمكنك أيضًا تغيير نوع الخط وحجمه هنا.

11. في عمود منفصل في مصنف Excel، حدد تسميات لشرح ما تمثله كل دائرة. كن موجزًا وواضحًا، كما هو موضح أدناه:

يرجى ملاحظة: على عكس بدائل مخطط فن البياني التي تسمح لك بربط البيانات مباشرةً بالمخطط، تتطلب مخططات فن في Excel تعديلات يدوية وشروحًا لتمثيل البيانات.

12. حدد جميع الأشكال (الدوائر والمربعات النصية)، وانقر بزر الماوس الأيمن واختر "تجميع" لتجميعها وإنشاء رسم بياني واحد. يضمن ذلك بقاءها معًا عند تحريك مخطط فن أو تغيير حجمه.

تذكر حفظ ملف Excel للاحتفاظ برسم فين البياني الخاص بك. يمكنك أيضًا نسخه إلى تطبيقات أخرى، مثل Word أو PowerPoint، لإنشاء عناصر رسومية لعروضك التقديمية.

إنشاء مخطط فن في Excel باستخدام الرسم البياني SmartArt

يوفر Excel أيضًا ميزة الرسم البياني SmartArt التي يمكن استخدامها لإنشاء مخططات فن. على الرغم من أن خيارات التخصيص قد تكون محدودة أكثر من استخدام الأشكال، إلا أنها لا تزال توفر نقطة بداية جيدة.

دعنا نلقي نظرة:

1. انقر على علامة التبويب "إدراج" وانتقل إلى "الرسم الذكي"

2. مرر مؤشر الماوس فوق 'علاقة' لفتح مربع من القوالب ذات الصلة واختر مخطط 'فن الأساسي'. يمكنك أيضًا اختيار تخطيط مختلف لمخطط فن - فين خطي أو فين مكدس أو فين شعاعي.

3. لتسمية كل دائرة، انقر فوق [Text] واكتب هناك. يمكنك أيضًا إدراج مربعات نصية في جزء النص لإنشاء علاقات متداخلة.

4. لتغيير نظام ألوان الرسم التخطيطي الخاص بك، انتقل إلى علامة التبويب 'SmartArt Tools Design'. انقر على 'تغيير الألوان' لاختيار نظام ألوان مختلف.

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بدائل لإنشاء مخطط فين في Excel

قد تعمل وظيفة مخطط فن في Excel مع المتطلبات الأساسية، ولكنها تفتقر إلى الميزات المتقدمة مثل التصفية الديناميكية والعناصر التفاعلية. بالإضافة إلى ذلك، إذا تغيرت بياناتك، يجب عليك تحديث الرسم البياني يدويًا، الأمر الذي قد يستغرق وقتًا طويلاً وعرضة للأخطاء.

إذن ماذا تفعل في مثل هذه الحالة؟ تبحث عن متخصصين برنامج الرسم البياني خيارات 🧐

إحدى هذه الأدوات هي ClickUp.

ClickUp هو حل شامل لإدارة المشاريع مع وظائف وميزات قابلة للتخصيص لمراقبة تقدم المشروع، وإدارة العمليات عبر الأقسام، والتعاون مع أعضاء الفريق.

دعنا نتعرف على كيفية مساعدته في إنشاء مخطط فين.

استخدام ClickUp لإنشاء مخطط فين البياني

يحتوي ClickUp على أداة مريحة وسهلة الاستخدام قالب مخطط فن البياني ClickUp ، وهو خيار غني بالميزات سواء كنت تتتبع تقدم المشروع أو تحلل بيانات العملاء.

قالب مخطط فن البياني ClickUp Venn

هذا القالب القابل للتطوير يتجاوز مجرد الرسم التخطيطي.

فهو يوفر منصة للتعاون في الوقت الحقيقي، مما يمكّنك أنت وفريقك من التقاط المعلومات وتنظيمها في فئات منطقية وذات مغزى، وتصور الروابط بين مجموعات البيانات المختلفة، ومقارنة المكونات ومقارنتها في لمحة - تمامًا كما ترى في قوالب مخططات المقارنة .

يمكنك إنشاء انقر فوق المستند لتحديد الغرض من مخطط فن البياني. سيساعد ذلك على ضمان أن يكون الجميع على نفس الصفحة.

أولاً، تحتاج إلى ترتيب بياناتك. مع انقر فوق المهام يمكنك جمع كل البيانات التي تحتاجها لإنشاء المخطط من خلال تعيين مهام البيانات الفردية لأعضاء الفريق. قم بتصنيف وإضافة سمات لكل مهمة لفهم الروابط بين العناصر المختلفة في المخطط بشكل أفضل.

فرز أو البحث من خلال الحقول المخصصة داخل مهمة ClickUp للحصول على عرض سريع لأهم تفاصيل المهمة

بمجرد جمع المعلومات، ارسم دائرتين تتقاطعان في المنتصف. قم بتسمية كل دائرة بإحدى مجموعات البيانات التي جمعتها.

بعد ذلك، انتقل إلى عرض اللوحة لتخطيطها. اضبط حجم الدوائر، لضمان التعرف على الأهمية النسبية للفئة التي تمثلها على الفور. استخدم أداة انقر فوق عرض الجدول لإضافة نقاط إلى الرسم البياني للمراجعة والتحليل.

ارسم العلاقات بين المهام ونظمها بشكل أكثر سهولة باستخدام طريقة عرض جدول ClickUp

هذا كل شيء - مخطط فين الخاص بك جاهز الآن!

مكافأة: 5 قوالب مجانية لمخطط فن البياني في Word & ClickUp لكن انتظر، مجموعة مزايا ClickUp لا تتوقف عند هذا القالب.

يمكنك استخدام تقنيات التصور في اللوحات البيضاء ClickUp لإنشاء لوحة مرنة للعصف الذهني. تسمح لك واجهة السحب والإفلات بإضافة عناصر مختلفة، مثل الملاحظات اللاصقة، والأشكال، والموصلات، ومربعات النصوص، والتي يمكن تخصيصها وترتيبها لتمثيل أفكارك أو عملياتك بصرياً.

_أطلق العنان لقدراتك الإبداعية مع لوحات المعلومات ClickUp Whiteboards

يمكنك أيضًا ربط المهام مباشرةً من ClickUp بلوحة المعلومات الخاصة بك، وربط خطتك المرئية ومهام إدارة المشروع. ويمكنك أنت وأعضاء فريقك تحرير اللوحة في الوقت الفعلي، وإضافة مدخلات، وتضمين الروابط والوسائط، وإجراء التغييرات في وقت واحد.

من ناحية أخرى، إذا كنت ترغب في تصور المعلومات الهرمية واستكشاف الأفكار بطريقة غير خطية، فإن ClickUp يعمل أيضًا كـ برنامج رسم الخرائط الذهنية .

استخدم انقر فوق الخرائط الذهنية لإنشاء مهام سير عمل مرئية قائمة على المهام. أضف عقداً وعقداً فرعية بسهولة، تمثل أفكاراً أو مهام مختلفة يمكن ربطها بمكلفين محددين وتواريخ استحقاق محددة.

في الخرائط الذهنية في ClickUp، يمكنك بسهولة إعادة ترتيب العُقد بناءً على هيكلها الهرمي

لتوفير المزيد من السياق والتفاصيل، يمكنك تخصيص كل عقدة بالألوان والنصوص والمرفقات. علاوةً على ذلك، يقوم خيار إعادة التخطيط تلقائيًا بإعادة تنظيم العناصر لتنظيم خريطتك الذهنية في هيكل، مع الحفاظ على تسلسلها الهرمي وتحديد الأولويات.

ClickUp، عند استخدامه كـ برنامج المخطط الانسيابي يبسط إنشاء وتنظيم مهام سير العمل المعقدة داخل المؤسسة. فهو يساعد على إنشاء خارطة طريق للعمليات يسهل متابعتها وتتبع المهام خلال كل مرحلة.

💡 نصيحة احترافية: _من الطرق الرائعة الأخرى لتبسيط تصور البيانات واتخاذ القرارات هي استخدام قوالب المقارنة.

اجعل تحليلك جذابًا وممتعًا باستخدام مخططات فن البيانية

يعد إنشاء مخطط فن في Excel مهارة قيّمة. فهو يساعدك على وضع مجموعات البيانات الخاصة بك معًا باستخدام أشكال بسيطة للحصول على نظرة عامة على الاختلافات والتشابهات بينها. يمكن أن تكون دراسة مخططات فن البيانية أيضًا نشاطًا محفزًا فكريًا.

في حين أن Excel أداة مفيدة، إلا أن ClickUp يجعل تصور البيانات مرنًا وتعاونيًا مع وظائف متقدمة.

على سبيل المثال، قالب Venn Diagram في ClickUp بسيط وقابل للتخصيص بدرجة كبيرة، مما يلبي المتطلبات الشخصية والمهنية على حد سواء. وتحول اللوحة البيضاء والخريطة الذهنية في ClickUp سير العمل الفوضوي إلى موارد مرئية منظمة وسهلة الفهم، مما يجعل الرؤى أكثر سهولة وتأثيرًا.

فماذا تنتظر إذن؟ أنشئ مخططات Venn البيانية الجذابة والوظيفية بصريًا وأزل تعقيد علاقتك بالبيانات! اشترك في ClickUp مجانًا.